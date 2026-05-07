Los 9 mejores televisores para videojuegos de 2025: tu guía para encontrar las mejores pantallas

¡Lleva tu experiencia de juego al siguiente nivel con el mejor televisor para videojuegos: tu arma secreta para disfrutar de imágenes espectaculares y una acción fluida! ¿Cansado de que las pantallas con retrasos o los colores apagados te arruinen los momentos decisivos?

Esta guía te echará una mano, ya que analiza los mejores televisores que hacen que cada píxel resalte y cada movimiento cuente. Estamos hablando de Imágenes nítidas en 4K, frecuencias de actualización vertiginosas y HDR que convierte las mazmorras oscuras en mundos llenos de vida – todo pensado especialmente para jugadores como tú.

Tanto si eres un jugador ocasional como un profesional empedernido, el televisor adecuado puede transformar tu configuración y acabar de una vez por todas con las imágenes borrosas y los retrasos. Analizaremos lo que más importa: un bajo retraso de entrada para reacciones ultrarrápidas, tamaños que se adapten a tu espacio y funciones que se sincronicen a la perfección con tu PS5, Xbox o PC.

Desde joyas asequibles hasta potentes modelos de gama alta, aquí hay una pantalla para cada estilo. Despídete de tener que entrecerrar los ojos para ver las sombras y da la bienvenida a una experiencia de juego envolvente: mis recomendaciones están pensadas para que no pierdas el ritmo.

¡Así que enchúfalo, ponte cómodo y vamos a encontrar el televisor para videojuegos con el que podrás presumir de tu equipo ante todos tus compañeros de escuadrón!

Nuestras mejores recomendaciones de televisores para videojuegos

¿Buscas el mejor televisor para potenciar al máximo tu equipo? En esta lista se destacan los modelos más destacados de cada categoría, que ofrecen prestaciones inigualables para cualquier jugador. Desde imágenes nítidísimas y frecuencias de actualización fluidas que dominan la acción trepidante, hasta opciones asequibles con un rendimiento sorprendente, pasando por los campeones OLED con negros profundos para una inmersión cinematográfica: estos televisores destacan donde más importa. Cada uno ofrece un bajo retraso, colores vibrantes y tecnología inteligente a la altura de tu consola o PC, lo que te garantiza que siempre irás por delante en el juego.

¡Aquí tienes un pequeño adelanto de lo mejor de lo mejor!

Estos televisores destacados son solo una muestra: ¡desplázate hacia abajo para descubrir la lista completa de los mejores televisores! Tanto si buscas una opción excelente a un precio asequible como si prefieres la potencia de gama alta, tu próxima y envolvente actualización te espera a continuación.

Los 9 mejores televisores para videojuegos para una experiencia envolvente

¿Buscas un televisor que lleve tus partidas al siguiente nivel? En esta selección te presentamos las mejores opciones, desde gangas asequibles hasta pantallas gigantes y modelos de gama alta, todos ellos repletos de funciones para que cada partida sea épica. ¡Echa un vistazo y encuentra el que más te convenga!

1. SAMSUNG OLED 4K de 65 pulgadas, serie S90D [El mejor televisor para videojuegos en general]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel QD-OLED Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Compatibilidad con HDR HDR10, HDR10+, HLG Puertos HDMI 4 (HDMI 2.1) Características especiales Motion Xcelerator 144 Hz, modo de juego automático con IA

Imagina acurrucarte en el sofá, con el mando en la mano, y quedarte totalmente impresionado con tus juegos: eso es lo que te ofrece el televisor Samsung OLED 4K de 65 pulgadas de la serie S90D. Este televisor Samsung no es solo una pantalla; es una puerta de entrada a la grandeza de los videojuegos.

La tecnología QD-OLED combina los puntos cuánticos con la magia del OLED, ofreciéndote colores que resplandecen como fuegos artificiales y negros tan profundos que te perderás en ellos. Me refiero a paisajes alienígenas llenos de vida o a escondites en penumbra que parecen tan reales que dan ganas de adentrarse en ellos.

Con una frecuencia de actualización de 144 Hz, cada fotograma se reproduce con total fluidez, lo que resulta perfecto para esos momentos trepidantes en los juegos de disparos o de carreras en los que cada milésima de segundo es decisiva. ¿Y el retraso de entrada? Es tan bajo que jurarás que tus reflejos han mejorado de la noche a la mañana. HDR10+ potencia el contraste, haciendo que las escenas luminosas deslumbren y las oscuras ganen en atmósfera, mientras que la resolución 4K mantiene nítidas todas las texturas: los contornos de los enemigos, el follaje, lo que se te ocurra.

Conectar tus dispositivos es pan comido gracias a sus cuatro puertos HDMI 2.1; tu PS5, Xbox y PC pueden coexistir a la perfección sin el lío de cables. El Motion Xcelerator a 144 Hz hace que la acción rápida sea increíblemente fluida, y el modo de juego automático con IA es como tener a un amigo experto en tecnología ajustando la configuración por ti: ¡se acabaron los dolores de cabeza con los menús! Además, su diseño elegante impresionará a tus amigos. Claro, este televisor Samsung es un capricho, pero para un producto que destaca en imagen, velocidad y facilidad de uso, es difícil de superar.

Ventajas Contras ✅ La tecnología QD-OLED ofrece unos colores impresionantes ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido ✅ Retraso mínimo para una respuesta instantánea ✅ Cuatro puertos HDMI 2.1 para conectar todos tus dispositivos ✅ El modo de juego con IA hace que la configuración sea muy sencilla ❌ No tiene Dolby Vision, pero HDR10+ está a la altura

Veredicto final: El televisor Samsung de 65 pulgadas de la serie S90D es el mejor televisor en general, ya que combina unas imágenes impresionantes y un rendimiento óptimo, lo que lo convierte en un dispositivo imprescindible para cualquier jugador empedernido.

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2. TCL QM7 de 55 pulgadas, 4K, QD Mini-LED [El mejor televisor para videojuegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 140 cm Resolución 3840 x 2160 (4K UltraHD) Tipo de panel QD-Mini LED QLED Frecuencia de actualización 120 Hz (144 Hz con VRR, 240 Hz con Game Accelerator) Compatibilidad con HDR Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0) Características especiales Procesador AIPQ PRO, Game Accelerator 240, modo de juego automático, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Atmos, altavoces ONKYO

No hace falta que vendas tu alma para tener un televisor espectacular: el TCL QM7 de 55 pulgadas, 4K, QD Mini-LED lo demuestra. Con un precio de alrededor de €600, esto55 pulgadas Este potente televisor ofrece unas imágenes impresionantes y un rendimiento en juegos que rivaliza con el de televisores más caros. Su resolución 4K Ultra HD y su panel QD-Mini LED, con Más de 1 500zonas de atenuación, producen negros profundos y colores vivos, lo que hace que Forza Horizon 5 pop con un toque cinematográfico. El Mil quinientas personasEl brillo máximo garantiza unos reflejos deslumbrantes, perfectos para los videojuegos en HDR.

The Ciento veinte herciosfrecuencia de actualización, escalable a Ciento cuarenta y cuatro herciosgracias a la VRR, elimina el desenfoque de movimiento, mientras que Game Accelerator 240llega hastaDoscientos cuarenta herciospara una experiencia de juego fluida como la mantequilla. El modo de juego automático y AMD FreeSync Premium Pro reducen el retraso de entrada, lo que te permite mantener la puntería precisa en Black Ops 6.

The Procesador AIPQ PRO optimiza el color y el contraste, mejorando cada fotograma, ya sea en videojuegos o en streaming The Witcher en Google TV. Cuatro puertos HDMI, incluidos dos HDMI 2.1, permiten conectar sin problemas tu Xbox Series X y otros dispositivos.

El audio impresiona por Dolby Atmos y altavoces ONKYO, con un subwoofer integrado, que ofrecen un sonido envolvente para Resident Evil Village. La plataforma Google TV es muy ágil y ofrece control por voz con Alexa y aplicaciones de streaming como Netflix al alcance de la mano. Índice de movimiento 480 garantiza la nitidez en las escenas de movimiento rápido, aunque algunas reseñas señalan algunos fallos ocasionales del software, que se solucionan rápidamente con actualizaciones. En comparación con el Hisense U8N, elQM7 ofrece un brillo similar a un precio más bajo.

Ventajas Contras ✅ Más de 1.500 zonas de atenuación para un contraste impresionante ✅ 120 Hz con acelerador de juegos de 240 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Dolby Vision IQ y Atmos para una experiencia visual y sonora envolvente ✅ Precio asequible para funciones de primera calidad ✅ Dos puertos HDMI 2.1 para consolas de última generación ❌ Pequeños fallos de software, resueltos con actualizaciones

Veredicto final: The TCL QM7 de 55 pulgadas, 4K, QD Mini-LED es el mejor televisor económico, ya que ofrece unas prestaciones sólidas a un precio difícil de superar, lo que lo hace ideal para los jugadores que saben administrar bien su dinero. Además, es el «ganador en sonido» en mi El debate entre los televisores TCL y Hisense.

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3. Sony BRAVIA OLED 4K Ultra HD de 65 pulgadas 8 [El mejor televisor OLED para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel OLED Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (2 HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0) Características especiales XR OLED Motion, Acoustic Surface Audio+

¿Listo para sumergirte en el placer de los videojuegos? El Sony BRAVIA OLED 4K Ultra HD de 65 pulgadas 8 es el campeón de las pantallas OLED que todo jugador necesita, ya que convierte tu 65 pulgadas convierte la pantalla en un portal de inmersión total. Esos píxeles autoiluminados garantizan negros perfectos y un contraste infinito: colarse por una cueva a oscuras o contemplar una noche estrellada resulta tan realista que te olvidarás de que estás en tu sofá.

The Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización, junto con la tecnología XR OLED Motion, hace que los movimientos rápidos, como los golpes de espada o los derrapes de los coches, se vean con una fluidez excepcional, sin efectos de «ghosting» que te desconcentren. El HDR Dolby Vision aporta un toque artístico, haciendo que los colores resalten y los detalles brillen, desde hechizos mágicos resplandecientes hasta crudos campos de batalla, todo con una nitidez 4K glory. Su bajo retraso de entrada mantiene tus reflejos a punto: cada pulsación de botón se refleja rápidamente en la pantalla, lo que resulta ideal para esos momentos decisivos en el juego competitivo.

Two Puertos HDMI 2.1 están preparados para la nueva generación de consolas, como la PS5 o la Xbox, mientras que los otros dos se adaptan sin problemas a equipos más antiguos. Además, cuenta con la tecnología Acoustic Surface Audio+: la pantalla hace las veces de altavoz y dirige el sonido directamente hacia ti, creando un efecto envolvente que resulta impresionante con las explosiones o el ruido de fondo. El procesamiento XR de Sony incluso mejora los juegos más antiguos, haciendo que los clásicos parezcan nuevos. Es un televisor de gama alta que combina unas imágenes impresionantes con un sonido que se siente, perfecto para los gamers que quieren lo mejor.

Ventajas Contras ✅ Negros OLED perfectos para un contraste impresionante ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Dolby Vision HDR realza cada detalle ✅ El bajo retraso de entrada te permite mantener el control ✅ Acoustic Surface Audio+ te envuelve en el sonido ✅ La mejora de la resolución hace que los clásicos se vean nítidos ❌ Solo cuenta con dos puertos HDMI 2.1, pero sigue siendo versátil

Veredicto final: The Sony BRAVIA 8 de 65 pulgadas es el mejor televisor OLED, que combina una imagen impecable, un rendimiento ágil y un sonido envolvente en un paquete de primera calidad que hace realidad el sueño de cualquier jugador.

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4. TCL Q65 QLED 4K UHD de 98 pulgadas 98Q651G [El mejor televisor para jugar en pantalla grande]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 248 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel Diodo emisor de luz de puntos cuánticos Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (HDMI 2.0) Características especiales Game Accelerator 120, Google TV

¿Quieres un televisor ideal para jugar que te haga sentir como en un cine en casa? El TCL Q65 QLED 4K UHD de 98 pulgadas 98Q651G es la respuesta, ya que se proclama como el mejor televisor de pantalla grande gracias a su enorme pantalla envolvente. En 248 cm… es como adentrarse en tu propio juego: cada campo de batalla, cada circuito de carreras o cada mundo de fantasía te envuelve con una grandiosidad que te deja boquiabierto.

La pantalla QLED ofrece colores vivos y cubre casi toda la gama DCI-P3, por lo que tanto los paisajes urbanos de neón como los frondosos bosques se ven nítidos y realistas, mientras que la resolución 4K garantiza que cada detalle, desde las texturas de las armaduras hasta las estrellas lejanas, se vea con una nitidez perfecta. Su Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización nativa garantiza una reproducción fluida de las escenas de acción rápida, tanto si estás esquivando balas como tomando curvas a toda velocidad, y el Game Accelerator 120 reduce el retraso para ofrecer una experiencia de juego ágil, perfecta para los aficionados a las consolas. Dolby Vision HDR potencia el contraste, haciendo que las zonas más luminosas resalten y las sombras más oscuras ganen profundidad, lo que resulta ideal para juegos de terror con atmósferas inquietantes o RPG de estilo cinematográfico.

Los cuatro puertos HDMI te ofrecen una gran flexibilidad, y la elegante interfaz de Google TV te permite pasar de los videojuegos al streaming con facilidad, con el mando por voz en la mano. El 30W los altavoces son aceptables, pero un La mejor barra de sonido por menos de 200 dólares puede mejorar la experiencia con un sonido más envolvente, unos graves más potentes y una sensación más cinematográfica sin salirse del presupuesto. Para una pantalla gigante que no escatima en calidad de imagen, este TCL ofrece una gran diversión a un precio sorprendentemente asequible.

Ventajas Contras ✅ Una enorme pantalla de 98 pulgadas para una experiencia de juego envolvente ✅ Los vivos colores QLED realzan la calidad de la imagen ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz para un movimiento fluido ✅ Dolby Vision HDR para un contraste intenso ✅ Google TV simplifica el streaming y la configuración ✅ Asequible para su enorme tamaño ❌ Los ángulos de visión podrían ser más amplios para grupos

Veredicto final: The TCL Q65 QLED de 98 pulgadas 98Q651G Es el mejor televisor de pantalla grande, ya que ofrece una imagen colosal y vibrante, además de un rendimiento sólido que hace que cada partida se convierta en todo un acontecimiento; es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia cinematográfica.

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5. Samsung QLED 4K de 85 pulgadas, serie Q70C [El mejor televisor para videojuegos en 4K]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 216 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel Diodo emisor de luz de puntos cuánticos Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR HDR10, HDR10+, HLG Puertos HDMI 4 (HDMI 2.1) Características especiales Procesador Quantum 4K, VRR, FreeSync Premium

If 4K si lo tuyo son los videojuegos, el Samsung QLED 4K de 85 pulgadas, serie Q70C está aquí para impresionar: sin duda alguna, es el mejor 4K la televisión dedicada a los videojuegos que he visto. Esta 85 pulgadas Giant convierte tu salón en un paraíso de los videojuegos, con 4K una resolución tan nítida que permite distinguir cada brizna de hierba o cada enemigo que se esconde en la distancia.

La pantalla QLED hace que los colores cobren vida: los rojos intensos de una puesta de sol o los azules fríos de un mundo extraterrestre parecen saltar de la pantalla, y el HDR10+ aporta ese contraste impactante que tanto busco en los momentos más dramáticos. El Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización garantiza una fluidez total, para que no tengas que maldecir el retraso durante una partida reñida, y la frecuencia de actualización variable (VRR) con FreeSync Premium elimina los molestos efectos de tearing: una auténtica delicia para tu lado competitivo.

CuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1 Los puertos son una bendición. Puedes conectar tu Xbox Series X y tu PC en 4K a 120 Hz, y el bajo retraso de entrada garantiza una respuesta ágil, algo fundamental para esas jugadas decisivas. El procesador Quantum 4K puede incluso mejorar la calidad de un viejo juego de Xbox, haciendo que se vea con más nitidez de lo que recordabas. El sistema operativo Tizen es muy fácil de usar para cambiar de una aplicación a otra, aunque yo me haría con un barra de sonido Bose de gama alta para combinar las imágenes con un sonido de mayor calidad. Para los aficionados al 4K, este televisor Samsung es una elección obvia: es grande, llamativo y está diseñado para los videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Imágenes nítidas en 4K para una experiencia de juego detallada ✅ 120 Hz con VRR para una experiencia de juego sin interrupciones ✅ Cuatro puertos HDMI 2.1 para consolas de última generación ✅ Los vivos colores QLED realzan cada escena ✅ Bajo retraso de entrada para unos controles muy sensibles ✅ El upscaling da un nuevo aire a los juegos antiguos ❌ No tiene Dolby Vision, pero el HDR10+ funciona bien

Veredicto final: The Samsung Serie Q70C de 85 pulgadases el mejor4K Televisor, que combina una pantalla enorme y nítida con funciones pensadas para los gamers, como VRR y Interfaz multimedia de alta definición 2.1 para ofrecer una experiencia de primera clase a cualquier 4Kconfiguración.

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6. LG Serie C3, OLED de 65 pulgadas [El mejor televisor para videojuegos para la Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel OLED Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (HDMI 2.1) Características especiales G-Sync, FreeSync, Game Optimizer

Xbox Series X Jugadores, prestad atención: el LG Serie C3, OLED de 65 pulgadas Es tu pareja ideal, sin duda el mejor televisor para tu consola. Con sus 65 pulgadas, tiene el tamaño perfecto: no es demasiado imponente, pero sí lo suficientemente grande como para sumergirme de lleno en cada partida.

Es en la pantalla OLED donde realmente destaca, con unos negros perfectos que hacen que colarse por cuevas oscuras o explorar el espacio resulte tan realista que se te pone la piel de gallina, y 4K La resolución reproduce cada detalle con nitidez, como las costuras de la chaqueta de un personaje. El HDR de Dolby Vision realza los colores como ningún otro; los hechizos luminosos o las luces resplandecientes de la ciudad lucen espectaculares en contraste con esas sombras profundas. El Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización garantiza una experiencia fluida en todos los juegos de ritmo trepidante —piensa en carreras o combates sin ningún tipo de interrupción— y el bajo retraso de entrada hace que los movimientos del mando se reflejen rápidamente en la pantalla, lo que resulta fundamental en carreras o combates reñidos.

CuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1 los puertos te permiten ejecutar 4K a 120 Hz con G-Sync y FreeSync, que se sincronizan a la perfección con tu Xbox para eliminar el tearing. El Game Optimizer es un detalle genial: permite ajustar parámetros como la latencia directamente desde un solo menú, adaptándolo al juego al que estés jugando. WebOS es ágil para el streaming y el diseño es elegante, aunque yo añadiría un una barra de sonido de primera categoría para los diálogos para un sonido más potente. Para Xbox Amigos, este televisor es un sueño: pura diversión para jugar.

Ventajas Contras ✅ Negros OLED perfectos para una experiencia visual envolvente ✅ 120 Hz con G-Sync/FreeSync para una experiencia de juego fluida ✅ Bajo retraso de entrada para una precisión Xbox ✅ Dolby Vision HDR para colores vivos ✅ Cuatro puertos HDMI 2.1 para una compatibilidad total con consolas ✅ Optimizador de juegos para ajustes personalizados ❌ Brillo inferior al de QLED en habitaciones luminosas

Veredicto final: The LG C3 Series OLED de 65 pulgadases la mejor televisiónpara Xbox Series X, que ofrece un contraste inigualable, una jugabilidad muy fluida y Xbox-funciones intuitivas que convierten cada título en una obra maestra tanto visual como en cuanto a rendimiento.

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7. Hisense Serie U8 de 65 pulgadas [El mejor televisor ULED para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel ULED (Mini-LED) Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Puertos HDMI 4 (2 HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0) Características especiales FreeSync Premium Pro, Modo Juego Pro

EstoHisense Serie U8 de 65 pulgadas se ha ganado a pulso su puesto como el mejor televisor ULED gracias a una combinación de imágenes impresionantes y un precio asequible. La retroiluminación Mini-LED eleva el brillo hasta más de 2,000 Los nits hacen que las escenas luminosas —como un campo de batalla bañado por el sol— resalten en la pantalla, sin dejar de mantener las sombras profundas y detalladas. Los colores rebosan vida gracias a los puntos cuánticos, lo que convierte cada juego en una experiencia vibrante, ya sea un juego de carreras lleno de neones o un shooter de acción trepidante.

A los jugadores les encantará el Ciento cuarenta y cuatro hercios La frecuencia de actualización garantiza una fluidez perfecta en las escenas de acción rápida, y el bajo retraso de entrada hace que cada pulsación de botón se sienta instantánea, algo crucial en los momentos decisivos. FreeSync Premium Pro elimina por completo el efecto de «tearing» en la pantalla, combinándose a la perfección con un ordenador o una consola de gama alta.

Two Interfaz multimedia de alta definición 2.1mango de los puertos4K at Ciento cuarenta y cuatro hercios, aunque uno de ellos también funciona como eARC para barras de sonido, lo que puede suponer una decisión difícil en configuraciones con varios dispositivos. Google TV lleva las riendas, ofreciendo una forma ágil de pasar de los videojuegos al streaming, y el «Game Mode Pro» ajusta la configuración para obtener el máximo rendimiento. Es cierto que el audio es decente, pero no espectacular: hazte con una barra de sonido si te importan los graves. Para ser un ULED que rinde por encima de su precio, este televisor es todo un acierto.

Ventajas Contras ✅ Panel Mini-LED de gran luminosidad para un HDR nítido ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Colores intensos gracias a los puntos cuánticos ✅ Bajo retraso de entrada para un control ágil ✅ FreeSync elimina el efecto de «tearing» en la pantalla ✅ Excelente relación calidad-precio para funciones premium ❌ Solo dos puertos HDMI 2.1, uno de ellos con eARC

Veredicto final: The Hisense Serie U8 de 65 pulgadas destaca como el mejor televisor ULED, ya que ofrece una imagen brillante y llena de color, además de una experiencia de juego fluida, a un precio difícil de superar; es ideal para los gamers que buscan lo último en tecnología sin arruinarse.

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8. Televisor Sony de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, serie X90L [El mejor televisor para juegos para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel LED (atenuación local de matriz completa) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (2 HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0) Características especiales Mapeo de tonos HDR automático, menú del juego

For PS5propietarios, losSony Serie X90L de 65 pulgadas da la sensación de que se ha creado pensando en esa consola, lo que le ha valido el título de el mejor televisor paraPS5. La configuración LED de matriz completa alcanza más de 1.400 nits, lo que confiere a los juegos HDR —como Horizon Forbidden West— un brillo deslumbrante, mientras que la atenuación local mantiene los negros impresionantemente oscuros para ser una pantalla LED. En 165 cm, el4K La imagen destaca por su nivel de detalle, captando cada pluma o brizna de hierba con una nitidez impresionante.

The Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización permite reproducir con fluidez los títulos de ritmo trepidante, y la función «Auto HDR Tone Mapping» se sincroniza con el PS5 para ajustar el brillo sobre la marcha: pura magia para una experiencia de juego envolvente. El bajo retraso de entrada garantiza una respuesta precisa de los controles, por lo que esquivar o apuntar resulta muy preciso.

Compatibilidad con dos puertos HDMI 2.1 4K a 120 Hz, aunque solo uno es gratuito si se conecta una barra de sonido a través de eARC. La frecuencia de actualización variable (VRR) elimina el efecto de «tearing», y el menú de juegos facilita enormemente el ajuste de la configuración. El procesamiento de Sony incluso mejora la nitidez de los juegos más antiguos, lo cual es una ventaja adicional. El sonido está bien, pero tiende a ser un poco plano; combínalo con una barra de sonido para darle más potencia. Para PS5 Amantes de los videojuegos, este televisor es la combinación perfecta para los gamers.

Ventajas Contras ✅ HDR brillante, ideal para los juegos de PS5 ✅ 120 Hz con VRR para una acción fluida ✅ El mapeo de tonos HDR automático mejora la calidad visual de la PS5 ✅ Bajo retraso de entrada para un control preciso ✅ Excelente escalado de resolución para títulos antiguos ✅ El menú del juego simplifica los ajustes ❌ El sonido carece de potencia sin una barra de sonido

Veredicto final: The Sony Serie X90L de 65 pulgadas es el mejor televisor para videojuegos para PS5, que ofrece funciones personalizadas, gráficos espectaculares y una jugabilidad fluida que hacen que cada partida sea una experiencia de otro nivel – PS5 Los aficionados no se sentirán decepcionados.

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9. LG Serie QNED85T de 65 pulgadas [El mejor televisor LED para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 165 cm Resolución 4K UHD (3840 x 2160) Tipo de panel QNED (Mini-LED) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Compatibilidad con HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Puertos HDMI 4 (2 HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0) Características especiales Game Optimizer, FreeSync, G-Sync

The LG Serie QNED85T de 65 pulgadas se corona como el mejor televisor LED para videojuegos, al combinar la tecnología Mini-LED con prestaciones pensadas para los jugadores. En 165 cmEste televisor QNED utiliza puntos cuánticos y Mini-LED para alcanzar picos de brillo —piensa en hechizos resplandecientes o paisajes soleados— al tiempo que mantiene un contraste nítido con negros profundos. La resolución 4K hace que cada píxel cuente, desde los más pequeños objetos de botín hasta los horizontes infinitos.

A Ciento veinte hercios La frecuencia de actualización suaviza los movimientos rápidos, y la compatibilidad con FreeSync y G-Sync garantiza que no se produzcan desgarros en la imagen, ya sea en una consola o en un PC. El bajo retraso de entrada permite reaccionar con rapidez, algo fundamental para ganar en fracciones de segundo.

Dos puertos HDMI 2.1 permiten 4K a 120 Hz, aunque a quienes utilizan varios dispositivos a la vez quizá les falte algo más. El panel de control Game Optimizer es una joya, ya que permite a los usuarios ajustar parámetros como los niveles de negro sin detener la acción. WebOS funciona a la perfección para las pausas de streaming, y el HDR Dolby Vision aporta un toque cinematográfico a los juegos compatibles. Los altavoces son correctos, pero no llenan la habitación de sonido; una barra de sonido es un complemento inteligente. Para los amantes de los televisores LED, este modelo es un campeón versátil.

Ventajas Contras ✅ Mini-LED brillante con gran contraste ✅ 120 Hz con FreeSync/G-Sync para una experiencia de juego fluida ✅ Imágenes nítidas en 4K con puntos cuánticos ✅ Bajo retraso de entrada para un tiempo de respuesta rápido ✅ Optimizador de juegos para realizar ajustes fácilmente ✅ Dolby Vision HDR mejora la experiencia de juego ❌ Las configuraciones se ven limitadas por la presencia de solo dos puertos HDMI 2.1

Veredicto final: The LG Serie QNED85T de 65 pulgadas destaca como el mejor televisor LED para videojuegos, ya que combina unas imágenes brillantes y detalladas con una experiencia de juego fluida y sin saltos; es ideal para cualquiera que busque una experiencia LED de primera categoría.

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¿Cómo elegir el mejor televisor para videojuegos?

Elegir el televisor perfecto para jugar puede parecer como prepararse para una batalla contra un jefe: necesitas las herramientas adecuadas para ganar. No se trata solo de un diseño llamativo, sino de una experiencia de juego fluida, unas imágenes impresionantes y una configuración que te mantenga totalmente metido en el juego.

Determinar qué formato de exposición se adapta mejor a tu espacio personal es un primer paso fundamental, y una guía completa Comparación entre proyector y televisor describe las ventajas específicas de cada tecnología para que puedas tomar la decisión más informada posible.

Tanto si vas a usarla con una consola como con un ordenador para juegos, esta guía te explica todo lo que debes saber. Desde la resolución hasta las funciones inteligentes, aquí tienes todo lo que necesitas para mejorar tu experiencia visual.

1. Resolución: 4K y más allá

Resolution es tu ventana a los mundos de los videojuegos, y 4K ((3840 x 2160) es la opción ideal en este momento. Ofrece detalles nítidos —como la textura de las escamas de un dragón o el destello de la mira de un francotirador—, lo que hace que cada escena destaque con gran claridad.

Si se combina con un ordenador para juegos, 4K convierte los extensos paisajes en entornos de juego envolventes que te mantendrán pegado a la acción. Además, prepara tu equipo para los títulos de nueva generación que exigirán una mayor resolución.

De cara al futuro, 8K (7680 x 4320) se vislumbra en el horizonte, prometiendo una calidad de imagen aún más nítida: imagínate poder ver cada hoja de un bosque. Aunque los televisores 8K son caros y los contenidos son escasos, resultan un aliciente irresistible para los jugadores empedernidos dispuestos a gastarse un dineral en tecnología de vanguardia.

2. Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta

Una alta frecuencia de actualización, como Ciento veinte hercios or Ciento cuarenta y cuatro hercios – es la clave para disfrutar de una experiencia de juego fluida. Se refiere al número de veces que la pantalla se actualiza por segundo, lo que permite que los movimientos rápidos en los juegos de disparos o de carreras se vean fluidos, sin saltos, algo fundamental para mantener la competitividad.

El tiempo de respuesta, es decir, la rapidez con la que los píxeles cambian de color, también es importante; un valor bajo 1ms mantiene a raya el desenfoque de movimiento, lo que garantiza que los enemigos no se difuminen por la pantalla durante un giro rápido. En conjunto, hacen que cada movimiento del joystick o del ratón resulte fluido, lo que te da ventaja en las batallas frenéticas.

3. Retardo de entrada

El retraso de entrada es el tiempo que transcurre entre el movimiento del mando y la reacción de la pantalla; si es demasiado grande, estás perdido en los juegos de ritmo rápido. Un retraso bajo (por debajo de quince milisegundos) garantiza una respuesta ágil de los controles, algo fundamental para los juegos de disparos o de lucha; los juegos de rol pueden admitir hasta Treinta milisegundos sin estropear el ambiente.

El modo automático de baja latencia (ALLM) es una auténtica joya: cambia automáticamente al modo juego en cuanto enciendes la consola, lo que reduce el retraso sin tener que meterte en los menús. Es un pequeño ajuste que supone una gran ventaja.

4. Tecnología de paneles

OLED : Los píxeles autoiluminados garantizan negros perfectos y un contraste infinito: los fondos oscuros o los cielos estrellados parecen irreales. Además, es rápido, aunque menos brillante que los LED (alrededor de 800 nits) y existe el riesgo de que se produzca un efecto de quemado debido a los HUD estáticos.

: Los píxeles autoiluminados garantizan negros perfectos y un contraste infinito: los fondos oscuros o los cielos estrellados parecen irreales. Además, es rápido, aunque menos brillante que los LED (alrededor de 800 nits) y existe el riesgo de que se produzca un efecto de quemado debido a los HUD estáticos. LED (incluido Mini-LED): Más brillante (hasta 2 000 noches), ideal para habitaciones soleadas, con tecnología Mini-LED que mejora el contraste mediante pequeñas zonas. Menos sensible que el OLED, y los negros no son tan profundos. La atenuación local en los LED realza el contraste, haciendo que las espadas brillantes resalten sobre las armaduras oscuras: cuantas más zonas, mejores resultados.

Las pantallas OLED destacan por su ambiente cinematográfico; las LED brillan por su versatilidad y mayor luminosidad.

5. HDR: Imágenes vibrantes

El alto rango dinámico (HDR) convierte las imágenes planas en un auténtico espectáculo: luces más brillantes, sombras más profundas y colores más vivos. Piensa en antorchas resplandecientes o ciudades de neón que parecen salir de la pantalla, sumergiéndote aún más en el juego.

Formatos como Dolby Vision (ajustes dinámicos escena por escena) y HDR10+ (similar, pero de código abierto) superan al HDR10 estático, aunque el brillo máximo (Más de 800 noches) y una amplia gama de colores (90%+ DCI-P3) son fundamentales para sacarle todo el partido. Son imprescindibles para aprovechar al máximo su potencia gráfica.

6. HDMI 2.1 y conectividad

Interfaz multimedia de alta definición 2.1 es el referente en 4K a 120 Hz los videojuegos: sin ellos, te quedas estancado en sesenta hercios o resoluciones inferiores. Es compatible con VRR (sin efecto tearing) y ALLM, y se sincroniza a la perfección con las consolas o los ordenadores actuales.

Cuatro puertos son ideales para configuraciones con dispositivos domésticos inteligentes, aunque dos Interfaz multimedia de alta definición 2.1 Las ranuras suelen ser suficientes. El DisplayPort no es habitual en los televisores (para eso, mejor en los ordenadores), pero los puertos USB para mandos o dispositivos de almacenamiento aportan flexibilidad. Es la columna vertebral de los videojuegos de nueva generación: no escatimes en esto.

7. Tamaño y distancia de visualización

Las pantallas más grandes aumentan la sensación de inmersión – 165 cm parece un teatro, 216 cm como si estuvieras dentro del juego. Pero el tamaño debe ser el adecuado: si te acercas demasiado, se notarán los píxeles; si te alejas demasiado, perderá su grandiosidad. Para 140-165 cm, entre 1,5 y 2 metrosfunciona;190-215 cm, intenta2,5-3 metros. Mientras que los televisores transmiten una sensación de amplitud, un monitor para videojuegos de gama alta se adapta a las configuraciones de escritorio con una precisión milimétrica: elige el que mejor se adapte a tu espacio.

Los jugadores que dispongan de mucho espacio en la pared quizá descubran que un proyector de gama alta ofrece una forma excelente de conseguir efectos visuales realmente impresionantes. Este equipo te permite ampliar la imagen mucho más allá de los límites de un marco físico, creando así una atmósfera envolvente.

8. Funciones y extras de los televisores inteligentes

Las plataformas inteligentes como Google TV o webOS te facilitan la vida: puedes ver Netflix en streaming o ajustar la configuración sin necesidad de dispositivos adicionales. El control por voz (Alexa, Google Assistant) te permite decir «¡reproduce!» desde el sofá, y aplicaciones como Twitch te mantienen al día de las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Extras como los menús del Game Optimizer o los sensores de luz ambiental mejoran la experiencia, garantizando que tu televisor sea tan inteligente como tu estrategia, lo cual resulta muy útil para las sesiones nocturnas o los descansos rápidos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor televisor para videojuegos?

The Samsung OLED 4K de 65 pulgadas, serie S90D encabeza la lista gracias a sus vibrantes imágenes QD-OLED y Ciento cuarenta y cuatro hercios frecuencia de actualización. Es perfecta para los jugadores competitivos que buscan una nitidez impresionante y un rendimiento fluido en todos los géneros.

¿Es un televisor de 60 Hz adecuado para jugar?

A sesenta hercios La televisión funciona bien para juegos ocasionales o de ritmo más lento, como los RPG, pero le cuesta seguir el ritmo de la acción rápida. Las frecuencias de actualización más altas, como Ciento veinte hercios or Ciento cuarenta y cuatro hercios son más adecuadas para los juegos competitivos o de alta velocidad.

¿Es mejor un monitor que un televisor para jugar?

Los monitores suelen ofrecer un menor retraso de entrada y frecuencias de actualización más altas, lo que los hace ideales para los videojuegos competitivos en el escritorio. Los televisores ofrecen pantallas más grandes y una mayor inmersión, por lo que son más adecuados para jugar con la consola en el salón.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un televisor para videojuegos?

Enfoque en4K alta resolución, altas frecuencias de actualización (120 Hz+), un bajo retraso de entrada y HDMI 2.1 para una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta. El HDR, el tipo de panel (OLED/LED) y las funciones inteligentes también mejoran la experiencia.

¿Cuál es la diferencia entre un televisor para videojuegos y un monitor?

Los televisores para videojuegos ofrecen pantallas más grandes y funciones como el HDR para una experiencia de juego envolvente, y suelen incluir aplicaciones inteligentes. Los monitores, por su parte, se centran en un bajo retraso, altas frecuencias de actualización y un tamaño compacto para permitir un juego de precisión en el escritorio.

¿Qué marca de televisor es la mejor para jugar?

Sony destaca por PS5-modelos optimizados como el X90L, mientras que Samsung destaca por sus opciones QLED y OLED. De LG Los OLED, al igual que los C3, también destacan por sus funciones y gráficos adaptados a Xbox.