Los 10 mejores juegos de terror para PC con los que pasar miedo de verdad en 2025

Los mejores juegos de terror para PC son mucho más que un montón de sustos baratos: te calan hondo. Crean una atmósfera, juegan con tus expectativas y mantienen tu pulso un poco demasiado alto durante todo el juego.

El género de terror para PC es donde realmente destaca. Con mecánicas más elaboradas y una narrativa más atrevida, estos juegos llevan el miedo por caminos ingeniosos, ya sea… un pánico gradual o un pánico total .

¿Listo para pasar un mal rato, pero de la mejor manera posible? Mi lista recoge los mejores juegos de terror para PC que te dejarán la cabeza a mil, pero que acabarás jugando de todas formas.

Nuestra selección de los mejores juegos de terror para PC

Hay algunos juegos de terror que son simplemente diferentes. Estos tres son los que siempre recomiendo en primer lugar: están diseñados con ingenio, son implacablemente espeluznantes y siguen siendo igual de buenos incluso después de docenas de horas de juego.

El infierno somos nosotros (2025) – Una nueva propuesta en el panorama de los videojuegos de terror que combina combates cuerpo a cuerpo brutales con una exploración surrealista. Es el tipo de aventura que te reta a luchar contra monstruos y contra tus propios miedos al mismo tiempo. Mira hacia fuera (2025) – Pura pesadilla. Este juego te atrapa en una casa espeluznante donde la realidad no deja de dar giros inesperados, y parece que cada habitación quiere matarte. Si buscas el juego más terrorífico de los últimos tiempos, puede que sea este. Condenado a muerte (2024) – Un juego cooperativo al estilo Souls en el que la muerte no es el final, sino una mecánica con la que realmente puedes jugar. Te obliga a ti y a tus amigos a coordinaros, a alternar entre personajes y a sobrevivir frente a jefes grotescos.

Estas tres son auténticas joyas. Sin artificios, solo un diseño magnífico, sustos ingeniosos y ese tipo de terror que te seguirá rondando la cabeza mucho después de haberlas terminado.

Los 10 mejores juegos de terror para PC: la lista definitiva para pasar miedo

La mayoría de los juegos de terror van y vienen, pero estos títulos se te quedarán grabados como algunos de los mejores juegos de terror a los que hayas jugado jamás. Desde sangrientos slasher hasta un inquietante terror psicológico, el PC alberga algunas de las mejores experiencias de terror que existen.

Estos son los títulos más destacados que realmente dé miedo y merecen un lugar en tu lista.

1. El infierno somos nosotros [El mejor juego de terror para disfrutar de una exploración y un combate surrealistas]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador El factor rebelde Duración media de la partida ~25-30 horas Características únicas Mundo semiabierto, sin puntos de ruta ni mapas; exploración con una rica historia, combate cuerpo a cuerpo personalizable mediante modificadores emocionales, gran cantidad de acertijos, con un dron como compañero y opciones de accesibilidad

El infierno somos nosotros es realmente algo único. Los desarrolladores se han atrevido mucho con este juego; decidieron dejarnos en un páramo inquietante, dejarnos deambular y dejar que la historia nos llegara de forma natural. Solo eso ya lo convierte en destacar entre la multitud de juegos de terror de supervivencia que son un simple «copia y pega».

Lo que realmente me ha convencido es el combate. Aquí no hay tiroteos aburridos; Todo son combates cuerpo a cuerpo y potentes golpes de espada. Ya me imagino la tensión de enfrentarme a esas criaturas retorcidas en unas ruinas sumidas en la más absoluta oscuridad, sabiendo que un solo error puede costarte muy caro. Para los fans de villanos emblemáticos de los videojuegos… los enemigos de este juego aportan un toque único al género del terror psicológico que te hará cuestionarte todo. Da la sensación de que buscan ese equilibrio perfecto entre la exploración, la supervivencia y los enfrentamientos brutales.

¿Y visualmente? El ambiente es increíble. Ciudades abandonadas devoradas por la naturaleza, letreros de neón parpadeando en la lejanía y monstruos que parecen auténticas pesadillas vivientes. La atmósfera, sinceramente, me recuerda a Control or Death Stranding, esa mezcla de belleza e inquietud que no se te olvida. Incluso el diseño de sonido de los avances me puso la piel de gallina, con todo ese eco y esos sonidos distorsionados.

Para más información No lo dudes si estás harto de los típicos juegos que solo buscan asustarte con sustos repentinos y quieres un juego de terror que realmente te permita explorar.

Mi veredicto: Este juego es el soplo de aire fresco que tanto necesitas en el género de los juegos de terror. Es una auténtica obra maestra y merece sin duda toda tu atención.

¿Qué opinan los jugadores?

Te quiero

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Este juego se inspira en muchos títulos conocidos de los géneros de terror y RPG, pero, de alguna manera, consigue abrirse su propio camino y aportar ideas frescas y originales.

2. Mira hacia fuera [Mejor obra de terror psicológico]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Desarrollador Francis Coulombe; Editor: Devolver Digital Duración media de la partida ~4–6 horas Características únicas Juego de rol de terror por turnos con perspectiva cenital ambientado en un edificio de apartamentos; gestiona las necesidades básicas para la supervivencia (hambre, higiene), recluta aliados, múltiples finales, gestión de recursos y relaciones sociales

Mira hacia fuera te sumerge de inmediato en el suspense. Estás atrapado en una casa donde nada permanece igual y cada pasillo parece cobrar vida. Aprovecha el clásicoSilent Hill ese ambiente, pero le da un giro para convertirlo en algo más opresivo. Si te gusta el cine de terror, esta es una de las el mejorJuegos para PCpor ahí.

Voy a ser sincero, Este juego me tuvo en vilo toda la noche. Entrar en una habitación, oír susurros y darme cuenta de que la distribución había cambiado me trastornó el sentido de la realidad. El ritmo es más lento que el de algo como el Superar serie, pero esa tensión va en aumento hasta el punto de que cada crujido parece un monstruo a la espera de atacar. A veces, me apetecía dejarlo todo y huir, pero precisamente por eso funciona.

Visualmente, capta a la perfección la atmósfera de un sueño febril. Las sombras se tragan los muebles, las luces parpadean como si tuvieran vida propia, y la forma en que la cámara se inclina sutilmente me hizo sentir, literalmente, desequilibrado. ¿El audio? Puro terror, con ráfagas de estática que me recordaron a las radios antiguas de Silent Hill.

Para más información Lo mejor es jugar solo, por la noche y con auriculares. No lo juegues con amigos, a menos que quieras que alguien se ría mientras tú te asustas.

Mi veredicto:Mira hacia fuera es aterrador como pocos juegos logran serlo. Este juego demuestra que no hacen falta mecánicas sofisticadas cuando se domina el arte del suspense.

¿Qué opinan los jugadores?

Jordan Biordi

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«Look Outside» es, sin duda, uno de los juegos más terroríficos a los que he jugado desde «P.T.», y eso es decir mucho.

3. Condenado a muerte [El mejor juego de terror tipo Souls con modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Trialforge Studio; Editor: Tate Multimedia Duración media de la partida ~4-5 h Características únicas Mecánica tipo «soulslike» basada en grupos, que permite cambiar entre guerreros caídos en pleno combate, cada uno con habilidades únicas; influencias culturales brasileñas en el arte y el ritmo; sistema de combos «Morphstrike».

Condenado a muerteme cautivó con su giro a la fórmula de los «soulslike»: La muerte no es un final, es parte del ciclo. Es uno de esos los mejores juegos cooperativos que os obliga a ti y a tu equipo a combinar habilidades, intercambiar identidades en pleno combate y adaptaros a un sistema de combate intenso que castiga cualquier vacilación.

Jugarlo en solitario es una pesadilla, pero con amigos se convierte en una pesadilla absolutamente divertida. Sincronizar mis cambios para contrarrestar el ataque de un enemigo o encadenar habilidades es una sensación increíble, aunque la dificultad puede echar para atrás a los jugadores ocasionales. Yo diría que el esfuerzo merece la pena, ya que cada victoria se siente como si estuvieras sacando a tu equipo de las garras de la muerte.

La presentación es sencillamente preciosa. La dirección artística se decanta por diseños grotescos, sangre que chorrea y armaduras retorcidas que parecen sacadas de un destino peor que el infierno. La banda sonora acompaña cada combate contra un jefe con un redoble de tambores que me acelera el corazón.

Para más información No te descuides con las paradas. Las paradas perfectas no solo te salvan la vida, sino que te abren oportunidades brutales para lanzar combos de Morphstrike que pueden dar un giro radical a la lucha en un instante.

Mi veredicto: Condenado a muerte No es para todo el mundo, pero si buscas un desafío de terror por equipos que convierta el modo cooperativo en puro terror, este es uno de los mejores juegos de terror a los que he jugado en años.

¿Qué opinan los jugadores?

Alexa, apaga las luces.

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Ya terminé «Deathbound» y me ha encantado 😀

4. Killing Floor 3 [El mejor juego multijugador sangriento]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador Tripwire Interactive Duración media de la partida ~16 horas Características únicas Un juego de disparos cooperativo contra hordas, empapado de sangre y con escenas sangrientas, que incluye un sistema de progresión en línea con modificaciones de armas, pases de batalla y juego cruzado para hasta 6 jugadores

Killing Floor 3 es mi favorita. Toma el gore característico de la serie, las oleadas de mutantes y el ritmo trepidante, y lo lleva todo al máximo. Como secuela, sabe a qué público va dirigida: jugadores que buscan sustos sin tregua y un trabajo en equipo que puede salvarte o acabar contigo.

¿Lo mejor de todo? Es pura diversión con los amigos. Las partidas parecen una atracción de feria sangrienta; me lanzo a la acción, arraso con los monstruos y rezo para que mi equipo no la cague. No pretende ser sutil como Frictional Games, pero lo respeto por apostar por la adrenalina pura. Si te gusta el caos… los mejores juegos de disparos para PC, esta se gana su puesto.

Dicho esto,puede resultar repetitivo tras sesiones prolongadas, ya que las oleadas de supervivencia pueden solaparse. Sin embargo, es un juego exigente, así que necesitarás un ordenador de sobremesa potente o un portátil para juegos de alta potencia si hablamos de ordenadores.

Los gráficos son alucinantes. Cada disparo en la cabeza salpica las paredes con trozos de carne, y la iluminación hace que esas hordas de mutantes resulten aún más espeluznantes. La banda sonora es la perfección del heavy metal, que mantiene mis partidas de pesadilla llenas de energía. Sin duda, uno de los los mejores juegos multijugador He jugado alguna vez.

Para más información No te limites a disparar: comunica. Un equipo que avise con antelación de las recargas, los suministros de munición y los zombis gigantes aguantará el doble de tiempo que un grupo de lobos solitarios.

Mi veredicto: Killing Floor 3 Es una aventura caótica, sangrienta y aterradora. No es una obra profunda, pero tampoco hace falta que lo sea; lo que importa es el recuento de víctimas.

¿Qué opinan los jugadores?

Noah Kupetsky

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Killing Floor 3 es sangriento, espectacular y muy divertido de jugar. Los tiroteos resultan impactantes y precisos, con menos restricciones a la hora de elegir las armas que quieres usar.

5. Remake de Silent Hill 2 [El mejor remake de terror psicológico]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Desarrollador Bloober Team; Editor: Konami Duración media de la partida ~16-20 horas Características únicas Una reedición llena de atmósfera con una cámara a la espalda, sonido y gráficos mejorados, nuevos rompecabezas y zonas, finales adicionales y objetos coleccionables, todo ello sin perder el tono y la narrativa del juego original

The Bloober Team tomó uno de los mejores videojuegos de terror jamás creados y lo adaptó para el público actual. ElSilent Hill 2 El remake no es solo nostalgia, es el terror reinventado. Mantiene la desgarradora historia de un hombre que persigue la sombra de su difunta esposa, al tiempo que mejora el combate y la exploración para una nueva generación. Para mí, el juego original y el remake se encuentran entre los los mejores juegos para un jugador, y punto.

Jugarlo me afectó más de lo que esperaba. Pasear por calles envueltas en niebla con unos gráficos modernos me pareció como una pesadilla hecha realidad. El ritmo es pausado, a veces demasiado lento para los gustos actuales, pero eso es precisamente lo que hace que los sustos surtan efecto. El diseño de los acertijos sigue siendo brillante, aunque algunos resultan un poco torpes en comparación con otros juegos más pulidos.

Visualmente, este es posiblemente el el remake más espectacular de un clásico del cine de terror Todavía. La niebla se desplaza y te envuelve, haciendo que cada callejón parezca peligroso. La banda sonora sigue calando hondo; combina un piano melancólico con chillidos que, literalmente, aún se me clavan en la cabeza.

Para más información Apaga las luces y ponte los auriculares. La niebla, el diseño de sonido, todo el ambiente… te impacta mucho más cuando dejas que el juego se apodere de tus sentidos.

Mi veredicto: Esta obra maestra sigue siendo uno de los mejores videojuegos de terror que existen. La nueva versión demuestra por qué Silent Hill 2 sigue siendo el rey del terror psicológico.

¿Qué opinan los jugadores?

Morsa Maravillosa

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Este juego ha sabido captar a la perfección la atmósfera, tenía un aspecto impresionante, en algunos momentos daba auténtico miedo y, al final, la historia era fantástica.

6. Alan Wake 2 [La mejor experiencia de terror basada en la narrativa]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Remedy Entertainment Duración media de la partida unas 16 horas para la historia principal Características únicas Una narrativa con dos protagonistas, numerosas referencias al universo de Remedy y gráficos mejorados con trazado de rayos

Alan Wake 2 Es, sin duda, uno de los videojuegos de terror con una trama más apasionante que he probado. Remedy Entertainment Esta vez se han decantado por el terror de supervivencia puro y duro; hay menos acción que en el primer juego, y se centra más en atmósfera, tensión y control narrativo.Si te gustajuegos de sigilo increíbles, esta es la definitiva.

Jugar tanto con Alan como con Saga me ofrece una variedad increíble. En un momento estoy reuniendo pistas en un tablero de investigación, y al siguiente me encuentro perdido en el mundo de pesadilla de Alan, donde la realidad se distorsiona a cada paso. El ritmo es más lento, claro, pero eso hace que cada combate sea mucho más intenso. A veces me hubiera gustado un poco más de acción, pero, sinceramente, ese desarrollo pausado encaja perfectamente con el ambiente.

Visualmente, este juego es una pasada. Los desarrolladores han hecho un trabajo impresionante con la iluminación; cada haz de luz y cada sombra parecen hechos a mano para ponerme los pelos de punta. Si a eso le sumamos la inquietante banda sonora y uno de los diseños de sonido más espeluznantes del mundo de los videojuegos, y tienes una experiencia de terror que no se te olvida nunca.

Para más información Escúchalo en la oscuridad con auriculares; si no, te perderás la mitad de la experiencia.

Mi veredicto: Alan Wake 2 es el referente indiscutible del cine de terror basado en la narrativa. No es el más terrorífico que hay, pero sí uno de los más inteligentes y con más estilo.

¿Qué opinan los jugadores?

JinxEsPerfecto

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Para mí, es uno de los mejores juegos de terror de los últimos años

7. Amnesia: El Búnker [El mejor juego de terror y supervivencia con una tensión implacable]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (por confirmar) Año de estreno 2023 Desarrollador Frictional Games Duración media de la partida 4-6 horas Características únicas Búnker semiabierto de la Segunda Guerra Mundial, monstruo controlado por IA, gestión de la luz y los recursos bajo presión

Amnesia: El Búnker lo reduce todo a la mera supervivencia. Solo estás tú, un búnker de la Primera Guerra Mundial y un monstruo que no deja de cazarte. Sin sustos programados, sin red de seguridad. Cada ruido que hacía me parecía una sentencia de muerte, y ese terror constante es precisamente por lo que funciona.

La IA dinámica de los monstruos hace que cada partida sea diferente. A veces me arriesgaba a registrar una habitación en busca de provisiones, solo para oír a la bestia arrastrándose por las paredes, y el pánico se apoderaba de mí al instante. Gestionar el combustible del generador es todo un juego de nervios en sí mismo; si se apagan las luces, básicamente estás acabado. No es un juego para todo el mundo (a algunos les puede parecer demasiado exigente), pero si te encanta un un buen juego de supervivencia para PC Si hay algo que pone a prueba tus nervios, esto es lo máximo.

Las imágenes sombrías del búnker, las luces parpadeantes y el sonido lleno de eco hacen que todo resulte agobiante, sobre todo si tienes un una televisión increíble para jugar. No es nada llamativo, pero el realismo es lo que transmite el miedo. Cada crujido en la oscuridad parecía una amenaza real.

Para más información No acumules provisiones, úsalas con cabeza. Si te mostras tacaño, acabarás muerto.

Mi veredicto:Amnesia: El Búnker Es uno de los juegos de terror más tensos a los que he jugado. Es brutal, pero si lo que buscas es auténtico terror de supervivencia, no hay nada que se le acerque.

¿Qué opinan los jugadores?

internetExtranjero

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Excelente. Un juego aterrador y apasionante, muy bien pensado y diseñado, con un guion evocador y cautivador.

8. El Protocolo Callisto [La mejor película de ciencia ficción sangrienta para los fans de Dead Space]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador Striking Distance Studios, dirigida por Glen Schofield Duración media de la partida ~10 horas Características únicas Un sombrío juego de terror y supervivencia de ciencia ficción ambientado en Calisto, sucesor espiritual de Dead Space

El Protocolo Callisto me tenía entusiasmado como el «Dead Space «sucesora», y en muchos sentidos lo consiguió: un sombrío escenario carcelario de ciencia ficción, monstruos grotescos y mucha sangre. No es perfecta, pero vaya, cuando el ambiente se anima, la cosa se pone fuerte.

El combate se basa principalmente en el cuerpo a cuerpo y en las esquivas, lo que La verdad es que al principio me pareció refrescante. Aplastar a las criaturas con una porra y encadenar golpes finales era una pasada, hasta que… empezó la monotonía. Al final, echaba de menos un poco más de variedad. El ritmo a veces se hace pesado, y los picos de dificultad pueden parecer un poco trampa. Aun así, si te gustan los enfrentamientos tensos y cuerpo a cuerpo en lugar de disparar a lo loco, te encantará.

Las imágenes son alucinantes: los modelos de los personajes y el nivel de detalle de las escenas sangrientas son de lo mejor que he visto nunca, sobre todo en un monitor para videojuegos de primera calidad. La iluminación de los pasillos de la prisión hace que cada uno de ellos resulte inquietante, y el diseño de sonido es pura pesadilla.

Para más información Si lo juegas, modera un poco tus expectativas; no es Dead Space, pero sigue dando unos sustos de verdad.

Mi veredicto: Calisto No es perfecta, pero es una experiencia de terror sombría y hermosa que merece la pena probar para los aficionados al terror de ciencia ficción.

¿Qué opinan los jugadores?

Rose Nasty

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Combates trepidantes y espectaculares, buenas interpretaciones de los actores, animaciones excelentes; es precioso y tiene una dirección artística genial

9. Pacific Drive [Mejor propuesta original de terror de supervivencia]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Desarrollador Ironwood Studios; Editor: Kepler Interactive Duración media de la partida ~13,8 horas Características únicas Conducción de supervivencia en una zona surrealista y llena de peligros; tu coche es a la vez tu compañero y tu salvavidas, con opciones de creación y personalización

Pacific Drive es sencillamente único. No se trata de huir de los monstruos con una escopeta, sino de sobrevivir al apocalipsis en tu destartalada camioneta. Sí, Tu coche es tu salvavidas, tu arma y tu refugio. No creía que un «juego de terror y supervivencia al volante» pudiera funcionar hasta que lo probé.

Cada salida a la Zona de Exclusión Olímpica es como jugar a la ruleta. Recojo piezas, esquivo anomalías y vuelvo a toda prisa al taller antes de que mi coche se desmorone, literalmente. La dificultad está en mantenerme en marcha. Me encantaba que cada partida fuera como una pequeña aventura, aunque a veces el azar me jugara una mala pasada.

Visualmente, es inquietante pero impresionante: cielos tormentosos, paisajes deformados y anomalías de neón que distorsionan la realidad a tu alrededor. La banda sonora es más atmosférica que aterradora, pero crea el ambiente perfecto de «un viaje en solitario por el infierno».

Para más información Trata a tu coche como si fuera tu personaje. Mejora con inteligencia o no llegarás muy lejos.

Mi veredicto: Pacific Drive Es uno de los juegos de terror y supervivencia más originales a los que he jugado. Es extraño, angustiante e inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

legomann97

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Sinceramente, es uno de los mejores juegos a los que he jugado. La historia en sí es buena, no espectacular, pero le doy un rotundo visto bueno.

10. Rostro [El mejor juego de terror psicológico desde P.T.]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 y Xbox Series X/S (Edición mejorada, 2021) Año de estreno 2020 (básica), 2021 (Edición mejorada) Desarrollador SadSquare Studio Duración media de la partida ~9 horas (historia principal), ~5–13 horas dependiendo del estilo de juego Características únicas Juego de terror psicológico inspirado en P.T., ambientado en una casa encantada, con mecánicas de cordura, inventario limitado, sucesos paranormales aleatorios y múltiples finales

Rostro es un juego de terror psicológico puro al estilo de P.T.… Una casa espeluznante, fantasmas inquietantes y un sistema de cordura que te castiga solo por quedarte en la oscuridad demasiado tiempo. Si lo que buscas es un juego de terror intenso y absolutamente angustiante, este es el tuyo.

Jugar de forma honesta me ha dejado destrozado en más de una ocasión. Recorrer aquella casa, oír susurros lejanos o el crujir de las puertas, sabiendo que no podía defenderme, hacía que cada paso fuera una tortura. El ritmo es brutal, pero esa es la idea. Algunas secciones se hacen pesadas y la lógica de los rompecabezas puede resultar un poco torpe, pero el ambiente lo compensat.

Los gráficos son tan fotorrealistas que la casa parece demasiado real. La iluminación lo es todo aquí; una bombilla parpadeante basta para crear el ambiente al instante. Si a eso le sumamos un diseño de sonido minimalista pero nítido, y tienes un juego de terror que no necesita sustos repentinos para ponerte los pelos de punta.

Para más información Juega a esto en sesiones cortas. Las sesiones largas te dejarán el cerebro hecho papilla.

Mi veredicto: Rostro Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido en el mundo de los videojuegos. Si quieres sentir auténtico pánico, este es tu juego.

¿Qué opinan los jugadores?

chico desaliñado

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He jugado a muchos juegos de terror y este está sin duda entre mis tres favoritos. La jugabilidad tiene un buen ritmo y es desafiante, pero no resulta demasiado confusa. La atmósfera es de 10 sobre 10.

Próximos juegos de terror para PC

El mundo del terror se va a poner de lo más alocado con los nuevos y alucinantes títulos que llegarán en 2026. Desde franquicias clásicas que se vuelven cada vez más terroríficas hasta nuevas pesadillas que ni siquiera podemos imaginar, esto es lo que nos mantendrá despiertos por las noches el año que viene:

Resident Evil: Requiem (2026) – Resident Evil vuelve, y esta vez promete llevar el terror a un nivel aún mayor. Prepárate para nuevos mutantes, una jugabilidad de supervivencia trepidante y una historia que te hará sudar la gota gorda. Va a ser la experiencia definitiva RE una experiencia para los aficionados que quieran enfrentarse a sus peores pesadillas.

– Resident Evil vuelve, y esta vez promete llevar el terror a un nivel aún mayor. Prepárate para nuevos mutantes, una jugabilidad de supervivencia trepidante y una historia que te hará sudar la gota gorda. Va a ser la experiencia definitiva RE una experiencia para los aficionados que quieran enfrentarse a sus peores pesadillas. Halloween (2026) – Ponte en la piel de Michael Myers e intenta sobrevivir a la pesadilla en Halloween. Este juego promete un terror trepidante mientras te mueves a escondidas, intentando burlar a un asesino implacable. Tiene todo el potencial para convertirse en uno de los juegos más interesantes en los que tú eres el villano.

– Ponte en la piel de Michael Myers e intenta sobrevivir a la pesadilla en Halloween. Este juego promete un terror trepidante mientras te mueves a escondidas, intentando burlar a un asesino implacable. Tiene todo el potencial para convertirse en uno de los juegos más interesantes en los que tú eres el villano. Reanimal (2026) – Reanimal lleva el terror animal a un nivel completamente nuevo. Prepárate para un mundo espeluznante y alucinante en el que te enfrentarás a criaturas retorcidas y desentrañarás un misterio de locos. Las bestias no son lo único aterrador en este juego.

El 2026 se perfila como un año repleto de terror alucinante y de pesadillas. ¡No apartes la vista, porque querrás vivir cada escalofriante segundo!

Mi opinión general sobre los mejores juegos de terror para PC

Si lo que te gusta es sumergirte en las mejores experiencias de terror, aquí hay algo para todos los gustos. Estas recomendaciones te acelerarán el corazón, te lo garantizamos:

Para los aficionados al terror psicológico → Alan Wake 2 . Un thriller atmosférico y alucinante que te sumerge en una trama retorcida en la que la realidad siempre está en entredicho.

. Un thriller atmosférico y alucinante que te sumerge en una trama retorcida en la que la realidad siempre está en entredicho. Para los adictos al cine de acción y terror → Killing Floor 3 . Un caótico juego de disparos cooperativo en el que te enfrentas a oleadas interminables de enemigos terroríficos.

. Un caótico juego de disparos cooperativo en el que te enfrentas a oleadas interminables de enemigos terroríficos. Para los amantes de la supervivencia → El infierno somos nosotros . Una pesadilla postapocalíptica con una jugabilidad oscura y envolvente y montones de secretos por descubrir.

. Una pesadilla postapocalíptica con una jugabilidad oscura y envolvente y montones de secretos por descubrir. Para un auténtico caos psicológico → Condenado a muerte. Una experiencia retorcida que te deja la cabeza a mil, arrastrándote a lo más profundo de su mundo oscuro.

Estos juegos te dejarán con la mente en blanco y harán que quieras volver a jugar una y otra vez. ¡Prepárate para una experiencia de terror sin igual!

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