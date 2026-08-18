Les 5 meilleurs iPad pour jouer : une expérience de jeu sans limites en 2026

Vous n'aurez que l'embarras du choix parmi de nombreux modèles très performants pour trouver le meilleur iPad dédié au jeu, car Apple nous a proposé, au fil des ans, plusieurs appareils tactiles portables à la pointe de la technologie.

Conçus avec des composants ultra-puissants et de haute qualité, ces iPad modernes sont capables de tout faire, qu’il s’agisse de venir à bout de tâches de productivité ou de faire tourner des jeux aux graphismes exigeants.

En tant que joueur passionné et fan d’Apple ayant suivi de près les lancements de la marque au fil des ans – des produits phénoménaux aux plus décevants –, je me suis permis de sélectionner cinq des meilleurs iPad qui vous offriront la meilleure expérience de jeu parmi tous les autres appareils de leur catalogue.

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Nos meilleurs choix d’iPad pour le jeu

Voici les meilleurs choix de notre équipe en matière d’iPad pour le jeu, sélectionnés en fonction de divers critères, à savoir les caractéristiques techniques globales, le rapport qualité-prix et la taille de l’écran :

iPad Pro 11 pouces (M4) – l’iPad le plus complet de cette liste en termes de caractéristiques techniques. Il est capable de faire tourner des jeux haut de gamme, de retoucher des photos et de monter des vidéos en toute fluidité, et d’effectuer sans difficulté de nombreuses autres tâches liées à la productivité, grâce à son processeur puissant et à ses composants performants. iPad (10e génération) – un excellent choix pour les gamers au budget limité, qui vous permet de jouer à des jeux avec un nombre d’images par seconde élevé sur un superbe écran OLED sans vous ruiner. iPad Pro 13 pouces (M4) – offre des performances tout aussi impressionnantes que son homologue de 11 pouces en raison de leurs caractéristiques techniques similaires, tout en proposant un écran plus grand qui permet des sessions de jeu plus immersives.

Ces trois modèles sont de loin les options les plus exceptionnelles de la gamme d’iPad d’Apple qui devraient retenir en priorité votre attention. Ils excellent dans pratiquement tous les domaines qui comptent, ce qui en fait des achats incontournables pour tout joueur ou passionné d’Apple.

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Continuez à faire défiler la page, car je vais vous expliquer en détail pourquoi ces iPad sont considérés comme la crème de la crème pour le jeu vidéo, et vous présenter deux autres iPad fantastiques qui pourraient bien correspondre davantage à vos goûts.

Les meilleurs iPad pour les jeux : les cinq modèles à ne pas manquer

1. iPad Pro 11 pouces (M4) [Meilleur iPad toutes catégories confondues]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Puce Apple M4 Écran Écran Ultra Retina XDR de 11 pouces (Tandem OLED) Résolution maximale et fréquence de rafraîchissement 2 420 x 1 668 pixels à 264 ppi, 120 Hz Mémoire vive 8 Go / 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To Capacité de la batterie 31,9 Wh Couleurs disponibles Argent / Noir spatial Caméra avant 12 Mpx Caméra arrière 12 Mpx

L'iPad Pro 11 pouces (M4) s’impose 2026comme l'iPad le plus puissant et le plus polyvalent, avec des fonctionnalités logicielles de pointe qui renforcent son utilité au quotidien.

Performances

La puce M4 offre des vitesses de processeur jusqu’à 50 % plus rapides et des performances graphiques 4 fois supérieures à celles de la puce M2. Elle vous garantit ainsi des fréquences d’images plus fluides et des graphismes plus riches dans les jeux mobiles exigeants et les applications créatives. Mi-2025, iPadOS 26 a introduit un nouveau système de fenêtrage permettant de redimensionner librement les fenêtres d’applications, d’afficher une barre de menus et même de bénéficier de fonctionnalités multitâches similaires à celles de macOS. Il est ainsi beaucoup plus facile de jouer sur l’iPad tout en consultant des guides ou en discutant.

Évaluation du rapport qualité-prix

Bien que son prix se situe dans le haut de gamme, il justifie son coût par des performances durables. Les utilisateurs de longue date ne signalent aucun ralentissement, même après un an d’utilisation ! Les offres du Prime Day de l’été 2025 ont rendu certains modèles M4 plus accessibles et ont renforcé leur rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent la longévité et la vitesse.

Position sur le marché

Ce modèle surpasse largement les tablettes équipées de la puce M3, tant en termes de graphismes que de potentiel multitâche. Il est plus compact que son homologue de 13 pouces tout en conservant des performances de haut niveau. Si vous recherchez des capacités maximales dans un format pratique pour voyager, c’est le choix idéal. Les acheteurs soucieux de leur budget peuvent envisager des alternatives de milieu de gamme, mais ils passeront à côté de ce niveau de fiabilité.

Facilité d’utilisation

Dès sa sortie de l'emballage, la configuration est immédiate : connectez-vous, appairez vos accessoires et plongez-vous dans vos applications. L'écran OLED conserve toute sa vivacité même lors de longues sessions, et son poids reste raisonnable pour une utilisation en main. L'appairage avec l'Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard le transforme en un appareil hybride, à mi-chemin entre la tablette et l'ordinateur portable. Le multitâche sous iPadOS 26 est fluide et intuitif. Vous pouvez ainsi travailler et vous divertir en toute fluidité.

Why we chose it La puce M4 vous offre des performances de pointe pour les jeux et les activités créatives

iPadOS 26 apporte le multitâche en mode fenêtré, une barre de menus et un contrôle plus intelligent des applications

L’écran OLED et la conception légère allient portabilité et qualité d’affichage

Sa vitesse éprouvée sur le long terme et les nouvelles offres en font un choix durable

Verdict définitif : En 2026, l’iPad Pro 11 pouces (M4) reste le meilleur iPad polyvalent du marché. Il offre une fluidité et une puissance inégalées, et bénéficie des améliorations apportées par iPadOS 26 ainsi que d’une valeur à long terme renforcée. Cet iPad est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un appareil prêt pour l’avenir, tant pour le jeu que pour la productivité.

Que disent les utilisateurs ?

PixelPioneer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Still going strong after a year. iPadOS 26 really made multitasking feel like a mini workstation. No lag.

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Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Puce Apple A14 Bionic Écran Écran Liquid Retina de 10,9 pouces (IPS) Résolution maximale et taux de rafraîchissement 2 360 x 1 640 pixels à 264 ppi, 60 Hz Mémoire vive 4 Go Stockage 64 Go / 256 Go Capacité de la batterie 28,6 Wh Couleurs disponibles Bleu / Rose / Argent / Jaune Caméra avant 12 Mpx Appareil photo arrière 12 Mpx

L'iPad (10e génération) reste un choix judicieux et économique pour les jeux simples et les tâches quotidiennes.

Performances

La puce A14 Bionic offre de bonnes performances pour les jeux occasionnels, le streaming et le multitâche sous iPadOS 18. Elle n’est pas conçue pour les jeux à 120 Hz ni pour les applications créatives gourmandes en ressources, mais fonctionne de manière fiable pour les utilisations courantes.

Évaluation du rapport qualité-prix

Le prix annoncé a baissé début 2025. Un utilisateur a constaté un écart de 180 $ entre le prix d’achat et le prix après mise à jour, ce qui rend l’acquisition de ce modèle encore plus intéressante pour les acheteurs soucieux de leur budget. Cela en fait une solution de transition solide pour les nouveaux utilisateurs d’Apple ou ceux disposant d’un budget limité.

Position sur le marché

Elle surpasse de nombreuses tablettes Android d’entrée de gamme en termes de performances des applications et d’intégration dans l’écosystème. Elle reste toutefois en retrait par rapport aux modèles iPad Air et Pro, tant en termes de puissance que de fonctionnalités, mais elle comble un vide pour les personnes qui n’ont pas besoin de performances graphiques avancées ni de fonctionnalités liées au stylet.

Facilité d’utilisation

La configuration reste simple : il suffit de se connecter pour accéder à toutes les fonctionnalités en quelques minutes. L’écran de 10,9 pouces offre un affichage lumineux et net. Suffisamment légère pour être utilisée par les enfants et à la ferme, elle prend néanmoins en charge les fonctionnalités Apple telles que Touch ID et l’utilisation de l’appareil photo. Le nombre réduit d’améliorations en matière de multitâche dans iPadOS 18 limite la productivité, ce qui reste acceptable pour les utilisateurs occasionnels.

Why we chose it Un appareil abordable qui permet tout de même de profiter du streaming, des applications et de jeux peu gourmands en ressources

Les baisses de prix en 2025 ont amélioré son rapport qualité-prix pour les utilisateurs quotidiens

Une excellente porte d’entrée dans l’écosystème Apple sans nécessiter un investissement important

Verdict définitif : l’iPad de 10e génération s’impose comme le choix le plus intéressant en matière de tablette. Si vous recherchez des performances fiables, sans fioritures et à moindre coût, il reste le moyen le plus pratique de découvrir l’univers Apple.

Que disent les utilisateurs ?

BudgetBuddy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Purchased it for remote schooling and casual games, and it’s held up well. Solid pick for those on a budget.

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3. iPad Pro 13 pouces (M4) [Le meilleur iPad pour une expérience sur grand écran]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Chipset Apple M4 Écran Écran Ultra Retina XDR 13 pouces (OLED Tandem) Résolution maximale et fréquence de rafraîchissement 2 752 x 2 064 pixels à 264 ppi, 120 Hz Mémoire vive 8 Go / 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To Capacité de la batterie 38,99 Wh Couleurs disponibles Argent / Noir spatial Caméra avant 12 Mpx Appareil photo arrière 12 Mpx

L'iPad Pro 13 pouces (M4) établit la référence en matière d'expérience visuelle immersive grâce à son design épuré et à ses performances exceptionnelles.

Performances

D'un point de vue technique, ses performances peuvent être considérées comme équivalentes à celles de certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu du marché. La puce M4 offre des gains considérables en termes d'efficacité et de puissance. Ce modèle intègre une technologie OLED dynamique, le ray tracing, l'ombrage maillé et une fidélité graphique exceptionnelle. Plus léger et plus fin que les générations précédentes, il allie portabilité et performances.

Évaluation du rapport qualité-prix

Son coût élevé reste un frein. Cela dit, les professionnels de la création et les gamers invétérés à la recherche d’un appareil portable doté d’un grand écran le trouvent plus séduisant qu’une configuration « ordinateur portable + station d’accueil ». Des distinctions telles que le GQ Tech Award en 2025 ont clairement salué son design haut de gamme et ses performances.

Position sur le marché

Aucune autre tablette n’allie un écran d’une telle taille à une portabilité aussi légère. Elle surpasse les modèles d’iPad 11 pouces en termes d’immersion et laisse les tablettes d’entrée de gamme loin derrière sur le plan visuel. Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un format ultra-léger, l’iPad Air ou l’iPad Mini peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix en fonction des besoins.

Facilité d’utilisation

Bien qu’il s’agisse de la plus grande tablette de cette liste, elle pèse un peu moins de 580 grammes. Elle est suffisamment légère pour une utilisation prolongée sur un bureau ou sur les genoux. La dalle OLED offre un niveau de détail époustouflant dans les jeux et les contenus multimédias. Son format plus large facilite le travail avec plusieurs applications simultanées, même si l’utilisation d’une seule main devient plus difficile. L’autonomie de la batterie est excellente compte tenu de sa taille, ce qui permet de longues sessions de conception et de jeu.

Why we chose it Un écran OLED géant qui améliore la netteté et l'immersion

La puce M4 garantit des performances fiables, même en cas de charge prolongée

Son design élégant et ultrafin rend ce grand écran étonnamment portable

La reconnaissance du secteur confirme son statut haut de gamme

Verdict définitif : l’iPad Pro 13 pouces (M4) reste le choix incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience immersive lors de leurs déplacements2026. Son alliance entre la taille de l’écran et les performances surpasse aussi bien les ordinateurs portables que les tablettes de plus grande taille.

Que disent les utilisateurs ?

ScreenFiend ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Games and art really shine on this screen. Lightweight enough to carry easily but huge enough for notebook-level creativity.

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4. iPad Air 11 pouces avec puce M3 [Le meilleur rapport qualité-prix]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Puce Apple M3 Écran Écran Liquid Retina 11 pouces (IPS) Résolution maximale et fréquence de rafraîchissement 2 360 x 1 640 pixels à 264 ppi, 60 Hz Mémoire vive 8 Go Stockage 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Capacité de la batterie 28,93 Wh Couleurs disponibles Gris sidéral / Bleu / Violet / Starlight Caméra avant 12 Mpx Caméra arrière 12 Mpx

L’iPad Air 11 pouces (puce M3) mérite pleinement son titre de « Meilleur rapport qualité-prix » en 2026, alliant une vitesse impressionnante, une touche créative et l’une des mises à niveau de puce les plus récentes de la gamme Apple.

Performances

Grâce à son processeur à 8 cœurs et à son processeur graphique à 9 cœurs, la puce M3 augmente la vitesse graphique de près de 40 % par rapport à la puce M1 et améliore les performances multithread d’environ 35 %. Elle multiplie par plus de deux le potentiel créatif d’une tablette de milieu de gamme. Elle intègre également le ray tracing et le mesh shading accélérés par le matériel. Cela élève les graphismes à un niveau supérieur lors de l’utilisation d’applications comme Procreate ou pour jouer à des jeux avec des paramètres plus élevés.

Le multitâche est fluide et intuitif grâce à iPadOS 18 et aux fonctionnalités d’Apple Intelligence telles que la traduction en direct.

Évaluation du rapport qualité-prix

Lancé en mars 2025, l’iPad Air M3 est proposé à un prix de vente identique à celui de son prédécesseur. Pourtant, cet iPad offre des gains de performances qui surpassent ceux des anciens modèles d’iPad Air. Des promotions saisonnières (par exemple chez Walmart ou Amazon) ont déjà fait baisser son prix de 50 à 65 $. Pour tous ceux qui recherchent des fonctionnalités puissantes à un prix raisonnable, ce modèle est un excellent choix à tous les égards.

Position sur le marché

Bien qu’il n’égale pas l’iPad Pro M4 en termes de puissance brute ou de brillance de l’écran OLED, le M3 Air offre un équilibre entre rapport qualité-prix et performances inégalé dans son segment. Il est idéal pour les artistes, les étudiants, les professionnels et les joueurs occasionnels qui n’ont pas besoin de la puissance supplémentaire du modèle Pro. Si la portabilité et le rapport qualité-prix sont vos priorités, l’Air M3 se démarque nettement de l’ancienne série A et des iPad d’entrée de gamme.

Facilité d’utilisation

Vous pouvez le déballer, vous connecter, commencer à dessiner ou jouer en quelques minutes. L’écran Liquid Retina de 11 pouces offre des couleurs vives et une grande réactivité, le tout pour un poids inférieur à une livre. Sa légèreté est un atout pour une utilisation en main. Il prend en charge les fonctionnalités de survol de l’Apple Pencil et s’associe parfaitement au Magic Keyboard.

Le design et la durabilité semblent avoir été soigneusement pensés, grâce à l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et aux améliorations apportées par l’Apple Intelligence. Un mélange parfait alliant productivité et divertissement.

Why we chose it La puce M3 offre des gains de vitesse et de performances graphiques considérables pour le même prix que le M1 Air

Le ray tracing matériel et le mesh shading améliorent les performances des applications visuelles créatives

Récemment mise en promotion, ce qui en fait un choix de tablette au rapport qualité-prix exceptionnel

Idéale pour les créatifs, les étudiants et tous ceux qui recherchent la puissance sans le prix d’un modèle Pro

Verdict définitif : l’iPad Air 11 pouces (M3) s’impose 2026comme le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie. Grâce à une technologie de puce plus récente, des fonctionnalités d’IA intelligentes et des offres plus avantageuses, il répond avec aisance et élégance aux besoins en matière de productivité et de jeux.

Que disent les utilisateurs ?

CreativeCoder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Switched from an M1 Air and the M3 feels noticeably faster in Blender and games. Plus, those discounts made it feel like a steal.

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Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Puce A17 Pro Écran Écran Liquid Retina de 8,3 pouces (IPS) Résolution maximale et fréquence de rafraîchissement 2 266 x 1 488 pixels à 326 ppi, 60 Hz Mémoire vive 8 Go Stockage 128 Go / 256 Go / 512 Go Capacité de la batterie 19,3 Wh Couleurs disponibles Gris sidéral / Bleu / Violet / Starlight Caméra avant 12 Mpx Appareil photo arrière 12 Mpx

L'iPad Mini (A17 Pro) s’impose comme le « meilleur iPad portable » grâce2026 à des performances étonnamment élevées et à une praticité inégalée, le tout dans un boîtier compact.

Performances

Malgré sa petite taille, la puce A17 Pro offre des performances solides qui lui permettent de gérer sans peine les jeux gourmands en ressources graphiques et les tâches créatives, tout en restant économe en énergie. Associée au nouveau système de fenêtres d’iPadOS 26, elle donne un avant-goût du multitâche, même si les contraintes d’écran font que les fenêtres multiples peuvent paraître petites. Néanmoins, sa navigation axée sur le tactile en fait l’appareil idéal pour les tâches rapides et l’utilisation d’une seule main.

Évaluation du rapport qualité-prix

Bien qu’aucune nouvelle promotion n’ait encore été annoncée, sa combinaison de portabilité, de praticité, de puissance et de longévité (renforcée par les mises à jour logicielles régulières d’Apple jusqu’en 2025) en fait un investissement rentable.

Position sur le marché

Ce modèle est unique en son genre. Les iPad plus grands offrent davantage d’espace d’affichage ; les concurrents Android compacts ne peuvent rivaliser avec la puissance de l’A17 Pro ni avec le raffinement de l’écosystème iOS. Il est taillé sur mesure pour les gamers qui privilégient la facilité d’utilisation et la portabilité, même si cela implique de sacrifier un peu d’espace d’affichage.

Facilité d’utilisation

Vous pouvez lancer des jeux, des applications, travailler ou dessiner en quelques secondes. Il tient dans une main et fait office à la fois de carnet de croquis mobile et de télécommande pour les soirées cinéma en famille. Son petit écran limite certes l’expérience en mode Split View et le confort d’utilisation de l’interface, mais vous gagnez en autonomie et en facilité de transport. C’est le seul iPad qui se glisse régulièrement dans la poche d’une veste pour de nombreux utilisateurs.

Why we chose it Les performances haut de gamme de l'A17 Pro dans le plus petit format d'iPad

iPadOS 26 et prise en charge logicielle continue

Idéal pour les jeux sur appareil portable, les voyages et les flux de travail minimalistes

Un mélange unique de puissance, d’autonomie, de portabilité et du raffinement de l’interface utilisateur Apple

Verdict définitif : l’iPad Mini (A17 Pro) reste la tablette compacte incontournable. Il offre de la puissance là où vous en avez besoin, et de la simplicité là où vous n’en avez pas besoin. Cet iPad est le choix idéal pour ceux qui recherchent la portabilité sans compromettre les performances.

Que disent les utilisateurs ?

OnTheGoGamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I take this mini everywhere—flights, commutes, even on hikes. It runs everything I play at great FPS and fits in my jacket pocket.

★ Best Portable iPad iPad Mini (A17 Pro) Faites vos achats sur Amazon

Le meilleur iPad pour les gamers : que faut-il rechercher dans un iPad dédié au jeu ?

Tous les produits Apple ne sont pas conçus de la même manière. Certains iPad d’entrée de gamme sont destinés à gérer simplement les activités quotidiennes, les tâches créatives courantes et, tout au plus, à jouer à des jeux occasionnels, tandis que d’autres peuvent faire tout cela tout en prenant en charge sans difficulté de nombreux jeux, quels qu’ils soient.

Alors, comment distinguer précisément un iPad correct d’un iPad de jeu haut de gamme ? C’est simple. En matière de technologie, tout réside dans les caractéristiques techniques des composants.

Je vais donc vous présenter ici toutes les caractéristiques techniques à prendre en compte lors du choix d’un iPad, afin que vous en ayez vraiment pour votre argent en tant que joueur :

1. Processeur (puce)

Le processeur de votre iPad est le composant le plus important à prendre en compte, car il détermine la fluidité de vos jeux et la façon dont l’appareil gère d’autres tâches, comme le montage vidéo ou la navigation avec plusieurs applications ouvertes.

En ce qui concerne les appareils Apple en général, il existe deux types de processeurs mobiles (également appelés « puces » ou « chipsets ») que vous devez connaître :

Les puces Apple de la série A sont principalement conçues pour les appareils de petite taille tels que les iPhone, les iPad et les iPod Touch.

Les puces Apple de la série M sont généralement plus puissantes et équipent couramment les MacBook.

Comme vous pouvez le constater dans ma liste, certains iPad sont désormais équipés de puces de la série M, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux, avec des performances comparables à celles des MacBook haut de gamme.

Cela ne signifie pas pour autant que les iPad équipés de processeurs de la série A soient obsolètes : en plus de pouvoir encore faire tourner les jeux modernes sans problème, ils constituent d’excellentes options d’entrée et de milieu de gamme qui vous offriront un excellent rapport qualité-prix.

Pour toutes les tablettes de jeu en général (pas seulement les iPad), le meilleur processeur pour le jeu à l’heure actuelle est le chipset Apple M4, qui équipe l’iPad Pro 11 pouces (M4) et l’iPad Pro 13 pouces (M4) – que j’ai tous deux inclus dans ma liste. Cela devrait rester le cas jusqu’à la fin de l’année, date à laquelle la nouvelle génération de puces Apple sera commercialisée.

2. L'écran

L’intérêt des caractéristiques d’affichage telles que la taille de l’écran, la résolution maximale, le PPI (pixels par pouce) et le taux de rafraîchissement dépend principalement de vos préférences personnelles. Cela dit, personnellement, je recommanderais un iPad doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en particulier si vous êtes prêt à payer un supplément pour bénéficier d’un rendu visuel d’une fluidité exceptionnelle lorsque vous jouez ou regardez des vidéos.

En revanche, si vous vous inquiétez de la qualité d’image d’un iPad en raison de ses résolutions maximales et de son PPI, ne vous en faites pas. C’est un produit Apple, après tout. Les iPad modernes sont équipés d’écrans OLED ou IPS de haute qualité, qui offrent une fidélité visuelle exceptionnelle.

En ce qui concerne la taille de l'écran, je dirais que 11 pouces est le format idéal pour un iPad, mais là encore, tout dépend de vos préférences. Un iPad doté d’un écran de 8 pouces, par exemple, pourrait mieux convenir à ceux d’entre vous qui voyagent beaucoup, car il prend moins de place, sans compter qu’il est plus facile à tenir en main lors de longues sessions de jeu.

3. Mémoire vive (RAM) et stockage

La RAM est un autre élément crucial pour les iPad, comme c’est le cas pour tout autre appareil électronique. Votre RAM (c’est-à-dire la mémoire) influence les capacités multitâches de votre iPad. Plus vous disposez de RAM, plus vous pouvez exécuter d’applications simultanément sans ralentissement ni blocage.

Je vous recommande d’opter pour un iPad doté d’au moins 8 Go de RAM, afin de ne rencontrer que très rarement des problèmes lorsque vous jouez. Pour les iPad d’entrée de gamme, 4 Go de RAM devraient suffire, à condition de vous en tenir à des paramètres faibles à moyens pour les jeux les plus gourmands en mémoire.

En ce qui concerne le stockage de votre iPad, une mémoire interne de 64 Go devrait constituer le strict minimum, car les iPad ne sont pas équipés d’un emplacement dédié pour carte SD, ce qui limite leurs possibilités d’extension. Idéalement, votre iPad devrait disposer d’une mémoire interne de 128 Go, afin que vous disposiez d’un espace de stockage suffisant non seulement pour vos jeux, mais aussi pour vos photos, vos vidéos et vos autres applications non liées au jeu.

4. Autonomie de la batterie et connectivité

L'autonomie de la batterie détermine le temps pendant lequel vous pourrez jouer avant de devoir recharger l'appareil ; vous devez donc toujours prêter attention à cette caractéristique. La plupart des iPad sont généralement présentés comme offrant une autonomie d'au moins 10 heures, mais notez que cela ne tient généralement pas compte des longues sessions de jeu.

Le moyen le plus simple de savoir si un iPad dispose d’une batterie d’une grande autonomie est de vérifier sa capacité en Wh, qui correspond à la quantité totale d’énergie que sa batterie peut stocker. Par exemple, un iPad de 30 Wh sera presque toujours plus performant qu’un iPad de 19 Wh en termes d’autonomie, mais celle-ci peut également dépendre de facteurs tels que le type d’écran et la gestion thermique ; soyez donc vigilant.

En matière de connectivité, assurez-vous simplement que votre iPad soit compatible avec le Wi-Fi 6E et la 5G, car des caractéristiques techniques exceptionnelles ne serviront pas à grand-chose si vous jouez à un jeu en ligne avec une connexion Internet dont le débit est loin d’être idéal.

5. Audio et accessoires

Si vous souhaitez vraiment exploiter pleinement le potentiel de votre iPad en matière de jeux vidéo, je vous recommande vivement les modèles compatibles avec divers accessoires de jeu, tels que les manettes Bluetooth et les claviers Magic Keyboard. Après tout, jouer sur un écran tactile peut suffire, mais certains jeux, comme les FPS ou d’autres titres compétitifs, offrent une meilleure expérience avec des périphériques de jeu.

Dans le même ordre d’idées, je vous conseille également d’opter pour des iPad prenant en charge un son de haute qualité, afin de profiter d’une immersion accrue lorsque vous jouez, que ce soit avec le haut-parleur intégré ou avec vos AirPods. Cela ne devrait toutefois pas poser de problème, car presque tous les iPad prennent aujourd’hui en charge le codec audio sans perte d’Apple (ALAC), idéal pour un son haute fidélité.

6. Système d’exploitation et pérennité

Tous les iPad commercialisés après 2019 sont équipés d’iPadOS, un système d’exploitation aussi bien optimisé pour le jeu que pour toutes sortes d’activités de création de contenu. Apple est réputé pour ses mises à jour fréquentes et la prise en charge à long terme de ses systèmes d’exploitation ; vous êtes donc pratiquement assuré d’une pérennité si vous achetez un iPad équipé de ce système d’exploitation.

iPadOS propose également une vaste bibliothèque de jeux disponibles au téléchargement sur l’App Store, ainsi que d’autres fonctionnalités de jeu exceptionnelles, telles que le « Mode Jeu », qui améliore les performances de jeu, et Apple Arcade, un service d’abonnement exclusif à Apple où vous trouverez une multitude de jeux divertissants auxquels vous pourrez jouer, en ligne ou hors ligne.

Foire aux questions