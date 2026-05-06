Los 21 mejores juegos de construcción de ciudades para mentes creativas en 2026

Me encantan los mejores juegos de construcción de ciudades; son un género genial para pasar el rato.

Es una sensación increíble construir tu propia ciudad desde cero, verla crecer, cobrar vida y expandirse. A lo largo de mis años como jugador, he probado innumerables juegos de estrategia de construcción de ciudades. Hoy estoy listo para compartir contigo los mejores juegos de este género que realmente merecen la pena.

La selección incluye tanto simuladores económicos complejos como relajantes juegos de mundo abierto, así que sigue leyendo, seas un jugador empedernido o un jugador ocasional.

Nuestra selección de los mejores juegos de construcción de ciudades

Los mejores juegos de construcción de ciudades abarcan diferentes estilos. Algunos se centran en la economía y el realismo, mientras que otros se centran en la relajación y la creación. Estos son algunos de los títulos más destacados que sin duda te encantarán:

Cities: Skylines (2015) – Uno de los mejores juegos de construcción de ciudades que sigue siendo relevante desde hace más de 10 años. Aquí encontrarás un sistema de zonificación flexible y una gestión realista de la economía y las infraestructuras, lo que lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que desean tener un control total sobre su metrópolis. Frostpunk (2018) – Un juego de construcción de ciudades en el que la supervivencia y la moralidad se enfrentan. En un mundo helado, cada decisión cuenta: desde racionar el carbón hasta hacer cumplir leyes que ponen a prueba tu ética. Pocos juegos combinan la tensión, la historia y la estrategia de una forma tan impactante como Frostpunk. Tropico 6 (2019) – Goba tu archipiélago tropical como «El Presidente». Gestiona el comercio, el turismo y la política mientras mantienes a tus ciudadanos leales (o atemorizados). Es ingenioso, elegante y está repleto de decisiones estratégicas que hacen que cada partida sea entretenida.

Analizaré estos tres juegos estrella con todo lujo de detalles, junto con muchos otros títulos. ¡También incluiré las mejores ofertas de videojuegos para los más impacientes!

Los 21 mejores juegos de construcción de ciudades para dar rienda suelta a tu creatividad

Pasemos ahora a un repaso detallado de los mejores juegos de construcción de ciudades. Sigue leyendo para encontrar el juego que mejor se adapte a tus gustos.

1. Cities: Skylines [El mejor juego de construcción de ciudades de tipo sandbox]

Mi puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, pero hay un mod de la comunidad disponible a través del CSM Duración media de la partida 80–300+ horas

Si estás buscando un juego de construcción de ciudades que también sea un un excelente juego de estrategia, entoncesCities: Skylines es el auténtico referente del género. Incluso una década después de su lanzamiento, su diseño abierto refleja con realismo los sistemas urbanos: el tráfico, la ordenación del territorio, los servicios públicos y la economía. He dedicado cientos de horas a perfeccionar las redes de carreteras o a equilibrar la producción industrial. El juego nunca deja de parecerme profundo.

El modding ha convertido este juego en un mundo abierto lleno de posibilidades. ¿Te gustan los desastres? El DLC «Desastres naturales» hace que los tornados y las inundaciones parezcan reales. ¿Precisión milimétrica? Usa el mod «Move It!» para ajustar carreteras y zonas bloque a bloque. ¿Buscas realismo? Los mods de industria y economía amplían las cadenas de recursos y simulan la logística de las fábricas.

Lo que lo hace destacar:

Simulación realista: el tráfico, el suministro eléctrico, el agua y la ordenación urbanística se basan en la planificación urbana real.

Asistencia en materia de transporte, desde situaciones de catástrofe hasta soluciones de transporte a medida y gestión integral de la cadena de suministro.

La escala y el control de los mapas, con hasta nueve mosaicos, te permiten configurar regiones enteras con total libertad.

Para más información A los jugadores les encanta usar el mod «Move It!» para ajustar con precisión las carreteras y la zonificación. ¡Evita las restricciones de la cuadrícula de construcción y mejora la fluidez del tráfico!

Cities: Skylines ofrece todos los elementos que buscan los creadores estratégicos: sistemas realistas, total libertad creativa, un control exhaustivo y un sinfín de posibilidades de personalización gracias a los mods. Si quieres jugar a ser alcalde con una gran profundidad y margen para la experimentación, este juego sigue siendo el de referencia.

★ El mejor juego de construcción de ciudades de tipo «sandbox» Cities: Skylines ¡Encuéntralo en Eneba!

2. Frostpunk [La mejor gestión del apocalipsis congelado]

Mi puntuación 9.9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 25-40 horas

Si alguna vez has querido un juego de construcción de ciudades que ponga a prueba tanto tu moral como tus habilidades de gestión, Frostpunk ofrece exactamente eso. Ambientado en un mundo helado al borde de la extinción, tu misión consiste en construir la última ciudad de la Tierra, manteniendo a tu gente abrigada, alimentada y con esperanza frente a unas circunstancias que parecen insuperables.

Desde construir generadores hasta aplicar leyes polémicas, cada decisión resulta abrumadora. ¿Deberías permitir el trabajo infantil para que la ciudad siga funcionando, o arriesgarte a que la producción se ralentice hasta casi detenerse? La presión nunca cesa. Pero ahí reside la magia de Frostpunk – combina la construcción de ciudades, la supervivencia y una narrativa emotiva como ningún otro.

Lo que lo hace destacar:

Una combinación única de mecánicas de supervivencia y decisiones morales.

Una dirección artística maravillosamente sombría y una atmósfera envolvente.

Cada recurso y cada decisión tienen consecuencias visibles y emocionales.

Para más información Construye y mejora tu generador cuanto antes, y no subestimes la importancia de la esperanza. Equilibrar las zonas de calor alrededor del generador ahorra carbón y salva vidas.

Frostpunk sigue siendo un juego imprescindible para cualquiera que busque un simulador de construcción de ciudades que trate sobre los sentimientos, la humanidad y las decisiones difíciles, y no solo sobre estadísticas.

★ El mejor juego de gestión del apocalipsis glacial Frostpunk ¡Encuéntralo en Eneba!

3. Tropico 6 [Lo mejor para la estrategia política]

Mi puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo Sí: admite hasta 4 jugadores en el modo multijugador con mapa compartido Duración media de la partida 40-60 horas

Tropico 6 te convierte en el dictador de un archipiélago caribeño. Tendrás que encontrar el equilibrio entre la propaganda, el crecimiento económico, la opinión pública, la construcción de complejos turísticos y las cuentas offshore de dudosa procedencia. Emitirás decretos y harás lo justo para evitar que el pueblo se rebele. Con varias islas por mapa, gestionar el comercio y el turismo se convierte en un rompecabezas logístico con resultados hilarantes si no tienes cuidado.

Lo realmente divertido es manipular las elecciones, ganarse el favor de potencias extranjeras y aprobar leyes que te hacen reír and ganar. Es poco exigente en cuanto a las penalizaciones, pero ofrece muchas opciones. Game World Observer informa de que la serie ha alcanzado el primer puesto 4,5 millones de unidades vendidas, y Tropico 6 sigue siendo la versión con más funciones hasta la fecha. Por el contrario, el sistema de combate sigue careciendo de una estrategia real, por lo que las batallas contra los rebeldes rara vez exigen habilidad o planificación.

Lo que lo hace destacar:

Un juego de simulación política repleto de decisiones estratégicas.

Amplía la mecánica de construcción de ciudades con edictos y comercio.

Un equilibrio perfecto entre el humor y el ritmo.

Para más información Crea una zona turística específica. Empieza con un puerto, hoteles de lujo, locales de ocio y paradas de metro, y luego céntrate en los visitantes «multimillonarios» para conseguir los mayores ingresos por turista.

Tropico 6 destaca por combinar la construcción tradicional de ciudades con las intrigas políticas y el absurdo, lo que hace que todo sea impredecible. Si quieres gobernar con encanto, sobornos o miedo, este es uno de los simuladores de ciudades más flexibles y entretenidos que hay.

★ Lo mejor en estrategia política Tropico 6 ¡Encuéntralo en Eneba!

4. Año 1800 [Lo mejor para los amantes de la estrategia económica]

Mi puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 [PC], 2023 [Consola] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo Sí, hasta 4 jugadores humanos a través de Ubisoft Connect; las alianzas admiten hasta 16 jugadores en total Duración media de la partida 100–250 horas

Año 1800 es un gran hallazgo para los aficionados a juegos de simulación detallados, donde los mecanismos de gestión de recursos son complejos y avanzados. Año 1800 te sumerge en la construcción de un imperio en la era industrial, con islas que colonizar y cadenas de producción que optimizar. Puedes pasar horas redirigiendo mercancías y organizando convoyes de flotas para burlar a tus rivales.

¡Una repentina escasez de recursos puede desbaratar toda tu cadena de suministro y obligarte a replantearte la logística sobre la marcha! Se mantiene fresco gracias a sus sistemas en capas: desafíos, turismo, niveles de mano de obra y escaramuzas navales. La interfaz de usuario puede parecer un poco recargada cuando se multiplican las fábricas, pero sigue siendo un firme candidato en esta lista.

Lo que lo hace destacar:

Una economía basada en el comercio premia la planificación cuidadosa y la expansión gradual.

El modo cooperativo permite jugar en equipo con hasta cuatro jugadores.

El DLC añade nuevos retos.

Para más información Establecer rutas comerciales circulares y dar prioridad al transporte de productos básicos para evitar cuellos de botella económicos.

Año 1800 se ha ganado su lugar gracias a sus complejos sistemas económicos, el modo cooperativo, su sólido mantenimiento tras el lanzamiento y una base de jugadores diaria constante de entre 3 000 y 4 000 en Steam.

★ Ideal para los amantes de los juegos de estrategia económica Año 1800 ¡Encuéntralo en Eneba!

5. Sobrevivir en Marte [El mejor juego de construcción de ciudades de ciencia ficción]

Mi puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No – solo para un jugador [el motor no está diseñado para el modo cooperativo] Duración media de la partida 50–100 horas

¿Estás cansado de los típicos juegos de construcción de ciudades y quieres probar algo realmente único?Sobrevivir en Marte será la elección perfecta. Toma el mando de la primera colonia humana en el planeta rojo en un juego de mundo abierto de otro mundo. Recuerda que cada error te costará la vida de tus colonos. Prepárate para la escasez de oxígeno y de recursos útiles, además de tener que resolver problemas poco habituales.

El ritmo se ralentiza en las fases iniciales, pero una vez que la infraestructura funciona a pleno rendimiento, la expansión resulta muy gratificante. Contenidos descargables como Planeta Verde transforma el mundo mediante la terraformación, y la compatibilidad con mods ofrece múltiples opciones de personalización.

Algunos comportamientos de los colonos se vuelven un poco extraños cuando se amplía la escala, ¡pero gestionar la complejidad es parte de la emoción! Steam Las valoraciones se sitúan en un 80 % «muy positivas», y el juego ha vendido más de 1,8 millones de copias en todo el mundo.

Lo que lo hace destacar:

La supervivencia en un entorno envolvente está presente en cada decisión.

Los DLC y los mods amplían la experiencia de juego con nuevas mecánicas.

Las cadenas de recursos profundas mantienen los sistemas interconectados.

Para más información El consenso de la comunidad te anima a empezar con paneles solares asequibles y acumuladores alimentados por metal antes de pasar a las turbinas eólicas, una vez que haya piezas disponibles.

Sobrevivir en Marte combina la construcción de ciudades con la tensión de la supervivencia. Si gestionar las cadenas de suministro bajo una amenaza constante te parece emocionante, este juego es una obra fundamental del género.

★ El mejor juego de construcción de ciudades de ciencia ficción Sobrevivir en Marte ¡Encuéntralo en Eneba!

6. Frostpunk 2 [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia de supervivencia]

Mi puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 [PC], 2025 [Consola] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, está diseñado exclusivamente para un solo jugador Duración media de la partida 35-60 horas

Frostpunk 2es unun juego de estrategia en tiempo real escalofriante una forma estupenda de poner a prueba tus dotes de liderazgo. Si crees que gestionar una ciudad normal es difícil, es que aún no has probado a ser el alcalde de una metrópolis en medio de un invierno eterno. Cada día es una auténtica lucha por la supervivencia.

El primer juego se convirtió en uno de los títulos de estrategia más intensos, y la segunda entrega es una fantástica continuación, ya que ofrece aún más decisiones éticas para una sociedad al borde del agotamiento. Algunas mecánicas pueden resultar abrumadoras al principio, sobre todo las maniobras políticas, y el rendimiento se ve afectado cuando la ciudad se vuelve más densa.

Aun así, este juego es inolvidable y los auténticos aficionados al género no deberían pasarlo por alto bajo ningún concepto.

Lo que lo hace destacar:

Este simulador social incorpora la tensión política al juego de construcción de ciudades.

El diseño basado en distritos plantea opciones de planificación complejas.

Las catástrofes invernales obligan a adoptar estrategias de gestión de recursos adaptativas.

Para más información Te conviene desbloquear las leyes ideológicas cuanto antes para conseguir torres de exploración que revelen recursos esenciales.

Frostpunk 2 destaca dentro del género de la construcción de ciudades porque entrelaza un intenso drama político con la estrategia de supervivencia. Su profundidad y su rejugabilidad lo convierten en una de las mejores opciones para cualquiera que busque un juego de construcción desafiante y centrado en la narrativa.

★ Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia de supervivencia Frostpunk 2 ¡Encuéntralo en Eneba!

7. Año 2070 [El mejor juego de construcción de ciudades ambientado en un futuro cercano]

Mi puntuación 9

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Plataformas PC Año de estreno 2011 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo Sí, hasta 4 jugadores en línea Duración media de la partida 80-150 horas

Año 2070 trae la longeva Año una serie ambientada en el futuro: un mundo en el que el aumento del nivel del mar, las crisis ecológicas y el poder de las grandes empresas marcan el rumbo de la civilización. Construirás ciudades flotantes, gestionarás la producción de energía y decidirás entre un progreso respetuoso con el medio ambiente o uno de carácter industrial.

Cada decisión influye en tu entorno y en tu economía. Optar por la Iniciativa Edén fomenta la sostenibilidad, pero limita la producción, mientras que los magnates ofrecen potencia bruta a costa de la contaminación. Este equilibrio moral aporta una profundidad refrescante a la mecánica tradicional de los juegos de construcción de ciudades.

Lo que lo hace destacar:

Una estrategia económica de fondo con repercusiones ecológicas.

Facciones distintas con tecnologías y estilos de juego únicos.

Una estética futurista impresionante que, sin embargo, resulta muy realista.

Para más información Las construcciones híbridas —que combinan las tecnologías Eco y Tycoon— pueden dar lugar a las ciudades más equilibradas y sostenibles en campañas largas.

Año 2070 sigue siendo uno de los títulos más innovadores del género, ideal para los jugadores a los que les gustan los sistemas complejos con temáticas medioambientales actuales.

★ El mejor juego de construcción de ciudades ambientado en un futuro cercano Año 2070 ¡Encuéntralo en Eneba!

8. Timberborn [Lo mejor en mecánicas únicas]

Mi puntuación 8.8

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Plataformas PC Año de estreno 2021 [acceso anticipado] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No hay un modo cooperativo oficial, pero el mod «BeaverBuddies» permite jugar en modo multijugador Duración media de la partida 40-90 horas

¿Sigues pensando que todos los juegos de construcción de ciudades son iguales? Es hora de lanzarse Timberborn. Aquí, los humanos son sustituidos por castores inteligentes que construyen su asentamiento en plena sequía. El agua es el recurso principal, y el bienestar de todos los habitantes depende de ella.

Su mecánica bien pensada y sus gráficos vibrantes no te dejarán indiferente. El encanto del juego reside en su ingenioso uso de la dinámica del agua en 3D; ver cómo los robots castores reestructuran los canales resulta satisfactorio de una forma casi relajante. Pasarás más de unas pocas horas optimizando el flujo del agua y configurando redes eléctricas.

Lo que lo hace destacar:

La construcción vertical permite apilar cabañas y talleres para ahorrar espacio.

Las sequías estacionales obligan a ubicar estratégicamente los embalses y las presas.

Apto para mods: comunidad activa, 7 actualizaciones importantes, además del mod «BeaverBuddies» para el modo cooperativo.

Para más información Los embalses más profundos y el almacenamiento de agua en altura pueden resistir ciclos de sequía prolongados.

Timberborn aporta nuevas mecánicas centradas en el agua al género de la construcción de ciudades. Con una comunidad de jugadores en pleno crecimiento y una hoja de ruta de desarrollo muy activa, destaca especialmente para quienes buscan una experiencia de juego inteligente y orientada a la supervivencia.

★ Lo mejor en mecánicas únicas Timberborn ¡Encuéntralo en Eneba!

9. Cities: Skylines II [El mejor juego de construcción de ciudades de nueva generación]

Mi puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador, aunque hay mods y se pueden compartir partidas guardadas Duración media de la partida 80-200 horas

Cities: Skylines II retomó el legado del juego original y añadió condiciones meteorológicas realistas, mejores sistemas de tráfico, herramientas de zonificación más completas y un comportamiento de los ciudadanos más inteligente. ¡En su lanzamiento, alcanzó rápidamente el millón de copias vendidas! E incluso ahora, hay alrededor de 6.600 jugadores semanales en Steam. Las actualizaciones de la IA del tráfico, el diseño flexible de las carreteras y los barrios organizados en capas le dan un aire moderno. Aunque a algunos todavía les surgen algunos problemas de rendimiento.

Jugarlo es como construir una ciudad, pero con fases de planificación adicionales. La zonificación vertical permite concentrar más unidades en espacios reducidos, y las tormentas llegan a transformar el mundo del juego. Da la sensación de ser complejo y gratificante. Pero hay que tener en cuenta que algunos sistemas aún necesitan pulirse y que persisten ciertos problemas de rendimiento.

Lo que lo hace destacar:

Tormentas y cambios meteorológicos en tiempo real que influyen de verdad en el desarrollo del juego.

Las herramientas de zonificación detallada te permiten superponer distritos residenciales y comerciales.

Sistemas de tráfico y transporte público mejorados para lograr un flujo urbano más realista.

Para más información La ordenación vertical [la superposición de zonas residenciales y comerciales] mejora el aprovechamiento del suelo.

Cities: Skylines II sube el listón para los amantes de los juegos de construcción de ciudades modernos gracias a su simulación realista y su profundidad de diseño. Si buscas un mundo abierto urbano repleto de detalles y opciones estratégicas [y no te importan algunos fallos], ¡vale la pena hacerse con él ahora mismo!

★ El mejor juego de construcción de ciudades de nueva generación Cities: Skylines II ¡Encuéntralo en Eneba!

10. La frontera más lejana [El mejor juego de construcción de ciudades de ambientación medieval y atmósfera cruda]

Mi puntuación 8.5

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Plataformas PC Año de estreno 2022 [Acceso anticipado], 2024 [Lanzamiento completo] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 40-80 horas

La frontera más lejana te sumerge en la inhóspita naturaleza salvaje, donde cada cultivo, cada construcción y cada aldeano cuentan. ¿Tu misión? Guiar a un pequeño grupo de colonos hacia la seguridad y el progreso, mientras sobrevives a las enfermedades, las incursiones y las inclemencias del tiempo.

Es un juego de construcción de ciudades que prima el realismo: las cosechas pueden fracasar, los alimentos se echan a perder y las estaciones del año se hacen notar con fuerza. El combate no es constante, pero cuando llega, es brutal. La presentación visual es impresionante, con cada campo, granja y casa creada a mano con mucho cariño. Es el sucesor espiritual de Desterrado, pero con más profundidad, más pulido y más sentimiento.

Lo que lo hace destacar:

Sistemas avanzados de supervivencia y gestión de recursos.

Un auténtico escenario medieval con mecánicas reales de agricultura y comercio.

Gran rejugabilidad gracias a los eventos dinámicos y los sistemas de temporada.

Para más información Construye ahumaderos y bodegas para almacenar tubérculos con antelación: alargan considerablemente la vida útil de los alimentos y evitan que pases hambre durante los inviernos rigurosos.

La frontera más lejana recompensa a los jugadores que planifican, se adaptan y se preocupan por cada uno de los habitantes. Es uno de los juegos de construcción de asentamientos más envolventes y gratificantes que existen en la actualidad.

★ El mejor juego de construcción de ciudades de ambientación medieval cruda La frontera más lejana ¡Encuéntralo en Eneba!

11. Colonia de Aven [Lo mejor para la colonización de planetas extraños]

Mi puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 20-35 horas

Colonia de Aven te invita a viajar al lejano planeta Aven Prime y a construir la primera colonia humana. Aquí no hay carreteras ni la vegetación a la que estás acostumbrado, sino condiciones extremas y criaturas misteriosas. Y, al igual que en cualquier planeta inexplorado, te enfrentarás a una escasez constante de recursos.

Pasarás todo el tiempo lidiando con la escasez de oxígeno, las invasiones alienígenas, la agotamiento de los recursos y las atmósferas extraterrestres. Hay algo muy gratificante en ver cómo brilla tu colonia por la noche mientras una tormenta eléctrica se desata al fondo. Colonia de Aven no es excesivamente difícil, pero hace te mantendrá alerta. El sistema de búsqueda de rutas de la IA puede resultar un poco torpe, sobre todo en colonias más grandes con sistemas de transporte en varios niveles.

Lo que lo hace destacar:

Satisface las ganas de construir en entornos alienígenas inexplorados.

Los sistemas meteorológicos y atmosféricos cambian por completo tu forma de abordar las cosas.

El sistema de expediciones aporta dinamismo estratégico y riesgo.

Para más información La energía solar en tejados evita el polvo del suelo y mejora la eficiencia energética.

Colonia de Aven combina la construcción tradicional de ciudades con la supervivencia en otros mundos de una forma que resulta a la vez relajante y estimulante. Es una experiencia imprescindible para los aficionados a la estrategia de ciencia ficción.

★ Lo mejor para la colonización de planetas alienígenas Colonia de Aven ¡Encuéntralo en Eneba!

12. Supervivencia en los asentamientos [El mejor juego de construcción de ciudades al estilo de Banished]

Mi puntuación 8.1

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Plataformas PC, Android, macOS Año de estreno 2017 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 50–120 horas

Inspirado enDesterrado pero ampliado con más sistemas y opciones de personalización, Supervivencia en los asentamientos te ofrece un control total sobre el destino de tu pueblo en un mundo lleno de peligros. Tendrás que gestionar la alimentación, la vivienda, la educación y el comercio, todo ello mientras sobrevives a desastres naturales como inundaciones y sequías.

El juego destaca por su árbol de progresión, que te permite especializar los asentamientos en el comercio, la agricultura o la sostenibilidad. Cada partida resulta diferente según la vía de desarrollo que elijas. El estilo artístico es limpio y acogedor, y logra un equilibrio entre el desafío y la accesibilidad.

Lo que lo hace destacar:

Un sistema de progresión muy completo y opciones de dificultad personalizadas.

Gran énfasis en las mecánicas de supervivencia con profundidad estratégica.

Las actualizaciones periódicas de los desarrolladores y la compatibilidad con mods lo mantienen al día.

Para más información Da prioridad a la tecnología que mejore la logística: los almacenes y las carreteras mejoradas pueden ser decisivos para el futuro de tus cadenas de suministro.

Si te encantóDesterrado pero quería más contenido y objetivos a largo plazo, Supervivencia en los asentamientos ofrece precisamente eso en un juego muy satisfactorio y al que da ganas de volver a jugar.

★ El mejor juego de construcción de ciudades al estilo de «Banished» Supervivencia en los asentamientos ¡Encuéntralo en Eneba!

13. Contra la tormenta [El mejor juego de construcción de ciudades al estilo roguelike]

Mi puntuación 8

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Plataformas PC Año de estreno 2023 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, está pensado para jugar en solitario desde el primer día Duración media de la partida 60–150 horas

Contra la tormenta No es solo un juego de construcción, sino un auténtico reto para los aficionados a las estrategias complejas y realistas. Me han gustado mucho los elementos de gestión de recursos y la presión constante del tiempo. Es fundamental tomar las decisiones correctas lo más rápido posible. Cada nueva ciudad supone aquí una verdadera prueba para ti, ya que traerá consigo escasez de recursos y unas condiciones meteorológicas que empeoran constantemente.

Por ahora, la construcción resulta intensa y gratificante. Tendrás que apañártelas para ajustar las líneas de producción en plena tormenta, mientras esta arreciaba y los colonos se volvían poco fiables. La interfaz de usuario y la banda sonora refuerzan esa atmósfera. Pero no es perfecto: las partidas en las últimas fases pueden hacerse pesadas una vez que has desbloqueado la mayoría de las ventajas. Algunos jugadores se topan con un muro alrededor del Prestigio 10, donde las recompensas se estancan.

Lo que lo hace destacar:

Los planos aleatorios te permiten adaptar cada asentamiento.

Meta permite recompensar el juego repetido sin que resulte aburrido.

Los ciclos de tormentas generan una tensión táctica de alto riesgo.

Para más información Los jugadores logran el éxito asignando funciones a los asentamientos, como la especialización en la producción o en los recursos.

Contra la tormenta reinventa la construcción de ciudades con su estructura tipo roguelike y su cuidada progresión. Su combinación de tensión, estrategia y rejugabilidad lo convierte en un juego destacado.

★ El mejor juego de construcción de ciudades al estilo roguelike Contra la tormenta ¡Encuéntralo en Eneba!

14. Tiny Glade [El mejor lugar para dibujar en la ciudad sin estrés]

Mi puntuación 7.9

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Plataformas PC Año de estreno 2024 [Acceso anticipado] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 10-25 horas

A veces, simplemente te apetece crear por el simple placer de hacerlo: sin cronómetros, sin contratiempos, sin presiones. Pequeño claro es un acogedor y creativo mundo abierto en el que puedes dibujar pequeños pueblos, esculpir paisajes y dejar volar tu imaginación.

Los edificios se curvan y se adaptan de forma natural a los movimientos del ratón, la hierba se mece con el viento y no hay que gestionar recursos: solo pura satisfacción estética. Es el descanso perfecto de los juegos de estrategia de alto riesgo, ya que ofrece relajación y creatividad a partes iguales.

Lo que lo hace destacar:

Creación de formas libres con controles intuitivos, similares a los de un boceto.

Imágenes y un ambiente relajantes, perfectos para descansar.

Sin estrés, sin objetivos: solo creatividad y encanto.

Para más información Utiliza paredes curvas y la función de ajuste de caminos para diseñar pueblos orgánicos, al estilo de los cuentos de hadas, que transmitan vida y sean únicos.

Pequeño claro es la prueba de que la construcción de ciudades no siempre tiene por qué ser estresante. Se trata de belleza, fluidez y creación tranquila, ideal para los jugadores que construyen para relajarse.

★ Lo mejor para dibujar en la ciudad sin estrés Pequeño claro ¡Consigue una tarjeta regalo de Steam en Eneba!

15. El pueblo errante [Mejor escenario original]

Mi puntuación 7.8

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Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2022 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No: el desarrollador ha confirmado que no hay planes de incluir un modo multijugador. Duración media de la partida 30-60 horas

¿Qué es lo que hace queEl pueblo errante¿único? Es unjuego indie único donde construyes tu asentamiento con un toque mágico. ¡Olvídate de las parcelas clásicas! Aquí, tu ciudad se encuentra sobre el lomo de un titán gigante llamado Onbu. Esto añade varias mecánicas de juego interesantes. A la hora de construir estructuras, es extremadamente importante tener en cuenta los movimientos de esta enorme criatura.

Fundar un asentamiento a lomos de un titán colosal llamado Onbu no es lo habitual, pero es precisamente lo que hace que este juego indie de construcción de ciudades destaque. Debes equilibrar las necesidades de tus aldeanos mientras cuidas de Onbu y te abres paso por biomas cambiantes llenos de veneno y tormentas. Pasé más de 30 horas explorando el juego, y el estilo artístico al estilo Studio Ghibli me cautivó incluso antes de que empezaran las fases de supervivencia.

He revisado minuciosamente Steam Cifras… 224 000 copias vendidas, más del 91 % de reseñas «muy positivas» y un máximo de jugadores cercano a los 5800. Bueno, sé que no soy el único al que le ha cautivado.

Lo que lo hace destacar:

Simbiosis entre el pueblo y Onbu: tus decisiones de equipamiento influyen en cómo se mueve y reacciona Onbu.

Rompecabezas de biomas: los entornos hostiles te obligan a replantearte la distribución de los recursos.

Imágenes impresionantes y un peligro acechante.

Para más información Sigue la trayectoria de Onbu para ubicar las granjas y los recursos donde resulten más rentables.

Con su sistema de construcción de bases único y sus fascinantes gráficos, The El pueblo errante es la definición misma de «único» en el género de la construcción de ciudades. Si quieres evadirte a un mundo diferente y fuera de lo común, entonces deberías jugar a este juego ahora mismo.

★ El mejor escenario único El pueblo errante ¡Consigue una tarjeta regalo de Steam en Eneba!

16. Endzone: Un mundo aparte [El mejor juego de construcción de ciudades postapocalíptico]

Mi puntuación 7.6

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 [PC], 2022 [Consolas] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, por ahora solo para un jugador; no se ha anunciado ningún modo multijugador. Duración media de la partida 50–100 horas

Endzone: Un mundo aparte es un juego en el que tienes que construir y gestionar tu propio asentamiento en un mundo devastado por una catástrofe nuclear. Para la mayoría de los jugadores, Área de porteríasupondrá una auténtica prueba para tus habilidades de planificación y adaptación. El sistema de desastres del juego aporta una dinámica adicional a la jugabilidad.

Hay una belleza cruda en la brutalidad con la que te devuelve el golpe cuando te excedes. Esa presión inicial del juego, en la que hay que equilibrar la energía y la moral mientras se buscan puntos de alta radiación, es realmente intensa. Es el tipo de juego de construcción que enseña a través de los fracasos, no de tutoriales. Tras 30 horas de juego, dejarás de jugar de forma ocasional. Ese tipo de realismo es lo que hace que Área de porteríaHaga clic.

No se trata en absoluto de ir a lo seguro. Se trata ÚNICAMENTE de aprender why Algo ha salido mal. ¿Lo que más me molesta? Que no haya modo multijugador ni cooperativo con la comunidad, lo que hace que el contenido posterior a la campaña resulte un poco soso.

Lo que lo hace destacar:

Mecánicas de supervivencia exigentes que requieren previsión.

Fenómenos meteorológicos y catástrofes verdaderamente dinámicos.

Se nota que hay mucho en juego desde el primer minuto.

Para más información Hay que tener cuidado de no agravar la situación al llevar a cabo operaciones de descontaminación radiactiva durante épocas de sequía o de lluvia ácida.

Área de portería destaca por su brutal realismo ambiental y sus mecánicas estratégicas profundamente satisfactorias. Es la elección perfecta para los aficionados a los juegos de construcción de ciudades que buscan un verdadero desafío, no solo estética. ¿Te apetece descubrir más simuladores de colonias de alto riesgo? Echa un vistazo a nuestra selección juegos de supervivenciaresumen.

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17. Industrias de Titán [Lo mejor para la gestión de ciudades industriales]

Mi puntuación 7.4

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Plataformas PC Año de estreno 2023 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No: centrado en el modo individual; el modo multijugador no figura en la hoja de ruta actual Duración media de la partida 30-70 horas

Industrias de Titán te pone al mando de una ciudad que es más máquina que hogar. Estás construyendo en Titán, la luna de Saturno. Aquí, todo funciona gracias a los sistemas: fábricas, redes eléctricas, filtros de contaminación y los trabajadores atrapados en medio. No se trata tanto de la estética como de sacar el máximo rendimiento a una infraestructura estrecha y fría.

Diseñarás planos de fábricas y convertirás ruinas en beneficios, todo ello mientras una empresa rival espera para atacar. Además, el verdadero juego comienza cuando los sistemas se entrecruzan. El juego premia a los jugadores que piensan en múltiples niveles: la ubicación, el equilibrio energético, las zonas de contaminación y el agotamiento de los empleados. Es muy satisfactorio ver cómo tu red eléctrica se estabiliza segundos antes de que se produzca un ataque.

¿Mi mayor queja? Que no hay modo sandbox. Una vez que has visto toda la campaña, las posibilidades de experimentar se ven muy limitadas.

Lo que lo hace destacar:

Logística industrial eficiente y sin florituras.

Una identidad visual sólida y una interfaz de usuario clara.

Profundidad táctica sin una microgestión agobiante.

Para más información Agrupa las fábricas a lo largo de las rutas de los drones para reducir el tiempo de desplazamiento.

Industrias de Titán prima la precisión, no la ornamentación. Es ideal si buscas estructura y estrategia en tu forma de jugar.

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18. Kaiserpunk [El mejor juego de construcción de ciudades de historia alternativa]

Mi puntuación 7.2

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 50–120 horas

Kaiserpunk combina la construcción de ciudades con la estrategia a gran escala en una época alternativa de principios del siglo XX, donde las cadenas de producción, la distribución de los edificios y la logística son tan importantes como la diplomacia y la rivalidad entre facciones.

Lo que lo hace destacar:

Una compleja combinación de gestión urbana y estrategia global (producción, diplomacia y combate).

Un entorno único con un toque histórico y elegante.

Un juego muy centrado en los recursos y la logística, ideal para los jugadores a los que les gustan los sistemas complejos.

Para más información Céntrate desde el principio en crear cadenas de producción sólidas (como la agricultura → la industria manufacturera) y en garantizar la importación de recursos antes de lanzarte a iniciativas militares o diplomáticas: tu economía es la base de todo.

Kaiserpunk recompensa a quienes piensan a largo plazo y disfrutan construyendo economías sólidas y autosuficientes, en lugar de buscar resultados inmediatos. Se trata de una de las visiones más innovadoras sobre la estrategia industrial y una experiencia imprescindible para cualquiera que desee crear mundos a gran escala con un toque creativo y audaz.

★ El mejor juego de construcción de ciudades de historia alternativa Kaiserpunk ¡Encuéntralo en Eneba!

19. El reino volador [Lo mejor para ciudades flotantes]

Mi puntuación 7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, siempre es para un solo jugador Duración media de la partida 20-35 horas

Construye tu propio asentamiento volador en el El reino volador. Aquí no hay calles ni edificios que te resulten familiares, pero sí hay una enorme megaciudad flotante. A la hora de construir, es importante tener en cuenta no solo los recursos, sino también el peso de tu asentamiento para evitar una catástrofe. No te olvides de las necesidades de los habitantes locales.

La singularidad de la jugabilidad también se ve reforzada por la diplomacia. Tendrás que establecer sólidos vínculos económicos con los asentamientos terrestres. Tras más de 20 horas de juego, te darás cuenta de que haces una pausa no porque los sistemas sean demasiado complejos, sino porque los gráficos no dejan de cautivarte. Ver cómo una ciudad voladora brilla contra un atardecer púrpura mientras aparecen nuevos asentamientos es algo que nunca pasa de moda. Es tranquilo, pero no pasivo.

Lo que lo hace destacar:

Simulador de ciudades en el cielo con física realista.

La exploración está directamente relacionada con la expansión.

Un ritmo tranquilo sin sentirse vacío.

Para más información Equilibra la sustentación con grupos de peso. Distribuye el peso de manera uniforme para mantener la altitud y la velocidad.

El reino volador ofrece un juego de construcción de ciudades con altura y corazón. Ideal si te gusta la estrategia que vuela. Si lo tuyo es la exploración, echa un vistazo a nuestras recomendaciones para el los mejores juegos de aventurasSiguiente.

★ Lo mejor para las ciudades flotantes El reino volador ¡Encuéntralo en Eneba!

20. Foundation [El mejor juego de construcción de ciudades medievales con un ambiente acogedor]

Mi puntuación 6.9

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Plataformas PC Año de estreno 2025 [lanzamiento completo] Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No – solo para un jugador Duración media de la partida 40–100 horas

Fundación te sumerge en un territorio medieval virgen y te permite construir sin cuadrículas rígidas ni reglas fijas. Cada estructura crece de forma natural. Los aldeanos deciden dónde establecerse, cómo trabajar y qué priorizar. Tú reaccionas al paisaje, no lo ignoras. Las colinas ralentizan el movimiento. Los ríos dividen tu economía. El resultado es una aldea que se parece más a un ecosistema que a una hoja de cálculo.

Está diseñado para jugadores a los que les gusta el control tranquilo y el impulso creativo. La libertad es real, pero también lo es la necesidad de planificar con antelación o arriesgarse a sufrir escasez de comida y espacio. Ver a alguien transportando bayas por toda la ciudad mientras suena la campana de la iglesia resulta extrañamente satisfactorio. ¡Y la nueva interfaz de usuario y la compatibilidad con mods potencian aún más sus puntos fuertes! ¿El inconveniente? No hay conflictos ni retos en las últimas fases del juego, por lo que el ritmo se mantiene relajado durante toda la partida.

Lo que lo hace destacar:

Edificio de aldeano sin ubicación fija.

Efectos visuales impactantes y recorridos urbanos llenos de vida.

Ideal para una planificación minuciosa, al estilo «sandbox».

Para más información Empieza cerca de un río o de la costa y agrupa las casas, los mercados y las instalaciones de producción. De esta forma, reducirás al mínimo el tiempo que tus aldeanos tardan en desplazarse y mantendrás tu economía en marcha desde el principio.

Fundaciónconvierte la planificación silenciosa en algo personal. Si buscas un juego de construcción de ciudades que ofrezca libertad y no tenga límites de tiempo estresantes, esta es tu mejor opción. Si quieres una experiencia de construcción aún más abierta, echa un vistazo a esta lista de los los mejores juegos de mundo abierto que fomentan el juego libre.

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21. Planetbase [Lo mejor para la simulación de colonias espaciales]

Mi puntuación 6.8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Compatibilidad con el modo multijugador y cooperativo No, solo para un jugador Duración media de la partida 20-40 horas

Planetbase Es otro juego de estrategia de construcción de ciudades espaciales en el que debes construir tu colonia en un planeta hostil. Tus colonos llegan con unos pocos suministros, y tienes que conseguir recursos y construir refugios antes de que llegue la próxima erupción solar. Cada planeta tiene sus propias particularidades, y fracasarás unas cuantas veces antes de descubrir el orden correcto de las acciones. Se trata de sobrevivir gracias a la organización, no a la rapidez.

Cada recorrido te enseña algo nuevo. No hay lugar para clics inútiles, ya que solo la eficiencia te permite seguir adelante. Con más de un millón de propietarios en Steam, lleva mucho tiempo siendo uno de los favoritos de los jugadores a los que les gusta la construcción compacta y centrada en los sistemas. El mayor inconveniente es que los controles de la cámara resultan algo rígidos, sobre todo cuando intentas gestionar la disposición durante las catástrofes.

Lo que lo hace destacar:

Una estrategia de supervivencia sin florituras ni relleno.

La dificultad específica de cada planeta te obliga a cambiar de estrategia.

Satisface a los jugadores a los que les gustan los sistemas con mecánicas bien definidas.

Para más información Construye un centro de control cuanto antes y conéctalo a las torres de agua y a los paneles solares para poder activar la alerta amarilla o roja durante las erupciones solares y las tormentas de arena. ¡Esto debería garantizar la seguridad de tus astronautas y el buen funcionamiento de tu base!

Planetbase es un juego de pura supervivencia en el espacio. Si te gusta dominar sistemas complejos y reaccionar ante el caos del entorno, vale la pena que le dediques tiempo.

★ Lo mejor para la simulación de colonias espaciales Planetbase ¡Encuéntralo en Eneba!

En resumen: ¿Cuáles son los mejores juegos de construcción de ciudades para jugar en 2025?

Los mejores juegos de construcción de ciudades de 2025 combinan creatividad, estrategia y profundidad de sistemas en una amplia variedad de escenarios, desde pueblos centrados en la supervivencia hasta megaciudades futuristas. Títulos como Cities: Skylines II, Fundación, y El reino volador destacan por su equilibrio entre accesibilidad y complejidad.

En la lista encontrarás juegos centrados en la planificación urbana, la gestión de recursos, la diplomacia o la colonización espacial, dependiendo del tipo de desafío que busques. Estos juegos gozan de gran popularidad entre los jugadores de PC y de consola por su funcionalidad avanzada, su rejugabilidad, la flexibilidad de su diseño, sus desafiantes retos y sus mundos de juego únicos.

¿Qué juego de construcción de ciudades deberías probar primero?

Elegir elel mejor juego de construcción Depende de lo que quieras gestionar, mejorar o desarrollar. Aquí tienes una guía rápida para ayudarte a decidir:

Fundación : Ideal para un desarrollo urbano tranquilo sin sistemas de ubicación rígidos.

: Ideal para un desarrollo urbano tranquilo sin sistemas de ubicación rígidos. El reino volador : Ciudades flotantes con equilibrio de peso y movilidad en tiempo real.

: Ciudades flotantes con equilibrio de peso y movilidad en tiempo real. Cities: Skylines II : La mejor opción para diseños a gran escala y control práctico del tráfico.

: La mejor opción para diseños a gran escala y control práctico del tráfico. Industrias de Titán: Sistemas de cuadrícula de estilo industrial con planificación de la producción por fases.

Si lo que buscas es funcionalidad y libertad para el jugador, Cities: Skylines II and Fundación ambos son buenos puntos de partida.

¿Cómo se elige una plataforma segura para comprar artículos y claves de videojuegos?

A la hora de comprar contenido digital, lo importante es evitar a los vendedores poco fiables y los largos tiempos de espera. Tanto si estás creando una colección de juegos de construcción de ciudades como si estás comprando contenidos descargables para juegos de simulación, lo último que quieres es una clave dudosa que no se active.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Etiquetado claro de la plataforma [Steam, Epic, GOG] y seguimiento de la entrega inmediata

[Steam, Epic, GOG] y seguimiento de la entrega inmediata Política de reembolso transparente en caso de problemas importantes o retrasos

Opciones de pago fiables sin comisiones de cambio ocultas

Una sólida trayectoria de participación comunitaria y valoraciones enviadas por los usuarios

A la larga, los jugadores suelen quedarse con un una plataforma digital de confianza para artículos de videojuegos a buen precio como Eneba. Gestionan de forma constante grandes volúmenes, restricciones regionales y campañas de ventas sin ningún tipo de problema. El precio por sí solo no basta para que una plataforma merezca la pena. La funcionalidad, la rapidez y la fiabilidad son más importantes.

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