16 juegos de terror para Xbox que te mantendrán despierto todo el año 2025

Sumergirse en los juegos de terror de Xbox es una auténtica descarga de adrenalina cada vez. Hay algo especial en sumergirse en un mundo aterrador, sabiendo que tienes que luchar, esconderte o correr para salvar la vida.

Quizá sea ese silencio inquietante que precede a que todo se vaya al traste. Quizá sean esas criaturas de pesadilla que acechan a la vuelta de la esquina. O quizá sea el lento desenlace de una historia alucinante que te hace cuestionarlo todo.

Si te encantan las películas de terror, el terror de supervivencia o las pesadillas psicológicas, baja las luces, sube el volumen y prepárate para sobrevivir.

Si eres un Xbox Si eres un jugador al que le encantan las películas de terror, los juegos de terror y supervivencia llenos de tensión o las retorcidas pesadillas psicológicas, no te faltarán experiencias aterradoras por descubrir. Desde juegos de terror en primera persona hasta brutales luchas por la supervivencia y acertijos que te pondrán los pelos de punta, aquí encontrarás algo que se te metirá bajo la piel.

Así que, baja las luces, sube el volumen y prepárate para luchar por tu vida. Los juegos más terroríficos no solo se juegan, sino que hay que sobrevivir a ellos.

Nuestras tres mejores recomendaciones de juegos de terror

Los juegos de terror vienen en todas las formas y tamaños, y todos son igual de terroríficos y geniales. Sin embargo, si hablamos de los que te quitan el sueño, hay algunos títulos que destacan por encima del resto y merecen una mención especial antes de adentrarnos en la lista completa con todos los detalles más jugosos:

Alan Wake 2 (2023) – Intenta encontrar una salida a tu propia historia, tan aterradora que te deja sin aliento, como novelista que no es capaz de escribir un final feliz ni siquiera cuando su vida depende de ello. Las pruebas de Outlast (2024) – Sumérgete en una experiencia de terror brutal y haz todo lo posible por sobrevivir a unos experimentos espantosamente retorcidos y sádicos. El miedo es tu única constante. Resident Evil Village (2021) – Enfréntate a criaturas grotescas y desentraña los oscuros secretos de un pueblo misterioso en esta escalofriante aventura de terror y supervivencia.

Por supuesto, esta breve lista es solo un pequeño adelanto de lo que está por venir. Como plato fuerte para todos los amantes del terror, hoy os traigo un total de 16 títulos. Seguidme y os prometo que no os decepcionaré.

Los 16 mejores juegos de terror para Xbox con los que alimentar tus pesadillas

Has venido en busca de la experiencia más aterradora: esa que te acelera el corazón y te mantiene en vilo mucho después de haber dejado de jugar. ¿Estás listo para una aventura de pesadilla que te hará tener miedo de apagar las luces? ¡Pues no esperemos más y sumérgete en los mejores juegos de terror para Xbox!

1. Alan Wake 2 [El mejor juego de terror psicológico con una trama destacada para Xbox]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Remedy Entertainment Duración media de la partida Alrededor de 25 horas

Alan Wake 2 no solo se cuenta entre las mejores experiencias de terror jamás creadas, sino que también es una de las los juegos con historias más cautivadoras Ahí fuera. Realmente te llega al alma, en el mejor sentido, y no puedo recomendarlo lo suficiente.

El juego es oscuro, extraño y, sinceramente, uno de los títulos más terroríficos a los que he jugado en mucho tiempo. La primera entrega ya era inquietante, pero esta secuela se adentra mucho más en el género del survival horror.

No dejas de cuestionar la realidad, de vagar por el Lugar Oscuro y de reconstruir una intrigante historia mientras intentas sobrevivir a los monstruos que surgen de tus pesadillas.

Lo que más me gustó fue cómo… parece una película de terror y un juego genial, todo a la vez. La narración es intensa, las imágenes son impresionantes y la atmósfera te acompaña durante mucho tiempo.

Ah, y ten en cuenta que está exactamente en el mismo Universo Conectado de Remedy con obras maestras como Control, Max Payne, yQuantum Break, aunque la relación con estos dos últimos sea un poco más complicada debido a cuestiones de derechos de autor. Creo que eso lo dice todo.

Mi veredicto:Una obra maestra del terror moderno: merece la pena jugarlo solo por su atmósfera y su historia. Es el tipo de juego que te sigue acompañando mucho después de que terminen los créditos.

2. Las pruebas de Outlast [La mejor pesadilla de supervivencia cooperativa]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Barriles rojos Duración media de la partida Aproximadamente 24 horas

Si te ha gustadojuegos independientes únicoscomoSuperar 1 and 2 pero me encantaría ver algo ambientado en el mismo universo que se nutra de la tensión y el trabajo en equipo, Las pruebas de Outlast Es, sin duda, uno de los mejores juegos de terror para ti. Se parece un poco a clásicos del género como «Dead by Daylight» y «La matanza de Texas», pero con un toque más personal.

Ambientado en unas retorcidas instalaciones de la época de la Guerra Fría, tú y hasta tres amigos os veréis obligados a participar en inquietantes experimentos dirigidos por la Corporación Murkoff. El juego se desarrolla en primera persona, lo que hace que cada momento se viva de forma muy cercana y personal. A veces, demasiado personal.

Combina a la perfección el juego cooperativo con el terror en estado puro. No solo estás huyendo de los enemigos, sino que intentas mantener la cordura. El ambiente es asfixiante, pero en el buen sentido.

Se puede jugar igual de bien en solitario, pero así, al cabo de un rato, se vuelve un poco repetitivo. Por suerte, para eso están los amigos. Así que reúnelos y sumérgete en esta experiencia de pesadilla que no olvidarás fácilmente.

Mi veredicto: Ideal para jugar con amigos; una pesadilla cooperativa implacable que se nutre de la tensión. Cada misión parece un descenso a la locura en el que el trabajo en equipo es tu único salvavidas.

3. Resident Evil Village [El mejor survival horror cinematográfico]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2021 Desarrollador Capcom Duración media de la partida Alrededor de 14 horas

Algunos de lostop Resident Eviljuegos son la razón principal de la popularidad del género de terror y supervivencia tal y como lo conocemos hoy en día. Pero tanto si has seguido toda la saga como si te acabas de incorporar ahora, la última entrega, Resident Evil Village, es un título perfecto para cualquier aficionado al cine de terror.

Desde el momento en que entras en ese pueblo aislado y nevado, te invade esa inquietante sensación de terror que esta serie sabe recrear tan bien. El escenario es precioso, pero está cargado de miedo, y eso es precisamente lo que lo hace tan bueno.

La combinación de criaturas terroríficas, combates trepidantes y momentos más tranquilos dedicados a resolver acertijos mantiene la intensidad y el equilibrio sin llegar a resultar aburrido en ningún momento.

Claro, no es la entrega más larga de la serie, pero la intensa experiencia que ofrece lo compensa con creces. ¿Y Lady Dimitrescu? Sí, ella sola hace que este juego sea inolvidable.

Mi veredicto: Elegante, aterradora e inolvidable: una obra imprescindible para los aficionados al cine de terror y supervivencia. Es una mezcla perfecta de acción, atmósfera y puro terror.

4. Alien: Aislamiento [La mejor clase magistral sobre el género de terror sigiloso]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Desarrollador Creative Assembly Duración media de la partida Alrededor de las 22:00

Si quieres algo que te ponga los pelos de punta, no te equivocarás con Alien: Aislamiento. Es el tipo de juego de terror y supervivencia que te mantiene en vilo de principio a fin, y es absolutamente genial. Se ha ganado un lugar entre los los mejores juegos de terror y supervivencia.

La historia se desarrolla en algún momento entre la primera y la segunda película de «Alien», y en ella te pondrás en la piel de Amanda Ripley, la hija de la emblemática Ellen Ripley.

Atrapado en solitario en una estación espacial en ruinas, tu única forma de sobrevivir es ser más astuto que un único alienígena imparable. Aquí no hay forma de abrirse paso a tiros. Tienes que esconderte, moverte sigilosamente y esperar que no te oiga respirar.

Lo que me encanta es cómo capta a la perfección la sensación de estar siendo perseguido. Es lento y tenso, y el alienígena aprende de lo que haces. No hay dos encuentros iguales., y la estética retrofuturista de «Alien» es perfecta, con un diseño de sonido que resulta aterrador justo en los momentos adecuados.

Sinceramente, diría que está a la altura de las películas. Así de buena es.

Mi veredicto: Puro terror en estado puro: el referente indiscutible del terror sigiloso. Cada encuentro con el Xenomorfo resulta terriblemente aterrador e impredecible.

5. Little Nightmares I y II [El mejor dúo de cuentos de hadas oscuros]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 y 2021 Desarrollador Tarsier Studios Duración media de la partida Unas 11 horas en total

Little Nightmares IYII son algunos de los más juegos de terror con un encanto único Son los mejores a los que he jugado nunca, y me han enamorado por completo.

Tanto el primer juego como la secuela te van calando poco a poco, con entornos inquietantes y criaturas grotescas que parecen sacadas de lo más oscuro de tu imaginación. Aquí no te enfrentas a enemigos. Te mueves a escondidas, te escondes y huyes.

Ninguno de los dos juegos es muy largo por sí solo, pero juntos conforman una de las mejores experiencias de terror que he vivido nunca. Tienen ese aire surrealista y onírico que, de alguna manera, los hace aún más aterradores.

Pero, sinceramente, todo —desde los gráficos y el diseño de sonido hasta la historia, la construcción del mundo y la atmósfera— es de primera categoría. Da la sensación de ser un cuento de hadas retorcido que ha salido terriblemente mal, y es absolutamente perfecto.

Mi veredicto: Breves, inquietantes y ingeniosas: dos joyas misteriosas que perduran en la memoria. Su horror onírico y su retorcido diseño del mundo las hacen imposibles de olvidar.

6. Resident Evil 4: Remake [Mejor reinterpretación de acción y terror]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, dispositivos móviles Año de estreno 2023 Desarrollador Capcom Duración media de la partida Alrededor de las 21:00

Resident Evil 4: Remake es uno de esos pocos remakes que realmente mejora un clásico sin perder lo que lo hacía especial. La nueva versión de este clásico de Capcom combina tiroteos cinematográficos con el ritmo trepidante que caracteriza allos mejores juegos de TPS.

En el clásicoResident Evil En este sentido, el juego cumple con todos los requisitos del género de terror y supervivencia: un buen ritmo, combates geniales y esa sensación constante de angustia que no da tregua.

El juego tiene un ritmo muy marcado. Tú lucha, explora y gestiona tus recursos sin sentirte nunca del todo a salvo.

Además, si este viaje, que ya es bastante largo, te parece demasiado corto, siempre puedes alargarlo al menos 6 horas másjunto con elCaminos separados El DLC, que es casi igual de bueno.

Mi veredicto: Un clásico perfeccionado: su ritmo trepidante y sus magníficos combates lo convierten en una obra imprescindible. Es la prueba de que incluso las leyendas pueden renacer con más fuerza.

7. Killing Floor 3 [El mejor festival de gore cooperativo]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 (próximamente) Desarrollador Tripwire Interactive Duración media de la partida tba

Killing Floor 3 es un shooter de terror cooperativo que promete ofrecer caos, sangre y adrenalina en estado puro. Partiendo del éxito de culto de los títulos anteriores, esta nueva entrega lleva todo un paso más allá: más gore, más tensión y más terror basado en el trabajo en equipo. Con su mezcla de tiroteos trepidantes y supervivencia en equipo, podría situarse fácilmente entre los Los mejores juegos de terror multijugador.

Ambientado en un futuro oscuro y distópico en el que los siniestros experimentos de la Corporación Horzine han salido terriblemente mal, tú y tu escuadrón os enfrentaréis a oleadas implacables de Zeds utilizando armas mejoradas, trampas y artilugios. El juego pretende crear una experiencia más envolvente con una IA más inteligente, entornos más detallados y elementos de supervivencia más intensos.

Con su mezcla de acción trepidante y atmósfera escalofriante, Killing Floor 3 se perfila como uno de los videojuegos de terror más esperados de Xbox en 2025: un juego imprescindible para los aficionados que buscan un terror cooperativo de alta intensidad.

Mi veredicto: A tener en cuenta: promete una carnicería y un terror cooperativos de primer nivel. Prepárate para un caos trepidante, gráficos de última generación y nuevos Zeds aterradores.

8. Remake de Dead Space [El mejor renacimiento de «Space Terror»]

Nuestra puntuación 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Motive Studio Duración media de la partida Alrededor de 16 horas

The 2023 Dead Space Esta nueva versión es otro remake más que no hace más que mejorar un clásico de terror de todos los tiempos. De alguna manera, te hace sentir aún más aislado y paranoico de lo que lo hacía el original.

La tensión va en aumento rápidamente y no desaparece. La nave cruje, parpadea y respira como si estuviera viva, y cuando los enemigos salen por el conducto de ventilación, cunde el pánico.

Da en el clavo en lo que debe ser un juego de terror y supervivencia, y si alguna vez has querido jugar a algo como Resident Evil pero en el espacio, no hay nada mejor que esto.

Para los aficionados al género de terror, es un juego imprescindible. Y si además te encanta juegos espaciales de primera categoría, es la perfección absoluta.

Mi veredicto: Aterradora, pulida y fiel: lo mejor del terror espacial. Tiene todo lo que tenía la original, pero es más oscura, más cruda y aún más inquietante.

9. Dying Light [La mejor película de terror de zombis con parkour]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Techland Duración media de la partida Alrededor de 36 horas

Dying Lightes como siMirror’s Edge se precipitó de cabeza al infierno de los zombis, y lo digo en el mejor sentido posible. Este juego es sencillamente excepcional.

Durante el día, saltas por los tejados y lanzas a tus enemigos por los precipicios de una patada voladora. Pero cuando cae la noche, pasas de ser un héroe de acción a entrar en pánico absoluto, huyendo de monstruos que son más rápidos y mucho más fuertes que tú.

Sin embargo,En realidad, es el modo cooperativo lo que hace que este juego pase de ser bueno a ser excelente. No hay nada como sobrevivir a este caos postapocalíptico con los amigos a tu lado.

Dying Light es sin duda una de las los juegos cooperativos más intensos de Xbox Lo he probado. Así que, si lo que buscáis tú y tus amigos es una experiencia de terror trepidante, no dejéis de probarlo.

Mi veredicto: Parkour emocionante de día, auténtico terror de noche: el modo cooperativo lo lleva a otro nivel. El cambio de la libertad al miedo cuando se pone el sol es una auténtica genialidad.

10. El mal que acecha [La mejor película de terror surrealista sobre supervivencia]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Desarrollador Tango Gameworks Duración media de la partida Alrededor de 20 horas

Otra pesadilla magistral inspirada en grandes clásicos de todos los tiempos como Silent Hill and Resident Evil, El mal que acecha es una versión terriblemente original de nuestro querido género de terror y supervivencia.

Aquí, en medio de toda esa acción trepidante y angustiosa, no solo tienes que preocuparte por gestionar los recursos y las municiones, sino también la resistencia. De repente, el sigilo se vuelve mucho más atractivo.

Algunos niveles son muy impredecibles y surrealistas, y el ritmo puede resultar extraño a veces, pero eso es precisamente lo que lo hace mejor. En un momento estás escabulléndote entre criaturas aterradoras y, al siguiente, te abres paso a tiros como si estuvieras en una película de acción.

Es una mezcla alocada de terror de supervivencia y terror psicológico, lo que lo convierte en uno de mis favoritos entre los juegos de terror de la última década. Si eres un fanático del terror y, por alguna razón, te lo has perdido, no deberías esperar ni un minuto más.

Mi veredicto: Irregular pero inspirador: un viaje brutal y surrealista que merece la pena vivir. Es caótico, inquietante e impredecible, en el mejor sentido de la palabra.

11. Outlast 1 y 2 [La mejor experiencia de pánico sin armas]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2013 y 2017 Desarrollador Barriles rojos Duración media de la partida Unas 16 horas en total

Si buscas juegos de terror que te provoquen esa sensación de pánico puro y te hagan sentir realmente indefenso, no hay mejor opción que Superar and Outlast 2. Créeme, te van a dejar hecho polvo.

En estos juegos no te dan armas. Solo una videocámara, tu ingenio y cualquier sombra en la que puedas esconderte. Solo por eso, ya son algunas de las experiencias más aterradoras que he vivido.

El primer juego te sumerge en un manicomio lleno de una aterradora imprevisibilidad, mientras que la secuela sube el listón con una secta inquietante, temas religiosos retorcidos y un pueblo remoto en el que parece que algo horrible te está observando constantemente.

Así que apaga las luces y prepárate para un horror como nunca has visto. Esta será una de las experiencias más aterradoras que hayas vivido jamás.

Mi veredicto: El pánico en estado puro en el mundo de los videojuegos: sin armas, solo miedo y huida. Redefinen la vulnerabilidad y llevan el terror psicológico hasta el límite.

and

12. Amnesia: El Búnker [La mejor tensión de supervivencia basada en el sonido]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 Desarrollador Frictional Games Duración media de la partida Alrededor de 8 horas

Amnesia: El Búnker te sumerge en un búnker de la Primera Guerra Mundial medio derruido, con apenas luz, munición escasa y una amenaza muy real acechando en los pasillos. Te atrapa en un laberinto de oscuridad y ecos devastado por la guerra, una experiencia imprescindible para los aficionados a lael mejorXbox juegos de supervivencia.

Este juego resulta realmente impredecible. Cada ruido cuenta, y cada segundo de luz es precioso. Es un juego de terror y supervivencia que se desarrolla de una forma cruda y dinámica, sin parecer guionizado.

Lo que más llama la atención es lo impresionante que es la IA. El monstruo puede colarse literalmente por cualquier sitio, así que, vayas donde vayas, nunca estarás del todo a salvo.

En comparación con los juegos anteriores de la serie Amnesia, especialmente el tan querido por todos El descenso a las tinieblas, esta entrega es más abierta y se basa en la física. Aunque no cuenta con la clásica mecánica de la cordura, lo compensa con un acabado mucho más pulido y un ambiente mucho más aterrador.

Amnesia: El Búnker es una experiencia absolutamente brutal, inquietante e inolvidable que realmente cumple con las expectativas. Si te encantó Alien: Aislamiento y no fue solo por el escenario espacial, tienes que probarlo.

Mi veredicto: Dinámico, opresivo e ingenioso: cada ruido cuenta. La tensión nunca desaparece, porque en ningún sitio estás realmente a salvo.

13. Phasmophobia [La mejor caza de fantasmas con reacción a la voz]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Kinetic Games Duración media de la partida Alrededor de 33 horas

Si nunca has gritado al micrófono durante una caza de fantasmas con tus amigos, es que no has jugado Phasmophobia como es debido. Y si aún no lo has probado, te lo estás perdiendo.

Estojuego de terror cooperativo da un giro al guion habitual, haciendo que investigas a los monstruos en lugar de intentar matarlos. Tú y tus amigos intentáis averiguar qué tipo de fantasma acecha el lugar antes de que os alcance, y la tensión se mantiene en todo momento.

¿Qué es lo que hace quePhasmophobia uno de los mejores juegos de terror de Xbox es la forma en que va creando poco a poco una sensación de terror. Es la espera, la respiración y el silencio antes de que todo se torzca de forma espantosa. Incluso cuenta con reconocimiento de voz.

El partido aún no ha terminado acceso anticipado, así que no esperes la perfección. Sin embargo, merece totalmente la pena dedicarle tiempo.

Mi veredicto: La mejor caza de fantasmas con amigos; los sustos inesperados nunca pasan de moda. Cada investigación resulta novedosa e impredecible gracias a su brillante diseño de sonido.

14. Dead Rising Deluxe Remaster [El mejor juego de mundo abierto caótico con zombis]

Nuestra puntuación 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Capcom Duración media de la partida Alrededor de 13 horas

Si quieres vivir una experiencia de terror un poco diferente, Dead Rising Deluxe Remaster es uno de los juegos de terror más extraños, divertidos y caóticos que hay, y precisamente por eso es tan genial.

Te has quedado atrapado en un centro comercial durante un brote zombi y tienes 72 horas para sobrevivir, salvar a la gente y conseguir la primicia en la piel del fotoperiodista Frank West. Pero aquí viene lo mejor: todo es un arma. Sí, todo.

Esta versión remasterizada tiene un aspecto fantástico, con un rendimiento más fluido y unos gráficos más nítidos, sin perder por ello ese peculiar encanto del juego original. Es más una tontería que un juego de terror y supervivencia, pero sin duda tiene momentos en los que se siente un miedo auténtico.

Si te apetece vivir una experiencia de terror un poco menos seria, para variar, esta es una de las los mejores juegos de zombis por sí mismo. Pruébalo y no te decepcionará.

Mi veredicto: Una carnicería zombi caótica y creativa: menos terror y mucha diversión. Es la elección perfecta cuando te apetece pasar miedo con un toque de humor.

15. Alan Wake Remastered [El mejor thriller psicológico clásico]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Remedy Entertainment Duración media de la partida Alrededor de 14 horas

No hay ningún otro juego que se le pueda comparar al primero Alan Wake. Es como adentrarse en una película de terror psicológico, solo que tú eres el guionista y tu historia cobra vida de la peor manera posible.

Para mí, es la historia que hace que este juego destaque de verdad. Es extraño, metatextual, está lleno de misterio y, sinceramente, es uno de los mejores del mundo de los videojuegos.

Al igual que en el segundo juego, La luz es tu mejor aliada, y en el combate primero va la linterna y después el arma. Es sencillo, pero resulta muy satisfactorio.

La remasterización mejora los gráficos para que se vean más nítidos que nunca. La única razón por la que este juego no ocupa un puesto más alto en la lista es su mecánica poco fluida.

No obstante, para los aficionados al terror a los que les encantan las buenas historias y el ambiente de terror de supervivencia con un toque original, este juego es una joya.

Mi veredicto: Una narrativa brillante con un toque retro. Juega por la historia, quédate por el ambiente. Es un recordatorio inquietante de cómo se debe hacer el terror psicológico.

16. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [La mejor historia de terror basada en las decisiones del lector]

Nuestra puntuación 7.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Desarrolladores Telltale Games, Skybound Games Duración media de la partida Unas 46 horas en total (5 juegos + DLC)

The Walking Dead: Telltale Los videojuegos estaban de moda cuando se estrenó la primera temporada allá por 2012. Sin embargo, si aún no los has probado, ahora es tu oportunidad perfecta.

Es como un programa de televisión interactivo en el mejor sentido de la palabra. Te ofrece una de las historias más desgarradoras y mejor escritas del género de terror.

Esta versión incluye todos los episodios, completamente remasterizados con imágenes mejoradas, menús y material extra sobre el rodaje. Incluye las cuatro temporadas, la 400 díasDLC, y elMichonne una historia independiente en un solo paquete.

No es un juego trepidante, y algunas decisiones parecen más bien una falsa sensación de elección, pero el miedo y todo lo demás que sientes son absolutamente reales. Uno de los mejores juegos de terror de Xbox, sin duda.

Mi veredicto: Emocionalmente devastador y atemporal: el terror basado en la trama en su máxima expresión. Cada decisión tiene un gran impacto y deja una huella emocional duradera.

Próximos juegos de terror para Xbox en 2026

Los aficionados al cine de terror tienen mucho que esperar este año: estas próximos juegos de terror en Xbox prometen mantenerte en vilo mucho después de que terminen los créditos. Desde el terror psicológico hasta el caos total de la lucha por la supervivencia, estas son las pesadillas más esperadas que llegarán en 2026:

Directiva 8020 (2026) – DeSupermassive Games, este juego de terror y supervivencia de ciencia ficción narra la historia de la tripulación de una nave colonial condenada al fracaso que lucha por sobrevivir tras estrellarse en Tau Ceti f. Prepárate para una narrativa cinematográfica, decisiones morales y ese característico Imágenes oscurastensión.

– DeSupermassive Games, este juego de terror y supervivencia de ciencia ficción narra la historia de la tripulación de una nave colonial condenada al fracaso que lucha por sobrevivir tras estrellarse en Tau Ceti f. Prepárate para una narrativa cinematográfica, decisiones morales y ese característico Imágenes oscurastensión. Resident Evil: Requiem (2026) – De Capcom La próxima gran entrega de la legendaria serie vuelve a las ruinas de Raccoon City. En ella, encarnas a Grace Ashcroft, analista del FBI, para desentrañar un nuevo misterio de bioterrorismo que combina la nostalgia con un terror fresco y trepidante.

– De Capcom La próxima gran entrega de la legendaria serie vuelve a las ruinas de Raccoon City. En ella, encarnas a Grace Ashcroft, analista del FBI, para desentrañar un nuevo misterio de bioterrorismo que combina la nostalgia con un terror fresco y trepidante. Reanimal (2026) – Esta inquietante aventura de terror cooperativo de THQ Nordic En este juego, tú y un dúo de hermanos debéis sobrevivir en una isla de pesadilla invadida por criaturas grotescas y mutantes. Prepárate para disfrutar de una tensión cinematográfica, la resolución de acertijos y una historia llena de emoción.

Estos próximos títulos demuestran que El 2026 será un año inolvidable para los aficionados al cine de terror – tanto si te gustan los escalofríos psicológicos, la supervivencia llena de acción o el terror que se va acumulando poco a poco, Xbox nos tiene reservada una sorpresa aterradora.

Mi opinión general sobre los juegos de terror para Xbox

En lo que respecta a los juegos de terror en Xbox, nunca ha habido un mejor momento para lanzarse. La plataforma lo ofrece todo, desde pesadillas con una trama tocaos cooperativo que te acelerará el corazón. Si quieres burlar a los monstruos, desentrañar misterios psicológicos o simplemente gritar con tus amigos, hay un juego esperándote para aterrorizarte justo como hay que hacerlo.

Si eres nuevo en el género, empieza con algo de estilo cinematográfico como Resident Evil Village or Alan Wake Remastered .

or . Para aquellos que viven en busca de la tensión que provoca el pánico, Alien: Aislamiento and Amnesia: El Búnker provocar puro miedo.

and provocar puro miedo. Y si lo que te apetece es un caos multijugador, Phasmophobia and Las pruebas de Outlast son las pesadillas por excelencia del modo cooperativo.

Sea cual sea tu gusto, una cosa es segura: Xbox cuenta con algunas de las mejores experiencias de terror que se han creado jamás. Baja las luces, coge el mando y enfréntate a la oscuridad sin miedo.

Preguntas frecuentes