Los 7 mejores teclados inalámbricos para videojuegos de 2025: la guía definitiva

Contar con el mejor teclado inalámbrico para videojuegos puede marcar una gran diferencia. Tras dedicar mucho tiempo a investigar sobre periféricos para videojuegos, puedo afirmar con total seguridad que no todos los teclados inalámbricos para videojuegos son iguales.

He revisado las opiniones de los usuarios, las pruebas realizadas por profesionales y las opiniones de los expertos para ofrecerte esta guía con las mejores opciones disponibles.

Encontrar el teclado inalámbrico adecuado puede resultar complicado, sobre todo a la hora de encontrar el equilibrio entre rendimiento y presupuesto. Tanto si eres un jugador ocasional, un estudiante con un presupuesto ajustado o simplemente quieres asegurarte de adquirir un producto de calidad sin gastarte de más, hay opciones para todos los gustos.

HeHemos analizado 40 modelos populares, entrevistamos a jugadores profesionales y analizamos cientos de reseñas para destacar los mejores teclados inalámbricos para videojuegos que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados inalámbricos para videojuegos

Tras una exhaustiva investigación y una cuidadosa reflexión, he reducido la lista a los mejores teclados inalámbricos que destacar por su rendimiento, relación calidad-precio o innovación. Estos teclados son lo mejor de lo mejor y ofrecen algo único para cada tipo de jugador:

Alienware Pro – El teclado inalámbrico definitivo para juegos, diseñado para ofrecer un rendimiento de primera categoría. Redragon K556 PRO – Ideal para jugadores que cuidan su presupuesto pero no renuncian a la calidad. ASUS ROG Azoth 75 % – Un auténtico gigante de la personalización con una impresionante iluminación RGB.

Esto es solo un resumen: sigue desplazándote hacia abajo para ver toda la gama de teclados inalámbricos para videojuegos y descubrir aún más opciones que podrían ser perfectas para ti.

Selección de los 7 mejores teclados inalámbricos para videojuegos

Los mejores teclados inalámbricos para videojuegos ofrecen baja latencia, conmutadores resistentes y funciones personalizables, todo ello sin el lío de cables. He investigado a fondo, recopilado toda la información y consultado a jugadores profesionales para ofrecerte los mejores teclados inalámbricos para juegos.

1. Alienware Pro [El mejor teclado inalámbrico para videojuegos en general]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Tamaño/Diseño Compacto (75 %) Conectividad Bluetooth 5.1, conexión inalámbrica a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 72 horas (por defecto) Tipo de interruptor Mecanica lineal Alienware intercambiable en caliente Peso Ochocientos veinte gramos Iluminación RGB por tecla

The Alienware Pro es una opción versátil para los jugadores que buscan un teclado inalámbrico de primera categoría que combine rendimiento y calidad. Gracias a sus funciones avanzadas y su diseño de alta calidad, este teclado ofrece una experiencia de juego excepcional.

The Alienware Pro ofrece un rendimiento inigualable gracias a sus opciones de conectividad inalámbrica. Cuenta con Bluetooth 5.1, conexión inalámbrica de 2,4 GHz y conexión por cable USB, lo que lo hace muy versátil para distintos tipos de configuración. El teclado es ideal para los gamers que buscan velocidad y fiabilidad, ya que ofrece hasta 72 horas de autonomía para sesiones de juego prolongadas.

Por qué lo elegimos Hemos seleccionado el Alienware Pro gracias a su combinación de rendimiento, estética y durabilidad. Su conexión inalámbrica nunca me ha fallado durante las sesiones de juego, y la posibilidad de personalizar la iluminación y las asignaciones de teclas del teclado le ha aportado un gran valor añadido.

He pasado bastante tiempo usando este teclado y, para mí, una de sus características más destacadas es su interruptores mecánicos lineales. Estos interruptores proporcionan un respuesta rápida tiempo, algo que me ha resultado especialmente útil en los juegos de disparos en primera persona, donde cada milisegundo cuenta. El tacto de alta calidad del teclado y fabricación sólida se notan nada más sacarlo de la caja, y sigue siendo resistente incluso tras largas sesiones.

The iluminación RGB por tecla ofrece una experiencia visual envolvente y me ayuda a identificar fácilmente las combinaciones de teclas al cambiar de un juego a otro. Perfiles a bordo son un gran complemento, ya que te permiten cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones en función del juego al que estés jugando.

The conexión inalámbrica de baja latencia es impresionante. Nunca noté ningún retraso, ni siquiera al utilizarlo en diferentes plataformas. El interruptores intercambiables en caliente aumenta la flexibilidad de este teclado. También me gustó poder ajustar la iluminación y personalizarla sin necesidad de utilizar ningún software adicional, aunque para una personalización completa se necesita el software propio de Alienware.

Aunque elAlienware Pro Aunque se encuentra en la gama alta de precios, está claro que lo que pagas es una calidad de primera. Sus características justifican la inversión, sobre todo para los jugadores empedernidos que buscan tanto rendimiento como estética. Si estás buscando un teclado inalámbrico que ofrezca una experiencia de juego fluida y quede genial en tu escritorio, sin duda vale la pena tenerlo en cuenta.

Configuración delAlienware Pro es pan comido con el enchufar-y-listo opciones de conectividad. No tuve ningún problema para conectarlo a mi ordenador mediante Bluetooth, y el cambio entre los distintos dispositivos fue fluido. Su diseño compacto ocupa poco espacio, lo que lo hace perfecto para escritorios pequeños. El capas insonorizantes hace que sea más silencioso al escribir, lo que me resultó especialmente útil cuando tenía que jugar a altas horas de la noche sin molestar a los demás.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Calidad de fabricación excepcional con un diseño robusto Conexión inalámbrica de baja latencia, ideal para jugadores exigentes Batería de larga duración (hasta 72 horas) Iluminación RGB personalizable por tecla

Perfiles integrados para cambiar fácilmente de juego El único inconveniente del teclado inalámbrico para juegos Alienware Pro es su elevado precio, pero su excelente calidad de fabricación, sus teclas sensibles y su versatilidad lo convierten en una inversión que merece la pena para los jugadores más exigentes.

Veredicto final: The Alienware Pro es la mejor opción para los gamers que buscan un teclado inalámbrico fiable y repleto de funciones. Sus teclas sensibles, su excelente autonomía y su iluminación personalizable lo convierten en uno de los principales competidores del mercado de los teclados para gamers.

Si estás listo para invertir en un teclado inalámbrico de alta gama, el Alienware Pro es una buena elección.

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¿Me tomarías por loco si te dijera que casi nunca toco el portátil? 😂 Lo tengo siempre ahí a un lado, jeje, pero el teclado es mucho más agradable que mi Steelseries Pro TKL; el AW tiene ese sonido tan suave al teclear y, para mí, ¡eso es lo mejor!

2. Redragon K556 PRO [El mejor teclado inalámbrico para juegos a un precio asequible]

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Especificaciones Detalles A ustedes Tamaño completo (100 %) Conectividad Bluetooth 3.0, conexión inalámbrica a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 50 horas Tipo de interruptor Interruptores lineales rojos intercambiables en caliente Peso Mil seiscientos gramos Iluminación Iluminación RGB completa con 20 modos Número de teclas 104 Características especiales Conectividad en tres modos, estructura de aluminio resistente, iluminación RGB personalizable Sistema operativo Windows 10

En lo que respecta a los teclados para videojuegos, el Redragon K556 PRO demuestra que un rendimiento de primera no siempre tiene que ir acompañado de un precio desorbitado. Con una amplia gama de funciones Aunque suele encontrarse en modelos de gama alta, es una opción sólida para los jugadores que buscan fiabilidad y funcionalidad sin gastarse una fortuna. Si juegas en un ordenador de sobremesa o portátil, el Redragon K556 PROofreceuna relación calidad-precio excepcional.

The Redragon K556 PRO viene equipado con interruptores Linear Red intercambiables en caliente y ofrece un una experiencia de escritura fluida y con buena respuesta. Estos interruptores son perfectos tanto para jugar como para escribir, ya que ofrecen una respuesta rápida de las teclas sin el ruido característico de otros interruptores mecánicos. La conectividad de tres modos (Bluetooth, inalámbrico a 2,4 GHz y USB) garantiza una conexión fluida con múltiples dispositivos. Si juegas en un ordenador portátil o de sobremesa, este teclado ofrece un rendimiento estable con un retraso mínimo.

Por qué lo elegimos Elegí elRedragon K556 PRO por su inmejorable relación calidad-precio. Tras probarlo durante varias sesiones de juego, me ha impresionado su rendimiento, sobre todo la rapidez de respuesta de los teclas y la facilidad de conexión. Es una opción estupenda para cualquiera que tenga un presupuesto limitado y quiera un teclado para juegos fiable.

Por un precio asequible, el Redragon K556 PRO ofrece características impresionantes, como iluminación RGB completa y un sólido marco de aluminio. Iluminación RGB completa Aporta un toque elegante a tu equipo de gaming y, aunque no permite personalizar el RGB por tecla, los 20 modos de iluminación predefinidos son más que suficientes para crear una experiencia envolvente. Si buscas un teclado inalámbrico fiable sin gastarte mucho dinero, este teclado es una ganga.

En comparación con otros teclados para juegos económicos, el Redragon K556 PRO destaca por su diseño robusto y conectividad versátil. Aunque carece de algunas de las funciones avanzadas que ofrecen los modelos de gama alta, su rendimiento y durabilidad lo convierten en una opción con una excelente relación calidad-precio. El único inconveniente es que el software puede resultar un poco complicado de usar para personalización total, pero no es un motivo para descartarlo.

Configuración delRedragon K556 PRO es muy sencillo. Es compatible tanto con ordenadores de sobremesa como con portátiles, y sus controles fáciles de usar y su iluminación RGB ajustable mejoran la experiencia del usuario. Sin embargo, puede que lleve algún tiempo acostumbrarse al software, sobre todo a la hora de crear perfiles de iluminación personalizados o macros.

En 2025,Redragon ha actualizado su gama para que estos teclados sean aún más fiables y más fáciles de modificar. El K556 PRO sigue siendo una de las opciones preferidas por los aficionados que buscan un teclado asequible pero repleto de funciones.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Asequible sin renunciar a la calidad Conectividad en tres modos para una mayor versatilidad Iluminación RGB completa con 20 modos predefinidos Estructura de aluminio resistente Interruptores intercambiables en caliente para personalización Una experiencia de escritura cómoda y con buena respuesta El software puede resultar un poco poco intuitivo, pero es fácil de usar para las funciones básicas.

Veredicto final:The Redragon K556 PRO ofrece una excelente relación calidad-precio para quienes buscan un teclado inalámbrico para juegos a un precio asequible. Su durabilidad, rendimiento y funciones personalizables lo diferencian de otras opciones económicas. Si buscas un teclado para juegos fiable que no te cueste un ojo de la cara, esta es tu mejor opción.

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Mi novio tiene este teclado. Lo lleva teniendo unos cuatro meses, pero no tiene ningún problema en cuanto a su funcionamiento. Emite unos chasquidos metálicos, probablemente debidos a los estabilizadores, algo bastante habitual en los teclados que no han sido modificados. En mi opinión, es un teclado económico bastante decente.

3. ASUS ROG Azoth 75 % [El mejor teclado inalámbrico para juegos personalizable con RGB]

Enebameter

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Especificaciones Detalles A ustedes Compacto (75 %) Conexiones Bluetooth 5.1, conexión inalámbrica a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 62 horas Tipo de interruptor Interruptores mecánicos lineales ROG NX intercambiables en caliente Peso Mil ciento ochenta gramos Iluminación RGB por tecla Número de teclas 75 Características especiales Conectividad en tres modos, pantalla OLED, botones personalizables Sistema operativo Windows

Si quieres personalizar tu teclado para que se adapte perfectamente a tus necesidades, el ASUS ROG Azoth El 75 % se perfila como uno de los principales candidatos.

Diseñado para gamers y usuarios que valoran las configuraciones personalizadas, este teclado combina funciones avanzadas como iluminación RGB por tecla, una pantalla OLED personalizable e interruptores intercambiables en caliente. Si buscas un teclado de alta calidad, personalizable y versátil, el ROG Azoth ofrece todo lo que necesitas y mucho más.

The ASUS ROG Azothintercambiable en caliente ROG Interruptores mecánicos lineales NX ofrecen una experiencia de escritura fluida y sensible, perfecta tanto para sesiones intensas de videojuegos como para tareas de escritura prolongadas. Los interruptores prelubricados garantizan un ruido mínimo y pulsaciones suaves, lo que proporciona una experiencia táctil superior. El conectividad en tres modos te permite cambiar fácilmente entre varios dispositivos, como un ordenador para videojuegos, un portátil o una tableta, lo que te garantiza estar siempre conectado cuando más lo necesitas.

Por qué lo elegimos Elegí elASUS ROG Azoth porque ofrece una experiencia de primera calidad y personalizable que se adapta perfectamente a mi configuración de juego. Tras probarlo, descubrí que el Pantalla OLED and Iluminación RGB Un detalle fantástico, y la calidad de las teclas superó mis expectativas. Si te gusta personalizar tu equipo según tus preferencias exactas, este es tu teclado.

A un precio elevado, el ROG Azoth Ofrece prestaciones de primera categoría, como iluminación RGB por tecla, una pantalla OLED personalizable y una construcción de gran solidez. Este teclado puede suponer una inversión, pero sin duda merece la pena si eres un jugador que exige lo mejor en cuanto a personalización, durabilidad y rendimiento. Es una opción excelente para aquellos usuarios que estén dispuestos a pagar un poco más por un teclado para juegos totalmente personalizable y de alto rendimiento.

En comparación con otros teclados para videojuegos, el ROG Azoth destaca por su personalización. Su diseño con montaje mediante junta and mando multifunción permite ajustar al detalle la experiencia de escritura, lo que lo convierte en un producto destacado dentro de su gama de precios. Aunque se necesitan ciertos conocimientos para personalizar el teclado al máximo, el esfuerzo merece la pena para quienes disfrutan adaptando su configuración a su gusto.

Configuración y uso del ASUS ROG Azoth es intuitivo, sobre todo con el ASUSCaja de armamento software. El incluido herramientas para personalizar interruptores y teclas facilitan el ajuste preciso del teclado, aunque te resultará útil tener algunos conocimientos sobre modificaciones de teclados por cuenta propia. El tres posiciones de inclinación and diseño ergonómico garantizan la comodidad durante sesiones prolongadas, y la conectividad con múltiples dispositivos aporta una mayor comodidad.

En febrero de 2025, ASUS ha lanzado la actualización de firmware 1.0.0.14 para el ROG Azoth el 75 %, lo que incluye asistencia para el ROG Receptor OMNI, que mejora la compatibilidad y la conectividad de los dispositivos. Los usuarios pueden actualizar el firmware a través de la página web oficial ASUS página de asistencia, aunque algunos usuarios han informado de pequeños problemas con la visibilidad de la información del sistema tras la actualización.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Personalización excepcional de la iluminación RGB por tecla Interruptores mecánicos de alta calidad y funcionamiento suave Conectividad en tres modos para cambiar fácilmente de dispositivo Mando multifunción para ajustes rápidos Fabricación de alta calidad con diseño de montaje con junta Herramientas incluidas para personalizar las teclas y los interruptores La personalización puede requerir conocimientos adicionales, pero merece la pena una vez que le coges el truco.

Veredicto final: The ASUS ROG Azoth Es un teclado inalámbrico de gama alta y personalizable, ideal para los gamers que buscan funciones avanzadas y una experiencia de alta calidad. Aunque su precio es algo elevado, el nivel de personalización, su fluido rendimiento y la calidad general de su fabricación lo convierten en la mejor opción para quienes exigen lo mejor.

Baila, tengo cinco años

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El Azoth se ha convertido en mi teclado favorito de todos los tiempos. La calidad de fabricación y el tacto de las teclas son sencillamente excelentes.

4. SteelSeries Apex Pro [El mejor teclado inalámbrico para videojuegos de competición]

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Especificaciones Detalles A ustedes Compacto (75 %) Conexiones Bluetooth 5.0, conexión inalámbrica a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 45 horas Tipo de interruptor Interruptores hipermagnéticos ajustables OmniPoint 2.0 Peso Mil setecientos diez gramos Iluminación RGB completo

The SteelSeries Apex Pro está diseñado para jugadores competitivos, especialmente para aquellos que se toman en serio los deportes electrónicos. Este teclado inalámbrico destaca por su Interruptores ajustables OmniPoint 2.0, que te permiten ajustar con precisión la respuesta tanto para pulsaciones rápidas como para una gran precisión (ideal para situaciones de juego de alto riesgo).

Me pareció que el accionamiento fluido y personalizable supone un gran avance, ya que ofrece una ventaja tanto en velocidad como en control. Además, el diseño compacto diseño sin teclado numérico ahorra espacio en el escritorio, lo que facilita colocar el ratón y mantener la comodidad durante las largas sesiones de juego.

Por qué lo elegimos The SteelSeries Apex Pro destaca como uno de los mejores teclados inalámbricos para videojuegos del mercado. Como usuario que valora tanto la velocidad como la personalización, he comprobado que la activación ajustable de los interruptores marca una diferencia significativa en mi experiencia de juego. Su fabricación de alta calidad y su rendimiento justifican sin duda la inversión para los jugadores de esports más exigentes.

Its doble conectividad inalámbrica (Bluetooth y 2,4 GHz) garantiza un cambio fluido entre dispositivos, lo que resulta perfecto si estás jugando en un ordenador y de repente necesitas pasar rápidamente a una tableta o un teléfono. El Iluminación RGB and Pantalla OLED permite ajustar la configuración al instante y aporta tanto funcionalidad como estilo. El teclas de PBT de doble inyección aportan mayor resistencia, lo que garantiza que no se desgasten fácilmente durante esas sesiones maratonianas.

Los conmutadores OmniPoint 2.0 son lo más destacado, ya que ofrecen una capacidad de respuesta excepcional, especialmente en los juegos que requieren reacciones rápidas. La posibilidad de ajustar la fuerza de activación a tu gusto mejora el rendimiento en el juego al permitir reacciones más rápidas o órdenes más precisas. Sin embargo, dominar los interruptores ajustables puede requerir algo de práctica, sobre todo si estás acostumbrado a los interruptores mecánicos tradicionales.

Con un precio en la gama alta, el Apex Pro ofrece una experiencia de primera categoría con una calidad de fabricación excepcional, interruptores avanzados y una excelente conectividad inalámbrica. Si eres un jugador de esports o un aficionado a los videojuegos que exige lo mejor, el precio se justifica por la opciones de rendimiento y personalización. Para los usuarios que cuidan su presupuesto, supone una inversión considerable, pero su durabilidad y la ventaja competitiva que ofrece hacen que merezca la pena tenerlo en cuenta.

En comparación con otros teclados para juegos de gama alta, el SteelSeries Apex Pro destaca por sus interruptores ajustables y su rendimiento de primera categoría. Puede que sea más cara que otras opciones, pero para los aficionados a los deportes electrónicos, sus características justifican su precio.

La configuración es sencilla, ya que se puede utilizar tanto por cable como de forma inalámbrica, pero puede llevar algo de tiempo ajustar la configuración de la pulsación a tu gusto. Una vez configurado, el teclado es intuitivo y fácil de usar, incluso durante muchas horas.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Interruptores OmniPoint 2.0 ajustables para pulsaciones rápidas o precisas Su diseño compacto sin teclado numérico ahorra espacio Doble conectividad inalámbrica para cambiar de dispositivo sin interrupciones Teclas de PBT de doble inyección resistentes Fabricación sólida y tacto de alta calidad Luminancia RGB llamativa con pantalla OLED para controlar los ajustes Hay que acostumbrarse un poco para dominar el accionamiento ajustable (pero, una vez que le coges el truco, la experiencia es inigualable)

Veredicto final:Si eres un jugador de esports o un jugador competitivo que busca lo último en rendimiento, el SteelSeries Apex Pro vale cada céntimo que cuesta. Sus funciones avanzadas y opciones personalizables ofrecen una velocidad y un control inigualables, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes exigen lo mejor.

PPMD ha vuelto

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Estoy de acuerdo. Todo lo relacionado con el teclado es increíble, excepto el software. Me gustan mucho los interruptores y la versión de 2019 que tengo tiene un diseño genial. La iluminación RGB también es muy buena.

5. Logitech G PRO X TKL [El mejor teclado inalámbrico para juegos sin teclado numérico]

Enebameter

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Especificaciones Detalles A ustedes Sin teclas numéricas (80 %) Conexiones Bluetooth 2.0, conexión inalámbrica Lightspeed a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 50 horas Tipo de interruptor GX Marrón / Azul / Rojo Peso un kilogramo Iluminación RGB Conectividad Conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth

El Logitech G PRO X TKL está diseñado para jugadores que desean rendimiento de nivel profesional sin el volumen de un teclado de tamaño normal. Su diseño sin teclado numérico deja más espacio para mover el ratón, lo que, según he podido comprobar, marca una gran diferencia en los juegos competitivos. Al mismo tiempo, conserva todos los elementos esenciales para jugar en serio.

La tecnología inalámbrica Lightspeed es la estrella aquí. Funciona tan bien que parece imposible distinguirla de una conexión por cable. He utilizado este teclado en un entorno con muchos dispositivos inalámbricos y la conexión se ha mantenido estable. Los interruptores mecánicos GX también merecen un elogio. Yo me decanto por los Browns, que logran un equilibrio entre una respuesta nítida y un perfil sonoro más sutil.

Por qué lo elegimos Elegí elLogitech G PRO X TKL porque combina la confianza de LogitechCombina la tecnología inalámbrica Lightspeed con la practicidad de un diseño TKL. La he utilizado tanto para jugar como para escribir a diario, y ofrece un rendimiento constante en ambos ámbitos sin renunciar a nada.

Además, si vas a pasar de un teclado de tamaño completo a uno TKL por primera vez, date unos días para acostumbrarte. A cambio, ganarás más espacio en el escritorio y podrás manejar el ratón con mayor soltura.

The G PRO X TKL No es la opción más barata, pero la combinación de durabilidad, fiabilidad inalámbrica y batería de larga duración hace que merezca la pena la inversión. Las 50 horas de autonomía de la batería me ha bastado con creces, incluso cuando se me olvida cargarlo entre sesiones.

En comparación con otros teclados TKL, la ventaja de Logitech es su tecnología inalámbrica Lightspeed. Está diseñado pensando en los deportes electrónicos, y ese enfoque en la consistencia y la estabilidad se nota. Puede que algunos competidores ofrezcan más opciones de macros, pero este da prioridad a un rendimiento fiable frente a funciones superfluas.

La configuración es muy sencilla. Solo tienes que enchufar el receptor o emparejarlo por Bluetooth, y ya estás listo para empezar. También me gusta que sea lo suficientemente portátil como para llevarlo del trabajo a mi equipo de gaming sin que resulte pesado.

Logitech ha actualizado G HUB con mejora en la personalización de los interruptores para el G PRO X TKL, lo que ofrece a los jugadores un control más preciso sobre la respuesta de las teclas y los perfiles de iluminación. Esto facilita aún más el ajuste del teclado para diferentes juegos o flujos de trabajo.

Razones para comprarlo Motivos para evitarlo Diseño compacto sin teclado numérico Una duración de la batería excepcional de 50 horas Tecnología inalámbrica Lightspeed de gran fiabilidad Fabricación resistente Iluminación RGB personalizable Ligero y portátil Ideal tanto para jugar como para escribir Las funciones de programación de macros son algo limitadas, aunque las funciones básicas siguen siendo más que suficientes para la mayoría de los jugadores.

Veredicto final: The Logitech G PRO X TKL es una opción muy recomendable para cualquiera que busque un teclado inalámbrico para juegos sin teclado numérico que no escatime en calidad.

Es fiable, compacto y cuenta con el respaldo de Logitechsu tecnología inalámbrica de probada eficacia. Si valoras tanto el rendimiento como la portabilidad, vale la pena que te plantees esta opción.

Doo-Doo-Draws

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Desde entonces he comprado el teclado (la versión blanca) y me gusta mucho. Tiene un aspecto estupendo y da la sensación de estar bien construido. ¡La conexión inalámbrica Lightspeed es lo más! Me preocupaba cómo respondería al jugar a un shooter de ritmo rápido como Battlefield 2042, pero funciona a la perfección. No noto ningún retraso. Además, los interruptores marrones son muy cómodos al teclear y, de hecho, son bastante silenciosos. Lo recomiendo encarecidamente.

6. ASUS ROG Falchion RX [El mejor teclado inalámbrico para juegos de perfil bajo]

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Especificaciones Detalles A ustedes Ultracompacto (65 %) Conexiones Bluetooth, conexión inalámbrica ROG SpeedNova a 2,4 GHz, conexión por cable USB Duración de la batería Hasta 60 horas Tipo de interruptor ROG RX óptico de perfil bajo en rojo Peso 715 gramos Iluminación RGB por tecla

The ASUS ROG Falchion RX redefine lo que puede ser un teclado para juegos de gama alta. Este teclado ultracompacto, que combina un diseño elegante con potentes funciones, no renuncia al rendimiento. Si te gustan las configuraciones minimalistas y buscas algo que tenga tan buen aspecto como rendimiento, el Falchion RX es una buena opción.

The ROG RX Los interruptores ópticos rojos de perfil bajo ofrecen un tacto suave y una gran capacidad de respuesta, lo que convierte a este teclado en una opción excelente tanto para jugar como para escribir.

Lo he estado utilizando en sesiones largas, y las teclas de perfil bajo se asemejan más a las de un teclado de portátil de gama alta, pero con la precisión que cabe esperar de un modelo mecánico. La respuesta táctil es nítida y fiable, algo que valoro mucho en esos momentos decisivos del juego.

Por qué lo elegimos Elegí elASUS ROG Falchion RX porque logra un equilibrio poco común entre portabilidad, rendimiento y estilo. Los interruptores de perfil bajo fueron una agradable sorpresa, ya que ofrecen una experiencia de escritura nítida sin renunciar a las ventajas de la respuesta mecánica. Es una opción de primera categoría para cualquiera que necesite un teclado compacto que no escatime en prestaciones.

Para mí, lo más destacado ha sido el barra multimedia táctil. Ofrece una forma única de controlar el volumen, saltar pistas o silenciar el sonido con solo un toque, lo que hace que los ajustes multimedia sean fluidos e intuitivos. Lo mejor es que ASUS han logrado integrar esta funcionalidad sin comprometer el diseño compacto del teclado.

Los teclas de perfil bajo aportan a este teclado una ventaja en cuanto a portabilidad sin perder esa satisfactoria sensación mecánica. Es una opción ideal si sueles alternar entre configuraciones de trabajo y de videojuegos.

Por su diseño compacto y sus prestaciones de alta gama, el ASUS ROG Falchion RX vale la pena el precio. La autonomía de 60 horas es impresionante, y la calidad de fabricación es de primera.

Sin embargo, si esperas contar con opciones avanzadas de programación macro, es posible que el Falchion RX te resulte un poco limitado en comparación con otros modelos del mercado. Pero por su portabilidad, la duración de la batería y la rapidez de respuesta que ofrece, creo que logra un equilibrio perfecto.

En el segmento de los teclados para juegos ultracompactos, el Falchion RX destaca por su combinación de prestaciones de alta gama y tamaño compacto. Aunque hay quien podría echar en falta macros más personalizables o un sistema tradicional de montaje de teclas, destaca por su rendimiento inalámbrico y su portabilidad.

Configuración delFalchion RX es pan comido. Puedes elegir entre configuraciones con cable o inalámbricas, y el teclado se empareja rápidamente a través de Bluetooth o de la tecnología inalámbrica SpeedNova de 2,4 GHz. Además, la incorporación de un doble USB-C Este puerto hace que cambiar de dispositivo sea increíblemente cómodo. El teclado es ligero, resistente y perfecto para cualquiera que valore la facilidad de uso y la portabilidad.

ASUS sigue perfeccionando sus productos. En 2025, actualizaron el Falchion RX«…» ofrece un software con una iluminación más intuitiva y la posibilidad de personalizar las teclas a través de Caja de armamento, lo que ofrece a los usuarios un mayor control sobre la iluminación RGB y la asignación de teclas.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Diseño ultradelgado y ligero Una impresionante autonomía de 60 horas Interruptores mecánicos sensibles y de perfil bajo Panel multimedia táctil Fabricación robusta Ideal para configuraciones minimalistas Aunque los soportes para teclas no estándar pueden limitar las posibilidades de personalización, su excelente calidad de fabricación y su portabilidad lo convierten en una opción ideal para quienes no dan prioridad al cambio de teclas.

Veredicto final: The ASUS ROG Falchion RX Es perfecto para los gamers que buscan un teclado inalámbrico de perfil bajo sin renunciar al rendimiento ni a las funciones. Es ultraportátil, tiene una gran autonomía y ofrece una experiencia de escritura excelente. Si el diseño elegante, la portabilidad y los controles multimedia son prioritarios para ti, este teclado es una opción ideal.

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¡Te van a encantar! 😄 No se mueven nada y las teclas de ABS tienen un acabado genial. Al principio se nota un poco diferente (pero no en el mal sentido), pero una vez que te acostumbras a la distribución más compacta… ¡Vaya! 👏

7. Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed [El mejor teclado inalámbrico para juegos con diseño de 65 %]

Enebameter

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Especificaciones Detalles A ustedes Ultracompacto (65 %) Conexiones Bluetooth, conexión inalámbrica HyperSpeed de 2,4 GHz, USB-C Duración de la batería Hasta 200 horas Tipo de interruptor Interruptores táctiles Razer Orange de tercera generación Peso setecientos diecisiete gramos Iluminación RGB por tecla

The Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed es un teclado ultracompacto con una distribución al 65 % diseñado para quienes necesitan la máxima funcionalidad con el mínimo espacio en el escritorio. Es la solución ideal para gamers o profesionales que necesitan portabilidad sin renunciar a la funcionalidad de las teclas. El 200 horas de autonomía es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta su reducido tamaño, lo que significa que no tendrás que preocuparte por recargarlo durante sesiones prolongadas.

The Razer Interruptores mecánicos táctiles de color naranja están diseñados para ofrecer una respuesta rápida y una pulsación satisfactoria. Para quienes escribimos mucho, estos interruptores ofrecen un equilibrio perfecto entre la rapidez necesaria para los videojuegos y la comodidad al escribir. Los Tecnología inalámbrica HyperSpeed garantiza una experiencia sin retrasos, incluso en entornos con interferencias inalámbricas, lo que lo hace perfecto para los juegos competitivos.

Por qué lo elegimos Elegí elRazer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed porque es una combinación perfecta de portabilidad, rendimiento y comodidad. Me ha resultado especialmente útil para jugar y para sesiones largas de escritura, ya que su diseño compacto ayuda a mejorar la ergonomía y a reducir la fatiga.

Una de las cosas que más me gustan de este teclado es cómo el diseño compacto mejora la ergonomía. Al ser más pequeño, puedo colocar el ratón más cerca del teclado, lo que reduce la tensión en los hombros durante las sesiones prolongadas. Para mí fue un cambio radical, sobre todo cuando lo utilizaba durante muchas horas en partidas competitivas.

Teniendo en cuenta sus características, el Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ofrece una buena relación calidad-precio tanto para jugadores ocasionales como para profesionales. El 200 horas de autonomía Es excepcional en comparación con muchas otras opciones inalámbricas del mercado, y tiene un precio competitivo teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece. Para los usuarios que quieran aprovechar al máximo el espacio de su escritorio o que necesiten un teclado para viajar, es una elección obvia.

En comparación con otros 65 % de teclados inalámbricos, elBlackWidow V4 Mini HyperSpeed destaca por su sólida calidad de fabricación, sus teclas sensibles y la larga duración de la batería. Algunos teclados compactos prescinden de teclas o funciones esenciales, pero este no es el caso, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para jugar como para trabajar.

The conectividad multidispositivo via Bluetooth, conexión inalámbrica HyperSpeed de 2,4 GHz y USB-C te permite cambiar fácilmente de un dispositivo a otro, lo que lo hace ideal para quienes tienen varias configuraciones. La iluminación RGB le da un toque personalizado, pero también está diseñada para reducir el consumo de energía, lo que garantiza que saques el máximo partido al 200 horas de autonomía.

Razer ha mantenido el BlackWidow V4 Mini HyperSpeed a la vanguardia de la tecnología más reciente, lo que garantiza un rendimiento inalámbrico de primer nivel y ofrece amplias opciones de personalización. Con las recientes mejoras en capacidad de respuesta de los interruptores and duración de la batería, este modelo es una opción muy recomendable para los gamers.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Una duración de la batería excepcional de 200 horas Tecnología inalámbrica HyperSpeed para un rendimiento ultrarrápido y sin retrasos Diseño compacto y ergonómico, ideal para viajar o ahorrar espacio en el escritorio Iluminación RGB llamativa para una configuración personalizada Compatibilidad con múltiples dispositivos para transiciones fluidas entre ellos No es recomendable para usuarios que utilizan el teclado numérico, pero su tamaño compacto lo convierte en una opción excelente para configuraciones minimalistas.

Veredicto final:Si buscas un teclado compacto y de alto rendimiento que no renuncie a las prestaciones ni a la comodidad, el Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed es una opción estupenda. Su impresionante autonomía y sus teclas sensibles la convierten en la opción ideal tanto para jugar como para trabajar.

niño con una pistola de agua

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A mí me gusta el mío. Por lo que he leído, era una exclusiva china, así que supongo que, por ahora, pasa bastante desapercibido. Las teclas suenan bien y dan una sensación muy agradable, y el peso y el diseño son geniales. Mi única queja es que los interruptores no registran la pulsación si suelto un poco la presión, por lo que me he quedado inmóvil en mis partidas a pesar de estar pulsando la tecla y de que se haya activado. Los interruptores de este teclado son intercambiables, y sin duda los voy a cambiar, ya que son muy baratos. Una característica adicional de la que carece este teclado es la frecuencia de sondeo de 8k, que sí tienen otros teclados de este tamaño.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un teclado inalámbrico para videojuegos?

Después de probar una amplia variedad de teclados, he descubierto qué características marcan la diferencia. A continuación te indico los aspectos a los que te recomiendo que prestes atención antes de comprar uno. Las necesidades de cada persona son diferentes, pero estas características clave te ayudarán a encontrar el que mejor se adapte a ti.

1. Baja latencia y tiempo de respuesta rápido

Según mi experiencia, una baja latencia puede marcar la diferencia en una sesión de juego. Cada milisegundo cuenta, sobre todo cuando estás compitiendo. Los teclados con una Tiempo de respuesta de 1 ms son lo más parecido a los de cable que hay, y ese es el nivel que recomiendo. Busca teclados con Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz and modos de juego específicos para una latencia ultrabaja. Interruptores de accionamiento ajustables, como interruptores ópticos o de efecto Hall, te puede ofrecer una respuesta más rápida que se adapte a tu estilo de juego.

Para más información Busca un teclado que ofrezca tiempo de respuesta inferior a 1 ms and frecuencias de sondeo ajustables para sacar el máximo partido a tu experiencia de juego.

2. Conexión inalámbrica fiable

He descubierto que una conexión estable es uno de los aspectos más importantes de cualquier teclado inalámbrico. Una pérdida de conexión puede ser desastrosa en un momento crítico del juego. Los teclados con conectividad de doble o triple modo (Bluetooth, 2,4 GHz y con cable) ofrecen lo mejor de ambos mundos. Son flexibles y se adaptan a diferentes configuraciones.

Cuando vayas de compras, fíjate en:

Alcance de al menos 10 metros

Mínimas interferencias en la señal

Reconexión rápida si necesitas cambiar de dispositivo

En entornos Wi-Fi con mucha gente, es posible que te interese un teclado que admita salto de frecuencia or mitigación adaptativa de la interferencia. Así te asegurarás de que tu conexión siga funcionando sin problemas.

3. Gran autonomía de la batería

Tener que estar cargando constantemente el teclado puede ser un fastidio, y es algo con lo que he tenido que lidiar muchas veces. Un buen teclado inalámbrico para juegos debería durarte al menos 40-60 horas con la batería completamente cargada.

Algunos modelos incluso ofrecen carga rápida características, lo que permite horas de uso tras solo unos minutos de carga. Si tienes pensado utilizar la iluminación RGB, ten en cuenta en qué medida afectará a la duración de la batería. Si desactivas la iluminación, es posible que consigas cientos de horasde utilidad.

4. Tipo y tacto de los interruptores

Los interruptores del teclado influyen mucho en tu forma de jugar y escribir. Con el paso de los años, he llegado a apreciar interruptores mecánicos para jugar, pero hay diferentes tipos:

Lineal (p. ej., Cherry MX Red): Rápido y suave, perfecto para jugar.

(p. ej., Cherry MX Red): Rápido y suave, perfecto para jugar. Táctil (p. ej., Cherry MX Brown): Ofrece un ligero clic, ideal para escribir y jugar.

(p. ej., Cherry MX Brown): Ofrece un ligero clic, ideal para escribir y jugar. Clicky (p. ej., Cherry MX Blue): Clic y retroalimentación sonoros, ideal para quienes aprecian la respuesta táctil.

(p. ej., Cherry MX Blue): Clic y retroalimentación sonoros, ideal para quienes aprecian la respuesta táctil. Óptico : Respuesta rápida, larga vida útil y ausencia de desgaste físico.

: Respuesta rápida, larga vida útil y ausencia de desgaste físico. Efecto Hall: Accionamiento ajustable y una opción ideal para los gamers.

Algunos teclados incluso te permiten cambiar los interruptores sin necesidad de soldar, lo cual es una gran ventaja si quieres personalizar o cambiar los interruptores sobre la marcha.

5. Repetición de teclas y antighosting

Cuando juegas, es posible que pulses varias teclas a la vez. Sin cambio de llave and anti-ghosting, es posible que algunas pulsaciones no se registren, lo que puede resultar frustrante. Busca un teclado que admita:

Respuesta simultánea de varias teclas (NKRO) para el máximo número de pulsaciones de teclas

(NKRO) para el máximo número de pulsaciones de teclas Compatibilidad con al menos 6 teclas simultáneas para jugar de forma ocasional

Estas características son esenciales para los juegos competitivos, donde la precisión es fundamental.

6. Opciones de conectividad

La versatilidad es fundamental. Suelo alternar entre mi PC y otros dispositivos, así que necesito un teclado que se adapte a mis necesidades. Busca teclados que ofrezcan:

Adaptador inalámbrico de 2,4 GHz

Conectividad Bluetooth

Opción con cable USB-C

Emparejamiento con varios dispositivos para cambiar fácilmente de dispositivo

Algunos modelos de gama alta te permiten conectarte a tres dispositivos a la vez, lo cual resulta increíblemente práctico si te gusta alternar entre el ordenador, la tableta o incluso el televisor sin tener que volver a conectarlo todo.

7. Puerto de carga y conectividad

El puerto de carga es importante, sobre todo si sueles jugar mientras se carga el dispositivo. Bus serie universal tipo C es ahora el estándar, ya que ofrece una carga rápida y conexiones fiables. Cuando compres un teclado inalámbrico, asegúrate de que cuente con:

Puerto de carga USB-C

Cobro por traspaso para disfrutar de una reproducción ininterrumpida

para disfrutar de una reproducción ininterrumpida Funciones de carga rápida

Si te gusta jugar mientras se carga el dispositivo, elige un teclado con un cable desmontable. Esto facilita la gestión de tu configuración y también puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

Mi opinión sobre los mejores teclados inalámbricos para videojuegos

The Alienware Pro es nuestra mejor opción para los jugadores exigentes que buscan un rendimiento inigualable y prestaciones de primera categoría. Con sus teclas intercambiables en caliente, su batería de larga duración y su elegante diseño, ofrece una experiencia de juego sólida en todo momento. Si estás dispuesto a invertir en calidad, sin duda vale la pena tener en cuenta este teclado.

Para quienes tienen un presupuesto limitado, the Redragon K556 PRO ofrece una excelente relación calidad-precio sin renunciar a las prestaciones. La conectividad de tres modos y el conmutador intercambiable en calienteeEstas características lo convierten en un producto destacado dentro de su gama de precios, mientras que la iluminación RGB completa aporta un toque especial a cualquier configuración. Es la elección perfecta para los gamers que buscan un rendimiento fiable sin tener que pagar un precio elevado.

Si la personalización es fundamental para ti, the ASUS ROG Azoth 75% destaca por sus teclas programables, su iluminación RGB individualizada y su pantalla OLED. Es ideal para los gamers que buscan un teclado de alto rendimiento que puedan personalizar al cien por cien, aunque requiere un poco de configuración para aprovechar todo su potencial.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado inalámbrico para videojuegos?

The Alienware Pro es el mejor teclado inalámbrico para videojuegos según los usuarios y las reseñas de los expertos. Ofrece un rendimiento excepcional, baja latencia y una calidad de fabricación de primera, además de iluminación RGB por tecla y un 72 horas de autonomía.

¿Qué es mejor para jugar: un teclado con cable o uno inalámbrico?

La mayoría de los teclados con cable suelen tener un tiempo de respuesta más rápido, pero los teclados inalámbricos para videojuegos actuales ofrecen tiempos de respuesta casi instantáneos, lo que los hace igual de fiables para jugar.

¿Cómo se conecta un teclado inalámbrico?

Para conectar tu teclado inalámbrico a un ordenador, primero asegúrate de que las pilas estén nuevas. A continuación, enciende el teclado y activa el modo de emparejamiento, normalmente pulsando el botón «conectar» o «emparejar». Después, utiliza un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz o activa el Bluetooth en tu dispositivo.

¿Los teclados inalámbricos tienen retraso?

No, los teclados inalámbricos ya no tienen retrasos. Avanzado Inalámbrico a 2,4 GHz La tecnología actual ofrece tiempos de respuesta de tan solo 1 ms, idénticos a los de los teclados con cable. Las principales marcas de videojuegos como Alienware, Logitech, yRazer han mejorado considerablemente la tecnología inalámbrica para los juegos competitivos.