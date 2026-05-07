Las 9 mejores opciones de ratones para juegos con las que arrasar en las salas de juego en 2025

¿Buscas el mejor ratón para juegos? ¡Estás en el lugar adecuado! He dedicado horas a analizar especificaciones y a hablar con jugadores profesionales para descubrir qué ratones destacan de verdad. Créeme, no todos los ratones para juegos son iguales: he pasado de largo por el bombo publicitario para traerte a los auténticos campeones. Tanto si estás a la caza en maratones de FPS como si estás completando misiones en juegos de rol, el ratón adecuado puede marcar la diferencia en tu partida.

En esta guía encontrarás las mejores opciones que combinan precisión, comodidad y relación calidad-precio, para que puedas subir de nivel sin tener que preocuparte por tu equipo. Desde sensores ópticos ultrarrápidos hasta diseños ergonómicos que parecen una extensión de tu mano, te voy a explicar por qué estos ratones son lo mejor de lo mejor. Sigue leyendo para hacerte con el ratón gaming perfecto para tus nuevas victorias, ¡porque te mereces una herramienta tan precisa como tus habilidades! ¿Listo para entrar en acción? ¡Manos a la obra!

Nuestra selección de los mejores ratones para juegos

¡Muy bien, gamers! Hablemos de los auténticos MVP de vuestro equipo: ¡los ratones para juegos que pueden convertir una partida reñida en una victoria decisiva! He seleccionado los mejores ratones para juegos que destacan en sus respectivas categorías, tanto si buscáis el mejor ratón para juegos en general, una ganga asequible o una bestia de precisión para vuestras maratones de FPS o MMO.

Estas selecciones ofrecen la combinación perfecta de velocidad, comodidad y prestaciones excepcionales, como sensores de alta resolución y botones personalizables: todo lo que necesitas para llevar tu juego al siguiente nivel. Aquí tienes la selección:

Logitech G703 – La conexión inalámbrica se une al sensor HERO 25K para ofrecer una comodidad y una precisión insuperables: tu mejor aliado para todo tipo de juegos. Redragon M612 – Ambiente acogedor con 8000 DPI y botones personalizables, lo que demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para lograr grandes jugadas. Logitech G502 X Plus – Un dispositivo potente y repleto de funciones, ideal para manos grandes, equipado con el sensor HERO 25K, interruptores LIGHTFORCE, 13 botones y una batería de larga duración que permite un control totalmente personalizable.

¿Quieres saberlo todo sobre estos héroes del clic y mucho más? Sigue leyendo para descubrir todos los detalles sobre nuestros mejores ratones para juegos: ¡no te lo puedes perder!

Las 9 mejores opciones de ratones para juegos que te ofrecen la precisión y la velocidad que necesitas

¡Es hora de hacerte con un ratón que convierta tus sesiones de juego en algo épico! Desde modelos todoterreno hasta opciones económicas y auténticas bestias para los FPS, estos siete fantásticos modelos realmente están a la altura.

¡Vamos a echarle un vistazo!

1. Logitech G703 [El mejor ratón para juegos en general]

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Especificaciones Detalles Sensor HERO 25K, 25 600 ppp Peso 95 g (con un peso adicional opcional de 10 g) Botones 6 programables Conectividad Inalámbrico (Lightspeed) Duración de la batería Hasta 35 horas (con RGB) Dimensiones 124 x 68 x 43 mm Extras Iluminación RGB, compatible con Powerplay

Hola, jugadores, os presentamos el Logitech G703, elEl mejor ratón para juegos de Logitech eso es un sueño para Valoración tiradores de élite y Stardew Valley ¡tanto a los granjeros como a los demás! La verdad es que sentí una gran emoción cuando logré mi primer tiro a la cabeza perfecto en Valoración Al usar este ratón. Se adaptaba perfectamente a mis movimientos.

Es ligero 95g se desliza con facilidad, ideal para movimientos rápidos en Apex Legends o clics precisos en Civilization VI. El sensor HERO 25K ofrece una precisión milimétrica de hasta 25,600 DPI, para que cada disparo a la cabeza o cada movimiento del cursor resulte perfecto, sea cual sea el juego. Intento gestionar al detalle mi ciudad en Civilization VI, la verdad es que me encantó ver cómo el cursor respondía al instante a cada pequeño movimiento. Hizo que el juego se sintiera más fluido que nunca. Con Lightspeed de Logitech 2,4 gigahercios sin cables, obtienes un rendimiento sin retrasos que rivaliza con el de los ratones con cable, y el 35 horasbatería (60 (sin RGB) te permite seguir jugando durante los maratones de fin de semana.

Los seis botones programables te permiten asignar macros para World of Warcraft or Fortnite ofrece configuraciones personalizables a través del software Logitech G HUB, que también permite ajustar los DPI y la iluminación RGB para conseguir ese atractivo brillo en tu equipo. Su forma ergonómica con agarres de goma se adapta perfectamente a la mano, lo que reduce la fatiga durante las largas Overwatch sesiones, y una opción 10g El peso te permite ajustar la sensación. Es compatible con Powerplay, así que, con una alfombrilla compatible, puedes cargarla de forma inalámbrica mientras juegas: ¡eso sí que es comodidad!

Por qué lo elegimos El Logitech G703 combina la libertad de la conexión inalámbrica, una precisión milimétrica y la comodidad, lo que lo convierte en una de las mejores opciones tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos.

¿El único inconveniente? A algunos les puede parecer que la rueda de desplazamiento está un poco floja, pero se trata de un pequeño detalle en un producto que, por lo demás, es excelente. Tanto para los jugadores ocasionales como para los competitivos de PC, el G703 es un campeón de la tecnología inalámbrica que combina comodidad y precisión.

Ventajas Contras ✅ El sensor HERO 25K ofrece un seguimiento impecable en cualquier juego ✅ Libertad inalámbrica sin ningún tipo de retraso gracias a la tecnología Lightspeed ✅ Diseño cómodo para sesiones largas y agradables ✅ El RGB le da un toque divertido a tu equipo ✅ La batería de larga duración te permite jugar toda la noche ✅ Seis botones para personalizar cada clic ✅ Compatibilidad con Powerplay para una autonomía ilimitada ❌ La batería se agota más rápido con el RGB activado (¡solo tienes que ajustarlo para alargar la autonomía!)

Veredicto final: El Logitech G703destaca como elEl mejor ratón de Logitech gracias a su precisión y comodidad para cualquier género y uso.

2. Redragon M612 [El mejor ratón para juegos económico]

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Especificaciones Detalles Sensor Óptico, 8000 ppp Peso Ciento cuarenta y un gramos Botones 11 programable Conectividad Con cable (USB) Longitud del cable un metro y ochenta centímetros Dimensiones 125 x 64 x 41 mm Extras Iluminación RGB, 5 modos de retroiluminación

¿Buscas un ratón increíble sin gastarte una fortuna? El Redragon M612 es el mejor ratón para juegos económico, ya que ofrece una excelente relación calidad-precio para DOOM Eternal or The Witcher 3¡Me encantó lo preciso que se sentía mi puntería en CS2. Por 25 dólares, no esperaba este nivel de control.

Con un precio de alrededor de €25, esta joya con cable tiene una gran potencia gracias a su 8,000 Sensor óptico DPI, que ofrece una gran precisión para asestar golpes decisivos o moverse por los extensos mundos de los videojuegos de rol. El 1,000 La frecuencia de sondeo de Hz garantiza tiempos de respuesta ágiles, por lo que tus clics se registran al instante durante las partidas de ritmo trepidante Counter-Strike 2 coincide. Sin duda, tu el mejor ratón para CS2!

Con nueve botones programables, puedes asignarles comandos complejos o atajos, personalizables a través del intuitivo software de Redragon, que también te permite ajustar los DPI (cinco perfiles) y la iluminación RGB para conseguir una configuración llamativa y llena de color. El un metro y ochenta centímetros El cable USB trenzado es resistente y te permite mover el ratón con facilidad por todo el escritorio, mientras que las patas de teflón hacen que el ratón se deslice con suavidad sobre cualquier alfombrilla.

At ciento veinticinco gramos, es un poco más pesada que los ratones de gama alta, pero su forma ergonómica con agarres texturizados mantiene la mano cómoda durante las sesiones largas, lo que la hace perfecta tanto para jugar de forma ocasional como para competiciones. La respuesta táctil de la rueda de desplazamiento es ideal para cambiar de arma, aunque al principio puede resultar un poco rígida —un pequeño inconveniente para un producto tan económico—. Me lo pasé genial personalizando mis macros y configurando combos sin preocuparme por meter la pata.

Por qué lo elegimos No tienes por qué renunciar a la calidad solo porque tengas un presupuesto ajustado. El Redragon M612 cuenta con botones personalizables y un sensor de buena calidad por el precio de un menú de patatas fritas grandes. Si te lo gastas todo en el juego pero tienes un presupuesto ajustado y aún así quieres una puntería impecable, este ratón se convertirá en tu compañero inseparable.

Tanto si eres principiante como si eres un profesional que cuida su presupuesto, el «M612»Su diseño robusto, sus funciones personalizables y su seguimiento fiable lo convierten en una opción obvia para mejorar tu equipo de gaming sin arruinarte.

Ventajas Contras ✅ El sensor de 8000 ppp ofrece un seguimiento preciso a un precio asequible ✅ 11 botones que te permiten dominar el juego con macros personalizadas ✅ La iluminación RGB aporta un toque especial sin coste adicional ✅ El cable trenzado es resistente para jugar sin límites ✅ Su cómodo agarre hace que las sesiones largas sean pan comido ✅ Increíblemente asequible para todas las prestaciones que ofrece ❌ La opción de conexión solo por cable puede que no sea adecuada para quienes detestan los cables

Veredicto final: El Redragon M612 es el mejor ratón para juegos económico, ya que combina precisión y personalización a un precio inmejorable.

3. Logitech G502 X Plus [El mejor ratón para juegos para manos grandes]

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Especificaciones Detalles Sensor Sensor óptico Logitech HERO 25K, 100–25 600 ppp Peso ~106 g Botones 13 programable Conectividad Inalámbrico (2,4 GHz) o con cable USB-C Duración de la batería Hasta unas 130 horas (RGB desactivado), unas 37 horas (RGB activado) Dimensiones 131,4 × 79,2 × 41,1 mm Extras LIGHTSYNC RGB de 8 zonas, rueda de desplazamiento de doble modo

Encontrar elel mejor ratón para juegos para manos grandes puede resultar agotador: la mayoría de los ratones para juegos que hay en el mercado son demasiado… estrechos. Ahí es donde entra en juego el Logitech G502 X Plus entra en escena. Está repleto de funciones y realmente da la sensación de haber sido diseñado para jugadores con manos grandes que necesitan más espacio sin sacrificar el rendimiento en competición. Fue un gran alivio saber que no me dolerían los dedos después de mi ronda de pruebas.

Lo primero que destaca de este ratón son sus interruptores híbridos LIGHTFORCE. Estos combinan la velocidad de los interruptores ópticos con la respuesta inmediata de los mecánicos. Cada disparo o clic hecho por pánico da justo en el blancoSi a eso le sumas un sensor HERO 25K, obtendrás una precisión de seguimiento perfecta para todo tipo de juegos, desde los shooters en primera persona hasta los MOBA.

¿Personalización? Sin límites. Con 13 botones programables and ajuste mediante pesas extraíbles, es ideal para configuraciones de FPS y MMO. ¿Prefieres un tacto más pesado para los disparos de francotirador? Añádele pesos. ¿Buscas esa sensación de ratón inalámbrico ligero para un ritmo más ágil? Déjalo tal cual. Es un ratón para juegos versátil disfrazado de herramienta de precisión.

Por qué lo elegimos Manos grandes, jugadas espectaculares. El G502 X Plus es, básicamente, un trono para tu palma. Con su amplia carcasa ergonómica, su peso ajustable y el sensor HERO 25K de Logitech, está diseñado para aquellos a los que les gusta agarrar el ratón con holgura. Sin calambres en los dedos, sin fallos en los movimientos rápidos.

La duración de la batería tampoco es moco de pavo. Logitech promete hasta 130 horas con el RGB apagado, y he visto a gente que le saca semanas de uso sin recargarlo. Además, LIGHTSYNC RGB le da el toque final, para que puedas sincronizarlo con tu partida, tu música o cualquier estado de ánimo que tengas.

Este modelo se centra en el control, la comodidad y la personalización, todo ello envuelto en una forma ergonómica que se adapta a la palma de la mano como si estuviera hecha a medida.

Ventajas Contras ✅ Carcasa grande y ergonómica con un agarre ideal para la palma de la mano ✅ Los interruptores LIGHTFORCE ofrecen tanto una respuesta táctil como un accionamiento ultrarrápido ✅ Sus 13 botones programables lo convierten en el dispositivo ideal para configuraciones de MMO/MOBA ✅ Sistema de pesos ajustables; algo poco habitual en los ratones inalámbricos ✅ El sensor HERO 25K ofrece una precisión milimétrica ✅ Batería de larga duración (hasta 130 horas) ✅ La conexión inalámbrica Lightspeed es rápida y fiable ❌ Puede parecer un poco voluminoso si vienes de usar ratones más pequeños, pero esa es la contrapartida a cambio de comodidad y personalización

Veredicto final: El LogitechG502 X Plus es elel mejor ratón para juegos de disparos en primera persona que se adapta a tu forma de jugar. Desde aporrear botones hasta disparos de precisión milimétrica, lo hace sin ningún esfuerzo.

4. SteelSeries Aerox 3 [El mejor ratón inalámbrico para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Sensor TrueMove Air, 18 000 ppp Peso 68g Botones 6 programables Conectividad Inalámbrico (2,4 GHz o Bluetooth) Duración de la batería Hasta 200 horas (Bluetooth) Dimensiones 120,55 x 67,03 x 37,98 mm Extras Resistencia al agua IP54, RGB

Saluda alSteelSeries Aerox 3como elratón inalámbrico para videojuegos ¡que te permitirá jugar sin límites! Este ligero como una pluma 68g El Champ se desliza con la ligereza del viento, gracias al sensor TrueMove Air, que sigue tus movimientos con 18 000 pppde una precisión sedosa: perfecta tanto para tiradores ágiles como para aventuras relajadas. No podía creer lo fáciles que resultaban los disparos rápidos. Sinceramente, me dio la sensación de que mi puntería había mejorado de la noche a la mañana. La configuración inalámbrica dual (2,4 gigahercios(para juegos, Bluetooth para uso ocasional) te ofrece varias opciones, y esa locura 200 horas duración de la batería con el Bluetooth (o 80 horasson2,4 gigahercios) significa que tendrás energía para jugar durante días. ¿Se te ha derramado la bebida energética? No te preocupes: ¡es resistente al agua (IP54)!

El diseño en forma de panal no solo es atractivo a la vista, sino que también reduce el peso y deja pasar la luz RGB, personalizable a través de SteelSeries Engine para darle un toque de brillo al escritorio. Sin embargo, sigue siendo un fastidio que se llene de polvo y suciedad, y hay que limpiarlo constantemente.

Por qué lo elegimos Ultraligero y diseñado para la velocidad, el Aerox 3 demuestra que «sin cables» no tiene por qué significar «retrasos». Su carcasa de nido de abeja resistente al agua, su gran autonomía y su rendimiento de baja latencia lo convierten en la opción ideal para los gamers que buscan libertad sin sacrificar la rapidez de reacción.

Seis botones programables te permiten asignar tus funciones favoritas —como apuntar rápidamente o beber pociones— y las patas de PTFE hacen que cada movimiento sea suave como la mantequilla. Es el mejor ratón inalámbrico para juegos porque combina libertad, velocidad y durabilidad en un diseño elegante. Tanto si juegas en casa como fuera de ella, ¡el Aerox 3 es tu pase sin ataduras hacia la victoria!

Ventajas Contras ✅ Con sus 68 g de peso, es un sueño manejarla y deslizarla ✅ El sensor TrueMove Air realiza un seguimiento con una precisión impecable ✅ La batería de 200 horas de duración te permite disfrutar de sesiones interminables ✅ Conexión inalámbrica dual (2,4 GHz + Bluetooth) que se adapta a cualquier situación ✅ Su diseño resistente al agua no se ve afectado por los salpicones ✅ El RGB le da un toque divertido a la experiencia de juego ✅ Las patas de PTFE garantizan un desplazamiento extremadamente suave ❌ No hay opción de conexión por cable si te preocupa que se agote la batería, ¡pero dura una eternidad!

Veredicto final: The SteelSeries Aerox 3 Es el mejor ratón inalámbrico para juegos, ya que ofrece la libertad de su diseño ligero y una batería de larga duración para conseguir victorias sin retrasos.

5. Corsair SCIMITAR RGB ELITE [El mejor ratón para MMO]

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Especificaciones Detalles Sensor PixArt PMW3391, 18 000 ppp Peso Ciento veintidós gramos Botones 17 programable Conectividad Con cable (USB) Longitud del cable 1,8 m trenzado Dimensiones 119,4 x 77,4 x 42,4 mm Extras Panel lateral ajustable, RGB

Aficionados a los MMO, os presentamos a vuestro nuevo jefe de incursión: el Corsair SCIMITAR RGB ELITE¡Esta bestia con cable es lo más! 17 botones programables– sí,17! – lo que lo convierte en el el mejor ratón para MMO para combinar hechizos, habilidades y barras de acceso rápido como un profesional. El panel lateral ajustable se desliza para adaptarse perfectamente a tu pulgar, y el sensor PixArt PMW3391 ofrece 18 000 ppp de una precisión milimétrica, ideal para apuntar a los enemigos o saquear tesoros. Fue increíble poder manejar con facilidad macros complejas sin cometer errores. De hecho, hizo que las incursiones de mi clan fueran más fluidas que nunca. En Ciento veintidós gramos, tiene un tacto sólido que te ayuda a mantener la mano firme durante las batallas épicas.

El RGB es un sistema de cuatro zonas personalizable a través del software iCUE de Corsair, que además te permite asignar las funciones de los botones laterales a tu gusto, ya sean curaciones instantáneas o macros de varios pasos.

Por qué lo elegimos 12 botones laterales. Eso es todo. Ese es el resumen. El SCIMITAR RGB ELITE convierte tu pulgar en un dios de las teclas rápidas. Fans de los MMO, jugadores de MOBA o guerreros de las hojas de cálculo que vivís de las macros: este está hecho para vosotros. ¿Y ese RGB? Es una pasada.

El trenzadoun metro y ochenta centímetros El cable es de una resistencia a toda prueba, y su cómoda empuñadura te mantiene firme durante esas maratonianas sesiones de juego en grupo. No es el ratón más ligero del mercado, pero su peso, combinado con su durabilidad, lo convierte en un auténtico tanque para los jugadores empedernidos de los MMO. Si te apasionan los mundos inmensos y las combinaciones de teclas complejas, ¡el SCIMITAR RGB ELITE es tu centro de mando para el dominio total!

Ventajas Contras ✅ 17 botones sensibles te permiten gestionar todo el caos de tu MMO como un campeón ✅ El sensor de 18 000 ppp garantiza una precisión milimétrica en cada clic ✅ El panel lateral ajustable se adapta perfectamente al pulgar



✅ El RGB en cuatro zonas le da un toque espectacular



✅ El cable trenzado de gran resistencia soporta un uso intensivo



✅ Su cómodo diseño te permite aguantar las incursiones más largas



✅ El software iCUE hace que la personalización sea muy sencilla ❌ A algunos les puede parecer pesado, aunque solo pesa 122 g

Veredicto final: El SCIMITAR RGB ELITEes elEl mejor ratón de Corsair, repleto de17 botones para superar cualquier misión con facilidad.

6. Asus ROG Keris AimPoint inalámbrico [El mejor ratón para juegos para manos pequeñas]

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Especificaciones Detalles Sensor Sensor óptico ROG AimPoint, 100–36 000 ppp Peso ~75 g (solo el ratón, sin cable ni adaptador) Botones 5 programable Conectividad Conexión inalámbrica por radiofrecuencia de 2,4 GHz (ROG SpeedNova), Bluetooth 5.1 (hasta 3 dispositivos), modo con cable USB-C Duración de la batería Hasta unas 119 horas (con conexión inalámbrica RF y RGB activado), unas 86 horas con la iluminación predeterminada; batería de 370 mAh Dimensiones 118 × 62 × 39 mm Extras Patas 100 % PTFE, Aura Sync RGB

Las manos más pequeñas también se merecen una potencia de fuego considerable. Y el Asus ROG Keris AimPoint inalámbrico demuestra queUn diseño compacto no implica renunciar a nada. Sin duda, este es uno de los mejores ratones para juegos para manos pequeñas que hay en el mercado si lo que buscas es precisión y un peso ultraligero en un diseño que realmente se adapte a tu mano. Aunque yo prefiero los ratones más grandes, este me resultó muy cómodo de manejar y me encantó haber encontrado por fin un ratón compacto que se adapta perfectamente a mi mano.

Hablemos del sensor: 36 000 ppp puede parecer excesivo, pero eso se traduce en una precisión de seguimiento impresionante, especialmente útil para los juegos de disparos de ritmo trepidante o cuando necesitas apuntar con precisión milimétrica.

Y con la tecnología inalámbrica ROG SpeedNova, El retraso de entrada es prácticamente inexistenteHe visto cómo este dispositivo se enfrenta cara a cara con ratones mucho más caros de marcas como Razer o Logitech, y sale airoso con gran estilo.

Con solo 75 g, se desliza sin esfuerzo por cualquier alfombrilla, ideal para quienes tocan con los dedos o con el estilo «garra». Además, cuenta con conectividad de tres modos, por lo que tendrás todo cubierto tanto si prefieres la conexión por cable como si quieres disfrutar de la conexión inalámbrica cuando estés fuera de casa.

Por qué lo elegimos Por fin, un ratón que no parece que estés sujetando un ladrillo. El ROG Keris AimPoint te ofrece una precisión digna de los eSports en un diseño elegante y compacto que se adapta a las manos más pequeñas como un guante. Además, cuenta con un diseño ultraligero y pulsadores que te encantarán.

La personalización es otro de sus puntos fuertes. Cuenta con interruptores intercambiables en caliente, así que si eres exigente con la sensación al pulsar o te preocupa la durabilidad, tienes varias opciones. Incluso el cable de paracord incluido es todo un acierto. Es ligero, flexible y no ofrece ninguna resistencia. Lo que sí me molestó un poco fue probar los 5 botones programables. A veces echaba en falta una macro más para configuraciones complejas, pero, sinceramente, para la mayoría de los juegos era perfecto.

Para todos aquellos que estén cansados de que los ratones normales sean demasiado voluminosos o pesados, el Keris AimPoint inalámbrico da la sensación de que se ha diseñado pensando específicamente en ti.

Ventajas Contras ✅ Carcasa compacta y ergonómica, ideal para manos pequeñas ✅ El sensor de 36 000 ppp ofrece una precisión increíble ✅ Compatibilidad con tres modos (2,4 GHz, Bluetooth, por cable) = máxima flexibilidad ✅ Los interruptores intercambiables en caliente te permiten personalizar la sensación al pulsar ✅ Diseño ultraligero: solo 75 g ✅ Patas de PTFE + cable de paracord = movimiento suave y sin resistencia ✅ Excelente autonomía de la batería (hasta 119 horas) ❌ Solo 5 botones programables: puede resultar limitado para los jugadores de MMO, pero es perfecto para diseños limpios y configuraciones más sencillas

Veredicto final: ElROG Keris AimPoint inalámbricoes elel mejor ratón para juegos para manos pequeñas: es ligero y preciso, y además cuenta con las funciones adicionales justas y necesarias, sin excederse.

7. ENDGAME GEAR XM1r [El mejor ratón para juegos con cable]

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Especificaciones Detalles Sensor PixArt PAW3370, 19 000 ppp Peso 70g Botones 6 programables Conectividad Con cable (USB) Longitud del cable Cable flexible de 1,8 m 2 Dimensiones 122,14 x 65,81 x 38,26 mm Extras Interruptores Kailh GM 8.0, patas de PTFE

Este ligero 70g Beast cuenta con un sensor PixArt PAW3370 con 19 000 ppp, que sigue cada uno de tus movimientos con una precisión de nivel profesional: ideal para las bajas en los FPS o las incursiones en los RTS. El Kailh GM 8.0 Los interruptores aportan a cada clic una sensación nítida y ágil, y el Flex Cord 2 es tan ligero y flexible que apenas notarás que lo llevas puesto. De hecho, sonreí la primera vez que logré un movimiento rápido sin sentir ninguna resistencia por parte del cable (me pareció increíble). Con este peso, es ideal para movimientos rápidos, y esas patas de PTFE se deslizan como si estuvieras sobre hielo: con suavidad y sin esfuerzo.

La forma ergonómica del XM1r se adapta como un guante, garantizando tu comodidad sin elementos superfluos. Seis botones programables te permiten configurar tus atajos —piensa en disparos a la cabeza instantáneos o construcciones rápidas— mediante sencillos ajustes en el software.

Por qué lo elegimos El XM1r es el sueño de cualquier purista de la baja latencia. Con un sensor de calidad profesional, interruptores ultrarrápidos y un cable de paracord que da la sensación de ser inalámbrico, es la mejor opción en ratones con cable para gaming. Es como una katana: afilado y letal.

No tiene luces RGB, pero eso permite que se centre en el rendimiento puro, y su acabado mate ofrece un buen agarre y un aspecto elegante. Es el mejor ratón para juegos con cable porque ofrece velocidad sin retrasos y durabilidad en un diseño ultraligero: ¡conéctalo y domina la partida!

Ventajas Contras ✅ El sensor de 19 000 ppp sigue el movimiento con la precisión de un láser ✅ Su peso de 70 g permite realizar movimientos ultrarrápidos ✅ Los interruptores Kailh ofrecen una respuesta ágil y agradable



✅ El Flex Cord 2 es prácticamente invisible durante el juego



✅ Las patas de PTFE se deslizan con más suavidad que nunca



✅ Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la mano



✅ La conexión por cable sin retrasos te mantiene al tanto de todo ❌ La ausencia de RGB podría restarle brillo

Veredicto final: ElENDGAME GEAR XM1r Es el mejor ratón para juegos con cable, ya que combina ligereza y velocidad con una precisión milimétrica para ofrecer un control insuperable.

8. Logitech G Pro frente a Superlight [El mejor ratón para juegos de disparos en primera persona]

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Característica Detalles Sensor HERO 25K, 25 600 ppp Peso 63g Botones 5 programable Conectividad Inalámbrico (Lightspeed) Duración de la batería Hasta 70 horas Dimensiones 125 x 63,5 x 40 mm Extras Patas de PTFE, diseño minimalista

Guerreros de los FPS, inclinad la cabeza ante el Logitech G Pro X Superlight – ¡el ratón inalámbrico para juegos ultraligero diseñado para triunfar con los disparos a la cabeza! Con un peso de apenas unos gramos 63g, esta bestia inalámbrica se desliza por el ratón, permitiéndote apuntar a los objetivos con precisión quirúrgica en los juegos de disparos de ritmo trepidante. Sinceramente, me quedé impresionado por la facilidad con la que gestionaba las ráfagas rápidas: mis habituales clics erróneos desaparecieron.

El sensor HERO 25K ofrece un seguimiento impecable de hasta 25 600 ppp, lo que garantiza que cada movimiento y cada disparo sean precisos, tanto si estás jugando en Halo Infinite o liderar las clasificaciones. Lightspeed de Logitech2,4 gigahercios La tecnología inalámbrica ofrece un rendimiento sin retrasos, a la altura de los ratones con cable, y el 70 horas La batería te permite jugar en los torneos del fin de semana sin necesidad de recargarla.

Los cinco botones programables se pueden personalizar a través de Logitech G HUB, lo que te permite asignarles acciones rápidas como lanzar granadas o realizar ataques cuerpo a cuerpo, con un diseño minimalista que evita los clics accidentales. Las patas de PTFE proporcionan un movimiento suave como la mantequilla, y su forma ergonómica se adapta a la mayoría de estilos de agarre, manteniendo la mano cómoda durante sesiones maratonianas. Es compatible con Powerplay, por lo que, con una alfombrilla compatible, puedes cargarlo de forma inalámbrica mientras juegas, lo que resulta perfecto para jugar sin interrupciones.

Puede que la ausencia de RGB decepcione a los amantes de la estética, pero dar prioridad al rendimiento frente a las apariencias es un pequeño sacrificio para los puristas de los FPS. Diseñado para los jugadores competitivos de PC, el diseño ultraligero y la precisión milimétrica del G Pro x Superlight lo convierten en un accesorio imprescindible para arrasar a los oponentes.

Ventajas Contras ✅ Su peso ligero permite apuntar con una rapidez increíble ✅ El sensor HERO 25K captura cada imagen con una nitidez perfecta ✅ La tecnología inalámbrica Lightspeed te garantiza una experiencia sin retrasos ✅ La batería de 70 horas dura más que tus rachas más largas ✅ Las patas de PTFE se deslizan de maravilla ✅ El diseño minimalista favorece la concentración, sin distracciones ✅ Cinco botones con lo imprescindible para los juegos de disparos en primera persona ❌ La ausencia de RGB puede decepcionar a los aficionados a la iluminación ❌ Menos botones que los ratones para MMO



Veredicto final: ElEl Logitech G Pro X Superlight esEs el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona, ya que ofrece una velocidad y una precisión extraordinarias para cada disparo decisivo.

9. Razer DeathAdder V2 X [El mejor ratón ergonómico para juegos]

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Característica Detalles Sensor Razer 5G Optical, 14 000 ppp Peso 103 g (con una pila AA) Botones 7 programable Conectividad Inalámbrico (2,4 GHz o Bluetooth) Duración de la batería Hasta 235 horas (Bluetooth) Dimensiones 127 x 61,7 x 42,7 mm Extras Pila híbrida (AA/AAA), sin RGB

Te presentamos alRazer DeathAdder V2 X, ¡un ratón inalámbrico económico que te envolverá la mano como una nube! Esta maravilla de Razer 5G El sensor óptico ofrece 14 000 ppp de seguimiento fluido y preciso, ideal tanto para los juegos competitivos como para disfrutar de tus títulos favoritos. En ciento tres gramosCon su pila AA, tiene un peso agradable que resulta perfecto, y la configuración inalámbrica dual (2,4 GHz para jugar y Bluetooth para relajarse) te ofrece flexibilidad. Además, eso235 horas duración de la batería con el Bluetooth (o 120 horas on 2,4 gigahercios) te permite seguir jugando durante horas y horas: ¡ponle una pila AAA si se te agota la batería!

Tenía muchas ganas de probar este modelo y me impresionó de verdad lo bien que se adaptaba a la mano. Después de probarlo, lo incluí en la categoría de «ratones con los que no tuve que esforzarme».

El emblemático diseño curvo de este Razer Este ratón se adapta perfectamente a la mano y está diseñado para que te sientas cómodo durante sesiones maratonianas: sin calambres, solo jugadas decisivas. Siete botones programables te permiten ajustar tu configuración a través de Razer Synapse: asigna una recarga rápida o una habilidad definitiva sigilosa con facilidad. Aquí no hay RGB, pero eso permite centrarse en el rendimiento puro y en una gran duración de la batería. ¡Es el mejor ratón ergonómico para juegos porque combina comodidad y control en un paquete que parece hecho a tu medida!

Ventajas Contras ✅ El sensor de 14 000 ppp ofrece un seguimiento con una precisión excepcional ✅ Su forma ergonómica te permite mantener la mano cómoda durante todo el día ✅ La conexión inalámbrica dual (2,4 GHz + Bluetooth) aporta mayor versatilidad ✅ Una autonomía de 235 horas: el sueño de cualquier maratonista ✅ Siete botones que se adaptan a cada uno de tus movimientos ✅ La opción de pilas híbridas (AA/AAA) es la solución perfecta ✅ Con un peso ligero de 103 g, se desliza sin esfuerzo ❌ Al no tener RGB, es posible que se pierdan algunos destellos ❌ Un poco más pesado que los ratones ultraligeros

Veredicto final: Considero que este modelo ergonómico es el el mejor Razerratón, que ofrece una comodidad y una precisión que miman las manos para jugar sin límites.

¿Cómo elegir el mejor ratón?

Tu ratón para juegos no es solo una herramienta: es tu compañero de aventuras, la diferencia entre una victoria gloriosa y una derrota que te hace tirar el mando de rabia. Elegir el adecuado puede potenciar tu rendimiento, mantener tu mano cómoda durante sesiones maratonianas y adaptarse a tu estilo de juego único. Todo se reduce a los detalles esenciales: resolución (DPI), frecuencia de actualización (polling) y tiempo de respuesta. Estos son los engranajes que hacen que tus movimientos sean ágiles, tu puntería certera y tu juego fluido como la mantequilla.

Tanto si te estás pasando a toda velocidad por juegos de disparos trepidantes, dirigiendo ejércitos o explorando mundos inmensos, esta guía te echará una mano. ¡Veamos los aspectos clave que debes tener en cuenta para hacerte con el ratón que se convertirá en tu compañero de juego perfecto!

1. Busca un sensor preciso

El sensor es el corazón del ratón, ¡y se trata de un enfrentamiento entre la tecnología óptica y la láser!

Sensores ópticos Son auténticos bólidos: superprecisos y ultrarrápidos, lo que los convierte en el sueño de cualquier jugador de shooters en primera persona. Destacan sobre las alfombrillas de ratón estándar, siguiendo cada uno de tus movimientos con una precisión milimétrica, lo que los hace ideales para esos disparos a la cabeza decisivos.

Son auténticos bólidos: superprecisos y ultrarrápidos, lo que los convierte en el sueño de cualquier jugador de shooters en primera persona. Destacan sobre las alfombrillas de ratón estándar, siguiendo cada uno de tus movimientos con una precisión milimétrica, lo que los hace ideales para esos disparos a la cabeza decisivos. Sensores láser, por otro lado, son los campeones todoterreno. Funcionan en superficies complicadas, como el cristal o los escritorios irregulares, gracias a su gran precisión de seguimiento, pero esa sensibilidad adicional puede hacer que, en ocasiones, sean un poquito menos precisos que los ópticos.

Para la mayoría de los jugadores, el sensor óptico es la opción preferida: es fiable y ofrece la velocidad que necesitas. Pero si juegas sobre una mesa brillante o necesitas el máximo de DPI, el láser es tu mejor opción; eso sí, ten en cuenta que puede que tengas que hacer algún que otro ajuste para que funcione a la perfección.

2. Ten en cuenta los ppp

El DPI (puntos por pulgada) es el regulador de sensibilidad del ratón. Indica cuántos píxeles se desplaza el cursor por cada pulgada de movimiento real. Un DPI más alto significa que el cursor se desplaza más rápido —ideal para pantallas grandes o movimientos rápidos—, pero no se trata de que «cuanto más, mejor». Si es demasiado alto, te pasarás de los objetivos; si es demasiado bajo, irás a paso de tortuga. ¿La clave? ¡El DPI ajustable! Te permite cambiar de configuración sobre la marcha: bajo para apuntar con precisión, alto para girar en medio del caos.

Bajo DPI (400-800) : Precisión para los juegos de disparos en primera persona o para trabajos que requieren detalle: con calma y sin prisas se gana en puntería.

: Precisión para los juegos de disparos en primera persona o para trabajos que requieren detalle: con calma y sin prisas se gana en puntería. DPI medio (800-1600) : La opción ideal para la mayoría: versátil para juegos de disparos, juegos de rol o estrategia en tiempo real.

: La opción ideal para la mayoría: versátil para juegos de disparos, juegos de rol o estrategia en tiempo real. Alta resolución (3000 ppp o más): Rápido para movimientos amplios o configuraciones con varios monitores, pero requiere cierta destreza.

Aquí lo que cuenta es tu estilo de juego. Un saludo juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante¿Quieres un mayor control? Mantén los DPI entre 800 y 1600. ¿Eres fan de los RTS o los MOBA? Sube los DPI para moverte rápidamente por el mapa. Prueba diferentes rangos —de 400 a 4000 DPI— y descubre cuál te va mejor. Los ratones con DPI ajustables te permiten adaptarte a cualquier juego, para que nunca te quedes estancado en un solo nivel.

3. Fíjate en la frecuencia de sondeo

La frecuencia de sondeo es la frecuencia con la que el ratón envía señales al ordenador; piénsalo como su «velocidad de comunicación». Se mide en Hz y es la frecuencia de actualización de tus clics y movimientos. A Mil herciosfrecuencia de sondeo(1 ms)significa que se actualiza 1000 veces por segundo: un seguimiento extremadamente fluido para esquivar balas o perseguir a los enemigos. A velocidades más bajas, como 500 Hz (2 ms) or 250 Hz (4 ms), son más lentas, pero siguen siendo perfectas para un ambiente relajado.

Alta frecuencia de actualización (1000 Hz) : Datos ultrarrápidos, movimiento fluido: imprescindible para los juegos de ritmo trepidante.

: Datos ultrarrápidos, movimiento fluido: imprescindible para los juegos de ritmo trepidante. Frecuencia de muestreo media (500 Hz) : Sólido en general; lo suficientemente fluido sin llegar al límite.

: Sólido en general; lo suficientemente fluido sin llegar al límite. Baja frecuencia de sondeo (250 Hz): Los juegos casuales están bien, pero no esperes un rendimiento a la altura de los esports.

Para los videojuegos competitivos, Mil hercioses lo más importante: cada milisegundo cuenta en un tiroteo. Los jugadores ocasionales pueden adaptarse a 500 herciosy ahorrar algo de recursos de la CPU. Comprueba las especificaciones de tu ratón: la mayoría de los modelos modernos alcanzan Mil hercios, pero las tarifas ajustables te ofrecen un mayor control.

4. Presta atención a la ergonomía y al diseño

La comodidad es imprescindible: ¡tus manos te lo agradecerán tras horas de juego! Un ratón ergonómico para juegos puede reducir la fatiga y mantenerte en plena forma. Las formas varían —curvadas para el agarre con la palma, planas para el agarre «en garra», estrechas para el agarre con las yemas de los dedos—, así que lo importante es que se adapte a ti. El peso también es un factor clave: los ratones ligeros (60-80 g) cremallera para mayor rapidez, las más pesadas (100 g o más)apunta con firmeza.

Agarre de palma : Reposamanos completo, cómodo para manos grandes; recuerda al Razer DeathAdder.

: Reposamanos completo, cómodo para manos grandes; recuerda al Razer DeathAdder. Agarre en garra : Dedos arqueados, clics rápidos: ideal para un juego ágil.

: Dedos arqueados, clics rápidos: ideal para un juego ágil. Agarre con la yema de los dedos: Toque ligero, movimientos rápidos: ideal para manos pequeñas o estilos ágiles.

Los pesos ajustables son una maravilla: añade o quita gramos hasta dar con la sensación perfecta. Tu equipo de gaming necesita un ratón que sea una extensión de ti mismo, no una carga. Prueba los diferentes agarres en la tienda si puedes, o fíjate bien en las dimensiones en Internet: ¡la comodidad es tu mejor aliado a largo plazo!

5. Comprueba el número de botones y las opciones de personalización

Los botones son tus trucos: ¡cuantos más, más rápido te mueves! Los ratones básicos molan5-6 botones– izquierda, derecha, rueda de desplazamiento y un par de botones adicionales – ideal para juegos de disparos o aventuras en solitario. Pero para los MMO, los MOBA o los amantes de las macros, 12-17 botonesTe convertirán en un mago de una sola mano. Los botones programables son lo mejor: configúralos a tu gusto con el software.

Pocos botones (5-6) : Sencillo y elegante: tanto los aficionados a los juegos de disparos en primera persona como los jugadores ocasionales se sentirán como en casa aquí.

: Sencillo y elegante: tanto los aficionados a los juegos de disparos en primera persona como los jugadores ocasionales se sentirán como en casa aquí. Gama media (7-11) : Versátil: abarca la mayoría de los géneros y ofrece posibilidades de evolución.

: Versátil: abarca la mayoría de los géneros y ofrece posibilidades de evolución. Button Bonanza (a partir de 12 años): El paraíso de los MMO y los MOBA: combinaciones complejas al alcance de la mano.

La personalización es la clave: ajusta la sensibilidad, reasigna teclas o sincronízalo con un teclado para juegos para dar rienda suelta a las macros. Adapta los botones del pulgar a tu juego: los FPS requieren velocidad, mientras que los MMO necesitan opciones. Más no siempre es mejor: ¡elige lo que vayas a usar!

6. Decídete entre una conexión por cable o inalámbrica

Ratones con cable e inalámbricos: ¡el clásico duelo! Los ratones con cable son los reyes de la latencia: sin retrasos, solo clics puros e instantáneos, lo que los convierte en la opción preferida para el juego competitivo. Los ratones inalámbricos aportan libertad —sin cables que se enreden en el escritorio— y los modelos de gama alta como Lightspeed de Logitech or Hyperspeed de Razer reducir el retraso de entrada a casi cero.

Ratones con cable : Sin latencia, sin recargas, diseños más ligeros: conéctalo y a por todas.

: Sin latencia, sin recargas, diseños más ligeros: conéctalo y a por todas. Ratones inalámbricos : Instalación sencilla, portabilidad: la tecnología moderna rivaliza con la velocidad de las conexiones por cable.

: Instalación sencilla, portabilidad: la tecnología moderna rivaliza con la velocidad de las conexiones por cable. Ventajas e inconvenientes: El de Wired es con cable; el inalámbrico necesita batería (¡pero dura horas!).

¿Eres de los que compiten? El ratón con cable es el mejor para la precisión. ¿Eres de los que lo usan de forma ocasional o estás siempre en movimiento? Los ratones inalámbricos son lo mejor: comprueba la duración de la batería (Más de 50 horas es lo que buscas). Con una tecnología tan avanzada, ambas opciones son excelentes: todo depende de tus preferencias personales.

7. Comprueba la durabilidad

Un ratón que dura es un ratón que triunfa, ¡sobre todo si eres un fanático de los clics! La durabilidad depende de la construcción: el plástico de alta calidad, los detalles metálicos o los agarres de goma aguantan el tipo y siguen funcionando. Los interruptores también son importantes: busca Más de 50 millones Elige marcas de calidad (como Kailh u Omron) para garantizar una mayor durabilidad.

Materiales : Las bases de plástico resistente o metal resisten el desgaste.

: Las bases de plástico resistente o metal resisten el desgaste. Empuñaduras : Los laterales de goma o con textura ofrecen un buen agarre y no resbalan.

: Los laterales de goma o con textura ofrecen un buen agarre y no resbalan. Interruptores: Su gran durabilidad garantiza años de uso sin que pierda intensidad.

Los jugadores habituales necesitan ratones resistentes: fíjate en las reseñas para comprobar la calidad de fabricación. Un ratón robusto aguanta los golpes contra la mesa y el sudor de las manos, lo que te permite seguir jugando durante más tiempo.

8. No te olvides de la alfombrilla del ratón

Tu ratón necesita una pista de baile: ¡una alfombrilla de gaming de superficie lisa le da más ritmo! Las alfombrillas de tela ofrecen control: movimientos lentos y precisos para disparar con precisión. Las alfombrillas duras aportan velocidad: deslizamientos rápidos para grandes movimientos. El tamaño también importa: grandes para un DPI bajo, pequeñas para escritorios reducidos.

Tela : Se adapta bien a la mano y es cómodo: la elección ideal para los amantes de los juegos de disparos en primera persona o de la precisión.

: Se adapta bien a la mano y es cómodo: la elección ideal para los amantes de los juegos de disparos en primera persona o de la precisión. Difícil : Ágil y veloz: ideal para el caos trepidante.

: Ágil y veloz: ideal para el caos trepidante. Híbrido: Lo mejor de ambos mundos: versátil para todos los estilos.

Combina tu sensor con la alfombrilla adecuada: al sensor óptico le encanta la tela, mientras que al láser le da igual cualquier superficie. ¡Es el héroe olvidado de tu equipo!

9. Otras consideraciones

RGB : Diversión llamativa: el RGB le da un toque especial a las sesiones nocturnas. No es imprescindible, pero te levanta el ánimo. Si solo te interesa el rendimiento, mejor descactívalo: ¡además, así ahorras batería!

: Diversión llamativa: el RGB le da un toque especial a las sesiones nocturnas. No es imprescindible, pero te levanta el ánimo. Si solo te interesa el rendimiento, mejor descactívalo: ¡además, así ahorras batería! Precio : Los ratones empiezan a €20 – opciones económicas como Redragonbrillar, mientras que 50-100 dólares te da acceso a la versión premium (Logitech, Razer). Fíjate un límite de gasto: para conseguir un buen equipo no hace falta gastarse una fortuna.

: Los ratones empiezan a – opciones económicas como Redragonbrillar, mientras que te da acceso a la versión premium (Logitech, Razer). Fíjate un límite de gasto: para conseguir un buen equipo no hace falta gastarse una fortuna. Marca: Confía en los grandes – Logitech, Razer, SteelSeries, Corsair. Ofrecen productos de gran calidad, un software sólido y un servicio de asistencia excelente. Los novatos pueden dar sorpresas, pero los veteranos rara vez fallan.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para juegos?

The Logitech G703 destaca como el mejor ratón en general, gracias a su sensor de gran precisión, la tecnología inalámbrica Lightspeed y su cómodo diseño: es perfecto para jugar con precisión y durante largas sesiones en cualquier género de videojuegos que te guste.

¿Cómo fijar el ratón a un solo monitor mientras juego?

Pasa el juego al modo de pantalla completa para fijar el ratón a una sola pantalla, o utiliza herramientas como DisplayFusion o Cursor Lock para mantenerlo en su sitio; así mantendrás la puntería firme sin que se desvíe hacia el segundo monitor.

¿Por qué el cursor del ratón se desplaza constantemente al segundo monitor cuando juego?

El ratón se desplaza porque el juego está en modo de ventana o sin bordes: cambia a pantalla completa para mantenerlo en su sitio, o ajusta la configuración de varios monitores para que se mantenga fijo durante los momentos más intensos de juego en el ordenador.

¿Cómo se sujeta el ratón para jugar?

Utiliza el agarre con la palma para mayor comodidad, el agarre en forma de garra para clics rápidos o el agarre con la yema de los dedos para movimientos rápidos: elige tu estilo de agarre en función del tamaño de tu mano y del ritmo del juego, ajustándolo para lograr el máximo control y evitar cualquier tensión.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un ratón para juegos?

Ten en cuenta el DPI para la precisión, la frecuencia de actualización para la capacidad de respuesta, la ergonomía para la comodidad, el número de botones para los atajos y si son versiones con cable o inalámbricas: elige según tu estilo de juego.

¿Cómo se limpia un ratón para videojuegos?

Desenchúfalo y límpialo con un paño de microfibra humedecido con alcohol isopropílico; utiliza aire comprimido o un cepillo pequeño para eliminar el polvo de las ranuras: así se mantendrá en perfecto estado y sin suciedad para que puedas disfrutar al máximo de tu experiencia de juego.

¿Cuál es un buen valor de DPI para un ratón para juegos?

Un DPI de800-1600 Es ideal para la mayoría de los jugadores, ya que combina la precisión necesaria para los juegos de disparos con la velocidad para los movimientos amplios; además, el DPI ajustable te permite adaptarlo perfectamente a tu estilo de juego.

¿Cuánto tiempo debería durar un ratón para juegos?

Si se cuida bien, un ratón para videojuegos dura 3-5 años; modelos de gama alta con Más de 50 millonesinterruptores de clic – como Logitech or Razer – puede durar más tiempo y soportar un uso intensivo si lo mantienes limpio y lo tratas con cuidado.