20 juegos parecidos a Dead Space en 2025 para noches de miedo

Si estás buscando juegos como Dead Space, te espera una auténtica delicia. Estas obras maestras del survival horror te garantizan la misma tensión angustiosa y esos momentos escalofriantes que hacen que Dead Spaceinolvidable.

Tanto si te gusta el terror de ciencia ficción como el suspense psicológico, encontrarás algo que se adapte a tus gustos .

En este artículo, he recopilado una lista de los mejores juegos a los que puedes jugar si te apetece más de lo mismo. ¡Prepárate para enfrentamientos intensos y mucha tensión!

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Dead Space

Si estás buscando juegos parecidos a Dead Space para saciar tu apetito por el terror, estas son mis mejores recomendaciones, que te ofrecerán la misma atmósfera inquietante, una jugabilidad llena de tensión y adrenalina en estado puro:

Cronos: El nuevo amanecer (2025) – Este RPG de acción ofrece combates intensos y te permite personalizar tu personaje para adaptarlo a tu estilo de juego. Tiene ese toque de terror de ciencia ficción que me encanta, si te gustan los juegos como Dead Space.

– Este RPG de acción ofrece combates intensos y te permite personalizar tu personaje para adaptarlo a tu estilo de juego. Tiene ese toque de terror de ciencia ficción que me encanta, si te gustan los juegos como Dead Space. El Protocolo Callisto (2022) – Si lo que buscas es un combate brutal y una atmósfera escalofriante, esta es tu elección. Básicamente, es como «Dead Space» en un mundo nuevo, con unos gráficos de última generación que hacen que cada susto sea aún más impactante.

– Si lo que buscas es un combate brutal y una atmósfera escalofriante, esta es tu elección. Básicamente, es como «Dead Space» en un mundo nuevo, con unos gráficos de última generación que hacen que cada susto sea aún más impactante. Resident Evil 3: Remake (2020) – Acción trepidante con Nemesis persiguiéndote a cada paso. Me encanta la mezcla de terror y supervivencia que ofrece este juego, perfecta para cuando te apetece una experiencia llena de emoción y ritmo trepidante.

Sigue leyendo y sumérgete en la lista completa de juegos similares a Dead Space. Te espera mucha más diversión escalofriante.

Los 20 mejores juegos parecidos a Dead Space para los amantes del terror

¿A cuántos de estos has jugado? Estos juegos como Dead Space te mantendrá en vilo, tanto si te gusta la ciencia ficción como el terror psicológico o los juegos de supervivencia llenos de acción. ¿Listo para descubrir tu próxima pesadilla? ¡Echemos un vistazo a la lista completa!

1. Cronos: El nuevo amanecer [La mejor alternativa de RPG de acción a Dead Space]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción / Terror de ciencia ficción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Gunfire Games Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Los aficionados a Dead Space que busquen elementos de RPG de acción y ciencia ficción Lo que me gustó Combates reñidos, ambiente de ciencia ficción oscura

Cronos: El nuevo amanecer lleva la atmósfera del survival horror a un nivel completamente nuevo con mecánicas de viaje en el tiempo y un mundo retrofuturista que consolida su posición como uno de los los mejores juegos de rol de acciónhoy.

Los enemigos no son amenazas cualquiera – Si no los eliminas como es debido, se unirán y se volverán aún más fuertes.. Si te encantó la gestión de recursos de Dead Space, te darás cuenta de que el inventario y las municiones son limitados en Cronos, lo que te obliga a pensar con inteligencia tus ataques y tu estrategia de supervivencia.

La mecánica del juego es una mezcla de combate estratégico y exploración. Cada combate parece decisivoy me veía constantemente revisando mi inventario para asegurarme de que tenía recursos suficientes para el siguiente enfrentamiento.

La mecánica del viaje en el tiempo es lo que realmente distingue a este juego de otros del mismo género, ofreciéndote diferentes formas de abordar los problemas y alterar la línea temporal. Sin embargo, aunque los elementos de rol aportan profundidad, el sistema de progresión puede resultar un poco repetitivo en ocasiones, lo que podría romper el ritmo para algunos jugadores.

Por qué lo elegimos El giro argumental del viaje en el tiempo, combinado con el terror de supervivencia, lo convierte en una obra destacada dentro del género. Cronos: El nuevo amanecer es perfecto para los aficionados que buscan una experiencia profunda y envolvente con combates estratégicos.

La estética retrofuturista de Cronosestán en su punto, donde combina una tecnología elegante y futurista con la arquitectura brutalista que resulta fría y opresiva. Cada zona parece estar meticulosamente diseñada, y cada habitación contribuye a crear una atmósfera inquietante.

La iluminación y las sombras se utilizan de forma creativa para mantenerte en vilo; nunca se sabe si hay algo acechando fuera del campo de visión. El diseño de sonido aporta una sensación de inquietud, ya que cada crujido y cada gemido del entorno parece formar parte de la retorcida narrativa del juego.

Mi veredicto: Si quieres enfrentarte a enemigos que no solo son un reto, sino que además pueden transformarse en formas aterradoras, entonces Cronos: El nuevo amanecer es tu mejor opción. La combinación de mecánicas de viaje en el tiempo y terror de supervivencia es perfecta para los fans de Dead Space que buscan algo nuevo con un toque estratégico.

¿Qué opinan los jugadores?

ElJacko170

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Ya voy por la tercera parte del juego y me está encantando. Si eres fan de Dead Space o de los últimos juegos de Resident Evil, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo.

2. El Protocolo Callisto [El mejor sucesor espiritual de Dead Space]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Shooter en tercera persona Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Striking Distance Studios Duración media de la partida 12–15 horas Ideal para Jugadores que buscan la experiencia de tensión y terror de Dead Space Lo que me gustó Un diseño de sonido envolvente y momentos narrativos de estilo cinematográfico

El Protocolo Callisto is Dead Spaceel sucesor espiritual de: un TPS brutal ambientada en una prisión futurista situada en una de las lunas de Júpiter. Si te gustan los combates intensos y los escenarios claustrofóbicos, este te parecerá una pesadilla retorcida de la que no podrás escapar. El brutal combate cuerpo a cuerpo y a distancia del juego te hará sudar mientras luchas por sobrevivir frente a monstruos grotescos.

El combate se parece mucho a Dead Space en cuanto a brutalidad, pero con un poco más de acción trepidante y trepidante. Tendrás que tomar decisiones en fracciones de segundo sobre si luchar o huir, lo que aporta un nuevo nivel de urgencia.

La historia es cautivadora, con un montón de giros argumentales y un buen desarrollo de los personajes, aunque el ritmo se hace un poco lento en la parte central, sobre todo cuando los combates se vuelven un poco repetitivos. Aun así, no deja de generar terror y tensión.

Por qué lo elegimos El Protocolo Callisto transmite esa misma sensación de horror claustrofóbico Dead Space que tanto ansían los aficionados, con combates brutales y un mundo oscuro y opresivo.

Las imágenes son impresionantes, con gráficos de última generación que dan vida a las instalaciones penitenciarias con un detalle escalofrianteAdemás, los entornos están sucios y llenos de peligros ocultos, y la iluminación se utiliza para crear una tensión real: las sombras se mueven y nunca te sientes a salvo, ni siquiera en las habitaciones más pequeñas.

El diseño de sonido es increíble, donde cada crujido del entorno y los espantosos gritos de los enemigos te recuerdan constantemente que el peligro acecha en cada esquina.

Mi veredicto: Si te encantó la tensión constante y los monstruos terroríficos de Dead Space, El Protocolo Callisto iEs un juego imprescindible. Ofrece un combate brutal en un entorno lleno de atmósfera que te mantiene enganchado de principio a fin.

¿Qué opinan los jugadores?

UltraGeezer

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¡Este juego es una pasada! Lo había evitado porque había oído cosas muy malas sobre él. Pero estoy alucinado con lo mucho que me estoy divirtiendo con este juego. Compré la edición Deluxe en la PlayStation Store por 13 dólares. Sé que en este subreddit estoy predicando a conversos. Pero si alguien busca una reseña de 2025 y encuentra esta publicación… No he tenido ningún problema de rendimiento en la PS5. Sin duda, para los fans de Dead Space, The Last of Us y Resident Evil.

3. Resident Evil 3: Remake [El mejor juego de adrenalina parecido a Dead Space]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Acción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Capcom Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Los aficionados que busquen combates y persecuciones llenos de adrenalina Lo que me gustó Sustos trepidantes, combates contra jefes emblemáticos

Resident Evil 3: Remake es la elección perfecta si buscas una historia trepidante, juego de terror y supervivencia lleno de adrenalina.

La Némesis siempre te persigue, llevándote al límite mientras te abres paso por las calles postapocalípticas de Raccoon City. Con un sistema de combate pulido y movimientos fluidos, te mantiene en vilo con momentos intensos que Dead Space que los aficionados sabrán apreciar.

El combate es rápido e intenso, con hábiles esquivas y una jugabilidad centrada en el combate que no da tregua. La persecución del Némesis añade un nivel extra de tensión, lo que te obliga a tomar decisiones rápidas sobre la marcha.

El ritmo del juego es trepidante, con más acción y adrenalina que su predecesor, pero, en el proceso, sacrifica parte de ese terror más lento y atmosférico. Aun así, es perfecta para cualquiera que busque esa emoción constante de terror.

Por qué lo elegimos Si te apetece acción sin descanso combinada con terror de supervivencia, Resident Evil 3 Lo mejor es volver a jugar. El Nemesis es implacable, lo que hace que cada enfrentamiento resulte apremiante y de alto riesgo.

Los gráficos dan vida a Raccoon City con un nivel de detalle impresionante. Las calles en ruinas y los entornos caóticos son impresionantes, con una atmósfera oscura y cruda que rezuma tensión.

La iluminación crea un efecto dramático, convirtiendo cada rincón en una amenaza potencial, mientras que la El diseño de sonido refuerza la sensación de que el peligro está justo detrás de ti.

Mi veredicto: Si te apetece un juego de terror y supervivencia trepidante y de alto riesgo, Resident Evil 3: Remake es la elección perfecta. Está repleta de acción trepidante, momentos de suspense y una persecución inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

V2hR7eL9kP3sG5wA

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Resident Evil 3 REmake sabe exactamente lo que es: una versión más ágil y agresiva que sus predecesores. Es una maravilla visual con un ritmo fenomenal, tanto en lo que respecta a la jugabilidad como a la narrativa. RE3 no se alarga más de la cuenta, pero consigue mantener el interés gracias a una experiencia «New Game+» muy bien pensada. Algunas pequeñas deficiencias, como que el antagonista principal nunca llega a parecer una amenaza real en el juego momento a momento, le impiden ser una experiencia de 5/5.

4. Prey [El mejor juego de terror y ciencia ficción al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Terror de ciencia ficción / Juego de rol en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Arkane Studios Duración media de la partida 18–25 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la exploración y la jugabilidad emergente con elementos de terror Lo que me gustó Niveles con una historia profunda y sin final predeterminado, entornos envolventes

Presaes una idea brillantejuego de terror y ciencia ficción que te sumerge en un una historia aterradora a bordo de la estación espacial Talos I. Los Mimics —unas criaturas capaces de transformarse en objetos cotidianos— te mantendrán en vilo, ya que cada esquina que dobles te parecerá una trampa en potencia.

El juego te permite abordar el combate como tú quieras, ya sea mediante combates brutales o aprovechando el entorno para burlar a los alienígenas.

El ritmo es lento y pausado, lo que genera una tensión increíble a medida que exploras la estación. Hay mucha libertad para decidir cómo quieres enfrentarte a las amenazas alienígenas, y el hecho de que haya varias soluciones para cada problema hace que todo resulte siempre interesante.

Aunque el juego tiene algunos momentos en los que el ritmo se hace un poco pesado, en mi opinión, La atmósfera y la construcción del mundo son insuperables, lo que hace que sea difícil dejarlo.

Por qué lo elegimos Presa Tiene ese aire de terror de ciencia ficción, con criaturas espeluznantes y una sensación de soledad que es perfecta para los fans de Dead Space. Su enfoque abierto te permite jugar a tu manera.

La estación espacial es preciosa, con detalles impresionantes que hacen que la estación parezca cobrar vida, aunque esté a punto de derrumbarse. El diseño de la iluminación y el sonido se combinan para hacer que cada estancia resulte agobiante e inquietante. Los efectos visuales, como las transformaciones de los Mimic, son un buen detalle que te mantiene constantemente en vilo.

Mi veredicto:Si te gusta el terror de ciencia ficción con una jugabilidad abierta y una inmersión total, Presa Es un juego imprescindible. Lo tiene todo: atmósferas inquietantes, una historia que invita a la reflexión y tensión constante.

5. Alien: Aislamiento [La mejor alternativa de terror puro y puro a Dead Space]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados al terror de supervivencia puro y angustiante Lo que me gustó Ambiente tenso, una IA aterradora, el auténtico espíritu de la saga «Alien» y una jugabilidad estratégica basada en el sigilo

Alien: Aislamientoes unjuego de sigilo con toques de terror de supervivencia en su máxima expresión. Te enfrentas al Xenomorfo, que te persigue en función de tus acciones, y Tendrás que moverte a escondidas y trazar estrategias para sobrevivir.

La IA alienígena es impredecible, para que cada encuentro resulte nuevo, y no hay forma de enfrentarse a ello de frente. Si echas de menos ese miedo claustrofóbico a Dead Space, este juego volverá a traerte ese suspense.

La mecánica del juego es una tensa mezcla de esconderse y burlar al alienígena, con recursos limitados que te obligan a tomar decisiones difíciles. La IA es aterradora y no hay margen para el error.

Por qué lo elegimos El comportamiento impredecible del Xenomorfo, junto con el énfasis en la supervivencia por encima del combate, lo convierte en un juego de terror y supervivencia de primer nivel, perfecto para los aficionados a Dead Space.

Sí, estoy de acuerdo en que es una historia que va poco a poco, pero eso es precisamente lo que hace que este juego sea tan eficaz. El ritmo puede parecer lento a veces, pero merece la pena cuando por fin aparece el alienígena.

Los gráficos del juego son espectaculares, y El entorno alienígena recrea a la perfección el aspecto de la película original de «Alien». El diseño de la iluminación y el sonido es de primera categoría, lo que mantiene la tensión al máximo y hace que cada crujido y cada gemido de la estación resulten inquietantemente reales.

Mi veredicto: Si lo tuyo es el terror de supervivencia en estado puro y que te acose el Xenomorfo, «Alien: Aislamiento» es tu juego ideal. Tiene toda la tensión y el miedo que los fans de «Dead Space» están deseando encontrar.

6. Outlast [El mejor juego de terror en el que no puedes defenderte, al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2013 Creador/es Barriles rojos Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Aficionados al terror sigiloso, sin combates y lleno de tensión Lo que me gustó La impotencia de solo poder esconderse o huir.

Superarte sumerge de lleno en el Manicomio Mount Massive, armado únicamente con tu ingenio y una cámara de mano. Cada pasillo y cada habitación a oscuras están llenos de peligro, y sentirás constantemente la presión de estar indefenso.

Si te encantóDead Spacela tensión de,este inquietante juego de terror va más allá. La historia se va desvelando poco a poco a través de documentos, susurros y pistas del entorno, que te mantendrán en vilo mientras descubres los secretos del manicomio.

La clave del juego está en la sincronización y el posicionamiento. Me vi pegado a las paredes, asomándome por las esquinas y echando a correr cuando era necesario. La cámara de visión nocturna se convierte en tu salvavidas, ya que te permite ver en la más absoluta oscuridad, aunque, si no se usa bien, delata tu presencia ante los enemigos.

Por qué lo elegimos Superar convierte la idea de estar indefenso en una auténtica lección magistral de tensión; una experiencia verdaderamente aterradora que te persigue mucho tiempo después de haber dejado el mando.

Sí, algunas zonas resultan un poco repetitivas, pero el juego me mantiene en vilo en todo momento con ruidos repentinos y movimientos impredecibles de los enemigos que hacen que cada instante pueda provocar pánico.

El manicomio está mugriento, con paredes manchadas de sangre y sonidos distorsionados que te hacen dudar constantemente de lo que te rodea. Las sombras parecen moverse por sí solas, lo que genera una sensación de paranoia.

La visión nocturna de la cámara resalta cada detalle inquietante, mientras que los sonidos ambientales te sumergen en una aterradora pesadilla. El diseño del entorno te hace sentir atrapado, y la tensión no da tregua; tienes esa sensación constante de que el corazón te late con fuerza en la garganta.

Mi veredicto:Si lo que buscas es terror puro e implacable sin el recurso del combate, Outlast es tu juego. Es intenso, y la mecánica de indefensión te mantiene en vilo en todo momento.

7. Amnesia: El descenso a la oscuridad [Los mejores juegos de terror innovadores al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2010 Creador/es Frictional Games Duración media de la partida 6-10 horas Ideal para Jugadores de juegos de terror a los que les gusta la atmósfera y el terror psicológico Lo que me gustó El sistema de cordura y la ausencia de combates me mantienen en vilo

Amnesia: El descenso a la oscuridades unjuego de terror emblemáticoque sigue marcando la pauta en cuanto al terror psicológico. Exploras un castillo encantado y descubres una historia llena de oscuridad y misterio.

A diferencia del cine de terror tradicional, No se trata tanto de luchar contra enemigos como de mantener la cordura, lo que aporta un toque de tensión único que los fans de Dead Space sabrán apreciar.

La mecánica del juego se basa en el sigilo, la resolución de acertijos y el esconderse; yo Tenía que calcular constantemente mis movimientos y evitar el enfrentamiento directo. La mecánica de cordura hace que los rincones oscuros y los ruidos repentinos resulten realmente aterradores.

Aunque la IA puede parecer predecible en ocasiones, La implacable presión psicológica hace que el juego cobre vida. La combinación de un diseño inteligente de los niveles y un ritmo de tensión bien dosificado hace que cada partida sea emocionante.

Por qué lo elegimos Amnesia es un clásico del terror psicológico que combina de forma única la trama, la exploración y el miedo, y que ha influido en innumerables videojuegos de terror.

Los escenarios del castillo son inquietantes y están llenos de detalles. Las velas titilantes, los ruidos extraños y los cambios de perspectiva te mantienen en vilo, lo que crea una atmósfera opresiva que da la sensación de que el castillo está vivo y te observa. Los efectos visuales y sonoros del juego logran convertir incluso los momentos más tranquilos en momentos de tensión trepidante.

Mi veredicto: Amnesia Es perfecto para los aficionados al terror psicológico que buscan un juego que se les quede grabado en la memoria. Su combinación de historia, atmósfera y suspense es atemporal.

8. Soma [La mejor alternativa de ciencia ficción existencial a Dead Space]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia / Ciencia ficción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Frictional Games Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Los aficionados a la ciencia ficción a los que les gusta el terror mezclado con la filosofía Lo que me gustó Una historia profunda, temas filosóficos y un inquietante escenario submarino

Leer combina el terror de ciencia ficción con el miedo existencial: te encuentras en un centro de investigación abandonado e inundado, donde el verdadero horror proviene tanto de las criaturas como de la propia historia.

Aquí, el combate es limitado, por lo que el sigilo, la estrategia y el pensamiento crítico son fundamentales para sobrevivir. El juego aborda temas como la identidad y la moralidad, lo que le confiere una profundidad narrativa que Dead Space Les encantará a los aficionados que aprecian las historias bien elaboradas.

La mecánica del juego es una mezcla de esquivar enemigos, resolver acertijos y explorar. Tuve que planificar cuidadosamente cada movimiento, escondiéndome o distrayendo a las amenazas en lugar de enfrentarme a ellas directamente. Para un juego de disparos en primera persona lleno de suspense, la tensión es constante, y la historia te mantiene en vilo con dilemas éticos y giros argumentales.

Aunque el ritmo puede ralentizarse en algunos tramos, tLa inmersión y el terror son incomparables, sobre todo cuando hay que enfrentarse a criaturas desconocidas en la oscuridad.

Por qué lo elegimos Leer es un juego de terror existencial con una mecánica de juego inquietante, lo que lo convierte en una opción destacada para los aficionados al terror de ciencia ficción que buscan algo más que sustos repentinos.

Las instalaciones son visualmente impresionantes, con pasillos inundados y laboratorios infestados de alienígenas que crean una sensación de aislamiento y decadencia. El diseño de sonido es igualmente aterrador, desde el goteo del agua hasta los ruidos lejanos y distorsionados. Cada aspecto contribuye a la atmósfera negativa del juego que te sumerge en un mundo en el que el peligro se siente siempre presente e impredecible.

Mi veredicto:Leer Es un juego imprescindible si te gusta el terror de ciencia ficción intelectual y escalofriante. Es un juego lleno de tensión y que invita a la reflexión.

9. Capas de miedo [El mejor juego de terror artístico al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego En primera persona / Terror psicológico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 (remake), original de 2016 Creador/es Bloober Team Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las experiencias de terror surrealistas y centradas en el arte Lo que me gustó Escenarios cambiantes, imágenes inquietantes, una narración envolvente

Capas de miedoes un viaje de terror psicológico que te sumerge en la retorcida mente de un pintor, que crea un mundo de pesadilla en constante cambio.

El juego se centra más en la narrativa y las alucinaciones que en el combatet; sin duda, una experiencia de terror única para los fans de Dead Space a los que les gustan los enfoques creativos del miedo.

La jugabilidad se centra en la exploración y los acertijos ambientales. Tuve que recorrer salas que se transformaban y cambiaban, donde todo me mantenía alerta. Aunque no hay combates, Las alucinaciones y las sorpresas hacen que cada momento resulte inquietante. La historia va desvelando poco a poco el descenso del pintor hacia la locura, y la tensión no decae en ningún momento.

Por qué lo elegimos El enfoque artístico y el terror psicológico del juego lo convierten en algo único, ya que combina la narrativa y el miedo de forma magistral.

Las imágenes son extrañas y surrealistas, con habitaciones que cambian de forma y cuadros que cobran vida. La banda sonora y los efectos de ambiente acentúan la inquietud. La combinación de imágenes, sonido y narrativa crea una atmósfera opresiva que resulta profundamente inquietante.

Mi veredicto: Capas de miedo es perfecto para los aficionados al terror psicológico y a las historias surrealistas. La tensión es constante, y el juego te sigue acompañando mucho después de que aparezcan los créditos.

10. El mal que acecha [La mejor alternativa de terror de combate de alta tensión a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Tercera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Tango Gameworks / Bethesda Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Los aficionados al cine de terror que buscan acción además de sustos Lo que me gustó Enemigos despiadados y una atmósfera de terror cinematográfica

El mal que acecha combina el combate y el terror en un mundo retorcido lleno de criaturas de pesadilla y trampas.

Vives bajo una presión constante, en el que hay que compaginar la gestión de recursos, el combate y la exploración mientras se hace frente a enemigos implacables. Los aficionados a Dead Space A quienes les guste el survival horror intenso, les resultará apasionante de principio a fin.

El combate es exigente y trepidante, donde hay que planificar los ataques con cuidado mientras se gestiona una munición limitada. El juego te mantiene en vilo con sustos repentinos y momentos de gran tensión a la hora de resolver acertijos. Aunque el ritmo puede resultar irregular, la tensión constante y los elementos de terror lo compensan. Créeme, te sumergirás por completo en la experiencia.

Por qué lo elegimos Su combinación de combates trepidantes y terror de supervivencia ofrece una experiencia trepidante que los aficionados a Dead Space No te lo puedes perder.

Los entornos son grotescos y están magníficamente recreados, con pasillos y paisajes deformados por la pesadilla del protagonista. La iluminación y las sombras se utilizan de forma creativa para que incluso las habitaciones pequeñas resulten inquietantes. El diseño de sonido es impecable, con inquietantes ruidos de fondo y sonidos de criaturas que acentúan la sensación de terror.

Mi veredicto:El mal que acecha Es un juego imprescindible si te gusta el survival horror de alta tensión que te mantiene en vilo y con los nervios de punta en todo momento.

11. Metro Exodus [Los mejores juegos de supervivencia postapocalíptica al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games / Deep Silver Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los mundos sombríos y las historias con gran atmósfera Lo que me gustó Momentos de supervivencia trepidantes, vastos paisajes en ruinas, imágenes envolventes

Metro Exoduses unun juego postapocalíptico único que combina el terror de supervivencia con la exploración de un mundo abierto.

Aquí tendrás que gestionar recursos y moverte por entornos peligrosos llenos de humanos hostiles y mutantes. A los fans de Dead Space les encantarán la tensión y las mecánicas de supervivencia.

La jugabilidad me mantiene constantemente enganchado. Me vi explorando rutas, racionando provisiones y decidiendo con cuidado cuándo enfrentarme a los enemigos. Los elementos de mundo abierto fomentan la exploración, con botines ocultos y registros que amplían la historia del mundo. Algunas zonas pueden resultar un poco lentas a veces, pero la amenaza constante y la escasez de recursos mantienen la tensión.

Por qué lo elegimos Metro Exodus destaca por combinar mecánicas de supervivencia, historia y exploración; todo lo que podemos esperar en el el mejorMetrojuegos.

Los paisajes son impresionantes; imagina páramos nevados y ciudades desoladas, todo ello plagado de peligros ambientales. El diseño de sonido lo amplifica todo, lo que crea una atmósfera increíble de peligro constante. El mundo se percibe como un lugar inmenso y lleno de vida, mientras que los encuentros entre mutantes y humanos resultan a la vez tensos y envolventes.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos de supervivencia postapocalípticos con exploración y combate en profundidad, Metro Exodus Lo tiene todo. Los escenarios, la tensión y las mecánicas de supervivencia te mantendrán enganchado durante horas.

12. Dying Light [El mejor juego de supervivencia de mundo abierto similar a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona / de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Año de estreno 2015 Creador/es Techland / Warner Bros. Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Jugadores que buscan parkour + zombis + espacios abiertos Lo que me gustó Sustos trepidantes, combates contra jefes emblemáticos

Dying Light combina el parkour, la exploración de un mundo abierto y el terror de supervivencia en una aventura trepidante. Correrás por los tejados y buscarás armas en una ciudad que parece viva y peligrosa. Si quieres un Dead SpaceSi buscas la intensidad de [título] en un entorno más dinámico y de mundo abierto, este juego da en el clavo.

La jugabilidad es rápida e intensa; Me encantaba saltar de tejado en tejado para esquivar a las hordas, colocar trampas y personalizar las armas. Los encuentros nocturnos son brutales, y hay que recurrir al sigilo y a la estrategia.

Aunque algunas misiones pueden resultar repetitivas, el ciclo de día y noche y la libertad que ofrece el mundo abierto mantienen la tensión alta y la acción impredecible.

Por qué lo elegimos La combinación de movilidad e intensidad del mundo abierto del juego hace que Dying Light una apuesta segura para los aficionados a los juegos de terror llenos de tensión.

La ciudad es detallada y extensa, con una iluminación dinámica que hace que las noches parezcan realmente peligrosas. La IA de los infectados es impredecible, y los efectos de sonido del entorno hacen que cada sombra resulte amenazante. Lo único que puedo decir es que Las imágenes y los sonidos ambientales crean una atmósfera envolvente que te mantiene constantemente alerta.

Mi veredicto: Dying Light Es perfecto para los jugadores que buscan un juego de terror y supervivencia trepidante, con movilidad y libertad. Es un juego lleno de tensión y de momentos que te aceleran el corazón.

13. BioShock Infinite [La mejor alternativa narrativa de los FPS a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona / narrativo Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Irrational Games / 2K Duración media de la partida 10-14 horas Ideal para Jugadores que buscan una historia sólida y un diseño cinematográfico Lo que me gustó Un escenario impresionante, combates trepidantes y una narrativa cautivadora

BioShock Infinite combina el género de los shooters en primera persona con un mundo rico y centrado en la narrativa, lleno de misterios y dilemas morales.

Ambientada en la ciudad voladora de Columbia, te ofrece combates intensos, una historia y un mundo muy bien construido. Los fans deDead Space disfrutarán de la tensión y de la narrativa profunda que los mantendrá enganchados de principio a fin.

La jugabilidad combina la exploración con unos poderes únicos llamados «Vigors», que te permiten combinar estrategia y potencia de fuego. Me encantaron las formas creativas de acabar con los enemigos, donde pudiera aprovechar el entorno a mi favor. El ritmo es excelente, aunque algunas partes pueden resultar un poco recargadas. La historia, llena de giros inesperados y dilemas éticos, te mantiene en vilo en todo momento.

Por qué lo elegimos BioShock Infinite combina a la perfección la narrativa y la acción, ofreciendo un FPS centrado en la historia que cautiva a los jugadores sin perder la intensidad del combate.

Columbia es una ciudad vibrante, aunque inquietante, con calles flotantes y un estilo visual muy característico. La banda sonora y los efectos de sonido de ambiente intensifican la tensión durante los combates y la exploración. El mundo es muy envolvente, y el diseño de los enemigos te mantiene alerta; Disfrutarás de una mezcla de lo surrealista con toques de terror para vivir una experiencia única.

Mi veredicto:Si te apetece un FPS con una trama sólida y momentos de acción y tensión intensas, BioShock Infinite Es un juego imprescindible. La historia y el combate se combinan a la perfección para ofrecer una experiencia inolvidable.

14. The Last of Us [Los mejores juegos con una trama emotiva similares a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Tercera persona / Acción, aventura y terror Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2013 Creador/es Naughty Dog / Sony Duración media de la partida 12–20 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias centradas en los personajes y mezcladas con el terror Lo que me gustó Una historia conmovedora, con personajes inolvidables

The Last of Us es una apasionante experiencia de terror y supervivencia que combina una de las historias más conmovedoras del mundo de los videojuegos.

Ambientado en un mundo pospandémico, tendrás que enfrentarte a entornos hostiles, enemigos infectados y amenazas humanas, todo ello mientras se vive la evolución de la relación entre Joel y Ellie. Los fans deDead SpaceLos amantes de la tensión sabrán apreciar la amenaza constante y los retos de supervivencia.

La jugabilidad se centra en la estrategia, el sigilo y la gestión de recursos. Tuve que planificar cuidadosamente los ataques y tomar decisiones difíciles sobre qué recursos utilizar. La tensión es constante, y la narrativa emotiva hace que cada encuentro resulte significativo. El combate es tenso pero satisfactorio, y la IA te mantiene en vilo.

Por qué lo elegimos La combinación de la historia y las mecánicas del survival horror hace que Ven un juego destacado con una narrativa destacada para Dead Spaceaficionados.

El mundo en ruinas está increíblemente detallado, desde las zonas urbanas en decadencia hasta los bosques cubiertos de maleza. Los enemigos parecen reales, y cada zona refuerza la sensación de aislamiento y peligro, lo que hace que el mundo resulte envolvente y creíble.

Mi veredicto: The Last of Us es perfecto para quienes buscan un juego de terror y supervivencia con profundidad emocional. La historia, la tensión y la jugabilidad se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable.

15. Control [La mejor alternativa de terror y acción a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Tercera persona / Acción y terror Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Año de estreno 2019 Creador/es Remedy Entertainment / 505 Games Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores que buscan poderes extraños + terror surrealista + acción Lo que me gustó Poderes que alteran la realidad, una atmósfera inquietante, combates llenos de estilo

Control es un juego de acción y terror sobrenatural en el que te adentras en la Oficina de Control, un edificio surrealista y en constante cambio, repleto de enemigos y fenómenos extraños. Si te gusta Dead Spacelos tensos encuentros de, Control añade un toque de telequinesis y combates trepidantes para mantener el interés.

La jugabilidad combina poderes telequinéticos, armas de fuego y exploración. Me encantó usar objetos como armas y hacer levitar a los enemigos, que da lugar a situaciones de combate creativass. Algunas secciones pueden parecer un laberinto, pero la combinación de acertijos y combates trepidantes me mantiene enganchado en todo momento.

Por qué lo elegimos Control destaca por sus poderes únicos y su entorno envolvente; una alternativa novedosa para los aficionados a Dead Space.

La arquitectura cambiante de The Bureau es una maravilla visual, con ángulos surrealistas, efectos de iluminación y una destrucción dinámica que hacen que cada combate resulte cinematográfico. Los sonidos ambientales y las imágenes inquietantes aumentan la tensión, dotando al mundo de una atmósfera de inquietud y misterio. Cada estancia parece cobrar vida y resulta impredecible; Es una película de terror con acción alucinante.

Mi veredicto:Control Es perfecto si te gusta el terror lleno de acción con un toque sobrenatural. El combate y la atmósfera te ofrecen una experiencia emocionante y envolvente.

16. Hellblade: El sacrificio de Senua [Los mejores juegos de suspense psicológico similares a Dead Space]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Tercera persona / Acción y aventura / Terror psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Ninja Theory Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror con una trama sólida y profundidad psicológica Lo que me gustó Un diseño de sonido inquietante, combates intensos y una narración llena de emoción

Hellblade: El sacrificio de Senua te sumerge en la mente perturbada de Senua, donde el terror psicológico se une al combate intenso.

El juego pone a prueba tu percepción: combina encuentros viscerales con una narrativa que explora el trauma y las enfermedades mentales. Los fans de Dead Space disfrutarán de la tensión claustrofóbica combinada con una historia profundamente personal.

El combate es preciso y tenso. Tenía que sincronizar con precisión los ataques y las paradas mientras interpretaba los patrones de los enemigos. Cada combate se vive como una apuesta de alto riesgo, y las mecánicas de tormento mental hacen que el mundo resulte impredecible. Algunos rompecabezas resultan un poco extraños, pero la historia y la atmósfera te sumergen de lleno en el juego.

Por qué lo elegimos Hellblade combina profundidad psicológica y combate brutal; una experiencia única en la que el miedo es tanto interno como externo.

Los gráficos del juego son impresionantes, con animaciones faciales realistas, entornos detallados y una iluminación inquietante que intensifica la tensión. La banda sonora y el audio binaural te sumergen en la mente de Senua, donde cada susurro y cada grito parecen reales.

Mi veredicto: Hellblade es ideal para los jugadores a los que les gusta el terror psicológico con una narrativa rica. El juego es inquietante y tiene un gran impacto emocional.

17. El mal que acecha 2 [La mejor alternativa de terror en mundo abierto a Dead Space]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Tercera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Tango Gameworks / Bethesda Duración media de la partida 12–20 horas Ideal para Los aficionados al survival horror que buscan zonas más amplias y exploración Lo que me gustó Espacios abiertos, diseño creativo de monstruos

El mal que acecha 2 amplía el juego original con una exploración de mundo abierto en una ciudad retorcida y de pesadilla. Combina combates intensos con momentos de supervivencia llenos de tensión; una experiencia de terror que se disfruta con una planificación minuciosa y la exploración. Dead Space Los aficionados reconocerán la tensión opresiva y claustrofóbica que se respira en medio de los entornos abiertos.

La jugabilidad combina el combate, el sigilo y la gestión de recursos. A menudo exploraba el entorno para planificar los ataques y gestionar la munición limitada. Los encuentros con los enemigos siguen siendo impredecibles, y el ritmo del juego te mantiene alerta.

Algunas partes se hacen un poco pesadas, pero el nivel de tensión se mantiene constante, y cada decisión que se toma en combate o durante la navegación tiene su importancia.

Por qué lo elegimos El mal que acecha 2 destaca por combinar la libertad de un mundo abierto con la tensión de un juego de supervivencia de terror, lo que lo convierte en una sólida secuela y una alternativa digna a Dead Space.

Los entornos son visualmente impresionantes, con una iluminación y unas texturas realistas, además de unos diseños de enemigos grotescos. La ciudad parece cobrar vida, pero resulta hostil, y el diseño de sonido te recuerda constantemente el peligro. La atmósfera de terror sigue siendo opresiva, y los efectos visuales realzan cada encuentro grotesco.

Mi veredicto:El mal que acecha 2 es perfecto para los jugadores que buscan un juego de terror de mundo abierto con mucho en juego, enemigos aterradores y una exploración llena de tensión.

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Barriles rojos Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Los aficionados al cine de terror a los que les gusta la tensión extrema y los temas inquietantes Lo que me gustó Persecuciones implacables, imágenes inquietantes, terror con visión nocturna

Outlast 2 te sumerge en un entorno rural y remoto en el que solo cuentas con una cámara para enfrentarte al terror. El juego lleva al extremo la fórmula del terror sin defensa, que te sumerge en entornos impredecibles repletos de cultistas hostiles. Los aficionados a Dead Space sentirá la misma tensión constante, pero en un entorno más realista y inquietante.

La mecánica del juego se centra en esconderse, correr y mantenerse fuera del campo de visión. Tuve que tomar decisiones rápidas sobre cuándo moverme y qué caminos seguir para esquivar a los enemigos. Los recursos limitados y una IA implacable mantienen la tensión en todo momento.

En algunas zonas se repiten situaciones similares, pero el factor de miedo es elevado y la narración le aporta un toque inquietante.

Por qué lo elegimos Outlast 2 potencia el horror desarmado gracias a un entorno rural único y a intensos encuentros controlados por la IA.

Las imágenes son crudas y realistas; captan la atmósfera opresiva de un mundo hostil controlado por una secta. Los efectos sonoros y los detalles del entorno hacen que cada rincón sea una amenaza. El juego utiliza el diseño audiovisual para intensificar el miedo, lo que hace que el jugador se sienta realmente atrapado y vulnerable.

Mi veredicto: Si lo que buscas es un terror implacable y sin piedad, Outlast 2 es una experiencia aterradora y envolvente que te mantiene en vilo de principio a fin.

19. Resident Evil 7: Biohazard [La mejor alternativa a «Dead Space» en cuanto a juegos de aislamiento en primera persona]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Primera persona / Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Año de estreno 2017 Creador/es Capcom Duración media de la partida 9-12 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror atmosférico y claustrofóbico Lo que me gustó Encuentros espeluznantes, un escenario escalofriante en una mansión

Resident Evil 7: Biohazardtraeun juego de terror y supervivencia en primera persona ambientado en una plantación remota lleno de enemigos grotescos.

El juego hace hincapié en el aislamiento, el suspense y la escasez de recursos, lo que genera una tensión que los aficionados a Dead Space reconocerá. Su terror basado en la trama te mantiene enganchado mientras te sientes constantemente amenazado.

El combate es preciso, y La supervivencia depende de ahorrar munición y evitar enfrentamientos innecesarios. A menudo optaba por el sigilo para recorrer las zonas, y el ritmo va aumentando la tensión de forma eficaz. Algunos combates contra jefes se hacen un poco largos, pero la amenaza que supone la familia Baker hace que la experiencia sea angustiante.

Por qué lo elegimos Resident Evil 7: Biohazard es un juego de terror en un entorno aislado que combina intensos combates en primera persona con una historia apasionante.

La mansión y la plantación que la rodea están representadas con gran detalle y transmiten una sensación opresiva, con pasillos oscuros e interiores inquietantes. La iluminación y los sonidos ambientales dan la sensación de que el peligro acecha en cada esquina. Los realistas modelos de los enemigos y los efectos de sonido aumentan la inmersión, lo que genera una sensación constante de terror.

Mi veredicto: Resident Evil 7: Biohazard es perfecto para los jugadores que buscan un juego de terror en primera persona intenso, en el que predominen el miedo y el aislamiento.

20. Resident Evil 4: Remake [El mejor juego de terror con mucha acción al estilo de Dead Space]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Tercera persona / Acción y terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series Año de estreno 2023 Creador/es Capcom Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Los aficionados que busquen una mezcla de terror con acción trepidante y grandes escenas de acción Lo que me gustó Gráficos modernos, combate fluido

Resident Evil 4: Remake potencia el género del survival horror de acción con un sistema de combate pulido y unos gráficos renovadosEl juego combina intensos tiroteos, el uso estratégico de las armas y una exploración llena de tensión, lo que resultará atractivo para los seguidores de Dead Space que disfrutan de los combates de alto riesgo en un entorno de terror.

El combate es intenso y emocionante. Tuve que pensar rápido en el posicionamiento, la munición y los tipos de enemigos. Aunque algunas zonas se repiten, el ritmo mantiene la adrenalina por las nubes y los combates contra los jefes son todo un reto. El remake mejora al original: hace que la exploración y el combate sean fluidos y satisfactorios.

Por qué lo elegimos Resident Evil 4: Remake potencia la acción y el terror: ofrece una experiencia de supervivencia emocionante y llena de adrenalina para los aficionados al terror con mucha acción.

Los gráficos son impresionantes, con entornos detallados y una iluminación realista que acentúan la tensión. El diseño de sonido complementa el combate y la exploración, por lo que cada encuentro resulta más intenso. Desde las calles de los pueblos hasta los salones de los castillos, el ambiente es tenso y envolvente, lo que mantiene a los jugadores enganchados en todo momento.

Mi veredicto: Resident Evil 4: Remake es ideal para los jugadores que buscan un juego de terror centrado en la acción, con un sistema de combate fluido y unos gráficos muy cuidados.

Mi veredicto general

El mejor punto de partida para juegos como Dead Space ¿Hoy? La verdad es que depende de cómo te guste jugar, pero he seleccionado algunos de los mejores juegos que te dejarán boquiabierto de distintas maneras:

Para los aficionados al terror de ciencia ficción → Cronos: El nuevo amanecer . Da la sensación de que este iba a ser el Dead Space la secuela que nunca llegó. Me encantaba la dinámica de juego: los enemigos aterradores, la atmósfera opresiva y la forma en que el miedo se va apoderando de ti cuando se va acabando la munición.

. Da la sensación de que este iba a ser el Dead Space la secuela que nunca llegó. Me encantaba la dinámica de juego: los enemigos aterradores, la atmósfera opresiva y la forma en que el miedo se va apoderando de ti cuando se va acabando la munición. Para los jugadores que buscan un ambiente especial → Alien: Aislamiento . El desarrollador ha dado en el clavo con esto. Estás atrapado en una nave averiada, intentando idear un plan mientras cada registro grita «peligro». Estar atrapado con alienígenas en una batalla desigual hace que la tensión se dispare por las nubes.

. El desarrollador ha dado en el clavo con esto. Estás atrapado en una nave averiada, intentando idear un plan mientras cada registro grita «peligro». Estar atrapado con alienígenas en una batalla desigual hace que la tensión se dispare por las nubes. Para los jugadores a los que les gusta la trama → The Last of Us . Este clásico original sigue emocionándome. Sabe cómo crear personajes que te encantan, para luego arrebatártelos y hacerte sentir que has perdido algo. La combinación de enfrentamientos a vida o muerte y el ambiente relajado que se respira me dan ganas de seguir jugando durante mucho tiempo.

. Este clásico original sigue emocionándome. Sabe cómo crear personajes que te encantan, para luego arrebatártelos y hacerte sentir que has perdido algo. La combinación de enfrentamientos a vida o muerte y el ambiente relajado que se respira me dan ganas de seguir jugando durante mucho tiempo. Para los amantes de la adrenalina → Resident Evil 3: Remake. Este remake es pura acción visceral. Se caracteriza por un ritmo trepidante, combates contra jefes finales alocados y momentos de suspense sin tregua. En cuanto a los juegos de disparos de terror trepidantes, es difícil encontrar uno que esté tan pulido.

Al fin y al cabo, estos son los juegos que volvería a explorar, descubrir y en los que volvería a luchar por sobrevivir. Todos ellos tienen características únicas y, aunque puede que otros juegos también resulten atractivos, esta selección es la que me sigue Dead Space una atmósfera animada en todo momento.

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