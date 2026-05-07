Cómo limpiar un teclado sin estropearlo

Limpiar un teclado no es precisamente glamuroso, pero es una de las formas más sencillas de mantener tu equipo en pleno rendimiento. Como persona que pasa muchas horas escribiendo y jugando, he aprendido que un teclado descuidado puede albergar gérmenes e incluso afectar a su capacidad de respuesta.

En esta guía, te mostraré cómo limpiar un teclado, tanto si necesitas un repaso rápido como una limpieza a fondo. Aprenderás a eliminar el polvo y la suciedad, a limpiar a fondo las teclas de forma segura y a cuidar los diferentes tipos de teclados. Al terminar, tendrás la seguridad necesaria para mantener tu periférico favorito como nuevo.

Soluciones rápidas: cómo limpiar un teclado sin desmontarlo

Cuando empiezan a acumularse migas y polvo, no siempre hace falta desmontar el teclado. Una limpieza rápida puede devolverle su funcionamiento y su aspecto en cuestión de minutos. Y sí, incluso el Los 60 mejores teclados para juegos necesitan una limpieza periódica. A continuación te explicamos cómo limpiar un teclado sin desmontarlo:

Desenchúfalo y dale la vuelta: Desconecta siempre el teclado o apaga el portátil antes de limpiarlo. Coloca el teclado boca abajo sobre un cubo de basura y sacúdelo suavemente para eliminar los restos de suciedad.

Desconecta siempre el teclado o apaga el portátil antes de limpiarlo. Coloca el teclado boca abajo sobre un cubo de basura y sacúdelo suavemente para eliminar los restos de suciedad.

Utiliza aire comprimido: Una lata de aire comprimido es ideal para eliminar el polvo y las migas que se acumulan entre las teclas. Mantén la lata en posición vertical y pulveriza en ráfagas cortas, moviéndola en zigzag por todo el teclado.

Una lata de aire comprimido es ideal para eliminar el polvo y las migas que se acumulan entre las teclas. Mantén la lata en posición vertical y pulveriza en ráfagas cortas, moviéndola en zigzag por todo el teclado. Límpialo con un paño de microfibra: Humedece ligeramente un paño de microfibra y pásalo por las teclas y el marco. Para las manchas de grasa, utiliza un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Evita utilizar productos de limpieza agresivos o verter líquido directamente sobre el teclado.

Humedece ligeramente un paño de microfibra y pásalo por las teclas y el marco. Para las manchas de grasa, utiliza un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Evita utilizar productos de limpieza agresivos o verter líquido directamente sobre el teclado. Limpia entre las teclas: Los bastoncillos de algodón empapados en alcohol isopropílico permiten llegar a los huecos más estrechos. Pasa con cuidado el bastoncillo por los laterales de cada tecla para aflojar la suciedad.

Los bastoncillos de algodón empapados en alcohol isopropílico permiten llegar a los huecos más estrechos. Pasa con cuidado el bastoncillo por los laterales de cada tecla para aflojar la suciedad. Utiliza pasta limpiadora: Los limpiadores en gel o pasta eliminan el polvo de las zonas de difícil acceso. Presiona el producto sobre la superficie y retíralo para eliminar los residuos.

Seguir estos pasos te permite mantener el teclado limpio y en buen estado de funcionamiento entre cada limpieza a fondo. Para esta guía, probé diferentes métodos en mi teclado Razer de gama alta, y quedó impecable.

Limpieza a fondo: quitar las teclas y lavarlo todo

A veces, un teclado necesita algo más que un simple repaso rápido. Una limpieza a fondo devuelve a los interruptores su tacto original y elimina la suciedad que se acumula debajo de las teclas. A continuación te explicamos cómo limpiar un teclado a fondo:

Desconectar y documentar: Desconecta la placa y fotografía la disposición de las teclas. Esta referencia te servirá de ayuda a la hora de volver a colocar las teclas. Retira todas las pilas y los cables. Retira las teclas: Utiliza un extractor de teclas para levantar con cuidado cada tecla, empezando por una que no sea muy importante. Las teclas anchas pueden tener estabilizadores, así que ten cuidado de no doblar las barras. Limpia la tabla: Elimina los restos de suciedad de la placa con aire comprimido y, a continuación, limpia alrededor de los interruptores con un bastoncillo humedecido en alcohol. Evita que el líquido entre en contacto con los componentes electrónicos. Lava las teclas: Remoja las tapas en agua tibia con jabón, luego enjuágalas y déjalas secar sobre una toalla. Evita el agua hirviendo o los productos de limpieza abrasivos, ya que pueden deformar el plástico. Limpia las manchas difíciles: Cuando el agua y el jabón no sean suficientes, utiliza un bastoncillo humedecido en alcohol al 70 % en las zonas problemáticas. No empapes las inscripciones ni las tapas de ABS de baja calidad. Esto es aún más importante en los modelos económicos (sí, incluso en los los mejores teclados para juegos económicos). Sécalo bien y vuelve a montarlo: Deja que todo se seque por completo y, a continuación, vuelve a colocar cada tapa en su sitio siguiendo la foto de referencia.

La limpieza a fondo lleva tiempo. Como no querrás cometer ningún error, te recomiendo que te tomes tu tiempo en cada paso. Sin embargo, una vez que hayas terminado, tu tabla quedará como nueva y notarás que responde mucho mejor.

Limpieza de diferentes tipos de teclados

No todos los teclados son iguales. Los teclados mecánicos, de membrana, de ordenador portátil e inalámbricos tienen cada uno sus propias particularidades. Así es como abordo cada tipo:

Teclados mecánicos

Buenos teclados mecánicos son resistentes y suelen permitir un desmontaje completo. Desconecta la placa, retira las tapas, limpia la placa con aire comprimido y pasa un bastoncillo impregnado en alcohol por los alrededores de los interruptores. Es posible que las teclas más rebeldes requieran la sustitución del interruptor, lo cual resulta sencillo en las placas con intercambio en caliente.

Teclados de membrana

Los teclados de membrana utilizan teclas de goma y no están diseñados para desmontarse. Evita quitar las teclas y opta por una limpieza rápida: desenchúfalo, sacude los residuos, elimina el polvo con aire comprimido y límpialo con un paño ligeramente humedecido. Utiliza bastoncillos con un poco de alcohol solo en las manchas más rebeldes y reduce al mínimo el uso de líquidos. Yo utilicé un poco de Los fantásticos teclados de Corsair para mis pruebas, y limpian de maravilla si sabes lo que haces.

Teclados para ordenadores portátiles

En los ordenadores portátiles, el teclado forma parte del resto del dispositivo. Apaga y desenchufa el equipo antes de limpiarlo. Utiliza aire comprimido para eliminar la suciedad y pasa un bastoncillo ligeramente humedecido entre las teclas. Termina con un paño húmedo, pero evita el exceso de humedad, ya que podría dañar los componentes internos.

Teclados inalámbricos

En el caso de los teclados inalámbricos, retira las pilas antes de limpiarlos. Por lo demás, trátalos como si fueran teclados con cable: elimina el polvo soplando, límpialos con un paño húmedo y limpia entre las teclas con bastoncillos. Seca bien el compartimento de las pilas antes de volver a colocarlas.

Si estás pensando en comprarte una tabla nueva, nuestra guía sobre la los mejores teclados inalámbricos para videojuegos ofrece consejos de expertos sobre rendimiento y durabilidad. Una limpieza adecuada contribuirá a que, elija el modelo que elija, este dure más tiempo.

Consejos de mantenimiento para mantener limpio tu teclado

La limpieza a fondo no tiene por qué ser un ritual semanal. Con unos cuantos hábitos sencillos, puedes mantener tu teclado limpio durante más tiempo. Estas son mis estrategias favoritas:

•Limpia con regularidad: Limpia las teclas y el marco con un paño de microfibra cada semana y elimina los restos de suciedad con aire comprimido cada mes. Aumenta la frecuencia si compartes tu equipo.

•Mantén las manos y la comida separadas: Lávate las manos antes de escribir y evita comer o beber sobre el teclado. Las migas y los derrames hacen que las teclas se peguen y pueden dañar los circuitos. Si se derrama algo, desenchúfalo inmediatamente y deja que se seque todo.

•Tapar y guardar las herramientas: Utiliza una funda protectora para proteger el teclado cuando no lo utilices. Ten a mano un extractor de teclas, bastoncillos y aire comprimido para que te resulte más fácil limpiarlo rápidamente.

Si estás pensando en mejorar tu equipo, nuestra selección de los Los mejores teclados de Logitech destaca los modelos fabricados con materiales resistentes y dotados de características que facilitan su limpieza.

En resumen: un teclado limpio es un teclado feliz

Incluso ellos mejores teclados para videojuegos necesitan una limpieza periódica. Aprender a hacerlo tiene sus ventajas, tanto en lo que respecta a la higiene como al rendimiento. Un rápido sacudón y un paño bastan para mantener a raya el polvo diario, y una limpieza a fondo de vez en cuando devuelve esa agradable sensación de tener los interruptores como nuevos.

Los teclados mecánicos, de membrana, para portátiles e inalámbricos requieren distintos niveles de cuidado, pero a todos les conviene un mantenimiento periódico. Por experiencia propia, he comprobado que dedicar un rato cada mes a limpiar mi equipo hace que las sesiones de juego sean más agradables y alarga la vida útil de mis periféricos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se limpia un teclado sin dañarlo?

Para limpiar un teclado sin dañarlo, desenchúfalo y sacúdelo suavemente sobre un cubo de basura para eliminar los restos de suciedad. Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo y, a continuación, límpialo con un paño de microfibra ligeramente humedecido. Evita verter líquido directamente sobre el teclado y nunca utilices productos de limpieza agresivos. Termina limpiándolo de nuevo con un paño seco.

¿Cuál es la mejor forma de limpiar debajo de las teclas del teclado?

La mejor forma de limpiar debajo de las teclas del teclado es quitar las teclas con un extractor y utilizar aire comprimido para eliminar los restos de suciedad. Para la suciedad más resistente, frota suavemente alrededor del interruptor con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico y, a continuación, deja que todo se seque antes de volver a montarlo.

¿Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado?

Sí, puedes usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado, siempre y cuando no estén empapadas. Pasa suavemente la toallita por las teclas y el marco, y luego repasa con un paño de microfibra seco. Evita aplicar alcohol sobre las inscripciones impresas si las teclas están fabricadas con plástico ABS de baja calidad.

¿Con qué frecuencia debo limpiar el teclado?

Deberías limpiar el teclado al menos una vez al mes como parte del mantenimiento habitual. Límpialo semanalmente si lo utilizas mucho y haz una limpieza a fondo cada vez que las teclas se noten pegajosas o respondan con lentitud.

¿Es seguro quitar las teclas del teclado para limpiarlas?

Sí, es seguro quitar las teclas del teclado para limpiarlas si utilizas un extractor de teclas y lo haces con cuidado. Desconecta siempre primero el teclado, toma nota de la disposición de las teclas y maneja con cuidado las teclas estabilizadas. Una vez limpias, deja que las teclas se sequen por completo antes de volver a colocarlas en su sitio.