Los 11 mejores juegos de rol tácticos que merecen la pena: Edición 2025

Los mejores juegos de rol tácticos ponen a prueba tanto tu mente como tus reflejos. En lugar de un ritmo frenético en el que hay que aporrear botones, estos juegos premian la planificación cuidadosa, la percepción del campo de batalla y la toma de decisiones a largo plazo.

A lo largo de los años, los juegos de rol tácticos se han diversificado en múltiples estilos. Algunos juegos hacen hincapié en la historia, situándote en el centro de una intrincada trama política. Otros se centran en la mecánica de juego, perfeccionando el orden de los turnos, la sinergia entre unidades y la personalización de clases.

He elaborado una lista de los mejores juegos de rol tácticos que demuestran lo brillante que puede llegar a ser este género. Encontrarás juegos de estrategia basados en cuadrículas y repletos de trasfondo, títulos independientes destacados que aportan innovación y clásicos modernos que no dejan de subir el listón.

Bueno, dejemos de dar vueltas al tema y vayamos al grano.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol tácticos

En lo que respecta a la los mejores juegos de rol tácticos, hay algunos títulos que destacan por encima del resto gracias a sus sofisticados sistemas de combate, sus mecánicas de progresión muy elaboradas y la creación de mundos inolvidables.

Estos juegos son un referente en el género, ya que ofrecen estrategia por turnos, una narrativa con múltiples capas y decisiones que realmente importan.

Tactics Ogre: Reborn (2022) – Un clásico remasterizado que da vida a decisiones significativas, ramificaciones en la trama y combates basados en cuadrículas con un acabado moderno. Relatos de guerra (2023) – Este juego de rol táctico de mundo abierto sustituye los típicos elementos de fantasía por la cruda realidad de la vida de un mercenario, combinando combates por turnos con elementos de supervivencia y exploración. Estrategia del triángulo (2022) – Una impresionante combinación de combate táctico e intriga política, en la que tus decisiones determinan no solo el resultado de las batallas, sino también el rumbo de la historia.

Estas propuestas destacadas son solo el principio. Desplázate hacia abajo para explorar el una completa selección de juegos de rol tácticos, cada uno de ellos seleccionado por su toque único en cuanto a estrategia, desarrollo de los personajes y nivel de dificultad.

Los 11 mejores juegos de rol tácticos para los amantes del combate en profundidad

Como alguien que ha pasado innumerables horas sumergido en los juegos de rol tácticos, puedo afirmar con total seguridad que este género ofrece una combinación única de estrategia, narrativa y desarrollo de los personajes que es difícil de igualar. Lo que hace que estos juegos destaquen de verdad es su capacidad para poner a prueba tu ingenio al tiempo que te sumergen en mundos ricos y envolventes.

A lo largo de los años, he descubierto títulos que no solo ponen a prueba tus habilidades estratégicas, sino que también te mantienen emocionalmente involucrado gracias a historias inolvidables y mecánicas de juego complejas.

En la siguiente lista encontrarás una gran variedad de juegos que reflejan esta pasión y diversidad, cada uno de ellos destacado por méritos propios.

1. Tactics Ogre: Reborn [El mejor renacimiento de los RPG tácticos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Square Enix, originalmente de Quest Corporation Duración media de la partida 40-50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol japoneses con un combate estratégico profundo y una trama rica en detalles Características únicas Combates tácticos por cuadrículas, tramas con ramificaciones y una versión remasterizada con gráficos y una interfaz de usuario mejorados

Tactics Ogre: Reborn destaca como uno de los Los mejores juegos de rol japoneses gracias a sus complejas batallas tácticas y a una narrativa cautivadora que se adapta en función de tus decisiones.

El clásico sistema de combate por turnos del juego exige una planificación y una estrategia cuidadosas, lo que resulta especialmente atractivo para los jugadores a los que les gusta un estilo de juego metódico.

Me encantó que cada decisión tuviera un gran impacto, lo que hacía que la historia resultara muy personal y envolvente. Los gráficos remasterizados y la interfaz más fluida dan un nuevo aire a este título atemporal, perfecto tanto para los recién llegados como para los seguidores de toda la vida del género.

Si te gustan los juegos que combinan tácticas desafiantes con una narrativa rica, Tactics Ogre: Reborn Es un juego imprescindible.

Mi veredicto:Tactics Ogre: Reborn Es una auténtica obra maestra en cuanto a narrativa y estrategia. Se lo recomendaría a cualquiera que disfrute con los juegos que premian la paciencia, la planificación y la implicación emocional. Es un clásico atemporal.

2. Relatos de guerra [Una aventura táctica independiente y cruda]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Shiro Games Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta explorar mundos abiertos y el combate táctico en los juegos independientes Características únicas Mundo abierto tipo sandbox, gestión de grupos, clima dinámico y mecánicas de supervivencia

Relatos de guerraquizá se incline más hacia la «low fantasy» que hacia el territorio clásico de la magia y los dragones, pero aun así se gana un lugar entre las los mejores juegos de fantasía. Este título ofrece una visión renovada de los juegos de rol tácticos gracias a su enfoque de mundo abierto tipo «sandbox».

Lo que realmente me cautivó fue cómo combina las batallas estratégicas con elementos de supervivencia y exploración, creando una experiencia verdaderamente envolvente. Dirigir tu banda de mercenarios, tomar decisiones difíciles y adaptarte a las condiciones cambiantes hacen que la jugabilidad sea apasionante e impredecible.

El estilo artístico crudo y realista, junto con las amplias opciones de personalización, aportan una gran profundidad que los aficionados a los juegos de rol tácticos sabrán apreciar.

Si estás buscando excelentes juegos independientes que combinan la profundidad táctica con la libertad y la narrativa, Relatos de guerraSin duda, es una opción que merece la pena probar.

Mi veredicto:Relatos de guerra Capta a la perfección la sensación de liderar una banda de mercenarios desorganizados en un mundo brutal. Es perfecto si buscas estrategia con garra y libertad, en lugar de misiones predecibles.

3. Estrategia del triángulo [Un clásico moderno entre los juegos de estrategia]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Square Enix / Artdink Duración media de la partida 40-50 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de estrategia de primer nivel con un fuerte enfoque narrativo Características únicas Gráficos en 2D de alta definición, decisiones narrativas decisivas y clásicas batallas tácticas por turnos

Estrategia del triángulo destaca entre las últimas juegos de estrategia, que combina el combate táctico con una historia apasionante sobre intrigas políticas y difíciles decisiones morales. Me gusta que cada decisión que se toma en el juego influya en la trama y en las alianzas, lo que lo convierte en algo más que un típico juego de rol táctico.

Lo que más admiro es cómo la mecánica del juego premia el pensamiento estratégico y la planificación minuciosa, con un sistema de combate que resulta gratificante y estimulante.

La rica narrativa y el desarrollo de los personajes del juego te mantendrán enganchado mucho después de que terminen las batallas. Tanto si vuelves a disfrutar de esta joya como si la descubres por primera vez, De Tactics Ogre Su diseño atemporal lo convierte en uno de los mejores juegos de rol tácticos que hay.

Mi veredicto: Estrategia del triángulo Me cautivó con sus dilemas morales y su sistema de combate lleno de matices. Es ideal para los jugadores que buscan historias profundas y una estrategia en la que cada movimiento cuente.

4. Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice [El renacimiento definitivo de los RPG tácticos]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Square Enix Duración media de la partida ~35-40 horas Ideal para Los aficionados a los RPG tácticos con una narrativa rica, complejidad moral y sistemas de combate profundos basados en clases Características únicas Una historia de Ivalice más amplia, un sistema de clases renovado con clases híbridas, una IA táctica mejorada y ramificaciones en la trama con nuevas dinámicas entre facciones

Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice por fin está ofreciendo a los fans el cambio de imagen que tanto hemos estado pidiendo, y sinceramente, Parece la forma perfecta de llevar esta joya de los RPG tácticos a una nueva generación.

La remasterización conserva la esencia de lo que hizo especial al juego original —un drama político profundo, una narrativa emotiva y un combate estratégico que premia el juego reflexivo—, pero lo envuelve todo en un paquete moderno y pulido. Los gráficos actualizados presentan un aspecto nítido y vibrante sin perder ese encanto característico de Ivalice, y la interfaz de usuario mejorada hace que la navegación por las batallas y los menús sea mucho más fluida que antes.

Una de las mayores ventajas aquí es lo fácil que resulta para los principiantes esta versión. Si la complejidad del juego original te intimidaba, esta versión remasterizada lo hace todo más accesible gracias a tutoriales más claros, ajustes que mejoran la experiencia de juego y una interfaz del sistema de oficios más intuitiva.

Aficionados de toda la vida, no os preocupéis: no se ha «simplificado». La profundidad sigue ahí, y experimentar con combinaciones de profesiones sigue siendo tan adictivo como siempre. Además, el contenido recién añadido (que incluye escenas adicionales de la historia y mejoras inspiradas en La guerra de los leones) enriquece el mundo sin parecer algo añadido a la fuerza.

Mi veredicto:Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice es una remasterización elaborada con mucho cariño que respeta su legado, suaviza las asperezas y hace que volver a Ivalice (o visitarla por primera vez) sea un auténtico placer.

5. Fire Emblem: Tres Casas [El mejor juego de rol táctico centrado en los personajes]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Intelligent Systems / Koei Tecmo Duración media de la partida 60-100 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol estratégicos complejos con historias envolventes Características únicas Tramas con múltiples ramificaciones, un profundo desarrollo de los personajes y combates tácticos por turnos

Fire Emblem: Tres Casas destaca como uno de los el mejor Fire Emblemjuegos. El juego ofrece un equilibrio perfecto entre la estrategia y unas tramas profundas y ramificadas que realmente te sumergen en su mundo de fantasía medieval. Lo que más me gusta de este juego es la combinación de combate estratégico con decisiones significativas que influyen tanto en el campo de batalla como en tus relaciones con los personajes.

Tanto si estás entrenando a tus alumnos como si te estás enzarzando en intensas batallas, la rica mecánica del juego te mantendrá enganchado durante horas. Si te gustan los juegos de estrategia con un enfoque narrativo, este título es imprescindible.

Mi veredicto:Pocos juegos integran tus decisiones y tus relaciones en la jugabilidad de forma tan fluida como Fire Emblem: Tres Casas. Es la elección perfecta para cualquiera que disfrute de los juegos de estrategia con una historia sólida y un gran impacto emocional.

6. Deidad Oscura 2 [La mejor secuela de un juego de rol táctico independiente a la que hay que estar atento]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC (Steam), Nintendo Switch. La versión para PC cuenta con la certificación Steam Deck Verified Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Sword & Axe LLC, Editor: indie.io Duración media de la partida ~13-15 horas Ideal para Jugadores que buscan juegos de rol tácticos basados en cuadrículas con un sistema de creación de equipos muy completo y campañas que se pueden volver a jugar Características únicas El generador aleatorio de campañas integrado y el paquete de personalización, así como la amplia variedad de habilidades y clases, fueron los aspectos más destacados en los eventos de lanzamiento

Deidad Oscura 2 retoma la historia donde la dejó el primer juego y amplía todo lo que encantó a los fans del título original. Cuenta con sistemas de combate más complejos, una interfaz de usuario más limpia y un desarrollo táctico más ágil que resulta cada vez más satisfactorio con cada partida. Lo que más destaca es cómo se basa en la mecánica clásica de juego por cuadrículas sin perder la esencia de la creatividad indie.

La dinámica de juego te atrapa de la mejor manera posible. Me encantó la libertad de poder moldear el desarrollo de mi equipo mediante los árboles de habilidades y las combinaciones de equipamiento. Es realmente satisfactorio ver cómo evoluciona tu equipo, sobre todo cuando tu luchador favorito sobrevive a una batalla por un solo punto de vida.

Lo único que se queda un poco corto por ahora es el ritmo de algunas misiones de la historia, pero es un pequeño inconveniente a cambio de lo fluido y táctico que resulta todo.

Visualmente,Deidad Oscura 2 tiene un estilo fantástico de pixel art. Las animaciones son espectaculares, y la banda sonora consigue mantener la tensión al máximo durante los combates.

Mi veredicto: Deidad Oscura 2promete llevar las tácticas de los juegos independientes a nuevas cotas. Si te gustan los combates por escuadrones y la personalización detallada de los personajes, vale la pena que le eches un ojo a este título.

7. Valkyria Chronicles 4 [Una mezcla de RPG táctico y shooter táctico]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC Año de estreno 2018 Creador/es Sega / Media.Vision Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia a los que les gusta la combinación de tácticas por turnos y acción en tiempo real Características únicas Una mezcla de elementos de RPG táctico y shooter en tercera persona, una narrativa profunda y la gestión de escuadrones

Valkyria Chronicles 4 ofrece un enfoque único del género de los juegos de rol tácticos al combinar juego clásico de estrategia por turnos con mecánicas de shooter en tiempo real. Lo que realmente me llamó la atención fue cómo combina decisiones tácticas apasionantes con una acción dinámica en el campo de batalla, lo que hace que cada enfrentamiento resulte novedoso y emocionante.

The Una trama inspirada en la Segunda Guerra Mundial y unos personajes bien construidos aportan profundidad emocional, mientras que la personalización del equipo garantiza una jugabilidad rica en matices. Para cualquiera que busque un título destacado en el ámbito de los juegos de estrategia, Valkyria Chronicles 4 merece que le prestes atención.

Mi veredicto:Valkyria Chronicles 4 combina la estrategia con la acción en tercera persona como ningún otro juego. Si alguna vez has querido un juego de estrategia por turnos con la emoción de apretar tú mismo el gatillo, este es el tuyo.

8. Hermanos de armas [Tácticas de mercenarios sin piedad para estrategas empedernidos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2017 (PC), 2021-2022 (consolas) Creador/es Overhype Studios Duración media de la partida Entre 50 y más de 100 horas Ideal para Aficionados al «permadeath», las campañas de mundo abierto y la gestión táctica de escuadrones Características únicas Mundo generado proceduralmente, muerte permanente, eventos dinámicos y un sistema de desarrollo de personajes muy completo

Hermanos de armas destaca entre los juegos de rol tácticos, ya que ofrece una experiencia desafiante y envolvente en la que cada decisión cuenta. Al frente de una compañía de mercenarios en un mundo crudo de inspiración medieval, te enfrentarás a acontecimientos y batallas generados proceduralmente que pondrán a prueba tu destreza estratégica.

El sistema de muerte permanente del juego garantiza que cada derrota se sienta profundamente, lo que da más peso a tus decisiones y fomenta un fuerte vínculo con tus personajes. Con sus amplias opciones de personalización y su mundo dinámico, Hermanos de armas ofrece una experiencia única y gratificante para los aficionados al género.

Mi veredicto:Hermanos de armas Es brutalmente exigente, pero increíblemente satisfactorio. Se lo recomendaría a los jugadores a los que les guste el riesgo, la gestión de recursos y esos momentos desgarradores en los que la muerte es definitiva.

9. Sinfonía de la guerra: La saga de los Nefilim [Homenaje a los RPG tácticos clásicos]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2022 Creador/es Juegos de Dancing Dragon Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia por escuadrones al estilo de «Fire Emblem» y «Ogre Battle» Características únicas Combates inspirados en los «auto-battlers», gestión de escuadrones a gran escala y tramas con ramificaciones

Sinfonía de la guerra: La saga de los Nefilim revitaliza el género de los juegos de rol tácticos con su innovadora combinación de mecánicas clásicas y diseño moderno. Al mando de escuadrones de hasta nueve unidades, te enfrentarás a batallas a gran escala que requieren una estrategia y una planificación minuciosas. Las tramas ramificadas y las relaciones entre los personajes del juego añaden profundidad a la experiencia, garantizando que tus decisiones tengan consecuencias significativas.

Mi veredicto:Sinfonía de la guerra: La saga de los Nefilim Es la edad de oro de los juegos de rol tácticos. Se lo recomendaría a cualquiera que busque grandes batallas, profundidad en la gestión de escuadrones y esa experiencia táctica de la vieja escuela.

10. El último hechizo [Un RPG táctico combinado con la supervivencia roguelite]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Ishtar Games Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Los aficionados a las mecánicas roguelite y al combate táctico intenso Características únicas Olas generadas proceduralmente, muerte permanente y una progresión profunda en el metajuego

El último hechizo ofrece una combinación única de elementos de RPG táctico y roguelite, y reta a los jugadores a defender su ciudad frente a implacables hordas de enemigos. El juego gira en torno a oleadas generadas proceduralmente y a un profundo sistema de progresión en el metajuego, por lo que cada partida ofrece una experiencia nueva e intensa.

La mecánica depurada y la profundidad estratégica del juego lo convierten en un título destacado para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan un reto formidable.

Mi veredicto:Todas las noches enEl último hechizoes un auténtico caos, en el mejor sentido de la palabra. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta jugar bajo presión y les encanta sacar partido de cada error.

11. El juramento de hierro [Una saga de mercenarios llena de acción con un mundo en constante evolución]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC (Windows, macOS) Año de estreno 2023 Creador/es Juegos de Curious Panda Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los eventos dinámicos del mundo y la gestión detallada de mercenarios Características únicas Personajes que envejecen, acontecimientos mundiales en constante evolución y combates estratégicos por turnos

El juramento de hierro sumerge a los jugadores en un mundo dinámico en el que las decisiones tienen consecuencias duraderas. Como líder de una compañía mercenaria, te adentrarás en un reino marcado por un panorama político en constante cambio, personajes que envejecen y misiones desafiantes. La profundidad estratégica del juego y su énfasis en la planificación a largo plazo lo convierten en una experiencia apasionante para los aficionados a los juegos de rol tácticos que buscan un mundo rico y envolvente.

Mi veredicto:El juramento de hierro da vida a la estrategia. Su sistema de envejecimiento y su mundo en constante cambio hacen que cada decisión cobre vida, lo que resulta ideal para los jugadores que quieren que sus elecciones tengan un impacto real.

Mi veredicto general

En lo que respecta a los RPG tácticos, hay un juego ideal para cada tipo de estratega. Algunos ponen a prueba tu paciencia y tu capacidad de planificación, mientras que otros te permiten sumergirte en el drama político o en la pura lucha por la supervivencia. Estos son los que realmente destacan:

Para los jugadores que buscan tácticas clásicas basadas en la toma de decisiones → Tactics Ogre: Reborn . Es el referente en cuanto a una narrativa profunda y una estrategia gratificante, ideal para los jugadores experimentados que quieren que cada movimiento cuente.

. Es el referente en cuanto a una narrativa profunda y una estrategia gratificante, ideal para los jugadores experimentados que quieren que cada movimiento cuente. Para los amantes de la exploración en mundos abiertos y la crudeza → Relatos de guerra . Dirigir a tu banda de mercenarios y sobrevivir en un mundo medieval hostil hace que cada decisión tenga un peso y unas consecuencias reales.

. Dirigir a tu banda de mercenarios y sobrevivir en un mundo medieval hostil hace que cada decisión tenga un peso y unas consecuencias reales. Para los amantes de los juegos de estrategia con una historia que disfrutan con los dilemas morales y los desenlaces múltiples → Estrategia del triángulo . Combina una brillantez táctica con narrativas complejas y centradas en los personajes que te sumergen de lleno en la historia.

. Combina una brillantez táctica con narrativas complejas y centradas en los personajes que te sumergen de lleno en la historia. Para quienes prefieren las historias emotivas y la conexión entre los personajes → Fire Emblem: Tres Casas. Establecer vínculos con tus alumnos y dirigirlos en la batalla crea un tipo de conexión única.

Sea cual sea tu estilo de juego, estos títulos ofrecen una estrategia llena de emoción, profundidad y el desafío suficiente para mantenerte enganchado durante horas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de rol táctico?

No hay una opción que sea la mejor, pero Tactics Ogre: Reborn and Fire Emblem: Tres Casas son las mejores opciones por su variedad y rejugabilidad.

Tactics Ogre destaca por sus tramas complejas y sus ramificaciones, mientras que Fire Emblem ofrece una profunda relación con los personajes, múltiples rutas y sistemas de combate perfeccionados.

¿Qué caracteriza a un juego de rol táctico?

Un RPG táctico combina la estrategia por turnos con elementos propios de los juegos de rol, como la subida de nivel y el equipamiento.

Estos juegos se caracterizan por un sistema de movimiento basado en cuadrículas, combates basados en estadísticas, la evolución de los personajes y elementos narrativos. La planificación y el posicionamiento son fundamentales para alcanzar el éxito.