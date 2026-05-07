Die 7 besten Tastaturen für Fortnite im Jahr 2025 – für überragende Geschwindigkeit und Präzision

Man tut nicht einfach: Finde die beste Tastatur für Fortnite ohne in eine Abwärtsspirale zu geraten Reddit Kaninchenlöcher,YouTube Rezensionen und fragwürdige Ranglisten, die von 12-Jährigen erstellt wurden.

Wenn du das alles lieber überspringen und direkt zum Wesentlichen kommen möchtest, bist du hier genau richtig. Ich habe eine Liste der besten Tastaturen zusammengestellt, die mit all dem Chaos tatsächlich mithalten können Fortnite was auch immer das Leben dir entgegenwirft.

Diese Liste basiert auf gründliche Recherchen zu den Setups von Profispielern und Diskussionen in der Community. Diese Tastaturen zeichnen sich durchweg durch ihre Schnelligkeit, Präzision, Reaktionsfreudigkeit und allgemeine Zuverlässigkeit aus.

Wenn Sie bereit sind, es herauszufinden, lassen Sie uns gleich loslegen!

Unsere Top-Empfehlungen für Fortnite-Tastaturen

Der Markt fürFortniteDie Auswahl an erstklassigen Gaming-Tastaturen ist riesig und fast schon überwältigend. Das hat mich jedoch nicht davon abgehalten, diese Liste zusammenzustellen.

Um die Besten der Besten zu ermitteln, habe ich mich auf folgende wesentlichen Aspekte konzentriert: geringe Latenz, schnelle Reaktionszeit, Schaltertyp und Haptik sowie die allgemeine Gaming-Leistung. Dies sind die drei, die sich durchgesetzt haben:

SteelSeries Apex Pro TKL – Extrem niedriger, einstellbarer Auslösepunkt und durchweg überzeugende Leistung. Razer Huntsman V2 TKL – Nahezu blitzschnelle optische Schalter mit einer Eingabelatenz von nahezu null, entwickelt für flüssiges, präzises und wettbewerbsorientiertes Gameplay. Logitech G Pro X – Eine im Hot-Swap-Verfahren austauschbare Tastatur, auf die E-Sport-Profis vertrauen und die sich durch anpassbare Schalter und erstklassige Reaktionsgeschwindigkeit auszeichnet.

Bei allen drei Tastaturen steht die Leistung im Vordergrund, wobei Ansprechpunkte ab nur 1,0 mmund dieApex Pro TKL sinkt noch weiter. Aber ich habe mir nicht nur die Zahlen angesehen. Ich habe auch Layout-Präferenzen berücksichtigt, denn das, was sich gut anfühlt, ist genauso wichtig wie das, was sich schnell lesen lässt.

Scrolle weiter, um die vollständigen Übersichten zu sehen, und finde heraus, welche am besten zu deinem Spielstil passt.

Die 7 besten Tastaturen für Fortnite: Die Top-Empfehlungen für den Wettkampf

Du bist bestimmt schon ganz gespannt auf die vollständige Liste. Keine Sorge, du bist fast am Ziel. Zu jeder der unten aufgeführten Tastaturen findest du eine detaillierte Übersicht über die technischen Daten, die herausragenden Funktionen sowie die Vor- und Nachteile, sodass du dir das Rätselraten sparen kannst. Hier sind die besten Tastaturen für Fortnite damit du noch mehr „Victory Royales“ einfahren kannst.

1. SteelSeries Apex Pro TKL [Die beste Tastatur mit einstellbarer Tastenbetätigung für Fortnite]

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Technische Daten Details Schaltertyp OmniPoint 3.0 Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 0,1 mm – 4,0 mm (einstellbarer Hub) Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Key-RGB Abmessungen 35,1 x 35,1 x 4,3 cm

The SteelSeries Apex Pro TKL ist meine erste Wahl, und zwei Dinge heben es besonders hervor. Seine OmniPoint 3.0-Schalter und die individuelle Einstellung der Auslösekraft pro Taste.

Mit OmniPoint 3.0 bringt SteelSeries die Hall-Effekt-Technologie in die Gaming-Tastatur space. Wer Hall Effect kennt, weiß, dass es einen nie enttäuscht.

Pro-Tipp Verwende die SteelSeries GG-Software, um den Tasten für Bewegung und Bau unterschiedliche Auslöstiefen zuzuweisen – eine höhere für die Bewegung (1,5 mm), um versehentliche Seitwärtsbewegungen zu vermeiden, und eine extrem niedrige für den Bau (0,4 mm), um blitzschnell Wände und Rampen zu errichten.

Diese Magnetschalter sorgen dafür, dass die Apex Pro TKL eine der schnellsten Tastaturen der Welt. Doch Geschwindigkeit ist nur der Anfang. Mit dem kühnen Slogan „Die schnellste Tastatur der Welt ist jetzt noch smarter“ Apex Pro TKLermöglicht es dirdie verschiedenen Auslösetiefen einheitlich feinabstimmen.

In Fortnite Konkret bedeutet das, dass du die Tasten für die Bewegung (WASD) auf etwa 1,5 mm einstellen kannst, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden, dann Stellen Sie die Bauhöhe auf 0,4 mm ein für fertige Wände und Rampen.

Wenn du spielstFortnite Ob du nun wettkampfmäßig spielst oder einfach nur willst, dass jede Millisekunde zählt – schon diese Funktion allein ist ein echter Game-Changer. Du reagierst schneller, nicht nur, weil der Tastenanschlag physisch schneller ist, sondern auch, weil sich die Tastatur an deinen Spielstil anpasst.

Und dann gibt es noch „Rapid Trigger“ und „Rapid Tap“. Diese Funktion beseitigt die Verzögerung beim Deaktivieren einer Taste Sobald du den Finger abhebst. Es geht so schnell, dass Doppeltippen und schnelle Wiederholungen mühelos von der Hand gehen.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig einstellbare Betätigung für jede Taste ✅ „Rapid Trigger“ sorgt für mehr Geschwindigkeit und flüssigere Bewegungen ✅ Magnetschalter mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen ✅ Robuster Aluminiumrahmen ✅ Integrierter OLED-Bildschirm für schnelle Anpassungen ✅ Der Schutzmodus verhindert versehentliche Tastenbetätigungen ✅ Der Turniermodus speichert deine Einstellungen ❌Die magnetische Handballenauflage ist zwar nicht besonders hochwertig, aber überraschend bequem

Fazit:Wenn dir bei Fortnite die Präzision bei der Eingabe besonders wichtig ist, ist dies zweifellos die beste Gaming-Tastatur für diesen Zweck. Kombiniere sie mit der am bestenunser PC und schon hast du eine Ausrüstung, die mit deinen Reflexen mithalten kann. Keine Hardware, die dich bei diesen entscheidenden Spielzügen bremst.

2. Razer Huntsman V2 TKL [Die beste Tastatur mit optischen Schaltern für schnelle Reaktionen in Fortnite]

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Technische Daten Details Schaltertyp Razer Optical (analog, klickend, linear) Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 1,5 mm (Clicky) / 1,2 mm (Linear) Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 14,27 x 5,54 x 1,36 Zoll

Da ich im Spiel um jede Millisekunde kämpfe, ziehe ich optische Tasten mechanischen vor. Anstatt auf Metallkontakte zu warten, erkennen Lichtstrahlen deine Tastenanschläge sofort.

The Razer Huntsman V2 TKL nutzt dies in seinen proprietären Razer Optical Switches. Und dank einer echten Abtastrate von 8.000 Hz ist die Eingabelatenz praktisch nicht vorhanden.

Pro-Tipp Kombinieren Sie die linearen optischen Schalter mit einer Abtastrate von 8.000 Hz in Synapse und deaktivieren Sie unnötige RGB-Effekte während Wettkämpfen, um jede Millisekunde an Reaktionsgeschwindigkeit herauszuholen.

Du kannst zwischen linearen und klickenden Schaltern wählen. Ich persönlich schätze die Geräuschdämpfung der linearen Schalter wegen ihrer ein leiseres Spielerlebnis und Tippen Im Allgemeinen gilt: Wenn Sie Wert auf haptisches Feedback legen, sorgt die klickende Variante für ein befriedigendes Klickgeräusch.

So oder so sorgt die Null-Entprellzeit dafür, dass deine Builds und Edits genau in dem Moment ausgelöst werden, in dem du drückst.

Abgesehen von Schaltern ist die Huntsman V2 TKL verfügt über einen hochwertigen Aluminiumrahmen und eine magnetische Auflage ein Plus an Komfort für dein Spielerlebnis. All diese Funktionen bringen Sie Ihrem Ziel einen Schritt näher, Fortnite Proz.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle optische Razer-Schalter ✅ Lineare Schalter mit Geräuschdämpfern für nahezu geräuschloses Spielen ✅ Keine Entprellungsverzögerung für sofortige Reaktionsfähigkeit ✅ Robustes Aluminiumgehäuse und Double-Shot-Tastenkappen aus PBT ✅ Individuelle RGB-Beleuchtung, synchronisiert mit dem Razer Chroma-Ökosystem ✅ Magnetische Handballenauflage für mehr Komfort ❌Eine bessere Kabelführung wäre toll, aber das ist kein Ausschlusskriterium

Fazit: Für Fortnite-Spieler, die auf schnellstmögliche Reaktionen Wert legen, ist das Huntsman V2 TKL ist die erste Wahl.

3. Logitech G Pro X [Die beste mechanische Tastatur mit Hot-Swap-Funktion für Fortnite]

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Technische Daten Details Schaltertyp GX Red Linear Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 1,9 Millimeter Konnektivität Lightspeed Wireless Adapter, Bluetooth, USB-C Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 35,1 x 15 x 3,4 cm

Wenn Sie ein Tüftler sind Fortnite Spieler,Logitech G Pro X wird dein feuchter Traum sein.

Es ist eines der Die besten Logitech-Tastaturen für Spieler, die es lieben, Dinge individuell anzupassen, und die es dir ermöglichen, Wechseln Sie von Cherry MX Red-Schaltern zu taktilen oder klickenden Schaltern, ohne neue Ausrüstung kaufen zu müssen. Diese Freiheit sorgt dafür, dass dein Spielerlebnis bei jeder Sitzung neu und abwechslungsreich bleibt.

Auch wenn Logitech nicht so lautstark mit Geschwindigkeit wirbt wie andere Marken, lass dich davon nicht täuschen. Diese Tastaturen sind nach wie vor echte Kraftpakete.

Mit Zusatzfunktionen wie dem Spielmodus und vollständig programmierbaren Tasten werden Victory Royales zum Kinderspiel.

Pro-Tipp Probieren Sie die im laufenden Betrieb austauschbaren Tasten aus: Verwenden Sie lineare Tasten für schnelles Tippen und taktile Tasten für präzise Bearbeitungen. Bewahren Sie ein paar Ersatztasten in der mitgelieferten Tragetasche auf, damit Sie sie mitten in der Saison ohne Unterbrechung austauschen können.

Was Geschwindigkeit und Verbindung angeht, brauchen Sie sich ebenfalls keine Sorgen zu machen. Lightspeed Wireless bietet genau wie eine kabelgebundene Verbindung keinerlei Verzögerung und keinerlei Verbindungsabbrüche.

Die Akkulaufzeit beträgt mehrere Wochen, und bei intensiven Gaming-Sessions kannst du jederzeit auf eine kabelgebundene Verbindung über das USB-C-Kabel zurückgreifen.

Der kompakte TKL-Formfaktor bietet Ihnen viel Platz für die Maus für diese präzisen Scharfschützen-Schüsse. Und schließlich kannst du mit den Mediensteuerungen und dem Lautstärkeregler deine Audioeinstellungen ganz einfach anpassen, ohne den Bildschirm wechseln oder mühsam herumtasten zu müssen Fortnite Einstellungen während des Spiels.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Schalter kannst du das Tippgefühl jederzeit individuell anpassen ✅ Kabellose Freiheit mit Zuverlässigkeit auf Turnierniveau ✅ Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für jede Konfiguration ✅ Der Spielmodus verhindert versehentliche Tastenbetätigungen ✅ Der Akku hält eine ganze Weile ✅ Die RGB-Beleuchtung bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für einen ganz individuellen Look ✅ Hochwertige Tragetasche ❌Eine Handballenauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten, dennoch fühlt sich die Nutzung auch bei langen Sitzungen überraschend natürlich an.

Fazit: Wenn du für dein Fortnite-Abenteuer unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten und kabellose Freiheit suchst, dann ist das G Pro X ist die erste Wahl.

4. Corsair K70 RGB TKL Champion-Serie [Die beste Fortnite-Tastatur in Turnierqualität mit schneller Reaktionszeit]

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Technische Daten Details Schaltertyp CORSAIR OPX RGB Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich ein Millimeter Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 14,17 x 6,46 x 1,57 Zoll

Wenn wir schon von speziellen Gaming-Tastaturen für Turniere sprechen, möchte ich euch erzählen, warum ich gar nicht aufhören kann, davon zu schwärmen Corsair K70 RGB TKL Champion-Serie.

Als Tastatur für den Wettkampf, K70 RGB TKL Champion-Serie bietet Ihnen zahlreiche Vorteile für Ihre Wettkämpfe.

Its OPX-Schalter and 8.000-Hz-Hyper-Polling Ihnen helfen, in jeder Situation schneller zu reagieren Battle-Royal-Spiele, vor allemFortnite. Und wenn du diese eine Taste für den Turniermodus drückst, erlöschen die Lichter, Makros werden deaktiviert und dein Gebäude landet genau dort, wo du es willst.

Pro-Tipp Aktiviere den Turniermodus vor einem Ranglistenspiel, um deine Makros zu sperren und Ablenkungen durch RGB-Effekte zu vermeiden – so ist eine konstante, ablenkungsfreie Leistung unter Druck gewährleistet.

Was die Verarbeitungsqualität angeht, sprechen wir hier von Corsair. Es bietet das, was man erwartet hochwertige Haptik dank des Aluminiumgehäuses in Ihren Händen. Dank des abnehmbaren USB-C-Kabels ist die Einrichtung bei LAN-Veranstaltungen ein Kinderspiel.

Und vergessen wir nicht die speziellen Mediensteuerelemente. Diese Steuerelemente sind eine große Hilfe, ohne das Layout zu überladen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank einer Hyper-Polling-Rate von 8.000 Hz wird jede einzelne Eingabe mit unglaublicher Präzision erfasst ✅ Der Turniermodus verhindert versehentliche Tastenbetätigungen während des Spiels mit einem einzigen Tastendruck ✅ OPX-Schalter bieten einen 1-mm-Auslöseweg für butterweiche Schaltvorgänge ✅ Das hochwertige Aluminiumgehäuse hält auch intensiven Trainingseinheiten stand ✅ Mit den Anpassungsoptionen über iCUE kannst du Makros und Beleuchtung individuell gestalten ✅ Abnehmbares USB-Typ-C-Kabel für eine schnelle Einrichtung bei Turnieren ❌An die Empfindlichkeit der OPX-Schalter muss man sich erst gewöhnen, aber das lohnt sich

Fazit:Wenn Sie einFortnite Spieler, die schnelle Reaktionszeiten und turniersichere Zuverlässigkeit suchen, der K70 RGB TKL Champion-Serie zeichnet sich als eines der Die besten Corsair-Tastaturenfür diese Stelle.

5. Fnatic STREAK65 LP [Die beste mechanische Tastatur mit flachem Profil für Fortnite]

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Technische Daten Details Schaltertyp FNATIC SPEED Formfaktor 65% Betätigungsbereich ein Millimeter Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 12,5 x 4,27 x 0,87 Zoll

Bei anderen mechanischen Tastaturen hatte ich Probleme mit den hohen Tasten. Meine „Waschbärenfinger“ rutschten ständig ab. Dann entdeckte ich die STREAK65 LP, und damit war alles wieder in Ordnung.

STREAK65 LP ist ein flacher, schneller Rechner, der die Tastenanschlagzeit um die Hälfte verkürzt. Bei weniger als 2,5 cm hoch und mit einem Betätigungspunkt von 1,00 mm… müssen sich deine Finger kaum bewegen, um Tastenanschläge zu registrieren.

Das Tippen bleibt auch bei stundenlangen Ranglistenspielen in Spiele wieFortnite. Einfach weniger Ermüdung, schnelleres Bauen und mehr Siege.

Pro-Tipp Das flache Design ist ideal für Spieler mit kleineren Händen oder alle, die den steilen Tippwinkel nicht mögen. Viele Fortnite pros die Höhe ihres Schreibtisches etwas verringern um ihre Handgelenkshaltung bei diesem leisen Tastaturmodell zu optimieren.

Der 65-Prozent-Formfaktor behält deine Pfeiltasten und die wichtigsten Funktionstasten bei und bietet Ihnen dabei jede Menge Platz für die Maus. Unter der Haube sorgt ein robustes Aluminiumgehäuse für die STREAK65 LP eine hochwertige und zugleich robuste Verarbeitung.

Die Double-Shot-PBT-Tastenkappen behalten ihre Struktur, und die individuelle RGB-Beleuchtung jeder Taste sorgt für das gewisse Etwas, ohne dein Gaming-Setup zu überstrahlen.

Dies wird noch wertvoller, wenn man es mit einem Gaming-Laptop, wo man ohnehin schon mit festen Bildschirmwinkeln und begrenzten ergonomischen Einstellmöglichkeiten zu kämpfen hat.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der extrem flachen Bauweise lassen sich Tastenanschläge schneller und mit weniger Kraftaufwand ausführen ✅ 1,0 mm Hub = nahezu sofortige Reaktion ✅ Das 65-Prozent-Layout spart Platz und behält das Wesentliche bei ✅ Leise Tasten ✅ Die hochwertige Aluminiumkonstruktion vermittelt einen edlen Eindruck ✅ Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Tasten kannst du das Tastengefühl individuell anpassen ✅ Dezentes RGB sorgt für das gewisse Etwas, ohne übertrieben zu wirken ❌Low-Profile-Schalter fühlen sich anders an als bei herkömmlichen mechanischen Gaming-Tastaturen, doch die meisten Spieler gewöhnen sich schnell daran, sobald sie den Geschwindigkeitsvorteil spüren

Fazit: Wenn Sie eine Tastatur suchen, die Platz auf dem Schreibtisch spart, Ihre Reaktionsgeschwindigkeit verbessert und Ihr gesamtes Tipperlebnis auf ein neues Niveau hebt, dann ist die STREAK65 LP erfüllt alle Kriterien.

6. Razer Huntsman Mini [Die beste Fortnite-Tastatur mit kompaktem Design]

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Technische Daten Details Schaltertyp Razer Optical (klickend oder linear) Formfaktor 60% Betätigungsbereich 1,0 mm (Clicky) / 1,2 mm (Linear) Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 29,5 x 10,4 x 3,8 cm

Wenn Sie es noch kompakter und minimalistischer mögen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen, sind Sie hier genau richtig Razer Huntsman Mini.

Diese Tastatur vereint Geschwindigkeit auf Turnierniveau in einem ultraportablen Gehäuse. Sie nutzt dieselbe optische Schaltertechnologie zu finden in der Vollbildversion von Razer-Tastaturen, sodass Sie die gleiche Leistung bei deutlich geringerem Platzbedarf erhalten.

Pro-Tipp Macht euch frühzeitig mit den FN-Tastenkombinationen vertraut, damit ihr während des Spiels ohne Verzögerung auf Funktionstasten, Mediensteuerung und Makros zugreifen könnt – beim 60-Prozent-Layout ist das Muskelgedächtnis entscheidend.

Optische Schalter mit Lichtgeschwindigkeit arbeiten, ohne Entprellungsverzögerung. In Kombination mit dem 60-%-Layout hast du so mehr Platz für schwungvolle Mausbewegungen.

Trotz seiner Größe ist das Huntsman Mini sagt nicht gerade wenig. Ich persönlich liebe die vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung und die Makro-Unterstützung. Das gibt mir die die Freiheit, mein Setup anzupassen genau so, wie ich es mag.

Vorteile Nachteile ✅ Das 60-%-Layout schafft maximalen Platz für aggressive Mausbewegungen ✅ Optische Schalter sorgen für blitzschnelle Eingaben ✅ Leicht und ideal für LAN-Partys ✅ Die Oberseite aus Aluminium sorgt für Langlebigkeit und eine hochwertige Haptik ✅ Die anpassbare RGB-Beleuchtung wertet jedes Setup auf ✅ Überraschend leise direkt nach dem Auspacken (linear) ❌Da Funktionstasten fehlen, muss die sekundäre FN-Ebene genutzt werden, was für Fortnite-Spieler jedoch selten ein Problem darstellt

Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Kraftpaket mit blitzschnellen Schaltern sind, dann ist das Huntsman Mini ist eine erstklassige Wahl für ambitionierte Fortnite Spieler. Die zusätzliche Tischfläche passt perfekt zu einigen der Die besten Monitore für Fortnite, sodass Sie Ihren Bildschirm genau dort platzieren können, wo Sie ihn brauchen.

7. HyperX Alloy Origins 60 [Die preiswerteste kompakte Gaming-Tastatur für Fortnite]

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Technische Daten Details Schaltertyp HyperX Rot/Aqua (linear oder taktil) Formfaktor 60% Betätigungsbereich 1,8 mm Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Per-Taste-RGB Abmessungen 29,5 x 3,8 x 10,7 cm

Die beiden zuvor vorgestellten kompakten mechanischen Tastaturen erfüllen vielleicht alle Kriterien – bis auf den Preis. Wenn es dir wie mir geht und du eine hochwertige, kompakte mechanische Gaming-Tastatur das deinen Geldbeutel nicht sprengt, das HyperX Alloy Origins 60 trifft genau den richtigen Ton.

60 %-Layoutschafft wertvollen Platz auf deinem Schreibtisch, damit du in entscheidenden Momenten kräftig mit der Maus wischen kannst. Mein Schreibtisch ist nicht gerade riesig, daher zählt jeder Zentimeter.

Pro-Tipp Erstellen Sie mit der HyperX NGENUITY-Software ein individuelles Beleuchtungsprofil, das Ihre Fortnite Tastenkombinationen – sie beschleunigen das Erlernen neuer Tastenbelegungen und verringern Eingabefehler in rasanten Kämpfen.

Auch die HyperX-Schalter leisten ihren Beitrag, mit einem 1,8 mm starker Betätigungspunkt und kurzer Hubweg. Für diesen Preis erhält man eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Markt.

Die Verarbeitungsqualität übertrifft die Erwartungen bei weitem. Ein robustes Aluminiumgehäuse hält auch intensivem Spiel und versehentlichen Stößen stand.

Und natürlich gibt es eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung für jede Taste, die sich wunderbar in dein Setup einfügt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Reaktionsschnelle und klickende mechanische Schalter ✅ Das 60-%-Layout maximiert den Platz für die Maus ✅ Der robuste Aluminiumrahmen hält auch starker Beanspruchung stand ✅ Ideal für minimalistische Setups ✅ Vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung und integrierte Profile ❌Standard-Abtastrate, keine Ultrahochfrequenz, aber dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Fazit:The Alloy Origins 60 beweist, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um professionelle Gaming-Leistung und eine Verarbeitungsqualität zu erhalten, die es mit den teuren Modellen aufnehmen kann.

Was macht eine Tastatur für Fortnite gut?

Die richtige Gaming-Tastatur kann dich von jemandem, der ständig beim Bauen unterliegt, zu jemandem machen, der die Bau-Duelle dominiert. Im Ernst, der Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Fortnite-Spieler liegt oft darin, wie schnell ihre Tastatur reagiert. Hier zeigt sich, wer es wirklich in sich hat.

1. Geringe Eingangsverzögerung

Jede Millisekunde zählt, wenn es darum geht, den perfekten Wall-of-Clutch zu platzieren. Mechanische Tastaturen mit hoher Abtastrate die Verzögerung verkürzen zwischen deinem Gehirn und dem Bildschirm. Deine Bausteine erscheinen sofort, anstatt hinter deinen Gedanken herzustolpern.

Gleichmäßige Betätigung

Deine Tasten und Bausteine müssen jedes Mal einwandfrei funktionieren, ohne Ausnahme. Hochwertige Schalter behalten auch nach Millionen von Tastenanschlägen ihr gewohntes Spielgefühl bei, damit dich gerade in entscheidenden Momenten nichts im Stich lässt.

2. Schnelle Tastenrücksetzung

Für schnelle Doppelklicks bei blitzschnellen Bearbeitungen braucht man Tasten, die sofort zurückspringen. Hochwertige Tastaturen verfügen über eine Schnellauslöse-Technologie, die wird zurückgesetzt, sobald du den Finger abhebst. Kein Warten.

3. Anpassbare Schaltertypen

Unterschiedliche Funktionen erfordern unterschiedliche Tastengefühle. Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Schalter können Sie Optimieren Sie Ihre Konfiguration, ohne mehrere Tastaturen kaufen zu müssen. Kombinieren Sie diese Anpassungsmöglichkeiten mit Ihrem Die beste Maus für Fortnite, und du erhältst eine Konfiguration, die genau so reagiert, wie es dein Spielstil erfordert. Eine perfekte Reaktion hängt vollständig vom Mechanismus unter der Tastenkappe ab. Die Feinheiten von Taktile Schalter vs. lineare Schalter vs. Klickschalter hilft Ihnen dabei, genau den richtigen Feedback-Stil zu finden.

4. Kompakte Bauweise

TKL- und 60-%-Tastaturen viel Platz auf dem Mauspad schaffen für diese präzisen Scharfschützen-Schüsse und schnellen 180-Grad-Drehungen. Das wird noch wichtiger, wenn du auf einem Laptop für Fortnite, wo Platz auf dem Schreibtisch ohnehin schon Mangelware ist. Tastaturen in Standardgröße nehmen einfach wertvollen Platz auf dem Schreibtisch weg, den Wettkampfspieler für ihre Mausposition benötigen.

5. Anti-Ghosting

Bei komplexen Tastenbelegungen in Fortnite müssen während intensiver Bau-Sequenzen alle Tastenanschläge gleichzeitig registriert werden. Es dürfen keine Eingaben verloren gehen, wenn du sechs Tasten gleichzeitig drückst.

6. Turniertaugliche Konfiguration

Intensive Gaming-Sessions erfordern Tastaturen, die Millionen von Tastenanschlägen bewältigen und dabei eine konstante Gaming-Leistung gewährleisten. Billige Tastaturen gehen kaputt genau dann, wenn man sie am dringendsten braucht.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Tastatur für Fortnite?

Die beste Tastatur für Fortnite is SteelSeries Apex Pro TKL dank seiner einstellbaren Betätigungstechnologie, der Schnellfeuerfunktion und der erstklassigen Verarbeitungsqualität. Diese Funktionen verschaffen Wettkampfspielern einen echten Leistungsvorteil im Kampf um die besten Builds.

Spielt die Tastatur für Fortnite-Profis eine Rolle?

Ja, und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Eine hochwertige Gaming-Tastatur reduziert die Eingabeverzögerung erheblich, sorgt für gleichmäßige Tastenanschläge und kann deine Baugeschwindigkeit und Bearbeitungspräzision im Vergleich zu einfachen Tastaturen deutlich verbessern.

Ist eine 75-%-Tastatur für Fortnite geeignet?

Ja, 75 %-Tastaturen treffen genau den richtigen Punkt für Fortnite Gamer. Sie behalten die Funktionstasten und Pfeiltasten bei und bieten dennoch deutlich mehr Platz für die Maus als Tastaturen in Standardgröße, die den Platz auf dem Schreibtisch einschränken.

Welche Tastaturgröße eignet sich am besten für Fortnite?

Die optimale Tastaturgröße für Fortnite Gaming-Tastaturen sind TKL (tenkeyless). Sie bieten die ideale Balance zwischen Funktionalität und Platzersparnis auf dem Schreibtisch. 60-Prozent-Tastaturen eignen sich hervorragend für Spieler, denen ein möglichst großer Bewegungsspielraum für die Maus wichtig ist, um weitreichende Schüsse ausführen zu können.

Was sind gute Tastatureinstellungen für Fortnite?

Gute Tastatureinstellungen für Fortnite Beginne damit, die Eingabeverzögerung zu reduzieren. Verwende nach Möglichkeit kabelgebundene Verbindungen, stelle die Abtastrate auf das Maximum ein (in der Regel 1000 Hz, manche Modelle bieten jedoch bis zu 8.000 Hz), aktiviere den Spielmodus, falls deine Tastatur über einen solchen verfügt, und drehe die RGB-Beleuchtung herunter, um Ablenkungen in entscheidenden Momenten zu vermeiden.