Los 9 mejores teclados Corsair en cuanto a velocidad, estilo y rendimiento en 2025

Lo mejorCorsair Este teclado ofrece una combinación de precisión, velocidad y calidad de fabricación que lo distingue en el mercado de los videojuegos y entre los aficionados.

Corsair Los teclados son conocidos por su tiempos de respuesta ultrarrápidos que superan a muchas otras marcas, lo que las convierte en la opción preferida de los jugadores competitivos en el sector de los periféricos para videojuegos.

Esta guía destaca las mejores opciones en CorsairLa gama de productos, desde modelos insignia repletos de prestaciones de alta gama hasta opciones de teclados para juegos asequibles en distintos rangos de precios que, aun así, ofrecen un rendimiento excelente. Si estás listo para actualizar tu equipo, esta lista te ayudará a elegir el mejor Corsair un teclado para que cada pulsación cuente.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados Corsair

He probado una gran variedad de Corsair teclados, y estos tres destacaron sistemáticamente como los mejores en diferentes categorías en lo que respecta al precio, el hardware y la personalización. Cada uno de ellos combina una calidad de fabricación de primera, teclas sensibles y funciones de personalización que marcan una verdadera diferencia en el uso diario.

Aquí tienes un breve resumen de nuestras mejores recomendaciones para Corsair teclados:

Teclado óptico-mecánico Corsair K100 RGB – Este es, sin lugar a dudas, el teclado más avanzado del Corsair gama. Combina interruptores óptico-mecánicos ultrarrápidos con un Frecuencia de sondeo de 8 000 Hz para una respuesta casi instantánea, lo que lo convierte en el dispositivo ideal para los juegos competitivos. Teclado de membrana Corsair K55 RGB PRO – Si buscas una buena relación calidad-precio sin renunciar a la calidad, este modelo es lo que necesitas. Sus teclas silenciosas y sensibles lo hacen perfecto para espacios compartidos, mientras que las zonas RGB personalizables le dan un toque personal. Teclado mecánico magnético Corsair K70 MAX RGB – Sin duda, el teclado de Corsair más innovador que he probado. Sus interruptores magnético-mecánicos te permiten ajustar el punto de activación de cada tecla, lo que te ofrece un control total sobre la respuesta del teclado.

Para conocer a fondo estos teclados, su rendimiento y sus características, pasemos a las secciones siguientes, donde se presentan los nueve el mejorCorsair teclados.

Los 9 mejores teclados de Corsair

Corsair se ha labrado una sólida reputación por fabricar teclados que combinan rendimiento, durabilidad y estilo.

En la siguiente sección encontrarás el Los 9 mejores teclados de Corsair disponibles, lo que te facilita elegir el que mejor se adapte a tu configuración de juego o de trabajo.

1. Teclado óptico-mecánico Corsair K100 RGB [El mejor teclado de Corsair en general]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Corsair OPX Óptico-mecánico Formato A tamaño completo Rango de accionamiento Recorrido de accionamiento de 1,0 mm, recorrido total de 3,2 mm Conectividad Con cable (paso de USB 3.0) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 470 mm x 166 mm x 38 mm

The Corsair K100 RGB es una auténtica bestia diseñada para los gamers que buscan un rendimiento de primera categoría y personalización. Incorpora Corsair OPX interruptores óptico-mecánicos para una respuesta ultrarrápida e incluye una rueda de control multifunción iCUE específica, lo que te ofrece un control sin igual sobre el contenido multimedia, las macros y los ajustes durante el juego.

Con una fabricación de primera calidad que combina un marco de aluminio con iluminación RGB por tecla, este teclado es perfecto tanto para la precisión como para la estética. Además, cuenta con un frecuencia de sondeo de hasta 8.000 Hz gracias a la tecnología AXON Hyper-Processing de Corsair, lo que garantiza que las entradas se registren más rápido que nunca. Si quieres mejorar tu experiencia de juego con nosotros, te recomiendo que lo combines con uno de los los mejores monitores para videojuegos.

Para quienes valoran un control avanzado, tiempos de respuesta ultrarrápidos y un conjunto de funciones que va más allá de lo básico, el K100 destaca como una de las mejores opciones de la gama de Corsair.

Ventajas Contras ✅ Interruptores OPX ultrarrápidos para una respuesta inmediata al pulsar las teclas. ✅ Rueda de control iCUE específica para una mayor funcionalidad. ✅ El resistente marco de aluminio garantiza una fiabilidad duradera. ✅ Iluminación RGB por tecla con amplias opciones de personalización. ✅ Espaciado cómodo entre las teclas para sesiones prolongadas de escritura y videojuegos. ✅ Almacenamiento integrado de perfiles para macros y ajustes de iluminación. ❌ El precio es un poco elevado, pero las funciones premium lo justifican.

Veredicto final:The K100 ofrecevelocidad y control de vanguardia gracias a sus teclas ópticas y a la rueda iCUE, lo que lo convierte en uno de los teclados más versátiles del mercado. Si te tomas en serio los videojuegos o la creación de contenidos, este es sin duda uno de los mejores Corsair los mejores teclados que puedes encontrar.

2. Teclado de membrana Corsair K55 RGB PRO [El mejor teclado Corsair económico]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Membrana Formato A tamaño completo Rango de accionamiento Accionamiento estándar de la membrana Conectividad USB con cable Teclas ABS de serie Iluminación Retroiluminación RGB por zonas Dimensión 481mm x 167mm x 36mm

The Corsair K55 RGB PRO es una opción ideal para gamers y usuarios ocasionales que buscan un teclado fiable sin gastarse una fortuna. Su interruptores de membrana ofrecen una experiencia de escritura más silenciosa y suave, sin renunciar a unos tiempos de respuesta rápidos para los videojuegos. Con teclas de macro específicas, retroiluminación RGB dinámica, yresistencia a los derrames, es un teclado práctico y elegante para el uso diario. Además, es ligero y muy fácil de transportar, lo que lo hace perfecto para configuraciones de escritorio móviles o compactas.

Ofrece teclas específicas para multimedia y teclas de macro, algo poco habitual en este rango de precios, lo que lo convierte en uno de los los mejores teclados para videojuegos para el uso diario.

La incorporación de controles multimedia específicos y funciones de macro personalizables mejora la facilidad de uso tanto para el trabajo como para el ocio, mientras que el reposamanos desmontable aporta mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.

Aunque se trata de una opción económica, incluye funciones programables teclas multimedia, lo que te permite controlar rápidamente el audio o las macros sobre la marcha.

Ventajas Contras ✅ Teclas de membrana silenciosas, ideales para espacios compartidos. ✅ Teclas de macro específicas para comandos personalizados rápidos. ✅ Diseño resistente y a prueba de salpicaduras para mayor seguridad. ✅ Ligero y portátil, ideal para instalaciones pequeñas. ✅ Iluminación RGB por zonas para darle un toque de estilo. ✅Fácil configuración «plug-and-play» con compatibilidad con Corsair iCUE. ❌ Carece de la rapidez de respuesta y la sensación táctil de los interruptores mecánicos, pero sigue ofreciendo un buen rendimiento para el juego ocasional.

Veredicto final:Si estás buscando un teclado económico que combina rendimiento y prestaciones, el K55 RGB PRO es una excelente opción para iniciarse en la gama de Corsair. Resulta especialmente atractiva si lo que buscas es un una experiencia de escritura silenciosa y cómoda con la personalización justa para jugar y trabajar.

3. Teclado mecánico magnético CORSAIR K70 MAX RGB [Lo mejor en tecnología de conmutadores de última generación]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Magnético-mecánico (ajustable) Formato A tamaño completo Rango de accionamiento De 0,4 mm a 3,6 mm (ajustable) Conectividad Con cable USB-C Teclas PBT de doble inyección, resistente Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 444 mm x 166 mm x 40 mm

The Corsair K70 MAX RGB amplía los límites de lo que puede hacer un teclado para videojuegos gracias a su interruptores magnético-mecánicos. Estos interruptores permiten accionamiento regulable, lo que te permite ajustar la sensibilidad de las teclas a tu gusto, tanto si necesitas una respuesta ultrarrápida para jugar como si prefieres una sensación más pausada al escribir. En combinación con iluminación RGB por tecla, fabricación de aluminio de alta calidad, ymemoria integrada para perfiles, ofrece una personalización sin igual para los mejores juegos para PC.

Me encanta especialmente cómo el Tecnología Rapid Trigger cambia la sensación que producen los juegos de ritmo trepidante; es casi como si el teclado se anticipara a mi siguiente movimiento. El Integración con iCUE Para mí, este es otro punto fuerte, ya que puedo ajustar todo, desde la iluminación hasta la configuración de rendimiento, sin complicaciones. También me gustan las teclas de PBT de doble inyección, que conservan su textura y aspecto incluso tras largas sesiones de juego. Da la sensación de que Corsair ha diseñado este teclado pensando en jugadores como yo, aquellos que buscamos velocidad, control y calidad duradera, todo en uno.

Ventajas Contras ✅ Interruptores magnético-mecánicos con accionamiento personalizable para un control óptimo. ✅ RGB por tecla con amplias opciones de personalización en iCUE. ✅ El resistente marco de aluminio garantiza un rendimiento duradero. ✅ Memoria integrada para guardar varios perfiles para juegos y trabajo. ✅ Reposamuñecas cómodo para un uso prolongado. ✅ Respuesta fluida y rápida, perfecta para el juego competitivo. ❌ Su precio es más elevado que el de la mayoría de los teclados para videojuegos, pero la innovación y la calidad de fabricación hacen que merezca la pena.

Veredicto final:Si eres un jugador o un aficionado a los ordenadores al que le encanta personalizar cada detalle de su teclado, el K70 MAX RGB ofrece. Su tecnología de vanguardia interruptores magnéticos ofrece un nivel de control y personalización que no encontrarás en los teclados estándar, lo que lo convierte en una de las opciones más avanzadas que ofrece Corsair.

4. Teclado mecánico sin teclado numérico Corsair K70 PRO TKL RGB [Ideal para el juego de competición]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Efecto Hall magnético MGX Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento De 0,4 mm a 3,6 mm (ajustable) Conectividad Con cable USB-C Teclas ABS de doble inyección Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 360 mm x 164 mm x 40 mm

The Corsair K70 PRO TKL está diseñado para jugadores competitivos exigentes que buscan precisión y velocidad. Cuenta con Interruptores magnéticos de efecto Hall MGX prelubricados en el panel principal, lo que permite a los jugadores controlar con precisión la sensibilidad de las teclas para diferentes juegos, mientras que el Las teclas de función y las teclas no principales utilizan interruptores mecánicos MLX que no son ajustables. Su diseño sin teclado numérico (TKL) libera espacio en el escritorio y facilita su transporte a los torneos, mientras que las tecnologías Rapid Trigger y SOCD garantizan una respuesta ultrarrápida y fiable durante las partidas más reñidas.

Ya he usado teclados TKL anteriormente, pero este me parece diferente. Su capacidad de respuesta y sus opciones de personalización marcan una diferencia notable en las partidas competitivas. El cable USB-C desmontable mejora la portabilidad, y la estructura es muy sólida, lo que me da confianza cuando viajo para asistir a eventos.

También me gusta que la iluminación RGB por tecla se pueda personalizar rápidamente a través de iCUE, lo que me permite configurar perfiles según los juegos a los que juego. El equilibrio entre comodidad y rendimiento es perfecto, lo que hace que las sesiones largas se hagan sin esfuerzo.

Si estás pensando en comprar un Corsair K70, te recomiendo que sigas este consejo: combina tu teclado con el los mejores auriculares de Corsair para una configuración totalmente sincronizada. Es perfecto para los jugadores que buscan un teclado compacto y de alto rendimiento, listo para su uso en torneos.

Ventajas Contras ✅ Interruptores magnéticos MGX prelubricados con accionamiento personalizable para una experiencia de juego ultraprecisa. ✅ Rapid Trigger y SOCD para una capacidad de respuesta de nivel competitivo. ✅ El diseño TKL lo hace ideal para viajar y deja más espacio para el ratón. ✅ Fabricación resistente y apta para torneos. ✅ Iluminación RGB por tecla con amplias opciones de personalización en iCUE. ✅ Rendimiento constante tanto para jugar como para el uso diario. ❌ No tiene teclado numérico, pero es algo intencionado para facilitar su transporte y ahorrar espacio en el escritorio.

Veredicto final:Este teclado está diseñado para los eSports y el juego competitivo, y te ofrece velocidad, precisión y portabilidad sin sacrificar la calidad de fabricación ni la estética.

5. Teclado mecánico con cable para juegos Corsair K70 RGB PRO [Lo mejor para un rendimiento óptimo]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cherry MX RGB Rojo Formato A tamaño completo Rango de accionamiento dos mil milímetros Conectividad Con cable USB-C Teclas PBT de doble inyección PRO Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 444 mm x 166 mm x 40 mm

The Corsair K70 RGB PROes unun potente vehículo de tamaño normal para los jugadores que buscan el máximo de funciones y comodidad en un solo teclado. Viene equipado con Interruptores Cherry MX RGB Rojo lineales, conocidos por su accionamiento ultrarrápido y suave, y un Frecuencia de muestreo de 8 000 Hz para una entrada de latencia ultrabaja.

The Teclas PRO de PBT de doble inyección y gran durabilidad resistir el desgaste, y el reposamanos desmontable de tacto suave ofrece comodidad durante todo el día, lo que convierte a este teclado en la opción ideal tanto para largas sesiones de juego como para el trabajo diario.

Con su reposamuñecas de tacto suave y su práctico teclas multimediaEste teclado combina funciones para juegos competitivos con la facilidad de uso en el día a día.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores Cherry MX Red ofrecen una pulsación suave y sensible, ideal para jugar. ✅ La tecnología Hyper-Polling de 8.000 Hz garantiza una latencia increíblemente baja para el juego competitivo. ✅ Las teclas de doble inyección de PBT resisten el desgaste y conservan su textura con el paso del tiempo. ✅ El reposamanos desmontable de tacto suave aporta comodidad ergonómica para un uso prolongado. ✅ Estructura de aluminio resistente que aporta un tacto de alta calidad y una larga vida útil. ✅ Iluminación RGB por tecla con el software iCUE para una personalización total. ❌ Es más grande que los modelos TKL, pero eso significa que ofrece todas las funciones de un teclado de tamaño completo y un teclado numérico.

Veredicto final:The K70 RGB PRO Ofrece un rendimiento de primera categoría para quienes buscan un teclado de tamaño completo que no renuncie a la comodidad, la velocidad ni la durabilidad. Es perfecto para gamers y usuarios de PC que valoran los interruptores sensibles, la fiabilidad a largo plazo y una fabricación de alta calidad.

6. Teclado mecánico inalámbrico RGB Corsair K65 Plus (75 %) [Lo mejor en versatilidad inalámbrica]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor MLX Red (prelubricado) Formato 75 % (Compacto) Rango de accionamiento dos mil milímetros Conectividad Bluetooth, conexión inalámbrica de 2,4 GHz, USB-C Teclas Impresión por sublimación sobre PBT Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 320 mm x 135 mm x 40 mm

The Corsair K65 Plus Wireless ofrece una impresionante combinación de diseño compacto y conectividad flexible que me pareció increíblemente práctica. Su 75 % diseñoEs perfecta: ahorra espacio en el escritorio y, al mismo tiempo, permite acceder fácilmente a teclas esenciales como las flechas y las de navegación. Para mí, este equilibrio la hace ideal tanto para jugar como para el trabajo diario, sin que resulte incómoda.

El cambio entre dispositivos fue muy fluido gracias a su conectividad de triple modo. Ya fuera utilizando el Bluetooth para mi tableta, 2,4 gigahercios sin cables para jugar, o Bus serie universal tipo C En el caso de las tareas con cable, la experiencia resultó fluida y sin complicaciones.

A diferencia de los teclados con membrana de goma, los interruptores lineales MLX Red, que vienen prelubricados, ofrecen un tacto suave y sensible, mientras que las teclas de PBT con impresión por sublimación mantienen su buen aspecto con el paso del tiempo, ya que resisten el desgaste y no se vuelven brillantes.

Ventajas Contras ✅ El diseño del 75 % ahorra espacio sin prescindir de las teclas de flecha y de navegación. ✅ Múltiples opciones de conectividad (Bluetooth, 2,4 GHz, USB-C por cable). ✅ Los interruptores MLX Red prelubricados ofrecen una escritura fluida y con gran capacidad de respuesta. ✅ El diseño de intercambio en caliente te permite personalizar los interruptores con facilidad. ✅ Las teclas de PBT con impresión por sublimación no se decoloran y conservan su textura. ✅ Excelente autonomía de la batería inalámbrica con soporte para carga rápida. ❌ Es un poco más pesado que los teclados ultracompactos, pero las funciones adicionales hacen que merezca la pena.

Veredicto final:Esta es una de las los teclados inalámbricos más versátiles in Corsairgama de, lo que te ofrece el fLibertad para cambiar de dispositivo sin perder rendimiento. Su diseño compacto, sus interruptores de respuesta fluida y sus teclas de larga duración lo convierten en la opción perfecta para gamers y profesionales que necesitan flexibilidad.

7. Teclado óptico-mecánico Corsair K65 PRO Mini RGB al 65 % [Lo mejor para dispositivos ultracompactos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Corsair OPX Óptico-mecánico Formato 65 % (ultracompacto) Rango de accionamiento un milímetro Conectividad Con cable USB-C Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 294 mm x 105 mm x 40 mm

The Corsair K65 PRO Mini ofrece un gran rendimiento a pesar de su reducido tamaño, y me ha impresionado de verdad lo práctica que resulta tanto para jugar como para el uso diario. Su diseño al 65 % libera mucho espacio en el escritorio, lo cual es ideal si te gusta tener una configuración más despejada o necesitas espacio adicional para movimientos amplios del ratón. Incluso en su diseño compacto, mantiene a mano teclas esenciales como las flechas y los atajos, para que no te sientas limitado al alternar entre el trabajo y el ocio.

Lo que más me gusta de este teclado es la forma en que combina velocidad y resistencia. Los interruptores óptico-mecánicos OPX ofrecen una respuesta ultrarrápida ideal para los juegos competitivos, mientras que el Iluminación RGB por tecla controlada mediante el software iCUE de Corsair ofrece un amplio abanico de opciones de personalización. Además, las teclas de doble inyección de PBT le confieren un tacto sólido y de alta calidad, diseñadas para resistir innumerables sesiones.

Ventajas Contras ✅ El diseño, con un 65 % de espacio, aprovecha al máximo la superficie del escritorio sin prescindir de las teclas de flecha. ✅ Los interruptores ópticos OPX ofrecen una respuesta ultrarrápida para el juego competitivo. ✅ Muy fácil de transportar y ligero, ideal para llevarlo a cualquier parte. ✅ Las teclas de PBT de doble inyección son resistentes a la decoloración y al desgaste. ✅ Iluminación RGB personalizable con una profunda integración con iCUE. ✅ Cable USB-C desmontable para mayor comodidad y facilidad de transporte. ❌ No hay una fila de funciones específicas, aunque las macros ayudan a compensar esta carencia.

Veredicto final:Si necesitas un teclado portátil pero de alto rendimiento, el K65 PRO Mini da en el clavo. Su diseño compacto, sus interruptores de alta calidad y sus funciones personalizables la convierten en una auténtica potencia para los jugadores que buscan velocidad y eficiencia.

8. Corsair K60 RGB sin teclado numérico Teclado [La mejor relación calidad-precio: TKL óptico-mecánico]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Corsair MLX Red (prelubricado) Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 1,9 milímetros Conectividad Con cable USB-C Teclas ABS Iluminación RGB por tecla con integración de iCUE Dimensión 360 mm x 164 mm x 40 mm

The Corsair K60 RGB El modelo sin teclado numérico logra un equilibrio perfecto entre rendimiento y precio asequible, y creo que es una opción excelente si buscas un teclado para juegos de calidad sin gastarte una fortuna. Su teclado Corsair prelubricado Interruptores rojos MLX Se nota suave al tacto y es sensible, lo que hace que tanto jugar como escribir durante largos periodos de tiempo resulte cómodo.

También me gusta la capa insonorizante integrada, que reduce notablemente el ruido de las pulsaciones (una gran ventaja si trabajas o juegas en un espacio compartido). El diseño compacto TKL libera más espacio en el escritorio, mientras que el dial específico para el control multimedia ofrece una práctica función que permite ajustar el volumen y la reproducción sin salir del juego.

Ventajas Contras ✅Los interruptores rojos MLX prelubricados ofrecen una pulsación suave y silenciosa. ✅El diseño compacto TKL ahorra espacio en el escritorio sin dejar de ofrecer acceso a las funciones clave. ✅La capa insonorizante reduce el ruido de las teclas en entornos compartidos. ✅El dial de control multimedia específico facilita el ajuste del volumen. ✅Integración completa con iCUE para la personalización de la iluminación y las macros. ✅Una opción asequible para iniciarse en el mundo de los teclados óptico-mecánicos para juegos. ❌Las teclas de ABS dan una sensación menos lujosa que las de PBT, pero siguen siendo resistentes teniendo en cuenta su precio.

Veredicto final:The K60 RGB sin teclado numérico Es un teclado mecánico ideal para principiantes, tanto para gamers como para usuarios habituales, que buscan interruptores suaves, un funcionamiento más silencioso y personalización RGB sin tener que pagar un precio elevado.

9. Teclado mecánico inalámbrico Corsair K65 Plus RGB de 75 %, con teclas intercambiables en caliente [Lo mejor para la personalización inalámbrica]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor MLX Fusion Táctil (intercambiable en caliente) Formato Diseño compacto al 75 % Rango de accionamiento 1,8 milímetros Conectividad Conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla con iCUE Dimensión 31,2 x 13,2 x 4,1 cm

The Corsair K65 Plus Wireless combina la libertad del uso inalámbrico, la personalización y una comodidad excepcional en un teclado compacto. Valoro especialmente que los interruptores táctiles MLX Fusion, que se pueden cambiar en caliente, faciliten modificar el tacto de las teclas sin necesidad de conocimientos técnicos, lo que te permite crear una experiencia de escritura que se adapte perfectamente a ti.

En comparación con un teclado normal, el sistema de amortiguación de sonido de doble capa hace que cada pulsación resulte más suave al tacto y mucho más silenciosa, lo cual es ideal si sueles trabajar o jugar en espacios compartidos.

Su conectividad de triple modo te permite cambiar fácilmente entre Inalámbrico a 2,4 GHz, Bluetooth y USB-C, lo que lo hace ideal tanto para jugar como para el uso diario.

Ventajas Contras ✅Teclas intercambiables en caliente para una experiencia personalizada ✅Conectividad de triple modo para un uso versátil ✅Aislamiento acústico de doble capa para escribir con menos ruido ✅Disposición compacta al 75 % con teclas de flecha ✅Teclas de doble inyección de PBT de alta calidad ✅Iluminación RGB completa con integración de iCUE ❌Precio ligeramente superior al de otros modelos de su categoría

Veredicto final: Si buscas un teclado versátil, cómodo y altamente personalizable que ofrezca una sensación de alta calidad sin resultar voluminoso, el K65 Plus Wireless es una de las mejores opciones que puedes encontrar.

Características destacadas de los teclados Corsair

Los teclados Corsair son conocidos por sus prácticas funciones, que mejoran su rendimiento. Estas tecnologías clave son parte de lo que las convierte en una opción muy popular entre los gamers y los usuarios de PC que buscan teclados fiables y bien diseñados.

1. Software CORSAIR iCUE

De CorsairSoftware iCUE es el centro de control que lleva a sus teclados más allá de las funciones básicas. Te permite ajustar todo al detalle, desde la iluminación y las macros hasta la reasignación de teclas, para que tu configuración sea realmente única. Con una interfaz sencilla y potentes herramientas, resulta accesible para los principiantes, pero lo suficientemente completa para los usuarios avanzados.

Si vienes de los teclados Logitech, te darás cuenta de que Corsair ofrece una mayor personalización a través de iCUE y una mayor variedad de interruptores. Además, con iCUE, puedes reasignar funciones y configurar macros para teclas individuales, para que tu teclado se adapte totalmente a tu estilo de juego

Al centralizar el control de todos tus periféricos Corsair, iCUE ofrece sincronización perfecta entre dispositivos, lo que garantiza que el teclado, el ratón e incluso los sistemas de refrigeración funcionen en perfecta armonía. También puedes realizar actualizaciones a través del software. Al actualizar el firmware del teclado a través de iCUE, es posible que aparezcan mensajes como «Verificación completada, a la espera»o consulta unN.º de identificación de Ray que se muestran. Estos indican que el proceso funciona correctamente y ayudan a mantener una estabilidad conexión entre el teclado y el software, lo que facilita la resolución de problemas en caso necesario.

Aspectos más destacados:

Completo Control de la iluminación RGB con efectos de capas

con efectos de capas Programación de macros para comandos y atajos personalizados

para comandos y atajos personalizados Reasignación de teclas para personalizar la distribución del teclado

para personalizar la distribución del teclado Gestión centralizada para todos los periféricos de Corsair

para todos los periféricos de Corsair Fácil de usar, pero lo suficientemente potente como para permitir una personalización avanzada

2. Opciones de interruptores Corsair: CHERRY MX, OPX y MGX

Corsair ofrece una gama de tipos de interruptores que se adaptan a diferentes preferencias, tanto si buscas la sensación de fiabilidad de los interruptores mecánicos, la rapidez de la activación óptica o la personalización avanzada de la tecnología magnético-mecánica.

Cada tipo de interruptor aporta algo único, lo que hace que los teclados Corsair sean versátiles para gamers, mecanógrafos y aficionados. A continuación se muestra una comparación de los principales tipos de interruptores que encontrarás en los teclados de nuestra selección:

Tipo de interruptor Tipo de accionamiento Punto de accionamiento Sensación de las teclas Ideal para Características especiales Ejemplos de nuestra lista INTERRUPTORES CHERRY MX Mecánica ~2,0 mm (varía según el tipo) Opciones lineales, táctiles y de velocidad Equilibrio entre juegos y escritura Durabilidad conforme a los estándares del sector (100 millones de pulsaciones) K70 RGB PRO, K60 RGB TKL OPX Óptico-mecánico un milímetro Suave y lineal Juegos competitivos de alta velocidad Activación casi instantánea, sin rebote, vida útil de 150 millones de pulsaciones K100 RGB, K65 PRO Mini MGX Magnético-mecánico Ajustable (0,4–3,6 mm) Sensación personalizable Estilos de juego competitivos y adaptativos Activación rápida, ajuste de la sensibilidad por tecla K70 MAX RGB, K70 PRO TKL

3. Tecnología de hiperprocesamiento CORSAIR AXON

AXON es la tecnología de procesamiento de vanguardia de Corsair que maximiza el rendimiento del teclado. Permite frecuencias de hiper-sondeo de hasta 8.000 Hz, lo que significa que tus comandos se envían al ordenador hasta ocho veces más rápido que con los teclados estándar. Para los jugadores competitivos, esto se traduce en una reducción significativa del retraso en la respuesta y en una experiencia general más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Verás que AXON equipa algunos de los modelos más avanzados de Corsair, entre ellos el K100 RGB, K70 RGB PRO y K70 MAX RGB. Al combinar esta tecnología con sus interruptores de alta gama, estos teclados hacen que cada pulsación se sienta instantánea.

Aspectos más destacados:

Frecuencia de hiper-sondeo de hasta 8.000 Hz para una velocidad de respuesta ultrarrápida

Reduce drásticamente el retraso de entrada en los juegos competitivos

Mejora la capacidad de respuesta de todas las teclas compatibles

Diseñado para los deportes electrónicos de alto rendimiento y el juego de nivel profesional

Funciona a la perfección con las tecnologías avanzadas de interruptores de Corsair

4. Teclas PBT de doble inyección

Corsair utiliza Teclas de doble inyección de PBT en muchos de sus teclados de gama alta, lo que supone una mejora significativa con respecto a las teclas de ABS estándar. El PBT es un plástico resistente y de alta calidad que resiste el desgaste, mantiene el brillo y no se decolora ni siquiera tras años de uso. El proceso de moldeado de doble inyección hace que las inscripciones formen parte de la propia tecla, lo que garantiza que nunca se desvanezcan ni se descascaren.

Encontrarás estas teclas de alta calidad en modelos como el K100 RGB, el K70 MAX RGB, el K70 RGB PRO y el K65 Plus Wireless de nuestra lista. No solo ofrecen un tacto texturizado y de alta calidad que mejora el agarre y la comodidad, sino que además conservan su aspecto y rendimiento tras innumerables sesiones de juego, razón por la cual los usuarios las prefieren con toda razón.

Aspectos más destacados:

Fabricado en plástico PBT resistente para garantizar una mayor durabilidad

La estructura de doble capa evita que se decolore o se descascarille

Resistente al desgaste por uso prolongado

Superficie texturizada para un mejor agarre y mayor comodidad

Conserva un aspecto y un tacto de alta calidad con el paso del tiempo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado de Corsair?

The Corsair K100 RGB Se considera por consenso el mejor teclado de Corsair, ya que cuenta con interruptores óptico-mecánicos, una frecuencia de sondeo ultrarrápida de 4.000 Hz, personalización avanzada mediante iCUE y una calidad de fabricación de primera categoría.

¿Es el CORSAIR K65 un buen teclado?

Sí, el Corsair K65 es un teclado compacto y de alto rendimiento, ideal para los jugadores que buscan portabilidad sin renunciar a la funcionalidad de las teclas, y que ofrece opciones inalámbricas e interruptores intercambiables en caliente en los modelos más recientes.

¿Es bueno el Corsair K70?

The Corsair K70 Esta serie es una de las favoritas entre los jugadores competitivos, ya que ofrece tiempos de respuesta rápidos, una estructura resistente e iluminación RGB personalizable, lo que la convierte en uno de los teclados para juegos de tamaño completo más fiables.

¿Es bueno el Corsair K63?

Sí, elCorsair K63 Es un teclado mecánico sólido y asequible que ofrece un diseño compacto, teclas sensibles y conectividad inalámbrica, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar de forma ocasional o cuando estás fuera de casa.