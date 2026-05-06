22 juegos similares a Valheim en los que podrás pasar cientos de horas en 2025

Juegos como Valheim ofrecen a los jugadores supervivencia cooperativa, libertad de mundo abierto, construcción y un ciclo constante de riesgo y recompensa. Como fan incondicional de los vikingos, soy el primero en buscar juegos como Valheim. La supervivencia extrema con un toque vikingo nunca pasa de moda . Es lo que te acelera el corazón y te hace sentir una emoción inquietante. Así es como me sentí cuando empecé a explorar otros juegos similares a Valheim.

Para mi sorpresa, encontré y jugué a docenas de ellos. Si te gusta Valheim Si te has quedado sin ideas, estas 22 alternativas a Valheim te sacarán las ganas de probar algo nuevo y diferente.

Nuestras cinco mejores recomendaciones de juegos similares a Valheim

Sé que estás encantado con algo nuevo, pero creo que también tengo que aclarar algo antes de seguir adelante. ¿En qué consisten exactamente los juegos como… Valheim? En pocas palabras, estos juegos «toman prestados» uno o varios elementos de jugabilidad de Valheim. Ya sea la mitología nórdica, la mecánica de supervivencia, el estilo artístico o cualquier otra cosa.

El bosque (2018) – el juego n.º 1 similar a Valheim que combina la gestión de recursos y el survival horror en un entorno salvaje denso y brutal. El bosque Se juega en primera persona y ofrece unos gráficos únicos y un diseño de sonido de primera categoría que te mantendrán totalmente inmerso en el juego. Conan Exiles (2018) – Si te encanta Arnie y su papel como Conan, este juego captura la Conan universo a la perfección. Explora este mundo inmenso, sobrevive y ábrete camino. Disfruta de un combate fluido y de un modo multijugador PvP que potencia la inmersión y mejora la experiencia. ARK: Supervivencia Evolucionada (2017) – Es imposible que no hayas oído hablar de esto. ARK: Supervivencia Evolucionada es todo lo que se puede pedir a un juego como Valheim, con una mecánica de juego de supervivencia muy pulida y dinosaurios gigantescos que dan vida al mundo del juego. Sin salir (2022) – En este juego de supervivencia cooperativo, te reduces al tamaño de una hormiga y te ves obligado a sobrevivir en un cementerio de las afueras. La fabricación, la construcción y la recolección de recursos son fundamentales para la supervivencia, lo que hace que Sin saliruna experiencia divertida, pero implacable, que Valheim a los fans les encantará. TRANQUILIDAD (2018) – ¡Atención, aficionados a los juegos de supervivencia! TRANQUILIDADte sumerge en un mundo abierto y vasto, sin darte nada para sobrevivir. Depende de ti reunir recursos, fabricar herramientas, encontrar armas y construir refugios para sobrevivir a los ataques de la fauna salvaje y a un entorno hostil.

★ GANADOR El bosque Juega ahora

22 juegos similares a Valheim que capturan la magia única de Valheim

A continuación te presentamos la lista COMPLETA con la clasificación de las 22 alternativas a Valheim. ¿A cuántas de ellas has jugado?

1. El bosque [El mejor juego similar a Valheim para disfrutar de una aterradora experiencia de supervivencia cooperativa y defensa de bases]

Nuestra puntuación 10

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Género Terror de supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Endnight Games Duración media de la partida 16 horas para los objetivos principales

El bosque es un juego de terror y supervivencia de mundo abierto que te deja en una península hostil y te permite construir y luchar contra caníbales inteligentes junto a tus amigos. Tiene ese mismo estilo que Valheim, pero más oscuro y despiadado. El bosque quizá no suene como un Valheimparece un juego de ese tipo, pero lo es en más aspectos de los que podrías imaginar. Tras un accidente aéreo, te ves sumido en una espesa selva donde luchas por sobrevivir frente a mutantes caníbales. Recogerás recursos, fabricarás armas y construirás refugios para sobrevivir.

El bosquese juega en primera persona, lo que maximiza la inmersión y hace que resulte más realista gracias a sus magníficos gráficos. Como uno de los los mejores juegos de supervivencia, El bosque es muy difícil y no perdona si no te lo piensas dos veces antes de cada movimiento.

Por qué lo elegimos Recrea a la perfección ese ciclo de «construir de día, sobrevivir de noche» que tanto gusta a los fans de Valheim. Además, ha demostrado su éxito duradero, con más de 5,3 millones de copias vendidas a finales de 2018.

Yo diría que es una auténtica… un juego de terror fantástico¡Que una horda de mutantes te persiga entre la espesura del bosque y te dé un susto de muerte me hace hacerme pis encima! ¡Con unos auriculares de calidad, la experiencia me hace temblar! El bosque no te lleva de la mano, algo que siempre me encanta.

El bosquesalió a la luz en2018, años antesDe Valheimlanzamiento inicial. A pesar de su antigüedad, sigue siendo el mejor juego similar a Valheim que puedes jugar en solitario o en modo cooperativo. Incluso se incluye el modo de realidad virtual ¡Si tienes las agallas suficientes para enfrentarte a unos caníbales espeluznantes y mirarlos directamente a los ojos, madre mía!

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

No hay nada que odiar de El bosque. Es un juego de supervivencia muy completo con un toque (muy acertado) de terror para darle más emoción. El bosquees un completoValheimun juego similar que ofrece una visión diferente de la misma fórmula, lo que lo hace perfecto para romper la monotonía entre Valheim sesiones.

2. Conan Exiles [Los mejores juegos similares a Valheim para una experiencia de supervivencia en un mundo abierto salvaje]

Nuestra puntuación 9.6

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Género Supervivencia Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Funcom Duración media de la partida 42 horas para los objetivos principales

Conan Exiles convierte la supervivencia en una brutal aventura de espadas y arena, en la que los clanes reclaman territorios y erigen colosos. Comparte la profundidad de construcción y la preparación para las incursiones de Valheim. ¿Qué puedo decir de este asombroso juego? Aunque la mitología nórdica brilla por su ausencia, Conan Exiles lo compensa con su mecánicas de juego de supervivencia en profundidad. Se trata de un juego de mundo abierto en el que tendrás que construir refugios, fabricar armas y luchar contra criaturas y otros jugadores para sobrevivir.

Conan Exiles ¡Incluso admite el modo cooperativo, lo que te permite jugar con uno o dos amigos y sembrar el caos! Una de mis características favoritas del juego es la posibilidad de domesticar y utilizar grandes animales salvajes, a los que puedes montar y emplear para luchar contra tus enemigos. El juego tiene un aspecto impresionante y el estilo artístico es fenomenal.

Por qué lo elegimos La construcción y las incursiones sin límites satisfacen las mismas ganas que la fase intermedia y final de Valheim, además de contar con un soporte a largo plazo y una gran actividad de la comunidad tanto en PC como en consolas.

Si lo piensas bien, el juego salió a la venta en 2018, tres años antes Valheim. Dada su antigüedad, se encuentra entre los los mejores juegos de mundo abierto que puedes disfrutar en Valheim estilo. Cabe destacar que el juego contó con varias expansiones que amplían su universo.

Esto significa que siempre podrás conseguir nuevas armas, objetos, piezas de construcción y elementos cosméticos para personalizar a tu personaje. Por desgracia, no podremos ver al mismísimo Arnie (Conan), pero bueno, tú querías De Valheimeso es lo que hay.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Valheim a los fans les encantará por las mismas razones por las que les encanta su título de fantasía nórdica. Si dejamos de lado este aspecto, Conan Exiles ofrece todo lo que un aficionado a los juegos de supervivencia podría desear. Artesanía, construcción, combates emocionantes, un mundo medieval, unos gráficos excelentes y mucho más. Podría seguir así eternamente.

3. ARK: Supervivencia Evolucionada [El mejor juego similar a Valheim para domesticar dinosaurios y librar guerras tribales]

Nuestra puntuación 9.5

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Género Supervivencia, MMORPG Plataformas Windows, PlayStation 4, macOS, Xbox One, Android, iOS, Linux, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Studio Wildcard Duración media de la partida Más de 400 horas

ARK: Supervivencia Evolucionada es un extenso juego de supervivencia tipo sandbox en el que te centras en domesticar dinosaurios, subir de nivel, rodear bases enemigas y mejorar tu tecnología, pasando de las lanzas a las torretas. ¡Madre mía! ARK: Supervivencia Evolucionadasalió a la luz en2017, y recuerdo que me cautivó tanto su ambientación prehistórica y sus dinosaurios gigantescos. ARK te transporta a una isla misteriosa donde empezarás sin nada. Tendrás que buscar recursos y comida para sobrevivir y luchar cada día.

Al igual que Valheim,ARK incluye algunas peculiaridades de juego muy conocidas, como artesanía, gestión de recursos, combate y exploración. Sin embargo, un giro único es el escenario de dinosaurios, realzado por ARK’s la ingeniosa incorporación de otras criaturas prehistóricas para lograr la máxima inmersión.

Por qué lo elegimos ARK es una obra maestra para los amantes de la supervivencia a quienes les encanta la exploración y una jugabilidad impredecible que promete diversión sin fin.

ARK sigue teniendo un aspecto fantástico incluso hoy en día; además, puedes explorar el mundo solo o con un grupo de amigos. El mapa es enorme y, con algunas expansiones, como Acuáticoand Fjordur, tendrás acceso a más contenido increíble y lugares que explorar.

ARK: Supervivencia Evolucionadaes unun impresionante juego de rol multijugador en línea y sigue siendo popular en 2026. Algunos fallos técnicos aquí y allá pueden estropear la diversión, pero no son habituales.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

ComoValheim Si eres fan, este juego te va a encantar por su jugabilidad pulida y su brutal mundo abierto, repleto de dinosaurios gigantes y lugares misteriosos por explorar. Es un juego de supervivencia de los de toda la vida que puede resultar a la vez aterrador y divertidísimo, sobre todo cuando se juega con amigos.

4: Sin salir [El mejor juego similar a Valheim para vivir una aventura fantástica en tu propio jardín]

Nuestra puntuación 9.3

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Género Supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Duración media de la partida 70 horas para la historia principal

Sin salirte reduce al tamaño de una hormiga y te hace sentir pequeño, mientras luchas contra repugnantes bichos y arañas en un juego similar a Valheim. Pero no todo gira en torno al combate. Si odias las arañas, las odiarás aún más, pero estoy seguro de que, como mínimo, te gustará la desafiante mecánica de supervivencia del juego.

Tendrás que reunir recursos y sacar partido a la creación de objetos. Construye refugios y consigue nuevas armas para luchar contra los insectos en un juego que, aunque cuenta con gráficos de dibujos animados, sigue siendo aterrador en algunos momentos. A pesar de ser uno de los mejores juegos similares a Valheim, Sin salirtiene un aspecto totalmente diferente.

Por qué lo elegimos ElegimosSin salirgracias a sus espectaculares combates, sus hermosos escenarios y sus mecánicas de supervivencia de primera categoría que realmente Valheim que los aficionados atesorarán. Más de 10 millones de jugadores se lanzaron al juego antes de la versión 1.0, y las actualizaciones mantuvieron el impulso.

Sin embargo, en cuanto lo pruebes, te darás cuenta de que es un un RPG de acción genial con un sistema de combate fluido y una gestión del inventario. Sin salirno es un simple juego de supervivencia. Cuenta con una historia profunda, un trasfondo rico y un diseño ambiental cuidado, lo que lo convierte en una joya oculta en el Valheimcategoría de juegos similares.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Valheim A los aficionados les encantará por sus divertidos gráficos, su fluida jugabilidad y el sistema de creación. La historia es interesante, y los entornos enormes y extensos hacen que la experiencia sea muy envolvente.

5. TRANQUILIDAD [El mejor juego similar a Valheim para una acción jugador contra jugador sin piedad]

Nuestra puntuación 9.2

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Género Supervivencia Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4 y 5, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Facepunch Studios, Double Eleven Duración media de la partida Más de 10 horas por sesión

Tranquilidades la forma más pura de supervivencia social. Comparte las mecánicas de construcción de Valheim, pero se decanta por el PvP con saqueo total, y el ritmo te empuja directamente a un juego en grupo bien coordinado o, de lo contrario, acabarás siendo presa fácil. Está claro que juegos comoTRANQUILIDAD merecen ser comparados con Valheim. Según mi experiencia, TRANQUILIDADes aún más brutal, y cuando lo jugué por primera vez, recuerdo que sentí como si… Todo en este juego parece empeñado en que me mate. No me equivocaba. La fauna, el entorno y los demás jugadores son peligrosos.

Por qué lo elegimos La prueba definitiva para los constructores que quieren que sus enemigos se vean obligados a retroceder

Tendrás que enfrentarte a los tres mientras fabricas objetos y construyes un refugio para poder disfrutar de un merecido descanso. Las armas y los objetos curativos se van encontrando o fabricando a medida que avanzas. Si juegas limpio, morirás de la forma más miserable. Únete a un grupo de amigos y tendrás más posibilidades de sobrevivir.

De RUSTLo más destacado son los asaltos a las bases. Imagínate construir una base enorme con búnkeres, solo para que otros te ataquen con el objetivo de arrasarla y llevarse todo lo que haya; TRANQUILIDAD¡Es un auténtico juego que te pone a prueba! Te aviso de que no es para todo el mundo, sobre todo si no sabes cómo lidiar con la derrota y tiendes a abandonar enfadado.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Una vez más, noVikingosen este juego, pero eso no significa que sea malo. TRANQUILIDADes uno de lostítulos originales de juegos de rol con un enfoque en la supervivencia y la construcción de bases. Con combates intensos y un entorno PvP implacable, TRANQUILIDADes para los más exigentes Valheim los aficionados que disfrutan con los retos exigentes.

6. Las tribus de Midgard [El mejor juego similar a Valheim para una experiencia de supervivencia roguelite de temática vikinga]

Nuestra puntuación 9

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Género Supervivencia, RPG de acción Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Norsefall Games, Gearbox Publishing Duración media de la partida 28 horas para la historia principal

Las tribus de Midgard combina el combate de los ARPG con la defensa de la base. Durante el día sales a buscar recursos y, por la noche, defiendes la aldea. Con este juego, el éxito está asegurado. Las tribus de Midgard ambientada en la mitología nórdica, con Impresionantes gráficos de estilo caricaturesco, entornos de cuento y combates brutales. Los niveles generados aleatoriamente hacen que el juego sea impredecible, ya que te enfrentas a distintos creadores que intentan provocar el Ragnarok.

Los combates son entretenidos, pero también tendrás que sobrevivir, fabricar objetos y construir refugios. Yo juego Las tribus de Midgard solo porque soy un poco antisocial, pero cuando lo juego con un amigo, me lo paso genial. El carácter roguelite hace que el juego sea más accesible que Juegos roguelike de alta dificultad.

Por qué lo elegimos Este juego ofrece fantásticos elementos de supervivencia con la mitología nórdica y los vikingos, lo que lo hace inquietantemente similar a Valheim si quieres profundizar en esta configuración.

Además, su mecánica de juego pulida hace que sea mucho menos «tartamudo» que los típicos juegos de supervivencia. Las tribus de Midgard se publicó en 2021 y sigue siendo muy potente incluso unos años después. Sin embargo, es un juego mucho más pequeño que Valheim y no se actualiza con tanta frecuencia. Aun así, hay mucho contenido que explorar y disfrutar.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

ComoValheim and Vikingosfan, Las tribus de Midgard me dejó con ganas de más. El combate, la exploración, la construcción del mundo y el estilo artístico hicieron que Las tribus de Midgard uno de los juegos más envolventes un domingo por la tarde. Yo diría que es un un juego bastante realista con sus mecánicas de creación, construcción de bases y supervivencia.

7. El mito de los imperios [El mejor juego similar a Valheim para una conquista medieval a gran escala]

Nuestra puntuación 8.7

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Género Supervivencia Plataformas Windows Año de estreno 2021 Creador/es Angela Game, Imperium Interactive Entertainment Duración media de la partida Más de 400 horas

El mito de los imperios no reinventa la rueda. Es un juego de supervivencia en tercera persona en el que tú cazar animales salvajes, recolectar recursos y fabricar armas, objetos curativos y refugios. El juego se desarrolla en un mundo antiguo con vastos paisajes, frondosos bosques y ciudades llenas de detalles que esperan ser exploradas.

Por qué lo elegimos El mito de los imperios ofrece una experiencia de supervivencia clásica similar a Valheim. Para equipos que buscan logística y estrategia, no solo jefes finales. Y no te sentirás solo, ya que el pico histórico de jugadores simultáneos en Steam ronda los 47 700.

Aunque se trata de un juego relativamente nuevo, cuenta con numerosas expansiones excelentes, como nuevos mapas, elementos cosméticos y objetos del juego. El mito de los imperios cuenta con unos gráficos fantásticos y un mundo envolvente que te empuja a sobrevivir a toda costa. Es un un juego para un jugador muy sólido si juegas solo.

Sin embargo, te recomiendo que lo hagas con amigos y participes en combates PvP para disfrutar de una emoción sin fin.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

En general,El mito de los imperios cumple muchos requisitos y hace muchas cosas bien, lo que le ha valido el reconocimiento como uno de los mejores juegos del género Valheim. Aunque el combate es un poco «rudimentario», el resto del juego está muy logrado, sobre todo si te gustan los mundos antiguos y la supervivencia extrema.

8. Expediciones: Viking [Los mejores juegos similares a Valheim para vivir aventuras históricas con los vikingos]

Nuestra puntuación 8.6

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Género Estrategia, RPG táctico Plataformas Windows Año de estreno 2017 Creador/es Logic Artists, THQ Nordic Duración media de la partida Más de 32 horas para la historia principal

Expediciones: Viking No es un juego de mundo abierto al uso. Se trata de un RPG táctico en el que las decisiones de tu clan tienen repercusiones en las incursiones y la diplomacia. No esperes poder construir lo que quieras. Olvídate de los MMORPG y de los grandes juegos online. Expediciones: Viking es, en muchos aspectos, un juego similar a Valheim, pero en un mundo para un solo jugador en el que podrás disfrutar de la exploración, el combate y la supervivencia por tu cuenta. Es un cambio de aires muy agradable si buscas una historia y una jugabilidad gratificante.

Por qué lo elegimos Te ofrece un ambiente nórdico y decisiones difíciles cuando necesitas un respiro de la rutina. Además, ha tenido una buena acogida por parte de un público exigente, con una puntuación de Metascore de ~74 y una puntuación de los usuarios de ~8,1 en PC. La gente dice que el juego es genial, y estoy seguro de que a ti también te encantará.

Desde el punto de vista de la jugabilidad, se trata en parte de un juego de estrategia, pero se juega con fluidez y resulta siempre atractivo a pesar de que… combate por turnos. El juego ofrece amplias opciones de personalización de personajes, lo que te permite modificar su aspecto, sus estadísticas y sus habilidades para disfrutar de una mejor experiencia.

Expediciones: Viking es un juego profundo con mucho contenido, entornos variados y una historia envolvente. Se trata de un título para un solo jugador, pero te resultará fácil dedicar más de 100 horas a las misiones principales y secundarias, así como a la exploración.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Aunque no está tan centrado en la supervivencia como Valheim, Expediciones: Viking captura su esencia con una historia de temática vikinga, una jugabilidad excelente y un mundo fascinante. La única «peculiaridad» es que es un juego para un solo jugador, pero siempre puedes optar por el los mejores juegos multijugador si te aburres.

9. Northgard [El mejor juego similar a Valheim para construir reinos nórdicos de forma estratégica]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Estrategia en tiempo real Plataformas Windows, Nintendo Switch, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Shiro Games Duración media de la partida Más de 14 horas para la historia principal

Vale, pues hay otro paraíso nórdico: Northgard. Me encanta este juego de estrategia en tiempo real por su presentación visual, su jugabilidad tan satisfactoria y su enorme mundo abierto. Northgard Es un juego tanto para un solo jugador como online (PvP y cooperativo), lo que lo hace muy versátil. Yo diría también que es un juego que abarca varios géneros.

Por qué lo elegimos Northgard es lo mejor paraValheim los aficionados a los videojuegos que también disfrutan del género de estrategia. Es una opción ideal para combinar supervivencia y estrategia, algo que no es fácil de encontrar.

Por un lado, hay elementos de supervivencia como la construcción, la búsqueda de recursos y la gestión del clan. Por otro lado, Los elementos de construcción de ciudades y los combates del juego garantizan que no haya momentos aburridos. Northgard pone especial énfasis en la exploración y la construcción del mundo.

Te enfrentarás a obstáculos casi insuperables, como montañas nevadas, bosques frondosos y los espectros de otros jugadores. Debes sobrevivir construyendo una base y llevando a tu clan vikingo a la victoria. Explora el mundo, descubre sus secretos y conviértete en el clan más poderoso del Trono.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

De NorthgardLa mitología nórdica encaja a la perfección con el escenario y la historia. Su jugabilidad cautivadora y su impresionante mundo lo convierten en uno de los mejores juegos similares a Valheim. Aunque en cuanto a la jugabilidad es totalmente diferente, es un título fantástico para disfrutar en tu tiempo libre.

10. Subnautica: Below Zero [El mejor juego similar a Valheim para disfrutar de la supervivencia en el océano y el misterio]

Nuestra puntuación 9

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Género Supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida 20-30 horas

Subnautica: Below Zero cambia los bosques por océanos azul hielo. Seguirás creando objetos, construyendo bases y abriéndote camino a través de biomas hostiles. Sumérgete en De Subnauticaun mundo envolvente. Creo que es un juego genial, como Valheim con un enfoque diferente de la fórmula. El juego se desarrolla bajo el mar, donde tendrás que buscar recursos, fabricar herramientas y construir refugios. A diferencia de Valheim, Bajo el aguaes un juego para un solo jugador.

Por qué lo elegimos Bajo el aguaes una auténtica obra maestra del survival horror y no es apta para los débiles de corazón. Si buscas algo que te mantenga en vilo, Bajo el aguaes una obra maestra.

La conclusión principal es que los juegos atractivos como Bajo el agua lo hacen aún más aterrador porque no hay nadie allí para ayudarte. Bajo el aguaestá lleno de criaturas alienígenas que quieren devorarte vivo. Si pensabas que el mar daba miedo, el juego te enseñará enseguida que incluso la superficie puede ser peligrosa.

Bajo el aguaes un juego de supervivencia de la vieja escuela con todas las mecánicas y sistemas de juego más conocidos. Al ser un juego para un solo jugador, también lo considero más envolvente, sobre todo con unos auriculares y un un monitor adecuado para juegos para resaltar sus gráficos y sus colores vivos.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

En general,Subnautica: Below Zero es un juego de supervivencia excepcional con un mundo envolvente, un diseño de sonido extraordinario y una dinámica de juego impredecible. Está lejos de Valheim en cuanto a la configuración, pero eso no debería disuadirte de probarlo.

11. No Man’s Sky [El mejor juego similar a Valheim para la creación y el descubrimiento cósmicos]

Nuestra puntuación 9.1

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Género Supervivencia, acción y aventura Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 1 y 2, macOS Año de estreno 2016 Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida 30-160 horas

No Man’s Sky es famoso por su universo generado proceduralmente, en el que puedes explorar infinidad de planetas, extraer recursos y construir bases. Se trata de un título fantástico que ofrece una profunda mecánica de supervivencia y la combina con acción en primera persona contra criaturas mientras buscas recursos.

Por qué lo elegimos Un juego de supervivencia centrado en la exploración que sigue premiando la planificación, con una valoración «muy positiva» y un porcentaje de opiniones positivas de los usuarios de alrededor del 89 % (Steam), además de alcanzar un pico de unos 42 000 usuarios conectados simultáneamente en su lanzamiento.

El juego es muy variado y ofrece un modo online Modo PvP o modo cooperativo donde podrás explorar los planetas con tu amigo. No Man’s Sky tiene ya casi una década, pero sigue siendo impresionante. Es uno de esos pocos juegos en los que prefiero el modo multijugador porque resulta muy animado.

Dado queNo Man’s Sky sigue siendo un juego actual y muy jugable, y no faltan oportunidades para divertirse en el modo de supervivencia con otros jugadores. Seguro que también te gustaría Pruébalo en realidad virtual para disfrutar de la máxima inmersión. ¡Qué suerte tienes!No Man’s Sky ¡Es fantástico en este modo!

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

No siempre hacen falta la mitología nórdica y los feroces vikingos para hablar de exploración y supervivencia. No Man’s Sky te cautivará con sus gráficos, su jugabilidad refinada y su modo multijugador de primera categoría. De verdad Valheim Los aficionados quedarán impresionados.

12. Astroneer [El mejor juego similar a Valheim para disfrutar de la creación de objetos en un planeta de forma relajada]

Nuestra puntuación 9

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Género Supervivencia Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es System Era Softworks Duración media de la partida 24-70 horas

Astroneer es un acogedor y creativo juego de supervivencia y mundo abierto en el que se pueden moldear planetas, automatizar recursos, dar rienda suelta a la creatividad y explorar. Vaya, este juego es una auténtica pasada. Uno de los mejores juegos similares a Valheim en 2026. Sus llamativos gráficos de estilo caricaturesco siempre me dejan con la boca abierta. ¿Y la jugabilidad? Vaya, apesta a gestión de recursos, construcción de bases, terraformación y exploración, lo cual siempre me entusiasma.

Por qué lo elegimos Astroneer es una opción estupenda para desconectar de todos los gigantes del género de supervivencia extrema que hemos analizado. Pruébalo si quieres relajarte, disfrutar de unos gráficos impresionantes y explorar a tu aire.

Astroneer tiene ya unos diez años, pero su encanto no ha perdido fuerza. Su atractivo reside tanto en el modo para un jugador como en el cooperativo, en los que tú y tu amigo exploráis De Astroneerun mundo inmenso y crea bases con líneas de producción para sobrevivir. Astroneer es un maestro del arte de sobrevivir con tranquilidad, algo que me gusta mucho.

No se aprecia el exceso de tensión ni el horror que se ve en la mayoría de juegos famosos de disparos en primera persona con elementos de terror. En cambio, te sumerges en este mundo colorido y te dejan a tu aire explora por tu cuenta, luchando por conseguir recursos, ya sea solo o con un amigo. Menudo juego tan envolvente.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Astroneer es un perfectoValheim una opción ideal si te gusta explorar mundos detallados, disfrutar de unos gráficos únicos y una jugabilidad refinada. Y lo mejor de todo es que, Astroneer es una obra maestra de la optimización, así que no necesitas el el portátil para juegos más potente o un ordenador para que funcione sin problemas.

13. V Rising [El mejor juego similar a Valheim para construir bases góticas y chupar sangre]

Nuestra puntuación 8.8

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Género RPG de acción y supervivencia Plataformas PlayStation 5, Windows Año de estreno 2024 Creador/es Stunlock Studios Duración media de la partida Hasta 70 horas de juego en la historia principal

V Rising conquistó el mundo en 2024, que reinventa el género de supervivencia con su original temática vampírica. Eres un vampiro y solo necesitas una cosa: SANGRE. V Rising te obliga a jugar sin descanso durante la noche, construir tu castillo y beber sangre poderosa para sobrevivir. ¡Pero ten cuidado con el sol!

Por qué lo elegimos V Rising es un juego de rol de acción y supervivencia increíble, similar a Valheim. Lo he incluido por su atmósfera única, su modo multijugador (PvP) galardonado y la construcción de su mundo.

La dinámica de juego es tremendamente satisfactoria, con una cámara isométrica que resalta las animaciones detalladas y el diseño del mundo. V Rising vive, respira y se alimenta de «gótico», así que el estilo artístico es impecable. También me gusta la parte de PvP del juego, donde puedo enfrentarme a otros jugadores.

Sin embargo, incluso como experiencia para un solo jugador, V Rising es uno de los juegos más envolventes a los que he jugado. En muchos aspectos, me recuerda a Diablo, y me encanta esa serie.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Como uno de los mejores juegos similares a Valheim, V Rising te transporta desde la mitología nórdica a un mundo plagado de vampiros. Te encantará por su ambientación gótica, su atmósfera inquietante y su completa mecánica de juego, que combina la construcción de bases, el combate y la supervivencia.

14. Satisfactorio [El mejor juego similar a Valheim para crear un mundo industrializado]

Nuestra puntuación 9.1

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Género Entorno de pruebas, CMS Plataformas Windows Año de estreno 2024 Creador/es Coffee Stain Studios, Coffee Stain Publishing Duración media de la partida De 80 a 200 horas

Satisfactorio es un juego de construcción de fábricas en primera persona ambientado en un mundo alienígena. Canaliza la diversión de la construcción de Valheim hacia una automatización elegante. ¿Quién dijo que no se pueden combinar la primera persona, la exploración de mundo abierto, el combate y la construcción de fábricas? Satisfactorio Parece un lío, pero este juego tan bien valorado tiene todo lo necesario para que te diviertas. Te encuentras en un planeta alienígena donde puedes prosperar reuniendo recursos y construyendo megafábricas.

Por qué lo elegimos Satisfactorioes una combinación única de construcción de fábricas y combate, lo que da lugar a una experiencia sin precedentes que Valheim que los fans acogerán con entusiasmo de inmediato.

La mejor forma de disfrutar del juego es en modo cooperativo, donde todas sus mecánicas brillan con luz propia. Construirás fábricas, acabarás con bestias y recorrerás las tierras baldías en busca de recursos para construir tu paraíso. Los gráficos, el escenario y el diseño de sonido están magníficamente elaborados.

InsatisfactorioEl nombre lo dice todo: ¡es tremendamente satisfactorio! Aunque no es exactamente un juego como Valheim, incorpora muchos elementos de juego similares, lo que lo convierte en una alternativa digna. ¿Podrá sustituir a Valheim ¿Por completo? Probablemente no, pero es otro cambio de aires agradable.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Si siempre has soñado con construir tu propia fábrica, pero no has nacido en la familia Rothschild o DuPont, puedes hacerlo en Satisfactorio. Si a eso le añades un poco de acción y travesuras con tus amigos y el modo cooperativo, tienes la receta perfecta para uno de los mejores juegos similares a Valheim.

15. 7 días para morir [El mejor juego similar a Valheim para una defensa de torres apocalíptica]

Nuestra puntuación 8.4

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Género Terror de supervivencia, defensa de torres Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Linux Año de estreno 2016 Creador/es Diez proxenetas divertidos, Telltale Publishing Duración media de la partida Alrededor de 106 horas

7 días para morir es un juego de supervivencia tipo sandbox muy chulo y altamente personalizado en el que tu base y tus trampas son tan importantes como tu puntería. 7 días para morir No parece un juego que te lleve de la mano y te mime. Ni mucho menos, como tantos otros Valheim alternativas. Se trata de un juego de supervivencia en primera persona que combina una intensa atmósfera apocalíptica, hordas de zombis implacables y elementos de supervivencia.

Por qué lo elegimos La he incluido por sus escenas de acción trepidantes y sus imágenes crudas, que hacen que ese mundo infestado de zombis resulte creíble, ¡aunque me gustaría creer que nunca veremos zombis en la vida real!

¿El resultado? ¡Una aventura épica en la que tendrás que luchar por sobrevivir y seguir adelante! Cortarás leña, cazarás para alimentarte, construirás tu refugio y… Acaba con los zombis en esta lucha sin fin por la supervivencia. 7 días para morires unun juego de defensa de torres de gran prestigio, donde también tendrás que proteger tu refugio de una avalancha de zombis.

Ofrece una experiencia de disparo satisfactoria, unos gráficos envolventes y un armamento potente, todo lo cual te atrapa y te invita a jugar durante horas.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

7 días para morir ofrece meses, si no años, de diversión plagada de zombis y tiroteos intensos, ya sea en solitario o con amigos. Con muchos elementos de juego similares a Valheim, es una auténtica delicia para quienes buscan un poco de variedad y un respiro de la fórmula habitual de la mitología nórdica.

16. DayZ [El mejor juego similar a Valheim para una supervivencia brutal en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8

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Género Supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas

DayZ es un juego de mundo abierto en el que la supervivencia es lo más importante. Los jugadores deben interpretar el terreno y considerar cada abrelatas como un tesoro. DayZ is De Bohemia Interactive obra maestra, que te sumerge en un mundo abierto brutal en el que tienes que luchar por los recursos y enfrentarte a zombis y animales salvajes. También la considero una de las los mejores juegos de rol tácticosdebido a sutiro realista y elementos de RPG cuidadosamente elaboradosva avanzando.

Por qué lo elegimos Tensión pura de supervivencia para los equipos que buscan el riesgo. El juego atrajo a millones de nuevos jugadores en 2022 y sigue ganando impulso.

DayZ Se disfruta más en compañía de un grupo de amigos. Sin embargo, también puedes ser un solitario, no confiar en nadie e intentar sobrevivir en este mundo hostil. DayZ es uno de los mejores juegos similares a Valheim por sus escenas de acción, e incluso con algunos toques de terror para mantenerte en vilo.

Además, su diseño de sonido y sus gráficos realistas lo convierten en una experiencia muy envolvente. Si lo comparamos con Valheim, podemos apreciar diferencias evidentes en la jugabilidad y el escenario. Sin embargo, los elementos de juego, como la recolección de recursos, la fabricación de objetos y la lucha constante por la supervivencia, son prácticamente idénticos.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

DayZ captura esa sensación de pesimismo y desesperanza que se siente cuando solo intentas llegar a un día más. Es una mezcla perfecta de disparos tácticos, combates cuerpo a cuerpo crudos y una navegación inteligente por el mundo, elementos imprescindibles para triunfar. Es uno de los pioneros de este género, así que inclinémonos ante él.

17. Project Zomboid [Los mejores juegos similares a Valheim para los amantes de la supervivencia isométrica más exigente]

Nuestra puntuación 7.7

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Género RPG, supervivencia Plataformas macOS, Windows, Linux Año de estreno 2013 Creador/es The Indie Stone Duración media de la partida Más de 60 horas

Vale, este suena un poco aterrador: ¡zombis y muerte permanente, madre mía! Project Zomboid es un juego de supervivencia con perspectiva cenital que hace hincapié en saquear, construir, luchar y crear objetos en una ciudad en constante expansión.

Por qué lo elegimos Project Zomboid capta a la perfección la atmósfera y el terror que provocan los zombis. Aunque no se parece a Valheim En cuanto al escenario, la jugabilidad lo compensa.

Explorarás casas abandonadas y recorrerás calles estrechas en busca de comida y materiales de construcción. Project Zomboid No es el típico juego de zombis. Es más bien un simulador de «Tough Life» en el que solo un pequeño mordisco de zombi te separa de la muerte.

Aunque jugar en modo individual lo hace mucho más aterrador, creo que es aún más intenso en el modo PvP, donde otros jugadores pueden meterse en la partida y hacerte la vida imposible (a los rivales, espero).

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Incluye todos los elementos de juego inmersivo de Valheim. Juegos comoProject Zomboid Si a eso le sumas esa atmósfera inquietante y las calles plagadas de zombis, obtendrás una experiencia brutal que te dejará de rodillas suplicando perdón. Si eso no te parece genial, no sé qué lo es.

18. Escoria [El mejor juego similar a Valheim para una simulación realista de la vida humana]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Supervivencia Plataformas Windows Año de estreno 2025 Creador/es Gamepires Duración media de la partida De 15 a 40 horas

SCUM se centra en el metabolismo, la resistencia y unas reglas de simulación muy estrictas. Se presenta como una de las alternativas más crudas a Valheim. EscoriaPuede que parezca un típico juego de supervivencia en tercera persona, pero créeme, te va a poner a prueba. Lo más destacado es la presencia de mecánicas realistas, como tu tasa metabólica, que baja si no comes con frecuencia, o el índice de fama, que aumenta en función de tu supervivencia.

Por qué lo elegimos Para los jugadores a los que les encantan los datos que se esconden tras la fantasía de supervivencia.

También recuerdo que tenía que quitarme la máscara antigás cada vez que iba a comer. ¡¿Pero quién demonios hace eso en la vida real?! Escoriano es nada revolucionario, pero como juego similar a Valheim, toma los elementos fundamentales para la supervivencia y los lleva a otro nivel.

De ScumEl combate resulta un poco torpe a veces, pero eso es habitual en este género. Para compensarlo, incluye una gran variedad de armas, peligros del entorno y vehículos que hacen que el juego sea mucho más divertido.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Hablando de diversión, Escoriaes un juego todo en uno como Valheim, y creo que cumplirá con muchas de las expectativas. Es un un juego de lucha genial, un shooter y una joya del género de supervivencia hardcore. Si buscas meses de diversión, súbete al carro de la moda.

19. Ícaro [El mejor juego similar a Valheim para la supervivencia en la naturaleza basada en misiones]

Nuestra puntuación 8

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Género Supervivencia basada en sesiones Plataformas Windows Año de estreno 2021 Creador/es RocketWerkz, Yooreka Studio Duración media de la partida Hasta 100 horas

Ícaro divide la experiencia de juego en fases cronometradas, una mezcla de partidas cortas y desbloqueos a largo plazo que puedes ir completando entre semana, cuando estás muy ocupado. No hay duda de que juegos como Valheim ofrecerán mucha diversión si se centran en la supervivencia a la dura, las mecánicas de construcción y el combate adictivo. Bueno, Ícaroestá ahí para eso, ofreciendo unos gráficos espectaculares y una experiencia de PvE increíble que puedes disfrutar en solitario o en modo cooperativo. Ícaroes increíblemente exhaustivo.

Por qué lo elegimos Ícarodestaca por su enfoque basado en sesiones, que incluye diversos objetivos que completar. Se trata de una visión diferente de la fórmula de supervivencia que merece la pena explorar.

Los tiroteos son trepidantes, el completo sistema de mejoras y las misiones cronometradas resultan más que gratificantes. Ícarote permite construir tu campamento explorando y recolectando los recursos necesarios. Un sistema de actualizaciones te permite mejorar tus habilidades, tus armas y tu campamento.

Reconozco que echo un poco de menos toda la mitología nórdica, pero Ícaroes tan envolvente que siempre me olvido de ello. Al fin y al cabo, es un juego en primera persona, lo que contribuye a esa sensación de inmersión. Algunos juegos de estrategia muy conocidos también puede ser envolvente, y Frostpunk me viene inmediatamente a la mente como otra joya del género de supervivencia que pasa desapercibida.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

Ícaroes una delicia para quienes buscan juegos similares a Valheim. Una vez más, todo gira en torno a la supervivencia, la búsqueda de recursos y la lucha contra enemigos implacables y peligros del entorno. No hay vikingos ni nada por el estilo, pero bueno, ¿no podemos divertirnos sin ellos?

20. Envuelto [El mejor juego similar a Valheim para disfrutar de la creación en un mundo abierto mágico]

Nuestra puntuación 7

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Género RPG de acción y supervivencia Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (acceso anticipado), 2026 (lanzamiento completo) Creador/es Keen Games Duración media de la partida De 40 a 80 horas

Envuelto combina un combate sencillo con una gran exploración cooperativa. El juego no es no te deja subir y deslizarte por todas partes. De «Enshrouded»un mundo asombroso lleno de un emocionante juego medieval un encanto que espera tu llegada. Tú eres Nacido de las llamas, con la misión de recuperar tu tierra natal y acabar con peligrosos enemigos para que el Reinoun lugar mejor.

Por qué lo elegimos Envueltoes un magnífico juego de rol medieval de supervivencia con una mecánica de juego muy completa, un amplio mundo de juego y un modo multijugador de primer nivel.

Parece sacado de The Elder Scrolls, ¡pero créeme, es mucho más que eso! EnvueltoEstá ambientado en un mundo medieval, donde construirás tu refugio, buscarás recursos y explorarás un vasto mundo abierto. Los modos para un jugador y cooperativo ofrecen múltiples formas de disfrutar del juego.

El juego combina a la perfección la supervivencia con elementos de los juegos de rol, lo que garantiza una experiencia única a los jugadores interesados. Puedes elegir tu clase y jugar con hasta 15 otros jugadores, ya que todos vosotros vivís en De «Enshrouded»el mundo e intenta dejar tu huella.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los aficionados?

De «Enshrouded»Un mundo medieval de cuento de hadas y unos personajes cautivadores te atraparán. Como fan de Valheim, me encanta el escenario de este juego, el combate fluido, la gestión del inventario, las batallas contra jefes y la exploración en primera persona. Si estás aburrido de Valheim, pruebaEnvuelto—Te espera una sorpresa.

21. Dune: El despertar [Lo mejor para la supervivencia y la política a escala del desierto]

Nuestra puntuación 6.9

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Género RPG de acción y supervivencia Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Funcom Duración media de la partida Entre 80 y 110 horas

Dune: El despertar es un MMO de supervivencia a escala de Arrakis que gira en torno a la especia y la política. Para los aficionados a juegos similares a Valheim, sustituye los bosques nórdicos por desiertos espaciales y mantiene intacto ese ritmo de construcción, equipamiento y asaltos en modo cooperativo. Sorprende por su facilidad de uso para ser un MMO de gran envergadura, pero ningún juego de esta lista castiga el descuido como este.

Por qué lo elegimos Combina supervivencia, política y conflictos a gran escala, y ofrece a los fans de Valheim un juego de mundo abierto que se adapta a las tensiones mundiales; además, batió el récord interno de ventas de Funcom al superar el millón de copias vendidas en las primeras semanas tras su lanzamiento.

Empiezas como un simple recolector solitario y acabas al mando de flotas de recolectores bajo dos soles. El control de los recursos y la sincronización son tan importantes como las espadas o las armas de fuego.

Cuando llega la tormenta de arena, se respira puro ambiente de Halloween: cielos anaranjados, truenos y el zumbido de un gusano de arena en algún lugar bajo nuestros pies. Pocos MMO logran que el mundo en sí mismo cobre tanta vida, y la combinación de elementos de Funcom, junto con el componente social, hace que todo resulte divertido precisamente porque es impredecible.

¿Por quéValheim¿Les gusta a los aficionados?

Recoge el espíritu de supervivencia de los jugadores de Valheim, pero añade intrigas políticas a gran escala y MÁS tensión en el mundo.

22. Factor abiótico [Una alternativa a Valheim con supervivencia en instalaciones de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 6.8

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Género RPG, Aventura, Simulación, Shooter Plataformas PC, PS5, Xbox Series Año de estreno 2025 (1.0) Creador/es Deep Field Games, Playstack Duración media de la partida entre 60 y 80 horas

Factor abióticoes un juego de supervivencia y creación al estilo Black Mesa que se desarrolla en unas instalaciones de investigación en ruinas. Se sitúa a la altura de juegos de aventuras como Valheim, ya que combina exploración, creación, supervivencia y modos cooperativos en un ciclo muy compacto. El tono es desenfadado, pero los sistemas son exigentes, por lo que es recomendable que los principiantes jueguen con amigos hasta que se desbloqueen los potenciadores.

Por qué lo elegimos Los usuarios suelen recomendar este juego en los foros online cuando se busca una alternativa a Valheim. Es un juego de 2025, pero también tiene un aire nostálgico.

Me encantan los rompecabezas del laboratorio y el caos que se desata con el «¡Uy, una nueva dimensión!». En las profundidades de las instalaciones, tendrás que buscar recursos y defenderte de anomalías paranormales. Los portales lo desequilibran todo. La interfaz de usuario es clara e intuitiva desde el principio, lo que te permite familiarizarte con los sistemas complejos sin complicaciones.

Tras su lanzamiento oficial, despertó un gran interés y consiguió nominado a «Mejor juego independiente» y «Juego del año para PC» en los Golden Joystick Awards 2025.

¿Por quéValheim ¿Les gusta a los fans?

Los jugadores de Valheim están acostumbrados a la creación de objetos, la defensa de bases y la escalada gradual de la tensión. «Abiotic Factor» refleja ese ritmo… pero con un toque de terror de ciencia ficción y anomalías espaciales que sacuden tu zona de confort. Es familiar, pero lo suficientemente extraño como para resultar emocionante.

Mi veredicto final: ¿A qué juego similar a Valheim debería jugar?

Si has venido para unirte esta noche, Elige según tu estado de ánimo, no solo por el entorno.

¿Eres nuevo en el mundo de la supervivencia? → Castigado. Introducción sencilla, objetivos claros, pero sin dejar de ser un reto.

Introducción sencilla, objetivos claros, pero sin dejar de ser un reto. Equipos de élite → Tranquilidad or DayZ. Altibajos sociales, momentos muy duros, historias para contar durante días.

Altibajos sociales, momentos muy duros, historias para contar durante días. Mentes creativas → Satisfactorio or Astroneer. Diseño y procesos logísticos satisfactorios.

Diseño y procesos logísticos satisfactorios. Cazadores de jefes →V Rising. Un mapa con los objetivos y los poderes que hay que conseguir.

Un mapa con los objetivos y los poderes que hay que conseguir. Exploradores tranquilos → Subnautica: Below Zero or No Man’s Sky. Lo primero es el descubrimiento, el peligro lo decides tú.

¿Qué opinan los jugadores en Reddit y Steam?

Juego Cita de un jugador Fuente Project Zomboid «Me desperté en una casa. Encendí la tele. Vi un programa de cocina. Me comí unas alubias al horno. Leí un libro. Salí a dar un paseo y una horda de muertos vivientes me persiguió hasta el bosque… Compra el juego y ya está. Es genial».@Tophe (Comunidad de Steam) Subnautica: Below Zero «Nado hacia mar abierto, oigo un ruido inquietante en la oscuridad, me mato y cierro el juego… Ah, Subnatica, qué bien se está de vuelta».@Soy Scotty B (Comunidad de Steam) El bosque «Lo he jugado tanto que necesitaría una razón para volver a jugar; me encanta el juego y estoy deseando que salga la nueva versión para consolas…»@puesto 710 (Reddit)

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Valheim?

El bosque ¿Cuál es el mejor juego similar a Valheim. El juego se centra en el terror de supervivencia y la construcción de bases, mientras luchas por sobrevivir frente a mutantes caníbales. El bosque Es aterrador, pero a la vez increíblemente adictivo, por lo que se ha convertido en mi juego favorito cuando me apetece algo diferente.

¿Seguirá siendo Valheim un buen juego en 2025?

Sí, el juego sigue gozando de gran popularidad, y las últimas actualizaciones lo han mejorado aún más. Valheim goza de gran popularidad entre los aficionados a los juegos de supervivencia y los amantes de la mitología nórdica. Incluso Steam Las críticas son «muy positivas» a pesar de que el juego se encuentra en «acceso anticipado».

¿Qué tipo de juego es Valheim?

Es un juego de supervivencia en tercera persona de mundo abierto. Eres un vikingo caído en desgracia que debe sobrevivir buscando recursos y comida, construyendo refugios y luchando contra los enemigos que se encuentre por el camino. Se trata de una experiencia clásica de juego de supervivencia ambientada en la famosa época vikinga.

¿Cuánto dura Valheim?

Depende de tu estilo de juego, pero puedes esperar entre 50 to 100 horas. Algunos jugadores pueden tardar 150 horas para completar el juego si se centran en la exploración a fondo y 100%finalización.

¿Qué juego se inspira en Valheim?

Muchos juegos tomaron medidas similares a Valheim, pero los ejemplos más destacados son Ceniza, El amanecer de la rebelión, yGuardián del núcleo. No son copias exactas del juego, pero sus premisas y elementos de jugabilidad se inspiran en gran medida en Valheim.

¿Qué otros juegos de mundo abierto hay parecidos a Valheim?

Algunos juegos de mundo abierto increíbles, como Valheim, que aparecen en esta lista son The Forest, Conan Exiles, ARK: Supervivencia Evolucionada, Grounded, Rust, No Man’s Sky, Enshrouded e ICARUS.