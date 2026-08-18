7 najlepszych tabletów do gry w Roblox w 2026 roku

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Wybór najlepszego tabletu do gry w Roblox nie sprowadza się po prostu do wyboru najtańszego modelu. Roblox działa na platformach PlayStation, Xbox, Windows, Mac, Android i iPadOS, ale nie każdy tablet radzi sobie z tą grą płynnie. Potrzebny jest szybki procesor, wydajny układ graficzny, wystarczająca ilość pamięci RAM oraz miejsce na dysku na ciągłe aktualizacje.

Przetestowałem 7 tabletów, aby sprawdzić, jak radzą sobie z grą Roblox, oceniając szybkość działania, płynność rozgrywki, czas ładowania oraz żywotność baterii. W tym przewodniku przedstawiono opcje na każdą kieszeń, w tym niedrogie modele dla dzieci oraz tablety o wysokiej wydajności dla zaawansowanych graczy.

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Nasze najlepsze propozycje tabletów do Roblox

Istnieje wiele tabletów, na których można uruchomić Roblox, ale tylko kilka naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Wybraliśmy je na podstawie płynności działania gry, szybkości ładowania, jakości grafiki, czasu pracy na baterii oraz ogólnego stosunku jakości do ceny.

Każdy z nich został przetestowany pod kątem tego, jak dobrze radzi sobie z najnowszymi aktualizacjami Roblox, nawet podczas intensywnych, pełnych akcji momentów. Niezależnie od tego, czy szukasz opcji w przystępnej cenie, czy urządzenia z najwyższej półki, te tablety zapewnią Ci przyjemną rozgrywkę w Roblox bez opóźnień.

Lenovo Tab Plus – świetny wybór, jeśli chcesz grać w Roblox, oglądać filmy, słuchać muzyki online lub korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Naprawdę, ten tablet sprawdza się w tak wielu dziedzinach. A nowa wersja ma więcej pamięci i jest szybsza, więc Roblox działa teraz jeszcze płynniej. Amazon Fire HD 10 (13. generacji) – najlepszy niedrogi tablet do Roblox, teraz o 25% szybszy niż jego poprzednik. Solidna wydajność w Roblox, 13-godzinna bateria i wytrzymałe szkło aluminosilikatowe sprawiają, że jest to mądry wybór, który nie zrujnuje Twojego budżetu. Apple iPad Mini (A17 Pro) – jeśli zamierzasz postawić na tablet, równie dobrze możesz wybrać iPada, zwłaszcza z chipem A17 Pro.

Chociaż to najlepsze modele, na rynku jest o wiele więcej opcji niż te przedstawione w tych krótkich recenzjach!

7 najlepszych tabletów do Roblox – recenzje

Ta lista 7 najlepszych tabletów do Roblox sprowadza się do kilku czynników: budżetu, specyfikacji, wyświetlacza/dźwięku oraz czasu pracy na baterii.

Mogą wydawać się dość oczywiste, ale to naprawdę jedyne kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tabletu do gry w Roblox. Wszystkie te tablety oferują świetną wydajność w stosunku do ceny, zapewniają bogate możliwości audio i wideo oraz charakteryzują się dobrą żywotnością baterii. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szukasz tabletu z wyższej półki, czy potrzebujesz modelu, który nie jest zbyt drogi.

1. Lenovo Tab Plus [Najlepszy tablet do gry w Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor MediaTek Dimensity 9000 System operacyjny Android 12L lub nowszy Procesor graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8 GB Pojemność pamięci 256 GB wbudowanej pamięci, możliwość rozszerzenia do 1 TB Pojemność baterii 8600 mAh Rozdzielczość 11,5 cala / 2000 x 1200 Waga 1,43 funta/0,65 kg

Zacznijmy od specyfikacji. Lenovo Tab Plus to jeden z najlepszych tabletów do gry w Roblox, ponieważ oferuje świetne funkcje i nie kosztuje zbyt wiele. Jest wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9000 stworzony z myślą o grach, dzięki czemu bez spowolnień radzi sobie z szybką akcją i szczegółową grafiką.

Dzięki 8 GB pamięci RAM tablet może uruchamiać wiele aplikacji i gier jednocześnie bez opóźnień i zawieszania się, nawet w najbardziej intensywnych momentach w Robloxie. 256 GB pamięci zapewnia mnóstwo miejsca na aktualizacje Robloxu i inne gry, więc na pewno nie zabraknie Ci miejsca.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, zawsze możesz włożyć kartę SD, aby łatwo przechowywać więcej gier i plików. Wszystkie te funkcje współdziałają, zapewniając płynną i przyjemną rozgrywkę w Roblox podczas eksploracji, budowania lub walki.

Chociaż ten tablet zapewnia niesamowite wrażenia z gier, to naprawdę wyróżnia się pod względem dźwięku i wyświetlacza. 8 głośników JBL zapewnia czysty, bogaty dźwięk, który sprawia, że gry i filmy są bardziej wciągające. Wyświetlacz jest jasny i ostry, a żywe kolory ożywiają światy Roblox.

Wszystko to wspierane jest przez zaskakująco długi czas pracy baterii, dzięki czemu możesz grać godzinami bez konieczności ładowania. Ponadto wbudowana podpórka pozwala ustawić tablet pod wygodnym kątem do grania lub oglądania, a także równoważy dodatkowy ciężar głośników, ułatwiając trzymanie urządzenia w dłoni lub korzystanie z niego na stole.

Zalety Wady ✅ Dobrze wyważona specyfikacja w rozsądnej cenie



✅ Doskonała jakość dźwięku dzięki 8 głośnikom



JBL ✅ Bardzo długi czas



pracy na baterii ✅ Zintegrowana podpórka jest niezwykle poręczna



✅ Obejmowany jest aktualizacjami zabezpieczeń do 2028 roku ❌ Wypukłość głośników sprawia, że urządzenie jest nieco nieporęczne



















Ostateczna ocena: Lenovo Tab Plus to doskonały tablet w swoim przedziale cenowym. Niezależnie od tego, czy chodzi o granie w Roblox, inne gry online, czy też o korzystanie z multimediów, ten tablet na pewno Cię nie zawiedzie!

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2. Amazon Fire HD 10 (13. generacji) [Najlepszy niedrogi tablet do gry w Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor MediaTek MT8186A (ośmiordzeniowy: 2x Cortex-A76 @ 2,05 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz) System operacyjny Fire OS 8 Procesor graficzny ARM Mali-G52 MC2 @ 1 GHz Pamięć RAM 3 GB Pojemność pamięci 32/64 GB wbudowanej pamięci, możliwość rozszerzenia do 1 TB Pojemność baterii ~6500 mAh (13 godzin pracy na baterii) Rozdzielczość 10,1''/1920 x 1200 Waga 0,96 funta/0,434 kg

Amazon Fire HD 10 (13. generacji) to najlepszy niedrogi tablet do gry w Roblox – jest o 25% szybszy od swojego poprzednika, a różnicę naprawdę da się odczuć. Czas ładowania jest krótszy, a rozgrywka pozostaje stabilna nawet w bardziej zatłoczonych światach. Układ MT8186A łączy dwa szybsze rdzenie Cortex-A76 z sześcioma wydajnymi rdzeniami A55, co zapewnia mu znaczną przewagę nad starszymi, niedrogimi tabletami przeznaczonymi do codziennego grania.

Dzięki 3 GB pamięci RAM urządzenie bez problemu radzi sobie z większością gier w Roblox. Nie pozwoli wprawdzie na korzystanie z najwyższych ustawień graficznych, ale w przypadku zwykłych i średnio skomplikowanych światów Roblox sprawdza się dobrze. Pamięć wewnętrzna zaczyna się od 32 GB i można ją rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty microSD, więc brak miejsca nie stanowi prawdziwego problemu.

Wyświetlacz Full HD o przekątnej 10,1 cala jest wystarczająco jasny i ostry, by gra Roblox wyglądała dobrze, a podwójne głośniki stereo z gniazdem 3,5 mm sprawiają, że nie musisz ograniczać się do słuchawek. Jeśli szukasz najlepszego tabletu do gry w Roblox przy ograniczonym budżecie, warto wspomnieć, że szkło aluminosilikatowe jest 2,7 razy bardziej wytrzymałe niż w budżetowych tabletach poprzedniej generacji – to prawdziwy atut dla urządzenia, które prawdopodobnie będzie narażone na uderzenia.

Czy można grać w Roblox na tabletach Amazon Fire?

Tak, ale jest pewien haczyk. Tablety Fire działają pod kontrolą systemu Fire OS, a nie standardowego Androida, więc sklep Google Play nie jest preinstalowany. Aby pobrać Roblox, trzeba zainstalować aplikację z innego źródła lub skorzystać ze sklepu zewnętrznego, takiego jak Aptoide. Po zainstalowaniu gra działa płynnie na Fire HD 10. Czas ładowania może być nieco dłuższy niż na standardowych tabletach z Androidem, ale rozgrywka pozostaje stabilna w większości przypadków.

13-godzinna żywotność baterii to naprawdę solidny wynik jak na tablet z niższej półki cenowej, a lekka konstrukcja o wadze poniżej 1 funta sprawia, że łatwo go trzymać podczas długich sesji. Po prostu miej realistyczne oczekiwania – to urządzenie z niższej półki cenowej, a cięższe lub bardziej wymagające graficznie gry Roblox będą działać lepiej na urządzeniu z wyższej półki.

Zalety Wady ✅ Bardzo przystępna



cena ✅ O 25% szybszy niż poprzednia generacja



✅ 13-godzinna żywotność



baterii ✅ Wytrzymały ekran



ze szkła aluminosilikatowego ✅ Pamięć rozszerzalna do 1 TB ❌ 3 GB pamięci RAM ogranicza możliwości w przypadku bardziej wymagających gier



❌ Brak preinstalowanej



aplikacji Google Play ❌ Reklamy na ekranie blokady, chyba że zostaną usunięte



Ostateczny werdykt: Fire HD 10 13. generacji to najlepszy wybór w kategorii budżetowej dla graczy Roblox. Szybszy procesor, długi czas pracy na baterii i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to trafiony zakup dla graczy okazjonalnych, którzy nie chcą wydawać zbyt wiele.

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3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [Najlepszy przenośny tablet do gry w Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor Sześciordzeniowy procesor Apple System operacyjny iPadOS 18 Karta graficzna 5-rdzeniowy procesor graficzny Apple Pamięć RAM 8 GB Pojemność pamięci 128/256/512 GB, w zależności od modelu Pojemność baterii 5078 mAh Rozdzielczość 8,3 cala / 2266 x 1488 Waga 0,65 funta/0,29 kg (nieco więcej w przypadku modeli z Wi-Fi i łącznością komórkową)

Nie powinno nikogo dziwić, że iPady firmy Apple są jednym z najlepszych wyborów nie tylko wśród tabletów do gry w Roblox, ale także wśród tabletów z najwyższej półki.

iPad Mini z procesorem A17 Pro zapewnia wysoką wydajność przy niewielkich rozmiarach. Jego 6-rdzeniowy procesor i 5-rdzeniowy procesor graficzny płynnie radzą sobie z większością gier mobilnych, w tym z bardziej wymagającymi tytułami, dzięki czemu możesz cieszyć się stałą liczbą klatek na sekundę bez spowolnień. Dzięki 8 GB pamięci RAM wielozadaniowość, na przykład przełączanie się między grą a aplikacją do czatu, przebiega szybko i płynnie.

8,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina zapewnia oszałamiającą grafikę i jasne kolory, dzięki czemu gry wyglądają bardziej szczegółowo i wciągają gracza. Głośniki stereo w każdym rogu zapewniają zrównoważony dźwięk, ułatwiając słyszenie efektów dźwiękowych i dialogów w grze bez konieczności używania słuchawek. Firma Apple dodała również oprogramowanie ograniczające efekt „jelly scrolling”, co pomaga zachować płynność szybko zmieniających się scen podczas czytania tekstu lub przesuwania widoku po mapach gier.

Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że łatwo go nosić, dzięki czemu możesz zabrać swoje gry wszędzie – czy to na szybki mecz w kawiarni, czy na długą sesję podczas podróży. Mimo to Apple iPad Mini A17 Pro nie jest ani duży, ani ciężki. Ważący zaledwie 0,65 funta tablet ten jest jednym z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o wydajne granie w podróży.

Zalety Wady ✅ Niezwykle bogata specyfikacja



✅ Mały, lekki i bardzo przenośny



✅ Duża pojemność



pamięci wewnętrznej ✅ Oszałamiający wizualnie wyświetlacz Liquid Retina z opcją dostosowania przewijania



typu „jelly” ✅ Wyposażony w Apple Intelligence ❌ Zbyt duża moc, jeśli zamierzasz używać go wyłącznie do grania w Roblox



















Ostateczny werdykt: Jeśli szukasz wysokiej klasy iPada do gier, Apple iPad Mini A17 to świetny wybór. Jego procesor A17 Pro płynnie obsługuje nawet najbardziej wymagające gry, a 8,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina wraz z głośnikami stereo zapewnia ostry obraz i czysty dźwięk.

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4. Tablet Google Pixel [Najlepszy tablet o długim czasie pracy do gry w Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor Google Tensor G2 (ośmiordzeniowy: 2x 2,85 GHz Cortex-X1, 2x 2,35 GHz Cortex-A76, 4x 1,80 GHz Cortex-A55) System operacyjny Android 13 (możliwość aktualizacji do Androida 16) Procesor graficzny Mali-G710 MP7 Pamięć RAM 8 GB Pojemność pamięci 128/256 GB, w zależności od modelu Pojemność baterii 7020 mAh (~27 Wh) Rozdzielczość 10,95''/2560 x 1600 Waga 1,09 funta/0,493 kg

Google nie pozostawało biernym obserwatorem rozwoju rynku urządzeń mobilnych – wkroczyło na niego z telefonami Pixel, a ostatecznie także z tabletem Google Pixel. Nie jest to laptop do gier ani urządzenie tak nowatorskie jak iPady firmy Apple, ale stanowi solidny wybór jako najlepszy tablet do Robloxu, przeznaczony do swobodnej rozgrywki dostosowanej do urządzeń mobilnych, zwłaszcza jeśli priorytetem jest długa żywotność baterii.

Dzięki procesorowi Tensor G2 z 8 GB pamięci RAM i procesorowi graficznemu Mali-G710 MP7 gra Roblox działa płynnie z prędkością 50–60 klatek na sekundę nawet w średnio wymagających światach. Wyświetlacz o przekątnej 10,95 cala i rozdzielczości 2560 x 1600 zapewnia ostry i jasny obraz, dzięki czemu wszystko – od kolorowych światów Roblox po treści na YouTube – wygląda świetnie w przerwach między sesjami.

Żywotność baterii to jeden z głównych powodów, dla których znalazł się on na naszej liście najlepszych tabletów do Roblox. Akumulator o pojemności 7020 mAh wystarcza na 10–12 godzin w przypadku mniej wymagających tytułów, takich jak Roblox, oraz na około 7–8 godzin w przypadku bardziej wymagających gier. Adaptacyjne ustawienia baterii od Google pomagają wycisnąć z niej każdą kroplę energii, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do długich sesji grania bez konieczności szukania gniazdka.

Opcjonalna stacja dokująca z głośnikiem i funkcją ładowania – sprzedawana osobno – znacznie poprawia jakość dźwięku, zamieniając tablet Pixel w pełnoprawne centrum multimedialne, gdy nie grasz. Bez stacji dokującej wbudowane głośniki są przyzwoite, ale nie wyjątkowe. Ekran ma stałą częstotliwość odświeżania 60 Hz, co jest wystarczające dla Roblox, ale może wydawać się powolne, jeśli jesteś przyzwyczajony do wyświetlaczy o wyższej częstotliwości odświeżania.

System Android 13 w zestawie z możliwością aktualizacji do wersji Android 16 oraz 5 lat aktualizacji zabezpieczeń sprawiają, że ten tablet pozostanie aktualny i bezpieczny przez wiele lat.

Zalety Wady ✅ Wytrzymała, długotrwała bateria



✅ Duża pojemność pamięci



wewnętrznej ✅ W zestawie z Gemini



✅ Ostry wyświetlacz



o rozdzielczości 2560×1600 ✅ 5 lat aktualizacji zabezpieczeń ❌ Częstotliwość



odświeżania tylko 60 Hz ❌ Stacja dokująca sprzedawana osobno



❌ Cięższy niż niektóre produkty konkurencji

Ostateczny werdykt: Jeśli pozwala na to Twój budżet, tablet Google Pixel to najlepszy wybór do grania w Roblox podczas długich sesji – świetna bateria, ostry wyświetlacz i czysty system Android sprawiają, że jest to wszechstronny wybór.

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5. Lenovo Idea Tab Pro [Najlepszy tablet do gry w Roblox, idealny do długich sesji grania]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor MediaTek Dimensity 8300 (ośmiordzeniowy: 1x Cortex-A715 @ 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 @ 3,2 GHz, 4x Cortex-A510 @ 2,0 GHz) System operacyjny Android 14 (z możliwością aktualizacji do Androida 16) Procesor graficzny ARM Mali-G615 MC6 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X Pojemność pamięci 128 GB UFS 4.0, możliwość rozszerzenia pamięci do 1 TB Pojemność baterii 10 200 mAh Rozdzielczość 12,7''/2944 x 1840 (3K) Waga 1,37 funta/0,620 kg

Jeśli szukasz najlepszego tabletu do Roblox, który pozwoli Ci na długie, nieprzerwane sesje grania, Lenovo Idea Tab Pro jest poważnym kandydatem. Bateria o pojemności 10 200 mAh w połączeniu z funkcją szybkiego ładowania o mocy 45 W oznacza, że możesz grać godzinami, nie martwiąc się o poziom naładowania baterii – a kiedy już zajdzie potrzeba jej doładowania, ładuje się ona błyskawicznie.

Układ MediaTek Dimensity 8300 stanowi krok naprzód w stosunku do starszego modelu Dimensity 7050 zastosowanego w poprzedniku; został wyprodukowany w procesie technologicznym 4 nm i osiąga wynik ponad 1 400 000 punktów w teście AnTuTu v10. Z łatwością radzi sobie z Robloxem, a ponadto ma rezerwę mocy na znacznie bardziej wymagające tytuły. Procesor graficzny Mali-G615 MC6 zapewnia płynną liczbę klatek na sekundę nawet w zatłoczonych, pełnych akcji światach Robloxu, co pokazuje, że poradzi sobie również z bardziej wymagającymi grami poza Robloxem.

12,7-calowy wyświetlacz 3K o częstotliwości odświeżania 144 Hz jest jednym z najostrzejszych i najpłynniejszych ekranów na tej liście – rozdzielczość 2944 x 1840 sprawia, że światy Roblox wyglądają ostro i szczegółowo, a częstotliwość odświeżania 144 Hz oznacza, że przewijanie i ruch są niezwykle płynne. Cztery głośniki JBL z technologią Dolby Atmos dopełniają wrażenia multimedialne, zapewniając naprawdę imponujący dźwięk jak na tablet.

Urządzenie ma wbudowany procesor Google Gemini, a dołączone pióro Tab Pen Plus i etui Folio Case zapewniają prawdziwą wartość dodaną od razu po wyjęciu z pudełka – nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych zakupów. Wi-Fi 6E zapewnia stabilne i szybkie sesje online w Robloxie.

Jedyny prawdziwy minus: przy wadze 1,37 funta jest to jeden z cięższych tabletów na tej liście, więc dłuższe korzystanie z urządzenia w pozycji ręcznej może być męczące. Problem ten w dużej mierze rozwiązuje podparcie tabletu za pomocą dołączonego etui typu folio.

Zalety Wady ✅ Ogromna bateria o pojemności 10 200 mAh z szybkim ładowaniem



45 W ✅ Wyświetlacz 3K o częstotliwości odświeżania 144 Hz – najostrzejszy ekran na tej liście



✅ Dimensity 8300 – wydajny układ



4 nm ✅ Rysik i etui typu folio w zestawie



✅ Cztery głośniki JBL z technologią Dolby Atmos ❌ Cięższy niż większość tabletów z tej listy



❌ Ograniczenie do 60 klatek na sekundę w niektórych grach Roblox

Ostateczny werdykt: Lenovo Idea Tab Pro to najlepszy tablet do Roblox, jeśli lubisz długie sesje. Potężna bateria, oszałamiający wyświetlacz 3K o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz wydajny procesor sprawiają, że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych wyborów na tej liście.

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6. Samsung Galaxy Tab A9+ [Najlepszy tablet klasy średniej do gry w Roblox]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Procesor Ośmiordzeniowy (2x Kryo 660 Gold@2.2GHz, 6x Kryo 660 Silver@1.8GHz) System operacyjny Android 13 (z możliwością aktualizacji do wersji 14), One UI 6.1 Procesor graficzny Adreno 619 Pamięć RAM 4 GB/8 GB Pojemność pamięci 64 GB–128 GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 1 TB Pojemność baterii 7040 mAh Rozdzielczość 11 cali / 1920 x 1200 Waga 1,32 funta/0,6 kg

Galaxy Tab A9+ plasuje się w średniej półce cenowej. Jest wydajniejszy od tanich tabletów klasy podstawowej, a jednocześnie pozostaje bardzo opłacalny. Zapewnia płynne działanie podczas wykonywania codziennych zadań, streamowania i grania w niezbyt wymagające gry, a wszystko to bez wysokiej ceny.

Pomimo stosunkowo niskiej ceny ten tablet znacznie przewyższa możliwości urządzeń ze swojej klasy. Procesory Kryo zapewniają modelowi Galaxy A9+ niewielką, ale zauważalną przewagę w grach, a możliwość wyboru między 4 a 8 GB pamięci RAM jest mile widziana. Należy jednak pamiętać, że niektórzy użytkownicy zauważyli, iż wersja z 4 GB pamięci RAM działa zauważalnie wolniej niż ta z 8 GB – dlatego jeśli zamierzasz zainwestować w tablet tylko raz, wybierz wersję z 8 GB pamięci RAM.

Ten tablet świetnie radzi sobie w grach, ale jest również fantastyczny, jeśli chodzi o multimedia lub czytanie. Ma zaskakująco żywy wyświetlacz – nie jest to najwyższa półka, ale jak na tablet w tym przedziale cenowym jest doskonały. Cztery głośniki Dolby Atmos dopełniają wrażenia multimedialne bogatym, wciągającym dźwiękiem, a 128 GB przestrzeni dyskowej oznacza, że możesz zapełnić ten tablet mnóstwem filmów, muzyki i książek do czytania!

Zalety Wady ✅ Doskonała wydajność w stosunku do ceny



✅ Fantastyczny wyświetlacz z niesamowitą grafiką



✅ Bardzo bogaty dźwięk



✅ Dostępny w wersjach



z 4/8 GB pamięci RAM i 64/128 GB pamięci ✅ Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD ❌ Ekran może być nieco za mały dla zapalonych graczy



















Ostateczny werdykt: Niezależnie od tego, czy szukasz dobrego tabletu do gier, czy porządnego urządzenia multimedialnego, Samsung Galaxy Tab A9+ to fantastyczny, wszechstronny wybór.

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7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [Najlepszy tablet dla dzieci do gry w Roblox]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Procesor Ośmiordzeniowy (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) System operacyjny Fire OS Karta graficzna Nieokreślony, ale prawdopodobnie Mali-G52 MP2 Pamięć RAM 3 GB Pojemność pamięci 32 GB wbudowanej pamięci, możliwość rozszerzenia do 1 TB Pojemność baterii Nieokreślona, ale prawdopodobnie 6500 mAh Rozdzielczość 10,1 cala / 1920 x 1200 Waga 1,45 funta/0,66 kg

Na koniec przechodzimy do tego świetnego tabletu do gier, stworzonego specjalnie dla dzieci. Jeśli nazwa wydaje się znajoma, to nie są to tylko złudzenia – jest to praktycznie ten sam tablet, co Amazon Fire HD 10 13. generacji, który zajmuje drugie miejsce na tej liście.

Ten tablet Amazon Fire jest niemal identyczny jak model Fire HD 10, więc zapewnia taką samą szybkość i płynne działanie. Posiada 32 GB pamięci na gry, filmy i aplikacje szkolne, a dzięki karcie microSD można ją dodatkowo rozszerzyć. Ekran i grafika są płynne i kolorowe, dzięki czemu urządzenie świetnie nadaje się zarówno do nauki, jak i do zabawy, a jego bateria powinna wystarczyć na długie podróże bez obawy o wyczerpanie się zasilania.

W odróżnieniu od Fire HD 10 jest to jednak tablet do gier przeznaczony dla dzieci, dlatego wyposażono go w kilka ważnych dodatkowych funkcji. Pierwszą z nich jest eleganckie, wytrzymałe etui, które chroni tablet. Kolejną funkcją są narzędzia kontroli rodzicielskiej, które umożliwiają łatwe monitorowanie nawet rodzicom niezaznajomionym z technologią. Trzecią zaletą są subskrypcje; domyślnie tablet Amazon Fire HD 10 Kids jest wyposażony w roczną subskrypcję serwisu Amazon Kids+ z grami, książkami i filmami dostosowanymi do potrzeb dzieci. Ostatnią, ale zdecydowanie nie mniej ważną zaletą jest 2-letnia gwarancja z pełną wymianą urządzenia, co wiele mówi o zaufaniu firmy Amazon do tego tabletu do gier!

Zalety Wady ✅ Tak samo dobry jak oryginalny Amazon Fire HD 10



✅ Wyposażony w roczną subskrypcję serwisu Amazon Kids+



✅ Wbudowana



kontrola rodzicielska ✅ Stylowe, a jednocześnie wytrzymałe etui



ochronne ✅ Posiada dwuletnią gwarancję z pełną wymianą urządzenia ❌ Łatwo pomylić go z wersją dla dzieci w wieku 3–7 lat; upewnij się, że wybierasz właściwy model!





















Ostateczny werdykt: Jeśli szukasz tabletu dla dziecka do grania w Roblox, Amazon Fire HD 10 Kids Pro jest zdecydowanym zwycięzcą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

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Czy można grać w Roblox na tablecie? Wyjaśnienie wymagań systemowych

Tak, większość nowoczesnych tabletów może płynnie obsługiwać Roblox. Jednak starsze lub tańsze modele mogą mieć problemy z wydajnością, jeśli nie spełniają minimalnych wymagań sprzętowych.

Wymagania systemowe:

Komponent Wymagania minimalne Zalecane Procesor 1,6 GHz+ 2,0 GHz+ ośmiordzeniowy Pamięć RAM 1 GB 4 GB+ Pamięć 500 MB–1 GB (z pamięcią podręczną) Urządzenie o pojemności 32 GB, idealnie 64 GB+ System operacyjny Android 8.0+ / iOS 13+ Android 13+ / iOS 15+ Karta graficzna OpenGL ES 3.0 (Android) / zintegrowana Procesor graficzny przeznaczony do gier Internet 4–8 Mb/s Zalecane Wi-Fi

Tablety z systemem Android muszą mieć system Android 8.0 lub nowszy z obsługą OpenGL ES 3.0. Tablety Fire działają, ale wymagają zainstalowania sklepu Google Play. Większość tabletów wyprodukowanych od 2019 roku spełnia te wymagania.

Tablety z systemem iOS muszą mieć co najmniej system iOS 13 lub iPadOS 13. Kompatybilne urządzenia to między innymi iPad Air 2, iPad mini 4, iPad (5. generacji) oraz nowsze modele. Starsze modele , takie jak iPad 3 lub 4 , nie obsługują Roblox.

Tablety z układami Tegra 2 lub procesorami starszymi niż ARMv7 w ogóle nie obsługują Roblox. Urządzenia z mniej niż 2 GB pamięci RAM będą się poważnie zawieszać lub ulegać awariom podczas gry, dlatego przed pobraniem aplikacji sprawdź specyfikację swojego tabletu.

Przewodnik dla kupujących tablet do gry Roblox

Chociaż powyższy zestawienie tabletów do gier zawiera wiele doskonałych propozycji, być może zechcesz przeprowadzić własne rozeznanie. W takim przypadku oto, co musisz wiedzieć, aby wybrać najlepszy tablet do gier w Roblox!

1. Wydajność procesora i karty graficznej

Niezależnie od tego, czy chodzi o Roblox, gry online, czy wymagające gry offline, dobre wrażenia z gry wymagają zarówno wydajnego procesora, jak i karty graficznej.

Procesor to „mózg” tabletu, który przetwarza dane. Kluczowe czynniki to model procesora (ARM Cortex, Snapdragon lub seria Apple A/M), liczba rdzeni (sześcio- lub ośmiordzeniowy) oraz częstotliwość taktowania mierzona w gigahercach (GHz). Roblox wymaga co najmniej 1,6 GHz – prędkości, którą większość nowoczesnych tabletów z łatwością osiąga. Wyższe częstotliwości taktowania oznaczają lepszą wydajność, ale też szybsze wyczerpywanie się baterii.

Karta graficzna odpowiada za renderowanie grafiki. Mocniejsze karty graficzne zapewniają płynniejszą rozgrywkę z mniejszymi opóźnieniami. Chociaż Roblox nie jest wymagający pod względem grafiki, lepsza karta graficzna przyda się, jeśli planujesz grać w inne wymagające gry.

2. Wyświetlacz

Kolejnym aspektem jest jakość obrazu. Należy tu wziąć pod uwagę dwa kluczowe czynniki: rozmiar ekranu (i rozdzielczość) oraz częstotliwość odświeżania.

Rozmiar ekranu odnosi się do fizycznej wielkości ekranu tabletu, natomiast rozdzielczość określa ostrość obrazu wyświetlanego na ekranie. To zależy całkowicie od tego, jak grasz – osoby z większymi dłońmi mogą preferować większy ekran (około 10 cali), podczas gdy gracze, którzy chcą lepszej jakości obrazu, będą potrzebować wyższych rozdzielczości, takich jak 1920×1200. Należy pamiętać, że wyższe rozdzielczości powodują większe obciążenie procesora graficznego tabletu.

Częstotliwość odświeżania określa, jak często ekran odświeża się, aby wyświetlić aktualny obraz. W przypadku gier o wolniejszym tempie, takich jak Roblox, częstotliwość 60–90 Hz powinna w zupełności wystarczyć.

3. Pamięć RAM i pamięć masowa

Jeśli procesor jest mózgiem tabletu, to pamięć RAM jest jego pamięcią krótkotrwałą. Ilość pamięci RAM w tablecie decyduje o tym, jak dobrze urządzenie radzi sobie z utrzymywaniem zadań w pamięci, co oznacza, że gry takie jak Roblox będą działać znacznie lepiej, a tablet będzie w stanie obsługiwać wiele aplikacji jednocześnie, zapewniając płynną wielozadaniowość. Obecnie Roblox wymaga jedynie 1 GB pamięci RAM, ale im więcej pamięci RAM, tym lepiej.

Pojemność pamięci masowej również mierzy się w GB. Pojemność pamięci masowej określa, ile danych urządzenie może przechowywać. Im więcej miejsca ma urządzenie, tym więcej rzeczy można na nim zapisać. Należy pamiętać, że pojemność pamięci masowej nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność!

Ile miejsca potrzebuje Roblox?

Sama aplikacja Roblox jest niewielka. Początkowe pobranie zajmuje około 220–240 MB na iOS i 110–170 MB na Androidzie, więc instalacja przebiega szybko na większości tabletów.

Potrzebne będzie dodatkowe miejsce na aktualizacje, pamięć podręczną i dane gry. Należy zaplanować łącznie od 500 MB do 1 GB, aby Roblox mógł płynnie się aktualizować i zapisywać postępy w grze bez ostrzeżeń o braku miejsca.

W przypadku tabletów 32 GB to absolutne minimum, ale znacznie lepszym rozwiązaniem jest 64 GB lub więcej. Zapewni to miejsce na Roblox, inne gry, aplikacje i multimedia bez konieczności ciągłego zarządzania przestrzenią dyskową.

4. Żywotność baterii i łączność

Żywotność baterii to ważny czynnik w przypadku każdego urządzenia mobilnego. Zwróć uwagę zarówno na pojemność baterii (mierzoną w miliamperogodzinach, czyli mAh), jak i na moc kabla ładującego. Wyższa wartość mAh oznacza, że tablet może zmieścić więcej energii – ale im bardziej obciążasz tablet, tym szybciej się rozładowuje.

Z kolei kable mają określoną moc, która decyduje o przepływie energii z ładowarki do tabletu. Im wyższa moc, tym lepiej, choć oczywiście zawsze wiąże się to z wyższą ceną. Zalecam również korzystanie z ładowarek tej samej marki, co tablet.

Łączność praktycznie nie stanowi problemu, ponieważ wszystkie tablety mogą łączyć się zarówno z siecią Wi-Fi, jak i przez Bluetooth. Wiele tabletów może również łączyć się z sieciami komórkowymi za pomocą karty SIM – jeśli jest to dla Ciebie ważne, sprawdź to dokładnie u producenta.

5. Dźwięk

Większość tabletów ma wbudowane standardowe głośniki, więc zawsze będziesz mieć dźwięk do filmów i gier online. Jednak niektóre tablety, takie jak Lenovo Tab Plus, idą o krok dalej, jeśli chodzi o głośniki, które w niektórych przypadkach mogą niemal dorównać dedykowanemu zestawowi.

Jeśli szukasz tabletu z wyjątkową jakością dźwięku, musisz dokładnie przyjrzeć się liczbie, typowi i markom wbudowanych głośników. Pamiętaj, że więcej głośników oznacza większą wagę i rozmiar!

6. Przenośność i wytrzymałość

Na koniec warto zwrócić uwagę na przenośność i wytrzymałość.

Im mniejszy tablet, tym łatwiej go nosić ze sobą – ale tym mniejszy będzie też ekran. Pamiętaj, aby dokładnie przemyśleć, jaki rozmiar ekranu i rozdzielczość są dla Ciebie akceptowalne!

Większość tabletów jest bardzo wytrzymała, ale wypadki się zdarzają. Jeśli obawiasz się, że tablet może Ci wypaść z rąk, warto rozważyć zakup etui ochronnych do tych urządzeń. Niektóre modele, takie jak Amazon Fire HD 10 Kids Pro, są również objęte gwarancją, więc warto zwrócić na to uwagę.

Moja ogólna ocena najlepszych tabletów do Roblox

Wybór najlepszego tabletu do gry w Roblox zależy od budżetu, pojemności baterii oraz tego, jak intensywnie grasz. Oto krótkie podsumowanie:

Niezależnie od budżetu i stylu gry, na tej liście znajdziesz tablet, który zapewni płynne i wolne od opóźnień sesje w Robloxie.

Często zadawane pytania