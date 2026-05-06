Los 21 mejores juegos de zombis de 2025: títulos imprescindibles de terror con muertos vivientes

¿Buscas los mejores juegos de zombis para saciar tu ansia de supervivencia y caos zombi? Estás en la «zona segura» adecuada. Puede que el género zombi esté repleto de juegos, películas y series, pero eso solo significa que hay más formas de luchar (o huir) de la horda.

Con tantas opciones, puede resultar difícil saber por dónde empezar, pero no te preocupes. He recopilado 21 de los mejores juegos de zombis que se han creado jamás, basándome tanto en mi propia experiencia como en los favoritos de la comunidad de jugadores. ¿Estás listo para enfrentarte a retos emocionantes y escalofriantes que te mantendrán despierto toda la noche? Sumérgete en el apocalipsis.

Los mejores juegos de zombis

Ya que estamos hablando de…temade los mejores juegos de zombis de la historia, déjame contarte mi lo más destacado (¿lo pillas?) En cuanto a juegos de zombis, personalmente recomendaría a cualquiera que los probara, sea fan de los zombis o no:

Project Zomboid (2013) – El mejor juego de supervivencia zombi en cuanto a realismo y gestión de recursos. DayZ (2013) – posiblemente el mejor juego multijugador de zombis del mercado, con una amplia comunidad de jugadores muy activa y actualizaciones constantes. Son miles de millones(2017) – El juego de zombis imprescindible si te gustan los retos y la estrategia.

Si te estás preguntando por qué tu juego favorito no aparece aquí, no te preocupes. Más abajo encontrarás otros juegos que no han entrado en mi selección de favoritos; todos ellos son juegos de zombis de primera categoría que merecen, como mínimo, una partida.

Los 21 mejores juegos de zombis para una supervivencia y emociones sin límites

Todos y cada uno de los títulos que aparecen aquí cuentan con varios de los elementos que hacen que un juego de zombis sea realmente genial, como una jugabilidad trepidante, un diseño de sonido y una atmósfera espeluznantes, tramas de alto riesgo y, por supuesto, lo más importante, zombis realmente aterradores que llevan el horror corporal al extremo.

Antes de empezar, ten en cuenta que no he incluido en esta lista títulos en los que aparezcan criaturas parecidas a zombis que, técnicamente, no puedan considerarse zombis.

Ahora que ya hemos aclarado eso, aquí están los Los 20 mejores juegos de zombis ¡Para los amantes de las emociones fuertes que buscan la experiencia de juego más inquietante y, a la vez, emocionante!

1. DayZ [El mejor juego multijugador de zombis de mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Supervivencia en mundo abierto, multijugador, construcción de bases Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 (1.0) Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida Modo sandbox; se pueden jugar cientos de horas Lo que me gustó Encuentros improvisados, búsqueda de recursos llena de tensión, muerte permanente significativa

Si estás buscando un juego multijugador de zombis de mundo abierto con una comunidad de jugadores muy activa y actualizaciones constantes, entoncesDayZ es el juego ideal para ti. Esto es especialmente cierto si te gusta juegos de supervivencia destacados con elementos estratégicos de construcción de bases optimizados para el modo cooperativo.

En pocas palabras,DayZ es uno de los mejores si te gustan tanto los juegos de zombis como los multijugador. Cuenta con excelentes sistemas de PVP y exploración, por no hablar de que funciona de maravilla en cualquier plataforma en la que lo juegues, todo ello gracias a que los desarrolladores lo han ido optimizando continuamente desde su lanzamiento.

Que el juego sea multijugador no significa que no puedas jugar DayZ aunque sea en solitario. Puedes pasártelo genial como único superviviente, pero ten en cuenta que algunos jugadores no dudarán en dispararte y devorarte solo por diversión. Sinceramente, diría que eso solo contribuye al realismo del juego. ¡Pero ten cuidado con los desconocidos cuando juegues solo!

Mi veredicto: Un juego de mundo abierto implacable en el que cada encuentro cuenta. Juega si te apasionan los combates PvP espontáneos, la búsqueda de recursos llena de tensión y las historias que tú mismo creas.

2. Dead Rising Deluxe Remastered [La mejor experiencia de mundo abierto con zombis sin límites]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Acción, mundo abierto, comedia de terror Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2024 Creador/es Capcom Duración media de la partida ~10-12 horas (campaña principal); 25-30 horas (si se quiere completar todo) Lo que me gustó Multitudes enormes, armas extravagantes, un tono exagerado con un toque moderno

Dead Rising Deluxe Remastered no es un remake, pero con la cantidad de mejoras que se le han incorporado, bien podría serlo. Aunque la historia se ha mantenido prácticamente intacta, todos los demás aspectos del juego —como los modelos de los personajes, la calidad gráfica, la mecánica de combate, las texturas e incluso la ya de por sí amplia selección de armas— han experimentado grandes mejoras en comparación con su 2006contraparte.

En este juego, te pones en la piel de Frank West, un periodista atrapado en el centro comercial Willamette en plena epidemia zombi, mientras intenta descubrir la verdad sobre la plaga del virus zombi y se encuentra con otros supervivientes (algunos un poco chiflados, otros no) por el camino.

Los juegos de Dead Rising destacan entre otros títulos de zombis porque no tienen miedo de ser un poco «peculiares», sobre todo en lo que respecta a la caracterización de los enemigos humanos contra los que luchas. Es un juego de zombis absolutamente divertido y extravagante que no se toma a sí mismo demasiado en serio, a pesar de sus matices más oscuros.

Mi veredicto: Caótica, extravagante y maravillosamente recargada. La mejor forma de acabar con miles de zombis con el arsenal más disparatado que puedas imaginar.

3. The Last of Us: Parte II [Mejor secuela de terror y acción con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras con una historia, de terror y supervivencia Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2020 Creador/es Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~24–30 horas Lo que me gustó Combate sigiloso brutal, una narrativa de primera categoría y unos efectos audiovisuales espectaculares

The Last of Us: Parte II Remasterizada es una de las secuelas mejor logradas del mundo del entretenimiento, y eso es decir mucho, ya que la mayoría de las secuelas, sobre todo en los videojuegos, suelen quedarse cortas. Desde el primer momento, te atrapa con su emotiva historia y sus impresionantes efectos visuales.

Los momentos de gran tensión te mantienen en vilo, mientras que la historia profundiza en temas difíciles como la venganza, el duelo y el perdón. Las interpretaciones de Ellie, Joel y Abby son increíbles, y cada personaje resulta realista y complejo. Es un viaje duro y emotivo, pero si has estado siguiendo la serie, ya sabes que vale la pena cada minuto.

Al igual que su predecesor, The Last of Us: Parte IIes uno de loslos mejores juegos con una buena historia¡que se haya hecho jamás!

Si te encantan los juegos con una narrativa increíble y no te importa que incluyan una buena dosis de elementos de terror, entonces deberías hacerte con este juego cuanto antes.

Mi veredicto: Conmovedora y minuciosa, con el mejor combate sigiloso de su clase. Ven a por la historia que te sacudirá las entrañas; quédate por su impecable ejecución.

4. The Walking Dead [La mejor experiencia de zombis con una trama bien desarrollada]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Aventura narrativa, de apuntar y hacer clic Plataformas PC, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2012 Creador/es Telltale Games Duración media de la partida ~10-12 horas (Temporada 1) Lo que me gustó Decisiones difíciles, personajes memorables, episodios conmovedores

Hablando dejuegos de terror increíbles, tenemos el juego de Telltale The Walking Dead, un clásico atemporal del género «crea tu propia aventura» (CYOA). Este juego no cuenta con sistemas complejos de exploración o combate como la mayoría de los títulos de esta lista, pero es el juego perfecto para los aficionados a los zombis que quieran llevar las riendas de la historia, ya que algunas de las decisiones que tomes aquí tendrán consecuencias duraderas.

No hay duda de que la serie de televisión «The Walking Dead» es, con diferencia, la propiedad intelectual más reconocida del mundo de los zombis, y el juego de Telltale The Walking Dead está ambientada en el mismo universo. Los zombis se han comido e infectado a la mayor parte de la humanidad, la civilización tal y como la conocemos se ha derrumbado por completo y los supervivientes rara vez se duchan.

Sin embargo, a pesar de las similitudes, The Walking Dead cuenta con un elenco de personajes diferente al de la serie, la mayoría de los cuales son bastante memorables y constituyen incorporaciones muy interesantes, incluso en comparación con los personajes de la serie.

Mi veredicto:Tus opcionesrápido de la mejor manera posible. Imprescindible si buscas una trama apasionante y personajes que te acompañarán durante años.

5. Resident Evil 2 [El mejor remake de un clásico del terror con elementos modernos]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Terror de supervivencia, acción y puzles Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo 64 Año de estreno 2019 Creador/es Capcom Duración media de la partida ~8-10 horas por campaña; ~15-20 horas en total Lo que me gustó El aterrador Sr. X, una atmósfera impecable, un diseño de remake muy acertado

Resident Evil 2 is una clase magistral sobre remakes de videojuegos, ya que no solo hace honor al legado de su predecesor, sino que además es una enormemejoras en cuanto a gráficos, mecánica de juego, narrativa y diseño visual y sonoro.

Este juego dio inicio a una serie de lanzamientos de algunos de los el mayor Resident Evil juegos de todos los tiempos, la mayoría de los cuales son remakes de primera categoría de clásicos ya muy queridos. Como fan de la franquicia (sí, incluso de las películas), los últimos lanzamientos han sido tan buenos que no veo ningún motivo para no recomendar la serie de videojuegos a cualquier aficionado a los zombis o a los juegos de terror y supervivencia.

Resident Evil 2, en particular, es un buen punto de partida si quieres adentrarte en la serie Resident Evil y es uno de los títulos más terroríficos del catálogo en cuanto a elementos de terror puro. Cuenta con unos gráficos fantásticos y divertidas mecánicas de puzles, por no hablar de una magnífica trama que se está convirtiendo en un elemento característico de los últimos lanzamientos de Resident Evil.

Mi veredicto: Lo mejor del survival horror. Una auténtica lección magistral de tensión, ritmo y diseño de remakes: no te lo pierdas.

6. Project Zomboid [El mejor simulador realista de supervivencia zombi]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulador de supervivencia isométrico, hardcore Plataformas PC Año de estreno 2013 (EA) Creador/es The Indie Stone Duración media de la partida Un mundo abierto sin límites Lo que me gustó Sistemas profundos, muerte permanente brutal, realismo y personalización sin igual

In Project Zomboid… acabar con los zombis es la menor de tus preocupaciones. Solo tienes un objetivo: seguir con vida. Al fin y al cabo, este juego cuenta con una mecánica de «permadeath» de alto riesgo, en la que puedes perder horas y horas de progreso si cometes el más mínimo error.

Project Zomboid es, sin lugar a dudas, uno de los más juegos indie intensos de todos los tiempos. Es ofrece una visión singularmente brutal e implacable del género de la supervivencia zombi que ni siquiera algunos de los mejores juegos AAA logran.

Cada vez que juegas a este juego, te sientes como un auténtico superviviente sin apenas protección argumental. Tienes que buscar constantemente comida, medicinas, equipo y agua potable para sobrevivir, al tiempo que esquivas hordas de muertos vivientes. Es un ciclo de juego duro, pero gratificante, perfecto para los aficionados incondicionales a la supervivencia a los que no les disgusta un buen desafío.

Mi veredicto:El referente indiscutible de la supervivencia extrema. Si buscas realismo, sistemas profundos y la tensión de la muerte permanente, este es tu apocalipsis.

7. Son miles de millones [El mejor juego de zombis de estrategia y construcción de bases]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Supervivencia en tiempo real, construcción de bases Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 (completo) Creador/es Juegos de Numancia Duración media de la partida Campaña de unas 20-40 horas; el modo de supervivencia es infinito Lo que me gustó Espectáculos de enjambres, economía inteligente, el implacable «un error = fin del juego»

¿Buscas el mejor juego de zombis que ponga a prueba tu destreza estratégica? Prueba Son miles de millones ¡Pruébalos! Los juegos de zombis del género «tower defense» abundan, pero Son miles de millones Es sin duda uno de los mejores juegos postapocalípticos para los aficionados a los zombis a los que también les encanta juegos de defensa de torres, si nothe el mejor.

In Son miles de millones, puedes construir tu base Clash of Clans-estilo, personalízalo a tu gusto, construye defensas y recoge recursos por todo el mapa para que tu colonia humana pueda sobrevivir frente a oleadas masivas de enemigos no muertos.

Además de todas estas ventajas, este juego también cuenta con un estilo visual estilizado de estilo steampunk, mapas aleatorios y una curva de aprendizaje pronunciada, lo que lo convierte en el juego perfecto para los auténticos fanáticos de los zombis que buscan el próximo reto emocionante que superar.

Mi veredicto: Un juego de estrategia en tiempo real brutal y magnífico. Un solo paso en falso y tu colonia desaparecerá: perfecto para los estrategas a los que les encantan los retos de alto riesgo.

8. Dying Light [El mejor juego de acción de zombis basado en el parkour]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Acción en un mundo abierto, supervivencia con parkour Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida ~20 horas de juego principal; más de 35 horas con el contenido adicional Lo que me gustó Parkour fluido, terror diurno y nocturno, combates cuerpo a cuerpo intensos

Dying Light es uno de los mejores juegos para los aficionados tanto a los zombis como a los juegos de supervivencia de terror. He jugado a este juego y a su secuela, y debo decir que muy pocos títulos de zombis te proporcionan esa escurridiza descarga de adrenalina provocada por el terror como lo hace esta serie.

Gracias a las mecánicas de parkour y del gancho de agarre, Dying Light tiene uno de los mejores sistemas de exploración de mundo abierto que se pueden encontrar en cualquier videojuego. Con una historia fantástica y unos gráficos de gran calidad, creo que a la mayoría de los jugadores les costará dejar de jugar una vez que empiecen.

Si quieres mejores gráficos y una mecánica de juego mejorada, puedes jugar Dying Light 2 En primer lugar, porque en realidad no hace falta jugar a este juego para entender la historia. Aun así, te recomiendo encarecidamente que empieces por Dying Light, sobre todo si prefieres una experiencia más oscura y aterradora.

Mi veredicto: Parkour y pánico a partes iguales. Rápida, fluida y aterradora: una recomendación segura para los aficionados al cine de acción y terror.

9. Left 4 Dead 2 [El mejor juego de disparos cooperativo contra zombis jamás creado]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego FPS cooperativo, shooter de hordas Plataformas PC, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Vigilancia Duración media de la partida Campañas de unas 10 horas; gran rejugabilidad Lo que me gustó Caos en el modo Director de IA, modo cooperativo perfecto para 4 jugadores, infectados especiales emblemáticos

Left 4 Dead 2es el un emblemático juego cooperativo que sigue estando a la altura incluso frente a los juegos de zombis actuales. Nunca podré olvidar la primera vez que me topé con una bruja en el primer L4D; le disparé por curiosidad antes de que me hiciera pedazos ante la mirada atónita de mi equipo, que se quedó impotente mientras yo gritaba.

El pánico absoluto Left 4 Dead lo que nos dejó a mí y a muchos otros jugadores es lo que nos mantuvo enganchados, y todos pensábamos que no podía mejorar. Entonces, claro, Valve tuvo que superar al primer juego con esa bomba que es Left 4 Dead 2. Cuenta con mejores campañas, una mayor variedad de armas y zombis más terroríficos y únicos con los que puedes luchar e incluso jugar en el modo multijugador.

Sin embargo, lo que más me gusta de la saga Left 4 Dead es lo apasionada que es su comunidad. Incluso más de una década después, sigue contando con unos 15,000 to 30,000 jugadores simultáneos en Steam, por no hablar de los cientos de mods que mantienen el juego fresco y emocionante.

Mi veredicto: Caos cooperativo atemporal con una rejugabilidad infinita. Sigue siendo el juego de referencia en el género de los shooters de hordas para cuatro amigos.

10. Plantas contra zombis [El mejor juego casual de defensa de torres contra zombis]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Defensa de torres, estrategia casual Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo DS, dispositivos móviles Año de estreno 2009 Creador/es PopCap Games Duración media de la partida ~8-12 horas (plato principal) Lo que me gustó Ingeniosas sinergias entre plantas, una curva de dificultad perfecta y un encanto lúdico

A continuación, tenemos el emblemático primer juego de uno de los más popular juego de defensa de torres las mejores sagas de todos los tiempos – Plantas contra zombis. Estoy seguro de que casi todo el mundo lo ha jugado en algún momento de su vida, pero, por si acaso no lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que lo pruebes tan pronto como puedas.

A diferencia de otros juegos de esta lista, Plantas contra zombis no incluye escenas de violencia extrema ni elementos de terror muy intensos. En cambio, ofrece una mecánica de juego divertida y desenfadada en la que lo único que tienes que hacer es sobrevivir a las hordas de muertos vivientes que invaden tu jardín plantando todo tipo de plantas y dejando que estas se encarguen de los zombis.

Suena casi demasiado sencillo, claro, pero este juego es genial si lo que buscas es simplemente un Un juego de zombis relajado con elementos de estrategia para pasar el rato. Además, es muy accesible, ya que puedes jugar en tu dispositivo iOS o Android estés donde estés.

Mi veredicto: Elegante, con encanto y para picar sin parar. La opción informal por excelencia que sigue resultando novedosa.

11. Dead Space [Las mejores películas de terror y ciencia ficción con enemigos parecidos a zombis]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Terror de supervivencia de ciencia ficción Plataformas PS3, Xbox 360, PC Año de estreno 2008 Creador/es EA Redwood Shores, Electronic Arts Duración media de la partida ~12-15 horas Lo que me gustó Ambiente opresivo, desmembramiento estratégico, diseño interior del barco sin fisuras

Dead Space se erige con orgullo entre los los mejores juegos espaciales de todos los tiempos, con destacados elementos de terror ambiental y corporal que creo que resultará irresistible para todos los aficionados al género de zombis y de terror.

Dead Space Es otra nueva versión de un clásico muy querido que ha mejorado enormemente con respecto a su predecesor. No solo se han mejorado los gráficos en esta nueva versión. La trama se desarrolla con mayor fluidez a medida que avanzas en la historia, la atmósfera inquietante es aún más espeluznante, se han optimizado las pantallas de carga y la calidad general del juego es, sencillamente, superior a la del original.

Este es el único juego de la lista que se desarrolla en el espacio, y saber que estás atrapado en una gigantesca caja metálica que flota en medio de la nada, con zombis espaciales acechando a tu alrededor, es uno de los mejores ganchos temáticos que jamás experimentarás en lo que a títulos de terror y supervivencia se refiere.

Mi veredicto: Terror opresivo y certero en su máxima expresión. Una fiel reinterpretación más incisiva, aterradora y fluida.

12. Days Gone [La mejor aventura de supervivencia en mundo abierto con hordas gigantescas]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Acción en mundo abierto, supervivencia Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2019 Creador/es Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~30-40 horas Lo que me gustó Novedades en las rutas en bicicleta, hordas dinámicas y el ambiente melancólico de Oregón

Days Gone es uno de los videojuegos más infravalorados de todos los tiempos y es una apuesta segura para cualquiera que busque los mejores juegos de acción y supervivencia del mercado. Aunque en su momento no tuvo la misma acogida que otros títulos de PlayStation, en realidad no es ni de lejos tan malo como lo pintaron los críticos; lo he jugado yo mismo de principio a fin.

In Days Gone, el apocalipsis zombi ya se ha llevado por delante a la mayor parte de la humanidad, y tú podrás explorar lo que queda sobre una moto totalmente personalizable mientras te ves envuelto en todo tipo de travesuras típicas de un superviviente por el camino.

Por supuesto, tu vehículo personalizable no es lo único que destaca de este juego. Además de la atmósfera, los gráficos, la historia y el mundo abierto, que son fenomenales, Days Gone es también uno de los muy pocos PS5 juegos de zombis que representan a la perfección las enormes hordas de muertos vivientes y lo que supone enfrentarse a ellas en solitario.

En serio, las hordas de zombis (o «freakers») de este juego no son ninguna broma.

Mi veredicto: Un juego infravalorado con hordas colosales y una melancolía acogedora. Ideal si te apetece un mundo abierto extenso y evocador que puedas recorrer a tu ritmo.

13. Call of Duty: Black Ops III [El mejor modo zombi de un FPS trepidante]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego FPS, modo cooperativo por rondas Plataformas PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2015 Creador/es Treyarch, Activision Duración media de la partida Rondas interminables; decenas de horas por mapa Lo que me gustó Diseño de mapas de primera, guiños ocultos, sensación de movimiento y disparos ágiles

Cuando se le preguntó qué Call of Duty Cuando se trata del mejor modo de juego de zombis, hay una respuesta clara en la que coincide la gran mayoría de los jugadores de COD, y es Call of Duty: Black Ops III.

Casi todo lo relacionado con Call of Duty: Black Ops IIIEl modo de juego de zombis era perfecto. Contaba con los mejores mapas, armas impresionantes, una historia apasionante, combates en primera persona fluidos y trepidantes, y montones de guiños geniales que lo diferenciaban de los típicos juegos multijugador de zombis.

A pesar de que ya tiene casi una década, Call of Duty: Black Ops III Zombis se puede considerar uno de los mejores juegos de terror multijugador y títulos de Call of Duty de la historia… y su fiel base de seguidores y su comunidad de modders sin duda estarían de acuerdo.

Mi veredicto: Caos total en las rondas. Mapas de élite, guiños ocultos… Pásate los fines de semana intentando batir récords de rondas.

14. State of Decay 2 [El mejor juego de terror y supervivencia para crear comunidad]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Supervivencia en un mundo abierto, gestión de la comunidad Plataformas Xbox One, PC Año de estreno 2018 Creador/es Undead Labs, Xbox Game Studios Duración media de la partida ~20-30 horas por comunidad Lo que me gustó Construcción de bases, tensión por la muerte permanente, historias de supervivientes

State of Decay 2: Edición Juggernaut perfecciona la fórmula de la supervivencia zombi con gráficos mejorados, más contenido y una jugabilidad más fluida. Dirigirás una comunidad, buscarás recursos y construirás defensas mientras te enfrentas a implacables amenazas de muertos vivientes.

A diferencia de los juegos de supervivencia centrados en el PvP, este se centra en la estrategia y la gestión de la base, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos para un solo jugador para los fans de los zombis. Con todos los contenidos descargables, un nuevo mapa y mecánicas mejoradas, esta edición ofrece la experiencia de supervivencia definitiva, tanto si juegas en solitario como si formas equipo en el modo cooperativo.

Mi veredicto: La gestión de comunidades se une al terror zombi. Perfecto para los jugadores a los que les gusta construir bases y se enfrentan a consecuencias duras y permanentes.

15. 7 días para morir [El mejor juego de supervivencia zombi tipo sandbox centrado en la creación de objetos]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Supervivencia y creación de objetos, construcción con vóxeles Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2013 (EA) Creador/es Los Fun Pimps Duración media de la partida Cientos de horas; ciclos de luna de sangre de 7 días Lo que me gustó Sistema de creación muy completo, mundo destructible, aterradoras noches de hordas

7 días para morires un juego en primera persona juego de terror y supervivencia que cuenta con importantes elementos de creación, gestión de recursos y un sistema de combate intenso y desafiante que te permite demostrar tu destreza tanto en los enfrentamientos con armas de fuego como en los cuerpo a cuerpo, acabando con docenas de zombis.

Después de haberle dedicado unas cuantas horas al juego, lo único que puedo decir es que este es No te lo puedes perder bajo ningún concepto DayZ los aficionados a quienes también les encanta Minería, artesanía, as 7 días para morircomparte bastantes similitudes con ambos juegos en lo que respecta a la mecánica de supervivencia.

Si eso no es suficiente para convencerte, ten en cuenta que 7 días para morir Además de ofrecer una experiencia optimizada para un solo jugador, también cuenta con un modo cooperativo de defensa de torres, por lo que te resultará difícil quedarte sin contenido que jugar en este título.

Mi veredicto: Crea, fortifica, sobrevive… y luego reza ante la Luna de Sangre. Un juego de mundo abierto para los manitas a los que les encanta construir trampas mortíferas.

16. World War Z: Las secuelas [El mejor juego de disparos en tercera persona contra zombis para jugar en equipo]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de disparos cooperativo en tercera persona, tecnología de enjambre Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 (El contenido de «Aftermath» se amplió posteriormente) Creador/es Saber Interactive Duración media de la partida Campañas de unas 10-12 horas; episodios que se pueden volver a jugar Lo que me gustó Hordas que llenan la pantalla, ventajas de clase, misiones por todo el mundo

La película «World War Z» fue un buen thriller de zombis, pero no fue necesariamente un referente del género en lo que a películas de zombis se refiere. World War Z: Las secuelas, sin embargo, resulta mucho más prometedora que la película en la que se basa, y fue una grata sorpresa cuando salió al mercado.

World War Z: Las secuelas es un juego cooperativo en tercera persona similar a títulos como Left 4 Dead 2 and Back 4 Blood, donde podrás formar equipo con otros jugadores o completar en solitario una gran variedad de mapas de la campaña, enfrentarte a diferentes tipos de zombis y elegir con qué personajes jugar (el juego cuenta actualmente con más de 30 personajes entre los que elegir).

Si por alguna razón no te convencen los demás juegos multijugador de esta lista, te recomiendo que le des una oportunidad a este.

Mi veredicto: Un espectáculo tecnológico de enjambres con modo cooperativo «plug-and-play». Una opción ideal cuando te apetece jugar partidas rápidas y acabar con montones de enemigos.

17. Dead Island 2 [El mejor juego moderno de zombis centrado en el combate cuerpo a cuerpo]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego RPG de acción, centrado en el combate cuerpo a cuerpo Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2023 Creador/es Dambuster Studios, Deep Silver Duración media de la partida ~20-25 horas Lo que me gustó El sistema gore de F.L.E.S.H., el ambiente desenfadado de Los Ángeles y un modo cooperativo desenfadado

Dead Island 2 lanzó uno de los tráilers más esperados de la historia de los videojuegos de zombis allá por 2014 antes de pasar desapercibido durante años. Luego, casi una década después, el juego salió por fin al mercado, y puedo afirmar con total seguridad que la larga espera mereció la pena.

Dead Island 1 fue un partido genial, pero Dead Island 2 ha llevado la franquicia a otro nivel. Cuenta con unos gráficos espectaculares, una trama divertida, un variopinto elenco de personajes, mapas más detallados y un un sistema de combate cuerpo a cuerpo trepidante que te hará subir la adrenalina mientras te abres paso a través de los muertos vivientes.

Estoun juego de disparos en primera persona muy adictivo Sin duda me ha convertido en un fan, y estoy deseando que salga la próxima entrega de la serie Dead Island. Cruzo los dedos para que salga pronto en 2035!

Mi veredicto: Salpicaduras bajo el sol y combates cuerpo a cuerpo trepidantes. Desconecta el cerebro (en sentido figurado) y disfruta de este sangriento parque de atracciones.

18. Red Dead Redemption: La pesadilla de los muertos vivientes [Aventura de zombis ambientada en un Best Western]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Expansión de acción y aventura Plataformas PS3, PS4, Xbox 360, Nintendo Switch, PC Año de estreno 2010 Creador/es Rockstar San Diego, Rockstar Games Duración media de la partida ~6-8 horas Lo que me gustó Una versión occidental de los zombis, misiones con un toque de humor, el lazo y los muertos vivientes

Hay quien dice que los zombis y los vaqueros no pegan nada en un videojuego, a lo que yo respondo: ¡y una mierda! Red Dead Redemption, además de ofrecernos una de las mejores historias para un solo jugador de la historia, también nos trajo one uno de los DLC de zombis más emblemáticos de todos los tiempos in La pesadilla de los muertos vivientes.

La pesadilla de los muertos vivientes destaca como uno de los los mejores juegos de aventuras para aquellos que buscan una combinación única de narrativa del Oeste y juego de supervivencia zombi. Su narrativa cautivadora, sus variadas mecánicas de juego y su ambientación evocadora lo convierten en un título imprescindible para los aficionados a ambos géneros.

Mi veredicto: Un recorrido espeluznante y divertido por el Salvaje Oeste. Breve, elegante y, aun así, merece la pena montarse en la silla de montar.

19. Stubbs: El zombi rebelde sin pulso [El mejor juego clásico de zombis y comedia]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Acción, comedia, juego en el que te conviertes en zombi Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2005 (remasterización de 2021) Creador/es Wideload Games, Aspyr Media Duración media de la partida ~6-8 horas Lo que me gustó Mecánicas de contagio, banda sonora, el caos desenfrenado de las películas de serie B

Este título es el juego de zombis más antiguo de mi lista, pero es un clásico atemporal que demuestra que lo más nuevo no siempre es sinónimo de mejor.

Es cierto que los gráficos están un poco desfasados y que algunas mecánicas del juego no están del todo optimizadas, pero compensa con creces esas carencias con un humor absurdo y exagerado, así como con un estilo de juego característico que te permite controlar a un zombi en lugar de a un humano de los de siempre simplemente tratando de sobrevivir.

¿Quieres saber qué se siente al crear una oleada imparable de maníacos devoradores de cerebros y desencadenar tú mismo el apocalipsis zombi? Olvídate de los juegos de zombis con protagonistas humanos y prueba Stubbs el zombi en «Rebelde sin pulso»¡Para variar!

Mi veredicto: Deliciosamente tonto, maravillosamente diferente. Lidera la horda y disfruta del humor retro.

20. Más supervivientes zombis [El mejor juego indie de zombis, roguelike y «bullet hell»]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Juego de acción roguelite y shooter automático de tipo «bullet hell» Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Estudio de videojuegos increíbles Duración media de la partida Carreras de 10 a 20 minutos; horas de progresión en el meta Lo que me gustó Sinergias de equipo, mejoras constantes, la satisfacción de acabar con la horda

Más supervivientes zombis es un juego indie en acceso anticipado dirigido tanto a los aficionados al género de zombis como al de «bullet hell». En él, puedes reforzar un equipo de mercenarios de lo más duros mediante mejoras únicas y sinergias que les ayudarán a sobrevivir a hordas y hordas de zombis.

Estoun juego para PC extraordinario ofrece una rejugabilidad ilimitada y es un roguelike de acción de gran calidad que te vendrá como anillo al dedo si prefieres una experiencia desenfadada en lugar de tener que lidiar con algunos de los juegos de zombis más complicados y largos de esta lista.

Mi veredicto: Una nueva aventura para los fans de los roguelite. Fácil de empezar, adictivo de optimizar.

21. Dying Light: La Bestia [La mejor expansión de zombis para los amantes de las emociones fuertes]

Nuestra puntuación 6.5

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Tipo de juego Expansión/DLC, juego de acción y terror con parkour Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Techland Duración media de la partida ~8-12 horas (depende del tipo) Lo que me gustó Noches más duras, una IA más inteligente y persecuciones implacables que pondrán a prueba tus habilidades

Cuando se trata de una intensidad cruda y trepidante, Dying Light: La Bestia lleva la fórmula de la franquicia a nuevas y aterradoras cotas. Esta expansión sumerge a los jugadores en una versión aún más brutal y dinámica de Harran, donde los infectados son más rápidos, más letales y mucho menos indulgentes. La supervivencia ya no consiste solo en correr: se trata de dominar la velocidad, el sigilo y la toma de decisiones en fracciones de segundo.

Partiendo de los sistemas básicos de parkour y combate de Dying Light, La Bestia introduce una atmósfera más oscura y salvaje. Las persecuciones nocturnas son más implacables, la IA de los enemigos es más inteligente y el mundo parece más vivo —y más peligroso— que nunca. Ya sea trepando por los tejados para escapar de tus perseguidores o adentrándote en callejones para fabricar armas improvisadas, la tensión no da tregua.

Esto no es solo un DLC; es una auténtica evolución de Dying Lightuna fórmula que desafía incluso a los jugadores más veteranos a replantearse sus instintos de supervivencia. Premia la creatividad, el valor y la precisión. Si te apetece un caos zombi lleno de acción con un toque cinematográfico, La Bestia es tu próxima prueba de habilidad y valor.

Mi veredicto: Una expansión brutal y trepidante que premia la agilidad, la precisión y el valor. Perfecta para los jugadores que buscan una versión más dura y cinematográfica de la fórmula de parkour con zombis de Techland.

Próximos juegos de zombis a los que hay que estar atentos en 2026

Los muertos vivientes están a punto de invadir las pantallas de nuestros ordenadores y consolas, y estos próximos juegos de zombis están causando un gran revuelo entre los aficionados al género de supervivencia y terror. Esto es lo que más ganas tengo de ver:

Los caminantes de medianoche – Promete una mezcla llena de tensión entre el sigilo y la búsqueda de recursos, con incursiones nocturnas que harán que cada encuentro se sienta como una lucha por la supervivencia que te acelerará el corazón.

– Promete una mezcla llena de tensión entre el sigilo y la búsqueda de recursos, con incursiones nocturnas que harán que cada encuentro se sienta como una lucha por la supervivencia que te acelerará el corazón. Resident Evil: Requiem – Una nueva versión de la serie clásica, que conserva la tensión característica y las criaturas aterradoras a las que estamos acostumbrados, pero ahora con gráficos y una jugabilidad modernos.

– Una nueva versión de la serie clásica, que conserva la tensión característica y las criaturas aterradoras a las que estamos acostumbrados, pero ahora con gráficos y una jugabilidad modernos. «Toxic Command», de John Carpenter – Parece una experiencia de terror caótica y cinematográfica, que combina zombis radioactivos y combates de alto riesgo, perfecta para los adictos a la adrenalina.

Estos próximos lanzamientos prometen ofrecer nuevas emociones y aventuras terroríficas a los aficionados a los juegos de zombis de todo el mundo – 2026 ¡Parece que va a ser un año sangriento!

Mi opinión general sobre los mejores juegos de zombis

Si hoy te apetece adentrarte en el género zombi, no te faltarán emociones fuertes con los muertos vivientes en diversas plataformas. Desde juegos de supervivencia llenos de tensión hasta títulos de terror con una historia bien construida, aquí te indicamos por dónde empezar tu próxima aventura apocalíptica.

Para los aficionados a los juegos multijugador de supervivencia en mundo abierto → DayZ. Busca recursos, construye y sobrevive en un mundo inmenso donde cada encuentro podría ser el último. Perfecto para jugadores a los que les encanta la imprevisibilidad y el PvP espontáneo.

→ DayZ. Busca recursos, construye y sobrevive en un mundo inmenso donde cada encuentro podría ser el último. Perfecto para jugadores a los que les encanta la imprevisibilidad y el PvP espontáneo. Para los amantes de la adrenalina a los que les encanta el parkour y el combate → Dying Light. Su fluidez de movimiento, los ciclos de terror entre el día y la noche y los intensos combates cuerpo a cuerpo hacen que cada partida sea una experiencia trepidante.

→ Dying Light. Su fluidez de movimiento, los ciclos de terror entre el día y la noche y los intensos combates cuerpo a cuerpo hacen que cada partida sea una experiencia trepidante. Para los amantes de los juegos de estrategia y de construcción de bases → Son miles de millones. Planifica, defiéndete y sobrevive a oleadas de muertos vivientes en este brutal juego de estrategia en tiempo real que premia la estrategia cuidadosa y la previsión.

→ Son miles de millones. Planifica, defiéndete y sobrevive a oleadas de muertos vivientes en este brutal juego de estrategia en tiempo real que premia la estrategia cuidadosa y la previsión. Para vivir experiencias emotivas y centradas en la historia → The Last of Us: Parte II. Una historia desgarradora con unas imágenes impresionantes y una mecánica de combate sigiloso que te sumerge en una historia de supervivencia profundamente humana.

→ The Last of Us: Parte II. Una historia desgarradora con unas imágenes impresionantes y una mecánica de combate sigiloso que te sumerge en una historia de supervivencia profundamente humana. Para los amantes del survival horror clásico → Resident Evil 2. Una magistral nueva versión con enemigos aterradores, ingeniosos rompecabezas y una atmósfera de tensión que sigue siendo actual.

→ Resident Evil 2. Una magistral nueva versión con enemigos aterradores, ingeniosos rompecabezas y una atmósfera de tensión que sigue siendo actual. Para un juego de defensa contra zombis desenfadado y divertido → Plantas contra zombis. Un juego de defensa de torres desenfadado, con mecánicas ingeniosas y una rejugabilidad infinita: perfecto para cuando te apetezca un respiro del terror de alta tensión.

Sea cual sea tu estilo de aventura con muertos vivientes, estos juegos te mantendrán en vilo, tanto si te mueves a escondidas, como si elaboras estrategias o sales corriendo para escapar de la horda.

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