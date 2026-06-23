Los 12 mejores juegos de historias interactivas que te dejarán boquiabierto en 2025

¿Te has adentrado alguna vez en el mundo de los mejores juegos de historias interactivas? Es como estar dentro de una película, pero eres TÚ quien lleva las riendas . ¿Te acuerdas de aquella vez en la que se te aceleraba el corazón al tener que decidir qué personaje sobreviviría?

¿O ese momento en el que se te hace un nudo en el estómago porque tus acciones han cambiado directamente el mundo del juego? Estos juegos no se limitan a dejarte ver cómo se desarrolla la historia… te ponen al mando.

Aquí, tus palabras pueden forjar o romper amistades, tus acciones pueden cambiar destinos e incluso tus errores pueden acarrear consecuencias bastante graves. En un momento te ves en la encrucijada de una difícil elección moral y, al siguiente, te estás volviendo loco por cada decisión que has tomado.

Y seamos sinceros: en el mundo de los videojuegos, nada se puede comparar con ese pánico del tipo «¡Dios mío! ¿Acabo de echarlo todo a perder?», que se siente tras asumir un riesgo descabellado.

Si estás listo para sumergirte en mundos diferentes donde cada decisión cuenta y cada partida cuenta una historia única, ¡prepárate para alucinar! Desde dramas que te mantendrán en vilo hasta misterios desconcertantes, aquí tienes una recopilación de los Los 12 mejores juegos de historias interactivas que te mantendrá pegado a la pantalla, cuestionándote cada movimiento.

¿Nos lanzamos de cabeza a esta aventura llena de emociones, qué te parece?

Nuestra selección de los mejores juegos de historias interactivas

Lo mejor de lo mejor en juegos narrativos interactivos no solo te permite crear tu propia historia, sino que te empuja a hacer malabarismos con las emociones, la lógica y la intuición de una forma que te sigue rondando la cabeza mucho después de haber apagado el juego. Aquí tienes nuestra selección de los mejores títulos del género.

Detroit: Become Human (2018) – Un drama de ciencia ficción en el que los androides luchan por la libertad y sus decisiones determinan su destino. The Walking Dead (2012) – Un apocalipsis zombi en el que tus decisiones marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La vida es extraña (2015) – Una aventura en la que el tiempo se retuerce y en la que rebobinar las decisiones lo cambia todo. Bueyes libres(2016) – Un thriller sobrenatural en el que las señales de radio desvelan misterios inquietantes. Lluvia intensa (2010) – Un thriller policíaco lleno de tensión en el que las decisiones determinan quién será la próxima víctima de un asesino en serie.

Estos cinco juegos narrativos interactivos apenas rozan la superficie de lo que este género tiene para ofrecer. ¿Te apetece descubrir más? ¡Vamos a descubrir los 12 juegos narrativos que no te puedes perder!

Los 12 mejores juegos de historias interactivas que no te puedes perder

Hay juegos en los que puedes luchar, explorar o construir. ¿Pero y los juegos de historias interactivas? Te dejan decidir. ¿Serás un héroe, un antihéroe o algo intermedio? ¿Reconciliarás relaciones o cortarás los lazos? Estas 12 historias interactivas giran en torno a las consecuencias, las emociones y unas tramas apasionantes que te atraparán desde la primera decisión.

1. Detroit: Become Human

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PlayStation 4, PlayStation 5, PC 2018 Quantic Dream Una narrativa con múltiples ramificaciones y decisiones de gran importancia

Si te gustajuegos de aventuras apasionantes que te hacen cuestionar tu propia moralidad, dan Detroit: Become Human Vale la pena probarlo. Ambientado en un mundo al borde de una revolución androide, el juego está repleto de una narrativa basada en las decisiones del jugador.

Dirigirás a tres personajes, cada uno con una historia totalmente diferente. ¿Qué harás? ¿Incitarás a una rebelión, lucharás por la paz o verás cómo el mundo se hunde? La decisión es toda tuya. Con unos gráficos impresionantes, momentos emotivos y una de las narrativas con más ramificaciones del mundo de los videojuegos, este es el tipo de juego al que volverás una y otra vez para ver qué más podría haber pasado.

2. The Walking Dead

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android, Nintendo Switch 2012 Telltale Games Una historia conmovedora con decisiones morales difíciles

Embárcate en un viaje emocionante y lleno de emociones, a través de un entorno de supervivencia plagado de decisiones difíciles. En el papel de Lee Everett, tu misión es proteger a la joven Clementine en un mundo escalofriante donde los humanos pueden resultar más aterradores que los zombis.

Cada decisión que tomes —ya sea de confianza o de traición— tiene repercusiones en toda la historia y deja una huella profunda. Con situaciones angustiosas, personajes memorables y dilemas éticos complejos, esta serie demuestra que, a veces, la mayor amenaza en un juego de zombis espeluznante No son los muertos vivientes, sino tus propias decisiones.

3. La vida es extraña Remastered

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch 2015 Dontnod Entertainment Mecánica de elección con rebobinado del tiempo

Esta aventura, magníficamente elaborada, sigue a Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre que puede rebobinar el tiempo. Genial, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que cada «repetición» del viaje en el tiempo tiene sus propios efectos inusuales. Juegos como La vida es extraña ¡Son una auténtica delicia!

Con su estilo artístico único, dibujado a mano, y sus melodías indie, La vida es extraña te atrapará como una cautivadora película sobre el paso a la madurez. Ya sea tomando decisiones difíciles, salvando (o abandonando) a tus amigos, o simplemente disfrutando del ambiente de Arcadia Bay, este juego demuestra que, a veces, conocer el futuro no hace que las decisiones sean más fáciles.

4. Oxenfree

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch 2016 Estudio Night School Misterio sobrenatural con diálogos en tiempo real

Si prefieres el ambiente inquietante a los sustos típicos, Bueyes libresdebería ser tu próxima obsesión. Sigue a Alex, una adolescente que, sin querer, desencadena un fenómeno sobrenatural en una espeluznante isla abandonada junto a sus amigos. Esto juego de terror épico te confunde la mente, alterando el tiempo y el espacio.

Intercambia bromas y negocia con una amplia variedad de opciones de diálogo, déjate llevar por una inquietante banda sonora sintética y desentraña un misterio lleno de terror, similar a una escalofriante historia de fantasmas contada alrededor de una hoguera. ¿Lo mejor de todo? Tus decisiones dan forma al gran final del juego, lo que garantiza que cada partida sea un nuevo y misterioso viaje.

Es como sumergirse en un episodio de Stranger Things, pero con una mayor dosis de encuentros fantasmales y señales de radio misteriosas.

5. Lluvia intensa

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC 2010 Quantic Dream Varios protagonistas y una mecánica de juego basada en secuencias de acción (QTE)

¿Alguna vez has deseado tener la oportunidad de dirigir una película de suspense a tu gusto? Lluvia intensa ¡De eso se trata! Es una aventura cinematográfica llena de adrenalina en la que tus decisiones marcan el destino de cuatro personas que persiguen al escurridizo «Origami Killer».

Con una historia cautivadora, una atmósfera envolvente y difíciles dilemas morales, este juego pone a prueba tus decisiones constantemente. ¿Jugarás con cautela o te arriesgarás para proteger a un ser querido? Cada elección cuenta, y cada error puede salirte caro.

Si te gustan los dramas psicológicos llenos de suspense, entonces Lluvia intensa Es uno de esos clásicos imprescindibles de los juegos de historias interactivas que te mantendrá en vilo hasta el final.

6. Disco Elysium – The Final Cut

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Nintendo Switch 2019 ZA/UM Un RPG profundo con diálogos basados en el razonamiento

A medio camino entre un juego de rol policíaco y una crisis existencial, Disco Elysium te sumerge en la caótica vida de un policía en horas bajas con problemas de alcohol, mala memoria y un asesinato que resolver.

Pero esta no es la típica historia policíaca: se trata de uno de los juegos narrativos interactivos más originales, en el que tus pensamientos se convierten en habilidades, tus decisiones dan forma a tu propio personaje y el mundo reacciona a cada uno de tus movimientos.

Con tramas profundas y ramificadas, un doblaje excepcional y un guion muy bien elaborado, Disco Elysium es una obra maestra de la narrativa interactiva. Tanto si juegas como un investigador genial como si eres un auténtico desastre como persona, una cosa es segura: nunca antes has jugado a nada parecido.

7. El lobo entre nosotros

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Ordenador personal, macOS, iOS, Android 2013 Telltale Games Novela negra con un estilo visual propio del cómic

Imagina un universo en el que tus personajes de cuento de hadas favoritos conviven con nosotros, camuflados a simple vista. Eres Bigby Wolf, el sheriff de esta comunidad, y te esfuerzas por resolver un brutal caso de asesinato mientras luchas contra tus instintos salvajes.

El lobo entre nosotros es un trepidante thriller de estilo «neon noir» que entrelaza una narrativa policíaca clásica con versiones oscuras y reinventadas de los personajes más queridos de los cuentos de hadas. Las relaciones de Bigby, su reputación y los giros argumentales que te dejarán boquiabierto dependen de cada decisión que tomes.

Una historia apasionante con un toque de novela visual y decisiones éticamente ambiguas la convierten en un juego imprescindible para los amantes de los dramas policíacos y los aficionados a los juegos narrativos interactivos de primera categoría.

8. Firewatch

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch 2016 Campo Santo Una historia llena de misterio con diálogos muy bien construidos

Las mejores historias no siempre incluyen persecuciones trepidantes o riesgos mortales. A veces tratan simplemente de crear un vínculo. Eso es lo que Firewatch ofertas.

Se trata de una historia de misterio magníficamente elaborada que se desarrolla en los parajes vírgenes de Wyoming. Te pondrás en la piel de Henry, un vigía de incendios que huye de su turbulento pasado. ¿Quién te acompaña? Solo una voz en la radio, Delilah, cuyas conversaciones constituyen el alma del juego. A medida que empiecen a suceder cosas extrañas en el bosque, descubrirás secretos que te harán cuestionar la realidad.

Con unas imágenes llamativas, una narración cautivadora y una trama profundamente personal, Firewatch nos muestra que, a menudo, los juegos narrativos interactivos más cautivadores son los más tranquilos.

9. Hasta el amanecer

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PlayStation 4, PlayStation 5 2015 Supermassive Games Película de terror slasher en la que las decisiones determinan la supervivencia

¿Alguna vez le has gritado a una película de terror, rogando a los personajes que no se metieran en ese sótano espeluznante? Con Hasta el amanecer, tú llevas las riendas. Vive una emocionante aventura de terror junto a un grupo de adolescentes en un remoto refugio de montaña, donde una noche llena de diversión se convierte en una lucha por la supervivencia.

Gracias a su trama dinámica, a las interpretaciones realistas capturadas mediante motion capture y al intenso mecanismo del «efecto mariposa», cada decisión cuenta. ¿Vida o muerte? Está en tus manos. Si eres fan de los juegos de terror en los que un solo paso en falso puede significar el fin, prepara las palomitas y sumérgete de lleno en la aventura.

10. Cuentos de la frontera

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, macOS, Nintendo Switch 2014 Telltale Games Una narración trepidante y llena de humor.

Imagina la acción trepidante y emocionante de Borderlands, pero junto con De Telltale humor ingenioso y gran talento narrativo. Este juego está repleto de aventuras trepidantes, y cada diálogo rebosa ingenio, emoción o puro caos.

Jugarás en la piel de Rhys, un soñador corporativo, y de Fiona, una hábil embaucadora, que se ven envueltos en una trama que escapa totalmente a su control. Prepárate para atracos a lo grande, traiciones impactantes y algunas de las frases más ingeniosas del mundo de los videojuegos. Si te encantan los juegos interactivos y te apetece una pizca de risas y explosiones, no te puedes perder este título bajo ningún concepto.

11. Dime por qué

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2020 Dontnod Entertainment Mecánica de memoria doble para desvelar secretos

De las mentes creativas que están detrás de La vida es extraña nos llega otra historia cautivadora, Dime por qué. Esta aventura con una historia central te presenta a los gemelos Tyler y Alyson Ronan, que regresan a la antigua casa familiar en Alaska para desentrañar secretos ocultos del pasado.

El juego gira en torno al poder y la inconstancia de la memoria. Tus decisiones determinarán la verdad y afectarán directamente a la relación y la historia de las gemelas. Ofrece unos gráficos increíbles, personajes únicos y un conmovedor viaje a través de la identidad y la aceptación.

12. Su historia

Plataformas Año de estreno Desarrollador Características únicas Ordenador personal, macOS, iOS, Android 2015 Sam Barlow Misterio no lineal con secuencias de vídeo de acción real

Olvídate de las investigaciones en la escena del crimen – Su historia te pone en la piel del detective con nada más que una barra de búsqueda y fragmentos de entrevistas policiales. Tienes que examinar las grabaciones de una mujer que responde a preguntas sobre un misterioso crimen, reconstruyendo su historia mediante la búsqueda de las palabras clave que ella misma pronuncia.

Sin que nadie te lleve de la mano, sin tutoriales: solo tus propios instintos te guiarán hacia la verdad.

Una lección magistral de narrativa minimalista, Su historia convierte cada descubrimiento en un momento de revelación, haciéndote sentir como un auténtico investigador. Si te encanta desentrañar misterios a tu propio ritmo, este juego te atrapará y no te soltará.

Más juegos narrativos

Los juegos narrativos interactivos no son los únicos que ofrecen montanas rusas emocionales, giros argumentales asombrosos y tramas que te siguen acompañando mucho después de haber dejado el mando. Algunas de las historias interactivas más cautivadoras se pueden encontrar en una gran variedad de géneros, desde conmovedores juegos de rol hasta aventuras cinematográficas repletas de difíciles dilemas morales.

Echa un vistazo a estos juegos narrativos de primer nivel que tienen tanta profundidad, dramatismo y posibilidades a la hora de tomar decisiones.

Red Dead Redemption 2 – Un impresionante western de mundo abierto en el que vivirás la vida de un forajido en la piel de Arthur Morgan, tomando decisiones que determinarán el destino de tu banda y tu propio legado.

– Un impresionante western de mundo abierto en el que vivirás la vida de un forajido en la piel de Arthur Morgan, tomando decisiones que determinarán el destino de tu banda y tu propio legado. The Last of Us: Parte I – Un apasionante viaje postapocalíptico que sigue los pasos de Joel y Ellie, donde la lucha brutal por la supervivencia se une a una de las historias más conmovedoras de la historia de los videojuegos.

– Un apasionante viaje postapocalíptico que sigue los pasos de Joel y Ellie, donde la lucha brutal por la supervivencia se une a una de las historias más conmovedoras de la historia de los videojuegos. The Witcher 3: La caza salvaje – Un juego de rol de fantasía a gran escala en el que encarnas a Geralt de Rivia y te enfrentas a intrigas políticas, cacerías de monstruos y difíciles dilemas morales.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los juegos de narración interactiva?

Los juegos de narrativa interactiva son aquellos en los que tus decisiones dan forma a tu propia historia, a los personajes y al mundo, lo que hace que cada partida sea única.

¿Qué es un juego basado en elecciones?

Un juego basado en elecciones es aquel en el que tus decisiones influyen en la trama, lo que da lugar a diferentes caminos y desenlaces.