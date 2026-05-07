Los 9 mejores teclados Logitech de 2025 (para juegos y uso diario)

Lo mejor Logitech Los teclados se han ganado una reputación de calidad e innovación. Los interruptores mecánicos de gran respuesta son ideales para el juego competitivo, las teclas silenciosas permiten trabajar sin distracciones y la conectividad con múltiples dispositivos garantiza la eficiencia de tu flujo de trabajo.

Jugadores, escritores, estudiantes y profesionales de diversos ámbitos confían en estos teclados para rapidez y una experiencia de escritura muy cómoda . Sus diseños ergonómicos ayudan a reducir la fatiga durante sesiones prolongadas, mientras que los modelos económicos ofrecen prestaciones sólidas sin sacrificar la durabilidad.

He pasado horas navegando por LogitechHe echado un vistazo a la última gama de productos para ver qué destaca. Y sí, he encontrado cosas realmente interesantes. Ya sea para jugar, trabajar, escribir de forma ocasional o simplemente si eres un fan incondicional Logitech Si eres fan, hay un modelo perfecto para ti.

Ahora es el momento de descubrir los teclados que destacan por su calidad de fabricación, sus prestaciones y su rendimiento en la práctica.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados Logitech

No es fácil elegir entre los teclados de Logitech; tienen demasiados modelos excelentes. Pero tras un análisis en profundidad, tres opciones me llamaron claramente la atención.

Logitech MX Keys S – Si tuviera que quedarme con un teclado a largo plazo, sería este. El Logitech MX Keys S combina a la perfección diseño, funcionalidad y tacto. Se puede conectar mediante Bluetooth, un receptor USB o Logi Bolt, y se empareja con hasta tres dispositivos, lo que me permite cambiar entre mi Mac, mi PC y mi iPad sin tener que volver a emparejarlo. La batería dura semanas, y las teclas Fn son personalizables y compatibles con aplicaciones. Teclados Logitech Pebble Keys 2 K380 – Si buscas algo pequeño y elegante, el Teclados Logitech Pebble Keys 2 K380 es justo lo que necesitas. Funciona con dos pilas AAA, no pesa casi nada y, además, es compatible con varios dispositivos. No esperaba gran cosa por este precio, pero su diseño compacto me ha sorprendido. Además, combina a la perfección con el ratón Pebble si quieres un dúo de productividad pequeño y bonito. Logitech ERGO K860 – Esta es para quienes están hartos de escribir con las muñecas dobladas como si fueran origami. El Logitech ERGO K860 presenta una distribución de tamaño completo con un diseño curvo y dividido que favorece una postura más relajada. Está diseñado para reducir la tensión durante las sesiones largas de escritura y, sinceramente, mis muñecas notaron la diferencia ya desde el segundo día. Así que, si has estado pensando en hacerte con un teclado más ergonómico, quizá esta sea la señal que necesitabas para dar el paso de una vez por todas.

Sea cual sea tu estilo de escritura, Logitech tiene un teclado perfecto para ti. ¡Sigue leyendo para conocer más detalles y ver otros teclados!

Los 9 mejores teclados de Logitech: elegantes, fiables y diseñados para durar

He reducido la selección a nueve opciones excelentes que realmente destacan. Desde teclados mecánicos con un clic muy agradable hasta teclados ergonómicos diseñados para usarlos todo el día, cada uno se adapta a diferentes estilos y configuraciones.

Da igual cómo trabajes o te diviertas, aquí encontrarás el mejor teclado de Logitech.

1. Teclado Logitech MX Keys S[Mejor en general]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Tijera (Golpe perfecto) Formato Tamaño completo Rango de accionamiento 1,8 mm Conectividad Bluetooth, Logi Bolt (receptor USB) Teclas Plástico con acabado mate Iluminación Teclas inteligentes retroiluminadas Dimensión 131,63 x 430,2 x 20,5 mm

The Logitech MX Keys S No deja de sorprenderme por cómo combina funcionalidad y estilo en un solo producto, lo que deja aún más claro por qué se merece un lugar entre los los mejores teclados para videojuegoshoy.

Más allá de la suavidad al pulsar las teclas, su durabilidad es excelente. He visto Logitech Hay teclados que parecen de mala calidad al cabo de unos meses, pero este se mantiene en perfecto estado. Además, su diseño es lo suficientemente elegante como para adaptarse a cualquier ambiente de trabajo, tanto si trabajas desde casa como en la oficina.

También valoro la fluidez Cambiar de un dispositivo a otro. Pasar del portátil a la tableta y al ordenador de sobremesa es muy sencillo; sin retrasos ni fallos. Esto supone un gran ahorro de tiempo para quienes tienen que manejar varios dispositivos a la vez. Por no hablar de la función multidispositivo, que realmente aumenta la productividad de los trabajadores con un ritmo de trabajo acelerado.

Por qué lo elegimos El MX Keys S destaca por combinar un diseño de primera calidad con una funcionalidad excelente. La escritura resulta extremadamente fluida gracias a sus teclas sensibles, y funciones como la retroiluminación adaptativa y la conmutación entre múltiples dispositivos aumentan la productividad con facilidad.

La retroiluminación es lo suficientemente inteligente como para adaptarse al entorno, lo que facilita mucho escribir por la noche. Además, las teclas tienen un aspecto y un tacto de gran calidad. Cada tecla es suave pero con un tacto firme, lo que, sinceramente, hace que escribir resulte más satisfactorio.

Ventajas Contras ✅ Su funcionamiento ultrasilencioso y sus teclas de perfil bajo te permiten trabajar sin distracciones ✅ La compatibilidad multiplataforma te garantiza que podrás utilizarlo tanto en Windows como en Mac o Linux ✅ La batería dura mucho más que la de otros dispositivos de su clase, sobre todo con la retroiluminación apagada ✅ Su sólida construcción le permite soportar el desgaste diario ✅ Lo suficientemente compacto como para liberar un valioso espacio en el escritorio sin que resulte agobiante ✅ Las teclas de función adaptadas a las aplicaciones te permiten personalizar tu flujo de trabajo de forma inteligente ✅ Diseñado para que te sientas cómodo durante largas sesiones de escritura ❌ El elevado precio puede hacer que los usuarios ocasionales se lo piensen dos veces, aunque creo que las funciones lo justifican

2. Teclado Teclados Logitech Pebble Keys 2 K380[La mejor opción económica]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cúpula de goma Formato Compacto (75 %) Rango de accionamiento 3,5 mm Conectividad Bluetooth Teclas Plástico de perfil bajo Iluminación Ninguno Dimensión 124 x 279 x 16 mm

The Teclados Logitech Pebble Keys 2 K380 Me sorprende cada vez por la excelente relación calidad-precio que ofrece en este rango de precios; sin duda, puede competir con otras opciones del el mejor teclado para juegos económico categoría en cuanto a rendimiento y portabilidad.

Quizá sea un poco demasiado grande para figurar entre los Los 60 mejores teclados para juegos, peroSu diseño ligero, delgado y compacto lo convierte en el compañero de viaje perfecto No obstante, cabe fácilmente en bolsos o en pequeños rincones de trabajo. Puedes confiar en él cuando trabajes en cafeterías, bibliotecas u oficinas compartidas, donde el espacio y el ruido son importantes.

Aunque sus teclas de cúpula de goma no son mecánicas, ofrecen una sensación de escritura suave y silenciosa que me ha resultado muy cómoda al escribir notas largas o correos electrónicos. Además, gracias a su sólida conexión Bluetooth con hasta tres dispositivos, puedes cambiar de dispositivo sin ningún problema.

Otra ventaja es su compatibilidad con la distribución específica para Mac, algo que a menudo se pasa por alto en los teclados económicos. Esto lo convierte en una opción ideal para los usuarios de Mac que buscan un modelo elegante y asequible.

Por qué lo elegimos El K380s ofrece un rendimiento muy superior al que cabría esperar por su precio, con pulsaciones silenciosas y una compatibilidad con múltiples dispositivos sin complicaciones. Está diseñado para usuarios que necesitan flexibilidad sin gastarse una fortuna.

También cabe destacar que las teclas no se desgastan fácilmente, incluso si te pasas todo el día redactando ensayos largos o artículos extensos. Su diseño limpio y su estilo discreto también ayudan a reducir las distracciones: solo tú y tu flujo de trabajo.

Ventajas Contras ✅ Peso pluma, lo que lo hace ideal para quienes viajan con frecuencia o se desplazan a diario al trabajo ✅ Las teclas silenciosas reducen el ruido en entornos compartidos ✅ La compatibilidad con múltiples dispositivos te ofrece flexibilidad a la hora de usar tus dispositivos ✅ Su estilo minimalista y moderno se adapta a cualquier entorno ✅ Ideal para espacios de escritorio reducidos ✅ Compatible con el diseño específico para Mac, ideal para los fans de Apple ✅ Excelente relación calidad-precio ❌ No está diseñado para los aficionados a los teclados mecánicos que buscan una respuesta táctil

3. Teclado Logitech MX Keys Combo [Lo mejor para profesionales de los negocios]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Tijera (Golpe perfecto) Formato Tamaño completo Rango de accionamiento 1,8 mm Conectividad Bluetooth, Logi Bolt (receptor USB) Teclas Plástico con acabado mate Iluminación Teclas inteligentes retroiluminadas Dimensión 131,63 x 430,2 x 20,5 mm (teclado)

Emparejar el MX Keys con un excelenteLogitech ratón, elMX Keys Combo aporta un toque profesional que va más allá de lo habitual kConfiguración del teclado y el ratón. La experiencia de escritura silenciosa, junto con los clics del ratón casi inaudibles, te permite mantener la concentración, por muchas pestañas o tareas que tengas que gestionar.

Lo que realmente destaca es la potencia del software. Logi Options+ te permite personalizar atajos, teclas multimedia y gestos para adaptarlos a tu flujo de trabajo particular. Para los usuarios avanzados, estos ajustes suponen un ahorro de valiosos segundos cada día.

Notarás lo sólida que es la calidad de fabricación; este conjunto está diseñado para pasar largas horas frente al escritorio sin sacrificar la comodidad ni la capacidad de respuesta. El reposamanos también ayuda a reducir la fatiga, una ventaja que a menudo se pasa por alto.

Por qué lo elegimos Este conjunto ofrece una gran productividad gracias a sus teclas silenciosas, sus atajos programables y un ratón que se desliza con una suavidad increíble. Está diseñado para permitir trabajar concentrado durante largas horas.

Esta combinación funciona a la perfección; sin problemas de compatibilidad ni retrasos en la respuesta. El ratón es increíblemente preciso y, junto con el teclado, es como si todo tu escritorio subiera de nivel. De verdad que te sentirás más en control de tu caos digital.

Ventajas Contras ✅ La conectividad inalámbrica segura y fiable de Logi Bolt se adapta a las necesidades de las empresas ✅ El tecleo y los clics del ratón silenciosos evitan las distracciones ✅ La batería de larga duración reduce las interrupciones para recargar ✅ Amplias posibilidades de personalización gracias al software Logi Options+ ✅ Su amplia compatibilidad con sistemas operativos abarca a la mayoría de los usuarios ✅ Permite realizar varias tareas a la vez y cambiar de dispositivo sin interrupciones ❌ No todo el mundo necesita usar el ratón

4. Teclado inalámbrico Logitech G515 [Lo mejor en cancelación de ruido]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Mecánico táctil de perfil bajo (marrón) Formato Sin teclado numérico (TKL) Rango de accionamiento 1,3 mm Conectividad Bluetooth, LIGHTSPEED Wireless Teclas Plástico ABS Iluminación Por teclaRetroiluminación RGB Dimensión 150 x 368 x 22 mm

The Logitech G515 ofrece el equilibrio perfecto para los jugadores que buscan un teclado de alto rendimiento sin el ruido de las teclas teclados mecánicos típicos. Sus interruptores mecánicos táctiles ofrecen una respuesta muy agradable, pero su diseño discreto mantiene el ruido bajo control; ideal si compartes tu espacio o retransmites en directo para un público.

Su diseño sin teclado numérico te ofrece más espacio para mover el ratón, lo que supone una gran ventaja para los juegos de ritmo rápido o los escritorios con poco espacio. Gracias a la conectividad Bluetooth y a la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, el retraso es prácticamente inexistente, lo que significa que tus comandos se registran al instante.

Por qué lo elegimos El G515 ofrece a los gamers y streamers la respuesta táctil que buscan sin el ruido habitual de los teclados mecánicos. Los interruptores de perfil bajo y la personalización RGB aportan estilo y discreción.

La iluminación RGB es personalizable, pero no resulta excesiva, por lo que puedes personalizar tu configuración sin que te deslumbre. Sin duda, es mucho más que una simple actualización de las versiones anteriores, ya que da la sensación de ser un nuevo modelo diseñado pensando en los gamers de hoy en día.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores mecánicos silenciosos y con buena respuesta táctil son ideales para espacios compartidos ✅ Su diseño compacto y ligero optimiza tu configuración para jugar ✅ La carga por USB-C reduce al mínimo el tiempo de inactividad ✅ La personalización de macros y teclas pone más funciones al alcance de tu mano ✅ Fabricación resistente y duradera ✅ Compatible con los periféricos y configuraciones de gaming más populares ❌ Los interruptores de perfil bajo no son la opción ideal para todos los gustos

5. Teclado ergonómico inalámbrico Logitech ERGO K860 [Lo mejor para escribir con total comodidad]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cúpula de goma Formato Tamaño completo (dividida) Rango de accionamiento 3,5 mm Conectividad Bluetooth, receptor USB Teclas Plástico de perfil bajo Iluminación Ninguno Dimensión 233 x 456 x 48 mm

The Logitech ERGO K860 Destaca entre los teclados ergonómicos por una razón: ayuda activamente a reducir la tensión y favorece una mejor postura. Su diseño dividido con una suave curva resulta sorprendentemente natural, lo que te anima a mantener las muñecas y los hombros alineados, incluso durante sesiones de escritura intensas y prolongadas.

El reposamuñecas de espuma viscoelástica es un detalle muy de agradecer: es suave, pero ofrece la sujeción necesaria para evitar los dolores que suelen aparecer tras escribir durante horas. Si pasas mucho tiempo sentado frente al escritorio, esta característica por sí sola puede marcar una diferencia notable.

Las dos opciones de conexión te permiten cambiar fácilmente entre Bluetooth y el receptor USB, adaptándose a cualquier configuración que utilices.

Por qué lo elegimos Gracias a su diseño curvo y dividido y a su mullido reposamuñecas, el ERGO K860 favorece una mejor postura y mayor comodidad durante sesiones prolongadas; es perfecto para quienes son propensos a sufrir tensiones o fatiga.

Una vez que te acostumbres, te darás cuenta de que escribes y te sientas mejor sin siquiera darte cuenta. En realidad, es uno de esos cambios de los que no te das cuenta de que los necesitabas hasta que los pruebas; y entonces, de repente, cualquier otro teclado te parece un poco incómodo.

Ventajas Contras ✅ Su diseño ergonómico y dividido reduce la tensión en la muñeca y el hombro ✅ El reposamuñecas de espuma viscoelástica proporciona una comodidad duradera ✅ Ideal para escribir durante muchas horas sin cansarse ✅ Doble conectividad para configuraciones versátiles ✅ Compatible con el software de Logitech para una fácil personalización ✅ Solo en cuanto a comodidad, resulta superior a muchos modelos estándar ❌ Se tarda un poco en acostumbrarse a él en comparación con los teclados normales

6. Teclados Logitech Wave y ratón vertical Lift [El mejor conjunto de teclado y ratón]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cúpula de goma Formato Tamaño completo (diseño en forma de onda) Rango de accionamiento 3,5 mm Conectividad Bluetooth, Logi Bolt (receptor USB) Teclas Plástico de perfil bajo Iluminación Ninguno Dimensión 456 x 218 x 30 mm (teclado), 71 x 108 x 71 mm (ratón)

Si eres de esas personas que se pasan todo el día escribiendo, el Teclados Logitech Wave y ratón Lift Nombre Realmente ayuda a mantener las manos y las muñecas frescas.

El teclado con forma ondulada se adapta de forma natural a los dedos, lo que te ayuda a reducir la tensión que ni siquiera sabías que tenías. ¿Y el ratón vertical? Es como dar la mano a tu ordenador; es mucho más cómodo para la muñeca.

Este sistema es totalmente inalámbrico, se sincroniza con varios dispositivos y funciona tanto en Windows como en macOS. El reposamanos acolchado mantiene las muñecas cómodas durante las sesiones prolongadas de escritura. Si a eso le sumamos la sencilla configuración mediante Bluetooth y el receptor USB, la fiable conectividad inalámbrica no te fallará.

Por qué lo elegimos Diseñado para cuidar la salud de las muñecas, este conjunto ergonómico hace que el trabajo de oficina resulte más cómodo. La disposición ondulada del teclado y el ratón vertical permiten mantener una postura relajada de las manos durante todo el día.

La distribución es lo suficientemente familiar como para que no tengas que volver a acostumbrarte a tu forma de escribir, pero el diseño ergonómico ya se nota a las pocas de uso. Las teclas son silenciosas y sensibles, lo que resulta perfecto si trabajas en un espacio compartido o si te quedas hasta tarde. Aunque no cuenta con teclas retroiluminadas, la comodidad general y los beneficios para la salud lo compensan con creces.

Ventajas Contras ✅ El diseño ergonómico reduce la tensión en la muñeca ✅ El ratón vertical mejora la comodidad ✅ Teclas silenciosas y suaves ✅ Reposamanos acolchado para mayor comodidad ✅ Se conecta a varios dispositivos ✅ Instalación sencilla y limpia ❌ Se tarda un poco en acostumbrarse a la disposición de las olas

7. Teclado inalámbrico multidispositivo Logitech K780 [Ideal para el control de varios dispositivos]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cúpula de goma Formato Tamaño completo Rango de accionamiento 3,5 mm Conectividad Bluetooth, receptor USB Teclas Plástico de perfil bajo Iluminación Ninguno Dimensión 158 x 380 x 22 mm

¿Tienes que hacer malabarismos con ordenadores portátiles, teléfonos y tabletas? El Logitech K780 facilita el cambio entre todos ellos. Funciona en Windows, macOS, iOS, Android e incluso Chrome OS. La base integrada mantiene el teléfono o la tableta en posición vertical, así que ya no tendrás que estar buscando a tientas.

El teclado da sensación de solidez, con teclas de membrana de goma silenciosas y bien espaciadas para evitar errores de escritura. Se puede conectar mediante Bluetooth o un receptor USB, y la batería dura meses con solo dos pilas AAA.

Me gusta especialmente cómo la distribución del teclado se adapta a los distintos dispositivos sin que tengas que cambiar tu forma de escribir en cada uno de ellos. El cambio entre pantallas es instantáneo y fluido, gracias a las teclas de cambio rápido.

El K780 también es compatible con Logitech FLOW, lo que te permite controlar varios ordenadores sin problemas si utilizas una configuración con varios equipos.

Por qué lo elegimos El K780 facilita la multitarea gracias a su base integrada y al cambio rápido de dispositivo. Ya sea un portátil, una tableta o un teléfono, los conecta todos con facilidad.

Además de su excelente control multidispositivo, el K780 presenta una estructura sorprendentemente resistente para ser un teclado inalámbrico de precio asequible. Además, es resistente a los derrames, así que un pequeño percance con el café no te echará a perder toda la preparación.

Las teclas tienen un diseño ligeramente cóncavo que ayuda a los dedos a encontrar su posición más rápidamente. Esto hace que escribir resulte un poco más cómodo durante sesiones prolongadas.

Ventajas Contras ✅ Se conecta a varios dispositivos sin problemas ✅ Teclas de cambio rápido para transiciones ágiles ✅ Soporte para teléfono o tableta para una instalación ordenada ✅ Tecleo silencioso ✅ Gran autonomía con pilas AAA ✅ Diseño minimalista ✅ Diseño resistente a los derrames ❌ No apto para los amantes de los teclados mecánicos

8. Teclado mecánico para juegos de tamaño completo Logitech G413 SE [Ideal para el uso diario]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Táctil-mecánico Formato Tamaño completo Rango de accionamiento 1,9 mm Conectividad USB con cable Teclas Plástico PBT Iluminación Iluminación LED blanca Dimensión 132 x 435 x 35 mm

The Logitech G413 SE Combina trabajo y ocio sin una sobrecarga de luces RGB llamativas. Cuenta con interruptores mecánicos táctiles que hacen que escribir sea un placer y un robusto marco de aluminio diseñado para durar. La retroiluminación LED blanca mejora la visibilidad sin distraer.

Este teclado es ideal para cualquiera que busque un rendimiento sólido en el trabajo. Además, rinde sorprendentemente bien para jugar de forma ocasional, incluso si te lanzas a probar algunos de los los mejores juegos para PC en tu configuración. La tecnología anti-ghosting garantiza que se registren todas las pulsaciones de teclas, incluso cuando pulsas varias teclas a la vez.

Gracias a su sólida construcción, este teclado está preparado para un uso intensivo, desde el análisis de hojas de cálculo hasta sesiones de juego intensas.

No encontrarás accesorios adicionales ni configuraciones de iluminación extravagantes, pero eso es parte de su encanto; es una opción sencilla y fiable para el uso diario.

Por qué lo elegimos El G413 SE cuenta con interruptores mecánicos fiables en un diseño sencillo y sin florituras. Es lo suficientemente versátil como para usarse tanto en el trabajo como en las noches de juegos, sin renunciar a su diseño minimalista.

Puede que te cueste un poco acostumbrarte a las teclas, que son algo más pesadas, pero una vez que te adaptas, la respuesta es satisfactoria y constante.

Además, cuenta con un teclado numérico completo, algo que muchos jugadores y profesionales valoran por la rapidez en la introducción de datos o por los comandos adicionales en los juegos. El puerto USB permite conectarlo sin complicaciones, y las patas antideslizantes del teclado lo mantienen firmemente en su sitio durante las sesiones de juego más trepidantes.

Ventajas Contras ✅ Chasis de aluminio resistente ✅ Interruptores mecánicos con un tacto nítido, pero no ruidosos ✅ Un dispositivo ideal tanto para el trabajo como para los videojuegos ✅ Una experiencia de escritura fluida ✅ Incluye teclado numérico completo ✅ Patas antideslizantes para un uso estable ❌ No es compatible con varios dispositivos

9. Logitech Pebble 2 Combo, teclado inalámbrico [Lo mejor para la productividad en movimiento]

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Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cúpula de goma Formato Compacto (75 %) Rango de accionamiento 3,5 mm Conectividad Bluetooth, Logi Bolt (receptor USB) Teclas Plástico de perfil bajo Iluminación Ninguno Dimensión 124 x 279 x 16 mm (teclado), 59 x 106 x 26,5 mm (ratón)

Si necesitas unteclado inalámbrico compacto para videojuegos y un ratón para trabajar sobre la marcha, el Pebble 2 Combo Cabe en cualquier bolso y es muy silencioso, gracias a sus teclas y clics casi imperceptibles. Se conecta mediante Bluetooth o un receptor USB, y es compatible con macOS, Windows, iPadOS y Chrome OS.

A pesar de su reducido tamaño, la duración de la batería es impresionante; tanto el teclado como el ratón funcionan durante meses con pilas AAA.

Su diseño delgado y minimalista también facilita su uso en espacios reducidos o cafeterías. Las teclas del teclado ofrecen una buena respuesta táctil para ser de tipo membrana, por lo que no tendrás la sensación de estar escribiendo en un juguete.

El ratón es fluido y sensible, con un diseño de perfil bajo que resulta cómodo incluso tras un uso prolongado. Ambos periféricos resisten bien el desgaste diario, por lo que este conjunto está diseñado para durar y, al mismo tiempo, tiene un aspecto elegante.

Por qué lo elegimos Compacto y compatible con casi todos los sistemas operativos, el Pebble 2 Combo está pensado para usuarios que se desplazan con frecuencia. Incluye un ratón inalámbrico de gran manejo y es compatible tanto con el modo Bluetooth como con el modo receptor.

El cambio de dispositivo se realiza sin problemas, lo que resulta ideal si trabajas con varios dispositivos sin tener que volver a conectarte cada dos por tres.

Ventajas Contras ✅ Ligero y portátil ✅ Teclas y ratón silenciosos ✅ Compatible con varios sistemas operativos ✅ Batería de larga duración ✅ Compatible con el diseño específico para Mac ✅ Fabricación resistente ✅ Ratón suave y cómodo ❌ No está pensado para los aficionados a los teclados para videojuegos

Características destacadas de los teclados Logitech

Lo que distingue a los teclados Logitech es su equilibrio entre conectividad inteligente, construcción robusta y una sensación al teclear que resulta perfecta. Tanto si eres un jugador como si necesitas un teclado para el trabajo, podrás disfrutar de teclados inalámbricos repletos de funciones que realmente marcan la diferencia en el uso diario.

1. Conectividad y versatilidad

Logitech sabe que los dispositivos deben funcionar a la perfección, sin retrasos ni complicaciones. Por eso han desarrollado dos tecnologías inalámbricas clave: Logi Bolt y LIGHTSPEED.

Logi Bolt se centra en ofrecer conexiones estables y seguras, ideales para entornos de trabajo ajetreados y configuraciones con múltiples dispositivos. Garantiza una respuesta fluida en cada pulsación de tecla, incluso al cambiar entre portátiles, ordenadores de sobremesa o configuraciones compartidas.

Para los jugadores, LIGHTSPEED ofrece una capacidad de respuesta casi instantánea que rivaliza con la de los teclados con cable. Garantiza una experiencia de juego sin retrasos en la que cada milisegundo cuenta, lo que supone una auténtica ventaja en los juegos de ritmo trepidante.

Ambas tecnologías incluyen Easy-Switch, que permite conectarse a varios dispositivos (normalmente hasta tres) con un simple toque para cambiar de uno a otro. Gestionar el trabajo, los chats y los videojuegos en diferentes dispositivos resulta muy sencillo gracias al cambio fluido de Logitech.

También encontrarás opciones de conexión flexibles, como USB-A, USB-C, Bluetooth y receptores USB, que son compatibles con una amplia gama de dispositivos, desde Mac hasta Windows y ChromeOS.

Si estás montando tu estación de batalla, combina tu teclado con el el mejor portátil para juegos puede marcar la diferencia en cuanto a capacidad de respuesta y portabilidad.

Para quienes llevan un estilo de vida ajetreado y utilizan varios dispositivos a la vez, los teclados inalámbricos de Logitech ofrecen una conectividad fiable y sin complicaciones que se adapta a tu ritmo.

2. Sensación al teclear y tecnología de interruptores

Si te gusta escribir (o simplemente odias las teclas blandas), Logitech tiene lo que necesitas. El MX Keys Esta gama cuenta con lo que ellos denominan teclas «Perfect Stroke»: estas maravillas tienen una ligera forma cóncava que acuna las yemas de los dedos y hace que cada pulsación resulte suave y controlada. Es como si el teclado entendiera a tus dedos y te ayudara a pasar por largas sesiones de trabajo sin la fatiga habitual.

Dan en el clavo con el nivel justo de retroalimentación para evitar errores de mecanografía, sin resultar molestas. Son ideales si trabajas en una oficina compartida o si te quedas trabajando hasta tarde.

Pero bueno, si lo que buscas es esa sensación táctil y el clic característico de los teclados para juegos, Logitech cuenta con una amplia selección de interruptores mecánicos. Desde los marrones táctiles, que ofrecen un ligero toque, hasta los rojos lineales y silenciosos, que permiten pulsaciones suaves, estos interruptores garantizan que las teclas respondan con rapidez y precisión.

Si buscas un aspecto moderno con un recorrido más corto, pero sin renunciar a una sensación agradable al teclear, hay interruptores de perfil bajo aún más nuevos. Para quienes prefieren la sensación clásica, Logitech sigue apostando por los interruptores de cúpula de goma en algunos modelos, suaves y familiares para quienes escriben de forma ocasional.

3. Iluminación y estética

Logitech es consciente de que la iluminación desempeña un papel fundamental en la experiencia general del usuario. En los teclados para juegos, LIGHTSYNC RGB mejora la iluminación al sincronizar la retroiluminación con los eventos del juego y las alertas del sistema. Puedes personalizar zonas, teclas y efectos según tus preferencias, lo que aumenta la inmersión y te ayuda a controlar el estado del juego sin apartar la vista de la pantalla.

Pero para quienes prefieren un ambiente más relajado y se centran en el trabajo, la iluminación de Logitech es elegante y discreta. Por ejemplo, el MX Keys: en lugar de mantener las teclas retroiluminadas siempre encendidas, detecta tus manos y se ilumina solo cuando estás listo para escribir. Además, ajusta el brillo en función de la luz ambiental, lo que ahorra batería y reduce las distracciones.

Esta tecnología de iluminación adaptativa te ayuda a mantener la productividad sin tener que estar ajustando la configuración, además de que prolonga la duración de la batería al encender la luz solo cuando es necesario.

Además, este diseño bien pensado confiere al teclado un aspecto profesional y elegante, ideal para esas largas jornadas de trabajo en las que es fundamental mantenerse concentrado, casi tan satisfactorio como tener un monitor para juegos de alta calidad.

4. Software y personalización

Aquí es donde Logitech pasa de limitarse a fabricar buenos teclados a crear teclados inteligentes. En cuanto a la productividad, su software Logi Options+ supone un auténtico punto de inflexión. Permite reasignar teclas, programar atajos e incluso crear perfiles específicos para cada aplicación, como abrir Spotify con solo pulsar una tecla o disponer de comandos especiales en tu software de CRM.

Es muy fácil de usar, así que no hace falta ser un experto en tecnología para sacarle todo el partido. Además, mantiene tu configuración sincronizada en todos los dispositivos, por lo que no tendrás que volver a configurarlo todo si cambias de dispositivo.

Para los jugadores,Logitech G HUB es tu terreno de juego. Te permite ajustar todo para que puedas adaptar tu equipo a tu estilo de juego. ¿Quieres que la retroiluminación RGB de tu teclado parpadee cuando te quede poca vida? Hecho. ¿Prefieres macros personalizadas para tus juegos favoritos? No hay problema. El software también te permite compartir perfiles, lo que facilita llevar tu configuración a cualquier parte o probar configuraciones creadas por profesionales.

Ambas herramientas funcionan a la perfección tanto en Mac como en Windows y se sincronizan perfectamente con las funciones avanzadas y los fiables dispositivos de Logitech. Ya sea para potenciar al máximo tu productividad o sacar el máximo partido a tu equipo de gaming, el software de Logitech pone el control en tus manos, convirtiendo tu teclado y tu ratón en un potente sistema verdaderamente personalizado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado de Logitech?

El mejor teclado de Logitech depende de tu configuración. El MX Keys S es ideal para trabajar, gracias a su diseño ergonómico y a su compatibilidad con múltiples dispositivos. Si lo tuyo son los videojuegos, el Logitech G Pro ofrece precisión mecánica, iluminación RGB personalizable y baja latencia para el juego competitivo de alto nivel.

¿Son buenos los teclados de Logitech?

Sí,Logitech Los teclados son excelentes. Destacan por su diseño resistente y sus teclas sensibles. Tanto si trabajas muchas horas como si juegas toda la noche, Logitech tiene un teclado que ofrece un rendimiento constante sin complicaciones.

¿Qué teclado de Logitech usan los profesionales?

The Logitech El teclado que usan los profesionales es MX Keys por su escritura silenciosa y su elegante retroiluminación. Los jugadores suelen decantarse por el Logitech G413 SE, un teclado de competición diseñado para una escritura rápida y una precisión de nivel profesional.

¿Merece la pena comprar el teclado Logitech G Pro?

Sí, el teclado Logitech G Pro merece la pena si te tomas en serio los videojuegos. El G Pro ofrece una respuesta rápida y fiable en un diseño pensado para el juego competitivo. Es compacto y se ha ganado un hueco en los escritorios de los jugadores profesionales por una buena razón.