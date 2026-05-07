Los 7 mejores teclados Razer para FPS, MMO y mucho más en 2025

Lo mejorRazer el teclado depende de por qué necesitas uno, cuánto estás dispuesto a gastarte y las funciones adicionales que marcarán la diferencia en tu uso diario. Por ejemplo, no necesitarás la función de disparo rápido si no sueles jugar mucho a los videojuegos de disparos en primera persona (FPS), pero es fundamental para títulos como Fallout 4.

Si tu portátil del trabajo también te sirve para jugar, necesitarás un Razer teclado con la distribución completa. De este modo, podrás disfrutar del teclado numérico y de otras funciones que te ayudarán a trabajar más eficazmente.

Después deuna amplia serie de pruebas, He elaborado una lista con los mejores Razerteclados para2025a continuación.

Nuestras mejores recomendaciones de teclados Razers

Aunque hay varias opciones impresionantes en el Razer Entre la gama de teclados, algunos destacaban más que otros. Descubre a continuación qué los hace únicos:

Razer Huntsman V3 Pro – Tu guía definitiva para mejorar el rendimiento de tus juegos FPS y MMO y hacer que funcionen mejor y más rápido. Razer Ornata V3 X– La mejor opción económicaRazer Un teclado para los amantes de la productividad y los jugadores ocasionales. Razer DeathStalker V2 Pro – El mejor inalámbrico Razer teclado que ofrece una portabilidad óptima y un rendimiento excepcional para los videojuegos.

Podrás comprobar cómo mis tres recomendaciones favoritas pueden marcar la diferencia en tu productividad y en tu experiencia como jugador.

Sin embargo,el resto destaca en entornos únicos que podrían ajustarse a tus necesidades. Te recomiendo que te quedes para ver mi Razer Reseñas de teclados a continuación.

Los 7 mejores teclados Razer para una experiencia de juego óptima

Lo mejorRazer Los teclados no se definen únicamente por su precio o por su aspecto. He analizado a fondo sus características y he consultado a otros jugadores de alto nivel que han probado diversos Razerteclados parahasta 10 años. Estos son los mejores por diferentes motivos.

1. Razer Huntsman V3 Pro[Mejor en general]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño TKL Compatibilidad con RGB Completo Interruptor Óptica analógica de segunda generación Ofertas especiales Snap Tap + Gatillo rápido Diseño Metal + Plástico

Este es, sin lugar a dudas, el mejor teclado de Razer para jugar. Jugar juegos de disparos en primera persona increíblesigualValoraciónutilizando estoRazer Huntsman V3 Pro parece que estás haciendo trampa. ¿Por qué? Porque te dan un modo de disparo rápido, lo que te permite eliminar a los oponentes con uno de los clics más rápidos que he visto nunca en un teclado. La verdad es que me quedé impresionado por lo rápido que responden las teclas. Mis reacciones parecían instantáneas.

El guapo Razer Huntsman V3 Proestá hecho conAluminio cepillado en la parte delantera para un tacto de alta calidad y plástico en la parte trasera. A reposamuñecas acolchado su diseño ergonómico resulta de gran ayuda, ya que te permite jugar durante más tiempo sin sufrir molestias en las muñecas.

Sin embargo, me he dado cuenta de que el reposamuñecas incluido aquí no es tan mullido como el de la versión V2. Aun así, prefiero este porque El cuero del V2 no da una sensación tan lujosa y se deteriora más rápido.

En cuanto al teclado en sí, tiene teclas de pausa/reproducción y de control multimedia. Se pueden utilizar para sus funciones predeterminadas o reconfigurar con cualquier otro atajo que prefieras. Lo mejor de todo, sin embargo, es el nuevo dial multifunción. Me parece ideal para ajustar el volumen y modificar la sensibilidad de las teclas.

Además, puedes ajustar el teclado para que responda a diferentes niveles de presión. Esta configuración se puede aplicar a una tecla concreta, a un grupo de teclas o a todas las teclas. Esto marca una gran diferencia en los juegos de acción y de aventuras, donde la rapidez de reacción es fundamental.

También haySnap Tap, lo que te permite mantener pulsada una tecla mientras se registra la entrada correcta de una segunda pulsación. Así, puedes mantener pulsada la tecla A y, a continuación, pulsar la tecla D, y el juego registrará únicamente la entrada de la tecla D, sin interpretar «A + D» como una combinación.

Además, me gusta el modos de teclado predefinidos con configuraciones de actuadores para múltiples tareas. Esto es muy útil para alguien como yo, que juega a diferentes videojuegos y escribe en el teclado. Así, puedo cambiar fácilmente entre el mejor modo de escritura y el modo de teclado adecuado para jugar. ¡Genial!

Dicho esto, este teclado para juegos no cuenta con el teclado numérico. Esto le da un diseño compacto, y su ausencia no te importará si lo que buscas es simplemente un buen teclado para juegos.

Por último, puedes configurar la iluminación de cada tecla en el RGB Chroma, elegir un efecto de iluminación o asignar diferentes ajustes a varios modos del teclado. Me gusta el La respiración forma de consumir música y el Ola modo de escritura.

Ventajas Contras ✅ Teclado para videojuegos ligero ✅ Snap Tap para una mejor experiencia de juego ✅ Ajustes del actuador personalizables para la sensibilidad en los videojuegos ✅ Muñequera acolchada para un uso prolongado y cómodo ✅ Dial para configurar fácilmente el teclado, los modos y el volumen ✅ Modo de disparo rápido para juegos tácticos como Fallout 4, CS:GO, andValoración ✅ Cambio rápido de perfiles para juegos, trabajo, escritura, etc. ❌ Sin teclado numérico

Veredicto final: The Razer Huntsman V3 Proes el mejorRazer Teclado para juegos destinado a los amantes de los juegos de disparos en primera persona y a otros aficionados a los juegos competitivos.

2. Razer Ornata V3 X [El mejor teclado Razer económico]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño Completo Compatibilidad con RGB Low Interruptor Membrana Ofertas especiales Económico Diseño Plástico

Es raro encontrar otro teclado para juegos económico y de alta calidadcomo elRazer Ornata V3 X. Es cierto que sacrifica algunas funciones para mantener un precio bajo, pero no las echarás demasiado de menos.

Dado el rango de precios, no me sorprendió ver que está fabricado íntegramente en plástico. Aun así,Razer hemos apostado por la calidad, así que no se va a estropear al cabo de unos meses. Además, te llevas una almohadilla para las muñecas, lo que mejora su comodidad ergonómica para largas sesiones de juego o de escritura.

La almohadilla para la muñeca no es ni magnética ni acolchada como el de la Huntsman Pro V3. Aunque eso es un inconveniente, es muy raro encontrar un teclado en este rango de precios que incluya un reposamuñecas. Así que, aunque noté enseguida la falta de acolchado, sigue siendo mejor que nada en esta gama de precios.

Dicho esto,estoRazer Ornata V3 X no utiliza interruptores mecánicos estándar. Por lo tanto, es ideal para los jugadores que prefieren un teclado de membrana con teclas de cúpula de goma en la base. Esto significa que no oirás el típico clic de un teclado mecánico, sino que su funcionamiento será más silencioso.

Además, no recomendaría este teclado para juegos competitivos. Es ideal para títulos como Fortnite o si te emparejan con principiantes en Counter-Strike: Global Offensive. Sin embargo,el mayor recorrido de las teclas y la falta de un actuador personalizable como el que tienes en el Razer Huntsman V3 Pro Empieza a contarlo cuando estés en salas competitivas.

Dependiendo de los juegos a los que juegues, es posible que tampoco te guste que este teclado solo admita la pulsación de dos teclas a la vez. Eso me impedía mantener pulsadas dos de las teclas WASD y la tecla Bloq Mayús al jugar a ciertos juegos en los que necesitaba esa combinación.

Esto no supondría ningún problema para el Razer Huntsman V3 Pro, que incluso cuenta con un ajuste «Snap Tap» para gestionar este tipo de situaciones en las que hay que pulsar varias teclas a la vez.

Por último,los cables de la Razer Ornata V3 X no son desmontables, por lo que la portabilidad se ve afectada. Por suerte, el Ornata V3 Xtiene undiseño de la parte inferior que permite pasar el cable por la derecha o por la izquierda, manteniéndolo alejado del ratón y reduciendo el desorden de cables en tu espacio de trabajo.

Ventajas Contras ✅ Teclado completo para una mayor productividad ✅ Tecnología resistente a los derrames para una mayor durabilidad ✅El teclado de membrana garantiza un funcionamiento más silencioso ✅ Patas antideslizantes y regulables en dos posiciones para un uso ergonómico ✅ Reposamuñecas para aliviar el dolor de muñeca causado por un uso prolongado ✅ Iluminación RGB personalizable para todo el teclado ❌Permite un máximo de 2 pulsaciones simultáneas

Veredicto final: The Razer Ornata V3 X Es un teclado muy versátil de una marca de renombre que también sirve para jugar de vez en cuando, aunque no para competiciones. Así que, si buscas una construcción sólida, un diseño ergonómico, membranas silenciosas y tecnología resistente a los derrames, este teclado económico de Razer sin duda cumple con lo prometido.

3. Razer DeathStalker V2 Pro [Lo mejor en tecnología inalámbrica]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico Diseño Completo Compatibilidad con RGB Completo Interruptor Óptico lineal/con clic Ofertas especiales Ultradelgado Diseño Metal + Plástico

The DeathStalker V2 Pro es el mejor teclado inalámbrico de Razer que combina algunas de las características más apreciadas del Razer Huntsman V3 Pro y elRazer Ornata V3 X. La diferencia más notable, nada más sacarlo de la caja, es que Este es un modelo inalámbrico. Me ha encantado el aspecto general y el diseño elegante de esta tabla.

Al igual que elRazer Ornata V3 X, elDeathStalker V2 Pro cuenta con un teclado de tamaño completo con unteclado numérico, lo que lo hace ideal tanto para jugar como para trabajar.

Y al igual que elHuntsman V3 Pro, obtienes unAcabado frontal en aluminio, un botón multimedia y luces Razer Chroma personalizables. En lugar del nuevo mando situado en el Huntsman V3 Pro, este modelo utiliza un control deslizante multifuncional para ajustar el volumen.

Sin embargo, este modelo no cuenta con un gatillo rápido ni con la función Snap Tap. El Razer DeathStalker V2 Pro lo compensa con Conectividad Bluetooth fluida y sin retrasos. Esto me parece muy interesante para jugar en pantallas grandes, ya que puedo conectar mi ordenador a una pantalla más grande y sentarme más lejos para jugar con este teclado.

Incluso puedesConecta tres dispositivos Bluetooth a este teclado al mismo tiempo. Cambiar entre los dispositivos conectados también es muy sencillo, ya que solo tienes que pulsar una de las tres teclas del lateral a la que hayas asignado esa conexión. ¡Genial!

Además,la altura de las teclas es menor que en un teclado tradicional. Puede que cueste un poco acostumbrarse, pero garantiza recorrido corto, lo que se traduce en un tiempo de respuesta más rápido en el juego.

Otra ventaja en cuanto a juegos y productividad es la elección de interruptores ópticos en este Razer DeathStalker V2 Pro.Sonson más rápidas y fiables que los interruptores tradicionales, ofrecen un sonido excelente al teclear y son compatibles con casi cualquier tipo de tecla de terceros.

Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, No se puede cargar y utilizar al mismo tiempo. Una vez conectado a la carga, el Bluetooth y el USB-C se desactivan. Eso no supondrá una gran diferencia, ya que, dependiendo de la configuración de la iluminación RGB, puedes llegar a tener hasta 100 horas de autonomía con una sola carga.

Hablando de RGB, me he dado cuenta de que No es posible utilizar todos los efectos RGB Chroma en el modo de conectividad Bluetooth. El efecto «Fire», por ejemplo, no funcionará. Puedes solucionarlo conectándote mediante el adaptador HyperSpeed.

Ventajas Contras ✅Teclado con distribución completa para juegos de alto rendimiento y una mayor productividad ✅Teclado inalámbrico para videojuegos que ofrece mayor versatilidad y portabilidad ✅Los ajustes de RGB Chroma se pueden asignar a todas las teclas o solo a algunas ✅Sin retrasos al jugar ✅Teclado ultradelgado y de perfil bajo para usuarios especializados ✅Estructura y acabado de aluminio que aportan una sensación de calidad superior y una gran durabilidad ❌La conectividad Bluetooth está desactivada durante la carga

Veredicto final: Si no te importa prescindir del disparador rápido y de Snap Tap, esto Razer DeathStalker V2 Pro es un teclado para juegos impresionante.

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño Completo Compatibilidad con RGB Completo Interruptor Óptica analógica Ofertas especiales Disparador rápido Diseño Metal + Plástico

The Razer Huntsman V2precede a laV3, que comparte algunas de esas mismas funciones excelentes. Por ejemplo, sus luces RGB Chroma son igual de impresionantes, y puedes personalizarlos a tu gusto desde la aplicación Synapse. No es de extrañar que esté a la altura de algunos de los mejores teclados RGB para juegos que he probado.

Te gustará especialmente que el software Synapse para este Huntsman V2 incluye plantillas predefinidas. Una vez totalmente personalizadas para jugar, consumir contenidos multimedia, escribir o trabajar, ¡Siempre puedes cambiar los ajustes preestablecidos desde el teclado!

En cuanto al diseño, el Huntsman V2 tiene undisposición de teclado completa, botones multimedia (pausa/reproducción, siguiente y anterior) y el control de volumen a laV3. El mando del V3 da la sensación de ser más resistente y de mejor calidad, pero el Huntsman V2 no es ningún rival fácil.

Me encantó poder desactiva las teclas que suelen estorbar. De esa forma, no provocarás acciones indeseadas al pulsar una tecla equivocada.

Aún así, en el teclado, De Razer La elección de teclados ópticos en lugar de los teclados tradicionales garantiza menor latencia de entrada. En otras palabras, tus juegos reciben los comandos en cuanto los introduces. Esto supone un cambio revolucionario (nunca mejor dicho) en los juegos de disparos en primera persona.

Este teclado no es precisamente el más silencioso, but Razer ha incorporado espuma insonorizante para que resulte más agradable que la primera generación Cazador. Aun así, no lo recomendaría para escribir mucho.

Tampoco me gusta que no se pueda desconectar el cable. Por supuesto, está roscado, lo que lo hace menos propenso a sufrir daños internos, pero hubiera preferido el modelo desmontable en el Huntsman V3 Pro.

Ventajas Contras ✅Luces RGB Chroma personalizables para distintos modos de uso del teclado ✅Teclado completo con teclado numérico para una mayor productividad ✅Reposamuñecas para una mayor ergonomía y facilidad de uso ✅Modo de juego para desactivar las teclas problemáticas y evitar distracciones ✅Los actuadores ópticos admiten el modo de disparo rápido para juegos ✅Más silencioso que la primera edición ❌Sin Snap Tap

Veredicto final:Fíjate en estoRazer Huntsman V2 si quieres un teclado con distribución completa y no echas de menos Snap Tap ni un cable desmontable. Es una auténtica joya para los gamers que aprecian los teclados RGB de Razer.

5. Razer BlackWidow V4[Lo mejorRazer [Teclado mecánico]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño Completo Compatibilidad con RGB Completo Interruptor Mecánica Ofertas especiales 6 macros Diseño Metal + Plástico

Razer BlackWidow V4 toma prestada la genial función Snap Tap del Huntsman V3 Pro, marcar la diferencia para los jugadores competitivos. Ahora ya no tienes que preocuparte por soltar una tecla importante antes de pulsar otra.

Al igual que elHuntsman V3 Pro, elRazer BlackWidow V4 también tiene un acabado de aluminio en la parte delantera y de plástico en la trasera. Al tratarse de un modelo de cuarta generación, no me sorprende que El plástico de este modelo parece aún más resistente.

Continuando, obtendrás De Razer las características teclas ABS, que resistirán el paso del tiempo y no se desgastarán fácilmente, por mucho que aporques a las teclas WASD. Hablando de aporrear teclas, me gusta el seis macros en el Razer BlackWidow V4, ya que me permiten maximizar la productividad y el rendimiento en los videojuegos.

¿Cómo? Puedes personalizar las macros (Del uno al seis) para acceder rápidamente a otra tecla o a una combinación de teclas desde una sola. Por ejemplo, podrías configurar la M5 botón a «Shift + V». Imagínate cuánto te ahorras en pulsaciones del teclado tanto en el trabajo como cuando juegas y necesitas realizar movimientos rápidos. Durante mis pruebas, en algunos juegos me pareció casi como hacer trampa.

Además, puedes Configurar un botón de macro para ejecutar una combinación de teclas repetidamente. Si tienes un movimiento especial que quieres repetir sin parar, ¡solo tienes que configurarlo e indicar a la macro cuántas veces (hasta 20) quieres que se repita cada vez que pulses una tecla!

Razerdecidió adaptarseinterruptores mecánicos en este caso, lo que podría hacer que resulte un poco ruidoso. Por suerte, puedes elegir entre los interruptores amarillos (menos ruidosos) y los verdes (más ruidosos) para personalizar tu próximo el mejor teclado mecánico.

Por último, Synapse para este teclado no ofrece los mismos ajustes preconfigurados que el Huntsman V3 Pro, lo que podría suponer un problema durante la configuración.

Ventajas Contras ✅Incluye Snap Tap para mejorar la experiencia de juego y la eficiencia ✅Puntas de goma en la base del teclado para una experiencia de escritura superior y antideslizante ✅Impresionante diseño metálico y estética con dos luces luminosas en la base ✅6 teclas macro totalmente personalizables para un rendimiento óptimo tanto en juegos como en el trabajo ✅El conector de cable desmontable facilita el almacenamiento y el transporte ✅Reposamuñecas magnético para una mayor comodidad ergonómica ❌No dispone de modos de teclado personalizados predefinidos para diferentes tareas

Veredicto final:Compra elRazer BlackWidow V4 si quieres disfrutar de la mayoría de las funciones del Huntsman V3 Pro pero prefiero un teclado mecánico.

6. Razer Huntsman Mini [La mejor opción al 60 %]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño 60% Compatibilidad con RGB Completo Interruptor Óptica analógica Ofertas especiales Portabilidad Diseño Metal + Plástico

The Razer Huntsman Mini es unteclado de alta calidad al 60 % y el mejor teclado de Razer en cuanto a portabilidad, según mis pruebas. Además, es Ideal para gamers y amantes de la productividad que ya tienen un teclado más grande, pero buscan otro portátil, de alta calidad y alto rendimiento.

En primer lugar, ser unTeclado al 60 %significaNo cuenta con teclado numérico, teclas de función, teclas de navegación (Inicio, Fin, etc.) ni teclas de flecha. En su lugar, están las teclas alfanuméricas.

Al principio, pensé que esto podría resultar limitante para los jugadores que también se dedican a la edición de vídeo, la programación u otras tareas en las que los atajos de teclado permiten ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, puedes resolver este problema asignar cualquier tecla a funciones específicas mediante el Razer Software Synapse. De esta forma, puedes alternar entre los modos de trabajo y de juego, y el teclado se adapta a las teclas que necesitas.

A los jugadores también les encantará la rápida respuesta de estas teclas, lo que te permite activar el modo de disparo rápido en los juegos competitivos. Ahora puedes disparar varias veces a los objetivos enemigos sin tener que mantener pulsado el botón durante mucho tiempo.

Tu tolerancia al ruido del teclado debería ayudarte a decidirte entre los interruptores rojos y los morados. Según mi experiencia, el Los interruptores rojos son silenciosos y ofrecen una mayor capacidad de respuesta para jugar, mientras que el Los interruptores morados pueden hacer mucho ruido.

Por si se me olvida, el Huntsman V3 Pro cuenta con la misma personalización de RGB Chroma, por lo que no te perderás ningún efecto visual espectacular.

Ventajas Contras ✅Teclado para videojuegos pequeño, ligero, portátil y de alto rendimiento ✅El teclado se puede personalizar para asignar las teclas que faltan a las ya existentes ✅Los interruptores ópticos son más fluidos, más duraderos y muy fiables ✅Ofrece una experiencia de escritura excelente cuando no se utiliza para jugar ✅Acabado superior de aluminio para una mayor durabilidad y un tacto de primera calidad ✅Patas regulables en dos posiciones para una mayor ergonomía ❌Faltan las teclas de navegación, de función y otras teclas

Veredicto final: The Razer Huntsman Mini es un teclado secundario ideal para el Huntsman V3 Pro or Huntsman V2, sobre todo si necesitas algo portátil.

7. Razer Ornata V3 [Ideal para un perfil discreto]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable Diseño Completo Compatibilidad con RGB Limitado Interruptor Membrana mecánica Ofertas especiales Snap Tap Diseño Plástico

Como su nombre indica, el Razer Ornata V3 es la versión más grande del modelo económico Razer Ornata V3 X. Presenta casi los mismos elementos de diseño, pero con una estética mejorada y mejoras en la experiencia de juego y la escritura.

En primer lugar, me di cuenta de que esto Razer Ornata V3 no es tan sensible como los demás, así que no es el el mejor teclado para juegos en esta lista. Sin embargo, teniendo en cuenta su funcionalidad para el uso diario, marcará la diferencia para los programadores o escritores a los que les guste jugar un poco.

Por lo tanto, los jugadores empedernidos deberían optar por el Huntsman V3 Pro, que incluye ajustes de actuador regulables, el Snap Tap y ajustes de disparo rápido, características de las que carece este modelo. No te importará si no eres un jugador competitivo.

Además, el Razer Ornata V3tiene un teclado de tamaño completo con un tacto crujiente y táctil. Sus patas regulables en dos posiciones reducen considerablemente la fatiga de la muñeca al escribir. Además, incluye un reposamuñecas magnético – algo sorprendente para este precio. Y me sorprendió gratamente lo cómodo que resultaba.

Dicho esto,no hay interruptores debajo del teclado, aquí. En su lugar, Razer he optado por algo llamado «mecha-membrane». Dan la sensación de ser una mezcla entre los interruptores de tijera y los interruptores de membrana de goma normales. Además, es imposible personalizarlos o cambiarlos, pero obtendrás una mejor amortiguación para una experiencia más cómoda.

Por último, estono es lo ideal si quieres personalizar el RGB Chroma en todos tus botones. Como mucho, podrás personalizar zonas del teclado, pero no los teclas individuales. Para eso, deberías echar un vistazo a uno de los Huntsman V2 or V3 Prolos modelos anteriores.

Ventajas Contras ✅Teclado de tamaño completo para un rendimiento óptimo en juegos y una mayor productividad ✅El cable trenzado del router garantiza la resistencia y la durabilidad del teclado ✅Excelente recorrido de las teclas para tiempos de respuesta más rápidos en los videojuegos ✅Botones específicos para funciones multimedia, personalizables para otras tareas rápidas ✅Nueva tecnología de membrana para un funcionamiento más silencioso y mayor comodidad ✅Reposamuñecas magnético y patas plegables en dos posiciones para una mayor ergonomía al escribir ❌El croma RGB no es totalmente personalizable

Veredicto final: The Razer Ornata V3 es un teclado para juegos de gama media que se centra más en la escritura y la productividad.

Cómo los teclados Razer pueden mejorar tu experiencia de juego: una guía sobre interruptores, distribuciones y rendimiento

Los teclados para juegos no son solo «cosas que se pulsan». Son el puente entre tus reflejos y lo que ocurre en la pantalla. He probado una cantidad increíble de teclados y, la verdad, me ha sorprendido lo mucho que un solo interruptor o una distribución inteligente pueden cambiarlo todo.

Razer Estos teclados destacan porque dominan lo básico y, además, incorporan precisión y personalización que realmente marcan la diferencia. Desde los teclados Razer de gama alta diseñados para el juego competitivo hasta los ultrarresponsivos para jugar sin descanso a los MMO, en mi guía analizo qué es lo que hace que un teclado sea perfecto.

Define tus necesidades

Haz un resumen de lo que más sueles hacer en el ordenador o de lo que tienes pensado hacer para saber qué es lo que necesitas. Algunas Razer los teclados son ideales para jugar en solitario, mientras que otros se encargarán de los juegos y aportarán ventajas en materia de productividad.

Por qué los conmutadores lo son todo

Si alguna vez has pensado: «Solo es una tecla, ¿a quién le importa?», piénsalo de nuevo. Me sorprendió de verdad lo mucho que el tacto de un interruptor influye en la experiencia de juego. Los interruptores mecánicos de Razer, desde los verdes táctiles y con clic hasta los amarillos lineales y suaves, ofrecen comentarios sinceros y una constancia increíble. Cada pulsación es deliberada, rápida y satisfactoria.

En los juegos de disparos en primera persona, los interruptores táctiles hacen que los movimientos rápidos y los microajustes se sientan más precisos que nunca. Para los jugadores de MMO, las teclas lineales de respuesta rápida te permiten ejecutar macros sin cansarte. Si estás buscando el el mejor teclado mecánico, busca a gente como Razer Huntsman V3 Pro, con interruptores que se adaptan a tu estilo de juego. Tus manos te lo agradecerán tras largas sesiones.

Diseños que realmente funcionan

Los teclados de tamaño completo son un clásico, pero voy a ser sincero: no esperaba que me acabara gustando tanto uno Las 60 mejores teclados para juegosigualRazer Huntsman V3 Pro Mini. Al principio pensé que echaría de menos el teclado numérico, pero al liberar espacio en el escritorio, los movimientos del ratón resultaban más naturales y las pulsaciones rápidas eran más fluidas que nunca.

Los teclados sin teclado numérico (TKL) son ideal para tiradores de competición – Menos volumen, más espacio para mover el ratón. Los teclados de tamaño completo siguen siendo los más habituales en las configuraciones para MMO con macros u hojas de cálculo, ya que te permiten tener todo al alcance de la mano.

Ten en cuenta las características principales

VariosRazer Los teclados tienen características distintivas únicas. No vas a necesitar todas esas funciones, así que lo mejor es elegir un modelo que solo incluya aquellas sin las que no puedas vivir.

Por ejemplo, aquí hay algunos:

Iluminación RGB – TodosRazer Estos teclados cuentan con iluminación RGB, pero no ofrecen las mismas opciones de personalización.

– TodosRazer Estos teclados cuentan con iluminación RGB, pero no ofrecen las mismas opciones de personalización. Teclas programables y macros – Esto mejora tu productividad, ya que puedes reasignar ciertas funciones a otras teclas.

– Esto mejora tu productividad, ya que puedes reasignar ciertas funciones a otras teclas. Calidad de fabricación – Te da una idea de cuánto tiempo podría durar tu teclado. Las estructuras metálicas suelen durar más que las totalmente de plástico, por ejemplo.

– Te da una idea de cuánto tiempo podría durar tu teclado. Las estructuras metálicas suelen durar más que las totalmente de plástico, por ejemplo. Inalámbrico frente a cableado – Quizás prefieras los teclados con cable para eliminar la latencia. Por suerte, De Razer teclados inalámbricos tienen una latencia prácticamente nula.

– Quizás prefieras los teclados con cable para eliminar la latencia. Por suerte, De Razer teclados inalámbricos tienen una latencia prácticamente nula. Controles multimedia – Ajustes rápidos para cambiar el volumen, pausar y reproducir, avanzar y retroceder. Incluso puedes personalizar los botones para que hagan cualquier otra cosa.

– Ajustes rápidos para cambiar el volumen, pausar y reproducir, avanzar y retroceder. Incluso puedes personalizar los botones para que hagan cualquier otra cosa. Disparador rápido– ¿Te gustan los videojuegos competitivos? Entonces necesitas una configuración de disparo rápido para sacar ventaja en los juegos de disparos en primera persona.

Macros, personalización y logros personales

Aquí es donde los teclados Razer realmente destacan. Me quedé alucinado la primera vez que programé una macro en un teclado Razer. Una tecla, una acción, y de repente… Mi rotación de 12 pasos en el MMO se volvió muy fácil. La iluminación RGB no es solo para lucirla: los patrones personalizados pueden resaltar los tiempos de recarga, indicar eventos del juego o, simplemente, hacer que tu equipo parezca cobrar vida.

Puedesajustar funciones clave, asignar macros, yguarda perfiles sin perderte entre tantos menús. Un buen teclado para juegos se convierte en una extensión de tu mente, anticipándose a tus movimientos en lugar de entorpecer tus dedos. Razer logra ese equilibrio perfecto entre rendimiento puro y facilidad de uso inteligente.

Comodidad sin renunciar a la velocidad

Las sesiones largas son inevitables, y los teclados Razer no están diseñados solo para pulsar teclas. Están diseñados para tus manos. Me llamaron la atención los reposamuñecas y la separación entre las teclas de algunos modelos. Hacen que las sesiones maratonianas o el entrenamiento en juegos de disparos en primera persona resulten fluidos en lugar de agotadores.

La combinación de teclas mecánicas, diseños ergonómicos y la atención que Razer presta a la calidad de fabricación significa que obtienes velocidad y comodidad. Cuando estás rastreando enemigos o ejecutando macros sin parar durante horas, la fatiga no solo se reduce, sino que prácticamente desaparece. El Razer BlackWidow V4 fue el que me resultó más cómodo durante mis pruebas, y sigue siendo uno de los los mejores teclados para videojuegosen mi opinión.

Inalámbrico o por cable: las diferencias reales

Los teclados de Razer cubren ambas opciones. He pasado horas probando los modelos inalámbricos y me ha sorprendido lo poco que se nota el retraso, incluso en partidas competitivas de FPS. Con la tecnología HyperSpeed Wireless, estas tablas parecen tan rápidas como los modelos con cable, lo que significa que no tienes que renunciar a la flexibilidad de tu escritorio para disfrutar de un rendimiento de nivel profesional.

Para los jugadores que prefieren los teclados con cable, Razer ofrece algunos de los mejores teclados para juegos con conexión por cable, que funcionan con una suavidad increíble y son ultrafiables. Sin interferencias, sin retrasos en la respuesta: solo un rendimiento sólido y preciso. Personalmente, sigo decantándome por los teclados con cable en las sesiones intensas de juegos de disparos en primera persona, pero contar con opciones inalámbricas que funcionen tan bien supone un gran avance.

Teclas, durabilidad y calidad de fabricación

Es posible que no le des importancia a las teclas hasta que te des cuenta de que, tras meses de juego, pueden llegar a parecer papel de lija. Las teclas de Razer son con una textura cuidadosamente elaborada, resistente y diseñada para durar miles de horas. No esperaba notar la diferencia, pero al pasar de un teclado barato al Razer Huntsman V3 Pro, enseguida noté la calidad superior al tocarlo con los dedos.

El chasis es igual de sólido. Ya se trate de un teclado grande y pesado o de uno ligero al 60 %, su construcción inspira confianza. Puedes golpear las teclas, disparar macros sin parar o desconectarte enfadado con estilo, y nada da sensación de ser de mala calidad, nada se dobla ni cruje.

Cómo la iluminación te ayuda a jugar mejor

He probado un montón de configuraciones RGB y, sinceramente, la mayoría son solo trucos publicitarios. Razer sí que lo ha clavado. La iluminación Chroma no es solo una cuestión estética, sino que es funcional. Me ha sorprendido gratamente lo Configurar zonas para las teclas de acceso rápido, los tiempos de recarga o las rotaciones de habilidades me facilitó mucho el juego.

Los teclados Razer te permiten personalizar la iluminación por aplicación, por juego o incluso por tecla. Es sutil y muy funcional. Al final, acabas aprendiendo la distribución del teclado más rápido, y las señales visuales mejoran realmente los tiempos de reacción en los juegos de ritmo rápido.

Conclusión: el teclado Razer adecuado lo cambia todo

Los teclados Razer están pensados para revolucionar tu experiencia de juego. Desde los mejores teclados Razer con interruptores mecánicos diseñados para la precisión en los juegos de disparos en primera persona hasta los modelos de élite al 60 % para configuraciones compactas, hay un modelo para cada jugador.

Me sorprendió lo mucho que un solo teclado bien diseñado podía cambiar mis sesiones. Conseguí una mayor rapidez de reacción, más comodidad y macros más fluidas, todo en un solo paquete. Tanto si estás subiendo de nivel en un MMO como si estás rastreando enemigos en CS2, o dedicando horas y horas a los juegos de rol, estas partidas premian tanto la habilidad como la resistencia.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado de Razer?

Lo mejorRazer La elección del teclado depende de tus necesidades concretas y de tu presupuesto. Por ejemplo, el mejor Razer El teclado ideal para jugar es el Huntsman V3 Pro, gracias a su respuesta rápida y a la función Snap Tap. Sin embargo, el Huntsman V2 es una opción más equilibrada Razer teclado para juegos y productividad.

Cómo cambiar el color del teclado Razer

También puedes cambiar el Razer color de la iluminación del teclado a través del Razer A través de la aplicación Synapse o mediante los ajustes rápidos asignados al teclado. Ten en cuenta que no todos Razer Los teclados ofrecen una flexibilidad total en la personalización de Chroma RGB.

Cómo restablecer un teclado Razer

Puedes restablecer tu Razer teclado desde el menú de configuración de Synapse. Esto restablecerá todos los ajustes del teclado a sus valores predeterminados y eliminará los perfiles creados para los distintos modos de juego o de productividad.

Cómo limpiar un teclado Razer

Puedes limpiar un Razer Limpia el teclado quitando las teclas y soplando para eliminar el polvo, los restos de líquidos y la suciedad de la placa base. Antes de limpiarlo, asegúrate de que el teclado esté desconectado de cualquier fuente de alimentación. Del mismo modo, nunca lo limpies con sustancias húmedas para evitar que entre agua en la placa.

Cómo personalizar el teclado Razer

Puedes personalizar tu Razer teclado desde la aplicación Synapse. Esto te permite modificar los ajustes de RGB Chroma, reasignar teclas, configurar macros y mucho más. Sin embargo, los ajustes disponibles para tu Razer El funcionamiento del teclado dependerá de la marca y el modelo.