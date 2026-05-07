Los 11 mejores teclados para juegos con los que mejorar tu equipo en 2025

Hacerse con el mejor teclado para juegos no es solo un capricho: es tu arma secreta para arrasar en cada enfrentamiento virtual. Ya sea que estés acumulando bajas en un trepidante shooter, elaborando estrategias en un juego de estrategia en tiempo real o simplemente relajándote con un título indie, un buen teclado para juegos puede llevar tus habilidades al siguiente nivel. Es el héroe anónimo de tu equipo, que convierte cada pulsación en un triunfo gracias a su velocidad y precisión.

Pero, con tantas opciones disponibles, ¿cómo dar con la que más te conviene?

Puedes contar conmigo. En esta guía te presento lo mejor de lo mejor: los mejores teclados para juegos que ofrecen un rendimiento excepcional sin arruinarte. Hablamos de interruptores mecánicos sensibles que ofrecen una sensación perfecta, diseños resistentes y duraderos, y extras como iluminación RGB o teclas programables para que tu equipo destaque.

Desde los ruidosos y llamativos modelos mecánicos hasta las membranas silenciosas para jugar a escondidas por la noche, aquí hay algo para todos los gustos. Además, he incluido auténticas maravillas inalámbricas y joyas a precios asequibles para que puedas jugar a tu manera, sin renunciar a nada.

Considera esto como tu guía de confianza hacia la gloria de los teclados. Te voy a desvelar qué hace que cada modelo sea el mejor teclado para gaming según el tipo de experiencia que busques: casual, competitiva o algo intermedio. ¿Listo para deshacerte de ese viejo teclado con retrasos y llevar tu juego al siguiente nivel? ¡Vamos a echar un vistazo a la gama y a encontrar tu compañero de clics perfecto!

Nuestras mejores recomendaciones en teclados para videojuegos

¿Buscas lujo? Disfruta de diseños de primera calidad con tecnología de vanguardia para un rendimiento de élite. ¿Te apetece libertad? Los modelos inalámbricos ofrecen teclas con gran capacidad de respuesta sin cables. Y para los gamers que buscan ahorrar espacio, un diseño elegante y compacto combina estilo y velocidad. Estos son los mejores teclados para gaming: ¡sigue leyendo para descubrir por qué!

SteelSeries Apex Pro Mini – Teclado compacto con teclas ajustables para una precisión óptima en los videojuegos. Logitech G413 SE – Asequible, fiable y ideal para los jugadores con un presupuesto ajustado. SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic – Teclado TKL de gama alta con interruptores magnéticos para un juego de élite. HyperX Alloy Rise 75 – Elegante teclado inalámbrico para juegos, uno de los mejor valorados del mercado, con teclas sensibles que ofrecen total libertad. Razer BlackWidow V4 – Diseño compacto al 75 % con iluminación RGB y teclas mecánicas de respuesta rápida.

Estos modelos destacados son solo el principio: ¿quieres descubrir más teclados para juegos excepcionales? ¡Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y encontrar el que te cambiará la vida!

Los 11 mejores teclados para juegos para una experiencia de juego de nivel profesional

En el mundo de los videojuegos competitivos y la experiencia de juego inmersiva, el teclado no es solo una herramienta, sino una extensión de tu estrategia. He seleccionado los mejores teclados para juegos de 2026, destacando los modelos más destacados por su rendimiento, calidad de fabricación e innovación.

1. SteelSeries Apex Pro Mini [El mejor teclado para juegos en general]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor OmniPoint 2.0 Hipermagnético Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 0,1 mm – 4,0 mm (accionamiento ajustable) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 35,5 x 14 x 4 cm

El SteelSeries Apex Pro Mini es una joya compacta que demuestra que las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Me encanta que este modelo tan pequeño se sienta como un auténtico teclado de gama alta. Diseñado para jugadores que exigen precisión y flexibilidad, este teclado al 60 % prescinde del teclado numérico y de la fila de teclas de función para ahorrar espacio, al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional. Su característica más destacada son los interruptores de efecto Hall hipermagnéticos OmniPoint 2.0, que permiten ajustar la activación desde unos 0,1 mm, ligeros como un susurro, hasta unos firmes 4,0 mm. Tanto si encadenaba combos en un juego de lucha como si escribía notas, esta adaptabilidad brillaba con luz propia. La compatibilidad con Rapid Trigger también minimiza la latencia al reiniciar las teclas de forma dinámica, lo que te da una ventaja competitiva.

Fabricado con un sólido marco de aluminio y equipado con teclas de PBT de gran durabilidad, el Apex Pro Mini ofrece una sensación de alta calidad y está diseñado para durar. La iluminación RGB por tecla es un auténtico placer visual, totalmente personalizable a través del software de SteelSeries para que combine con tu configuración. A pesar de su tamaño, conserva toda su funcionalidad gracias a los comandos secundarios inteligentes. No es un teclado para juegos económico, pero su combinación de innovación y calidad lo convierte en la mejor opción para los entusiastas que buscan lo mejor de ambos mundos: portabilidad y potencia.

Ventajas Contras ✅ La activación personalizable ofrece precisión para cada estilo de juego ✅Rapid Trigger garantiza un restablecimiento ultrarrápido de las teclas ✅La pantalla OLED ofrece controles prácticos e información de un solo vistazo ✅Su estructura de aluminio de alta calidad transmite una sensación de lujo y resistencia ✅El reposamuñecas magnético aumenta la comodidad durante las sesiones prolongadas ✅La impresionante iluminación RGB realza el aspecto de tu equipo ✅ Las teclas de acción 2 en 1 aportan una gran versatilidad ❌ Es posible que su elevado precio no resulte adecuado para quienes buscan un teclado para juegos económico

Veredicto final: El SteelSeries Apex Pro Mini destaca como el mejor teclado para juegos en general gracias a sus interruptores de efecto Hall, la tecnología Rapid Trigger y su diseño compacto y de alta calidad.

2. Logitech G413 SE [El mejor teclado para juegos económico]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Romer-G Táctil Formato A tamaño completo Fuerza de accionamiento 50g Conectividad USB (con cable) Teclas Plástico ABS Iluminación LED blanco Dimensiones 43,2 x 13 x 3,6 cm

El Logitech G413 SE es mi elección preferida como teclado para juegos económico que no da sensación de ser barato. Es un teclado mecánico de tamaño completo con interruptores táctiles Romer-G que ofrecen una sensación agradable y con clic, perfecto para jugar o escribir un trabajo de última hora. La placa superior de aluminio tiene un aspecto elegante y le da solidez, lo que, sinceramente, me sorprendió por su precio. Cuenta con retroiluminación LED blanca lo suficientemente brillante como para ver las teclas en la oscuridad, lo que hace que esas sesiones nocturnas sean pan comido.

No cuenta con iluminación RGB ni conectividad inalámbrica, pero eso permite mantener un precio asequible y centrarse en lo que realmente importa: un buen rendimiento. Las teclas responden bien y el conjunto da la sensación de estar hecho para durar, incluso si le das a los botones sin piedad en una partida reñida. Para cualquiera que quiera un un teclado para juegos excelente y económico Si buscas un modelo fiable y sencillo, este es una ganga. Tiene todas las funciones que necesitas sin florituras, y es lo suficientemente resistente como para durarte un buen tiempo.

Ventajas Contras ✅Muy asequible para ser un teclado mecánico ✅Los interruptores Romer-G ofrecen una sensación fantástica al tacto ✅La tapa de aluminio le da un aire elegante y resistente ✅Las luces blancas facilitan la visibilidad por la noche ✅El teclado completo garantiza que no falte ninguna tecla ✅Diseñado para durar ❌La falta de RGB puede decepcionar a los amantes del color

Veredicto final: El Logitech G413 SE es el El mejor teclado de Logitech, que ofrece una experiencia de juego sólida sin dejarte sin un euro.

3. SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic [El mejor teclado para juegos de gama alta]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor OmniPoint 3.0 HyperMagnetic (ajustable) Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 0,1 mm – 4,0 mm (accionamiento ajustable) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 35,5 x 14 x 4 cm

El SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic es una maravilla de gama alta que tiene todo lo que se puede pedir en un teclado para juegos. Tiene un diseño sin teclado numérico, así que no lleva el bloque numérico, pero eso solo significa que hay más espacio para mover el ratón. Los interruptores de efecto Hall OmniPoint 2.0 Hipermagnético son lo más: me encanta que se puedan ajustar entre 0,1 mm y 4,0 mm, para que cada pulsación se sienta perfecta. La función Rapid Trigger se activa para reiniciar las teclas rápidamente, lo que me ha salvado en más de una ocasión. Incluso tiene una pequeña pantalla OLED para ajustar cosas o consultar mi K/D sin salir del juego.

El chasis de aluminio parece hecho para un tanque, y las teclas de PBT son suaves y resistentes. La iluminación RGB es espectacular y el reposamuñecas magnético te mantendrá las manos cómodas durante las sesiones largas. Las teclas de doble acción también son un detalle genial, como dar un golpecito para caminar y presionar más fuerte para esprintar. Desde luego, no es un teclado para juegos económico, pero por el precio que tiene, es un lujo por el que vale la pena darse un capricho.

Ventajas Contras ✅La activación personalizable ofrece precisión para cualquier juego ✅Rapid Trigger garantiza respuestas ultrarrápidas ✅La pantalla OLED permite un control cómodo y en tiempo real ✅La estructura de aluminio transmite una sensación de calidad y durabilidad ✅El reposamuñecas magnético mejora la comodidad durante las sesiones de juego prolongadas ✅El impresionante RGB realza la estética de tu equipo ✅Las teclas de doble función aumentan la funcionalidad y la versatilidad ❌El software puede resultar abrumador para los principiantes

Veredicto final:Elogiado como elel mejor teclado para Fortnite, el SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic es uno de los mejores teclados de efecto Hall, ya que combina la tecnología de vanguardia Rapid Trigger con un diseño lujoso para ofrecer un rendimiento de primer nivel.

4. HyperX Alloy Rise 75 [El mejor teclado inalámbrico para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor HyperX Red (lineal) Formato 75% Rango de accionamiento 1,8 mm (punto de accionamiento fijo) Conectividad Conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Duración de la batería Hasta 80 horas (RGB al 50 %) Dimensiones 33,0 x 13,0 x 3,8 cm

El HyperX Alloy Rise 75 es el el mejor teclado inalámbrico para videojuegos gracias a su combinación de libertad y rendimiento. Con una distribución al 75 %, conserva las teclas de flecha y algunos botones de navegación, lo que le confiere un diseño compacto a la par que práctico. La conectividad inalámbrica de 2,4 GHz ofrece una capacidad de respuesta sin retrasos que rivaliza con la de los teclados con cable, lo que lo hace ideal para jugar sin el lío de cables. Con una autonomía de hasta 80 horas (RGB al 50 %), está diseñado para sesiones prolongadas sin necesidad de recargas constantes. Conseguí completar toda la línea argumental de The Witcher 3 con una versión experimental de una sola vez. La conectividad Bluetooth añade versatilidad para cambiar de dispositivo sin esfuerzo.

Equipado con interruptores lineales HyperX Red, ofrece pulsaciones suaves y rápidas que resultan ágiles y satisfactorias. Lo primero que me llamó la atención fue el marco de aluminio, que le da un aire premium y resistente, mientras que los interruptores intercambiables en caliente invitan a la personalización para los amantes de los retoques. La iluminación RGB brilla con intensidad y se puede personalizar a través del software de HyperX, añadiendo estilo a cualquier configuración. No es un teclado para juegos económico, pero la comodidad de la conexión inalámbrica y su calidad lo convierten en la mejor opción para quienes odian los cables pero siguen queriendo ganar.

Ventajas Contras ✅ La conexión inalámbrica de 2,4 GHz garantiza una experiencia de juego rápida y fiable ✅La batería de larga duración permite disfrutar de más tiempo de reproducción ✅Los interruptores intercambiables en caliente permiten una fácil personalización ✅El marco de aluminio aporta una sensación de solidez y calidad superior ✅El RGB aporta un estilo llamativo y personalizable ✅La opción Bluetooth ofrece flexibilidad para conectar varios dispositivos ❌Puede que cueste un poco acostumbrarse a la distribución al 75 %

Veredicto final: El HyperX Alloy Rise 75 destaca como el mejor teclado inalámbrico para juegos, ya que ofrece un rendimiento y unas opciones de personalización de primera categoría sin cables.

5. Razer BlackWidow V4 [El mejor teclado para juegos con diseño 75 %]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Razer Green (con clic) o Yellow (lineal) Formato 75% Rango de accionamiento 1,9 mm (verde) o 1,2 mm (amarillo) Conectividad USB-C (por cable) Teclas ABS de doble inyección Iluminación RGB por tecla con iluminación inferior Dimensiones 33 x 16 x 4 cm

The Teclado Razer El BlackWidow V4 se ha ganado su puesto como el mejor teclado para juegos con diseño al 75 %, gracias a una combinación perfecta de tamaño y funcionalidad. Este diseño conserva las teclas de flecha y algunos extras, lo que ofrece un tamaño compacto sin renunciar a lo esencial. Me ha encantado la sensación táctil y el clic de las teclas, ideal tanto para jugar como para escribir, aunque también hay disponibles interruptores amarillos para una opción más silenciosa y suave. Una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz garantiza que las pulsaciones se registren casi al instante, lo que lo convierte en una bestia para la acción trepidante.

Una combinación de aluminio y plástico conforma un chasis robusto, que se complementa con una llamativa iluminación RGB por tecla y una luz inferior que se extiende hasta el mullido reposamuñecas magnético, lo que garantiza la comodidad durante las sesiones prolongadas. El dial de comando y las teclas macro programables añaden prácticos atajos, desde ajustes de audio hasta comandos dentro del juego. Las teclas de ABS de doble inyección aguantan bien, aunque no son tan resistentes al desgaste como las de PBT. Lejos de ser un teclado para juegos económico, las características y el acabado de este teclado lo convierten en una opción fantástica para los aficionados a la distribución al 75 %.

Ventajas Contras ✅ El diseño, con un 75 % de espacio, combina la compacidad con la funcionalidad ✅Los interruptores verdes ofrecen una respuesta nítida y satisfactoria ✅ La frecuencia de actualización de 8000 Hz garantiza una respuesta ultrarrápida ✅El dial de control y las macros amplían las opciones de control ✅El reposamuñecas magnético mejora la comodidad a largo plazo ✅La iluminación RGB con luz inferior crea un efecto visual impresionante ❌Las teclas de ABS pueden mostrar signos de desgaste con el paso del tiempo

Veredicto final: El Razer BlackWidow V4 destaca como el mejor teclado para juegos con diseño al 75 %, ya que ofrece a los jugadores una experiencia compacta pero repleta de funciones.

6. Corsair K70 RGB PRO [El mejor teclado para juegos de ritmo trepidante]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cherry MX Speed (lineal) Formato A tamaño completo Rango de accionamiento 1,2 mm (punto de accionamiento fijo) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 44,5 x 16,5 x 3,8 cm

El Corsair K70 RGB PRO es el modelo de referencia mecánico teclado Para la acción trepidante, diseñado para seguir el ritmo de los movimientos más rápidos. Los interruptores Cherry MX Speed se activan con solo 1,2 mm de recorrido, lo que hace que cada pulsación sea ultrarrápida, lo que me ha dado una gran ventaja en los juegos de disparos o los MOBA. Una frecuencia de sondeo de 8000 Hz reduce la latencia prácticamente a cero, garantizando que los comandos lleguen a la pantalla justo cuando deben. La distribución de tamaño completo mantiene todas las teclas al alcance de la mano, con botones multimedia y un elegante control de volumen giratorio para ajustes sobre la marcha.

Su robusto chasis de aluminio le confiere un tacto sólido y de alta calidad, y las teclas de PBT de doble inyección mantienen su agarre y resistencia incluso con un uso intensivo. La iluminación RGB aporta ese toque espectacular, sincronizándose a la perfección con el resto del equipo para crear un aspecto coherente. El interruptor del modo Torneo lo bloquea para jugar sin distracciones, un detalle ideal para crear un ambiente competitivo. No es un teclado para juegos económico, pero para cualquiera que busque velocidad, este teclado cumple con creces en todo momento.

Ventajas Contras ✅Los interruptores MX Speed reaccionan en un santiamén ✅ La frecuencia de sondeo de 8 000 Hz garantiza una respuesta precisa ✅El diseño de tamaño completo ofrece un acceso completo a las teclas ✅El modo Torneo agudiza la concentración para la competición ✅Su estructura de aluminio resiste cualquier cosa ✅Los controles RGB y multimedia aportan un toque práctico ✅Las teclas de PBT son muy resistentes y tienen un tacto excelente ❌Su mayor tamaño podría hacer que el espacio resulte demasiado reducido en escritorios pequeños

Veredicto final: El Corsair K70 RGB PRO se lleva la palma como el El mejor teclado de Corsair para juegos de ritmo trepidante, ofreciendo una velocidad y precisión inigualables en cada partida.

7. Alienware RGB 510K [El mejor teclado para juegos de perfil bajo]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cherry MX Low Profile Red (lineal) Formato A tamaño completo Rango de accionamiento 1,2 mm (recorrido total de 3,2 mm) Conectividad USB (por cable) con función de paso Teclas ABS de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 45,7 x 15,5 x 3 cm

El Alienware RGB 510K se erige como un excelente teclado para juegos para aquellos que buscan velocidad y estilo sin el volumen excesivo. Equipado con interruptores Cherry MX Low-Profile Red, ofrece una pulsación rápida y suave con un recorrido corto de 3,2 mm, ideal para reacciones rápidas en los juegos o para escribir mensajes a toda velocidad. Me encanta su diseño delgado y su práctico puerto USB para conectar periféricos adicionales. Los controles multimedia específicos, incluido un robusto control de volumen giratorio, facilitan el ajuste del audio en plena partida.

La placa superior de aluminio le confiere un tacto robusto y de alta calidad, y la iluminación RGB individual por tecla brilla con intensidad, reflejándose en la superficie de la versión blanca para crear un efecto luminoso que no pasa desapercibido. La personalización a través de Alienware Command Center permite a los usuarios ajustar macros y colores, pero el software me pareció un poco torpe. No es un teclado para juegos económico, pero la combinación de rendimiento discreto y diseño llamativo lo convierte en una opción sólida para los jugadores que valoran tanto la forma como la función.

Ventajas Contras ✅Los interruptores de perfil bajo ofrecen una respuesta rápida y precisa ✅Su diseño estilizado ahorra espacio en el escritorio sin sacrificar la calidad ✅El RGB queda espectacular, sobre todo en el modelo blanco ✅La función de paso de USB aporta una gran comodidad ✅Los controles multimedia permiten ajustar el audio con facilidad ✅La estructura de aluminio resiste un uso intensivo ❌Al software le vendría bien una interfaz más fluida

Veredicto final: El Alienware RGB 510K se ha ganado el título de mejor teclado para juegos de perfil bajo gracias a sus interruptores de respuesta rápida y a su diseño elegante y luminoso.

8. Razer Huntsman Mini [El mejor teclado compacto para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Razer Óptico (con clic o lineal) Formato 60% Rango de accionamiento 1,0 mm (Clicky) / 1,2 mm (Linear) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 29,5 x 10,4 x 3,8 cm

Me impresionó mucho la capacidad del Razer Huntsman Mini para caber prácticamente en cualquier rincón de mi escritorio. Este teclado al 60 % prescinde del teclado numérico, las teclas de flecha y la fila de funciones, dejando solo lo esencial para ocupar un espacio mínimo. Los interruptores ópticos de Razer —disponibles en versiones clicables o lineales— ejecutan los comandos a la velocidad de la luz, perfectos para juegos de disparos de reflejos o combos rápidos. Las teclas PBT de doble inyección son resistentes y ofrecen un buen agarre, dejando que la iluminación RGB brille con colores nítidos y vibrantes.

A pesar de su tamaño, tiene muchos ases bajo la manga. Las funciones secundarias a las que se accede mediante la tecla Fn le aportan versatilidad, aunque lleva un rato memorizarlas. El software Razer Synapse facilita enormemente el ajuste de las luces y las macros, y se sincroniza sin problemas con otros dispositivos de Razer. No es una opción económica, pero para cualquiera que busque un Teclado al 60 % Si buscas un dispositivo portátil y potente, este es justo lo que necesitas.

Ventajas Contras ✅Los interruptores ópticos garantizan una respuesta ultrarrápida ✅ El diseño del teclado, que ocupa solo el 60 % del espacio, permite ganar espacio en el escritorio ✅Las teclas de PBT tienen un tacto de alta calidad y son muy duraderas ✅La iluminación RGB destaca con un toque llamativo y personalizable ✅Su tamaño compacto lo hace muy fácil de transportar ✅El software Synapse simplifica la personalización ❌La falta de teclas de flecha específicas puede resultar confusa para los principiantes

Veredicto final: El Razer Huntsman Mini destaca como el mejor teclado mini, ya que integra interruptores ópticos de alta velocidad en un elegante diseño con el 60 % de las teclas.

9. Logitech G915 TKL [El mejor teclado para juegos sin teclado numérico]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor GL de perfil bajo (táctil, lineal, con clic) Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento un milímetro y medio Conectividad Lightspeed Wireless, Bluetooth, USB-C Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Duración de la batería 40 horas Dimensiones 36,1 x 15 x 2,3 cm

El Logitech G915 TKL se corona como el mejor teclado para juegos sin teclado numérico, ya que combina la libertad de la conexión inalámbrica con un diseño de perfil bajo. Al prescindir del teclado numérico, este diseño TKL conserva las teclas de flecha y los controles multimedia, ofreciendo una disposición más compacta que sigue siendo práctica. Los interruptores GL de Logitech —disponibles en versiones táctil, lineal o clicable— tienen un recorrido de activación de tan solo 1,5 mm, lo que hace que cada pulsación sea rápida y cómoda. La conexión inalámbrica Lightspeed rivaliza en velocidad con los teclados con cable, mientras que el Bluetooth añade flexibilidad para otros dispositivos.

La parte superior de aluminio cepillado me llamó la atención de inmediato. Le da al chasis un aspecto elegante y resistente, y las teclas de PBT de doble inyección ofrecen un tacto suave al pulsarlas. La iluminación RGB brilla con intensidad y se sincroniza a través de G Hub, mientras que el control de volumen giratorio y los botones multimedia permiten un control instantáneo. La autonomía de este teclado Logitech alcanza las 40 horas, aunque bajar la intensidad de las luces ayuda a prolongarla. No es un teclado para juegos económico, pero la combinación de tecnología inalámbrica y elegancia de perfil bajo lo convierte en una opción destacada para los aficionados al formato TKL.

Ventajas Contras ✅ La tecnología inalámbrica Lightspeed mantiene la latencia prácticamente a cero ✅Los interruptores de perfil bajo ofrecen una sensación de rapidez y comodidad ✅La disposición TKL ahorra espacio sin perder funcionalidad ✅El acabado en aluminio tiene un aspecto y un tacto de primera calidad ✅Los controles multimedia y el control deslizante son muy prácticos ✅La iluminación RGB destaca por su fácil personalización ❌La batería se agota más rápido con el brillo al máximo

Veredicto final: El Logitech G915 TKL destaca como el mejor teclado para juegos sin teclado numérico, ya que ofrece una velocidad inalámbrica y un diseño de perfil bajo difíciles de superar.

10. Turtle Beach Vulcan II [El mejor teclado RGB para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor TITAN II (lineal o táctil) Formato A tamaño completo Rango de accionamiento 1,4 mm (lineal) / 1,8 mm (táctil) Conectividad USB-C (por cable) Teclas ABS de perfil bajo Iluminación AIMO RGB por tecla Dimensiones 45,2 x 15,5 x 3,3 cm

El Turtle Beach Vulcan II ilumina la habitación —literalmente— como el mejor teclado para juegos RGB del mercado. Este teclado de tamaño completo destaca por sus deslumbrantes efectos visuales, gracias a su iluminación AIMO RGB, que se sincroniza con los dispositivos compatibles para crear un brillo uniforme. Los interruptores mecánicos TITAN II están disponibles en versiones lineales o táctiles, y ofrecen pulsaciones suaves y sensibles que se sienten de maravilla tanto al teclear combos como al escribir en un chat. Una placa superior de aluminio le aporta solidez, y las teclas de perfil bajo dejan que esa iluminación vibrante brille a través de ellas, haciendo que cada tecla destaque.

Me resultó muy fácil personalizarlo con el software Swarm II: ajustar los colores, configurar perfiles e incluso asignar macros a las cinco ranuras de memoria integradas. Los controles multimedia específicos, incluido un botón de volumen, permiten realizar ajustes rápidos sin perder la concentración. El reposamanos desmontable aporta comodidad para esas sesiones maratonianas, aunque se trata más de una cuestión de estilo que de un soporte de alta resistencia. Para cualquiera que esté obsesionado con el estilo RGB y el rendimiento sólido, este teclado mecánico para juegos es una auténtica maravilla.

Ventajas Contras ✅AIMO RGB se sincroniza a la perfección para ofrecer un efecto visual impresionante ✅Los interruptores mecánicos TITAN II ofrecen una pulsación rápida y cómoda ✅El diseño discreto potencia el efecto sorpresa de la iluminación ✅Los controles multimedia y el mando facilitan los ajustes de audio ✅La estructura de aluminio transmite una sensación de solidez y calidad ✅Cinco perfiles integrados para tener las configuraciones siempre a mano ❌El reposamanos tiene un aspecto genial, pero no es muy mullido

Veredicto final: El Turtle Beach Vulcan II destaca como el mejor teclado para juegos con RGB, ya que combina una iluminación brillante y personalizable con un rendimiento fiable.

11. Cherry MX Board 3.0 S [El mejor teclado con cable para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cherry MX (Rojo, Marrón, Azul, Speed) Formato A tamaño completo Rango de accionamiento 2,0 mm (rojo/velocidad) / 1,9 mm (marrón/azul) Conectividad USB (con cable) Teclas Plástico ABS Iluminación LED blanco Dimensiones 43,2 x 14 x 3,6 cm

El Cherry MX Board 3.0 S es el mejor teclado para juegos para quienes buscan precisión sin florituras. Cuenta con interruptores mecánicos Cherry MX originales —Red, Brown, Blue o Speed— que permiten a los usuarios elegir su tacto ideal, desde la velocidad silenciosa hasta los clics táctiles. Su diseño de tamaño completo ofrece una experiencia familiar, envuelta en una resistente carcasa de aluminio diseñada para durar. Al mantener una conexión USB por cable, evita el retraso y las complicaciones de la tecnología inalámbrica, lo que lo convierte en una opción sólida como una roca para partidas intensas.

La retroiluminación LED blanca aporta sencillez y claridad; aquí no hay exceso de RGB, pero fue más que suficiente para mis pruebas nocturnas. La detección total de pulsaciones simultáneas (N-key rollover) y la función anti-ghosting garantizan que se registre cada pulsación, incluso en los momentos más frenéticos en los que se aporrean las teclas. La ausencia de teclas multimedia específicas o extras inalámbricos permite centrarse en el rendimiento puro. No es un teclado para juegos económico, pero para los fieles a los cables que buscan calidad y consistencia, este es un modelo que vale la pena conservar.

Ventajas Contras ✅Los interruptores mecánicos Cherry MX ofrecen una sensación de confianza y de primera calidad ✅La carcasa de aluminio ofrece una gran resistencia ✅La iluminación blanca permite ver las teclas sin distraer la atención ✅La función N-key rollover garantiza una respuesta perfecta en cada pulsación ✅ La configuración por cable garantiza una respuesta sin retrasos ✅El diseño de teclado de tamaño completo se adapta a cualquier necesidad de juego ❌La ausencia de RGB puede resultar un poco sosa para algunos

Veredicto final: El Cherry MX Board 3.0 S se erige como el mejor teclado para juegos con cable, ya que ofrece una precisión y una resistencia impecables en un diseño clásico.

¿Cómo elegir el teclado para juegos adecuado?

Un teclado para videojuegos no es solo un accesorio más: es una herramienta capaz de convertir un fallo por los pelos en una victoria decisiva, al vincular directamente los instintos del jugador con su avatar en pantalla. Por ejemplo, el mejor teclado para juegos FPS mejora los tiempos de reacción, aumenta la comodidad durante las sesiones maratonianas y garantiza que cada comando se ejecute exactamente cuando se necesita. No se trata solo de gustos personales; se trata de sincronizar la herramienta con las exigencias del juego.

El rendimiento depende de factores como la resolución, la frecuencia de actualización y el tiempo de respuesta, términos que suelen asociarse a los monitores, pero que aquí son igualmente relevantes. Una pantalla de alta resolución con una frecuencia de actualización ultrarrápida necesita un teclado capaz de seguir el ritmo de las entradas rápidas, mientras que un tiempo de respuesta bajo exige interruptores y una conectividad que no se queden atrás.

Esta guía analiza todos los aspectos —teclas, diseño, fabricación y mucho más— para desentrañar qué es lo que hace que un teclado para juegos sea la opción perfecta para cualquier jugador, desde los aficionados ocasionales hasta los aspirantes a profesionales de los deportes electrónicos.

1. Teclados para juegos de membrana frente a teclados mecánicos

Teclados mecánicos Teclados de membrana Cada tecla se asienta sobre su propio interruptor: una combinación en miniatura de resorte y vástago que se activa con cada pulsación. Esta configuración garantiza precisión, durabilidad y una sensación satisfactoria difícil de superar. Debajo hay una única lámina de goma que se flexiona bajo presión para completar el circuito. Se trata de un sistema más suave y sencillo que garantiza un funcionamiento silencioso y un precio asequible, aunque a cambio se sacrifica algo de nitidez.

Desglose del rendimiento en juegos

Teclado mecánico Teclado de membrana Capacidad de respuesta ✅Los botones se activan al instante, algo fundamental para realizar movimientos ultrarrápidos en juegos de disparos en primera persona como Valoraciónor Overwatch. ❌Una presión más suave provoca un ligero retraso, por lo que solo es adecuada para aventuras de ritmo más lento. Comentarios ✅Emite una señal táctil o sonora para indicar a los jugadores que la entrada se ha registrado. ❌Da una sensación imprecisa, como si se pulsara una almohadilla blanda, lo que puede afectar a la precisión en momentos de tensión. Durabilidad ✅Resiste millones de clics: imagínate años de uso intensivo en videojuegos. ❌La goma se desgasta más rápido, sobre todo si se golpea constantemente.

Me impresionó de verdad lo mucho que mejoró mi puntería en los juegos de disparos en primera persona tras cambiar a un teclado con interruptores lineales. De repente, cada movimiento se sentía más preciso y cada combinación de golpes daba en el blanco sin fallar. Conmutadores ópticos, como en muchas placas de Razer, reducir aún más la latencia (ideal para el juego competitivo, donde cada milisegundo cuenta).

Y no te olvides de los híbridos o interruptores de perfil bajo de primera categoría. Son más silenciosas que las teclas mecánicas tradicionales, pero conservan la sensación táctil, lo cual es perfecto si quieres jugar a altas horas de la noche sin despertar a nadie en casa.

Una analogía para simplificarlo

Imagina la mecánica como la cuerda de una guitarra bien afinada: nítida y sensible a cada pulsación. La membrana se parece más a un pad de batería: amortiguada y suave, menos definida, pero sigue siendo funcional.

Tomar la decisión

Los jugadores competitivos que buscan ventajas de una fracción de segundo suelen decantarse por los teclados mecánicos. En cambio, los jugadores ocasionales o quienes se encuentran en espacios tranquilos pueden considerar que el precio asequible y el silencio de los teclados de membrana son una buena alternativa.

2. Tipos de interruptores mecánicos

Tipo de interruptor Descripción Ejemplos (teclados) Sensación y sonido Ideal para Lineal Tecla suave y silenciosa, sin resistencia al pulsar. Ideal para pulsaciones rápidas y repetitivas. HyperX Alloy Rise 75 (HyperX Red), Razer BlackWidow V4 (Razer Yellow), Corsair K70 RGB PRO (Cherry MX Speed), Alienware RGB 510K (Cherry MX Low Profile Red), Turtle Beach Vulcan II (TITAN II Linear) Silencioso o casi silencioso, con un funcionamiento muy suave. Juegos de disparos en primera persona, juegos de acción, estilos de juego trepidantes. Táctil Ofrece una pequeña resistencia en el punto de accionamiento que proporciona una sensación de respuesta sin producir un clic. Logitech G413 SE (Romer-G táctil), Turtle Beach Vulcan II (TITAN II táctil), Logitech G915 TKL (GL táctil) Se nota bastante el bache, es silencioso pero responde bien. Estrategia, juegos de rol, jugabilidad equilibrada con acciones deliberadas. Clicky Una sensación táctil acompañada de un clic audible. Ruidoso, pero satisfactorio. Razer BlackWidow V4 (Razer Green), Logitech G915 TKL (GL Clicky), Cherry MX Board 3.0 S (Cherry MX Blue) Sonoro y con chasquidos; nítido y con buen tacto. Juegos de mecanografía y de ritmo; usuarios a los que les gusta recibir retroalimentación sonora. Efecto Hall / Óptico Utiliza sensores magnéticos u ópticos para un accionamiento personalizable y una respuesta ultrarrápida. SteelSeries Apex Pro Mini (OmniPoint 2.0), SteelSeries Apex Pro TKL (OmniPoint 3.0), Razer Huntsman Mini (Razer Optical) Sensación ajustable; ultrarrápida, suave y con mínima resistencia. Los deportes electrónicos, el juego híbrido o cualquier persona que necesite velocidad y precisión milimétricas.

3. Tamaño y distribución del teclado

El tamaño del teclado influye en la disposición de tu escritorio y en tu forma de jugar. Estas son las opciones que debes tener en cuenta:

Teclados de tamaño completo: Teclado numérico, todas las teclas y máximo potencial para macros. Ideal para juegos MMO o configuraciones orientadas a la productividad.

Teclado numérico, todas las teclas y máximo potencial para macros. Ideal para juegos MMO o configuraciones orientadas a la productividad. Sin teclado numérico (TKL): Olvídate del teclado numérico, gana espacio para el ratón y reduce el recorrido de la mano: ideal para la acción trepidante de los juegos de disparos en primera persona.

Olvídate del teclado numérico, gana espacio para el ratón y reduce el recorrido de la mano: ideal para la acción trepidante de los juegos de disparos en primera persona. Teclados al 60 %: Minimalista, portátil, ultrarrápido. Se prescinde de algunas teclas, pero se gana en libertad. Más información sobre el Los 60 mejores teclados para juegos si buscas opciones compactas y de alto rendimiento.

Me di cuenta de cuánto espacio me dejaba libre en el escritorio un teclado al 60 %. Los movimientos del ratón se volvieron más fluidos, dejé de tener calambres en la muñeca y, de repente, mi configuración parecía sacada de un estudio profesional de esports.

La distribución también influye en el flujo de trabajo. Un teclado de tamaño completo es insuperable si escribes documentos, editas hojas de cálculo o programas, ya que tienes los atajos y las macros al alcance de la mano. Un teclado TKL o del 60 % te obligará a reasignar teclas o a utilizar las filas de teclas de función, pero la ganancia en velocidad a la hora de jugar merece la pena.

Diseño Descripción Ventajas y desventajas Ideal para Impacto en el escritorio y la comodidad A tamaño completo Incluye todo: teclado numérico, fila de teclas de función, teclas de flecha y grupo de teclas de navegación. Incluye todas las teclas; ideal para realizar cálculos, pero es la que más espacio ocupa. Profesionales de la introducción de datos, gamers con escritorios amplios o que necesitan un equipo con todas las prestaciones. Puede reducir el espacio en el escritorio y limitar el rango de movimiento del ratón. Sin teclado numérico (TKL) Prescinde del teclado numérico para lograr un diseño más compacto, pero conserva las flechas y las teclas de navegación. Libera espacio para mover el ratón; puede que no guste a quienes suelen usar el teclado numérico. Jugadores con equipos estándar, aficionados a los juegos de disparos en primera persona y cualquiera que busque un equilibrio. Mantiene las manos más juntas, lo que ofrece una mejor ergonomía y mayor libertad de movimiento del ratón. 60% Se reduce a letras, números y modificadores. Se accede a las funciones y flechas mediante combinaciones de teclas. Ultracompacto y portátil; requiere un dominio rápido. Minimalistas, viajeros y gamers con escritorios reducidos. Reduce el alcance; ideal para espacios reducidos o para uso portátil. 75% Formato compacto con las flechas conservadas y la fila de funciones reducida. Una solución inteligente: ofrece lo esencial en un espacio reducido. Usuarios de dispositivos híbridos que buscan la practicidad sin llegar al minimalismo extremo. Ofrece comodidad y ahorra espacio: ideal para configuraciones de gaming equilibradas.

4. Conectividad

Los teclados con cable son una apuesta segura si lo que buscas es velocidad pura – Sin retrasos, sin pilas, sin interrupciones. Antes, la conexión inalámbrica solía dar problemas de retrasos, pero la tecnología moderna es casi tan rápida como la conexión por cable y, además, mantiene tu puesto de juego ordenado.

Me ha sorprendido lo fluido que resulta ahora jugar a juegos inalámbricos. Al usar un teclado inalámbrico para videojuegos de gama alta, podía relajarme en el sofá y seguir captando cada disparo a la perfección. HyperSpeed u otras tecnologías inalámbricas de baja latencia hacen que esta sea una opción viable incluso para los jugadores de competición.

Un consejo:Comprueba la duración de la batería, las opciones de carga y si el teclado te permite jugar mientras se carga. Algunas tarjetas inalámbricas pierden la conexión cuando están enchufadas, lo cual resulta molesto si te olvidas de cargarlas.

Aspecto Con cable Inalámbrico Conexión Conexión USB directa al ordenador: sin interferencias en la señal. Funciona con 2,4 GHz o Bluetooth; los modelos más recientes rivalizan con la capacidad de respuesta de los dispositivos con cable. Rendimiento Ultrafíable y sin ningún retraso en la respuesta; ideal para juegos de alta intensidad, como los FPS. Casi sin retrasos gracias a una tecnología de primera (por ejemplo, Logitech Lightspeed), aunque sigue quedando un poco por detrás en partidas ultracompetitivas. Comodidad Siempre encendido: no hace falta cargarlo, pero los cables pueden abarrotar tu escritorio. Una configuración sencilla que ofrece mayor flexibilidad, ideal especialmente para quienes utilizan varios dispositivos y para los minimalistas. Duración de la batería No necesita pilas. Es necesario recargarla o cambiarle la pila; la duración varía según el modelo y la intensidad de la luz. Evolución de la latencia Siempre fiable: la mejor opción en cuanto a capacidad de respuesta. Los modelos inalámbricos más antiguos presentaban un retraso en la respuesta; ahora, este se ha reducido casi a cero en los modelos de gama alta. Ideal para Jugadores competitivos que exigen precisión y no aceptan concesiones. Jugadores ocasionales o moderados, aficionados a los dispositivos inalámbricos o quienes la combinen con un ratón ergonómico ratón para juegos.

5. Características que realmente importan

Un teclado no es solo teclas. Fíjate en:

RGB personalizable : Pistas visuales, una mayor inmersión o, simplemente, presumir de tu equipo.

: Pistas visuales, una mayor inmersión o, simplemente, presumir de tu equipo. Teclas programables y macros : Imprescindible para los MMO, los MOBA o cualquier juego con combos complejos.

: Imprescindible para los MMO, los MOBA o cualquier juego con combos complejos. Ajustes de accionamiento y disparadores rápidos : Ajusta la velocidad de respuesta de las teclas. Es un cambio sutil, pero tiene un gran impacto en los juegos de disparos en primera persona.

: Ajusta la velocidad de respuesta de las teclas. Es un cambio sutil, pero tiene un gran impacto en los juegos de disparos en primera persona. Ergonomía: Los reposamuñecas, los diseños inclinados y los teclados más ligeros reducen la fatiga.

Los mejores teclados de Razer clavan esta combinación. Snap Tap, los diales multifunción y los interruptores ópticos hacen que la experiencia de juego sea instantánea. Me encantó lo rápido que me adapté: las pulsaciones empezaron a parecerme instintivas, casi como si mis manos estuvieran leyendo el juego en lugar de al revés.

Algunos teclados van más allá con conmutadores de intercambio en caliente o accionamiento ajustable, lo que te permite cambiar las teclas sobre la marcha. Es una exageración para los jugadores ocasionales, pero para alguien que alterna entre juegos de disparos en primera persona, MMO y escribir, supone un cambio radical.

6. Durabilidad y mantenimiento

Los teclados para videojuegos son una inversión. Elige con cuidado y presta atención a:

Teclas : PBT o ABS. El PBT dura más, no se deforma y tiene un tacto sólido.

: PBT o ABS. El PBT dura más, no se deforma y tiene un tacto sólido. Calidad de fabricación : Frentes de aluminio, parte trasera de plástico macizo, cables trenzados.

: Frentes de aluminio, parte trasera de plástico macizo, cables trenzados. Baterías inalámbricas: Comprueba la duración de la batería y las opciones de carga: no hay nada peor que quedarse sin batería en el teclado en mitad de una partida.

La limpieza también es importante. Las teclas extraíbles o los diseños resistentes al agua facilitan el mantenimiento a largo plazo. Incluso la iluminación RGB puede acumular polvo, por lo que basta con pasar un paño o usar aire comprimido para notarse la diferencia. Para alargar la vida útil de tu teclado para juegos, sigue estos pasos en Cómo limpiar un teclado.

7. Software y personalización

Qué aporta

Programas como Razer Synapse o Logitech G Hub permiten ajustar con precisión la iluminación, las macros y la configuración de teclas: control total en un solo lugar.

Ventajas destacadas

Macros : Convierte las acciones típicas de los juegos de disparos en primera persona —recargar, agacharse, disparar— en un solo toque para ejecutarlas al instante.

: Convierte las acciones típicas de los juegos de disparos en primera persona —recargar, agacharse, disparar— en un solo toque para ejecutarlas al instante. Fijaciones: Reasigna las teclas para adaptarlas a tus hábitos o a las particularidades de cada juego, optimizando así cada sesión.

Impulso a la personalización

Convierte un teclado en un arma a medida: precisión personalizada para cada estilo de juego.

8. Anti-ghosting y N-Key Rollover

Lo esencial

Anti-ghosting : Evita que se pierdan comandos cuando se pulsan varias teclas a la vez, como al desplazarse lateralmente y saltar en los juegos de disparos en primera persona, sin que se pierda ninguno.

: Evita que se pierdan comandos cuando se pulsan varias teclas a la vez, como al desplazarse lateralmente y saltar en los juegos de disparos en primera persona, sin que se pierda ninguno. N-Key Rollover (NKRO): Registra cada pulsación, sin límite de teclas: ideal para el caos de las teclas múltiples.

Cómo se desarrolla

El «ghosting» hace que se salte un salto al correr y disparar. El «anti-ghosting» lo soluciona; el NKRO permite combinar a la perfección correr, disparar y recargar en el frenético mundo de los juegos de disparos en primera persona.

Por qué es innegociable

Garantiza una respuesta precisa en cada movimiento, algo esencial para los juegos rápidos y frenéticos en los que cada acción cuenta.

9. Consideraciones específicas del juego

Esto es lo que debes tener en cuenta, según el tipo de juegos a los que juegues:

FPS : Lo que buscas es velocidad y precisión. Lo más importante son unas teclas de recorrido corto y gran capacidad de respuesta, así como un movimiento mínimo de las manos.

: Lo que buscas es velocidad y precisión. Lo más importante son unas teclas de recorrido corto y gran capacidad de respuesta, así como un movimiento mínimo de las manos. Juego multijugador masivo en línea/Arena de batalla multijugador en línea : Las macros y las teclas programables adicionales son lo más importante. Los teclados de tamaño completo destacan, pero incluso los teclados compactos pueden dar la talla con un buen software.

: Las macros y las teclas programables adicionales son lo más importante. Los teclados de tamaño completo destacan, pero incluso los teclados compactos pueden dar la talla con un buen software. Informal/con mucho trabajo de mecanografía: La comodidad por encima de la velocidad. Los teclas de pulsación suave, el diseño ergonómico y la respuesta sensible de las teclas hacen que las sesiones prolongadas resulten muy cómodas.

Noté la diferencia al instante al cambiar de una tabla económica a una teclado mecánico específico para videojuegos. Incluso las pequeñas mejoras en el recorrido de las teclas y el accionamiento hacen que los disparos a la cabeza, los combos y la ejecución de macros sean más fluidos, rápidos y mucho más precisos.

Conclusión

Elegir elel mejor teclado para juegos todo se reduce a los interruptores, la distribución, el tipo de conexión y las características específicas para juegos. Ya se trate de un modelo mecánico de gama alta o de un teclado para juegos de Logitech de confianza, el objetivo es el mismo: una experiencia de juego rápida, precisa y cómoda. Para asegurarte de que el teclado que elijas se adapte a tu estilo de reacción, un Comparación entre interruptores táctiles, lineales y con clic desglosa las características específicas de cada tipo para ayudarte a encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad y respuesta.

El teclado adecuado no solo te sigue el ritmo, sino que te hace mejorar. Tus manos, tus reacciones y tu experiencia se vuelven más precisas. Lo noté de inmediato: la diferencia entre ir a tientas y hacerlo a la perfección suele residir simplemente en las teclas que tienes bajo los dedos.

Con el teclado adecuado, podrás pasar de sesiones maratonianas de escritura a incursiones en MMO y partidas de FPS de alto nivel sin perder el ritmo. Por eso merece la pena invertir en un teclado para juegos de calidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado para videojuegos?

El «mejor» teclado para juegos depende de las necesidades de cada uno, pero el SteelSeries Apex Pro suele encabezar las listas. Sus interruptores mecánicos ajustables, su rápida respuesta y su diseño resistente lo convierten en una opción ideal para todo tipo de juegos. Si buscas opciones económicas, el Logitech G413 SE es una apuesta segura, mientras que a los aficionados al RGB les encanta el Turtle Beach Vulcan II.

¿Cómo se utilizan el teclado y el ratón en Xbox Cloud Gaming?

Xbox Cloud Gaming admite el uso de teclado y ratón en algunos títulos. Conéctalos a tu dispositivo (puede ser por USB o Bluetooth) y, a continuación, inicia el juego a través del navegador o la aplicación. Comprueba primero la compatibilidad del juego, ya que no todos lo admiten. Ajusta la configuración dentro del juego para disfrutar de un control fluido.

¿Cuál es el teclado para juegos más rápido?

El Corsair K70 RGB PRO se proclama el «más rápido» gracias a sus interruptores mecánicos Cherry MX Speed (activación a 1,2 mm) y una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz. Es una bestia con cable diseñada para entradas rápidas, perfecta para juegos de disparos que exigen reflejos rápidos como Valorant.

¿Cómo desactivar el modo de juego en el teclado?

Para desactivar el modo de juego, consulta el manual; normalmente se hace mediante una combinación de teclas como Fn + una tecla F (por ejemplo, Fn + F8 en los teclados Razer). Algunos utilizan programas como Logitech G Hub o SteelSeries Engine para desactivarlo. Busca el icono de un candado.

¿Cuál es la diferencia entre un teclado para videojuegos y un teclado normal?

Los teclados para videojuegos incluyen extras como interruptores mecánicos para mayor velocidad, iluminación RGB para darle un toque de estilo y teclas de macro específicas para accesos directos. Los teclados normales se limitan a lo básico: suelen ser de membrana y sin florituras. Los teclados para videojuegos dan prioridad a la capacidad de respuesta y a la durabilidad.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un teclado para juegos?

Busca teclados con interruptores mecánicos estándar, una distribución cómoda (TKL, tamaño completo) y una construcción robusta (aluminio, teclas de PBT). Las funciones adicionales como la iluminación RGB, la tecnología anti-ghosting y la personalización mediante software son el broche de oro. Adáptalo a tu estilo de juego: velocidad para los shooters, macros para los RPG.

¿Cuál es el mejor teclado para jugar a Fortnite?

El HyperX Alloy Rise 75 destaca en Fortnite gracias a sus rápidos interruptores lineales, la libertad que ofrece la conexión inalámbrica y su diseño compacto al 75 %, ideal para construir y luchar con rapidez. Su personalización RGB ayuda a identificar las teclas asignadas, lo que mejora la fluidez del juego.