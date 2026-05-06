Los 16 mejores juegos similares a Rust para los amantes de los juegos de supervivencia tipo sandbox en 2025

Si te gustan los juegos como Tranquilidad, ya sabes lo emocionante que puede ser la supervivencia en un mundo abierto: incursiones, PvP, creación de objetos y una lucha constante por los recursos.

¿Y si te has cansado del título clásico y quieres probar juegos similares con nuevas mecánicas y escenarios?

En esta lista encontrarás 16 de los mejores juegos similares a Tranquilidad, donde tendrás que construir bases, explorar el mundo abierto, recolectar recursos y luchar por la supervivencia. Desde páramos postapocalípticos hasta dinosaurios, zombis e incluso vampiros – Elige tu juego ideal y demuestra que eres el superviviente definitivo.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Rust

Buscando lo mejor Tranquilidad¿Te gustan los juegos de este tipo? En esta lista hemos recopilado los mejores juegos con mecánicas de supervivencia, en los que tendrás que recolectar recursos, fabricar armas y sobrevivir en un entorno hostil, ya sea junto a otros jugadores o en solitario.

DayZ (2018) – Un mundo postapocalíptico de zombis de lo más duro, con mecánicas de supervivencia exigentes y peligros a cada paso. ARK: Supervivencia Evolucionada (2017) – Intenta sobrevivir en un mundo lleno de dinosaurios y domesticar criaturas gigantes. Por supuesto, la construcción de bases también forma parte del juego. 7 días para morir (2013) – una fantástica combinación de supervivencia, terror zombi y creación de objetos. Haz todo lo posible por sobrevivir en un mundo plagado de zombis cada 7días.

Si te apetece una aventura de supervivencia a vida o muerte y un caos impulsado por los jugadores, estás en el lugar adecuado. Echa un vistazo a la lista completa que aparece a continuación y elige el próximo mundo que quieras conquistar.

Los 16 mejores juegos similares a Rust para la creación, el combate y la supervivencia

A continuación, analizaremos más detenidamente cada uno de los juegos de nuestra clasificación, destacando sus características principales, sus mecánicas únicas y lo que los convierte en una excelente opción para Tranquilidadaficionados. Descubre qué juegos de supervivencia y de mundo abierto podrían convertirse en tus nuevos favoritos.

1. DayZ [El mejor juego de supervivencia zombi hardcore]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida ~51 horas

DayZ Es un juego que encarna a la perfección el género de supervivencia, así que prepárate para que cada paso en falso pueda ser el último. En este juego, el peligro no solo proviene de los zombis, sino también de otros jugadores dispuestos a todo con tal de conseguir recursos valiosos y sobrevivir. Esa paranoia constante —sin saber nunca si la próxima persona con la que te cruces te ofrecerá un intercambio o te disparará— hace que cada encuentro sea inolvidable.

Los gráficos realistas, la mecánica única y las partidas llenas de peligros hacen que este juego merezca estar entre los mejores Impresionantes juegos de TPS. Si ya has experimentado Tranquilidad, entonces este juego es imprescindible. A veces puede resultar frustrante, pero eso es precisamente lo que hace que la sensación de sobrevivir sea tan realista. Es como Tranquilidadsu versión más cruda, donde la supervivencia resulta aún más implacable y cada bala, cada lata de comida o cada vendaje tiene un valor incalculable.

Las imágenes potencian la inmersión. Bosques envueltos en niebla, ciudades en ruinas y graneros abandonados crean el ambiente perfecto. El diseño de sonido me mantiene en vilo, con disparos lejanos o gruñidos que me hacen detenerme en seco.

Para más información No te alejes de tus amigos en DayZ. Un buen equipo puede ayudarte a encontrar botín más rápido y a defenderte tanto de los zombis como de los jugadores traicioneros.

Mi veredicto: Si te gusta la supervivencia extrema con enfrentamientos PvP impredecibles, DayZ Es, sin duda, uno de mis juegos favoritos de este género.

¿Qué opinan los jugadores?

_Steve_French_

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DayZ es ahora mejor de lo que el mod llegó a ser jamás.

2. ARK: Supervivencia Evolucionada [El mejor juego de supervivencia con dinosaurios]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Studio Wildcard Duración media de la partida ~68 horas

ARK es todo un reto para los amantes del género. Aquí, los aspectos de supervivencia en el brutal mundo de los dinosaurios se combinan a la perfección con la construcción de bases y la lucha por los recursos con otros jugadores. Yo incluiría este juego en la clasificación de los los juegos de mundo abierto más extensos. Su enorme magnitud es abrumadora; no solo se trata de sobrevivir, sino de labrarse un hueco en un mundo lleno tanto de peligros como de maravillas.

Y también me gustó la posibilidad de domesticar a un tiranosaurio y a un pteranodonte. Domesticar criaturas lo cambia todo, convirtiendo a los depredadores más temibles del mundo en tus aliados y en tu medio de transporte. La mecánica del juego exige al jugador no solo habilidades de supervivencia, sino también la estrategia adecuada para ayudarle a sobrevivir en un mundo de criaturas salvajes.

En cuanto a los gráficos, ARK apuesta por el realismo. Las exuberantes selvas, los ríos embravecidos y los detallados dinosaurios tienen un aspecto increíble. El ruido ambiental de las criaturas cercanas me mantiene siempre alerta. Da la sensación de estar menos pulido que algunos títulos más recientes, pero ningún otro juego de supervivencia da vida a los dinosaurios tan bien como este.

Para más información Domesticar pronto a los voladores como el pteranodonte cambiará por completo tu partida de supervivencia. Te resultará más fácil explorar, asaltar bases desde las alturas y escapar de emboscadas peligrosas.

Mi veredicto: ARK: Supervivencia Evolucionada es uno de mis juegos favoritos en lo que respecta a proyectos de supervivencia a largo plazo. Si te gusta la supervivencia, la construcción de bases y los dinosaurios, este es uno de esos juegos fantásticos que no te puedes perder. Entre los juegos similares a Tranquilidad, ARK es puro caos y gloria, y no lo cambiaría por nada del mundo.

¿Qué opinan los jugadores?

mantenimiento de pavimentos

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Ark es la experiencia de juego más increíble que he vivido nunca. Me ha mantenido entretenido durante más de ocho años y más de 8.000 horas. Ningún otro juego me ha hecho sentir así, aunque la serie Pokémon se le acercó hace décadas.

3. 7 días para morir [El mejor juego de supervivencia zombi]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Los Fun Pimps Duración media de la partida unas 100 horas

7 días para morirno es solo un un juego de zombis trepidante. Se trata de recolectar recursos y construir un refugio seguro. Solo tendrás 7 días para preparar tu base ante la invasión de la horda de zombis. Ese reloj de cuenta atrás mantiene la tensión por las nubes, lo que hace que cada día y cada decisión sean decisivos.

He pasado muchas noches jugando a este juego: las mecánicas de construcción y recolección de recursos son realmente adictivas. Fortificar la base, colocar púas y reforzar las murallas siempre resulta satisfactorio cuando oyes a los muertos vivientes asaltar la base a medianoche. Si estás buscando el los mejores juegos centrados en la defensa de la base y el modo cooperativo, este título te va a encantar. Es aún mejor con amigos, donde el trabajo en equipo y la planificación pueden marcar la diferencia entre mantener la posición o ser arrollados.

Visualmente, puede que no te deje boquiabierto si lo comparas con los híbridos más recientes de survival y shooters en primera persona, pero la atmósfera inquietante es perfecta. La banda sonora contribuye a la tensión, y escuchar los gemidos de una horda de zombis que irrumpe a través de tus paredes por la noche es materia de pesadillas.

Para más información Aprovecha los primeros días para excavar búnkeres subterráneos. Te salvarán la vida cuando llegue la séptima noche y los zombis arrasen con las defensas más débiles.

Mi veredicto: 7 días para morirocupa uno de los primeros puestos en mi lista de juegos favoritos de supervivencia de alto riesgo. Puede que no sea perfecto a nivel visual, pero la profundidad de su jugabilidad y lo divertido que resulta en modo cooperativo lo convierten en uno de los juegos más interesantes si buscas títulos similares a Rust con un toque de terror.

¿Qué opinan los jugadores?

Oh, lluvia negra, oh

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En mi opinión, es el mejor juego de supervivencia y creación

4. Minería, artesanía [El mejor juego de supervivencia creativa]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios; Microsoft Studios Duración media de la partida ~64 horas

Minería, artesaníaes todo un mundo en el que puedes construir cualquier cosa con bloques.

Además, podrás explorar el vasto mundo, sobrevivir, luchar contra las criaturas y buscar recursos valiosos. Esa mezcla de creatividad y supervivencia es la razón por la que Minecraft se ha convertido en un clásico atemporal. Eres libre de decidir si hoy te apetece extraer diamantes o abrirte paso luchando por el Nether. Además, si buscas juegos para móvil con los que pasar unas horas, esta es una opción estupenda. La versión para móvil no difiere en nada de la principal.

Es una excelente alternativa a Tranquilidadsi estás cansado del modo de supervivencia extremo y quieres disfrutar más de los aspectos creativos. En lugar de una paranoia constante, Minecraft te da un respiro para soñar, construir y hacer que el mundo sea realmente tuyo.

Visualmente, lo que prima es el encanto. El estilo de líneas rectas puede parecer sencillo, pero es emblemático. Los mods y los shaders pueden convertirlo en un impresionante entorno de mundo abierto con una iluminación realista. Si a eso le sumas la tranquila banda sonora, obtienes una atmósfera de juego que puede pasar de ser acogedora a intensa, según tu estado de ánimo.

Para más información Prueba el modo Hardcore si te apetece Tranquilidad… de intensidad. Una sola vida, y se acabó. Ahí es cuando Minería, artesanía pasa de ser relajante a resultar francamente angustiante.

Mi veredicto: Minería, artesanía es más que nostalgia, sigue siendo uno de los juegos favoritos de todos los tiempos. Si buscas juegos similares a Tranquilidad pero, con una libertad creativa infinita, este juego no debería faltar en tu lista. Construye, sobrevive, explora: tú eliges.

¿Qué opinan los jugadores?

Lobo_Susurrante

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Es el juego más vendido de la historia y muchísima gente sigue jugando a él cada día. Así que sí, sigue siendo un juego genial.

5. Odisea cúbica [Ideal para los aficionados a los juegos de supervivencia de estilo relajado y por bloques]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Atypical Games, Gaijin Entertainment Duración media de la partida ~24 horas

Odisea cúbica es un juego de supervivencia creado para aquellos jugadores a los que les encanta la creatividad de los mundos de bloques, pero que también buscan la emoción de recolectar recursos, fabricar objetos y mantenerse con vida. Incluye algunos Tranquilidad DNA, pero sustituye el realismo crudo por algo más accesible y visualmente atractivo.

Al principio, el juego transmite una sensación de tranquilidad, pero la dinámica de supervivencia se intensifica rápidamente. Siempre estás a un paso de necesitar comida, refugio o un equipo mejor, y esa sensación de progresión es lo que te mantiene enganchado. Es ideal para los principiantes, aunque los jugadores veteranos de juegos de supervivencia notarán la falta de profundidad en algunos sistemas de las últimas fases del juego.

Para más información Construye un pequeño refugio antes de que se ponga el sol, aunque sea muy sencillo, para no tener que improvisar cuando aparezcan criaturas hostiles.

El mundo en sí mismo tiene un aspecto magnífico en movimiento, con bosques de formas geométricas, lagos resplandecientes y criaturas adorables pero letales que deambulan por ahí. El ciclo de día y noche aporta la atmósfera justa para mantener el interés, y la banda sonora se compone de suaves temas ambientales que hacen que la exploración resulte relajante incluso cuando te queda poca vida.

Mi veredicto: Odisea cúbica es una opción segura si buscas una experiencia de supervivencia más ligera y relajada que, aun así, te ofrezca ese ciclo de «recolectar, fabricar y sobrevivir». Perfecto para los jugadores a los que les gusta Tranquilidad-sistemas similares, pero sin la presión del PvP ni las mecánicas más exigentes.

6. El bosque [El mejor juego de terror y supervivencia en el bosque]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2014 Creador/es Endnight Games Duración media de la partida ~58 horas

El bosquete sumerge de inmediato en un juego de terror espeluznante Ambiente: sufres un accidente con tu hijo y acabas en una misteriosa isla llena de caníbales.

Caza, establece tu base y crea peligrosas trampas para los enemigos. La tensión no cesa en ningún momento, porque siempre tienes la sensación de que algo podría estar observándote desde la línea de árboles. En tu tiempo libre, explora la misteriosa isla en busca de tu hijo. Esa combinación de pura supervivencia con un objetivo personal y emocional hace que El bosque una de las experiencias de supervivencia más inquietantes que existen.

Para más información Construye casas en los árboles desde el principio. Te proporcionan un lugar seguro por encima del suelo y te permiten explorar sin que te sorprendan.

Mi veredicto:El bosque merece un lugar destacado cuando se habla de juegos similares a Tranquilidad con un toque de terror. Si te gustan los juegos que combinan la supervivencia con una buena historia, esta es una de mis recomendaciones imprescindibles. Espeluznante, intenso e inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

No, no soy un robot.

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Disfruté del bosque hasta que me di cuenta de que había un factor de presión de tiempo. La idea de no poder recolectar y explorar a mi propio ritmo me estresa.

7. SCUM [El mejor juego de supervivencia con el máximo nivel de detalle]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Gamepires, Croteam Duración media de la partida ~24 horas

SCUM es uno de los juegos de supervivencia más realistas, en el que cada detalle cuenta, desde las calorías de los alimentos hasta los niveles de estrés. A diferencia de otros juegos de supervivencia, aquí se hace hincapié en el realismo. Estás llevando un control minucioso de los macronutrientes, las vitaminas y la biología de tu personaje, de una forma que se parece más a un simulador de supervivencia que a un juego tradicional.

He intentado jugar y, a veces, resulta muy difícil mantener el estado físico del personaje. Incluso algo tan insignificante como comer en exceso o descuidar la hidratación puede desequilibrarte por completo y pasártela muy mal. Si se te escapa cualquier detalle, tendrás que empezar de cero. Si te gustan los juegos de supervivencia con elementos realistas, este es el juego ideal para ti.

Visualmente,SCUM apuesta por un realismo crudo. Los entornos transmiten una sensación de dureza y realismo, y el sistema meteorológico aporta tensión; los cielos despejados pueden dar paso a tormentas que reducen la visibilidad y te obligan a adaptarte sobre la marcha.

Para más información No te olvides de la pestaña del metabolismo; es, básicamente, tu salvavidas.

Mi veredicto: SCUM Es brutal, pero si te encanta la dura realidad de la supervivencia, no hay nada que se le acerque.

¿Qué opinan los jugadores?

anestesia del hombre de arena

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Prefiero Scum. Al menos te proporcionará cientos de horas de diversión.

8. El infierno verde [El mejor juego de supervivencia en la selva]

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es El tarro de lo espeluznante Duración media de la partida Unas 18 horas

El infierno verdees una auténtica prueba de las habilidades de supervivencia en la naturaleza. Tu objetivo principal es sobrevivir en la selva amazónica. Aquí no solo hay que buscar recursos, sino también hacer frente a retos psicológicos.

El aislamiento, el miedo y las alucinaciones afectan tanto como el hambre o la sed, y esa lucha mental hace que la supervivencia sea el doble de dura. La mecánica del juego es realista, y cualquier paso en falso te costará la vida. Cada acción parece una apuesta: si te comes la planta equivocada o te haces un corte en el lugar equivocado, te vas a pique rápidamente.

¿El ambiente? Lo es todo. La selva es frondosa pero agobiante, con una densa vegetación que esconde peligros a cada paso. El diseño de sonido —el chirrido de los insectos, los gritos lejanos de los animales y el susurro de las hojas— hace que el Amazonas parezca vivo y esté siempre en vilo.

Para más información Prepárate siempre unos vendajes antes de adentrarte más en la selva. Te lo agradecerás más adelante.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos que ponen a prueba tu capacidad de supervivencia física y psicológica, El infierno verde Es tu elección. Hace que cada sesión sea una auténtica prueba de coraje.

¿Qué opinan los jugadores?

Marcel van Basten

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Porque Green Hell es, en pocas palabras, el juego de supervivencia más impactante al que he jugado hasta ahora, tanto por la profundidad de su mecánica y su contenido como, lo que es más sorprendente, por su gancho narrativo.

9. Mal creado [El mejor juego de supervivencia postapocalíptico]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Entrada Interactive Duración media de la partida Unas 32 horas

Mal creado es un juego de supervivencia muy duro, en el que te enfrentarás no solo a hordas de zombis, sino también a jugadores hostiles.

Un clima realista, una mecánica de supervivencia excelente y un mundo abierto: todos estos factores hacen que el juego destaque sobre otros del mismo género. Las tormentas de arena, la lluvia y las zonas de radiación no son solo un elemento decorativo; influyen en la forma de jugar e incluso determinan a dónde puedes ir.

Si te encantan los retos, este juego con Los elementos de los juegos de rol te mantendrán enganchado durante mucho tiempo. La combinación de la creación de objetos, la búsqueda de recursos y la defensa contra mutantes (y otros supervivientes) hace que cada partida resulte impredecible.

En cuanto al aspecto visual,Mal creadotiene esoambiente sombrío y postapocalíptico. Los fenómenos meteorológicos, como la niebla y las tormentas, aumentan la tensión cuando la visibilidad disminuye. Para mí, el mundo parece implacable, y los paisajes en ruinas crean el ambiente perfecto.

Para más información Construye tu base en un lugar apartado, lejos de las carreteras principales. En este juego, que te vean es sinónimo de muerte.

Mi veredicto:Mal creado Puede que no te lleve de la mano, pero precisamente por eso es una de las experiencias de supervivencia más gratificantes.

¿Qué opinan los jugadores?

Nuevo anuncio 2888

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Acabo de comprarme mi primer ordenador y acabo de comprar «Miscreated» porque me encantan las ideas que hay detrás; el concepto es el juego con el que siempre he soñado.

10. Valheim [El mejor juego de supervivencia de mundo abierto con temática vikinga]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Iron Gate Studio; Coffee Stain Studios Duración media de la partida Aproximadamente 80 horas

Valheim es un juego de supervivencia ambientado en un mundo vikingo en el que construyes, luchas y exploras vastos escenarios inspirados en la mitología nórdica.

Disfruté del juego por su impresionante atmósfera, en la que cada jefe está cuidadosamente diseñado y cada aventura puede resultar crucial para tu supervivencia. El mundo cobra vida, desde tranquilos prados hasta mares embravecidos, y cada bioma exige nuevas estrategias. El juego gustará a los aficionados al modo cooperativo. Construir casas comunales con amigos, navegar por océanos desconocidos y prepararse para combates contra jefes finales es donde Valheim realmente destaca.

Compartir estas aventuras vikingas resulta mucho más fácil cuando tu clan tiene un hogar fijo, por eso muchos jugadores confían en de primer nivelValheimservidor de alojamiento para gestionar sus mundos cooperativos.

ValheimEl estilo artístico del juego no se basa en el realismo, sino en la atmósfera. Los gráficos estilizados, la iluminación dinámica y la inquietante banda sonora se combinan para crear una atmósfera que resulta a la vez mística y acogedora, incluso cuando el mundo en sí es brutal.

Para más información No te precipites con los jefes: equípate bien y familiarízate con el bioma antes de lanzarte a la batalla.

Mi veredicto:Valheim es una aventura de supervivencia envuelta en la leyenda vikinga, perfecta para cualquiera que quiera combinar la exploración con un toque de mitología.

¿Qué opinan los jugadores?

En las frases…

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Uno de los mejores juegos de supervivencia y creación que he jugado en mucho tiempo.

11. Conan Exiles [El mejor juego de supervivencia inspirado en Conan]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Funcom Duración media de la partida ~120 horas

Conan Exiles nos lleva a la un emocionante juego medievalel mundo deConan, donde los elementos de supervivencia se entrelazan a la perfección con las batallas y las criaturas míticas.

En el juego, sin duda disfrutarás de la oportunidad de participar en batallas a gran escala para hacerse con el control de los territorios de otros jugadores. Estos enfrentamientos pueden alcanzar grandes proporciones, con asedios, incursiones y traiciones que influyen en la lucha por el dominio.

Este es el tipo de juego en el que puedes construir tu propio imperio en el desierto y envía a tu ejército a enfrentarse a las criaturas más peligrosas de estas tierras. La libertad para expandirte, conquistar y forjar tu propia leyenda hace que cada partida se sienta como un capítulo brutal de tu propia historia de Conan.

Visualmente,Conan Exiles plasma la brutalidad de su mundo con vastos desiertos, imponentes fortalezas y cielos teñidos de rojo sangre. El ambiente resulta a la vez salvaje y majestuoso: Tengo la sensación de que cada combate y cada exploración son algo fuera de lo común.

Para más información Únete a un clan cuanto antes: así aguantarás más tiempo y conquistarás más rápido.

Mi veredicto: Conan Exiles combina la supervivencia pura con la construcción de un imperio, por lo que podrás disfrutar tanto de la emoción de la supervivencia como del gusto de la conquista.

¿Qué opinan los jugadores?

El alce

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El juego es muy divertido. Tiene mucha rejugabilidad y es muy entretenido tanto con amigos como en solitario. No hagas caso a los quejicas amargados. Si aún no has jugado a Conan Exiles, deberías hacerlo. El juego merece mucho la pena.

12. V Rising [El mejor juego de supervivencia con vampiros]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador/es Stunlock Studios Duración media de la partida ~64 horas

Un juego poco habitual en nuestra selección, en el que encontrarás un mundo abierto, podrás construir tu propio castillo, librar batallas épicas contra enemigos y disfrutar de una temática de vampiros. Este título se encuentra sin duda entre algunos de los los juegos de vampiros más terroríficos destaca por su atmósfera oscura y estilizada, su magnífico sistema de creación de objetos y sus mecánicas de combate. Una opción ideal para los aficionados a los vampiros.

En cuanto me sumergí en el juego, noté esa mezcla entre la gestión propia de los RTS y el combate de los RPG de acción. Alimentarse de humanos para potenciar tus poderes le da un toque siniestro, y los combates contra los jefes tienen mucha intensidad gracias a los poderes únicos de los vampiros. Por otro lado, jugar en solitario puede resultar bastante duro, así que este juego realmente destaca cuando te unes a otros jugadores.

Visualmente, la dirección artística se decanta por la fantasía gótica: cielos rojo sangre, castillos imponentes y bosques rebosantes de atmósfera. La banda sonora es melancólica y épica, lo que te sumergirá de lleno en ese ambiente de fantasía de señores oscuros.

Para más información Consigue hierro cuanto antes, ya que es fundamental para fabricar armas más potentes y mejorar el castillo.

Mi veredicto: V Rising es para cualquiera que quiera algo más que TranquilidadJuegos del estilo: es una mezcla de supervivencia, estrategia y fantasía de poder vampírico, todo en uno. Hincale el diente y comprueba si estás a la altura.

¿Qué opinan los jugadores?

picknicksje85

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Me parece un juego de AA fantástico al que puedes dedicarle muchas horas, así que vale la pena el precio. ¡Es ideal si te gustan los ambientes oscuros y te encantan los vampiros! Yo solo lo he jugado en solitario.

13. Raft [El mejor juego de supervivencia en el mar en una balsa]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Redbeet Interactive; Axolot Games Duración media de la partida ~27 horas

Prepárate para quedarte solo en medio del océano abierto. No tienes nada más que una pequeña plataforma y los recursos que van pasando a tu alrededor. El juego ofrece un tipo de tensión diferente al de muchos otros títulos del género: no se centra tanto en las hordas y más sobre el medio ambiente en sí que te va agotando poco a poco. Me encantó que se puedan jugar juegos como este a tu propio ritmo.

Instala tu campamento en la balsa y prepárate para enfrentarte a auténticos depredadores marinos.JuguéRaft, y disfruté del ambiente relajado del juego, así como de la tensión constante que generaba la amenaza de los tiburones. Ese equilibrio entre la creatividad tranquila y el peligro acechante es lo que hace que Raft Todo un éxito. No paras de rebuscar, ampliar tu fortaleza flotante y convertir los restos en herramientas de supervivencia.

Visualmente,Raft destaca por su estética luminosa, de estilo animado, que contrasta con su mortífero escenario oceánico. Las tranquilas puestas de sol en el horizonte transmiten una paz casi excesiva antes de que ataque un depredador, y los efectos acuáticos hacen que el océano parezca vivo e impredecible.

Para más información Ten siempre una lanza a mano. A los tiburones les encanta echar por tierra todo tu esfuerzo cuando menos te lo esperas.

Mi veredicto: Raft Es perfecto si te apetece vivir una aventura de supervivencia en un entorno nuevo. Es cierto que no se trata de ese mundo invadido por zombis, pero te encontrarás enfrentándote al océano infinito con nada más que determinación y creatividad.

¿Qué opinan los jugadores?

BarracudaJazzlike730

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No hay reseñas ni comentarios de ningún tipo, y tengo que decir que… este juego es absolutamente increíble. Empiezas sin ningún trasfondo, abandonado en medio del océano con cuatro piezas básicas.

14. Ícaro [El mejor juego de supervivencia en un planeta espacial]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es RocketWerkz Duración media de la partida ~28 horas

Ícaroes un emocionante juego de supervivencia ambientado en un planeta hostil, donde cada paso en falso puede resultar fatal. Lo que distingue a Ícaro Lo que lo distingue es su diseño por sesiones: te lanzas, recoges lo que puedas e intentas volver antes de que se acabe el tiempo. Ese ciclo de riesgo frente a recompensa hace que cada misión sea intensa.

Te embarcas en misiones, exploras tierras alienígenas e intentas sobrevivir en un entorno hostil. El peligro puede acechar a cada paso, incluso cuando parece que estás completamente a salvo. Cuando jugué, el desierto alienígena parecía tranquilo en un momento y, al instante siguiente, se volvía letal. Puede resultar brutal jugar en solitario, pero las partidas en equipo se viven como expediciones épicas. No es tan indulgente como los juegos para un solo jugador como Minería, artesanía, pero castiga duramente los errores, y la verdad es que me encanta ese reto.

En cuanto al aspecto visual,Ícaro es uno de los juegos de supervivencia más bonitos que hay. Las tundras heladas y las tormentas dinámicas ponen a prueba tu equipo, pero te garantizan momentos inolvidables. Es una combinación fantástica de elementos de supervivencia con ciencia ficción y PvE. Si te encantan los temas espaciales, este juego te mantendrá enganchado durante horas.

Para más información Prepara siempre los botiquines antes de aterrizar. Una simple herida puede acabar con toda una misión si se ignora.

Mi veredicto: Ícaro logra el equilibrio perfecto entre la rutina de la supervivencia y la aventura de ciencia ficción. Si te gustan otros juegos con mecánicas de riesgo y recompensa, este es imprescindible.

¿Qué opinan los jugadores?

RPZcool

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Me lo he pasado de maravilla jugando a este juego. Es muy divertido, pero prepárate, porque hay que dedicarle mucho tiempo, y cuando digo mucho, es mucho.

15. Con los pies en la tierra: totalmente comprometido [El mejor juego de supervivencia en mundo abierto con insectos]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Duración media de la partida ~102 horas

Sin salirEs un juego de supervivencia poco habitual en el que te encoges hasta el tamaño de una hormiga y te ves obligado a sobrevivir en tu propio jardín. El juego es ideal para jugar con amigos. El concepto da un giro radical al concepto de supervivencia: son las hormigas, las abejas y las arañas las que se mueven en un mundo donde una brizna de hierba se eleva como un árbol. Este juego es una divertida variante si eres fan de los juegos multijugador y buscas algo desenfadado pero intenso.

Explora, construye refugios entre la hierba y defiéndete de los insectos más grandes, como las arañas gigantes. El juego es divertido, tiene mecánicas únicas y explorar ese mundo en miniatura va a ser realmente interesante. Para mí, Sin salir Es una mezcla a partes iguales de juego de supervivencia y dibujos animados de los sábados por la mañana. Me encantó formar equipo con mis amigos para recoger gotas de rocío, extraer recursos y defendernos de oleadas de bichos. El espíritu cooperativo es muy marcado, pero jugar en solitario puede resultar complicado si sufres de aracnofobia.

Visualmente,El patio trasero, ahora más pequeño, tiene un aspecto increíble: setas gigantes, latas de refresco y juguetes se convierten en puntos de referencia en este entorno de mundo abierto. El ambiente es divertido, pero a la vez inquietante cuando oyes algo corretear detrás de ti entre la hierba alta. Si buscas algo único y creativo, esta es la opción perfecta.

Para más información Construye en lo alto de la hierba para evitar las constantes incursiones de insectos. La altura es tu mejor defensa.

Mi veredicto:Sin salir: Totalmente sometidodestaca como uno de los juegos más interesantes a los que he jugado dentro de este género. Perfecto para quienes disfrutan de los juegos de supervivencia, pero buscan algo original y novedoso.

¡Ay, Dios mío!

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El nivel de pulido de «Grounded» no tiene parangón. Ofrece justo el grado de orientación que busco en un juego de mundo abierto, además de un sistema de combate realmente bueno en un género en el que, por lo general, o bien no hay combate, o bien se incluye de forma superficial.

16. Hijos del Bosque [El mejor juego de terror y supervivencia]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Endnight Games; Newnight Duración media de la partida ~126 horas

Hijos del Bosque es la secuela del popular juego El bosque, donde tendrás que volver una vez más a la misteriosa isla. La trama es la de siempre: un accidente aéreo, una persona desaparecida a la que encontrar y una isla hostil plagada de caníbales y mutantes. Se basa en el primer juego, pero sube el listón en cuanto a terror y profundidad en la supervivencia.

Disfrutarás de mecánicas de supervivencia renovadas, además de una atmósfera aún más intensa y aterradora. Fabricar trampas, buscar comida y mantener la cordura intacta hacía que cada día se sintiera como una lucha por la supervivencia. En comparación con otros juegos, la IA aquí parece más inteligente y la isla da la sensación de estar viva. El juego sin duda puede darte un buen susto en algunos momentos y hará las delicias de los aficionados al terror dentro del género de supervivencia.

Visualmente, Hijos del Bosque es escalofriante. Los bosques son frondosos y hermosos durante el día, pero ¿y por la noche? Una auténtica pesadilla. La iluminación dinámica y el inquietante diseño de sonido hacen que incluso un Una sencilla hoguera parece un frágil salvavidas.

Para más información No subestimes la defensa de la base: fortifícala cuanto antes, antes de que los mutantes empiecen a invadirla.

Mi veredicto: Hijos del Bosque toma todo lo que encantó a los fans de la primera entrega y lo lleva aún más lejos; sin duda, una de las mejores secuelas de survival horror que he jugado.

¿Qué opinan los jugadores?

Psicoculto

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Un juego que vale la pena al 100 %, aunque las actualizaciones sean lentas. Por mucho que me gustara «The Forest», desde que empecé a jugar a «Hijos del Bosque», ya no puedo volver a ningún otro juego de supervivencia. Es pura adicción, tanto si juegas en solitario como con amigos.

Más juegos de supervivencia

Si quieres descubrir aún más juegos de supervivencia exigentes… hay muchos otros juegos intensos y envolventes que vale la pena probar. Tanto si prefieres abrirte camino hacia la victoria mediante la creación de objetos, como si te gusta enfrentarte a entornos hostiles o repeler a enemigos implacables, estos títulos te mantendrán en vilo.

Desde la gestión de recursos hasta combates de alto riesgo, estos juegos ponen a prueba tus instintos y llevan tus habilidades de supervivencia al límite. ¡Sigue explorando y seguro que encuentras un nuevo favorito! Para disfrutar de una mejor experiencia, te recomendamos que utilices Tranquilidadservidor de alojamiento.

Mi veredicto general

Los juegos de supervivencia nos afectan a cada uno de manera diferente. Algunos jugadores buscan el caos total y un PvP de alta intensidad; otros solo quieren un mundo hostil en el que abrirse camino en solitario; y otros prefieren sistemas complejos que puedan dominar a su propio ritmo. Sea cual sea tu estilo, aquí encontrarás una opción destacada que saciará tu ansia de «Rust».

Para los jugadores a los que les gusta una progresión estructurada con un toque creativo → Odisea cúbica y . Es una opción estupenda si te gustan los juegos de supervivencia que premian la exploración y la creación sin abrumarte desde el primer momento.

→ . Es una opción estupenda si te gustan los juegos de supervivencia que premian la exploración y la creación sin abrumarte desde el primer momento. Para los supervivientes más exigentes que buscan tensión, escasez y encuentros impredecibles → DayZ . Cada vez que te adentras en un pueblo es como una apuesta arriesgada, y la amenaza constante de otros jugadores te provoca esa descarga de adrenalina que solo los mejores juegos de supervivencia logran transmitir.

. Cada vez que te adentras en un pueblo es como una apuesta arriesgada, y la amenaza constante de otros jugadores te provoca esa descarga de adrenalina que solo los mejores juegos de supervivencia logran transmitir. Para los constructores de bases a los que les gustan las largas noches, las trampas y la preparación → 7 días para morir . Su ciclo de día y noche genera una presión natural, y el impulso constante para reforzar tus defensas da sentido a cada sesión.

→ . Su ciclo de día y noche genera una presión natural, y el impulso constante para reforzar tus defensas da sentido a cada sesión. Para los jugadores que buscan sistemas de supervivencia complejos y una gestión detallada de los personajes → SCUM. El sistema de metabolismo, la inmersión y la mecánica compleja lo convierten en el juego perfecto para cualquiera que busque un desafío de supervivencia más detallado y con un enfoque de simulación.

Sea cual sea la vía de supervivencia que elijas, cada uno de estos juegos aporta algo fascinante al género.

Preguntas frecuentes

¿Qué juego se parece a Rust?

DayZ es el juego más parecido aTranquilidad. Cuenta con un mundo abierto, excelentes mecánicas de supervivencia y la posibilidad de formar un equipo para jugar en modo cooperativo.

¿Rust es lo mismo que ARK?

No, Tranquilidad and ARK son juegos completamente diferentes. ARK se centra en los dinosaurios y en domesticar criaturas, mientras que Tranquilidadhace hincapié en la construcción de bases y en las constantes luchas por la supervivencia entre los jugadores.

¿Es Rust una copia de DayZ?

Tranquilidadno es una copia exacta de DayZ, aunque ambos juegos ofrecen mecánicas de supervivencia y un mundo abierto con zombis. Tranquilidadse centra más en la creación y la construcción, mientras que DayZ trata sobre la supervivencia en un mundo de zombis con elementos de terror.