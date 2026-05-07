Los 9 mejores portátiles Lenovo de 2025: opciones con una excelente relación calidad-precio

A continuación te presento los mejores portátiles Lenovo para estudiantes, profesionales creativos y gamers que buscan modelos de primera categoría con un montón de funciones y en varios rangos de precios.

Excelente calidad en todos los aspectos, sea cual sea tu presupuesto. Esto es exactamente lo que Lenovo por lo que es conocida, y por eso yo, al igual que muchos otros aficionados a la tecnología, hemos seguido con tanto interés sus lanzamientos a lo largo de los años.

Lenovo sin duda ha demostrado ser una de las mejores marcas de ordenadores portátiles, gracias a que ofrece productos de alto rendimiento y rentables .

Ahora bien, si no sabes cuál Lenovo Para elegir el portátil que mejor se adapte a tus deseos y necesidades, sigue leyendo y déjame compartir contigo algunas recomendaciones fantásticas.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles Lenovo

Dada su tendencia a sacar discos potentes, hay una lot de los increíbles portátiles Lenovo que hay actualmente en el mercado.

Pero si quieres limitar tu búsqueda a lo mejorcito de su catálogo, no busques más: aquí tienes las tres mejores recomendaciones de nuestro equipo:

Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generación – una máquina increíblemente completa y robusta basado en IAAPU, rapidísimo Memoria RAM LPDDR5x, Thunderbolt 4 and WiFi 7 apoyo y una impresionante OLED de 3K y 15,3 pulgadaspantalla táctil. Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook – un fantástico portátil de precio muy asequible que ofrece unas especificaciones sorprendentemente buenas para lo que cuesta. Está equipado con ChromeOS, perfectamente optimizado para Android aplicaciones, y es una opción muy sólida para estudiantes o profesionales que se desplazan a menudo gracias a su diseño delgado, 1,3 kgmarco. Lenovo Legion Pro 7i Gen – encabeza toda la Lenovo una gama de productos con un rendimiento de juego excepcional gracias a sus componentes de gama alta y a su pantalla de alta resolución, que ofrece una fluidez impresionante (OLED de 16,0 pulgadas), y la tecnología de refrigeración Legion Coldfront, muy bien diseñada.

¿Quieres ver cómo se comparan con el resto de la impresionante gama de Lenovo? Sigue desplazándote para conocer más a fondo cada modelo, además de la lista completa de los mejores portátiles que merecen tu atención.

Los 9 mejores portátiles Lenovo: estaciones de trabajo versátiles, opciones económicas y buenas ofertas en portátiles

Aquí están los mejores sin lugar a dudas Lenovo ordenadores portátiles que destacan en todo tipo de usos, incluidos los de diversas Lenovo serie (ThinkPad, Ideapad, Legión, Yoga, etc.) y los rangos de precios.

También encontrarás mis opiniones sobre cada producto, sus ventajas y desventajas, y por qué cada uno de ellos… Lenovo Los ordenadores portátiles podrían ser la mejor opción para ti, teniendo en cuenta tus preferencias.

1. Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generación [El mejor portátil Lenovo en general]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 258V GPU Tarjeta gráfica Intel Arc 140V RAM 32 GB (LPDDR5x) Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla Pantalla táctil OLED de 15,3 pulgadas y 3K (2880 x 1800) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería 80 Wh Peso 1,4 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 (x2), HDMI 2.1, USB-A Sistema operativo Windows 11 Pro

El primero de mi lista es el Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generación, que es el mejor Lenovo el portátil que puedas conseguir si buscas un equilibrio entre Excelente rendimiento y una relación calidad-precio excepcional.

Esta bestia de todoterreno cuenta con un motor muy potente Intel Core Ultra 7 que está optimizado para tareas aceleradas por IA y prácticamente cualquier carga de trabajo informática moderna que se te ocurra.

¿Es el mejor portátil para trabajar? Probablemente.

No importa si se trata de edición de vídeo, edición de fotos, renderizado 3D, redacción de documentos, programación, escribir en un blog, navegar con varias pestañas abiertas o incluso jugar a algún juego ligero, porque el Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generaciónrápidoMemoria RAM de doble velocidad de datos y bajo consumo 5 puede con todo lo que le eches.

Para más información The Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generaciónadmite hasta 2TB de almacenamiento y cuenta con un 2 SSD, lo que lo convierte en una opción válida para sustituir la unidad de almacenamiento en caso de que lo necesites duplicar la capacidad de almacenamiento interno.

Por si fuera poco, su suave, alta resolución, 120 HzOLEDpantalla, la sensación táctil del teclado y el 8 MP con infrarrojoscámara web son solo algunas de las muchas razones por las que este portátil se encuentra entre los lanzamientos recientes mejor valorados por Lenovo, y con toda razón.

Me encontré con un montón de cosas increíbles Lenovo He probado varios portátiles durante mi investigación, pero considero que este es el mejor en general en cuanto a versatilidad y relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ Equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 258V con funciones de IA (Copilot+ PC) ✅ Una delicia para la vista: pantalla OLED de 15,3 pulgadas con alta resolución y pantalla táctil interactiva ✅ Un SSD de 1 TB muy robusto y 32 GB de memoria LPDDR5x para realizar múltiples tareas exigentes ✅ Excelente conectividad con DOS puertos Thunderbolt 4 ✅ Equipada con una excelente cámara web de 8 MP con funciones de infrarrojos ✅ Elegante y portátil: solo 1,4 kg y 1,3 cm en su punto más grueso ❌ La memoria RAM está soldada, lo que limita su capacidad de ampliación; sin embargo, los 32 GB de memoria RAM LPDDR5x no decepcionan en absoluto, ni siquiera en condiciones de uso intensivo

Veredicto final: The Lenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generación ofrece el equilibrio perfecto entre potencia, portabilidad y prestaciones de alta gama, lo que lo convierte en un auténtico todoterreno.

Con su compatibilidad con la IA CPU, una pantalla OLED espectacular y una conectividad excelente, es el mejor Lenovo un portátil para profesionales que buscan un dispositivo que lo haga todo.

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Trump en el extranjero 2000

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Una pantalla OLED fantástica con una resolución excelente, 120 Hz y un revestimiento antirreflejos muy eficaz. Un sonido excelente, quizá el mejor que haya tenido nunca un ThinkPad. Una cámara web estupenda. El teclado es muy agradable al escribir; sí, el recorrido de las teclas es bastante corto, pero ofrece un buen equilibrio entre tacto y suavidad, y es silencioso. El panel táctil háptico funciona de maravilla (no, no es Sensel, pero dudo que nadie note la diferencia).

2. Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook [El mejor portátil Lenovo económico]

9.5

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Especificaciones Detalles CPU MediaTek 520 GPU Gráficos ARM Mali-G52 MP2 integrados RAM 4 GB (LPDDR4X) Almacenamiento 64 GB eMMC (interno) + kit de estación de acoplamiento de 160 GB (externo) Pantalla Pantalla táctil IPS FHD antirreflejos de 14″ (1920 x 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 47 W·h Peso 1,3 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, USB-A, conector de audio Sistema operativo Chrome OS

The Lenovo IdeaPad Slim 3 is una opción mucho más asequible en comparación con la mayoría de los demás Lenovo ordenadores portátiles con sistemas operativos tradicionales.

Este impresionante Chromebookfunciona conChrome OS, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para aquellos que pasáis mucho tiempo navegando por Internet, realizando tareas de productividad en la nube y viendo un montón de contenido increíble.

Para más información Si quieresoptimizar el almacenamiento y la productividad, no olvides aprovechar al máximo el Lenovo IdeaPad Slim 3 el almacenamiento en la nube y las aplicaciones web, ámbitos en los que destaca.

Aparte de su mayor ventaja (es decir, su precio ridículamente bajo), otra cosa que me gusta de esto Chromebook es su interfaz minimalista. Probablemente a ti también te guste si no eres muy fan de las típicas Windows el desorden y el software innecesario, como yo.

Y aunque, en cuanto a especificaciones, dista mucho de ser un equipo para juegos al uso, este modelo puede servir también como portátil para juegos económico gracias a su sólida gama de componentes móviles, así como al acceso a servicios de juegos en la nube y Android«su enorme catálogo de juegos».

Ventajas Contras ✅ Precio de salida al mercado excepcional y excelente relación calidad-precio ✅ Excelente eficiencia energética, con una autonomía media de 13,5 horas ✅ Pesa apenas unos 1,3 kg, lo que facilita enormemente su transporte ✅ Una pantalla táctil IPS FHD antirreflejos de 14 pulgadas muy bonita ✅ Incluye una estación de acoplamiento 7 en 1 gratuita, con un total de 160 GB de almacenamiento externo ✅ Su procesador basado en ARM está optimizado para aplicaciones de Android ❌ La calidad de fabricación del chasis de plástico me deja un poco que desear, pero es más que resistente y está lo suficientemente bien diseñado para su precio

Veredicto final: The Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook es una opción inmejorable para los usuarios que buscan una opción económica y desean un portátil ligero y portátil que cumpla a la perfección con las necesidades básicas de productividad, streaming y Androidcompatibilidad con la aplicación.

Con su batería de larga duración y su nítida FHD pantalla táctil y una excelente relación calidad-precio, es sin duda el mejor modelo económico Lenovo ordenador portátil disponible ahora mismo.

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¿Qué opinan los usuarios?

getrwuegyweh

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IMPERFECTO. Sin duda, el mejor portátil que he tenido nunca. Funciona a la perfección, no he tenido ningún problema. La batería es increíble: la tengo configurada en «Adaptativa» (que limita la carga al 80 %) y suelo pasar más de un mes sin cargarla, aunque la uso una o dos horas al día. Todo se carga a una velocidad de vértigo. Me he convertido en un fan incondicional de los Chromebook.

3. Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación [El mejor portátil Lenovo para juegos]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 275HX (24 núcleos) GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 de 24 GB (GDDR7) RAM 32 GB / 64 GB (DDR5 a 6400 MHz) Almacenamiento SSD de 1+1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB Pantalla 16,0″ WQXGA OLED (2560 x 1600) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 99,99 Wh Peso 2,77 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, varios puertos USB-C (Thunderbolt 4), USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

The Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación es un portátil muy potente que cuenta con un procesador de gama alta Intel Core Ultra 9 275HX and RTX 5090 combo, lo que lo sitúa entre los portátiles para juegos de gama alta en cuanto a la tasa de fotogramas por segundo (FPS).

Con su tiempo de respuesta de apenas medio segundo, tienes prácticamente garantizadas unas sesiones de juego de primer nivel, VESA TrueBlack 1000 certificación y frecuencia de actualización de 240 Hz.

Para más información Para los jugadores empedernidos, combinar el Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generaciónempezar con unratón para juegos de alta calidad te proporcionará una experiencia de juego trepidante.

Similar atop ASUS portátiles para juegos, elLenovo Legion Pro 7i 10.ª generación Es, con diferencia, uno de los portátiles para juegos más potentes, independientemente de la marca, en lo que a especificaciones técnicas se refiere. Es sin duda una elección de 10 sobre 10 para los gamers que no tienen que preocuparse por restricciones presupuestarias.

Según mis investigaciones, este gigante de los videojuegos es lo más avanzado que hay, ya que está diseñado con componentes de primera línea capaces de ejecutar todos los últimos juegos AAA con la configuración al máximo y con una reducción mínima del rendimiento por sobrecalentamiento.

Ventajas Contras ✅ Componentes de primera categoría para juegos de alto rendimiento ✅ Increíble pantalla OLED WQXGA de 16 pulgadas con tiempos de respuesta inferiores a un segundo y frecuencias de actualización de primera categoría ✅ Su tecnología Legion Coldfront: Vapor te ofrece el máximo rendimiento sin que se produzca una reducción de la velocidad por sobrecalentamiento ✅ Elegante chasis de aluminio ✅ Numerosas funciones de IA integradas ✅ Incluye la aplicación LegionSpace, que te ofrece numerosas opciones de personalización ❌ Es uno de los portátiles más caros de la gama de Lenovo, pero su elevado precio merece la pena si lo que buscas es un rendimiento de primera categoría para juegos.

Veredicto final: The Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación es una potencia para juegos sin concesiones, que ofrece un rendimiento de primera clase gracias a su Intel Core Ultra 9procesador,Tarjeta gráfica RTX 5090, y una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz OLEDpantalla.

Si quieres lo mejor de lo mejor Lenovo Si buscas un portátil para jugar sin preocuparte por el presupuesto, esta bestia es la mejor opción.

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OldScruff

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El rendimiento en juegos de este dispositivo es excelente, ya que la 5080M está prácticamente a la altura de una RTX 3090 de sobremesa. Es capaz de ejecutar cualquier juego al máximo a su resolución nativa de 1600p y me ofrece una experiencia similar a la que tengo en mi ordenador de sobremesa con una 4090, pero a una resolución de 4K.

4. Lenovo Slim 7i Edición Aura [El mejor portátil Lenovo para realizar varias tareas a la vez]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 256V GPU Tarjeta gráfica Intel Arc 140V RAM 16 GB (LPDDR5x) Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla Pantalla OLED multitáctil WUXGA de 14″ (1920 x 1200) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 70 Wh Peso 1,28 kg Conectividad Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

The Lenovo Slim 7i Edición Aura Es un portátil precioso, ligero y a buen precio.

Está diseñado principalmente para los amantes del multimedia, gracias a su impresionante sistema de sonido de cuatro altavoces con Dolby Atmos apoyo and multitácticoOLED pantalla.

Para más información Recomiendo encarecidamente hacerse con una buena funda para el portátil Lenovo Slim 7i Edición Aura, si buscas un portátil rápido y elegante que sea muy fácil de llevar contigo cuando estás fuera de casa.

Sus 16 GBDDR5 de bajo consumomemoriahace que realizar varias tareas a la vez sea pan comido. No tendrás ningún problema para realizar tus tareas del trabajo o de la universidad, todo ello mientras vas alternando de vez en cuando entre varias Chrome pestañas para tus pequeños descansos de procrastinación, sobre todo si las combinas con un VPN para la seguridad de la red para proteger tu actividad en línea.

Es fácil de transportar, fiable y cuenta con una buena variedad de opciones de conectividad, entre las que se incluyen Thunderbolt 4apoyo atransferencias de datos ultrarrápidas.

Ventajas Contras ✅ Preciosa pantalla táctil IPS de alta resolución ✅ Procesador Intel Core Ultra 7 256V muy potente, ideal para el día a día y las tareas creativas ✅ Multitarea fluida con 16 GB de RAM LPDDR5x ✅ El chasis de aluminio es fino, ligero y ultraportátil ✅ Excelentes funciones de conectividad: compatibilidad con WiFi 7 y Thunderbolt 4 ❌ Una vez más, la memoria RAM de este modelo está soldada y, por lo tanto, no se puede ampliar, pero 16 GB (LPDDR5x) deberían ser suficientes para satisfacer todas tus necesidades de multitarea

Veredicto final: The Lenovo Slim 7i Edición Aura es el portátil ideal para realizar varias tareas a la vez, ya que combina una nítida OLEDpantalla,Dolby Atmos audio y eficiente Intel Core Ultra rendimiento en un diseño elegante y ultraportátil.

Con sus fiables 16 GB de Memoria RAM LPDDR5x y sus excelentes opciones de conectividad, es la mejor Lenovo La mejor opción para usuarios que buscan la productividad y que compaginan trabajo, estudios y ocio mientras se desplazan.

★ El mejor portátil Lenovo para realizar varias tareas a la vez Lenovo Slim 7i Edición Aura Cómpralo en Amazon

¿Qué opinan los usuarios?

ivanconsuegra

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El rendimiento es mucho mejor de lo que esperaba. Soporta sin problemas mi carga de trabajo (principalmente ofimática, desarrollo web y edición de imágenes, vídeo y audio) y juegos poco exigentes (Apex con una configuración alta y en la resolución nativa). La duración de la batería es increíble, y el ordenador funciona sin calentarse y de forma silenciosa.

5. Lenovo ThinkPad X1, 12.ª generación [El mejor portátil Lenovo para empresas]

8.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155U GPU Intel Arc Xe-LPG RAM 32 GB (DDR5 a 6400 MHz) Almacenamiento SSD de 1 TB / 4 TB Pantalla Pantalla IPS antirreflejos WUXGA de 14″ (1920 x 1200) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería 57 Wh Peso 1,08 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 (x2), USB-A (x2), HDMI 2.1, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

Hablando de portátiles muy ligeros, tenemos el Lenovo ThinkPad X1, 12.ª generación, que cuenta con un chasis increíblemente fino y ligero, pero a la vez extraordinariamente resistente, y que ha superado las pruebas MIL-STD.

Para más información Asegúrate de mantener el Lenovo ThinkPad X1, 12.ª generación Actualiza con frecuencia el software de seguridad para poder aprovechar al máximo sus funciones de protección.

Está diseñado específicamente para su uso en dispositivos móviles e incorpora un procesador Ultra de gama alta compatible con IA. Este dispositivo, impresionantemente ligero a la par que potente ThinkPad se suele citar entre los las mejores computadoras portátiles para uso profesional, con lo que estoy totalmente de acuerdo.

¿Qué es lo que hace que esto Lenovo Lo que hace que este portátil destaque como uno de los mejores portátiles para empresas del mercado es su diseño de triple seguridad (Cámara IR FHD + Persiana de privacidad + Lector de huellas dactilares).

Ventajas Contras ✅ Portabilidad excepcional ✅ Teclado muy cómodo ✅ Preciosa pantalla OLED de 2K con una frecuencia de actualización de 120 Hz y acabado mate ✅ Dos puertos Thunderbolt 4 ✅ Incluye una NPU optimizada con IA para mejorar la productividad y las funciones de seguridad ❌ Se trata de un portátil orientado a la inteligencia artificial con tarjeta gráfica integrada y una capacidad limitada para juegos exigentes, aunque destaca notablemente cuando se utiliza para tareas de productividad

Veredicto final: The Lenovo ThinkPad X1, 12.ª generación es el sueño de cualquier profesional, ya que ofrece una portabilidad excepcional, sólidas funciones de seguridad y un rendimiento optimizado mediante IA en un elegante chasis que ha superado las pruebas MIL-STD.

Si la productividad, la fiabilidad y la movilidad son tus principales prioridades, esta es la mejor opción Lenovo ordenador portátil para usuarios profesionales.

★ El mejor portátil Lenovo para empresas Lenovo ThinkPad X1, 12.ª generación Cómpralo en Amazon

¿Qué opinan los usuarios?

arándano

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La experiencia es, en gran medida, la esperada. Sigo disfrutando de su ligereza, la larga duración de la batería, las bajas temperaturas y la excelente calidad de fabricación.

6. Lenovo ThinkPad P1 7.ª generación [La mejor estación de trabajo portátil de Lenovo]

8.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB (DDR5 CAMM2) Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla 16:9 WQXGA IPS antirreflejos (2560 x 1600) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh Peso 1,82 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 (x2), USB-A (x2), HDMI 2.1, lector de tarjetas SD, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

The Lenovo ThinkPad P1 7.ª generación is uno de los mejores portátiles para el trabajo profesional como el desarrollo de software, la ingeniería, el renderizado 3D, la edición de vídeo y otras formas de creación de contenidos.

Para más información Aunque elLenovo ThinkPad P1 7.ª generación Ya cuenta con una conectividad fantástica, pero te recomendamos que lo utilices con una estación de acoplamiento si deseas aumentar aún más su versatilidad como estación de trabajo.

También se puede considerar un de alto rendimiento Lenovoportátil para juegos, dada su fantástica RTX 4070y yoIntel Ultra 7 165H un paquete que te permitirá jugar a todos los juegos que quieras en altas velocidades de fotogramas.

Se trata de tecnología de gama alta, disponible a un precio igualmente elevado, y es un equipo versátil para aquellos que trabajáis en sectores profesionales exigentes y también os gusta jugar mucho en vuestro tiempo libre.

Ventajas Contras ✅ Una combinación de CPU y GPU realmente impresionante para juegos exigentes y uso profesional ✅ Muy portátil para ser una estación de trabajo ✅ Teclados retroiluminados, agradables al tacto y cómodos ✅ Probado según la norma MIL-STD y seguro ✅ Gran autonomía de la batería para uso profesional y para jugar de forma ocasional y sobre la marcha ❌ Es bastante caro, pero sus componentes de primera calidad hacen que el precio resulte mucho más justificable

Veredicto final: The Lenovo ThinkPad P1 7.ª generación es una potente estación de trabajo que combina un rendimiento de nivel profesional con un hardware preparado para los videojuegos, lo que la convierte en una opción versátil tanto para ingenieros y creadores como para usuarios avanzados.

Con suIntel Core Ultra 7procesador,Tarjeta gráfica RTX 4070, y una conectividad excelente, es la mejor Lenovo un portátil para tareas exigentes que también permite disfrutar de los videojuegos de alta gama.

★ La mejor estación de trabajo portátil de Lenovo Lenovo ThinkPad P1 7.ª generación Cómpralo en Amazon

¿Qué opinan los usuarios?

Amabilidad-Emergencia-514

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La duración de la batería es excelente, el TrackPoint y el trackpad funcionan de maravilla, el rendimiento es bueno (aunque, teniendo en cuenta el precio de venta recomendado, no estaría mal que tuviera una GPU mejor), etc. De todos los portátiles que he tenido, este es, sin duda, mi favorito.

7. Lenovo ThinkPad T14s 6.ª generación [El mejor portátil Lenovo en cuanto a autonomía de la batería]

8

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen AI 7 PRO 360 GPU AMD Radeon 880M RAM 32 GB (LPDDR5x) Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla Pantalla táctil WUXGA de 14″ (1920 x 1200) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 57 Wh Peso 1,25 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C (USB4), USB-A, HDMI, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

¿A ti también te molesta tener que enchufar el portátil cada dos por tres a la toma de corriente más cercana solo para compensar su escasa autonomía?

Lenovo ThinkPad T14s 6.ª generación te tratará bien, ya que se trata de tan eficiente energéticamente como portátil (solo pesa unos 1,25 kg) y bien equipado con opciones de conectividad (el puerto USB4 es un extra muy interesante).

Para más información Para aquellos que queráis reforzar aún más el Lenovo ThinkPad T14s 6.ª generación uptime, un cargador portátil de gran capacidad con de al menos 20 000 mAh te permitirá disfrutar de más horas de productividad o entretenimiento durante los largos desplazamientos, los vuelos o cuando trabajes a distancia sin tener acceso inmediato a una toma de corriente.

Y aunque no va a competir con el Portátiles para juegos de gama alta por menos de 1500 dólares en cuanto al rendimiento en juegos a corto plazo, el GPU integrada Radeon 880M Este modelo es bastante potente y se utiliza habitualmente en miniordenadores para juegos y portátiles ligeros.

Ventajas Contras ✅ Optimizado para IA con el fin de mejorar la eficiencia general del sistema y todo tipo de cargas de trabajo relacionadas con la IA ✅ Muy fácil de llevar ✅ Una duración de la batería impresionante y tecnología de carga rápida ✅ Sólido rendimiento en juegos para una APU ✅ El característico diseño de ThinkPad: resistente y fiable ❌ La memoria RAM soldada podría suponer un problema si quieres ampliar la memoria, aunque 32 GB siguen siendo más que suficientes para la mayoría de los casos

Veredicto final: The Lenovo ThinkPad T14s 6.ª generación destaca por la excepcional duración de su batería, su diseño ligero y su rendimiento fiable, lo que la convierte en la mejor opción para los profesionales que necesitan que el dispositivo funcione durante todo el día.

Con suRyzen AI 7 PRO con su procesador, su diseño resistente y su excelente conectividad, es el mejor Lenovo un portátil para usuarios que dan prioridad a la portabilidad y la autonomía.

★ El mejor portátil Lenovo en cuanto a autonomía de la batería Lenovo ThinkPad T14s 6.ª generación Cómpralo en Amazon

¿Qué opinan los usuarios?

Solo mantenimiento

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1349 minutos de navegación web por wifi. Es una auténtica locura. Supera con creces al Mac con mayor autonomía (el MacBook Pro M3 Pro de 16 pulgadas, con 1204 minutos de navegación web por wifi), y eso que cuenta con una batería de 58 Wh frente a los 99 Wh del MacBook Pro. Sin embargo, el MacBook es más rápido y tiene una pantalla mucho mejor.

8. Lenovo Yoga Pro 9i [El mejor portátil Lenovo con pantalla grande]

7.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 9 185H de 14.ª generación GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB / 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB / 2 TB / 4 TB Pantalla 16″ 3,2K mini-LED (3200 x 2000) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 99,99 W·h Peso 2,2 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, lector de tarjetas SD, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro

Al igual que sus modelos no Pro, que suelen ser portátiles convertibles 2 en 1, el Lenovo Yoga Pro 9i es un portátil más tradicional que ideal para tareas creativas que requieren precisión cromática y para el consumo de contenidos multimedia.

Para más información The Lenovo Yoga Pro 9iLa pantalla OLED de 3K de este modelo te permitirá disfrutar al máximo de todo tu contenido, sobre todo si te haces con un soporte ergonómico para portátil que te permita ajustar la altura y el ángulo de visión.

Esto se debe a su impresionante pantalla mini-LED de 16 pulgadas y 3,2K, que ofrece una experiencia visual magnífica que se acerque siquiera a lo que algunos de los los mejores televisores para videojuegospuede ofrecer.

Ten en cuenta también que su pantalla mini-LED de alta resolución cuenta además con componentes básicos de alta gama, encabezados por un Intel Ultra 9 185H de 14.ª generación and RTX 4060 una combinación capaz de ejecutar juegos y realizar tareas de productividad con facilidad.

Ventajas Contras ✅ Equipado con una pantalla mini-LED de 3,2K ✅ Una combinación de CPU y GPU realmente impresionante para el uso diario y los videojuegos ✅ Es compatible con Thunderbolt 4 y cuenta con una buena variedad de otros puertos ✅ Cuenta con un sistema de 6 altavoces con Dolby Atmos y 4 micrófonos para el reconocimiento de voz ✅ Fabricación de alta calidad con acabado mate y teclado retroiluminado en blanco ❌ No es compatible con lápices ópticos, lo que limita la precisión en las entradas para artistas y quienes toman notas, aunque la pantalla táctil se desenvuelve de manera excelente en la mayoría de las tareas creativas

Veredicto final: The Lenovo Yoga Pro 9i es ideal para creativos y aficionados a los medios que buscan una pantalla grande con una reproducción fiel del color, combinada con componentes de alto rendimiento.

Con su pantalla mini-LED de 16 pulgadas y 3,2K, Intel Ultra de 14.ª generaciónprocesador, yTarjeta gráfica RTX 4060, es lo mejor Lenovo un portátil que ofrece una experiencia visual envolvente y una gran productividad.

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¿Qué opinan los usuarios?

MatthiasFTW

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Su excelente calidad de fabricación, sus impresionantes altavoces, su increíble pantalla y su magnífico teclado lo convierten en un portátil excepcional en todos los aspectos.

9. Serie Lenovo IdeaPad Premium [El mejor portátil Lenovo para estudiantes]

7.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / Intel Core i3 GPU Intel Iris Xe RAM 16 GB / 24 GB / 40 GB (DDR4 SDRAM) Almacenamiento SSD de 1 TB / 1,5 TB / 2,5 TB Pantalla Pantalla táctil IPS FHD de 15,6″ (1920 x 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 42 Wh Peso 1,62 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-A, USB-C, HDMI, conector de audio Sistema operativo Windows 11 Pro / Windows 11 Home

Serie Lenovo IdeaPad Premium Los ordenadores portátiles tienen un precio relativamente bajo, pero aun así un procesador realmente impresionante (Intel Core i3/i5) y también un montón de RAM y opciones de almacenamiento para todo tipo de presupuestos.

Para más información A disco duro externo fiable será un complemento muy rentable para el Serie Lenovo IdeaPad Premium un portátil económico si necesitas más espacio de almacenamiento para tus proyectos o para realizar copias de seguridad con frecuencia.

Tras horas de investigación, descubrí que incluso sus versiones más básicas son opciones muy populares entre estudiantes y profesionalesdebido a laIdeaPad«ofrece una funcionalidad impresionante a pesar de su precio asequible».

No es tan sorprendente, teniendo en cuenta que… Lenovosu excelente reputación en cuanto a productos de gama baja.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio para el uso diario ✅ Buena autonomía de la batería con tecnología de carga rápida ✅ Buena variedad de funciones de conectividad y puertos ✅ Incluye el motor de IA patentado por Lenovo para una mejor optimización de las tareas relacionadas con la IA ✅ Pantalla táctil IPS FHD de 15,6 pulgadas con buena calidad y amplios ángulos de visión ❌ La calidad de la cámara web es bastante baja, pero aún así es más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta su precio

Veredicto final: The Serie Lenovo IdeaPad Premium es una opción excelente para los estudiantes, ya que ofrece un equilibrio entre rendimiento, capacidad de almacenamiento y precio asequible en un diseño ligero.

Con suIntel Core i3/i5 con procesadores potentes, mucha memoria RAM y una pantalla táctil FHD, es el mejor Lenovo Un portátil para el uso diario de los estudiantes y la productividad, a un precio asequible.

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¿Qué opinan los usuarios?

Brilliant War 9548

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En general, es un ordenador estupendo: ofrece mucha potencia a pesar de ser pequeño. Lo recomendaría; he probado algunos portátiles de gama alta y este da una sensación de gran calidad, un poco como un MacBook.

¿Cómo encontrar el mejor portátil Lenovo?

Ahora que ya sabes cuáles son los mejores Lenovo ¿Qué tal una guía que te enseñe a encontrar las mejores ofertas en portátiles basándote únicamente en las especificaciones, en función de todo tipo de usos?

Sigue leyendo y te mostraré cómo determinar si un portátil es la opción ideal para TI, concretamente, para que puedas realizar compras bien informadas con las que realmente quedes satisfecho.

1. Busca los componentes principales

A continuación te ofrecemos algunas recomendaciones sobre cada uno de los componentes principales de un ordenador portátil, en función de tu presupuesto y del uso que le vayas a dar.

Procesador

Los portátiles de Lenovo suelen incorporar potentes procesadores de Intel o AMD.

Cualquier valor superior a un Intel Core i7 o unAMD Ryzen 7 se puede considerar de gama media o alta.

Ordenadores portátiles con especificaciones inferiores a esas (por ejemplo, Core i3/i5 or Ryzen 3/5) siguen ofreciendo una potencia de procesamiento sólida y opciones asequibles, con una excelente relación calidad-precio.

Gráficos

Si quieres jugar a lo último juegos para PC de primera categoría, comprarse un ordenador portátil con un RTX 40 serie o lo anterior es ideal ya que tienen acceso a la generación de fotogramas DLSS nativa.

Aun así, los ordenadores portátiles con RTX 30 serieGPULos modelos de esta gama y los de gama inferior son excelentes opciones económicas.

Portátiles con tarjeta gráfica integrada (GPU integradas) suelen ser más ligeros que los portátiles tradicionales y están optimizados para el uso móvil y la productividad.

Almacenamiento

En cuanto al almacenamiento, te recomendamos que elijas portátiles con 256 GB SSDcomo buenas opciones económicas para principiantes y para un uso ocasional, Quinientos doce gigabytesSSDscomo ella opción ideal para un uso intensivo a largo plazo.

1TB SSDy superiores comoel patrón de referencia para el trabajo y los videojuegos.

Memoria

Para el uso diario informal o para estudiantes, 8 GB de RAM es un buen punto de partida. Cualquier capacidad superior a 16 GB es ideal para tareas multitarea intensivas, con 64 GB RAM por ser una opción de gama alta.

Comprueba siempre si el portátil RAM está soldado, lo que normalmente significa que no se puede ampliar más.

2. Prioriza los elementos esenciales de la presentación

La calidad de la pantalla de tu ordenador portátil es otro aspecto fundamental que debes tener en cuenta. Al fin y al cabo, es algo que vas a estar mirando durante horas y horas, así que más vale que aprendas a distinguirlas y elijas una buena.

Dicho esto, aquí están los tres factores principales aspectos a los que debes prestar atención en lo que respecta a las pantallas de los ordenadores portátiles y cómo saber si son las adecuadas para ti:

Resolución

Esto indica cuántos píxeles individuales tiene la pantalla de un ordenador portátil, lo que influye en la nitidez y el nivel de detalle de las imágenes.

FHD es el estándar en la mayoría de los ordenadores portátiles y ofrece una nitidez suficiente para el uso diario.

Cualquier cantidad superior a QHD es ideal para jugar, el trabajo creativo y todo tipo de consumo de contenidos multimedia. No hay que confundir la resolución con el tamaño físico de la pantalla de un ordenador portátil (por ejemplo, De dieciséis pulgadas, 15,3 pulgadas, de catorce pulgadas, etc.), que se refiere a la superficie visible real de la pantalla del ordenador portátil.

Tipo de panel

La mayoríaLenovo Los ordenadores portátiles (o los de otras marcas, por lo demás) suelen incluir IPSpaneles porque esos ofrecen buenos ángulos de visión y precisión del color, lo que, a su vez, ayuda a prevenir la fatiga ocular.

Ordenadores portátiles conOLED las pantallas son tu mejor opción si quieres negros más profundos, colores más vivos y un contraste increíble, aunque suelen ser más caras. Mini-LED Las pantallas de este tipo ofrecen imágenes más brillantes, pero suelen ser menos habituales que IPS or OLEDen ordenadores portátiles.

Frecuencia de actualización

Esta especificación indica cuántas veces puede la pantalla de un ordenador portátil actualizar su frecuencia de fotogramas por segundo. Cuanto mayor sea el número, más fluidos serán los movimientos en la pantalla.

Consigue un ordenador portátil con al menos 144 Hz si buscas una suavidad que rivalice con monitores para videojuegos de gama alta en equipos de sobremesa al reproducir juegos o vídeos de ritmo trepidante.

Cualquier modelo de los que aparecen a continuación te servirá perfectamente para navegar por Internet y realizar tareas de oficina.

Resoluciones de pantalla para portátiles Lenovo Píxeles por ancho x alto 4K UHD (Ultra High Definition) 3840 x 2160 píxeles 3K QHD+ (Quad High Definition+) 2880 x 1800 píxeles WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) 2560 x 1600 píxeles QHD (cuádruple alta definición) 2560 x 1440 píxeles WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array) 1920 x 1200 píxeles FHD (alta definición completa) 1920 x 1080 píxeles

3. Garantizar la movilidad y la conectividad

Para aquellos que estáis siempre en movimiento, la portabilidad y la conectividad de vuestro ordenador portátil cobran aún más importancia.

A continuación te presentamos todos los factores que influyen en la movilidad y la conectividad de un ordenador portátil, así como las características más destacadas que debes tener en cuenta en cada uno de ellos:

Duración de la batería

Una buena batería es fundamental para la portabilidad, ya que determina el tiempo de funcionamiento de tu portátil, tanto si estás relajándote en una cafetería como si estás de excursión por la montaña, sin un enchufe a la vista en kilómetros a la redonda.

El precio de un ordenador portátil potencia nominal en vatios-hora y las horas «hasta» anunciadas te dará una idea bastante clara de la durabilidad de un portátil, pero te recomiendo que consultes las opiniones de usuarios reales para obtener cifras más realistas.

Puertos y conectividad

Entre las buenas opciones de conectividad que debe tener un ordenador portátil se incluyen: SUB-A and Bus serie universal tipo Cpuertos, Thunderbolt 4apoyo para transferencias de alta velocidad, un Interfaz multimedia de alta definiciónpuerto, yWiFi 6E or 7 para conexiones a Internet estables.

No te olvidesBluetoothpara tuAirPods y otros accesorios inalámbricos.

Peso y durabilidad

Comprueba siempre el peso en la ficha técnica del portátil, así como las opiniones de los usuarios sobre su fiabilidad para el uso portátil. Los portátiles ligeros, cuyo peso oscila entre 2 libras aPesan 2,3 kg y son ideales para viajar, sobre todo si los fabricantes y los usuarios que realmente han probado el producto afirman que es lo suficientemente resistente para un uso diario intensivo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil de Lenovo?

Es elLenovo ThinkPad X9 15, 1.ª generación, que destaca por su equilibrio incluso entre los modelos de gama alta.

Cuenta con un precioso15,3″OLEDpantalla táctil pantalla y un muy potenteCPU and GPU integrada combinación, lo que la convierte en una opción excelente tanto para jugadores como para profesionales.

¿Es Lenovo una buena marca de ordenadores portátiles?

Sí,Lenovo es una buena marca de ordenadores portátiles. Ofrece una amplia gama de ordenadores portátiles de alta calidad, conocidos por su durabilidad, sus características innovadoras y su gran rendimiento. Los ordenadores portátiles de Lenovo son ideales para el trabajo, los videojuegos y el uso diario.

¿Merece la pena comprar portátiles Lenovo?

Sí, vale la pena comprarlo Lenovo los ordenadores portátiles, ya que ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde modelos asequibles hasta otros con un gran rendimiento. Muchos usuarios los consideran fiables y consideran que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

¿Qué portátil de Lenovo es rápido?

Un portátil Lenovo que sea rápido suele proceder de la Legion Pro or ThinkPad P serie. Para tareas multitarea intensivas, busca Lenovo ordenadores portátiles equipados con Intel Core Ultra 9 or AMD Ryzen AI 9 PRO procesadores, junto con un montón de RAM and SSDalmacenamiento.

¿Qué es mejor, el Lenovo IdeaPad o el Yoga?

Lenovo Yoga Los portátiles de esta serie suelen ser dispositivos 2 en 1 de gama alta y muy versátiles, con pantalla táctil y funciones avanzadas, ideales para la creatividad. Por otro lado, Lenovo IdeaPad suelen ser más asequibles y ofrecen un rendimiento sólido para el uso diario del ordenador.