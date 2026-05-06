Los 15 mejores juegos de pantalla dividida que no te puedes perder en 2026

Hay algo inigualable en compartir el Los mejores juegos en pantalla dividida en la misma habitación, riendo, compitiendo, resolviendo acertijos o superando el caos codo con codo. Estos juegos no requieren varias consolas, cuentas en línea ni cascos. Solo necesitas una pantalla y un segundo mando.

Si te gustan las carreras a toda velocidad, las emocionantes aventuras cooperativas o las fugas de prisión pixeladas, los juegos en pantalla dividida ofrecen un nivel de diversión y conexión que el modo multijugador online no puede igualar. Tras analizar numerosos títulos de distintos géneros y plataformas, he seleccionado cuidadosamente los Los mejores juegos en pantalla dividida que realmente sacan el máximo partido al modo multijugador local en 2026.

Estos juegos están pensados para compartir experiencias; unen a los jugadores gracias a un diseño cuidado, controles intuitivos y un gran valor de rejugabilidad. Si quieres revivir la magia del modo cooperativo en el sofá o simplemente buscas una forma sencilla de jugar con alguien que esté a tu lado, esta lista lo abarca todo, desde diversión desenfadada hasta intensa acción por equipos.

Nuestra selección de los mejores juegos para pantalla dividida

He jugado a innumerables juegos multijugador, y estos cinco destacan en 2026 por ser los más gratificantes juegos en pantalla dividida. Cada título ofrece mecánicas cooperativas memorables, una gran rejugabilidad y una jugabilidad pensada para divertirse codo con codo. Ya sea resolviendo acertijos en equipo o enfrentándose en caóticas arenas, estos juegos destacan por su diseño pulido, su ritmo ágil y sus sistemas para dos jugadores cuidadosamente pensados.

Aquí tienes un breve resumen de nuestra selección de los mejores juegos para jugar en pantalla dividida:

Se necesitan dos (2021) – Rebosante de variedad y encanto, este juego de plataformas exclusivamente cooperativo es el juego en pantalla dividida más creativo y emotivo al que he jugado nunca. Una salida (2018) – Una aventura de evasión con un toque cinematográfico en la que ambos jugadores deben coordinarse, explorar y tomar decisiones que determinan el curso de la historia; aquí no hay modo para un solo jugador. Overcooked 2 (2018) – Un caótico y divertidísimo juego cooperativo de cocina en el que la sincronización, el trabajo en equipo y una pizca de locura son fundamentales para servir platos bajo presión.

Si buscas juegos pensados para jugar juntos en el mismo sofá y en una sola pantalla, estos son los que siempre acabo eligiendo.

Los 15 mejores juegos en pantalla dividida

Aquí tienes quince títulos que realmente ofrecen una experiencia de pantalla compartida; sin necesidad de iniciar sesión en línea ni de hardware adicional, solo juegos diseñados para disfrutarlos codo con codo. Se trata de juegos que he probado personalmente, a los que he vuelto a jugar y que recomendaría a cualquiera que valore los juegos cooperativos presenciales o la diversión competitiva.

¿A cuántos de estos has jugado? Si estás buscando los mejores juegos para pantalla dividida, esta lista reúne las mejores opciones de 2026.

1. Se necesitan dos [Juego cooperativo emocional]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador Hazelight Studios Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Parejas y amigos a los que les gustan los rompecabezas y los juegos de plataformas con gran variedad Características únicas Juego cooperativo obligatorio, mecánicas específicas para cada nivel, narrativa emotiva, ritmo excelente

Según mi experiencia, Se necesitan doses elel referente en juegos cooperativos con pantalla dividida. No solo admite dos jugadores, Depende de ambos. Todo el juego gira en torno a la cooperación, con mecánicas que cambian constantemente de un nivel a otro, lo que hace que cada sección resulte novedosa y atractiva.

Juegas en el papel de Cody y May, una pareja que se enfrenta tanto a un mundo mágico como a su tensa relación. Lo que distingue a este juego es la forma en que la mecánica de juego refleja la historia. En un momento estás usando imanes para resolver acertijos y, al siguiente, estás haciendo volar ardillas por un árbol o explorando un globo de nieve. Cada secuencia está diseñada para que ambos jugadores deban contribuir de formas diferentes. Nunca haces lo mismo dos veces.

Visualmente, el juego es encantador y colorido, con entornos que parecen vivos y variados. La pantalla dividida es fija, lo que significa que ambos jugadores aparecen siempre en pantalla, pero el diseño hace que resulte natural, no restrictivo. Los diálogos pueden resultar un poco cursis en algunos momentos, pero los momentos emotivos surten efecto, sobre todo si juegas con alguien cercano. Haz que sea una Regalo de San Valentín para tu jugador. Si quieres jugar Más juegos como «It Takes Two», Descubre los 22 mejores en nuestra guía detallada.

Mi veredicto: Se necesitan dos redefine el juego cooperativo con sus brillantes mecánicas, que exigen una colaboración constante. Es un juego imprescindible para amigos o parejas que busquen una experiencia de juego divertida y que te haga sentir de verdad.

★ Juego cooperativo emotivo Se necesitan dos Compra en Eneba

2. Una salida [Fuga cinematográfica de la cárcel]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador Hazelight Studios Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Amigos o parejas a los que les guste la narración interactiva Características únicas Pantalla dividida permanente, opciones narrativas, modo cooperativo

Desde la primera escena, Una salida se basa por completo en la colaboración entre dos jugadores. Si estás buscando uno de los mejores juegos en pantalla dividida on Xbox, entonces este es sin duda el juego que buscas. Juegas en el papel de Leo y Vincent, dos reclusos que colaboran para escapar de la cárcel y sobrevivir una vez fuera. La experiencia nunca deja el control en manos de una sola persona. Mientras un jugador participa en un diálogo, el otro puede explorar o crear una distracción. Esto crea un ritmo único que mantiene a ambos jugadores constantemente metidos en el juego.

He jugado a muchos juegos cooperativos, pero este destaca por lo profundamente que integra la narración en cada momento. Las decisiones que tomáis juntos influyen en lo que ocurre a continuación y, a veces, esa tensión se traduce en desacuerdos reales sobre qué hacer. La historia avanza a buen ritmo, los escenarios son realistas y la tensión emocional no deja de aumentar.

La pantalla dividida fija se adapta en función de lo que hace cada jugador, lo que confiere a las escenas un aire cinematográfico sin restar interactividad. Visualmente, utiliza un estilo realista que encaja perfectamente con la atmósfera del juego, aunque los gráficos no sean de primera categoría a día de hoy.

Si buscas un juego muy específico, centrado en la historia y que requiera cooperación y confianza, este no puede faltar en tu colección.

Mi veredicto: Una salida lleva el modo cooperativo al límite, ideal para los jugadores a los que les gusta tomar decisiones cruciales en equipo y sumergirse de lleno en una historia apasionante.

★ Fuga cinematográfica de la cárcel Una salida Compra en Eneba

3. Overcooked 2 [Lo mejor para divertirse en un modo cooperativo caótico]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador Team17, Ghost Town Games Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores ocasionales de modos cooperativos que buscan diversión frenética y trepidante Características únicas Modo cooperativo local y online, diversos escenarios culinarios, cocinas en constante cambio

Overcooked 2 es la definición misma de la diversión caótica. Te sumerge a ti y a un compañero (o a un equipo) en situaciones culinarias de lo más variadas, en las que el tiempo, la coordinación y un poco de suerte son lo único que evita que la cocina acabe en llamas. El humor y el ritmo frenético lo convierten en una opción fantástica para amigos, familiares o cualquiera a quien le gusten los retos.

El ritmo frenético te mantiene en vilo todo el tiempo. Es la receta perfecta para el trabajo en equipo y las risas, pero no esperes librarte de momentos de estrés mientras intentas desesperadamente mantener todo bajo control. La jugabilidad se adapta bien a diferentes niveles de habilidad, pero lo realmente divertido es lo mucho que podéis lograr juntos.

Visualmente,Overcooked 2 adquiere un encanto caricaturesco gracias a las animaciones exageradas de los personajes y a los entornos llenos de color. Los diseños de las cocinas son vivos y están repletos de detalles extravagantes que encajan a la perfección con el tono disparatado del juego. Los gráficos son fluidos, incluso cuando la pantalla está repleta de acción frenética, y la banda sonora animada aporta aún más energía.

Mi veredicto:Overcooked 2 Es una auténtica locura en la cocina, donde el trabajo en equipo y los reflejos rápidos son fundamentales. Es ideal para cualquiera que quiera poner a prueba su coordinación en un ambiente frenético y divertido.

★ Lo mejor para divertirse a lo grande en el modo cooperativo Overcooked 2 Compra en Eneba

4. Ficción dividida [Caos en las carreras destructivas]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador Black Rock Studio Duración media de la partida 6-10 horas (campaña cooperativa) Ideal para Los aficionados a los juegos de carreras arcade a los que les encanta el caos y las sorpresas Características únicas Sistema Power Play, carreras cinematográficas, destrucción del circuito en tiempo real

Ficción dividida me ofreció ese tipo de experiencia de pantalla dividida a alta velocidad que hoy en día es difícil de encontrar. Lo que lo distingue es lo impredecible que se vuelve cada carrera una vez que se activa el sistema «Power Play». He jugado a muchos juegos comoFicción dividida, pero este juego destaca por muchas razones. En él, provocas el derrumbe de autopistas, la explosión de helicópteros y otros peligros que cambian por completo el curso de la partida en tiempo real.

He jugado a muchos juegos de carreras, pero muy pocos ofrecen al jugador tanto control en lo que respecta a los eventos dinámicos. Tienes que calcular bien el momento de tus ataques, memorizar los atajos y leer la posición de tus rivales para adelantarte. Jugar en pantalla dividida con un amigo añade tensión, sobre todo cuando eres tú quien acaba sepultado bajo una torre que se derrumba.

El juego presenta un realismo brillante y estilizado que sigue luciendo impecable incluso años después. La pantalla está dividida en dos partes iguales y la velocidad de fotogramas se mantiene estable, algo esencial en cualquier juego de carreras cara a cara.

En cuanto a variedad de juego y diversión competitiva, este título sigue resistiendo sorprendentemente bien el paso del tiempo los mejores juegos para PC. Si buscas algo rápido, dinámico y absolutamente alucinante en los modos cooperativo o competitivo, vale la pena que lo vuelvas a incluir en tu selección.

Mi veredicto:Ficción dividida sumergirá a los jugadores en un caos intenso y trepidante, donde cada carrera es impredecible. Ideal para los aficionados a las carreras llenas de acción que quieran vivir una experiencia rápida y destructiva.

★ Caos y carreras destructivas Ficción dividida Compra en Eneba

5. Unravel Two [Una aventura llena de emoción con el hilo]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador Coldwood Interactive Duración media de la partida 6-8 horas (historia principal) Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de plataformas que invitan a la reflexión y con una estética relajante Características únicas Juego cooperativo local, rompecabezas basados en la física, transiciones fluidas entre jugadores

Cuando jugabaUnravel Two, su atmósfera me cautivó de inmediato. El juego no se basa en los diálogos para contar su historia. En su lugar, te permite vivir la aventura a través de entornos cuidadosamente diseñados y sutiles indicios visuales. Tú y un compañero jugáis como dos Yarnys, pequeños personajes con forma de hilo unidos por un solo hilo, y colaboráis para avanzar por niveles de precioso diseño.

Los rompecabezas exigen una gran coordinación. A veces, un jugador sujeta una cuerda mientras el otro se balancea para cruzar huecos, o tendréis que aprovechar el impulso de ambos para resolver un desafío basado en la física. El trabajo en equipo resulta gratificante sin ser excesivamente complicado. Es accesible para los jugadores noveles, pero sigue siendo gratificante para los más experimentados.

Lo que más me llamó la atención fue qué tranquilo se percibía el partido. Este juego tiene uno de los la banda sonora más bonita, el movimiento es fluido y el ritmo te permite detenerte y disfrutar del paisaje. Visualmente, el juego combina elementos naturales como bosques, ríos y el deterioro urbano para crear un ambiente que transmite una sensación artesanal y personal.

La pantalla dividida aquí solo funciona en modo local, pero funciona a la perfección. Puedes pasar el mando o jugar uno al lado del otro sin frustraciones ni confusiones sobre quién hace qué.

Si te apetece un juego cooperativo más tranquilo y reflexivo, este es el ideal.

Mi veredicto: Unravel Two ofrece una aventura cooperativa única a través de preciosos niveles diseñados a mano, perfecta para quienes disfrutan resolviendo acertijos juntos en un ambiente relajante pero lleno de emociones.

★ Una aventura llena de emoción Unravel Two Compra en Eneba

6. ¡A la mesa! [Ideal para el ajetreo de la cocina]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador Ya está pasando Duración media de la partida 22-25 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de juego cooperativa frenética con un toque de estrategia Características únicas Gestión cooperativa de un restaurante, ajetreo en la cocina

¡A la mesa! ofrece una receta de caos y cooperación. En este juego cooperativo ambientado en una cocina, Tú y tus amigos regentáis un restaurante en el que la eficiencia y el trabajo en equipo son fundamentales. Tendrás que compaginar cocinar, emplatar y servir mientras mejoras tu cocina, todo ello con el objetivo de mantener contentos a los clientes y que tu restaurante siga funcionando.

¡A la mesa! te mantiene alerta. Te reirás, te entrará el pánico, pero, sobre todo, sentirás la satisfacción de llevar un restaurante bien gestionado, hasta que alguien se equivoque con los pedidos. La dinámica del juego, en la que cada jugador debe encargarse de un aspecto diferente del restaurante, genera una intensa sensación de responsabilidad, pero también fomenta la colaboración.

El estilo artístico es divertido y caricaturesco, lo que aporta un toque desenfadado al intenso caos de la cocina. Los espacios de cocina son coloridos y tienen mucho carácter, y los extravagantes diseños de los clientes aportan diversión y energía. El diseño de sonido encaja a la perfección con el ritmo caótico, con una música animada y unos efectos de sonido muy logrados.

Mi veredicto:¡A la mesa! desafía a los jugadores con su dinámica de cocina cooperativa y trepidante. Si te apetece un ambiente caótico pero divertido en el que jugar con tus amigos, este juego es ideal para ti.

★ Ideal para el ajetreo de la cocina ¡A la mesa! Compra en Eneba

7. Borderlands: The Handsome Collection [Una aventura caótica llena de botines]

Nuestra puntuación 9.

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador Gearbox Software Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a los shooters cooperativos, coleccionistas de botín Características únicas Dos juegos de Borderlands en uno, sistemas de botín muy completos y tramas llenas de humor

Borderlands: The Handsome CollectionpaquetesBorderlands 2 and Borderlands: La precuela en un solo paquete, perfecto para los fans de la el mejorFronterajuegos. Esta colección ofrece horas de diversión en modo cooperativo, entre disparos, saqueos y el desarrollo de los personajes, mientras tú y un amigo jugáis codo con codo en la misma pantalla.

Los juegos presentan un estilo artístico inspirado en los cómics que resulta fácilmente reconocible, repleto de humor exagerado y personajes extravagantes. La pantalla dividida funciona a la perfección, permitiendo a cada jugador controlar las acciones de su personaje en amplios entornos de mundo abierto. El sistema de botín ofrece una motivación sin fin, con innumerables combinaciones de armas y equipamiento por descubrir.

Los usuarios de Reddit suelen destacar la gran química entre los personajes y lo divertido que es trazar estrategias con los amigos. La variedad de misiones y estilos de juego hace que la experiencia nunca resulte monótona, ya sea que te muevas a escondidas, dispares o te enfrentes a jefes finales.

Para aquellos que buscan una experiencia de juego cooperativa profunda, con toques de humor y una gran rejugabilidad, Borderlands: The Handsome Collection es una buena elección.

Mi veredicto: Borderlands: The Handsome Collection ofrece humor, botín y acción sin fin. Es un juego imprescindible para los jugadores que buscan el caos cooperativo, con mundos llenos de detalles que explorar y un sinfín de botines que recoger.

★ Una aventura caótica llena de botines Borderlands: The Handsome Collection Compra en Eneba

8. Mudanza [Caos físico a lo grande]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador SMG Studio Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Cooperativo informal, diversión en familia Características únicas Simulador de movimiento basado en la física, jugabilidad divertida, controles sencillos

Mudanza aporta un caos extravagante y basado en la física al género de los juegos cooperativos en pantalla dividida. Tú y hasta tres amigos debéis colaborar para sacar muebles de casas de lo más extrañas, mientras evitáis obstáculos y peligros. La mecánica de juego es sencilla pero divertidísima, perfecta para partidas ocasionales y noches de juegos en familia.

El estilo artístico es alegre y caricaturesco, y las animaciones exageradas de los personajes le aportan un toque encantador. La pantalla dividida permite a todos ver claramente su zona, lo que hace que el trabajo en equipo sea fundamental. A los usuarios de Reddit les gustan los retos desenfadados y la forma en que el juego fomenta la comunicación y la coordinación.

Lo que más destaca es el concepto único del juego y la variedad de niveles, lo que hace que la experiencia se mantenga fresca a medida que te enfrentas a movimientos cada vez más complicados. Es ideal para los jugadores que buscan diversión sin complicaciones.

Mi veredicto: Mudanza se basa en la diversión, la física caótica y el trabajo en equipo. Es perfecto para una experiencia cooperativa desenfadada y sin estrés que no se toma a sí misma demasiado en serio.

★ Caos físico a lo grande Mudanza Compra en Eneba

9. The Escapists 2 [Fuga táctica de la cárcel]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador Estudios Mouldy Toof Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la jugabilidad creativa de tipo «sandbox» y la planificación estratégica Características únicas Estilo pixel art, variedad de prisiones, modo cooperativo en pantalla dividida

Cuando hice la reseña de The Escapists 2, lo que me llamó la atención fue lo abierto que parece. En este juego para dos jugadores (tú y el otro jugador), te pones en la piel de un preso que planea escapar de varias prisiones, cada una con sus propios retos y distribución. El estilo pixel art le da al juego un encanto nostálgico, mientras que la jugabilidad es sorprendentemente profunda.

El modo de pantalla dividida permite jugar en modo cooperativo local, por lo que puedes formar equipo con un amigo y coordinar vuestras estrategias en tiempo real. Esto añade mucha diversión y estrategia, ya que ambos debéis colaborar para reunir provisiones, esquivar a los guardias y idear vías de escape creativas.

Los usuarios de Reddit suelen mencionar cómo la variedad de prisiones hace que el juego se mantenga fresco e interesante. Es un juego de mundo abierto que fomenta el ensayo y el error, y que recompensa a los jugadores pacientes y creativos.

Para los aficionados al juego cooperativo a los que les gusta combinar la estrategia con la acción, este juego ofrece muchas horas de diversión.

Mi veredicto:The Escapists 2 permite a los jugadores idear ingeniosos planes de huida y enfrentarse a múltiples retos. Si te gusta colaborar con otros para salir de apuros en un entorno de mundo abierto, este juego es una apuesta segura.

★ Fuga táctica de la cárcel The Escapists 2 Compra en Eneba

10. Minería, artesanía [Un espacio creativo sin límites]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Creador Mojang Studios Duración media de la partida Ilimitado Ideal para Creadores creativos, aficionados a los juegos de supervivencia, todas las edades Características únicas Juego de mundo abierto tipo sandbox, creatividad sin límites, compatibilidad con mods

Minería, artesanía es una opción atemporal para jugar en pantalla dividida tanto en consolas como en PC. Su mundo abierto tipo «sandbox» permite a los jugadores construir, explorar y sobrevivir juntos en un mundo pixelado lleno de infinitas posibilidades. El modo de pantalla dividida funciona a la perfección, lo que permite a amigos y familiares compartir la pantalla mientras recogen recursos o construyen estructuras complejas.

Los gráficos pixelados son emblemáticos y se reconocen al instante, y El juego es apto para todas las edades y niveles de habilidad. La comunidad suele elogiar Minería, artesaníapor su creatividad y versatilidad, tanto en el modo pacífico como en el de supervivencia. Los usuarios de Reddit suelen destacar lo fantástico que resulta para estrechar lazos a través de proyectos y aventuras compartidas.

Si buscas un juego relajado pero infinitamente entretenido para jugar en pareja, Minería, artesanía es difícil de superar.

Mi veredicto: Minería, artesanía sigue siendo el juego definitivo para los jugadores creativos. Su flexibilidad y la posibilidad de crear cualquier cosa lo convierten en un juego imprescindible para jugadores de todas las edades.

★ Un espacio de creación sin límites Minería, artesanía Compra en Eneba

11. Forza Motorsport 7 [Ideal para aficionados al automovilismo y pilotos de competición]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Xbox One, PC Año de estreno 2017 Creador Turn 10 Studios Duración media de la partida 29 horas Ideal para Los aficionados a las carreras que disfrutan de una experiencia realista y competitiva Características únicas Física de conducción realista, amplia colección de coches, condiciones meteorológicas y del circuito dinámicas

Forza Motorsport 7 te ofrece una emocionante experiencia de carreras centrada en el realismo. Con más de 700 coches y más de 30 circuitos, Es perfecto para los jugadores a los que les gusta poner a punto sus vehículos y competir contra otros. Es una opción ideal tanto para los jugadores ocasionales como para los auténticos apasionados del volante que buscan una simulación de carreras competitiva y envolvente.

La jugabilidad es muy detallada, lo que te permite controlar al máximo la personalización del coche, la estrategia de carrera y las reacciones en tiempo real a los cambios en la pista. Ya sea al tomar curvas cerradas o al gestionar el desgaste de los neumáticos, cada decisión cuenta. Los controles son precisos y sensibles, lo que recrea la sensación de conducir en la vida real en cada carrera.

Visualmente,Forza Motorsport 7es impresionante. Los detallados modelos de coches y los efectos meteorológicos son impresionantes, lo que da vida a cada carrera. Y en un un buen portátil para juegos, funciona de maravilla: con fluidez, sin tirones y con todos los detalles que hacen que su mundo parezca tan real. La iluminación dinámica y los reflejos contribuyen a crear una atmósfera envolvente, que te hace sentir como si estuvieras realmente en la pista.

Mi veredicto: Forza Motorsport 7 ofrece carreras realistas con unos gráficos impresionantes y una mecánica de juego muy elaborada. Es perfecto para los amantes de las carreras que buscan una experiencia en pantalla dividida que resulte emocionante y auténtica.

★ Ideal para aficionados a las carreras y pilotos de competición Forza Motorsport 7 Compra en Eneba

12. LEGO Marvel Super Heroes [Acción de superhéroes a lo grande]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador Historias de viajeros Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Juegos cooperativos aptos para toda la familia, juegos casuales y jugadores jóvenes Características únicas Un amplio universo Marvel, humor, resolución de acertijos y una gran variedad de clases de personajes

LEGO Marvel Super Heroes es la opción perfecta para los aficionados a la pantalla dividida que buscan una experiencia desenfadada y divertida llena de acción de superhéroes.

El juego permite que dos jugadores formen equipo en la misma pantalla para enfrentarse a una gran variedad de misiones y acertijos en un mundo colorido y pixelado repleto de personajes de Marvel. Ofrece un equilibrio combate, exploración y resolución de acertijos de tal manera que la jugabilidad sigue siendo atractiva sin abrumar a los nuevos jugadores, lo que la convierte en una de las el mejorLEGOjuegospor ahí.

El estilo visual es encantador, con colores vivos LEGO modelos de los héroes y villanos favoritos de los fans, todo ello acompañado de escenas cinemáticas divertidas y diálogos ingeniosos. La pantalla dividida es dinámica: se acerca y se aleja a medida que los jugadores se separan o se acercan, lo que garantiza que la acción se vea con claridad y sea fácil de seguir.

Las reseñas en plataformas como Reddit destacan el atractivo del juego para familias y amigos que buscan diversión desenfadada en modo cooperativo. La amplia plantilla de personajes permite cambiar de uno a otro y experimentar, lo que aumenta el valor de rejugabilidad.

Si te apetece un juego relajado y entretenido en pantalla dividida que combine la emoción de los cómics con LEGO humor, LEGO Marvel Super Heroeses justo lo que necesitamos.

Mi veredicto: LEGO Marvel Super Heroes combina la emocionante acción de los superhéroes con el estilo clásico LEGO humor. Es un juego apto para toda la familia que te permite sumergirte en el universo Marvel y colaborar para salvar el día.

★ Acción trepidante con superpoderes LEGO Marvel Super Heroes Compra en Eneba

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Año de estreno 2019 Creador Sandía gruñona Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Multijugador local informal y competitivo Características únicas Controles sencillos, combos potenciadores, peligros del entorno

Cuando jugabaBoomerang Fu, me resultó fácil empezar a jugar, pero difícil dominarlo. El concepto es sencillo: los jugadores controlan a unos simpáticos personajes con forma de comida armados con bumeranes. La mecánica del juego gira en torno a combates trepidantes y caóticos en pequeñas arenas con un montón de elementos interactivos.

Lo que hace que este juego destaque es la variedad de potenciadores y cómo el entorno puede cambiar el rumbo de una partida. Puedes hacer rebotar tu bumerán contra las paredes, recoger potenciadores de velocidad o aprovechar obstáculos como las trampas para burlar a tus amigos.

El estilo pixel art es colorido y encantador, con animaciones que contribuyen a crear un ambiente divertido y desenfadado. La pantalla dividida solo está disponible para jugar en local, pero funciona con fluidez y permite ver toda la acción, algo fundamental para este tipo de juego de ritmo rápido.

Si quieres unun juego indie genial que premia la destreza y la rapidez mental, Boomerang Fu es una elección estupenda. Es perfecto para reuniones informales, tanto si quieres jugar en pantalla dividida como si prefieres competiciones más serias en este modo.

Mi veredicto: Boomerang Fu apuesta por la sencillez, pero resulta adictivamente divertido gracias a su jugabilidad ágil y competitiva. Si quieres sumergirte en partidas cortas y trepidantes con tus amigos, este juego es la elección perfecta.

★ Diversión trepidante Boomerang Fu Compra en Eneba

14. Cuphead [Reto de dibujos animados clásicos]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Año de estreno 2017 Creador Estudio MDHR Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Para los aficionados a los juegos de plataformas exigentes y los amantes de la animación clásica Características únicas Estilo de dibujos animados de los años 30 dibujados a mano, combates contra jefes finales muy difíciles

Cuphead es visualmente impresionante juego de plataformas con una estética distintiva de dibujos animados de los años 30, dibujados a mano. El juego destaca por su elevada dificultad y sus memorables combates contra jefes finales, que resultan aún más emocionantes en el modo cooperativo en pantalla dividida. Dos jugadores pueden formar equipo de forma local para enfrentarse codo con codo a las desafiantes fases y jefes finales.

Su estilo artístico lo distingue de otros juegos, con animaciones fluidas y fondos llamativos. El modo de pantalla dividida permite que ambos jugadores estén siempre a la vista y participen activamente. Los comentarios en Reddit suelen destacar la gratificante dificultad del juego y cómo el trabajo en equipo hace que las batallas difíciles sean más llevaderas.

Si te gustan los juegos exigentes con un estilo visual único y quieres compartir esa experiencia desde el sofá, Cuphead Es un juego imprescindible.

Mi veredicto:Cuphead lleva a los jugadores a enfrentarse a retos difíciles pero gratificantes con su estética única de dibujos animados de los años 30. Está pensado para aquellos a los que les gustan los retos y quieren sumergirse en un mundo con una animación magnífica, repleto de duras batallas contra jefes finales.

★ Reto de dibujos animados clásicos Cuphead Compra en Eneba

15. Mortal Kombat 11 [Luchador competitivo y despiadado]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador NetherRealm Studios Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Aficionados a los juegos de lucha: batallas competitivas en el sofá Características únicas Mecánicas de combate brutales, modo historia cinematográfico, personalización de personajes

Mortal Kombat 11es elel mejor juego de lucha para los jugadores que buscan combates intensos y competitivos en pantalla dividida. Con una plantilla de luchadores emblemáticos y una mecánica de combate fluida, el juego ofrece una mezcla de combos rápidos y jugabilidad estratégica. El modo historia, con su estilo cinematográfico, aporta profundidad, pero lo realmente divertido es enfrentarse a un amigo en modo local.

Los gráficos son muy detallados, con modelos de personajes realistas y animaciones fluidas. El modo de pantalla dividida es un clásico aquí, ya que se trata de un enfrentamiento directo, perfecto para la acción cuerpo a cuerpo y las partidas rápidas. Los usuarios de Reddit elogian el juego por equilibrio entre accesibilidad y profundidad, por lo que es ideal tanto para principiantes como para jugadores experimentados.

El juego ofrece una amplia personalización de personajes y cuenta con actualizaciones periódicas, lo que mantiene vivo el ambiente de los combates. Si quieres ajustar cuentas cara a cara, Mortal Kombat 11 ofrece esa experiencia auténtica y llena de adrenalina.

Mi veredicto:Mortal Kombat 11 te sumerge en combates intensos y brutales con un amplio elenco de personajes emblemáticos. Si te encantan los juegos de lucha competitivos, este destaca por su profunda mecánica y sus emocionantes enfrentamientos cara a cara.

★ Luchador competitivo y despiadado Mortal Kombat 11 Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos en pantalla dividida

Cuando nos adentramos en los mejores juegos cooperativos en pantalla dividida, hay un título para cada tipo de jugador. Estos juegos ofrecen algo único para cada grupo:

Para los amantes de los rompecabezas → Se necesitan dos . Una obra maestra del modo cooperativo con mecánicas apasionantes que os mantendrán en vilo a los dos mientras os adentráis en una conmovedora historia.

. Una obra maestra del modo cooperativo con mecánicas apasionantes que os mantendrán en vilo a los dos mientras os adentráis en una conmovedora historia. Para los amantes de la diversión desenfrenada → Overcooked 2 . Un desafío culinario trepidante en el que el trabajo en equipo y la rapidez son fundamentales para superar niveles en constante cambio y satisfacer a los clientes hambrientos.

. Un desafío culinario trepidante en el que el trabajo en equipo y la rapidez son fundamentales para superar niveles en constante cambio y satisfacer a los clientes hambrientos. Para estrategas creativos → The Escapists 2 . Escápate de la cárcel junto a tu compañero colaborando para resolver acertijos y burlar a los guardias, lo que te ofrece un sinfín de posibilidades en un entorno de mundo abierto.

. Escápate de la cárcel junto a tu compañero colaborando para resolver acertijos y burlar a los guardias, lo que te ofrece un sinfín de posibilidades en un entorno de mundo abierto. Para los amantes de los juegos de plataformas → Unravel Two. Una experiencia cooperativa relajante a la par que estimulante en la que dos Yarnys colaboran para resolver acertijos basados en la física y diseñados con gran detalle.

No importa lo que estés buscando: estos juegos te garantizan horas de risas, retos y momentos inolvidables con un amigo o un ser querido.

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