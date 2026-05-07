Los 7 mejores teclados para Fortnite en 2025: velocidad y precisión de primer nivel

No basta con: Encuentra el mejor teclado para Fortnite sin caer en una espiral de Reddit agujeros de conejo,YouTube críticas y listas de clasificación dudosas elaboradas por niños de 12 años.

Si prefieres saltarte todo eso e ir directamente a lo interesante, estás en el lugar adecuado. He recopilado una lista de los mejores teclados que realmente pueden seguir el ritmo de todo este caos Fortnite que te depara.

Esta lista se basa en una investigación exhaustiva sobre las configuraciones de los jugadores profesionales y los debates de la comunidad. Estos teclados destacan siempre por su velocidad, precisión, capacidad de respuesta y fiabilidad general.

Si estás listo para descubrirlo, ¡vamos a ello!

Nuestras mejores recomendaciones de teclados para Fortnite

El mercado deFortniteLa oferta de teclados para juegos de calidad es enorme, y resulta un poco abrumadora. Pero eso no me ha impedido elaborar esta lista.

Para elegir lo mejor de lo mejor, me he centrado en estos aspectos fundamentales: baja latencia, tiempo de respuesta rápido, tipo y tacto de los interruptores, y rendimiento general en juegos. Estos son los tres que quedaron en los primeros puestos:

SteelSeries Apex Pro TKL – Punto de accionamiento ultrabajo y ajustable, y un rendimiento óptimo en todos los aspectos. Razer Huntsman V2 TKL – Interruptores ópticos ultrarrápidos con una latencia de entrada prácticamente nula, diseñados para ofrecer una experiencia de juego fluida, precisa y competitiva. Logitech G Pro X – Un teclado intercambiable en caliente en el que confían los profesionales de los deportes electrónicos, que ofrece interruptores personalizables y una capacidad de respuesta de primer nivel.

Estos tres teclados dan prioridad al rendimiento, con puntos de accionamiento a partir de tan solo 1,0 mm, y elApex Pro TKL baja aún más. Pero no me limité a fijarme en las cifras. También tuve en cuenta las preferencias de diseño, porque la sensación que transmite es tan importante como la rapidez de lectura.

Sigue leyendo para ver los análisis completos y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de juego.

Los 7 mejores teclados para Fortnite: las mejores opciones para el juego competitivo

Seguramente estás deseando ver la lista completa. No te preocupes, ya casi estás. Cada teclado que aparece a continuación incluye un desglose completo de sus especificaciones, características destacadas y ventajas e inconvenientes, para que no tengas que ir a ciegas. Estos son los mejores teclados para Fortnite para ayudarte a conseguir más victorias reales.

1. SteelSeries Apex Pro TKL [El mejor teclado con accionamiento ajustable para Fortnite]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor OmniPoint 3.0 Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 0,1 mm – 4,0 mm (accionamiento ajustable) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 35,1 x 35,1 x 4,3 cm

The SteelSeries Apex Pro TKL destaca como mi opción favorita, y hay dos cosas que la hacen destacar. Sus interruptores OmniPoint 3.0 y el ajuste de la activación por tecla.

OmniPoint 3.0 es la apuesta de SteelSeries para incorporar la tecnología de efecto Hall en el teclado para juegos space. Si conoces Hall Effect, sabes que nunca defrauda.

Para más información Utiliza el software SteelSeries GG para asignar diferentes profundidades de pulsación a las teclas de movimiento y a las de construcción: una mayor para el movimiento (1,5 mm) a fin de evitar desplazamientos laterales accidentales, y una ultrabaja para la construcción (0,4 mm) para crear muros y rampas al instante.

Estos interruptores magnéticos hacen que el Apex Pro TKL uno de los teclados más rápidos del mundo en la actualidad. Sin embargo, la velocidad es solo el principio. Con el llamativo eslogan «El teclado más rápido del mundo ahora es más inteligente», el Apex Pro TKLte permiteajustar con precisión los distintos niveles de activación en todos los casos.

In Fortnite En concreto, eso significa que puedes configurar las teclas de movimiento (WASD) a unos 1,5 mm para evitar movimientos involuntarios, y luego Reduce el grosor de las llaves de impresión a 0,4 mm para crear paredes y rampas al instante.

Si juegasFortnite Tanto si compites como si simplemente quieres que cada milisegundo cuente, esta función por sí sola supone un cambio revolucionario. Reaccionas más rápido, no solo porque el interruptor es físicamente más rápido, sino porque el teclado se adapta a tu estilo de juego.

Y luego están «Rapid Trigger» y «Rapid Tap». Esta función elimina la latencia que se produce al desactivar una tecla En cuanto levantas el dedo. Es tan rápido que los toques dobles y las repeticiones rápidas se hacen sin esfuerzo.

Ventajas Contras ✅ Accionamiento totalmente ajustable por tecla ✅ Rapid Trigger mejora la velocidad y la fluidez ✅ Interruptores magnéticos con una vida útil de 100 millones de pulsaciones ✅ Estructura de aluminio resistente ✅ Pantalla OLED integrada para ajustes rápidos ✅ El modo de protección evita pulsaciones accidentales ✅ La función «Tournament Switch» bloquea tu configuración ❌El reposamuñecas magnético no es de gama alta, pero resulta sorprendentemente cómodo

Veredicto final:Si la precisión en la entrada de datos es tu prioridad en Fortnite, este es, sin lugar a dudas, el mejor teclado para juegos para esa tarea. Combínalo con el mejor gnuestro ordenador que tengas, y dispondrás de un equipo capaz de seguir el ritmo de tus reflejos. Ningún componente te impedirá realizar esas jugadas decisivas.

2. Razer Huntsman V2 TKL [El mejor teclado con interruptores ópticos para una reacción rápida en Fortnite]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Razer Óptico (analógico, con clic, lineal) Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 1,5 mm (Clicky) / 1,2 mm (Linear) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 36,2 x 14,1 x 3,5 cm

Como soy de los que buscan aprovechar cada milésima de segundo en el juego, prefiero los teclados ópticos a los mecánicos. En lugar de esperar a que los contactos metálicos se activen, los haces de luz detectan las pulsaciones al instante.

The Razer Huntsman V2 TKL aprovecha esta tecnología en sus interruptores ópticos Razer patentados. Y gracias a una frecuencia de sondeo real de 8.000 Hz, la latencia de entrada es prácticamente inexistente.

Para más información Combina los interruptores ópticos lineales con una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz en Synapse y desactiva los efectos RGB innecesarios durante las partidas competitivas para sacar el máximo partido a cada milisegundo de velocidad de respuesta.

Puedes elegir entre interruptores lineales o con clic. Personalmente, me encantan los amortiguadores de sonido de los lineales por su una experiencia de juego y escritura más silenciosa En general. Si te gusta la sensación táctil, la opción con clic ofrece un sonido muy satisfactorio.

En cualquier caso, la ausencia de retardo de rebote hace que tus creaciones y ediciones se ejecuten en el preciso instante en que pulsas.

Más allá de los interruptores, el Huntsman V2 TKL cuenta con un marco de aluminio de alta calidad y un soporte magnético que añade una capa de comodidad para tu experiencia de juego. Todas estas características te ayudarán a dar un paso más hacia convertirte en Fortnite pros.

Ventajas Contras ✅ Interruptores ópticos Razer ultrarrápidos ✅ Interruptores lineales con amortiguadores de sonido para un funcionamiento casi silencioso ✅ Sin retardo de rebote para una respuesta instantánea ✅ Chasis de aluminio resistente y teclas de PBT de doble inyección ✅ RGB por tecla sincronizado con el ecosistema Razer Chroma ✅ Reposamuñecas magnético para una mayor comodidad ❌Una mejor organización de los cables estaría genial, pero no es un factor decisivo

Veredicto final: Para los jugadores de Fortnite que buscan la máxima rapidez de reacción, el Huntsman V2 TKL es la opción más clara.

3. Logitech G Pro X [El mejor teclado mecánico con teclas intercambiables en caliente para Fortnite]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor GX Red Linear Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 1,9 milímetros Conectividad Adaptador inalámbrico Lightspeed, Bluetooth, USB-C Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 35,1 x 15 x 3,4 cm

Si eres de los que les gusta trastear con Fortnite jugador,Logitech G Pro X será tu sueño más húmedo.

Es uno de los Los mejores teclados de Logitech para los jugadores a los que les encanta personalizar, lo que te permite Cambia los interruptores Cherry MX Red por interruptores táctiles o con clic sin necesidad de comprar equipo nuevo. Esa libertad hace que tu experiencia de juego sea siempre nueva en cada sesión.

Aunque Logitech no presume tanto de velocidad como otras marcas, no te dejes engañar. Estos teclados siguen siendo auténticas bestias.

Con funciones adicionales como el «Modo Juego» y teclas totalmente programables, conseguir victorias reales resulta increíblemente fácil.

Para más información Prueba los interruptores intercambiables en caliente: utiliza los lineales para montajes rápidos y los táctiles para ediciones precisas. Guarda unos cuantos de repuesto en el estuche de transporte incluido para poder cambiarlos a mitad de temporada sin perder tiempo.

En cuanto a la velocidad y la conexión, tampoco tienes por qué preocuparte. Lightspeed inalámbrico No presenta ningún retraso ni interrupciones, igual que la conexión por cable.

La batería dura semanas, y siempre puedes conectarte por cable con el cable USB-C durante las sesiones de juego competitivas.

El diseño compacto TKL te ofrece Amplio espacio para el ratón, ideal para esos disparos de francotirador de gran alcance. Por último, los controles multimedia y el regulador de volumen te permiten ajustar fácilmente el audio sin tener que salir de la aplicación ni buscar a tientas Fortnite ajustes durante la partida.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores intercambiables en caliente te permiten personalizar la sensación al teclear sobre la marcha ✅ Libertad inalámbrica con una fiabilidad de nivel profesional ✅ Múltiples opciones de conectividad, preparadas para cualquier configuración ✅ El modo Juego evita que se pulsen teclas por error ✅ La batería dura bastante ✅ La iluminación RGB ofrece un sinfín de opciones de personalización para crear un estilo propio ✅ Funda de transporte de calidad ❌No incluye reposamuñecas, aunque resulta sorprendentemente cómodo incluso durante sesiones prolongadas.

Veredicto final: Si lo que necesitas para tu aventura en Fortnite es una personalización sin límites y la libertad que ofrece la conexión inalámbrica, el G Pro X es la mejor opción.

4. Corsair K70 RGB TKL Serie Champion [El mejor teclado para Fortnite de nivel competitivo con respuesta rápida]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor CORSAIR OPX RGB Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento un milímetro Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 35,6 x 16,4 x 4 cm

Hablando de teclados gaming especializados para torneos, déjame contarte por qué no puedo dejar de hablar de Corsair K70 RGB TKL Serie Champion.

Como teclado de competición, K70 RGB TKL Serie Champion ofrece múltiples ventajas para tus partidas competitivas.

Its Conmutadores OPX and Hiper-sondeo a 8.000 Hz te ayudará a reaccionar más rápido en cualquier juegos de batalla real, sobre todoFortnite. Y cuando pulsas esa tecla para activar el modo de torneo, las luces se quedan fijas, las macros se desactivan y tu construcción aterriza exactamente donde quieres.

Para más información Activa el modo Torneo antes de una partida clasificatoria para bloquear tus macros y evitar distracciones RGB; así te asegurarás un rendimiento constante y sin distracciones incluso bajo presión.

En cuanto a la calidad de fabricación, estamos hablando de Corsair. Cumple con las expectativas aspecto de alta gama gracias al chasis de aluminio en tus manos. El cable USB-C desmontable hace que la configuración en eventos LAN sea muy sencilla.

Y no nos olvidemos de los controles específicos para multimedia. Estos controles resultan muy útiles sin recargar la pantalla.

Ventajas Contras ✅ La frecuencia de sondeo de 8.000 Hz capta cada una de las entradas con una precisión increíble ✅ El modo «Tournament» evita las pulsaciones accidentales durante el partido con solo pulsar una tecla ✅ Los interruptores OPX ofrecen un recorrido de 1 mm para un funcionamiento extremadamente fluido ✅ El chasis de aluminio de alta calidad resiste sesiones intensas ✅ Las opciones de personalización a través de iCUE te permiten configurar macros y la iluminación ✅ Cable USB tipo C desmontable para una rápida configuración en torneos ❌La sensibilidad de los botones OPX cuesta un poco acostumbrarse, pero merece la pena

Veredicto final:Si eres unFortnite jugador que busca una respuesta rápida y una fiabilidad a nivel de competición, el K70 RGB TKL Serie Champion destaca como uno de los los mejores teclados de Corsairpara el puesto.

5. Fnatic STREAK65 LP [El mejor teclado mecánico de perfil bajo para Fortnite]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor FNATIC SPEED Formato 65% Rango de accionamiento un milímetro Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 31,75 x 10,85 x 2,22 cm

Me costaba mucho usar las teclas altas de otros teclados mecánicos. Se me resbalaban constantemente los dedos. Entonces descubrí el STREAK65 LP, y eso lo solucionó todo.

STREAK65 LP es una máquina ultracompacta y veloz que reduce a la mitad el tiempo de desplazamiento de los dedos. En de menos de una pulgada de altura y con un punto de accionamiento de 1,00 mm, apenas tienes que mover los dedos para que se registren las pulsaciones.

Tu experiencia al escribir seguirá siendo fluida, incluso durante las maratonianas sesiones de partidas clasificatorias en juegos comoFortnite. Menos cansancio, construcción más rápida y más victorias.

Para más información El diseño de perfil bajo es ideal para los jugadores con manos más pequeñas o para cualquiera a quien no le guste ese ángulo tan pronunciado al escribir. Muchos Fortnite pros bajar un poco la altura del escritorio para optimizar la posición de la muñeca con este tipo de teclado silencioso.

El formato del 65 % mantiene las teclas de flecha y las teclas de función esenciales a la vez que te ofrece un montón de espacio para el ratón. Y en su interior, un chasis de aluminio macizo le da al STREAK65 LP una construcción de alta calidad y a la vez resistente.

Las teclas de PBT de doble inyección conservan su textura, y la iluminación RGB individual de cada tecla aporta un toque de estilo sin deslumbrar en tu configuración de juego.

Esto resulta aún más valioso cuando se combina con un portátil para juegos, donde ya hay que lidiar con ángulos de pantalla fijos y ajustes ergonómicos limitados.

Ventajas Contras ✅ El perfil ultraplano permite pulsar las teclas más rápido y con menos esfuerzo ✅ Recorrido de 1,0 mm = respuesta casi instantánea ✅ El diseño de 65 % ahorra espacio y permite guardar lo imprescindible ✅ Teclas silenciosas ✅ Su estructura de aluminio de alta calidad le da un aspecto de gama alta ✅ Los interruptores intercambiables en caliente te permiten personalizar la sensación ✅ El sutil RGB aporta un toque de estilo sin resultar excesivo ❌Los interruptores de perfil bajo ofrecen una sensación diferente a la de los teclados mecánicos para juegos tradicionales, pero la mayoría de los jugadores se adaptan rápidamente en cuanto notan el aumento de velocidad

Veredicto final: Si necesitas un teclado que te permita ganar espacio en el escritorio, mejore tu velocidad de respuesta y eleve a otro nivel tu experiencia al escribir, el STREAK65 LP cumple todos los requisitos.

6. Razer Huntsman Mini [El mejor teclado para Fortnite con diseño compacto]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Razer Óptico (con clic o lineal) Formato 60% Rango de accionamiento 1,0 mm (Clicky) / 1,2 mm (Linear) Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 29,5 x 10,4 x 3,8 cm

Si quieres algo aún más compacto y minimalista sin renunciar al rendimiento, no busques más: Razer Huntsman Mini.

Este teclado concentra una velocidad digna de los torneos en un diseño ultraportátil. utiliza la misma tecnología de conmutación óptica que se encuentra en la versión a tamaño completo de Teclados Razer, por lo que obtienes el mismo rendimiento en un espacio mucho más reducido.

Para más información Domina cuanto antes los atajos de la capa FN para poder acceder a las teclas de función, los controles multimedia y las macros sin perder velocidad en plena partida; la memoria muscular es fundamental en una distribución al 60 %.

Conmutadores ópticos funcionar literalmente a la velocidad de la luz, sin ningún retraso de rebote. Si a eso le sumas la disposición al 60 %, tendrás más espacio para movimientos rápidos y amplios del ratón.

A pesar de su tamaño, el Huntsman Mini no escatima en prestaciones. A mí, por ejemplo, me encanta la iluminación RGB totalmente personalizable y la compatibilidad con macros. Me ofrece la libertad para ajustar mi configuración justo como me gusta.

Ventajas Contras ✅ La disposición al 60 % libera el máximo espacio para el ratón, lo que permite movimientos más enérgicos ✅ Los interruptores ópticos garantizan una respuesta ultrarrápida ✅ Ligero y perfecto para llevarlo a los torneos LAN ✅ La placa superior de aluminio aporta mayor durabilidad y un tacto de alta calidad ✅ La iluminación RGB personalizable realza cualquier configuración ✅ Sorprendentemente silencioso nada más sacarlo de la caja (lineal) ❌La falta de teclas de función obliga a utilizar la capa secundaria FN, pero esto rara vez supone un problema para los jugadores de Fortnite

Veredicto final: Si lo que buscas es un dispositivo compacto y potente con interruptores ultrarrápidos, el Huntsman Mini es una opción de primera categoría para los más exigentes Fortnite jugadores. El espacio adicional en el escritorio combina a la perfección con algunos de los los mejores monitores para Fortnite, lo que te permite colocar la pantalla exactamente donde la necesites.

7. HyperX Alloy Origins 60 [El teclado para juegos compacto con la mejor relación calidad-precio para Fortnite]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tipo de interruptor HyperX Rojo/Aguamarina (lineal o táctil) Formato 60% Rango de accionamiento 1,8 mm Conectividad USB-C (por cable) Teclas PBT de doble inyección Iluminación RGB por tecla Dimensiones 29,7 x 3,8 x 10,7 cm

Es posible que los dos teclados mecánicos compactos anteriores cumplan todos los requisitos, salvo el precio. Si eres como yo y buscas un teclado compacto de alta gama, teclado mecánico para videojuegos que no te deje sin un euro, el HyperX Alloy Origins 60 da en el clavo.

Diseño al 60 %libera un valioso espacio en tu escritorio para esos movimientos bruscos del ratón en los momentos decisivos. En mi caso, mi escritorio no es muy grande, así que cada centímetro cuenta.

Para más información Utiliza el software HyperX NGENUITY para crear un perfil de iluminación personalizado que resalte tu Fortnite atajos de teclado: aceleran el aprendizaje de nuevas configuraciones y reducen los errores de pulsación en combates de construcción rápida.

Los interruptores HyperX también aportan su granito de arena, con un Punto de accionamiento sólido de 1,8 mm y recorrido corto. Por ese precio, obtienes una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado.

La calidad de fabricación supera con creces lo que cabría esperar de su categoría. Su robusto chasis de aluminio resiste el uso intensivo y los golpes accidentales.

Y, por supuesto, cuenta con iluminación RGB personalizable por tecla que se sincroniza a la perfección con tu equipo.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio excepcional a un precio asequible ✅ Interruptores mecánicos sensibles y con un clic ✅ El diseño al 60 % maximiza el espacio para el ratón ✅ Estructura de aluminio resistente, apta para un uso intensivo ✅ Ideal para configuraciones minimalistas ✅ Iluminación RGB totalmente personalizable y perfiles integrados ❌Frecuencia de sondeo estándar, no de ultraalta frecuencia, pero sigue siendo una buena inversión

Veredicto final:The Alloy Origins 60 demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de un rendimiento en juegos de nivel profesional y una calidad de fabricación que rivaliza con la de los equipos más caros.

¿Qué hace que un teclado sea bueno para Fortnite?

El teclado para juegos adecuado puede convertirte de alguien a quien siempre le ganan en las batallas de construcción en alguien que las domina. En serio, la diferencia entre un buen jugador de Fortnite y uno excelente suele reducirse a la rapidez con la que responde su teclado. Esto es lo que separa el grano de la paja.

1. Bajo retraso de entrada

Cada milisegundo cuenta cuando intentas acertar en ese muro de embrague. Teclados mecánicos con altas frecuencias de sondeo acortar el retraso entre tu cerebro y la pantalla. Las piezas que necesitas aparecen al instante, en lugar de aparecer con retraso respecto a tus pensamientos.

Accionamiento uniforme

Las teclas de movimiento y los bloques de construcción deben funcionar siempre, sin excepciones. Los interruptores de calidad mantienen la misma respuesta tras millones de pulsaciones, para que esa edición crucial nunca te falle.

2. Restablecimiento rápido de la clave

Para poder pulsar dos veces rápidamente en esas ediciones relámpago, se necesitan teclas que reboten al instante. Los teclados avanzados cuentan con tecnología de activación rápida que se reinicia en cuanto levantas el dedo. Sin esperas.

3. Tipos de interruptores personalizables

Cada acción requiere un tacto diferente. Los interruptores intercambiables en caliente te permiten ajusta tu configuración a la perfección sin tener que comprar varios teclados. Combina este nivel de personalización con tu el mejor ratón para Fortnite, y tendrás una configuración que se adapta perfectamente a tu estilo de juego. Conseguir una respuesta perfecta depende totalmente del mecanismo que hay debajo de la tecla. Explorar los matices de Interruptores táctiles, lineales y con clic te ayuda a encontrar el estilo de retroalimentación más adecuado.

4. Diseño compacto

Teclados TKL y del 60 % liberar mucho espacio en el ratón para esos disparos de francotirador de largo alcance y esos giros rápidos de 180 grados. Esto cobra aún más importancia si juegas en un ordenador portátil para Fortnite, donde el espacio en el escritorio ya es escaso. Los teclados de tamaño estándar ocupan un espacio valioso que los jugadores competitivos necesitan para colocar el ratón.

5. Anti-ghosting

Las complejas combinaciones de teclas de Fortnite durante las intensas secuencias de construcción requieren que cada pulsación se registre al mismo tiempo. No se pierden entradas cuando pulsas seis teclas a la vez.

6. Configuración de nivel de competición

Las sesiones de juego intensas exigen teclados capaces de soportar millones de pulsaciones sin perder rendimiento. Los teclados baratos se estropean justo cuando más los necesitas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado para Fortnite?

El mejor teclado para Fortnite is SteelSeries Apex Pro TKL gracias a su tecnología de accionamiento ajustable, su función de disparo rápido y su excelente calidad de fabricación. Estas características proporcionan a los jugadores competitivos una ventaja real en cuanto a rendimiento en las batallas de montaje.

¿Es importante el teclado para los profesionales de Fortnite?

Sí, y eso marca la diferencia. Un teclado para juegos de calidad reduce considerablemente el retraso en la respuesta, garantiza una pulsación uniforme de las teclas y puede mejorar notablemente tu velocidad de construcción y precisión en la edición en comparación con los teclados básicos.

¿Es un teclado al 75 % una buena opción para Fortnite?

Sí, los teclados de 75 % son la opción ideal para Fortnite jugadores. Mantienen las teclas de función y las teclas de flecha, al tiempo que ofrecen mucho más espacio para el ratón que los teclados de tamaño estándar, que suelen ocupar demasiado espacio en tu configuración de juego.

¿Cuál es el mejor tamaño de teclado para jugar a Fortnite?

El mejor tamaño de teclado para Fortnite Los teclados para juegos son del tipo TKL (sin teclado numérico). Ofrecen el equilibrio ideal entre funcionalidad y espacio en el escritorio. Los teclados al 60 % son perfectos para los jugadores que dan prioridad a disponer del máximo espacio de movimiento del ratón para esos disparos de barrido.

¿Cuáles son los mejores ajustes de teclado para Fortnite?

Una buena configuración del teclado para Fortnite Empieza por reducir el retraso de entrada. Utiliza conexiones por cable siempre que sea posible, sube la frecuencia de sondeo al máximo (normalmente 1000 Hz, aunque algunos modelos llegan hasta los 8000 Hz), activa el modo juego si tu teclado lo tiene y baja la intensidad de la iluminación RGB para evitar distracciones en los momentos decisivos.