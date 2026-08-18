Les 5 meilleurs PC gaming à moins de 500 $ en 2026 – Des machines performantes et abordables

Pas besoin d’un PC ultra-coûteux pour jouer ; en réalité, les meilleurs PC gaming à moins de 500 $ suffiront amplement à la plupart des joueurs.

Mais le problème avec les PC gaming « abordables », c’est qu’on peut très facilement se retrouver avec un système qui n’en vaut tout simplement pas la peine. Il peut être équipé d’un processeur non optimisé pour le jeu ou d’une carte graphique sous-dimensionnée, insuffisante pour faire tourner les jeux modernes.

Pour éviter cette situation regrettable, j’ai sélectionné pour vous les 5 meilleurs PC gaming à petit prix actuellement disponibles sur le marché. Croyez-moi, après des recherches approfondies comparant d’innombrables options d’ordinateurs gaming, ce sont ceux qui vous offriront le meilleur rapport qualité-prix.

Que vous soyez un joueur chevronné à la recherche d’une configuration plus abordable ou un novice dans l’univers des PC de jeu disposant d’un budget serré, j’ai ce qu’il vous faut pour bénéficier de performances de jeu correctes.

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Les 5 meilleurs PC gaming à moins de 500 $ – Puissance et performances à petit prix

1. MXZ R5 5600GT [Le meilleur choix global]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur AMD Ryzen 5 5600GT (6 cœurs/12 threads, jusqu'à 4,6 GHz) Carte graphique AMD Radeon Vega 7 (intégrée) Mémoire vive 16 Go de DDR4 Stockage SSD NVMe de 1 To Système d'exploitation Windows 11 Pro Carte graphique intégrée/discrete Intégrée Poids ~15 lb

Le MXZ R5 5600GT est mon choix personnel pour le meilleur PC gaming global grâce à son excellent compromis entre performances, capacité de stockage et rapport qualité-prix, le tout à un prix abordable. Il s'articule autour du processeur AMD Ryzen 5 5600GT, un processeur moderne à 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence boostée pouvant atteindre 4,6 GHz, associé à une généreuse mémoire vive DDR4 de 16 Go. Avec cette configuration, toutes vos activités sur PC sont réactives et fluides.

La carte graphique intégrée AMD Radeon RX Vega 7 du 5600GT constitue un véritable atout pour une configuration à petit budget. Bien qu’il s’agisse d’un GPU intégré plutôt que d’une carte graphique dédiée, la Vega 7 compte parmi les options intégrées les plus performantes du marché, vous permettant de faire tourner sans problème des titres e-sport et grand public populaires tels que Valorant, Fortnite, CS2, Rocket League et GTA V en 1080p avec des paramètres moyens. Pour les joueurs au budget serré, cela représente des performances considérables sans avoir besoin d’une carte graphique séparée.

C’est au niveau du stockage que le MXZ se démarque vraiment de la concurrence : un SSD NVMe de 1 To offre des temps de démarrage et de chargement rapides, ainsi que suffisamment d’espace pour une bibliothèque de jeux importante, alors que de nombreuses configurations à petit budget se limitent à 512 Go. Il est également livré avec Windows 11 Pro prêt à l’emploi, et la tour est équipée de ventilateurs RGB pour un look spécialement conçu pour les gamers.

C'est par son recours à une carte graphique intégrée que le MXZ R5 5600GT se positionne clairement dans le segment économique. Il gère bien les jeux e-sport et les titres grand public, mais il ne permettra pas de faire tourner à plein régime les jeux AAA modernes les plus exigeants, contrairement à une carte graphique dédiée. Toutefois, compte tenu de son prix, la combinaison d’un processeur moderne, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To en fait le choix le plus équilibré de cette liste.

Avantages Inconvénients ✅ Processeur Ryzen 5 5600GT moderne et 16 Go de RAM pour des performances



rapides et fluides ✅ SSD NVMe spacieux de 1 To pour une vaste bibliothèque



de jeux ✅ Carte graphique intégrée Vega 7 performante pour les jeux



e-sport en 1080p ✅ Livré avec Windows 11 Pro préinstallé



✅ Ventilateurs RGB pour un look gamer épuré ❌ Utilise une carte graphique intégrée, mais la Vega 7 figure parmi les meilleures de sa catégorie



❌ N’est pas conçu pour exploiter au maximum les titres AAA exigeants, bien qu’il soit idéal pour l’e-sport et les jeux grand public

Verdict définitif – Le MXZ R5 5600GT est le point d’entrée idéal pour les débutants en gaming sur PC qui recherchent un système complet et fiable, grâce à son processeur moderne, son stockage généreux et sa carte graphique intégrée performante, le tout à un excellent prix.

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2. abytespark AOV590 [La meilleure option économique]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur AMD Ryzen 5 5500 (6 cœurs/12 threads, jusqu'à 4,2 GHz) Carte graphique AMD Radeon RX 590 8 Go GDDR5 Mémoire vive 16 Go de DDR4 Stockage SSD NVMe de 512 Go Système d'exploitation Windows 11 Famille Carte graphique intégrée/discrete Discrete Poids ~15,4 lb

L 'abytespark AOV590 est mon choix pour la meilleure option économique, et il mérite cette place en intégrant une véritable carte graphique dédiée dans une configuration à moins de 500 $. Elle est équipée d’un AMD Ryzen 5 5500, un processeur à 6 cœurs et 12 threads avec des vitesses de boost pouvant atteindre 4,2 GHz, associé à 16 Go de mémoire vive DDR4, ce qui garantit une expérience multitâche et une réactivité au quotidien rapides et fiables.

Le point fort de cette configuration est la carte graphique dédiée AMD Radeon RX 590, dotée de 8 Go de mémoire vidéo GDDR5. Cela représente une véritable avancée par rapport aux cartes graphiques intégrées que l’on trouve dans la plupart des configurations économiques, et cela permet à l’AOV590 de faire tourner des titres populaires comme Fortnite, GTA V, Valorant, CS2, Apex Legends et même Elden Ring en 1080p avec plus de 60 FPS en paramètres moyens. Pour ce prix, c’est une puissance de jeu impressionnante.

Le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go, garantissant des temps de démarrage et de chargement rapides, et le système est livré avec Windows 11 Home prêt à l’emploi. L’ensemble comprend également un clavier gaming RGB, une souris et un tapis de souris, ainsi qu’un éclairage RGB du boîtier et quatre ventilateurs RGB, ce qui lui donne fière allure sur un bureau sans dépense supplémentaire.

C’est au niveau de l’architecture de la carte graphique RX 590, un peu dépassée, que l’AOV590 trahit ses origines « budget » : elle ne dispose pas des fonctionnalités modernes telles que le ray tracing et ne permettra pas de tirer le meilleur parti des derniers jeux AAA. Mais compte tenu de son prix, cette carte graphique dédiée offre des performances de jeu bien supérieures à celles de la plupart de ses concurrentes équipées d’un GPU intégré dans cette gamme de prix.

Avantages Inconvénients ✅ Carte graphique RX 590 8 Go dédiée pour une expérience de jeu



en 1080p à 60 images par seconde et plus ✅ Processeur Ryzen 5 5500 à 6 cœurs et 12 threads pour un multitâche



fluide ✅ SSD NVMe de 512 Go pour des chargements



rapides ✅ Livré avec Windows 11 Home, un clavier et une souris



RGB ✅ Quatre ventilateurs RGB et un éclairage du boîtier inclus ❌ Architecture de carte graphique plus ancienne sans ray tracing, mais excellent rapport qualité-prix



❌ Les 512 Go se remplissent rapidement avec les jeux modernes volumineux, mais l'extension de stockage est facile

Verdict définitif – L’abytespark AOV590 est le meilleur choix économique pour les gamers qui recherchent une véritable carte graphique dédiée sans dépasser les 500 $, offrant une expérience de jeu fiable en 1080p que les configurations à GPU intégré ne peuvent égaler.

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3. HP Victus 15L [Le meilleur choix pour les jeux compétitifs]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur AMD Ryzen 5 5600G (6 cœurs/12 threads, jusqu'à 4,4 GHz) Carte graphique AMD Radeon RX 6400 4 Go GDDR6 (carte graphique dédiée) Mémoire vive 8 Go DDR4-3200 Stockage SSD PCIe NVMe de 512 Go Système d'exploitation Windows 11 Famille Carte graphique intégrée/discrete Discrete Poids ~19,95 lb

Le HP Victus 15L est mon choix pour les joueurs compétitifs qui recherchent une marque reconnue et une qualité de fabrication fiable à un prix abordable. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600G, un processeur à 6 cœurs et 12 threads pouvant atteindre 4,4 GHz, qui vous offre la réactivité rapide et constante indispensable aux jeux compétitifs au rythme effréné.

Pour les jeux de tir compétitifs et les jeux d’e-sport, la carte graphique dédiée AMD Radeon RX 6400 avec 4 Go de GDDR6 permet d’atteindre des fréquences d’images élevées en 1080p dans des titres comme Valorant, CS2, Fortnite et Rocket League, où obtenir une fréquence d’images fluide et stable prime sur les graphismes ultra-réalistes. Comme il s’agit d’une carte moderne basée sur l’architecture RDNA 2, elle gère également les jeux actuels plus efficacement que les anciens GPU d’entrée de gamme que l’on trouve souvent à ce prix.

Le Victus est livré avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go pour des temps de chargement rapides et Windows 11 Home préinstallé, ainsi qu’un boîtier HP de conception récente doté d’un éclairage RGB sur le panneau avant, de neuf ports USB et du Wi-Fi 6 avec Bluetooth 5. En tant que véritable PC préassemblé HP, il bénéficie également d’une assistance technique officielle du fabricant, ce que la plupart des tours d’entrée de gamme sans marque ne peuvent pas offrir.

Le seul compromis évident concerne les 8 Go de RAM, ce qui est un peu juste pour les jeux2026. La bonne nouvelle, c’est que le Victus est facile à ouvrir, et passer à 16 Go constitue une mise à niveau simple et peu coûteuse qui améliore sensiblement les performances.

Avantages Inconvénients ✅ Carte graphique moderne RDNA 2 RX 6400 pour des jeux



compétitifs à haut FPS ✅ Processeur Ryzen 5 5600G rapide, avec une fréquence boostée



pouvant atteindre 4,4 GHz ✅ Marque HP de confiance avec une véritable assistance



du fabricant ✅ Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 intégrés



✅ Facile à ouvrir et à mettre à niveau ❌ Seulement 8 Go de RAM d’origine, mais mise à niveau simple et peu coûteuse vers 16



Go ❌ La RX 6400 est une carte d’entrée de gamme, mieux adaptée aux titres d’e-sport qu’aux jeux AAA exigeants

Verdict définitif – Le HP Victus 15L est le meilleur choix pour les joueurs compétitifs qui recherchent la fiabilité d’une marque reconnue et l’efficacité d’un GPU moderne pour obtenir des fréquences d’images élevées dans les jeux e-sport, avec une mise à niveau facile de la mémoire vive.

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4. suevery SUV9B1 [Le meilleur en termes de vitesse]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur AMD Ryzen 5 (6 cœurs, 3,6 GHz / jusqu’à 4,1 GHz en mode Boost) Carte graphique AMD Radeon RX 560 4 Go Mémoire vive 16 Go DDR4-3200 Stockage SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go Système d'exploitation Windows 11 Carte graphique intégrée/discrete Discrete Poids ~14 lb

Si vous recherchez des performances rapides et réactives au quotidien, le suevery SUV9B1 vaut le détour. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 à 6 cœurs avec une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence boostée à 4,1 GHz, soutenu par un généreux cache L3 de 32 Mo, ce qui permet aux applications, aux jeux et aux onglets de navigateur de se lancer rapidement et de rester réactifs.

C’est l’association de 16 Go de mémoire vive DDR4-3200 et d’un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go qui fait vraiment la différence en termes de vitesse. suevery estime que ce disque NVMe est jusqu’à 30 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel, ce qui se traduit par des démarrages quasi instantanés et des chargements rapides dans les jeux. Une carte graphique AMD Radeon RX 560 dédiée, dotée de 4 Go de mémoire vidéo, prend en charge les graphismes, permettant de faire tourner confortablement les titres d’e-sport et les anciens jeux préférés en 1080p.

La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6 intégré, qui offre une latence réduite et une connexion sans fil plus stable, tandis que la tour est équipée de ventilateurs RGB et d’un éclairage du châssis. Il s’agit d’une configuration épurée et réactive, idéale aussi bien pour le jeu occasionnel que pour la productivité.

La RX 560 étant la carte graphique la plus modeste de cette liste, cet ordinateur n’est pas destiné à faire tourner à plein régime les jeux AAA modernes les plus exigeants. Mais pour un système axé sur la vitesse et la réactivité dans l’utilisation quotidienne et avec des jeux moins gourmands, il tient parfaitement ses promesses.

Avantages Inconvénients ✅ SSD NVMe rapide pour un démarrage et des temps



de chargement quasi instantanés ✅ 16 Go de mémoire DDR4-3200 pour un multitâche



fluide ✅ Wi-Fi 6 pour une connexion sans fil



à faible latence ✅ Carte graphique RX 560 dédiée permettant de jouer aux jeux e-sport en 1080p



✅ Ventilateurs RGB et éclairage du boîtier inclus ❌ La RX 560 est une carte d’entrée de gamme, non conçue pour les jeux



AAA exigeants ❌ Vérifiez le système d’exploitation lors de l’achat, car certaines configurations Suevery sont livrées sans Windows préinstallé

Verdict définitif – Le suevery SUV9B1 est le meilleur choix pour les acheteurs en quête de rapidité qui recherchent des temps de démarrage rapides et des performances réactives au quotidien pour des jeux peu gourmands et des tâches de productivité.

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Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 cœurs/12 threads, jusqu'à 4,2 GHz) Carte graphique AMD Radeon Vega 7 (intégrée, 1 800 MHz) Mémoire vive 16 Go de DDR4 Stockage SSD NVMe de 512 Go Système d'exploitation Windows 11 Pro Carte graphique intégrée/discrete Intégrée Poids ~1,21 lb

La dernière option de la liste est un mini-PC, le PELADN WO4, qui constitue la solution la plus compacte de cette sélection pour jouer sans trop sacrifier les performances. L'ensemble du système mesure environ 5 x 5 x 2 pouces et ne pèse que 1,21 lb ; il se glisse donc facilement dans un sac ou se fixe à l'arrière d'un écran grâce au support VESA fourni.

Ne vous fiez pas à sa taille : le WO4 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H, un processeur de classe portable à 6 cœurs et 12 threads qui atteint une fréquence de 4,2 GHz et dispose de 16 Mo de cache L3. Associé à 16 Go de mémoire vive DDR4 et à un SSD NVMe de 512 Go, il gère sans problème le multitâche, les contenus multimédias et les jeux peu exigeants. La carte graphique intégrée Radeon Vega 7 ne rivalisera pas avec une carte dédiée, mais PELADN situe ses performances au niveau d’une GTX 1050, ce qui est suffisant pour les titres d’e-sport, les jeux indépendants et les anciens titres en 1080p avec des paramètres moyens.

La connectivité est un véritable atout compte tenu de sa taille : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, double port LAN (2,5 G + 1 000 M) et triple sortie vidéo 4K/60 Hz via HDMI, DisplayPort et USB-C. Il est livré avec Windows 11 Pro préinstallé, et le capot supérieur à fixation magnétique et à retrait rapide permet de mettre à niveau la mémoire vive et le stockage sans aucun outil.

Le compromis réside dans le GPU intégré, ce qui exclut les jeux AAA les plus exigeants. Mais pour un mini-PC capable de jouer, de diffuser en streaming et de fonctionner aussi bien tout en tenant dans la paume de la main, le WO4 surpasse largement ses capacités compte tenu de sa taille.

Avantages Inconvénients ✅ Ultra-compact et léger, tenant dans la paume de la main et compatible



avec les fixations VESA ✅ Processeur Ryzen 5 5600H



performant à 6 cœurs et 12 threads ✅ 16 Go de RAM et 512 Go de stockage NVMe pour ce format



✅ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, double port LAN et sortie



triple écran 4K ✅ Mises à niveau sans outil grâce au capot supérieur magnétique ❌ Carte graphique Vega 7 intégrée, non adaptée aux jeux



AAA exigeants ❌ Le processeur de type ordinateur portable privilégie l’efficacité et la compacité au détriment de la puissance de pointe

Verdict définitif – Si vous manquez d’espace sur votre bureau, le PELADN WO4 est un mini-PC fantastique pour le jeu occasionnel et l’e-sport, offrant une connectivité exceptionnelle et des mises à niveau faciles dans un boîtier de la taille d’une paume.

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Que faut-il prendre en compte avant d’acheter un PC gaming à moins de 500 $ ?

Cela dit, un PC gaming à moins de 500 $ présente malheureusement certaines limites évidentes, et il y a des éléments que vous devez connaître. Consultez notre analyse ci-dessous pour plus d’informations.

1. Performances

Carte graphique

Concrètement, vous ne pourrez pas faire tourner de jeux avec les paramètres « Ultra » sur un PC gaming à moins de 500 $ ; cependant, vos jeux préférés offriront tout de même des fréquences d'images jouables allant d'au moins 30 FPS à 60 FPS si vous utilisez des paramètres moyens ou bas.

Même si les jeux les plus récents n'offrent pas forcément une expérience de jeu idéale sur des PC gaming d'entrée de gamme, la plupart des titres e-sport, comme les FPS tactiques et les MOBA, fonctionneront très bien même sur du matériel d'entrée de gamme, certains permettant même des réglages graphiques élevés.

Les PC gaming d'entrée de gamme équipés d'une carte graphique dédiée sont mieux adaptés au jeu que ceux dotés d'une carte graphique intégrée. Ainsi, le matériel de votre PC utilise des composants distincts, ce qui améliore la fluidité et les performances.

Processeur

La bonne nouvelle, c’est que le choix du processeur pour le jeu n’a pas autant d’impact sur le fonctionnement des jeux que celui de la carte graphique. Toutefois, pour d’autres tâches (navigation sur Internet, utilisation d’autres logiciels), une mise à niveau du processeur reste importante.

En général, les processeurs de nouvelle génération offrent des fréquences d’horloge plus élevées et de meilleures performances ; tenez donc compte de la fréquence d’horloge totale (GHz) pour bénéficier de meilleures performances au quotidien.

Mémoire vive (RAM)

La mémoire vive (RAM) a un impact tant sur les performances au quotidien que sur les jeux vidéo. Plus vous disposez de mémoire vive, plus votre PC de jeu est capable de charger rapidement des éléments en arrière-plan. Cela influe également sur les temps de chargement dans les jeux et réduit les décalages ; il est donc toujours préférable d’avoir davantage de mémoire vive.

Des capacités de RAM plus élevées peuvent également améliorer la fréquence d'images en jeu ; si vous rencontrez des problèmes de fréquence d'images trop faible, une mise à niveau de la RAM peut donc vous aider à résoudre ce problème.

Stockage

Une capacité de stockage plus importante est idéale non seulement pour les jeux, mais aussi pour le reste de vos fichiers. Si possible, optez donc pour une capacité de stockage plus élevée afin de pouvoir télécharger et installer des jeux récents pouvant nécessiter plus de 100 Go d’espace.

Outre la capacité, le « type » de stockage est également important. On trouve généralement des disques durs (HDD) et des SSD, la principale différence étant que les SSD permettent un chargement plus rapide, notamment lors du chargement des jeux ou du démarrage du PC. Dans la mesure du possible, optez toujours pour des PC équipés de composants SSD pour le stockage.

2. Qualité visuelle et immersion

Résolutions inférieures

Les résolutions en jeu correspondent au nombre de pixels affichés à l'écran, ce qui permet d'obtenir une image plus nette et plus détaillée.

Le prix d'un PC de jeu d'entrée de gamme se répercute presque toujours sur la résolution maximale prise en charge par la plupart des jeux. C'est particulièrement vrai pour les titres AAA modernes, pour lesquels cela se traduirait par des paramètres de résolution et de graphismes compris entre moyens et faibles.

Dans la plupart des cas, nous estimons qu’un PC de bureau gaming d’entrée de gamme permettra d’utiliser des paramètres et des résolutions moyens, en fonction du jeu auquel vous jouez. Cela signifie généralement une résolution de 1080p, qui reste néanmoins très nette et claire.

Ray tracing limité et fonctionnalités graphiques avancées

Outre les résolutions, les PC de jeu d’entrée de gamme ne disposent pas non plus de fonctionnalités telles que le ray tracing. Le ray tracing est une technologie de pointe qui permet de reproduire plus fidèlement la lumière dans les jeux vidéo, en la faisant se comporter comme elle le ferait naturellement dans le monde réel. Cette fonctionnalité est généralement très gourmande en ressources et n’est disponible que sur les PC de jeu puissants.

Les PC de jeu d’entrée de gamme souffrent également d’un manque de fonctionnalités graphiques « avancées ». Par exemple, des fonctionnalités telles que le rendu en temps réel ou l’accélération par GPU sont disponibles sur les cartes graphiques haut de gamme, mais font souvent défaut sur les anciens GPU « d’entrée de gamme ».

3. Évolutivité et possibilité de mise à niveau

Possibilités d'évolution limitées

Un PC de jeu d'entrée de gamme préassemblé peut limiter les possibilités d'évolutivité, car vous êtes limité par la carte mère, les composants et le bloc d'alimentation, qui peuvent empêcher l'ajout de nouveaux composants.

Si votre PC gaming d'entrée de gamme est équipé d'un bloc d'alimentation de faible puissance, il se peut qu'il ne prenne pas en charge une carte graphique haut de gamme si vous décidez de le mettre à niveau ultérieurement.

Pour compenser leur prix, les PC d'entrée de gamme utilisent généralement des composants plus anciens, ce qui signifie qu'ils perdront plus rapidement la prise en charge logicielle et des pilotes que le matériel plus récent, rendant votre configuration obsolète plus tôt que prévu.

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