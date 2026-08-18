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Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach: 7 modeli zapewniających komfort w 2026 roku

Znalezienie najlepszej myszy do gier dla osób o dużych dłoniach nie jest łatwym zadaniem. Duże dłonie wymagają więcej miejsca, zupełnie innego kształtu korpusu oraz wygodnie rozmieszczonych, programowalnych przycisków. Standardowe modele często nie uwzględniają tych czynników. W rezultacie gracze borykają się ze skurczami, zmęczeniem i niecelnymi strzałami w najbardziej krytycznych momentach gier FPS.

W niniejszym przeglądzie przedstawiono 9 modeli zaprojektowanych specjalnie dla graczy o dużych dłoniach. Przy tworzeniu tej selekcji uwzględniono wszystkie istotne aspekty: ergonomię, precyzję, kółko przewijania, uchwyt dłoniowy, długi czas pracy na baterii oraz wysoką jakość wykonania.

Jeśli szukasz bezprzewodowej myszy do gier lub najlepszej myszy przewodowej do gier, nasza lista z pewnością Ci pomoże. Znajdziesz tu idealną mysz do gier, dopasowaną do Twojego stylu gry i rozmiaru dłoni.

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Nasze najlepsze propozycje myszy do gier dla osób o dużych dłoniach

Coraz więcej producentów akcesoriów komputerowych stara się obecnie wprowadzać na rynek myszki dostosowane do różnych potrzeb graczy. Po przeanalizowaniu opinii graczy i recenzji, wyróżniamy następujące 3 najlepsze modele:

Logitech G502 X Plus – najlepsza mysz do gier w ujęciu ogólnym; model ten łączy w sobie wygodny, ergonomiczny kształt, idealny do chwytu palmowego i dla osób o dużych dłoniach. Posiada 13 programowalnych przycisków oraz hybrydowe przełączniki Lightforce. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed – ta bezprzewodowa mysz waży zaledwie 55 g, jest wyposażona w czujnik Focus X o rozdzielc zości 26K DPI, zapewnia do 100 godzin pracy na baterii i posiada do 8 programowalnych przycisków. Logitech G903 LIGHTSPEED – charakteryzuje się ergonomiczną, oburęczną obudową, łączem LIGHTSPEED z częstotliwością odpytywania 1 ms, czujnikiem HERO 25K z śledzeniem 1 :1, czułością do 25 600 DPI oraz zerowym opóźnieniem (idealna do strzelanek).

Dzięki temu często z łatwością znajdziesz najlepszą mysz do gier dla osób o dużych dłoniach, dostosowaną specjalnie do Ciebie – przewiń dalej, aby poznać więcej szczegółów i inne opcje!

Najlepsze myszki do gier dla osób o dużych dłoniach: 7 ergonomicznych myszek o wysokiej wydajności

W naszej ofercie znajduje się 9 modeli idealnie dopasowanych do graczy o dużych dłoniach. Lista okazała się dość zróżnicowana. Znajdziesz tu zarówno najlepszą bezprzewodową mysz do gier z błyskawicznym połączeniem bezprzewodowym, jak i ergonomiczne myszy do gier z wygodnym podparciem dla kciuka oraz zaawansowanymi funkcjami.

Niektóre urządzenia świetnie sprawdzają się dla fanów gier MMO, podczas gdy inne przypadną do gustu tym, którzy preferują lekkie myszki do gier, umożliwiające szybkie reakcje w rozgrywkach turniejowych. Dzięki różnorodności kształtów, wag i funkcji każdy znajdzie dla siebie idealną myszkę do gier.

Przejrzyj listę i wybierz najlepszą mysz do gier dla osób o dużych dłoniach, zaprojektowaną z myślą o komforcie i maksymalnej wydajności.

1. Logitech G502 X Plus [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach]

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Specyfikacja Szczegóły Czujnik HERO 25K Waga ~106 g Przyciski 13 programowalnych przycisków Łączność Bezprzewodowa łączność LIGHTSPEED (czas reakcji 1 ms) + przewodowe USB-C Żywotność baterii Do 120 h (przy wyłączonym podświetleniu RGB), ~37 h przy włączonym podświetleniu RGB Wymiary 3,1 x 1,6 x 0,1 cala Cechy myszy Przełączniki optyczno-mechaniczne LIGHTFORCE, kompatybilność z technologią ładowania PowerPlay, LIGHTSYNC RGB

Logitech G502 X Plus to zaktualizowana wersja kultowego modelu, zaprojektowana z naciskiem na ergonomię, precyzję i maksymalną wydajność.

Obecnie jest to jedna z najlepszych myszy gamingowych firmy Logitech dostępnych na rynku. Czujnik HERO 25K zapewnia bezbłędne śledzenie ruchu bez wygładzania ani przyspieszania. Dzięki 13 programowalnym przyciskom, najnowszym przełącznikom LIGHTFORCE oraz kółku przewijania z dwoma trybami pracy mysz ta idealnie nadaje się zarówno do e-sportu, jak i codziennego grania.

Why we chose it Mysz łączy w sobie najnowocześniejszą technologię, wygodny kształt dostosowany do dużych dłoni oraz najwyższą precyzję, co czyni ją uniwersalnym wyborem do wszystkich gatunków gier.

Wszechstronność tej najlepszej myszy do gier jest naprawdę wyjątkowa. Urządzenie działa zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym poprzez technologię LIGHTSPEED z czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Obsługuje bezprzewodowe ładowanie za pośrednictwem systemu POWERPLAY, a konfigurowalne podświetlenie RGB dodaje stylu i dostosowuje się do rozgrywki.

Zalety Wady ✅Ergonomiczny kształt idealnie



pasuje do dużych i średnich dłoni ✅13 w pełni programowalnych przycisków zapewniających wszechstronność



✅Długa żywotność baterii (do 120 godzin bez podświetlenia RGB)



✅Podwójna łączność: bezprzewodowa i przewodowa



✅Optyczno-mechaniczne przełączniki LIGHTFORCE zapewniają wyraźne



kliknięcia ✅Kompatybilność z bezprzewodowym ładowaniem



PowerPlay ✅Podświetlenie RGB LIGHTSYNC nadaje urządzeniu ekskluzywny styl ❌ Nieco droga, ale funkcje w pełni uzasadniają cenę

Ostateczny werdykt: Ta mysz pozostaje złotym standardem dla osób o dużych dłoniach dzięki precyzyjnemu czujnikowi HERO 25K, ergonomicznemu kształtowi i wszechstronnej funkcjonalności. Nadaje się zarówno do e-sportu, jak i codziennego grania, a obsługa PowerPlay oraz podświetlenie RGB stanowią dodatkowy atut dla wymagających graczy.

2. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed [Najlepsza niedroga mysz do gier dla osób o dużych dłoniach]

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Specyfikacja Szczegóły Czujnik Focus X 26K, maksymalna rozdzielczość DPI do 26 000, ~500 IPS, przyspieszenie 40 G Waga ~55 g Przyciski 8 programowalnych przycisków Łączność Bezprzewodowa technologia HyperSpeed 2,4 GHz, opóźnienie 1 ms; opcjonalny klucz sprzętowy zapewniający częstotliwość odpytywania 8 000 Hz Żywotność baterii Do ~100 h przy częstotliwości odświeżania 1 000 Hz Wymiary 4,81 x 2,55 x 0,1 cala Dodatki Ładowanie przez USB‑C; ergonomiczna konstrukcja dla praworęcznych graczy, zoptymalizowana pod kątem dużych dłoni, solidna żywotność baterii

Flagowa mysz marki Razer, ciesząca się znakomitą renomą wśród graczy e-sportowych. Ultralekka – waży zaledwie 55 gramów. Dosłownie sunie po podkładce, zapewniając błyskawiczną reakcję i precyzyjne ruchy.

Ponadto ta ergonomiczna mysz do gier jest w pełni dostosowana do dużych dłoni. Charakteryzuje się wydłużonym korpusem, głębokim podparciem dla dłoni oraz idealnie wyważonym ciężarem. Czujnik Focus X 26K gwarantuje najwyższą precyzję do 26 000 DPI, śledzenie z prędkością 500 IPS oraz przyspieszenie 40G.

Obsługuje technologię HyperSpeed Wireless, co czyni ją najlepszą myszą gamingową w przystępnej cenie, zapewniającą stabilne i szybkie połączenie nawet podczas turniejów. A dzięki opcjonalnemu kluczykowi można zwiększyć częstotliwość odświeżania do 8000 Hz.

Why we chose it Dzięki swojej wadze, doskonałej żywotności baterii i profesjonalnej ergonomii ta lekka mysz gamingowa Razer stała się optymalnym wyborem dla graczy o dużych dłoniach, zwłaszcza w gatunkach, w których liczy się szybkość i precyzja.

Ładuje się przez USB-C, a jedno ładowanie wystarcza na nawet 100 godzin aktywnej rozgrywki. Wewnątrz znajdują się optyczne przełączniki myszy Gen 3 o trwałości 90 milionów kliknięć, bez problemów z podwójnym kliknięciem ani opóźnień. Firma Razer dodała również przyjemną w dotyku powłokę o miękkiej fakturze, dzięki czemu dłoń nie męczy się nawet podczas maratonowych sesji.

Zalety Wady ✅Niezwykle lekka konstrukcja (55 g), a jednocześnie wytrzymała



✅Ergonomiczna konstrukcja dla osób praworęcznych zapewniająca wygodę



trzymania w dłoni ✅Czujnik Focus o rozdzielczości 26K DPI zapewniający doskonałą precyzję



✅Bezprzewodowa technologia HyperSpeed o niskim opóźnieniu



✅Długa żywotność baterii do 100 godzin



✅Kompatybilność z kluczem 8K zapewniającym wyjątkową responsywność



✅Szybkie ładowanie przez USB-C ❌ Brak podświetlenia RGB, ale rekompensuje to konstrukcja nastawiona na wydajność

Ostateczny werdykt: Lekka, szybka i niezwykle wygodna dla osób o dużych dłoniach, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier FPS i tytułów o szybkiej akcji. Doskonała żywotność baterii, ergonomia i czujnik o rozdzielczości 26K DPI sprawiają, że jest to najlepszy wybór w przystępnej cenie bez utraty wydajności.

3. Logitech G903 LIGHTSPEED [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – niezrównana wszechstronność]

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Dane techniczne Szczegóły Czujnik HERO 25K Waga 3,88 uncji Przyciski 7–11 programowalnych (w zależności od konfiguracji panelu bocznego) Łączność Bezprzewodowa technologia LIGHTSPEED, częstotliwość raportowania 1 ms Żywotność baterii Do 140 h z podświetleniem RGB; ~180 h bez podświetlenia Wymiary 1,59 x 2,62 x 5,13 cala Dodatki Kształt przystosowany zarówno dla praworęcznych, jak i leworęcznych, zdejmowane przyciski boczne, obsługa bezprzewodowego ładowania POWERPLAY

Wielofunkcyjna bezprzewodowa mysz do gier firmy Logitech, której zalet nie da się przecenić. Dzięki symetrycznej konstrukcji i zdejmowanym przyciskom bocznym idealnie nadaje się zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Waży około 110 gramów (3,88 uncji). Ergonomia tego modelu jest po prostu bez zarzutu. Najlepsza ergonomiczna mysz do gier zapewnia doskonałą równowagę nawet podczas długich sesji.

Czujnik HERO 25K w myszy Logitech zapewnia precyzję co do piksela. Otrzymujesz śledzenie 1:1, 25 600 DPI, ponad 400 IPS oraz zerowe wygładzanie i przyspieszenie. Działa w oparciu o technologię LIGHTSPEED, zapewniając profesjonalny czas reakcji bezprzewodowej na poziomie 1 ms.

Why we chose it Wszechstronność, dokładność i żywotność baterii sprawiają, że ta mysz do gier jest najlepszym wyborem dla osób o dużych dłoniach, zwłaszcza jeśli jesteś leworęczny lub po prostu chcesz mieć absolutną swobodę w dostosowywaniu ustawień.

Aż do 140 godzin pracy na baterii z podświetleniem RGB lub 180 godzin bez niego. Po prostu komfortowa rozgrywka bez żadnych kompromisów. A obsługa bezprzewodowego ładowania POWERPLAY całkowicie eliminuje wszelkie kłopoty związane z kablami. Wystarczy położyć mysz Logitech na ładowarce, a będzie się ładować bezpośrednio podczas gry.

Zalety Wady ✅Oburęczna konstrukcja z modułowymi przyciskami



✅Szeroki zakres DPI i precyzyjny czujnik



HERO ✅Obsługa bezprzewodowego ładowania



POWERPLAY ✅Do 140–180 godzin pracy



na baterii ✅7–11 programowalnych przycisków z wyraźnym, wyczuwalnym sprzężeniem



zwrotnym ✅Płynne działanie



w trybie bezprzewodowym ✅Najwyższa jakość wykonania ❌ Wysoka cena, ale niezrównana wszechstronność i jakość wykonania

Ostateczny werdykt: Wszechstronna opcja zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych, wyposażona w modułowe przyciski, długi czas pracy na baterii oraz bezbłędną precyzję czujnika HERO 25K. Idealna dla tych, którzy cenią sobie maksymalną personalizację i płynne działanie w trybie bezprzewodowym.

4. Razer Basilisk V3 Pro [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – więcej przycisków, większa przewaga]

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Dane techniczne Szczegóły Czujnik Focus Pro 30K optyczny, do 30 000 DPI, ~750 IPS, przyspieszenie 70 G Waga ~95 g Przyciski 13 programowalnych przycisków, czterokierunkowe kółko HyperScroll z funkcją przechylania Łączność Bezprzewodowa technologia HyperSpeed (1 000 Hz; do 8 000 Hz z stacją dokującą) Żywotność baterii Do 150 godzin w trybie Bluetooth / Do 110 godzin w trybie Razer HyperSpeed Wireless (przy ciągłym ruchu z częstotliwością 1 000 Hz) / Do 32 godzin z bezprzewodowym kluczem Razer HyperPolling Wireless Dongle Wymiary 5,12 x 2,96 x 0,1 cala Dodatki Kółko przewijania z funkcją pochylenia, Razer Chroma RGB, kompatybilność z Mouse Dock Pro

Jeśli jesteś fanem myszy do gier MMO z mnóstwem opcji personalizacji i lubisz mieć pod ręką jak najwięcej przycisków, ten model firmy Razer jest stworzony właśnie dla Ciebie. Posiada 13 programowalnych przycisków oraz fajne czterokierunkowe kółko HyperScroll z dwoma trybami pracy. Dostępny jest tryb swobodnego obracania do szybkiego przewijania oraz tryb dotykowy zapewniający precyzyjną kontrolę.

Czujnik Focus Pro 30K w tej myszy do gier MMO jest nie tylko dokładny. Działa znakomicie nawet na szklanych powierzchniach i oferuje czułość (DPI) do 30 000. Prędkość śledzenia sięga 750 IPS przy przyspieszeniu do 70G.

Połączenie za pośrednictwem technologii HyperSpeed Wireless zapewnia ultraszybką i niezawodną łączność bezprzewodową z częstotliwością odświeżania do 1000 Hz, którą można zwiększyć do 8000 Hz za pomocą stacji dokującej.

Why we chose it To jeden z najbardziej funkcjonalnych i precyzyjnych modeli wśród myszy do gier, idealny dla osób o dużych dłoniach oraz prawdziwych fanów gier MMO.

Żywotność baterii jest imponująca: do 150 godzin w trybie Bluetooth lub do 110 godzin w trybie HyperSpeed Wireless – możesz grać długo bez konieczności ładowania. Charakterystyczne podświetlenie Razer Chroma z 13 strefami i ponad 16,8 milionami kolorów zapewnia pełne zanurzenie w grze, zwłaszcza jeśli posiadasz monitor gamingowy najwyższej klasy obsługujący RGB.

Zalety Wady ✅13 programowalnych przycisków zapewniających wszechstronność



w grach MMO/FPS ✅Kółko HyperScroll z trybami



dotykowymi ✅Najlepszy w swojej klasie czujnik



Focus Pro 30K ✅Wiele trybów bezprzewodowych, w tym HyperPolling (8K)



✅Doskonała żywotność baterii (do 150 godzin)



✅Kompatybilność



z Dock Pro ✅Wysokiej klasy podświetlenie Chroma RGB ❌ Cena jest wysoka, ale funkcje są przyszłościowe i na profesjonalnym poziomie

Ostateczny werdykt: Idealny wybór do gier MMO i wielozadaniowej rozgrywki — 13 przycisków, kółko HyperScroll oraz czujnik Focus Pro 30K zapewniają pełną kontrolę. Zaprojektowana z myślą o dużych dłoniach, gwarantuje komfort i szybki czas reakcji podczas długich sesji.

5. CORSAIR Nightsword RGB [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – dostosuj uchwyt, przejmij kontrolę nad grą]

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Specyfikacja Szczegóły Czujnik Optyczny PixArt PWM-3391, do 18 000 DPI Waga Regulowana w zakresie 119–141 g Przyciski 10 programowalnych Łączność Przewodowe USB Żywotność baterii Nie dotyczy (mysz przewodowa) Wymiary 5,08 x 3,38 x 1,71 cala Dodatki Inteligentny system regulacji obciążenia (środek ciężkości dostosowywany w czasie rzeczywistym), podświetlenie RGB, ergonomiczna podpórka pod kciuk

Jeśli szukasz wszechstronnej myszy do gier z maksymalną regulacją wagi i wyważenia, to CORSAIR Nightsword RGB jest idealnym wyborem. Ta kompaktowa mysz o długości 130 mm jest wyposażona w ekskluzywny system Smart Tunable Weight, który monitoruje środek ciężkości w czasie rzeczywistym i pozwala na regulację wagi.

W zakresie od 119 do 141 gramów, co pozwala stworzyć idealnie wyważone narzędzie dostosowane do Twojej dłoni. Sercem urządzenia jest precyzyjny czujnik optyczny PixArt PWM-3391 o rozdzielczości do 18 000 DPI, regulowany w krokach co 1 DPI, zapewniający doskonałą czułość i dokładność podczas rozgrywki.

Why we chose it Ta wielofunkcyjna mysz do gier z unikalną regulacją ciężaru i wyważenia jest idealna dla osób o dużych dłoniach oraz graczy, którzy cenią sobie komfort i precyzję.

Najlepsza mysz przewodowa o ergonomicznym kształcie z gumowanymi uchwytami na kciuki zapewnia komfort na profesjonalnym poziomie. Świetnie sprawdza się podczas długich sesji przy komputerze stacjonarnym lub w połączeniu z najlepszym laptopem do gier.

Zalety Wady ✅System regulacji wagi (119–141 g)



✅Ergonomiczna podpórka pod kciuk zapewniająca komfort podczas długich sesji



✅10 programowalnych przycisków z dobrym wsparciem



dla makr ✅Wysoce precyzyjny czujnik



PixArt 3391 ✅Inteligentne śledzenie



środka ciężkości w czasie rzeczywistym ✅Teksturowana powierzchnia zapewniająca lepszą kontrolę



✅Konfigurowalne strefy podświetlenia RGB ❌ Cięższa od przeciętnej, ale w pełni regulowana zgodnie z osobistymi preferencjami

Ostateczna ocena: Mysz z unikalnym systemem regulacji ciężaru i wyważenia, która idealnie dopasowuje się do dłoni. Wysoka precyzja i ergonomiczny kształt sprawiają, że jest to idealny wybór dla graczy ceniących sobie personalizację i stabilność.

6. ASUS ROG Gladius III [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – wymień, kliknij, zwyciężaj]

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Dane techniczne Szczegóły Czujnik 19 000 dpi z odchyleniem 1% (specjalnie dostrojony do 26 000 dpi), czujnik optyczny 400 ips oraz częstotliwość odświeżania 1000 Hz Waga ~89 g Przyciski 6 programowalnych Łączność Przewodowe Żywotność baterii Przewodowe Wymiary 4,84 x 2,68 x 1,73 cala Dodatki Przełączniki Push-Fit z możliwością wymiany na gorąco, nóżki z PTFE, ergonomiczna konstrukcja dla praworęcznych

Jeśli niezawodność jest dla Ciebie równie ważna jak precyzja, sprawdź mysz ASUS ROG Gladius III. Wykorzystuje ona specjalnie dostrojony czujnik optyczny o rozdzielczości 26 000 DPI i odchyleniu wynoszącym zaledwie 1%. Zapewnia błyskawiczną precyzję i płynne śledzenie dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 1000 Hz oraz prędkości do 400 IPS.

Główną cechą jest ekskluzywne gniazdo Gniazdo przełącznika typu „push-fit” II, które pozwala na wymianę przełączników mechanicznych i optycznych mikroprzełączników Omron bez konieczności lutowania. Mysz można w dowolnym momencie dostosować do własnych potrzeb. Ponadto imponująca jest jej wytrzymałość wynosząca 70 milionów kliknięć.

Why we chose it Ta mysz została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o zapalonych graczach o dużych dłoniach. Łączy w sobie precyzję, niezawodność oraz możliwości dostosowania przełączników.

Mysz ma ergonomiczną konstrukcję dla osób praworęcznych, wysokiej jakości kabel ROG Paracord oraz stopki wykonane w 100% z PTFE z zaokrąglonymi krawędziami, zapewniające niezwykle płynne przesuwanie, zwłaszcza na odpowiedniej podkładce do gier.

Zalety Wady ✅Gniazda



przełączników z możliwością wymiany podczas pracy ✅Wysokowydajny czujnik



o rozdzielczości 26K DPI ✅Doskonałe wyczucie kliknięcia i trwałość



✅Ergonomiczny kształt zoptymalizowany dla osób



praworęcznych ✅Lekka (89 g) i wygodna



✅Czułe stopki



z PTFE ✅Idealna do gier FPS ❌ Brak opcji bezprzewodowej, ale precyzja pracy w trybie przewodowym jest bez zarzutu

Ostateczny werdykt: Niezawodna mysz przewodowa z przełącznikami wymienialnymi na gorąco i dostrojonym czujnikiem o rozdzielczości 26K DPI. Świetna dla osób o dużych dłoniach oraz do profesjonalnych rozgrywek, w których niezbędna jest stabilność i doskonała reakcja.

7. HyperX Pulsefire Haste [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – prędkość Honeycomb i 100 godzin pracy na baterii do maratonów gamingowych]

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Dane techniczne Szczegóły Czujnik PixArt PAW3335, do 16 000 DPI, ~450 IPS, przyspieszenie 40 G Waga ~61 g Przyciski 6 programowalnych Łączność Przewodowe USB (dostępna jest również wersja bezprzewodowa) Żywotność baterii Nie dotyczy (wersja przewodowa); wersja bezprzewodowa ~100 h Wymiary 4,7 x 7,1 x 2,4 cala Dodatki Obudowa o strukturze plastra miodu, nóżki z PTFE, mikroprzełączniki HyperX Golden o trwałości 60 M kliknięć, podświetlenie RGB

Kolejny lekki model to doskonały wybór dla osób poszukujących równowagi między szybkością a komfortem. Dzięki ultralekkiej obudowie o strukturze plastra miodu, ważącej zaledwie około 61 gramów, Pulsefire Haste pozwala z łatwością kontrolować ruchy bez zmęczenia nawet podczas długich sesji gamingowych.

Mysz wyposażona jest w czujnik optyczny PixArt PAW3335 o rozdzielczości do 16 000 DPI i może śledzić ruchy z prędkością około 450 IPS, co zapewnia jej bardzo wysoką precyzję. Niezawodne mikroprzełączniki TTC Golden o trwałości 80 milionów kliknięć oraz krótkie czasy reakcji zapewniają stabilne i szybkie działanie.

Wersja bezprzewodowa zapewnia do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu, natomiast wersja przewodowa charakteryzuje się minimalnym opóźnieniem dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms. Obudowa myszy Pulsefire Haste posiada stopień ochrony IP55.

W zestawie znajduje się naklejka poprawiająca przyczepność oraz zapasowe podkładki z czystego PTFE, zapewniające płynne przesuwanie myszy po każdej powierzchni do gier.

Zalety Wady ✅Lekka obudowa o strukturze plastra miodu (61 g)



✅Mikroprzełączniki HyperX Golden (60 mln kliknięć)



✅Doskonała dla użytkowników



preferujących chwyt typu „claw” lub „fingertip” ✅Czujnik



PixArt o wysokiej dokładności ✅Bateria wystarczająca na 100 godzin (wersja bezprzewodowa)



✅Nóżki z PTFE zapewniające płynny poślizg



✅Podświetlenie RGB bez dodatkowego obciążenia ❌ Konstrukcja sprawia wrażenie mniej ekskluzywnej, ale jest doskonała dla graczy nastawionych na szybkość

Ostateczny werdykt: Ultralekka konstrukcja z ochronną obudową i doskonałym czujnikiem sprawia, że jest to świetny wybór na długie sesje. Idealna dla graczy o dużych dłoniach, którzy cenią sobie szybkość, precyzję i wytrzymałość.

8. Glorious Gaming – Model D 2 [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – lekkość i komfort dla osób o mocnym uchwycie]

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Dane techniczne Szczegóły Czujnik Wspaniały BAMF 2.0, do 26 000 DPI, 650 IPS, przyspieszenie 50 G Waga 58 g ±3 g odchylenie Przyciski 6 z możliwością przeprogramowania Łączność Przewodowe USB Żywotność baterii brak danych Wymiary 4,98 x 2,64 x 0,1 cala Dodatki Regulowana funkcja debounce, wbudowane profile, podświetlenie RGB, regulacja czułości przy podniesieniu myszy

Ta najwyższej klasy, niedroga mysz do gier została zaprojektowana z myślą o graczach o dużych dłoniach, poszukujących idealnej równowagi między jakością a ceną. Model D 2 waży zaledwie około 58 gramów, dzięki czemu jest zaskakująco lekki i niezwykle zwrotny. Idealnie nadaje się do ekscytujących gier komputerowych, w których liczą się błyskawiczne reakcje i precyzyjne celowanie w milisekundach.

Wyposażona w zaawansowany czujnik optyczny Glorious BAMF 2.0, oferujący rozdzielczość do 26 000 DPI. Gwarantuje to precyzję co do piksela i płynność ruchu, nawet w najbardziej intensywnych grach. Prędkość śledzenia do 650 IPS i przyspieszenie do 50G zapewniają najwyższą responsywność.

Why we chose it Ta najlepsza pod każdym względem mysz do gier jest idealna dla graczy o dużych dłoniach, którzy cenią sobie lekkość, precyzję i niezawodność. Jej wzmocniona obudowa i długi czas pracy na baterii pozwalają skupić się na wygranej bez żadnych zakłóceń.

Przyciski wytrzymujące do 80 milionów kliknięć zapewniają trwałość i maksymalną niezawodność. Wśród funkcji klasy premium znajdują się konfigurowalne podświetlenie RGB, niezwykle elastyczny kabel Ascended Cable, który nie krępuje ruchów, oraz stopki wykonane w 100% z PTFE, zapewniające niezwykle płynne przesuwanie myszy po każdej powierzchni do gier.

Zalety Wady ✅Czujnik BAMF 2.0 o rozdzielczości 26K DPI i szybkim śledzeniu



✅Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja (58 g)



✅Ergonomiczna konstrukcja dostosowana do chwytu



palmowego i pazurkowego ✅Regulowany czas odbicia zapewniający indywidualne odczucie



kliknięcia ✅Rozsądna cena ✅Oświetlenie RGB i regulacja



wysokości



podniesienia ✅Płynnie przesuwające się stopki z PTFE ❌ Tylko wersja przewodowa, ale idealna do szybkich rozgrywek turniejowych

Ostateczna ocena: Lekka, ergonomiczna i przystępna cenowo mysz z czujnikiem klasy premium i wysoką wytrzymałością. Optymalny wybór dla osób o dużych dłoniach oraz do rozgrywek turniejowych i szybkich gier.

9. Wspaniały model D [Najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach – ergonomiczna „pszczoła” o wadze 68 g z konstrukcją plastra miodu, przeznaczona do chwytu dłoniowego]

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Specyfikacja Szczegóły Czujnik PixArt PMW‑3360, do ~12 000 DPI, ~250+ IPS, przyspieszenie 50 G Waga ~68 g ± 1 g Przyciski 6 programowalnych Łączność Przewodowe USB Żywotność baterii brak danych Wymiary 5,04 x 2,64 x 0,1 cala Dodatki Przełączniki Omron (20 mln kliknięć), ergonomiczna konstrukcja o strukturze plastra miodu, podświetlenie RGB

Wspaniały model D to najlepsza lekka mysz do gier, idealna dla graczy o dużych dłoniach, którzy preferują wygodny i pewny chwyt palmowy (Palm Grip). Waży około 68 gramów i charakteryzuje się unikalną perforowaną konstrukcją o strukturze plastra miodu. Jej lekkość pozwala na wielogodzinne granie bez zmęczenia.

Czujnik PixArt PMW-3360 o rozdzielczości około 12 000 DPI zapewnia krystalicznie czyste śledzenie ruchu i najwyższą szybkość reakcji. Prawdziwy hit wśród najlepszych myszy do gier MMO i strzelanek.

Why we chose it Ta duża mysz jest szczególnie dobrze dostosowana do graczy stosujących chwyt „palmowy” lub „szponiasty”. Model D to doskonały wybór spośród najlepszych myszy do poważnego grania, zapewniający najwyższy komfort i precyzję.

Mysz Wspaniały model D jest wyposażona w niezwykle elastyczny kabel Ascended Paracord, który minimalizuje opór i sprawia, że korzystanie z niej przypomina korzystanie z myszy bezprzewodowej.

Zalety Wady ✅Doskonałe wsparcie



dla chwytu palmowego ✅Wysokoprecyzyjny czujnik



PMW3360 ✅Bardzo lekka – waży około 68



g ✅Wytrzymałe przełączniki Omron (20 mln kliknięć)



✅Ergonomiczna konstrukcja o strukturze plastra miodu poprawia wentylację



✅Gładkie podkładki z PTFE zapewniające zwinne ruchy



✅Przystępna cena w stosunku do specyfikacji ❌ Niższa rozdzielczość DPI niż w modelach z wyższej półki, ale nadal idealna dla większości graczy

Ostateczny werdykt: Klasyczna, lekka mysz z doskonałym wsparciem dla chwytu palmowego i długotrwałym komfortem. Doskonale nadaje się dla osób o dużych dłoniach, zapewniając stałą precyzję we wszystkich gatunkach gier.

Jak wybrać najlepszą mysz do gier dla osób o dużych dłoniach?

Wybór odpowiedniej myszy do gier dla osób o dużych dłoniach może zdecydować o sukcesie lub porażce Twoich wrażeń z gry. Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci znaleźć idealną mysz:

1. Postaw na ergonomię i rozmiar

Duże dłonie wymagają większej myszy z solidnym, ergonomicznym wsparciem. Małe myszy często powodują dyskomfort i niepotrzebne obciążenie dłoni.

Jednym z najlepszych wyborów dla graczy MMO jest Corsair Scimitar Elite Wireless.

2. Weź pod uwagę wagę myszy

Chociaż lżejsze myszki ułatwiają wykonywanie szybkich ruchów, niektórzy gracze preferują cięższe modele, które zapewniają lepszą kontrolę. Idealna waga często zależy od stylu gry — na przykład gracze FPS zazwyczaj wybierają lżejsze modele, umożliwiające szybsze strzały, podczas gdy gracze MMO mogą zdecydować się na cięższe konstrukcje, zapewniające większą stabilność podczas długich sesji.

Myszy z regulowaną wagą mogą zapewnić najlepsze cechy obu rozwiązań, umożliwiając precyzyjne dostosowanie wyważenia do własnych preferencji.

3. Dopasuj mysz do swojego stylu chwytu

To, czy trzymasz mysz w dłoni, palcami jak w szponach, czy na opuszkach palców, ma wpływ na to, która mysz będzie dla Ciebie najlepsza. Gracze o dużych dłoniach zazwyczaj preferują trzymanie myszy w dłoni, zwłaszcza w przypadku większych modeli.

Upewnij się, że układ przycisków pasuje do Twojego sposobu trzymania myszy, aby zapewnić szybką reakcję bez niewygodnych ruchów dłoni.

4. Sprawdź rozmieszczenie przycisków

Fani gier MMO potrzebują dodatkowych przycisków. Programowalne przyciski to dodatkowy atut, pozwalający na dostosowanie myszy do własnych potrzeb bez nadmiernego obciążania dłoni.

5. Nie idź na kompromisy w kwestii wydajności

Szukaj myszy z szerokim zakresem ustawień DPI i niskim opóźnieniem, niezależnie od typu połączenia. Unikaj tańszych myszy, w których oszczędzano na jakości czujnika lub czasie reakcji. To tylko zepsuje Twoje wrażenia z gry.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza mysz do gier dla osób o dużych dłoniach?

Najlepszą myszą do gier dla osób o dużych dłoniach jest Corsair Scimitar Elite Wireless lub Logitech G502 X, dzięki ich dużym obudowom, precyzyjnym czujnikom i wygodnym kształtom dopasowanym do dłoni.

Czy większa mysz jest lepsza dla osób o dużych dłoniach?

Tak, większa mysz zapewnia lepszy chwyt, wygodę i zmniejsza zmęczenie podczas długich sesji grania. Pozwala dłoni spoczywać w naturalnej pozycji bez zginania palców, co poprawia precyzję i kontrolę. Większe modele zapewniają również lepsze podparcie dla dłoni i nadgarstka, zmniejszając ryzyko nadwyrężenia w dłuższej perspektywie.

Jaki sposób trzymania myszy jest najlepszy dla osób o dużych dłoniach?

Chwyt dłoniowy jest najwygodniejszy dla dużych dłoni, ponieważ równomiernie rozkłada nacisk na całą dłoń i zmniejsza napięcie palców. Ten sposób trzymania myszy utrzymuje nadgarstek w neutralnej pozycji, co pomaga zapobiegać zmęczeniu. Można stosować chwyt pazurkowy lub chwyt opuszkami palców, ale przy dużych dłoniach często powodują one uczucie skurczu.

Jaki rozmiar dłoni uznaje się za duży?

Długość dłoni wynosząca 20 cm lub więcej, mierzona od czubka środkowego palca do nadgarstka, jest ogólnie uznawana za dużą. Gracze o tej wielkości dłoni powinni wybierać dłuższe myszki, które są dopasowane do proporcji ich dłoni. Szersze myszki zapobiegają również bocznemu ucisku na palce, poprawiając komfort podczas długich sesji.

Co uznaje się za dużą dłoń u mężczyzny?

W przypadku mężczyzn za dużą uważa się dłoń o długości powyżej 20,5 cm i szerokości co najmniej 10 cm. Taki rozmiar wymaga myszy o wystarczającej długości i szerokości, aby w pełni podtrzymywać dłoń. Wybór odpowiednich wymiarów poprawia zarówno komfort, jak i precyzję.