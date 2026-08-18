5 najlepszych iPadów do gier: nieograniczona rozrywka w 2026 roku

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Jeśli chodzi o wybór najlepszego iPada do gier, masz do wyboru mnóstwo silnych kandydatów, ponieważ firma Apple przez lata zaprezentowała nam kilka najnowocześniejszych przenośnych urządzeń z ekranem dotykowym.

Te nowoczesne iPady, zbudowane z niezwykle wydajnych i wysokiej jakości komponentów, radzą sobie praktycznie ze wszystkim – od wykonywania zadań biurowych po uruchamianie gier o wysokich wymaganiach graficznych.

Jako zagorzały gracz i fan Apple, który przez lata uważnie śledził premiery tej marki – od fenomenalnych produktów po te mniej imponujące – pozwoliłem sobie wybrać pięć najlepszych iPadów, które zapewnią Ci najlepsze wrażenia z grania spośród wszystkich innych urządzeń w ich ofercie.

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Nasze najlepsze propozycje iPadów do gier

Oto najlepsze modele iPadów do gier wybrane przez nasz zespół na podstawie różnych czynników, a mianowicie ogólnej specyfikacji, przystępnej ceny i rozmiaru ekranu:

iPad Pro 11 cali (M4) – pod względem parametrów technicznych najbardziej wszechstronny iPad na tej liście. Dzięki wydajnemu procesorowi i odpowiednim komponentom pozwala płynnie uruchamiać zaawansowane gry, edytować zdjęcia i filmy oraz z łatwością wykonywać wiele innych zadań związanych z produktywnością. iPad (10. generacji) – fantastyczny wybór dla graczy z ograniczonym budżetem, pozwalający grać z wysoką liczbą klatek na sekundę na pięknym ekranie OLED bez nadwyrężania portfela. iPad Pro 13-calowy (M4) – oferuje podobnie imponującą wydajność jak jego 11-calowy odpowiednik ze względu na zbliżoną specyfikację, choć dysponuje większą powierzchnią ekranu, co pozwala na bardziej wciągające sesje gamingowe.

Te trzy modele są zdecydowanie najciekawszymi opcjami w ofercie iPadów firmy Apple, na których powinieneś się przede wszystkim skupić. Wyróżniają się one praktycznie pod każdym istotnym względem, co czyni je absolutnym must-have dla każdego gracza lub entuzjasty produktów Apple.

Nie jesteś jeszcze przekonany? Przewiń dalej, a wyjaśnię Ci dokładnie, dlaczego te iPady są uważane za najlepsze z najlepszych do gier, a także przedstawię dwa kolejne fantastyczne modele, które mogą lepiej odpowiadać Twoim gustom.

Najlepsze iPady do gier: pięć najlepszych modeli, które warto kupić

1. iPad Pro 11 cali (M4) [Najlepszy iPad w ogóle]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Chipset Apple M4 Wyświetlacz 11-calowy wyświetlacz Ultra Retina XDR (Tandem OLED) Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 2420 x 1668 pikseli przy gęstości 264 ppi, 120 Hz Pamięć RAM 8 GB / 16 GB Pamięć 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Pojemność baterii 31,9 Wh Dostępne kolory Srebrny / Kosmiczna czerń Przedni aparat 12 MP Tylny aparat 12 MP

iPad Pro 11 cali (M4) jest najpotężniejszym i najbardziej wszechstronnym iPadem, a2026 najnowsze funkcje oprogramowania zwiększają jego praktyczną użyteczność.

Wydajność

Chip M4 zapewnia nawet o 50 procent wyższą prędkość procesora oraz czterokrotnie większą wydajność procesora graficznego w porównaniu z chipem M2. Dzięki temu możesz cieszyć się płynniejszą liczbą klatek na sekundę i bogatszą grafiką w wymagających grach mobilnych oraz aplikacjach kreatywnych. W połowie 2025 roku system iPadOS 26 wprowadził nowy system okienkowy, który umożliwia swobodną zmianę rozmiaru okien aplikacji, zawiera pasek menu, a nawet funkcje wielozadaniowości podobne do tych w systemie macOS. Dzięki temu granie na iPadzie, przy jednoczesnym korzystaniu z poradników lub czatowaniu, jest znacznie łatwiejsze.

Ocena wartości

Chociaż cena plasuje się w górnym przedziale, urządzenie uzasadnia swój koszt dzięki trwałej wydajności. Długoletni użytkownicy nie zgłaszają spowolnień nawet po roku użytkowania! Letnie promocje Prime Day z 2025 roku sprawiły, że wybrane modele z procesorem M4 stały się bardziej dostępne, a ich wartość wzrosła dla osób poszukujących trwałości i szybkości.

Pozycja na rynku

Model ten z łatwością przewyższa tablety oparte na procesorze M3 zarówno pod względem grafiki, jak i możliwości wielozadaniowości. Jest bardziej kompaktowy niż jego 13-calowy odpowiednik, ale zachowuje najwyższą wydajność. Jeśli zależy Ci na maksymalnych możliwościach w rozmiarze przyjaznym w podróży, to jest to najlepszy wybór. Kupujący z ograniczonym budżetem mogą rozważyć alternatywy ze średniej półki, ale tracą wtedy ten poziom niezawodności.

Użyteczność

Urządzenie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka: wystarczy się zalogować, sparować akcesoria i zacząć korzystać z aplikacji. Wyświetlacz OLED zachowuje żywe kolory nawet podczas długich sesji, a waga urządzenia pozwala na wygodne korzystanie z niego w rękach. Po sparowaniu z Apple Pencil Pro i Magic Keyboard urządzenie nabiera charakteru hybrydy tabletu i laptopa. Wielozadaniowość w systemie iPadOS 26 działa płynnie i intuicyjnie. Możesz cieszyć się pracą i rozrywką bez żadnych utrudnień.

Why we chose it Chip M4 zapewnia wiodącą w branży wydajność do gier i zastosowań kreatywnych

System iPadOS 26 wprowadza wielozadaniowość w trybie okienkowym, pasek menu oraz inteligentniejsze sterowanie aplikacjami

Ekran OLED i lekka konstrukcja zapewniają równowagę między przenośnością a jakością obrazu

Sprawdzona długoterminowa wydajność i nowe oferty sprawiają, że jest to trwały wybór

Ostateczny werdykt: W 2026roku iPad Pro 11 cali (M4) pozostaje najlepszym wszechstronnym iPadem na rynku. Charakteryzuje się niezrównaną płynnością działania i mocą, a jego zalety potęguje system iPadOS 26 oraz większa długoterminowa wartość. Ten iPad jest idealny dla użytkowników, którzy poszukują przyszłościowego urządzenia do gier i pracy.

Co mówią użytkownicy?

PixelPioneer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Still going strong after a year. iPadOS 26 really made multitasking feel like a mini workstation. No lag.

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2. iPad (10. generacji) [Najlepszy wybór w przystępnej cenie]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Chipset Apple A14 Bionic Wyświetlacz Wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala (IPS) Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 2360 x 1640 pikseli przy 264 ppi, 60 Hz Pamięć RAM 4 GB Pamięć 64 GB / 256 GB Pojemność baterii 28,6 Wh Dostępne kolory Niebieski / Różowy / Srebrny / Żółty Przedni aparat 12 MP Tylny aparat 12 MP

iPad (10. generacji) pozostaje rozsądnym i niedrogim wyborem do podstawowych gier i codziennych zadań.

Wydajność

Chip A14 Bionic dobrze radzi sobie z codziennymi grami, streamowaniem i wielozadaniowością w systemie iPadOS 18. Nie jest przeznaczony do gier z odświeżaniem 120 Hz ani do wymagających aplikacji kreatywnych, ale działa niezawodnie w standardowych zastosowaniach.

Ocena wartości

Na początku 2025 roku odnotowano spadek ceny. Jeden z użytkowników zauważył różnicę 180 dolarów między ceną zakupu a ceną po aktualizacji, co sprawia, że posiadanie tego modelu jest jeszcze bardziej opłacalne dla osób zwracających uwagę na koszty. Dzięki temu jest to solidne rozwiązanie tymczasowe dla nowych użytkowników produktów Apple lub osób z ograniczonym budżetem.

Pozycja na rynku

Pod względem wydajności aplikacji i integracji z ekosystemem przewyższa wiele tabletów z Androidem z niższej półki. Pod względem mocy i funkcji pozostaje w tyle za modelami iPad Air i Pro, ale wypełnia lukę dla osób, które nie potrzebują zaawansowanej grafiki ani funkcji rysika.

Użyteczność

Konfiguracja pozostaje prosta: wystarczy się zalogować, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji w ciągu kilku minut. 10,9-calowy ekran zapewnia jasny i wyraźny obraz. Urządzenie jest wystarczająco lekkie dla dzieci i osób pracujących na farmach, a jednocześnie obsługuje funkcje Apple, takie jak Touch ID i aparat fotograficzny. Mniejsza liczba ulepszeń w zakresie wielozadaniowości w systemie iPadOS 18 ogranicza produktywność, co jest jednak akceptowalne dla użytkowników podstawowych.

Why we chose it Niedrogie urządzenie, które nadal radzi sobie ze streamingiem, aplikacjami i prostymi grami

Obniżki cen w 2025 roku zwiększyły jego atrakcyjność dla zwykłych użytkowników

Świetny sposób na wejście do ekosystemu Apple bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych

Ostateczny werdykt: iPad 10. generacji pozostaje najlepszym wyborem wśród tabletów w tej klasie cenowej. Jeśli szukasz niezawodnej wydajności bez zbędnych dodatków i za niską cenę, to nadal jest to najbardziej praktyczny sposób na wejście do świata Apple.

Co mówią użytkownicy?

BudgetBuddy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Purchased it for remote schooling and casual games, and it’s held up well. Solid pick for those on a budget.

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3. iPad Pro 13 cali (M4) [Najlepszy iPad do oglądania na dużym ekranie]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Chipset Apple M4 Ekran 13-calowy wyświetlacz Ultra Retina XDR (Tandem OLED) Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 2752 x 2064 pikseli przy 264 ppi, 120 Hz Pamięć RAM 8 GB / 16 GB Pamięć 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Pojemność baterii 38,99 Wh Dostępne kolory Srebrny / Kosmiczna czerń Przedni aparat 12 MP Tylny aparat 12 MP

iPad Pro 13 cali (M4) wyznacza standardy w zakresie wciągających wrażeń wizualnych dzięki eleganckiej obudowie i potężnej wydajności.

Wydajność

Pod względem wydajności można go technicznie uznać za równorzędny z najlepszymi laptopami do gier dostępnymi na rynku. Chip M4 zapewnia ogromny wzrost wydajności i mocy. Model ten oferuje dynamiczny wyświetlacz OLED, ray tracing, cieniowanie siatkowe oraz ogólną wierność grafiki. Jest lżejszy i cieńszy od poprzednich generacji, zapewniając jednocześnie przenośność i wydajność.

Ocena wartości

Wysoka cena nadal stanowi przeszkodę. Niemniej jednak twórcy i zapaleni gracze, poszukujący przenośnego rozwiązania z dużym ekranem, uważają to urządzenie za bardziej atrakcyjne niż zestaw składający się z laptopa i stacji dokującej. Nagrody, takie jak GQ Tech Award z 2025 roku, jednoznacznie doceniły jego ekskluzywny wygląd i wydajność.

Pozycja na rynku

Żaden inny tablet nie łączy w sobie tak dużego ekranu z lekkością i przenośnością. Pod względem wciągających wrażeń użytkowych przewyższa on 11-calowe modele iPada, a pod względem jakości obrazu znacznie wyprzedza tablety z niższej półki cenowej. Dla osób, które nie potrzebują ultralekkiej konstrukcji, iPad Air lub Mini mogą stanowić lepszy wybór w zależności od potrzeb.

Wygoda użytkowania

Chociaż jest to największe urządzenie na tej liście, waży niecałe 580 gramów. Jest wystarczająco lekkie, by można było z niego korzystać przez dłuższy czas na biurku lub na kolanach. Panel OLED zapewnia oszałamiającą szczegółowość w grach i podczas odtwarzania multimediów. Szersza obudowa ułatwia pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie, choć obsługa jedną ręką staje się trudniejsza. Żywotność baterii jest solidna jak na urządzenie tej wielkości, ponieważ pozwala na długie sesje projektowania i grania.

Why we chose it Ogromny wyświetlacz OLED, który zapewnia większą wyrazistość i wciągające wrażenia

Chip M4 zapewnia niezawodną wydajność nawet przy długotrwałym obciążeniu

Elegancka, ultracienka konstrukcja sprawia, że urządzenie z dużym ekranem jest zaskakująco poręczne

Uznanie branży potwierdza jego status produktu klasy premium

Ostateczny werdykt: 13-calowy iPad Pro (M4) pozostaje najlepszym wyborem dla każdego, kto poszukuje wciągających wrażeń w podróży2026. Połączenie rozmiaru ekranu i wydajności przewyższa zarówno laptopy, jak i większe tablety.

Co mówią użytkownicy?

ScreenFiend ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Games and art really shine on this screen. Lightweight enough to carry easily but huge enough for notebook-level creativity.

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4. iPad Air 11-calowy z chipem M3 [Najlepszy stosunek jakości do ceny]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Chipset Apple M3 Ekran 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina (IPS) Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 2360 x 1640 pikseli przy 264 ppi, 60 Hz Pamięć RAM 8 GB Pamięć 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Pojemność baterii 28,93 Wh Dostępne kolory Space Grey / Niebieski / Fioletowy / Starlight Przedni aparat 12 MP Tylny aparat 12 MP

iPad Air 11 cali (chip M3) zdecydowanie zasługuje na miano „najlepszego stosunku jakości do ceny”2026, łącząc imponującą szybkość, kreatywność i jedną z najnowszych aktualizacji chipów w ofercie Apple.

Wydajność

Dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi i 9-rdzeniowemu procesorowi graficznemu układ M3 zwiększa szybkość przetwarzania grafiki nawet o 40 procent w porównaniu z układem M1 oraz poprawia wydajność wielowątkową o około 35 procent. To ponad dwukrotnie zwiększa potencjał twórczy tabletu klasy średniej. Wprowadza również sprzętowo przyspieszane ray tracing i cieniowanie siatkowe. Dzięki temu grafika osiąga nowy poziom podczas korzystania z aplikacji takich jak Procreate lub grania w gry przy wyższych ustawieniach.

Wielozadaniowość działa płynnie i naturalnie dzięki systemowi iPadOS 18 oraz funkcjom Apple Intelligence, takim jak tłumaczenie na żywo.

Ocena wartości

Wprowadzony na rynek w marcu 2025 roku model M3 Air ma cenę detaliczną na poziomie poprzednika. Jednak ten iPad oferuje wzrost wydajności, który przewyższa starsze modele iPad Air. Sezonowe promocje (na przykład w Walmart lub Amazon) obniżyły już cenę o 50–65 dolarów. Dla każdego, kto szuka zaawansowanych funkcji w rozsądnej cenie, ten model jest doskonałym wyborem pod każdym względem.

Pozycja na rynku

Chociaż nie dorównuje iPad owi Pro z procesorem M4 pod względem czystej mocy obliczeniowej ani jasności wyświetlacza OLED, M3 Air oferuje równowagę między ceną a wydajnością, która nie ma sobie równych w tym segmencie. Jest idealny dla artystów, studentów, profesjonalistów i zwykłych graczy, którzy nie potrzebują dodatkowej mocy modelu Pro. Jeśli priorytetami są dla Ciebie przenośność i opłacalność, M3 Air wyróżnia się na tle starszych modeli z serii A oraz podstawowych iPadów.

Wygoda użytkowania

Wystarczy kilka minut, aby rozpakować urządzenie, zalogować się, zacząć rysować lub grać. 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina zapewnia żywe kolory i szybkość reakcji, a waga urządzenia nie przekracza funta. Lekkość i wygoda to dodatkowe atuty przy użytkowaniu w ręku. Urządzenie obsługuje funkcje Apple Pencil związane z najeżdżaniem kursorem oraz płynnie współpracuje z klawiaturą Magic Keyboard.

Wydaje się, że przy projektowaniu i zapewnieniu długiej żywotności urządzenia zadbano o wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska oraz ulepszeń opartych na Apple Intelligence. To idealne połączenie zapewniające zarówno wydajność, jak i rozrywkę.

Why we chose it Chip M3 zapewnia znaczny wzrost szybkości i wydajności graficznej za tę samą cenę co model M1 Air

Sprzętowe śledzenie promieni i cieniowanie siatkowe poprawiają działanie kreatywnych aplikacji graficznych

Niedawno obniżono cenę, co sprawia, że jest to tablet o doskonałym stosunku jakości do ceny

Idealny dla twórców, studentów i wszystkich, którzy chcą mocy bez ceny modelu Pro

Ostateczny werdykt: W2026 kategorii „stosunek jakości do ceny” 11-calowy iPad Air (M3) zajmuje czołowe miejsce. Dzięki nowszej technologii chipowej, inteligentnym funkcjom AI i korzystniejszym ofertom z łatwością i w elegancki sposób zaspokaja potrzeby zarówno w zakresie produktywności, jak i gier.

Co mówią użytkownicy?

CreativeCoder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Switched from an M1 Air and the M3 feels noticeably faster in Blender and games. Plus, those discounts made it feel like a steal.

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Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Chipset A17 Pro Ekran 8,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina (IPS) Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 2266 x 1488 pikseli przy 326 ppi, 60 Hz Pamięć RAM 8 GB Pamięć 128 GB / 256 GB / 512 GB Pojemność baterii 19,3 Wh Dostępne kolory Space Grey / Niebieski / Fioletowy / Starlight Przedni aparat 12 MP Tylny aparat 12 MP

iPad Mini (A17 Pro) zdobywa tytuł „Najlepszego przenośnego iPada” 2026dzięki zaskakująco wysokiej wydajności i niezrównanej wygodzie w kompaktowej obudowie.

Wydajność

Pomimo niewielkich rozmiarów układ A17 Pro zapewnia solidną wydajność, z łatwością radząc sobie z grami wymagającymi dużej mocy obliczeniowej oraz zadaniami kreatywnymi, a jednocześnie zachowując energooszczędność. W połączeniu z nowym systemem okienkowym w iPadOS 26 umożliwia on korzystanie z wielozadaniowości, choć ze względu na ograniczenia ekranu wiele okien może wydawać się niewielkich. Niemniej jednak nawigacja oparta przede wszystkim na dotyku sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do szybkiego wykonywania zadań i obsługi jedną ręką.

Ocena wartości

Chociaż nie pojawiły się jeszcze żadne nowe zniżki, połączenie przenośności, wygody, mocy i długowieczności (wzmocnione solidnymi aktualizacjami oprogramowania Apple do 2025 roku) sprawia, że jest to opłacalna inwestycja.

Pozycja na rynku

Ten model stanowi klasę samą w sobie. Większe iPady oferują więcej miejsca na ekranie; kompaktowe urządzenia z systemem Android nie mogą dorównać mocy A17 Pro ani dopracowaniu ekosystemu iOS. Urządzenie jest stworzone specjalnie dla graczy, którzy cenią sobie łatwość obsługi i przenośność, nawet jeśli wiąże się to z pewnym ograniczeniem powierzchni wyświetlacza.

Użyteczność

W ciągu kilku sekund można uruchomić gry, aplikacje, pracę lub sesje rysowania. Urządzenie mieści się w jednej dłoni i może służyć zarówno jako mobilny szkicownik, jak i kontroler podczas rodzinnych wieczorów filmowych. Mały ekran ogranicza wprawdzie możliwości trybu podzielonego ekranu i komfort obsługi interfejsu, ale zyskuje się na żywotności baterii i łatwości przenoszenia. Dla wielu użytkowników jest to jedyny iPad, który na co dzień mieszka w kieszeni kurtki.

Why we chose it Najwyższa wydajność modelu A17 Pro w najmniejszym iPadzie

System iPadOS 26 i stałe wsparcie techniczne

Idealny do gier na urządzeniach przenośnych, podróży i minimalistycznych procesów pracy

Unikalne połączenie mocy, długiej żywotności baterii, przenośności i dopracowanego interfejsu użytkownika Apple

Ostateczny werdykt: iPad Mini (A17 Pro) pozostaje najlepszym wyborem wśród kompaktowych tabletów. Oferuje moc tam, gdzie jej potrzebujesz, a wygodę tam, gdzie jej nie potrzebujesz. Ten iPad to idealny wybór dla tych, którzy chcą przenośności bez utraty wydajności.

Co mówią użytkownicy?

OnTheGoGamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I take this mini everywhere—flights, commutes, even on hikes. It runs everything I play at great FPS and fits in my jacket pocket.

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Najlepszy iPad dla graczy: na co zwrócić uwagę przy wyborze iPada do gier?

Nie wszystkie produkty Apple są takie same. Niektóre prostsze modele iPadów są przeznaczone co najwyżej do wykonywania codziennych czynności, typowych zadań twórczych i grania w proste gry, podczas gdy inne potrafią to wszystko, a dodatkowo z łatwością radzą sobie z wieloma grami, jakie im rzucisz.

Jak więc dokładnie odróżnić przyzwoity iPad od wysokowydajnego iPada do gier? To proste. W przypadku każdego rodzaju sprzętu technicznego wszystko sprowadza się do specyfikacji komponentów.

Poniżej przedstawię wszystkie parametry, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze iPada, aby jako gracz uzyskać jak najlepszy stosunek jakości do ceny:

1. Procesor (układ)

Procesor iPada to najważniejszy element, na który należy zwrócić uwagę, ponieważ decyduje on o płynności działania gier oraz o tym, jak dobrze urządzenie radzi sobie z innymi zadaniami, takimi jak edycja wideo czy przeglądanie wielu aplikacji jednocześnie.

Jeśli chodzi o urządzenia Apple w ogóle, istnieją dwa rodzaje mobilnych procesorów (zwanych również chipami lub chipsetami), o których warto wiedzieć:

Chipy Apple z serii A są przeznaczone głównie do mniejszych urządzeń, takich jak iPhone’y, iPady i iPod Touch.

Chipy Apple z serii M są generalnie wydajniejsze i często montowane w komputerach MacBook.

Jak widać na mojej liście, niektóre iPady są obecnie wyposażone w procesory z serii M, co czyni je doskonałym wyborem do gier, a ich wydajność dorównuje nawet najwyższej klasy MacBookom.

Nie oznacza to jednak, że iPady z procesorami z serii A są przestarzałe, ponieważ oprócz tego, że nadal są w stanie płynnie obsługiwać nowoczesne gry, stanowią również świetne opcje w przedziale cenowym od budżetowego do średniego, które zapewniają doskonały stosunek jakości do ceny.

W przypadku wszystkich tabletów do gier (nie tylko iPadów) najlepszym obecnie procesorem do gier jest chipset Apple M4, w który wyposażone są modele iPad Pro 11 cali (M4) i iPad Pro 13 cali (M4) – oba znalazły się na mojej liście. Sytuacja ta prawdopodobnie utrzyma się do końca tego roku, kiedy to pojawi się chipset Apple nowej generacji.

2. Wyświetlacz

Wybór parametrów wyświetlacza, takich jak rozmiar ekranu, maksymalna rozdzielczość, PPI (piksele na cal) i częstotliwość odświeżania, sprowadza się głównie do osobistych preferencji. Chociaż osobiście poleciłbym iPada z częstotliwością odświeżania 120 Hz, zwłaszcza jeśli jesteś gotów zapłacić więcej za płynność obrazu podczas grania lub oglądania filmów.

Z drugiej strony, jeśli martwisz się o jakość obrazu na iPadzie ze względu na maksymalną rozdzielczość i gęstość pikseli (PPI) – nie ma powodu do obaw. W końcu to produkt firmy Apple. Nowoczesne iPady są wyposażone w wysokiej jakości wyświetlacze OLED lub IPS, które zapewniają doskonałą jakość obrazu.

Jeśli chodzi o rozmiar ekranu, powiedziałbym, że 11 cali to idealny wybór dla iPada, ale znowu wszystko sprowadza się do twoich preferencji. Na przykład iPad z 8-calowym ekranem może być lepszym wyborem dla osób, które często podróżują, ponieważ zajmuje mniej miejsca, nie wspominając już o tym, że łatwiej go trzymać podczas długich sesji grania.

3. Pamięć RAM i pamięć wewnętrzna

Pamięć RAM to kolejny kluczowy element iPadów, podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia elektronicznego. Pamięć RAM wpływa na możliwości wielozadaniowości iPada. Im więcej masz pamięci RAM, tym więcej aplikacji możesz uruchamiać jednocześnie bez opóźnień i zawieszania się urządzenia.

Polecam wybór iPada z co najmniej 8 GB pamięci RAM, dzięki czemu rzadko będziesz napotykać problemy podczas grania. W przypadku tańszych iPadów 4 GB pamięci RAM powinno wystarczyć, o ile w grach wymagających większej ilości pamięci będziesz korzystać z niskich lub średnich ustawień.

Jeśli chodzi o pamięć iPada, 64 GB pamięci wewnętrznej powinno stanowić absolutne minimum, ponieważ iPady nie są wyposażone w dedykowane gniazdo kart SD, co ogranicza możliwości rozszerzenia pamięci. Najlepiej, aby iPad miał 128 GB pamięci wewnętrznej, dzięki czemu będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca nie tylko na gry, ale także na zdjęcia, filmy i inne aplikacje niezwiązane z grami.

4. Żywotność baterii i łączność

Żywotność baterii decyduje o tym, jak długo będziesz mógł grać, zanim konieczne będzie ponowne naładowanie urządzenia, dlatego zawsze warto zwrócić uwagę na tę konkretną specyfikację. Większość iPadów jest reklamowana jako urządzenia o żywotności baterii wynoszącej co najmniej 10 godzin, ale należy pamiętać, że zazwyczaj nie uwzględnia się w tym przypadku długich sesji grania.

Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy iPad ma baterię o długiej żywotności, jest określenie jej pojemności w Wh, czyli całkowitej ilości energii, jaką bateria może zmagazynować. Na przykład iPad o pojemności 30 Wh prawie zawsze przewyższy iPada o pojemności 19 Wh pod względem czasu pracy na baterii, ale na wynik ten mogą wpływać również takie czynniki, jak rodzaj ekranu i system chłodzenia, więc należy zachować ostrożność.

Jeśli chodzi o łączność, upewnij się, że Twój iPad obsługuje Wi-Fi 6E i mobilne połączenia danych 5G, ponieważ nawet doskonała specyfikacja nie będzie miała większego znaczenia, jeśli grasz w gry online przy mniej niż idealnej prędkości internetu.

5. Dźwięk i akcesoria

Jeśli naprawdę chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego iPada w grach, gorąco polecam modele kompatybilne z różnorodnymi akcesoriami do gier, takimi jak kontrolery Bluetooth i klawiatury Magic Keyboard. W końcu granie na ekranie dotykowym może być wystarczające, ale niektóre gry, na przykład strzelanki FPS lub inne tytuły rywalizacyjne, po prostu lepiej się gra przy użyciu akcesoriów do gier.

W tym kontekście sugeruję również wybór iPadów obsługujących wysokiej jakości dźwięk, co zapewni dodatkowe poczucie immersji podczas grania zarówno przez głośniki, jak i słuchawki AirPods. Nie powinno to jednak stanowić większego problemu, ponieważ obecnie prawie każdy iPad obsługuje kodek Apple Lossless Audio Codec (ALAC), który doskonale sprawdza się w przypadku dźwięku hi-fi.

6. System operacyjny i przyszłościowość

Wszystkie iPady wyprodukowane po 2019 roku są wyposażone w system iPadOS, który jest równie dobrze zoptymalizowany pod kątem gier, jak i wszelkiego rodzaju działań związanych z tworzeniem treści. Firma Apple słynie z częstych aktualizacji i długotrwałego wsparcia dla systemu operacyjnego, więc kupując dowolny iPad z tym systemem operacyjnym, masz praktycznie zapewnioną przyszłościowość urządzenia.

iPadOS oferuje również obszerną bibliotekę gier dostępnych do pobrania w App Store oraz inne świetne funkcje związane z grami, takie jak „Tryb gry”, który poprawia wydajność podczas grania, oraz Apple Arcade – ekskluzywna usługa subskrypcyjna Apple, w której znajdziesz mnóstwo zabawnych gier, w które możesz grać zarówno online, jak i offline.

Najczęściej zadawane pytania