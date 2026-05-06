11 juegos parecidos a «Until Dawn» en 2025: joyas del terror y el suspense

Hasta el amanecer domina a la perfección la tensión y la narrativa con múltiples ramificaciones, lo que mantiene a los jugadores en vilo con suspense y terror. Si te apetece jugar a juegos como Hasta el amanecer, estás en el lugar adecuado. En esta lista se recogen diez juegos destacados que reflejan lo que hizo que Hasta el amanecer Inolvidable: desde historias en las que las decisiones marcan el rumbo hasta historias de terror que te helarán la sangre.

En esta selección de juegos te esperan aventuras con tramas apasionantes y experiencias de terror que te pondrán los pelos de punta, como Hasta el amanecer. Cada juego destaca por su encanto único y por las emociones inolvidables que despierta. Con una tensión que te pone los pelos de punta, estas recomendaciones prometen horas de suspense y drama marcado por las decisiones que tomes. Además, incluiré enlaces a ofertas para que puedas sumergirte de inmediato en las emociones fuertes, los escalofríos y los giros argumentales que hacen que este género sea tan adictivo.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «Until Dawn»

Todos los juegos de esta lista te sumergirán en una experiencia inolvidable y te acelerarán el corazón. Se caracterizan por sus elementos de terror y suspense o por las decisiones que hay que tomar. Aquí tienes un adelanto de las 5 mejores opciones:

La cantera (2022) – Un auténtico sucesor espiritual de Hasta el amanecer, este juego te sumerge en un campamento de verano que se ha torcido. Bueyes libres (2016) – Un thriller sobrenatural repleto de decisiones basadas en los diálogos. Detroit: Become Human (2018) – Una aventura narrativa en la que cada decisión cambia el destino de sus personajes, tanto humanos como androides.

Descubre la lista completa de los 11 títulos justo aquí abajo. ¿Por qué perder una noche de sueño cuando puedes perder toda una semana? Bate tu récord.

Los 11 mejores juegos parecidos a «Until Dawn», llenos de tensión y miedo

Los juegos que destacan en este género plasman las historias de terror de formas únicas. Los he clasificado en función de sus narrativas basadas en las decisiones del jugador, la profundidad de los personajes, la tensión psicológica, la inmersión en los mundos y el valor de rejugabilidad. Estos elementos definen lo que hace que un juego sea excelente, como Hasta el amanecer. ¿A cuántos de estos has jugado?

1. La cantera [La mejor experiencia de terror en el cine]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Drama interactivo, terror cinematográfico Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2022 Creador/es Supermassive Games / 2K Games Duración media de la partida 10-12 horas Lo que me gustó Tramas con ramificaciones, efectos visuales cinematográficos y animaciones de personajes realistas Diferentes finales Yes

If Hasta el amanecer marca la pauta en el género del terror interactivo; juegos como La cantera perfeccionarlo. Este juego de terror te sumerge en una pesadilla. Pero, al menos, te sumerge en una de estilo cinematográfico. Cada decisión que tomes puede acabar en supervivencia o en un desastre total.

The los personajes están plenamente desarrollados con tramas que se ramifican que son relevantes y tienen importancia. Juegas en el papel de monitores de campamento atrapados en un inquietante albergue.

Suena a tópico, pero los tópicos pueden ser la clave para un buen juego de terror. Lo que destaca es que el las animaciones faciales son inquietantemente realistas y las interpretaciones son de primera categoría (sobre todo la de Ted Raimi). A los jugadores a los que les gusta la narrativa les encantará lo profunda que es Las decisiones determinan el destino de cada personaje. La cantera aumenta el suspense, el terror y la emoción pura.

Algunas opciones de diálogo resultan un poco forzadas, pero el juego vendió 5 millones de copias según el informe de resultados de Supermassive Games. Nota al margen: aquí tienes una lista con más juegos como The Quarry si eso es lo tuyo.

Mi veredicto: La cantera capta a la perfección el ambiente de terror cinematográfico con decisiones de gran peso y unas imágenes inquietantes. Es la elección perfecta para los jugadores que buscan una tensión digna del cine, donde cada decisión puede costar una vida.

2. Bueyes libres [Lo mejor del terror psicológico de aventuras]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Aventura psicológica, thriller sobrenatural Plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es Night School Studio / MWM Interactive Duración media de la partida 5-6 horas Lo que me gustó Diálogos fluidos, atmósfera inquietante, influencia sutil del jugador Diferentes finales Yes

If Hasta el amanecer es una película de terror que tú controlas, Bueyes libres es una señal de radio hacia lo desconocido. Prepárate para una un juego de aventuras excelente que te sumerge en una isla desierta junto a un grupo de adolescentes. Desentraña un misterio paranormal que se desarrolla según tus decisiones.

No se parece al terror tradicional. Es más bien un terror psicológico eso te deja la cabeza a mil. Las pequeñas diferencias se notan muchísimo cuando las vives en primera persona. Todo el juego es unde desarrollo lento obra maestra del terror psicológico. La el diálogo fluye con naturalidad sin pausas forzadas. Te permite dar forma a las conversacionesen tiempo real.

EsHasta el amanecerla tensión que se deriva de las decisiones, pero sin los sustos repentinos. Es ideal para los aficionados al cine de terror que prefieren la atmósfera al susto. Un gran inconveniente es que la velocidad al caminar es terriblemente lenta, pero no dejaría que eso te impidiera probar el juego.

Con un Una valoración positiva del 90 % en Steam basada en más de 30 000 opiniones, Vale la pena intentarlo. Si quieres más juegos de aventuras Entonces puedes visitar el enlace.

Mi veredicto: Bueyes libres es una obra maestra de desarrollo pausado que se sustenta en diálogos inquietantes y una atmósfera especial. Perfecta para los jugadores a los que les encanta la tensión sobrenatural sin sustos repentinos ni trucos de terror baratos.

3. Detroit: Become Human [Mejor thriller de ciencia ficción con un gran argumento]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Thriller de ciencia ficción centrado en la trama Plataformas PlayStation 4, PC Año de estreno 2018 Creador/es Quantic Dream Duración media de la partida 10-12 horas Lo que me gustó Una trama con múltiples ramificaciones, gran carga emocional y complejidad moral Diferentes finales Yes

Hasta el amanecer te hizo dudar de cada decisión, pero Detroit: Become Human lo lleva a otro nivel. Esto un juego con una historia increíble te pone al mando de tres androides en un mundo del futuro cercano donde la inteligencia artificial está a punto de dar un salto revolucionario. Se trata de una obra maestra narrativa que combina con elegancia temas profundos, crítica social, dilemas morales y acción.

Hay más de 40 finales diferentes, lo cual es una variedad increíble para un juego. Tus elecciones importan y tienen peso. Las decisiones no solo determinan la vida o la muerte, sino que también definen la ideología, la identidad y la lealtad. Tiene agencia de jugadores profesionales. El juego te permite crear tu propia historia con una libertad increíble. Es una experiencia alucinante en un videojuego.

Si hay algún inconveniente, es que las tramas pueden parecer un poco clichés típicos de la ciencia ficción. Aunque, en realidad, eso depende de cómo se lo tome cada uno. El juego ha vendido más de 9 millones de ejemplares a nivel mundial, según el informe oficial de ventas de Quantic Dream. Te lo juro por Dios, este es un juego que no te puedes perder.

Mi veredicto: Detroit: Become Human convierte la elección moral en arte. Es un juego imprescindible para los amantes de las historias que buscan una fuerte carga emocional y la libertad de dar forma a una narrativa que realmente reacciona ante tus acciones.

4. Dead by Daylight [El mejor juego multijugador de terror de alta tensión]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia multijugador asimétrico Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es Behaviour Interactive Duración media de la partida Sin fin (multijugador) Lo que me gustó Persecuciones trepidantes, asesinos de todo tipo, caos que invita a volver a jugar Diferentes finales No

No todos losun juego de terror excepcional necesita un guion. Dead by Daylight te sumerge de lleno en horror de supervivencia, donde cada partida es una pesadilla diferente. Un jugador es el asesino, el resto son supervivientes. Esconderse, correr, ser más astuto: de eso se trata el juego. A diferencia de Hasta el amanecer, donde tu destino está escrito en el guion, Dead by Daylight es una aventura trepidante que reescribes cada vez que juegas.

Prepárate para emociones a flor de piel. Terror cuando el asesino está cerca, triunfo cuando logras escapar, frustración cuando un compañero de equipo la fastidia. El caos del modo multijugador hace que todo sea impredecible, y Los fanáticos del terror disfrutarán con asesinos tan emblemáticos como Freddy Krueger y Ghostface. ¿Te apetece más terror de supervivencia en el que cada segundo cuenta? Explora el los mejores juegos de terror y supervivencia en Eneba para tu próximo reto de infarto.

Si hay algún inconveniente que destacar, es que la comunidad de jugadores, a veces tóxica, puede arruinar las partidas. Pero con 60 millones de jugadores A nivel mundial, es una ola que vale la pena aprovechar.

Mi veredicto: Dead by Daylight es puro caos y adrenalina. Cada partida parece una nueva pesadilla, ideal para los amantes de las emociones fuertes que buscan un juego de terror multijugador en el que cada partida es diferente.

5. Little Nightmares III [El mejor juego de terror de plataformas cooperativo y escalofriante]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Un juego de plataformas y puzles cooperativo y espeluznante Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 6-8 horas Lo que me gustó Un estilo artístico inquietante, una atmósfera evocadora y un nuevo modo cooperativo Diferentes finales No

If Hasta el amanecer te sumergió en una trama de decisiones que se ramifican y de terror angustioso, Little Nightmares III te invita a adentrarte en un mundo inquietante, lleno de terror y descubrimientos. En el juego encarnas a Low and Solo, dos niños que se adentran en el inquietante reino de «The Nowhere», repleto de criaturas grotescas y escenarios surrealistas.

El juego se mantiene fiel a sus raíces —plataformas, acertijos y una atmósfera de tensión inquietante—, pero añade un modo cooperativo online para que puedas sobrevivir a la pesadilla junto a un amigo. Si te gusta el terror cooperativo, te encantará sumergirte en más de Eneba’s los mejores juegos multijugador para vivir experiencias emocionantes que puedes compartir con tus amigos.

Con una gran riqueza visual y una atmósfera intensa, los momentos más destacados del juego tienen lugar en su retorcido parque de atracciones y en sus fábricas de pesadilla, donde el diseño de sonido y la magnitud del escenario amplifican el miedo. Aunque algunos jugadores pueden echar en falta una mayor variedad en las mecánicas y una mayor ramificación narrativa, la experiencia sigue siendo profundamente envolvente para los aficionados a los juegos de plataformas de terror.

Nota al margen: si buscas más juegos como Hasta el amanecer pero si buscas un toque diferente —piensa en una exploración más inquietante y una ruptura en modo cooperativo—, este juego es justo lo que necesitas.

Mi veredicto: Little Nightmares III mantiene el miedo a flor de piel a través de la atmósfera, no con sustos repentinos. Perfecto para los aficionados al terror cooperativo que buscan ambiente, acertijos y esa sensación constante de que «algo me está observando».

6. Remake de Silent Hill 2 [El mejor juego de terror psicológico de supervivencia]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Terror psicológico de supervivencia Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2024 Creador/es Bloober Team / Konami Duración media de la partida 8-10 horas Lo que me gustó Un diseño de sonido escalofriante, profundidad emocional y una calidad fiel al original Diferentes finales Yes

Remake de Silent Hill 2es undescenso psicológico que destaca entre los los mejores juegos de terror. Si eres un auténtico fanático del terror o has seguido la saga cinematográfica, estás de suerte. Este juego podría ser el mejor regalo que te puedes hacer. Hasta el amanecerse basó ensustos repentinospero estese adentra en tu subconsciente. El remake recupera todo lo que hizo que el original fuera un clásico.

Cuenta con una narrativa sólida y un diseño de sonido inquietante. Cuando juegas, siempre tienes la sensación de que alguien te está observando. La sensación de angustia es abrumadora. A diferencia de De «Until Dawn» drama interactivo, Silent Hill 2 te hace sentir verdaderamente solo, obligándote a cuestionar la realidad y la esperanza en el papel protagonista de James Sunderland.

Cada final parece merecido, ya que depende de tus decisiones y de tu estado de ánimo. 9 millones de ejemplares Ya se han vendido. Puedes estar seguro de que vale la pena el dinero. Puede que sea la alternativa más terrorífica a «Until Dawn», que también cuenta con elementos narrativos.

Mi veredicto: Remake de Silent Hill 2 te llega al alma, transformando el miedo en dolor y culpa. Está pensado para jugadores que buscan un terror psicológico con profundidad emocional y una atmósfera magistral.

7. Serie «Layers of Fear» [Las mejores experiencias de terror que te dejarán sin aliento]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Antología de terror psicológico Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC Año de estreno 2016-2023 Creador/es Bloober Team Duración media de la partida Entre 6 y 10 horas (por título) Lo que me gustó Un simbolismo profundo, imágenes surrealistas y un diseño de sonido envolvente Diferentes finales Yes

Si eres un auténtico fanático del terror y los thrillers psicológicos, no te puedes perder bajo ningún concepto el mundo que se esconde tras la serie «Layers of Fear». Aunque todos los juegos de la serie pueden jugarse de forma independiente, juntos conforman un panorama más amplio de terror envolvente.

El juego original de 2016 sumergía a los jugadores en el la psique desmoronada de un pintor atormentado. Layers of Fear 2 (2019) trasladó la acción a un barco inquietante, en el que los jugadores asumen el papel de un actor que luchan con su identidad fragmentada. Layers of Fear (2023) El juego gira en torno a un escritor atrapada en un faro encantado, enfrentándose a su propio tormento psicológico.

A diferencia de las dos primeras entregas, la de 2023 funciona como una reinterpretación más que una secuela. Mezcla las historias de Layers of Fear (2016) and Layers of Fear 2en ununa experiencia de terror psicológico muy lograda. Con un90 % de valoraciones «muy positivas» en Steam, jugando a esto después de Hasta el amanecer te dejará satisfecho. Eso sí, no lo pongas por la noche.

Mi veredicto: Capas de miedo es el terror psicológico en su máxima expresión artística. Cada historia juega con la percepción y el simbolismo, lo que la hace perfecta para los jugadores a los que les encantan los sustos basados en la narrativa que te hacen perder la cabeza.

8. La casa de las cenizas [El mejor juego de terror militar con opciones para el jugador]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Horror narrativo de supervivencia Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2021 Creador/es Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 6-8 horas Lo que me gustó Tensión derivada de las decisiones, dinámica de grupo, dirección cinematográfica Diferentes finales Yes

El estudio Supermassive Games ha creado algunas de las mejores historias de terror desde Hasta el amanecer. La casa de las cenizas sube el listón y forma parte de la antología «Dark Pictures». Esta vez, te ves sumergido en un templo sumerio subterráneo. Te persigue algo antiguo y veloz.

A diferencia de sus predecesores, La casa de las cenizas te ofrece un control total de la cámara, haciendo que cada paso en falso se sienta como algo personal. El juego te obliga a elegir. ¿Arriesgarás todo para salvar a un compañero de escuadrón o lo dejarás atrás para salvarte a ti mismo? El juego se nutre de momentos llenos de tensión, en los que Un solo error puede cambiar por completo el destino de tu equipo.

Por el contrario, algunos sustos repentinos parecen forzados y le falta una tensión creciente magistral que te ponga los pelos de punta. Aun así, vendió más de un millón de ejemplares ¡En el primer año, y está en esta lista por una razón!

Mi veredicto: La casa de las cenizas Aporta un toque de crudeza militar al terror cinematográfico y lo hace funcionar. Es un juego lleno de tensión, trepidante y pensado para jugadores que se apasionan por las decisiones que hay que tomar en fracciones de segundo y por la dinámica de grupo bajo presión.

9. Más allá: Two Souls [Mejor película de terror/drama]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Drama interactivo, thriller sobrenatural Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PC Año de estreno 2013 Creador/es Quantic Dream / Sony Computer Entertainment Duración media de la partida 10-12 horas Lo que me gustó Una narración emotiva, interpretaciones magníficas, un giro sobrenatural Diferentes finales Yes

Más allá: Two Souls Está pensado para jugadores que buscan una historia profundamente personal en lugar de puro terror. Controlas a Jodie Holmes, interpretada por Elliot Page. Sigues su historia mientras lucha contra la misteriosa entidad ligada a su alma.

El videojuego alterna entre diferentes momentos de la vida del protagonista y consigue entretejer un thriller sobrenatural de gran impacto emocional.

Es uno de los juegos parecidos a Hasta el amanecer sin el elemento de terror slasher. En su lugar, se ha sustituido por cuestiones filosóficas, conspiraciones gubernamentales y emociones humanas en estado puro. Es más lento, pero la intensidad reside en las decisiones que marcan la vida y el futuro de Jodie. ¿Qué consecuencias le esperan?

Mi veredicto: Más allá: Two Souls combina emoción, ciencia ficción y lo sobrenatural en una historia inolvidable. Es ideal para aquellos jugadores que anteponen el sentimiento al terror y que buscan una narrativa que les llegue al corazón.

10. Erica [Mejor experiencia de juego original]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Película interactiva, thriller psicológico Plataformas PlayStation 4, PC Año de estreno 2019 Creador/es Flavourworks / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 2-3 horas Lo que me gustó Un estilo único de acción real, un misterio apasionante y decisiones con peso Diferentes finales Yes

Estojuego de acción real combina la narrativa cinematográfica con la libertad de acción del jugador. Desentraña un oscuro misterio, por lo que puedes esperar una trama llena de secretos y tensión psicológica. Ericaes un película o juego interactivo con animación completa, y al tratarse de un juego de acción real en el que participan personas, es una propuesta única en esta lista.

Nunca he jugado a ningún otro juego de rol en vivo aparte del de «Black Mirror» Bendersnatcher (que, según mi experiencia, es lo más parecido a Erica, aunque no es un juego). Si de verdad quieres vivir una experiencia novedosa y nunca has probado los títulos de acción real,De Ericatu oportunidad. El Las decisiones narrativas tienen un gran peso, y los momentos sutiles van dando un giro a la historia sin que te des cuenta.

A diferencia deDe «Until Dawn» Acción repleta de secuencias QTE, Erica mantiene un ambiente íntimo. Se centra en el suspense generado por el jugador. Es perfecto para los amantes de la narrativa que prefieren la intriga por encima del terror. Si hay algún inconveniente, es que la rejugabilidad es limitada, ya que es bastante corto. Sin embargo, aun así ha conseguido más de Cuenta con 5 000 reseñas en Steam y tiene una valoración positiva del 84 %.

Mi veredicto: Erica demuestra que los juegos de acción real pueden impactar tanto como cualquier drama interactivo. Es breve, conciso y perfecto para los jugadores que buscan un misterio realista con auténtico peso cinematográfico.

11. La antología de The Dark Pictures: Little Hope [Los mejores juegos de terror con ramificaciones en la trama]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Terror sobrenatural basado en las decisiones del jugador Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 5-7 horas Lo que me gustó Tramas ramificadas, un escenario inquietante, una gran tensión entre los personajes Diferentes finales Yes

If Hasta el amanecer si tuviera un hermano menor aún más espeluznante, sería Poca esperanza. Te encontrarás con un grupo de supervivientes atrapados en un pueblo envuelto en niebla (muy al estilo de Silent Hill). Están aterrorizados por fantasmas y por un pasado del que no pueden escapar. Cada decisión influye en el desenlace del juego: ¿Quién vive y quién muere? ¿Qué horrores hay por descubrir?

El juego aborda temas como los juicios de brujas, la paranoia y la culpa. Es una experiencia de terror psicológico que te sigue rondando la cabeza incluso cuando ya la has terminado. Eso sí, si es que consigues terminarla. va creando tensión para luego derrumbarte y te deja realmente afectado. En fin, Supermassive Games ha vuelto a crear un gran título de terror con este juego.

Mi veredicto: Poca esperanza Es inquietante y profundamente perturbador. Es ideal para los jugadores a los que les encanta el terror con múltiples capas, el miedo que va creciendo poco a poco y las decisiones que desembocan en el caos.

Mi opinión general sobre juegos similares a «Until Dawn»

Los juegos de terror y suspense ofrecen una gran variedad de experiencias espeluznantes, desde narrativas cinematográficas hasta pesadillas de supervivencia. Si te encantaron Hasta el amanecerSi te gustan la tensión, los giros inesperados y los dramas basados en las decisiones de los personajes, te espera una experiencia perfecta. Esto es lo que te recomendaría según el tipo de terror que te apetezca:

Para los aficionados al cine de terror → La cantera . Es el sucesor más fiel de Hasta el amanecer, con interpretaciones realistas, decisiones que dan lugar a ramificaciones y consecuencias desgarradoras. Cada elección te hace sentir que podría salvar o condenar a tus personajes.

Es el sucesor más fiel de Hasta el amanecer, con interpretaciones realistas, decisiones que dan lugar a ramificaciones y consecuencias desgarradoras. Cada elección te hace sentir que podría salvar o condenar a tus personajes. Para los amantes de las emociones fuertes → Remake de Silent Hill 2 or Bueyes libres . Ambas obras se adentran en lo más profundo de la mente: una a través del terror puro y el simbolismo, y la otra mediante conversaciones inquietantes que alteran la realidad misma. Perfectas para los amantes de la tensión que va creciendo poco a poco y las historias emotivas.

Ambas obras se adentran en lo más profundo de la mente: una a través del terror puro y el simbolismo, y la otra mediante conversaciones inquietantes que alteran la realidad misma. Perfectas para los amantes de la tensión que va creciendo poco a poco y las historias emotivas. Para los aventureros que juegan en modo cooperativo → Little Nightmares III . Este juego te permite enfrentarte a pesadillas retorcidas junto a un amigo. Es evocador, espeluznante e ideal si lo que buscas es trabajar en equipo en medio del terror.

Este juego te permite enfrentarte a pesadillas retorcidas junto a un amigo. Es evocador, espeluznante e ideal si lo que buscas es trabajar en equipo en medio del terror. Para los apasionados de la supervivencia → Dead by Daylight . Nada te hace subir la adrenalina como que te persigan (o ser tú quien persiga). Es impredecible, trepidante y se puede jugar una y otra vez: la experiencia definitiva de terror social.

Nada te hace subir la adrenalina como que te persigan (o ser tú quien persiga). Es impredecible, trepidante y se puede jugar una y otra vez: la experiencia definitiva de terror social. Para los exploradores a los que les gusta seguir una historia → Detroit: Become Human or Más allá: Two Souls . Estos juegos sustituyen los sustos repentinos por profundidad emocional, dilemas morales y tramas de personajes impactantes que te siguen acompañando mucho después de que terminen los créditos.

Estos juegos sustituyen los sustos repentinos por profundidad emocional, dilemas morales y tramas de personajes impactantes que te siguen acompañando mucho después de que terminen los créditos. Para los amantes del terror que te deja sin aliento → Serie «Layers of Fear». Si prefieres los sustos de carácter psicológico, artístico y simbólico, esta serie te ofrece una inmersión inquietante en la obsesión y la locura.

No importa qué tipo de terror te guste —psicológico, cinematográfico o de supervivencia—: estos juegos como Hasta el amanecer demuestran que la tensión, la emoción y la libertad de elección del jugador pueden coexistir a la perfección. Eso sí, no esperes dormir mucho una vez que empieces a jugar.

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