Les 7 meilleures tablettes pour Roblox en 2026

Trouver la meilleure tablette pour Roblox ne se résume pas simplement à choisir l'option la moins chère. Roblox fonctionne sur PlayStation, Xbox, Windows, Mac, Android et iPadOS, mais toutes les tablettes ne le gèrent pas de manière fluide. Il vous faut un processeur rapide, une carte graphique performante, suffisamment de mémoire vive et un espace de stockage suffisant pour les mises à jour régulières.

J’ai testé 7 tablettes pour évaluer leurs performances avec Roblox, en vérifiant la vitesse, la fluidité du jeu, les temps de chargement et l’autonomie de la batterie. Ce guide présente des options pour tous les budgets, y compris des modèles abordables pour les enfants et des tablettes hautes performances pour les joueurs assidus.

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Nos meilleurs choix de tablettes pour Roblox

Il existe de nombreuses tablettes capables de faire tourner Roblox, mais certaines se démarquent vraiment des autres. Nous les avons sélectionnées en fonction de la fluidité du jeu, de la vitesse de chargement, de la qualité graphique, de l’autonomie de la batterie et du rapport qualité-prix global.

Chacune d’entre elles a été testée pour vérifier sa capacité à gérer les dernières mises à jour de Roblox, même lors de moments intenses et riches en action. Que vous recherchiez une option économique ou un appareil haut de gamme, ces tablettes vous offriront une expérience Roblox ludique et sans ralentissements.

Lenovo Tab Plus – idéale si vous souhaitez jouer à Roblox, regarder des films, écouter de la musique en streaming ou passer d’une application à l’autre. Sérieusement, cette tablette excelle dans tant de domaines. De plus, la nouvelle version dispose de plus de mémoire et offre des vitesses plus élevées, ce qui rend Roblox encore plus fluide. Amazon Fire HD 10 (13e génération) – la meilleure tablette économique pour Roblox, désormais 25 % plus rapide que son prédécesseur. Des performances Roblox solides, une autonomie de 13 heures et un verre en aluminosilicate résistant en font un choix judicieux sans se ruiner. Apple iPad Mini (A17 Pro) – si vous voulez vous offrir une tablette haut de gamme, autant opter pour un iPad, surtout avec la puce A17 Pro.

Bien que celles-ci constituent la crème de la crème, il existe bien d’autres modèles que ceux présentés dans ces brèves descriptions !

Les 7 meilleures tablettes pour Roblox : avis

Ce classement des 7 meilleures tablettes pour Roblox repose sur plusieurs critères : le budget, les caractéristiques techniques, l’affichage et le son, ainsi que l’autonomie de la batterie.

Cela peut sembler assez évident, mais ce sont vraiment les seuls critères essentiels à prendre en compte pour choisir une tablette Roblox. Toutes ces tablettes offrent d’excellentes performances par rapport à leur prix, disposent de fonctionnalités audio et vidéo complètes et bénéficient d’une bonne autonomie. Il y en a pour tous les goûts, que vous recherchiez une tablette haut de gamme ou un modèle plus abordable.

1. Lenovo Tab Plus [Meilleure tablette globale pour Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur MediaTek Dimensity 9000 Système d'exploitation Android 12L ou version ultérieure Processeur graphique Mali-G57 MC2 Mémoire vive 8 Go Capacité de stockage 256 Go intégrés, extensible jusqu'à 1 To Capacité de la batterie 8 600 mAh Résolution 11,5 pouces / 2 000 x 1 200 Poids 1,43 lb / 0,65 kg

Commençons par les caractéristiques techniques. La Lenovo Tab Plus est l’une des meilleures tablettes pour Roblox, car elle offre d’excellentes fonctionnalités sans coûter trop cher. Elle est équipée d’un processeur MediaTek Dimensity 9000 conçu pour le jeu, ce qui lui permet de gérer des actions rapides et des graphismes détaillés sans ralentissement.

Grâce à ses 8 Go de RAM, la tablette peut exécuter simultanément de nombreuses applications et jeux sans ralentissement ni blocage, même pendant les moments de forte affluence sur Roblox. Les 256 Go de stockage vous offrent suffisamment d’espace pour enregistrer les mises à jour de Roblox et d’autres jeux, vous ne serez donc jamais à court d’espace.

Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez toujours ajouter une carte SD pour stocker facilement davantage de jeux et de fichiers. Toutes ces fonctionnalités se combinent pour vous offrir une expérience Roblox fluide et divertissante, que ce soit pour explorer, construire ou combattre.

Si cette tablette offre une expérience de jeu exceptionnelle, c’est surtout au niveau de l’audio et de l’affichage qu’elle se distingue véritablement. Les 8 haut-parleurs JBL produisent un son clair et riche qui rend les jeux et les vidéos encore plus immersifs. L’écran est lumineux et net, affichant des couleurs éclatantes qui donnent vie aux mondes de Roblox.

Tout cela s’accompagne d’une autonomie étonnamment longue, ce qui vous permet de jouer pendant des heures sans avoir à recharger l’appareil. De plus, le support intégré vous aide à incliner la tablette à un angle confortable pour jouer ou regarder des vidéos, et il compense également le poids supplémentaire des haut-parleurs, ce qui facilite sa prise en main ou son utilisation sur une table.

Avantages Inconvénients ✅ Des caractéristiques techniques bien équilibrées à un prix



raisonnable ✅ De superbes performances audio grâce à 8 haut-parleurs



JBL ✅ Une



très grande autonomie ✅ Un support intégré très pratique



✅ Des mises à jour de sécurité garanties jusqu’en 2028 ❌ Le renflement au niveau des haut-parleurs rend cet appareil un peu encombrant



















Verdict définitif : La Lenovo Tab Plus est une excellente tablette dans sa gamme de prix. Que ce soit pour jouer à Roblox, à d’autres jeux en ligne ou pour profiter de contenus multimédias, cette tablette ne vous décevra pas !

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2. Amazon Fire HD 10 (13e génération) [Meilleure tablette économique pour Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur MediaTek MT8186A (octa-core : 2x Cortex-A76 à 2,05 GHz, 6x Cortex-A55 à 2,0 GHz) Système d'exploitation Fire OS 8 Processeur graphique ARM Mali-G52 MC2 à 1 GHz Mémoire vive 3 Go Capacité de stockage 32/64 Go intégrés, extensible jusqu'à 1 To Capacité de la batterie ~6 500 mAh (13 heures d'autonomie) Résolution 10,1 pouces / 1 920 x 1 200 Poids 0,96 lb / 0,434 kg

L'Amazon Fire HD 10 (13e génération) est la meilleure tablette d'entrée de gamme pour Roblox : elle est 25 % plus rapide que son prédécesseur, et vous remarquerez la différence. Les temps de chargement sont plus courts et le gameplay reste stable, même dans les mondes les plus fréquentés. La puce MT8186A associe deux cœurs Cortex-A76 plus rapides à six cœurs A55 économes en énergie, ce qui lui confère un avantage significatif par rapport aux anciennes tablettes d'entrée de gamme pour une utilisation quotidienne dans les jeux.

Avec 3 Go de RAM, il gère Roblox sans problème pour la plupart des expériences. Il ne permettra pas d’utiliser les paramètres graphiques les plus élevés, mais pour les mondes Roblox occasionnels et de complexité moyenne, il s’en sort très bien. La capacité de stockage commence à 32 Go et peut être étendue jusqu’à 1 To via une carte microSD ; vous n’aurez donc pas à vous soucier de manquer d’espace.

L'écran Full HD de 10,1 pouces est suffisamment lumineux et net pour que Roblox s'affiche correctement, et grâce aux deux haut-parleurs stéréo dotés d'une prise jack 3,5 mm, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des écouteurs. Si vous recherchez la meilleure tablette pour Roblox avec un budget limité, sachez que le verre en aluminosilicate est également 2,7 fois plus résistant que celui des tablettes d'entrée de gamme de la génération précédente – un véritable atout pour un appareil qui risque d'encaisser quelques chocs.

Peut-on jouer à Roblox sur les tablettes Amazon Fire ?

Oui, mais il y a un hic. Les tablettes Fire fonctionnent sous Fire OS, et non sous Android standard ; le Google Play Store n’est donc pas préinstallé. Vous devrez l’installer manuellement ou utiliser une boutique tierce comme Aptoide pour obtenir Roblox. Une fois installé, le jeu fonctionne sans problème sur la Fire HD 10. Les temps de chargement peuvent être légèrement plus longs que sur les tablettes Android standard, mais le gameplay reste stable pour la plupart des expériences.

L’autonomie de 13 heures est vraiment excellente pour une tablette d’entrée de gamme, et son poids plume (moins de 1 lb) la rend facile à tenir pendant de longues sessions. Gardez simplement des attentes réalistes : il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme, et les jeux Roblox plus lourds ou plus complexes graphiquement fonctionneront mieux sur un modèle de gamme supérieure.

Avantages Inconvénients ✅ Très abordable



✅ 25 % plus rapide que la génération



précédente ✅ Autonomie



de 13 heures ✅ Écran



en verre d’aluminosilicate résistant ✅ Stockage extensible jusqu’à 1 To ❌ Les 3 Go de RAM limitent les jeux



les plus gourmands ❌ Google Play n’est pas préinstallé



❌ Publicités sur l’écran de verrouillage, sauf si elles sont désactivées



Verdict définitif : La Fire HD 10 de 13e génération est le meilleur choix économique pour Roblox. Grâce à sa puce plus rapide, à son autonomie prolongée et à sa conception robuste, c'est un achat judicieux pour les joueurs occasionnels qui ne souhaitent pas dépenser beaucoup.

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3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [Meilleure tablette portable pour Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur Processeur Apple hexacœur Système d'exploitation iPad OS 18 Carte graphique Carte graphique Apple à 5 cœurs Mémoire vive 8 Go Capacité de stockage 128/256/512 Go, selon le modèle Capacité de la batterie 5 078 mAh Résolution 8,3 pouces / 2 266 x 1 488 Poids 0,65 lb / 0,29 kg (légèrement plus pour les modèles Wi-Fi + Cellulaire)

Il n’est absolument pas surprenant que les iPad d’Apple soient parmi les références absolues, non seulement en matière de meilleures tablettes pour Roblox, mais aussi dans le domaine des tablettes haut de gamme.

L'iPad Mini, équipé de la puce A17 Pro, offre des performances exceptionnelles dans un format compact. Son processeur à 6 cœurs et son processeur graphique à 5 cœurs permettent de faire tourner sans problème la plupart des jeux mobiles, y compris les titres les plus exigeants. Vous pouvez ainsi profiter d'une fréquence d'images constante, sans ralentissements. Grâce à ses 8 Go de RAM, le multitâche, comme le passage d’un jeu à une application de chat, est rapide et réactif.

L'écran Liquid Retina de 8,3 pouces affiche des images époustouflantes et des couleurs vives, ce qui rend les jeux plus détaillés et immersifs. Les haut-parleurs stéréo situés à chaque coin offrent un son équilibré, ce qui permet d'entendre plus facilement les effets sonores et les dialogues du jeu sans avoir recours à des écouteurs. Apple a également intégré un logiciel visant à réduire le « jelly scrolling », ce qui contribue à fluidifier les scènes au mouvement rapide lors de la lecture de texte ou du défilement sur les cartes de jeu.

Sa petite taille le rend facile à transporter, ce qui vous permet d’emporter vos jeux partout, que ce soit pour une partie rapide dans un café ou une longue session en voyage. Malgré tout cela, l’iPad Mini A17 Pro d’Apple n’est ni encombrant ni lourd. Avec un poids de seulement 0,65 lb, cette tablette est l’un des meilleurs choix pour profiter de jeux puissants lors de vos déplacements.

Avantages Inconvénients ✅ Des caractéristiques



techniques incroyablement impressionnantes ✅ Petite, légère et très portable



✅ Excellente capacité



de stockage interne ✅ Écran Liquid Retina visuellement époustouflant avec réglages pour le « jelly scrolling



» ✅ Intègre l’Apple Intelligence ❌ Un peu surdimensionnée si vous comptez l’utiliser uniquement pour jouer à Roblox



















Verdict final : si vous recherchez un iPad haut de gamme pour le jeu, l’iPad Mini A17 d’Apple est un excellent choix. Sa puce A17 Pro permet de faire tourner sans à-coups même les jeux les plus exigeants, tandis que l’écran Liquid Retina de 8,3 pouces, associé à des haut-parleurs stéréo, offre des images nettes et un son cristallin.

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4. Tablette Google Pixel [La meilleure tablette en termes d'autonomie pour Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur Google Tensor G2 (octa-core : 2 x 2,85 GHz Cortex-X1, 2 x 2,35 GHz Cortex-A76, 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) Système d'exploitation Android 13 (mise à jour vers Android 16 possible) Processeur graphique Mali-G710 MP7 Mémoire vive 8 Go Capacité de stockage 128/256 Go, selon le modèle Capacité de la batterie 7 020 mAh (~27 Wh) Résolution 10,95 pouces / 2 560 x 1 600 Poids 1,09 lb / 0,493 kg

Google ne s'est pas contenté d'observer la croissance du marché mobile : l'entreprise s'y est lancée avec les smartphones Pixel, puis avec la tablette Google Pixel. Ce n’est pas un ordinateur portable de jeu ni un appareil aussi innovant que les iPad d’Apple, mais c’est un choix solide parmi les meilleures tablettes pour Roblox, pour jouer de manière occasionnelle et sur mobile, surtout si vous privilégiez une grande autonomie.

Équipé de la puce Tensor G2, de 8 Go de RAM et du processeur graphique Mali-G710 MP7, il permet à Roblox de tourner à un rythme constant de 50 à 60 images par seconde, même dans des mondes modérément exigeants. L'écran de 10,95 pouces (2560 x 1600) est net et lumineux, ce qui permet de profiter pleinement de tout, des mondes colorés de Roblox à YouTube, entre deux sessions.

L’autonomie de la batterie est l’une des principales raisons pour lesquelles cette tablette figure dans notre classement des meilleures tablettes pour Roblox. La batterie de 7 020 mAh offre jusqu’à 10 à 12 heures d’autonomie sur des titres peu gourmands comme Roblox, et environ 7 à 8 heures pour les jeux plus exigeants. Les paramètres de batterie adaptatifs de Google permettent d’en tirer le maximum, ce qui en fait l’appareil idéal pour de longues sessions de jeu sans avoir à chercher une prise.

La station d’accueil avec haut-parleurs et chargeur, vendue séparément, améliore considérablement la qualité audio, transformant la Pixel Tablet en un véritable centre multimédia lorsque vous ne jouez pas. Sans cette station, les haut-parleurs intégrés sont corrects, mais sans plus. La fréquence de rafraîchissement de l’écran est bloquée à 60 Hz, ce qui convient parfaitement à Roblox mais peut sembler lent si vous êtes habitué à des écrans avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée.

Équipée d’Android 13 dès sa sortie de l’emballage, avec une prise en charge des mises à jour jusqu’à Android 16 et 5 ans de mises à jour de sécurité, cette tablette restera performante et sécurisée pendant de nombreuses années.

Avantages Inconvénients ✅ Batterie



robuste et longue durée ✅ Espace de stockage



interne généreux ✅ Livrée avec Gemini



✅ Écran



net de 2560 x 1600 ✅ 5 ans de mises à jour de sécurité ❌ Taux



de rafraîchissement limité à 60 Hz ❌ Station d’accueil vendue séparément



❌ Plus lourde que certains modèles concurrents

Verdict définitif : Si votre budget vous le permet, la Google Pixel Tablet est la meilleure tablette pour jouer à Roblox pendant de longues sessions : une excellente autonomie, un écran net et une version Android épurée en font un choix très complet.

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5. Lenovo Idea Tab Pro [La meilleure tablette pour Roblox pour de longues sessions de jeu]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur MediaTek Dimensity 8300 (octa-core : 1x Cortex-A715 à 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 à 3,2 GHz, 4x Cortex-A510 à 2,0 GHz) Système d'exploitation Android 14 (évolutif vers Android 16) Processeur graphique ARM Mali-G615 MC6 Mémoire vive 8 Go de LPDDR5X Capacité de stockage 128 Go UFS 4.0, extensible jusqu'à 1 To Capacité de la batterie 10 200 mAh Résolution 12,7 pouces / 2 944 x 1 840 (3K) Poids 1,37 lb / 0,620 kg

Si vous recherchez la meilleure tablette pour Roblox afin de profiter de longues sessions de jeu sans interruption, la Lenovo Idea Tab Pro est une candidate sérieuse. Grâce à sa batterie de 10 200 mAh et à la recharge rapide de 45 W, vous pouvez jouer pendant des heures sans vous soucier du niveau de batterie – et lorsque vous devez la recharger, elle se recharge rapidement.

La puce MediaTek Dimensity 8300 constitue une amélioration par rapport à l’ancienne Dimensity 7050 qui équipait le modèle précédent ; elle est fabriquée selon un procédé de 4 nm et totalise plus de 1 400 000 points au test AnTuTu v10. Elle gère Roblox sans aucun problème et dispose également d’une marge de manœuvre suffisante pour des titres bien plus exigeants. Le GPU Mali-G615 MC6 assure une fluidité constante du taux de rafraîchissement, même dans les mondes Roblox les plus animés et riches en action, ce qui prouve qu’il est capable de gérer des jeux plus exigeants que Roblox.

L'écran 3K de 12,7 pouces à 144 Hz est l'un des plus nets et des plus fluides de cette liste : sa résolution de 2 944 x 1 840 pixels rend les mondes de Roblox nets et détaillés, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit un défilement et des mouvements d'une fluidité exceptionnelle. Les quatre haut-parleurs JBL Dolby Atmos complètent l’expérience multimédia avec un son véritablement impressionnant pour une tablette.

Google Gemini est intégré d’origine, et le Tab Pen Plus ainsi que l’étui Folio fournis apportent une réelle valeur ajoutée dès la sortie de l’emballage – aucun achat supplémentaire n’est nécessaire. Le Wi-Fi 6E garantit des sessions Roblox en ligne stables et rapides.

Seul bémol : avec ses 1,37 lb, c’est l’une des tablettes les plus lourdes de cette sélection ; son utilisation prolongée à la main peut donc s’avérer fatigante. Le fait de la caler à l’aide de l’étui Folio fourni résout en grande partie ce problème.

Avantages Inconvénients ✅ Batterie massive de 10 200 mAh avec recharge



rapide à 45 W ✅ Écran 3K à 144 Hz – l’écran le plus net de cette liste



✅ Dimensity 8300 – puissante puce



en 4 nm ✅ Stylet et étui-pochette inclus dans la boîte



✅ Quatre haut-parleurs JBL Dolby Atmos ❌ Plus lourde que la plupart des tablettes de cette liste



❌ Limite à 60 images par seconde pour certaines expériences Roblox

Verdict définitif : La Lenovo Idea Tab Pro est la meilleure tablette pour Roblox si vous êtes amateur de sessions marathon. Une batterie monstrueuse, un superbe écran 3K à 144 Hz et une puce performante en font l’un des choix les plus complets de cette liste.

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6. Samsung Galaxy Tab A9+ [Meilleure tablette de milieu de gamme pour Roblox]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur Octa-core (2 cœurs Kryo 660 Gold@2.2GHz, 6 cœurs Kryo 660 Silver@1.8GHz) Système d'exploitation Android 13 (mise à jour vers la version 14 possible), One UI 6.1 Processeur graphique Adreno 619 Mémoire vive 4 Go/8 Go Capacité de stockage 64 Go à 128 Go, extensible jusqu'à 1 To Capacité de la batterie 7 040 mAh Résolution 11 pouces / 1 920 x 1 200 Poids 1,32 lb / 0,6 kg

La Galaxy Tab A9+ se situe dans le segment milieu de gamme à prix abordable. Elle est plus puissante que les tablettes d'entrée de gamme bon marché, tout en restant très économique. Elle offre des performances fluides pour les tâches quotidiennes, le streaming et les jeux peu exigeants, sans pour autant afficher un prix élevé.

Malgré son prix relativement bas, cette tablette surpasse largement ses concurrentes de la même gamme. Les processeurs Kryo confèrent au Galaxy A9+ un avantage modeste mais perceptible dans les jeux, et le choix entre 4 et 8 Go de RAM est appréciable. Notez toutefois que certains utilisateurs ont signalé que la version à 4 Go est nettement plus lente que celle à 8 Go ; optez donc pour la version à 8 Go si vous souhaitez investir une seule fois dans une tablette.

Cette tablette est très performante pour les jeux, mais elle est également fantastique pour la lecture ou la consommation de contenus multimédias. Son écran est étonnamment éclatant : pas tout à fait au top, mais excellent pour une tablette de cette gamme de prix. Les quatre haut-parleurs Dolby Atmos complètent l’expérience multimédia avec un son riche et immersif, et enfin, les 128 Go d’espace de stockage vous permettent de remplir cette tablette d’une multitude de films, de musique et de livres à lire !

Avantages Inconvénients ✅ Des performances exceptionnelles pour son prix



✅ Un écran fantastique avec des graphismes



époustouflants ✅ Un son



très riche ✅ Disponible en versions



4/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage ✅ Possibilité d’étendre la capacité de stockage via une carte microSD ❌ L'écran pourrait être un peu petit pour les gamers

















invétérés

Verdict définitif : Que vous recherchiez une bonne tablette de jeu ou une tablette multimédia de qualité, la Galaxy Tab A9+ de Samsung est un fantastique appareil polyvalent.

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7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [Meilleure tablette adaptée aux enfants pour Roblox]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur Octa-core (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) Système d'exploitation Fire OS Carte graphique Non spécifié, mais probablement un Mali-G52 MP2 Mémoire vive 3 Go Capacité de stockage 32 Go intégrés, extensible jusqu'à 1 To Capacité de la batterie Non précisée, mais probablement 6 500 mAh Résolution 10,1 pouces / 1 920 x 1 200 Poids 1,45 lb / 0,66 kg

Enfin, nous arrivons à cette superbe tablette de jeu spécialement conçue pour les enfants. Si son nom vous semble familier, ce n’est pas une illusion : il s’agit pratiquement de la même tablette que l’Amazon Fire HD 10 de 13e génération, qui occupe la deuxième place de ce classement.

Cette tablette Amazon Fire est pratiquement identique à la Fire HD 10 : vous bénéficiez donc de la même vitesse et des mêmes performances fluides. Elle dispose de 32 Go de stockage pour les jeux, les vidéos et les applications scolaires, et vous pouvez augmenter cette capacité à l’aide d’une carte microSD. L’écran et les graphismes sont fluides et colorés, ce qui en fait un excellent outil tant pour l’apprentissage que pour le divertissement. De plus, elle devrait tenir le coup pendant de longs trajets sans tomber en panne de batterie.

Contrairement à la Fire HD 10, il s’agit toutefois d’une tablette de jeux spécialement conçue pour les enfants, et elle est donc dotée de quelques fonctionnalités supplémentaires importantes. La première d’entre elles est un étui élégant et résistant qui protège la tablette. Viennent ensuite les contrôles parentaux, qui permettent un suivi facile, même pour les parents peu familiarisés avec la technologie. Viennent ensuite les abonnements : par défaut, l’Amazon Fire HD 10 Kids est livrée avec un abonnement d’un an à Amazon Kids+, qui propose des jeux, des livres et des vidéos adaptés aux enfants. Dernier point, mais non des moindres, la garantie de remplacement intégral de deux ans, qui en dit long sur la confiance qu’Amazon accorde à cette tablette de jeux !

Avantages Inconvénients ✅ Tout aussi performante que l’Amazon Fire HD 10



d’origine ✅ Livrée avec un abonnement d’un an à Amazon Kids+



préinstallé ✅ Contrôle parental préinstallé



✅ Étui



de protection à la fois élégant et robuste ✅ Bénéficie d’une garantie de remplacement intégral de 2 ans ❌ Facile à confondre avec la version destinée aux 3-7 ans ; assurez-vous de choisir le bon modèle !





















Verdict définitif : si vous cherchez une tablette pour qu’un enfant puisse jouer à Roblox, la Fire HD 10 Kids Pro d’Amazon est clairement le choix idéal, tant pour les adultes que pour les enfants.

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Peut-on jouer à Roblox sur une tablette ? Explication de la configuration requise

Oui, la plupart des tablettes modernes peuvent faire tourner Roblox sans problème. En revanche, les tablettes plus anciennes ou d'entrée de gamme risquent de rencontrer des problèmes de performances si elles ne répondent pas à la configuration minimale requise.

Configuration requise :

Composant Exigence minimale Recommandé Processeur 1,6 GHz ou plus 2,0 GHz ou plus, octa-core Mémoire vive 1 Go 4 Go+ Espace de stockage 500 Mo à 1 Go (avec cache) Appareil de 32 Go, 64 Go+ idéal Système d'exploitation Android 8.0+ / iOS 13+ Android 13 ou version ultérieure / iOS 15 ou version ultérieure Carte graphique OpenGL ES 3.0 (Android) / Intégré GPU dédié aux jeux Internet 4 à 8 Mb/s Wi-Fi recommandé

Les tablettes Android doivent disposer d’Android 8.0 ou d’une version plus récente prenant en charge OpenGL ES 3.0. Les tablettes Fire fonctionnent mais nécessitent l’installation de Google Play Store. La plupart des tablettes commercialisées à partir de 2019 répondent à ces exigences.

Les tablettes iOS doivent disposer au minimum d’iOS 13 ou d’iPadOS 13. Les appareils compatibles incluent l’iPad Air 2, l’iPad mini 4, l’iPad (5e génération) et les modèles plus récents. Les modèles plus anciens , comme l’iPad 3 ou 4 , ne peuvent pas faire tourner Roblox.

Les tablettes équipées d’une puce Tegra 2 ou d’un processeur antérieur à ARMv7 ne peuvent absolument pas faire tourner Roblox. Les appareils disposant de moins de 2 Go de RAM subiront d’importants ralentissements ou planteront pendant le jeu ; vérifiez donc les caractéristiques techniques de votre tablette avant de télécharger l’application.

Guide d’achat d’une tablette pour Roblox

Même si la sélection de tablettes de jeu ci-dessus propose de nombreux excellents choix, vous souhaiterez peut-être effectuer vos propres recherches. Dans ce cas, voici ce que vous devez savoir pour trouver la meilleure tablette de jeu pour Roblox !

1. Performances du processeur et de la carte graphique

Qu'il s'agisse de Roblox, de jeux en ligne ou de jeux hors ligne gourmands en ressources, une bonne expérience de jeu nécessite à la fois un processeur et une carte graphique puissants.

Le processeur est le « cerveau » de la tablette qui traite les données. Les facteurs clés à prendre en compte sont le modèle de processeur (ARM Cortex, Snapdragon ou série Apple A/M), le nombre de cœurs (hexacœur, octacœur) et la fréquence d'horloge mesurée en gigahertz (GHz). Roblox nécessite au moins 1,6 GHz, une vitesse que la plupart des tablettes modernes atteignent facilement. Des fréquences d’horloge plus élevées offrent de meilleures performances, mais épuisent plus rapidement la batterie.

Le GPU gère le rendu graphique. Des GPU plus puissants offrent une expérience de jeu plus fluide avec moins de latence. Bien que Roblox ne soit pas très exigeant sur le plan graphique, un meilleur GPU est utile si vous prévoyez de jouer à d’autres jeux gourmands en ressources.

2. Écran

Viennent ensuite les aspects visuels. Deux éléments clés sont à prendre en compte ici : la taille de l’écran (et sa résolution) ainsi que le taux de rafraîchissement.

La taille de l’écran fait référence aux dimensions physiques de l’écran de la tablette, tandis que la résolution détermine la netteté des images affichées. Ce choix dépend entièrement de votre façon de jouer : les personnes ayant de grandes mains préféreront peut-être un écran plus grand (environ 10 pouces), tandis que les joueurs à la recherche d’une meilleure qualité d’affichage opteront pour des résolutions plus élevées, comme 1920×1200. Notez qu’une résolution plus élevée sollicitera davantage le GPU de la tablette.

Le taux de rafraîchissement correspond à la fréquence à laquelle l'écran se rafraîchit pour afficher ce qui se passe. Pour les jeux au rythme plus lent comme Roblox, une fréquence comprise entre 60 et 90 Hz devrait largement suffire.

3. Mémoire vive (RAM) et stockage

Si le processeur est le cerveau de la tablette, la mémoire vive (RAM) en est la mémoire à court terme. La quantité de mémoire vive dont dispose une tablette détermine sa capacité à conserver des tâches en mémoire, ce qui signifie que des jeux comme Roblox fonctionneront bien mieux et que la tablette pourra gérer plusieurs applications en multitâche de manière fluide. Roblox ne nécessite certes qu’1 Go de RAM, mais plus il y en a, mieux c’est.

L'espace de stockage se mesure également en Go. Il représente la quantité de données qu'un appareil peut stocker. Plus un appareil dispose d'espace de stockage, plus vous pouvez y stocker de données. Notez que l'espace de stockage n'a pas d'impact direct sur les performances !

De combien d’espace de stockage Roblox a-t-il besoin ?

Roblox est en soi un jeu léger. Le téléchargement initial est d’environ 220 à 240 Mo sur iOS et de 110 à 170 Mo sur Android ; il s’installe donc rapidement sur la plupart des tablettes.

Vous aurez besoin d’espace supplémentaire pour les mises à jour, le cache et les données de jeu. Prévoyez entre 500 Mo et 1 Go au total pour que Roblox puisse se mettre à jour sans problème et enregistrer vos parties sans avertissements liés à l’espace de stockage.

Pour les tablettes, 32 Go constituent le strict minimum, mais 64 Go ou plus sont nettement préférables. Cela vous laisse suffisamment d’espace pour Roblox, d’autres jeux, des applications et des fichiers multimédias sans avoir à gérer constamment votre espace de stockage.

4. Autonomie de la batterie et connectivité

L'autonomie de la batterie est un facteur important pour tout appareil mobile. Tenez compte à la fois de la capacité de la batterie (mesurée en milliampères-heure, ou mAh) et de la puissance du câble de recharge. Une capacité en mAh plus élevée signifie que la tablette peut stocker plus d'énergie – mais plus vous sollicitez la tablette, plus la batterie se déchargera rapidement.

Quant aux câbles, leur puissance détermine le flux d’énergie entre le chargeur et la tablette. Une puissance plus élevée est préférable, même si, bien sûr, cela coûte toujours plus cher. Je vous recommande également d’opter pour des chargeurs de la même marque que votre tablette.

La connectivité ne pose pratiquement aucun problème, car toutes les tablettes peuvent se connecter à la fois au Wi-Fi et au Bluetooth. De nombreuses tablettes peuvent également se connecter aux réseaux mobiles via une carte SIM ; si cela est important pour vous, vérifiez bien auprès du fabricant.

5. Audio

La plupart des tablettes sont équipées de haut-parleurs standard intégrés, ce qui vous garantit toujours un son pour les films et les jeux en ligne. Cependant, certaines tablettes, comme la Lenovo Tab Plus, vont encore plus loin avec leurs haut-parleurs qui, dans certains cas, peuvent presque rivaliser avec un système dédié.

Si vous recherchez une tablette dotée d’un son exceptionnel, vous devrez examiner attentivement le nombre, le type et les marques des haut-parleurs intégrés. N’oubliez pas que plus il y a de haut-parleurs, plus l’appareil est lourd et encombrant !

6. Portabilité et résistance

Enfin, il ne faut pas négliger les aspects liés à la portabilité et à la durabilité.

Plus une tablette est petite, plus elle est facile à transporter – mais plus son écran sera petit. Veillez à bien réfléchir à la taille et à la résolution d’écran qui vous conviennent !

La plupart des tablettes sont très résistantes, mais un accident est vite arrivé. Si vous craignez de faire tomber votre tablette, vous pouvez envisager d’acheter des étuis de protection pour ces appareils. Certains modèles, comme l’Amazon Fire HD 10 Kids Pro, sont également assortis d’une garantie ; vous pourriez donc vous renseigner à ce sujet également.

Mon avis général sur les meilleures tablettes pour Roblox

Le choix de la meilleure tablette pour Roblox dépend de votre budget, de l'autonomie de la batterie et de votre niveau d'engagement dans le jeu. Voici un bref récapitulatif :

Quel que soit votre budget ou votre style de jeu, vous trouverez dans cette liste une tablette qui vous permettra de profiter de vos sessions Roblox en toute fluidité et sans aucun ralentissement.

Foire aux questions