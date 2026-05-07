Los 7 mejores teclados para juegos de 60 % en 2025 para cualquier configuración y presupuesto

Encontrar elEl mejor teclado 60 % No se trata solo de ahorrar espacio, sino también del rendimiento en los videojuegos, la comodidad y lo bien que se adapta a tu rutina diaria o a tus sesiones de juego. Según mi investigación, no todos los teclados compactos ofrecen la misma relación calidad-precio.

Por eso, recientemente he analizado decenas de opiniones de usuarios, fichas técnicas y comentarios de foros de usuarios reales de diferentes marcas para reducir la lista. Tanto si buscas el mejor teclado para jugar, programar o para un uso diario, aquí encontrarás algo que te servirá de guía para tu próxima compra.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados para juegos al 60 %

Según mis investigaciones y las horas dedicadas a analizar opiniones reales, estos son algunos de los mejores teclados para juegos disponibles con un diseño al 60 %. Cada uno de ellos ha entrado en esta lista por ofrecer una relación calidad-precio, una comodidad o un rendimiento en el juego excepcionales en un formato compacto.

Estos teclados se han ganado su puesto por diferentes motivos: algunas marcas destacan por la rapidez de respuesta de sus teclas, otras por la libertad que ofrece la conexión inalámbrica o por sus precios asequibles. Pero todos ellos ofrecen un rendimiento excelente en un diseño del 60 % que ahorra espacio en el escritorio.

SteelSeries Apex Pro Mini – Combina interruptores mecánicos ajustables con una latencia ultrabaja, lo que la convierte en la favorita de los jugadores que quieren que cada clic se registre al instante. RK ROYAL KLUDGE R65 – Una opción segura para cualquiera que busque un teclado para juegos económico, que ofrece conexión inalámbrica y una escritura fluida sin arruinarte. Razer Huntsman V3 Pro Mini – Diseñado para los deportes electrónicos con interruptores ópticos y tiempos de respuesta rápidos, ideal para jugadores competitivos que no pueden permitirse ningún retraso.

Todas estas opciones han sido cuidadosamente seleccionadas para adaptarse a diferentes necesidades, tanto si te pasas el día jugando partidas competitivas como si pasas el día escribiendo.

¿Estás listo para descubrir por qué destaca cada uno? Sigue leyendo para ver reseñas completas, ventajas e inconvenientes, y un desglose detallado de las especificaciones.

Los 7 mejores teclados para juegos al 60 % para tu configuración definitiva

Encontrar lo mejor 60% La elección de un teclado para juegos se reduce a lo que realmente importa: la velocidad, la comodidad y cómo encaja en tu configuración diaria. Ese minucioso proceso de selección es lo que distingue a esta guía.

Por lo que he podido deducir al comparar las especificaciones y las opiniones de los usuarios, cada teclado de esta lista responde a una necesidad común, ya sea ahorrar espacio o mejorar la experiencia de juego.

Así que, si te estás preguntando qué teclado para juegos al 60 % es el que más vale la pena, estas reseñas te ofrecen justo lo que quieres saber: cómo se comporta cada teclado en situaciones de presión, qué características destacan y para quién es más adecuado.

1. SteelSeries Apex Pro Mini [Mejor teclado en general (60 %)]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor OmniPoint 2.0 ajustable Conectividad Por cable / Inalámbrico Material de construcción Placa superior de aluminio Punto de accionamiento 0,1 – 4,0 mm (ajustable) Iluminación RGB RGB por tecla Frecuencia de sondeo Mil hercios Peso Seiscientos diez gramos

Tras analizar decenas de modelos, el SteelSeries Apex Pro Mini destaca sistemáticamente como la mejor opción para los jugadores más exigentes. Este teclado compite con muchos de los mejores teclados para juegos del mercado gracias a sus innovadores interruptores ajustables.

Esa flexibilidad se traduce en una respuesta más rápida en los juegos de disparos o en un tacto más suave que permite un mayor control al escribir. Según lo que he podido averiguar, a los usuarios también les encanta su robusta estructura de aluminio y el hecho de que funcione a la perfección tanto con cable como de forma inalámbrica, con una baja latencia en ambos casos.

Además, su diseño compacto al 60 % ahorra espacio sin sacrificar la funcionalidad. Con capas de atajos inteligentes y una personalización RGB completa a través de SteelSeries Engine, este teclado te ofrece un control total en un formato sorprendentemente portátil.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores ajustables te permiten personalizar cada pulsación de tecla para mayor rapidez o comodidad ✅ La conectividad de doble modo te permite elegir entre la precisión del cable o la libertad de la conexión inalámbrica ✅ La placa superior de aluminio tiene un acabado de alta calidad y resiste bien el uso diario ✅ La iluminación RGB por tecla aporta personalidad y garantiza una buena visibilidad en entornos con poca luz ✅ El software es fácil de usar para principiantes y hace que personalizar tu diseño sea sorprendentemente sencillo ❌ Puede que te lleve un poco de tiempo acostumbrarte a las funciones de personalización avanzadas

Veredicto final:El SteelSeries Apex Pro Mini es, sin duda, uno de los mejores teclados para juegos al 60 % que he analizado, sobre todo si te interesan la personalización, la velocidad y la calidad de fabricación. Ofrece una sensación de alta gama sin añadir complicaciones innecesarias.

Lo que lo hace destacar aún más es lo bien que combina un rendimiento de nivel profesional con la facilidad de uso en el día a día. Tanto si juegas a nivel competitivo como si simplemente buscas un teclado compacto que ofrezca una sensación suave y sólida, este modelo cumple con creces.

2. RK ROYAL KLUDGE R65 [El mejor teclado económico al 60 %]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Mecánicas intercambiables en caliente (roja/marrón/azul) Conectividad Por cable, Bluetooth, inalámbrico a 2,4 GHz Matriz 66 teclas Material de construcción Plástico con un pomo metálico de aluminio de alta calidad fabricado mediante CNC Iluminación RGB Más de 20 preajustes RGB Compatibilidad Totalmente compatible con Windows y macOS Peso Seiscientos cuarenta gramos

El RK ROYAL KLUDGE R65 destaca como el mejor teclado mecánico económico de la categoría 60 % para jugadores ocasionales y para cualquiera que desee una configuración inalámbrica compacta sin renunciar a un rendimiento sólido ni a la sensación mecánica.

Lo que realmente me sorprendió fue la conectividad de triple modo, que marca una diferencia notable en la experiencia de escritura en distintos entornos. Ese nivel de flexibilidad no es algo que suela esperar en este rango de precios. Se ha convertido en una opción muy popular últimamente para cualquiera que busque un un buen teclado para juegos a buen precio.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores se pueden cambiar en caliente, lo que te ofrece opciones de personalización futuras sin complicaciones ✅ Dispone de los modos por cable, Bluetooth y 2,4 GHz nada más sacarlo de la caja ✅ La iluminación tiene un aspecto genial y no hace falta tener grandes conocimientos de software para ajustarla ✅ Lo suficientemente compacto como para caber en escritorios pequeños o llevarlo contigo cuando viajas ✅ Se nota ágil y estable, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta ❌ El software y los materiales parecen más básicos en comparación con los modelos de gama alta

Veredicto final:Según mi experiencia al analizar modelos similares, el RK ROYAL KLUDGE R65 es el que ofrece la mejor relación calidad-precio. Lo que realmente lo distingue es la combinación de flexibilidad inalámbrica, una calidad de fabricación decente y interruptores intercambiables en caliente.

Aunque se trata de un teclado asequible, te ofrece posibilidades de personalización y un buen rendimiento sin dar la sensación de ser una opción de baja calidad. Por lo tanto, si tu presupuesto es ajustado, este podría ser el mejor teclado que puedes conseguir sin renunciar a las funciones esenciales.

3. Razer Huntsman V3 Pro Mini [El mejor teclado 60 % para los deportes electrónicos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Interruptores ópticos analógicos Razer de segunda generación Rango de accionamiento De 0,1 mm a 4,0 mm Modo de disparo rápido Yes Vida útil 100 millones de pulsaciones Conectividad Con cable USB-C Material de construcción Placa superior de aluminio cepillado Software Razer Synapse 4

Si estás buscando el mejor teclado para juegos con teclas mecánicas al 60 % diseñado específicamente para los deportes electrónicos, el Razer Huntsman V3 Pro Mini es, sin lugar a dudas, uno de los más potentes que he analizado. Todo en él rebosa potencia y rendimiento competitivos.

Esto se debe a que sus interruptores analógicos de segunda generación son totalmente ajustables, lo que permite ajustar con precisión la distancia de activación entre 0,1 y 4,0 mm. Esa precisión me resultó increíblemente útil al pasar de escribir de forma habitual a jugar intensamente a juegos de disparos en primera persona.

Ventajas Contras ✅ La función «Rapid Trigger» mejora la capacidad de respuesta gracias a un restablecimiento ultrarrápido tras cada pulsación ✅ El accionamiento analógico te permite ajustar la sensibilidad de las teclas sobre la marcha para adaptarla mejor a tus preferencias de juego ✅ La calidad de fabricación transmite una sensación de solidez y alta gama nada más sacarlo de la caja ✅ Diseñado para jugadores exigentes que buscan velocidad, precisión y fiabilidad ✅ La frecuencia de sondeo es increíblemente rápida, lo que resulta perfecto para un rendimiento con una latencia ultrabaja ❌ No es compatible con la conexión inalámbrica, algo que podría resultar útil en algunas configuraciones

Veredicto final:El Huntsman V3 Pro Mini Teclado Razer Es, sin duda, el mejor teclado al 60 % para los deportes electrónicos, según todo lo que he analizado. Su velocidad, su capacidad de personalización y su diseño lo convierten en la opción ideal para los jugadores que se toman en serio el rendimiento.

Lo que realmente lo distingue es el nivel de control que ofrecen los interruptores ópticos analógicos. La posibilidad de ajustar con precisión la profundidad de activación proporciona a los jugadores competitivos una ventaja real, sobre todo en juegos de ritmo trepidante en los que cada fracción de segundo cuenta.

4. Logitech G PRO X [El mejor teclado inalámbrico al 60 %]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor GX Mecánico (lineal, táctil, con clic) Conectividad LIGHTSPEED: inalámbrico, Bluetooth, con cable USB-C Duración de la batería Hasta 65 horas (RGB desactivado) Material de construcción Parte superior de aluminio, base de plástico Peso 1,5 kg Software Logitech G HUB Iluminación RGB LIGHTSYNC RGB (personalizable a través de G HUB)

Si buscas un teclado para juegos de Logitech de alta calidad que sea compacto e inalámbrico, el Logitech G PRO X es la elección perfecta. Según mi análisis de sus características, destaca por su rendimiento de nivel profesional, todo ello en un diseño minimalista.

¿Lo mejor de todo? Ofrece varios tipos de interruptores mecánicos GX —lineales, táctiles o con clic— para que disfrutes de la sensación y la experiencia de escritura que mejor se adapte a tu estilo de juego. Si a eso le sumas la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED de latencia ultrabaja y una sólida compatibilidad con conexión por cable, tendrás un teclado inalámbrico fiable listo para la competición.

Ventajas Contras ✅ LIGHTSPEED Wireless es increíblemente rápido y ofrece la misma sensación que una conexión por cable ✅ Las opciones de interruptores te permiten controlar totalmente la sensación al escribir y al jugar ✅ La batería dura lo suficiente para varias sesiones de juego ✅ El software G HUB facilita la personalización del RGB y las macros ✅ Los materiales de primera calidad garantizan tanto durabilidad como un aspecto elegante ❌ No es intercambiable en caliente, pero ofrece un rendimiento sólido desde el primer momento

Veredicto final:El Logitech G PRO X es el mejor teclado inalámbrico al 60 % de su categoría en cuanto a rendimiento fiable para juegos y flexibilidad. Es rápido, fiable y está diseñado pensando en los jugadores profesionales: una opción ideal para quienes buscan potencia, rendimiento y portabilidad de primera.

5. Redragon K530 Pro Draconic [El mejor teclado RGB al 60 %]

Especificaciones Detalles Peso Quinientos cuarenta gramos Tipo de interruptor Interruptores mecánicos azules para teclado intercambiables en caliente Versión de Bluetooth 3,0 / 5,0 Iluminación RGB 13 preajustes dinámicos + personalización completa Compatibilidad Windows, macOS, Linux y Unix Material de construcción Funda de plástico ABS con cable USB-C desmontable Número de llaves 61 teclas

Todo el mundo parece estar de acuerdo: el Redragon K530 Pro Draconic es un teclado RGB para juegos sorprendentemente sólido para su rango de precios. Según mis investigaciones y los comentarios de usuarios reales, ofrece una excelente relación calidad-precio tanto en rendimiento como en personalización.

Lo que hace que este modelo resulte especialmente atractivo es su conectividad de tres modos. Puedes conectarte de forma inalámbrica mediante Bluetooth o la banda de 2,4 GHz para mayor flexibilidad, o bien conectarlo por USB-C para disfrutar de una experiencia de juego sin retrasos, que es precisamente lo que prefiero para los juegos de disparos.

Ventajas Contras ✅ Cambia fácilmente entre los modos con cable, Bluetooth e inalámbrico de 2,4 GHz ✅ Su diseño compacto ahorra espacio sin dejar de ofrecer un fácil acceso a las funciones de las teclas ✅ La iluminación RGB ofrece un montón de efectos predefinidos y opciones de personalización para mejorar la atmósfera de juego ✅ Ideal para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que buscan velocidad y una configuración más ordenada ✅ Totalmente compatible con ordenadores portátiles, de sobremesa y tabletas desde el primer momento ❌ La calidad de los materiales plásticos y la duración de la batería son aceptables, pero no destacan especialmente

Veredicto final:El Redragon K530 Pro Draconic es un teclado mecánico RGB asequible y repleto de funciones que no escatima en lo que realmente importa y ofrece una excelente relación calidad-precio. A juzgar por todo lo que he analizado, es una opción de compra inteligente para los gamers que buscan funcionalidad y estilo.

6. HyperX Alloy Origins 60 [El mejor teclado mecánico al 60 %]

Especificaciones Detalles Peso 780 g Interruptores Interruptores mecánicos HyperX Red (lineales) o HyperX Aqua (táctiles) Teclas PBT de doble inyección con funciones secundarias impresas en los laterales Retroiluminación Iluminación RGB por tecla con efectos personalizables Conectividad Cable USB-C desmontable Compatibilidad del software HyperX NGENUITY para la personalización Material de construcción Aluminio de calidad aeronáutica

Todo el mundo coincide en que el HyperX Alloy Origins 60 es uno de los teclados compactos más fiables y mejor fabricados del mercado. Según lo que he investigado, su resistente estructura de aluminio y sus interruptores de tacto suave ofrecen una teclado mecánico de gama alta experiencia en un diseño que ahorra espacio.

Lo que hace que este teclado mecánico resulte aún más atractivo es la calidad de los interruptores HyperX Red o Aqua. Ofrecen una respuesta constante y rápida durante el juego, y las teclas de PBT resisten bien incluso tras largas sesiones de uso intensivo, lo que mejora la experiencia general al escribir. Y esa consistencia es clave para mejorar la memoria muscular y la velocidad de reacción, especialmente en entornos competitivos.

Ventajas Contras ✅ Su diseño compacto deja espacio libre para movimientos del ratón de baja sensibilidad ✅ Los interruptores rojos o aguamarina ofrecen una respuesta rápida, uniforme y silenciosa ✅ La carcasa de aluminio aporta resistencia sin que resulte voluminosa ✅ Tres posiciones de inclinación ajustables te permiten personalizar el ángulo de escritura ✅ Su diseño limpio y minimalista queda bien tanto en configuraciones para juegos como para el trabajo ❌ No es compatible con conexiones inalámbricas ni cuenta con software para Mac, pero funciona bien en la mayoría de las configuraciones

Veredicto final:El HyperX Alloy Origins 60 es un teclado mecánico de alta calidad que destaca en lo esencial: una escritura fluida, una construcción sólida y una iluminación RGB espectacular. Si buscas un teclado compacto y resistente, este es difícil de superar.

7. AULA WIN60 HE [El mejor teclado magnético al 60 %]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Interruptores magnéticos de efecto Hall Frecuencia de sondeo Ocho mil hercios Iluminación RGB RGB por tecla con compatibilidad con software Compatibilidad Windows, macOS Conectividad Con cable USB-C Material de construcción Plástico ABS con placa de aluminio Asistencia técnica para software Controlador EPOMAKER (activación personalizada, RGB)

Por lo que he podido ver en las reseñas y por lo que me han contado los usuarios, el AULA WIN60 HE es una de las opciones más asequibles para disfrutar de la tecnología de interruptores magnéticos en un teclado para juegos. Ofrece una profundidad de pulsación ajustable, tiempos de respuesta rápidos y unas posibilidades de personalización sorprendentes en un teclado compacto y asequible.

Pero lo que realmente destaca es el nivel de control que ofrece por ese precio. Puedes ajustar la respuesta de cada tecla, personalizar la iluminación y cambiar los interruptores, todo ello en un diseño al 60 % que resulta ideal tanto para configuraciones de teclado para juegos como para las tareas diarias.

Ventajas Contras ✅ Interruptores magnéticos de efecto Hall con accionamiento ajustable por tecla ✅ Su diseño compacto al 60 % ahorra espacio y queda genial en cualquier escritorio ✅ La iluminación RGB por tecla aporta un toque visual con un montón de efectos ✅ El software te permite reasignar teclas, crear macros y ajustar con precisión las entradas ✅ Sorprendentemente asequible para el rendimiento que ofrece un interruptor magnético ❌ Requiere un poco de configuración para desbloquear todas las funciones de personalización

Veredicto final:El AULA WIN60 HE pone la tecnología de interruptores de efecto Hall al alcance de un público más amplio a un precio difícil de ignorar. Con ajuste de la respuesta de cada tecla y una iluminación RGB vibrante, es un teclado compacto diseñado para los jugadores a los que les gusta personalizar hasta el más mínimo detalle.

Características principales y aspectos a tener en cuenta en los teclados al 60 %

Elegir el adecuado teclado para juegos No se trata solo de ahorrar espacio en el escritorio, sino de mejorar tu forma de jugar. Por lo que he podido observar en los distintos modelos, la disposición, el tacto de las teclas y la calidad general de fabricación pueden influir directamente en la comodidad y la precisión durante las partidas.

Y aunque pueda parecer sencillo, un teclado de 60 % bien diseñado combina capacidad de respuesta, atajos inteligentes y una gran calidad de fabricación. Cuando está bien hecho, te ofrece todo lo esencial y funciones útiles sin distracciones, y para muchos jugadores, eso es precisamente lo que buscan.

Hablemos, pues, de lo que realmente importa.

1. Tipo de interruptor

Si alguna vez has utilizado un teclado que no te resultaba cómodo, probablemente la culpa la tuviera el tipo de interruptor. Por lo que he podido comprobar en mis análisis, los interruptores que hay debajo de las teclas influyen en la velocidad, la precisión y el tiempo que puedes jugar cómodamente. El interruptor adecuado puede influir directamente en tu comodidad, tu tiempo de reacción y tu experiencia de juego en general, además de mejorar la usabilidad a largo plazo.

La mayoría de los teclados, especialmente los teclados para juegos del 60 %, utilizan interruptores mecánicos: lineales, táctiles o con clic. Si no estás seguro, los interruptores lineales son suaves y silenciosos, mientras que los táctiles ofrecen una respuesta más perceptible. Los interruptores con clic son más ruidosos, pero ofrecen ese satisfactorio «clic» que a muchos usuarios les encanta.

2. Repetición de teclas y antighosting

¿Conoces ese momento en el que pulsas varias teclas a la vez durante una jugada decisiva y una de ellas no se registra? Ahí es donde el rollover y la función anti-ghosting cobran mayor importancia: garantizan que cada pulsación sea precisa, sobre todo en los juegos de ritmo más rápido.

Y esa precisión es precisamente lo que distingue a un teclado para juegos de alta calidad de uno normal. Por lo que he podido ver en modelos de gama alta como el HyperX Alloy Origins 60, el «N-key rollover» y la función «anti-ghosting» ya no son características opcionales, sino imprescindibles. Estas funciones te proporcionan una ventaja decisiva cuando la acción se intensifica.

3. Calidad de fabricación

La calidad de fabricación es una de esas cosas en las que no siempre piensas… hasta que tu teclado empieza a flexionarse, a chirriar o a resbalarse en mitad de una partida. Materiales como los marcos de aluminio y las teclas de PBT marcan una gran diferencia en la sensación de solidez y durabilidad que transmite un teclado. Esa sensación de fiabilidad es algo que he observado constantemente en el HyperX Alloy Origins 60, gracias a su estructura íntegramente de aluminio.

Incluso modelos asequibles como el RK ROYAL KLUDGE R65 o el Redragon K530 Pro transmiten una sensación de solidez para su precio y ofrecen un buen potencial de ampliación. Por lo que he podido comprobar en repetidas ocasiones, la calidad de fabricación se traduce en durabilidad, comodidad y rendimiento a largo plazo.

4. Conectividad

Un buen teclado para juegos no solo se caracteriza por sus interruptores rápidos, sino también por su tipo de conexión. Las configuraciones con cable ofrecen un tiempo de respuesta fiable, mientras que las inalámbricas aportan libertad y flexibilidad a los usuarios que utilizan varios dispositivos, además de una estética más ordenada en el escritorio.

Ese equilibrio es la razón por la que he visto que algunos teclados, como el Razer Huntsman V3 Pro Mini, siguen siendo exclusivamente con cable para ofrecer un rendimiento óptimo en los esports, mientras que el Redragon K530 Pro y el RK ROYAL KLUDGE R65 te permiten alternar entre Bluetooth, conexión inalámbrica de 2,4 GHz y USB-C. Lo mejor es que elijas en función de cómo y dónde utilices más tu equipo, sobre todo si dependes de servicios en la nube o de sincronización.

5. Programabilidad y personalización

Tener la opción de personalizar la distribución del teclado, las macros o la iluminación puede mejorar mucho tu configuración. Por lo que he visto, es una de esas funciones que no sabes que necesitas… hasta que te encuentras con una distribución inadecuada y desearías poder cambiarla.

Los modelos de gama alta, como el SteelSeries Apex Pro Mini o el Razer Huntsman V3 Pro Mini, te permiten ajustar todo al detalle. Incluso los teclados económicos, como el Redragon K530 Pro, ofrecen un control por software bastante bueno, y añadir teclas PBT puede mejorar el tacto y la durabilidad.

6. Diseño y funcionalidad

Con los teclados de 60 %, se prescinde del teclado numérico y de la fila de teclas de función, pero si la distribución está bien diseñada, no los echarás de menos. Una combinación inteligente de teclas y atajos puede sustituir por completo a las teclas que faltan. Por eso precisamente me gustó el tacto del HyperX Alloy Origins 60 y del Razer Huntsman V3 Pro Mini. Facilitan la navegación, el control multimedia y el control del sistema.

En realidad, todo depende de lo intuitivo que resulte el teclado tras unas cuantas sesiones. Si las combinaciones son poco fluidas o difíciles de recordar, cada pulsación lleva más tiempo y limita tu control sobre la navegación. Sin embargo, un buen teclado mecánico utiliza las combinaciones y los atajos de forma tan eficaz que ni siquiera echarás de menos las teclas específicas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado 60 % para jugar?

El mejor teclado de 60 % para juegos es el Razer Huntsman V3 Pro Mini. Cuenta con interruptores analógicos ajustables y una respuesta ultrarrápida, lo que lo convierte en una opción de primera categoría tanto para jugadores competitivos como para los ocasionales. Según un exhaustivo análisis y las opiniones de los usuarios, el Huntsman V3 Pro Mini podría ser el mejor teclado de su categoría en cuanto a velocidad, capacidad de respuesta y calidad de fabricación.

¿Cómo hacer una captura de pantalla en un teclado 60?

Para hacer una captura de pantalla en un teclado al 60 %, pulsa Fn + Shift + S para abrir la herramienta de recorte o Fn + PrtSc, si está disponible. En algunos modelos, es posible que los usuarios novatos tengan que utilizar combinaciones de teclas o reasignar teclas. Dado que la mayoría de los teclados al 60 % carecen de una tecla «Imprimir pantalla» dedicada, normalmente tendrás que utilizar una combinación de teclas de función o configurar un atajo personalizado mediante el software del teclado.

¿Cómo se utilizan las teclas de flecha en los teclados al 60 %?

En un teclado de 60 %, utiliza una capa de funciones —normalmente Fn + I/J/K/L— para activar las teclas de flecha. Algunos modelos te permiten reasignarlas para facilitar su uso. Dado que no hay un grupo de teclas de flecha específico, teclados como el HyperX Alloy Origins 60 incluyen capas inteligentes que permiten acceder a las funciones de las flechas con solo pulsar una tecla.

¿Cuántas teclas tiene un teclado al 60 %?

Un teclado al 60 % suele tener 61 teclas. Prescinde del teclado numérico, la fila de teclas de función y las teclas de flecha específicas para mantener un tamaño más reducido y minimalista. A pesar del menor número de teclas, la mayoría de los teclados al 60 % ofrecen una funcionalidad completa mediante capas, atajos o la reconfiguración de teclas. Esto garantiza que sigas teniendo acceso a todas las teclas necesarias para jugar, escribir y utilizar atajos.

¿Por qué la gente prefiere los teclados al 60 %?

La gente prefiere los teclados al 60 % por su tamaño compacto, que ahorra espacio y facilita el movimiento del ratón. Además, son más ligeros, más fáciles de transportar y perfectos para mantener el escritorio despejado. A los gamers y a los minimalistas les encanta especialmente que las distribuciones al 60 % se limiten a lo esencial, al tiempo que permiten un control total según las preferencias personales mediante capas inteligentes o atajos personalizados.

¿Es mejor un teclado al 60 % o al 65 %?

Depende: los teclados al 60 % son más compactos, mientras que los del 65 % incluyen teclas de flecha y funciones adicionales. Elige en función de tu espacio, tus hábitos y si necesitas teclas específicas. Si no puedes prescindir de las teclas de flecha específicas o de las teclas de navegación adicionales, el 65 % es más práctico. Sin embargo, para configuraciones ultracompactas, el 60 % sigue ganando en versatilidad y estética.