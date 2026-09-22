35 juegos de Spider-Man en orden: cronología de fechas de lanzamiento en 2026

Hay al menos 35 videojuegos de Spider-Man, ordenados por fecha de lanzamiento desde 1982, sin contar las apariciones especiales en juegos crossover como «Marvel vs. Capcom» o «Fortnite». Cada uno de los títulos aquí incluidos es un lanzamiento independiente creado específicamente en torno al personaje, el tipo de juego en el que Spider-Man es el protagonista absoluto.

La lista completa abarca 15 plataformas a lo largo de cuatro décadas, desde el *Spider-Man* de 1982 para Atari 2600 hasta *Spider-Man 2 de Marvel* de 2023 para PS5. Este abarcamiento recoge la lista completa de juegos de Spider-Man en un solo lugar, incluyendo todos los títulos de Spider-Man en orden de lanzamiento para PS5 y todos los juegos de Spider-Man anteriores a la era de la PS5.

Todo lo que aparece a continuación se ordena estrictamente por año de lanzamiento original, de más antiguo a más reciente, sin clasificaciones incorporadas. Más abajo hay una guía aparte con una comparación clasificada de estos mismos juegos, para los lectores que prefieran ese enfoque.

¿Cuántos juegos de Spider-Man hay?

No existe un total único y universal, ya que las diferentes listas utilizan distintas reglas de inclusión. Esta guía incluye 35 lanzamientos independientes seleccionados de Spider-Man desde 1982 hasta 2023, que abarcan juegos para consola, ordenador, consolas portátiles y móviles.

La respuesta a la pregunta de cuántos juegos de Spider-Man hay cambia cuando entran en juego las reglas de los crossovers. Spider-Man ha aparecido en muchos más juegos que los 35 que se tratan aquí. Este recuento excluye apariciones en series como «Marvel vs. Capcom», «Marvel: Ultimate Alliance»», «LEGO Marvel Super Heroes», «Fortnite» y «Marvel Snap». También excluye productos que no son juegos, como la máquina de pinball de Stern de 2004.

Dado que el resultado depende de lo que se considere un juego independiente, es más prudente describir este artículo como una cronología seleccionada de 35 juegos, en lugar de un recuento definitivo de todas las apariciones de Spider-Man.

Todos los juegos de Spider-Man en orden (2026lista completa)

Al repasar los juegos de Spider-Man en orden cronológico, se observan varias versiones distintas de la historia del personaje en el mundo de los videojuegos. Los primeros lanzamientos experimentaron con juegos de plataformas, aventuras de texto y juegos de lucha sencillos. En la década de los 2000, la tendencia se decantó por el movimiento en 3D y un mundo abierto ambientado en Nueva York, mientras que los desarrolladores de consolas portátiles siguieron produciendo interpretaciones independientes junto con los lanzamientos para consolas fijas.

La continuidad moderna de Insomniac Games es mucho más fácil de seguir. Cuenta con tres lanzamientos principales y una secuencia narrativa clara. La historia anterior es más confusa, ya que distintos desarrolladores solían lanzar con frecuencia juegos de Spider-Man sin relación entre sí bajo nombres muy similares.

Esa distinción es importante si intentas hacer un seguimiento de todos los juegos de Spider-Man. Dos títulos llamados *El increíble Spider-Man* pueden no tener ninguna conexión más allá del personaje, mientras que una secuela directa podría cambiar por completo de desarrollador o de plataforma.

Aquí tienes la lista completa de juegos de Spider-Man en orden cronológico.

1. Spider-Man [El primer juego de Spider-Man]

Año de estreno 1982 Género Acción Plataforma Atari 2600 Desarrollador Laura Nikolich Conocida por El debut del personaje en los videojuegos Disponibilidad digital No

La historia de los videojuegos de Spider-Man comienza con «Spider-Man» de Parker Brothers, lanzado para Atari 2600 en 1982. Programado por Laura Nikolich, en él Spider-Man trepa por un rascacielos mientras esquiva a los criminales y las bombas antes de enfrentarse al Duende Verde. Se considera ampliamente como el primer videojuego de Spider-Man comercializado.

Según se dice, se desarrolló una versión para Magnavox Odyssey, pero nunca se lanzó oficialmente, lo que significa que debemos considerarla una adaptación inédita, no una versión comercial para esa plataforma.

En el juego, Spider-Man trepa por un rascacielos mientras esquiva a los delincuentes y las bombas antes de enfrentarse al Duende Verde. Su diseño vertical refleja las limitaciones del hardware de las primeras consolas domésticas.

Se trata del debut de Spider-Man en los videojuegos, lo que le confiere mucho más valor histórico que práctico para un jugador actual.

No existe una versión disponible en las tiendas digitales habituales. Hoy en día, este título ocupa un lugar destacado en la historia de los videojuegos.

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2. Questprobe con Spider-Man [La curiosidad más peculiar de las aventuras de texto]

Año de lanzamiento 1984 Género Aventura textual Plataforma Apple II, Atari de 8 bits, Commodore 64, DOS Desarrollador Adventure International Conocida por El único juego de aventura de texto de la lista Disponibilidad digital No

La siguiente parada en la cronología de los juegos de Spider-Man lleva al personaje a un lugar completamente diferente. Adventure International lanzó Questprobe con Spider-Man para Apple II, sistemas Atari de 8 bits, Commodore 64 y DOS.

El juego formaba parte del proyecto más amplio Questprobe Marvel y utilizaba la ficción interactiva en lugar de la acción convencional. Los jugadores resuelven acertijos mediante comandos escritos y prosa descriptiva, lo que lo convierte en un auténtico caso atípico entre los juegos de Spider-Man.

Solo volvería a este juego por la lección de historia que ofrece. Su formato resulta fascinante si lo comparamos con todo lo que vino después, pero no es precisamente el juego que recomendaría a alguien que busque la acción clásica de Spider-Man.

Año de lanzamiento 1989 Género Juego de lucha Plataforma Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS Desarrollador Paragon Software Conocido por El primer juego de equipo de héroes Disponibilidad digital No

En 1989, los videojuegos de Spider-Man habían llegado a uno de los primeros encuentros entre superhéroes de Marvel. Paragon Software lanzó *¡El increíble Hombre Araña y el Capitán América en «La venganza del Dr. Doom»!* para Amiga, Atari ST, Commodore 64 y DOS.

Spider-Man y el Capitán América se turnan en los combates mientras persiguen al Doctor Doom y a sus villanos. Esa premisa de héroes compartidos es importante porque los juegos de Marvel con varios héroes se harían mucho más habituales en décadas posteriores.

Hoy en día, su interés histórico supera al de sus combates, pero sigue siendo un interesante ejemplo temprano de dos héroes importantes compartiendo una aventura exclusiva.

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4. El increíble Hombre Araña para Amiga/Atari ST/C64/DOS [La curiosidad más destacada para ordenadores domésticos]

Año de lanzamiento 1990 Género Juego de plataformas Plataforma Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS Desarrollador Oxford Digital Enterprises Conocido por Debut en la era de los ordenadores personales Disponibilidad digital No

Uno de los puntos que más confusión genera en la cronología de los juegos de Spider-Man aparece en 1990. Oxford Digital Enterprises desarrolló *El increíble Spider-Man* para Amiga, Atari ST, Commodore 64 y DOS.

Se trata de un juego distinto del lanzamiento para Game Boy que llevaba el mismo título ese mismo año. La versión para ordenadores personales es un juego de acción y plataformas de desplazamiento lateral que sigue las convenciones de diseño de los juegos europeos con licencia de aquella época.

Creo que, hoy en día, el título duplicado es más memorable que el propio juego. Es precisamente este tipo de rareza la que hace que una lista completa de los juegos de Spider-Man resulte útil, ya que una búsqueda rápida permite distinguir fácilmente ambos lanzamientos.

★ Home-Computer Era Debut The Amazing Spider-Man (1990) Compra en eBay

5. El increíble Hombre Araña para Game Boy [La mejor aventura de las primeras consolas portátiles]

Año de lanzamiento 1990 Género Juego de plataformas Plataforma Game Boy Desarrollador Rare Conocido por El primer juego de plataformas para consolas portátiles Disponibilidad digital No

El segundo título de la serie Spider-Man de 1990, en orden cronológico, es El increíble Hombre Araña de Rare para Game Boy. La participación de Rare destaca en retrospectiva, ya que el estudio se hizo famoso más tarde por Donkey Kong Country y GoldenEye 007.

El juego en sí se ciñe a un estilo sencillo de plataformas para consolas portátiles, diseñado para la consola monocromática de Nintendo. No guarda ninguna relación en cuanto a su desarrollo con el título anterior de Oxford Digital Enterprises para ordenadores personales, a pesar de compartir el mismo título y año de lanzamiento.

Para los lectores interesados en los primeros juegos de Spider-Man, se trata principalmente de un hito en el ámbito de las consolas portátiles y de una interesante aportación de Rare. Actualmente no se comercializa a través de ninguna tienda digital moderna.

★ First Handheld Platformer The Amazing Spider-Man (1990, Game Boy) Compra en eBay

6. El increíble Spider-Man contra El Kingpin [El mejor juego de Spider-Man de la era Sega]

Año de lanzamiento 1991 Género Juego de lucha Plataforma Genesis, Master System, Game Gear, Sega CD Desarrollador Technopop Conocido por Primer título para una consola de Sega Disponibilidad digital No

Sega adquiere un papel más destacado en los juegos de Spider-Man con «El increíble Spider-Man contra El Kingpin», de Technopop. Se lanzaron versiones para Genesis, Master System, Game Gear y Sega CD.

La historia sigue a Spider-Man mientras investiga crímenes relacionados con Kingpin por toda Nueva York. Las distintas versiones presentaban diferencias entre sí, mientras que la edición para Sega CD incorporaba secuencias de vídeo de movimiento completo que reflejaban el creciente interés de la industria por las presentaciones en formato CD.

Me gusta más este título como instantánea de la transición del hardware de Sega que como un juego imprescindible de Spider-Man. La versión para Sega CD, en particular, muestra la rapidez con la que los desarrolladores experimentaban con una tecnología que, en aquel momento, parecía de vanguardia.

★ First Sega Console Entry The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin (1991) Compra en eBay

7. Spider-Man: El regreso de los Seis Siniestros [El mejor enfrentamiento contra los Seis Siniestros]

Año de estreno 1992 Género Juego de plataformas Plataforma NES, Master System, Game Gear Desarrollador Bits Studios Conocido por Primer «Boss Rush» con un equipo de villanos Disponibilidad digital No

La primera entrega de 1992 en esta lista cronológica de juegos de Spider-Man es Spider-Man: El regreso de los Seis Siniestros, de Bits Studios, para NES, Master System y Game Gear.

Spider-Man se abre paso por niveles basados en los miembros de los Seis Siniestros. La estructura centrada en un equipo de villanos es el verdadero gancho histórico. Los juegos posteriores de Spider-Man vuelven repetidamente a la idea de reunir a jefes reconocibles en una única amenaza principal.

Esto le otorga a este título un lugar más definido en la cronología general de lo que podría sugerir su mecánica básica de plataformas. Muestra una versión temprana de una fórmula que la franquicia siguió retomando mucho después de que terminara la era de los 8 bits.

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8. El increíble Spider-Man 2 para Game Boy [La mejor secuela de Spider-Man para consolas portátiles]

Año de lanzamiento 1992 Género Juego de plataformas Plataforma Game Boy Desarrollador Bits Studios Conocido por Secuela para consolas portátiles Disponibilidad digital No

Tras su lanzamiento para Game Boy en 1990, Bits Studios presentó *El increíble Hombre Araña 2**. Los lectores que estén revisando los juegos de Spider-Man por orden se encontrarán aquí con otra secuela dedicada a consolas portátiles.

El diseño se mantiene fiel a los juegos de plataformas de principios de los 90, con niveles compactos adaptados a las limitaciones del hardware. Se trata de una secuela directa del juego de Game Boy de 1990, independiente de los lanzamientos posteriores que volverían a utilizar el nombre de Spider-Man 2.

Solo le daría prioridad a este título si quieres seguir específicamente la trayectoria de la versión portátil. Su lugar en la historia general es mucho más limitado que el de los juegos de consola que más tarde redefinirían la forma de moverse de Spider-Man.

★ Handheld Sequel The Amazing Spider-Man 2 (1992) Compra en eBay

Año de lanzamiento 1992 Género Juego de plataformas Plataforma SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy Desarrollador Creaciones de software Conocido por El primer crossover de X-Men Disponibilidad digital No

Creaciones de software amplió la plantilla de personajes jugables de Marvel con Spider-Man y los X-Men en «Arcade's Revenge». El juego se lanzó para SNES, Genesis, Game Gear y Game Boy.

Más adelante, en 1992, este juego de Spider-Man, siguiendo la cronología, da paso a uno de los primeros cruces entre Spider-Man y los X-Men. Spider-Man colabora con Lobezno, Cíclope, Tormenta y Gambit para enfrentarse a Arcade. Cada héroe cuenta con secciones de juego específicas, lo que aporta al título más variedad que muchos de los primeros juegos de Spider-Man.

Su lanzamiento se adelanta en años a la era de «Marvel vs. Capcom», lo que lo convierte en una curiosidad que merece la pena conocer para cualquiera que siga la historia general de los videojuegos de Marvel.

★ Earliest X-Men Crossover Spider-Man and the X-Men in Arcade’s Revenge (1992) Compra en eBay

10. El increíble Hombre Araña 3: La invasión de los cazadores de arañas [El mejor final de una trilogía para Game Boy]

Año de lanzamiento 1993 Género Juego de plataformas Plataforma Game Boy Desarrollador Bits Studios Conocido por Última entrega de la trilogía para consolas portátiles Disponibilidad digital No

La trilogía de Game Boy llega a su fin cuando nuestra guía de juegos de Spider-Man por orden cronológico llega a *El increíble Hombre Araña 3: La invasión de los cazadores de arañas**.

La historia gira en torno a los «Spider-Slayers» robóticos de Alistair Smythe, lo que aporta a esta última entrega una amenaza típica de los cómics sin renunciar a la conocida estructura de plataformas de las consolas portátiles.

Para mí, el principal atractivo es completarla. Si ya has jugado a los dos primeros juegos para consolas portátiles, este le da a esa pequeña trilogía un final adecuado. Fuera de ese contexto, no lo pondría entre las primeras opciones de una lista de juegos retro de Spider-Man.

★ Final Handheld Trilogy Entry The Amazing Spider-Man 3: Invasion of the Spider-Slayers (1993) Compra en eBay

11. El increíble Spider-Man: Enemigos letales [La mejor joya oculta exclusiva de Japón]

Año de lanzamiento 1995 Género Juego de plataformas Plataforma Super Famicom (solo en Japón) Desarrollador Argent Conocido por Lanzamiento exclusivo para Japón Disponibilidad digital No

El increíble Spider-Man: Enemigos letales es un juego de acción y plataformas para Super Famicom exclusivo de Japón, desarrollado por Argent y publicado por Epoch en 1995. Su exclusividad regional lo convierte en uno de los títulos más desconocidos de esta cronología.

Muchos de los títulos antiguos de Spider-Man que figuran aquí han caído en el olvido, pero Lethal Foes tiene un atractivo adicional, ya que su público estaba limitado tanto por la región como por la plataforma.

★ Rare Japan-Only Release The Amazing Spider-Man: Lethal Foes (1994) Compra en eBay

12. Spider-Man y Venom: Carnicería máxima [La mejor aventura de Spider-Man centrada en Carnage]

Año de estreno 1994 Género Juego de lucha Plataforma SNES, Genesis Desarrollador Creaciones de software Conocido por El debut de Carnage en los videojuegos Disponibilidad digital No

Si avanzas un paso más en la serie de juegos de Spider-Man, Carnage se convierte en la principal amenaza. Spider-Man y Venom forman una alianza inestable mientras Carnage y sus aliados aterrorizan Nueva York. El juego adapta el crossover del cómic «Maximum Carnage» de Marvel de 1993, con una presentación en viñetas que le da a la historia una fuerte identidad.

Esta es una entrega retro que, en mi opinión, sigue destacando incluso si no sientes nostalgia por ella. El protagonismo de Carnage hace que sea más fácil de recordar que muchos otros lanzamientos de la época.

★ Carnage’s Game Debut Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994) Compra en eBay

13. Spider-Man: La serie animada [Mejor adaptación de una serie de dibujos animados de Spider-Man]

Año de estreno 1995 Género Juego de plataformas Plataforma SNES, Genesis Desarrollador Western Technologies Conocido por Su fiel adaptación a la serie de dibujos animados Disponibilidad digital No

La sección dedicada a mediados de los años 90 de esta guía cronológica de los juegos de Spider-Man se centra ahora en la continuidad televisiva. Western Technologies desarrolló Spider-Man: La serie animada para SNES y Genesis como producto derivado de la serie de dibujos animados de Fox Kids de 1994.

El juego se inspira en la versión de Spider-Man de la serie y en su elenco de villanos, mientras que el formato de juego de plataformas de acción de desplazamiento lateral se ajusta al estilo de los juegos basados en series de dibujos animados habituales en aquella época.

La serie es el principal gancho en este caso. Si el Peter Parker animado fue tu primer contacto con Spider-Man, ese mundo tan familiar le da a este título un toque nostálgico que el simple juego de plataformas probablemente no tendría por sí solo.

★ Cartoon-Accurate Tie-In Spider-Man: The Animated Series (1995) Compra en eBay

14. Venom/Spider-Man: Ansiedad por la separación [El mejor juego de lucha cooperativa con simbiontes]

Año de estreno 1995 Género Juego de lucha Plataforma SNES, Genesis, PC Desarrollador Creaciones de software Conocido por Secuela de «Direct Carnage» Disponibilidad digital No

Aparece otro capítulo centrado en los simbiontes a medida que esta lista de juegos de Spider-Man por orden cronológico llega a Venom/Spider-Man: Ansiedad por la separación. Creaciones de software lo lanzó para SNES, Genesis y PC como continuación de Maximum Carnage.

Spider-Man y Venom se enfrentan de nuevo a una amenaza simbiótica, y la estructura de juego de lucha sigue de cerca a la de su predecesor. La acogida en su momento fue menos entusiasta, lo que dejó a *Ansiedad por separación* con una reputación más débil entre los juegos antiguos de Spider-Man.

Si te interesa esta vertiente de la franquicia, te recomendaría jugar primero a *Maximum Carnage*. *Ansiedad por separación* funciona mejor como segunda parte de esa saga que como su título más emblemático.

★ Direct Carnage Sequel Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (1995) Compra en eBay

15. Spider-Man: La red de fuego [El mejor lanzamiento de Spider-Man para Rare 32X]

Año de estreno 1996 Género Acción Plataforma Sega 32X Desarrollador BlueSky Software, Zono Conocido por El lanzamiento más raro para la 32X Disponibilidad digital No

Cuando nuestra cronología de los juegos de Spider-Man llega a 1996, Spider-Man se encuentra vinculado a una de las etapas más extrañas de Sega en cuanto a hardware. BlueSky Software y Zono desarrollaron Spider-Man: La red de fuego en exclusiva para Sega 32X.

El juego llegó al final de la breve vida comercial de este complemento. Su tardío lanzamiento contribuyó a convertirlo en una auténtica rareza de coleccionista, mientras que el juego en sí sigue a Spider-Man a lo largo de una investigación criminal de desplazamiento lateral por Nueva York.

Su lugar en la cronología tiene más que ver con la historia de la consola que con la evolución de la franquicia. El hecho de que saliera al mercado casi al final de la vida útil de la 32X le confiere una historia que pocos lanzamientos pueden igualar.

★ Rarest 32X Release Spider-Man: Web of Fire (1996) Compra en eBay

16. Spider-Man [El mejor videojuego de Spider-Man en 3D de los primeros tiempos]

Año de lanzamiento 2000 Género Acción y aventura Plataforma PS1, N64, Game Boy Color, Dreamcast, PC Desarrollador Neversoft Conocido por Popularizó el desplazamiento en 3D balanceándose entre edificios Disponibilidad digital No

Una vez que esta lista cronológica de juegos de Spider-Man llega al año 2000, Neversoft lleva por fin la franquicia a una convincente era en 3D. Spider-Man se lanzó para PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color, Dreamcast y PC.

Spider-Man se balancea por espacios en 3D, trepa por paredes y techos, y se enfrenta a una amplia lista de villanos de Marvel. El juego contribuyó a popularizar el balanceo con telarañas en 3D y sentó las bases sobre las que los posteriores juegos de Spider-Man podrían seguir desarrollándose.

Es aquí donde, en mi opinión, la serie empieza a tener un aire claramente moderno. El movimiento es limitado en comparación con lo que vendría después, pero Neversoft dota por fin a Spider-Man de una identidad física que los anteriores juegos de plataformas solo podían insinuar.

El reparto de voces también incluía a actores conocidos de la serie de animación de Spider-Man de los años 90. Actualmente no existe ningún lanzamiento digital oficial.

★ Popularized 3D Web-Swinging Spider-Man (2000) Compra en eBay

17. Spider-Man 2: Llega Electro [La mejor secuela de Spider-Man para PS1]

Año de estreno 2001 Género Acción Plataforma PS1 Desarrollador Vicarious Visions Conocido por Secuela exclusiva para PS1 Disponibilidad digital No

Si sigues el orden de los juegos de Spider-Man a partir del lanzamiento de Neversoft, llegarás directamente a este. Vicarious Visions tomó el relevo con «Spider-Man 2: Llega Electro»», una secuela directa del juego de Neversoft de 2000, lanzado en exclusiva para la PlayStation original.

Spider-Man se enfrenta a Electro y a un grupo de villanos que regresan en otra aventura en 3D basada en niveles. Esta es la verdadera secuela para PS1 de Spider-Man 2000, lo cual es importante porque en 2001 también se lanzó otro juego para consolas portátiles que llevaba el nombre de Spider-Man 2.

Es fácil pasar por alto el cambio de desarrollador, pero la continuidad se mantiene intacta.

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18. Spider-Man 2: Los Seis Siniestros para Game Boy Color [El mejor spin-off de Spider-Man para consolas portátiles]

Año de estreno 2001 Género Acción Plataforma Game Boy Color Desarrollador Torus Games Conocido por Spin-off para consolas portátiles Disponibilidad digital No

La nomenclatura vuelve a resultar confusa para cualquiera que esté jugando a los juegos de Spider-Man en orden. Torus Games lanzó Spider-Man 2: Los Seis Siniestros para Game Boy Color el mismo año que Enter Electro.

Se trata de un juego distinto de *Spider-Man 2: Llega Electro**. La similitud entre los nombres hace que el año 2001 sea uno de los más fáciles de confundir en una lista de juegos de Spider-Man.

Yo lo consideraría como una rama independiente para consolas portátiles y dejaría la continuidad de la PS1 fuera de la ecuación. Las plataformas dejan clara esa distinción una vez que sabes en qué fijarte.

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19. Spider-Man: La amenaza de Mysterio [La mejor aventura de Spider-Man para GBA]

Año de estreno 2001 Género Juego de plataformas Plataforma Game Boy Advance Desarrollador Vicarious Visions Conocido por Título de lanzamiento de la GBA Disponibilidad digital No

El tercer lanzamiento de 2001 que aparece en esta lista cronológica de juegos de Spider-Man es *Spider-Man: La amenaza de Mysterio*, de Vicarious Visions, para Game Boy Advance.

Mysterio impulsa la historia a través de trampas basadas en ilusiones, mientras Spider-Man se abre paso luchando por niveles de desplazamiento lateral. El villano aporta al juego una identidad más definida de la que habría tenido una simple adaptación para consola portátil.

Tres juegos dedicados a Spider-Man en un solo año hacen de 2001 un año inusualmente ajetreado. *Mysterio's Menace* cierra ese grupo con una aventura sencilla para consolas portátiles, creada específicamente para el nuevo hardware de GBA.

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20. Spider-Man: La película [Mejor adaptación de una de las primeras películas de Spider-Man]

Año de estreno 2002 Género Acción y aventura Plataforma GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox Desarrollador Treyarch Conocido por Ser el primer juego basado en una película de Raimi Disponibilidad digital No

A medida que esta guía cronológica de los juegos de Spider-Man entra en la era cinematográfica, Spider-Man: La película, de Treyarch, adapta la primera película de Sam Raimi para Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2 y Xbox.

El juego narra el origen de Peter Parker y el conflicto con el Duende Verde a través de una estructura de acción en 3D basada en niveles. Aún no había dado el salto al mundo abierto que definiría la secuela de 2004.

Lo veo como el puente entre el diseño de niveles de Neversoft y el eventual avance de Treyarch hacia la ciudad abierta. Todavía se nota limitado por las misiones, pero se aprecia cómo la serie se acerca a la fantasía que los jugadores realmente querían.

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21. Spider-Man 2 [La mejor experiencia balanceándose con la telaraña]

Año de lanzamiento 2004 Género Acción de mundo abierto Plataforma PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, GBA, PSP, Nintendo DS y N-Gage Desarrollador Treyarch Conocido por Un clásico que definió el género Disponibilidad digital No

El mayor punto de inflexión previo a Insomniac en esta lista cronológica de los juegos de Spider-Man llega con *Spider-Man 2* de Treyarch. Se lanzó para Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox, N-Gage, Nintendo DS y PSP.

La versión para consolas principales permite explorar Manhattan libremente. Su sistema de balanceo con telarañas, basado en la física, fija las telarañas a la geometría real del entorno, lo que confiere al movimiento una relación física con los edificios cercanos. Los delitos aleatorios y las actividades secundarias también hacen que la ciudad forme parte del juego habitual.

Si tuviera que elegir un juego antiguo que explique en qué se convirtieron los futuros juegos de Spider-Man, sería este. El verdadero avance es que balancearse se convierte en algo que quieres dominar por sí mismo.

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22. El Último Hombre Araña [Mejor campaña de Peter y Venom]

Año de estreno 2005 Género Acción de mundo abierto Plataforma GameCube, Xbox, PS2, DS, PC, GBA Desarrollador Treyarch / Beenox Conocido por La doble campaña, favorita de los fans Disponibilidad digital No

En el siguiente título de la cronología de los juegos de Spider-Man, la serie se aleja de la continuidad cinematográfica y vuelve a los cómics de Marvel. Treyarch y Beenox trabajaron en versiones para GameCube, Xbox, PlayStation 2, Nintendo DS, PC y Game Boy Advance.

El Último Hombre Araña adopta un estilo visual «cel-shaded» diseñado para evocar el arte del cómic. Su campaña alterna entre Peter Parker y Venom, el personaje de Eddie Brock, dotando a cada uno de un estilo diferente de movimiento y combate.

El mundo abierto de Nueva York retoma las ideas establecidas en Spider-Man 2, mientras que el material original confiere a este título una fuerte identidad visual.1

Para los lectores de cómics, creo que este es uno de los juegos antiguos de Spider-Man más fáciles de recomendar.

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23. Spider-Man: La batalla por Nueva York [Mejor historia original para consolas portátiles]

Año de estreno 2006 Género Acción Plataforma Nintendo DS, GBA Desarrollador Torus Games Conocido por Historia original exclusiva para DS Disponibilidad digital No

El puesto de 2006 en esta lista cronológica de juegos de Spider-Man corresponde a «Spider-Man: La batalla por Nueva York», de Torus Games, para Nintendo DS y Game Boy Advance.

El juego sigue una historia original y utiliza un formato de acción por niveles diseñado para consolas portátiles. La versión para DS aprovecha el hardware de doble pantalla de Nintendo, lo que le ayuda a diferenciarse de los lanzamientos para consolas de sobremesa que la rodean.

Su papel en la cronología general es relativamente pequeño, pero muestra durante cuánto tiempo los juegos de Spider-Man para consolas portátiles siguieron funcionando como una rama independiente de la franquicia.

★ DS-Exclusive Original Story Spider-Man: Battle for New York (2006) Comprar en

24. Spider-Man 3 [Mejor juego multiplataforma basado en una película de Spider-Man]

Año de estreno 2007 Género Acción de mundo abierto Plataforma GBA, PC, DS, PS2, Wii, Xbox 360, PS3, PSP Desarrollador Vicarious Visions / Treyarch / Beenox Conocido por Adaptación cinematográfica multiplataforma Disponibilidad digital No

En 2007, cualquiera que siguiera los juegos de Spider-Man en orden llegaba a la tercera entrega basada en la película de Raimi. Spider-Man 3 salió a la venta para Game Boy Advance, PC, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 y PSP, con varios estudios a cargo de las diferentes versiones.

Las ediciones para las consolas más potentes continúan con el enfoque de mundo abierto y añaden una trama del traje negro vinculada al arco argumental de Venom de la película. Además, un ciclo de día y noche cambia el aspecto de Nueva York durante la exploración.

En mi opinión, es aquí donde la fórmula de los juegos basados en películas empieza a parecer forzada. La envergadura aumentó, pero ese mayor tamaño no supuso el mismo salto de calidad que Spider-Man 2 había logrado tres años antes.

★ Most Platforms Ever Released On Spider-Man 3 (2007) Comprar en

Año de estreno 2007 Género Juego de lucha cooperativo Plataforma Xbox 360, Wii, PS2, PC, PSP, DS Desarrollador Next Level Games Conocido por Un spin-off cooperativo desenfadado Disponibilidad digital No

Next Level Games lanzó una entrega mucho más desenfadada de Spider-Man con Spider-Man: ¿Amigo o enemigo?. Salió a la venta para Xbox 360, Wii, PlayStation 2, PC, PSP y Nintendo DS.

Ese mismo año se añade un desvío más desenfadado a esta guía de los juegos de Spider-Man. El juego es un título de acción y lucha centrado en el modo cooperativo en el que Spider-Man recluta a héroes conocidos y antiguos enemigos para enfrentarse a una amenaza común.

Esa premisa relajada le otorga un lugar claro entre los juegos de Spider-Man de la época. No busca ofrecer otra gran experiencia de mundo abierto, lo que contribuye a que el concepto cooperativo se perciba como un cambio de ritmo deliberado.

★ Lighthearted Co-Op Spin-Off Spider-Man: Friend or Foe (2007) Comprar en

26. Spider-Man: La red de las sombras [La mejor historia de Spider-Man basada en las decisiones del jugador]

Año de estreno 2008 Género Acción de mundo abierto Plataforma PC, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 Desarrollador Shaba Games Conocido por La mejor historia basada en las decisiones del jugador Disponibilidad digital No

Una de las entregas más distintivas de la década de los 2000 aparece cuando nuestra cronología de los juegos de Spider-Man llega a *Spider-Man: La red de las sombras**. Shaba Games lanzó versiones para PC, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii y Xbox 360.

Su Nueva York de mundo abierto se convierte en el epicentro de una crisis de simbiontes. Las decisiones del jugador influyen en el desenlace de la historia y en la relación de Spider-Man con el traje negro. La ciudad también acoge conflictos entre facciones al margen de la narrativa principal.

Creo que el sistema de decisiones confiere a este juego una de las personalidades más definidas de la era anterior a Insomniac. Son muchos los juegos de Spider-Man que te permiten llevar un traje negro. Sin embargo, son menos los que han hecho que ese lado más oscuro de Peter forme parte de las decisiones del jugador.

La acogida varió según la plataforma, y no existe un lanzamiento digital moderno para el gran público.

★ Best Choice-Driven Story Spider-Man: Web of Shadows (2008) Compra en eBay

27. Spider-Man: Dimensiones destrozadas [La mejor aventura del Spider-Verse]

Año de estreno 2010 Género Acción Plataforma DS, PS3, Wii, Xbox 360, PC Desarrollador Beenox Conocido por La mayor variedad de jugabilidad Disponibilidad digital No

La sección de 2010 de esta lista cronológica de juegos de Spider-Man comienza con Spider-Man: Dimensiones destrozadas, de Beenox, para Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 y PC.

El juego sustituye una ciudad abierta por niveles independientes basados en *El increíble Spider-Man*, *Spider-Man Noir*, *Spider-Man 2099* y *El Último Hombre Araña**. Cada versión cuenta con su propio estilo visual y sus propios puntos fuertes en cuanto a jugabilidad.

Para mí, la variedad es lo que lo hace especial. Este es uno de los pocos juegos de Spider-Man en los que pasar de una versión del personaje a otra parece un elemento central del diseño y algo mucho más profundo que simplemente cambiar de traje.

★ Most Gameplay Variety Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) Comprar en

28. El Último Hombre Araña: Caos total [El mejor juego de lucha de Spider-Man para móviles]

Año de estreno 2010 Género Juego de lucha para móviles Plataforma iOS, iPadOS, Android, Symbian, bada y Fire OS Desarrollador Gameloft Conocido por Uno de los primeros juegos de lucha para móviles Disponibilidad digital No

Gameloft creó este juego de lucha de desplazamiento lateral con combos táctiles específicamente para iOS y Android. Es uno de los primeros juegos auténticos de Spider-Man diseñados para teléfonos con pantalla táctil, en lugar de ser una adaptación de una versión para consola.

Spider-Man se enfrenta a una serie de villanos del Universo Ultimate, entre los que se encuentran Sandman, Rhino, Electro, Venom, el Doctor Octopus y el Duende Verde, utilizando combos basados en deslizamientos y un modo foto diseñado para compartir los momentos más destacados.

Supone un cambio de formato notable en esta lista de juegos de Spider-Man, y hoy en día ya no está disponible para su compra ni en la App Store ni en Google Play. Las primeras adaptaciones para pantallas táctiles fueron bastante irregulares en general, y este es uno de los mejores intentos que he encontrado de aquella época.

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29. Spider-Man: Al límite del tiempo [La mejor historia de Spider-Man con viajes en el tiempo]

Año de estreno 2011 Género Acción Plataforma 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360 Desarrollador Beenox Conocido por Secuela sobre viajes en el tiempo Disponibilidad digital No

Si seguimos el orden de los juegos de Spider-Man hasta 2011, llegamos a Spider-Man: Al límite del tiempo, de Beenox. Se lanzó para Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii y Xbox 360.

La historia se centra en el «Amazing Spider-Man» y en el «Spider-Man 2099», y las acciones que tienen lugar en una época afectan a los acontecimientos de la otra. Esa relación proporciona a los protagonistas una conexión narrativa más estrecha que la de los cuatro mundos independientes de *Dimensiones destrozadas**.

Prefiero el concepto más amplio de su predecesor, pero *Edge of Time* tiene un vínculo directo más fuerte entre sus dos Hombres Araña. Da la sensación de ser una secuela más centrada entre los juegos de Spider-Man de Beenox.

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30. El increíble Hombre Araña [Mejor juego basado en un reboot de mundo abierto]

Año de estreno 2012 Género Acción de mundo abierto Plataforma Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Wii U, PlayStation Vita, PC, Android e iOS Desarrollador Beenox Conocido por Reinicio en mundo abierto basado en una película Disponibilidad digital No

La fórmula del mundo abierto vuelve con la llegada de *El increíble Hombre Araña*, de Beenox, a esta lista cronológica de los juegos de Spider-Man.

El juego va más allá de la película de 2012 a través de una historia original posterior a la película que gira en torno a los experimentos entre especies de Oscorp. Las misiones secundarias ofrecen a los jugadores motivos adicionales para moverse por Manhattan entre los objetivos principales.

Su amplia distribución en múltiples plataformas también lo convierte en uno de los lanzamientos con mayor alcance de esta lista de juegos de Spider-Man.

Para mí, lo más importante es el regreso al mundo abierto. Beenox ya había demostrado que podía crear juegos lineales de Spider-Man, y este lanzamiento muestra que el estudio vuelve a apostar por el atractivo de la libertad de movimiento.

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31. Spider-Man Unlimited [Mejor spin-off de carrera infinita]

Año de estreno 2014 Género Juego de carrera sin fin Plataforma iOS, Android, Windows Phone Desarrollador Gameloft Conocido por Ser un spin-off de un juego de carrera sin fin Disponibilidad digital Retirado

Los juegos para móviles dan un nuevo giro en esta cronología de juegos de Spider-Man con Spider-Man Unlimited. Esta entrega se lanzó en iOS, Android y Windows Phone como un juego de carrera infinita basado en una amplia lista de personajes alternativos de Spider-Man.

Los héroes desbloqueables se inspiran en gran medida en el amplio universo de Spider-Verse, lo que dota al juego de un elenco mucho más amplio que el de los lanzamientos para consola centrados en Peter Parker.

Pocos juegos de Spider-Man se alejan tanto de los tradicionales juegos de acción y plataformas. No diría que sea representativo de la franquicia en su conjunto, pero refleja el periodo en el que los grandes lanzamientos para móviles se decantaban cada vez más por partidas cortas.

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32. El increíble Spider-Man 2 [El mejor lanzamiento de Spider-Man de la era Activision]

Año de estreno 2014 Género Acción de mundo abierto Plataforma PC, 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Desarrollador Beenox Conocido por Último gran lanzamiento de Spider-Man publicado por Activision Disponibilidad digital No

La era de Activision llega a su fin casi al final de esta lista de juegos de Spider-Man con *El increíble Hombre Araña 2*, de Beenox. Se lanzó para PC, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android e iOS.

El juego llegó a dos generaciones de consolas a la vez, con las versiones para PS3 y Xbox 360 junto a las ediciones para PS4 y Xbox One. Su estructura de mundo abierto sigue la línea del juego de Beenox de 2012.

No aparece ningún otro juego dedicado a Spider-Man publicado por Activision hasta que Insomniac Games relanza la serie en 2018.

Me parece que ese corte histórico es más interesante que el propio juego. Cierra una era editorial justo antes de que los juegos de Spider-Man sufrieran su mayor reinicio moderno.

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33. Spider-Man de Marvel [El mejor punto de partida para el Spider-Man moderno]

Año de estreno 2018 Género Acción de mundo abierto Plataforma PS4, PS5 (2020), PC (2022) Desarrollador Insomniac Games Conocido por El relanzamiento de la franquicia «Modern» Disponibilidad digital Sí

La era moderna comienza cuando esta guía cronológica de los juegos de Spider-Man llega a *Spider-Man de Marvel*, de Insomniac Games. Sony Interactive Entertainment publicó la versión original para PlayStation 4 en 2018. Posteriormente, *Spider-Man de Marvel: Remasterizado* llegó a PlayStation 5 en 2020 y a PC en 2022.

Esta versión de Peter Parker ya lleva ocho años como Spider-Man. Su consolidada vida como superhéroe choca con sus problemas personales, mientras que Mister Negative y una amenaza más amplia, los Seis Siniestros, desestabilizan Nueva York.

Si lo que buscas son específicamente los juegos de Spider-Man en orden para PS5, aquí es donde te recomendaría empezar. «Spider-Man de Marvel: Remasterizado»» ofrece la base más sólida para la historia actual y el estilo moderno de los juegos de Spider-Man.

También puedes consultar nuestra guía sobre cómo conseguir Spider-Man de Marvel: Remasterizado gratis antes de comprarlo.

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34. Spider-Man de Marvel: Miles Morales [La mejor aventura de Miles Morales]

Año de lanzamiento 2020 Género Acción en mundo abierto Plataforma PS4, PS5, PC (2022) Desarrollador Insomniac Games Conocido por Capítulo independiente de la trilogía Disponibilidad digital Sí

Insomniac Games lanzó a continuación *Spider-Man de Marvel: Miles Morales* para PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2020, antes de llevarlo a PC dos años más tarde.

Cualquiera que siga los juegos de Spider-Man en orden dentro de la continuidad moderna debería jugar a este segundo título. La historia independiente y compacta tiene lugar durante el invierno en Harlem y dota a Miles de ataques bioeléctricos de Venom y poderes de camuflaje que diferencian su estilo de combate del de Peter.

Para los lectores que estén siguiendo los juegos de Spider-Man en orden en PS5, aquí Miles tiene espacio suficiente para convertirse en un protagonista destacado antes de compartir protagonismo con Peter en la secuela.

Nuestra guía sobre cómo conseguir gratis «Spider-Man de Marvel: Miles Morales»» ofrece otra opción que conviene consultar primero.

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35. Spider-Man 2 de Marvel [La mejor muestra del Spider-Man moderno]

Año de lanzamiento 2023 Género Acción en mundo abierto Plataforma PS5, PC (2025) Desarrollador Insomniac Games Conocido por El título mejor valorado y el mejor juego de Spider-Man en general Disponibilidad digital Sí

El último título de esta lista cronológica de juegos de Spider-Man es Spider-Man 2 de Marvel. Insomniac Games lo lanzó para PlayStation 5 en 2023, mientras que la versión para PC llegó en 2025.

Se puede jugar tanto con Peter Parker como con Miles Morales en una versión ampliada de Nueva York. Brooklyn y Queens se suman a Manhattan, mientras que la trama del simbionte de Peter sitúa a Venom en el centro del conflicto.

La versión para PS5 tiene una puntuación de 90 en Metacritic, basada en 145 reseñas de críticos. Si has buscado los juegos de Spider-Man para PS5 porque solo quieres lo mejor de lo mejor, esta es mi recomendación. En cuanto a la historia, encaja mucho mejor después de los juegos anteriores de Peter y Miles.

Los jugadores de PC también pueden compararlo con nuestros mejores juegos de PC de 2026. Echa un vistazo a cómo conseguir Spider-Man 2 de Marvel gratis si buscas otra opción.

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Juegos de Spider-Man por épocas

Agrupar todos los juegos de Spider-Man en cuatro épocas facilita la lectura de la lista completa de juegos de Spider-Man por orden cronológico y es una forma más rápida de saber cuántos juegos de Spider-Man hay para una generación concreta de consolas. Aquí tienes el desglose completo.

Época retro (1982-1996)

Los primeros 15 juegos de Spider-Man, en orden cronológico, abarcan consolas de Atari, ordenadores personales, Game Boy, SNES, Genesis y el 32X de Sega. La mayoría ya no se comercializan en formato digital. Considero que estos juegos de Spider-Man pertenecen principalmente al ámbito de la historia y la nostalgia, ya que muy pocos ofrecen a los jugadores actuales una razón práctica para buscar el hardware original.

Era de PS1/PS2/GameCube/Xbox (2000-2008)

Los siguientes 11 juegos de Spider-Man sitúan el movimiento en 3D en el centro de la franquicia. Spider-Man, de 2000, estableció una de las primeras plantillas en 3D, mientras que Spider-Man 2, de 2004, llevó la serie a un Manhattan de mundo abierto en el que se podía balancearse con la telaraña de un edificio a otro. Esta es la época en la que los desarrolladores finalmente se dan cuenta de que el desplazamiento tiene que formar parte de la fantasía.

La era de las consolas portátiles y los móviles (2010-2014)

Seis lanzamientos abarcan *Dimensiones destrozadas*, *Edge of Time*, los dos juegos de *El increíble Hombre Araña* y los spin-offs para móviles. Los formatos varían enormemente, y el periodo concluye con el último lanzamiento dedicado a Spider-Man de Activision antes de que la serie entre en su fase moderna. Cualquiera que intente hacer un repaso de todos los juegos de Spider-Man no debería saltarse estas ramas de consolas portátiles y móviles.

Era de Insomniac en PS5 (2018–2023)

Los tres últimos juegos son *Spider-Man de Marvel*, *Miles Morales* y *Spider-Man 2 de Marvel**. Estos son los juegos de Spider-Man más fáciles de seguir en la PS5, y las entregas modernas siguen estando ampliamente disponibles hoy en día. Si eres nuevo en la franquicia, esta es la era que, de hecho, te recomendaría jugar al completo. Para ver recomendaciones más actuales, consulta nuestra selección de los mejores juegos para PS5.

Juegos de Spider-Man por orden (tabla de referencia2026 rápida)

La tabla que aparece a continuación muestra los juegos de Spider-Man ordenados según su año de lanzamiento original. Es la forma más rápida de echar un vistazo a todos los juegos de Spider-Man incluidos en nuestro recuento de juegos específicos antes de profundizar en cada lanzamiento por separado.

Año Juego Plataforma(s) Desarrollador 1982 Spider-Man Atari 2600, Magnavox Odyssey² Parker Brothers 1984 Questprobe con Spider-Man Apple II, Atari de 8 bits, Commodore 64, DOS Adventure International 1989 ¡El Increíble Hombre Araña y el Capitán América en La venganza del Dr. Doom! Amiga, Atari ST, C64, DOS Paragon Software 1990 El increíble Hombre Araña Amiga, Atari ST, C64, DOS Oxford Digital Enterprises 1990 El increíble Hombre Araña Game Boy Rare 1991 El increíble Spider-Man contra Kingpin Genesis, Master System, Game Gear, Sega CD Technopop 1992 Spider-Man: El regreso de los Seis Siniestros NES, Master System, Game Gear Bits Studios 1992 El increíble Hombre Araña 2 Game Boy Bits Studios 1992 Spider-Man y los X-Men en «Arcade's Revenge» SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy Creaciones de software 1993 El increíble Hombre Araña 3: La invasión de los cazadores de arañas Game Boy Bits Studios 1994 El increíble Hombre Araña: Enemigos letales Super Famicom (solo en Japón) Epoch 1994 Spider-Man y Venom: Carnicería máxima SNES, Genesis Creaciones de software 1995 Spider-Man: La serie animada SNES, Genesis Western Technologies 1995 Venom/Spider-Man: Ansiedad por la separación SNES, Genesis, PC Creaciones de software 1996 Spider-Man: La red de fuego Sega 32X BlueSky Software 2000 Spider-Man PS1, N64, Game Boy Color, Dreamcast, PC Neversoft 2001 Spider-Man 2: La llegada de Electro PS1 Vicarious Visions 2001 Spider-Man 2: Los Seis Siniestros Game Boy Color Torus Games 2001 Spider-Man: La amenaza de Mysterio Game Boy Advance Vicarious Visions 2002 Spider-Man: La película GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox Treyarch 2004 Spider-Man 2 GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox, N-Gage, DS, PSP Treyarch 2005 El Último Hombre Araña GameCube, Xbox, PS2, DS, PC, GBA Treyarch / Beenox 2006 Spider-Man: La batalla por Nueva York Nintendo DS, GBA Torus Games 2007 Spider-Man 3 GBA, PC, DS, PS2, Wii, Xbox 360, PS3, PSP Vicarious Visions / Treyarch / Beenox 2007 Spider-Man: Amigo o enemigo Xbox 360, Wii, PS2, PC, PSP, DS Next Level Games 2008 Spider-Man: La red de las sombras PC, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 Shaba Games 2010 Spider-Man: Dimensiones destrozadas DS, PS3, Wii, Xbox 360, PC Beenox 2010 El Último Hombre Araña: Caos total iOS, Android Gameloft 2011 Spider-Man: Al límite del tiempo 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360 Beenox 2012 El increíble Spider-Man 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360, Android, iOS, PC, Wii U, PS Vita Beenox 2014 Spider-Man Unlimited iOS, Android, Windows Phone Gameloft 2014 El increíble Hombre Araña 2 PC, 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Beenox 2018 Spider-Man de Marvel PS4, PS5 (2020), PC (2022) Insomniac Games 2020 Spider-Man de Marvel: Miles Morales PS4, PS5, PC (2022) Insomniac Games 2023 Spider-Man de Marvel 2 PS5, PC (2025) Insomniac Games

¿Qué juego de Spider-Man deberías jugar primero?

Si eres nuevo en esta saga2026, empieza por *Spider-Man de Marvel: Remasterizado**. Este juego presenta la continuidad de Insomniac Games a través de Peter Parker y establece las relaciones que cobrarán importancia más adelante. Está disponible en plataformas modernas como PlayStation 5 y PC, aunque la versión original también existe para PS4.

La historia moderna continúa luego con Spider-Man de Marvel: Miles Morales antes de Spider-Man 2 de Marvel. Esa es la respuesta más clara si lo que realmente te interesa al buscar los juegos de Spider-Man por orden es saber a cuál jugar. Yo resistiría la tentación de pasar directamente a Spider-Man 2 simplemente porque es más reciente. Su historia se entiende mejor después de haber pasado tiempo con Peter y Miles por separado.

Para los jugadores más nostálgicos, Spider-Man 2 de 2004 es mi punto de partida. Su Manhattan de mundo abierto y los desplazamientos balanceándose de edificio en edificio hacen que su influencia en los juegos posteriores sea evidente incluso hoy en día.

Los lectores que quieran una comparación clasificada de los mejores juegos de Spider-Man deberían consultar, en su lugar, nuestra guía de los mejores juegos de Spider-Man.

Mi veredicto general sobre los juegos de Spider-Man en orden

A lo largo de más de cuatro décadas, los juegos de Spider-Man, ordenados cronológicamente, trazan una franquicia que ha cambiado repetidamente al ritmo de la evolución del hardware de videojuegos. Los primeros lanzamientos apenas se parecen a los juegos de Spider-Man de mundo abierto que les siguieron, mientras que la continuidad moderna de Insomniac Games proporciona a Spider-Man su trama narrativa más coherente y conectada.

Spider-Man 2 de Marvel es la última entrega específica de esta cronología de 35 juegos y el título mejor valorado de la lista. Su puntuación de 90 en Metacritic y su estructura con dos protagonistas lo convierten en la mejor opción para quien solo quiera un juego actual de Spider-Man.

No obstante, haría una distinción. Si quieres la mejor experiencia actual, elige Spider-Man 2. Si buscas el mejor punto de partida, empieza por Spider-Man de Marvel: Remasterizado, continúa con Miles Morales y termina con Spider-Man 2.

Cualquiera que quiera hacerse con todos los juegos de Spider-Man por nostalgia puede utilizar la tabla y el desglose por épocas que aparece más arriba para elegir la generación que más le interese.

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