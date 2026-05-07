Los 11 mejores discos duros externos para juegos y copias de seguridad en 2025

¿Te has preguntado alguna vez qué puede aportar el mejor disco duro externo a tu equipo de gaming o, simplemente, a tu calidad de vida en general? La respuesta es MUCHO, sobre todo si sabes exactamente qué es lo que debes buscar en función de tus necesidades específicas.

Si estás buscando un disco duro externo que cumpla con todos tus requisitos, acabas de dar en el clavo. Yo mismo he pasado por el ajetreo de elegir unidades de almacenamiento que se ajustaran a mi presupuesto para mis propios ordenadores, y además de eso, también he investigado más a fondo para determinar cuáles son los mejores discos duros externos que se pueden conseguir hoy en día, y luego los he reducido a mi lista. Cada una de estas opciones de gama alta destaca en diferentes categorías, lo que te ofrece un amplio abanico de opciones entre las que elegir en función de tus preferencias y presupuesto.

Recuerda que tu disco duro externo no sirve solo para almacenar datos: es el guardián de todos tus archivos multimedia, juegos y datos personales importantes, ¡así que elige bien!

Nuestras mejores recomendaciones de H externoard Drives

Estas son las mejores recomendaciones de nuestro equipo en cuanto a discos duros externos que sin duda te sorprenderán por sus especificaciones generales, su relación calidad-precio, su gran capacidad de almacenamiento y su compatibilidad específica con consolas de videojuegos:

Western Digital My Passport – un disco duro externo del tamaño de un pasaporte que cabe perfectamente en la palma de la mano. Es increíblemente portátil, fiable y seguro, por no hablar de que tiene un precio muy asequible. YOTUO portátil de 1 TB – la opción económica por excelencia que no escatima en calidad ni en funcionalidad, a pesar de su precio tan asequible. Seagate Expansion – un disco duro de gran capacidad que alcanza los 28 TB, lo que te permite almacenar montones de archivos de gran tamaño y más copias de seguridad. Perfecto para los amantes de los videojuegos o los profesionales que manejan grandes cantidades de datos.

¿No te convencen nuestras recomendaciones? En ese caso, he seleccionado otros siete discos duros externos que destacan en distintos aspectos, así que sigue leyendo y quizá encuentres justo el disco duro que estabas buscando.

Los 11 mejores discos duros externos para juegos y copias de seguridad

A continuación encontrarás 11 de los discos duros externos de mayor calidad que he seleccionado tras decenas de horas de investigación, incluyendo mis opiniones sobre por qué son precisamente los mejores y las razones por las que cualquiera de ellos puede ser el disco externo perfecto para TI, en concreto, dependiendo de tus deseos y necesidades.

1. Western Digital My Passport [El mejor disco duro externo en general]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 6 TB Velocidad de rotación 5.400 rpm Interfaz USB 2.0 / USB 3.0 Color Negro / Azul / Rojo / Gris silicona Tamaño del plato giratorio 6,35 cm Peso 140 g (versión de 2 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas

El primero de mi lista es el Western Digital My Passport, que es el disco duro externo que recomendaría a cualquiera que quiera comprar uno para uso general y diario. Es compacto, tiene un precio moderado y, además, cuenta con un cifrado de datos fiable, lo que te permite acceder a tus datos sin tener que preocuparte de que un tercero no deseado pueda robar tus archivos importantes.

Es la versión más económica, pero igual de funcional, del WD My Passport Ultra, que ofrece velocidades máximas de transferencia más altas y un aspecto más elegante y metálico. No obstante, teniendo en cuenta WD My Passportsu precio más bajo, Ultra Apenas puede competir con su versión estándar en cuanto a la relación calidad-precio, y lo mismo ocurre con la mayoría de los discos duros externos de gama alta, por cierto.

Después de pasar horas revisando los numerosos productos que compiten en el mercado, me di cuenta de que no hay tantos discos duros que sean portátiles Y ofrezcan las mismas prestaciones en ese mismo rango de precios. Aunque, pensándolo bien, tampoco es para tanto, teniendo en cuenta que… Western Digital es uno de los tres fabricantes de dispositivos de almacenamiento de datos más antiguos. Si hay algo en lo que destacan, es en la fabricación de discos duros ultrafiables como este.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio muy equilibrada ✅ Compatible con la interfaz USB 3.0 ✅ Pequeño, ligero y muy fácil de llevar ✅ Incluye un cifrado de datos de primera categoría y protección con contraseña contra el ransomware ✅ CaracterísticasWestern Digitalsu software especializado en copias de seguridad ✅ Ofrece una conexión «plug-and-play» sin complicaciones para PC y Mac ❌ Alcanza una velocidad de 5.400 rpm, pero este valor es habitual en la mayoría de los discos duros de 2,5 pulgadas y probablemente sea suficiente para la mayoría de tus necesidades de almacenamiento

Veredicto final: Western Digital My Passport Es mi recomendación estrella para aquellos que simplemente buscan un dispositivo de almacenamiento de uso general, sin florituras ni especificaciones exageradas. Si tu presupuesto no es excesivamente ajustado o no necesitas una capacidad de almacenamiento de nivel profesional, esta opción te vendrá como anillo al dedo.

2. YOTUO portátil de 1 TB [El mejor disco duro externo económico]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 2.0 / USB 3.0 Color Negro / Blanco Tamaño del plato giratorio 6,35 cm Peso 247 g (versión de 1 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores portátiles, consolas de videojuegos, ordenadores de sobremesa

Ahora, si buscas una opción aún más económica, tenemos el YOTUO portátil de 1 TB. Este modelo también tiene otras tres versiones con menos capacidad de almacenamiento entre las que puedes elegir, lo cual es perfecto si quieres ahorrar aún más dinero.

La verdad es que no recomendaría optar por una capacidad inferior a la del modelo de 1 TB, teniendo en cuenta lo enormes que son los archivos hoy en día. ¿Pero para un uso ocasional? Los modelos de 320 GB a 750 GB siguen siendo opciones estupendas y rentables, ya que tienen más o menos las mismas especificaciones que el modelo de 1 TB.

Todas las versiones incluyen un adaptador USB 3.0, conectores micro-B y USB-C, así como una funda de silicona para una mayor protección. Debo decir que este tipo de características centradas en la seguridad siempre son bienvenidas y, sinceramente, es toda una sorpresa en este rango de precios. La combinación de la funda de silicona y la carcasa de policarbonato también tiene muy buen aspecto, sobre todo en blanco. Apenas se nota que es un auténtico robar, en cuanto al precio.

Ventajas Contras ✅ Muy asequible ✅ Sus modelos de 320 GB a 750 GB son buenas opciones muy económicas para sistemas antiguos ✅ Diseño elegante y portátil ✅ Compatible con la interfaz USB 3.0 ✅ Ideal para guardar juegos de consola ✅ La funda protectora de silicona es un detalle muy acertado que aporta mayor durabilidad ❌ Presenta algunos casos aislados de problemas de compatibilidad con las consolas de novena generación (especialmente la PS5), aunque sigue ofreciendo un almacenamiento fiable para los juegos de PS4 o Xbox One

Veredicto final: YOTUO portátil de 1 TB Ofrece una relación calidad-precio excepcional por su precio tan bajo, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para los usuarios que buscan un disco duro externo ultrabarato. Si se utiliza el adaptador de USB tipo C a 3.0, es capaz de alcanzar velocidades mucho más altas que la mayoría de los discos duros externos de su mismo rango de precios, por no mencionar que no tiene en absoluto el aspecto de baja calidad que suelen tener la mayoría de los discos duros económicos.

3. Seagate Expansion [El mejor disco duro externo para ampliar la capacidad de almacenamiento]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 8 TB / 12 TB / 16 TB / 20 TB / 22 TB / 24 TB / 28 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 3.0 Color Negro Tamaño del plato giratorio 2,5 pulgadas / 3,5 pulgadas Peso 41,44 onzas (versión de 24 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores de sobremesa, portátiles

Si necesitas una gran cantidad de espacio de almacenamiento, entonces el Seagate ExpansionLa selección de modelos de gama alta y enorme capacidad de esta marca te vendrá muy bien. Con capacidades de almacenamiento que van desde los 8 TB hasta los 28 TB, podrás guardar prácticamente todo lo que quieras, con tu presupuesto como único límite. Son ideales si quieres transferir juegos de gran tamaño desde y hacia tu ordenador para juegos, o para archivar montones de archivos multimedia.

No solo es que todos los Seagate Expansion Se trata de modelos optimizados para un uso de almacenamiento de alta velocidad y gran capacidad, pero también son sorprendentemente portátiles. Los modelos de gama alta son, sin duda, más pesados que la mayoría de los discos duros, pero siguen siendo bastante fáciles de transportar gracias a su diseño, que destaca por su ingeniosa ingeniería.

¿Te preocupa que se dañen o se pierdan terabytes de datos? Bueno, según mi experiencia con Seagate productos (2 SSD y 3 HDD —todos duraron más de 3 años sin problemas—), puedo dar fe de su fiabilidad. Incluso si se diera el peor de los casos, ten en cuenta que Seagate Además, ofrece una garantía limitada con sustitución de unidad por unidad, así como servicios de recuperación de datos.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con modelos de gama alta con una enorme capacidad de almacenamiento ✅ Excelente calidad de fabricación ✅ Plug and play: no se necesita instalar ningún software para conectarlo a PC y Mac ✅ Compatible con la interfaz USB 3.0 ✅ Sorprendentemente fácil de transportar para su tamaño ✅ Incluye SeagateServicios de recuperación de datos de Rescue y una garantía limitada ❌ Las versiones de mayor capacidad pueden resultar bastante caras, pero siempre puedes optar por modelos más asequibles y con un nivel de fiabilidad similar

Veredicto final: Seagate Expansion Estos modelos representan lo más alto a lo que puede aspirar un disco duro, ya que ofrecen una capacidad de primer nivel y velocidades de transferencia sólidas a cambio de un precio elevado. Si estás buscando way Si buscas más capacidad de almacenamiento que la que ofrecen la mayoría de los discos duros externos del mercado actual, este modelo te resultará de gran ayuda.

4. Seagate (STLV5000100) [El mejor disco duro externo para PS5]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 5 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 3.0 Color Blanco Tamaño del plato giratorio 6,35 cm Peso 248 g (versión de 5 TB) Dispositivos compatibles Consolas de videojuegos

Seagate (STLV5000100) Cuenta con licencia oficial de PlayStation y ha sido desarrollado con un firmware compatible con la PS5. A la hora de transferir archivos desde y hacia tu PlayStation, hay muy pocos discos duros que puedan rivalizar con este, ya que está totalmente optimizado para la propia consola.

No solo requiere muy poco o ningún esfuerzo conectar con consolas de videojuegos (la mayoría de los modelos de PlayStation lo reconocen al instante), pero su velocidad de transferencia USB 3.0 es más que suficiente para un disco duro específico para consolas, teniendo en cuenta todos los factores. Por supuesto, no hay que olvidar su iluminación LED azul y su carcasa blanca, que queda fantástica si la colocas junto a la PS5 blanca de serie.

Ventajas Contras ✅ Compatible con PS5: totalmente optimizado para almacenar y transferir juegos de PlayStation 5 ✅ Queda genial: su diseño con luces LED combina a la perfección con las PS5 ✅ Muy fácil de transportar: llévate tu colección de juegos de PS5 a dondequiera que vayas ✅ Con licencia oficial de PlayStation y equipado con el firmware correspondiente ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Compatible con USB 3.0 ❌ No se pueden ejecutar juegos de PS5 directamente desde este disco duro (actualmente ningún disco duro tiene esa función), pero sigue siendo, con diferencia, el mejor disco duro específico para almacenar juegos de PS5

Veredicto final: Seagate (STLV5000100) Es un disco duro fantástico si buscas un dispositivo de almacenamiento de respaldo en el que guardar un montón de juegos de PlayStation, lo que te ahorrará tiempo y ancho de banda al no tener que volver a descargarlos. Eso sí, no esperes que ejecute juegos de PS5 de forma nativa, aunque sí podrás jugar a juegos de PS4 con él.

5. Toshiba Canvio Gaming [El disco duro externo más resistente]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 3.0 / USB 2.0 Color Negro / Verde / Rojo / Blanco Tamaño del plato giratorio 2,5 pulgadas / 3,5 pulgadas Peso 157 g (versiones de 1 TB y 2 TB) 210 g (versión de 4 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores de sobremesa, consolas de videojuegos

La durabilidad es otro factor muy importante en el que me fijé al buscar los discos duros externos de gama alta, y el Toshiba Canvio Gaming destaca por encima del resto en este aspecto. En cuanto a las opciones no reforzadas y asequibles, este magnífico disco duro cuenta con uno de los mejores historiales que he visto en cuanto a opiniones de los usuarios sobre su resistencia y durabilidad general.

Además de soportar un manejo brusco y las caídas, ofrece una gran compatibilidad con consolas de videojuegos y es compatible con los protocolos USB 3.0 y USB 2.0 a través de conexiones USB-A a Micro-B, lo que lo hace tan versátil como resistente.

Ventajas Contras ✅ Optimizado para videojuegos: diseñado para guardar juegos de consola ✅ Una relación capacidad-precio increíble ✅ Resistente y duradero: ofrece una protección impresionante gracias a sus marcos amortiguadores y sus sensores ✅ Ligero y fácil de transportar ✅ Incluye una garantía limitada del fabricante de 2 años ✅ Es compatible con USB 3.0, lo cual, como probablemente ya habrás notado, siempre será un punto a favor para mí ❌ Tiene una carcasa de plástico, pero compensa la falta de ese tacto metálico «de lujo» con una excelente durabilidad

Veredicto final: The Toshiba Canvio Gaming, con su resistente carcasa de acabado satinado, debería estar entre tus opciones preferidas si buscas un disco duro externo de uso general que no solo sea portátil, sino también físicamente seguro. Es lo más parecido a los niveles de seguridad que ofrecen los dispositivos reforzados, sin tener que pagar un sobreprecio por ello.

6. BUFFALO DriveStation 4 TB [El mejor disco duro externo en cuanto a velocidad]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 4 TB / 8 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 3.0 Color Negro Tamaño del plato giratorio 8,9 cm Peso 1 kg (versión de 4 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores de sobremesa

Teniendo en cuenta que SSD frente a HDD En este debate, los discos duros (HDD) son, sin duda, inferiores a los discos SSD en general en lo que respecta a las velocidades de lectura y escritura; ambas variantes del BUFFALO DriveStation se acercan mucho a las velocidades máximas de los discos duros tradicionales y a las velocidades mínimas de los SSD. Es el disco duro externo ideal para tareas que requieren una mayor velocidad, como el trabajo creativo e incluso algunos videojuegos.

Se puede utilizar junto con un ordenador como disco duro de sobremesa para creadores de contenido, lo que permite transferir archivos multimedia desde y hacia el DriveStation – rápido y sencillo – todo ello mientras sigues trabajando con tu programa de edición de fotos o vídeos. Su capacidad para realizar copias de seguridad programadas e incrementales es otra característica fantástica de la que la mayoría de los discos duros ni siquiera disponen, así que hay que felicitar a BUFFALO. Este equilibrio de características lo convierte en el el mejor disco duro externo para fotos para usuarios que necesitan tanto un acceso rápido a los archivos como un almacenamiento seguro para sus bibliotecas creativas.

Ventajas Contras ✅ Búfaloofrece una de las mejores soluciones de cifrado de datos y protección contra el ransomware del mercado ✅ Puede realizar copias de seguridad programadas periódicamente ✅ Eficiencia energética: incluye la herramienta de eficiencia energética Eco Manager para un consumo óptimo de energía ✅ Incluye las funciones exclusivas de la marca TurboCopy y TurboPC, que mejoran la velocidad de transferencia de archivos ✅ Estética impecable: encaja a la perfección con la mayoría de las configuraciones para juegos o estaciones de trabajo ❌ Es más caro que la mayoría de los discos duros en cuanto a capacidad de almacenamiento por euro, pero creo que todas las fantásticas funciones que incluye… Búfalolos productos hacen que el gasto merezca la pena ❌ Puede resultar bastante ruidoso, como suele ocurrir con la mayoría de los discos duros de 3,5 pulgadas y 7200 rpm, pero solo en condiciones de uso intensivo y muy de vez en cuando

Veredicto final: Recomiendo encarecidamente el BUFFALO DriveStation para usuarios que necesitan una gran capacidad de almacenamiento y altas velocidades de lectura y escritura para su trabajo, pero prefieren una alternativa más económica que los SSD de gama alta, que son extremadamente caros.

7. LaCie Rugged Mini [El disco duro externo con mejor diseño]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 8 TB Velocidad de rotación 5.400 rpm Interfaz USB 2.0 / USB 3.0 Color Naranja Tamaño del plato giratorio 2,5 pulgadas / 3,5 pulgadas Peso 275 g (versión de 1 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores de sobremesa, portátiles

Ahora abordamos el tema de los discos duros portátiles resistentes con el LaCie Rugged Mini, que es considerablemente más resistente que otros discos duros gracias a su diseño duradero, similar al de una balsa salvavidas, del que personalmente soy un gran admirador. Es resistente a los golpes, a la compresión, a las caídas, al polvo y al agua, lo cual es way más funciones centradas en la seguridad que las que encontrarás en cualquier disco duro externo no reforzado.

Es cierto que acabas pagando más a cambio de estas características, pero pregúntate: ¿preferirías pagar unos cuantos euros más a cambio de una mejora significativa en la protección, o acabar con un dispositivo de almacenamiento inservible porque no ha podido soportar el maltrato que un disco duro reforzado habría aguantado sin problemas?

Los discos duros externos resistentes son imprescindibles para quienes viajan mucho, y el LaCie Rugged Mini se encuentran entre las más rentables del mercado.

Ventajas Contras ✅ Diseño resistente: extremadamente duradero y portátil ✅ Incorpora protección mediante contraseña ✅ Ideal para los amantes de las actividades al aire libre y los profesionales creativos ✅ El servicio de recuperación de datos «Rescue» de 3 años es un complemento muy interesante ✅ Incluye una suscripción gratuita de un mes al plan «Todas las aplicaciones» de Adobe Creative Cloud ✅ Incluye la imprescindible compatibilidad con USB 3.0, además de USB 2.0 ❌ Es más caro que los discos duros no reforzados, aunque su extraordinaria durabilidad y portabilidad lo convierten sin duda en una compra que merece la pena

Veredicto final: Llevarse discos SSD portátiles a actividades como una excursión o una acampada da un poco de miedo debido a lo caros que son, así que los discos duros (HDD) son sin duda la mejor opción. El LaCie Rugged Mini, en ese caso, será una compra muy acertada para ti.

8. SanDisk Professional ArmorATD [El mejor disco duro externo para fotógrafos]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB / 6 TB Velocidad de rotación 5.400 rpm Interfaz USB 3.0 Color Negro / Gris espacial Tamaño del plato giratorio 6,35 cm Peso 240 g (versión de 1 TB) Dispositivos compatibles Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas

¿Te parece difícil mi elección anterior? Prueba con la SanDisk Professional ArmorATD, que está diseñado específicamente para soportar condiciones extremas, lo que lo convierte en el disco duro perfecto para fotógrafos que trabajan al aire libre o, en general, para cualquier aficionado a la fotografía que desee un disco duro con una resistencia física de primera categoría para un almacenamiento seguro y a largo plazo.

Es cierto que las tarjetas SD suelen ser más fiables y fáciles de transportar, pero son más caras que los discos duros externos. Además, es más fácil perderlas, y ahí es donde entran en juego los discos duros reforzados como el SanDisk Professional ArmorATD Pásate por aquí. Son más asequibles y ofrecen una mayor capacidad máxima, y este modelo en concreto es tan resistente que prácticamente puedes llevártelo a cualquier parte sin preocuparte por nada.

Ventajas Contras ✅ Uno de los discos duros resistentes más duraderos y, además, a un precio razonable ✅ Tiene un aspecto tan «de alta gama» como puede tenerlo un disco duro, gracias a su carcasa de aluminio anodizado ✅ Ofrece una protección de nivel profesional: clasificación IP54 contra la lluvia y el polvo y resistencia a la compresión de 450 kg ✅ Fácil de transportar a pesar de su diseño robusto ✅ Compatible con USB 3.0 y USB 2.0 a través de puertos USB-A o USB-C ❌ Un poco más caro que el LaCie Rugged Mini, pero, una vez más, creo que su gran resistencia y durabilidad justifican un precio elevado

Veredicto final: Para aquellos de vosotros que viajáis a menudo al aire libre con vuestro equipo fotográfico, el SanDisk Professional ArmorATD te durará MUCHO tiempo. Lo mismo ocurre con los usuarios ocasionales, en cuyo caso es probable que te dure AÚN MÁS tiempo.

9. Seagate (STKX2000400) [El mejor disco duro externo para Xbox]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB Velocidad de rotación 7 200 rpm Interfaz USB 3.0 Color Negro (verde RGB) Tamaño del plato giratorio 2,5 pulgadas / 3,5 pulgadas Peso 167 g (versión de 2 TB) Dispositivos compatibles Consolas de videojuegos

Seagate goza de gran prestigio por sus discos duros optimizados para consolas, y el Seagate (STKX2000400) Es otro producto de primera categoría que hace honor a su reputación. Para las consolas Xbox Series X/S y Xbox One, encontrarás muy pocos discos duros tan optimizados para el almacenamiento como este, lo que lo convierte en una opción perfectamente válida para todos los jugadores de Xbox.

Puedes jugar a juegos de las consolas Xbox de la generación anterior en ella, pero en el caso de los juegos de Xbox Series X/S, tendrás que transferirlos primero al almacenamiento interno de tu consola antes de ejecutarlos. A menos que estés dispuesto a gastarte un montón de dinero en el Tarjeta de ampliación de memoria oficial (que es un SSD externo fabricado también por Seagate (para la Xbox), diría que este disco duro te irá de maravilla.

Ventajas Contras ✅ Compatible con Xbox: puedes jugar a juegos de Xbox One y a títulos clásicos de forma nativa en este dispositivo ✅ La velocidad del USB 3.0 es imprescindible para los discos duros específicos para consolas ✅ Diseño sinérgico: cuenta con un diseño estético realzado por luces LED que queda genial cuando se combina con la Xbox ✅ Incluye un servicio de recuperación de datos de 3 años y una garantía limitada de 1 año ✅ Delgado y fácil de llevar de viaje ❌ No se pueden jugar juegos de Xbox Series X/S en él, pero sigue ofreciendo un almacenamiento fiable y transferencias fluidas para los juegos de X/S

Veredicto final: The Seagate (STKX2000400) is Hecho a medida para la Xbox. Eso es evidente, no solo por su perfecta compatibilidad con los juegos de Xbox, sino también por su diseño específico para Xbox, que no desentonará junto a la consola.

10. UnionSine 1 TB Ultra Slim [El mejor disco duro externo portátil]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 250 GB / 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB / 2 TB Velocidad de rotación 5.400 rpm Interfaz USB 3.0 Color Negro, rosa, azul Tamaño del plato giratorio 6,35 cm Peso 145 gramos Dispositivos compatibles Ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas de videojuegos

He visto bastantes dispositivos externos muy compactos, pero el que encabeza mi lista en cuanto a portabilidad pura es el UnionSine Ultra Slim. Probablemente ya te lo imaginas con solo ver su peso en la ficha técnica, pero este disco duro es muy fácil de transportar, por no mencionar que también es el más ligero de todos los discos duros que aparecen aquí.

Gracias a su diseño tipo cartera, puedes guardar este dispositivo prácticamente en cualquier sitio. Es compatible con la interfaz Superspeed (USB 3.0) y tiene un precio bastante asequible, por lo que probablemente no tendrás ningún problema en cuanto al software o al presupuesto. Es un dispositivo realmente completo, lo cual puede resultar sorprendente si comparas su tamaño con el de todos los discos duros de gama alta que hay aquí.

Ventajas Contras ✅ Ultrafino y ultraportátil: cabe perfectamente en bolsos pequeños y bolsillos grandes ✅ Asequible ✅ Compatible con conexiones USB 3.0 y 2.0 ✅ El chip del disco duro cuenta con una capa de blindaje de señales que protege las transferencias de datos contra posibles interrupciones ✅ Muy silencioso: ideal para puestos de trabajo minimalistas ✅ Amplia compatibilidad: se puede conectar fácilmente a ordenadores de sobremesa, portátiles y consolas ❌ Las 5.400 rpm son habituales en los discos duros externos de 2,5 pulgadas, pero creo que es una compensación aceptable a cambio de una mayor portabilidad

Veredicto final: Este disco duro, extremadamente ligero y portátil, es imprescindible si no te gustan los equipos pesados, ya que apenas supone un peso adicional cuando te desplazas.

11. Maxone 1 TB portátil ultradelgado [El mejor disco duro externo para Mac]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 160 GB / 250 GB / 320 GB / 500 GB / 750 GB / 1 TB / 2 TB Velocidad de rotación 5.400 rpm Interfaz USB 2.0 / USB 3.0 Color Gris carbón / Dorado / Rosa Tamaño del plato giratorio 2,5 pulgadas Peso 236 gramos Dispositivos compatibles Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa

Tu disco duro externo siempre puede ser más delgado y tener un mejor diseño. Maxone 1 TB portátil ultradelgado Sin duda, deja en evidencia a la gran mayoría de los discos duros en este aspecto. Según mis investigaciones, es, con diferencia, uno de los discos duros externos más delgados que se pueden encontrar, con un grosor de 1 cm que, sinceramente, me deja boquiabierto. Estas dimensiones tan compactas le permiten servir como un Disco duro externo de gama alta para Mac que cabe incluso en las fundas para portátiles más estrechas.

Gracias a su diseño brillante y ultradelgado, prefiero este disco duro a cualquier otro para el Mac, ya que Apple Los productos tienen ese mismo toque de calidad superior. Pero este elegante dispositivo también combina a la perfección con cualquier portátil para juegos. Gracias a su compatibilidad con USB 3.0, no solo tiene un diseño atractivo, sino que también ofrece velocidades de alto nivel, comparables a las de un disco duro, lo que le permite realizar sin problemas tareas como la edición de vídeos y los videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Otra opción estupenda, económica y de gran calidad ✅ Cuenta con una carcasa totalmente de aluminio que es a la vez resistente y elegante ✅ Con un grosor de 0,4 pulgadas, destaca por su delgadez frente a la gran mayoría de los discos duros ✅ Es totalmente compatible con iMacs y MacBooks ✅ Su diseño elegante y de alta calidad combina a la perfección con Applelos productos Mac de ✅ Compatible con USB 3.0 y USB 2.0 ❌ Una vez más, las 5.400 rpm limitarán sus velocidades de lectura y escritura en comparación con las unidades de 7.200 rpm, pero en realidad no supone un gran problema si se tiene en cuenta lo fácil que es transportarla

Veredicto final: The Maxone 1 TB portátil ultradelgado ofrece la solución completa para Mac en lo que respecta a discos duros portátiles. Combina a la perfección con portátiles para juegos y, en particular, los MacBook, gracias a su diseño delgado y portátil.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un disco duro externo?

Ahora que ya has visto mis principales recomendaciones en cuanto a discos duros externos, creo que te vendrá muy bien saber qué es lo que hace que estos discos sean tan buenos y qué características los diferencian de la competencia.

Dicho esto, aquí tienes todo lo que debeAspectos a tener en cuenta a la hora de elegir tu disco duro externo, lo que te permitirá valorar mejor su relación calidad-precio en función de tus preferencias y tu presupuesto:

1. Capacidad de almacenamiento

La característica más evidente que hay que comprobar en primer lugar al comprar un disco duro externo es su capacidad de almacenamiento – es decir, cuántos gigabytes (GB) o terabytes (TB) de datos puede almacenar a la vez:

Niveles de almacenamiento para discos duros externos Capacidad de almacenamiento Recomendaciones Nivel básico De 128 GB a 1 TB Ideal para ordenadores antiguos y como opción portátil y muy económica Gama media De 2 TB a 8 TB Ideal para guardar juegos y para uso general De gama alta 8 TB y más Ideal para profesionales y archiveros de medios

Como puedes ver, no hay una respuesta definitiva sobre cuál es la cantidad «adecuada» de almacenamiento, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que ha ido evolucionando la tecnología de almacenamiento año tras año. Al fin y al cabo, la respuesta depende de tu presupuesto y del uso que le vayas a dar al disco duro externo.

Aunque, Te recomiendo que ahorres para comprarte, como mínimo, un disco duro de 1 TB, aunque estés en un de verdadpresupuesto ajustado. Es probable que cualquier capacidad inferior a 1 TB no sea suficiente, teniendo en cuenta que los archivos multimedia en 4K y los juegos AAA de un tamaño desmesurado son cada vez más habituales hoy en día.

2. Formato

En lo que respecta a los discos duros externos en particular, otro aspecto que debes tener en cuenta es su formato – concretamente, si tienen un 2,5 pulgadaso un3,5 pulgadasplato de unidad:

Tamaños de los platos de los discos duros Discos duros de 2,5 pulgadas Discos duros de 3,5 pulgadas Desarrollado por unConexión USB More portátil Normalmente se limita a 5.400 rpm Llega hastagama media niveles de capacidad de almacenamiento Por lo generalmás barato Requiere unadaptador de corriente independiente Ocupan más espacio y sonmás pesado Características habituales 7 200 rpm Llega hastade gama alta niveles de capacidad de almacenamiento Por lo general, máscaro

Si te estás preguntando cuál de los dos es mejor, lo único que tienes que saber es queDiscos duros de 2,5 pulgadaspor lo generalmás portátil y asequible que los discos duros de 3,5 pulgadas. Por otra parte, Discos duros de 3,5 pulgadas llevan la ventaja en lo que respecta a velocidades de transferencia and espacio máximo de almacenamiento.

Además, recuerda que El formato de un disco duro no refleja sus dimensiones reales, que puede variar de un modelo a otro. Sin embargo, sí que influye de manera significativa en el tamaño físico de un disco duro, ya que las denominaciones de 2,5 o 3,5 pulgadas se refieren a la anchura de los platos que hay en su interior.

3. Velocidad de conexión

Velocidad de conexión determina la velocidad a la que se transfieren los datos hacia y desde tu disco duro. ¿Mi consejo? Comprueba siempre si el disco duro que piensas comprar es compatible con USB 3.0, ya que estos discos duros ofrecen velocidades de transferencia mucho mayores que los que solo admiten USB 2.0 o versiones anteriores.

Tipos de protocolos USB Velocidades de transferencia de datos Bus serie universal 2.0 Hasta 450 Mbps USB 3.1 Gen 1 (antes USB 3.0) Hasta 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.1 Gen 1) Hasta 5 Gbps USB 3.1 Gen 2 Hasta 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 (antes USB 3.1 Gen 2) Hasta 10 Gbps USB 3.2 Gen 2×2 Hasta 20 Gbps

En definitiva, diría que Cualquier tipo de compatibilidad con el protocolo USB 3 sería suficiente para los discos duros externos, ya que su velocidad de transferencia real se ve limitada, en cualquier caso, por las restricciones inherentes a los discos duros (HDD), que no se dan en las unidades de estado sólido (SSD), para las que estos protocolos Gen 2 más rápidos están mejor optimizados.

4. Velocidad

El disco duro velocidades de lectura y escritura dependen en gran medida de sus RPM (revoluciones por minuto), que se refieren a la velocidad de rotación de los platos magnéticos de la unidad. Cuanto mayor sea el número de RPM, más rápido procesará los datos el disco duro. Para discos duros externos modernos, haydos RPM habituales Lo que debes saber:

Discos duros de 5.400 rpm por lo general, ofrecen mayor portabilidad y son más baratas

por lo general, ofrecen mayor portabilidad y son más baratas Discos duros de 7.400 rpmpor lo general, ofrecen velocidades de lectura y escritura más rápidas y mayores capacidades

Recuerda que las revoluciones por minuto (RPM) que se indican para tu disco duro no por completorefleje su velocidad real. Mi consejo es que realizar pruebas comparativas utiliza programas como CrystalDiskInfo para averiguar cuál es la velocidad real de tu disco duro externo y si ya es hora de cambiarlo.

5. Durabilidad

Por último, tienes que Comprueba si tus discos duros externos cuentan con funciones de durabilidad, solo para ver cómo se comportarían en un uso prolongado en condiciones reales. Al fin y al cabo, aunque muchos prefieren SSD externos para videojuegos, los discos duros externos son mejores para almacenar grandes cantidades de datos durante un periodo prolongado porque son más económicos, por lo que su mayor resistencia supone sin duda una gran ventaja.

Si sueles llevar tus discos duros contigo con frecuencia o en entornos difíciles, te recomiendo que tener en cuenta los discos duros «reforzados»como elLaCie Rugged Mini o elSanDisk Professional ArmorATD.

Estos modelos «resistentes» tienen mejor resistencia a los golpes, al polvo y al agua que otros discos duros, lo que las convierte en la opción ideal para aquellos a los que les gusta viajar mucho.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor disco duro externo?

El mejor disco duro externo es Western Digital My Passport, gracias a su excelente relación calidad-precio y a su protección de primer nivel contra el ransomware. Además, cuenta con un diseño muy elegante y portátil que cabe en la palma de la mano, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes viajan mucho o prefieren equipos ligeros y minimalistas.

¿Qué es un disco duro externo?

Un disco duro externo es un tipo de dispositivo de almacenamiento que utiliza con cableConexiones USB, Thunderbolt o FireWire, y se pueden desconectar y volver a conectar cuando se desee, a diferencia de los discos duros internos, que están instalados directamente dentro del dispositivo. En resumen, son extremadamente portátiles y resultan ideales para realizar copias de seguridad de los datos con fines de transferencia y seguridad.

¿Qué es mejor, un SSD o un HDD?

Los SSD son mejores que los HDD para jugar y para uso profesional, ya que ofrecen velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas y, por lo general, también son más fiables en cuanto a su vida útil. Los HDD utilizan piezas móviles (es decir, discos magnéticos giratorios), a diferencia de los SSD, que almacenan los datos de forma electrónica, lo que hace que los HDD sean más propensos a sufrir daños por fallos mecánicos con el paso del tiempo.

¿Es mejor comprar un disco duro interno o uno externo?

Es mejor hacerse con un disco duro externo, ya que son portátiles y resultan ideales como dispositivo de almacenamiento de copia de seguridad para tus archivos multimedia, aplicaciones y juegos. Los discos duros internos suelen ofrecer mejores velocidades de transferencia y son más fiables para el uso diario que los externos, pero te recomiendo encarecidamente que utilices discos SSD como unidad principal, ya que son más fiables y significativamente más rápidos que cualquier disco duro interno.

¿Son todos los discos duros externos compatibles con la PS5?

No, no todos los discos duros externos son compatibles con la PS5, ya que solo los discos duros USB 3.0 o superiores (formateados en exFAT o FAT32) pueden almacenar juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que las unidades USB 2.0 de baja velocidad o las formateadas en NTFS son totalmente incompatibles. Además, los juegos de PlayStation 5 están optimizados para unidades SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 internas, lo que significa que ningún disco duro externo puede ejecutar juegos de PS5.

¿Se pueden usar discos duros externos con la Xbox Series X?

Sí, puedes utilizar discos duros externos con la Xbox Series X, pero la mayoría solo sirven para almacenar datos y no permiten ejecutar juegos a menos que los transfieras del disco duro externo a la Xbox Series X. Las únicas excepciones son los discos duros oficiales Tarjetas de ampliación de almacenamiento para Xbox Series X/S by Seagate, que son discos duros externos opcionales en los que se pueden ejecutar juegos de Xbox de forma nativa.