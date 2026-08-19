20 najlepszych gier survivalowych dla wielu graczy, w które warto zagrać w 2026 roku

Jeśli kiedykolwiek zagłębiłeś się w świat najlepszych gier survivalowych dla wielu graczy, wiesz, że to coś więcej niż tylko wyzwania. To szalone przygody, w których każda decyzja ma znaczenie. Spędziłem wiele godzin na zbieraniu zasobów, budowaniu baz i próbach uniknięcia śmierci z rąk zombie lub innych graczy.

To, co sprawia, że te gry są tak wciągające, to połączenie współpracy z przyjaciółmi, ciągłego napięcia i swobody eksploracji ogromnych światów. Od budowania idealnego schronienia, przez walkę na wrogich terenach, aż po przetrwanie kolejnej nocy – te 20 gier pokazuje, że przetrwanie jest trudne, ale we dwójkę daje o wiele więcej radości.

Nasze najlepsze propozycje gier survivalowych dla wielu graczy

Wiesz, jak niektóre gry po prostu wciągają cię od samego początku i nie pozwalają się oderwać? Taka właśnie energia charakteryzuje te pięć tytułów. To gry wieloosobowe, które szanują twój czas, wymagają od ciebie umiejętności i zapewniają nieprzewidywalność (zwłaszcza gdy grasz ze znajomymi). Przetestowałem mnóstwo światów, ale te wyróżniają się tym, jak świetnie łączą budowanie, przygodę i dreszczyk emocji związany z walką o przetrwanie:



Ark: Survival Evolved (2017) – Dinozaury i walka o przetrwanie to już zabójcze połączenie, ale dodaj do tego budowanie baz i ogromne plemiona online, a otrzymasz czysty chaos w najlepszym tego słowa znaczeniu. Rust (2018) – Prawdopodobnie najsurowsza gra na tej liście. Zaczynasz od zera, walczysz o zasoby i masz nadzieję, że kolejni gracze, których spotkasz, nie zaatakują twojego obozu. Jest brutalna, ale właśnie dlatego stała się legendą na PC. Minecraft (2011) – Wciąż bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o kreatywność. Od relaksujących sesji w trybie kooperacji po wyzwania z modami – Minecraft to idealne miejsce do wspólnego budowania, tworzenia przedmiotów i eksploracji.

Nieźle jak na początkową listę, prawda? Każda z tych gier oferuje coś innego (dinozaury, zombie czy brutalne starcia PvP). I uwierz mi, na pełnej liście czeka jeszcze więcej światów, w które koniecznie trzeba zagrać. Przewijaj dalej, bo najlepsze gry survivalowe dla wielu graczy to nie wszystko.

20 najlepszych gier survivalowych dla wielu graczy – budujcie, walczcie i przetrwajcie razem

No dobrze, oto pełna lista: dwadzieścia światów, które łączą rzemiosło, walkę i czysty chaos, gdy wkraczasz do gry wraz z przyjaciółmi. Niektóre stawiają na realizm, inne na szaloną kreatywność, ale wszystkie to niezapomniane przygody dla wielu graczy. Gotowi, by zobaczyć, które tytuły znalazły się na liście? Oto najlepsze gry survivalowe dla wielu graczy. W ile z nich graliście?

1. Ark: Survival Evolved [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy o tematyce dinozaurów]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Studio Wildcard (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–500+ godzin Ocena na Metacritic 70

Wejście do gry „Ark: Survival Evolved” przypomina przebudzenie się w samym środku prehistorycznego świata, w którym wszystko chce cię zabić (albo zjeść). Zaczynasz prawie nagi na plaży, gorączkowo zbierając drewno, kamienie i jagody, podczas gdy w pobliżu krążą raptory. W chwili, gdy oswoisz swojego pierwszego dinozaura lub zbudujesz swoją pierwszą ufortyfikowaną bazę wraz z przyjaciółmi, cała gra nabiera sensu.

Podstawowa mechanika jest prosta, ale wciągająca: zbieraj surowce, twórz wyposażenie, buduj, a następnie zmierz się zarówno ze środowiskiem, jak i innymi graczami. Wyspa jest ogromna, pełna biomów – od bujnych dżungli po ośnieżone góry – a każdy z nich kryje liczne zagrożenia, dzięki czemu gra wydaje się jedną z najlepszych gier z otwartym światem.

Pro tip W niektórych z najlepszych gier survivalowych, takich jak Ark, praca zespołowa ma kluczowe znaczenie, więc dołącz do plemienia jak najwcześniej, aby dzielić się zasobami, przyspieszyć postępy i wspólnie przetrwać ataki dinozaurów.

W jednej chwili polujesz na pożywienie, a w następnej uciekasz przed tyranozaurem, walcząc o życie. Ta ciągła nieprzewidywalność sprawia, że ta gra jest tak niezapomnianą przygodą dla wielu graczy.

I szczerze mówiąc, gra najlepiej sprawdza się, gdy jesteś w plemieniu. Gra w pojedynkę jest możliwa, ale grind jest brutalny. W grupie kooperacyjnej możesz dzielić się zadaniami, napadać na bazy wroga lub po prostu wygłupiać się, jeżdżąc na gigantycznych dinozaurach.

Widziałem, jak ludzie tworzyli w sieci całe miasta – z systemami obronnymi, ogrodzeniami, a nawet poskromionymi armiami. Modyfikacje zapewniają też niesamowitą różnorodność – od futurystycznych technologii po nowe mapy – dzięki czemu gra pozostaje świeża nawet wiele lat po premierze.

Ostateczny werdykt: Jeśli szukasz wieloosobowej gry survivalowej, która wrzuca cię w nieprzewidywalny świat pełen dinozaurów, rzemiosła i brutalnych bitew, tę grę z łatwością mogę polecić. Jest chaotyczna, szalona, ale w gronie odpowiednich przyjaciół zapewnia niezapomniane wrażenia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Rust [Najlepsza hardkorowa gra survivalowa dla wielu graczy z trybem PvP]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One Rok wydania 2018 (pełna wersja) Twórca/twórcy Facepunch Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry Ponad 100 godzin Ocena na Metacritic 69

Rust przenosi cię do świata, w którym masz tylko kamień i pochodnię. Żadnych samouczków, żadnego prowadzenia za rękę. Tylko walka o przetrwanie w obliczu głodu, zimna, a przede wszystkim innych graczy. Na tym polega magia i szaleństwo Rust: największym zagrożeniem nigdy nie jest otoczenie, tylko facet podkradający się za twoimi plecami.

W gruncie rzeczy w Rust chodzi o zbieranie zasobów i budowanie bazy, ale haczyk polega na tym, że nic nie jest bezpieczne. Każda wzniesiona przez ciebie konstrukcja może zostać (i prawdopodobnie zostanie) splądrowana. Spędzisz godziny na budowaniu umocnień, rozstawianiu pułapek i wzmacnianiu murów, by następnego dnia obudzić się i odkryć, że wszystko zniknęło. To surowe, ale właśnie dzięki temu zwycięstwa smakują tak słodko.

Pro tip Jeśli dopiero zaczynasz, nie spiesz się od razu z budową ogromnej bazy. Zacznij od czegoś małego, pozostań w ukryciu i chowaj łupy w wielu miejscach. W Rust lepiej być podstępnym niż rzucać się w oczy (duże bazy to w zasadzie zaproszenie do napadu).

Grafika jest surowa i realistyczna, a lasy, pustynie i ośnieżone góry służą jako pole bitwy. Możesz spędzić godzinę na cichym zbieraniu drewna i kamieni, a potem znikąd oddział graczy zaatakuje cię z zasadzki, by odebrać łupy. Ta nieprzewidywalność sprawia, że Rust to tak szalona przygoda survivalowa dla wielu graczy. A społeczność? Czysty chaos. Niektóre serwery są pełne przyjaznych drużyn kooperacyjnych tworzących wioski, podczas gdy inne to Warzone, gdzie zaufanie nic nie znaczy.

Ostateczny werdykt: „Rust” to jedna z najlepszych gier wieloosobowych dla tych, którzy szukają napięcia, zdrady i dreszczyku emocji związanego z walką z innymi o każdy skrawek ekwipunku. Gra jest bezlitosna, ale jeśli masz w sobie hart ducha (i może solidną drużynę), żadna inna gra nie daje takiego poczucia realności.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Minecraft [Najlepsza kreatywna gra survivalowa dla wielu graczy]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Mojang Studios (twórca), Xbox Game Studios (wydawca) Średni czas gry Nieograniczona liczba godzin Ocena na Metacritic 93

Minecraft to jedna z tych gier, których nie trzeba przedstawiać. To przygodowa gra typu survival w stylu sandbox, która ukształtowała całe pokolenie graczy. Zaczynasz w blokowym świecie, mając do dyspozycji jedynie własne ręce, a od tego momentu wszystko zależy od tego, co uda ci się stworzyć. Rąb drewno, wydobywaj kamień, twórz narzędzia, a zanim się obejrzysz, budujesz zamek lub eksplorujesz jaskinie pełne niebezpieczeństw.

To, co sprawia, że nie można się od niej oderwać, to swoboda. Możesz grać w nią jako spokojny budowniczy, spędzając godziny na zbieraniu surowców i urządzaniu przytulnej wioski, albo podkręcić poziom trudności i sprawdzić, jak długo wytrzymasz w starciu z creeperami i szkieletami. Piękno tej gry polega na tym, że Minecraft dostosowuje się do twojego nastroju: może być relaksująca, pełna napięcia lub wręcz chaotyczna.

Pro tip W grach typu survival, takich jak Minecraft, kluczowe znaczenie ma przetrwanie pierwszej nocy. Szybko wytwórz narzędzia, zbuduj schronienie i oświetl je, aby odstraszyć moby.

Nie zapominajmy też o modach. Dzięki nim Minecraft zamienia się w niemal nieskończoną liczbę innych gier – od wielkich przygód RPG po science-fictionowe krajobrazy, które sprawiają wrażenie pełnoprawnej kontynuacji. Dodajmy do tego fakt, że gra jest w pełni dostępna online z łatwą trybem kooperacji, a otrzymamy tytuł, którym praktycznie nie da się znudzić. Straciłem już rachubę, ile razy wskakiwałem na serwer survivalowy z ekipą znajomych i kończyło się to tym, że siedzieliśmy do późna. Wszystkie te cechy sprawiają, że Minecraft jest jedną z najlepszych darmowych gier z crossplayem, w które można zagrać.



Ostateczny werdykt: Minecraft to najlepsza wieloosobowa przygoda typu survival. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie epickich budowli, walkę z mobami, czy po prostu spędzanie czasu w niekończącym się świecie z przyjaciółmi, nadal jest to jedno z najlepszych miejsc do grania.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. DayZ [Najlepsza realistyczna gra survivalowa dla wielu graczy]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok premiery 2018 (pełna wersja) Twórca/twórcy Bohemia Interactive (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–200+ godzin Ocena na Metacritic 61

DayZ nie jest grą survivalową, w którą można po prostu wskoczyć od niechcenia; to doświadczenie wymagające cierpliwości i determinacji. Budzisz się w ogromnym postapokaliptycznym świecie, głodny, chory i całkowicie nieuzbrojony. Od tego momentu to od ciebie zależy, czy uda ci się zdobyć pożywienie, upolować zwierzęta, opatrzyć rany i uniknąć zastrzelenia z pierwszej linii wzroku.

Tempo gry jest powolne, ale przemyślane – i właśnie to stanowi jej największy urok. Każdy krok wydaje się przygodą, ponieważ śmierć jest ostateczna, a rozpoczęcie gry od nowa jest brutalne. Otoczenie jest ponure, ale dopracowane w szczegółach: opuszczone wioski, gęste lasy i zrujnowane miasta, które będziesz ostrożnie eksplorować, wypatrując zagrożeń.

Pro tip Nie ufaj nieznajomym zbyt szybko. W DayZ nawet przyjazne „cześć” może skończyć się kulą w tył głowy. Graj w trybie kooperacji z osobami, które naprawdę znasz, a przetrwasz znacznie dłużej.

Będę szczery – większość czasu spędzasz na podejmowaniu trudnych decyzji. Czy zaryzykujesz wyprawę do miasta po zapasy, wiedząc, że ktoś może tam obozować? A może pozostaniesz w lesie, żywiąc się tym, co uda wam się wspólnie wytworzyć? To właśnie to nieustanne napięcie nadaje DayZ wyjątkowy klimat grozy i emocji.

Ostateczny werdykt: Jeśli szukasz surowej gry survivalowej, która bardziej przypomina symulację niż zwykłą grę, DayZ nadal nie ma sobie równych. Przetrwanie tutaj nie jest łatwe, ale kiedy wraz z drużyną w końcu uda wam się przetrwać noc, uczucie jest niesamowite.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Valheim [Najlepsza wieloosobowa gra survivalowa o wikingach]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 (wersja w ramach wczesnego dostępu) Twórcy Iron Gate Studio (twórca), Coffee Stain Publishing (wydawca) Średni czas rozgrywki 50–200+ godzin Ocena na Metacritic 85

Valheim przenosi cię prosto do wikingowskiego świata pozagrobowego, który stanowi połączenie symulatora przygody i przetrwania. Zaczynasz w samym środku tajemniczego lasu, mając do dyspozycji niewiele więcej niż podstawowe narzędzia, a stamtąd musisz ścinać drzewa, polować, wytwarzać sprzęt i w końcu zbudować własną długą chatę. Haczyk? Każda wyprawa w głąb mapy odkrywa przed tobą coraz trudniejszych przeciwników, a nawet jeszcze groźniejszych bossów.

To, co sprawia, że Valheim naprawdę się wyróżnia, to wspaniałe wrażenia z gry ze znajomymi. Gra w pojedynkę jest w porządku przez jakiś czas, ale w gruncie rzeczy jest to gra kooperacyjna. Pokonanie ogromnego trolla lub przepłynięcie burzliwego morza w domowej roboty długim statku ma zupełnie inny smak, gdy jesteś w drużynie. Właśnie dlatego Valheim plasuje się wśród najlepszych gier PvE.

Pro tip Rozwijaj się szybciej, pokonując bossów po kolei; każdy z nich odblokowuje nowe receptury rzemieślnicze i wyposażenie niezbędne do przetrwania w trudniejszych biomach.

Pod względem wizualnym gra charakteryzuje się unikalną grafiką low-poly, która w jakiś sposób wydaje się jednocześnie prosta i epicka. A ponieważ gra jest w pełni online, możesz dołączyć do wspólnych serwerów, eksplorować ogromne, generowane proceduralnie światy i wspólnie budować całe miasta wikingów. Łatwo zrozumieć, dlaczego ta gra stała się hitem na Reddicie: gracze naprawdę docenili równowagę między przyjemnym budowaniem bazy a pełnymi napięcia walkami z bossami.

Ostateczny werdykt: Niewiele gier survivalowych oddaje ducha przygody tak jak „Valheim”. Dzięki inspirowanej wikingami scenerii, epickim walkom z bossami oraz swobodzie budowania i żeglowania po rozległych światach wraz z przyjaciółmi jest to saga survivalowa, która w trybie kooperacyjnym pozostawia naprawdę niezapomniane wrażenia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. V Rising [Najlepsza gra survivalowa z wampirami dla wielu graczy]



Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2022 (wersja w ramach wczesnego dostępu) Twórca/twórcy Stunlock Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–150+ godzin Ocena na Metacritic 80

W grze V Rising wcielasz się w rolę (lub raczej w kły) świeżo przebudzonego wampira w mrocznym świecie fantasy. Zamiast zaczynać jako bezsilny ocalały, od razu możesz korzystać z mocy krwi, polować na ludzi i powoli budować własne gotyckie imperium. To odświeżające podejście do gatunku survivalowego, a gra od samego początku sprawia wrażenie dopracowanej.

Rozgrywka opiera się na zbieraniu zasobów, budowaniu fortecy i walce z rywalizującymi władcami w otwartym środowisku online. Walka przypomina raczej RPG akcji, z unikami, rzucaniem zaklęć i kombinacjami broni, które sprawiają, że każda potyczka jest dynamiczna. Gra nagradza też sprytną strategię: musisz bronić swojej bazy podczas najazdów, ale także uderzać pierwszy, jeśli chcesz utrzymać kontrolę nad swoim terytorium.

Pro tip Nie ograniczaj się do jednego stylu gry. Eksperymentuj z różnymi typami krwi, które pozyskujesz od wrogów – zapewniają one unikalne umiejętności, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki walczysz i przetrwasz.

To, co dodatkowo wyróżnia V Rising, to połączenie trybu kooperacji i PvP. Możesz grać ze znajomymi, tworząc klan, ulepszając swój zamek i walcząc z wędrującymi bossami, albo wcielić się w rolę drapieżnika i zdominować serwery. W dyskusjach społeczności na Reddicie często podkreśla się, że atmosfera gry przypomina połączenie „Diablo” z survivalową grą typu sandbox, co – szczerze mówiąc – jest trafnym spostrzeżeniem.

Ostateczny werdykt: V Rising zamienia survival w stylową sagę o wampirach. Dzięki połączeniu budowania bazy, brutalnego trybu PvP oraz swobody prowadzenia klanu w trybie kooperacyjnym jest to mroczny świat fantasy, który wbija w ciebie kły i nie puszcza.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Project Zomboid [Najlepsza wieloosobowa gra survivalowa z zombie]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2013 (wersja w ramach wczesnego dostępu) Twórca/twórcy The Indie Stone (twórca i wydawca) Średni czas gry ponad 100 godzin Ocena na Metacritic brak (bardzo pozytywne recenzje na Steamie)

Project Zomboid to gra survivalowa, która nie traci czasu na udawanie, że uda ci się wyjść z tego cało. Rozpoczyna się dosłownie zdaniem: „Oto jak zginąłeś”. Od tego momentu trafiasz do postapokaliptycznego Kentucky pełnego zombie, a wyzwaniem jest sprawdzenie, jak długo uda ci się przetrwać przed nieuniknionym końcem.

To, co wciąga, to realizm gry. Nie jesteś superbohaterem, tylko zwykłą osobą próbującą przeżyć. Oznacza to zmaganie się z głodem, pragnieniem, wyczerpaniem, a nawet depresją. Zapomnienie o zamknięciu drzwi lub pozostawienie otwartego okna może zadecydować o tym, czy umrzesz w samotności, czy przetrwasz kolejny tydzień.

A kiedy dodasz tryb kooperacji, robi się jeszcze lepiej. Miałem sesje, podczas których moja grupa dzieliła się zadaniami: jedna osoba próbowała założyć farmę, inna wyruszyła po zapasy, a ktoś został, by bronić naszej kryjówki. Wydaje się to chaotyczne, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, zwłaszcza podczas gry na serwerach online, gdzie społeczność dzieli się historiami o przetrwaniu, które są w równym stopniu zabawne, co tragiczne.

Pro tip Nie ograniczaj się tylko do gromadzenia konserw – naucz się gotować. Prawidłowe posiłki sprawiają, że twoja postać jest szczęśliwsza, zdrowsza i mniej podatna na depresję, co może zadecydować o tym, czy uda ci się przetrwać kolejną noc.

Pod względem wizualnym gra jest dość prosta dzięki izometrycznej grafice, ale głębia kryjąca się pod powierzchnią jest niesamowita. Każdy najmniejszy błąd ma znaczenie, a każda sprytna decyzja wydaje się małym zwycięstwem. Gra jest wymagająca, ale właśnie dlatego tak bardzo wciąga i bez wątpienia jest jedną z najlepszych gier o zombie dla zagorzałych fanów.

Ostateczny werdykt: Project Zomboid to symulator przetrwania, w którym napięcie nigdy nie słabnie. Dzięki mechanice permadeath, rozbudowanym systemom i brutalnemu trybowi kooperacyjnemu gra nieustannie sprawia, że zastanawiasz się, jak długo uda ci się przetrwać.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Miscreated [Najlepsza postapokaliptyczna gra survivalowa dla wielu graczy]



Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Entrada Interactive (twórca i wydawca) Średni czas gry 60–150+ godzin Ocena na Metacritic brak (bardzo pozytywne recenzje na Steamie)

Miscreated przenosi cię do ponurego, postapokaliptycznego świata, w którym przetrwanie nie jest wcale pewne. Atmosfera jest ciężka: burze mogą pojawić się znikąd, zalewając ziemię, a po ulicach i lasach grasują mutanci. Czujesz się, jakbyś przeżywał nieustanny kataklizm, w którym nawet sama pogoda chce cię dopaść.

Podstawowa rozgrywka jest znana: będziesz zbierać zasoby, budować schronienia i grać ostrożnie, próbując pozostać przy życiu. Jednak Miscreated trzyma cię w napięciu dzięki swojej nieprzewidywalności. Pogodny dzień może nagle przerodzić się w burzę, zmuszając cię do obrony obozu, gdy widoczność spadnie niemal do zera. To dość wyjątkowy akcent, który wyróżnia tę grę spośród innych tytułów z gatunku survival.

Pro tip Miej oko na poziom wody w rzekach i jeziorach. Burze mogą szybko podnieść poziom wody, a miejsce, które wcześniej było bezpieczne, może błyskawicznie zostać zalane. Jeśli to możliwe, buduj schronienia na wyżej położonych terenach.

A to, w czym gra naprawdę się wyróżnia, to tryb kooperacji online. Połącz siły z przyjaciółmi, zbierzcie zasoby i wzmocnijcie bazy, by stawić czoła zarówno atakom mutantów, jak i ludzkim najeźdźcom. Mechanika gry pozwala na intensywne starcia PvP, a fakt, że utrata ekwipunku mocno daje się we znaki, sprawia, że każda decyzja ma ogromne znaczenie. To nie jest zwykła, swobodna gra typu survival sandbox; jest surowa, wymagająca i lepiej nadaje się dla osób, które kochają wyzwania.

Ostateczny werdykt: „Miscreated” wyróżnia się jako surowa gra survivalowa, łącząca zagrożenia środowiskowe z atakami mutantów i pełnymi napięcia starciami PvP. Jeśli lubisz surowe, kooperacyjne światy online, w których każda decyzja ma znaczenie, ta gra na pewno cię wciągnie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Conan Exiles [Najlepsza gra survivalowa fantasy dla wielu graczy]



Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Funcom (twórca i wydawca) Średni czas gry 80–200+ godzin Ocena na Metacritic 68

Gra „Conan Exiles” przenosi cię do Ziem Wygnanych – bezlitosnej pustyni, gdzie jedyną drogą do przodu jest sprytne działanie i szybkie dostosowywanie się. Zaczynasz pozbawiony wszystkiego, zmuszony do zbieractwa, by przetrwać, podczas gdy niebezpieczne bestie i surowe warunki nieustannie wystawiają twoje możliwości na próbę.

To, co sprawia, że gra jest tak wciągająca, to postęp powiązany z twoim własnym rozwojem. Im dłużej przetrwasz, tym więcej umiejętności odblokowujesz, wykuwasz potężniejszą broń i kształtujesz swoją postać tak, by stała się kimś, kto naprawdę może zdominować ten brutalny świat typu sandbox. Droga do sukcesu nigdy nie jest łatwa; świat ma tendencję do niweczenia twoich planów, jeśli zbytnio się rozluźnisz.

Pro tip Zbuduj swoją bazę w pobliżu zasobów, ale nie w zbyt oczywistym miejscu. Ukryte lub wzniesione lokalizacje utrudniają wrogom przeprowadzanie najazdów, a jednocześnie zapewniają ci dostęp do kamienia, drewna i wody, których będziesz potrzebować na początku.

A prawdziwa zabawa zaczyna się w trybie kooperacji. Współpraca z przyjaciółmi w celu eksploracji, przeprowadzania najazdów lub budowania potężnych twierdz nadaje całej rozgrywce zupełnie nowy wymiar. A jeśli lubisz tryb PvP, na serwerach może robić się naprawdę gorąco: sojusze się zmieniają, dochodzi do zdrad, a jeden potężny najazd może z dnia na dzień całkowicie zmienić układ sił. Niektóre społeczności korzystają nawet z modów, by dodawać nowe lochy lub systemy, co sprawia, że gra pozostaje interesująca nawet dla weteranów.

To trudny świat, ale jednocześnie zaskakująco elastyczny. Chcesz skupić się na przetrwaniu w trybie PvE? Śmiało. Szukasz serwera, na którym panuje chaos? Taki też znajdziesz. Dzięki tak wielu możliwościom podejścia do gry Conan Exiles wydaje się jedną z bardziej wszechstronnych gier survivalowych na rynku.

Ostateczny werdykt: „Conan Exiles” to brutalna, bezlitosna gra, w którą można grać w nieskończoność. Od przygód w trybie kooperacyjnym po bezlitosne starcia PvP – to świat survivalowy, który nagradza zaangażowanie i karze słabość.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. SCUM [Najlepsza realistyczna gra survivalowa dla wielu graczy z elementami symulacji]



Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 (wczesny dostęp) / Pełna wersja – 2025 Twórcy Gamepires i Croteam (twórcy), Devolver Digital (wydawca) Średni czas gry 50–200+ godzin Ocena na Metacritic brak (bardzo pozytywne recenzje na Steamie)

SCUM to gra survivalowa przekształcona w hardkorową symulację. Zamiast skupiać się wyłącznie na głodzie i pragnieniu, tytuł ten zapewnia pełną realizm dzięki systemom monitorującym metabolizm, poziom witamin, a nawet masę ciała. Każdy wybór (co jesz, jak daleko biegasz, jak intensywnie walczysz) wpływa na twoje statystyki i może zadecydować o wyniku rozgrywki.

Pod względem wizualnym gra prezentuje surowy i realistyczny wygląd, z rozległymi lokacjami pełnymi opuszczonych miast, lasów i baz wojskowych. Atmosfera nie sprowadza się tylko do zombie czy innych ocalałych; chodzi o to, jak długo uda ci się utrzymać swoje ciało w sprawności, gdy wszystko wokół próbuje je zniszczyć.

Pro tip Nie zaniedbuj witamin i minerałów. Ich brak szybko osłabia twoją postać, a w SCUM osłabienie oznacza śmierć. Zadbaj o zbilansowaną dietę, jeśli chcesz przetrwać.

Gra wyróżnia się połączeniem kooperacyjnego trybu przetrwania z napięciem rozgryw ki PvP. Możesz grać ze znajomymi, aby zbierać zapasy, rozwijać swoją postać i przygotowywać się do starć (lub zanurzyć się w chaotycznych serwerach, gdzie jeden zły ruch oznacza utratę wielu godzin postępów). Społeczności na Reddicie często podkreślają, jak intensywne potrafią być strzelaniny, ponieważ wytrzymałość i mechanika strzelania są bezpośrednio powiązane z twoją kondycją fizyczną.

Krzywa nauki może być nieco uciążliwa, ale jeśli jesteś osobą, która uwielbia złożone systemy, ta gra zrobi na tobie ogromne wrażenie. Nie chodzi tu tyle o swobodną zabawę, co o zmuszanie się do opanowania każdego najmniejszego szczegółu. Ostateczny werdykt: SCUM oferuje unikalne połączenie survivalu i symulacji, w którym drobne decyzje mają ogromne konsekwencje. Dla fanów rozbudowanych systemów i brutalnego realizmu jest to jedna z najbardziej ambitnych gier na rynku.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Don’t Starve Together [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy pod względem oprawy graficznej]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Klei Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 40–200+ godzin Ocena na Metacritic 79

Don’t Starve Together to gra survivalowa z pokręconym humorem. Zamiast skupiać się na surowym realizmie, przenosi cię do ręcznie rysowanego koszmaru, w którym zasady są proste: graj mądrze, zarządzaj zasobami i staraj się nie umrzeć z głodu. Przerażająca, kreskówkowa grafika (wyobraź sobie połączenie stylu Tima Burtona z symulacją przetrwania) sprawia, że nawet najbardziej brutalne momenty są dziwnie zabawne do oglądania.

W gruncie rzeczy chodzi o zbieranie pożywienia, dbanie o zdrowie psychiczne i eksperymentowanie z dziwacznymi mechanizmami w miarę zmiany pór roku. Zimy cię zamrażają, lata palą, a potężni przeciwnicy, na których natrafiasz (gigantyczne pająki, ogary, a nawet potwory cienia), sprawiają, że każda rozgrywka jest nieprzewidywalna. Warunki są surowe, ale projekt gry zawsze zachęca cię do podejmowania ryzyka.

Pro tip Zawsze przygotowuj się do zimy z wyprzedzeniem. Zgromadź zapasy jedzenia, przygotuj ciepłą odzież i rozstaw suszarki, zanim nadejdzie mróz. Gorączkowe przygotowania w ostatniej chwili zazwyczaj kończą się zamarzniętymi zwłokami i wygasłym ogniskiem.

A co najlepsze? Chaos w trybie kooperacji. Gra z innymi zmienia wszystko: jedna osoba może polować, podczas gdy inna podtrzymuje ognisko, a jeśli ktoś popełni głupi błąd, cała grupa może pogrążyć się w chaosie. Społeczność graczy często podkreśla, że to właśnie nauka dostosowywania się i wzajemnego wspierania sprawia, że gra zachowuje swój urok przez długi czas.

Ostateczny werdykt: „Don’t Starve Together” jest bezlitosne, ale dziwnie wciągające, łącząc surowe mechaniki survivalowe z uderzającą estetyką. To idealna gra dla każdego, kto szuka kooperacyjnego survivalu z charakterem.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Empyrion – Galaktyczna walka o przetrwanie [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy o tematyce kosmicznej]



Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Eleon Game Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 60–200+ godzin Ocena na Metacritic brak (w większości pozytywne recenzje na Steamie)

Empyrion – Galaktyczna walka o przetrwanie to połączenie gry survivalowej z kosmicznym sandboxem. Rozbijasz się na obcej planecie i od tego momentu wszystko zależy od tego, jak rozegrasz swoją partię: zbieraj zasoby, buduj i rozszerzaj swoje terytorium, jednocześnie odpierając ataki obcych. W przeciwieństwie do wielu innych gier survivalowych, ta daje ci szansę na budowanie statków i baz, które wydają się naprawdę ogromne, a następnie wysyłanie ich na orbitę.

Środowiska są przepiękne, ale surowe. W jednej chwili eksplorujesz obce dżungle, a w następnej odpierasz ataki dronów lub bierzesz udział w nieoczekiwanej strzelaninie z wrogimi postaciami niezależnymi. Pogoda, poziom tlenu i zasoby nieustannie zmuszają cię do zachowania czujności. A gdy dodasz tryb kooperacji, chaos nabiera uporządkowanego charakteru: podział obowiązków, takich jak wydobywanie surowców, obrona bazy czy pilotowanie statków kosmicznych, sprawia, że długie sesje przebiegają płynniej.

Pro tip Na początku skup się na mobilności. Solidny, niewielki statek zapewnia swobodę ucieczki, eksploracji i ekspansji, podczas gdy zbyt wczesne postawienie wszystkiego na jedną kartę – czyli skupienie się wyłącznie na bazie – może narazić cię na niebezpieczeństwo.

Społeczność często podkreśla, że modyfikacje zapewniają grze świeżość – czy to w postaci niestandardowych planet, czy nowej broni. Nieustanne wsparcie ze strony twórców w postaci aktualizacji i poprawek również pomogło grze utrzymać konkurencyjność względem innych tytułów z gatunku kosmicznej gry survivalowej (tak, nawet w porównaniu z „No Man’s Sky”). To jedna z tych gier, w których sama skala może przytłaczać, ale w pozytywnym sensie – zawsze jest kolejny horyzont do zdobycia!

Ostateczny werdykt: „Empyrion – Galaktyczna walka o przetrwanie” łączy hardkorowy survival z emocjami związanymi z eksploracją kosmosu, dając graczom nieograniczoną swobodę eksperymentowania. Dla fanów science fiction, którzy pragną zarówno napięcia, jak i kreatywności, jest to tytuł, który zdecydowanie się wyróżnia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Deadside [Najlepsza taktyczna gra survivalowa dla wielu graczy]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Bad Pixel (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–150+ godzin Ocena na Metacritic brak danych (w większości pozytywne recenzje na Steamie)

Deadside stawia bardziej na taktyczny realizm niż chaotyczną walkę o przetrwanie. Zamiast mutantów czy nadprzyrodzonych przeciwników, gra skupia się na realistycznej walce, kładąc nacisk na broń, wytrzymałość i orientację sytuacyjną. Będziesz poruszać się po ogromnej mapie usianej lasami, wioskami i opuszczonymi strefami przemysłowymi, gdzie los każdego starcia może się rozstrzygnąć w ciągu kilku sekund.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to podejście do broni palnej. Mechanika strzelania jest realistyczna i dopracowana, a możliwości dostosowania broni mają rzeczywisty wpływ na przebieg wymiany ognia, co sprawia, że Deadside jest jedną z najlepszych gier FPS. Dodatki zmieniają odrzut, celowniki wpływają na celność, a rodzaje amunicji mogą zadecydować o tym, czy szybko wyeliminujesz przeciwnika, czy utkniesz przy przeładowywaniu w nieodpowiednim momencie.

Pro tip Nie biegaj wszędzie na pełnych obrotach. Zarządzanie wytrzymałością to kwestia życia lub śmierci. Oszczędzaj energię na walki lub szybką ucieczkę, ponieważ wyczerpanie się w trakcie wymiany ognia zazwyczaj kończy się tym, że oglądasz ekran odrodzenia.

Chociaż strefy PvP są intensywne, jest tu również miejsce na spokojniejsze chwile (zbieranie łupów, podróżowanie lub przygotowywanie się do kolejnej wyprawy). Ekonomia gry i system handlu zapewniają postępy poza ciągłą walką, a wsparcie ze strony twórców sprawia, że aktualizacje pojawiają się regularnie. Wiele wątków na Reddicie podkreśla, jak odświeżające jest wolniejsze tempo w porównaniu z tytułami survivalowymi, które bardziej przypominają battle royale.

Ostateczny werdykt: Deadside to gra survivalowa z elementami symulacji wojskowej. Jeśli szukasz surowej, bezkompromisowej rozgrywki, w której cierpliwość i precyzja się opłacają, to jest to tytuł, w który warto zainwestować wiele godzin.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. State of Decay 2 [Najlepsza gra survivalowa z trybem wieloosobowym tworzona przez społeczność]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 (edycja Juggernaut 2020) Twórca/twórcy Undead Labs (twórca), Xbox Game Studios (wydawca) Średni czas rozgrywki 40–120+ godzin Ocena na Metacritic 69

Zamiast po prostu walczyć o przetrwanie w pojedynkę, tutaj zarządzasz społecznością ocalałych. Każda decyzja (kogo zwerbować, jakie zasoby zdobyć, kiedy przenieść się do nowej bazy) ma realne konsekwencje. Równowaga między codziennym przetrwaniem a długoterminowym planowaniem sprawia, że każda sesja gry jest pełna napięcia i satysfakcji.

Ton gry jest bardziej realistyczny niż w większości tytułów o zombie. Będziesz przeszukiwać dzielnice w poszukiwaniu jedzenia i lekarstw, zdobywać pojazdy do przemieszczania się między strefami bezpieczeństwa oraz koordynować działania w trybie kooperacji z innymi graczami, aby utrzymać wysokie morale. Każdy ocalały posiada unikalne umiejętności, a utrata kogoś w starciu z hordą lub podczas nieudanej misji boli, ponieważ na stałe zmienia skład twojej grupy.

Pro tip Nie lekceważ morale. Ocaleni o niskim morale gorzej radzą sobie z zadaniami, a nawet mogą wywoływać kłopoty w obozie. Podtrzymuj ich morale, zapewniając im zasoby, bezpieczny odpoczynek i udane misje.

Pod względem wizualnym nie jest to najbardziej efektowna strzelanka survivalowa, ale atmosfera działa, zwłaszcza gdy zapada noc, a ciszę przerywają jęki nieumarłych. Wielu fanów na Reddicie podkreśla, że połączenie systemów zarządzania i walki nadaje tej grze większą głębię niż przeciętnej produkcji o zombie. Aktualizacje i poprawki wprowadzane na przestrzeni lat świadczą o ciągłym wsparciu ze strony twórców, co pozwala społeczności pozostać aktywną.

Ostateczny werdykt: Równowaga między przetrwaniem a przywództwem sprawia, że ta gra jest wyjątkowa. Nie chodzi tu tylko o strzelanie do zombie, ale o poprowadzenie społeczności przez apokalipsę, a ten zwrot akcji sprawia, że gra pozostaje świeża nawet po wielu godzinach rozgrywki. Jest to również jedna z najwybitniejszych pozycji wśród najlepszych gier survivalowych na Xbox dzięki naciskowi na społeczność.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. Fallout 76 [Najlepsza wieloosobowa gra survivalowa osadzona w świecie po katastrofie nuklearnej]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 Twórcy Bethesda Game Studios (twórca), Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas gry 60–200+ godzin Ocena na Metacritic 52

Wychodząc z Krypty w Fallout 76 trafiasz do Appalachii – pustkowia, które za każdym razem, gdy w nią wchodzisz, wydaje się tętnić życiem. Mapa jest ogromna, pełna frakcji, losowych wydarzeń i zmutowanych stworzeń, które trzymają cię w napięciu. Bezpieczeństwo jest kruche, a jeden zły krok może zniweczyć godzinę postępów.

Postęp w grze wiąże się z zbieraniem surowców i ulepszaniem wyposażenia. Chociaż zaczynasz od skrawków, zadania i wydarzenia sezonowe często zapewniają darmowe nagrody, które nieco przyspieszają rozwój. Niektóre z najlepszych treści pochodzą z dodatków i wydarzeń ograniczonych czasowo, które sprawiają wrażenie pobocznych historii wyjętych z innej kartki historii Fallouta, dzięki czemu gra pozostaje świeża nawet wiele lat po premierze.

Pro tip Nie gromadź śmieci; naucz się, co warto zezłomować. Dodatkowy ciężar spowalnia cię, a system rzemiosła sprawia, że niemal każdy zepsuty przedmiot jest bardziej wartościowy jako surowiec niż jako bałagan w twoim schowku.

Połączenie systemów RPG z mechaniką survivalową sprawia, że twoje wybory mają wpływ na całą rozgrywkę. Modyfikacje i zmiany wyposażenia wydają się znaczące, a każda misja wiąże się z określonym ryzykiem: promieniowaniem, zasadzkami, a nawet wyczerpaniem zapasów żywności w trakcie podróży. Gra nie jest tak dopracowana jak inne tytuły z tego gatunku, ale jej ambicja sprawia, że nadal się wyróżnia.

Ostateczny werdykt: Postapokaliptyczne Appalachy są brutalne, ale dla fanów gier RPG, którzy pragną połączenia survivalu z legendarną serią, Fallout 76 to ryzyko, które w końcu się opłaca. Gracze konsolowi powinni również pamiętać, że Fallout 76 plasuje się wśród najlepszych gier survivalowych na PS5.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Icarus [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy oparta na sesjach]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy RocketWerkz (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–100+ godzin Ocena na Metacritic 70

Lądowanie na powierzchni Ikarusa nie polega na niekończącej się wytrwałości; chodzi o to, jak dobrze potrafisz grać w ramach ścisłych ograniczeń czasowych. Każda misja wysyła cię na wrogą planetę, gdzie burze, dzika przyroda i niedobór tlenu nieustannie wystawiają na próbę twoje umiejętności planowania. Gdy skończy się czas, albo odniesiesz sukces i wrócisz na orbitę, albo poniesiesz porażkę i stracisz postępy. Ta oparta na sesjach pętla sprawia, że gra bardzo różni się od innych tytułów z gatunku survival.

Pod względem wizualnym gra jest oszałamiająca – lasy, zamarznięte szczyty i pustynie mogą w mgnieniu oka stać się śmiertelnie niebezpieczne. Projekt gry zmusza cię do dostosowywania się: jedna część twojej rozgrywki może polegać na spokojnym zbieraniu zasobów, a następna może być desperacką walką o dotarcie do schronienia, zanim nadejdzie burza. Poczucie presji sprawia, że tempo jest wysokie, więc żadne dwa zrzuty nie są takie same.

Pro tip Nie bądź chciwy. Zawsze z wyprzedzeniem planuj trasę powrotną do statku transportowego. Zbyt długie przebywanie w jednej strefie to najszybszy sposób na zepsucie misji.

RocketWerkz nieustannie wprowadza aktualizacje, dodając biomy i nowe wyzwania, a nawet organizuje darmowe weekendowe wydarzenia, które pozwalają nowicjuszom wypróbować zawartość przed podjęciem decyzji o zakupie. Przeglądając oficjalną stronę internetową, widać, jak aktywny jest nadal plan rozwoju gry, co jest dobrym znakiem dla długoletnich fanów.

Ostateczny werdykt: Pełna napięcia, piękna i bezlitosna gra Icarus doskonale realizuje ideę krótkich, ale intensywnych rozgrywek survivalowych. Idealna dla graczy, którzy chcą wysokich stawek, nie poświęcając przy tym tygodni na jedną rozgrywkę.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. 7 Days to Die [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy z hordami zombie]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2013 Twórca/twórcy The Fun Pimps (twórca i wydawca) Średni czas gry 100–300+ godzin Ocena na Metacritic 68

Wyobraź sobie połączenie Minecrafta z apokalipsą zombie: tak najprościej można opisać grę 7 Days to Die. To gra typu sandbox z element ami survivalu, w której każda sesja polega na zbieraniu zasobów, wzmacnianiu schronień i przygotowywaniu się na nieuniknione: potężny atak nieumarłych, który ma miejsce co siódmą noc.

Schemat rozgrywki jest prosty, ale wciągający: plądruj opuszczone miasta w poszukiwaniu broni i zapasów, wzmacniaj swoje schronienia i eksperymentuj z pułapkami, aby powstrzymać nieumarłych. Zniszczalne otoczenie sprawia, że rozgrywka jest nieprzewidywalna, a zombie nie tylko gromadzą się przed drzwiami, ale także przebijają się przez ściany i burzą budynki, więc nigdzie nie czujesz się całkowicie bezpiecznie.

Pro tip W ustawieniach gry możesz regulować liczebność i częstotliwość pojawiania się hord. Dostosowanie tych parametrów przed utworzeniem nowego zapisu pozwala sprawić, że rozgrywka będzie mniej przytłaczająca dla początkujących lub niezwykle intensywna dla weteranów.

Na PC scena moderska zapewnia ogromną różnorodność, a modyfikacje mogą sprawić, że gra wydaje się zupełnie nowym tytułem. Fani na Reddicie często porównują ją do Terrarii pod względem tego, jak zachęca do kreatywności i wyznaczania długoterminowych celów (tylko że z o wiele większym napięciem, ponieważ śmierć może kosztować utratę postępów).

Ostateczny werdykt: Połączenie zniszczalnego otoczenia, pełnych napięcia nocy z hordami zombie oraz rozbudowanych systemów przetrwania sprawia, że „7 Days to Die” jest jedną z gier o zombie, do których najchętniej wraca się po raz kolejny. Każda rozgrywka wydaje się nowym wyzwaniem, oferującym nowe sposoby na przetrwanie (lub porażkę).

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

18. Grounded [Najlepsza wieloosobowa gra survivalowa osadzona w miniaturowym świecie]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment (twórca), Xbox Game Studios (wydawca) Średni czas rozgrywki 30–120+ godzin Ocena na Metacritic 82

Zmniejszywszy się do rozmiarów mrówki, nie przemierzasz pustkowi ani przestrzeni kosmicznej; utknąłeś na podwórku, gdzie źdźbła trawy górują niczym drzewa, a mrówki zachowują się jak ciekawskie sąsiadki. Na tym polega urok gry Grounded: każda sesja rozgrywki zamienia to, co zwyczajne, w coś niebezpiecznego i dziwnego.

Cykl przetrwania łączy zbieractwo i obronę z eksploracją ogrodów, labiryntów z żywopłotu, a nawet podziemnych mrowisk. Walka z falami pająków i chrząszczy często przypomina najlepsze gry typu tower defense, tyle że w przydomowym ogródku, a wątki na Reddicie są pełne graczy przyznających, że musieli włączyć tryb „Arachnofobia”, bo pająki są prawdziwym koszmarem.

Pro tip Na początku gry zbuduj swoją bazę w pobliżu źródła wody. Skraca to czas poświęcony na zbieractwo i zapewnia bezpieczniejsze miejsce, do którego możesz się wycofać, gdy pająki lub pluskwy zepsują zabawę.

Najlepiej grać w tę grę w trybie kooperacyjnym. Podział zadań (zbieranie pożywienia, eksploracja tuneli czy ulepszanie ekwipunku) sprawia, że długie sesje przebiegają płynniej, a przygoda nabiera przyjemnego rytmu.

Fani porównują również kreatywność tej gry do Terrarii, ponieważ obie gry przekształcają proste środowiska w miejsca pełne tajemnic i niebezpieczeństw. A jeśli po prostu jesteś ciekawy, Obsidian udostępnia bezpłatne aktualizacje, które z czasem dodają nowe biomy, wyposażenie i treści fabularne.

Ostateczny werdykt: Przekształcenie podwórka w śmiertelną arenę było odważnym pomysłem, ale „Grounded” świetnie sobie z tym radzi. Gra jest nietypowa, pełna napięcia i zapewnia świetną zabawę w gronie przyjaciół.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

19. The Forest [Najlepsza wieloosobowa gra survivalowa z gatunku horroru]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Endnight Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–150+ godzin Ocena na Metacritic 83

Katastrofa samolotu, gęsty las i kanibale obserwujący cię z linii drzew: oto punkt wyjścia, który bez zbędnej zwłoki wrzuca cię w świat survival horroru. Gra „The Forest” łączy pełną napięcia eksplorację z psychologicznym niepokojem, zmuszając cię do godzenia zarządzania zasobami z odkrywaniem tajemnicy zaginionego syna.

To, co wyróżnia tę grę, to sztuczna inteligencja przeciwników. Kanibale nie tylko rzucają się na ciebie; śledzą cię, wycofują się, a nawet wprowadzają w błąd, tworząc poczucie paranoi, które udaje się osiągnąć nielicznym tytułom z gatunku survival horror. Wielu graczy na Reddicie zwraca uwagę na to, jak nieprzewidywalne są te spotkania. Czasami obserwują cię z daleka, innym razem atakują bez ostrzeżenia. Chodzi tu w równym stopniu o strach, co o przetrwanie.

Pro tip Zawsze noś ze sobą zapasowe pochodnie lub race, zanim wejdziesz do jaskiń. Ciemność jest tam prawdziwym zabójcą, a światło decyduje o tym, czy znajdziesz wskazówki, czy zostaniesz zaatakowany.

Niesamowite jaskinie skrywają najmroczniejsze sekrety gry, a przemierzanie ich przypomina wkraczanie do nierealnego świata, pełnego groteskowych mutantów i fragmentów fabuły, które stopniowo wyjaśniają, co naprawdę dzieje się na wyspie. Niezależnie od tego, czy grasz solo, czy w trybie kooperacji, napięcie nigdy tak naprawdę nie słabnie.

Ostateczny werdykt: Przerażająca, klimatyczna i nieprzewidywalna gra „The Forest” to survival horror w najlepszym wydaniu. Jeśli lubisz gry survivalowe z prawdziwym napięciem, ta pozycja nadal dostarcza wrażeń nawet wiele lat po premierze.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Raft [Najlepsza gra survivalowa dla wielu graczy osadzona w środowisku oceanicznym]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Redbeet Interactive (twórca), Axolot Games (wydawca) Średni czas gry 50–150+ godzin Ocena na Metacritic 75

Dryfowanie po bezkresnym oceanie na kilku drewnianych deskach brzmi relaksująco… dopóki nie zdasz sobie sprawy, że każda kropla wody i każdy skrawek śmieci decydują o życiu lub śmierci. Raft wciąga od samego początku, sprawiając, że nawet najmniejsze ulepszenie wydaje się postępem.

Większość sesji zaczyna się od wyławiania śmieci z fal, składania narzędzi i rozbudowywania swojej pływającej bazy, jednocześnie odpierając ataki wiecznie głodnego rekina. Ocean też nie jest pusty: są tu wyspy do odkrycia, rafy do nurkowania i rzadkie łupy do zdobycia, które motywują cię do podejmowania ryzyka. Wielu graczy na Reddicie twierdzi, że tryb kooperacji to prawdziwa mocna strona tej gry, ponieważ podział obowiązków, takich jak sterowanie, obrona i zbieranie przedmiotów, zapewnia płynny przebieg rozgrywki i sprawia, że długie sesje są o wiele przyjemniejsze.

Pro tip Na początku skup się na zbudowaniu prostego urządzenia do oczyszczania wody i grilla. Odpowiednie nawodnienie i pożywienie pozwalają ci skupić się na eksploracji i odpieraniu ataków rekinów, zamiast walczyć o podstawowe środki do przetrwania – zwłaszcza podczas burz lub gdy oddalasz się od tratwy.

Kreskówkowa grafika sprawia, że gra wydaje się niezwykle przytulna, ale napięcie jest zawsze obecne: jedna silna burza lub nieudane zebranie zasobów może zniweczyć wiele godzin postępów. To właśnie ta mieszanka spokojnego dryfowania i podejmowania decyzji o wysokiej stawce sprawia, że gracze wracają do tej gry.

Ostateczny werdykt: Dryfowanie po bezkresnych morzach, mając do dyspozycji jedynie tratwę, jest zarówno relaksujące, jak i wyczerpujące nerwowo. Jeśli szukasz odmiennego podejścia do gatunku survival, ta gra na pewno zapadnie ci w pamięć. Na PC działa płynnie nawet na skromnych konfiguracjach, ale jeśli chcesz cieszyć się pełnią wrażeń, sprawdź najlepsze komputery do gier, które zapewnią ci bezbłędne sesje.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Moja ogólna ocena najlepszych gier survivalowych dla wielu graczy

Po zapoznaniu się z pełną ofertą trzy tytuły wyróżniają się jako pozycje, w które koniecznie trzeba zagrać. Minecraft jest ponadczasowy; nigdy nie zabraknie mu sposobów, by cię zaskoczyć. Valheim zasługuje na swoje miejsce dzięki czystej radości z żeglowania po burzliwych morzach i zmaganiach z potężnymi nordyckimi bossami. A jeśli szukasz czegoś naprawdę intensywnego, Rust to ostateczny test hartu ducha, gdzie każde starcie może oznaczać utratę wszystkiego (lub niezapomniany powrót do gry).

Każda z tych gier oferuje inny rodzaj zabawy: nieograniczoną kreatywność, epickie przygody w trybie kooperacji oraz bezlitosny chaos w trybie PvP. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, wybierz jedną z tych trzech gier i zanurz się w niej – przekonasz się, dlaczego należą one do najfajniejszych gier wideo tego roku2026.

Często zadawane pytania