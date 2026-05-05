21 juegos con creación de personajes que no te puedes perder en 2026

Si te gustan los juegos en los que se crean personajes, ya sabes lo que es pasar 45 minutosPerfeccionar tu personaje incluso antes de darle al «Jugar». Modificar cada pequeño detalle o asegurarte de que tus estadísticas se adapten a tu estilo de juego es parte de la diversión.

He elaborado una lista de los mejores títulos, en los que la personalización de los personajes no es solo una función, sino todo un mundo por descubrir. Algunos ofrecen opciones visuales alucinantes, otros se adentran en las estadísticas y la historia de los personajes. Algunos incluso te permiten… Las decisiones determinan el desarrollo de la historia del juego.

Así que si estás creando un carácter único Es lo que te entusiasma, créeme, aquí hay algo que te va a encantar jugar.

Nuestra selección de los mejores juegos con creación de personajes

¿Sabes cuando un juego clava tanto el sistema de creación de personajes que te quedas me tiene enganchado antes incluso de que empiece la historia¿Es esa la energía que transmiten estos títulos?

Son ese tipo de juegos con creación de personajes que realmente respetan tu tiempo y tu creatividad, permitiéndote crear a alguien que se sienta como tu héroe, y no solo un personaje predefinido con un nuevo peinado:

Baldur’s Gate 3 (2023) – Si quieres un auténtico juego de rol Por mi experiencia, esta es una auténtica obra maestra. No solo estás modificando tu aspecto: tu clase, raza y origen… afectar a la historia en sí. Es uno de los pocos títulos en los que la creación de tu personaje influye realmente en el mundo que le rodea. Cyberpunk 2077 (2020) – La libertad visual aquí alcanza otro nivel. Este juego te ofrece herramientas para crear un personaje único en un mundo crudo, escenario futurista. Además, cada cambio que realices encaja a la perfección con el entorno del juego. Dragon Age: Inquisición (2014) – Este es uno de esos Juegos de rol donde el creador de personajes es a la vez flexible y significativo. Da forma a tu rostro, elige tu raza y clase, y sumérgete en una historia llena de matices en la que tus decisiones marcan la diferencia. Es se conserva increíblemente bien incluso después de años. Dragon Age: La Guardia del Velo (2024) – El recién llegado, y ya está llamando la atención. Es incluso, es atrevido y te ofrece un control real sobre aspectos como el cuerpo, la voz y los pronombres. Perfecto si quieres tener total libertad a la hora de expresar tu personalidad. Elden Ring (2022) –Uno pensaría que unSoulslike No me importaría mucho la apariencia, pero no, este juego te permite profundizar en modelado facial y físico. Claro, morirás un montón de veces, pero al menos lo harás con estilo.

No está mal para empezar, ¿verdad? Pues aún hay más. Si todavía estás buscando el juego perfecto para personalizar personajes, sigue leyendo. ¡La lista completa está repleta de joyas!

21 juegos con creación de personajes: mundos épicos y estilos infinitos

Aquí tienes 21 títulos con una personalización de personajes alucinante, mundos muy ricos y ese tipo de libertad que te mantiene enganchado durante horas. Algunos son juegos de rol muy completos, otros son meros espacios de juego visual.

¿A cuántos de estos juegos con creación de personajes has jugado?

1. Baldur’s Gate 3 [Personalización racial y visual en profundidad de D&D]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Larian Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 50-100+ horas / Ideal para los aficionados a los juegos de rol / Basado en D&D Puntuación en Metacritic 96

Baldur’s Gate 3 es uno de esos juegos en los que la creación del personaje cambia de verdad la forma de jugar. Se trata de un juego de rol un juego basado en las reglas de Dungeons & Dragons, lo que significa que tu clase, raza y trasfondo no solo cambian tu aspecto, sino que dar un nuevo giro a toda la aventura!

Desde la primera pantalla, el creador de personajes parece un laberinto en el que te encantará perderte. Puedes modificar los rasgos faciales, el cuerpo, la voz y mucho más, pero la verdadera magia reside en cómo esas decisiones se reflejan en el la historia del juego. Si eliges a un pícaro astuto, tendrás opciones de diálogo que un paladín nunca vería. Si eliges a un bárbaro semiorco, de repente el combate se convierte en un auténtico caos.

Por qué lo elegimos Es uno de esos pocos juegos de rol en los que las opciones de personalización son tan importantes como tus habilidades de combate, y en los que el mundo reacciona ante tu personaje de forma muy realista.

Visualmente, es una maravilla: entornos detallados, rostros expresivos y escenas cinemáticas que hacen que tu personaje se sienta como un auténtico protagonista. Y como es por turnos, tienes tiempo para pensar bien cada movimiento sin prisas.

Mi veredicto: Si buscas una experiencia profunda centrada en los personajes, en la que tus decisiones influyan de verdad en las misiones, las relaciones y el combate, Baldur’s Gate 3 es una obra maestra. Es el tipo de juego en el que pasarás horas explorando antes incluso de enfrentarte a tu primera batalla.

Y si te interesa saber más sobre otros juegos geniales como Baldur’s Gate 3 con una mecánica de juego y un ambiente similares, hay un montón de joyas que merecen la pena.

★ Personalización racial y visual en profundidad de D&D Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

2. Cyberpunk 2077 [Modificaciones corporales cibernéticas de estilo urbano]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 40-60 horas / Ideal para los amantes de los mundos futuristas y la libertad / Personalización del personaje: aspecto físico, voz y implantes cibernéticos Puntuación en Metacritic 87

Imagina un videojuego que capta a la perfección un ambiente crudo futuro cibernético a la vez que te da las herramientas para personalizar tu avatar al completo. Bueno, Cyberpunk 2077 hace precisamente eso. Te adentras en Night City como V, un mercenario con mucho carácter, y puedes personalizarlo todo: tipo de cuerpo, voz con matiz de género, peinado, trasfondo y mucho más. Las herramientas de personalización te permiten crear un personaje genial que sea realmente tuyo.

A mitad del juego, ya estarás abriéndote paso a golpes, dando saltos dobles o arrasando por los callejones. Y no se trata solo de quedar bien: las decisiones que tomes al crear un personaje (como tu «Lifepath») influyen realmente en los diálogos, en quién confía en ti y en cómo te responde el mundo que te rodea.

Además, gracias a actualizaciones como el parche 2.2, ahora puedes disfrutar de extras increíbles como el «de lo sencillo al punk» el control deslizante de apariencia o incluso las opciones de doble ojo, lo que lleva las opciones de personalización a un nivel completamente nuevo.

Para más información ¿Quieres ampliar aún más tus opciones de personalización? Los mods permiten añadir peinados, atuendos e incluso nuevos diseños de ciberimplantes que no están en el juego base. Además, si quieres llevarte Night City a cualquier parte, puedes ejecutarlo en un portátil para juegos permite llevar el ambiente neón a cualquier parte.

Pocos lugares transmiten tanta vida como Night City, una obra maestra bañada en neón: cruda, vibrante y repleta de rascacielos. Correr por una calle empapada por la lluvia con tu personaje personalizado ciberimplantes Cuando se ilumina, se respira un ambiente puro de «Sin City».

Mi veredicto: Si te encantan los escenarios de ciencia ficción y quieres dedicar horas a personalizar tanto el aspecto como la identidad de tu personaje, Cyberpunk 2077 es un mundo de juego profundo y elegante, con todos sus defectos. Pero también hay más juegos como Cyberpunk 2077 que satisfacen ese mismo anhelo de lo futurista.

★ Modificaciones corporales cibernéticas de estilo crudo Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

3. Dragon Age: Inquisición [Crea tu propio líder de la Inquisición]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es BioWare (desarrollador) / Electronic Arts (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Entre 80 y más de 100 horas / Ideal para los aficionados a los juegos de rol de fantasía épica / Amplio sistema de personalización con razas, clases y modelado facial Puntuación en Metacritic 85

Si te gusta la fantasía épica Juegos de rol withpersonajepersonalización,Dragon Age: Inquisición es un clásico que sigue estando a la altura. Asumes el papel del Inquisidor, el protagonista del juego, y lideras un equipo para salvar a Thedas del caos; pero antes de nada, te perderás en un menú de creación de personajes realmente satisfactorio.

Puedes elegir entre varias razas (cada una con su propia historia), personalizar los rasgos faciales y seleccionar tu clase, lo que influye directamente en el combate y en las opciones de diálogo. No se trata solo de tener un aspecto molón: los PNJ reaccionan de forma diferente según tu raza y tu origen, lo que da un peso real a tus decisiones.

Por qué lo elegimos Combina una creación de personajes profunda con decisiones que dan forma al mundo, lo que hace que cada partida se sienta como tu una aventura única.

Una vez que sales al mundo, es una mezcla de combate táctico, exploración atravesando magníficas zonas abiertas y completando misiones con una trama que aportan un toque personal a la creación de tu personaje. La dirección artística se centra en paisajes grandiosos, conjuntos de armaduras detallados y ciudades con un diseño muy cuidado que hacen que Thedas cobre vida. Por eso sigue destacando como uno de los juegos de fantasía más épicosde su época.

Mi veredicto: Si te apetece una epopeya fantástica en la que el aspecto, los antecedentes y las opciones de personalización de tu personaje influyan de verdad en la historia, Dragon Age: Inquisición es una apuesta segura. Es un juego de rol en el que puedes pasar decenas de horas sin quedarte sin cosas que hacer. Además, si te gustan las aventuras mágicas como Hogwarts Legacy, Aquí te sentirás como en casa creando tu propio héroe.

★ Crea tu propio líder de la Inquisición Dragon Age: Inquisición Compra en Eneba

4. Dragon Age: La Guardia del Velo [Creador de personajes heroicos modernos y con estilo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es BioWare (desarrollador) / Electronic Arts (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 35-70 horas / Ideal para los aficionados a los juegos de rol de fantasía inclusivos / Creación de personajes con opciones de aspecto físico, voz y pronombres Puntuación en Metacritic 82

Te lanzas aDragon Age: La Guardia del Velo como Rook, un personaje que creas desde cero (raza, complexión, voz y, sí, incluso pronombres, lo que supone un gran avance en materia de representación en comparación con las entregas anteriores). Y no se trata solo de una cuestión superficial: tus decisiones influyen en las relaciones dentro de tu equipo y en la forma en que reacciona el mundo.

La jugabilidad se aleja del caos del mundo abierto de Inquisición a favor de zonas más delimitadas y un sistema de centros, lo que supone menos desplazamientos y más catacumbas subterráneas and portales mágicos, ideal para carreras rápidas y llenas de acción.

El combate es rápido y fluido, y combina la acción en tiempo real con pausas tácticas para que puedas planificar y coordinarte con tus compañeros. Y como las elecciones que hagas respecto a tu raza, pasado y personalidad se reflejan realmente en las conversaciones y las relaciones, cada partida me parece algo personal.

Por qué lo elegimos Establece un nuevo estándar en materia de inclusividad en la creación de personajes, ofreciendo a los jugadores un control sin igual sobre cómo se representan a sí mismos en un rico escenario de fantasía.

Las imágenes causan un gran impacto: mundos llenos de vida, personajes muy detallados y una banda sonora con el estilo de Hans Zimmer. Es cierto que la narrativa ha recibido críticas dispares (hay quien dice que es menos profunda de lo que recuerdan los fans), pero ver cómo tu personaje da forma tanto a los grandes momentos como a las pequeñas conversaciones resulta realmente satisfactorio.

Mi veredicto: Si estás creando un personaje con personalización integral las opciones te importan tanto como la historia, El Velo es un mundo en el que merece la pena adentrarse.

★ Creador de personajes heroicos moderno y elegante Dragon Age: La Guardia del Velo Compra en Eneba

5. Elden Ring [Avatares de fantasía oscura detallados y flexibles]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es FromSoftware (desarrollador) / Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 50-120+ horas / Ideal para los aficionados a los juegos de rol de fantasía oscura / Amplias opciones de personalización facial y ajuste físico Puntuación en Metacritic 96

Uno pensaría que unSoulslike no le importaría mucho la creación de personajes, pero Elden Ring sorprende desde el primer momento. El menú de creación de personajes te permite afinar los rasgos faciales, ajustar tu cuerpo e incluso retocar pequeños detalles como la forma de la mandíbula o el color de los ojos. Es uno de esos menús en los que puedes perder una hora antes de blandir tu primera espada.

En cuanto pones un pie en las Tierras Intermedias, es pura FromSoftware magia: vastas extensiones abiertas, mazmorras peligrosas y un mundo que es a partes iguales precioso y hostil. Cada pieza de armadura que encuentres cambia tu aspecto, por lo que tu personaje sigue que va cambiando visualmente a medida que avanzas. Y aquí, tener un aspecto molón es casi tan importante como dominar el combate.

Para más información No te preocupes demasiado por el equipamiento al principio del juego, la moda en Elden Ring es un juego largo, y algunos de los mejores conjuntos de armadura se encuentran escondidos en lo más recóndito de las zonas opcionales.

El juego combina exploración, combates brutales contra jefes y misiones ocultas en un bucle que resulta infinitamente gratificante. Incluso cuando te está destrozando un dragón gigante o te tienden una emboscada en un pantano, el hecho de que sea tu La competencia que hay ahí fuera hace que cada victoria sea aún más dulce.

Mi veredicto: Si buscas un juego de rol en el que crear un personaje genial sea solo el comienzo de una aventura inolvidable, Elden Ring ofrece: estilo, desafío y libertad, todo ello en un paquete épico.

★ Avatares de fantasía oscura detallados y flexibles Elden Ring Compra en Eneba

6. Los Sims 4 [El mejor modelado de personajes humanos del sector]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Maxis, EA Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 20-40 horas de juego principal / Para los amantes de los simuladores de vida creativos y abiertos y de las historias de tipo «sandbox» / Sistema de emociones, «Create-A-Sim» avanzado, modo de construcción flexible, compatibilidad con mods, juego gratuito con contenido descargable Puntuación en Metacritic setenta (PC)

En lo que respecta a la creación de personajes, nada supera a Los Sims 4. Este juego básicamente me permite hacer de Dios; Puedo crear a cualquier personaje desde cero, desde el peinado y el vestuario hasta sus peculiaridades de personalidad más extravagantes. Y no se trata solo de la apariencia; estoy dando forma, literalmente, a sus sueños, sus miedos y el rumbo de sus vidas. Si te gustan los juegos de simulación de vida en los que tienes el control de todo, Los Sims es el mejor lugar para jugar.

Lo que lo hace tan adictivo es lo personal que resulta. Puedo pasar horas puliendo hasta el más mínimo detalle y luego meter a mi Sim en experimentos sociales caóticos solo para ver cómo reacciona. A veces les construyo la vida de sus sueños, otras veces los encierro en una piscina sin escalera (no me juzgues). Es cierto que las expansiones pueden dar la sensación de que te sacan hasta el último céntimo, pero el juego básico es gratis y la enorme cantidad de creatividad lo compensa con creces.

Visualmente, logra un equilibrio entre realismo y diversión. Las animaciones son un poco ridículas, pero lo suficientemente expresivas como para que cada Sim parezca vivo. La banda sonora también tiene ese encanto peculiar; es el tipo de música que se te queda grabada en la cabeza mucho tiempo después de haber dejado de jugar. Si te gustan los simuladores de vida en los que tienes el control de todo, Los Sims 4 es el mejor lugar para jugar.

Los jugadores a los que les atraiga este tipo de simulación de vida tan detallada también pueden encontrar el inZOI resumen merece la pena probarlo, ya que ofrece una experiencia de juego igualmente envolvente centrada en los personajes.

Por qué lo elegimos Destaca por sus herramientas de creación de personajes increíblemente completas, su jugabilidad de simulación de vida, acogedora a la par que caótica, y su infinito valor de rejugabilidad, potenciado por los mods y las expansiones.

Mi veredicto: Los Sims 4 es un mundo abierto digital que refleja la vida misma. Si buscas creatividad sin límites, este es tu juego. Y si te interesan otros títulos con un estilo similar, busca otros juegos como Los Sims.

★ La mejor técnica de modelado de la figura humana del sector Paquetes de expansión de Los Sims 4 Compra en Eneba

7. Dragon’s Dogma 2 [Diseño de personajes fotorrealista y basado en la física]



Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 40-80 horas / Ideal para los aficionados a los RPG de acción que buscan realismo en el diseño / Controles de movimiento basados en la física que influyen en la jugabilidad Puntuación en Metacritic 77

Dragon’s Dogma 2es eljuego de rol de acción donde la libertad para dar forma a tu personaje personalizado va mucho más allá de la apariencia. Empiezas creando al Arisen, y el sistema de creación de personajes es realmente ingenioso: los controles deslizantes de altura, peso e incluso complexión física no solo cambian tu aspecto, sino que influyen directamente en cómo te mueves, luchas e interactúas con el mundo. Un héroe más alto tiene mayor alcance en combate, mientras que uno de complexión más robusta puede trepar más despacio o agotar su resistencia más rápidamente.

Una vez que te adentras en el mundo de Dragon’s Dogma, se trata de exploración, combate, y realizar misiones con tu Compañeros de IA (conocidos como «Peones»). Los paisajes combinan montañas escarpadas, ruinas antiguas y ciudades en expansión, lo que les confiere ese aire de «fantasía realista».

Por qué lo elegimos Es poco habitual encontrar un juego con creador de personajes en el que los controles deslizantes del cuerpo influyan en la resistencia, la escalada y el combate, lo que hace que cada configuración se perciba como una experiencia diferente.

El combate resulta dinámico, sobre todo porque la complexión física de tu personaje influye en las animaciones y los estilos de lucha. Y como tus peones se adaptan a tu estilo de juego, cada aventura se vive como un esfuerzo de equipo, que varía en función del personaje que hayas creado.

Mi veredicto: Few Excelentes juegos de acción y rol haz que el tiempo que pasas en el editor valga tanto la pena. En Dragon’s Dogma 2, la forma en que diseñas a tu personaje determina, literalmente, el combate, la exploración y toda la aventura.

★ Diseño de personajes fotorrealista y basado en la física Dragon’s Dogma 2 Compra en Eneba

8. Divinity: Original Sin 2 [Las historias de origen se unen a la personalización avanzada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Larian Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Entre 70 y más de 150 horas / Ideal para los amantes de los juegos de rol estratégicos / Un editor de personajes muy completo con un sistema flexible de clases y orígenes Puntuación en Metacritic 93

Esta es unaclásico. Divinity: Original Sin 2 No solo te permite crear un héroe, sino que prácticamente te reta a pasar demasiado tiempo en el creador de personajes. Puedes elegir una historia de origen con un trasfondo ya incluido o simplemente crear un personaje personalizado desde cero: raza, clase, voz, todo. ¿Y lo mejor de todo? Los PNJ reaccionan de forma diferente según quién seas, así que no se trata solo de cambiar tu apariencia, sino que la historia se adapta a ti.

El combate es por turnos, pero es mucho más emocionante de lo que parece. No se trata solo de intercambiar golpes, sino de… charcos con corriente, hacer estallar barriles, congelar a los enemigos, y lograr combos que parecen jugadas muy ingeniosas. Es un juego táctico, pero muy divertido una vez que le coges el ritmo.

Para más información En serio, prueba a volver a jugar con otra raza o clase. Verás cómo cambian las misiones y los diálogos, y te parecerá un juego completamente nuevo.

Visualmente, tiene ese aire colorido y fantástico, con pueblos bulliciosos, zonas pantanosas y peligrosas, y ruinas resplandecientes, y todo parece cobrar vida. No es de extrañar que la gente siga incluyéndola entre las los mejores juegos de rol para ordenador que se haya hecho jamás, justo al lado de Baldur’s Gate 3.

Mi veredicto: Si buscas un juego de rol en el que tus decisiones y configuraciones influyan realmente en cómo te tratan los demás, Divinity: Original Sin 2 es una buena elección a la que probablemente le dedicarás cientos de horas.

★ Las historias de origen se combinan con una personalización exhaustiva Divinity: Original Sin 2 Compra en Eneba

9. The Elder Scrolls V: Skyrim [El emblemático creador de personajes «Be Anyone»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador) / Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Entre 100 y más de 300 horas / Ideal para los aficionados a los juegos de rol de fantasía / Un creador de personajes emblemático y total libertad para explorar Puntuación en Metacritic 94

No se puede hablar de videojuegos y de la creación de personajes sin mencionar Skyrim. EstoThe Elder Scrolls«Giant» es, en esencia, el modelo a seguir para los juegos de rol de mundo abierto. Desde el mismo creador de personajes, eliges tu raza, retocas tu aspecto y configuras un personaje personalizado con el que te sientas identificado. ¿Quieres ser un sigiloso ladrón khajiit? ¿Un orco tanque con armadura pesada? Da rienda suelta a tu imaginación, el juego no te pone límites.

En cuanto pones un pie en Tamriel, te envuelve una libertad sin límites. Puedes elegir misiones, unirte a gremios, cazar dragones o simplemente perderte por las montañas porque algo brillante te ha llamado la atención. Cada habilidad que utilices, desde la herrería hasta el sigilo, sube de nivel a medida que juegas, por lo que las modificaciones de tu personaje no son solo estéticas, sino que forman parte de tu progresión.

Para más información No te saltes las misiones de los gremios (el Gremio de Ladrones, la Hermandad Oscura y el Colegio de Winterhold). Cada una de ellas es como un minijuego en sí misma, con recompensas que realmente dan un toque especial a tu personaje.

Sí, puede que los gráficos se noten un poco anticuados, pero con los mods puedes personalizarlo todo, desde la ropa hasta el clima, hasta el punto de que parece un juego completamente nuevo. En parte, eso es por lo que Skyrim sigue encabezando las listas de grandes juegos de mundo abierto más de una década después.

Mi veredicto:¿Qué es lo que hace queSkyrim Lo especial es la libertad: tu personaje no es solo un elemento estético, sino que es él quien va escribiendo la historia a medida que juegas. El hecho de que la gente siga explorándolo more más de una década después lo dice todo.

★ El emblemático creador de razas «sé quien quieras» The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

10. Mass Effect: Edición Legendaria [Personaliza a tu legendario comandante Shepard]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One (con mejoras en PS5 y Series X|S) Año de estreno 2021 Creador/es BioWare (desarrollador) / Electronic Arts (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 80-150+ horas / Ideal para los aficionados a la ciencia ficción / Una partida guardada única para los tres juegos, gráficos mejorados, mayor fluidez Puntuación en Metacritic 90

Si alguna vez has querido una prueba de que los juegos de rol pueden contar una historia enorme, historia relacionada, Mass Effect: Edición Legendaria Así es. Empiezas en el creador de personajes, construyes a tu Shepard desde cero y, luego, ese mismo personaje personalizado te acompaña a lo largo de tres campañas completas. Cada decisión que tomas, desde con quién te enamoras hasta cómo gestionas los conflictos importantes, te acompaña. Es alucinante cómo tus decisiones en el primer juego tienen un efecto dominó hasta el finalhasta el final.

Por qué lo elegimos Pocas series respetan tanto las decisiones del jugador. Shepard se siente como tu héroe en todo momento y, gracias a los gráficos mejorados, nunca ha sido tan fácil volver a sumergirse en el juego.

Combina los disparos en equipo con diálogos ramificados y un montón de posibilidades para experimentar con las habilidades. Cada clase cambia tu forma de luchar: los bióticos para la magia espacial espectacular, los soldados para la potencia de fuego, o los ingenieros si te gusta jugar con artilugios. Y gracias a la remasterización, toda la trilogía luce más nítido, cargasmás rápido, y simplemente se siente más suavepara jugar.

Mi veredicto: Para quienes aún esperan pruebas de que las decisiones en los juegos de rol importan, esta colección da en el clavo. Shepard no es solo un héroe predefinido, sino que es una creación tuya, y esa coherencia a lo largo de los tres juegos es lo que hace que esta remasterización sea una opción tan acertada.

★ Personaliza a tu legendario comandante Shepard Mass Effect: Edición Legendaria Compra en Eneba

11. Starfield [Contexto tecnológico y desarrollo de rasgos]



Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador) / Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 60-150+ horas / Ideal para los amantes de la ciencia ficción y la exploración / Construcción de naves, cientos de planetas, compatibilidad con mods Puntuación en Metacritic 83

Starfield is BethesdaEs el primer universo nuevo en mucho tiempo, y luce esa ambición con orgullo. Entras en el creador de personajes, diseñas a tu explorador espacial y, a partir de ahí, todo gira en torno a explorar galaxias como tú quieras. Desde explorar planetas hasta construir naves y bases, es una un enorme mundo abierto que se vuelve más personal cuanto más te adentras en ella.

Para más información Céntrate desde el principio en mejorar tu nave. Una buena configuración del reactor y los escudos puede hacer que una batalla pase de ser imposible a ganable en un abrir y cerrar de ojos. Además, volar por el espacio en una pantalla nítida es una experiencia totalmente diferente, así que merece la pena echarle un vistazo a algunas monitor para videojuegos opciones para que brille.

El alcance es enorme: cientos de planetas, una gran cantidad de contenido adicional equivalente a varios juegos y mucha libertad para crear tu propio estilo de aventura. Algunos jugadores lo comparan con una antigua película del oeste ambientada en el espacio (largos tramos de viaje tranquilo interrumpidos por repentinas ráfagas de acción). Y, claro, tiene sus imperfecciones, pero es uno de esos títulos que da lo mejor de sí cuando te sumerges de lleno en sus mecánicas.

Mi veredicto: Si has estado buscando una epopeya de ciencia ficción que realmente destaque por su grandiosidad y te permita crear tu propia aventura desde cero, Starfield es uno de los lanzamientos más destacados de esta generación.

★ Entorno de alta tecnología y desarrollo de características Starfield Compra en Eneba

12. Pathfinder: La ira de los justos [Máxima profundidad mecánica basada en clases]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch (en la nube) Año de estreno 2021 Creador/es Owlcat Games (desarrollador) / META Publishing (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 100-200+ horas / Ideal para los amantes de los RPG de estrategia más exigentes / Sistema «Mythic Paths», combates híbridos por turnos y en tiempo real Puntuación en Metacritic 83

Esto no es solo otrojuego de rol de fantasía, es el tipo de juego en el que un solo punto de tu configuración puede decidir el resultado de un combate. Pathfinder: La ira de los justos Comienza con un creador de personajes sorprendentemente completo, que te permite dar forma a un personaje que realmente cobra vida en la historia, y no es solo un modelo genérico predefinido. Desde las estadísticas y las clases hasta la historia de fondo, da la sensación de estar creando un héroe sacado directamente de una campaña de rol de mesa.

Sin embargo, la verdadera estrella es el sistema «Mythic Paths». Es como un árbol de destinos que se puede desplegar y contraer: elige entre ángel, demonio, lich o embaucador, y todo el juego gira en torno a esa decisión. Y no es solo algo superficial, sino que cambia las relaciones, las habilidades e incluso la forma en que te tratan las facciones. Cuando te adentres en el Acto II, te darás cuenta de hasta qué punto estas decisiones tienen repercusiones en la historia.

Para más información No dejes de probar las «Mythic Paths» en diferentes partidas. Transforman por completo la experiencia, así que merece la pena volver solo para ver lo diferente que se vuelve todo.

Claro, a veces es complicado y abrumador, pero esa es la idea. Está diseñado para que los jugadores puedan sumergirse de lleno en listas de hechizos, opciones tácticas y desenlaces alternativos. Un magnífico ejemplo de un juego de rol moderno que respeta tu tiempo y tu inteligencia.

Mi veredicto: Si buscas un juego que te haga sentir como en una campaña digital de D&D (con un sinfín de decisiones que tomar y la libertad de forjar tu propio destino), Pathfinder es lo más épico que hay.

★ Profundidad mecánica sin igual basada en las clases Pathfinder: La ira de los justos Compra en Eneba

13. Monster Hunter: World [Diseño de armadura y rostro a la última]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 70-200+ horas / Ideal para los amantes del modo cooperativo / Monstruos gigantes, montones de botín, equipamiento y apariencia que evolucionan Puntuación en Metacritic 90

Esto es elprimer juego de la serie que se hizo muy popular en todo el mundo, y es fácil entender por qué. Monster Hunter: World te sumerge en un exuberante ecosistema repleto de criaturas gigantes, donde cada caza se vive como una batalla contra un minijefazo.

Antes de salir a la aventura, puedes pasar horas en el creador de personajes retocando el aspecto de tu cazador, eligiendo la ropa e incluso diseñando a tu compañero Palico (sí, tu amigo felino (también tiene su propia personalización)…

Todo gira en torno a rastrear, luchar y despiezar monstruos para fabricar un mejor equipo. El ciclo es adictivo: derrota a un dragón, forja una nueva armadura y vuelve al campo de batalla con un aspecto más impresionante y golpeando más fuerte. Con montones de armas y estilos de juego, cada caza es una experiencia diferente.

Básicamente, redefinió el género y sigue siendo el tema principal de las conversaciones sobre los mejores juegos de caza. Además, enfrentarse a estas bestias en línea con más jugadores es lo mejor diversión en modo cooperativo: coordinar las trampas, compartir objetos y celebrar cuando por fin cae la presa.

Para más información No te limites a usar un solo arma. El juego tiene básicamente 14 estilos de lucha, y cambiar el orden puede transformar por completo la experiencia.

Visualmente, sigue estando a la altura de selvas exuberantes, desiertos, ybosques de coral. Y la forma en que los monstruos interactúan con el entorno hace que el mundo parezca cobrar vida, como si estuvieras viendo documentales sobre la naturaleza, pero con mucho más combate.

Mi veredicto: Monster Hunter: World es una buena opción si buscas un juego en el que tu personaje personalizado evolucione no solo al subir de nivel, sino también gracias al equipo y las habilidades que consigues jugando con tus amigos. Además, se encuentra entre los los mejores juegos cooperativos, ideal si quieres que el trabajo en equipo sea tan importante como tu configuración.

★ Diseño de armadura y rostro a la última Monster Hunter: World Compra en Eneba

14. Fallout 4 [Escultura facial y rasgos en un mundo postapocalíptico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador) / Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Más de 100 horas / Ideal para los amantes de los juegos de mundo abierto / Construcción de asentamientos, diálogos con ramificaciones, compatibilidad con mods Puntuación en Metacritic 84

Lanzarse aFallout 4 es como despertarse en un páramo donde cada punto que inviertes en ventajas influye realmente en tu supervivencia. Las opciones de personalización iniciales te permiten modelar el aspecto de tu Único Superviviente al detalle y, más adelante en el juego, incluso puedes acudir a un cirujano plástico para darle un nuevo cambio de imagen. Pero no se trata solo de la apariencia: las opciones de diálogo, las facciones y las configuraciones de personaje determinan tu recorrido por las ruinas de Boston.

Por qué lo elegimos No es solo otra entrega más de la serie, Fallout 4 se convirtió en un clásico gracias al gran control que tenías tanto sobre tu personaje como sobre el páramo que te rodeaba.

El lazo es un clásico Consecuencias: explora zonas irradiadas, saquea todo lo que no esté clavado al suelo y decide si quieres ser el salvador del páramo o su peor pesadilla. La construcción de asentamientos le da un toque creativo: en un momento estás instalando torretas y sembrando cultivos, y al siguiente ya te estás defendiendo de los asaltantes. Da la sensación de que Bethesda tomó lo mejor de su fórmula de juego abierto y la llevó aún más lejos.

Mi veredicto: Fallout 4 no es perfecto, pero capta a la perfección ese ambiente postapocalíptico y, al mismo tiempo, te ofrece las herramientas para jugar a tu manera. Y como uno de los los mejores juegos para un jugador… lo que demuestra que no hace falta el modo cooperativo para disfrutar de una aventura épica y envolvente.

★ Modelado facial y rasgos en un mundo postapocalíptico Fallout 4 Compra en Eneba

15. Soulcalibur VI [Luchador infinito y extravagante de «Create-A-Soul»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Bandai Namco Studios (desarrollador) / Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Más de 40 horas / Ideal para los aficionados a los juegos de lucha / Combate con armas, amplio creador de personajes Puntuación en Metacritic 84

Soulcalibur VI No se trata solo de llamativos duelos con espadas: el modo de edición es un campo de juego para la creatividad. Puedes crear un luchador desde cero, ajustar su estilo de lucha e incluso incorporarlo a los modos historia como si siempre hubiera formado parte del plantel. Es el tipo de sistema en el que dedicar ese punto extra a la altura, el equipamiento o la postura cambia tanto el aspecto como la forma de luchar de tu personaje.

Para más información Sumérgete en las salas online con tu guerrero personalizado. No hay nada mejor que ver las alocadas creaciones de otros jugadores y luego poner a prueba las tuyas en combates reales.

Por supuesto,Soulcalibursiempre ha tenido un toque especial, y a veces ha recibido críticas por sus atuendos exagerados que rozan lo sexual, o por sus diálogos salpicados de lenguaje inapropiado. Pero para muchos jugadores, eso es simplemente parte de su carácter desenfrenado, identidad sin filtros de la serie. En esencia, el juego da en el clavo duelos rápidos con armas a la vez que te da libertad para crear un guerrero que sientas como propio.

Mi veredicto: Si alguna vez has querido un juego de lucha en el que tu imaginación cuente tanto como tus combos, Soulcalibur VI es lo mejor de todo. Es elegante, caótico, y solo por el creador de personajes ya merece la pena dedicarle tiempo.

★ Un juego de lucha infinito y alocado: «Create-A-Soul» Soulcalibur VI Compra en Eneba

16. Saints Row IV [El divertidísimo creador de superhéroes del estilo «todo vale»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Volition (desarrollador) / Deep Silver (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Más de 30 horas / Ideal para los amantes del caos en mundos abiertos / Poderes exagerados, parodia de los tópicos de los superhéroes y la ciencia ficción Puntuación en Metacritic 76

Si alguna vez has echado un vistazo a GTA y pensé: «Sí, pero ¿y si yo fuera el presidente con superpoderes luchando contra alienígenas?». Bueno, ese es exactamente el rollo de Saints Row IV. El juego lleva el caos del mundo abierto al máximo nivel, permitiéndote saltar, planear y atravesar con un puñetazo un invasión alienígena mientras se dirige un gobierno…y todo ello de la forma más absurda posible.

Por qué lo elegimos Ninguna otra franquicia se ha volcado tanto en la parodia. Saints Row IV da la sensación de que los desarrolladores metieron todas sus ideas descabelladas en una batidora y, de alguna manera, el resultado funciona.

El creador de personajes de este juego es legendario. Puedes editarlo todo, literalmente: el rostro, la voz, la ropa e incluso jugar con los controles deslizantes de formas que rompen cualquier concepto de «normalidad». Los menús están repletos, casi como si se tratara de una estructura desplegable, con opciones ocultas dentro de otras opciones. Y una vez que hayas terminado, cada punto que inviertas en poderes y mejoras te convertirá en un personaje aún más ridículamente poderoso.

Mi veredicto: Saints Row IVes purouna locura en el mejor sentido de la palabra. Si quieres un mundo abierto Un juego que no se toma a sí mismo en serio y te ofrece herramientas alucinantes para jugar como tú quieras; es una experiencia que vale la pena vivir.

★ Un creador de superhéroes divertidísimo en el que «todo vale» Saints Row IV Compra en Eneba

17. Solasta: La corona del Magister [Creación de grupos rigurosa y fiel al juego de mesa]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Tactical Adventures (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas Más de 60 horas / Ideal para los aficionados a los juegos de mesa / Reglas estrictas de D&D 5.ª edición, tiradas de dados y combate táctico Puntuación en Metacritic 77

Si alguna vez has soñado con un videojuego que se sienta como un auténtico Dungeons & Dragons campaña, entoncesSolasta: La corona del Magister Es, básicamente, esa fantasía hecha realidad.

Crea tu grupo desde cero, elige razas y trasfondos, y luego lánzate a una aventura táctica llena de lanzamientos de dados, golpes críticos y sorpresas caóticas.

Para más información Organiza una fiesta equilibrada. De Sola no perdona las configuraciones imprudentes. Contar con un sanador, un causante de daño y un personaje de apoyo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota total del grupo.

Los menús pueden parecer un árbol de opciones que se despliega y se contrae, pero ahí reside su encanto: cada elección cuenta, desde la selección de hechizos hasta la gestión de la luz en las mazmorras oscuras. El sistema por turnos puede recordarte a los clásicos juegos de rol tácticosigualLa Puerta de Balduro incluso cómoGuild Wars una mecánica de juego equilibrada, pero en este caso se centra especialmente en la profundidad táctica.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos que recrean la atmósfera de una noche de juegos de rol de mesa con amigos, Solasta da en el clavo. Puede que no tenga los gráficos más espectaculares, pero es uno de los más adaptaciones fieles de las reglas de D&Dverás.

★ Creación de grupos rigurosa y fiel al juego de mesa Solasta: La corona del Magister Compra en Eneba

18. Nioh 2 [Un creador de estilo japonés, bello y minucioso]



Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 (PS4), 2021 (Edición Completa) Creador/es Team Ninja (desarrollador) / Koei Tecmo (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 40-100+ horas / Ideal para los aficionados a la acción más exigentes / Ambientación samurái, transformaciones «Yokai Shift», sistema de botín muy completo Puntuación en Metacritic 85

Nioh 2 no se anda con rodeos. Desde el momento en que creas a tu guerrero, el juego te sumerge de lleno en combates implacables en los que cada esquiva, cada bloqueo y cada golpe cuentan.

Está ambientada en ununa versión del antiguo Japón plagada de demonios, mezclandoPrecisión samuráicon un toque salvajepoderes sobrenaturales. El «Yokai Shift», con el que te transformas en un demonio, cambia por completo el rumbo de las batallas difíciles.

Para más información Dominar los pulsos de Ki y calcular bien el momento de tu «Yokai Shift» te salvará más veces que cualquier equipo sofisticado. Apréndelos cuanto antes; te lo agradecerás más adelante.

En cuanto a los menús, puede parecer un laberinto de opciones que se abren y se cierran (armas, posturas, espíritus guardianes, bonificaciones de conjunto), pero una vez que le coges el truco, el bucle es adictivo. La búsqueda de equipo es una realidad, y experimentar con las armas para encontrar «tu estilo» es la mitad de la diversión. Y con un OpenCritic Con una puntuación de alrededor de 8,5, está claro que tanto los aficionados como la crítica coinciden en que esta es una auténtica joya.

Mi veredicto: Si buscas un juego que ponga a prueba tu paciencia y te recompense con algunas de las victorias más satisfactorias que jamás hayas conseguido, Nioh 2 merece totalmente la pena profundizar en ello.

★ Un creador de estilo japonés, hermoso y minucioso Nioh 2 Compra en Eneba

19. Octopath Traveler [Impresionante Mu: Elige tu propio protagonista retro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, Stadia Año de estreno 2018 Creador/es Acquire (desarrollador) / Square Enix (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 50-80 horas / Ideal para los aficionados a los JRPG / Ocho protagonistas cuyos caminos se cruzan, combate por turnos, gráficos 2D en alta definición Puntuación en Metacritic 83

Octopath Traveler hace algo que la mayoría los mejores JRPG de lo que solo puedes soñar: te ofrece ocho héroes diferentes entre los que elegir, cada uno con su propia historia, habilidades y trayectoria. Empiezas con uno y, poco a poco, vas reclutando a los demás, entrelazando sus caminos mientras recorres un impresionante mundo de fantasía creado en ese característico estilo «HD-2D», arte pixelado retro mezclado coniluminación moderna.

Por qué lo elegimos En la mayoría de los juegos de rol te asignan un solo héroe, ¡pero aquí tienes ocho! Esa libertad hace que tu experiencia no sea igual a la de tus amigos, lo que lo convierte en uno de los mejores ejemplos de diseño ramificado bien hecho.

Las batallas son clásicas juegos de rol por turnos, pero con un giro: el sistema «Boost» te permite encadenar acciones para obtener grandes recompensas, por lo que los combates nunca resultan monótonos. Lo que realmente lo hace destacar es cómo se configura tu aventura en función del personaje que elijas primero, ya que cambia por completo el desarrollo del juego.

Y los críticos destacan su gran OpenCritic valoración, en la que se destaca cómo la narrativa en capas y el combate táctico mantienen el interés durante decenas de horas.

Mi veredicto: Si te apetece probar una versión renovada de los RPG clásicos, Octopath Traveler es el tipo de aventura que recompensa la paciencia y la exploración. Es una callback moderno a la época dorada del género, pero con suficientes novedades como para mantener enganchados incluso a los veteranos.

★ Elige a tu propio protagonista retro Octopath Traveler Compra en Eneba

20. Conan Exiles [Personalización de supervivencia en un mundo crudo y salvaje]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,7/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Funcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 40-150 horas / Ideal para los fans acérrimos de los juegos de supervivencia / Construcción de bases, mecánicas de supervivencia brutales y opción para activar o desactivar el desnudo integral Puntuación en Metacritic 68

¿Sabes a qué me refiero?juegos de supervivencia ¿Que realmente te sumergen en la naturaleza salvaje sin nada más que tu voluntad de sobrevivir? Conan Exiles Es exactamente eso. Sin que te lleven de la mano, sin una introducción suave. Empiezas en la brutal y antigua tierra de Hyboria, exiliado, semidesnudo y obligado a arreglártelas por tu cuenta rápidamente. Desde talar árboles hasta construir fortalezas gigantescas, se trata de hacerte un hueco en un mundo al que le da igual si sobrevives o no.

Lo que realmente llama la atención aquí es la forma en que el propio entorno parece estar en tu contra: tormentas de arena, hambre, sed,y sí,otros jugadores si juegas en un servidor PvP. Y en lugar de pasar horas y horas haciendo tareas repetitivas, Conan Exiles nos regala momentos épicos como derrotar a jefes giganteso sumergirse enmazmorras sacado de un cuento de fantasía oscura.

Para más información Juega con tus amigos si puedes. Conan Exiles Se diseñó pensando en el caos del modo multijugador, y asaltar o defender bases con más jugadores hace que la experiencia sea mucho más intensa.

La creación de personajes va más allá de lo que la mayoría esperaba. Al principio puedes modelar a tu exiliado con todo detalle, pero es la forma en que das forma a tu clan, a tu fortaleza e incluso a tus alianzas lo que realmente define quién eres en este mundo. Es caótico, es duro, pero en eso consiste precisamente. Pocos títulos captan el ambiente crudo y violento de la supervivencia tan bien como este.

Mi veredicto: Si alguna vez has querido un juego de supervivencia que te haga sentir como Conan el Bárbaro Cuando el caos del sandbox se une a esto, aquí está.

★ Personalización de la supervivencia en un mundo crudo y salvaje Conan Exiles Compra en Eneba

21. Code Vein [Una estética de estilo anime muy marcada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Bandai Namco Studios (desarrollador) / Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 30-70 horas / Ideal para los aficionados a los juegos tipo Souls y al anime / Un completo editor de personajes con ropa y equipamiento extravagantes Puntuación en Metacritic 70

Si alguna vez has querido un un juego al estilo Souls con un toque de anime, Code Vein Es, literalmente, eso. Desde el primer momento, el creador de personajes está a otro nivel.

Hablamos de deslizadores, peinados, accesorios, opciones de ropa alocadas y un montón de formas de personalizar tu aspecto hasta que hayas creado un personaje que parezca salido directamente de un manga.

La mecánica del juego te resultará familiar si ya has jugado a Dark Souls: jefes difíciles, aprender los patrones de ataque y gestionar la resistencia. Pero aquí también tienes el sistema de habilidades, llamado «Códigos de sangre», que te permite cambiar de clase sobre la marcha. Eso significa que no estás limitado: puedes pasar de un combate cuerpo a cuerpo intenso a un rol de lanzador de hechizos en un abrir y cerrar de ojos. Esto hace que el combate se mantenga fresco y mucho más flexible que la mayoría de los juegos de rol.

Para más información No te preocupes demasiado por tu primer montaje. El desplegar/contraer El sistema de códigos de sangre te permite seguir probando hasta que encuentres un estilo de juego con el que te sientas cómodo.

Los gráficos presentan una estética anime muy definida: ruinas postapocalípticas, poderes resplandecientes y movimientos finales con mucho estilo que hacen que incluso las partidas repetitivas resulten divertidas. Hay quien dice que está infravalorado, mientras que otros opinan que es la introducción perfecta a juegos más exigentes como Elden Ring.

Mi veredicto: Si estás esperando un juego tipo Souls con estilo que te permita personalizar de verdad tanto tu aspecto como tus habilidades, Code Vein es una buena opción que merece más reconocimiento del que recibe.

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