22 Spiele wie „Valheim“, in die man 2025 Hunderte von Stunden investieren kann

Spiele wie „Valheim“ bieten den Spielern Koop-Survival, Sandbox-Freiheit, Bauelemente und einen ständigen Risiko-Belohnungs-Zyklus. Als eingefleischter „Vikings“-Fan bin ich der Erste, der nach Spielen wie „Valheim“ Ausschau hält. Hardcore-Survival im Wikinger-Stil wird nie langweilig . Das ist es, was dein Blut in Wallung bringt und dich auf unheimliche Weise begeistert. Genau so habe ich mich gefühlt, als ich angefangen habe, andere Spiele zu entdecken, die ähnlich sind wie Valheim.

Zu meiner großen Überraschung habe ich Dutzende davon gefunden und gespielt. Wenn du Valheim Wenn dir das alles zu viel ist, werden diese 22 Valheim-Alternativen genau das Richtige sein, um dein Verlangen nach etwas Frischem und Neuem zu stillen.

Unsere fünf besten Empfehlungen für Spiele, die Valheim ähneln

Ich weiß, dass du von etwas Neuem ganz begeistert bist, aber ich glaube, ich muss noch etwas klarstellen, bevor wir weitermachen. Wie genau sehen solche Spiele aus? Valheim? Einfach ausgedrückt: Diese Spiele „übernehmen“ ein oder mehrere Spielelemente aus Valheim. Sei es die nordische Mythologie, die Überlebensmechaniken, der Grafikstil oder etwas anderes.

Der Wald (2018) – das beliebteste Spiel wie Valheim das Ressourcenmanagement und Survival-Horror in einer dichten, brutalen Wildnis vereint. Der Wald wird aus der Ich-Perspektive gespielt und bietet einzigartige Grafiken sowie ein erstklassiges Sounddesign, das dich voll und ganz in das Spiel eintauchen lässt. Conan Exiles (2018) – Wenn du Arnie und seine Rolle als Conan, dieses Spiel fängt die Conan Erkunde die weitläufige Welt, überlebe und arbeite dich nach oben. Genieße reaktionsschnelle Kämpfe und einen PvP-Mehrspielermodus, der das Eintauchen in die Spielwelt fördert und das Spielerlebnis bereichert. ARK: Survival Evolved (2017) – Das kennst du bestimmt. ARK: Survival Evolved bietet alles, was man sich von einem Spiel wie Valheim, das ausgefeilte Survival-Spielmechaniken und gigantische Dinosaurier bietet, die die Spielwelt bereichern. Ausgesetzt (2022) – In diesem Koop-Überlebensspiel schrumpfst du auf die Größe einer Ameise und musst auf einem Friedhof in einem Vorort ums Überleben kämpfen. Das Herstellen von Gegenständen, das Bauen und das Sammeln von Ressourcen sind der Schlüssel zum Überleben, was Ausgesetztein unterhaltsames, aber gnadenloses Erlebnis, das Valheim Fans werden es lieben. RUHE (2018) – Fans von Survival-Spielen können sich freuen! RUHEversetzt dich in eine riesige, offene Welt, in der dir nichts zum Überleben gegeben wird. Es liegt an dir, Ressourcen zu sammeln, Werkzeuge herzustellen, Waffen zu finden und Unterkünfte zu bauen, um den Angriffen der wilden Tiere und den Unbilden der Natur zu trotzen.

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22 Spiele wie „Valheim“, die den einzigartigen Zauber von „Valheim“ einfangen

Hier findest du die VOLLSTÄNDIGE Rangliste mit 22 Alternativen zu Valheim. Wie viele davon hast du denn schon gespielt?

1. Der Wald [Das beste Spiel im Stil von Valheim für gruseliges Koop-Survival und Basisverteidigung]

Unsere Bewertung 10

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Genre Survival-Horror Plattformen Windows, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden für die Hauptziele

Der Wald ist ein Survival-Horror-Sandbox-Spiel, bei dem man auf einer feindseligen Halbinsel gestrandet ist und dort gemeinsam mit Freunden bauen und sich gegen clevere Kannibalen verteidigen muss. Es hat denselben Rhythmus wie „Valheim“, ist aber düsterer und unerbittlicher. Der Wald klingt vielleicht nicht wie ein Valheim–ähnliches Spiel, aber in mehrerer Hinsicht, als man vielleicht erwarten würde. Nach einem Flugzeugabsturz landest du in einem dichten Dschungel, wo du gegen kannibalische Mutanten um dein Überleben kämpfst. Du sammelst Ressourcen, stellst Waffen her und baust Unterkünfte, um zu überleben.

Der Waldwird aus der Ich-Perspektive gespielt, was das Eintauchen in das Spiel maximiert und es dank der wunderschönen Grafik noch realistischer wirken lässt. Als eines der Die besten Survival-Spiele, Der Wald ist extrem schwierig und verzeiht keine Fehler, wenn man nicht jeden Zug zweimal überlegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es trifft genau den von Valheim-Fans geliebten Rhythmus „tagsüber bauen, nachts überleben“. Und es hat sich mit über 5,3 Millionen verkauften Exemplaren bis Ende 2018 als Dauerbrenner erwiesen.

Ich würde sagen, es ist ein verdammt, ein großartiges Horrorspiel! Wenn mich eine Horde Mutanten zwischen dichten Bäumen verfolgt, mache ich mir vor Angst fast in die Hose. Mit einem guten Kopfhörer lässt mich dieses Erlebnis regelrecht zittern! Der Wald nimmt einem nicht die Arbeit ab, was mir immer sehr gefällt.

Der Walderschien im2018, Jahre zuvorValheimsErstveröffentlichung. Trotz seines Alters ist es immer noch das beste Spiel dieser Art Valheim das man entweder alleine oder im Koop-Modus spielen kann. Sogar der VR-Modus ist enthalten Wenn du mutig genug bist, dich mit grausamen Kannibalen anzulegen und ihnen direkt ins Gesicht zu schauen, meine Güte!

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Daran gibt es nichts auszusetzen Der Wald. Es ist ein tiefgründiges Survival-Spiel mit einer Prise (einer guten) Horror, um die Sache aufzupeppen. Der Waldist ein vollständigesValheim-ähnliches Spiel, das dieselbe Formel auf neue Weise umsetzt und sich daher perfekt eignet, um zwischendurch mal etwas Abwechslung zu schaffen Valheim Sitzungen.

2. Conan Exiles [Das beste Spiel im Stil von Valheim für brutales Sandbox-Survival]

Unsere Bewertung 9.6

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Genre Überleben Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Funcom Durchschnittliche Spielzeit 42 Stunden für die Hauptziele

Conan Exiles verwandelt das Überleben in brutales Schwert-und-Sandstein-Handwerk, bei dem Clans Land für sich beanspruchen und Kolosse errichten. Es bietet dieselbe Bautiefe und Raid-Vorbereitung wie Valheim. Was soll ich zu diesem erstaunlichen Spiel sagen? Zwar fehlt die nordische Mythologie, Conan Exiles macht das durch seine ausgefeilte Spielmechaniken rund ums Überleben. Dies ist ein großes Open-World-Spiel, in dem du Unterkünfte baust, Waffen herstellst und gegen Kreaturen und andere Spieler kämpfst, um zu überleben.

Conan Exiles Es unterstützt sogar den Koop-Modus, sodass du mit einem oder zwei Freunden einsteigen und ordentlich Chaos anrichten kannst! Eine meiner Lieblingsfunktionen im Spiel ist das Zähmen und Einsetzen großer Wildtiere, auf denen du reiten und mit denen du deine Gegner bekämpfen kannst. Das Spiel sieht atemberaubend aus, und der Grafikstil ist phänomenal.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das freie Bauen und Plündern bietet denselben Reiz wie die späte Spielphase von Valheim, dazu kommen langfristiger Support und eine rege Community auf PC und Konsolen.

Wenn man mal darüber nachdenkt, wurde das Spiel im Jahr 2018, drei Jahre zuvor Valheim. Angesichts seines Alters gehört es zu den Die besten Open-World-Spiele die du erleben kannst in Valheim Stil. Erwähnenswert ist, dass das Spiel mehrere Erweiterungspakete erhalten hat, die sein Universum erweitern.

Das heißt, du kannst dir jederzeit neue Waffen, Gegenstände, Bauteile und Kosmetikartikel holen, um deinen Charakter individuell zu gestalten. Leider bekommen wir Arnie (Conan) selbst nicht zu sehen, aber hey, du wolltest ja ValheimsSo ist das eben.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Valheim Die Fans werden es aus denselben Gründen lieben, aus denen sie ihren nordischen Fantasy-Titel lieben. Wenn wir diesen Aspekt außer Acht lassen, Conan Exiles bietet alles, was das Herz eines Fans von Survival-Spielen begehrt. Handwerk, Bauen, spannende Kämpfe, eine mittelalterliche Welt, hervorragende Grafik und vieles mehr. Ich könnte ewig so weitermachen.

3. ARK: Survival Evolved [Das beste Spiel ähnlich wie Valheim für das Zähmen von Dinosauriern und Stammeskriege]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Survival, MMORPG Plattformen Windows, PlayStation 4, macOS, Xbox One, Android, iOS, Linux, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit über 400 Stunden

ARK: Survival Evolved ist ein riesiges Survival-Sandbox-Spiel, in dem es darum geht, Dinosaurier zu zähmen, Level zu sammeln, feindliche Stützpunkte einzukreisen und die Technologie von Speeren bis hin zu Geschütztürmen weiterzuentwickeln. Meine Güte, ARK: Survival Evolvederschien im2017, und ich erinnere mich, dass mich die prähistorische Kulisse und die mächtigen Dinosaurier so fasziniert haben. ARK versetzt dich auf eine geheimnisvolle Insel, auf der du mit nichts beginnst. Du musst Ressourcen und Nahrung sammeln, um zu überleben, und jeden Tag kämpfen.

Genau wie Valheim,ARK enthält bekannte Spielmechaniken wie Handwerk, Ressourcenmanagement, Kämpfe und Erkundung. Eine besondere Besonderheit ist jedoch die Dinosaurier-Kulisse, die durch ARK’s geschickte Einbindung weiterer prähistorischer Kreaturen für ein maximales Eintauchen in die Welt

Warum wir uns dafür entschieden haben ARK ist ein Meisterwerk für Survival-Fans, die Entdeckungen und unvorhersehbares Gameplay lieben und endlosen Spielspaß verspricht.

ARK sieht auch heute noch großartig aus, und außerdem kann man die Welt allein oder mit einer Gruppe von Freunden erkunden. Die Karte ist riesig, und mit ein paar Erweiterungen, wie zum Beispiel Wasserand Fjordur, dann bekommst du noch mehr tolle Inhalte und Orte zum Entdecken.

ARK: Survival Evolvedist einein atemberaubendes MMORPG und ist auch im Jahr 2026 noch beliebt. Ein paar kleine Pannen hier und da können den Spaß trüben, kommen aber selten vor.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

AlsValheim Als Fan wirst du dieses Spiel wegen seines ausgefeilten Gameplays und der brutalen, offenen Welt lieben, die voller riesiger Dinosaurier und geheimnisvoller Orte zum Erkunden steckt. Es ist ein echtes Survival-Klassiker, das sowohl furchteinflößend als auch urkomisch sein kann – besonders, wenn man es mit Freunden spielt.

4: Ausgesetzt [Das beste Spiel im Stil von Valheim für ein skurriles Abenteuer im eigenen Garten]

Unsere Bewertung 9.3

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Genre Überleben Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 70 Stunden für die Hauptgeschichte

Ausgesetztverkleinert dich auf die Größe einer Ameise und gibt dir das Gefühl, winzig zu sein, während du in einem Spiel, das ähnlich ist wie Valheim. Es geht aber nicht nur ums Kämpfen. Wenn du Spinnen hasst, wirst du sie noch mehr hassen, aber ich bin mir sicher, dass dir zumindest das anspruchsvolle Überlebens-Gameplay des Spiels gefallen wird.

Du musst Ressourcen sammeln und das Handwerk zu deinem Vorteil nutzen. Baue Unterkünfte und besorge dir neue Waffen, um Insekten zu bekämpfen in einem Spiel, das zwar eine Comic-artige Grafik bietet, aber dennoch manchmal erschreckend ist. Obwohl es eines der besten Spiele dieser Art ist Valheim, Ausgesetztsieht ganz anders aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenAusgesetztwegen seiner spektakulären Kämpfe, der wunderschönen Schauplätze im Spiel und der erstklassigen Überlebensmechaniken, die echte Valheim die Fans lieben werden. Über 10 Millionen Spieler waren schon vor Version 1.0 dabei, und die Updates haben den Schwung aufrechterhalten.

Sobald du es jedoch spielst, wirst du feststellen, dass es ein tolles Action-RPG mit flüssigen Kämpfen und einer übersichtlichen Inventarverwaltung. Ausgesetztist kein seelenloses Überlebensspiel. Es besticht durch eine tiefgründige Handlung, Hintergrundgeschichte und Umgebungsgestaltung, was es zu einem versteckten Juwel in der Valheim-ähnliche Spielkategorie.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Valheim Fans werden es wegen seiner verspielten Grafik, dem flüssigen Gameplay und den Handwerksmöglichkeiten lieben. Die Hintergrundgeschichte ist interessant, und die weitläufigen, riesigen Umgebungen sorgen für ein sehr intensives Spielerlebnis.

5. RUHE [Das beste Spiel im Stil von Valheim für gnadenlose Spieler-gegen-Spieler-Action]

Unsere Bewertung 9.2

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Genre Überleben Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4 und 5, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Facepunch Studios, Double Eleven Durchschnittliche Spielzeit Mindestens 10 Stunden pro Sitzung

Ruheist die reinste Form des sozialen Überlebens. Es übernimmt die Bauelemente von Valheim, setzt aber voll und ganz auf PvP mit Beute, und das Tempo zwingt dich direkt zu konzentriertem Gruppenspiel – sonst wirst du fertiggemacht. Es ist klar, dass Spiele wieRUHE verdienen es, mit… verglichen zu werden Valheim. Meiner Erfahrung nach, RUHEist noch brutaler, und als ich es zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich das Gefühl, In diesem Spiel will einfach alles, dass ich verdammt noch mal sterbe. Ich habe mich nicht getäuscht. Die Tierwelt, die Umgebung und andere Spieler sind gefährlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die ultimative Bewährungsprobe für Baumeister, die ihre Gegner in die Defensive drängen wollen

Du musst gegen alle drei kämpfen, während du Gegenstände herstellst und dir eine Unterkunft baust, um dir die wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Waffen und Heilmittel findest oder stellst du im Laufe des Spiels her. Wenn du es auf die harte Tour angehst, wirst du einen qualvollen Tod sterben. Schließe dich einer Gruppe von Freunden an, dann hast du bessere Überlebenschancen.

RUSTsDas Highlight ist das Stürmen von Basen. Stell dir vor, du baust eine riesige Basis mit Bunkern, nur um dann von anderen angegriffen zu werden, die versuchen, sie zu zerstören und alles zu stehlen; RUHEist ein echtes Knaller-Spiel! Ich warne dich aber vor: Es ist nicht jedermanns Sache, vor allem, wenn du nicht mit Niederlagen umgehen kannst und bei der ersten Niederlage sofort aufgibst.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Wieder neinVikings in diesem Spiel, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. RUHEist eines derklassische RPG-Titel mit Schwerpunkt auf Überleben und dem Aufbau einer Basis. Mit realistischen Kämpfen und einer gnadenlosen PvP-Umgebung, RUHEist was für Hardcore-Fans Valheim Fans, die eine echte Herausforderung zu schätzen wissen.

6. Stämme von Midgard [Das beste Spiel im Stil von Valheim für Roguelite-Survival mit Wikinger-Thematik]

Unsere Bewertung 9

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Genre Überlebens-Action-RPG Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Norsefall Games, Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit 28 Stunden für die Hauptgeschichte

Stämme von Midgard verbindet ARPG-Kämpfe mit Basisverteidigung. Tagsüber stürmst du los, um Ressourcen zu sammeln, und nachts verteidigst du das Dorf. Damit kannst du nichts falsch machen Stämme von Midgard in der nordischen Mythologie angesiedelt, mit atemberaubende Cartoon-Grafik, märchenhafte Umgebungen und brutale Kämpfe. Durch die prozedural generierten Levels bleibt das Spiel unvorhersehbar, während du gegen verschiedene Schöpfer kämpfst, die versuchen, Ragnarök herbeizuführen.

Kämpfe sind unterhaltsam, aber du musst auch überleben, Dinge herstellen und Unterkünfte bauen. Ich spiele Stämme von Midgard alleine, weil ich teilweise ungesellig bin, aber wenn ich es mit einem Freund spiele, habe ich einen Riesenspaß. Der Roguelite-Charakter macht das Spiel zugänglicher als Hardcore-Roguelike-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel bietet fantastische Überlebenselemente, die nordische Mythologie und Wikinger miteinander verbinden, wodurch es unheimlich an Valheim falls Sie diese Einstellung näher erkunden möchten.

Zudem sorgt das ausgefeilte Gameplay dafür, dass es weit weniger „ruckelt“ als typische Survival-Spiele. Stämme von Midgard erschien im Jahr 2021 und hat auch noch einige Jahre später nichts von seiner Faszination verloren. Allerdings ist es ein viel kleineres Spiel als Valheim und wird nicht so häufig aktualisiert. Dennoch gibt es reichlich Inhalte zu entdecken und zu genießen.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

AlsValheim and Vikings Fan,Stämme von Midgard hat mein Verlangen nach mehr gestillt. Der Kampf, die Erkundung, die Weltgestaltung und der Grafikstil haben Stämme von Midgard eines der fesselndsten Spiele an einem Sonntagnachmittag. Ich würde sagen, es ist ein ein ziemlich realistisches Spiel mit seinen Handwerks-, Basisbau- und Überlebensmechaniken.

7. Der Mythos der Imperien [Das beste Spiel im Stil von Valheim für groß angelegte mittelalterliche Eroberungszüge]

Unsere Bewertung 8.7

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Genre Überleben Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2021 Urheber Angela Game, Imperium Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit über 400 Stunden

Der Mythos der Imperien erfindet das Rad nicht neu. Es ist ein Survival-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, in dem du Wildtiere jagen, Ressourcen sammeln und Waffen, Heilmittel und Unterkünfte herstellen. Das Spiel spielt in einer antiken Welt mit weitläufigen Landschaften, dichten Wäldern und detailreichen Städten, die darauf warten, erkundet zu werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Mythos der Imperien bietet ein klassisches Überlebenserlebnis, das dem von Valheim. Für Teams, die sich für Logistik und Politik interessieren, nicht nur für Bosse. Und bei einer Spitzenzahl von rund 47.700 gleichzeitigen Spielern auf Steam wird es dir bestimmt nicht langweilig.

Obwohl es sich um ein relativ neues Spiel handelt, gibt es zahlreiche hervorragende Erweiterungen, darunter neue Karten, kosmetische Gegenstände und In-Game-Gegenstände. Der Mythos der Imperien bietet fantastische Grafik und eine fesselnde Welt, die dazu anregt, um jeden Preis zu überleben. Es ist ein ein solides Einzelspieler-Spiel wenn du alleine spielst.

Ich empfehle jedoch, dies gemeinsam mit Freunden zu tun und sich in PvP-Kämpfe zu stürzen, um endlosen Spielspaß zu erleben.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Insgesamt,Der Mythos der Imperien erfüllt viele Kriterien und macht vieles richtig, um sich seinen Ruf als eines der besten Spiele dieser Art zu verdienen Valheim. Auch wenn das Kampfsystem etwas „holpriger“ ist, sind andere Aspekte des Spiels genau richtig, vor allem, wenn man antike Welten und Hardcore-Survival mag.

8. Expeditionen: Wikinger [Das beste Spiel im Stil von Valheim für historische Wikinger-Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.6

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Genre Strategie, taktisches Rollenspiel Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2017 Urheber Logic Artists, THQ Nordic Durchschnittliche Spielzeit Über 32 Stunden für die Hauptgeschichte

Expeditionen: Wikinger ist kein reines Sandbox-Spiel. Es ist ein taktisches Rollenspiel, bei dem sich deine Entscheidungen für deinen Clan auf Raids und die Diplomatie auswirken. Erwarte keine freie Bauweise. Vergiss MMORPGs und große Online-Spiele. Expeditionen: Wikinger ist in vielerlei Hinsicht ein Spiel, das Valheim, aber in einer Einzelspieler-Welt, in der du Erkundung, Kämpfe und das Überleben ganz auf eigene Faust genießen kannst. Das ist eine willkommene Abwechslung, wenn du Wert auf eine Geschichte und ein lohnendes Gameplay legst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es erwartet dich eine nordische Atmosphäre und schwierige Entscheidungen, wenn du mal eine Pause vom Grinden brauchst. Und eine positive Resonanz von einem kritischen Publikum mit einem Metascore von ca. 74 und einer Nutzerbewertung von ca. 8,1 auf dem PC. Die Leute sagen, das Spiel sei großartig, und ich bin mir sicher, dass es dir auch gefallen wird.

Was das Gameplay angeht, handelt es sich hier teilweise um ein Strategiespiel, doch es lässt sich flüssig spielen und fesselt den Spieler trotz der rundenbasierter Kampf. Das Spiel bietet umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten, mit denen du das Aussehen, die Werte und die Fähigkeiten deiner Charaktere verändern kannst, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Expeditionen: Wikinger ist ein tiefgründiges Spiel mit viel Inhalt, abwechslungsreichen Umgebungen und einer übergreifenden Geschichte. Es handelt sich um einen Einzelspieler-Titel, aber man wird leicht über 100 Stunden mit Haupt- und Nebenmissionen sowie Erkundungen verbringen.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Zwar nicht so sehr auf das Überleben ausgerichtet wie Valheim, Expeditionen: Wikinger fängt den Geist des Spiels mit einer Geschichte im Wikinger-Stil, exzellentem Gameplay und einer fesselnden Welt ein. Der einzige „Haken“ ist, dass es sich um ein reines Einzelspieler-Spiel handelt, aber man kann sich ja immer für die Die besten Multiplayer-Spiele falls dir langweilig wird.

9. Northgard [Das beste Spiel im Stil von Valheim für den strategischen Aufbau eines nordischen Königreichs]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Echtzeit-Strategie Plattformen Windows, Nintendo Switch, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Shiro Games Durchschnittliche Spielzeit Über 14 Stunden für die Hauptgeschichte

Okay, es gibt also noch einen weiteren nordischen Himmel: Northgard. Ich liebe dieses Echtzeit-Strategiespiel wegen seiner grafischen Umsetzung, dem fesselnden Gameplay und der riesigen offenen Welt. Northgard ist sowohl ein Einzelspieler- als auch ein Online-Spiel (PvP & Koop) und damit äußerst vielseitig. Ich würde es auch als ein Spiel bezeichnen, das mehrere Genres vereint.

Warum wir uns dafür entschieden haben Northgard eignet sich am besten fürValheim Fans, die auch das Strategie-Genre lieben. Es ist eine ideale Möglichkeit, Überleben und Strategie zu verbinden – etwas, das man sonst nur selten findet.

Einerseits gibt es Überlebenselemente wie Bauen, das Sammeln von Ressourcen und die Verwaltung des Clans. Andererseits, Die Stadtbau-Elemente und die Kämpfe des Spiels sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Northgard legt großen Wert auf Erkundung und die Gestaltung der Spielwelt.

Du wirst auf fast unüberwindbare Hindernisse wie schneebedeckte Berge, dichte Wälder und die Geister anderer Spieler stoßen. Du musst überleben, indem du eine Basis errichtest und deinen Wikinger-Clan zum Sieg führst. Erkunde die Welt, lüfte ihre Geheimnisse und werde zum mächtigsten Clan in der Thron.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

NorthgardsDie nordische Mythologie prägt die Kulisse und die Handlung auf perfekte Weise. Das fesselnde Gameplay und die atemberaubende Welt machen es zu einem der besten Spiele dieser Art Valheim. Auch wenn es sich spielerisch grundlegend unterscheidet, ist es ein fantastischer Titel, den man in seiner Freizeit erkunden kann.

10. Subnautica: Below Zero [Das beste Spiel im Stil von Valheim für Überleben auf dem Meer und Geheimnisse]

Unsere Bewertung 9

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Genre Überleben Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Unknown Worlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Subnautica: Below Zero tauscht Wälder gegen eisblaue Ozeane ein. Du bastelst weiterhin, errichtest Stützpunkte und bahnst dir deinen Weg durch feindliche Biome. Tauche tief ein in Subnauticaseine fesselnde Welt. Ich finde, es ist ein tolles Spiel, wie Valheim mit einer neuen Interpretation des Spielprinzips. Das Spiel spielt unter Wasser, wo du nach Ressourcen suchst, Werkzeuge herstellst und Lebensräume baust. Im Gegensatz zu Valheim, Unter Wasserist ein Einzelspieler-Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter Wasserist ein Meisterwerk des Survival-Horrors und nichts für schwache Nerven. Wenn du etwas suchst, das dich in Atem hält, Unter Wasserist ein Meisterwerk.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass fesselnde Spiele wie Unter Wasser macht es noch beängstigender, weil niemand da ist, der dir helfen könnte. Unter Wasserist voller außerirdischer Kreaturen, die dich lebendig verspeisen wollen. Wenn du dachtest, das Meer sei beängstigend, wird dir das Spiel schnell zeigen, dass schon die Oberfläche gefährlich sein kann.

Unter Wasserist ein Survival-Spiel der alten Schule mit all den bekannten Spielmechaniken und Systemen. Als Einzelspieler-Spiel empfinde ich es zudem als fesselnder, besonders mit einem Kopfhörer und einem richtiger Gaming-Monitor um die Grafik und die leuchtenden Farben hervorzuheben.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Insgesamt,Subnautica: Below Zero ist ein außergewöhnliches Survival-Spiel mit einer fesselnden Welt, einem herausragenden Sounddesign und einem unvorhersehbaren Spielablauf. Es ist weit davon entfernt, Valheim Was die Einstellungen angeht, aber das sollte dich nicht davon abhalten, es auszuprobieren.

11. No Man’s Sky [Das beste Spiel im Stil von Valheim für kosmisches Handwerk und Entdeckungen]

Unsere Bewertung 9.1

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Genre Überlebens- und Action-Abenteuer Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 1 und 2, macOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 30–160 Stunden

No Man’s Sky ist bekannt für sein prozedural generiertes Universum, in dem man unzählige Planeten erkunden, Ressourcen abbauen und Stützpunkte errichten kann. Es ist ein großartiger Titel, der tiefgehendes Überlebens-Gameplay bietet und dies mit First-Person-Action gegen Kreaturen verbindet, während man nach Vorräten sucht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Survival-Spiel, bei dem die Erkundung im Vordergrund steht, das aber dennoch gute Planung belohnt – mit einer Bewertung von „Sehr positiv“ und einer Nutzerbewertung von ca. 89 % (Steam) sowie einer Spitzenzahl von ca. 42.000 gleichzeitigen Spielern bei der Veröffentlichung.

Das Spiel ist sehr abwechslungsreich und bietet einen Online-Modus PvP-Modus oder Koop-Modus wo du gemeinsam mit deinem Freund die Planeten erkunden kannst. No Man’s Sky ist zwar schon fast zehn Jahre alt, sieht aber immer noch beeindruckend aus. Dies ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich den Mehrspielermodus bevorzuge, weil er sich so lebendig anfühlt.

DaNo Man’s Sky ist nach wie vor aktuell und bietet jede Menge Spielspaß; auch der Survival-Modus mit anderen Spielern kommt nicht zu kurz. Ich wette, das würde dir auch gefallen Probier es in VR aus, um ein maximales Eintauchen in die Welt zu erleben. Du Glücklicher,No Man’s Sky ist in diesem Modus einfach fantastisch!

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Man braucht nicht immer nordische Mythologie und wilde Wikinger, um auf Entdeckungsreise zu gehen und zu überleben. No Man’s Sky wird Sie mit seiner Grafik, dem ausgefeilten Gameplay und dem erstklassigen Multiplayer-Modus begeistern. Das ist wahr Valheim Die Fans werden begeistert sein.

12. Astroneer [Das beste Spiel im Stil von Valheim für entspanntes Handwerk auf anderen Planeten]

Unsere Bewertung 9

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Genre Überleben Plattformen Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber System Era Softworks Durchschnittliche Spielzeit 24–70 Stunden

Astroneer ist ein gemütliches, kreatives Survival-Sandbox-Spiel, bei dem es darum geht, Planeten zu gestalten, Ressourcen zu automatisieren, kreativ zu sein und die Welt zu erkunden. Das ist wirklich ein absoluter Knaller. Eines der besten Spiele dieser Art Valheim im Jahr 2026. Die auffällige, cartoonartige Grafik haut mich jedes Mal um. Und das Gameplay? Oh Mann, das strotzt nur so vor Ressourcenmanagement, Basisbau, Terraforming und Erkundung – das begeistert mich immer wieder aufs Neue.

Warum wir uns dafür entschieden haben Astroneer ist eine tolle Alternative zu all den knallharten Survival-Giganten, über die wir bisher berichtet haben. Probier es aus, wenn du dich entspannen, atemberaubende Grafiken genießen und ganz nach deinem eigenen Tempo auf Entdeckungsreise gehen möchtest.

Astroneer ist zwar schon etwa zehn Jahre alt, aber seine Faszination hat nichts von ihrer Kraft verloren. Der Reiz liegt sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus, wenn du und dein Freund gemeinsam AstroneersErkunde die weitläufige Welt und errichte Stützpunkte mit Produktionsanlagen, um zu überleben. Astroneer ist ein Meister des entspannten Überlebens, was mir sehr gut gefällt.

In den meisten Fällen gibt es weder übertriebene Spannung noch Horror bekannte Ego-Shooter mit Horrorelementen. Stattdessen wird man in diese farbenfrohe Welt geworfen und muss sich dort auf eigene Faust erkunden, allein oder mit einem Freund um Ressourcen kämpfend. Was für ein fesselndes Spielerlebnis.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Astroneer ist ein perfektesValheim die ideale Wahl, wenn Sie Wert auf eine facettenreiche Welt, einzigartige Grafik und ausgefeiltes Gameplay legen. Und das Beste daran ist, Astroneer ist ein Meisterwerk der Optimierung, sodass Sie das der leistungsstärkste Gaming-Laptop oder einen PC, auf dem es reibungslos läuft.

13. V Rising [Das beste Spiel im Stil von Valheim für gotischen Basisaufbau und Blutsaugen]

Unsere Bewertung 8.8

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Genre Action-RPG, Überleben Plattformen PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Stunlock Studios Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 70 Stunden für die Hauptgeschichte

V Rising eroberte die Welt im Sturm 2024, das das Survival-Genre mit seinem einzigartigen Vampir-Thema neu erfindet. Du bist ein Vampir und brauchst nur eines: BLUT. V Rising zwingt dich dazu, die ganze Nacht lang zu grinden, deine Burg zu bauen und mächtiges Blut zu trinken, um zu überleben. Aber meide die Sonne!

Warum wir uns dafür entschieden haben V Rising ist ein großartiges Survival-Action-RPG wie Valheim. Ich habe es wegen seiner einzigartigen Atmosphäre, seines preisgekrönten PvP und seiner Weltgestaltung aufgenommen.

Der Spielablauf ist äußerst befriedigend, wobei eine isometrische Kamera die detaillierten Animationen und das Weltdesign hervorhebt. V Rising Er lebt, atmet und isst „Gothic“, daher ist der Grafikstil einfach makellos. Mir gefällt auch der PvP-Teil des Spiels, in dem ich gegen andere Spieler antreten kann.

Doch selbst als Einzelspieler-Erlebnis, V Rising ist eines der fesselndsten Spiele, die ich je gespielt habe. In vielerlei Hinsicht erinnert es mich an Teufel, und ich liebe diese Serie über alles.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Als eines der besten Spiele, die Valheim, V Rising entführt dich von der nordischen Mythologie in eine von Vampiren beherrschte Welt. Du wirst es wegen seiner gotischen Kulisse, der gruseligen Atmosphäre und dem umfassenden Gameplay rund um Basisbau, Kämpfe und Überleben lieben.

14. Zufriedenstellend [Das beste Spiel im Stil von Valheim für das Crafting in einer industrialisierten Welt]

Unsere Bewertung 9.1

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Genre Sandbox, CMS Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Coffee Stain Studios, Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit 80 bis 200 Stunden

Zufriedenstellend ist ein Fabrikbau-Spiel in der Ego-Perspektive, das auf einer fremden Welt spielt. Es verwandelt den Baufreude von Valheim in elegante Automatisierung. Wer hat gesagt, dass man Ego-Perspektive, Open-World-Erkundung, Kämpfe und Fabrikbau nicht miteinander verbinden kann? Zufriedenstellend Das klingt nach einem ziemlichen Durcheinander, aber dieses hochgelobte Spiel bietet alles, was man braucht, um Spaß daran zu haben. Du befindest dich auf einem fremden Planeten, wo du erfolgreich sein, indem man Ressourcen sammelt und Mega-Fabriken baut.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zufriedenstellendist eine einzigartige Kombination aus Fabrikbau und Kampf, die ein noch nie dagewesenes Erlebnis bietet, das Valheim die die Fans sofort ins Herz schließen werden.

Das Spiel lässt sich am besten im Koop-Modus erleben, wo alle Spielmechaniken voll zur Geltung kommen. Ihr baut Fabriken, tötet Bestien und durchstreift die Ödlande auf der Suche nach Ressourcen, um euren Paradies-Ort zu errichten. Die Grafik, die Kulisse und das Sounddesign sind allesamt wunderschön gestaltet.

„Satisfactory“Der Name spricht für sich: Es macht verdammt viel Spaß! Auch wenn es nicht gerade ein Spiel ist wie Valheim, es enthält viele ähnliche Spielelemente und ist somit eine würdige Alternative. Kann es Valheim Völlig? Wahrscheinlich nicht, aber es ist eine weitere schöne Abwechslung.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, eine eigene Fabrik zu bauen, aber nicht als Rothschild oder DuPont geboren wurden, können Sie dies in Zufriedenstellend. Dazu noch ein bisschen Ballerei und Unfug mit deinen Freunden sowie der Koop-Modus – und schon hast du das Rezept für eines der besten Spiele, das Valheim.

15. 7 Days to Die [Das beste Spiel im Stil von Valheim für apokalyptische Tower-Defense-Spiele]

Unsere Bewertung 8.4

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Genre Survival-Horror, Tower Defense Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Linux Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ten Fun Pimps, Telltale Publishing Durchschnittliche Spielzeit Etwa 106 Stunden

7 Days to Die ist ein cooles, stark modifiziertes Survival-Sandbox-Spiel, in dem deine Basis und deine Fallen genauso wichtig sind wie deine Treffsicherheit. 7 Days to Die Das klingt nicht nach einem Spiel, das dich an die Hand nimmt und verwöhnt. Ganz im Gegenteil, wie so viele Valheim Alternativen. Es handelt sich um ein Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive, das eine intensive apokalyptische Atmosphäre mit unerbittlichen Zombiehorden verbindet und durch Survival-Elemente aufpeppt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe den Film wegen seiner actiongeladenen Schießszenen und der düsteren Bildsprache aufgenommen, die die von Zombies heimgesuchte Welt glaubwürdig machen – auch wenn ich gerne glauben möchte, dass wir in echt niemals Zombies zu Gesicht bekommen werden!

Das Ergebnis? Ein episches Abenteuer, in dem es darum geht, ums Überleben zu kämpfen und einen weiteren Tag zu überstehen! Du wirst Holz hacken, nach Nahrung jagen, dir eine Unterkunft bauen und Töte Zombies in diesem endlosen Kampf ums Überleben. 7 Days to Dieist einein renommiertes Tower-Defense-Spiel, wo du außerdem deine Zuflucht vor einem Ansturm von Zombies schützen musst.

Es bietet ein befriedigendes Spielgefühl, fesselnde Grafik und kraftvolle Waffen – all das zieht dich in seinen Bann und lädt dazu ein, stundenlang zu spielen.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

7 Days to Die bietet monatelangen, wenn nicht sogar jahrelangen Spaß mit Zombies und intensiven Schießereien – allein oder mit Freunden. Mit vielen Spielelementen, die denen von Valheim… ist es ein echter Leckerbissen für alle, die sich ein wenig Abwechslung und eine Auszeit von der üblichen nordischen Mythologie wünschen.

16. DayZ [Das beste Spiel im Stil von Valheim für brutales Open-World-Survival]

Unsere Bewertung 8

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Genre Überleben Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bohemia Interactive Durchschnittliche Spielzeit 50 bis 100 Stunden

DayZ ist ein Sandbox-Spiel, bei dem das Überleben wirklich an erster Stelle steht. Die Spieler müssen die Umgebung genau beobachten und jeden Dosenöffner wie einen Schatz behandeln. DayZ is von Bohemia Interactive Meisterwerk, das dich in eine brutale offene Welt versetzt, in der du um Ressourcen kämpfst und Zombies sowie wilde Tiere abwehren musst. Ich halte es zudem für eines der Die besten taktischen Rollenspielewegen seinerrealistisches Schießen und sorgfältig ausgearbeitete RPG-ElementeEs geht voran.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pure Überlebensspannung für Teams, die das Risiko suchen. Das Spiel hat 2022 Millionen neuer Spieler angezogen und gewinnt weiter an Fahrt.

DayZ Das erlebt man am besten mit einer Gruppe von Freunden. Du kannst aber auch ein Einzelgänger sein, niemandem vertrauen und versuchen, in dieser rauen Welt zu überleben. DayZ ist eines der besten Spiele, die Valheim wegen seiner Action-Szenen und sogar ein bisschen Horror, der für Spannung sorgt.

Zudem sorgen das Sounddesign und die realistische Grafik für ein äußerst fesselndes Spielerlebnis. Im Vergleich zu Valheim… lassen sich zwar deutliche Unterschiede im Gameplay und in der Spielwelt feststellen. Die Spielelemente wie das Sammeln von Ressourcen, das Herstellen von Gegenständen und der unermüdliche Kampf ums Überleben sind jedoch nahezu identisch.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

DayZ fängt das Gefühl von Untergang und Finsternis ein, wenn man einfach nur versucht, den nächsten Tag zu überstehen. Es ist eine perfekte Mischung aus taktischem Schießen, knallhartem Nahkampf und geschickter Navigation durch die Spielwelt – allesamt entscheidend für den Erfolg. Es ist einer der Urväter dieses Genres, also lasst uns alle vor ihm den Hut ziehen.

17. Projekt Zomboid [Das beste Spiel im Stil von Valheim für Hardcore-Isometrie-Survival]

Unsere Bewertung 7.7

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Genre RPG, Überleben Plattformen macOS, Windows, Linux Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Indie Stone Durchschnittliche Spielzeit über 60 Stunden

Okay, das klingt echt gruselig – Zombies und dazu noch Permadeath, meine Güte! Projekt Zomboid ist ein Top-Down-Survival-Spiel, bei dem der Schwerpunkt auf Plündern, Bauen, Kämpfen und Basteln in einer weitläufigen Stadt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Projekt Zomboid trifft genau den richtigen Ton, was die Atmosphäre und die durch die Zombies ausgelöste Angst angeht. Auch wenn es nicht ähnlich ist wie Valheim Was die Kulisse angeht, macht das Gameplay das wieder wett.

Du durchsuchst verlassene Häuser und durchquerst enge Gassen auf der Suche nach Nahrung und Baumaterialien. Projekt Zomboid ist kein gewöhnliches Zombie-Spiel. Es ist im Grunde ein „Tough Life“-Simulator, bei dem dich nur ein einziger kleiner Zombie-Biss vom Tod trennt.

Im Einzelspielermodus ist es zwar viel gruseliger, aber ich finde, im PvP-Modus ist es noch intensiver, wo andere Spieler sich einmischen und einem das Leben zur Hölle machen können (Gegner, hoffe ich).

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Es enthält alle fesselnden Spielelemente aus Valheim. Spiele wieProjekt Zomboid Dazu kommen noch die unheimliche Atmosphäre und die von Zombies wimmelnden Straßen – das Ergebnis ist ein brutales Erlebnis, das dich auf die Knie zwingt und um Gnade flehen lässt. Wenn das nicht großartig klingt, weiß ich auch nicht, was sonst.

18. Scum [Das beste Spiel ähnlich wie Valheim für realistische Menschensimulation]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Überleben Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gamepires Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 40 Stunden

SCUM Hier dreht sich alles um Stoffwechsel, Ausdauer und strenge Simulationsregeln. Es ist eine der realistischeren Alternativen zu Valheim. Scum Es mag wie ein typisches Survival-Spiel in der Third-Person-Perspektive aussehen, aber glaub mir, es wird dir ordentlich zusetzen. Das Besondere daran sind die realistischen Spielmechaniken, wie zum Beispiel dein Stoffwechsel, der sinkt, wenn du nicht regelmäßig isst, oder der Ruhm-Wert, der sich je nach deinem Überleben erhöht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Spieler, die die Zahlen hinter der Überlebens-Fantasy lieben.

Ich erinnere mich auch daran, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas essen musste, meine Gasmaske abnehmen musste. Ich meine, wer zum Teufel macht so was im echten Leben?! Scum erfindet das Rad nicht neu, aber als ein Spiel, das ähnlich ist wie Valheim, Es greift grundlegende Überlebenselemente auf und hebt sie auf eine neue Ebene.

AbschaumDie Kämpfe sind manchmal etwas holprig, aber das ist für dieses Genre typisch. Als Ausgleich gibt es eine Vielzahl an Waffen, Umweltgefahren und Fahrzeugen, die das Spiel um einiges unterhaltsamer machen.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Apropos Vergnügen, Scum ist ein All-in-One-Spiel wie Valheim, und ich glaube, dass es viele Erwartungen erfüllen wird. Es ist ein ein großartiges Kampfspiel, ein Shooter und ein Hardcore-Survival-Juwel. Wenn du monatelangen Spielspaß suchst, spring auf den Hype-Zug auf.

19. Ikarus [Das beste Spiel im Stil von Valheim für missionsbasiertes Überleben in der Wildnis]

Unsere Bewertung 8

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Genre Sitzungsbasiertes Überleben Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2021 Urheber RocketWerkz, Yooreka Studio Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 100 Stunden

Ikarus teilt das Spielerlebnis in zeitlich begrenzte Abschnitte auf – eine Mischung aus kurzen Spielsitzungen und langfristigen Freischaltungen, die man sich in stressigen Wochen zwischendurch sichern kann. Es steht außer Frage, dass Spiele wie Valheim bieten jede Menge Spaß, wenn man Wert auf intensives Überleben, Bau-Mechaniken und fesselnde Kämpfe legt. Nun, Ikarusdafür da und bietet wunderschöne Grafik und ein fantastisches PvE-Erlebnis das du entweder alleine oder im Koop-Modus spielen kannst. Ikarusist unglaublich ausführlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ikaruszeichnet sich durch seinen sessionbasierten Ansatz aus, bei dem es verschiedene Ziele zu erfüllen gilt. Es ist eine neue Interpretation des Survival-Genres, die es wert ist, erkundet zu werden.

Das Schießen fühlt sich knackig an, das umfassende Aufrüstungssystem und die zeitlich begrenzten Missionen sind mehr als lohnenswert. IkarusHier kannst du deinen Außenposten aufbauen, indem du die Umgebung erkundest und die notwendigen Ressourcen sammelst. Über ein Upgrade-System kannst du deine Fähigkeiten, Waffen und deinen Außenposten verbessern.

Ich gebe zu, dass ich die nordische Mythologie ein bisschen vermisse, aber Ikarusist so fesselnd, dass ich es immer wieder vergesse. Schließlich handelt es sich um ein Ego-Spiel, was das Eintauchen in die Spielwelt noch verstärkt. Einige bekannte Strategiespiele kann auch fesselnd sein, und Frostpunk fällt mir sofort als weiteres unterschätztes Survival-Juwel ein.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

Ikarusist ein Genuss für alle, die nach Spielen suchen, die ähnlich sind wie Valheim. Auch hier dreht sich alles um das Überleben, das Sammeln von Vorräten und den Kampf gegen unerbittliche Feinde und Gefahren in der Umgebung. Keine Wikinger und so, aber hey, wir dürfen doch auch ohne sie Spaß haben, oder?

20. Eingehüllt [Das beste Spiel im Stil von Valheim für magisches Open-World-Crafting]

Unsere Bewertung 7

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Genre Action-RPG, Überleben Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Early Access), 2026 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Keen Games Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden

Eingehüllt verbindet klassenbasierte Kämpfe mit groß angelegten Koop-Erkundungen. Das Spiel ist nicht zögert, dich überall hinaufklettern und herumgleiten zu lassen. „Enshrouded’s“Diese atemberaubende Welt ist voller spannendes Mittelalterspiel ein Reiz, der auf Ihre Ankunft wartet. Sie sind Flameborn, mit der Aufgabe, deine Heimat zurückzuerobern und gefährliche Feinde zu besiegen, um die Königreichein besserer Ort.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eingehülltist ein herausragendes mittelalterliches Survival-RPG mit umfangreichen Spielmechaniken, einer riesigen Spielwelt und einem Multiplayer-Modus von Weltklasse.

Das klingt wie etwas aus The Elder Scrolls, aber glaub mir, es ist viel mehr als das! EingehülltDas Spiel spielt in einer mittelalterlichen Welt, in der du deine Unterkunft errichten, nach Ressourcen suchen und eine riesige, offene Welt erkunden kannst. Der Einzelspieler- und der Koop-Modus bieten vielfältige Möglichkeiten, Spaß zu haben.

Das Spiel verbindet Survival-Elemente perfekt mit RPG-Elementen, was interessierten Spielern ein einzigartiges Erlebnis garantiert. Du kannst deine Klasse auswählen und mit bis zu 15 andere Spieler, da ihr alle in „Enshrouded’s“die Welt und versuche, dein Vermächtnis aufzubauen.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

„Enshrouded’s“Die mittelalterliche, märchenhafte Welt und die fesselnden Charaktere werden dich in ihren Bann ziehen. Als Valheim-Fan liebe ich die Spielwelt, die flüssigen Kämpfe, das Inventarmanagement, die Bosskämpfe und die Erkundung aus der Ego-Perspektive. Wenn du genug hast von Valheim, versucheEingehüllt– dann kannst du dich auf etwas freuen.

21. Dune: Das Erwachen [Am besten geeignet für Überleben und Politik im Wüstenmaßstab]

Unsere Bewertung 6.9

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Genre Action-RPG, Überleben Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Funcom Durchschnittliche Spielzeit 80 bis 110 Stunden

Dune: Das Erwachen ist ein Survival-MMO im Stil von „Arrakis“, in dem es um Spice und Politik geht. Für Fans von Spielen wie „Valheim“ tauscht es nordische Wälder gegen Weltraumwüsten ein und behält dabei den Rhythmus aus Koop-Bauen, Ausrüsten und Raiden bei. Für ein großes MMO überraschend benutzerfreundlich, aber kein Spiel auf dieser Liste bestraft Nachlässigkeit so sehr wie dieses.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet Überleben, Politik und groß angelegte Konflikte und bietet Valheim-Fans eine Sandbox, die sich an die Spannungen in der Welt anpasst. Außerdem brach es Funcoms internen Verkaufsrekord, indem es in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung mehr als 1.000.000 verkaufte Exemplare erreichte.

Du beginnst als einsamer Plünderer und befehligst am Ende Ernteflotten unter zwei Sonnen. Die Kontrolle über Ressourcen und das richtige Timing sind genauso wichtig wie Schwerter oder Gewehre.

Wenn der Sandsturm hereinbricht, ist das pures Halloween-Feeling … orangefarbener Himmel, Donner und das Brummen eines Sandwurms irgendwo unter der Erde. Nur wenige MMOs erwecken die Welt selbst so lebendig zum Leben, und Funcoms Mischung aus Spielelementen und sozialen Herausforderungen sorgt dafür, dass alles spannend bleibt, weil es unvorhersehbar ist.

Warum sollteValheimGefällt es den Fans?

Es fängt den Überlebenswillen der Valheim-Spieler ein, fügt aber groß angelegte politische Intrigen und NOCH MEHR Spannungen in der Welt hinzu.

22. Abiotischer Faktor [Eine Alternative zu Valheim mit Science-Fiction-Elementen und Überlebensspiel]

Unsere Bewertung 6.8

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Genre RPG, Abenteuer, Simulation, Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series Erscheinungsjahr 2025 (1.0) Urheber Deep Field Games, Playstack Durchschnittliche Spielzeit 60 bis 80 Stunden

Abiotischer Faktorist ein Survival-Crafting-Spiel im Stil von Black Mesa, das in einer zusammenbrechenden Forschungseinrichtung spielt. Es reiht sich neben Abenteuerspielen wie Valheim ein, da es Erkundung, Crafting, Überleben und Koop-Elemente in einem dichten Spielablauf miteinander verbindet. Der Ton ist locker und humorvoll, doch die Spielmechaniken sind knallhart – Neulinge sollten sich daher wohl besser an Freunde halten, bis sich die Kraftverstärker freischalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Online-Foren wird das Spiel oft als Alternative zu Valheim empfohlen. Es stammt aus dem Jahr 2025, versprüht aber dennoch einen Hauch von Nostalgie.

Ich liebe die Rätsel im Labor und das Chaos rund um „Ups, eine neue Dimension“. Tief im Inneren der Anlage musst du nach Vorräten suchen und dich gegen paranormale Anomalien verteidigen. Portale bringen alles aus dem Gleichgewicht. Die Benutzeroberfläche ist zu Beginn übersichtlich und intuitiv, sodass du dich ohne großen Aufwand in komplexe Systeme einarbeiten kannst.

Nach der vollständigen Markteinführung erregte es großes Aufsehen und erhielt nominiert für „Bestes Indie-Spiel“ und „PC-Spiel des Jahres“ bei den Golden Joystick Awards 2025.

Warum sollteValheim Gefällt es den Fans?

„Valheim“-Spieler sind an das Herstellen von Gegenständen, die Verteidigung ihrer Stützpunkte und eine schrittweise Eskalation gewöhnt. „Abiotic Factor“ spiegelt diesen Rhythmus wider … nur mit einem Sci-Fi-Horror-Twist und räumlichen Anomalien, die deine Komfortzone ins Wanken bringen. Es kommt einem vertraut vor, ist aber gerade so seltsam, dass es spannend bleibt.

Mein Fazit: Welches Spiel ähnlich wie Valheim sollte ich spielen?

Wenn du heute Abend gleich loslegen möchtest, Entscheide dich nach deinem Gefühl, nicht nur nach der Umgebung.

Was sagen die Spieler auf Reddit und Steam?

Spiel Zitat eines Spielers Quelle Projekt Zomboid „Bin in einem Haus aufgewacht. Habe den Fernseher eingeschaltet. Habe eine Kochsendung geschaut. Habe Baked Beans gegessen. Habe ein Buch gelesen. Bin spazieren gegangen und wurde von einer Horde Untoter in den Wald gejagt … Kauft euch einfach das Spiel. Es ist großartig.“@Tophe (Steam-Community) Subnautica: Below Zero „Schwimmt hinaus aufs offene Meer, hört ein unheilvolles Geräusch in der Dunkelheit, macht sich selbst fertig und beendet das Spiel… Ach, Subnatica, es ist schön, wieder da zu sein“@Das ist Scotty B (Steam-Community) Der Wald „Ich habe es schon so oft gespielt, dass ich einen Grund bräuchte, um es noch einmal anzuschmeißen. Ich liebe das Spiel und kann es kaum erwarten, bis der neue Teil auf die Konsole kommt …“@Platz 710 (Reddit)

Kleiner Leitfaden für den „Survival“-Käufer: So bekommst du legale Lizenzen und streckst dein Budget

Hier ist eine kurze, praktische Checkliste, die Ihnen hilft, bewusster einzukaufen, und die Inhalte unserer Seriöser Online-Marktplatz für günstige Spiel-Keys, Geschenkkarten und mehr.

Vergleichen Sie vor dem Kauf die verschiedenen Editionen und die Zeitpläne für die DLCs. Bei großen Survival-Spielen werden über Jahre hinweg neue Inhalte hinzugefügt.

Halten Sie Ausschau nach saisonalen Rabatten und Bundles. Bei Viking- und Zombie-Titeln werden Werbeaktionen oft mit Updates abgestimmt.

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Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ist am ehesten mit Valheim vergleichbar?

Der Wald ist das beste Spiel, das dem ähnlich ist Valheim. Im Mittelpunkt stehen Survival-Horror und der Aufbau einer Basis, während du dich gegen kannibalische Mutanten durchkämpfst, um zu überleben. Der Wald ist erschreckend und doch unglaublich fesselnd, weshalb es mein Lieblingsspiel ist, wenn ich mal etwas anderes spielen möchte.

Ist Valheim auch 2025 noch gut?

Ja, das Spiel ist nach wie vor sehr beliebt, und die jüngsten Updates haben es noch besser gemacht. Valheim ist bei Fans von Survival-Spielen und Liebhabern der nordischen Mythologie sehr beliebt. Sogar Dampf Die Bewertungen sind „sehr positiv“, obwohl sich das Spiel noch im „Early Access“-Status befindet.

Was für ein Spielgenre ist Valheim?

Es handelt sich um ein Open-World-Survival-Spiel in der Third-Person-Perspektive. Du schlüpfst in die Rolle eines gestrandeten Wikingers, der überleben muss, indem er nach Ressourcen und Nahrung sucht, Unterkünfte baut und unterwegs gegen Feinde kämpft. Es ist ein klassisches Survival-Spiel, das in der berühmten Wikingerzeit spielt.

Wie lang ist Valheim?

Das hängt von deinem Spielstil ab, aber rechne mit etwa 50 to 100 Stunden. Manche Spieler brauchen vielleicht 150 Stunden das Spiel zu beenden, wenn sie den Schwerpunkt auf ausgiebiges Erkunden legen und 100%Abschluss.

Welches Spiel ist von Valheim inspiriert?

Viele Spiele haben ähnliche Schritte unternommen, um Valheim, doch die bemerkenswertesten Beispiele sind Asche, Anbruch des WiderstandsundKernwächter. Sie sind zwar keine exakten Kopien des Spiels, aber ihre Grundidee und ihre Spielelemente lehnen sich stark an Valheim.

Welche Open-World-Spiele gibt es, die Valheim ähneln?

Einige großartige Open-World-Spiele wie „Valheim“ aus dieser Liste sind „The Forest“, „Conan Exiles“, „ARK: Survival Evolved“, „Grounded“, „Rust“, „No Man’s Sky“, „Enshrouded“ UND „ICARUS“.