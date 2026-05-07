Los 7 mejores teclados para juegos económicos con los que completar tu equipo en 2026

Ningún equipo para juegos está completo sin uno de los mejores teclados para juegos económicos. Estos teclados están diseñados para ofrecer a los jugadores un rendimiento excepcional, con interruptores mecánicos de alta calidad, diseños compactos, múltiples opciones de conexión y, en ocasiones, teclas específicas para multimedia y macros.

Teniendo esto en cuenta, me adentré en el mercado de los teclados para juegos con el objetivo de encontrar las mejores opciones económicas. Tras una exhaustiva investigación, he reducido la lista de candidatos al mejor teclado para juegos económico a unas pocas opciones fantásticas.

Las mejores opciones en teclados para juegos económicos

Los mejores teclados para juegos ofrecen una buena combinación de precio asequible, rendimiento y diseño. Tras investigar a fondo, he logrado seleccionar los mejores teclados económicos que funcionan bien sin dejar un agujero demasiado grande en tu bolsillo. Sin embargo, algunos de ellos merecen una mención especial:

Logitech G413 SE – Resistente, robusto y con buena respuesta. Posiblemente el mejor teclado para juegos que se puede encontrar por un precio asequible. Corsair K65 Pro Mini RGB – cuenta con una frecuencia de sondeo de 8000 Hz para quienes tienen reflejos ultrarrápidos. HyperX Alloy Origins Core – Este teclado mecánico de aluminio tiene un aspecto y un tacto increíbles sin por ello tener un precio desorbitado.

Aunque estas son mis opciones favoritas, no son los únicos teclados para juegos excelentes que aparecen en esta lista.

Los 7 mejores teclados para juegos económicos

¿Qué hace que un teclado entre en la lista de los mejores teclados económicos? He tenido en cuenta varios factores a la hora de decidir cuáles se llevan la estrella de oro.

En primer lugar, todos deben ser teclados mecánicos, ya que los teclados de membrana son baratos, pero no son tan buenos. En segundo lugar, deben tener al menos algún tipo de «rollover». En tercer lugar, deben tener algún tipo de iluminación RGB o retroiluminación; no es estrictamente necesario, pero las luces adicionales siempre quedan bien. Por último, no pueden ser demasiado caros. Al fin y al cabo, tenemos un presupuesto limitado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, aquí tienes mi lista de los 7 mejores teclados para videojuegos que puedes comprar, incluso con un presupuesto ajustado.

1. Logitech G413 SE [El mejor teclado para juegos económico en general]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes Completo Cambiar marca Romer-G Tipos de interruptores Táctil Teclas PBT Renovación de claves 6KRO Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios ¿Rojo, verde, azul? Solo retroiluminación blanca ¿Inalámbrico? No

Hay muchas palabras que se pueden usar para describir el Logitech G413 SE. Fiable, resistente, versátil, bien construido, sin florituras y económico: todas estas características son ciertas. El Logitech G413 SE es una opción fantástica para cualquiera que esté buscando un teclado para juegos – o un teclado para juegos de Logitech a un precio asequible.

The G413 SE Presenta un diseño robusto y sin florituras. Las teclas de PBT de alta calidad garantizan que cada tecla sea resistente al calor y al uso repetido, mientras que los interruptores mecánicos táctiles Romer-G de Logitech ofrecen tiempos de respuesta muy rápidos y una experiencia de escritura ágil. Por último, tanto su aspecto como su tacto transmiten una gran sensación de durabilidad.

Aunque la personalización no es lo G413 SEAunque no es precisamente su punto fuerte, algunos usuarios (yo incluido) valoramos el contraste entre el color oscuro del teclado y la retroiluminación LED blanca. Sin embargo, esto puede ser una ventaja para los gamers con un presupuesto ajustado: la falta de personalización se traduce en un precio más asequible, ¡lo cual es especialmente interesante si la personalización no es un factor decisivo para ti!

Sin embargo, hay dos factores importantes que hay que tener en cuenta. El primero y más importante es el G413 SE’s incompatibilidad con el G HUB de Logitech, lo que significa que tendrás que buscar otra forma de personalizar tu teclado. La segunda es que se trata de un teclado de tamaño completo, aunque estás de suerte, ya que Logitech también comercializa una versión sin teclado numérico de este modelo: el G413 TKL SE.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a un precio asequible ✅ Una buena opción económica para los gamers que buscan un teclado mecánico sin florituras ✅ Los teclas táctiles no son las mejores, pero siguen siendo muy agradables de usar ✅ Las teclas de PBT garantizan una larga duración ✅ Estructura resistente y de gran solidez ❌ Incompatible con la tecnología G Hub de Logitech

Veredicto final:Con un rendimiento tan excelente a un precio tan razonable, the G413 SE es elEl mejor teclado de Logitech para jugadores con un presupuesto limitado.

2. Corsair K65 PRO Mini RGB [El mejor teclado para juegos económico para partidas trepidantes]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes 65% Cambiar marca Corsair OPX Tipos de interruptores Óptico Teclas PBT Renovación de claves Sin KO Frecuencia máxima de sondeo Ocho mil hercios ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Inalámbrico? No

No hay duda de que el Corsair K65 PRO Mini RGB velocidad. Con una frecuencia de sondeo máxima de 8000 Hz, este compacto teclado mecánico seguro que satisfará a quienes tengan reflejos y tiempos de reacción ultrarrápidos.

The Corsair K65 PRO Mini RGB Es compacto pero resistente, con un diseño en el que el 65 % de la superficie está respaldada por un marco de aluminio. Sus teclas duraderas están fabricadas en elegante PBT, y cuenta con una doble capa de amortiguadores de sonido debajo de cada interruptor para garantizar una experiencia fluida. Si te preocupa el «ghosting», ten por seguro que este teclado mecánico para juegos cuenta con NKRO completo. En definitiva, un teclado excelente por el precio que tiene.

The Corsair K65 PRO Mini RGB Su característica más destacada es su velocidad pura. Con una frecuencia de sondeo increíblemente rápida de 8000 Hz gracias a sus interruptores ópticos, este teclado para juegos se ha diseñado pensando en los profesionales de los deportes electrónicos. Su latencia ultrabaja garantiza que maniobras como asomarse o desplazarse lateralmente mientras se dispara se puedan ejecutar con un margen de error mínimo, y te permitirá moverte siempre tal y como tú quieres.

Debo mencionar que, para la mayoría de la gente, una frecuencia de sondeo de 1000 Hz es más que suficiente para jugar. Una frecuencia de sondeo de 1000 Hz significa que hay una latencia media de 1 ms entre pulsar una tecla del teclado y que el sistema responda a esa acción, ¡por lo que este teclado para juegos es ideal para quienes tienen unos reflejos increíbles!

Ventajas Contras ✅ Increíblementebaja latencia ✅ Estructura robusta de aluminio combinada con un diseño compacto al 65 % ✅ Los interruptores ópticos dotan a este teclado de un tiempo de respuesta inigualable ✅ NKRO ✅ Las teclas tienen retroiluminación individual ❌ Sin teclas multimedia

Veredicto final:The Corsair K65 PRO Mini RGB ofrece un rendimiento increíble en todos los aspectos, aunque la frecuencia de sondeo de 8000 Hz es algo que pocos pueden aprovechar al máximo.

3. HyperX Alloy Origins Core [El mejor teclado para juegos de gama alta a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes TKL Cambiar marca HyperX Tipos de interruptores Lineal/Táctil/Con clic Teclas No se especifica, pero lo más probable es que sea ABS Renovación de claves Sin KO Frecuencia máxima de sondeo No se especifica, pero lo más probable es que sea de 1000 Hz ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Inalámbrico? No

Si hablamos del mejor teclado para juegos económico con un acabado de alta gama, el HyperX Alloy Origins Core va en cabeza.

Empecemos por las especificaciones técnicas. Aunque el HyperX Alloy Origins Core es sin duda una compra económica, pero no por ello de mala calidad. Este teclado mecánico para juegos sin teclado numérico ofrece una experiencia de escritura excelente gracias a sus interruptores mecánicos HyperX. El HyperX Alloy Origins Core Además, cuenta con NKRO para eliminar el efecto fantasma y reducir el margen de error en las pulsaciones repetidas. Por último, el software HyperX Ngenuity te permite controlar por completo la retroiluminación del teclado, lo que te permite crear perfiles envolventes y únicos para sumergirte de lleno en cualquier juego al que te apetezca jugar en ese momento.

Lo único en lo que no me importaría gastar más es en las teclas. Aunque HyperX no incluye el material de las teclas en sus especificaciones técnicas, el hecho de que la versión de PBT se venda como un producto independiente significa que el HyperX Alloy Origins Core Probablemente utilice teclas de ABS. No obstante, siempre puedes comprar la versión de PBT si lo prefieres.

The HyperX Alloy Origins Core Es un teclado muy versátil, pero lo que realmente lo distingue de los demás es su estructura: una construcción totalmente de aluminio, algo muy poco habitual. Gracias a ello, este teclado mecánico ofrece un tacto increíble, es muy resistente y, además, tiene un aspecto fantástico.

Ventajas Contras ✅ Su estructura totalmente de aluminio confiere a este teclado mecánico un aspecto y un tacto agradables, además de reforzar su durabilidad ✅ Fácilmente personalizable a través del programa Ngenuity de HyperX ✅ Interruptores ligeros pero sensibles ✅ Tres ángulos de inclinación ajustables ✅ Cable USB-C desmontable ❌ La versión con teclas de PBT es un producto independiente y más caro, aunque cuenta con las mismas especificaciones

Veredicto final:The HyperX Alloy Origins Core Este teclado mecánico tiene un aspecto, un tacto y un rendimiento increíbles.

4. Redragon K556 PRO [El mejor teclado inalámbrico para juegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes Completo Cambiar marca Sin especificar (probablemente Outemu), Dragon Chant Tipos de interruptores Lineal (Canto del dragón)/Táctil Teclas Sin especificar Renovación de claves Sin KO Frecuencia máxima de sondeo Sin especificar ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Inalámbrico? Yes

The Redragon K556 Pro, conocido popularmente como el Dharma Pro, ofrece una fantástica opción inalámbrica y económica. Este teclado mecánico cuenta con tres modos de conectividad: USB-C para uso con cable y modos inalámbricos BT 3.0/5.0 o 2,4 GHz.

Hay muchas más cosas que me encantan de esto un teclado inalámbrico para videojuegos estupendo. Un chasis de aluminio resistente mantiene el Dharma Pro elegante, atractivo y con estilo, mientras que sus interruptores mecánicos lineales garantizan una experiencia fluida. Y lo más importante, Estos interruptores son intercambiables en caliente, lo que permite a los usuarios repararlos o sustituirlos con el mínimo esfuerzo.

Redragon también suele incluir opciones de personalización RGB en sus productos, y el Dharma Pro no es una excepción. Este magnífico teclado mecánico cuenta con capacidad para hasta 20 modos de iluminación predefinidos, y permite una personalización aún mayor a través de su software.

Ventajas Contras ✅ Versátil, gracias a sus tres modos de conexión ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ La posibilidad de cambiar los discos en caliente siempre es una gran ventaja ✅ El chasis de aluminio tiene un aspecto y un tacto excelentes ✅ Bonitas opciones de RGB ❌ El software de personalización es bastante básico

Veredicto final:Aunque elVentajas del Redragon K556 Pro Aunque su principal atractivo son sus modos de conexión por cable e inalámbrica, se trata de un magnífico teclado mecánico todoterreno.

5. ROYAL KLUDGE RK96 [El mejor teclado para juegos con diseño de 96 % a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes 96% Cambiar marca Interruptores RK Tipos de interruptores Lineal/Táctil/Con clic Teclas ABS Renovación de claves Sin especificar Frecuencia máxima de sondeo Sin especificar ¿Rojo, verde, azul? Solo azul ¿Inalámbrico? Yes

The Royal Kludge RK96 se parece al de Redragon Dharma Pro en muchos aspectos. Este teclado inalámbrico para videojuegos cuenta con tres modos de conexión (Bluetooth 5.0, 2,4 GHz o conexión por cable USB-C), así como con interruptores intercambiables en caliente. Ten en cuenta que el Royal Kludge RK96 utiliza interruptores RK, que aún no se han ganado realmente su reputación, aunque muchos coinciden en que su rendimiento es aceptable. Al igual que con el Dharma Pro, elRK96Las especificaciones no son de primera categoría, pero son aceptables y muy fiables.

The RK96La característica más destacada es su diseño al 96 %. Es cierto que un 4 % puede no parecer mucho, pero el RK96 se ha reducido el peso donde más importa. El resultado final es un teclado mecánico para juegos sorprendentemente compacto, prácticamente de tamaño estándar, que no solo ahorra espacio, sino que también supone un excelente punto de transición entre los teclados de tamaño estándar y los más pequeños. Además, incluye un reposamuñecas, lo que resulta de gran ayuda cuando se escribe o se juega mucho.

Ventajas Contras ✅ El tamaño del 96 % es ideal si vienes de teclados de tamaño completo ✅ Tres modos de conexión ✅ Los interruptores de intercambio en caliente siempre son una gran opción ✅ El reposamuñecas es muy útil ✅ Fabricación resistente ❌ El software es un poco torpe, pero funciona

Veredicto final:The Royal Kludge RK96 Puede que no parezca una gran mejora con respecto a un teclado de tamaño estándar, pero su diseño compacto y su gran fiabilidad lo convierten en uno de los mejores teclados mecánicos compactos que se pueden encontrar.

6. Keychron C3 Pro — El mejor teclado para juegos RGB económico

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes TKL Cambiar marca Keychron Tipos de interruptores Lineal/Táctil Teclas ABS de doble inyección Renovación de claves Sin KO Frecuencia máxima de sondeo Mil hercios ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Inalámbrico? No

En lo que respecta a los teclados RGB para juegos económicos, el C3 Pro es elEl mejor teclado Keychroncon diferencia.

Antes de empezar, ten en cuenta que me refiero a la versión RGB intercambiable en caliente del C3 Pro. Si tu presupuesto es más ajustado, puedes comprar un modelo con retroiluminación roja y sin posibilidad de cambiar el panel por unos 10 dólares menos.

Ahora, vamos al grano. Este teclado RGB para juegos, de tamaño compacto, cuenta con un lot merece la pena, teniendo en cuenta su precio asequible. Su estructura de plástico es bastante resistente, con teclas de ABS de doble inyección que aportan un poco más de refuerzo y brillo. Los interruptores intercambiables en caliente te permiten cambiar los Keychron incorporados, y una doble capa de amortiguación acústica reduce drásticamente el volumen al teclear. Este teclado es realmente silencio.

Quizás la mejor característica del Keychron C3 Pro es precisamente lo personalizable que resulta. Esto no se limita a la retroiluminación RGB —que es increíblemente bonita—, sino que también incluye su compatibilidad con QMK/VIA. Sin entrar en demasiados detalles, QMK/VIA te permite programar el firmware del teclado, lo que te permite personalizarlo a tu gusto.

Ventajas Contras ✅ Una iluminación RGB fantástica, sobre todo teniendo en cuenta su precio ✅ Excelente rendimiento general ✅ Personalización total mediante QMK/VIA ✅ El montaje con juntas y la espuma acústica amortiguan en gran medida el ruido de las teclas ✅ Intercambio en caliente ❌ Solo con cable

Veredicto final:The Keychron C3 Pro ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a su magnífica iluminación RGB y a su compatibilidad con QMK y VIA, todo ello a un precio muy asequible.

7. Redragon K618 PRO [El mejor teclado para juegos económico y de perfil bajo]

Especificaciones Detalles Tipo de teclado Mecánica A ustedes Completo (tablero cortado) Cambiar marca Sin especificar, probablemente Outemu Tipos de interruptores Lineal/Táctil/Con clic Teclas Sin especificar, probablemente ABS. Renovación de claves Sin KO Frecuencia máxima de sondeo Sin especificar ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Inalámbrico? Yes

Por último, pero no por ello menos importante, está el Redragon K618 Pro, que forma parte de la serie Horus de Redragon.

Al igual que con la mayoría de los productos de Redragon, el K618 Pro encuentra el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. Este teclado para juegos ofrece una excelente relación calidad-precio: teclas fluidas y sensibles con baja latencia, NKRO completo para evitar el «ghosting» y tres modos de conectividad inalámbrica. Si la personalización RGB y el brillo son tus prioridades, el K618 Pro no te decepcionará, sin duda. Con su deslumbrante juego de luces y sus colores vivos, es uno de los los mejores teclados para videojuegos que ofrece más de lo que parece.

The Redragon K618 ProLa característica más destacada es su perfil bajo, lo que significa que es a la vez muy delgado y muy elegante. Esto también implica que el tiempo de respuesta entre pulsaciones puede ser más rápido de lo esperado debido a su diseño compacto. Los aficionados que buscan optimizar su configuración saben que el los mejores interruptores de perfil bajo Combina esta distancia de accionamiento reducida con una respuesta mecánica satisfactoria para disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

Ventajas Contras ✅ El teclado ultradelgado y las teclas tienen un aspecto increíble ✅ Tres modos de conexión ✅ Cuenta con teclas multimedia específicas ✅ Tiene teclas de macro ✅ RGB muy llamativo ❌ Sin reposamuñecas

Veredicto final:The K618 ProSu diseño discreto es la guinda del pastel de esta opción tan sólida como teclado para juegos económico.

Factores a tener en cuenta a la hora de comprar un teclado para juegos económico

Si estás haciendo una lista de requisitos en tu búsqueda del mejor teclado para juegos, no te preocupes. Aquí tienes una breve lista de lo que debes saber y las características que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu propio teclado:

1. Tipo de interruptor

El primer factor, y quizá el más importante, que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un teclado mecánico para videojuegos es el tipo de interruptor. Encontrar el tipo de interruptor adecuado para ti es fundamental si quieres rendir al máximo mientras juegas a títulos exigentes, especialmente juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante.

Existen tres tipos principales de interruptores mecánicos: lineales (rojos), táctiles (marrones) y con clic (azules). En resumen, los interruptores lineales ofrecen una pulsación suave y corta en todo momento; los táctiles tienen un pequeño relieve que te ayuda a confirmar mentalmente que has pulsado la tecla; y los de clic son ruidosos y tienen una pulsación firme, lo que les permite emitir su característico sonido de clic.

Si estás buscando tu primer teclado mecánico para juegos, intenta, a ser posible, probar físicamente cada uno de estos tipos de interruptores, ya que cada uno de ellos ofrece una experiencia de escritura y de juego diferente. Los jugadores que exigen la máxima precisión en los juegos de disparos suelen optar por la tecnología avanzada de interruptores magnéticos. El uso de el mejor teclado de respuesta rápida ofrece una clara ventaja competitiva al permitir que las teclas se reinicien al instante, lo que agiliza considerablemente la introducción de datos.

2. Calidad de fabricación

A la hora de evaluar la calidad de fabricación, por lo general no es necesario tener en cuenta el material del que está hecho el teclado. Aunque algunos teclados para juegos son de metal, el plástico duro suele ser más que suficiente para garantizar que el teclado mantenga una estructura sólida.

En su lugar, deberías fijarte en el resto de componentes del teclado. Cabe destacar especialmente los materiales de las teclas: PBT o ABS, que son tipos de plástico. El PBT da lugar a teclas más duraderas, pero es más caro. Si tu presupuesto es ajustado, las teclas de ABS te servirán perfectamente.

Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la calidad de fabricación es si el teclado permite la sustitución en caliente. Esto significa que los interruptores del teclado se pueden cambiar sin necesidad de soldar, lo que hace que las reparaciones o actualizaciones sean rápidas y sencillas.

3. Key Rollover y Anti-Ghosting

El «key rollover» es una medida que indica cuántas teclas distintas se pueden pulsar correctamente, es decir, sin que se produzcan errores en las entradas. Los mejores teclados para videojuegos —sean económicos o no— siempre cuentan con algún tipo de función de «key rollover».

El rollover de teclas suele presentarse en dos tipos: multitecla y n-key, también denominado n-key rollover o NKRO. Los teclados con rollover multitecla pueden gestionar tantas pulsaciones distintas como indique su especificación; por ejemplo, un rollover de 6 teclas solo admite 6 pulsaciones diferentes antes de que empiecen a producirse errores. Los teclados NKRO, por su parte, pueden gestionar todas las teclas del teclado sin cometer ni un solo error.

El «ghosting» es un problema que se produce debido a la saturación de teclas. Debido al límite en el número de teclas distintas que se pueden pulsar, cualquier tecla adicional que se pulse por encima de ese límite no se registrará correctamente. Si alguna vez has perdido de repente el ritmo en un juego musical o has fallado un paso en un FPS, probablemente se deba al «ghosting». Por suerte, este problema se resuelve con los teclados NKRO: al procesar cada pulsación de forma individual, ¡ninguna tecla se queda atrás!

4. Diseño compacto o completo

Los teclados suelen estar disponibles en tres tamaños: tamaño completo, sin teclado numérico (TKL) y x%, y elegir el tamaño adecuado para tu mesa para gamerses fundamental.

Las diferencias entre los tres son sencillas. Los teclados de tamaño completo incluyen todo: la fila de teclas de función, teclas de flecha específicas e incluso un teclado numérico. Los teclados sin teclado numérico prescinden de este para reducir el peso. Los teclados X% varían desde menos del 100 % hasta alrededor del 40 %; este porcentaje indica cuánto peso y cuántas teclas se han eliminado con respecto a un teclado de tamaño completo. Cuanto menor sea el porcentaje, más compacto y ligero será el teclado para juegos. ¿Mi consejo? El El mejor teclado 60 % te permitirá conseguir un equilibrio perfecto en cuanto a la disposición.

5. Iluminación RGB y personalización

Aunque no es estrictamente necesario, también puedes buscar teclados mecánicos con iluminación RGB o retroiluminación.

Lo primero que debes comprobar al comprar un teclado RGB es que, efectivamente, cuente con iluminación RGB. Algunos teclados de esta lista, como el Logitech G413 SE o elRoyal Kludge RK96, solo tienen retroiluminación en las teclas.

A continuación, te conviene comprobar si las luces RGB del teclado que te interesa se pueden personalizar. Esto suele hacerse mediante un programa proporcionado por el fabricante.

6. Conectividad

Lo último que debes tener en cuenta es si prefieres un teclado mecánico con cable o inalámbrico.

Los teclados con cable suelen ofrecer un mejor tiempo de respuesta, pero pueden resultar incómodos de usar en determinadas configuraciones. Además, el cable ocupa algo de espacio. Los teclados inalámbricos, por su parte, ocupan menos espacio y son mucho más portátiles. Sin embargo, estos teclados mecánicos requieren una fuente de alimentación externa. También puedes encontrarte con problemas de latencia al usar teclados inalámbricos para juegos, así que asegúrate de comprobar sus frecuencias de sondeo: 1000 Hz es prácticamente el estándar para los teclados con cable para juegos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado para juegos económico?

En mi opinión, el mejor teclado económico es el Logitech G413 SE. Esto se debe a que ofrece un gran rendimiento para jugar a videojuegos a un precio asequible.

¿Cuánto cuesta un teclado para videojuegos?

La mayoría de los teclados para videojuegos cuestan entre 50 y 200 dólares aproximadamente. Ten en cuenta que hay excepciones a esta regla y que esto no incluye el coste de personalizar tu teclado mecánico.

¿Por qué le gustan tanto a la gente los teclados al 60 %?

A la gente le gustan los teclados al 60 % porque reducen considerablemente el espacio y el peso innecesarios. Los teclados al 60 % suelen mantener toda su funcionalidad a pesar de su tamaño.

¿Cómo elegir un teclado para juegos?

La mejor forma de elegir un teclado para juegos es, en primer lugar, definir exactamente qué es lo que buscas en él, ya sea conectividad inalámbrica, altas frecuencias de sondeo o personalización RGB. Una vez que hayas acotado tu búsqueda, podrás empezar a analizar otras características en profundidad.

¿Es un teclado de 1000 Hz adecuado para jugar?

Sí, una frecuencia de actualización de 1000 Hz es adecuada para jugar. Una latencia de 1000 Hz es prácticamente la latencia estándar en los teclados para juegos y, para la mayoría de la gente, esta velocidad es suficiente.