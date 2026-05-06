Los 20 mejores videojuegos de Halloween para pasar miedo y emocionarse en 2025

Ya ha llegado otra vez esa época del año: el aire empieza a refrescar, la estación dorada y fresca está en su apogeo, Y ha llegado de nuevo el momento de elegir a qué videojuegos de Halloween vas a jugar.

Tanto si buscas canciones para dar rienda suelta a tus gritos como si prefieres algo un poco más acogedor y festivo, aquí encontrarás lo que buscas. En esta lista, repasaremos 20 juegos geniales para esta temporada de Halloween.

Nuestra selección de los mejores videojuegos para Halloween

He recopilado una lista enorme de juegos de Halloween, pero estos tres son, sin duda, lo mejor de lo mejor en cuanto a terror se refiere. Captan a la perfección todo tipo de atmósferas, desde las más inquietantes y emotivas hasta las más desenfadadas y nostálgicas. Si solo vas a jugar a unos pocos esta temporada, que sean estos.

Silent Hill 2 (2024) – Una auténtica obra maestra dentro del género de los videojuegos de terror que consigue superar al ya formidable original. La mansión de Luigi 3 (2019) – Exorciza una torre encantada con Luigi (y un amigo) en esta aventura ligeramente espeluznante, perfecta para jugadores ocasionales o para divertirse en familia. Costume Quest (2010) – Revive tus viejos recuerdos de Halloween de la infancia con este breve y encantador juego de rol de «truco o trato».

Pero, aunque estas son las mejores entre las mejores, en esta lista hay muchas otras opciones fantásticas, así que no dejes de leer.

Los 20 mejores videojuegos de Halloween para crear el ambiente perfecto

Los videojuegos de Halloween no siempre tienen por qué ser puros y duros sustos. Gracias a la gran variedad de sensaciones que se asocian a Halloween (desde lo espeluznante hasta lo festivo, pasando por lo acogedor y lo cálido, sin olvidar que es el momento de empezar a preparar las fiestas de fin de año), aquí tenemos una selección realmente variada.

Bueno, vamos a ponernos manos a la obra.

1. Silent Hill 2 [Obra maestra del terror psicológico]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Creador/es Bloober Team, Konami Duración media de la partida ~16 horas Puntuación en Metacritic 86

Silent Hill 2 probablemente sea el El mejor Silent Hill juego, por lo que la gente tenía unas expectativas altísimas con respecto a este remake. Lo que nos encontramos fue un juego que no solo cumplió, sino que superó las expectativas.

Jugarás en el papel de James Sunderland, un viudo que recorre la lúgubre y siniestra ciudad de Silent Hill en busca de su esposa, Mary.

¿El problema? Mary murió hace tres años, pero la letra es indudablemente la suya. Y por si eso no fuera suficiente, las cosas se tuercen rápidamente con un cambio en la realidad, además de la aparición de una enorme horda de monstruos repugnantes, aunque de algún modo familiares.

Por qué lo elegimos Hay juegos de terror y supervivencia que dan miedo, y luego está Silent Hill 2. No hay nada que se le pueda comparar a este juego en cuanto a cómo consigue dar miedo, y tendrás que jugarlo para entender a qué me refiero.

The Silent Hill La saga es muy elogiada por su enfoque psicológico, y eso es precisamente lo que ocurre en este juego. A medida que recorras la ciudad y te enfrentes a sus monstruosos habitantes, empezarás a hacerte algunas preguntas importantes, la más importante de las cuales es: «¿Quién es James, en realidad?».

Es muy probable que hayas jugado al original, por lo que quizá pienses que ya no te asustas con nada. Me alegra poder decirte que eso no es cierto en absoluto, como elSilent Hill 2 Esta nueva versión cuenta con gráficos y sonido modernos, además de una trama mejorada, para ofrecerte una experiencia de terror de primera categoría, perfecta para la noche de Halloween.

Mi veredicto:The Silent Hill 2 Este remake es un título de primera categoría para los jugadores que buscan un juego de Halloween que dé auténtico miedo.

¿Qué opinan los jugadores?

Nurgles: El agua del baño conceptual

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Pensaba que ya había superado este juego, pero parece que ha llegado el momento de revivir mis pesadillas.

2. La mansión de Luigi 3 [Diversión para toda la familia: a la caza de fantasmas]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Next Level Games, Nintendo Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 86

Esta trepidante aventura de Nintendo, ideal para toda la familia, es perfecta para crear el ambiente de Halloween, y resulta especialmente un juego cooperativo genial para niños pequeños o para quienes se inician en los videojuegos.

In La mansión de Luigi 3, te unirás a Luigi y sus amigos en su visita al Last Resort para lo que debería haber sido unas vacaciones relajantes. Como era de esperar, el lugar está plagado de fantasmas, así que dependerá de Luigi, el Poltergust G-00 y algunos nuevos personajes atrapar a King Boo y a sus secuaces.

Por qué lo elegimos La mansión de Luigi 3 No solo tiene un aspecto magnífico, sino que además es muy divertido de jugar, aunque sea bastante fácil. A pesar de que la trama gira en torno a un hotel encantado, no es un juego de terror; al contrario, es desenfadado e incluso entrañable en algunos momentos.

En el papel de Luigi, explorarás la torre al estilo de Zelda, utilizando tu fiel Poltergust para aspirar obstáculos, enemigos y fantasmas. Sobre todo fantasmas. En cada planta te espera un poderoso (y travieso) jefe fantasma, y cada uno de ellos tiene un botón de ascensor que Luigi necesitará si quiere asegurarse de que el Último Refugio siga libre de fantasmas.

¿Qué es lo que hace queLa mansión de Luigi 3 lo que es especialmente genial es que No da tanto miedo, pero sigue siendo muy divertido para hasta dos personas. Esto significa que es un título excelente para los padres que quieran que sus hijos pequeños participen, o para los jugadores que quieran que sus amigos ocasionales se unan a la partida.

Mi veredicto:La mansión de Luigi 3 Puede parecer un juego de dibujos animados, pero no te dejes engañar por las apariencias: se trata de un juego muy completo y divertido, tanto para jugadores experimentados como para principiantes.

¿Qué opinan los jugadores?

thespoonybard

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Sea Halloween o no, con este título es difícil equivocarse.

3. Costume Quest [Aventura RPG de «Truco o trato»]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Año de estreno 2010 Creador/es Double Fine Productions Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 77

Una de las cosas que más me gustan de Halloween son las fiestas de disfraces, en las que puedes ponerte ropa y accesorios diferentes y convertirte en otra persona (o en otra cosa) por un rato. Ese es el concepto fundamental de Costume Quest, a un fantástico juego de rol, incluso fuera de temporada.

Costume Quest Es muy sencillo: es Halloween, eres un niño y ha llegado la hora de ir a por caramelos. Sin embargo, las cosas no salen según lo previsto, ya que de una de las casas a las que vas sale un monstruo de verdad y se lleva a tu hermano.

Por suerte, es Halloween, así que no estás indefenso. Cada vez que te encuentres con un monstruo, te transformarás en lo que estés fingiendo ser, así que es como llevar un Un disfraz de Halloween realmente bueno. Robots, ninjas, vampiros… todo vale con tal de recuperar a tu hermano. Porque que te castiguen sin salir en Halloween sería un rollo.

Por qué lo elegimos Costume Quest Es fácil de aprender y jugar, pero eso no significa que sea solo para jugadores ocasionales. Incluso los jugadores veteranos disfrutan Costume Questsu ingenioso humor y su espíritu festivo, que hacen que sea fácil de amar y difícil de dejar de leer.

Esta premisa sencilla va acompañada de una mecánica de juego sencilla: tenemos los elementos típicos de los juegos de rol (con combates algo irreverentes y divertidísimos) y, aparte de lo de la transformación, no hay muchas novedades. Sin embargo, Costume Quest destaca por su presentación, y jugar a este juego realmente te hace sentir como si volvieras a ser un niño que sale a pedir caramelos.

Mi veredicto:Costume Quest Es breve, entrañable, adorable y rebosa el espíritu de Halloween. Si buscas un juego de Halloween informal y acogedor, o si quieres despertar al niño que llevas dentro, no te lo puedes perder.

¿Qué opinan los jugadores?

el león no

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Es sencillo, bonito, tiene una jugabilidad sólida y no es nada caro.

4. Dead by Daylight – El capítulo de HALLOWEEN® [Juego de terror multijugador con Michael Myers]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Creador/es Behaviour Interactive Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic No aplicable (DLC)

El siguiente esDead by Daylight (DbD) una asimétrica 4v1 un juego de terror en el que un asesino se enfrenta a cuatro supervivientes que intentan escapar. Este juego lleva ya un tiempo en el mercado, pero créeme cuando te digo que nadie rinde homenaje al cine de terror como DbD lo hace.

Solo enDbD ¿Podrás jugar con personajes (y me refiero a jugar de verdad, no solo a ir por ahí con un aspecto) como Freddy Krueger, el Xenomorfo, Sadako Yamamura y, sí, Michael Myers, uno de mis favoritos?

Por qué lo elegimos El capítulo de HALLOWEEN® destaca porque Michael Myers es uno de los asesinos más temibles, si no el que más, a la hora de dar sustos. Sin embargo, ten en cuenta que también se le considera uno de los asesinos más difíciles de dominar, así que prepárate para practicar.

Como superviviente, tu objetivo es reparar 5 generadores para abrir las puertas y permitir que tú y tus aliados escapéis; como asesino, tu objetivo es impedirlo. Suena fácil, claro, pero en la práctica, DbD es un juego estratégico del gato y el ratón en el que una de las partes debe pensar constantemente en formas de burlar a la otra.

AunqueDbD Aunque tiene sus más de un inconveniente (al fin y al cabo, es un juego de PvP), estos rara vez empañan lo divertido que resulta. Tanto si juegas como superviviente como si lo haces como asesino, cada partida es de alto riesgo y está absolutamente cargada de tensión, y más aún si a tu Myers le gusta asomarse por las esquinas para hacerte saber que está ahí. Observando. Esperando.

Mi veredicto:Dead By Daylight – El capítulo de HALLOWEEN® El DLC es imprescindible para cualquiera que quiera completar su colección de asesinos de crossover.

¿Qué opinan los jugadores?

Zombi

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Es divertido, siempre y cuando no te enfades demasiado.

5. Jack Calabaza [Juego de acción y espadas al estilo Halloween con un toque caricaturesco]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Nicolas Meyssonier, Headup Games Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 71

Pocas decoraciones de Halloween son tan reconocibles como la calabaza de Halloween, y aún menos son los videojuegos de Halloween en los que realmente aparece. Jack Calabazadesafía esta expectativa y crea un elegante un pequeño juego de acción y espadas sobre este símbolo de la temporada.

Todo va bien en el reino de Arc En Ciel. Demasiado bien, para ser precisos, por lo que el Diablo invoca la «Maldición de la Noche Eterna», una plaga que atrae a monstruos para que ataquen a los vivos. Para combatirla, los humanos han recurrido a un poderoso mago. Y eso es un problema.

Por qué lo elegimos Tengo que admitir que me encantan los juegos retro, y Jack Calabazame transportó a una época más sencilla. Aunque en algunas partes es un poco tosco, siempre se mantiene fiel a su peculiar encanto.

Como Pumpkin Jack, tu pacto con el diablo te garantiza que quedarás libre tras enfrentarte al mago. Para ello, no solo tendrás que dominar Jack Calabazalas travesuras de este juego de plataformas en 3D, pero también tendrás que usar tus numerosas armas y habilidades para abrirte camino hasta el mago. Retro, sin duda (la mayoría de la gente lo compara con MediEvil), pero es una experiencia de juego sólida y divertida.

Mi veredicto:Jack Calabazaes un juego de plataformas encantador y conciso que no tiene miedo de ser fiel a sí mismo, y es perfecto para una partida de un día en Halloween.

¿Qué opinan los jugadores?

SpiritBound

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Sencillo y predecible, pero divertido de principio a fin.

6. Los Sims 4: Cosas espeluznantes [Casas encantadas y disfraces de Halloween]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Maxis, Electronic Arts Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic No aplicable (DLC)

¿Qué podría ser mejor que pasar Halloween de fiesta o pasando el rato con los amigos mientras ves una película de terror? Hacerlo de forma virtual en Los Sims 4, por supuesto.

No creo que el Los SimsEsta franquicia no necesita presentación, pero si por alguna razón no la conoces, se trata de un simulador de vida en el que puedes vivir vidas virtuales con personajes virtuales. Hay algo para todos los gustos, pero normalmente todo se reduce a dos aspectos principales: jugar con tus Sims y construir cosas, que es precisamente donde entra en juego este DLC.

Por qué lo elegimos The Cosas espeluznantesEste paquete es casi imprescindible para quienes quieran llevar el espíritu de Halloween a sus barrios virtuales.

Este contenido descargable paraLos Sims 4Incluye nuevas decoraciones, desde cuencos de caramelos hasta cuadros inquietantes y lápidas luminosas, así como geniales disfraces de Halloween y cosméticos para crear ese ambiente de fiesta de disfraces. Además, añade nuevas interacciones, como la posibilidad de organizar una fiesta de terror.

Mi veredicto:Los jugadores que quieran añadir contenido festivo de Halloween a la vida de sus Sims deberían plantearse sin duda hacerse con el Cosas espeluznantespaquete.

¿Qué opinan los jugadores?

El nombre de Mike ya estaba cogido

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Una decoración monísima, un vestuario estupendo y adornos de Halloween. ¿Qué más se puede pedir?

7. Cinco noches en casa de Freddy: Sede asociada [Terror animatrónico en la oscuridad]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Scott Cawthon Duración media de la partida unas 5 horas Puntuación en Metacritic 62

The Cinco noches en casa de Freddy (FNAF) ha sido un clásico de los videojuegos de terror desde mediados de 2010y, aunque siempre daban miedo, la fórmula acabó volviéndose predecible. Sede asociada fue el intento del desarrollador Scott Cawthon de darle un giro a las cosas; aunque a algunos no les gustó que se alejara del estilo tradicional, creo que es bastante un estupendo juego de aventuras de apuntar y hacer clic.

Como es habitual en la serie, te metes en la piel de un desconocido que tiene un trabajo peligroso, con horarios horribles y un sueldo de miseria. En esta ocasión, el juego se desarrolla en Circus Baby’s Entertainment and Rental, de donde proceden todos los animatrónicos asesinos. Una vez más, «solo» tendrás que sobrevivir cinco noches frente a estos monstruos. Buena suerte.

Por qué lo elegimos A pesar deSede asociada al ser muy diferente de lo tradicional FNAF juegos, sigue ofreciendo la misma jugabilidad trepidante en la que un solo descuido puede provocar un susto repentino.

En lugar de quedarme sentado pasivamente en una sala supervisando los animatrónicos, en Sede asociada, tendrás que arrastrarte por conductos de ventilación completamente a oscuras y adentrándose en territorio hostil. Y como cada noche ofrece una experiencia totalmente diferente, el resultado es una aventura increíblemente aterradora en la que lo único que tienes a tu favor son las señales sonoras y el sentido de la sincronización. Buena suerte.

Mi veredicto:Sede asociada ofrece una visión diferente, pero interesante, de la FNAF serie sin dejar de mantener el factor de terror en su punto álgido.

¿Qué opinan los jugadores?

Que descanse en paz en una pizza

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Muy diferente, pero en el buen sentido.

8. Una noche en el bosque [Misterio de terror en un pueblecito]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Infinite Fall, Secret Lab, Finji Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 88

«Acogedor» y «Halloween» no parecen encajar, pero déjame explicarte. El final de octubre también es motivo de celebración; al fin y al cabo, en un principio era una fiesta de la cosecha. Y esta sensación de finales y nuevos comienzos es algo que Una noche en el bosque lo plasma a la perfección.

Una noche en el bosque te pone en la piel de Mae Borowski, una chica que ha dejado la universidad y regresa a la localidad de Possum Springs. Pero su hogar ya no es lo que era: sus amigos han cambiado, todo parece diferente y, para colmo, hay algo en el bosque.

Por qué lo elegimos Una noche en el bosqueLa profundidad narrativa y los personajes cautivadores de este juego te mantendrán enganchado durante toda la partida.

¿Qué es lo que hace queUna noche en el bosque Lo que más destaca es lo cercanos y humanos que resultan sus personajes. Muchos de nosotros nos hemos sentido como Mae en algún momento, y la conmovedora historia del juego, junto con su atmósfera otoñal y su siniestro bosque, nos recuerdan que no todo va mal para siempre.

Mi veredicto:Si tus planes para la noche de Halloween incluyen algo menos terrorífico y más acogedor, Una noche en el bosque Es sin duda lo que estás buscando.

¿Qué opinan los jugadores?

Pogonosticator

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Una escritura con la que es muy fácil identificarse y unos personajes muy profundos. Perfecto para una partida acogedora de Halloween.

9. La piel de gallina: Terror en Little Creek [Los clásicos sustos de La piel de gallina cobran vida]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Año de estreno 2025 Creador/es PHL Collective, GameMill Entertainment Duración media de la partida ~9 horas Puntuación en Metacritic 69

Quizá no me creas, pero cuando era niño en el En los años 90, leer estaba de moda. Y con sus sustos cutres, sus personajes memorables y sus continuos momentos de suspense, no había nada más genial que La piel de gallina. Pero aunque todos hayamos crecido, el La piel de gallinaLos juegos, incluido este último, siguen teniendo el mismo encanto.

El terror en Little Creek te pone en la piel de Sloane Spencer, una adolescente envuelta en una tormenta de algo siniestro. Según La piel de gallinaSegún la tradición, todo va bien hasta que deja de irlo. Cuando su pueblo se ve repentinamente azotado por extraños sucesos y monstruos espeluznantes, Sloane es la encargada de investigar (Resident Evil (estilo) y encontrar la manera de poner fin a todo esto, de una forma u otra.

Por qué lo elegimos El terror en Little Creek Ofrece una jugabilidad sorprendentemente sólida para ser un juego basado en una franquicia, aunque no da mucho miedo. Además, incluye un montón de guiños para quienes crecieron leyendo los libros.

La piel de gallina: Terror en Little Creek destaca por su gran fidelidad a la marca. Con sus sustos en su punto justo, sus escenarios memorables y sus giros argumentales, El terror en Little Creek siempre da la sensación de estar viviendo una nueva novela salida directamente de la imaginación de R. L. Stine.

Mi veredicto:La piel de gallina: Terror en Little Creek se mantiene fiel a las raíces de la serie, al tiempo que ofrece una jugabilidad sustanciosa ideal para los jugadores más jóvenes o ocasionales.

¿Qué opinan los jugadores?

vida, pintura, amor

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Una jugabilidad y una historia atractivas para los nuevos aficionados, y un montón de referencias para los más veteranos.

10. Alien: Aislamiento [Terror de supervivencia en el espacio]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly, Sega Duración media de la partida unas 20 horas Puntuación en Metacritic 79

Cuando piensas en el los mejores juegos de terror, es probable que tu mente se desvíe hacia lo sobrenatural, ya sea el tormento psicológico de Silent Hill or Resident Evillas armas biológicas. Pero Alien: Aislamiento demuestra que el género de ciencia ficción también está lleno de sustos.

En lugar de recorrer una tranquila ciudad de las afueras, esta vez te pondrás en la piel de Amanda Ripley, una ingeniera e hija de Ellen Ripley. Cuando Amanda descubre que la caja negra de la Nostromo ha llegado a la estación de Sebastopol, no duda en aprovechar la oportunidad de formar parte del equipo de rescate. Como era de esperar, todo se complica en cuanto aterrizan.

Por qué lo elegimos Alien: Aislamiento es una experiencia aterradora para los sentidos: cada sombra, cada sonido y cada puerta cerrada se percibirán como una amenaza, lo que garantiza que el juego mantenga la tensión al máximo de principio a fin.

Alien: Aislamiento se inspira en otros juegos de depredadores hiperpersistentes e invulnerables, como Superar. Pero, aunque los juegos como este suelen perder su atractivo una vez que te familiarizas con las peculiaridades del monstruo, este no es el caso. Gracias a la IA absolutamente brillante del Xenomorfo, No puedes bajar la guardia, y cada encuentro es absolutamente aterrador.

Mi veredicto:Una obra maestra del terror, Alien: Aislamiento No solo impacta con su horror de forma rápida y contundente, sino que consigue mantener la tensión a lo largo de toda la película.

¿Qué opinan los jugadores?

¡Viva el Foehn!

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Habría sido otro juego más de la saga Outlast si no fuera por la brillante IA. Da miedo y es divertido.

11. Pequeñas pesadillas [Cuentos de hadas de terror espeluznantes]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida unas 5 horas Puntuación en Metacritic 78

El siguiente esPequeñas pesadillas, una aventura divertida y de pesadilla a través de un cuento de hadas retorcido. Este juego de terror destaca especialmente por su atmósfera inquietante, sus impresionantes gráficos y su magnífico diseño de sonido. Y como se ha vuelto tan popular, hay un montón de juegos como Pequeñas pesadillas hoy (aunque sigo pensando que la original sigue siendo la mejor).

En esta ocasión, te pondrás en la piel de Six, una niña pequeña atrapada en un enorme complejo submarino conocido como «The Maw». Cómo has llegado hasta allí es un misterio; lo único que importa es que salgas de allí lo antes posible, porque está repleto de adultos gigantes y malvados. Por suerte, su tamaño juega a tu favor, ya que podrás escabullirte y esconderte entre sus gigantescos objetos cotidianos.

Por qué lo elegimos Pequeñas pesadillas Consigue ese equilibrio perfecto entre la curiosidad por saber qué pasará a continuación y el temor a lo que te espera cuando llegues allí. El ritmo también es magnífico, alternando entre un silencio siniestro y frenéticas secuencias de persecución.

Pequeñas pesadillas destaca por lo tenso que es. Siempre estás a un paso de que te vean y te atrapen los habitantes de The Maw, ya sea el conserje que patrulla las prisiones o los cocineros que atienden a los numerosos y monstruosos comensales de The Maw. Pero esta tensión va de la mano de la satisfacción: la sensación de descifrar por fin una sala y ver cómo se frustran tus enemigos es increíble.

Mi veredicto:Pequeñas pesadillas es un juego de aventura y terror breve pero extraordinariamente emocionante que se te queda grabado en la memoria incluso después de terminarlo.

¿Qué opinan los jugadores?

Nonnopales

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Breve, pero muy memorable.

12. Castlevania: Sinfonía de la noche [Caza de vampiros gótica con un aire atemporal]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Año de estreno 1997 Creador/es Konami Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 89

Cuando se habla de obras maestras del gótico, uno de los primeros títulos que me vienen a la mente es Castlevania: Sinfonía de la noche. No te dejes engañar por su antigua fecha de lanzamiento: este título no es solo uno de los mejores Castlevania Es uno de los juegos a los que puedes jugar, y además está en mi lista de los mejores juegos de todos los tiempos.

En esteCastlevania En este juego, encarnas a Alucard, el dhampiro (medio vampiro) e hijo de Drácula. Cuando Drácula resurge una vez más de las tinieblas, Alucard empuña la espada y recurre a la magia para defender a los humanos. Así es: en este juego, encarnas a un vampiro que lucha contra Drácula.

Por qué lo elegimos Sinfonía de la noche ofrece una impresionante combinación de un fantástico juego de estilo Metroidvania y una atmósfera envolvente.

Además de los elementos típicos de los juegos de plataformas, Alucard tiene muchos ases bajo la manga, como hechizos mágicos que requieren combinaciones específicas, un montón de opciones de equipamiento y montones de enemigos contra los que luchar. Todo esto daría lugar a un juego muy bueno, pero SinfoníaPero eso no es todo: su increíble banda sonora y su diseño artístico son la guinda del pastel de un juego que ya de por sí es excelente.

Mi veredicto:Sinfonía de la noche fue y sigue siendo un juego imprescindible para cualquier aficionado al género Metroidvania.

¿Qué opinan los jugadores?

te interesa esto

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Si aún no has jugado a este, te lo estás perdiendo.

13. Castlevania Colección Lord’s [Clásico gótico de caza de vampiros]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Konami Duración media de la partida ~30 horas Puntuación en Metacritic 89

El siguiente esCastlevania Colección Lord’s. Al igual que el Colección Advance, esta es una antología de viejos Castlevania títulos:El amanecer del dolor, Retrato de la ruina, La Orden de Ecclesia, todos los cuales son Fantásticos juegos de Metroidvania Vale la pena intentarlo. Además, la colección incluye el escurridizo 1988 juego de arcadeCastillo encantado.

Estoscontinúa la saga de Soma Cruz y el poder de la dominación, Retratote permite disfrutar el doble con dos protagonistas jugables (y sí, puedes cambiar sobre la marcha), y Pedidosupone un retorno a las raíces góticas de la serie.

Por qué lo elegimos The DS Castlevania los títulos ofrecen una interesante combinación de mecánicas de Metroidvania y experimentación, desde Estosla continuación deAria de la tristezato Retratossistema de doble personaje y Pedidola difuminación de las líneas divisorias entre las versiones.

Aunque ninguno de estos juegos es tan determinante para el género como el original Sinfonía de la noche A pesar de todo, son juegos divertidos a los que merece la pena jugar, tanto si eres un veterano de los Metroidvania como si eres nuevo en el género o si quieres empezar una nueva serie de terror para este Halloween.

Mi veredicto:Castlevania Colección Lord’s cuenta con una buena selección de títulos que siguen siendo muy válidos hoy en día.

¿Qué opinan los jugadores?

JimmyElContramaestre

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Es genial que hayan relanzado la trilogía de DS para consolas modernas.

14. El guardián del cementerio [Gestión de cementerios con humor negro]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Lazy Bear Games, tinyBuild Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 69

No todas las propuestas para Halloween tienen por qué ser un un juego de terror y supervivencia escalofriante. TomaEl guardián del cementerio, por ejemplo, que sus desarrolladores describen como «el simulador de gestión de cementerios más impreciso del año». Yo lo llamaría «Stardew Valley «pero con un cementerio en lugar de una granja». Ambas descripciones son bastante acertadas, pero no logran captar del todo lo disparatada que es El guardián del cementerio is.

Lo creas o no, El guardián del cementerio Es una historia de isekai. Un día, sales a hacer la compra. De repente, te atropella un coche y te despiertas convertido en el nuevo guardián del cementerio. Tras unos cuantos malentendidos, te encargan que te ocupes del cementerio local. Oye, es un sitio gratis.

Por qué lo elegimos El guardián del cementerio destaca por la complejidad y profundidad de su sistema de artesanía, en el que prácticamente todas las ramas están interconectadas; por lo tanto, nunca te quedarás sin cosas que hacer.

Mientras que en otros juegos del mismo género tendrías que plantar semillas y recolectar cosechas, El guardián del cementerio te obliga a hacer eso… mientras trabajas con cadáveres. Sin embargo, a pesar de esta premisa bastante sombría, el juego Nunca se toma nada en serio. Su humor negro se deja entrever prácticamente en todas partes, y su jugabilidad, de lo más sustanciosa, te mantendrá enganchado.

Mi veredicto:Atrevidos, encantadores y divertidos. Si estás buscando juegos para jugar en Halloween y más allá, El guardián del cementerio es una buena opción.

¿Qué opinan los jugadores?

misteriosas

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Una versión con humor negro de Stardew Valley. Aunque cuenta con un montón de sistemas de creación interconectados.

15. Inscryption [Un juego de terror espeluznante en el que hay que construir mazos]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Daniel Mullins Games, Devolver Digital Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 85

Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir: Inscryption es una experiencia única. Es un juego independiente escalofriante y espeluznante, es un un fantástico juego de estilo roguelike también, si decides tomártelo así. Pero cualquier cosa más ya sería entrar en terreno de spoilers.

El ambiente de Halloween está muy bien logrado en este juego y, aunque no hay sustos repentinos (que yo recuerde), todo resulta tremendamente inquietante y siniestro. Te enfrentarás a una figura desconocida en una habitación a oscuras, jugando a un juego de cartas sencillo pero con una mecánica muy bien pulida, en el que hay sangre y dientes.

Por qué lo elegimos Teniendo en cuenta los spoilers, esto es todo lo que puedo decir: nada se le acerca ni de lejos a Inscryption. Solo podrás jugarlo una vez, pero vaya experiencia que será.

Pero, como habrás adivinado, Inscryption es mucho más de lo que parece a simple vista. Aunque no puedo entrar en detalles, basta con decir que su inquietante historia, sus personajes inolvidables y su magistral manejo de la tensión y la atmósfera son perfectos para esta temporada de Halloween.

Mi veredicto:Tanto si buscas un juego de construcción de mazos que te ponga los pelos de punta como si quieres sumergirte en un abismo profundo e impredecible, no hay nada como Inscryption.

¿Qué opinan los jugadores?

ManNumber48

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No busques nada en Internet. Simplemente juega.

16. Mika y la montaña de la bruja [Una aventura mágica y divertida]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Chibig, Nukefist Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 66

¿Alguna vez has deseado que hicieran El servicio de reparto de Kiki ¿Sobre qué?Mika y la montaña de la bruja es probablemente el primer título que cumple con eso al pie de la letra.

En este acogedor juego, te pondrás en la piel de Mika, una bruja aprendiz que acaba de empezar a trabajar con Olagari. Aunque el camino pueda parecer sencillo, Mika se lleva un buen susto cuando Olagari la expulsa de la montaña y, por si fuera poco, le rompe la escoba antes de decirle que vuelva a subir.

Por qué lo elegimos Mika y la montaña de la bruja es un juego sencillo, acogedor y sano, perfecto para quienes prefieren relajarse la noche de Halloween.

Para superar esta difícil prueba, Mika tendrá que aceptar un trabajo repartiendo paquetes para ganar algo más de dinero mientras perfecciona sus habilidades de vuelo. Aunque es bastante sencillo, entregar los paquetes a tiempo siempre resulta gratificante. Los controles de vuelo merecen una mención especial, y volar montada en una escoba nunca había sido tan divertido.

Mi veredicto:AunqueMika y la montaña de la bruja Aunque no aporta grandes novedades al género, sigue siendo un título divertido y desenfadado, ideal para los jugadores ocasionales.

¿Qué opinan los jugadores?

Hiperfijación

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La historia parece un poco apresurada, pero el sistema de vuelo es muy satisfactorio

17. Hola, vecino 2 [Terror de suspense en los suburbios]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Eerie Guest Studios, tinyBuild Duración media de la partida unas 6 horas Puntuación en Metacritic 59

Los barrios residenciales idílicos en los que se esconde algo siniestro bajo la superficie son un elemento habitual de las películas de terror. Empezando por clásicos como Pesadilla en Elm Street and Halloween (hola de nuevo, Sr. Myers) hasta versiones más modernas como No respiresand Bárbaro, la sensación de que hay algo que no encaja del todo en este paraíso es un recurso clásico del género de terror.

En el papel del periodista de investigación Quentin, tu misión consiste en llevar a cabo tu propia investigación (es decir, allanar la propiedad) sobre el inquietante Sr. Peterson. Todo el pueblo de Raven Brooks será tu terreno de juego, y un examen minucioso te ayudará a comprender qué es lo que está pasando. Pero ten cuidado: muchos de los vecinos no se lo tomarán nada bien si descubren a alguien husmeando por ahí…

Por qué lo elegimos Hola, vecino 2 se distingue por su identidad propia, con unos gráficos de estilo caricaturesco, casi caprichoso, que contrastan con una mecánica de juego basada en el sigilo. Además, es uno de los primeros títulos que vienen a la mente cuando se habla de «juegos de terror en entornos suburbanos».

Bueno, no voy a mentir. Sí, los desarrolladores prometieron demasiado y no cumplieron las expectativas con el primer Hola, vecino, algo con lo que ni siquiera yo pude estar de acuerdo, lo que ha mancillado el nombre de la franquicia. Pero Hola, vecino 2, aunque dista mucho de ser perfecta, tiene momentos en los que resulta genuinamente tensa, inquietante y divertida.

Mi veredicto:AunqueHola, vecino 2 Aunque no está exento de defectos, cumple con creces los requisitos para ser un juego de Halloween un poco cutre pero lleno de suspense.

¿Qué opinan los jugadores?

Yo no soy tú

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Tiene muchos fallos, pero sigue siendo un juego divertido. Recomendaría comprarlo en oferta o a un precio más bajo, si es posible.

18. Paquete «Spooky» de Planet Coaster [Crea tu propio parque temático de terror]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Frontier Developments Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic No aplicable (DLC)

Lo entiendo: a veces queremos ser los que dan miedo, no los que se asustan. ¿Y qué mejor manera de sumarse al ambiente de Halloween que una montaña rusa de infarto… o quizá incluso una Planet Coaster?

Como su nombre indica, Planet Coaster Es un simulador de montañas rusas y parques de atracciones en el que puedes construir la montaña rusa de tus sueños, siempre que el presupuesto y las leyes de la física te lo permitan. Cuanto mejores sean tus atracciones, más gente vendrá, más dinero ganarás y más grandes serán las atracciones que puedas construir. Así de sencillo.

Por qué lo elegimos El juego base tiene un aire de libertad total; los DLC como el Paquete de terrorte ayudará a personalizar tu parque de atracciones para que sea el de tus sueños. Además, el hecho de que sean modulares es una gran ventaja, ya que te permite elegir y combinar los contenidos descargables que prefieras.

El Pack Espeluznante es un complemento imprescindible para cualquiera que quiera sumergirse de verdad en el espíritu de Halloween. Este DLC incluye 2 atracciones, una gran cantidad de elementos arquitectónicos y decorativos (la opinión general es que quedan mejor en una casa encantada), así como un animador, King Ghoster.

Mi veredicto:El paquete «Spooky Pack» de Planet Coaster es lo mejor para llevar el espíritu de Halloween a tus parques temáticos.

¿Qué opinan los jugadores?

caminar sin moverse del sitio

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Imprescindible para los parques de atracciones de terror.

19. Fortnite Fortnitemares [Aspectos de temporada de terror]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Epic Games Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 78 (juego básico)

Sí, sé que no es un juego, pero sería una falta de nuestra parte no señalar Fortniteanual deFortnitemares evento de esta lista. Fortnitemares is Fortniteel evento anual de Halloween de y solo ocurre una vez al año.

DuranteFortnitemares, se desbloquea una nueva serie de misiones. Cada misión completada te acerca al desbloqueo de objetos y elementos cosméticos de edición limitada. Y lo que es más importante, también anuncia la llegada de nuevos y espeluznantes aspectos de Halloween para Fortnite, muchos de los cuales son colaboraciones con franquicias clásicas de terror.

Por qué lo elegimos Fortnitemares No solo ofrece novedades, sino que, además, suele ir rotando en la tienda los aspectos de temporadas anteriores. Si te estás arrepintiendo de no haber comprado un aspecto concreto cuando tuviste la oportunidad, puede que estés de suerte.

En el momento de redactar este artículo,Fortnitemares El 2025 solo ha dado algunas pistas sobre su contenido; lo más destacado es el Cazadores de demonios del K-Pop colaboración que salió el 2 de octubre. Nadie sabe qué vendrá después, aunque hay filtraciones que apuntan a que tendremos un aspecto de Ghostface, otro de Jason Voorhees y algunos de Scooby-Doo, entre otros.

Mi veredicto:Tanto si te interesan los aspectos como los cosméticos de edición limitada, este año… Fortnitemares No hay que perdérselo bajo ningún concepto.

¿Qué opinan los jugadores?

Wrrangda

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Espero que tengas tus V-Bucks a mano.

20. Mágico [Diversión caótica con brujería en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Duración media de la partida unas 7 horas Puntuación en Metacritic No aplicable (sin clasificar)

No nos andemos con rodeos: Mágicoes, en esencia, una versión rediseñada de Demasiado cocido. Pero eso no significa que sea algo malo; más bien al contrario, su toque y estética de brujería lo sitúan entre los juegos imprescindibles para jugar en el 31, y es unun fantástico juego multijugador para poner el broche final a la celebración.

In Mágico, tú (y hasta otros tres amigos) jugáis como brujas encargadas de preparar pociones. Al igual que en Demasiado cocido… cada poción requiere métodos e ingredientes específicos, y si no se siguen, es probable que se produzca un incendio en la cocina, o algo peor.

Por qué lo elegimos Mágicoes igual de divertido y caótico que Demasiado cocidoes. Aunque no es tan refinado, ofrece un enfoque diferente al de los habituales simuladores cooperativos de cocina que merece la pena probar.

Como si no bastara con lidiar con fórmulas de pociones cada vez más complejas, MágicoAdemás, aumenta constantemente la dificultad con nuevos giros y sorpresas. Cada nivel aporta algo nuevo, lo que garantiza que tú y tus compañeras brujas tendréis que estar siempre alerta para conseguir la puntuación perfecta. Solo recuerda: el caos es divertido.

Mi veredicto:MágicoNo aporta nada nuevo, salvo su presentación, pero es una valiosa incorporación al panorama de los juegos cooperativos que ofrece horas de diversión.

¿Qué opinan los jugadores?

RicochetRodent

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Ideal para cuando te apetece algo que no se aleje demasiado de Overcooked

Mi veredicto general

So, 20 juegos significa20 opciones. Sigue siendo una gran cantidad de opciones entre las que elegir y, precisamente por eso, puede resultar complicado encontrar exactamente lo que buscas. Por eso, vamos a desglosarlo aún más.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los videojuegos de Halloween hoy?

Para auténtico terror y sustos → Silent Hill 2

Un clásico de los juegos de terror cuyo remake supera al original y ofrece un montón de sustos realmente espeluznantes.

Un clásico de los juegos de terror cuyo remake supera al original y ofrece un montón de sustos realmente espeluznantes. Para los sustos repentinos → Cinco noches en casa de Freddy: Sede asociada

Perfecto para los aficionados al terror que viven por la emoción de los sustos inesperados y la tensión inquietante.

Perfecto para los aficionados al terror que viven por la emoción de los sustos inesperados y la tensión inquietante. Para un ambiente festivo y misterioso → Costume Quest

Costume Quest Es inquietante, pero a la vez festivo, y sin duda te transportará a tus días de «truco o trato».

Costume Quest Es inquietante, pero a la vez festivo, y sin duda te transportará a tus días de «truco o trato». Para películas de acción y terror y selecciones temáticas → Dead by Daylight

Tanto si juegas como asesino como si lo haces como superviviente, encontrarte cara a cara con leyendas del terror siempre es toda una experiencia.

Tanto si juegas como asesino como si lo haces como superviviente, encontrarte cara a cara con leyendas del terror siempre es toda una experiencia. Para juegos de aventura y del estilo Metroidvania → Castlevania: Sinfonía de la noche

Puede que sea antiguo, pero Sinfonía de la noche sigue siendo un Metroidvania destacado que definió el género.

Puede que sea antiguo, pero Sinfonía de la noche sigue siendo un Metroidvania destacado que definió el género. Para niños →La mansión de Luigi 3

Un juego repleto de acción y con un toque ligeramente inquietante, lo que lo hace perfecto tanto para los jugadores más jóvenes como para los ocasionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor videojuego de Halloween?

El mejor videojuego de Halloween dependerá del tipo de experiencia que busques. A quienes busquen sustos y emociones fuertes les puede interesar Silent Hill 2, Alien: Aislamiento, or Dead by Daylight, mientras que quienes busquen experiencias más ligeras podrían plantearse La mansión de Luigi 3 or Costume Quest.

¿Qué juegos de Halloween son adecuados para los niños en casa?

Algunos juegos de Halloween divertidos para los niños en casa son La mansión de Luigi 3, Costume Quest, yLa piel de gallina: Terror en Little Creek. Ten en cuenta que puedes ver vídeos del juego para decidir si estos títulos son adecuados para tus hijos.

¿Cuál es el juego más terrorífico para una fiesta de pijamas?

El juego más terrorífico para una fiesta de pijamas depende de lo que busque tu grupo. Para aquellos que quieran sustos repentinos, el Cinco noches en FreddyLa serie de es un buen punto de partida. Quizás también te interese echar un vistazo a Dead by Daylight o juegos de caza de fantasmas como Phasmophobia.

¿Hay algún juego de terror para Halloween que no tenga sustos repentinos?

Sí, hay juegos de terror para Halloween que no incluyen sustos repentinos, como Alien: Aislamiento or Pequeñas pesadillas. Estos juegos se basan en el terror ambiental para mantener su atmósfera de terror, y los sustos repentinos suelen deberse al propio jugador.

¿Cuál es el mejor videojuego de Halloween para grupos grandes?

El mejor videojuego de Halloween para grupos grandes depende del tipo de experiencia que quiera vivir vuestro grupo. Si buscáis experiencias cooperativas que den miedo, os recomendaría juegos de terror como Dead by Daylight or Phasmophobia.

¿Qué juegos tienen aspectos de Halloween?

Hay muchos juegos que tienen aspectos de Halloween. Fortnite es el principal de ellos, pero la mayoría de los juegos de servicio continuo, como el Call of Duty serie, también las tengo.