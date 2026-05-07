Las 7 mejores portátiles para juegos de ASUS: rendimiento de última generación en 2025

Tanto si estás buscando el mejor portátil para juegos de ASUS como primera compra, como si eres un fiel seguidor de la marca y quieres añadir modelos destacados a tu colección, estás en buenas manos. He seleccionado aquí siete de los mejores portátiles de ASUS, capaces de ejecutar con facilidad una amplia variedad de juegos, además de realizar con soltura cualquier tarea relacionada con la productividad, lo que los hace perfectos para el uso diario.

ASUS es, sin duda, una de las mejores marcas de tecnología para gamers que existen, y puedo dar fe de ello personalmente tras varios años disfrutando de una amplia variedad de sus productos. Por lo tanto, puedes estar seguro de que todos y cada uno de los portátiles que verás a continuación ofrecen una excelente relación calidad-precio y fiabilidad, independientemente de sus especificaciones y precio.

Nuestra selección de los mejores portátiles para juegos de ASUS

Elegir el mejor portátil ASUS para juegos no se reduce solo a la tarjeta gráfica o a la llamativa iluminación RGB: se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre rendimiento, calidad de pantalla y valor a largo plazo. Si quieres reducir tus opciones a los mejores portátiles para juegos del ya impresionante catálogo de ASUS, echa un vistazo a las tres mejores recomendaciones de nuestro equipo:

ASUS ROG Strix G16 (2025) – una experiencia fenomenal Portátil para juegos de gama alta con una combinación de punta de un procesador Intel Core Ultra 9 275HX y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, además de una memoria RAM DDR5 de 32 GB ultrarrápida. En definitiva, es el mejor portátil para juegos de ASUS, capaz de ejecutar juegos exigentes y realizar tareas de creación de contenido con velocidades de fotogramas excepcionales. ASUS TUF Gaming A15 – El mejor portátil para juegos de ASUS para jugadores con un presupuesto ajustado, que cuenta con una combinación muy competente de AMD Ryzen 7 7435HS y GeForce RTX 3050. Este modelo ofrece además numerosas opciones de memoria RAM y almacenamiento, lo que lo hace ideal para todo tipo de presupuestos más modestos. ASUS TUF Gaming A16 – el portátil para juegos ideal para aquellos que queráis disfrutar de los videojuegos en una pantalla más grande y envolvente Pantalla de 16 pulgadas con una brillante resolución FHD (1920 x 1200 píxeles) y una fluida frecuencia de actualización de 165 Hz.

Estos portátiles para juegos son, en la actualidad, lo mejor que ofrece ASUS en cuanto a rendimiento puro para juegos y relación calidad-precio, lo que garantiza que saques el máximo partido a tu inversión, ya sea en función de tu presupuesto o de las características que más valores.

Pero si ninguno de estos portátiles te parece adecuado, no te preocupes, porque tengo cuatro modelos más que destacan en diferentes categorías. ¡Sigue bajando para encontrar el portátil ASUS que mejor se adapte a tus necesidades!

Los 7 mejores portátiles ASUS para juegos, productividad y los fieles a la marca

Desde portátiles para juegos de gama alta hasta opciones económicas que ofrecen una excelente relación calidad-precio, a continuación te presento una selección de los mejores portátiles para juegos de ASUS que he recopilado, teniendo en cuenta el rendimiento bruto, las especificaciones, la asequibilidad, la portabilidad y la opinión general de los usuarios en diversas plataformas.

También verás las características específicas que hacen que cada producto destaque, junto con mi opinión sobre todos los portátiles y por qué TÚ, en concreto, deberías plantearte comprarlos, en función de tus preferencias.

1. ASUS ROG Strix G16 (2025) [El mejor portátil para juegos de ASUS en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 275HX GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti RAM 32 GB (DDR5) Almacenamiento SSD PCIe de 4.ª generación de 1 TB Pantalla Nebula IPS de 16 pulgadas (QHD) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 90 Wh Peso 2,5 kg Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5, LAN de 2,5 G, HDMI 2.1

La ASUS ROG Strix G16 (2025) es una auténtica bestia portátil para los videojuegos. En su interior, cuenta con Intel Core Ultra 9 275HX, embalaje24 colores and 32 hilos con velocidades de reloj que superan con creces Cinco gigahercios cuando se le presiona.

Combínalo conRTX 5070 Ti de NVIDIA(uno de loslas mejores tarjetas gráficas para juegos), y te encuentras ante una de las mejores combinaciones de CPU y GPU que hay actualmente en un portátil para juegos. Funciona con la arquitectura Ada Lovelace y DLSS 3.5 generación de fotogramas y trazado de trayectorias completo, para que puedas llevar al máximo todos los ajustes de trazado de rayos en Cyberpunk 2077 or Alan Wake 2 y sigue rondando los 100 FPS a resolución QHD.

Y eso no es todo: el 32 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 MHz es pura potencia multitarea. Juega, transmite, edita y mantén 20 pestañas de Chrome abiertas en segundo plano: ni siquiera se inmutará. El SSD PCIe de 4.ª generación de 1 TB hace que los tiempos de carga sean prácticamente instantáneos, tanto si te adentras en enormes mundos abiertos como si cambias de aplicación.

La pantalla es otra de sus joyas. A Panel ROG Nebula QHD de 16 pulgadas con un ritmo trepidante Frecuencia de actualización de 240 Hz, respuesta rápida y Adaptive Sync. ASUS incluye además una capa de película ACR, que reduce los reflejos y mejora el contraste, lo que hace que las escenas oscuras sean más nítidas y que los juegos de disparos sean más agradables a la vista. Es una pantalla ideal tanto para la creación de contenidos como para los juegos competitivos.

La refrigeración corre a cargo del sistema Intelligent Cooling de ROG: un Cámara de vapor completa, tres ventiladores, metal líquido en la CPU y amplias rejillas de ventilación¿El resultado final? La temperatura se mantiene bajo control incluso bajo una carga prolongada, y tus manos no se queman en mitad de la partida. Es una refrigeración potente sin que el conjunto se convierta en un motor a reacción rugiente.

En cuanto al diseño, ASUS se ha esmerado al máximo. RGB por tecla en el teclado, una barra de luz envolvente que se sincroniza con los dispositivos Aura Sync y patrones personalizables que hacen que tu escritorio brille como en una LAN party. Cuando quieras pasar más desapercibido, Modo sigiloso apaga todas las luces y reduce la velocidad de los ventiladores al instante.

Actualizar el equipo es sorprendentemente sencillo. Basta con quitar el panel trasero (sin necesidad de herramientas) para cambiar la memoria RAM, instalar un SSD de mayor capacidad o limpiar los ventiladores en cuestión de minutos. Esto es poco habitual en portátiles tan delgados y potentes.

En comparación con el Scar 18 o el Strix G18, el G16 es la opción ideal: más ligero, más barato y solo unos pocos FPS por detrás en las pruebas de rendimiento reales. Se pierde un par de pulgadas de pantalla, pero se conserva casi todo el rendimiento bruto.

Ventajas Contras ✅ Una combinación increíblemente potente de GPU y CPU ✅ Impresionante pantalla Nebula QHD de 240 Hz con tecnología ACR que reduce los reflejos y mejora el contraste ✅ Precioso teclado con iluminación RGB por tecla y barra de luz envolvente ✅ Permite actualizar la memoria RAM, los discos SSD y los ventiladores sin necesidad de herramientas ✅ ROG Intelligent Cooling: cuenta con una de las mejores soluciones de refrigeración para portátiles gaming ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 5 ❌ Es bastante cara, pero sale relativamente más a cuenta que otros modelos insignia de portátiles para juegos de ASUS.

Veredicto final:ASUS ROG Strix G16 (2025) Es, sin lugar a dudas, el mejor portátil para juegos de ASUS que puedes encontrar en este momento. Su fantástico conjunto de componentes portátiles lo convierte en una auténtica bestia de los videojuegos que bien justifica su elevado precio, y es una compra imprescindible para cualquier jugador que pueda permitírselo.

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2. ASUS TUF Gaming A15 [El mejor portátil para juegos de ASUS a un precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7435HS GPU GeForce RTX 3050 RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 512 GB / 1 TB / 2 TB Pantalla IPS antirreflejos de 15,6 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Batería 90 Wh·h Peso 2,3 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

El ASUS TUF Gaming A15 es la definición de juegos económicos bien hechos. ASUS ya ha fabricado un montón de Buenos portátiles por menos de 1000 dólares, pero esta actualización de 2026 saca aún más rendimiento por cada euro.

En el interior, lo que ves es un AMD Ryzen 7 7435HSjunto conGeForce RTX 3050 de NVIDIA, y aunque esa GPU no bate récords en las pruebas de rendimiento, su capacidad es sorprendentemente alta si se tienen en cuenta las herramientas de software de NVIDIA. DLSS 2.0 mejora la calidad de la imagen con una pérdida mínima de calidad, y Reflexión ayuda a reducir la latencia de entrada en los juegos de disparos. Así no te quedarás atascado en modo «diapositivas» en cuanto la acción se intensifique.

La pantalla es una Pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución 1080p y frecuencia de actualización de 144 Hz, que es prácticamente el punto óptimo para esta GPU. No alcanzarás velocidades de fotogramas de tres dígitos en Cyberpunk or Alan Wake II con la configuración al máximo, pero si se bajan un poco los ajustes, la A15 ofrece de forma constante una experiencia de juego fluida y apta para la competición. Títulos de esports más ligeros como Valoración, Apex Legends, oRocket League puede alcanzar esa frecuencia de actualización sin ningún problema.

La duración de la batería es otra grata sorpresa. La La batería de 90 Wh ofrece más de seis horas de autonomía con cargas de trabajo más ligeras, algo poco habitual en los portátiles para juegos de esta gama. Y cuando juegas con la batería, la autonomía no se desploma de inmediato hasta «apenas una hora», como ocurre con muchos de sus competidores. La conectividad es igualmente buena: WiFi 6 y Ethernet 2,5G gestionar el modo multijugador de baja latencia, Interfaz multimedia de alta definición 2.1 permite utilizar monitores externos y ofrece una amplia variedad de Puertos USB 3.2 Gen 2.

La calidad de fabricación hace honor a la marca TUF. No tendrás el llamativo espectáculo de luces RGB de una ROG Strix, pero la el chasis da sensación de solidez, conrespaldado por pruebas de resistencia de grado militar. El teclado cuenta con retroiluminación RGB y un recorrido de teclas adecuado, y la discreta cubierta negra con el logotipo TUF en relieve le confiere un aspecto limpio y sobrio. Además, es fácil de actualizar: basta con abrir la carcasa para cambiar la memoria RAM o añadir un SSD de mayor capacidad sin tener que pasar por el calvario de desmontarlo todo.

At poco más de 2,3 kg, es lo suficientemente portátil como para llevarla en una mochila sin que parezca un ladrillo. Claro, la RTX 3050 acabará quedándose sin fuerza en los juegos más exigentes, pero para menos de 1000 dólares… el A15 rinde muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. Es la prueba de que no hace falta gastarse todos los ahorros para hacerse con un portátil para juegos fiable y realmente divertido.

Ventajas Contras ✅ Asequible y rentable ✅ Calidad de fabricación de nivel TUF – Componentes fiables, resistentes y de calidad militar ✅ Hay muchas opciones de almacenamiento y memoria RAM entre las que elegir, dependiendo de tu presupuesto ✅ Teclado con retroiluminación RGB ✅ Elegante carcasa trasera de LCD negra con el logotipo de TUF en relieve ✅ Una autonomía impresionante (para un portátil para juegos) ❌ Tendrá dificultades para ejecutar juegos con gráficos más exigentes a configuraciones más altas, pero su rendimiento general en juegos sigue siendo sólido para su precio.

Veredicto final:ASUS TUF Gaming A15 es una máquina potente que rinde muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. Compite con las mejores opciones económicas de otras marcas. En lo que respecta a los juegos más populares, diría que es, sin duda, una de las los mejores portátiles para Fortnite que puedes comprar ahora mismo si tienes un presupuesto ajustado.

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3. ASUS TUF Gaming A16 [El portátil para juegos de ASUS con la mejor relación calidad-precio para 1440p]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 7940HX GPU NVIDIA RTX 4070 RAM 24 GB / 32 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB Pantalla IPS de 16 pulgadas (QHD) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh·h Peso 2,2 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

El ASUS TUF Gaming A16 es la definición de valor óptimo en el nivel de 1440p. Es unUn excelente portátil para juegos por menos de 2000 dólares en un mundo en el que muchos equipos ASUS similares se cuelan en el Entre 2.200 y 2.500 dólaresestricto.

Lo que estás viendo es un AMD Ryzen 9 7940HXjunto conLa RTX 4070 de NVIDIA, y esa combinación no es ninguna broma. El 7.940 HXpaquetes16 Zen de 4 colores con frecuencias de reloj de turbo que alcanzan por encima de los 5 GHz, por lo que se encarga sin problemas de cargas de trabajo pesadas, como las compilaciones de Unreal Engine o los renderizados de Blender, cuando no estás jugando. Si a eso le sumamos la arquitectura Ada Lovelace de la 4070, DLSS 3 Si a eso le sumamos una excelente generación de fotogramas y unas sólidas capacidades de trazado de rayos, el resultado es un portátil capaz de ejecutar sin problemas los títulos AAA más actuales a 1440p con la configuración al máximo.

El panel es unPantalla IPS QHD de 16 pulgadas a 165 Hz, que logra un equilibrio perfecto entre claridad y velocidad. A resolución nativa, los títulos de esports como CS2, Valoración, oPico alcanzan habitualmente velocidades de fotogramas de tres dígitos, mientras que gigantes cinematográficos como Cyberpunk 2077 La experiencia sigue siendo fluida con DLSS 3 activado. Los colores son lo suficientemente vivos como para jugar y trabajar con archivos multimedia, y la mayor densidad de píxeles hace que las tareas de productividad, como la programación o la edición de vídeo, se perciban menos apretado que las pantallas de 1080p.

Es en la refrigeración donde ASUS demuestra su maestría en ingeniería TUF. Ventiladores Dual Arc Flow, túneles antipolvo, ycuatro rejillas de ventilación colaboran para mantener estables las temperaturas bajo carga. Los ventiladores aceleran su giro, claro, pero no llegan a los niveles de un secador de pelo, y no notarás que la CPU o la GPU se ralenticen en sesiones de juego prolongadas. Si a eso le sumamos un robusto Batería de 90 Wh, y vas a recibir más de seis horas de uso mixtoy por los alrededoresdos horas de juego sin conexión.

El diseño se mantiene fiel al espíritu de TUF: resistencia de grado militar, tapa reforzada y un teclado con una vida útil de 20 millones de pulsaciones. Además, es relativamente fácil de transportar, ya que 2,2 kg, lo que lo hace más ligero que muchos de los equipos de 16 pulgadas de la competencia que superan los 2,3 kg. La conectividad también es excelente: WiFi 6, Bluetooth 5.3, Interfaz multimedia de alta definición 2.1, Ethernet de 2,5 G, y variosUSB 3.2 Gen 2 Las conexiones te ofrecen varias opciones, tanto si te conectas a un ordenador de sobremesa como si participas en una LAN party.

Claro, uno de los módulos de RAM está soldado, pero el La configuración mínima es de 24 GB de DDR5, lo cual ya es más de lo necesario para la mayoría de los juegos y permite reproducir en streaming o crear contenido sin problemas. A esto hay que añadir las opciones de almacenamiento hasta 8 TB… y además tienes espacio de sobra para una colección de juegos impresionante.

Duro como una rocahace que jugar a 1440p sea realmente asequible sin renunciar a lo mejor. Por menos de dos mil euros, es uno de los mejores portátiles de la «Equipo Rojo + NVIDIA» que se pueden comprar ahora mismo.

Ventajas Contras Una combinación fantástica de CPU y GPU ✅ Características y componentes de protección de grado TUF ✅ Excelente diseño de refrigeración con ventiladores Arc Flow, filtros antipolvo y cuatro rejillas de ventilación ✅ Relativamente más ligero que la mayoría de los portátiles para juegos de ASUS de 16 pulgadas (2,2 kg frente a más de 2,3 kg) ✅ Los gráficos 2K y la frecuencia de actualización de 165 Hz son una combinación excelente para su rango de precios ✅ Cuenta con una batería robusta de 90 Wh diseñada para sesiones de juego intensas ❌ Tiene la memoria RAM soldada, pero su opción mínima de RAM (24 GB) es más que suficiente para la mayoría de los juegos y tareas creativas

Veredicto final:¿Quieres un portátil para juegos con pantalla QHD sin tener que gastarte una fortuna? ASUS TUF Gaming A16 te deleitará con su pantalla de 1440p, además de su formidable combinación de GPU y procesador para portátil, que ejecutará la mayoría de los juegos AAA sin ningún problema.

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4. ASUS ROG Strix G16 [El mejor portátil para juegos de gama media de ASUS]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB (DDR5 a 4800 MHz) Almacenamiento 512 GB / 1 TB Pantalla IPS de 16 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh·h Peso 2,5 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

Puede que el ASUS ROG Strix G16 no cuente con los componentes de gama más alta del modelo actualizado, pero sigue siendo uno de los Las mejores portátiles para juegos por menos de 1.500 dólares.

Con tecnología de Intel Core i7-13650HX (14 núcleos, 20 hilos, frecuencia de reloj de hasta 4,9 GHz) y combinado con una NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de GDDR6, 140 W de TGP con Dynamic Boost), esta configuración ejecuta sin problemas los juegos AAA actuales a 1080p y 1440p con ajustes altos. Al tratarse de una GPU de la serie 40, también obtienes DLSS 3 generación de fotogramas, lo que te permite acceder de forma nativa a la mejora de fotogramas mediante IA en los títulos compatibles.

The Pantalla IPS de 16 pulgadasse celebra en1920 × 1200con unciento sesenta y cinco hercios frecuencia de actualización, Adaptive Sync y marcos estrechos, lo que la convierte en la opción ideal para juegos de disparos de ritmo trepidante y deportes electrónicos. Incluye 16 GB de memoria RAM DDR5 a 4800 MHz (ampliable a 64 GB)o bienQuinientos doce gigabytes or SSD PCIe Gen 4 de 1 TB almacenamiento para tiempos de carga rápidos.

La refrigeración corre a cargo del sistema ROG Intelligent Cooling de ASUS: un diseño de tres ventiladores with Ventiladores Arc Flow, Metal líquido Conductonaut Extreme en la CPU, y undisipador térmico de cobertura total con cuatro rejillas de ventilación. Esta configuración mantiene la temperatura bajo control y, al mismo tiempo, funciona de forma más silenciosa que la mayoría de los portátiles para juegos de gama media.

El portátil pesa 2,5 kgy alberga unBatería de 90 Wh con una autonomía decente sin enchufar para su categoría. La conectividad es excelente: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Interfaz multimedia de alta definición 2.1, yEthernet de 2,5 G. Así pues, dispones tanto de opciones inalámbricas modernas como de conexiones por cable de alta velocidad.

Gracias a su equilibrio en cuanto a hardware, su capacidad de actualización y la fiable refrigeración de ROG, el Strix G16 se consolida como uno de los mejores portátiles para juegos de gama media. No es el modelo insignia de este año, pero ofrece un rendimiento excelente y está preparado para el futuro sin que tengas que gastarte una fortuna.

Ventajas Contras ✅ Más asequible que los últimos modelos premium Strix G y Scar ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 4 ✅ Estética llamativa y atrevida con iluminación RGB ✅ Configuración de tres ventiladores con metal líquido Conductonaut Extreme y refrigeración por aire sin ruido ✅ Batería de 90 Wh de larga duración ✅ Incluye un Xbox Game Pass gratuito de 90 días ❌ Es posible que los 16 GB de RAM de serie no sean suficientes para algunos usuarios, pero ten en cuenta que se pueden ampliar hasta 64 GB

Veredicto final:The ASUS ROG Strix G16 Es una compra segura si buscas un portátil para juegos de gama alta en el rango de precios de entre 1300 y 1500 dólares. Se trata de una opción de gama media-alta preparada para el futuro que no te decepcionará, como lo demuestra el hecho de que sea uno de los portátiles para juegos de ASUS mejor valorados de los últimos años.

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5. ASUS TUF Gaming F16 [Los mejores portátiles para juegos ASUS con resolución 1080p]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB (DDR5) Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Pantalla IPS de 16 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh·h Peso 2,27 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

El ASUS TUF Gaming F16 es un portátil de alto rendimiento y precio asequible que se centra en Juegos en 1080p sin escatimar en las especificaciones básicas. Al igual que el ROG Strix G16, funciona con Intel Core i7-13650HX (14 núcleos, 20 hilos, hasta 4,9 GHz en modo turbo) junto con una NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de GDDR6, 140 W de TGP con Dynamic Boost). Esta combinación le permite ejecutar sin problemas los juegos AAA más actuales a Full HD con ajustes altos, sin dejar de disfrutar de DLSS 3 generación de fotogramas gracias a la GPU de la serie 40.

The Pantalla IPS de 16 pulgadasofrece1920 × 1200resolución enciento sesenta y cinco hercios con Adaptive Sync, optimizado para una respuesta ágil Reproducción en 1080p. Nada más sacarlo de la caja, obtienes 16 GB de DDR5memoria (ampliable hasta 64 GB) y unSSD PCIe Gen 4 de 512 GB. Aunque la capacidad de almacenamiento básica es modesta, la ranura no está soldada y se puede ampliar, por lo que añadir una unidad de mayor capacidad es muy sencillo.

La refrigeración corre a cargo del sistema TUF de ASUS, que, aunque no es tan sofisticado como el de ROG, sigue utilizando ventiladores de gran caudal, varios tubos de calor, y unDiseño de 4 aberturas para mantener un rendimiento constante bajo carga. A pesar de ser la gama más económica, el F16 cuenta con un Batería de 90 Wh, una característica más habitual en los modelos de gama alta de ASUS. Por lo tanto, ofrece una mayor autonomía sin conexión a la red eléctrica que la mayoría de los portátiles de su categoría.

El chasis pesa apenas Dos kilos y medio y cuenta con la característica resistencia que distingue a la marca TUF. La conectividad es bastante completa para ser un equipo económico: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Interfaz multimedia de alta definición 2.1, yEthernet de 2,5 G. Esa combinación garantiza tanto un rendimiento inalámbrico moderno como opciones por cable para jugar con baja latencia.

Aunque el Strix G16 destaca por su diseño de alta gama y sus extras de refrigeración, el F16 es la opción más rentable en cuanto a rendimiento en 1080p. Ofrece la misma potencia de CPU y GPU, una pantalla FHD de alta frecuencia de actualización y una conectividad sólida, pero en un formato algo más compacto y asequible.

Ventajas Contras ✅ Precio razonable ✅ La marca TUF garantiza durabilidad y una buena relación calidad-precio ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 4 ✅ Atractivo diseño de la carcasa en estilo TUF en negro y amarillo, con iluminación RGB ✅ Cuenta con una batería de 90 Wh, más habitual en los modelos más caros de ASUS ✅ Una refrigeración impresionante, como en la mayoría de los portátiles para juegos de ASUS ❌ Una vez más, es posible que a algunos usuarios les parezca insuficiente la configuración básica de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD interno, pero se trata de un problema menor, ya que ninguno de los dos componentes está soldado

Veredicto final:The ASUS TUF Gaming F16 es uno de los portátiles para juegos de 1080p con mejor relación calidad-precio, superando sin duda a todos los demás productos de gama alta de ASUS (incluido el ASUS ROG Strix G16) como la opción FHD de gama alta, debido a su precio más asequible.

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6. ASUS de 14″ con resolución FHD [El mejor portátil ASUS para el uso diario]

Especificaciones Detalles CPU Intel Pentium N6000 GPU Gráficos Intel UHD RAM 4 GB (DDR4) Almacenamiento Doscientos veinticuatro gigabytes Pantalla IPS de 14 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 42 Wh·h Peso 1,3 kg Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, estación de acoplamiento gratuita

La última entrada de mi lista es la ASUS de 14″ con resolución FHD, que considero el mejor portátil para el uso diario, tanto si estás de viaje como si te pones a hacer algunas tareas de productividad mientras te relajas en tu escritorio. Es extremadamente ligero y viene con una base de conexión gratuita para una mayor conectividad, por no mencionar que no suena como un motor de avión despegando cada vez que lo usas: hay que felicitar a su diseño silencioso y sin ventilador.

Además, tiene un precio muy asequible, pero ten en cuenta que, a diferencia del resto de modelos de esta lista, no está pensada precisamente para juegos exigentes. Se trata más bien de un portátil portátil y fácil de usar, apto para juegos ligeros, ideal para estudiantes o profesionales creativos que se desplazan con frecuencia.

Ventajas Contras ✅ Ligero, fino y muy fácil de transportar ✅ Incluye un kit de acoplamiento gratuito ✅ Excelente precio de entrada ✅ Procesador de buenas prestaciones con tarjeta gráfica integrada, ideal para juegos poco exigentes y uso profesional ✅ Diseño sin ventilador, silencioso y sin distracciones ❌ Se queda muy por detrás de los portátiles ASUS más caros en cuanto a rendimiento general, pero eso es de esperar en un modelo básico

Veredicto final:Si ya tienes un potente ordenador de sobremesa para juegos o una consola y solo buscas un portátil fiable para el uso diario sin grandes exigencias, entonces te conviene hacerte con el ASUS de 14″ con resolución FHD será una medida muy inteligente, por no hablar de que resultará enormemente rentable.

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7. ASUS TUF F17 [El mejor portátil para juegos de ASUS con pantalla grande]

Especificaciones Detalles CPU Intel i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB Pantalla IPS de 17,3 pulgadas (QHD) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 90 Wh·h Peso 2,6 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB 4, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

ASUS TUF F17 Combina el diseño de calidad patentado de TUF con una pantalla QHD de 17,3 pulgadas y 240 Hz que ofrece una experiencia visual increíblemente envolvente, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes buscan un equilibrio entre diseño y funcionalidad. Soy fan de los productos de la marca TUF desde hace mucho tiempo por su impecable calidad de fabricación y su robustez, así que no me lo he pensado dos veces a la hora de incluir este modelo en la lista.

Por supuesto, este titán no estaría en mi lista si su fiabilidad y su pantalla más amplia fueran lo único que lo distinguiera. Cualquier portátil para juegos con un procesador Intel i7-13620H y una tarjeta RTX 4070 sería un producto digno de mención para cualquiera, por no hablar del extraordinario sistema de refrigeración con ventiladores Arc Flow de 84 aspas, del que también cuenta este increíble modelo.

Ventajas Contras ✅ Su pantalla QHD de 17,3 pulgadas permite disfrutar de una experiencia de juego más envolvente y de largas sesiones de visionado ✅ Excelente diseño y calidad de fabricación de la marca TUF ✅ Potente combinación de CPU y GPU ✅ Soluciones de refrigeración muy eficaces ✅ Buena variedad de opciones de almacenamiento y memoria RAM ✅ Conectividad de alta velocidad con Thunderbolt 4 ❌ Su chasis más grueso hace que sea un poco más difícil de transportar, aunque en realidad no pesa mucho más que otros portátiles para juegos de ASUS con pantallas más pequeñas

Veredicto final:Lo recomiendo encarecidamente ASUS TUF F17 para mis compañerosjuego inmersivo para un solo jugador ya seas un apasionado de los videojuegos o simplemente te guste relajarte y disfrutar de contenidos en una pantalla más grande. Su amplia pantalla con resolución QHD te resultará muy útil tanto si juegas, ves contenidos en streaming o trabajas en tareas que requieren tener varias ventanas abiertas a la vez.

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Cómo elegir un portátil para juegos de ASUS

Ahora que ya hemos repasado todos mis portátiles para juegos ASUS de gama alta en varias categorías, ¿qué pasa si quieres ser capaz de elegir tú mismo los mejores portátiles?

Para eso sirve precisamente esta sección: para informarte sobre los cinco factores principales que debes tener en cuenta antes de decidir en qué portátil ASUS vas a invertir. ¡Presta atención, y bien!

Componentes principales: CPU y GPU

Seguramente te habrás dado cuenta de que utilizo mucho la expresión «combinación de CPU y GPU». Bueno, eso es porque, al igual que ocurre con los componentes de los ordenadores de sobremesa, en los portátiles… procesador y tarjeta gráfica son los principales factores determinantes de su rendimiento real en juegos.

Puedes elegir las mejores opciones para el resto de componentes: memoria RAM, almacenamiento, pantalla… lo que se te ocurra. Sin un una potente CPU para juegos y la combinación de CPU y GPU con la que cuenta este modelo, tu portátil no podrá ejecutar ningún juego AAA con gráficos exigentes a una velocidad de fotogramas aceptable en un futuro próximo.

Comprobar la tarjeta gráfica de un ordenador portátil es la mejor forma de evaluar su potencial para los videojuegos. Las tarjetas de las series RTX 40 y 50 son ideales para un portátil para juegos de primera categoría, mientras que la serie RTX 30 cartas y menos siguen siendo una opción estupenda para los presupuestos ajustados.

ASUS rara vez utiliza GPU de AMD en sus portátiles para juegos, pero sigue contando con una selección bastante buena de estos modelos, sobre todo para equipos ligeros que utilizan gráficos integrados (por ejemplo, la serie de portátiles Radeon Advantage).

En cuanto a las CPU, cualquier modelo superior a un Intel Core i7o unAMD Ryzen 7 te vendrá muy bien, aunque cualquier opción inferior seguiría siendo válida siempre y cuando no suponga un cuello de botella para la GPU, algo que, de todos modos, rara vez ocurre en los portátiles para juegos.

La pantalla

Hay tres aspectos principales a los que debes prestar atención en lo que respecta a la pantalla de tu ordenador portátil: resolución, frecuencia de actualización y tamaño de la pantalla.

Resoluciones de pantalla para ordenadores portátiles Píxeles por ancho x alto 4K UHD (Ultra Alta Definición) 3840 x 2160 píxeles WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) 2560 x 1600 píxeles QHD (cuádruple alta definición) 2560 x 1440 píxeles FHD (alta definición completa) 1920 x 1080 píxeles

Como se puede ver en la tabla anterior, hay cuatro resoluciones distintas disponible para ordenadores portátiles. QHD es el estándar de referencia en el caso de los portátiles para juegos modernos de gama alta, mientras que los portátiles con pantallas FHD son más habituales y, por lo general, más económicos, lo que los convierte en una opción ideal para los jugadores con un presupuesto limitado.

Además, te recomendaría que te compraras un portátil con de al menos 144 Hz pantalla, sobre todo si te gusta juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante o cualquier otro juego competitivo en tiempo real.

En cuanto a lo físico tamaño de la pantalla, realmente depende de las preferencias personales. El tamaño de la pantalla de la mayoría de los portátiles para juegos suele oscilar entre de 38 a 41 centímetros, yo diría que 40 centímetros es la medida ideal.

Memoria RAM y almacenamiento

Aunque no son tan fundamentales como la CPU y la GPU en lo que respecta al rendimiento puro en los videojuegos, la memoria RAM y el almacenamiento de un portátil siguen siendo aspectos muy importantes a tener en cuenta.

Cualquier ordenador portátil con al menos 16 GB de memoria RAM DDR5 te resultará muy útil, tanto si juegas como si realizas tareas creativas. Algunos modelos económicos cuentan con memoria RAM DDR4, que sigue siendo adecuada para juegos exigentes, siempre y cuando no elijas una capacidad inferior a los 16 GB.

Almacenamiento en el caso de los ordenadores portátiles es más sencillo, ya que basta con utilizar SSD externos para juegos de gama alta para ampliar tu espacio de almacenamiento, sin olvidar que la mayoría de los portátiles ASUS también permiten actualizar el SSD interno sin necesidad de herramientas. Aun así, yo recomendaría comprar un portátil para juegos con al menos 512 GB de almacenamiento interno, lo cual me alegra decir que es una característica cada vez más habitual entre los los mejores portátiles para juegosen el mercado.

Por último, un recordatorio MUY IMPORTANTE: Comprueba siempre si la memoria RAM o el almacenamiento del portátil están soldados, ya que esto significa que ellos no se puede actualizar con componentes de recambio.

Sistema de refrigeración

A pesar de los avances en la tecnología de refrigeración, los portátiles para juegos suelen seguir calentándose muchísimo. Si quieres montar el mejor la mejor configuración para jugar En cuanto a tu ordenador portátil, lo que te recomendaría es que comprar una base de refrigeración de recambio para mantener tu equipo funcionando a temperaturas óptimas durante periodos de gran carga y evitar la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento.

Por supuesto, esto no quita que la mayoría de los portátiles para juegos modernos de ASUS ya cuenten con soluciones de refrigeración integradas realmente impresionantes. Los portátiles de las series ROG Strix y Strix Scar suelen contar con los mejores sistemas de refrigeración en comparación con cualquier otra serie de portátiles de ASUS, aunque los portátiles de la serie TUF tampoco se quedan muy atrás.

Conectividad

Si quieres jugar a algunos de los los mejores juegos para PC sin problemas, habiendo Una conexión wifi estable o una conexión Ethernet de alta velocidad y baja latencia sin duda ayuda – ambas incluidas dentro de las funciones de conectividad de tu ordenador portátil.

Por supuesto, la versión de wifi compatible y el puerto Ethernet de un portátil no son los únicos aspectos a los que te recomiendo prestar atención como jugador. Estos son algunos de los las mejores funciones de conectividad para portátiles para juegos:

Ethernet de 2,5 Gbps

WiFi 6E

Bluetooth 5.3/5.4 (para mejorar la conexión con periféricos inalámbricos)

Thunderbolt 4 (para una conexión versátil y de alta velocidad a bases de conexión y dispositivos externos)

HDMI 2.1 (para pantallas externas de alta resolución y alta frecuencia de actualización)

Aunque las tecnologías de conectividad de última generación, como Thunderbolt 5 y WiFi 7, están empezando a aparecer en algunos portátiles para juegos de gama alta (mención especial para el ASUS ROG Strix G16 2025), su adopción generalizada aún tardará algún tiempo en llegar.

Las tecnologías actuales como USB 3.2 Gen 2 y WiFi 6E, sin embargo, no quedarán obsoletos a corto plazo, lo que los convierte en opciones fiables para un portátil gaming moderno.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos de ASUS?

El mejor portátil para juegos de ASUS en general es el ASUS ROG STRIX G16 (2025), que cuenta con una increíble combinación de RTX 5070 Ti e Intel Core Ultra 9 275HX. Es bastante más barato que el ASUS ROG Strix Scar 18, que cuenta con componentes ligeramente mejores, lo que la convierte en la mejor opción para los jugadores que buscan un producto de gama alta excelente sin tener que gastar todo su presupuesto.

¿Son buenos los portátiles ASUS para jugar?

Sí, los portátiles de ASUS son excelentes para jugar. Los portátiles de ASUS de las series Strix y TUF, en particular, están diseñados específicamente para el gaming, y los modelos de gama alta son capaces de ejecutar juegos modernos que consumen muchos recursos con ajustes gráficos altos y un buen número de fotogramas por segundo.

¿A qué juegos se puede jugar en la ASUS ROG Ally?

Puedes jugar tanto a juegos casuales (por ejemplo, Stardew Valley, Hollow Knight, Minecraft) y juegos AAA con gráficos muy exigentes (por ejemplo, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Fallout 4) en elASUS ROG Ally.

¿Es el ASUS Vivobook adecuado para jugar?

No, lasASUS Vivobooks Por lo general, están pensados para un uso básico y cotidiano, y no están optimizados para ejecutar juegos exigentes como los portátiles de las series Strix o TUF. Sin embargo, algunos modelos pueden utilizarse para jugar a juegos de intensidad baja o moderada.