El mejor ratón para Fortnite en 2025: 7 modelos que te darán ventaja sobre el resto
Elegir el mejor ratón para Fortnite es algo subjetivo y depende en gran medida de tu estilo de juego. Dicho esto, tanto si eres un jugador competitivo como si eres un novato recién llegado al juego, hay algo que no cambia: necesitas un buen ratón para juegos que te ayude a disfrutar de la Fortniteexperiencia.
Y para ayudarte a empezar, hemos seleccionado algunos de los mejores ratones para juegos del mercado, con Razer, Logitech, yHyperX al frente de la iniciativa.
¡Pues bien, sin más preámbulos, repasemos siete candidatos muy merecedores y de gran fiabilidad, listos para ayudarte a desarrollar todo tu potencial!
Nuestras mejores recomendaciones de ratones para Fortnite
Hemos hecho nuestra selección basándonos no solo en la idoneidad de cada producto para jugar, sino también en su atractivo general, teniendo en cuenta el precio, las características y las especificaciones, por mencionar algunos aspectos. Cada ratón cuenta con al menos una característica distintiva que lo hace destacar del resto, así que sigue leyendo y descubre nuestras mejores opciones.
- Logitech G Pro X Superlight 2 – Con hasta 44 000 ppp, una frecuencia de actualización máxima de 8000 Hz yDe Logitechde vanguardiaTecnología inalámbrica LIGHTSPEED, que no utiliza cables: este crack es, y debe ser, un accesorio imprescindible para cualquiera que quiera escalar en De Fortnite grupos de presión con fines lucrativos.
- Glorious Modelo O inalámbrico – Con un diseño en forma de panal, iluminación RGB personalizable en todo el dispositivo y hasta 71 horas de autonomía con una sola carga, el Modelo O puedes jugar cómodamente durante días sin necesidad de conectarlo a una fuente de alimentación, es decir, ¡sin cables!
- Logitech G305 LIGHTSPEED – No todo el mundo está dispuesto a gastarse cientos de dólares en un ratón para juegos con cable. Algunos solo queremos un ratón inalámbrico asequible y con un rendimiento fiable para jugar a algún juego sencillo antes de irnos a dormir. Ahí es donde entra en juego el G305 LIGHTSPEED entra.
Fortnite no necesita presentación. Es uno de esos títulos con los que todo jugador se ha topado al menos una vez. Desde los más pequeños hasta los papás streamers que disfrutan de su jubilación, Fortnite cuenta con un montón de jugadores con el dedo en el gatillo, listos para entrar en acción.
Si te encuentras en la misma situación, te ayudaremos a elegir el mejor ratón para juegos para Fortnite!
1. Razer Viper V3 Pro [El mejor ratón para juegos en general para Fortnite]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor óptico Focus Pro 35K de Razer
|Peso
|55g
|Botones
|8 botones programables
|Conectividad
|Razer HyperSpeed: inalámbrico y con cable
|Duración de la batería
|95 horas
|Dimensiones
|Longitud: 127,1 mm Ancho: 63,9 mmAltura: 39,9 mm
|Extras
|Ratón óptico con interruptores de tercera generación, frecuencia de muestreo de 8000 Hz, ligero
The Razer Viper V3 Pro se ha mantenido como el ratón líder indiscutible en los deportes electrónicos. Razer se le ocurrió este monstruo como respuesta a GPX Superlight 2 de Logitech. Cuando elSuperlight 2 solo ofrecía mejoras menores con respecto a su predecesor, el Razer Viper V3 Pro destacó como una actualización completa con respecto a la Razer Viper V2 Pro.
Aunque elRazer V2 Pro tenía un aspecto más agresivo, Razer V3 Pro opta por la sencillez con una forma más cuadrada, una protuberancia más redondeada y la opción de conexión por cable. Además, es solo un poquito más grande que el Razer V2, pero, sorprendentemente, más ligero que este al mismo tiempo. Esto demuestra De Razersu compromiso de escuchar a sus seguidores, ya que muchos se quejaban de que el Razer Viper V2 Pro no era lo más ergonómico, lo que impedía a los profesionales de los deportes electrónicos darlo todo durante la partida.
The Razer Viper V3 Pro es el mejor dispositivo polivalente de su categoría, perfeccionado gracias a los comentarios de los jugadores profesionales y diseñado para resistir sesiones de juego intensas.
Por lo tanto, con elViper V3 Pro, que sin duda se erige como uno de los el mejorRazerratónselecciones,Razer volvimos a empezar desde cero y desarrollamos un enfoque más práctico, simplificando el diseño y mejorando las funciones. Aunque a algunos el diseño más sencillo les pueda parecer anticuado, lo compensa con creces en cuanto a rendimiento y facilidad de uso.
Con solo 54 gramos, es más ligero que sus competidores, pero destaca por características como una frecuencia de sondeo de 8000 Hz, interruptores ópticos de tercera generación y De Razer sensor óptico insignia.
|Ventajas
|Contras
|✅ Mejor ergonomía que su predecesor
✅ Más grande yetmás ligero
✅ Ocho mil hercios la frecuencia de sondeo es uno de los más rápidos puedes encontrarlo en el mercado
✅ Conexión por cableopción
✅ Mi elección favoritaen los deportes electrónicos
|❌ El diseño parece anticuado, pero Razer lo hizo para mejorar considerablemente la ergonomía
Veredicto final: Este es el mejor ratón para juegos con el que arrasarás a tus rivales en competiciones, sobre todo en los modos de construcción., en las que tienes que mover la cámara a toda velocidad para enfocar los edificios y grabarlos desde lo alto.
2. Logitech G305 LIGHTSPEED [El mejor ratón económico para Fortnite]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor óptico Hero 12K
|Peso
|99g
|Botones
|6 botones programables
|Conectividad
|USB
|Duración de la batería
|250 horas
|Dimensiones
|Longitud: 116,6 mmAncho: 62,15 mmAltura: 38,2 mm
|Extras
|Memoria integrada, sistema mecánico de tensado de botones
The Logitech G305 es otra excelente incorporación a la el mejor ratón inalámbrico para juegos las selecciones que puedes encontrar actualmente. Las G305característicasLIGHTSPEED de Logitech tecnología de conexión inalámbrica, que ofrece una experiencia sin retrasos. Solo tienes que conectar el cable USB incluido a tu ordenador y empezar a jugar.
Su función integradaSensor HERO ofrece un seguimiento preciso de hasta 12 000 ppp, y el ratón cuenta con una impresionante autonomía, ya que dura hasta 250 horas con una sola pila AA. Todo ello, además de ser el el mejor ratón para juegos económico en su categoría, hace que el Logitech G305 LIGHTSPEED una apuesta segura para cualquier jugador.
Hoy en día, muchos jugadores noveles consideran que los ratones para juegos más caros son la mejor opción para su equipo. El G305 tiene un precio mucho más bajo en el mercado, pero ofrece las mismas prestaciones. Es la opción más inteligente.
Si nos fijamos solo en la batería, Este ratón para juegos es la mejor opción si tienes pensado pasar las noches en vela con largas sesiones de juego. El único inconveniente posible es la falta de opciones de personalización para la iluminación RGB (un aspecto en el queDe Razer (los ratones se adelantan). Pero este ratón inalámbrico para juegos está diseñado para ofrecer la mayor autonomía con una sola carga, por lo que tiene sentido que Logitech no consideró que añadir «flair» fuera una prioridad en su lista de funciones.
Además de los colores tradicionales, el blanco y el negro, el Logitech G305 Está disponible en azul, lila y menta.
|Ventajas
|Contras
|✅ 250 horasen ununa pila AA
✅ TieneLIGHTSPEED de Logitech tecnología de conexión inalámbrica
✅ Se presenta en ungama de colores
✅ MecánicaSistema de tensado de botones
✅ Seguimiento preciso de hasta12 000 ppp
|❌ Carece de opciones de personalización para la iluminación RGB, pero la mayor autonomía de la batería compensa esta carencia
Veredicto final: Si te apetece escalar en Fortnite ¡Si quieres jugar durante horas de tirón sin que te falle la batería, este ingenioso ratón inalámbrico para juegos es justo lo que necesitas!
3. Logitech G Pro X Superlight 2 [El mejor ratón para los profesionales de Fortnite que buscan el máximo rendimiento]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor óptico Hero 2
|Peso
|60g
|Botones
|5 botones programables
|Conectividad
|USB
|Duración de la batería
|95 horas
|Dimensiones
|Altura: 125 mmAncho: 63,5 mmProfundidad: 40 mm
|Extras
|Tecnología de conexión inalámbrica LIGHTSPEED, interruptores híbridos LIGHTFORCE, memoria integrada, patas de PTFE sin aditivos, diseño ligero
Nada dice «Mi nombre es una mezcla de palabras supergeniales» como el Logitech G Pro X Superlight 2. Sí, suena exagerado, ¿verdad? Funciona para the los mejores juegos de battle royale¡aunque!
The GPX Superlight 2 Hace honor a su nombre con unas características que lo sitúan muy por delante del resto. Es ultraligero, con un peso de tan solo 60 gramos, y cuenta con LIGHTSPEED tecnología USB inalámbrica, una Héroe dos sensor con hasta 32 000 ppp, una frecuencia de sondeo de 8 kHz y tecnología híbrida óptico-mecánica Interruptores LIGHTFORCE.
Conecta este ratón para juegos al Logitech G HUB ¡y desbloquea funciones y ajustes adicionales, para que estés listo para la acción!
Además, el ratón para juegos ofrece hasta 95 horas de autonomía y no contiene aditivos. Pies de PTFE para un mayor control y precisión. Gracias a la memoria integrada, puedes personalizarlo a través de Software Logitech G HUB. Y para rematar, Carga inalámbrica POWERPLAY… y ahí tienes una auténtica bestia digna de admirar.
Cuidado, no contengas la respiración demasiado tiempo.
The GPX Superlight 2 Está diseñada para adaptarse a diversos estilos de juego gracias a su ambidexteridad, pero donde realmente destaca es en el panorama de los deportes electrónicos. Competitiva Fortnite A los jugadores les ENCANTA este ratón para videojuegos gracias a su rápida capacidad de respuesta, y su peso más ligero es una ventaja añadida a una lista de características que ya de por sí es impresionante.
|Ventajas
|Contras
|✅ Súper ligero
✅Ocho kiloherciosfrecuencia de sondeo
✅ Sin aditivos Pies de PTFE
✅ POWERPLAY inalámbrico cobro
✅ Personalizablevia Software Logitech G HUB
|❌ Se parece mucho a su predecesor, pero con mejoras de calidad en su interior
Veredicto final: Si estás buscando un ratón inalámbrico para juegos de nivel profesional que te haga sentir como si formaras parte del equipo de profesionales de los deportes electrónicos, esta es una compra que vale la pena.
4. Razer Basilisk V3 Pro [El mejor ratón para los fans de Fortnite a los que les encantan las macros y el control]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor óptico Focus Pro 30K de Razer
|Peso
|ciento doce gramos
|Botones
|11 botones programables
|Conectividad
|Bluetooth, Razer HyperSpeed Wireless
|Duración de la batería
|140 horas
|Dimensiones
|Longitud: 130 mmAncho: 75 mmAltura: 42,55 mm
|Extras
|Rueda HyperScroll Tilt, interruptores ópticos de tercera generación, Razer Chroma RGB
The Razer Basilisk V3 Pro no es un nombre desconocido para ningún jugador experimentado. Basilisk de Razer La línea de ratones es conocida desde hace tiempo por su diseño y sus características, que no renuncian a la originalidad. Tanto si tu estilo de agarre se inclina más hacia el «palm grip» como hacia el «grip», el Razer Basilisk V3 Proes uno de losLas mejores opciones de ratones para juegos de disparos en primera persona si quieres destacar en los videojuegos competitivos.
Pero la mejora que más nos ha impresionado es que un ratón inalámbrico para juegos de gama alta de Razer puede alcanzar fácilmente una frecuencia de sondeo de hasta 4000 Hz. Esto significa que obtienes una respuesta más ágil cuando acabas con varios enemigos a la vez en el juego. Acerca la imagen, aléjala, desplaza la cámara o fija el objetivo…Basilisk de Razer combina sus capacidades con las tuyas para que los combates del juego sean más fluidos que nunca.
Utiliza una alfombrilla de ratón de color oscuro cuando utilices el Razer Basilisk V3 Pro así que los colores iluminan mucho más su superficie. ¡Ayuda a crear un buen ambiente para las largas sesiones de juego!
Lo único que a veces molesta a los clientes es el peso. 112 g no es precisamente un peso ligero, pero De Razer El ratón inalámbrico justifica su peso por todo el hardware que lleva incorporado. Vamos, hasta la rueda de desplazamiento tiene doble función, lo que lo convierte en uno de los mejores Razer¡ratones!
|Ventajas
|Contras
|✅ Inclinación con desplazamiento rápido rueda
✅ Chroma RGB
✅140 horasbatería
✅ 11 botones programables
✅ Genialergonomía
|❌ Es un ratón bastante pesado, pero se justifica teniendo en cuenta la gran cantidad de funciones que incorpora
Veredicto final: Te recomendamos que te hagas con este modelo si quieres añadir a tu Configuración del monitor para juegos. Se completa con su propia base de conexión y adaptador, cortesía de Razer.
5. HyperX Pulsefire Haste 2 Pro [El mejor ratón para los creadores de Fortnite que necesitan movimientos rápidos y precisos]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor óptico HyperX 26K
|Peso
|61g
|Botones
|6 botones programables
|Conectividad
|USB de 2,4 GHz, Bluetooth
|Duración de la batería
|90 horas
|Dimensiones
|Longitud: 124,3 mmAncho: 66,8 mmAltura: 38,2 mm
|Extras
|Doble conexión inalámbrica, ligero
Para jugar en los modos de construcción, es imprescindible tener unos reflejos rapidísimos. En momentos como estos, el HyperX Pulsefire Haste 2 Pro es tu fiel compañero para movimientos rápidos, hasta llegar a lucir una corona brillante en la cabeza.
The Pulsefire Haste 2 Pro Está diseñada para la velocidad. Con un peso de solo 61 gramos, este ratón inalámbrico para juegos permite movimientos ágiles y, gracias a sus seis botones programables, te garantiza tomar decisiones decisivas sobre la marcha. Además, tiene un diseño atractivo. Coloca este ratón junto a un potente portátil para juegos Elige una combinación de colores en gris, plateado o negro y tendrás un equipo para jugar que luce tan bien como funciona.
Cambia entre la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth modos de este ratón para juegos. Prueba a ver qué opción te ofrece mejor latencia y quédate con esa.
Este ratón inalámbrico para videojuegos tiene una autonomía de 90 horas, más que suficiente para jugar sin tener que estar pendiente de la batería. HyperX ha equipado este dispositivo con una frecuencia de actualización nativa de 4K, que rivaliza con Basilisk V3 Pro de Razer, para que puedas deslizarlo por el escritorio y sentir cómo tu personaje reacciona con la misma rapidez.
|Ventajas
|Contras
|✅ Dobleconexión inalámbrica
✅ Súper ligero
✅ 4Kfrecuencia de sondeo
✅ Ágilíndice de respuesta
✅ 90 horasbatería
|❌ Es caro, pero sus prestaciones hacen que merezca totalmente la pena
Veredicto final: Es una elección imprescindible para los jugadores competitivos a los que los ratones de gran tamaño no les resultan cómodos. Tiene un precio elevado, pero el dinero no debería ser un problema teniendo en cuenta todo lo que ofrece este ratón inalámbrico para juegos, con un diseño limpio y elegante.
6. Pulsar x Demon Slayer X2V2 Mini [El mejor ratón para los jugadores de Fortnite que buscan una velocidad de élite con un estilo anime]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|Sensor PAW3395
|Peso
|51g
|Botones
|5 botones programables
|Conectividad
|Conexión USB de 2,4 GHz, inalámbrica
|Duración de la batería
|90 horas
|Dimensiones
|Longitud: 115,6 mmAncho: 60,6 mmAltura: 36,7 mm
|Extras
|Estructura mejorada, interruptores ópticos, codificador Pulsar Blue, peso ligero
Atención a todosCazador de demonios AND Fortnite ¡Fans! Este ratón es para los amantes del anime. Pulsar en colaboración con Koyoharu Gotouge Cazador de demonios para aportar tres sabores distintos a su X2V2 Mini Inalámbrico ratón para juegos ligero, todos ellos en homenaje al famoso trío del anime.
De «Demon Slayer» El próximo gran arco argumental, «Infinity Castle», se estrenará en algún momento de septiembre, y sabiendo que… Fortnite, puedes estar seguro de que colaborarán con Cazador de demonios por aquella época. Este ratón sería el regalo perfecto para los fans que quieran celebrar su serie favorita luciendo Cazador de demonioscarcasas en Fortnite!
En cuanto a las especificaciones, incluye PAW3395 de PixArt sensor integrado Tecnología Motion-Sync, incluyendo una velocidad de 650 IPS, una aceleración de 50 g, una resolución programable de hasta 26 000 ppp y una rápida frecuencia de sondeo de 1000 Hz. Se puede aumentar la frecuencia para alcanzar los 4K, pero para ello se necesita un adaptador 4K, que se vende por separado.
The X2V2 mini Este ratón para juegos se adapta mejor a un estilo de agarre tipo «garra». Si tienes las manos relativamente grandes, te recomendamos que elijas la opción de tamaño mediano de este ratón para juegos.
|Ventajas
|Contras
|✅ Diseñado parafanes del anime
✅ Diseñado paramanos más pequeñas
✅ Tecnología Motion-Sync for tiempos de respuesta rápidos
✅ Súper ligero
✅ 90 horasbatería
|❌ Requiere un adaptador 4K para aumentar la frecuencia de sondeo a 4000 Hz, pero un juego como Fortnite funciona perfectamente con 1000 Hz
Veredicto final: Si a tu preadolescente le gusta el anime (o si a ti te gusta, porque no discriminamos a nadie), este es el el mejor ratón para juegos para tu estilo de juego. Supone un reto para ratones inalámbricos profesionales como el Razer Basilisk or Logitech G Pro X Superlight 2, pero con un precio más asequible y muchas de las mismas características.
7. Glorious Modelo O inalámbrico [El mejor ratón para los jugadores de Fortnite que buscan velocidad y un toque de estilo RGB]
|Especificaciones
|Detalles
|Sensor
|El magnífico sensor óptico BAMF
|Peso
|69g
|Botones
|6 botones programables
|Conectividad
|Inalámbrico a 2,4 GHz
|Duración de la batería
|71 horas
|Dimensiones
|Longitud: 128 mmAncho: 61 mmAltura: 37,5 mm
|Extras
|Diseño en forma de panal, RGB, ambidiestro, ligero
The Glorious Modelo O inalámbrico es ideal para dar un toque de color a un alfombrilla de ratón profesional. En cuanto al diseño, nada supera a este ratón inalámbrico para videojuegos. No solo cuenta con todo un un patrón en forma de panal que recorre toda la longitud de su espalda, pero también cuenta con llamativas líneas RGB alrededor de su cuerpo.
El diseño en forma de panal, junto con la iluminación RGB, es una combinación única. Es un ratón muy completo, a pesar de su aspecto descaradamente llamativo.
Con un diseño ambidiestro y ligero, este ratón para juegos no tendrá ningún problema en arrasar a tus rivales en muchos de los Los mejores juegos de FPS¡por ahí!
En cuanto al rendimiento, el Modelo O inalámbrico Este ratón cuenta con la latencia inalámbrica más baja de su categoría, lo que permite un mayor control en tiempo real. Una precisión milimétrica gracias a una velocidad de seguimiento de 400 IPS, 19 000 DPI máximos y una frecuencia de sondeo de hasta 1000 Hz: todas estas características lo convierten en un ratón preparado para ayudarte a dar lo mejor de ti en el juego.
|Ventajas
|Contras
|✅ Panalpatrón
✅Ambidiestro
✅ 400 IPS velocidad de seguimiento
✅¿Tiene el la menor latencia inalámbrica de cualquier ratón de su clase
✅ En todos los aspectosIluminación RGB
|❌ No tiene demasiados botones programables, pero este ratón se ha diseñado pensando en el estilo y el rendimiento, así que no pasa nada si tiene un poco menos de funcionalidad.
Veredicto final:Si buscas un ratón ágil y colorido, diseñado para manos de tamaño mediano a grande, el Modelo O inalámbrico ofrece la mejor relación calidad-precio del mercado.
Cómo elegir el mejor ratón para Fortnite
- Dar prioridad a un diseño ligero
Contar con un ratón ligero es fundamental para lograr movimientos fluidos en partidas de Victory Royale como Fortnite. Si tu ratón es demasiado pesado, es posible que te cueste un poco más de tiempo situarte espacialmente respecto a tus enemigos, y eso marca la diferencia a la hora de decidir quién dispara primero.
- Garantizar un rendimiento óptimo de los sensores
Un sensor sensible te permite trasladar rápidamente los movimientos de tu mano al juego. Los jugadores en partidas clasificatorias Fortnite Necesito este tipo de rendimiento para acabar con los enemigos rápidamente.
- Considera la posibilidad de incluir botones laterales programables
Esto puede resultar de vital importancia a la hora de decidir rápidamente si construir algo o cambiar de arma. Solo tienes que programarlas para la tarea concreta del juego y así ahorrar unos segundos (muy decisivos).
- Evalúa la comodidad ergonómica y el agarre
No todos los ratones ofrecen la mejor ergonomía para tu forma de sujetarlos. El tamaño de la mano, la posición de la palma y el tipo de agarre son factores importantes a la hora de elegir el ratón más cómodo para jugar. Cuando estés listo para pasar horas jugando en Fortnite, necesitas algo que resulte suave al tacto, no áspero.
- Evaluar la durabilidad para un APM elevado
¡Cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes se ponen en marcha! Si te encuentras en un aprieto, seguro que acabarás apretando el ratón con todas tus fuerzas para salir adelante como sea. Sin embargo, no todos los ratones aguantan ese tremendo maltrato físico. Debes asegurarte de que el ratón que elijas sea lo suficientemente resistente para esos momentos de tensión.
- Por cable o inalámbrico de baja latencia
No a todo el mundo le gustan los ratones inalámbricos. Hay quien prefiere ir sobre seguro con un ratón con cable. Pero una conexión de baja latencia desde Logitech G Pro X Superlight 2 podría rivalizar con un ratón con cable. Infórmate bien si piensas darle prioridad a esto.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor ratón para Fortnite?
Esto depende en gran medida de las preferencias personales. En concreto, de cómo juegues. Para algunos, puede ser un ratón con un sensor óptico de lo más impresionante, como Viper V3 Pro de Razer, y para algunos, puede ser un ratón ligero que se adapta perfectamente a la palma de la mano, muy parecido al El magnífico Modelo O.
¿Qué ratón usan los profesionales de Fortnite?
Fortnite Los jugadores profesionales suelen considerar que los ratones para juegos ligeros y de alto rendimiento son adecuados para su estilo de juego. Logitech G Pro X Superlight 2y el Razer Viper V3 Pro son buenos ejemplos.
¿Cuál es la mejor frecuencia de refresco del ratón para Fortnite?
For FortnitePor lo general, se recomienda una frecuencia de muestreo del ratón de 1000 Hz, ya que se considera el punto óptimo para equilibrar la capacidad de respuesta y el rendimiento, que es lo que deberías intentar conseguir.
¿Qué resolución de ratón (DPI) utilizan los profesionales de Fortnite?
La mayoríaFortnite Los profesionales suelen utilizar un DPI del ratón de 400 u 800. Muchos jugadores consideran que unos valores de DPI más bajos, como 400 u 800, combinados con una sensibilidad adecuada dentro del juego, ofrecen un buen equilibrio entre precisión y control para apuntar con exactitud en Fortnite.
¿Cómo apuntar mejor con el ratón en Fortnite?
Una sensibilidad de alrededor de 5 es un buen punto de partida para evaluar tu puntería con un ratón nuevo. Si no consigues dar en el blanco con la suficiente rapidez, prueba a subir un poco la sensibilidad (a 6 o 7) y vuelve a intentarlo. Tras unas cuantas partidas, sabrás qué ajustes debes hacer para apuntar mejor.