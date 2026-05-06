11 juegos parecidos a «Little Nightmares: Twisted Journeys» en 2025

Pequeñas pesadillas se ha labrado un lugar único en el mundo de los videojuegos gracias a su atmósfera inquietante, su tensión silenciosa y ese miedo persistente que te hace preguntarte constantemente si te atreves a seguir adelante o si deberías dejarlo mientras aún puedas.

Hay algo en «Pequeñas pesadillas» que lo hace realmente inolvidable. Hay algo en la forma en que los sonidos inquietantes y el ambiente opresivo te sumergen en este mundo que resulta tan mágico y, a la vez, tan perturbador.

Ahora que has terminado «Pequeñas pesadillas», probablemente te estés preguntando: «¿Y ahora qué?». No te preocupes. ¡Yo te ayudo! He hecho un análisis exhaustivo y he elaborado una lista de juegos similares a «Pequeñas pesadillas» para ayudarte a elegir a qué jugar a continuación.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Pequeñas pesadillas

Si te ha encantado «Pequeñas pesadillas», estos tres juegos te transmitirán sin duda la misma atmósfera y te ofrecerán una experiencia de juego similar. Cada título aporta su propia visión de mundos inquietantes, tensión emocional y una narrativa minimalista, elementos que hacen que «Pequeñas pesadillas» sea tan especial.

Bramble: El Rey de la Montaña (2023) – Un juego de terror atmosférico de temática folclórica en el que guías a un niño a través de un oscuro mundo mítico escandinavo. Su misión es rescatar a su hermana, que ha sido secuestrada. Este juego ofrece una experiencia rica y atmosférica gracias a una combinación perfecta entre imágenes inquietantes y una narrativa profunda.

Pequeñas pesadillas III (2025) – Esta secuela introduce por primera vez el modo cooperativo online para dos jugadores, sin pantalla dividida local. Juega como Low (arco) o Alone (llave inglesa) a través de la región de Necrópolis de The Nowhere. La mecánica principal sigue combinando puzles de plataformas y una inquietud creciente.

Limbo (2010) – Un clásico atemporal que recrea el mismo terror minimalista, siguiendo la historia de un niño sin nombre atrapado en un bosque lúgubre, con un único objetivo en mente: sobrevivir resolviendo acertijos y avanzando. Ambientado en un mundo monocromático e inquietante, este juego te mantiene constantemente preguntándote qué te espera más adelante.

Estos son nuestrosLos 3 mejores juegoscomo Pequeñas pesadillas. Sigue leyendo para descubrir más títulos que ofrecen la misma atmósfera.

★ GANADOR Bramble: El Rey de la Montaña ¡Juega ahora!

11 juegos parecidos a «Pequeñas pesadillas» que te pondrán los pelos de punta

En esta sección se destacan todos los niveles más destacados que mejor capturan la tensión emocional y la hermosa mezcla de lo surrealista y el terror en Pequeñas pesadillas. Además, si alguno de los títulos que aparecen a continuación está actualmente en oferta, lo he indicado junto a sus enlaces de afiliados para que te resulte más fácil conseguirlos.

1. Bramble: El Rey de la Montaña [Lo mejor del cine de terror independiente de cuento de hadas sombrío]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Desarrollador Dimfrost Studio Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Terror folclórico, narrativa oscura Características únicas Mitología nórdica, enfrentamientos grotescos contra jefes finales, un mundo con animaciones muy elaboradas, tono trágico

In Brumble, guías a un niño a través de un retorcido mundo mítico escandinavo en su búsqueda para rescatar a su hermana, que ha sido secuestrado por criaturas míticas. Te adentrarás en densos bosques, ruinas abandonadas y paisajes retorcidos repletos de monstruos que solo pueden compararse con las peores pesadillas infantiles.

Al igual quePequeñas pesadillas, este juego utiliza escala para que el personaje parezca pequeño y impotenteen comparación con todo lo demás. Te hace sentir que el mundo que te rodea se ha construido para aplastarte como a un insecto.

Además de estas similitudes, ambos juegos implican el horror que se esconde a plena vista. El juego combina la inocencia con el miedo y pone el foco en la narración mediante el uso de imágenes y la fluidez.

El juego no te plantea acertijos imposibles, ni se centra directamente en el combate. Te ofrece la oportunidad de explorar sin dejar de mantenerte en vilo, con el temor constante de qué horror te espera a la vuelta de la esquina.

No tengo ninguna duda Pequeñas pesadillas Los aficionados se enamorarán de inmediato de este juego, ya que parte de la misma base emocional. Bramble te hará sentir vulnerable y asustado, pero también te dejará boquiabierto ante todo lo que está sucediendo y lo que te rodea.

2. Pequeñas pesadillas 3 [La última novedad de la serie Pequeñas pesadillas]

Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Año de estreno 2025 Desarrollador Supermassive Games Duración media de la partida ~5-7 horas para una partida estándar; ~10-15 horas para los que quieren completarlo todo. Ideal para A los aficionados a los juegos de terror atmosféricos de plataformas y puzles que busquen una experiencia cooperativa o individual con una atmósfera y una narrativa intensas. Características únicas Primer título de la serie con modo cooperativo online (Low con arco y Alone con llave inglesa), compatibilidad con Friend’s Pass, solo online (sin modo cooperativo local).

Pequeñas pesadillas III Salió a la venta el 10 de octubre de 2025 e introdujo por primera vez en la franquicia el modo cooperativo online. Se mantiene fiel al estilo de terror de plataformas y puzles que caracteriza a la serie, pero la pareja formada por Low y Alone le da un aire renovado. El cambio al modo cooperativo aporta una nueva tensión y sustos compartidos sin perder la atmósfera surrealista.

Recorreréis juntos «The Nowhere»: Low-bow, Alone-wrench… a través de fábricas deformadas y horrores de feria. Los gráficos destacan por su atmósfera; las reseñas han elogiado las intensas escenas y el regreso de esa sensación de «soy demasiado pequeño en un mundo de monstruos».

Aunque el modo cooperativo parece divertido, algunos de los que lo han probado han señalado la ausencia del modo multijugador local y algunos fallos ocasionales de la IA al jugar en solitario. El diseño de personajes compartidos hace que los rompecabezas y el terror se adapten al modo multijugador sin perder su esencia. Escenas de terror (como el gigantesco monstruo «Baby») crear tensión juntos. Además, las herramientas de la forma de lazo y la llave inglesa ofrecen cada protagonista tiene su propia personalidad y estilo.

3. Limbo [El mejor juego de plataformas cinematográfico en blanco y negro]

Plataformas PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS Vita, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2010 Desarrollador Playdead Duración media de la partida 3-5 horas Ideal para Terror minimalista, narrativa ambigua Características únicas Imágenes monocromáticas, animación de siluetas, acertijos basados en la física

In Limbo, te ves sumergido en un mundo sin saber qué ha pasado ni por qué estás allí. Tu personaje es un niño sin nombre que se despierta en un bosque oscuro, sin tener ni idea de qué hacer.

Todo lo que ves a tu alrededor es este lugar frío y sin color donde todo parece indicar que hay peligro. Parece que tu única opción es Ponte en marcha, intenta resolver los acertijos que te encuentres y esquiva las trampas y los peligros.

La mecánica del juego es bastante sencilla y se basa en Mecánicas de plataformas y puzles en 2D. Con funciones sencillas como saltar, pulsar, ytirar, enseguida captas la idea y te das cuenta de que debes centrarte por completo en lo que te rodea. No hay diálogos, ni música, ni un objetivo claro.

Se espera que descubras cuál es tu objetivo y cómo alcanzarlo. Una vez que averigües cómo funciona todo, te encontrarás resolviendo acertijos que desafían la gravedad, esquivando obstáculos mortales y superando momentos intensos que requieren sincronización y estar atento a lo que te rodea.

Ambos juegos se basan en minimalismocomo un medio para lograr grandes cosas. Te hacen sentir pequeño y frágiles. Ambas te dejan con una intensa sensación de incertidumbre y un temor persistente.

Limbo no viene con muchas instrucciones ni indicaciones y, al igual que Pequeñas pesadillas, te deja a ti la tarea de resolverlo todo. Si te gusta este tipo de juego, no te pierdas nuestra lista de los los mejores juegos indie, que incluye más títulos que ofrecen experiencias igualmente envolventes y enigmáticas.

4. Sombras blancas [La mejor experiencia distópica en 2,5D de desplazamiento lateral]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Monokel Duración media de la partida 3-4 horas Ideal para Narrativa distópica, metáforas visuales Características únicas Estética noir, matices políticos, transiciones cinematográficas

Sombras blancas se desarrolla en una ciudad distópica que parece que va a derrumbarse en cualquier momento. En esta ciudad, donde la luz se convierte en una fuerza letal y donde se mantienen encerradas en espacios reducidos criaturas aterradoras, tu personaje, un La chica cuervo, se ve envuelta en una aventura.

Está intentando liberarse de la despiadada jerarquía en un mundo donde la esperanza parece, en el mejor de los casos, remota. Ravengirl lucha por escapar de este régimen tiránico que intenta someterte mediante guardias intimidantes, maquinaria letal y un entorno opresivo.

El juego te sumerge en una atmósfera lúgubre y inquietante al combinar imágenes monocromáticas con comentarios sombríos. Encontrarás ciertos elementos bajo una iluminación intensa y otras en la oscuridad, lo que te da una sensación de horror industrial. Al igual que conLimbo, haysin diálogo. Sea lo que sea lo que el juego quiera transmitirte, el mensaje te llega a través de sus inquietantes imágenes y sonidos.

¿Qué?Pequeña pesadilla lo que más apreciarán los aficionados de este juego es su énfasis en la narrativa visual. Es como una novela visual. El terror no es directo, sino más bien simbólico, e incluso metafórico en ocasiones.Sombras blancas combina narrativas distópicas con la mecánica de los juegos de plataformas, lo que lo convierte en un título destacado entre los demás juegos de plataformas de este los mejores juegos de plataformasguía.

El escenario es otro aspecto que pone de manifiesto las similitudes entre estos dos juegos, con una arquitectura lúgubre y tonos contrastados. La última similitud, y quizá la más evidente, es el hecho de que ambos juegos narran el viaje de unos personajes que intentan sobrevivir en mundos fríos, inhóspitos y misteriosos.

5. En el interior [La mejor elección por su atmósfera y su narrativa sin diálogos]

Plataformas PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Playdead Duración media de la partida 3-4 horas Ideal para Terror distópico, juego de plataformas y puzles Características únicas Una paleta de colores apagados, animaciones fluidas y un final impactante

En el interiores un juego que consolida y perfecciona lo que Limbo presentado. Incluso se podría decir que es una edición mejorada del mismo. Te encuentras solo en una distopía surrealista, donde la arquitectura fría, las multitudes desalmadas y las máquinas despiadadas solo te transmiten un mensaje: «¡Aquí no eres bienvenido!» Con cada paso que das, descubres verdades ocultas y te enfrentas a nuevos peligros.

Desde el primer momento del juego, tienes la sensación de estar indefenso y vulnerable. En el interior no te lleva de la mano.Es simplemente te sumerge en este mundo sombrío y lúgubre, y no le importa en absoluto si sobrevives o si mueres en el acto. Te das cuenta enseguida de que tienes que empezar a correr, y corres sin parar. Pero no tienes ni idea de hacia dónde vas ni de qué estás huyendo. Esa es la idea del juego – dejar que seas tú quien lo averigüe todo, igual que con Pequeñas pesadillas.

Resuelves todo tipo de acertijos, y estos te abren el camino para seguir adelante. The Los acertijos están muy bien elaborados y son elegantes, pero los peligros no se explican con claridad. Acechan a tu alrededor y se intensifican con cada paso que das. Las imágenes juegan contigo, y el verdadero horror reside en la inquietante ausencia de contexto y explicación.

Al igual que enPequeñas pesadillas, Este juego se centra en vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido, y crecimientoa lo largo del tiempo. Implica una narración tranquila y un caos aterrador que, de alguna manera, está bajo control. Si te gustan las aventuras de terror en solitario, esta colección de Los mejores juegos para un solo jugador para PC te ofrecerá algunas opciones fantásticas en esta categoría.

Pequeñas pesadillas a los fans les encantaría cómo En el interiorte pone los pelos de punta, en lugar de gritarte, y cómo te cuenta tantas cosas sobre este mundo mediante imágenes, como si fuera una novela visual, y sonidos. Si Pequeñas pesadillaste atrajo,En el interior te atrapará y no te soltará.

6. Hollow Knight [Los mejores juegos de fantasía oscura al estilo Metroidvania, como Pequeñas pesadillas]

Plataformas PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Equipo Cherry Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Exploración al estilo Metroidvania, fantasía oscura Características únicas Ilustraciones dibujadas a mano, diseño de mundos no lineales, una historia rica y detallada

Hollow Knighttraeel horror y la melancolía se entrelazan para crear un hermoso mundo de decadencia y perseverancia. Este juego extraño y fascinante ofrece combateen primer plano, sin dejar de mantener el silencio escalofriante como una presencia dominante en él. Al tratarse de un juego que combina acción, plataformas y un marcado componente de exploración, Hollow Knightse encuentra entre losLos mejores juegos de Metroidvania por ahí.

Hollow Knight te sumerge de lleno en las ruinas de Hallownest, un reino de insectos sin límites cuyos días de gloria ya han quedado muy atrás. Lo primero que se oye son unos ecos inquietantes, y a tu alrededor se encuentran reliquias del pasado perdidas hace mucho tiempo.

Empiezas a caminar, sin un destino concreto en mente, y mientras exploras, te fijas en este precioso mundo dibujado a mano, que resulta tranquilo y da una sensación de soledad. A medida que te adentras en él, vas descubriendo sus secretos, y ya no te parece tan bonito.

Los nuevos peligros con los que te topas te dejan sin aliento, y ahora te das cuenta de que no puedes distraerte con el impresionante paisaje. Debes estar atento.

Hollow Knight logra un equilibrio perfecto juegos de plataformas, de aventuras y emocionante combate, lo que te proporcionará una experiencia emocionante. Para los amantes de la historia del juego, este título ofrece detalles legendarios que se entrelazan de forma ingeniosa en cada nivel.

Al igual que conPequeñas pesadillas, yHollow Knight, no se trata de instrucciones explícitas ni de mapas predefinidos que te guíen en tu viaje. Se trata de lo que queda sin decir, de los sentimientos y de la atmósfera. Se trata de esa hermosa mezcla de sonido e imagen que te transporta a ese estado mental que todos los…juego de terrorlos aficionados lo saben de sobra.

7. Una historia de papel [Las mejores historias sobre el medio ambiente]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Año de estreno 2022 Desarrollador Open House Games Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Resolución de acertijos, narrativa emotiva Características únicas Transformaciones de origami, acertijos sobre el medio ambiente, sin diálogos

In Una historia de papel, te pones en la piel de Línea, una pequeña figura de origami que ha cobrado vida en este mundo silencioso y oscuro. Tu recorrido te lleva por entornos cotidianos, como dormitorios, azoteas, túneles subterráneos, etc., cada uno de ellos a una escala cada vez más inusual y más desconocido para ti.

Aunque el mundo que te rodea te resulte extraño e intimidante, sabes que tienes lo que hace falta para salir adelante. Tienes un poder secreto: puedes convertirlo en cualquier figura de origami. Cambiar de forma será fundamental a medida que resuelvas los distintos acertijos que te esperan.

La esencia del juego reside en la transformación. La mecánica que lo define es la metamorfosis a través del origami. A medida que avanzas, vas adoptando nuevas formas. Te conviertes en una rana cuando hay que saltar, en un planeador cuando necesitas deslizarte por el aire o en una pelota cuando tienes que rodar.

La forma en que te transformas es muy elegante y fluida, y cada transformación te enseña a adaptar tus movimientos al nuevo entorno.

In Una historia de papel, igual que enPequeñas pesadillas y algunos otros juegos que he mencionado anteriormente, no hay combates ni diálogos. Solo hay movimiento, transformaciones silenciosas y amenazas imparables que se te echan encima. Todo lo que necesitas saber te lo transmiten a través de los detalles del entorno, las acciones de los personajes y la música.

Los aficionados aPequeñas pesadillas se sentirá como en casa aquí un mundo de tranquilidad y inmensidad. Como el Seis enPequeñas pesadillas, Line también es vulnerable, frágil y callada, y recorre un paisaje que parece indiferente a sus penurias.

8. Detención [Terror psicológico independiente con una atmósfera opresiva]

Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Desarrollador Red Candle Games Duración media de la partida 4-5 horas Ideal para Terror atmosférico, narrativa psicológica Características únicas Temas culturales taiwaneses, ambientación escolar, terror basado en hechos históricos reales

Detenciónte sumerge en el el ambiente asfixiante de un instituto durante el periodo en que Taiwán se encontraba bajo la ley marcial. Es una época en la que la vida cotidiana y la libertad se ven oprimidas, y el miedo se impone.

Este juego se enmarca en el género del terror psicológico, ya que es una mezcla de un inquietante reflejo de trauma histórico y la angustia que provoca el terror convencional.

In Detención, te pones en la piel de dos estudiantes que se encuentran atrapados en un instituto que se ha convertido en su peor pesadilla. El juego aborda con valentía los horrores del mundo real y temas oscuros que guardan un vínculo directo con la historia de Taiwán. La crudeza de todo ello, esa sensación de que está basado en hechos reales, hace que la experiencia resulte aún más inquietante.

Los gráficos del juego son sombríos y extrañamente cautivadores, con tonos apagados y paisajes lúgubres. Su atractivo único reside en la fusión de taiwanés folclore con el terror tradicional. ¿Qué traerá Pequeñas pesadillas que te vienen a la mente mientras juegas Detención es el ritmo pausado, que va creando tensión poco a poco y hace que te invada el temor a cada paso que das.

Pequeña pesadilla A los aficionados les encantará la atmósfera inquietante, el desarrollo gradual de la trama y la forma en que el entorno cuenta una historia inquietante.

9. Gris [Mejor juego de plataformas y puzles con el mejor diseño artístico]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Desarrollador Nomadic Studio Duración media de la partida 4-6 horas Ideal para Exploración artística, narración emotiva Características únicas Impresionantes gráficos dibujados a mano, mecánicas de juego basadas en los colores y una aventura centrada en la narrativa

Gris es el tipo de juego que te hace sentir como si te hubieras ido dentro de un cuadro. Las imágenes son una auténtica obra maestra y, para añadir más fuerza a la leyenda, los colores actúan como una capa narrativa, sacando a la luz emociones y elementos simbólicos.

El juego comienza presentándote Gris, una joven con un corazón frágil, emprende un viaje emocional para recuperar todas sus habilidades y vencer sus miedos. Podrás acompañarla en su transformación a medida que avanza. Serás testigo del cambio de sus colores y de su sanación.

La mecánica del juego es sencilla, pero intensa, mientras Gris se esfuerza por resuelve acertijos y explora este mundo tranquilo y sombrío a su alrededor. Hay sin combate, y la esencia y la belleza del juego residen en el una atmósfera rica y envolvente. Los retos a los que se enfrenta Gris tienen la capacidad de envolverte en su viaje emocional.

Para los aficionados a Pequeñas pesadillas, Gris saca a la luz esa sensación de vulnerabilidad. La combinación perfecta de dolor y belleza crea una experiencia inquietante que resuena en Pequeña pesadilla atmósferas, sin recurrir únicamente al terror en el sentido convencional. Ambos juegos ofrecen narrativas tranquilas y evocadoras, al tiempo que exploran los paisajes emocionales internos.

10. DARQ [Lo mejor del cine de terror indie surrealista]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Unfold Games Duración media de la partida 4-5 horas Ideal para Terror surrealista, acertijos que te harán devanarte los sesos Características únicas Entornos oníricos, mecánicas que desafían la gravedad, temas psicológicos

DARQ es el tipo de juego que te hace sentir como si acabaras de entrar en un una pesadilla. En este juego encarnas aLloyd, un niño que se ve atrapado en una pesadilla de la que no consigue despertar.

Mientras el mundo que te rodea cambia y se transforma, te dedicas a resolver acertijos que desafían las reglas de la realidad, al tiempo que intentas dar sentido a ese entorno extraño y aterrador. Las imágenes oscuras e inquietantes contribuyen a crear una atmósfera misteriosa.

In DARQ, todo lo que te rodea parece estar fuera de lugar, como si estuvieras avanzando a duras penas por un reflejo distorsionado de tus pensamientos y sentimientos. Da la impresión de que cada acertijo que resuelves te aleja aún más de la verdad, al desorientarte y mantenerte inquieto.

Al igual que conPequeñas pesadillas, DARQ te da la sensación de aislamiento, fragilidad, and pavor. Evoca una sensación de incertidumbre, en la que cada paso podría ser el último. El horror no reside en lo que te acecha, sino en el inquietante mundo que te rodea y en cómo te hace sentir tan pequeño e indefenso.

11. Pequeña desgracia [Un juego de terror atmosférico único en primera persona]

Plataformas PC, PlayStation, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Killmonday Games Duración media de la partida 4-5 horas Ideal para Humor negro, aventura con un fuerte componente narrativo Características únicas Un niño como protagonista, un estilo artístico único, una historia con tintes trágicos

Pequeña desgracia cuenta la historia de una niña curiosa llamada Desgracia, que tiene una imaginación desbordante y se embarca en una aventura para encontrar algo hermoso. A lo largo de su viaje, la acompaña una vocecita que parece hacerle más mal que bien. Su misión está llena dehumor negro, encuentros sobrenaturales, y un vasto mundo de rarezas.

En el juego, tú controlas Desgracia a través de un paisaje en el que todo lo que te rodea supone una amenaza difusa, y cada decisión que tomes puede cambiar el rumbo de su viaje. A medida que juegues, te preguntarás constantemente si lo que está sucediendo a tu alrededor es real o si todo forma parte de su retorcida mente. Las imágenes crean una escena fantástica con un estilo de dibujo a mano que te atrapa, pero bajo ellas se esconde una sutil sensación de miedo.

El juego ofrecePequeñas pesadillasvibraciones con suinquietante e impredecible escenas. Algo así comoPequeñas pesadillas, Pequeña desgraciatraeinocencia infantil lo pone en primer plano y lo combina a la perfección con ese mundo aterrador y retorcido.

Al igual que ocurre con algunos de los otros juegos que aparecen aquí, Pequeña desgracia no se basa en el terror puro, sino en la atmósfera que hace volar la imaginación. Para más títulos de aventura como Pequeña desgracia, esta lista de los los mejores juegos de aventuras te ofrece algunas opciones estupendas.

¿Qué es lo que hace quePequeña desgracia Un juego imprescindible para jugar después de «Pequeña pesadilla» es el hecho de que evoca el la misma sensación de insignificancia en contraste con lo que te rodea, y sin poder distinguir cuáles son los peligros reales que te rodean.

Mi veredicto general: ¿Qué juego está a la altura de Pequeñas pesadillas?

Si quieres empezar a jugar a alguna de estas fantásticas alternativas, ¿qué tipo de jugador eres? ¿Cuál es tu estilo?

Principiantes → Limbo . Accesible y perfecto si estás empezando a adentrarte en el género de los juegos de plataformas y puzles de terror.

→ . Accesible y perfecto si estás empezando a adentrarte en el género de los juegos de plataformas y puzles de terror. Para los fans de Pequeñas pesadillas → En el interior . Minimalista y conmovedor, todo en uno.

→ . Minimalista y conmovedor, todo en uno. Amantes de los juegos de plataformas y puzles → Bramble: El Rey de la Montaña . Terror folclórico, con una estética muy cuidada.

→ . Terror folclórico, con una estética muy cuidada. Indie game aficionados → Sombras blancas . Un diseño indie elegante y un ambiente inquietante.

→ . Un diseño indie elegante y un ambiente inquietante. Aficionados al terror «suave» → Pequeñas pesadillas III. Nuevo modo cooperativo, acertijos más complejos y toda la atmósfera de terror que tanto te ha gustado de la serie.

¿Qué opinan los jugadores en Reddit y Steam?

Juego Cita de un jugador Fuente Pequeñas pesadillas 3 «Jugué a este juego con un amigo y nos lo pasamos genial. Me gustó mucho la historia; la jugabilidad es probablemente una de las mejores que ha tenido la serie y, en general, creo que hace justicia a *Pequeñas pesadillas*. No te adentres en el juego esperando que sea una continuación de la primera y la segunda entrega, sino que lo consideres más bien una obra independiente, y así lo disfrutarás mucho más.»@Soup (Comunidad de Steam) Bramble: El rey de la montaña «Acabo de terminar Bramble: El Rey de la Montaña y la experiencia me ha dejado boquiabierto. La historia es muy oscura (no lo juegues si eres sensible a las tragedias), pero está magníficamente orquestada. La música siempre encaja a la perfección y las escenas son increíbles. El diseño de los personajes también es precioso (¡Skogsrå, gyatt!) y los monstruos son de pesadilla. Ahora, en cuanto a la jugabilidad. Imagina Pequeñas pesadillas con algunas peleas contra jefes finales difíciles».@Kagamid (Reddit) Hollow Knight «Es increíble lo bueno que es Hollow Knight»Unidad-00 (Reddit)

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Pequeñas pesadillas?

«Bramble: El Rey de la Montaña» es, sin duda, el juego más parecido a «Pequeñas pesadillas», ya que ofrece la misma atmósfera inquietante, la misma narrativa de desarrollo lento y la misma tensión.

¿Cuánto dura «Pequeñas pesadillas»?

Para disfrutar plenamente de Pequeñas pesadillas, se suelen necesitar entre cuatro y cinco horas. Es una aventura breve, pero muy impactante, que te deja con un cariño duradero por el terror sutil.

¿De qué trata Pequeñas pesadillas?

«Pequeñas pesadillas» trata sobre el miedo, la supervivencia y la huida. Contemplas un mundo retorcido desde la perspectiva de un niño y vives el horror sin que se pronuncie una sola palabra.

¿Es «Pequeñas pesadillas» solo un sueño?

La historia de Pequeñas pesadillas se desarrolla más como una pesadilla metafórica de un niño que como un sueño literal. Los creadores dejan muchos misterios abiertos a la interpretación y no confirman que se trate estrictamente de «solo un sueño».

¿Está «Pequeñas pesadillas 3» relacionado con el 1 y el 2?

Sí, «Pequeñas pesadillas III» forma parte del mismo universo que los dos primeros juegos. Presenta nuevos protagonistas y escenarios, pero mantiene los temas del miedo, la inmensidad y la huida de mundos monstruosos.

¿Ya ha salido «Pequeñas pesadillas 3»?

Sí. «Pequeñas pesadillas 3» salió a la venta el 10 de octubre de 2025 para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

¿Es «Pequeñas pesadillas» una trilogía?

Sí. La serie consta de tres títulos principales: Pequeñas pesadillas (2017), Pequeñas pesadillas II (2021) y Pequeñas pesadillas III (2025).

¿Cuál es mejor, «Limbo» o «Inside»?

Depende de los gustos. Limbo se centra en un minimalismo austero y en imágenes basadas en siluetas. Inside parte de esa base, pero con una narrativa más rica, acertijos más ingeniosos y un acabado más pulido. Para muchos jugadores, Inside se lleva la palma.