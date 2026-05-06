Los 20 mejores juegos similares a «Tormented Souls 2» para 2025: una selección de juegos de terror que no te puedes perder

Hay algo deliciosamente anacrónico en juegos como Almas atormentadas 2. Se sitúan en ese estrecho espacio entre la nostalgia y el terror moderno, donde Los ángulos de cámara fijos pueden resultar intimidantes, y una puerta cerrada que bloquea el paso puede ser más inquietante que un monstruo que te gruñe a la cara.

Cuando un juego logra esa combinación de tensión atmosférica, acertijos enigmáticos y recursos dosificados con precisión, la experiencia perdura mucho después de que aparezcan los créditos.

Si ya te has adentrado en los tenebrosos pasillos de Puerto Miller y has sentido esa mezcla tan particular de pavor y deleite… ¡Genial, otra rueda de rompecabezas! – probablemente estés buscando algo que te llene las mismas ganas. No solo terror por el simple hecho de ser de terror, sino esa mezcla concreta de exploración pausada, la presión de tener que administrar bien el inventario y esa sensación de «¿de verdad he oído eso?».

Esta guía repasa los mejores juegos que te transportan a esos escenarios tan familiares y te retan a sobrevivir a encuentros aterradores y a desvelar oscuros secretos.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Almas atormentadas 2

Hay juegos que no solo… sentirsimilar aAlmas atormentadas 2 – dan la sensación de estar espiritualmente emparentadas, como si estuvieran construidas con la misma madera cubierta de telarañas. Estas tres selecciones destacadas ofrecen esa misma mezcla densa de tensión, acertijos, pistas narrativas y presión que te hace mirar dos veces cada rincón.

Resident Evil 4 (2023) – El remake entiende que la tensión no radica en un castigo implacable, sino en la expectación. Resident Evil 4El ritmo del juego es extraordinario, y te va sumergiendo cada vez más en la historia gracias a una mezcla de tensión en espacios reducidos, una gestión de recursos precisa y acertados rompecabezas que recuerdan a la época dorada del género. Dead Space (Remake) (2023) – Dead Space mantiene intacto el espíritu de una supervivencia pausada y metódica. Su combinación de acertijos ambientales, un diseño de sonido opresivo y un combate basado en la precisión da en el clavo para los fans de Almas atormentadas 2 te lo agradecerás. The Evil Within 2 (2017) – Esta secuela combina la exploración libre con momentos narrativos intensos y aterradores. La escasez de recursos y los entornos que plantean acertijos hacen que cada desvío parezca decisivo, lo que te proporciona esa emoción contradictoria de saber que la siguiente pista podría estar escondida tras algo hambriento.

Si tienes curiosidad por saber cómo se comparan el resto, sigue bajando: hay todo un catálogo de horrores esperando a que lo descubras.

Los mejores juegos similares a «Almas atormentadas 2» para una noche de miedo en casa

Esta lista profundiza en los mejores juegos similares a Almas atormentadas 2. Algunas se centran sobre todo en los acertijos, otras en la ambigüedad psicológica, pero todas recurren a ese inconfundible Almas atormentadas alchemy: una atmósfera opresiva, ingeniosos retos ambientales y una tensión que se va acumulando poco a poco a tu alrededor.

1. Resident Evil 4 [La mejor reinterpretación moderna del género de terror y supervivencia]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a los juegos de supervivencia de alto riesgo y a la resolución de acertijos

El 2023Resident Evil 4 un remake que recrea el espíritu de la obra original Resident Evil es una auténtica obra maestra del survival horror. Los jugadores se ponen en la piel de Leon Kennedy y se adentran en un pueblo rural europeo hostil donde el peligro acecha en cada rincón.

Me gustaAlmas atormentadas 2, el juego ofrece todo el estrés que supone gestionar los recursos de un el mejor juego de estrategia. La gestión de recursos es fundamental: la munición, los botiquines y las mejoras son escasos, lo que hace que cada enfrentamiento sea decisivo.

El combate premia la puntería y la sincronización, mientras que los acertijos ambientales fomentan la observación y la resolución de problemas con ingenio.

Para más información Gestiona siempre tu inventario con cuidado. Deja espacio libre para los objetos de los rompecabezas y revisa bien las esquinas para evitar emboscadas.

Visualmente, el juego combina unos gráficos modernos con una atmósfera inquietante. Las calles envueltas en niebla, los interiores en ruinas y la sutil narración a través del entorno sumergen por completo a los jugadores.

La exploración parece pensada a propósito; los objetos ocultos y los caminos secundarios recompensan a quien investiga a fondo. El ritmo alterna momentos tranquilos y llenos de suspense con escenas cargadas de adrenalina. Los encuentros menores siguen siendo tensos, ya que incluso los enemigos más pequeños pueden suponer una grave amenaza si no se gestionan bien.

La historia se desarrolla a través de documentos, personajes no jugables y pistas del entorno, lo que entrelaza estrechamente la trama y la jugabilidad. No se trata solo de disparar; se trata de estrategia, observación y sobrevivir bajo presión.

Aunque los jugadores de consola disfrutan de un montón de emociones fuertes, yo he estado jugando a «Los Iluminados» en PC y, sinceramente, eso convierte al remake en uno de los Los mejores juegos de terror para PC en general. Unos gráficos mejorados, una jugabilidad más fluida y una comunidad de modding que nunca descansa hacen que todo el juego parezca de otro nivel.

Mi veredicto:Una máquina del terror magistralmente construida que te hace sudar, soltar palabrotas y rebuscar en tu inventario como si fuera tu única tabla de salvación.

2. Dead Space [La mejor experiencia de terror de ciencia ficción claustrofóbica]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Ciencia ficción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Motive Studio / EA Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Los aficionados al cine de terror a los que les gustan los encuentros claustrofóbicos y metódicos

Dead Space (Remake de 2023)revitaliza una experiencia clásica de terror y ciencia ficción, sumergiendo a los jugadores en la abandonada USG Ishimura. Los pasillos claustrofóbicos repletos de grotescos necromorfos, el equilibrio entre el combate, las reparaciones y los escasos recursos recuerdan mucho a Almas atormentadas 2.

Cada enfrentamiento es tenso, ya que las municiones y la salud son limitadas y una agresión imprudente suele acabar en muerte.

La narración ambiental es fundamental: los registros, los mensajes y las pistas visuales revelan la sombría historia del barco. Los pasillos parecen cobrar vida con el terror, reforzado por un diseño de audio envolvente y unas imágenes inquietantes.

Los jugadores deben resolver intrincados rompecabezas de ingeniería mientras se defienden de los monstruos, lo que confiere a la tensión un toque intelectual constante. Los rompecabezas son de ingeniería y ambientales (como reparar circuitos), a diferencia de las enigmáticas pruebas de lógica basadas en objetos y las esotéricas ruedas de rompecabezas de Almas atormentadas 2.

Se premia la observación atenta y los movimientos calculados, mientras que el combate te obliga a pensar en desmembrar al enemigo en lugar de disparar a lo loco.

Para más información Da prioridad a los desmembramientos antes que al daño puro. Ahorra munición para los enemigos más duros y utiliza los peligros del entorno de forma creativa para reducir el número de amenazas de manera eficaz.

The Remake moderniza los gráficos y el sonido sin perder el terror psicológico del juego original. Su ritmo garantiza una escalada gradual del miedo, salpicada de escenas llenas de adrenalina. Cada rincón, cada conducto de ventilación y cada pasillo a oscuras mantienen a los jugadores en vilo.

Mi veredicto:Un terror claustrofóbico y escalofriante, narrado con tal seguridad que empezarás a mirar con recelo las rejillas de ventilación en la vida real.

3. The Evil Within 2 [El mejor juego de terror psicológico de supervivencia]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Thriller psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creadores Tango Gameworks / Bethesda Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Aficionados al terror narrativo con múltiples estrategias de supervivencia

The Evil Within 2 combina la exploración libre con el survival horror, y pone a los jugadores en la piel del detective Sebastián Castellanos en un mundo de pesadilla llamado Union. El juego combina combates tensos, el sigilo y la exploración, haciendo hincapié en la gestión de recursos y la planificación cuidadosa.

Cada encuentro obliga a los jugadores a decidir entre la confrontación, la evasión o el uso estratégico de herramientas y armas.

Para más información El sigilo puede ahorrarte recursos muy valiosos. Observa atentamente las patrullas enemigas, planifica tu estrategia y aprovecha las distracciones del entorno para evitar los enfrentamientos difíciles de forma eficaz.

Los entornos son complejos y surrealistas, con pasillos deformados, paisajes oníricos cambiantes y decorados de diseño intrincado. Los acertijos ambientales se entrelazan de forma natural con los momentos clave de la narrativa, recompensando a los jugadores que prestan atención a los detalles.

La escasez de recursos hace que cada decisión sea aún más importante: las municiones son limitadas, los botiquines son un bien escaso y cada enfrentamiento conlleva un riesgo.

La historia intensifica el horror, combinando eso Almas atormentadas 2 una tensión psicológica cargada de emotividad. Las interacciones con los PNJ, los documentos y los detalles del entorno sumergen a los jugadores en la realidad fracturada de Union.

El ritmo alterna entre un suspense que va creciendo poco a poco y secuencias repentinas y llenas de adrenalina, lo que mantiene la tensión en todo momento. Se trata de una película de terror que pone a prueba tanto tu mente como tus reflejos.

Mi veredicto:Una ensoñación delirante y desmesurada que se deleita en hacerte sentir inteligente, aterrorizado y un poco agotado.

4. Silent Hill 2 [Las mejores historias de terror psicológico]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Thriller psicológico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores Bloober Team / Konami Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados al cine de terror atmosférico y de desarrollo pausado con una trama profunda

The Silent Hill 2 El remake lleva este emblemático filme de terror psicológico al público actual, conservando su característica atmósfera opresiva. Al igual que Almas atormentadas 2, los jugadores controlan a un protagonista en solitario, James Sunderland, a quien una misteriosa carta lleva hasta la ciudad de Silent Hill, envuelta en niebla.

La nueva versión moderniza los efectos visuales y el sonido, lo que intensifica la sensación de terror sin perder la atmósfera inquietante de la original. Cada pasillo, cada habitación abandonada y cada rincón en penumbra están impregnados de narrativa y de elementos ambientales que contribuyen a la historia.

Sus potentes elementos de exploración y resolución de acertijos lo convierten en uno de los los mejores juegos de rompecabezasdentro del género. La integración de los acertijos resulta muy natural, ya que a menudo hay que interpretar pistas ocultas en documentos, elementos arquitectónicos y sutiles indicios visuales. El combate también es muy intenso, pero queda en un segundo plano respecto a la exploración y la observación, lo que mantiene la sensación de vulnerabilidad.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar. Silent Hill premia la paciencia, y examinar cada habitación con detenimiento puede revelar acertijos, detalles de la historia y sustos ocultos.

Silent Hill 2 destaca por su equilibrio entre el terror psicológico y una narrativa atmosférica. El ritmo del juego invita a una exploración minuciosa, recompensando a los jugadores por su atención al detalle y su paciencia. El simbolismo, el diseño de sonido y la escenografía se combinan para crear una experiencia que perdura mucho tiempo después de haberlo jugado. No se trata solo de un juego de terror de supervivencia; es un lento descenso hacia un terror inquietante e inolvidable.

Mi veredicto:Un lento y desgarrador desmoronamiento psicológico narrado con una precisión inquietante y sin piedad alguna para tus nervios.

5. Remothered: Porcelana rota [El mejor juego de terror psicológico basado en el sigilo]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Thriller psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2020 Creador Stormind Games / Modus Games Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Los aficionados al cine de terror metódico y centrado en la trama

Remothered: Porcelana rota amplía el universo creado por la obra original Remothered, que sitúa a los jugadores en una mansión inquietante y laberíntica repleta de acertijos y secretos. Asumes el papel de Jennifer, una protagonista decidida que se abre paso por pasillos en los que la evasión y la planificación son fundamentales.

El juego hace hincapié en el sigilo: los enemigos son letales y el combate es escaso, por lo que cada enfrentamiento requiere paciencia y previsión.

Para más información Utiliza las sombras y la línea de visión para esquivar a los enemigos. Observa sus patrones y combina el sigilo con las distracciones del entorno para evitar por completo el enfrentamiento.

La ambientación genera suspense, y el diseño gótico de la mansión, al estilo de «Almas atormentadas», junto con los documentos y los efectos de sonido, van aumentando la tensión. Las tramas se entrelazan, lo que intensifica el misterio y hace que la exploración resulte apasionante.

Los acertijos están ingeniosamente integrados y se funden con los elementos del entorno, lo que exige tanto observación como deducción. La historia recompensa la atención minuciosa, y la exploración resulta significativa, en lugar de ser un mero relleno.

El ambiente es tenso, gracias a un ritmo medido y a unas imágenes inquietantes. Los momentos de terror se ven acentuados por el diseño de sonido y la iluminación, lo que crea una experiencia psicológica de tensión creciente.

Porcelana rota no se basa únicamente en los sustos repentinos; se trata de un terror constante y de un descubrimiento impulsado por la curiosidad, lo que resulta atractivo para los jugadores que prefieren el terror intelectual y las tácticas de sigilo.

Mi veredicto:Una película de terror tensa y sigilosa, de esas en las que «hay que contener la respiración y cruzar los dedos», que premia más la paciencia que la valentía.

6. Rostro [El mejor juego de terror psicológico en primera persona]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Terror psicológico / Exploración Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creadores SadSquare Studio / Modus Games Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Aficionados al terror de desarrollo lento y de observación

Rostro es una experiencia de terror atmosférica y de desarrollo lento ambientada íntegramente en una casa misteriosa. Los jugadores se mueven por salas no lineales, resolviendo acertijos del entorno mientras se topan con fenómenos inexplicables.

Se puede interactuar con todos los objetos, lo que crea una sensación de presencia y vulnerabilidad. El diseño de sonido, la iluminación y las imágenes inquietantes se combinan para generar un clima de terror sin recurrir al combate.

El juego hace hincapié en la observación: los acontecimientos pueden desencadenarse de forma diferente en cada partida, lo que mantiene la tensión en su punto álgido. El uso de una cámara en primera persona proporciona una inmersión profunda, aunque carece de la perspectiva clásica y limitada y de la tensión deliberada que crea TS2El sistema de cámaras fijas.

La progresión del juego es sutil pero gratificante, y anima a explorar con detenimiento y a prestar atención a los detalles. La historia se presenta de forma fragmentada, revelándose a través de cartas, grabaciones y pistas del entorno, que van encajando para formar la parte narrativa de la experiencia.

Para más información Mantén la calma y explora con cuidado. Examina cada habitación a fondo; a menudo, las pequeñas interacciones revelan pistas o evitan sorpresas aterradoras.

Rostro es un auténtico viaje de terror psicológico: el aislamiento y la atmósfera son los que generan el miedo, no los enemigos ni la sangre. Los jugadores sienten el peso de cada decisión, desde mover objetos hasta elegir el camino a seguir por la casa, lo que hace que el suspense sea tangible y persistente.

Mi veredicto:Una obra maestra del terror silencioso y progresivo que hace que dar media vuelta parezca una idea terrible en todo momento.

7. Amnesia: El descenso a la oscuridad [El mejor desafío de sigilo psicológico y cordura]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Rompecabezas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2010 Creadores Frictional Games / Frictional Games Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados a la exploración basada en la vulnerabilidad

Amnesia: El descenso a la oscuridad sitúa a los jugadores en un castillo enorme y en ruinas donde la supervivencia depende de esconderse, actuar con sigilo y mantener la cordura. No hay combates, así que Las amenazas son inevitables y aumentan la vulnerabilidad.

La exploración y los acertijos medioambientales ocupan un lugar central, con pistas ocultas en documentos, en la arquitectura y en sutiles indicios sonoros.

La mecánica central del juego —la cordura— afecta a la percepción, provocando alucinaciones visuales y auditivas cuando el jugador se ve expuesto a la oscuridad o a situaciones traumáticas. Este diseño aumenta la tensión de forma natural, haciendo que cada pasillo y cada sombra resulten inquietantes.

Los jugadores deben racionar recursos como el aceite para las lámparas y evitar enfrentarse a criaturas aterradoras, lo que añade un toque estratégico a la supervivencia.

Para más información Si es posible, quédate en zonas iluminadas. Utiliza las señales sonoras para anticipar las amenazas y evitar perder la cordura mientras resuelves los acertijos.

Un diseño atmosférico, combinado con una narrativa sutil, crea una experiencia de terror psicológico que recompensa la observación atenta y el razonamiento metódico. Amnesia no se centra tanto en los sustos repentinos como en la inmersión, el terror y la emoción de lo desconocido.

Mi veredicto:Un lugar emblemático de terror abrumador donde lo más valiente que harás será encender una vela y salir corriendo para salvar la vida.

8. Leer [El mejor relato de terror existencial]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Ciencia ficción y terror / Rompecabezas Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creadores Frictional Games / Frictional Games Duración media de la partida 12–16 horas Ideal para Aficionados al terror intelectual y centrado en la trama

Leer combina el terror existencial de ciencia ficción con la exploración y la resolución de acertijos, sumergiendo a los jugadores en unas instalaciones de investigación inundadas tras un suceso catastrófico. El combate es mínimo, haciendo hincapié en el sigilo, la observación y la resolución de problemas. El juego explora la identidad, la conciencia y la humanidad, creando una tensión psicológica que va más allá de los sustos tradicionales.

Los acertijos son ingeniosos y están integrados en el entorno, desde la activación de maquinaria hasta la resolución de secuencias basadas en la lógica. El diseño de las instalaciones acentúa la angustia, con pasillos opresivos, espacios inundados y una iluminación tenue que crean una sensación persistente de aislamiento.

El sonido y las imágenes aumentan el suspense, mientras que Los fragmentos narrativos y la narración ambiental revelan el inquietante destino tanto de los seres humanos como de la inteligencia artificial.

Para más información Fíjate bien en cada objeto y cada grabación. En zonas de las instalaciones que suelen pasarse por alto se esconden muchos acertijos y pistas sobre la historia.

Leer Premia la paciencia, la atención al detalle y la exploración minuciosa. El miedo es algo mental, y la tensión va en aumento a medida que los jugadores se enfrentan a situaciones moralmente ambiguas y se adentran en lo desconocido. Su combinación de filosofía, historia y acertijos ambientales lo convierte en una experiencia inolvidable para los aficionados al terror que buscan profundidad e inmersión: no te olvidarás de este juego fácilmente.

Mi veredicto:Una obra reflexiva y existencial que te deja sin aliento, envuelta en pasillos inquietantes y dilemas morales que te mantendrán pensando durante semanas.

9. Capas de miedo [Mejor película de terror surrealista basada en la exploración]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Terror psicológico / Exploración Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creador Bloober Team / Bloober Team Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Aficionados al terror surrealista y atmosférico

Me gustaAlmas atormentadas 2, Capas de miedo manipulará tu percepción a medida que descubras la historia de un pintor en una mansión en constante cambio. Los entornos del juego se transforman y cambian a medida que te guían a través de la historia, lo que mantiene a los jugadores desorientados y en tensión. Sus rompecabezas alucinantes se integran en la exploración, lo que fomenta una observación minuciosa

El terror es surrealista e intelectual, y hace hincapié en la atmósfera, el miedo a lo desconocido y la tensión psicológica más que en el combate. Las pistas del entorno revelan la historia del protagonista, y Los elementos interactivos permiten a los jugadores experimentar de primera mano la inestabilidad mental del protagonista. El diseño de sonido, la iluminación y los efectos visuales intensifican el terror y la incertidumbre.

Para más información Presta atención a los elementos gráficos y a los cambios en las estancias. Las pistas sutiles te permiten resolver los acertijos y profundizar en la historia, al tiempo que aumentan la sensación de miedo.

Se trata de una experiencia breve e intensa que recompensa la curiosidad y la atención al detalle. Es perfecta para aquellos jugadores a los que les gusta el terror narrativo, las imágenes surrealistas y los entornos alucinantes que desafían la percepción y la narrativa. Cada habitación y cada objeto forman parte del rompecabezas psicológico.

Mi veredicto:Un descenso profundamente teatral hacia la locura artística, en el que la casa te odia casi tanto como tú odias lo que se esconde tras cada puerta.

10. Observador: El sistema, una nueva versión [El mejor terror psicológico cyberpunk]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Terror cyberpunk / Investigación Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador Bloober Team Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Aficionados al cyberpunk y a la tensión psicológica

Observador: El sistema, una nueva versión es una experiencia de terror cyberpunk que combina la investigación con una inmersión inquietante. Los jugadores se ponen en la piel del detective Daniel Lazarski y recorren una ciudad distópica para resolver misterios mientras se adentran en las mentes de los personajes en busca de pistas. El terror psicológico se funde con el cine negro futurista, en un juego en el que las alucinaciones y las realidades distorsionadas generan tensión a cada paso.

La exploración se centra en la observación, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Las secuencias de piratería informática funcionan como «rompecabezas» interactivos en la mente, lo que aporta una variedad única al juego.

La atmósfera densa, los paisajes urbanos iluminados por luces de neón y el diseño de sonido envolvente acentúan la inquietud, creando una fuerte sensación de pavor y vulnerabilidad. La narración se desarrolla a través de indicios ambientales, diálogos y sutiles fragmentos narrativos.

Para más información Piensa bien cada paso. Cada secuencia mental puede revelar pistas ocultas o momentos clave de la historia, así que explora todas las opciones a fondo antes de pasar al siguiente objetivo.

Este juego ofrece un tipo de terror diferente, que combina la estética cyberpunk con elementos psicológicos que te hacen pensar. Premia la exploración, la paciencia y la observación aguda, y resulta atractivo para los jugadores que disfrutan de la tensión intelectual basada en la investigación, en lugar de los sustos centrados en el combate.

Mi veredicto:Una experiencia alucinante, llena de fallos técnicos y bañada en luces de neón, que hace que la paranoia resulte a la vez elegante y extrañamente íntima.

11. La ciudad que se hunde [Lo mejor del terror policíaco al estilo Lovecraft]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Investigación / Terror lovecraftiano Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Frogwares / Nacon Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Aficionados al terror de investigación y atmosférico

La ciudad que se hunde sumerge a los jugadores en un mundo al estilo de Lovecraft, en el que deben recorrer una ciudad inundada repleta de locura, misterio y sucesos sobrenaturales. Encarnas al investigador privado Charles Reed, encargado de resolver diversos casos mientras mantienes la cordura y te enfrentas a verdades aterradoras.

La exploración es tan importante aquí como lo es en Almas atormentadas 2: las pistas del entorno, los documentos y las sutiles anomalías guían a los jugadores por las opresivas y anegadas calles de la ciudad. Las mecánicas de investigación combinan acertijos, la toma de notas y la observación, creando una experiencia de terror de estilo detectivesco que premia la atención al detalle.

Las mecánicas relacionadas con la cordura aumentan la tensión, afectando a la percepción y a las interacciones. La historia combina misterio, terror y una sensación omnipresente de pavor cósmico, convirtiendo a la propia ciudad en un personaje lleno de secretos.

Para más información Toma notas y relaciona las pistas. Los misterios de la ciudad suelen depender de detalles sutiles ocultos en documentos o en el entorno.

Es perfecto para los jugadores a los que les gusta el terror con una fuerte componente narrativa, con acertijos ambientales, exploración minuciosa y una sensación general de inquietud. El mundo, más o menos abierto, permite a los jugadores elegir su propio ritmo sin dejar de mantener la tensión alta y una inmersión profunda.

Mi veredicto:Una novela negra, húmeda y en espiral, en la que cada pista rezuma terror y la ciudad parece estar a un paso de devorarte por completo.

12. La casa de las cenizas [El mejor juego de terror con ramificaciones narrativas]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Terror interactivo / Aventura al estilo de una película Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creadores Supermassive Games / Bandai Namco Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Amantes del cine de terror con una trama bien desarrollada

La casa de las cenizas combina la narrativa cinematográfica con el terror de supervivencia, sumergiendo a los jugadores en las profundidades de la tierra, en unas ruinas mesopotámicas subterráneas que provocan una gran sensación de claustrofobia. Varios personajes jugables viven los acontecimientos desde diferentes perspectivas, y las decisiones que toman influyen en la supervivencia y en el desenlace de la historia.

El terror del juego proviene de el ambiente, la toma de decisiones de los jugadores y la incertidumbre en lugar de escenas explícitas de violencia. El diseño del entorno y la iluminación intensifican el suspense, mientras que la supervivencia y la gestión de recursos exigen una planificación minuciosa.

La narrativa ramificada fomenta la rejugabilidad y recompensa la exploración de desenlaces alternativos. Los jugadores experimentan el miedo en múltiples niveles: desde las amenazas inmediatas hasta la expectación por lo que pueda suceder a continuación, lo que la convierte en una firme candidata a la los mejores juegos de aventuras.

Para más información Piensa bien cada decisión. La supervivencia de los personajes suele depender de pequeñas elecciones durante las secuencias de QTE, así que tómate tu tiempo y piensa con estrategia.

Este título es ideal para los aficionados al terror basado en las decisiones del jugador, las escenas de gran tensión y la presentación cinematográfica. Su combinación de exploración, resolución de acertijos y tramas ramificadas ofrece una experiencia más interactiva y llena de suspense que el terror lineal tradicional.

Mi veredicto:Una película de suspense trepidante y cinematográfica que convierte tus decisiones en armas, al igual que sus monstruos.

13. Alan Wake 2 [Mejor experiencia narrativa de misterio y terror]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Thriller psicológico / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Amantes del suspense y las historias de investigación

Alan Wake 2 se basa en su predecesor una fórmula de suspense y terror que combina la exploración basada en la narrativa con la resolución de acertijos llenos de tensión. Los jugadores se adentran en escenarios oscuros y evocadores, investigando sucesos misteriosos mientras desentrañan una historia llena de matices que difumina los límites entre la realidad y la ficción.

Los encuentros con pocos recursos hacen hincapié en el juego estratégico y los movimientos cautelosos, más que en el combate, lo que aumenta la vulnerabilidad.

Para más información Explora a fondo y vuelve a visitar las zonas. A menudo, tras desencadenar ciertos acontecimientos de la historia, aparecen documentos ocultos y soluciones a los acertijos, lo que aumenta la profundidad narrativa.

La narrativa del juego se desarrolla a través de documentos, la narración ambiental y secuencias cinematográficas. Las mecánicas de investigación y exploración premian la atención al detalle, con pistas sutiles y acertijos que se integran a la perfección en el entorno.

La tensión atmosférica, la iluminación y el diseño de sonido crean una experiencia de terror que va creciendo poco a poco y mantiene a los jugadores enganchados y nerviosos.

Alan Wake 2 es ideal para quienes disfrutan de tramas envolventes, mundos misteriosos y suspense psicológico. Su combinación de mecánica de juego basada en la investigación, acertijos ambientales y un terror creciente ofrece una experiencia de terror refinada que resulta a la vez intelectual y emocionalmente cautivadora.

Mi veredicto:Una pesadilla maravillosamente extraña que fusiona géneros, que no deja de darte pistas y de preguntarte si de verdad quieres saber la verdad.

14. Canción de terror [La mejor alternativa clásica al survival horror con cámara fija]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia con cámara fija Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Protocol Games / Raiser Games Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Amantes del terror clásico y de la tensión en situaciones de alto riesgo

Canción de terror destaca la tensión y la imprevisibilidad, utilizando un antagonista procedural que se adapta al comportamiento del jugador. Las perspectivas con cámara fija, los acertijos ambientales y las consecuencias del tipo «muerte permanente» hacen que cada encuentro sea de alto riesgo. La presencia de varios personajes jugables aporta variedad a la narrativa, y la exploración es clave para la supervivencia.

Los acertijos se integran en la narrativa ambiental y suelen requerir una observación minuciosa y deducción lógica. El terror del juego proviene de la anticipación del peligro, más que de los sustos repentinos.

El diseño de sonido y la iluminación acentúan la sensación de terror, haciendo que cada momento de incertidumbre resulte angustioso. La profundidad narrativa surge al ir encajando los elementos de la historia dispersos por el entorno, lo que recompensa la exploración minuciosa.

Para más información Lleva un registro del progreso de cada personaje. Tus decisiones influyen en la supervivencia y en el desenlace de la historia, así que planifica cuidadosamente cada situación.

Este título atraerá a los aficionados al terror intelectual y metódico que aprecian las amenazas impredecibles y las tramas con múltiples capas. Su combinación de acertijos ambientales, múltiples perspectivas y sustos generados proceduralmente hace que cada partida sea única, lo que obliga a los jugadores a mantenerse alerta en todo momento.

Mi veredicto:Una delicia de película retro, rodada con cámara fija y deliciosamente cruel, en la que la curiosidad no solo es peligrosa, sino que, en ocasiones, resulta fatal.

15. Outlast 2 [Lo mejor del cine de terror con persecuciones de alta intensidad]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creadores Barriles rojos / Barriles rojos Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados al terror psicológico y rural

Outlast 2 transporta a los jugadores a un entorno rural de culto en el que la supervivencia depende del sigilo, la observación y un uso cuidadoso de la cámara. El juego abandona el horror de los manicomios cerrados para adentrarse en amplios y opresivos espacios al aire libre, creando una tensión única. Las amenazas medioambientales, el terror basado en la narrativa y la escasez de recursos acentúan la vulnerabilidad.

Los jugadores deben enfrentarse a amenazas impredecibles sin ser descubiertos, lo que hace que el juego se centre más en los movimientos estratégicos y la observación que en el combate. Para los amantes de la tensión metódica, este es uno de los los mejores juegos de terror y supervivencia, con un ritmo cuidadosamente diseñado para potenciar al máximo la sensación de angustia. El entorno rural aporta variedad a los encuentros y refuerza la sensación de aislamiento, creando una tensión constante.

Para más información Usa la cámara con prudencia. La visión nocturna es limitada; ahorra batería y planifica bien tus rutas de huida para sobrevivir a los encuentros.

Este título es ideal para los aficionados al terror intenso y atmosférico que disfrutan con la sensación de vulnerabilidad y el suspense narrativo. Su combinación de entornos abiertos y opresivos, sustos psicológicos y mecánicas basadas en la cámara ofrece una experiencia de terror visceral y envolvente.

Mi veredicto:Una persecución frenética y trepidante por un infierno rural que no te deja sentirte a salvo ni un solo segundo.

16. El bosque [El mejor juego de terror y supervivencia de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia de mundo abierto Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2014 Creadores Endnight Games / Endnight Games Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Aficionados al terror emergente y a los juegos de supervivencia

El bosque combina la mecánica de supervivencia con el terror, situando a los jugadores en una isla misteriosa tras un accidente aéreo. Deberás recolectar recursos, construir refugios y enfrentarte a mutantes caníbales de pesadilla, lo que convierte la supervivencia en un desafío tenso y a largo plazo.

Este enfoque abierto crea un entorno de supervivencia dinámico en el que tú mismo decides tu estrategia de defensa, exploración y objetivos a largo plazo.

Recoges recursos, construyes refugios y te enfrentas a mutantes caníbales de pesadilla, lo que convierte la supervivencia en un desafío tenso y a largo plazo. La exploración te descubre cuevas, estructuras abandonadas y una narrativa ambiental, lo que fomenta la curiosidad al tiempo que mantiene una tensión constante.

Para más información Construye estructuras elevadas y protege los perímetros desde el principio. Los caníbales pueden escalar defensas bajas, así que mantente siempre un paso por delante.

La construcción de la base y la gestión de recursos son fundamentales, lo que convierte cada noche en un ejercicio estratégico de defensa y preparación. El modo cooperativo añade un miedo compartido, ya que las decisiones de supervivencia de cada jugador afectan al grupo. Si quieres compartir el terror con tus amigos, este título es uno de los Los mejores juegos de terror multijugador, que combina estrategias de supervivencia con sustos en modo cooperativo.

Mi veredicto:Unas vacaciones de supervivencia salvajes en las que los lugareños te quieren muerto y los árboles tampoco se muestran del todo indiferentes al respecto.

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creador Bloober Team / Lionsgate Games Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Aficionados al terror psicológico y de suspense

La bruja de Blair sumerge a los jugadores en un bosque encantado de Black Hills, combinando la tensión del «metraje encontrado» con el terror de investigación. Seguirás al protagonista, Ellis, mientras explora bosques y edificios abandonados en compañía de Bullet, su fiel perro. El propio bosque se convierte en un antagonista, con alucinaciones, acertijos ambientales y un miedo creciente que marcan cada paso.

La investigación es fundamental: los documentos, las pistas de audio y los caminos ocultos revelan las distintas capas de la historia. Las alucinaciones afectan a la percepción y desorientan sutilmente a los jugadores, mientras que la escasez de herramientas y recursos mantiene la tensión.

Los segmentos de campaña, breves y concisos, garantizan que el terror se mantenga intenso sin resultar pesado. El diseño de sonido y la iluminación, que crean una atmósfera envolvente, amplifican el suspense, haciendo que cada encuentro resulte inquietante.

Para más información Deja que Bullet vaya por delante. Su comportamiento suele delatar caminos ocultos o peligros, lo que te da una ventaja táctica.

Es perfecto para los jugadores a los que les gusta el terror psicológico ambientado en el bosque, los acertijos de investigación y una narrativa sólida con un ritmo trepidante. Los gráficos de última generación y el diseño de sonido envolvente hacen que cada susto sea aún más impactante.

Mi veredicto:Una espiral forestal desorientadora que poco a poco te va convenciendo de que el bosque sabe que estás ahí… y no le hace ninguna gracia.

18. Martha ha muerto [Mejor película de terror con una narrativa inquietante]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Terror psicológico en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2022 Creadores LKA / Wired Productions Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Aficionados al terror psicológico y narrativo

Martha ha muerto combina la tensión histórica con el terror psicológico, situando a los jugadores en una Italia devastada por la guerra para desentrañar una historia inquietante. Con su inmersión en primera persona y su énfasis en la investigación y los acertijos, se sitúa sin duda entre los el mejorPS5 juegos de terror para quienes prefieren el terror lento y atmosférico a los sustos llenos de acción.

Los acertijos ambientales y las mecánicas de investigación premian la atención al detalle, mientras que el realismo histórico potencia el impacto del terror. Imágenes inquietantes, sutiles elementos sobrenaturales y un diseño de sonido envolvente mantienen el suspense en todo momento.

Los jugadores experimentan una sensación de malestar emocional junto con el misterio, lo que da lugar a una experiencia de terror con gran profundidad psicológica.

Para más información Examina cada objeto con atención. Los documentos y las pistas ocultas suelen revelar capas más profundas de la historia, lo que mejora la inmersión y la resolución de acertijos.

Para los aficionados al cine de terror en el que prima la trama, Martha ha muerto ofrece un viaje lleno de tensión y envolvente, en el que se entremezclan el terror histórico y lo sobrenatural. Su combinación de acertijos ambientales, investigación en primera persona y temas adultos ofrece una experiencia inquietante y única.

Mi veredicto:Una trama psicológica sombría e inquietante que se te mete bajo la piel y se queda allí en silencio, negándose a marcharse.

19. A Plague Tale: Innocence [La mejor aventura de terror sigiloso con una trama rica]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de supervivencia y terror sigiloso con una historia central Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creadores Asobo Studio / Focus Home Interactive Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a las historias emotivas y a la supervivencia llena de tensión

A Plague Tale: Innocence ofrece una experiencia de terror y supervivencia llena de emoción ambientada en la Francia medieval. Los jugadores controlan a Amicia y deben guiar a su hermano pequeño, Hugo, a través de pueblos asolados por la peste, soldados hostiles y enjambres sobrenaturales de ratas. Las mecánicas de sigilo y basadas en la luz son fundamentales, y exigen una planificación minuciosa para sobrevivir a los enfrentamientos, lo que le da al juego una tensión metódica y de alto riesgo que los aficionados a juegos comoDark Souls reconocerán al instante.

Para más información Utiliza la luz y la oscuridad de forma creativa. Las sombras protegen a Hugo y a Amicia, mientras que la colocación estratégica de las antorchas permite controlar eficazmente el comportamiento de las ratas.

Los acertijos ambientales y el uso estratégico de la luz crean tensión, mientras que la narración sigue siendo profundamente personal. El juego combina momentos centrados en la historia con situaciones de supervivencia de alto riesgo, lo que despierta tanto el temor como la empatía. El diseño atmosférico, el sonido envolvente y los entornos detallados intensifican la sensación de peligro y aislamiento.

Y debido a sus poderes alquímicos, sus fuerzas sobrenaturales y su oscura ambientación medieval, Una historia de la pestetambién destaca como uno de los juegos de fantasía favoritos de los aficionados – De hecho, es el único título de fantasía de toda nuestra lista, lo que lo convierte en una mezcla poco común de terror, sigilo y un toque de fantasía oscura.

Mi veredicto:Una tierna y aterradora historia de huida en la que el amor, la luz y mil ratas chillonas se turnan para intentar doblegarte.

20. Resident Evil Village [La mejor combinación de aventura gótica y terror de supervivencia]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador Capcom / Capcom Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados al terror de supervivencia con acción y atmósfera

Resident Evil Villagecombina Juego de terror y supervivencia en primera persona con exploración basada en acertijos y combate táctico. Los jugadores exploran un pueblo gótico, una mansión encantada y diversos escenarios, al tiempo que gestionan recursos escasos y se enfrentan a enemigos únicos.

El diseño atmosférico y la iluminación crean una sensación constante de inquietud y expectación. Los acertijos, la exploración y la narración a través del entorno ocupan un lugar central, lo que fomenta la observación y la resolución de problemas.

Los encuentros con enemigos están diseñados estratégicamente y exigen una gestión cuidadosa de los recursos y un pensamiento táctico. La narrativa y la construcción del mundo se integran a la perfección en el entorno, lo que recompensa a los jugadores que lo exploran a fondo.

Para más información Explora cada rincón. Las habitaciones ocultas suelen contener recursos esenciales, información sobre el mundo del juego y mejoras que facilitan la supervivencia y la resolución de acertijos.

Ideal para los aficionados al survival horror que buscan una mezcla de exploración, combate y suspense, Resident Evil Village combina el terror cinematográfico con la libertad de acción del jugador. El juego ofrece sustos variados, escenarios memorables y momentos de tensión en la gestión de recursos.

Mi veredicto:Un parque temático gótico lleno de delicias de terror, donde cada nueva zona parece una pequeña obra maestra de locura.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a Almas atormentadas 2

Mansiones claustrofóbicas, espirales psicológicas, acertijos enigmáticos y algún que otro pasillo del tipo «no, gracias»: juegos como Almas atormentadas 2 provocan una mezcla muy concreta de inquietud. Esta guía rápida desglosa qué es exactamente lo que hace que este tipo de terror funcione, para que puedas identificar fácilmente los ingredientes que quieres en tu próxima obsesión nocturna.

¿Te gusta explorar de forma pausada y metódica?

¿O quizá pasillos llenos de tensión y sustos repentinos?

¿O esos rompecabezas tan ingeniosos que te hacen dudar de tu vista?

Buenas noticias: esta selección lo tiene todo. Muchas de ellas son clásicos digitales perfectos para una larga noche de terror y adrenalina.

¿Qué hace que «Almas atormentadas 2» sea tan especial?

Almas atormentadas 2 no es solo otro juego de terror en el que pasas el rato con un dedo sobre el botón de pausa – De hecho, sabe cómo meterse bajo la piel de una forma inteligente y deliberada. Combina la tensión propia de las películas clásicas, con su cámara fija, con una estética moderna y pulida, creando espacios angostos y claustrofóbicos que recompensan a quien esté dispuesto a tomarse su tiempo y observar realmente a su alrededor.

Un ambiente que sabe exactamente lo que hace

Cada tabla que cruje, cada bombilla que parpadea y cada pasillo sospechosamente largo parecen haber sido diseñados a medida para mantenerte en vilo. Nada es casual. Da la sensación de que todo el mundo está esperando a que cometas un error, lo que hace que incluso la simple exploración resulte extrañamente emocionante.

Rompecabezas que resultan naturales, no forzados

Los acertijos no dan la sensación de que el juego te esté imponiendo deberes… están arraigadas en el entorno. Los resuelves porque estás atento, no porque una flecha luminosa te indique que lo hagas. ¿Y la gestión de recursos? Es sutil, pero tremendamente eficaz. Cada botiquín o bala cuenta, y te lo pensarás dos veces antes de usar nada.

Una profundidad psicológica que te acompaña

Donde el juego realmente destaca es en su toque psicológico. Los personajes no jugables, las extrañas visiones, las notas inquietantes y esos pequeños detalles del entorno que ponen los pelos de punta hacen que el mundo cobre vida, creando una sensación de «¿debería preocuparme?». No solo intentas sobrevivir; estás reconstruyendo una historia que se te queda grabada en la mente mucho tiempo después de haber dejado de jugar.

La paleta de colores apagados, los impactantes efectos visuales y las señales sonoras perfectamente sincronizadas se combinan para mantenerte en vilo. Incluso entrar en una nueva habitación es como lanzar una moneda al aire entre el avance y el pánico.

Una experiencia de terror de desarrollo lento que merece la pena saborear

Si te gusta el terror atmosférico, Almas atormentadas 2 te ofrece mucho más que sustos baratos. Se trata de una tensión que va creciendo poco a poco, una construcción del mundo muy ingeniosa y la emoción silenciosa de descubrir algo inquietante a tu propio ritmo. Es el tipo de juego que demuestra que los momentos más aterradores son aquellos para los que no estás preparado, y precisamente por eso te impacta tanto.

Por qué juegos como «Almas atormentadas 2» van más allá del simple terror

Estas obras se diferencian de las típicas películas de terror al hacer hincapié en un ritmo meticuloso y en la atmósfera. El propio mundo es el principal antagonista, creado para mantenerte en un estado de inquietud constante.

Opresión atmosférica: El uso cuidadoso del diseño de sonido, la iluminación y la narración ambiental crea una sensación constante de inquietud, en lugar de recurrir a sustos repentinos. Títulos como Silent Hill 2 and Rostro Son maestros en esto, creando mundos en los que el aislamiento y el silencio inquietante resultan más aterradores que cualquier monstruo.

El uso cuidadoso del diseño de sonido, la iluminación y la narración ambiental crea una sensación constante de inquietud, en lugar de recurrir a sustos repentinos. Títulos como Silent Hill 2 and Rostro Son maestros en esto, creando mundos en los que el aislamiento y el silencio inquietante resultan más aterradores que cualquier monstruo. Encuentros calculados: Cada desafío es una combinación calculada de suspense y curiosidad. Esto garantiza que los jugadores estén siempre atentos a la amenaza, en lugar de limitarse a reaccionar ante ella.

Cada desafío es una combinación calculada de suspense y curiosidad. Esto garantiza que los jugadores estén siempre atentos a la amenaza, en lugar de limitarse a reaccionar ante ella. Participación intelectual a través de acertijos y tradiciones: Estos juegos logran que los jugadores se impliquen al exigirles pensamiento crítico y una aguda capacidad de observación, lo que hace que el proceso de descubrimiento resulte profundamente satisfactorio.

Observación gratificante: La exploración no es un mero relleno; es fundamental. Las notas ocultas, los mensajes crípticos y las sutiles pistas del entorno revelan la historia en su conjunto, lo que obliga a los jugadores a pensar de forma crítica. Juegos como Alan Wake 2 and La ciudad que se hunde combinen a la perfección el trabajo de investigación y la resolución de acertijos en sus narrativas, lo que recompensa a quienes prestan atención a los detalles.

La exploración no es un mero relleno; es fundamental. Las notas ocultas, los mensajes crípticos y las sutiles pistas del entorno revelan la historia en su conjunto, lo que obliga a los jugadores a pensar de forma crítica. Juegos como Alan Wake 2 and La ciudad que se hunde combinen a la perfección el trabajo de investigación y la resolución de acertijos en sus narrativas, lo que recompensa a quienes prestan atención a los detalles. Rompecabezas integrados: Los acertijos están integrados en el entorno y la historia, en lugar de parecer minijuegos independientes. La «sensación de logro al resolver acertijos complejos» aporta al terror un peso y una trascendencia especiales.

Los acertijos están integrados en el entorno y la historia, en lugar de parecer minijuegos independientes. La «sensación de logro al resolver acertijos complejos» aporta al terror un peso y una trascendencia especiales. Estrategia de recursos de alto riesgo: La vulnerabilidad del jugador se ve constantemente acentuada por la falta de recursos, lo que convierte decisiones sencillas en momentos de auténtica tensión.

Escasez de recursos: Las municiones, la salud y los puntos de guardado son escasos a propósito. Esto añade un elemento fundamental de estrategia en la gestión de recursos, creando momentos de angustia de los que suelen carecer los juegos de acción y terror. Esta tensión de alto riesgo se aprovecha a la perfección en la gestión de recursos de Resident Evil 4 (2023) and Dead Space (Remake), convirtiendo la decisión de si ahorrar munición o salud en un momento de supervivencia.

Las municiones, la salud y los puntos de guardado son escasos a propósito. Esto añade un elemento fundamental de estrategia en la gestión de recursos, creando momentos de angustia de los que suelen carecer los juegos de acción y terror. Esta tensión de alto riesgo se aprovecha a la perfección en la gestión de recursos de Resident Evil 4 (2023) and Dead Space (Remake), convirtiendo la decisión de si ahorrar munición o salud en un momento de supervivencia. Profundidad narrativa: Los jugadores van más allá de la mera huida. Este énfasis en la sofisticación narrativa y en las «decisiones moralmente ambiguas» garantiza que los jugadores se sientan involucrados tanto en la historia como en su propia supervivencia.

Mi veredicto general

La lista completa está repleta de opciones fantásticas y, sinceramente, cualquiera de ellas es una apuesta segura. Pero si Almas atormentadas 2 Si te has quedado con ganas de más mansiones inquietantes, acertijos desconcertantes y los clásicos escalofríos del survival horror, seguramente querrás empezar cuanto antes. Estas recomendaciones rápidas te llevarán directamente a las experiencias que mejor capturan ese ambiente.

Para los puristas del survival horror → Resident Evil 4. Una combinación perfecta de tensión, acción y atmósfera. Ideal para aquellos jugadores que buscan una gestión rigurosa de los recursos, un diseño ingenioso de los enemigos y una lección magistral sobre el ritmo del terror moderno.

Para los amantes del terror de ciencia ficción → Dead Space. Una reinvención aterradora y meticulosamente elaborada en la que cada pasillo parece cobrar vida. Perfecto para los jugadores a los que les encanta el desmembramiento estratégico, la tensión claustrofóbica y el terror envuelto en un acabado de primera categoría.

Para los aficionados al terror psicológico → Silent Hill 2. Un descenso inquietante y emotivo hacia el miedo y la culpa. Pensado para jugadores que buscan un terror que inquiete más que asuste, con un simbolismo y una narrativa que se te meten bajo la piel.

Para los amantes de los thrillers narrativos → Alan Wake 2. Una pesadilla atrevida y transgresora de géneros, basada en la atmósfera, el misterio y la narrativa cinematográfica. Una elección perfecta para los jugadores que prefieren el terror de desarrollo lento, con unos gráficos elegantes y una trama llena de giros inesperados.

Para los amantes del terror gótico → Resident Evil Village. Un viaje extraño y fantástico a través de un mundo plagado de monstruos y repleto de secretos. Ideal para jugadores a los que les gusten las escenas espectaculares, la exploración y una mezcla de acción y el ambiente inquietante de los cuentos de hadas.

Con esto terminamos con las mejores formas de mantener viva tu racha de terror. Elige tu favorita, baja las luces y que empiecen las pesadillas.

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