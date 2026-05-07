Los mejores ordenadores para juegos: las experiencias de juego más épicas de 2026

Encontrar el mejor ordenador para juegos implica mucho más que limitarse a elegir el que tenga las especificaciones más potentes o las luces más llamativas. Lo realmente importante es encontrar el equipo adecuado para ti y tu estilo de juego.

El mercado está repleto de opciones potentes, pero no todas merecen la pena. Algunas son bestias diseñadas para juegos exigentes en 4K , otros destacan en los deportes electrónicos de competición, y algunos logran un equilibrio sorprendentemente bueno entre rendimiento y precio.

He dedicado demasiadas horas a analizar especificaciones, probar sistemas y leer opiniones de usuarios para que tú no tengas que hacerlo. En esta lista, te voy a detallar las mejores opciones disponibles, tanto si buscas el máximo de fotogramas, componentes de última generación o algo preparado para el futuro sin arruinarte.

Da igual si eres un jugador ocasional, un profesional competitivo o un apasionado de la tecnología: puedes estar seguro de que hoy te irás de aquí habiendo encontrado algo que se adapta perfectamente a ti. ¿Qué me dices? ¿Estás listo?

Nuestras mejores recomendaciones para ordenadores para juegos

Cada tipo de jugador tiene necesidades diferentes a la hora de elegir su ordenador para juegos ideal. Por eso hay muchos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor de entre los mejores.

Tenemos muchos candidatos sólidos, cada uno con sus propias ventajas que lo hacen merecedor de estar en esta lista. Teniendo esto en cuenta, he seleccionado cinco ordenadores para juegos que son los que más destacan:

Alienware Aurora R16 – Un procesador de primera categoría, una GPU superpotente y un sistema de refrigeración excepcional se combinan para ofrecer un rendimiento insuperable y crear una auténtica bestia de los videojuegos. CyberPowerPC Gamer Master – Un equipo sorprendentemente potente a un precio muy asequible que te dejará satisfecho y a tu bolsillo contento. Panorama de PC potenciado – Disfruta de una experiencia de juego fluida incluso con los ajustes más exigentes gracias a esta increíble configuración de máximo rendimiento.

Pero, por supuesto, hay muchos más factores en juego de los que caben en esta breve selección. Te he presentado un total de nueve ordenadores para juegos que sin duda merecen tu atención, y tengo muchas más cosas interesantes que compartir contigo además de lo que acabo de mostrarte. Así que quédate conmigo, porque en un momento los analizaremos todos, uno por uno.

Los mejores ordenadores para juegos que te encantarán

Seguramente ya sabes qué y cómo piensas jugar en tu nuevo ordenador cuando por fin te lo entreguen en casa. Ahora, lo único que te queda por decidir es cuál de estos equipos se adapta mejor a tus necesidades.

Así que, en lugar de perder el tiempo, vamos a ponernos manos a la obra y a encontrarte el dispositivo perfecto que se convertirá en tu fiel compañero de juego durante muchos años. ¿Te parece bien? ¡Pues vamos a ello!

1. Alienware Aurora R16 [El mejor ordenador para juegos en general]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB Procesador (CPU) Intel Core i9-13900F, 5,6 GHz, 24 núcleos RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 4 TB, HDD de 2 TB Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Módulo de refrigeración líquida Sistema operativo Windows 11 Pro

¿Buscas un equipo superpotente que no solo sea capaz de ejecutar cualquier tarea ahora, sino también en los próximos años? Pues bien, el Alienware Aurora R16 va a convertirse en tu nuevo mejor amigo, porque esta pequeña maravilla lo tiene todo, y te va a encantar.

Tiene unIntel Core i9 procesador y un Nvidia GeForce RTX 4070 tarjeta gráfica, que es más que suficiente para ejecutar sin problemas todos los títulos AAA, el trazado de rayos y la edición de vídeo. Al mismo tiempo, el La sencilla gestión de los cables y la refrigeración líquida garantizan un funcionamiento silencioso durante las sesiones de juego más intensas.

A menudo se elogia por su calidad de fabricación y su rendimiento, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jugar como para futuras actualizaciones. Y, sobre todo, a pesar de su carcasa compacta, no renuncia a nada y sigue luciendo tan bien como siempre, manteniendo ese característico AlienwareGenial.

No es ningún secreto que estos equipos tienen un precio más elevado. No obstante, este equipo se consolida fácilmente como el mejor ordenador para juegos en general y merece la pena la inversión.

Ventajas Contras ✅ Potente combinación de Intel Core i9 y Nvidia GeForce RTX 4080 ✅ Excelente calidad de fabricación y una gestión de cables impecable ✅ La refrigeración líquida garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso durante las partidas ✅ Diseño compacto con potencia suficiente para los juegos más exigentes ✅ Ideal para futuras actualizaciones en casi todos los aspectos ❌ Precio más elevado debido a su potente configuración y a la calidad de sus componentes

Veredicto final:Para aquellos a los que no les importe invertir un poco más en un dispositivo todoterreno de gran potencia que les durará muchos años, el Alienware Aurora R16 es un ordenador para juegos potente, elegante y preparado para el futuro que cumple con todas las expectativas y mucho más.

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2. CyberPowerPC Gamer Master [El mejor ordenador para juegos económico]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 8700F, 4,1 GHz, 8 núcleos RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de refrigeración por aire Sistema operativo Windows 11 Home

Para aquellos que quieran disfrutar de los juegos más nuevos sin gastarse todo el dinero, el CyberPowerPC Gamer Masteres unun fantástico ordenador para juegos a buen precio que no escatima en calidad ni en rendimiento. Ofrece una potencia de juego realmente sólida, y si te apetece jugar con ajustes de medios a altos, sin duda estará a la altura.

Repleto de unAMD Ryzen 7y un NVIDIA GeForce GTX 4060, ofrece una excelente relación calidad-precio. Los usuarios comentan que este Destaca el rendimiento fluido del sistema en los juegos, incluso al ejecutar títulos AAA exigentesigualTomb Raider, Baldur’s Gate 3, e inclusoCyberpunk 2077, lo cual es realmente impresionante teniendo en cuenta lo exigentes que son estos juegos.

Por último, su diseño es compacto, lo que lo convierte en una opción ideal si no dispones de mucho espacio libre o, simplemente, quieres que todo quede bien ordenado. En cuanto a la calidad de fabricación, es increíblemente sólido y pulcro, con una gestión de cables muy práctica, lo que garantiza una configuración organizada que, con un poco de cuidado y algunas actualizaciones, te durará años.

Ventajas Contras ✅ Un equipo para juegos bastante potente a un precio muy asequible ✅ Rendimiento sólido para la mayoría de los juegos más recientes ✅ Su diseño compacto lo hace ideal para quienes no disponen de mucho espacio ✅ La sencilla gestión de los cables y su sólida construcción garantizan una mayor durabilidad ✅ Una refrigeración sorprendentemente buena para un equipo económico que evita el sobrecalentamiento ❌ Aunque es posible actualizar, las opciones son algo más limitadas de lo que sería deseable

Veredicto final: El CyberPowerPC Gamer Master es un ordenador para juegos potente y de alta calidad que ofrece un rendimiento sorprendentemente sólido, capaz de ejecutar todos tus juegos actuales y que seguirá estando a la altura en los próximos años, todo ello a un precio muy asequible.

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3. Panorama de PC potenciado [El mejor ordenador para juegos de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 9700X, 3,8 GHz, 8 núcleos RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de refrigeración por aire ARGB PWM Sistema operativo Windows 11 Pro

¿Buscas potencia en estado puro? Entonces, como su nombre indica, el Panorama de PC potenciado es justo lo que estás buscando. Este ordenador para juegos de alto rendimiento está diseñado para con todo. Desde títulos AAA hasta edición de vídeo y multitarea intensiva: lo hace todo sin ningún esfuerzo, y si eso es lo que buscas, te va a encantar.

En su interior, encontrarás toda la potencia de CPU y GPU que necesitas para obtener el máximo rendimiento. El NVIDIA GeForce RTX La tarjeta gráfica ofrece unas imágenes impresionantes gracias al trazado de rayos, mientras que la refrigeración líquida mantiene la temperatura bajo control. Todos los juegos más exigentes funcionan a la perfección, con una fluidez increíble y tiempos de carga ultrarrápidos.

La calidad de fabricación es otro de sus puntos fuertes, ya que todos los cables están perfectamente colocados y los materiales de primera calidad hacen que el tacto sea tan bueno como su rendimiento. Sin duda, se encuentra en la gama alta de precios, pero esta inversión te garantiza que podrás jugar sin preocupaciones durante casi una década. Incluso podrías combinarlo con un televisor para juegos de gran calidad si lo que buscas es una experiencia cinematográfica completa, y combinarlo con el la mejor VPN para disfrutar de una experiencia de juego en línea segura y sin restricciones.

Ventajas Contras ✅ Ejecuta sin problemas la mayoría de los juegos más recientes con la configuración «ultra» y sin retrasos ✅ Una potente GPU garantiza unos gráficos espectaculares y trazado de rayos ✅ La refrigeración líquida mantiene el ordenador a una temperatura óptima ✅ La excelente calidad de fabricación le da un aspecto limpio y elegante ✅ El amplio margen para ampliaciones garantiza que el ordenador esté preparado para el futuro ❌ Aunque el PC tiene pocos rivales en cuanto a rendimiento, no es precisamente económico

Veredicto final: The Panorama de PC potenciado Es un ordenador para juegos caro, pero muy potente, diseñado para juegos AAA, edición de vídeo y un rendimiento óptimo, que cuenta con componentes de gama alta, un excelente sistema de refrigeración y posibilidades de ampliación, lo que lo convierte en una inversión a prueba de futuro y, en general, en una excelente opción.

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4. iBUYPOWER TraceMesh [El mejor ordenador para gaming y streaming]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) Nvidia RTX 4060 Ti, 8 GB Procesador (CPU) Intel Core i7 14700F, 5,6 GHz, 20 núcleos RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de refrigeración por aire Sistema operativo Windows 11 Home

Quienes se dedican al streaming saben sin duda que este proceso requiere una cantidad considerable de potencia. Si por casualidad estás buscando ese tipo de rendimiento, entonces iBUYPOWER TraceMesh es justo donde lo encontrarás.

Gracias a suIntel Core i7procesador yNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, este ordenador está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en los videojuegos y una transmisión impecable. Con potencia suficiente para ejecutar juegos exigentes mientras se codifica vídeo en tiempo real, garantiza una fluidez óptima en la velocidad de fotogramas, al tiempo que ofrece transmisiones sin retrasos.

Según la mayoría de los usuarios, El rendimiento de su CPU multinúcleo destaca especialmente al realizar varias tareas a la vez, como jugar, ver contenidos en streaming e incluso editar vídeos. Además, su eficaz sistema de refrigeración mantiene la temperatura bajo control durante las largas sesiones de juego, mientras que la iluminación RGB y el sólido diseño de la carcasa le dan un toque elegante. Por si fuera poco, está preparada para el futuro, por lo que puedes estar seguro de que actualizar los componentes no supondrá ningún problema.

Ventajas Contras ✅ Es capaz de ejecutar sin problemas juegos de alta gama y retransmisiones en directo al mismo tiempo ✅ Su potente GPU es ideal para una reproducción fluida de fotogramas y el trazado de rayos ✅ Una configuración fácilmente actualizable garantiza que el ordenador esté preparado para el futuro ✅ Su excelente sistema de refrigeración evita el sobrecalentamiento en condiciones de uso intensivo ✅ Su elegante diseño tiene un aspecto y un tacto tan geniales como cabría esperar ❌ Carece de refrigeración líquida, que es más eficiente y menos ruidosa

Veredicto final: Hay pocos ordenadores para juegos que puedan manejar el streaming tan bien como iBUYPOWER TraceMesh, que ofrece una experiencia de juego fluida y una transmisión de vídeo sin retrasos, para que ni tú ni tus espectadores os quedéis nunca con las ganas.

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5. ASUS ROG G13CH [El mejor ordenador para juegos silencioso]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 DUAL, 8 GB Procesador (CPU) Intel Core i7-14700F, 5,2 GHz, 16 núcleos RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 2 TB, HDD de 1 TB Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema avanzado de refrigeración por aire Sistema operativo Windows 11

Muchos ordenadores potentes pueden llegar a hacer bastante ruido cuando funcionan a pleno rendimiento. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a soportar tanto ruido mientras juega. Aquí es donde ASUS ROG G13CHes donde entra en juego.

Gracias a su eficaz sistema de refrigeración y a su diseño inteligente de la circulación del aire, este potente ordenador funciona de forma silenciosa incluso bajo cargas intensas. Aunque no lo parezca, este coche tan impresionante está equipado con un Intel Core i7procesador yNVIDIA GeForce RTX 4060 DUAL, lo que garantiza un rendimiento fluido en los juegos gracias a la compatibilidad con el trazado de rayos y la generación de fotogramas.

Su diseño es sencillamente impresionante, lo que facilita las actualizaciones y garantiza su durabilidad. Y en cuanto a su aspecto, es absolutamente espectacular. El único inconveniente es que resulta un poco caro, pero, afortunadamente, puedes encontrar alternativas más asequibles echando un vistazo a nuestras recomendaciones para el Las mejores PC para juegos por menos de 1000 dólares.

Ventajas Contras ✅ Funciona sin calentarse y con un ruido mínimo, incluso al máximo rendimiento ✅ La refrigeración por aire avanzada garantiza un flujo de aire eficiente y evita el sobrecalentamiento ✅ Sus potentes componentes garantizan un rendimiento de primera categoría ✅ Las piezas internas son de fácil acceso y sustitución, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo ✅ La carcasa resistente y la iluminación RGB le dan un aspecto elegante y de alta calidad ❌ Como estás pagando tanto por la potencia como por el silencio, puede resultar un poco caro

Veredicto final: The ASUS ROG G13CH Es un ordenador para juegos muy potente, pero sorprendentemente silencioso, lo que lo convierte en la opción perfecta si buscas un rendimiento de primera categoría pero no quieres que haga mucho ruido.

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6. MSI Aegis Z2 [El mejor ordenador para jugadores de FPS]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 7700, hasta 5,3 GHz, 8 núcleos RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de refrigeración por aire Sistema operativo Windows 11 Home

¿Te tomas en serio los juegos FPS competitivos? ¿Siempre estás dispuesto a aprovechar cualquier ventaja disponible sin saltarte las reglas? Pues bien, tengo un equipo perfecto para ti, porque MSI Aegis Z2 está listo para darte esa ventaja de una fracción de segundo que sabes que necesitas.

Preparar unIntel Core i7 and NVIDIA GeForce RTX 4070 Este ordenador para juegos está diseñado para ofrecer tiempos de reacción rápidos y alcanzará sin problemas altas velocidades de fotogramas en juegos de disparos como CS2 and Call of Duty. La mayoría de los usuarios coinciden en que Este ordenador de sobremesa para juegos ofrece una experiencia de juego fluida con una latencia ultrabaja, lo que hace que cada disparo cuente. Combínalo con un buen ratón para juegos de disparos en primera persona y ya estás listo.

La orden y el espacio disponible en lo que respecta a los cables y los componentes internos facilitan la sustitución y las futuras actualizaciones. Además, no escatima en absoluto en ventilación, ya que MSI garantiza una excelente refrigeración, por lo que no sufrirás una reducción del rendimiento por sobrecalentamiento en plena partida.

Ventajas Contras ✅ El alto rendimiento en FPS garantiza una experiencia de juego fluida ✅ Sus potentes componentes permiten ejecutar cualquier cosa sin problemas ✅ El potente sistema de refrigeración por aire evita el sobrecalentamiento ✅ La carcasa espaciosa y el fácil acceso facilitan la actualización ✅ La iluminación RGB y su diseño robusto le dan un aspecto fantástico ❌ Los ventiladores pueden hacer bastante ruido cuando funcionan a plena potencia

Veredicto final: Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona, no hay mejor ordenador que el MSI Aegis Z2, que ofrece una fluidez de imagen excepcional y una baja latencia para conseguir esa ventaja tan necesaria en los juegos competitivos y mucho más.

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7. Skytech Gaming Shadow 4 [El mejor ordenador para jugadores de MMO y RPG]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB Procesador (CPU) Intel i7 12700F, hasta 4,9 GHz, 10 núcleos RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de refrigeración por aire de gran altura Sistema operativo Windows 11 Home

Los MMO y los RPG nos ofrecen los mundos más grandiosos e impresionantes que existen, pero requieren un ordenador potente para funcionar como es debido. Ahí es donde entra en juego el Skytech Gaming Shadow 4brilla.

Es un hecho ampliamente reconocido que ofrece una experiencia de juego fluida con tiempos de carga rápidos y altas velocidades de fotogramas, incluso en entornos multijugador masivos. Tanto el La CPU y la GPU trabajan conjuntamente para garantizar un funcionamiento fluido, así que ya puedes olvidarte de los frustrantes retrasos.

La calidad del sonido es fundamental para que el jugador pueda sumergirse de lleno en estos vastos mundos de fantasía. Equipa tu estación con uno de los los mejores auriculares te garantiza que disfrutarás del audio envolvente y de las bandas sonoras tal y como se concibieron.

The La iluminación RGB aporta estilo y deja margen para futuras actualizaciones. Si a esto le añades un ratón MMO de primera, tendrás una configuración imbatible para jugar a títulos como Final Fantasy XIV and World of Warcraft or The Witcher 3 and Baldur’s Gate 3.

Ventajas Contras ✅ Su gran rendimiento en juegos permite ejecutar incluso los títulos más exigentes sin retrasos ✅ El sistema de refrigeración por aire de gran altura mantiene siempre el ordenador a una temperatura óptima ✅ Su fácil capacidad de actualización lo prepara para cualquier mejora futura ✅ Su atractivo diseño le da un aspecto elegante y moderno en cualquier configuración ✅ Los ventiladores están optimizados para mantener bajos los niveles de ruido y garantizar un funcionamiento silencioso ❌ El número limitado de puertos USB puede requerir una ampliación para conectar más dispositivos

Veredicto final: Con su rendimiento fluido, sus rápidos tiempos de carga y su gran potencial de mejora, el Skytech Gaming Shadow 4 Es el mejor ordenador para juegos destinado a los jugadores de MMO y RPG que desean sacar el máximo partido a estos increíbles mundos virtuales sin ningún tipo de retraso.

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8. GPD Win Mini 2024 [El mejor ordenador portátil para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) AMD Radeon 780M, 12 GB Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 8840U, hasta 5,1 GHz, 8 núcleos RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, USB 4, USB-C, USB-A, MicroSD Refrigeración Diseño térmico mejorado con sistema de disipación de calor Sistema operativo Windows 11

Si buscas un potente ordenador para juegos que casi quepa en el bolsillo, no encontrarás mejor opción que el el mejor ordenador portátil para juegosque elGPD Win Mini 2024. Es compacto, pero también ofrece unas prestaciones realmente impresionantes que te harán enamorarte de él en un abrir y cerrar de ojos.

Con un modelo de gama alta AMD Ryzen procesador, este mini PC funciona a la perfección incluso al ejecutar algunos de los títulos AAA más exigentes. La disposición de los controles integrados resulta muy cómoda, lo que lo hace perfecto para jugar sobre la marcha. La pantalla tiene colores vivos y la frecuencia de actualización garantiza una experiencia de juego fluida.

A diferencia de otras consolas portátiles de sobremesa, además, funciona como un completo Windows PC, lo que te permite editar vídeos, retransmitir en directo y mucho más. La calidad de fabricación es, sin duda, impresionante, y aguanta bien incluso con un uso intensivo. La duración de la batería depende de la configuración, pero los modos de ahorro de energía ayudan a prolongar el tiempo de uso.

Ventajas Contras ✅ Un rendimiento en juegos sorprendentemente potente que permite ejecutar títulos AAA sin problemas ✅ Su diseño portátil y compacto te permite llevarlo a cualquier parte ✅ Los controles personalizables te hacen sentir como si estuvieras jugando en una consola, pero con la flexibilidad de un ordenador ✅ Incluye el sistema operativo Windows completo, lo que lo hace ideal no solo para jugar ✅ La compatibilidad con ranuras SSD ampliables te permite ampliar tu capacidad de almacenamiento ❌ La batería se agota bastante rápido cuando se juega con la configuración al máximo

Veredicto final:The GPD Win Mini 2024 ofrece una potencia de juego increíble en un diseño ultraportátil, lo que lo convierte en el el mejor miniordenador para juegos para los jugadores que viajan.

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9. ACEMAGICIAN S3A [El mejor ordenador para juegos compacto]

Especificaciones Detalles Tarjeta gráfica (GPU) AMD Radeon RX Vega 8, 2 GB Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 Pro 5875U, hasta 4,5 GHz, 8 núcleos RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 MB Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C, USB-A, puerto LAN Refrigeración Sistema de ventilación de refrigeración totalmente de cobre Sistema operativo Windows 11

Muchos ordenadores para juegos de calidad suelen ser bastante voluminosos, lo cual no es ideal si no se dispone de mucho espacio. Para esos casos, os presento ACEMAGICIAN S3A, que es un ordenador para juegos increíblemente compacto que cumple con creces.

Este mini PC incluye un un rendimiento de juego realmente sólido en un diseño compacto, lo que lo hace ideal para espacios reducidos. Funciona con un AMD Ryzen procesador, gestiona la mayoría de los juegos con facilidad y, según la mayoría de los comentarios, el El sistema de refrigeración es sorprendentemente eficiente para su tamaño. Funciona de forma silenciosa, incluso bajo carga, y no merma el rendimiento de la CPU.

Aunque no es un ordenador para juegos de gama alta, ofrece un una excelente relación entre potencia y precio. Su elegante diseño se integra perfectamente en cualquier entorno, y la gestión de los cables es muy sencilla. Es posible realizar actualizaciones en el futuro, aunque las posibilidades de ampliación son limitadas en comparación con los ordenadores de sobremesa para juegos de mayor tamaño.

Ventajas Contras ✅ Su diseño muy compacto lo hace perfecto si no dispones de mucho espacio ✅ Gran rendimiento para juegos, muy potente para su tamaño ✅ Funciona de forma sorprendentemente silenciosa y se mantiene fresco incluso mientras juegas ✅ Su precio asequible lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que cuidan su presupuesto ✅ Buen potencial de mejora a pesar de su reducido tamaño ❌ Aunque tiene un tamaño y un precio excelentes, es perfecto para jugar con ajustes al máximo

Veredicto final:The ACEMAGICIAN S3A ofrece un rendimiento de juego sólido en un ordenador de tamaño compacto, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores que disponen de poco espacio pero quieren seguir disfrutando de los juegos más recientes.

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¿Cómo elegir el mejor ordenador para juegos?

Elegir el ordenador para juegos más adecuado para ti suele ser mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Te recomiendan un montón de opciones interesantes, cada una con sus pros y sus contras, y todas merecen sin duda tu atención.

Pero, aunque te decantes por un buen ordenador para juegos económico, no deja de ser una inversión considerable y hay que pensárselo bien. Al fin y al cabo, hay muchos factores que influyen en el rendimiento, como la CPU, la GPU, la resolución, la frecuencia de actualización y el tiempo de respuesta.

Si quieres hacerte con una máquina que te vaya como un guante y no quieres dejarlo al azar, vale la pena saber en qué fijarse. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunos aspectos importantes que pueden ayudarte a encontrar a tu nuevo mejor amigo:

1. Determina tu presupuesto

Antes de lanzarte a elegir tu ordenador para juegos, debes fijarte un presupuesto realista. Es tentador ir a por las especificaciones más altas, pero Gastar con sensatez es tan importante como el rendimiento. Un ordenador para juegos económico, como el CyberPowerPC Gamer Master, ofrece un rendimiento sólido para el uso diario y es capaz de ejecutar la mayoría de los juegos con la configuración más alta.

Si lo que buscas es el máximo rendimiento con los títulos AAA, lo más sensato es optar por potentes equipos como el Panorama de PC potenciado or Alienware Aurora R16. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también habrá que pagar más por funciones como el trazado de rayos y la refrigeración líquida. Si hablas con más jugadores, verás que lo que más suelen lamentar no es haber gastado poco, sino haber gastado de más en funciones que no necesitan.

Piénsalo de esta manera: Una buena regla es dar prioridad tanto a la CPU como a la GPU. El resto viene después, y siempre se pueden adquirir futuras actualizaciones cuando sea necesario. Una distribución de energía fiable sigue siendo la piedra angular de cualquier sistema actualizado. Elegir el la mejor fuente de alimentación para un ordenador para juegos garantiza que su máquina procese las piezas nuevas de forma eficiente, al tiempo que mantiene todos sus componentes a salvo.

Si tu presupuesto es muy ajustado, echa un vistazo a nuestra El mejor ordenador para juegos por menos de 500 dólaresresumen.

2. Identifica tus necesidades en materia de videojuegos

No todos los ordenadores para juegos están diseñados con el mismo fin, por lo que determinar qué es lo que realmente necesitas es el primer paso para encontrar el que mejor se adapta a ti. Pregúntate: ¿qué juegos te ves jugando en tu nueva consola?

Si te gustan los juegos de disparos en primera persona competitivos como Call of Duty or Counter-Strike 2, te conviene un sistema con una CPU potente y una GPU con una alta frecuencia de actualización, como el MSI Aegis Z2. Si te encantan los juegos de rol de mundo abierto o los títulos AAA como Cyberpunk 2077, necesitarás una tarjeta gráfica potente para disfrutar de una experiencia de juego fluida a 1440p o 4K, algo parecido a lo que encontrarás en el Alienware Aurora R16.

Para el streaming, un ordenador como el iBUYPOWER TraceMesh combina el rendimiento de la CPU con la potencia de la GPU. ¿O quizá prefieres un ordenador para juegos compacto? En ese caso, el ACEMAGICIAN S3A ocupa poco espacio y tiene un precio asequible, sin dejar de ser capaz de ejecutar la mayoría de los juegos. En esencia, Lo importante es saber qué tipo de jugador eres.

3. Comprender los componentes clave

Todo ordenador para juegos funciona gracias a una combinación de componentes que influyen en su rendimiento. No es necesario conocerlos a fondo para utilizar un ordenador. Sin embargo, si tienes pensado comprar uno y quieres elegir bien, vale la pena informarse un poco. Estos son los conceptos básicos:

La CPU es el procesador principal y determina la velocidad y la capacidad multitarea. Opciones como el Intel Core i7 o el AMD Ryzen 7 se encuentran entre las mejores CPU para juegos.

La GPU, o tarjeta gráfica, como una NVIDIA GeForce RTX 4070 es fundamental para la calidad de los gráficos y la velocidad de fotogramas.

La memoria RAM influye en la fluidez con la que se ejecutan los juegos. Hoy en día, 16 GB son suficientes para la mayoría de los equipos, pero si quieres ir sobre seguro de cara al futuro, 32 GB nunca están de más.

Las opciones de almacenamiento incluyen unidades SSD, que ofrecen tiempos de carga rápidos, y unidades HDD, que proporcionan más espacio. La mayoría de las unidades tienen una capacidad de 1 TB.

La placa base garantiza que todos los componentes funcionen en conjunto. Si estás buscando una placa base de primera categoría para jugar, lo mejor es que sea compatible con futuras actualizaciones.

La fuente de alimentación (PSU) suministra electricidad a todos los componentes, garantizando un funcionamiento estable. Debe tener la potencia suficiente para abastecer a tu sistema.

La refrigeración, ya sea por aire o por líquido, mantiene el ordenador a una temperatura óptima y evita que se sobrecaliente.

La carcasa es, en esencia, el revestimiento exterior de tu ordenador. Influye en la ventilación y en el aspecto estético.

Por último, aunque aspectos como la conexión wifi pueden mejorarse con buenos repetidores de wifi o diversos routers para juegos, muchos otros dispositivos de juego requieren una conexión directa, y los puertos son la clave para ello.

4. Investiga y compara

Antes de lanzarte a comprar ese equipo que te gusta, siempre es buena idea comparar diferentes ordenadores para juegos ya montados. Fíjate en el rendimiento de la CPU, la potencia de la GPU y si el sistema cuenta con suficiente memoria RAM y capacidad de almacenamiento.

Piensa también en futuras actualizaciones. Un ordenador con una fuente de alimentación potente y espacio para ampliar la memoria RAM o añadir discos SSD durará más tiempo, y al ir sustituyendo los componentes poco a poco en lugar de hacerlo todo de golpe, ahorrarás una buena cantidad de dinero.

Tampoco te fíes solo de las especificaciones. Siempre es recomendable leer opiniones de expertos y de usuarios para ver cómo se comportan los sistemas en condiciones reales de juego. Y, por último, compara precios, comprueba las condiciones de la garantía y no te precipites a la hora de tomar una decisión. Un poco de investigación adicional ahora puede evitarte arrepentirte más adelante.

5. Periféricos y accesorios

Una buena PC para juegos solo es tan buena como los periféricos y accesorios con los que la equipes. Veamos qué necesitas para disfrutar de la mejor experiencia de juego:

Monitores para videojuegos son imprescindibles para conseguir altas frecuencias de actualización y tiempos de respuesta reducidos, lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Si utilizas el MSI Aegis Z2, un monitor para juegos de 240 Hz te ayudará a aprovechar al máximo su rendimiento en juegos FPS de ritmo trepidante.

Una cosa es segura: hay teclados para juegos fantásticos de todo tipo. Los interruptores mecánicos ofrecen velocidad y durabilidad. Un teclado con iluminación RGB y teclas de macro puede mejorar tanto el rendimiento como la estética.

Un ratón para juegos de alta calidad puede marcar una gran diferencia cuando la precisión es fundamental. Un ratón para juegos ligero y con DPI ajustable te permite adaptar la sensibilidad a cada juego, desde los MMO hasta los títulos de disparos en primera persona.

Algunos de loslos mejores auriculares para videojuegos te proporcionará la inmersión que necesitas. El sonido envolvente y la cancelación de ruido te harán sentir como si estuvieras realmente dentro del juego al que estás jugando.

Y, por último, pero no por ello menos importante, hay juegos que simplemente se disfrutan más con un mando. Una opción sensible y de baja latencia es ideal para los juegos de carreras, de lucha y de acción, y por eso necesitas un mando para juegos en el PC.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ordenador para juegos?

El Alienware Aurora R16, con su procesador Intel Core i9-13900F, su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 y 64 GB de RAM, es actualmente el mejor ordenador para juegos del mercado. Se trata de un equipo de gama alta, cuyo precio puede resultar un poco elevado, pero es una excelente inversión que te durará años.

¿Cuánto cuesta un ordenador para juegos?

Los precios de los ordenadores para juegos suelen empezar en unos 800 dólares y pueden llegar a los 3.000 dólares o más. Esto depende de la potencia que quieras que tenga tu equipo, ya que los componentes como la tarjeta gráfica, el procesador y el almacenamiento constituyen la mayor parte del precio.

¿Cómo optimizar el ordenador para jugar?

Para optimizar tu PC para jugar, desactiva las aplicaciones en segundo plano que no necesites y asegúrate de que los controladores de la tarjeta gráfica, el chipset, la red y el audio estén actualizados. Además, también puedes ajustar la configuración del juego, activar el Modo Juego de Windows y asegurarte de que tu sistema cuente con suficiente refrigeración y espacio de almacenamiento.

¿Cómo ampliar la capacidad de almacenamiento de un ordenador para juegos?

Puedes ampliar la capacidad de almacenamiento de un ordenador para juegos instalando un SSD o un HDD adicional. Para ello, comprueba primero que la placa base disponga de ranuras libres o puertos SATA, conecta la unidad y formatea en Windows; una vez hecho esto, ya estará todo listo.

¿Cuánto tiempo dura un ordenador para juegos?

Un ordenador para juegos suele durar entre cuatro y seis años antes de que el hardware empiece a quedar obsoleto. Sin embargo, con un mantenimiento regular y algunas pequeñas actualizaciones, es posible alargar su vida útil unos cuantos años más, sin dejar de poder ejecutar los juegos actuales con bastante fluidez.

¿Cuáles son las especificaciones recomendadas para un ordenador para juegos?

Las especificaciones recomendadas para un ordenador para juegos incluyen, como mínimo, un procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3060 o AMD RX 6700. Además, te conviene considerar la posibilidad de adquirir un SSD de 1 TB para disfrutar de un almacenamiento rápido y una fuente de alimentación de 650 W.

¿Cuánta memoria RAM debe tener un ordenador para juegos?

Un ordenador para juegos debería tener al menos 16 GB de RAM para garantizar un rendimiento fluido en la mayoría de los juegos modernos. Para un rendimiento óptimo en juegos de alta gama o en tareas multitarea, es posible que se necesiten 32 GB, pero si además quieres que tu ordenador esté preparado para el futuro, podrías optar incluso por 64 GB.

¿Necesito una tarjeta de sonido para un ordenador para juegos?

No, no es imprescindible tener una tarjeta de sonido independiente para jugar, ya que la mayoría de los ordenadores para juegos incorporan un sistema de audio integrado que ya ofrece una excelente calidad de sonido. Sin embargo, una tarjeta de sonido independiente puede proporcionar una mayor fidelidad de audio y funciones adicionales para los amantes del sonido o para configuraciones especializadas.