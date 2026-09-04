Los mejores juegos de Spider-Man de 2026: los 8, clasificados y analizados

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Solo ha habido un puñado de videojuegos de Spider-Man de los que merezca la pena hablar, así que ver una lista con los videojuegos de Spider-Man clasificados uno al lado del otro facilita identificar qué títulos destacan realmente por encima del resto.

En este momento, ese título se lo lleva «Spider-Man 2 de Marvel», lanzado en 2023, que se erige como el mejor juego de Spider-Man en general porque Insomniac por fin ha dado en el clavo con la historia del simbionte que los fans llevaban años esperando, al tiempo que ha conseguido que Miles siga siendo tan esencial como Peter.

El estudio ha dedicado tres generaciones de consolas a perfeccionar las mecánicas de desplazamiento —una evolución que sitúa sus lanzamientos entre los mejores juegos de Spider-Man, y que los aficionados a los juegos de Spider-Man en PS4 pueden seguir directamente hasta esta última secuela para PS5—.

Aun así, los títulos más antiguos que aparecen más abajo también merecen un reconocimiento especial, ya que varios de ellos definieron cómo se supone que debe ser la experiencia de un juego de Spider-Man.

Nuestra selección de los mejores juegos de Spider-Man

Cada una de estas tres selecciones se ha ganado su puesto al destacar en algo que ninguna otra entrega de esta lista puede igualar, ya sea por tener la historia más sólida, la mayor facilidad de acceso o la mejor relación calidad-precio.

1 Marvel's Spider-Man 2 The top pick among the best Spider-Man games, pairing a dual-protagonist symbiote story with the highest Metascore in the franchise. Comprar ahora 2 Marvel's Spider-Man Remastered The most accessible entry point, available on PC, PS4, and PS5 at once with a complete story that stands on its own. Comprar ahora 3 Marvel's Spider-Man: Miles Morales A shorter, cheaper way into the franchise, built around Miles’s Venom powers and a tight, wintertime Harlem story. Comprar ahora

El resto de la lista también tiene su propio encanto, desde una saga de simbiontes basada en las decisiones del jugador hasta cuatro Spider-Men de universos alternativos en un solo juego. Sigue desplazándote para ver la cuenta atrás completa.

Los 8 mejores juegos de Spider-Man para que te sientas como un auténtico superhéroe

Crear uno de los mejores juegos de Spider-Man no consiste solo en pegarse a las paredes o aporrear botones, sino que requiere una combinación precisa de impulso basado en la física, lanzamientos fluidos de telarañas, combate acrobático y una historia que capte el peso emocional que se esconde tras la máscara.

Desde la potente trilogía moderna de Insomniac para PS5 hasta los clásicos fundamentales de la década de los 2000 y una aventura de LEGO apta para toda la familia, aquí están los ocho mejores juegos de Spider-Man, clasificados desde sólidos éxitos retro hasta la obra maestra definitiva de superhéroes.

1. Spider-Man 2 de Marvel [El mejor juego de Spider-Man en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Año de lanzamiento 2023 Desarrollador y editor Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 90

Insomniac Games desarrolló «Spider-Man 2 de Marvel» para Sony Interactive Entertainment y Marvel Games. El juego se lanzó en exclusiva para PS5 en 2023 y, desde entonces, se ha mantenido como uno de los mejores títulos para PS5, hasta que en 2025 se lanzó una versión para PC a través de Steam y Epic Games Store.

El juego divide su campaña entre dos héroes jugables, Peter Parker y Miles Morales, y centra su historia en un arco argumental sobre un simbionte que convierte a Peter en el huésped de Venom durante una parte de la trama.

Brooklyn y Queens se incorporan al mapa por primera vez en la serie. Con ello, el desplazamiento mejora notablemente. Las «alas de telaraña» permiten a ambos héroes planear sobre los tejados entre balanceo y balanceo, y cada uno de ellos adquiere nuevas opciones de combate basadas en su parte de la historia del simbionte: los poderes del traje negro de Peter y las habilidades de Venom de Miles.

Cualquiera que eche un vistazo a la biblioteca de juegos de Spider-Man para PC debe tener en cuenta un requisito antes de comprarlo a través de Steam o de la Epic Games Store: necesitarás vincular una cuenta de PSN para jugar, incluso fuera de las consolas PlayStation.

Aunque algunos jugadores siguen buscando juegos online específicos de Spider-Man con modos multijugador, Spider-Man 2 de Marvel demuestra que un enfoque centrado en el modo para un solo jugador, respaldado por una puntuación de 90 en Metascore, ofrece la experiencia definitiva sin necesidad de un lobby competitivo online.

He dedicado unas 30 horas a la campaña, y solo las mejoras en el desplazamiento ya demuestran por qué este título merece estar en lo más alto de cualquier lista de los mejores juegos de Spider-Man, ya que volver a jugar a títulos anteriores supone, en comparación, dar un paso atrás.

Si quieres probarlo antes de comprarlo, aquí te explicamos cómo conseguir «Spider-Man 2 de Marvel» gratis.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

2. Spider-Man de Marvel: Remasterizado [El mejor punto de partida para los nuevos jugadores]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5 Año de lanzamiento 2018 (PC: 2022) Desarrollador y editor Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 87 (OpenCritic, PC)

Spider-Man de Marvel: Remasterizado sigue siendo uno de los mejores juegos de Spider-Man que se pueden comprar hoy en día, y constituye la opción más sensata junto al espectáculo que ofrece Spider-Man 2 de Marvel.

La historia sigue a un Peter Parker ya con experiencia que intenta compaginar una relación que se va enfriando con su trabajo como civil, mientras Mister Negative y unos Sinister Six divididos amenazan la ciudad. Es la versión que la mayoría de la gente tiene en mente cuando piensa en los juegos modernos de Spider-Man, ya que fue «Remastered» el que introdujo la mayor parte de los sistemas de desplazamiento y combate sobre los que se basó posteriormente la secuela.

Todo, desde el combate hasta el modo foto integrado, se mantiene tal cual con respecto a la versión original, sin cambios, así que si ya has jugado a Spider-Man 2, reconocerás la mayor parte de inmediato.

El desplazamiento con telarañas sigue siendo igual de bueno años después, lo que consolida su estatus como uno de los mejores juegos de Spider-Man, mientras que el contenido adicional del mundo abierto, como los desafíos de Taskmaster, los objetos coleccionables y los lugares emblemáticos, ofrece a los jugadores mucho que hacer.

La disponibilidad multiplataforma es lo que distingue a esta entrega para los jugadores actuales; mientras que los juegos actuales de Spider-Man para Xbox no existen en las nuevas versiones, los jugadores de PC y PlayStation tienen acceso completo a esta obra maestra.

Es la única entrega de la saga principal que se vende a la vez para PC, PS4 y PS5, lo que la convierte en el punto de partida perfecto para los nuevos jugadores.

Si prefieres probarlo primero, merece la pena echar un vistazo a cómo conseguir Spider-Man de Marvel: Remasterizado gratis antes de gastarte ni un céntimo.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

3. Spider-Man de Marvel: Miles Morales [La mejor opción entre los spin-offs más cortos]

Nuestra puntuación Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5 Año de lanzamiento 2018 (PC: 2022) Desarrollador y editor Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Puntuación en Metacritic 87 (OpenCritic, PC)

Miles Morales protagoniza aquí su propia aventura independiente. Se trata de una entrega con formato de expansión que Insomniac ha creado para encajar entre los lanzamientos de la saga principal, en lugar de sustituir a uno de ellos. Se lanzó para PS4 y PS5 el 12 de noviembre de 2020, y la versión para PC le siguió en noviembre de 2022.

La campaña es, por diseño, más corta que la de Spider-Man 2 o la de la versión Remastered, y sustituye el contenido secundario de carácter abierto por una historia más compacta ambientada en invierno en Harlem, donde Miles se enfrenta al «Underground» y a los vínculos ocultos de un amigo de la familia con la banda de los Prowler. Sus poderes bioeléctricos de Venom y su capacidad de camuflaje sustituyen por completo al kit de simbionte de Peter, lo que confiere al combate un ritmo diferente al del resto de la franquicia.

Los críticos le han otorgado una puntuación de 85 en Metascore a la versión para PS5, y destaca como una de las mejores opciones entre los juegos de Spider-Man para PC para cualquiera que busque una historia concisa y llena de acción sin tener que comprometerse con una campaña de más de 20 horas. Recomendaría este título a cualquier jugador novato antes que otros.

Si el presupuesto es el factor decisivo, empieza por averiguar cómo conseguir Spider-Man de Marvel: Miles Morales gratis.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

4. Spider-Man 2 [La elección clásica más influyente]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox, GameCube, PC Año de lanzamiento 2004 Desarrollador y editor Treyarch / Activision Puntuación en Metacritic 83 (Xbox)

El concepto moderno de mundo abierto en el que el protagonista se balancea con sus telarañas tiene su origen en este juego. Treyarch desarrolló Spider-Man 2 para Activision como producto derivado de la película, y lo lanzó en 2004 para PS2, Xbox, GameCube y PC, coincidiendo con el estreno de la película de Sam Raimi.

Su sistema de balanceo basado en la física fija las telarañas a edificios reales, en lugar de a puntos de anclaje invisibles, y sentó las bases que todos los juegos posteriores de Spider-Man siguen imitando. El contenido secundario de libre exploración en torno a las misiones principales, los encuentros aleatorios con delitos, los objetos coleccionables y los objetivos secundarios repartidos por todo el mapa establecieron un patrón que pocos juegos de mundo abierto habían intentado a esta escala en 2004.

Considera esta entrega como un clásico y una pieza de coleccionista, ya que no está disponible en plataformas más recientes. De entre los mejores juegos de Spider-Man clasificados aquí, es el que ha marcado la pauta para todos los demás de la lista.

★ Most Influential Classic Pick Spider-Man 2 (2004) Compra en eBay

5. El Último Hombre Araña [La mejor opción para la campaña doble de Venom]

Nuestra puntuación Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox, PS2, GameCube, PC, Game Boy Advance, DS Año de lanzamiento 2005 Desarrollador y editor Treyarch / Activision Puntuación en Metacritic 78 (PS2)

Tras su título de 2004, Treyarch presentó una propuesta más peculiar, con unos gráficos totalmente en cel-shading inspirados en los cómics de El Último Hombre Araña, de Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Activision publicó «El Último Hombre Araña» en 2005 para múltiples plataformas, lo que lo convirtió en uno de los juegos retro de Spider-Man más memorables para Xbox durante la era de la consola original.

Nunca dio el salto a Xbox One ni a consolas posteriores.

La campaña separa la historia de Peter Parker de la de Eddie Brock, corrompido por un simbionte, y ambas se desarrollan en el mismo mundo abierto de Nueva York heredado de *Spider-Man 2*. Las misiones secundarias y la estructura de exploración libre se mantienen casi sin cambios, pero el tono se vuelve, en general, más ligero y más propio de las viñetas de cómic.

Si te criaste con la línea «Ultimate» de los cómics de Marvel, este es el juego de Spider-Man que más se acerca a ese estilo artístico en una consola. Yo seguiría considerándolo uno de los títulos con más estilo de la franquicia, aunque hoy en día necesites la consola original o tengas la suerte de encontrarlo de segunda mano para poder jugarlo.

★ Best Venom Dual-Campaign Pick Ultimate Spider-Man (2005) Compra en Amazon

6. Spider-Man: La red de las sombras [La mejor elección por su historia basada en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox 360, PS3, PS2, Wii, PSP, DS Año de lanzamiento 2008 Desarrollador y editor Shaba Games / Activision Puntuación en Metacritic 68 (Xbox 360)

El cambio de traje en tiempo real es el eje central del combate en este juego, lo que convierte a Spider-Man: La red de las sombras en uno de los mejores juegos de Spider-Man por la profundidad y creatividad de su sistema de combate. Spider-Man alterna entre su clásico conjunto de movimientos en rojo y azul y su forma de simbionte negro en pleno combate, y esta elección tiene consecuencias que van más allá de la apariencia.

Las decisiones tienen repercusiones en toda la historia. Aliarte con héroes como Lobezno y Luke Cage mantiene a Spider-Man en un camino más luminoso, mientras que reclutar a villanos infectados por el simbionte lleva la trama hacia un lado más oscuro, y los aliados elegidos cambian el desarrollo de misiones enteras.

La ciudad también reacciona. Una guerra de bandas provocada por Kingpin puede degenerar en una invasión total de simbiontes hacia la segunda mitad del juego y, dependiendo de las decisiones tomadas a lo largo del mismo, Nueva York se salva del abismo o cae en manos del propio ejército de simbiontes de Spider-Man. Los múltiples finales hacen que merezca la pena volver a jugar.

★ Best Choice-Driven Story Pick Spider-Man: Web of Shadows (2008) Compra en Amazon

7. Spider-Man: Dimensiones destrozadas [Mejor variedad de jugabilidad]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox 360, PS3, Wii, DS Año de lanzamiento 2010 Desarrollador y editor Beenox / Activision Puntuación en Metacritic 76

Cuatro Spider-Man diferentes protagonizan este título, cada uno procedente de una realidad distinta con su propio repertorio de movimientos. Amazing se balancea y lanza telarañas como cabría esperar; Noir se basa en el sigilo en un escenario ambientado en los años 30; 2099 planea y manipula el tiempo; y Ultimate se entrega a las peleas como un simbionte vestido de negro.

La historia gira en torno a cómo Mysterio rompe al principio una reliquia llamada la Tabla del Orden y el Caos, esparciendo sus fragmentos por las cuatro dimensiones y dando a Madame Web una razón para reunir a todos los Spider-Man en la misma batalla.

A diferencia de todos los demás títulos de esta lista, el juego se desarrolla nivel por nivel. Eliges una fase, la juegas de principio a fin y pasas a la siguiente. No hay ninguna ciudad por la que deambular ni contenido secundario esperando en un mapa.

Cada estilo de juego tiene su propio ritmo de combate y su lista de jefes, lo que garantiza que *Spider-Man: Dimensiones destrozadas* se gane un puesto entre los mejores juegos de Spider-Man en cuanto a acción por niveles.

Sigo pensando que la campaña Noir es la que más destaca, con sus asesinatos sigilosos y sus saltos entre las sombras por encima de las peleas directas.

★ Best Gameplay Variety Pick Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) Compra en Amazon

8. LEGO Marvel Super Heroes [La mejor opción para toda la familia]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3/PS4, Xbox 360/One, Wii U, 3DS, Switch Año de lanzamiento 2013 Desarrollador y editor Traveller’s Tales / Warner Bros. Interactive Puntuación en Metacritic 80

LEGO Marvel Super Heroes incluye más de 100 personajes jugables, y Spider-Man es solo uno más de una larga lista, a diferencia del papel protagonista que desempeña en todos los demás títulos de esta lista.

La historia enfrenta al universo Marvel al completo contra Loki y una serie de villanos que intentan construir un superarma apocalíptica, lo que da a Iron Man, Hulk, el Capitán América y a docenas de otros personajes el mismo protagonismo que a Spidey.

El combate pasa a un segundo plano frente a la resolución de puzles y la búsqueda de objetos coleccionables: la fórmula LEGO de destrozar entornos, cambiar de personaje para aprovechar sus habilidades únicas y buscar piezas ocultas en cada nivel.

Es la opción ideal para los padres que quieren introducir a los jugadores más jóvenes en el mundo de los superhéroes, ya que ofrece un contraste refrescante con las tramas más oscuras que se encuentran en los juegos modernos de Spider-Man para PS4 y PS5.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Clasificación completa de los juegos de Spider-Man

Aquí tienes la lista completa de los ocho juegos de Spider-Man clasificados según la acogida de la crítica, la época de lanzamiento y la jugabilidad general, para que te hagas una idea clara de la franquicia. Es el resumen completo para cualquiera que haya bajado directamente hasta el final.

La diferencia de puntuación entre el puesto 3 y el 4 es el salto más grande de la lista, lo que coincide con los cambios en la disponibilidad digital y en la evolución de las franquicias.

Cómo hemos clasificado estos juegos de Spider-Man

Dos criterios principales determinaron la clasificación de estos juegos de Spider-Man en nuestra lista definitiva.

Las puntuaciones agregadas de la crítica. Las puntuaciones de Metacritic y OpenCritic establecieron la referencia objetiva a partir de la cual partía cada candidato a mejor juego de Spider-Man.

Las puntuaciones de Metacritic y OpenCritic establecieron la referencia objetiva a partir de la cual partía cada candidato a mejor juego de Spider-Man. El impacto de la franquicia y la jugabilidad actual. La influencia histórica y la posibilidad real de adquirir un juego hoy en día sirvieron como criterios de desempate cuando las puntuaciones estaban muy igualadas.

Este segundo criterio es la razón por la que los cuatro títulos de la década de los 2000 —Spider-Man 2, El Último Hombre Araña, Web of Shadows y Dimensiones destrozadas— se sitúan por debajo de la trilogía de Insomniac, considerada la mejor de los juegos de PS5, a pesar del peso histórico que algunos de ellos tienen.

Spider-Man 2, en particular, inventó el sistema de balanceo en el que se basan todos los juegos posteriores, razón por la cual sigue ganándose un puesto en la columna «Mejor para» de la tabla de la clasificación completa, aunque su Metascore por sí solo no lo situaría en cuarto lugar.

La disponibilidad en las tiendas cambia con frecuencia a medida que llegan nuevas versiones de los juegos de Spider-Man para PC y los agregadores de reseñas recalculan las puntuaciones, así que ten en cuenta que estas clasificaciones solo reflejan la situación actual.

Próximos juegos relacionados a los que hay que estar atentos

Hay algunos proyectos que vale la pena marcar como favoritos y que se quedan justo fuera de esta clasificación; algunos están confirmados y otros siguen siendo rumores.

Título Fecha de lanzamiento Plataforma Sinopsis Wolverine de Marvel 15 de septiembre de 2026 PS5 El próximo juego de Marvel de Insomniac, ambientado en el mismo universo compartido que la trilogía de Spider-Man, pero centrado en Wolverine. Venom, de Marvel Rumores, 2027 Sin confirmar, se espera para PS5 Se rumorea que se trata de un spin-off de Insomniac aún no anunciado, centrado en Eddie Brock, que retomaría los hilos argumentales que quedaron abiertos en Spider-Man 2. Spider-Man 3 de Marvel Rumores, 2028 o más tarde Sin confirmar, se espera para consolas de nueva generación Una secuela aún no anunciada que continúa la trilogía de Insomniac; actualmente se especula que saldrá para consolas de nueva generación.

Fuera del mundo de los videojuegos, Spider-Man también llegó a los cines con «Spider-Man: Brand New Day», estrenada el 31 de julio de 2026. La hemos analizado en profundidad aquí; merece la pena leerla tanto si vas a verla por primera vez como si vuelves tras los créditos.

Mi veredicto general sobre los mejores juegos de Spider-Man

Spider-Man 2 de Marvel sigue siendo la mejor elección como mejor juego de Spider-Man en general. La razón se resume en una cifra y una decisión de diseño: una puntuación de 90 en Metascore respaldada por una historia con dos protagonistas que ningún otro título de esta lista se atreve a abordar, disponible tanto para PS5 como para PC.

Los lectores con un presupuesto limitado o quienes se acerquen por primera vez a la franquicia deberían empezar, en cambio, con *Spider-Man de Marvel: Remasterizado**.

Es uno de los mejores videojuegos para PC y la opción más asequible para una amplia variedad de equipos. Las familias deberían echar un vistazo a «LEGO Marvel Super Heroes», que sigue siendo uno de los pocos títulos de esta lista que se pueden comprar hoy en día sin tener que recurrir al mercado de segunda mano.

Los cuatro clásicos de la década de los 2000 siguen mereciendo la pena por su valor histórico, aunque ninguno de ellos se pueda comprar en formato digital en este momento, y Spider-Man 2 (2004) merece un reconocimiento especial por haber inventado la mecánica de balanceo en la que sigue basándose toda la franquicia.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes