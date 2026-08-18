7 najlepszych komputerów do gier poniżej 1000 dolarów w 2026 roku

Jeśli szukasz najlepszego komputera do gier za mniej niż 1000 dolarów, to masz szczęście! Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań, przeanalizowaniu rynku pod kątem odpowiednich produktów oraz skonsultowaniu się z innymi graczami na temat ich doświadczeń z niedrogimi komputerami do gier, znalazłem kilka najbardziej opłacalnych komputerów stacjonarnych do gier, które warto rozważyć jak najszybciej.

Te komputery do gier są nie tylko stosunkowo tanie, ale także oferują wysoką wydajność, co czyni je absolutnym must-have dla graczy z ograniczonym budżetem, którzy szukają opcji przyjaznych dla portfela, ale nie oszczędzających na jakości. Sam mam w tym zakresie spore doświadczenie, ponieważ zawsze szukam komputera o świetnych parametrach, który nie zrujnuje mojego budżetu. W dzisiejszych czasach może to stanowić spore wyzwanie, biorąc pod uwagę trwający niedobór kart graficznych.

Mając to na uwadze, poniżej przedstawiam listę siedmiu najlepszych komputerów do gier, które można kupić za mniej niż 1000 dolarów, co pozwoli Ci cieszyć się najlepszymi wrażeniami z grania w bardziej przystępnych cenach.

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Nasze najlepsze propozycje komputerów do gier poniżej 1000 dolarów

Oto najlepsze propozycje naszego zespołu dotyczące komputerów do gier poniżej 1000 dolarów, które oferują fantastyczny stosunek ceny do liczby klatek na sekundę (FPS). Jeśli uważasz, że nie da się kupić komputera, który płynnie poradzi sobie ze wszystkimi popularnymi tytułami AAA, nie przekraczając przy tym budżetu, te gotowe komputery stacjonarne do gier z pewnością udowodnią, że się mylisz:

MSI Codex R2 – doskonale wyważony komputer, który pod maską kryje potężne połączenie procesora Intel Core i5-14400F i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060. NOVATECH Phantom 2.0 – jeden z najbardziej przystępnych cenowo gotowych komputerów stacjonarnych do gier na rynku, wyposażony w solidne połączenie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 i procesora Intel Xeon i7, które zapewnia płynne działanie większości gier w rozdzielczości 1080p FHD. CyberPowerPC Gamer Xtreme – idealny gotowy komputer dla graczy turniejowych dzięki połączeniu procesora Intel Core i5-13400F i karty graficznej GeForce RTX 4060, które z łatwością radzą sobie z każdą grą e-sportową, a także dzięki dołączonym w zestawie akcesoriom gamingowym.

Chcesz więcej rekomendacji dotyczących niedrogich komputerów? Nie martw się! Poniżej przedstawiam cztery kolejne modele w kategorii najlepszych komputerów do gier poniżej 1000 dolarów – każdy z nich wyróżnia się w innej kategorii i posiada unikalne cechy, które Cię zachwycą!

7 najlepszych komputerów do gier poniżej 1000 dolarów dla graczy

Po przejrzeniu dziesiątek opcji wybrałem siedem wyróżniających się komputerów do gier, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie – każdy z nich oferuje solidną wydajność, przemyślane rozwiązania konstrukcyjne i świetny stosunek jakości do ceny poniżej 1000 dolarów.

A więc do rzeczy!

1. MSI Codex R2 [Najlepszy komputer do gier poniżej 1000 dolarów]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) Intel Core i5-14400F Karta graficzna (GPU) GeForce RTX 4060 (8 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Pamięć masowa Dysk SSD m.2 NVMe o pojemności 1 TB Zasilacz (PSU) 650 W, certyfikat Gold Dołączone urządzenia peryferyjne Klawiatura i mysz System operacyjny Windows 11 Home

MSI Codex R2 to niesamowity komputer do gier ze średniej półki i jeden z najlepszych komputerów do gier poniżej 1000 USD. Z moich obserwacji wynika, że ten komputer jest jednym z najbardziej opłacalnych zakupów, jakie można zrobić, jeśli chodzi o gotowe komputery stacjonarne do gier. Zawiera nawet jedną z najlepszych kart graficznych do budów z ograniczonym budżetem – NVIDIA GeForce RTX 4060 – w połączeniu z potężnym procesorem Intel Core i5-14400F, który radzi sobie z nowoczesnymi tytułami jak mistrz.

Krótko mówiąc, jest to niezwykle niezawodna maszyna, która dzięki fenomenalnemu połączeniu procesora graficznego i procesora centralnego potrafi zapewnić oszałamiającą liczbę klatek na sekundę przy wysokich ustawieniach w każdej grze. Bardzo szybkie połączenie 16 GB pamięci DDR5 i dysku SSD m.2 o pojemności 1 TB to również miły akcent, biorąc pod uwagę, że w komputerze do gier zawsze chcesz maksymalnie wykorzystać prędkość pamięci RAM i pamięci masowej. Nie zapominajmy też o dodatkach – w zestawie znajduje się mysz i klawiatura gamingowa MSI, idealne dla osób budujących zestaw od podstaw.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zalecane wymagania sprzętowe nawet najbardziej zasobochłonnych dzisiejszych gier AAA, rozbudowa pamięci RAM do 32 GB lub zwiększenie pojemności dyskowej o kolejne terabajty w tym komputerze nie będzie konieczna jeszcze przez długi czas, a tym bardziej wymiana karty graficznej obsługującej RTX. To sprawia, że w moim odczuciu jest to jedna z najbezpieczniejszych opcji, jeśli chodzi o gotowe komputery przygotowane na przyszłość. Dodatkowe atuty to styl i wydajność: komputer posiada konfigurowalne podświetlenie RGB z płynnym przełączaniem profili, solidną chłodnicę powietrzną procesora z podświetleniem RGB, cztery wentylatory systemowe zapewniające przepływ powietrza oraz zasilacz 650 W klasy Gold, który gwarantuje doskonałą efektywność energetyczną i minimalne straty ciepła.

Zalety Wady ✅ Wyposażony w jedną z najlepszych kart graficznych do budów niskobudżetowych – NVIDIA GeForce RTX 4060



✅ Wyposażony w wydajny procesor Intel Core i5-14400F oraz ultraszybką pamięć RAM



DDR5 o pojemności 16 GB ✅ Wyposażony jest w zasilacz o mocy 650 W z certyfikatem Gold, co oznacza, że działa wydajnie i marnuje mniej energii w postaci ciepła



✅ W zestawie znajduje się mysz i klawiatura



gamingowa marki MSI ✅ Posiada konfigurowalne podświetlenie RGB, które pozwala płynnie



przełączać się między kilkoma profilami oświetlenia ✅ Zapewnia doskonałe chłodzenie dzięki chłodzeniu procesora RGB oraz czterem wentylatorom systemowym ❌ Jest droższy niż wszystkie wymienione tutaj komputery do gier, ale jego cena jest zdecydowanie rekompensowana przez wartość, jaką zapewnia





























Ostateczny werdykt: Gdybym miał polecić jeden budżetowy, gotowy komputer do gier spośród wszystkich innych, byłby to właśnie ten – bez wątpienia najlepszy komputer do gier poniżej 1000 dolarów – po prostu ze względu na wszystkie wymagania, które spełnia pod względem specyfikacji w stosunku do swojej ceny.

2. NOVATECH Phantom 2.0 [Najlepszy budżetowy komputer do gier poniżej 1000 dolarów]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) Intel Xeon i7 Karta graficzna (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-2666 MHz) Pamięć masowa SSD m.2 NVMe o pojemności 512 GB Zasilacz (PSU) 550 W, certyfikat Bronze Dołączone urządzenia peryferyjne Brak System operacyjny Windows 11 Pro

Masz naprawdę ograniczony budżet? Jeśli tak, to NOVATECH Phantom 2.0 będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Nie tylko ma on doskonały procesor Intel Xeon i7, który bez problemu poradzi sobie z wszelkimi zadaniami związanymi z produktywnością czy grami wymagającymi dużej mocy obliczeniowej, ale także dysponuje solidnym wsparciem w postaci karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050.

W szczególności marka NOVATECH oferuje wysokiej jakości gotowe komputery do gier, montowane w Stanach Zjednoczonych, więc jakość wykonania nie będzie dla Ciebie żadnym powodem do zmartwień, jeśli zdecydujesz się na ten zestaw. Układ kabli będzie zawsze perfekcyjny, podobnie jak konfiguracja podświetlenia RGB. Komputer ma również preinstalowany system Windows 11 Pro, więc możesz zacząć korzystać z niego od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności osobnego kupowania lub instalowania systemu operacyjnego.

Jeśli coś pójdzie nie tak, masz roczną gwarancję, co zapewnia spokój ducha przy zakupie. W rzadkich przypadkach, gdy pojawią się problemy z komputerem, marka dysponuje również bardzo aktywnym zespołem obsługi klienta, który chętnie pomoże w rozwiązywaniu problemów, a w razie potrzeby zapewni wymianę produktu.

W zestawie z Phantom 2.0 nie ma żadnych urządzeń peryferyjnych, ale łatwo można to naprawić – zwłaszcza że obecnie dostępnych jest tak wiele świetnych, niedrogich myszek do gier.

Zalety Wady ✅ To jeden z najtańszych gotowych komputerów do gier, jakie można kupić, wyposażony w dobrą dedykowaną kartę graficzną



✅ Ma preinstalowany system Windows 11 Pro



✅ Jest zasilany przez procesor Intel Xeon i7, który z łatwością



radzi sobie z zadaniami wymagającymi dużej mocy obliczeniowej oraz grami ✅ Otrzymujesz roczną gwarancję oraz dedykowany zespół wsparcia Novatech w gotowości



✅ Wyposażony w specjalnie plecione kable i konfigurowalne podświetlenie RGB ❌ W zestawie nie ma dodatków, takich jak mysz czy klawiatura, ale to nic, czego nie rozwiązałoby szybkie przejrzenie ofert z niższej półki cenowej.



























Ostateczny werdykt: Na podstawie niezliczonych godzin badań mających na celu znalezienie najtańszego komputera w gotowej konfiguracji o najlepszym stosunku ceny do jakości mogę śmiało stwierdzić, że NOVATECH Phantom 2.0 jest jednym z – jeśli nie najlepszym – budżetowym komputerem do gier, jaki można kupić.

3. CyberPowerPC Gamer Xtreme [Najlepszy komputer do gier dla graczy turniejowych poniżej 1000 dolarów]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) Intel Core i5-13400F Karta graficzna (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Pamięć masowa SSD PCIe Gen4 o pojemności 1 TB Zasilacz (PSU) 600 W Dołączone urządzenia peryferyjne Klawiatura i mysz System operacyjny Windows 11 Home

CyberPowerPC Gamer Xtreme jest pod względem specyfikacji najbliższy modelowi MSI Codex R2, choć ma nieco słabszy procesor, ale jest dostępny w niższej cenie. To powinno wystarczyć, by przekonać się o jego znakomitej jakości wykonania.

Pod maską kryje się procesor Intel Core i5-13400F, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 16 GB pamięci RAM DDR5 – co zapewnia wystarczającą moc, by zapewnić płynną rozgrywkę. W zestawie znajduje się również wysokiej jakości mysz do gier FPS oraz klawiatura gamingowa, co sprawia, że zakup ten jest jeszcze bardziej atrakcyjny dla graczy rywalizujących na najwyższym poziomie. Ponadto, jeśli masz już dość komputerów z przednimi panelami z siatki, szklane panele w stylu akwarium, w które wyposażono ten model, znacznie lepiej eksponują podzespoły – a jeśli po prostu chcesz podziwiać piękne podświetlenie RGB w stanie spoczynku, to również jest to świetne rozwiązanie.

W zestawie znajduje się również roczna gwarancja na części i robociznę, a także bezpłatna dożywotnia pomoc techniczna, dzięki czemu będziesz objęty wsparciem jeszcze długo po rozegraniu pierwszego meczu. Podsumowując, uznałbym ten gotowy zestaw za dobrą alternatywę dla MSI Codex R2, jeśli nie przeszkadza ci nieznacznie niższa wydajność procesora. Komputer jest gotowy do obsługi VR z gogliami Oculus Rift i HTC Vive, nie wspominając już o tym, że zapewnia niesamowitą liczbę klatek na sekundę w praktycznie każdej grze e-sportowej, jaką tylko można sobie wyobrazić.

Zalety Wady ✅ Wyposażony w potężny procesor Intel Core i5-13400F, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 16 GB pamięci



DDR5 ✅ W zestawie znajduje się bezpłatna mysz i klawiatura



do gier ✅ Posiada boczny panel ze szkła hartowanego, dzięki czemu w każdej



chwili możesz podziwiać wnętrze swojego komputera ✅ Posiada roczną gwarancję na części i robociznę oraz bezpłatną dożywotnią pomoc techniczną ❌ Jego cena jest dość bliska granicy 1000 dolarów, ale biorąc pod uwagę, jak niesamowite są





















jego komponenty, nadal otrzymujesz świetny stosunek jakości do ceny

Ostateczny werdykt: CyberPowerPC Gamer Xtreme powinien być świetnym zakupem dla graczy rywalizujących na najwyższym poziomie, dzięki najwyższej klasy akcesoriom do gier dołączonym do komputera stacjonarnego. Jeśli MSI Codex R2 nieco przekracza Twój budżet, to jest to w 100% alternatywa, którą powinieneś rozważyć – z łatwością zasługuje na miejsce wśród najlepszych komputerów do gier poniżej 1000 dolarów.

4. iBUYPOWER Scale Orange [Najlepszy komputer do gier pod względem szybkości w cenie poniżej 1000 USD]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Karta graficzna (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-3200 MHz) Pamięć masowa SSD NVMe 512 GB Zasilacz (PSU) 600 W Dołączone urządzenia peryferyjne Klawiatura i mysz System operacyjny Windows 11 Home

Opierając się na własnych doświadczeniach z „hybrydowymi” komputerami do gier wyposażonymi w procesor AMD i kartę graficzną NVIDIA, mogę śmiało stwierdzić, że iBUYPOWER Scale Orange ma całkiem niezłe połączenie procesora i karty graficznej, które bez problemu poradzi sobie z uruchomieniem każdej nowoczesnej gry na ustawieniach ultra. W szczególności jest on wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 5700 i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 – co z nawiązką wystarcza do zapewnienia wysokiej liczby klatek na sekundę w najnowszych tytułach klasy AAA.

Jestem również wielkim fanem motywu RGB opartego na pomarańczowym kolorze, co stanowi miłą odmianę od domyślnej tęczy, powszechnie spotykanej w komputerach do gier. Co więcej, zestaw zawiera bezpłatną klawiaturę i mysz gamingową z podświetleniem RGB, co oszczędza kłopotu z osobnym kupowaniem urządzeń peryferyjnych.

Siatkowy panel przedni poprawia przepływ powietrza i jest niezwykle łatwy w czyszczeniu, a system chłodzenia jest na tyle wydajny, że utrzymuje temperaturę pod kontrolą nawet podczas długich sesji. Ponadto komputer zawiera minimalną ilość niepotrzebnego oprogramowania i ma preinstalowany system Windows 11 Home wraz ze wszystkimi zainstalowanymi i zaktualizowanymi sterownikami – dzięki czemu można od razu zacząć grać bez dodatkowej konfiguracji.

Zalety Wady ✅ Posiada pomarańczowe podświetlenie RGB i motyw obudowy oraz boczny panel



ze szkła hartowanego ✅ Wyposażony jest w kombinację procesora AMD Ryzen 7 5700 i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060, która z łatwością zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę w każdej grze



✅ W zestawie znajduje się bezpłatna klawiatura i mysz



gamingowa z podświetleniem RGB ✅ Posiada wydajny system chłodzenia oraz przedni panel z siatki, który łatwo się czyści



✅ Charakteryzuje się minimalną ilością niepotrzebnego oprogramowania oraz preinstalowanym systemem Windows 11 Home ze wszystkimi zainstalowanymi i zaktualizowanymi sterownikami ❌ Pojemność dysku wynosząca 512 GB mogłaby być większa, choć zawsze można zaoszczędzić i później



























dodać wiele dodatkowych dysków SSD lub HDD

Ostateczny werdykt: Jeśli zależy Ci na bardziej „spójnej” stylistyce podświetlenia RGB i koloru obudowy, a także na błyskawicznie szybkiej maszynie, która uruchamia gry w wyższych rozdzielczościach i przy wyższej liczbie klatek na sekundę, to iBUYPOWER Scale Orange jest silnym kandydatem do tytułu najlepszego komputera do gier poniżej 1000 dolarów.

5. iBUYPOWER Trace 7 Mesh [Najlepszy komputer do gier z możliwością rozbudowy poniżej 1000 USD]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Karta graficzna (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-‎3200 MHz) Pamięć masowa Dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB Zasilacz (PSU) 600 W Dołączone urządzenia peryferyjne Klawiatura i mysz System operacyjny Windows 11 Home – wersja rozszerzona

Jeśli szukasz jednego z najlepszych komputerów do gier w cenie poniżej 1000 dolarów, model iBUYPOWER Trace 7 Mesh to świetny wybór – jest to tańsza alternatywa dla iBUYPOWER Scale Orange, którą można łatwo rozbudować dzięki wysokiej klasy płycie głównej formatu ATX. Załóżmy, że w przyszłości już i tak imponujące połączenie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 i procesora AMD Ryzen 7 5700 przestanie Ci wystarczać. W takim przypadku możesz wymienić podzespoły w tym komputerze bez żadnych problemów z kompatybilnością. W zestawie znajduje się bezpłatna mysz i klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB, co stanowi świetny bonus, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z komputerami.

Konstrukcja posiada również konfigurowalne podświetlenie RGB oraz elegancką czarną obudowę, co nadaje jej schludny, nowoczesny wygląd, który pasuje do niemal każdej aranżacji. System chłodzenia jest wydajny, a przedni panel z siatki ułatwia przepływ powietrza, a jednocześnie jest niezwykle łatwy w czyszczeniu.

Oczywiście pojemność pamięci VRAM karty graficznej mogłaby być nieco większa, ale i tak zapewnia ona wystarczającą moc, by płynnie uruchamiać wiele najnowszych tytułów klasy AAA.

Zalety Wady ✅ W zestawie znajduje się bezpłatna mysz i klawiatura



gamingowa z podświetleniem RGB ✅ Wyposażony jest w całkiem solidne połączenie procesora AMD Ryzen 7 5700 i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050, które doskonale sprawdza się w grach



w rozdzielczości 1080p ✅ Posiada wydajny system chłodzenia oraz przedni panel z siateczką, który jest łatwy w czyszczeniu



✅ Wyposażony jest w konfigurowalne podświetlenie RGB oraz elegancką, czarną obudowę ❌ Pamięć VRAM karty graficznej mogłaby być nieco większa, ale i tak wystarcza do płynnego uruchamiania niektórych najnowszych gier



















klasy AAA

Ocena końcowa: iBUYPOWER Trace 7 Mesh to dobry wybór dla początkujących entuzjastów komputerów, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat samodzielnego montażu komputerów. Komputer można łatwo rozbudować i oferuje całkiem niezłe, niedrogie połączenie karty graficznej i procesora, które nie stanie się przestarzałe przez co najmniej kolejne cztery lata.

6. Skytech Archangel [Najlepszy komputer do gier pod względem mocy i wielozadaniowości w cenie poniżej 1000 USD]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) AMD Ryzen 5 5500 Karta graficzna (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB pamięci VRAM) Pamięć (RAM) 16 GB (8×2 DDR4-3200 MHz) Pamięć masowa Dysk SSD o pojemności 1 TB Zasilacz (PSU) 650 W, certyfikat Gold Dołączone urządzenia peryferyjne Klawiatura i mysz System operacyjny Windows 11 Home

Skytech Archangel z pewnością zasługuje na swoją nazwę, ponieważ jest to zdecydowanie jeden z najbardziej efektownych gotowych komputerów na tej liście – charakteryzuje się elegancką, białą obudową ozdobioną kilkoma diodami LED RGB z możliwością personalizacji. Imponujący jest jednak nie tylko jego wygląd zewnętrzny, ponieważ komputer ten wyposażono również w procesor AMD Ryzen 5 5500 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050, które zapewniają płynną rozgrywkę przy przyzwoitej liczbie klatek na sekundę na średnich i wysokich ustawieniach. Warto zauważyć, że karta ma tylko 6 GB pamięci VRAM, co może stanowić niewielkie ograniczenie w przypadku niektórych gier klasy AAA, ale nadal jest to bardzo wydajna karta zapewniająca płynną rozgrywkę w nowoczesnych tytułach.

To, co naprawdę wyróżnia tę konfigurację, to dbałość o jakość. Została zmontowana w USA wyłącznie z komponentów sprawdzonych marek i szczyci się doskonałym chłodzeniem powietrznym, które pozwala systemowi działać z maksymalną wydajnością. W zestawie znajduje się również zasilacz Gold o mocy 650 W, co oznacza, że komputer działa wydajniej, generuje mniej ciepła i oszczędza energię – idealne rozwiązanie na długie sesje grania.

Zalety Wady ✅ Zawiera przystępną cenowo, a jednocześnie znakomitą kombinację karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 i procesora AMD Ryzen 5 5500.



✅ Posiada przyciągającą wzrok białą obudowę z podświetleniem RGB, która dodaje elegancji Twojej konfiguracji do gier.



✅ Szczyci się doskonałym chłodzeniem powietrznym.



✅ Jest montowany w USA i wykorzystuje wyłącznie komponenty popularnych marek.



✅ Zasilacz o mocy 650 W z certyfikatem Gold zapewnia wydajne dostarczanie energii oraz pomaga ograniczyć marnotrawstwo energii i wydzielanie ciepła ❌ Nie do końca podoba mi się brak pamięci VRAM, ale karta RTX 3050 to wciąż bardzo wydajna karta, która płynnie radzi sobie z nowoczesnymi grami.





















Ostateczny werdykt: Bazując na moim doświadczeniu z podobnymi zestawami typu mid-tower, Skytech Archangel to pozycja, którą bez wahania polecam wszystkim graczom, którzy chcieliby odejść od bardziej powszechnych czarnych obudów komputerowych.

7. Beelink SER8 [Najlepszy mini komputer do gier poniżej 1000 dolarów]

Specyfikacja Szczegóły Procesor (CPU) Ryzen 7 8745HS Zintegrowana karta graficzna (iGPU) AMD Radeon 780m Pamięć (RAM) 32 GB (16 x 2 DDR5-5600 MHz) Pamięć masowa SSD m.2 PCIe Gen 4 o pojemności 1 TB Zasilacz (PSU) Brak Dołączone urządzenia peryferyjne Brak System operacyjny Windows 11 Pro

Beelink SER8 to jeden z najlepszych mini komputerów do gier na rynku i z pewnością doskonały wybór, jeśli interesują Cię małe komputery, które są jednocześnie przenośne i nie wymagają częstej konserwacji. Oprócz zaskakująco niezawodnego zintegrowanego procesora graficznego AMD Radeon 780m, posiada on również potężne połączenie procesora i pamięci RAM, które sprawi, że Twoje sesje gamingowe będą przebiegać gładko jak masło.

Oczywiście nie zapominajmy o jego potężnej pamięci RAM DDR5 o pojemności 32 GB, której nieczęsto spotyka się w gotowych komputerach, które nie należą do absurdalnie drogich modeli. Dzięki tej małej bestii praktycznie nie ma szans, żeby gra zaczęła się zacinać lub zawieszać z powodu problemów z pamięcią, nie mówiąc już o przeglądaniu wielu kart w przeglądarce Chrome czy pracy wielozadaniowej z różnymi aplikacjami.

Zalety Wady ✅ Niedrogi i idealny do minimalistycznych konfiguracji.



✅ Wyposażony w ultraszybką pamięć RAM DDR5-5600Hz o pojemności 32 GB.



✅ Bardzo przenośny dzięki niewielkim rozmiarom, co pozwala grać praktycznie wszędzie.



✅ Wyposażony w potężny procesor Ryzen 7 8745HS z zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon 780m. ❌ Nie ma dedykowanej karty graficznej, ale jego zintegrowana karta graficzna (iGPU) jest wystarczająco dobra, by zapewnić przyjemne wrażenia z grania w rozdzielczości 1080p.



















Ostateczny werdykt: W dzisiejszych czasach rzadko można znaleźć dobre komputery do gier poniżej 500 dolarów, ale jeśli nie przeszkadza ci brak dedykowanej karty graficznej, to Beelink SER8 zapewni ci całkiem solidne wrażenia z grania w przystępnej cenie.

Jakie parametry powinien mieć komputer do gier?

Ponieważ wymagania graficzne współczesnych gier rosną z roku na rok, zawsze warto sprawdzić, czy komputer do gier, który zamierzasz kupić, ma wystarczającą moc, by nadążyć za tymi wymaganiami – zwłaszcza jeśli decydujesz się na gotowy zestaw zamiast samodzielnego montażu komputera stacjonarnego do gier.

W związku z tym wybór najlepszego komputera do gier poniżej 1000 dolarów powinien być dość łatwy, jeśli wiesz, na co zwrócić uwagę w przypadku podzespołów sprzętowych. Aby Ci w tym pomóc, sporządziłem listę wszystkich parametrów, jakie powinien posiadać komputer do gier, zwłaszcza jeśli zależy Ci na wysokiej wydajności w niższej cenie.

1. Procesor (CPU)

Zależy to od Twojego konkretnego budżetu, ale najlepszym procesorem do komputerów do gier poniżej 1000 dolarów byłby co najmniej procesor z serii Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5. Oba zapewniają doskonałą równowagę między wydajnością a przystępną ceną, dzięki czemu idealnie nadają się do komputerów do gier ze średniej półki. Możesz wybrać nieco tańszy model, o ile będzie on kompatybilny z pozostałymi komponentami, ale nie zalecam oszczędzania na procesorze, ponieważ wpłynie to negatywnie na przyszłą wydajność Twojego komputera do gier.

Kolejną rzeczą, której należy unikać, jest nieodpowiednie połączenie procesora i karty graficznej, ponieważ często prowadzi to do zjawiska zwanego „wąskim gardłem”. Dzieje się tak, gdy moc obliczeniowa karty graficznej jest ograniczona przez słabszy procesor, co z kolei negatywnie wpływa na jej wydajność w grach i innych obszarach.

Zawsze sprawdź w Internecie, czy procesor nie będzie stanowił wąskiego gardła dla karty graficznej, a jeszcze lepiej – przeznacz znaczną część budżetu na procesor lub gotowy komputer z dobrym procesorem, ponieważ zapewni ci to spore możliwości przyszłych rozbudów.

2. Karta graficzna (GPU)

Wybór karty graficznej jest bez wątpienia najważniejszy, jeśli chcesz mieć najlepszy komputer do gier, na jaki pozwala Twój budżet. Twój komputer może mieć komponenty o najwyższych parametrach na rynku, ale bez dobrej karty graficznej, która to wszystko wesprze, nadal będzie fatalnie radził sobie z nowoczesnymi, wymagającymi dużej mocy obliczeniowej kart graficznej grami.

Aby pomóc Ci wybrać najlepsze karty graficzne do Twojego komputera do gier – zarówno do samodzielnego montażu, jak i gotowego zestawu – przygotowałem poniżej listę najlepszych kart graficznych w przystępnej cenie, które możesz kupić, jeśli Twój budżet nie przekracza 1000 dolarów:

Najlepsze karty graficzne w przystępnej cenie Pamięć VRAM Sugerowana cena detaliczna Intel Arc A580 8 GB 179 USD Intel Arc B580 12 GB 249 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 249 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 299 AMD Radeon RX 7600XT 16 GB 329 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 329 AMD Radeon RX 6600XT 8 GB 379

Należy pamiętać, że sugerowane ceny detaliczne nie odzwierciedlają rzeczywistych cen kart graficznych, na które duży wpływ mają liczne czynniki, takie jak lokalizacja, dostępność i aktualność oferty. Niemniej jednak wszystkie wymienione powyżej karty należą do najlepszych pod względem liczby klatek na sekundę w przeliczeniu na dolara, co czyni je niezbędnym elementem niedrogich, ale wydajnych komputerów do gier.

3. Pamięć (RAM)

Zakup dobrych modułów pamięci RAM do komputera do gier nie tylko zapewnia płynną rozgrywkę, ale także sprawia, że komputer nadaje się do codziennego użytku lub zadań związanych z produktywnością. Dzięki większej ilości pamięci RAM komputer do gier będzie charakteryzował się szybszą reakcją systemu, lepszymi możliwościami wielozadaniowości oraz będzie mniej podatny na opóźnienia i awarie.

Aby zapewnić płynną rozgrywkę, potrzebujesz co najmniej 16 GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości 3200 MHz – sprawdź tylko, czy procesor i płyta główna obsługują standard DDR4, ponieważ nowsze konfiguracje mogą wymagać pamięci DDR5. Dodatkowo upewnij się, że pamięć RAM jest podkręcona, przełączając w BIOS-ie na profile DOCP (płyty główne AMD) lub XMP (płyty główne Intel), aby zoptymalizować wydajność w grach.

4. Pamięć masowa

Istnieją dwa godne uwagi rodzaje pamięci masowej dla komputerów PC:

Dyski twarde (HDD)

Dyski półprzewodnikowe (SSD)

W przypadku budżetowych komputerów do gier polecam zakup dysku SSD NVMe o pojemności co najmniej 512 GB. W końcu 512 GB powinno wystarczyć, o ile nie gromadzisz zbyt wielu gier ani innych plików na dysku, ale 1 TB będzie idealnym rozwiązaniem, jeśli jesteś gotów ponieść dodatkowy koszt.

Ponadto, jeśli zależy Ci na jak najszybszym ładowaniu ulubionych gier, rozważ zakup dysku SSD o prędkości odczytu i zapisu wynoszącej co najmniej 1200 MB/s.

5. Zasilacz (PSU)

Wybierając dobry zasilacz do komputera do gier, najważniejsze jest sprawdzenie wymaganej mocy procesora i karty graficznej. W przypadku większości komputerów do gier poniżej 1000 USD idealnym rozwiązaniem jest zasilacz o mocy około 600 W. Zalecam jednak zakup zasilacza o większej mocy, jeśli planujesz w przyszłości modernizację karty graficznej.

Zasadniczo warto wybierać zasilacze znanych marek, takich jak Seasonic, EVGA i Corsair, ponieważ zawodne zasilacze mogą uszkodzić podzespoły. Ponadto zasilacze są klasyfikowane według sprawności energetycznej: Platinum (najwyższa), Gold, Silver i Bronze (najniższa). Jeśli chcesz w dłuższej perspektywie oszczędzać na energii elektrycznej, pamiętaj, że im wyższa klasa efektywności zasilacza w Twoim komputerze do gier, tym lepiej.

Możesz zapewnić długowieczność i stabilność systemu, wybierając najwyższej klasy zasilacz do komputera do gier, który z łatwością radzi sobie z wahaniami napięcia. Ten kluczowy element stanowi serce Twojej konfiguracji i chroni kosztowny sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniami, jednocześnie zapewniając optymalny poziom wydajności.

Krótko mówiąc, wybór najlepszego komputera do gier poniżej 1000 dolarów nie polega na znalezieniu najbardziej efektownego zestawu – chodzi o to, by wiedzieć, co naprawdę ma znaczenie pod maską. Dzięki odpowiedniemu procesorowi, karcie graficznej, pamięci RAM, pamięci masowej i niezawodnemu zasilaczowi możesz zdobyć wydajny zestaw bez nadwyrężania budżetu. Pamiętaj o tych podstawowych elementach, a otrzymasz komputer zapewniający płynną rozgrywkę, szybkie czasy ładowania i możliwość rozbudowy.

Często zadawane pytania

Jaki jest najlepszy komputer do gier poniżej 1000 dolarów?

Najlepszym komputerem do gier, jaki można kupić za mniej niż 1000 dolarów, jest MSI Codex R2. To bardzo wydajny komputer stacjonarny do gier, wyposażony w procesor Intel Core i5-14400F, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 16 GB pamięci RAM DDR5 – świetne połączenie, które pozwoli ci grać we wszystkie najnowsze gry na maksymalnych ustawieniach.

Jakie są najlepsze parametry techniczne niedrogiego komputera do gier?

Jeśli chcesz mieć nowoczesny, niedrogi komputer stacjonarny do gier, który poradzi sobie z najnowszymi tytułami AAA przy dobrych rozdzielczościach i liczbie klatek na sekundę, powinien on być wyposażony przynajmniej w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 lub AMD Radeon RX 6600XT. Jeśli chodzi o procesor, warto rozważyć zakup procesora z serii AMD Ryzen 5 lub INTEL Core i5.

Czy 1000 dolarów to wystarczająca kwota na komputer do gier?

Tak, 1000 dolarów to więcej niż wystarczająca kwota, aby kupić nawet komputer do gier ze średniej półki. Upewnij się tylko, że wybierzesz model z dobrym połączeniem procesora i karty graficznej, ponieważ te dwa komponenty są zdecydowanie najważniejsze przy wyborze wydajnego komputera do gier.

Ile kosztuje dobry komputer do gier?

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, dobrym przedziałem cenowym dla komputera do gier w rozdzielczości 1080p powinno być około 500–1000 dolarów. Niektóre gotowe komputery w cenie zbliżonej do 1000 dolarów mogą nawet uruchamiać gry w rozdzielczości 1440p z przyzwoitą liczbą klatek na sekundę – niektóre z nich umieściliśmy na powyższej liście.

Czy komputer do gier nadaje się do pracy?

Tak, komputery do gier można wykorzystywać do pracy. Najlepsze komputery do gier poniżej 1000 dolarów można z łatwością wykorzystać jako zastępczą stację roboczą do wszelkiego rodzaju tworzenia treści, takich jak edycja wideo, streaming i tworzenie oprogramowania, dzięki ich wysokiej klasy komponentom.