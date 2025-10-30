Los 27 mejores juegos de terror de todos los tiempos: la lista definitiva de 2025

Seamos realistas: puede que los mejores juegos de terror no sean siempre los más populares del mercado, pero créeme, cuentan con una base de seguidores fieles que nunca desaparece.

He elaborado esta lista para ayudarte a sumergirte de lleno en el género de terror: desde joyas ocultas que quizá te hayas perdido hasta clásicos atemporales que siguen causando impacto. Aquí encontrarás de todo: sustos a la vieja usanza, remakes novedosos, un modo multijugador trepidante e historias para un jugador inolvidables.

He jugado a todos los juegos de esta lista, y he pedido a algunos amigos que me dieran su opinión; y sí, tenemos ofertas en Tejo– el lugar ideal para encontrar las mejores ofertas. No encontrarás nada más barato en ningún otro sitio, te lo garantizamos.

Nuestra selección de los mejores juegos de terror

Desde rompecabezas psicológicos hasta emocionantes retos de supervivencia, todos estos juegos están diseñados para mantenerte en vilo.

Aquí tienes mi selección de títulos de terror imprescindibles que te perseguirán en tus pensamientos mucho después de haber dejado de jugar:

Remake de Silent Hill 2 (2024) – Una obra maestra del terror psicológico en la que tu culpaes tu mayor enemigo. Remake de Dead Space (2023) – Una película de terror y ciencia ficción que te sumerge en una pesadilla espacial repleta de monstruos espeluznantes y una tensión que te deja sin aliento. Resident Evil 7 (2017) – Un juego de terror en primera persona que te sumerge en una plantación llena de pesadillas que no olvidarás.

¡Pero eso no es todo! A continuación encontrarás mi lista completa de videojuegos de terror que te pondrán los pelos de punta. Prepárate para noches de insomnio y sustos inesperados; estos juegos son perfectos para cualquiera que quiera sumergirse en lo más profundo de los rincones más oscuros del terror.

Los 27 mejores juegos de terror de todos los tiempos: emoción y escalofríos

Teniendo en cuenta los criterios de selección mencionados anteriormente, he elaborado esta lista definitiva de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Me he asegurado de incluir una variedad de subgéneros y de no centrarme exclusivamente en una sola franquicia.

Todos los juegos de esta lista son imprescindibles

1. Remake de Silent Hill 2 [El mejor remake que reinventa el terror psicológico clásico]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Terror psicológico, supervivencia Plataformas PC, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Creadores Bloober Team Duración media de la partida 15 horas Ideal para Los aficionados a las historias con profundidad, al terror psicológico y a las experiencias de terror de supervivencia El factor miedo 9/10

El énfasis de Bloober Team y Konami en mantenerse fieles a la narrativa original mientras reinterpretaciónSilent Hill 2 con una jugabilidad moderna, los gráficos y los controles representan todo lo que un remake debería ser.

The Silent Hill 2 El remake te sumerge de nuevo en ese mismo pueblo lúgubre y envuelto en niebla con el que ya estás familiarizado. Adentrándose de lleno en el terror psicológico, el La paleta visual apenas presenta iluminación y va acompañada de una banda sonora lenta y melancólica que va aumentando la tensión a cada paso.

Mientras que la versión original tenía una perspectiva de cámara forzada, Las innovaciones de la última década han eliminado esas limitaciones técnicas, creando un entorno más dinámico e impresionante.

The Silent Hill 2 Esta nueva versión apenas ofrece catarsis; no hay luz al final del túnel, por así decirlo. El juego te obliga deliberadamente a explorar realidades sombrías y lúgubres que incluso podrías aplicar a tu propia vida.

Los desarrolladores han hecho un gran trabajo al crear imágenes que se te quedan grabadas en la mente cuando apagas las luces, y ellos manipularte para que interactúes y participes precisamente en ese miedo de lo que estás huyendo.

Por qué lo elegimos Una atmósfera oscura y lúgubre que se plasma a la perfección en las imágenes y el sonido

Un terror psicológico profundo que explora la naturaleza humana

La emblemática banda sonora de Akira Yamaoka

El entorno se va deteriorando a medida que avanza la historia

Una historia conmovedora e inolvidable

Mi veredicto:Esta inteligente combinación de terror con la necesidad de explorar realidades muy inquietantes hace que Remake de Silent Hill 2 no solo uno de los el mejorSilent Hill juegos, sin duda alguna, una obra maestra del terror japonés y quizá el mejor juego de terror de todos los tiempos.

Chris Robinson

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Una obra maestra del terror psicológico que te mantendrá en vilo

2. Dead Space (Remake de 2023) [La mejor película de terror y ciencia ficción modernizada que se mantiene fiel a sus raíces]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia, acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Motive Studio Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror de ciencia ficción intenso, sustos repentinos y combates tácticos en el espacio El factor miedo 7/10

No se puede hablar de los mejores videojuegos de terror sin mencionar juegos emblemáticos como Dead Space. ElRemake de 2023 devuelve a la vida al USG Ishimura con un nivel de detalle alucinante: paredes con textura y un sistema de desprendimiento brutal en el que los enemigos pierden carne y músculos en tiempo real durante los combates.

Isaac Clarke por fin habla, y el El artículo analiza la inquietante secta de la Unitología con mayor profundidad emocional que antes. Las secciones de gravedad cero aumentan la intensidad, permitiéndote flotar libremente mientras los enemigos te atacan desde todas las direcciones.

El combate también cuenta con nuevas opciones. El armamento incluye modos de disparo secundarios, como minas de proximidad y las «Force Guns» rediseñadas, que aportan variedad estratégica. La violencia se intensifica con cada desmembramiento, que resulta más espeluznante e impactante.

Esta nueva versión respeta sus raíces y mejora los sustos y la jugabilidad para los jugadores de hoy en día: terror clásico, pero más crudo y sangriento.

Por qué lo elegimos Los detalles impresionantes dan vida al mundo de pesadilla del Ishimura

Nuevas voces y una historia más profunda centrada en la secta de la Unitología

Las secciones de gravedad cero aumentan el desafío y la emoción

Las armas incorporan mejoras ingeniosas con modos de disparo secundarios

La mecánica de los efectos sangrientos ofrece algunos de los combates más satisfactorios de los videojuegos de terror

Mi veredicto:Dead Space Es un ejemplo de remake bien hecho. Conserva toda la esencia del original y te mantiene enganchado a la historia hasta el final. El combate es lo suficientemente satisfactorio como para mantenerte enganchado durante horas. Como dicen los fans, no hay ningún otro juego original como este, y dudo sinceramente que Dead Space vaya a perder pronto el título de mejor juego de terror y ciencia ficción de todos los tiempos.

La duda, la enemiga del ajetreo

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Es uno de los mejores remakes a los que he jugado nunca.

3. Resident Evil 7: Biohazard [El mejor reboot de un juego de terror y supervivencia que recupera el miedo clásico]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Capcom Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Aficionados al terror en primera persona, a los entornos inquietantes y a las experiencias de supervivencia envolventes El factor miedo 8/10

Resident Evil 7 le dio la vuelta a la situación al cambiar a la vista en primera persona. Te sumerge de lleno en una experiencia de terror de supervivencia cruda e intensa que ha renovado la serie sin alejarse de sus raíces.

La inquietante plantación de Dulvey da la sensación de que… sacado directamente de una película de terror clásica: una mansión espeluznante y en ruinas que rezuma un ambiente inquietante.

Este ralentiza un poco las cosas, centrándose en la exploración, la gestión de recursos escasos y la resolución de acertijos, dejando atrás la acción trepidante de los títulos más recientes.

La familia Baker destaca por ser uno de los villanos más espeluznantes por ahí: una retorcida banda de caníbales que mezcla el humor negro con el terror más auténtico. Los encuentros con Jack Baker son intensos e inolvidables.

Sin embargo, no todo da en el blanco. Los rompecabezas son bastante sencillos, y la variedad de enemigos podría haber sido mayor.

El modo de realidad virtual aporta un nuevo nivel de inmersión, sobre todo en los combates, pero es totalmente opcional. El juego básico sigue siendo muy bueno sin él.

Por qué lo elegimos La perspectiva en primera persona aumenta la inmersión y la tensión

La inquietante plantación Dulvey = ambiente de terror clásico

Priorizar la exploración y la gestión de recursos frente a la acción

La familia Baker son unos villanos verdaderamente memorables

La realidad virtual añade sustos adicionales opcionales sin alterar la experiencia principal

Mi veredicto:Resident Evil 7 parece un clásico moderno que devuelve el survival horror a sus raíces con giros originales que te mantienen enganchado.

El Sin Nombre

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Es un juego muy, muy bueno. Ofrece la combinación perfecta de historia, inmersión y jugabilidad. Combina algunos de los elementos clásicos de la jugabilidad de los juegos de «Resident Evil» de Capcom, como los refugios, la gestión de munición y los acertijos. Con una historia muy emocionante y escenas espectaculares que te sumergen de lleno en el juego.

4. Alien: Aislamiento [El mejor juego de terror sigiloso en el que el xenomorfo te persigue sin descanso]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Terror de supervivencia, sigilo Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creadores Creative Assembly, Feral Interactive Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Jugadores que busquen un juego de terror y sigilo intenso y quieran burlar a un mortífero xenomorfo El factor miedo 7/10

El xenomorfo de la película original de «Alien» en 1979 se ha convertido en un clásico de la cultura popular a lo largo de los años. Ha dado lugar a innumerables películas y franquicias, «Alien: Aislamiento» rinde homenaje al original, en el que encarnas a Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, a bordo del Sevastopol, tratando de averiguar más sobre la desaparición de tu madre.

Alien: Aislamientoes uno de loslos mejores juegos de terror y supervivenciasimplemente porque no intenta innovar más allá de su origen. Juegas en primera persona, intentando escabullirte por esquinas y callejones mientras esquivas la amenaza constante de un xenomorfo muy bien diseñado.

Dicho esto,«Alien: Aislamiento» tiene sus defectos. El modo difícil castiga a los jugadores más de lo que los asusta; frena el impulso en lugar de crear tensión. El final resulta flojo y no justifica del todo el largo y tenso recorrido. Los constantes retrocesos y las frecuentes muertes generan una frustración que resta intensidad a la atmósfera de terror.

Por qué lo elegimos Un homenaje perfecto a la película original de «Alien», con una intensa acción de sigilo en primera persona

La inteligencia artificial del xenomorfo genera una tensión y una imprevisibilidad constantes

Un escenario envolvente y opresivo en la estación de Sebastopol

Un punto de partida ideal tanto para los fans de Alien como para los que se acercan a la saga por primera vez

Genera tensión a través de la atmósfera, en lugar de recurrir a sustos fáciles

Mi veredicto:La sensación de terror inminente y desesperanza que se siente a lo largo del juego se va transformando en una sinfonía propia que luego alcanza su catarsis en forma de un alienígena que te mira fijamente a los ojos. Una experiencia bastante novedosa.

thebruce

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Mi juego favorito de los últimos años. Un ambiente increíble, aterrador y desafiante (al menos en los niveles de dificultad más altos).

5. Alan Wake 2 [El juego de terror narrativo más ambicioso que traspasa los límites]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Terror psicológico, centrado en la trama Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Remedy Entertainment Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados al terror psicológico profundo con una narrativa sólida y una atmósfera envolvente El factor miedo 8/10

Publicado en2023 on PS5, PC y Xbox, Alan Wake 2 supone un regreso muy esperadodespués de 13 años. Remedy Entertainment Se han esmerado al máximo: se trata de una experiencia de terror atmosférica, centrada en la narrativa y repleta de destellos de auténtica genialidad.

La historia alterna entre el propio Alan Wake y la agente del FBI Saga Anderson. Uno se adentra en un nuevo misterio de asesinato, mientras que el otro lucha por desentrañar su propia realidad fragmentada. A diferencia de muchos juegos repletos de sustos repentinos, este crea tensión a través de mecánicas de supervivencia y enemigos inquietantes y memorables.

Los rompecabezas pueden resultar complicados, y el El ritmo se ralentiza en algunos momentos, pero no a todos los jugadores les va a encantar eso. ¿Y los efectos visuales? Impresionantes, sobre todo si utilizas DLSS y el trazado de rayos. La audaz ambición de Remedy hace que Alan Wake 2 uno de los videojuegos de terror más singulares e inolvidables de los últimos tiempos.

No es precisamente una obra maestra —algunos fallos en la jugabilidad y la narrativa le restan méritos—, pero si te gusta el terror psicológico o con una trama sólida, Este es un juego que no te puedes perder.

Por qué lo elegimos Una historia profunda, con dos niveles narrativos y un marcado toque de terror psicológico

Un juego de supervivencia inquietante que va creando tensión de forma gradual

Imágenes impresionantes gracias a DLSS y al trazado de rayos

Una narrativa impactante que lo distingue de los típicos juegos de terror

Una experiencia imprescindible para los aficionados al terror atmosférico y con una trama bien desarrollada

Mi veredicto:Alan Wake 2 Es ideal para cualquiera que disfrute de una trama bien construida, aprecie un juego con buen ritmo y no tenga inconveniente en resolver algunos acertijos en un entorno de terror y supervivencia en el que escasean los recursos.

StenchLord420

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Sin lugar a dudas. No solo merece la pena, sino que es uno de los mejores juegos de terror y supervivencia que han salido al mercado en mucho tiempo y aporta un montón de detalles geniales al género.

6. Pequeñas pesadillas 3 [Lo mejor para acertijos espeluznantes y terror atmosférico]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles, de terror atmosférico Plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, PC Año de estreno 2025 Creadores BANDAI NAMCO Entertainment, Namco Bandai Games America Inc., Supermassive Games Duración media de la partida ~6 horas Ideal para Los aficionados al terror a los que les encantan los acertijos inquietantes, la tensión atmosférica y el modo cooperativo El factor miedo 8,5/10

Pequeñas pesadillas 3 te sumerge en un mundo de pesadilla con una nueva pareja de protagonistas. Con sus habilidades únicas, resolverás enigmas inquietantes y te escabullirás entre monstruos grotescos. A los aficionados al terror atmosférico les encantarán las inquietantes imágenes y la tensión envolvente.

La jugabilidad se basa en la tensión, el sigilo y la resolución de acertijos. Aunque la mecánica del juego es sólida, los rompecabezas pueden resultar a veces repetitivos. Sin embargo, la belleza sombría del mundo y su atmósfera inquietante te animan a seguir adelante.

Visualmente,Pequeñas pesadillas 3tiene unun estilo artístico que resulta a la vez inquietante y hermoso, con sombras y luces que acentúan la tensión. Es un mundo que parece cobrar vida gracias al miedo y al misterio.

Mi veredicto: Pequeñas pesadillas 3 es perfecto para los aficionados al terror que buscan acertijos envueltos en una atmósfera inquietante y una experiencia escalofriante que te acompañará mucho tiempo después de que terminen los créditos.

6. Left 4 Dead 2 [El shooter de hordas más emblemático que mantiene el caos zombi más realista]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, multijugador cooperativo Plataformas PC, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creadores Vigilancia Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Para los aficionados a la acción trepidante y caótica contra hordas de zombis con amigos El factor miedo 8/10

Desarrollado por Valve, Left 4 Dead 2 es una entrega de uno de los pioneros de los juegos de disparos multijugador online, Left 4 Dead. En esteun juego de zombis genial, Aparecéis en pantalla como un grupo de cuatro jugadores en un lugar infestado, donde tu único objetivo es sobrevivir y escapar.

Cada enemigoplantea un reto único: desde zombis que explotan hasta otros que te agarran o te escupen una sustancia viscosa. El juego mantiene el interés variando el número de jefes y la aparición de enemigos cada vez que juegas, por lo que ninguna partida es igual a otra.

Con una jugabilidad trepidante y sin florituras, Left 4 Dead 2 combina armas geniales, mapas emblemáticos y personajes memorables en una fórmula que se ha mantenido firme durante más de 15 años. Por no hablar de campañas como «Dark Carnival», que ofrecen momentos multijugador intensos que se te quedan grabados.

Los personajes también se han convertido en leyendas, apareciendo en otros juegos como Dead by DaylightyDying Light, lo que demuestra el impacto duradero que este clásico juego de disparos tiene entre los aficionados a los zombis de todo el mundo.

Por qué lo elegimos Contribuyó a definir y popularizar el género de los shooters de hordas

Una jugabilidad rápida, divertida y sin complicaciones que nunca pasa de moda

Los distintos tipos de zombis hacen que cada combate sea intenso e impredecible

Campañas memorables como «Dark Carnival» ofrecen momentos multijugador épicos

Personajes legendarios que siguen vivos en otros videojuegos populares

Mi veredicto:Left 4 Dead 2 sigue manteniéndose firme en 2025 gracias a su caos descarnado y sin florituras, que es pura diversión. Aunque haya nuevos juegos de disparos que intenten copiar su fórmula, nada iguala el espíritu y la energía originales que hicieron que L4D2una leyenda.

BigBagofHorses

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Uno de los pocos juegos que nunca desinstalo.

8. Pequeñas pesadillas [El mejor juego de terror para principiantes que prefieren la atmósfera a los sustos repentinos]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles, de terror atmosférico Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Tarsier Studios Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Los que se inician en los juegos de terror y buscan una experiencia sencilla pero inquietante El factor miedo 7/10

De Bandai NamcoPequeñas pesadillas es ununa mejora muy bienvenida en el género de terror, algo que, según suelen argumentar los puristas, pretende ser exigenteand difícil de soportar. Pequeñas pesadillas narra la historia de Six, una niña que se enfrenta al mundo con una curiosidad entrañable.

Pequeñas pesadillas adopta un enfoque muy sutil en su narrativa, lo que lo convierte en uno un videojuego genial de Halloween una experiencia que hay que probar, sin escenas cinemáticas ni diálogos durante el juego. Te obliga a asimilar lo que captes del juego y a sacar el máximo partido a lo que puedas. Estás encerrado en los niveles inferiores del Maw, un sumergible del que tienes que escapar.

La mecánica del juego es bastante sencilla. O bien te agarrarás, treparás o lanzarás objetos. Cuando la rutina empieza a resultar un poco aburrida, aparecen unos rompecabezas que te mantendrán enganchado durante más tiempo. La banda sonora es preciosa, con crescendos orquestales que resuenan en el horizonte mientras se oye el chirrido del metal a través de los auriculares.

Por qué lo elegimos Transmite terror a través de la atmósfera y las imágenes surrealistas, en lugar de recurrir a la sangre o a los sustos repentinos

La narración sin palabras invita a los jugadores a interpretar los acontecimientos por sí mismos

El inquietante diseño y la banda sonora de «The Maw» crean una tensión constante

Una mecánica sencilla, salpicada de acertijos ocasionales, hace que el juego resulte atractivo

Su duración breve y accesible la hace perfecta para quienes se inician en el género

Mi veredicto:Pequeñas pesadillas es muy fácil de manejar para los principiantes y, además, es uno de los pocos juegos de esta lista que también está disponible en la Nintendo Switch. Si juegas a un ritmo bastante normal, te llevará solo entre 5 y 6 horas completarlo, lo que significa que es una opción ideal para cualquiera que aún no se anime a empezar un título AAA. Si lo terminas y te apetece algo parecido, échale un vistazo a juegos comoPequeñas pesadillas para vivir más aventuras inquietantes y llenas de atmósfera.

Vamos, Foxy

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Sí, lo considero el mejor juego de la historia

9. Phasmophobia [La mejor experiencia de terror multijugador en la caza de fantasmas]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Caza de fantasmas cooperativa, survival horror Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores Kinetic Games Duración media de la partida Entre 10 y 40 horas (varía según los jugadores) Ideal para Jugadores a los que les guste el terror multijugador con reconocimiento de voz e investigaciones de fantasmas El factor miedo 8/10

Phasmophobia es un juego de terror que responde a la pregunta: «¿Y si pudieras hablar con fantasmas en un juego?». Es un una experiencia emocionante que os llevará a ti y a tus amigos a dar una vuelta.

Ya conoces el argumento típico de las películas de terror de hoy en día: un grupo de amigos explora un embrujadocasa, y poco a poco, la gente parece desaparecer de tu campo de visión hasta que quedas tú como único superviviente. Eso es un una sesión típica de Phasmophobia.

Tú y tus amigos estáis detectives fantasmas con recursos limitados, intentando atraer a los fantasmas para que se den a conocer. Tus objetivos principales varían según cada mapa, y tu Tu tarea principal es reunir pruebas para poder escapar a tu furgoneta.

Además del interesante modo multijugador, Phasmophobiaes elun juego de terror excelente por lo envolvente que resulta. Con el chat de voz activado, puedes hablar con los fantasmas, provocarlos e intentar que hagan cosas, lo que hace que todo dé aún más miedo.

Por qué lo elegimos Una mecánica única de reconocimiento de voz te permite, literalmente, hablar con los fantasmas.

La combinación perfecta de sustos y risas cuando juegas con amigos.

Ofrece una gran rejugabilidad gracias a la variedad de mapas, tipos de fantasmas y objetivos.

Un diseño de audio envolvente que hace que cada crujido y cada susurro resulten inquietantes.

Combina la tensión con el trabajo en equipo, lo que lo convierte en un juego de terror ideal para jugar en grupo.

Mi veredicto:Phasmophobia Es un juego de fiesta excelente y, aunque da un poco de miedo, también provoca muchas risas a medida que vas mejorando y te vas familiarizando con la mecánica del juego. Además, en nuestra opinión, es uno de los juegos de terror de esta lista con mayor rejugabilidad.

IntercambioOwn3379

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¡Genial! Es mejor con amigos, pero da mucho más miedo si lo juegas en solitario

10. Half-Life: Alyx [La mejor experiencia de terror en realidad virtual]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, terror en realidad virtual Plataformas PC (se requiere realidad virtual) Año de estreno 2020 Creadores Vigilancia Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Los aficionados a la realidad virtual que busquen una experiencia de terror muy interactiva y envolvente El factor miedo 8/10

Half-Life: Alyx es el único juego exclusivo para realidad virtual de esta lista. Se trata de un Half-Lifejuego que tambiénestablece un nuevo estándar por su interactividad, su inmersión y el diseño de los niveles en realidad virtual. El juego refleja a la perfección por qué Vigilancia se considera uno de los mejores desarrolladores de videojuegos del mundo.

The los entornos tienen un aspecto fantástico; todos los periódicos que ves están repletos de texto y tradiciones, y el nivel de interactividad que se percibe en un entorno de realidad virtual es impresionante. Desde coger y lanzar objetos al azar hasta abrir puertas empujándolas con un movimiento realista de la mano, te hace olvidar que estás jugando. Además, aprovecha el espacio 3D de la realidad virtual de forma ingeniosa, con acertijos holográficos, el seguimiento de mechas y secuencias de desactivación de alambres trampa llenas de tensión que te mantienen en vilo en todo momento.

Alyx no está repleta de sustos repentinos. En cambio, se centra más en crear una atmósfera de tensión y aprovecha sus magníficos gráficos, junto con tus encuentros con criaturas verdaderamente monstruosas, para crear un entorno que lo tiene todo.

Por qué lo elegimos Ampliamente considerado como el mejor juego de disparos en realidad virtual hasta la fecha

El excelente guion y el agudo humor de Half-Life siguen intactos

Una construcción del mundo de gran detalle con una atmósfera inigualable

Los tiroteos resultan muy envolventes y satisfactorios

Una increíble interactividad física que redefine la experiencia de juego en realidad virtual

Mi veredicto:Half-Life: Alyx es una oda a lo que es la realidad virtual en la actualidad y a lo que puede llegar a ser si los desarrolladores dedican realmente el tiempo necesario a incorporar los detalles que realmente importan. Es un juego imprescindible si tienes unas gafas de realidad virtual, y nos atreveríamos a decir que deberías hacerte con unas Quest 2 en oferta solo para jugar a esta obra maestra.

Hemos superado los 1183

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Alyx es uno de los mejores juegos de realidad virtual y, en mi opinión, el mejor en cuanto a la historia.

11. Outlast 1Y2 [La experiencia de terror en primera persona más aterradora]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013, 2017 Creadores Barriles rojos Duración media de la partida 5-7 horas, 8-10 Ideal para Los aficionados incondicionales al cine de terror que buscan terror sin tregua y una atmósfera inquietante El factor miedo 9/10

The Superarla franquicia espara cualquiera que realmente no disfrute de una buena noche de sueño y preferiría que me despertaran las pesadillas. El juego es la personificación perfecta de ¿Qué es lo que hace que un juego de terror sea excepcional?: unos gráficos espectaculares, una atmósfera excelente y una mecánica de juego trepidante que te mantendrá en vilo en todo momento.

Ambos juegos presentan un cierto una trama similar. Te encuentras en una zona remota donde un grupo de fanáticos, casi como una secta, parece haberte tomado un interés bastante inquietante. No paras de buscar pilas suficientes para poder ver lo que hay delante de ti y, por lo general, cuando lo consigues, lo que ves no es precisamente agradable.

Por qué lo elegimos Puro terror sin filtros de principio a fin

Un ambiente excepcional y una narración que transmite el espíritu del lugar

El efecto de visión nocturna aumenta la tensión y el miedo

El combate minimalista se centra en la supervivencia y la evasión

Dos títulos excelentes que han consolidado a Outlast como un clásico del terror moderno

Mi veredicto:AmbosSuperar Estos juegos son imprescindibles para cualquiera que tenga el más mínimo interés por el género de terror. Nuestras únicas quejas son que se acaban demasiado rápido y que no invitan a volver a jugarlos. Pero, aparte de eso, tanto los aficionados como la crítica no hacen más que elogiar la franquicia.

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tonyhallx

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Un clásico indiscutible. Debería jugarlo todo aquel que diga que le encantan los juegos de terror.

12. El Protocolo Callisto [Lo mejor del terror de ciencia ficción con combate cuerpo a cuerpo]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia de ciencia ficción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creadores Striker Distance Studios Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Aficionados al combate brutal cuerpo a cuerpo y al survival horror de alto riesgo en el espacio El factor miedo 9/10

Ponte las botas espaciales. ¡Tenemos una luna fuera de control! El Protocolo Callisto es unDead Space-inspirado enjuego de terror y supervivencia que te sitúa en las instalaciones de la Prisión de Hierro Negro, en Calisto. Aquí, los presos han sido infectados por un misterioso virus que los convierte en zombis mutantes.

Ahora tu misión es escapar de la cárcel, utilizando todos tus recursos y sobreviviendo a las hordas de infectados y a los robots armados que están arrasando con todo lo que se mueve. El juego funciona exactamente igual que Dead Space. Sin embargo, en lugar de centrarse en el combate a distancia, se decanta por un enfoque basado principalmente en el combate cuerpo a cuerpo.

Todas las secuencias de combate resultan muy originales. Por lo general, esquivas varios golpes seguidos y luego consigues asestar uno, repitiendo el ciclo hasta que tu rival acaba cayendo. La trama del juego es fantástica, y, aunque no es algo con lo que uno se sienta muy identificado (ninguno de nosotros ha quedado atrapado en una luna últimamente), sigue siendo muy eficaz a la hora de transmitir que los humanos no han cambiado precisamente en el futuro.

Por qué lo elegimos Un sistema de combate cuerpo a cuerpo brutal y satisfactorio

Imágenes impresionantes y entornos de ciencia ficción muy detallados

Una narrativa sólida que retoma el espíritu de Dead Space con un toque propio

Un ritmo trepidante de terror y supervivencia con enfrentamientos de alto riesgo

Una nueva visión de la fórmula de supervivencia en una fuga de prisión

Mi veredicto:El Protocolo Callisto Aunque la duración del juego es un poco corta, es una excelente opción para cualquiera que esté interesado en Dead Space, ya que ofrece una visión renovada de la fórmula icónica que parece haberle dado buenos resultados.

Chaqueta disponible_287

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El juego «Callisto Protocol» es genial. Me lo he pasado unas cuatro veces. Es muy lineal. Los personajes y la historia son geniales. La historia del DLC también estaba bien. Además, el juego y la atmósfera son preciosos.

13. Capas de miedo [La mejor experiencia de terror psicológico y psicodélico]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Terror psicológico, centrado en la trama Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creadores Bloober Team Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Aficionados al terror surrealista y alucinante, con especial atención a los temas psicológicos El factor miedo 8/10

Desarrollado por Bloober Team, Capas de miedoes uno de esos juegos que realmente te hace cuestionarte a ti mismo al final. En el juego encarnas a un pintor en una mansión gótica que, desde el principio, deja claro que no está del todo en sus cabales.

A medida que avanzas, ves el el mundo cambia a tu alrededor, con capas que parecen fundirse unas con otras, lo que te lleva a cuestionar cada una de las cosas que has visto hasta ese momento. «¿Estaba la taza a la derecha o a la izquierda?». Empiezas con preguntas como estas hasta que empiezas a ver cómo la locura del personaje se manifiesta en el mundo que te rodea.

Por qué lo elegimos Una obra maestra del terror psicológico y la percepción engañosa

Un diseño visual espectacular y surrealista que cambia y se transforma constantemente

Narrar historias a través de notas y detalles del entorno

Con una atmósfera muy intensa y una sensación de angustia que va creciendo poco a poco

La obra más emblemática de Bloober Team hasta la fecha

Mi veredicto:La narrativa basada en notas y la navegación relativamente complicada hacen que los jugadores noveles se alejen del juego, y con razón.Capas de miedo Se presenta como la obra maestra de Bloober Team y es un excelente juego de terror atmosférico que se adentra en el terror psicodélico y psicológico.

xZOMBIETAGx

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La verdad es que creo que es un juego de terror genial para quienes quieren probar el género, pero les da mucho miedo.

14. Dead By Daylight [El mejor juego de terror multijugador asimétrico]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de terror multijugador asimétrico Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creadores Behaviour Interactive Duración media de la partida Entre 10 y 15 minutos por partido Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror multijugador competitivo y lleno de tensión con roles únicos El factor miedo 8/10

Al igual quePhasmophobia, Dead By Daylightes uno de loslos juegos de terror multijugador más terroríficoseso demuestraNo hace falta estar solo para estar aterrorizado. En este juego, un único jugador asume el papel de un asesino, mientras que los otros cuatro intentan reparar los generadores para poder escapar.

Como el asesino,Puedes elegir entre una gran variedad de personajes diferentes, cada uno con sus propias habilidades, mientras que los supervivientes pueden urdir planes para intentar frenarte con los escasos recursos de que disponen. El juego tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada, y hay un montón de estrategias y tácticas avanzadas que vas aprendiendo a medida que avanzas, lo que hace que la jugabilidad se mantenga bastante fresca y emocionante.

Los desarrolladores también publicar actualizaciones con frecuencia para el partido y han hecho colaboraciones con estrellas de Hollywood franquicias que incluyen personajes de películas como La matanza de la sierra mecánica y unPesadilla en Elm Street estar presente en el partido.

Por qué lo elegimos Emocionante modo de juego 1 contra 4 con gran rejugabilidad

Una variada selección de asesinos y supervivientes con habilidades únicas

Actualizaciones frecuentes y colaboraciones con películas de terror emblemáticas

Un gran trabajo en equipo y elementos estratégicos para los supervivientes

Mantiene la tensión al máximo, tanto si eres el cazador como si eres la presa

Mi veredicto:Tanto si juegas como asesino como si lo haces como superviviente, te lo pasarás en grande en Dead By Daylight, sobre todo si juegas con unos cuantos amigos. Aunque desde luego no es as Aunque no da tanto miedo como otros juegos de esta lista, es lo suficientemente inquietante como para ponerte los pelos de punta de vez en cuando.

AdministraciónEven36

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Es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Sin embargo, es muy divertido. Además, una clave no cuesta mucho en Internet, así que no te puedes equivocar.

15. Resident Evil 4 [El juego de acción y terror más influyente]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de acción y terror, shooter en tercera persona Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Capcom Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de acción y terror que combinan tiroteos, supervivencia y una atmósfera intensa El factor miedo 9/10

Según elel más exitoso Resident Eviljuegohasta la fecha,Resident Evil 4 es unversión modernizada del original, con una historia ligeramente modificada y numerosas mejoras en la jugabilidad. El juego narra la historia de Leon Kennedy, un agente especial enviado por el presidente para rescatar a su hija en un pueblo español.

Lanzado inicialmente en 2005 y actualizado en 2023, RE4 no es el juego más terrorífico de esta lista, pero aparece en casi todas las listas de los mejores juegos de terror. Pasando de la perspectiva de cámara fija de las entregas anteriores a una perspectiva en tercera persona, RE4 fue pionero en el género del terror japonés en una época en la que los videojuegos de terror de ritmo más trepidante no se consideraban un verdadjuego de terror.

El juego cuenta con personajes muy extravagantes desde pequeños diablillos hasta enormes monstruos que te lanzan rocas. RE4 No es uno de los juegos más terroríficos de esta lista, pero sin duda se le considera un juego pionero y revolucionario en el género.

Por qué lo elegimos Revolucionó el género del survival horror con su perspectiva en tercera persona

Una combinación perfecta de acción, terror y encanto kitsch

Personajes memorables, escenas épicas y combates contra jefes finales

Un diseño atemporal: tanto la versión original de 2005 como el remake de 2023 brillan con luz propia

Un juego imprescindible tanto para los aficionados al terror como para quienes se acercan al género por primera vez

Mi veredicto:Tanto el juego original como la nueva versión recibieron excelentes críticas, y el juego está disponible prácticamente en todas las plataformas que existen. Si hay un juego que te recomendaríamos comprar en Eneba, sin duda sería Resident Evil 4. Podrás pasar muchas horas jugando, sobre todo si te gusta completarlo todo.

AaronYaygar

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El remake de Resident Evil 4 (2023) es increíblemente satisfactorio. ¡Qué pasada! Es un juego espectacular, con una acción trepidante y sangrienta, y un diseño magnífico.

16. Slender: Las ocho páginas [La mejor experiencia de terror indie minimalista]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror independiente, sigilo Plataformas PC, Android, macOS Año de estreno 2012 Creadores Parsec Productions, Blue Isle Studios Duración media de la partida 1-2 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el terror minimalista y atmosférico, centrado en la tensión y el miedo a lo desconocido El factor miedo 8/10

Slender: Las ocho páginas is un ejemplo de un personaje de videojuego que se ha convertido en una leyenda urbana. Lanzado en 2012, el juego parte de una premisa muy sencilla: «Recoge las ocho páginas». A medida que vas recogiendo las páginas en un bosque inquietante, una criatura alta y esbelta, bastante bien vestida, te acecha desde la distancia.

A medida que vayas reuniendo estas páginas, sentirás que el dibujo de Slenderman se acerca cada vez más. Tu misión es esconderte, correr y esquivar a la criatura e intenta encontrar las ocho páginas antes de que te alcance. Este juego independiente tiene una premisa increíblemente sencilla, y completarlo no lleva más de una o dos horas.

Sin embargo, merece un lugar en esta lista porque eso consolidó los juegos de terror no tienen por qué ser extremadamente largos ni contar con unos gráficos espectaculares para convertirse en un gran éxito. Este juego de terror funciona en casi cualquier ordenador y merece la pena jugarlo, sobre todo si aún no lo has hecho. No te va a dar un susto de muerte, pero tiene algunos sustos de verdad que dan mucho miedo que te mantendrá enganchado.

Por qué lo elegimos Los juegos de terror ya consolidados pueden triunfar con una premisa sencilla

Imágenes minimalistas, pero máxima tensión y atmósfera

Un antagonista emblemático que se ha convertido en toda una leyenda de Internet

Fácil de ejecutar en casi cualquier ordenador

Una mecánica de juego breve pero memorable, con sustos repentinos muy logrados

Mi veredicto:Slender: Las ocho páginas es un clásico del terror en formato breve que destaca por su sencillez. No se basa en gráficos llamativos ni en mecánicas complejas. En cambio, recurre a la atmósfera, la tensión y la amenaza inminente de Slenderman para mantenerte en vilo. Incluso en 2025, sigue mereciendo la pena echarle un vistazo para sentir una rápida descarga de adrenalina.

¡Ay, jugador!

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La verdad es que jugaba muchísimo a esto de niño; cada vez me daba un susto de muerte

17. Las pruebas de Outlast [El caos cooperativo de terror más exagerado]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Barriles rojos Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el caos del terror cooperativo sin límites con desafíos de alto riesgo El factor miedo 8/10

Las pruebas de Outlast es una propuesta bastante singular en esta lista. Se trata de un un juego de terror cooperativo relativamente nuevo que da la sensación de estar muy bien pulido y cuenta con unos gráficos impresionantes. Aquí, te unes a tus amigos para jugar una serie de juegos mortalesand retoscon PNJ extremadamente violentos y exagerados que intentan darte caza.

Desde registrar cadáveres hasta buscar psicópatas, te encontrarás con un montón de personajes únicos a lo largo de la partida. Aunque supongo que no es algo intencionado, el juego da lugar a un montón de momentos divertidísimos gracias a unos personajes que parecen llevar la violencia y la sangre a un nivel superior.

Es un juego muy entretenido para el fin de semana, desde recibir una descarga eléctrica en la ingle hasta tener que amputarse extremidades para sobrevivir. Sin embargo, le falta rejugabilidad y frescura que tienen muchos juegos multijugador típicos. Los desafíos y las partidas resultan bastante repetitivos tras unas cuantas partidas, y acabarás echando en falta más variedad.

Así que, aunque es muy divertido y supone un enfoque novedoso del género, no esperes que haya un profesional Outlast Trials torneo en un futuro próximo.

Por qué lo elegimos Una combinación única de juego cooperativo y terror

Una violencia sangrienta exagerada que resulta tan divertida como impactante

Un acabado visual impecable y un diseño evocador

Personajes no jugables memorables con personalidades extravagantes

El juego de fiesta perfecto para el fin de semana para los aficionados al terror

Mi veredicto: Si buscas pasar unas horas divertidas con tus amigos este fin de semana, no hay nada más divertido que huir de unos monstruos espeluznantes a los que parece encantarles matarte de formas macabras.

18. Resident Evil 2 (remake de 2019) [El mejor remake de terror jamás realizado]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia, shooter en tercera persona Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Capcom Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Aficionados al survival horror moderno con una mezcla de acción, acertijos y encuentros llenos de tensión El factor miedo 8/10

No se puede completar la lista de los mejores juegos de terror sin mencionar Resident Evil 2 ¿Y tú qué opinas? Nos referimos concretamente al remake de 2019, que, en mi opinión, es también el juego más terrorífico de toda la franquicia, en comparación con otros juegos de terror como Resident Evil.

Con Leon y Claire en Raccoon City, te enfrentarás al Sr. X y al Licker. Todo en este juego rezuma nostalgia. El remake es un magnífico ejemplo de cómo se puede modernizar un juego pensado para una generación anterior sin dejar de mantener lo que lo hizo tan especial en su momento. La atmósfera y los gráficos son surrealistas, y Raccoon parece más viva (nunca mejor dicho) que nunca. Las perspectivas de cámara fijas han desaparecido y, en su lugar, se juega en un perspectiva en tercera persona.

Por qué lo elegimos Moderniza fielmente un clásico muy querido sin perder su esencia

Un equilibrio magistral entre la nostalgia y una jugabilidad renovada

Encuentros tensos con el Sr. X y el Licker

Un diseño ambiental increíble que hace que Raccoon City parezca cobrar vida

Una mecánica de juego centrada en la supervivencia que obliga a gestionar los recursos

Mi veredicto: Este no es un juego de «correr y disparar», ni mucho menos; tendrás que ahorrar munición y asegurarte de esquivar tantos disparos como puedas mientras intentas salir de la ciudad. También puedes explorar juegos comoAlmas atormentadas 2 para descubrir otras experiencias que capturen a la perfección esa atmósfera de terror de supervivencia a la antigua usanza.

19. Rostro [La mejor experiencia de terror psicológico independiente]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror psicológico, exploración en primera persona Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores SadSquare Studios Duración media de la partida 7-10 horas Ideal para Aficionados al terror de desarrollo lento y al miedo psicológico en entornos cerrados y siniestros El factor miedo 8/10

Un fan deSilent Hill¿Y bien,Rostro quizá sea justo lo que te gusta. Rostroes uno de losLos mejores juegos de terror para PS5 aunque está inspirado en P.T., Al tratarse de un título independiente, el juego aún está lejos de ser perfecto. Sin embargo, tiene una atmósfera estupenda y el diseño de sonido es fantástico.

El juego resulta un poco confuso, sobre todo para los jugadores noveles, y la experiencia puede llegar a ser frustrante, ya que los jugadores no tienen muy claro adónde ir, sobre todo tras el primer y el segundo capítulo. Según nuestra experiencia, Los juegos independientes, aunque no sean fantásticos, suelen explorar géneros de terror que los títulos AAA simplemente no.

Por ejemplo, el hecho de que toda la acción de «Visage» se desarrolle en una sola casa genera una sensación de inquietud y una interacción inquietante con los objetos. Además, se corresponde con muchas fobias psicológicas, con entornos claustrofóbicos y una sensación de distanciamiento entre el jugador y la trama.

Por qué lo elegimos Una atmósfera profundamente inquietante inspirada en P.T.

Un diseño de sonido excepcional que intensifica la tensión

Uso inteligente de los espacios cerrados para crear una sensación de claustrofobia

Elementos de terror psicológico que rara vez se exploran en los títulos AAA

Mantiene a los jugadores en vilo debido a la incertidumbre y la desorientación

Mi veredicto: Si eres fan de la Silent Hill Aunque pertenece a la misma franquicia, este juego no es exactamente igual. Sin embargo, explora elementos de juego interesantes que rara vez vemos en otros títulos de esta lista.

20. La matanza de la sierra mecánica [El mejor multijugador asimétrico con un toque de clásico de culto]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Juego de terror multijugador asimétrico Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Summo Nottingham Duración media de la partida Juego ocasional: 10-15 minutos por partida. Jugador completista: más de 100 horas. Ideal para Aficionados a los juegos multijugador asimétricos con asesinos emblemáticos de películas de terror El factor miedo 9/10

Tú y tus amigos tenéis pensado pasar el fin de semana en una cabaña abandonada cerca del bosque. ¿Qué podría salir mal? Pues «Caras de Cuero». Basada en la película del mismo nombre, La La matanza de la sierra mecánicaes eljuego de terror multijugador asimétrico en la que tres asesinos persiguen a cuatro estudiantes de instituto.

Con personajes emblemáticos de la película, cada uno con sus propias habilidades y destrezas únicas, este juego multijugador es muy divertido, sobre todo si no has probado otros juegos de terror asimétricos. Dado que hay tres asesinos en lugar del habitual, se necesita trabajo en equipo por ambas partes para alcanzar sus objetivos.

El inconveniente del juego es que no parece tan completo como Dead By Daylight, y parece innovador, aunque solo ligeramente. Esto lo coloca en una situación delicada, ya que DBD ya cuenta con una comunidad de jugadores fiel y un equipo de desarrolladores que lanza actualizaciones con regularidad. Por lo tanto, aunque vale la pena probar el juego, Es probable que la base de jugadores no se mantenga durante mucho tiempo.

Por qué lo elegimos Una dinámica única de tres asesinos que aporta una nueva tensión al juego

Una adaptación fiel de la emblemática película de terror

Énfasis en el trabajo en equipo, tanto para los supervivientes como para los asesinos

Ideal para jugadores que buscan algo diferente en el género de terror multijugador

Mi veredicto:La matanza de la sierra mecánica es un divertido juego multijugador asimétrico con sólidas mecánicas de trabajo en equipo y asesinos emblemáticos, pero le cuesta igualar el acabado y el soporte continuo de grandes nombres como Dead By Daylight. Merece la pena que lo prueben los aficionados al género, pero es posible que la comunidad de jugadores no dure mucho.

21. El mal que acecha [El mejor juego de terror y supervivencia con una atmósfera intensa]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror de supervivencia, acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Creadores Tango Gameworks Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados al survival horror intenso y atmosférico, con una mezcla de acción y sigilo El factor miedo 9/10

Sabes que te espera una sorpresa cuando descubres que El mal que acechase inspira enResident Evil 4. En este desgarrador juego de terror y supervivencia, te pones en la piel del detective Sebastián Castellanos, un detective inquietantemente imperturbable que investiga un homicidio múltiple en el Hospital Psiquiátrico Beacon.

El juego sigue los típicos elementos del género de terror y supervivencia: monstruos deformes y maniquíes que cobran vida. Estas taquillas parecen esconder siempre algo en su interior y una reserva de monstruos únicos que parecen hacerse cada vez más fuertes. Sin embargo, a medida que ellos se hacen más fuertes, tú también. Con un magnífico sistema de mejoras que te recompensa con una sensación de progreso constante, los gráficos del juego son sombríos, granulados y grises, creando un ambiente sombrío y hostil que parece extenderse de forma contagiosa a lo largo de todo el juego.

Por qué lo elegimos Imágenes crudas y sombrías que crean una atmósfera opresiva

Sistema de mejora que recompensa diferentes estilos de juego

Una mezcla de sigilo y acción

Inspirado en Resident Evil 4, pero con un toque más oscuro

Mi veredicto: La jugabilidad resulta novedosa, ya que te permite moverte sigilosamente entre los enemigos utilizando trampas y distracciones, o bien optar por un enfoque más directo al estilo Rambo, según te apetezca cada día. El mal que acecha No es excesivamente difícil ni implacable, pero sí plantea un desafío lo bastante interesante como para mantenerte enganchado hasta el final.

22. Hasta el amanecer [La mejor experiencia de terror en el cine]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror cinematográfico, drama interactivo Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2015 Creadores Supermassive Games Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias con ramificaciones, los sustos repentinos y el terror centrado en los personajes El factor miedo 7/10

Desarrollado por Supermassive Games, Hasta el amanecer ha incorporado recientemente el motor Unreal Engine 5 y El juego parece más fotorrealista que nuncar. Es un juego que apuesta por la narrativa cinematográfica de principio a fin. Los desarrolladores nunca prometieron una jugabilidad que desafiara los géneros, sino que se centraron en ofrecer un nivel de inmersión que pocos juegos pueden igualar.

A veces parece una típica película de terror, con diálogos cursis y los típicos estereotipos de personajes que se desarrollan en tiempo real. Pero, cuando se lo propone, el entorno envolvente da lugar a la creación de uno de los videojuegos de terror más aterradores que se han creado jamás. Este juego no es para todo el mundo, sino para alguien que busca la Los mejores juegos parecidos a «Until Dawn». Si no te gustan los sustos repentinos o que te sumerjan en la oscuridad cada dos por tres, mejor aléjate de este juego.

Por qué lo elegimos Gráficos fotorrealistas creados con Unreal Engine 5

El ambiente de las películas clásicas de terror con un toque moderno

Una narrativa envolvente con decisiones significativas por parte del jugador

Una mezcla genial de tensión, sustos y diversión un poco cutre

Mi veredicto: Si eres un auténtico fanático del terror, descubrirás que Hasta el amanecer representa a la perfección todo lo que nos encanta de este género en general: muchos sustos, mucha tensión y unos efectos visuales excelentes, todo ello envuelto en una trama narrativa al estilo de una película.

23. Cinco noches en casa de Freddy [El mejor juego de terror al estilo «metraje encontrado»]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror independiente, simulación Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2014 Creadores Scott Cawthon Duración media de la partida 4-5 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el terror lleno de tensión con un estilo de «metraje encontrado» y animatrónicos espeluznantes El factor miedo 9/10

Cinco noches en casa de Freddy es la personificación de la pesadilla de tu infancia. ¿Y si el Chuck E. Cheese al que ibas no fuera tan adecuado para los niños? FNAF es quizá el único juego de toda esta lista que parece gustar tanto a niños como a adultos.

En estejuego de terror con una mascota emblemática, te pones en la piel de un empleado encargado de vigilar el restaurante, apenas iluminado, durante la noche. Vas cambiando de cámara mientras ves cómo esos espeluznantes animatrónicos parecen cobrar vida de la nada. Con una banda sonora extraña y un desarrollador con el gatillo fácil que decidió ir a por todas con los sustos, FNAF es un juego de terror muy bienvenido que, sin duda, no se anda con rodeos.

Parece que la actividad paranormal se ha desatado por todo el restaurante y, aunque el juego original no tiene mucho argumento, el Desde entonces, los desarrolladores han ampliado el trasfondo de la historia para añadir un toque de misterio e intriga.

Por qué lo elegimos Animatronicos emblemáticos y espeluznantes que provocan sustos de verdad

Una mecánica de juego sencilla pero adictiva

Atractivo para todas las edades, desde los niños hasta los adultos

Ampliar la historia más allá del juego original

Mi veredicto: Cinco noches en casa de Freddy Es perfecto para los jugadores a los que les encanta esa tensión inquietante que se siente al ver imágenes granuladas de cámaras de seguridad y esperar a que algo se abalance sobre ellos. Si te gusta el terror al estilo «metraje encontrado» y no te importa que te den un susto cada dos por tres, este juego es imprescindible.

24. The Walking Dead [Mejor aventura de terror con una narrativa destacada]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Aventura de terror con una trama central Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Creadores Telltale Games, Skybound Games, Square Enix Duración media de la partida 15-20 horas (por temporada) Ideal para Aficionados al terror basado en la trama, con profundidad emocional y opciones para el jugador El factor miedo 7/10

Basada libremente en la serie de cómics de Robert Kirkman, The Walking Dead La serie de videojuegos fue una un intento audaz de redefinir el aspecto de un juego de terror. A juzgar por el hecho de que figuran en nuestra lista de los mejores juegos de terror, han logrado lo que se propusieron.

Con un estilo artístico más caricaturesco Y apostando todo por la trama y la historia, «The Walking Dead» de Telltale nos sumerge en la apasionante aventura de Lee y Clementine mientras se abren camino por una América recién invadida por los zombis.

El juego casi no tiene combates y, en su lugar, cambia la trama y la historia en función de las decisiones que tomes a lo largo de todo el juego. Por eso, el juego se enorgullece de contar con unos diálogos excelentes, y podrás ver cómo muchos actores de doblaje brillan con sus interpretaciones mientras intentas sobrevivir.

Por qué lo elegimos Una narrativa potente, basada en las decisiones del jugador, con consecuencias reales

Los emblemáticos personajes Lee y Clementine, dotados de una gran profundidad emocional

Juego de apuntar y hacer clic, ideal para principiantes

Una interpretación de voz que da vida a la historia

Un hito cultural en los videojuegos de terror

Mi veredicto:The Walking Dead El videojuego se convirtió en un icono cultural por derecho propio, y su éxito nunca se vio eclipsado por la famosísima serie de televisión basada en la misma historia. La dirección y la implicación de Kirkman a lo largo del desarrollo del juego son evidentes, lo que lo convierte en uno de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Además, es muy accesible para los principiantes, gracias a su mecánica de «apuntar y hacer clic», y a menudo sirve como puerta de entrada al género de terror para muchos jugadores noveles.

25. Leer [Lo mejor del terror psicológico existencial]

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Terror psicológico, ciencia ficción Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creadores Frictional Games, Blitworks Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Aficionados al terror existencial con temas filosóficos profundos y un énfasis especial en la atmósfera El factor miedo 8/10

De los creadores de Amnesiala serie vieneLeer, un juego de terror psicológico que te hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano. En él encarnas a Simon Jarrett (o al menos a una versión de él), quien se despierta 100 años después de su muerte en el PATHOS-II, una instalación de investigación submarina.

El mundo ha sido arrasado, y ahora tú, junto a un compañero de viaje controlado por IA, intentas llegar al ARK, el que parece ser el último bastión de esperanza para la humanidad. A medida que te adentras en el entorno, te encuentras con extraños humanoides dotados de IA y con un montón de humanos muertos y decapitados que te revelan más detalles sobre la trama.

Por qué lo elegimos Una historia profunda y que invita a la reflexión sobre la humanidad y la identidad

Un escenario único de terror y ciencia ficción a bordo del PATHOS-II

Un ambiente escalofriante sin recurrir a sustos repentinos

Fuertes influencias lovecraftianas

Una experiencia de juego breve pero memorable

Mi veredicto:Leer Es un juego sumamente interesante que desafía los cánones típicos de los juegos de terror y, en su lugar, plantea cuestiones existenciales que te dejan más inquieto que cualquier susto repentino. Además, ha recibido mucho cariño por parte de los aficionados a lo largo de los años. No es el más atractivo visualmente y la partida solo dura unas pocas horas. Sin embargo, tiene un precio razonable y merece la pena echarle un vistazo, sobre todo si te encanta el terror lovecraftiano.

Nuestra puntuación

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Tipo de juego Horror de supervivencia cinematográfico Plataformas PC, PS5 (Parte I); PS5 (Parte II) Año de estreno 2022 (Parte I: Remake); 2024 (Parte II: Remasterizada) Creadores Naughty Dog, Iron Galaxy Duración media de la partida 40-45 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias emotivas, la supervivencia en un mundo postapocalíptico y las narrativas intensas centradas en los personajes El factor miedo 8/10

Me gustaThe Walking Dead, Nunca se considera que TLOU I y II sean auténticos juegos de terror. Pero cualquiera que haya jugado a la saga durante más de unos minutos puede dar fe de que el juego puede resultar realmente aterrador en algunos momentos.

Las dos entregas de la franquicia utilizan imágenes y efectos de sonido impecables para intensificar y aumentar la tensión. En ambos juegos, acompañas a Ellie en su recorrido por los Estados Unidos, un país que en su día estuvo lleno de vida y que ahora está invadido por la flora, la fauna y… los infectados.

Por qué lo elegimos Imágenes impresionantes y un diseño de sonido envolvente

Una historia conmovedora centrada en Ellie

Momentos de tensión y terror con un ritmo perfecto

Una jugabilidad fluida y pulida de Naughty Dog

Éxito en el mercado multiplataforma tras la exclusividad para PlayStation

Mi veredicto: La jugabilidad es muy fluida, y se puede ver claramente Naughty Dog, han puesto mucho cariño en desarrollar la historia y en asegurarse de que el ritmo sea el adecuado. Aunque el juego se lanzó originalmente como una exclusiva para PS, The Last of Us: Parte I recibió una gran acogida por parte de los aficionados y, posteriormente, se remasterizó y se lanzó también para PC.

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27. «Aún despierta las profundidades» [El mejor terror atmosférico con una construcción del mundo grotesca]

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Tipo de juego Terror atmosférico, supervivencia Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores La habitación china Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Aficionados al terror claustrofóbico centrado en la supervivencia con un universo grotesco El factor miedo 7/10

«Aún despierta las profundidades» intenta infundirte miedo a cada paso que das. Juegas en el papel de un electricista en una plataforma petrolífera que, de alguna manera, perfora a un alienígena, lo que a su vez provoca que la mayor parte de la nave se transforme en horribles malformaciones genéticas.

Tú, en el papel de Caz, intentas moverte por ese gigantesco gigante metálico que es la plataforma petrolífera, tratando de escapar. El juego es precioso, sumergiéndote en entornos grotescos en los que se puede ver claramente cómo el alienígena contagioso va tomando el control poco a poco.

La razón por la que este juego no ha tenido tanto éxito como muchos otros de esta lista se debe simplemente a su ritmo. El juego resulta extremadamente lineal, a pesar de que tiene un mapa precioso. No hay objetos coleccionables, no hay que volver sobre los propios pasos y la mayoría de las puertas que te encuentras a lo largo del juego están cerradas a cal y canto.

Por qué lo elegimos Entornos infestados de alienígenas, terroríficos y con un magnífico nivel de detalle

Un escenario único a bordo de una plataforma petrolífera averiada

Atmósfera intensa y opresiva

Un enfoque audaz del género de terror a través del diseño de los escenarios

Una experiencia de terror singular, aunque lineal

Mi veredicto:Por eso, a menudo da la sensación de que te están obligando a seguir un camino concreto, lo que crea un ambiente poco adecuado para un juego de terror que se basa en la inmersión para transmitir su mensaje. Aunque el juego sigue dando miedo, su jugabilidad lineal deja mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta que los desarrolladores han puesto claramente mucho cariño en el diseño visual del juego.

Próximos juegos de terror que no debes perderte

Aficionados al terror, preparaos para una escalofriante oleada de próximos títulos que prometen emociones que os pondrán los pelos de punta, enemigos aterradores y mundos oscuros y evocadores. Estos próximos juegos están llamados a redefinir el género con sus experiencias inmersivas y sus historias que te pondrán los pelos de punta:

Resident Evil: Requiem (2026) – Resident Evil: Requiem Parece que la icónica serie va a volver a sus raíces de terror. Prepárate para un intenso juego de terror y supervivencia, con escenarios espeluznantes y combates trepidantes en los que te enfrentarás a criaturas grotescas, todo ello en una historia que te mantendrá en vilo.

– Resident Evil: Requiem Parece que la icónica serie va a volver a sus raíces de terror. Prepárate para un intenso juego de terror y supervivencia, con escenarios espeluznantes y combates trepidantes en los que te enfrentarás a criaturas grotescas, todo ello en una historia que te mantendrá en vilo. Reanimal (2026) – Este juego de terror único promete una experiencia de supervivencia envolvente que te dejará con la mente en blanco. Con elementos de terror corporal y una atmósfera inquietante, Reanimal seguro que te hará preguntarte qué es real y qué no.

– Este juego de terror único promete una experiencia de supervivencia envolvente que te dejará con la mente en blanco. Con elementos de terror corporal y una atmósfera inquietante, Reanimal seguro que te hará preguntarte qué es real y qué no. The Sinking City 2 (fecha por determinar) – Si eres fan de la el mejor terror lovecraftiano, The Sinking City 2 te sumergirá en un mundo oscuro lleno de misterio y locura. Prepárate para investigaciones inquietantes, cultos extraños y una atmósfera inquietante que te mantendrá en vilo.

Estos próximos juegos de terror prometen traspasar los límites del miedo y la narrativa. Si estás listo para una nueva oleada de terror, no te pierdas estos títulos.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de terror

Si hoy te apetece adentrarte en el género de terror, no te faltarán experiencias espeluznantes en las distintas plataformas. Desde escalofriantes remakes hasta originales que te pondrán los pelos de punta, aquí te indicamos por dónde empezar tu próxima aventura de terror.

Para los amantes del survival horror → Remake de Silent Hill 2 . Estoun juego de terror para PC increíble Esta nueva versión recupera la atmósfera inquietante y el terror psicológico del juego original, con unos gráficos y una mecánica modernos que te harán cuestionar tu propia cordura.

. Estoun juego de terror para PC increíble Esta nueva versión recupera la atmósfera inquietante y el terror psicológico del juego original, con unos gráficos y una mecánica modernos que te harán cuestionar tu propia cordura. Para los amantes de las experiencias evocadoras e inquietantes → Pequeñas pesadillas 3 . Su combinación de enigmas inquietantes y plataformas te mantiene en vilo, con un mundo oscuro y retorcido esperando a ser explorado.

. Su combinación de enigmas inquietantes y plataformas te mantiene en vilo, con un mundo oscuro y retorcido esperando a ser explorado. Para los amantes del terror de ciencia ficción clásico → Dead Space . Con su intensa mecánica de supervivencia y sus espeluznantes criaturas alienígenas, este Un juego de terror inquietante para Xbox te sumerge en una pesadilla de aislamiento y terror. No te lo pierdas si juegas en PC o Xbox.

. Con su intensa mecánica de supervivencia y sus espeluznantes criaturas alienígenas, este Un juego de terror inquietante para Xbox te sumerge en una pesadilla de aislamiento y terror. No te lo pierdas si juegas en PC o Xbox. Para los aficionados al terror con un fuerte componente narrativo → The Walking Dead. Su emotiva narrativa, combinada con decisiones difíciles, lo convierte en un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de una buena y desgarradora historia de supervivencia.

Sea cual sea tu tipo de película de terror, estos títulos te van a dar un buen susto, seguro.

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