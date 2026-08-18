5 najlepszych komputerów do gier poniżej 500 dolarów w 2026 roku – wydajne modele w przystępnej cenie

Nie potrzebujesz super drogiego komputera, żeby grać na PC; w rzeczywistości najlepsze komputery do gier poniżej 500 dolarów będą więcej niż wystarczające dla większości graczy.

Problem z „przystępnymi cenowo” komputerami do gier polega jednak na tym, że bardzo łatwo można trafić na system, który po prostu nie jest tego wart. Może on mieć procesor niezoptymalizowany pod kątem gier lub zbyt słabą kartę graficzną, która nie wystarczy do grania w nowoczesne tytuły.

Aby uniknąć tej niefortunnej sytuacji, wybrałem 5 najlepszych budżetowych komputerów do gier dostępnych obecnie na rynku. Zaufaj mi – po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań i porównaniu niezliczonych opcji komputerów do gier, te modele zapewnią najlepszy stosunek jakości do ceny.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem szukającym bardziej przystępnej cenowo konfiguracji, czy też nowicjuszem w świecie komputerów do gier z ograniczonym budżetem, mam dla Ciebie to, czego potrzebujesz, aby uzyskać przyzwoitą wydajność w grach.

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5 najlepszych komputerów do gier poniżej 500 dolarów – moc i wydajność w przystępnej cenie

1. MXZ R5 5600GT [Najlepsza opcja ogólna]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor AMD Ryzen 5 5600GT (6 rdzeni/12 wątków, do 4,6 GHz) Karta graficzna AMD Radeon Vega 7 (zintegrowana) Pamięć RAM 16 GB DDR4 Pamięć masowa SSD NVMe o pojemności 1 TB System operacyjny Windows 11 Pro Wbudowana/dyskretna karta graficzna Wbudowana Waga ~15 funtów

MXZ R5 5600GT to mój osobisty wybór na najlepszy komputer do gier pod względem ogólnym dzięki doskonałemu połączeniu wydajności, pojemności pamięci masowej i wartości w przystępnej cenie. Został zbudowany w oparciu o procesor AMD Ryzen 5 5600GT – nowoczesny 6-rdzeniowy procesor z 12 wątkami, o częstotliwości bazowej 3,6 GHz i częstotliwości w trybie boost do 4,6 GHz, w połączeniu z aż 16 GB pamięci RAM DDR4. Dzięki tej konfiguracji wszystkie czynności wykonywane na komputerze są płynne i responsywne.

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon RX Vega 7 w procesorze 5600GT stanowi prawdziwą zaletę tej budżetowej konfiguracji. Chociaż jest to zintegrowany procesor graficzny, a nie oddzielna karta, Vega 7 jest jedną z bardziej wydajnych opcji zintegrowanych na rynku, pozwalającą na płynne uruchamianie popularnych gier e-sportowych i mainstreamowych, takich jak Valorant, Fortnite, CS2, Rocket League i GTA V w rozdzielczości 1080p przy średnich ustawieniach. Dla graczy z ograniczonym budżetem oznacza to wysoką wydajność bez konieczności kupowania oddzielnej karty graficznej.

To właśnie w zakresie pamięci masowej model MXZ naprawdę wyprzedza konkurencję: dysk SSD NVMe o pojemności aż 1 TB zapewnia szybki rozruch i ładowanie gier, a także mnóstwo miejsca na pokaźną bibliotekę gier, podczas gdy wiele budżetowych zestawów ogranicza się do 512 GB. Komputer jest również dostarczany z gotowym do użycia systemem Windows 11 Pro, a obudowa typu tower wyposażona jest w wentylatory RGB, nadające jej wygląd dostosowany do potrzeb graczy.

MXZ R5 5600GT potwierdza swoją pozycję jako model z niższej półki cenowej poprzez wykorzystanie zintegrowanej karty graficznej. Radzi sobie dobrze z grami e-sportowymi i popularnymi tytułami, ale nie pozwoli na uruchamianie wymagających, nowoczesnych gier klasy AAA na maksymalnych ustawieniach, tak jak zrobiłaby to oddzielna karta graficzna. Jednak biorąc pod uwagę cenę, połączenie nowoczesnego procesora, 16 GB pamięci RAM i dysku SSD o pojemności 1 TB sprawia, że jest to najbardziej wszechstronny wybór na tej liście.

Zalety Wady ✅ Nowoczesny procesor Ryzen 5 5600GT i 16 GB pamięci RAM zapewniające szybką i płynną pracę



✅ Pojemny dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB na obszerną bibliotekę



gier ✅ Wydajna zintegrowana karta graficzna Vega 7 do gier



e-sportowych w rozdzielczości 1080p ✅ Komputer z preinstalowanym



systemem Windows 11 Pro ✅ Wentylatory RGB zapewniające elegancki wygląd sprzętu dla graczy ❌ Wykorzystuje zintegrowaną kartę graficzną, ale Vega 7 należy do najlepszych w swojej klasie



❌ Nie jest przeznaczony do maksymalnego wykorzystania wymagających tytułów AAA, choć świetnie sprawdza się w e-sporcie i grach mainstreamowych

Ostateczny werdykt – MXZ R5 5600GT to idealny model dla początkujących graczy, którzy poszukują wszechstronnego i niezawodnego systemu, dzięki nowoczesnemu procesorowi, dużej pojemności pamięci masowej oraz wydajnej zintegrowanej karcie graficznej w doskonałej cenie.

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2. abytespark AOV590 [Najlepsza opcja w przystępnej cenie]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor AMD Ryzen 5 5500 (6 rdzeni/12 wątków, do 4,2 GHz) Karta graficzna AMD Radeon RX 590 8 GB GDDR5 Pamięć RAM 16 GB DDR4 Pamięć SSD NVMe 512 GB System operacyjny Windows 11 Home Zintegrowana/dyskretna karta graficzna Dyskretna Waga ~15,4 funta

Model abytespark AOV590 to mój wybór jako najlepsza opcja w przystępnej cenie, a zasługuje na to miejsce dzięki zastosowaniu prawdziwej, oddzielnej karty graficznej w konfiguracji poniżej 500 USD. Jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 5500 – 6-rdzeniowy, 12-wątkowy procesor o częstotliwości w trybie boost do 4,2 GHz – w połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR4, dzięki czemu wielozadaniowość i codzienna płynność działania są szybkie i niezawodne.

Największym atutem jest tutaj dyskretna karta graficzna AMD Radeon RX 590 z pełnymi 8 GB pamięci graficznej GDDR5. To prawdziwy krok naprzód w stosunku do zintegrowanych układów graficznych, które można znaleźć w większości budżetowych zestawów, i pozwala modelowi AOV590 uruchamiać popularne tytuły , takie jak Fortnite, GTA V, Valorant, CS2, Apex Legends, a nawet Elden Ring w rozdzielczości 1080p z ponad 60 klatkami na sekundę przy średnich ustawieniach. Jak na tę cenę, to naprawdę spora moc do gier.

Pamięć masową stanowi dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB, zapewniający szybki rozruch i krótki czas ładowania gier, a system jest dostarczany z gotowym do użycia systemem Windows 11 Home. W zestawie znajduje się również klawiatura gamingowa RGB, mysz i podkładka pod mysz, a także podświetlenie obudowy RGB i cztery wentylatory RGB, dzięki czemu komputer świetnie prezentuje się na biurku bez dodatkowych wydatków.

Miejscem, w którym AOV590 ujawnia swoje budżetowe korzenie, jest starsza architektura procesora graficznego RX 590, która nie obsługuje nowoczesnych funkcji, takich jak ray tracing, i nie pozwoli na uruchamianie najnowszych tytułów AAA na maksymalnych ustawieniach. Jednak w tej cenie ta dyskretna karta zapewnia znacznie lepszą wydajność w grach niż większość konkurencyjnych modeli z zintegrowanym procesorem graficznym w tym przedziale cenowym.

Zalety Wady ✅ Dyskretna karta graficzna RX 590 8 GB zapewniająca płynną rozgrywkę



w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę i więcej ✅ 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Ryzen 5 5500 zapewniający płynną wielozadaniowość



✅ SSD NVMe o pojemności 512 GB zapewniający szybkie ładowanie



✅ W zestawie system Windows 11 Home, klawiatura i mysz



z podświetleniem RGB ✅ Cztery wentylatory RGB i podświetlenie obudowy w zestawie ❌ Starsza architektura karty graficznej bez ray tracingu, ale świetny stosunek jakości do ceny



❌ 512 GB szybko się zapełnia przy dużych, nowoczesnych grach, choć pamięć można łatwo rozbudować

Ostateczny werdykt – abytespark AOV590 to najlepszy wybór w przystępnej cenie dla graczy, którzy chcą prawdziwej, oddzielnej karty graficznej za mniej niż 500 USD, zapewniającej niezawodną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p, której nie mogą dorównać komputery z wbudowanym procesorem graficznym.

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3. HP Victus 15L [Najlepszy do gier turniejowych]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor AMD Ryzen 5 5600G (6 rdzeni/12 wątków, do 4,4 GHz) Karta graficzna AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6 (dyskretna) Pamięć RAM 8 GB DDR4-3200 Pamięć SSD PCIe NVMe 512 GB System operacyjny Windows 11 Home Zintegrowana/dyskretna karta graficzna Dyskretna Waga ~19,95 funtów

HP Victus 15L to mój wybór dla graczy turniejowych, którzy szukają uznanej marki i niezawodnej jakości wykonania w przystępnej cenie. Został zbudowany w oparciu o procesor AMD Ryzen 5 5600G – 6-rdzeniowy, 12-wątkowy procesor, który w trybie turbo osiąga częstotliwość do 4,4 GHz, zapewniając szybką i stabilną reakcję, od której zależą dynamiczne gry turniejowe.

W przypadku strzelanek turniejowych i gier e-sportowych dyskretna karta graficzna AMD Radeon RX 6400 z 4 GB pamięci GDDR6 zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w tytułach takich jak Valorant, CS2, Fortnite i Rocket League, gdzie płynna i stabilna liczba klatek na sekundę ma większe znaczenie niż ultra grafika. Ponieważ jest to nowoczesna karta oparta na architekturze RDNA 2, radzi sobie z aktualnymi grami wydajniej niż starsze, budżetowe procesory graficzne, które często można znaleźć w tej cenie.

Komputer Victus jest dostarczany z dyskiem SSD PCIe NVMe o pojemności 512 GB, zapewniającym szybkie czasy ładowania, oraz z systemem Windows 11 Home zainstalowanym fabrycznie, a także w nowo zaprojektowanej obudowie HP z podświetleniem RGB na panelu przednim, dziewięcioma portami USB oraz Wi-Fi 6 z Bluetooth 5. Jako oryginalny komputer HP w zestawie, jest on również objęty odpowiednim wsparciem producenta, czego nie mogą zaoferować większość anonimowych, budżetowych komputerów typu tower.

Jedynym wyraźnym kompromisem jest 8 GB pamięci RAM, co jest raczej skromną ilością do grania w gry2026. Dobrą wiadomością jest to, że komputer Victus łatwo się otwiera, a zwiększenie pamięci do 16 GB to niedroga i prosta modernizacja, która zauważalnie poprawia wydajność.

Zalety Wady ✅ Nowoczesny procesor graficzny RDNA 2 RX 6400 zapewniający wysoką liczbę klatek na sekundę w grach



e-sportowych ✅ Szybki procesor Ryzen 5 5600G z częstotliwością boost



do 4,4 GHz ✅ Sprawdzona marka HP z prawdziwym wsparciem



producenta ✅ Wbudowane



Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 ✅ Łatwy do otwarcia i rozbudowy ❌ Tylko 8 GB pamięci RAM w standardzie, ale rozbudowa do 16



GB jest tania i prosta ❌ Karta RX 6400 to model klasy podstawowej, najlepiej nadający się do gier e-sportowych, a nie do wymagających tytułów AAA

Ostateczny werdykt – HP Victus 15L to najlepszy wybór dla graczy rywalizujących, którzy oczekują niezawodności markowego produktu oraz wydajności nowoczesnej karty graficznej zapewniającej wysoką liczbę klatek na sekundę w grach e-sportowych, a także łatwej możliwości rozbudowy pamięci RAM.

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4. suevery SUV9B1 [Najlepszy pod względem szybkości]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor AMD Ryzen 5 (6 rdzeni, 3,6 GHz / do 4,1 GHz w trybie boost) Karta graficzna AMD Radeon RX 560 4 GB Pamięć RAM 16 GB DDR4-3200 Pamięć SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB System operacyjny Windows 11 Zintegrowana/dyskretna karta graficzna Dyskretna Waga ~14 funtów

Jeśli zależy Ci na szybkiej i płynnej codziennej wydajności, warto przyjrzeć się modelowi suevery SUV9B1. Jest on wyposażony w 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 o częstotliwości bazowej 3,6 GHz i częstotliwości w trybie boost 4,1 GHz, wspierany przez pojemną pamięć podręczną L3 o wielkości 32 MB, dzięki czemu aplikacje, gry i karty w przeglądarce uruchamiają się szybko i działają płynnie.

Połączenie 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 z dyskiem SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności 512 GB to właśnie to, co naprawdę pokazuje szybkość tego komputera. Firma suevery ocenia dysk NVMe jako nawet 30 razy szybszy od tradycyjnego dysku twardego, co przekłada się na niemal natychmiastowe uruchamianie systemu i szybkie ładowanie gier. O stronę graficzną dba dyskretna karta AMD Radeon RX 560 z 4 GB pamięci graficznej, która bez problemu obsługuje tytuły e-sportowe oraz starsze ulubione gry w rozdzielczości 1080p.

Łączność zapewnia wbudowany moduł Wi-Fi 6, który gwarantuje mniejsze opóźnienia i bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe, a obudowa typu tower jest wyposażona w wentylatory RGB i podświetlenie. To przejrzysta, sprawiająca wrażenie szybkiej konstrukcja, przeznaczona zarówno do swobodnego grania, jak i do pracy.

Karta RX 560 jest najsłabszą kartą graficzną na tej liście, więc nie jest to komputer przeznaczony do grania w wymagające, nowoczesne gry AAA z maksymalnymi ustawieniami. Jednak jako system nastawiony na szybkość i responsywność w codziennym użytkowaniu oraz w przypadku mniej wymagających tytułów, spełnia on dokładnie to, co obiecuje.

Zalety Wady ✅ Szybki dysk SSD NVMe zapewniający niemal natychmiastowe uruchamianie systemu i ładowanie gier



✅ 16 GB pamięci DDR4-3200 zapewniającej płynną wielozadaniowość



✅ Wi-Fi 6 zapewniająca bezprzewodową



łączność o niskim opóźnieniu ✅ Dedykowana karta graficzna RX 560 radzi sobie z grami e-sportowymi w rozdzielczości 1080p



✅ Wentylatory RGB i podświetlenie obudowy w zestawie ❌ Karta RX 560 to model klasy podstawowej, nieprzeznaczony do wymagających gier



AAA ❌ Przed zakupem należy sprawdzić system operacyjny, ponieważ niektóre konfiguracje suevery są dostarczane bez preinstalowanego systemu Windows

Ostateczny werdykt – Suevery SUV9B1 to najlepszy wybór dla osób ceniących szybkość, które oczekują krótkiego czasu uruchamiania oraz responsywnej codziennej wydajności do lżejszych gier i zadań biurowych.

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5. Mini PC PELADN WO4 [Najlepszy mini komputer do gier]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor AMD Ryzen 5 5600H (6 rdzeni/12 wątków, do 4,2 GHz) Karta graficzna AMD Radeon Vega 7 (zintegrowana, 1800 MHz) Pamięć RAM 16 GB DDR4 Pamięć SSD NVMe 512 GB System operacyjny Windows 11 Pro Wbudowana/dyskretna karta graficzna Zintegrowana Waga ~1,21 funta

Ostatnią pozycją na liście jest mini PC, model PELADN WO4, który stanowi najbardziej kompaktowe rozwiązanie do grania spośród wszystkich urządzeń w tym zestawieniu, nie tracąc przy tym zbyt wiele na wydajności. Cały system ma wymiary około 5 x 5 x 2 cali i waży zaledwie 1,21 funta, dzięki czemu z łatwością zmieści się w torbie lub można go zamontować z tyłu monitora za pomocą dołączonego uchwytu VESA.

Niech rozmiar was nie zmyli: WO4 jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 5600H – 6-rdzeniowy, 12-wątkowy układ klasy laptopowej, który osiąga taktowanie do 4,2 GHz i posiada 16 MB pamięci podręcznej L3. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR4 i dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB urządzenie płynnie radzi sobie z wielozadaniowością, multimediami i mniej wymagającymi grami. Zintegrowana karta graficzna Radeon Vega 7 nie dorównuje kartom dyskretnym, ale firma PELADN szacuje jej wydajność na poziomie zbliżonym do GTX 1050, co wystarcza do gier e-sportowych, gier niezależnych oraz starszych tytułów w rozdzielczości 1080p przy średnich ustawieniach.

Możliwości łączności są prawdziwą zaletą jak na ten rozmiar: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, podwójny port LAN (2,5 Gb/s + 1000 Mb/s) oraz potrójne wyjście na wyświetlacze 4K/60 Hz przez HDMI, DisplayPort i USB-C. Urządzenie jest dostarczane z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro, a magnetyczna, szybko zdejmowana górna pokrywa umożliwia rozbudowę pamięci RAM i pamięci masowej bez użycia narzędzi.

Minusem jest zintegrowany procesor graficzny, więc nie nadaje się on do wymagających gier AAA. Jednak jak na mini PC, który tak dobrze radzi sobie z grami, streamowaniem i pracą, a jednocześnie mieści się w dłoni, WO4 znacznie przewyższa możliwości typowe dla urządzeń tej wielkości.

Zalety Wady ✅ Niezwykle kompaktowy i lekki, mieszczący się w dłoni i z możliwością montażu



w standardzie VESA ✅ Wydajny 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Ryzen 5 5600H



✅ 16 GB pamięci RAM i 512 GB NVMe jak na tę obudowę



✅ Wi-Fi 6, BT 5.2, podwójny port LAN i możliwość podłączenia



trzech wyświetlaczy 4K ✅ Możliwość modernizacji bez użycia narzędzi dzięki magnetycznej pokrywie górnej ❌ Zintegrowana karta graficzna Vega 7, nie nadaje się do wymagających gier



AAA ❌ Układ klasy laptopowej stawia na wydajność i kompaktowość kosztem maksymalnej mocy obliczeniowej

Ostateczny werdykt – Jeśli masz mało miejsca na biurku, PELADN WO4 to fantastyczny mini PC do gier rekreacyjnych i e-sportowych, oferujący wyjątkową łączność i łatwą rozbudowę w obudowie wielkości dłoni.

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Co warto wziąć pod uwagę przed zakupem komputera do gier poniżej 500 dolarów?

Niestety, komputery do gier poniżej 500 dolarów mają pewne wyraźne ograniczenia i jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć. Zapoznaj się z naszym zestawieniem poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

1. Wydajność

Karta graficzna

Mówiąc realistycznie, na komputerze do gier za mniej niż 500 dolarów nie uruchomisz gier na ustawieniach „Ultra”, jednak Twoje ulubione tytuły nadal będą działały płynnie z liczbą klatek na sekundę sięgającą co najmniej 30 FPS, a nawet do 60 FPS, jeśli wybierzesz średnie lub niskie ustawienia.

Chociaż najnowsze gry mogą nie zapewniać idealnych wrażeń na budżetowych komputerach do gier, większość tytułów e-sportowych, takich jak taktyczne strzelanki FPS i gry typu MOBA, nadal będzie działać świetnie nawet na budżetowym sprzęcie, a niektóre z nich pozwalają nawet na wysokie ustawienia grafiki.

Budżetowe komputery do gier z oddzielną kartą graficzną lepiej nadają się do grania niż te z kartą zintegrowaną. Dzięki temu sprzęt komputerowy wykorzystuje oddzielne komponenty, co poprawia płynność działania i wydajność.

Procesor

Dobrą wiadomością jest to, że procesor w przypadku gier nie wpływa na ich działanie tak bardzo, jak karta graficzna. Jednak w przypadku innych zadań (przeglądanie Internetu, korzystanie z innego oprogramowania) modernizacja procesora nadal ma znaczenie.

Zazwyczaj procesory nowszej generacji charakteryzują się wyższymi częstotliwościami taktowania i lepszą wydajnością, dlatego warto wziąć pod uwagę całkowitą możliwą częstotliwość taktowania (GHz), aby uzyskać lepszą wydajność w codziennym użytkowaniu.

Pamięć RAM

Pamięć RAM wpływa zarówno na codzienną wydajność, jak i na rozgrywkę. Im więcej pamięci RAM, tym szybciej komputer do gier może ładować elementy w tle. Ma to również wpływ na czas ładowania w grach i zmniejsza opóźnienia, więc większa ilość pamięci RAM jest zawsze lepsza.

Większa pojemność pamięci RAM może również poprawić liczbę klatek na sekundę w grach, więc jeśli borykasz się z niską płynnością, rozbudowa pamięci RAM może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Pamięć masowa

Większa pojemność pamięci masowej jest świetna nie tylko dla gier, ale także dla pozostałych plików, więc jeśli to możliwe, wybierz większą pojemność, aby mieć pewność, że będziesz mógł pobierać i instalować nowoczesne gry, które mogą wymagać ponad 100 GB miejsca.

Oprócz pojemności ważny jest również „typ” pamięci masowej. Zazwyczaj spotyka się dyski HDD i SSD, a kluczową różnicą jest to, że dyski SSD ładują dane szybciej – dotyczy to na przykład czasu ładowania w grach lub czasu uruchamiania systemu. Jeśli to możliwe, zawsze wybieraj komputery, w których do przechowywania danych wykorzystywane są dyski SSD.

2. Jakość grafiki i wrażenie immersji

Niższe rozdzielczości

Rozdzielczość w grach odnosi się do liczby pikseli wyświetlanych na ekranie, co z kolei pozwala uzyskać ostrzejszy i bardziej szczegółowy obraz.

Cena, jaką płacisz za budżetowy komputer stacjonarny do gier, prawie zawsze wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi rozdzielczości w większości gier. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych tytułów klasy AAA, w przypadku których rozdzielczość i grafika będą mogły być ustawione maksymalnie na średnim lub niskim poziomie.

W większości przypadków przewidujemy, że budżetowy komputer stacjonarny do gier pozwoli na średnie ustawienia i rozdzielczości, w zależności od gry, w którą grasz. Zazwyczaj oznacza to rozdzielczość 1080p, która nadal zapewnia bardzo ostry i wyraźny obraz.

Ograniczone możliwości ray tracingu i zaawansowanej grafiki

Oprócz rozdzielczości w budżetowych komputerach do gier brakuje również takich funkcji jak ray tracing. Ray tracing to najnowocześniejsza technologia, która pozwala na dokładniejsze odwzorowanie światła w grach wideo, tak jak zachowuje się ono naturalnie w prawdziwym świecie. Funkcja ta zazwyczaj wymaga dużej mocy obliczeniowej i jest dostępna tylko w wydajnych komputerach do gier.

Budżetowe komputery stacjonarne do gier cierpią również na brak jakichkolwiek „zaawansowanych funkcji graficznych”. Na przykład funkcje takie jak renderowanie w czasie rzeczywistym czy przyspieszenie przez procesor graficzny są dostępne w flagowych kartach graficznych, ale starsze, „budżetowe” procesory graficzne często ich nie obsługują.

3. Przyszłościowość i możliwość rozbudowy

Ograniczone możliwości rozbudowy

Gotowy, niedrogi komputer stacjonarny do gier może ograniczać możliwości rozbudowy, ponieważ użytkownik jest skazany na konkretną płytę główną, podzespoły i zasilacz, które mogą utrudniać dodawanie nowych elementów.

Jeśli Twój budżetowy komputer do gier ma zasilacz o niższej mocy, może nie obsługiwać karty graficznej z wyższej półki, jeśli zdecydujesz się na modernizację w przyszłości.

Aby zrekompensować niską cenę, w budżetowych komputerach zazwyczaj stosuje się starsze podzespoły, co oznacza, że szybciej stracą one wsparcie oprogramowania i sterowników niż nowszy sprzęt, przez co Twoja konfiguracja stanie się przestarzała wcześniej niż się spodziewasz.

Często zadawane pytania