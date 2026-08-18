Les 7 meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $ en 2026

Si vous êtes à la recherche du meilleur PC gaming à moins de 1 000 $, vous avez de la chance ! Après avoir mené des recherches approfondies, passé au crible le marché à la recherche de produits pertinents et consulté mes amis gamers sur leurs expériences avec des PC gaming à petit prix, j’ai déniché certains des ordinateurs de bureau gaming offrant le meilleur rapport qualité-prix, que vous devriez envisager d’acheter sans tarder.

Ces PC gaming sont non seulement relativement bon marché, mais ils offrent également des performances puissantes, ce qui en fait des incontournables pour les gamers au budget serré qui recherchent des options abordables sans pour autant lésiner sur la qualité. J’ai moi-même une grande expérience en la matière, car je suis toujours à la recherche d’un PC doté d’excellentes caractéristiques techniques sans pour autant me ruiner. Cela peut s’avérer un véritable défi de nos jours, compte tenu de la pénurie actuelle de cartes graphiques.

Cela étant dit, j’ai répertorié ci-dessous sept des meilleurs PC de jeu que vous pouvez acheter pour moins de 1 000 $, vous permettant ainsi de profiter de la meilleure expérience de jeu à des prix plus abordables.

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Nos meilleurs choix de PC gaming à moins de 1 000 $

Voici les meilleurs choix de notre équipe parmi les PC gaming à moins de 1 000 $ qui offrent un excellent rapport qualité-prix en termes de dollars par FPS. Si vous pensez qu’il est impossible d’acheter un PC capable de faire tourner tous les titres AAA populaires de manière fluide tout en respectant votre budget, ces PC gaming pré-assemblés vont certainement vous prouver le contraire :

MSI Codex R2 – un ordinateur extrêmement complet, doté d’une combinaison monstrueuse de processeur Intel Core i5-14400F et de carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. NOVATECH Phantom 2.0 – l’un des PC de jeu pré-assemblés les plus abordables du marché, doté d’une combinaison respectable d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 et d’un processeur Intel Xeon i7, capable de faire tourner la plupart des jeux en toute fluidité en résolution FHD 1080p. CyberPowerPC Gamer Xtreme – le choix incontournable pour les gamers de compétition grâce à sa combinaison processeur Intel Core i5-13400F et carte graphique GeForce RTX 4060, capable de venir à bout de n’importe quel titre d’e-sport, ainsi qu’aux périphériques de jeu fournis avec l’ordinateur.

Vous voulez d’autres recommandations de PC à petit prix ? Pas de panique ! Je vous propose ci-dessous quatre autres prétendants au titre des meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $, chacun excellant dans différentes catégories et doté de caractéristiques uniques qui vont vous épater !

Les 7 meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $ pour les gamers

Après avoir passé au crible des dizaines d’options, j’ai sélectionné sept PC gaming d’exception qui m’ont vraiment impressionné : chacun offre des performances solides, des choix de conception judicieux et un excellent rapport qualité-prix pour moins de 1 000 $.

Alors, c’est parti !

1. MSI Codex R2 [Meilleur PC gaming global à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) Intel Core i5-14400F Carte graphique (GPU) GeForce RTX 4060 (8 Go de VRAM) Mémoire vive (RAM) 16 Go (2 x 8 DDR5) Stockage SSD m.2 NVMe de 1 To Bloc d'alimentation (PSU) 650 W Gold Périphériques inclus Clavier et souris Système d'exploitation Windows 11 Famille

Le MSI Codex R2 est un superbe PC gaming de milieu de gamme et l’un des meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $. D’après mes observations, ce PC est l’un des achats les plus rentables que vous puissiez faire en matière d’ordinateurs de bureau gaming pré-assemblés. Il intègre même l'une des meilleures cartes graphiques pour les configurations à petit budget – la NVIDIA GeForce RTX 4060 – associée à un puissant processeur Intel Core i5-14400F qui gère les jeux modernes avec brio.

En bref, c'est une machine extrêmement fiable, capable d'afficher des FPS époustouflants avec des paramètres élevés dans n'importe quel jeu, grâce à la combinaison phénoménale de son GPU et de son CPU. La combinaison ultra-rapide de 16 Go de DDR5 et d’un SSD m.2 de 1 To est également un atout appréciable, sachant qu’on cherche toujours à optimiser la vitesse de la mémoire vive et du stockage sur un PC gaming. Et n’oublions pas les extras : il est livré avec une souris et un clavier gaming MSI, parfaits pour ceux qui montent leur configuration à partir de zéro.

Si l’on tient compte des spécifications recommandées pour les jeux AAA les plus gourmands en ressources du moment, passer à 32 Go de RAM ou ajouter plusieurs To de stockage à cette machine ne sera pas nécessaire avant très longtemps, et encore moins remplacer sa carte graphique compatible RTX. Cela en fait également, à mon sens, l’une des options les plus sûres en matière de PC pré-assemblés à l’épreuve du temps. Petit plus pour le style et les performances : il dispose d’un éclairage RGB personnalisable avec changement de profil fluide, d’un refroidisseur d’air RGB robuste pour le processeur, de quatre ventilateurs de refroidissement pour la circulation de l’air, et d’un bloc d’alimentation Gold de 650 W qui garantit une excellente efficacité énergétique et un gaspillage de chaleur minimal.

Avantages Inconvénients ✅ Dispose de l’une des meilleures cartes graphiques pour les configurations à petit budget : la NVIDIA GeForce RTX 4060



✅ Est équipé d’un puissant processeur Intel Core i5-14400F et d’une mémoire



vive DDR5 ultra-rapide de 16 Go ✅ Il est équipé d’un bloc d’alimentation Gold de 650 W, ce qui garantit un fonctionnement efficace et une perte d’énergie sous forme de chaleur



réduite ✅ Il est livré avec une souris et un clavier



gaming MSI ✅ Il dispose d’un éclairage RGB personnalisable permettant de passer en toute fluidité



d’un profil d’éclairage à l’autre ✅ Il offre un refroidissement optimal grâce à son refroidisseur d’CPU RGB et à ses quatre ventilateurs de refroidissement du système ❌ Il est plus cher que tous les PC gaming présentés ici, mais son prix est largement compensé par la valeur qu’il offre





























Verdict définitif : Si je devais recommander un PC gaming pré-assemblé à petit prix par-dessus tous les autres, ce serait celui-ci – de loin le meilleur PC gaming à moins de 1 000 $ – tout simplement parce qu’il coche toutes les cases en termes de spécifications par rapport à son prix.

2. NOVATECH Phantom 2.0 [Meilleur PC gaming à petit prix à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) Intel Xeon i7 Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 Go de mémoire vidéo) Mémoire vive (RAM) 16 Go (2 x 8 DDR4-2666 MHz) Stockage SSD m.2 NVMe de 512 Go Bloc d'alimentation (PSU) 550 W Bronze Périphériques inclus Aucun Système d'exploitation Windows 11 Pro

Vous disposez d’un budget très serré ? Si c’est le cas, le NOVATECH Phantom 2.0 est fait pour vous. Non seulement il est équipé d’un excellent processeur Intel Xeon i7 capable de gérer sans problème toutes les tâches liées à la productivité ou les jeux gourmands en ressources processeur, mais il bénéficie également d’un solide soutien grâce à sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050.

La marque NOVATECH, en particulier, propose des PC gaming pré-assemblés de haute qualité, fabriqués aux États-Unis ; la qualité de fabrication sera donc le dernier de vos soucis si vous optez pour cette configuration. La gestion des câbles sera toujours impeccable, tout comme la configuration RGB. Il est également livré avec Windows 11 Pro préinstallé, ce qui vous permet d’être opérationnel dès le déballage, sans avoir à acheter ni à installer un système d’exploitation séparément.

En cas de problème, vous bénéficiez d’une garantie d’un an, ce qui vous apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire lors de votre achat. Dans les rares cas où votre PC présenterait des dysfonctionnements, la marque dispose également d’un service client très réactif, prêt à vous aider pour le dépannage et, si nécessaire, au remplacement du produit.

Le Phantom 2.0 n’est livré avec aucun périphérique, mais il est facile d’y remédier – d’autant plus qu’il existe aujourd’hui un large choix de souris de jeu abordables et de grande qualité.

Avantages Inconvénients ✅ C’est l’un des PC gaming pré-assemblés les moins chers du marché équipé d’une bonne carte



graphique dédiée ✅ Livré avec Windows 11 Pro



préinstallé ✅ Équipé d’un processeur Intel Xeon i7 capable de gérer sans difficulté



les tâches de productivité gourmandes en ressources CPU et les jeux ✅ Vous bénéficiez d’une garantie d’un an avec une équipe d’assistance Novatech dédiée à votre disposition



✅ Il est équipé de câbles tressés sur mesure et d’un éclairage RGB personnalisable ❌ Il n’est pas livré avec des accessoires tels qu’une souris ou un clavier, mais un rapide coup d’œil aux offres à petit prix suffira à résoudre ce problème.



























Verdict définitif : après d’innombrables heures de recherche pour trouver le PC préassemblé le moins cher et offrant le meilleur rapport qualité-prix, je peux affirmer sans hésiter que le NOVATECH Phantom 2.0 est l’un des meilleurs PC gaming à petit prix, voire le meilleur, que vous puissiez acheter.

3. CyberPowerPC Gamer Xtreme [Meilleur PC gaming pour les joueurs de compétition à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) Intel Core i5-13400F Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 Go de mémoire vidéo) Mémoire vive (RAM) 16 Go (2 x 8 DDR5) Stockage SSD PCIe Gen4 de 1 To Bloc d'alimentation (PSU) 600 W Périphériques inclus Clavier et souris Système d'exploitation Windows 11 Famille

Le CyberPowerPC Gamer Xtreme est le modèle le plus proche du MSI Codex R2 en termes de caractéristiques techniques, avec un processeur légèrement moins performant, mais il est proposé à un prix inférieur. Cela en dit long sur sa qualité de fabrication exceptionnelle.

Sous le capot, il est équipé d’un processeur Intel Core i5-13400F, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et de 16 Go de mémoire vive DDR5, ce qui lui confère toute la puissance nécessaire pour jouer en toute fluidité. Il est également livré avec une souris FPS et un clavier gaming de haute qualité, ce qui rend cet achat d’autant plus intéressant pour les joueurs compétitifs. De plus, si vous en avez assez des boîtiers dotés de façades en maille, les panneaux en verre de style « aquarium » de ce modèle sont bien plus adaptés pour mettre en valeur vos composants, ou si vous souhaitez simplement profiter davantage des jolis effets lumineux RGB lorsque votre PC est au repos.

Il inclut également une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre, ainsi qu’une assistance gratuite à vie, vous serez donc couvert bien au-delà de votre première partie. Dans l’ensemble, je considère ce PC pré-assemblé comme une bonne alternative au MSI Codex R2 si une légère perte de performances au niveau du processeur ne vous dérange pas. Il est compatible avec la réalité virtuelle (Oculus Rift et HTC Vive), sans compter qu’il est capable d’atteindre des fréquences d’images impressionnantes dans pratiquement tous les jeux compétitifs imaginables.

Avantages Inconvénients ✅ Équipé d’un puissant processeur Intel Core i5-13400F, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et de 16 Go de mémoire



DDR5 ✅ Livré avec une souris et un clavier



gaming gratuits ✅ Dispose d’un panneau latéral en verre trempé, vous permettant d’admirer l’intérieur de votre PC à tout



moment ✅ Bénéficie d’une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre, avec une assistance gratuite à vie ❌ Son prix avoisine les 1 000 $, mais vous en avez largement pour votre argent compte tenu de la qualité exceptionnelle de





















ses composants

Verdict définitif : le CyberPowerPC Gamer Xtreme devrait constituer un excellent choix pour les joueurs de compétition, grâce aux périphériques de jeu haut de gamme fournis avec l’ordinateur de bureau. Si le MSI Codex R2 dépasse légèrement votre budget, c’est sans aucun doute l’alternative que vous devriez envisager : il mérite largement sa place parmi les meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $.

4. iBUYPOWER Scale Orange [Meilleur PC gaming en termes de vitesse à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 Go de VRAM) Mémoire vive (RAM) 16 Go (2 x 8 DDR4-3200 MHz) Stockage SSD NVMe de 512 Go Bloc d'alimentation (PSU) 600 W Périphériques inclus Clavier et souris Système d'exploitation Windows 11 Famille

Fort de mon expérience personnelle avec des PC gaming « hybrides » équipés d’un processeur AMD et d’une carte graphique NVIDIA, je peux affirmer sans hésiter que l’iBUYPOWER Scale Orange dispose d’une excellente combinaison processeur/carte graphique, qui n’aura aucun mal à faire tourner n’importe quel jeu récent avec des paramètres « ultra ». Plus précisément, il est équipé d’un AMD Ryzen 7 5700 et d’une NVIDIA GeForce RTX 4060 – une configuration largement suffisante pour afficher des fréquences d’images élevées dans les derniers titres AAA.

Je suis également un grand fan du thème RGB axé sur la couleur orange, qui constitue un changement bienvenu par rapport à l’arc-en-ciel par défaut que l’on voit couramment sur les PC gaming. Mieux encore, il est livré avec un clavier et une souris gaming RGB gratuits, ce qui vous évite d’avoir à acheter ces périphériques séparément.

Sa façade en maille favorise la circulation de l’air et est très facile à nettoyer, tandis que le système de refroidissement est suffisamment efficace pour maintenir la température sous contrôle, même lors de longues sessions. De plus, il est livré avec un minimum de logiciels superflus et dispose de Windows 11 Home préinstallé, avec tous les pilotes installés et mis à jour – vous pouvez donc vous lancer directement dans le jeu sans configuration supplémentaire.

Avantages Inconvénients ✅ Dispose d’un éclairage RGB orange et d’un thème de boîtier assorti, ainsi que d’un panneau



latéral en verre trempé ✅ Intègre une combinaison AMD Ryzen 7 5700 et NVIDIA GeForce RTX 4060 capable d’atteindre facilement des fréquences d’images élevées dans n’importe quel jeu



✅ Livré avec un clavier et une souris



gaming RGB gratuits ✅ Dispose d’un système de refroidissement efficace et d’un panneau avant en maille facile à nettoyer



✅ Ne contient qu’un minimum de logiciels préinstallés indésirables et est livré avec Windows 11 Home préinstallé, tous les pilotes étant déjà installés et mis à jour ❌ Sa capacité de stockage de 512 Go pourrait être améliorée, mais vous pouvez toujours économiser pour ajouter ultérieurement



























de nombreux SSD ou disques durs secondaires

Verdict définitif : si vous recherchez un thème plus « harmonieux » pour votre éclairage RGB et la couleur de votre boîtier, ainsi qu’une machine ultra-rapide capable de faire tourner les jeux à des résolutions et des fréquences d’images plus élevées, alors l’iBUYPOWER Scale Orange est un sérieux prétendant au titre de meilleur PC gaming à moins de 1 000 $.

5. iBUYPOWER Trace 7 Mesh [Meilleur PC gaming évolutif à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 Go de mémoire vidéo) Mémoire vive (RAM) 16 Go (2 x 8 DDR4-3200 MHz) Stockage SSD NVMe de 1 To Bloc d'alimentation (PSU) 600 W Périphériques inclus Clavier et souris Système d'exploitation Windows 11 Famille Avancé

Si vous recherchez l'un des meilleurs PC gaming à moins de 1 000 $, l'iBUYPOWER Trace 7 Mesh est un excellent choix : il s'agit d'une alternative plus abordable à l’iBUYPOWER Scale Orange, facilement évolutive grâce à sa carte mère ATX haut de gamme. Imaginons qu’à un moment donné, la combinaison déjà impressionnante de la NVIDIA GeForce RTX 3050 et du processeur AMD Ryzen 7 5700 ne vous suffise plus. Dans ce cas, vous pourrez remplacer les composants de cette configuration sans aucun problème de compatibilité. Elle est livrée avec une souris et un clavier gaming RGB gratuits, ce qui constitue un excellent bonus si vous partez de zéro.

La configuration dispose également d’un éclairage RGB personnalisable et d’un boîtier noir élégant, ce qui lui confère un look épuré et moderne qui s’intègre à presque tous les environnements. Son système de refroidissement est efficace, et le panneau avant en maille favorise la circulation de l’air tout en étant très facile à nettoyer.

Certes, la mémoire vidéo de la carte graphique pourrait être un peu plus importante, mais elle offre tout de même suffisamment de puissance pour faire tourner sans problème bon nombre des derniers titres AAA.

Avantages Inconvénients ✅ Livré avec une souris et un clavier



gaming RGB gratuits ✅ Bénéficie d’une combinaison AMD Ryzen 7 5700 et NVIDIA GeForce RTX 3050 très solide, idéale pour le gaming



en 1080p ✅ Dispose d’un système de refroidissement efficace et d’un panneau avant en maille facile à nettoyer



✅ Comprend un éclairage RGB personnalisable et un boîtier noir élégant ❌ La mémoire vidéo (VRAM) de la carte graphique pourrait être un peu plus importante, mais elle offre tout de même suffisamment de puissance pour faire tourner certains des jeux



















AAA les plus récents

Verdict définitif : l’iBUYPOWER Trace 7 Mesh est un bon choix pour les passionnés de PC débutants qui n’ont aucune connaissance en matière d’assemblage de PC. Il est facilement évolutif et propose une combinaison carte graphique/processeur d’un bon rapport qualité-prix qui ne deviendra pas obsolète avant au moins quatre ans environ.

6. Skytech Archangel [Meilleur PC gaming pour la puissance et le multitâche à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) AMD Ryzen 5 5500 Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 Go de VRAM) Mémoire vive (RAM) 16 Go (8×2 DDR4-3200 MHz) Stockage SSD de 1 To Bloc d'alimentation (PSU) 650 W Gold Périphériques inclus Clavier et souris Système d'exploitation Windows 11 Famille

Le Skytech Archangel porte bien son nom, puisqu’il s’agit de loin de l’un des PC préassemblés les plus spectaculaires de cette liste – avec un boîtier blanc épuré orné de plusieurs LED RGB personnalisables. Mais ce n’est pas seulement son aspect extérieur qui impressionne : il est également équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5500 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, qui permettent de faire tourner les jeux à un nombre d’images par seconde respectable avec des paramètres de graphismes moyens à élevés. Il convient de noter que la carte ne dispose que de 6 Go de mémoire vidéo, ce qui pourrait constituer une légère limitation pour certains jeux AAA, mais elle reste néanmoins très performante pour une expérience de jeu fluide avec les titres modernes.

Ce qui distingue vraiment cette configuration, c’est son engagement en faveur de la qualité. Elle est assemblée aux États-Unis à partir de composants de marques de confiance uniquement, et se distingue par un excellent système de refroidissement par air qui permet à votre système de fonctionner à son rendement maximal. Elle est également équipée d’un bloc d’alimentation Gold de 650 W, ce qui signifie qu’elle fonctionne plus efficacement, génère moins de chaleur et économise de l’énergie – parfait pour les sessions de jeu qui s’éternisent.

Avantages Inconvénients ✅ Intègre une combinaison abordable mais néanmoins exceptionnelle : une NVIDIA GeForce RTX 3050 et un AMD Ryzen 5 5500.



✅ Dispose d’un boîtier blanc doté d’un éclairage RGB accrocheur qui ajoute une touche d’élégance à votre installation de jeu.



✅ Il se distingue par un excellent refroidissement par air.



✅ Il est assemblé aux États-Unis et n’utilise que des composants de marques réputées.



✅ Le bloc d’alimentation Gold de 650 W assure une alimentation efficace et contribue à réduire le gaspillage d’énergie et la chaleur ❌ Je ne suis pas vraiment fan de son manque de mémoire vidéo (VRAM), mais la RTX 3050 reste une carte très puissante, capable de faire tourner les jeux modernes en toute fluidité.





















Verdict définitif : d’après mon expérience des configurations en tour moyenne comme celle-ci, je recommande sans hésiter le Skytech Archangel à tous les gamers qui souhaitent s’éloigner des boîtiers d’ordinateur noirs habituels.

7. Beelink SER8 [Meilleur mini-PC gaming à moins de 1 000 $]

Caractéristiques techniques Détails Processeur (CPU) Ryzen 7 8745HS Carte graphique intégrée (iGPU) AMD Radeon 780m Mémoire (RAM) 32 Go (16 x 2 DDR5-5600 MHz) Stockage SSD m.2 PCIe Gen 4 de 1 To Bloc d'alimentation (PSU) Aucune Périphériques inclus Aucun Système d'exploitation Windows 11 Pro

Le Beelink SER8 est l’un des meilleurs mini-PC gaming du marché et constitue sans aucun doute un excellent choix si vous recherchez un petit PC à la fois portable et nécessitant peu d’entretien. Outre son iGPU AMD Radeon 780m étonnamment fiable, il dispose également d’une combinaison puissante de processeur et de mémoire vive qui rendra vos sessions de jeu d’une fluidité exceptionnelle.

Bien sûr, n’oublions pas ses impressionnantes 32 Go de mémoire vive DDR5, ce qui est plutôt rare sur les PC prêts à l’emploi qui ne coûtent pas une fortune. Avec cette petite bête, il est pratiquement impossible que votre jeu subisse des ralentissements ou se bloque à cause de problèmes de mémoire, sans parler de la navigation sur plusieurs onglets Chrome ou du multitâche avec différentes applications.

Avantages Inconvénients ✅ Bon marché et parfait pour les configurations minimalistes.



✅ Dispose d’une mémoire vive DDR5-5600 Hz ultra-rapide et de grande capacité (32 Go).



✅ Très portable grâce à sa petite taille, ce qui vous permet de jouer pratiquement partout.



✅ Équipé d’un puissant processeur Ryzen 7 8745HS avec carte graphique intégrée AMD Radeon 780m. ❌ Il ne dispose pas de carte graphique dédiée, mais son iGPU est suffisamment performant pour offrir une expérience de jeu agréable en 1080p.



















Verdict définitif : Il est rare de trouver de bons PC gaming à moins de 500 $ de nos jours, mais si l’absence de carte graphique dédiée ne vous dérange pas, le Beelink SER8 vous offrira une expérience de jeu plutôt solide à un prix très abordable.

Quelles caractéristiques techniques un PC de jeu doit-il posséder ?

Les exigences graphiques des jeux modernes augmentant chaque année, vous devriez toujours vérifier si le PC gaming que vous vous apprêtez à acheter est suffisamment puissant pour suivre le rythme, surtout si vous optez pour un modèle prêt à l'emploi plutôt que de monter vous-même votre PC gaming.

À ce propos, choisir le meilleur PC de jeu à moins de 1 000 $ devrait être assez simple si vous savez quels éléments prendre en compte en matière de composants matériels. Pour vous aider dans cette démarche, j’ai répertorié toutes les caractéristiques techniques qu’un PC de jeu devrait posséder, surtout si vous souhaitez bénéficier de performances élevées à un prix abordable.

1. Processeur (CPU)

Tout dépend de votre budget précis, mais le meilleur processeur pour un PC gaming à moins de 1 000 $ serait soit un processeur de la série Intel Core i5, soit un processeur de la série AMD Ryzen 5, au minimum. Les deux offrent un excellent équilibre entre performances et prix, ce qui les rend idéaux pour les configurations gaming de milieu de gamme. Vous pouvez opter pour un modèle légèrement moins performant à condition qu’il soit compatible avec vos autres composants, mais je vous déconseille de lésiner sur le processeur, car cela compromettrait la pérennité de votre PC de jeu.

Il faut également éviter une mauvaise combinaison processeur-carte graphique, car cela entraîne souvent ce qu’on appelle un « goulot d’étranglement ». Ce phénomène se produit lorsque la puissance de traitement de votre carte graphique est limitée par un processeur moins performant, ce qui affecte négativement ses performances dans les jeux et dans d’autres domaines.

Vérifiez toujours en ligne si votre processeur ne risque pas de constituer un goulot d'étranglement pour votre carte graphique ; mieux encore, consacrez une part importante de votre budget à votre processeur ou optez pour un PC préassemblé équipé d'un bon processeur, car cela vous laissera une grande marge de manœuvre pour de futures mises à niveau.

2. Carte graphique (GPU)

Le choix de votre carte graphique est sans conteste le plus important si vous souhaitez obtenir le meilleur PC de jeu que votre budget vous permet. Votre PC peut être équipé des composants les plus performants du marché, mais sans une bonne carte graphique pour les soutenir, il aura tout de même beaucoup de mal à faire tourner les jeux modernes, très gourmands en ressources graphiques.

Pour vous aider à choisir les meilleurs GPU pour votre PC gaming sur mesure ou pré-assemblé, j’ai répertorié ici les meilleures cartes graphiques à petit prix que vous pouvez vous procurer si votre budget est inférieur à 1 000 $ :

Meilleures cartes graphiques à petit prix VRAM Prix public conseillé Intel Arc A580 8 Go 179 $ Intel Arc B580 12 Go 249 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 Go 249 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go 299 AMD Radeon RX 7600XT 16 Go 329 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go 329 AMD Radeon RX 6600XT 8 Go 379

Notez que les prix de vente conseillés ne reflètent pas les prix réels des cartes graphiques, qui dépendent fortement de nombreux facteurs tels que la localisation, la disponibilité et la date de sortie. Néanmoins, toutes les cartes mentionnées ci-dessus figurent parmi les meilleures en termes de FPS par dollar, ce qui en fait des incontournables pour les PC gaming à la fois économiques et puissants.

3. Mémoire vive (RAM)

Équiper votre PC gaming de barrettes de RAM de qualité ne garantit pas seulement une expérience de jeu fluide, mais rend également votre PC adapté à une utilisation quotidienne courante ou à des activités liées à la productivité. Avec davantage de mémoire vive, votre PC gaming bénéficiera d’une réactivité accrue, de meilleures capacités multitâches et sera moins sujet aux ralentissements et aux plantages.

Pour jouer en toute fluidité, optez pour au moins 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz. Vérifiez toutefois que votre processeur et votre carte mère prennent en charge la DDR4, car les configurations plus récentes peuvent nécessiter de la DDR5 à la place. De plus, assurez-vous que votre mémoire vive est overclockée en sélectionnant les profils DOCP (cartes mères AMD) ou XMP (cartes mères Intel) dans votre BIOS afin d’optimiser ses performances de jeu.

4. Stockage

Il existe deux types de stockage principaux pour les PC :

Disques durs (HDD)

Disques SSD (Solid State Drive)

Pour les PC gaming à petit budget, je recommande d’opter pour un SSD NVMe d’au moins 512 Go. Après tout, 512 Go devraient suffire tant que vous ne stockez pas trop de jeux ou d’autres fichiers sur votre disque, mais 1 To devrait être le compromis idéal si vous êtes prêt à assumer le surcoût.

De plus, si vous souhaitez bénéficier des vitesses de chargement les plus rapides lorsque vous jouez à vos jeux préférés, pensez à opter pour un SSD offrant des vitesses de lecture et d'écriture d'au moins 1 200 Mo/s.

5. Bloc d’alimentation (PSU)

Pour choisir un bon bloc d’alimentation pour votre PC gaming, la première chose à faire est de vérifier la puissance requise par votre processeur et votre carte graphique. Pour la plupart des PC gaming à moins de 1 000 $, un bloc d’alimentation d’environ 600 W constitue le compromis idéal. Cependant, je vous recommande d’opter pour un bloc d’alimentation plus puissant si vous prévoyez de mettre à niveau votre carte graphique à l’avenir.

Il est généralement conseillé de s'en tenir à des marques de blocs d'alimentation reconnues telles que Seasonic, EVGA et Corsair, car des blocs d'alimentation peu fiables peuvent endommager vos composants. De plus, les blocs d'alimentation sont classés en fonction de leur rendement énergétique : Platine (le plus élevé), Or, Argent et Bronze (le plus faible). Si vous souhaitez réaliser des économies d’électricité à long terme, n’oubliez pas que plus le niveau d’efficacité de l’alimentation de votre PC de jeu est élevé, mieux c’est.

Vous pouvez garantir la longévité et la stabilité de votre système en choisissant un bloc d’alimentation haut de gamme pour PC gaming, capable de gérer facilement les fluctuations de tension. Ce composant essentiel est le cœur de votre configuration et protège vos composants électroniques coûteux contre les dommages tout en maintenant des niveaux de performances optimaux.

En résumé, choisir le meilleur PC gaming à moins de 1 000 $ ne consiste pas à trouver la configuration la plus tape-à-l'œil, mais à savoir ce qui compte vraiment sous le capot. Avec un processeur, une carte graphique, de la mémoire vive, un espace de stockage adaptés et un bloc d'alimentation fiable, vous pouvez vous offrir une configuration puissante sans dépasser votre budget. Gardez ces éléments essentiels à l'esprit, et vous obtiendrez une machine qui vous offrira une expérience de jeu fluide, des temps de chargement rapides et une marge de progression.

FAQ

Quel est le meilleur PC gaming à moins de 1 000 $ ?

Le meilleur PC gaming que vous pouvez acheter à moins de 1 000 $ est le MSI Codex R2. Il s’agit d’un PC de bureau de jeu très puissant équipé d’un processeur Intel Core i5-14400F, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et de 16 Go de mémoire vive DDR5 – une excellente combinaison qui vous permettra de jouer à tous les jeux les plus récents avec les paramètres au maximum.

Quelles sont les meilleures caractéristiques techniques pour un PC gaming pas cher ?

Si vous recherchez un PC de bureau gaming abordable et à la pointe de la technologie, capable de faire tourner les derniers jeux AAA avec une bonne résolution et un bon nombre d’images par seconde (FPS), il devrait idéalement être équipé au minimum d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 ou AMD Radeon RX 6600XT. Pour le processeur, optez pour un processeur AMD Ryzen de la série 5 ou un processeur Intel Core i5.

Est-ce que 1 000 $ suffisent pour un PC gaming ?

Oui, 1 000 $ suffisent largement pour vous procurer un PC gaming de milieu de gamme. Assurez-vous simplement d’en choisir un qui dispose d’une bonne combinaison processeur/carte graphique, car ces deux composants sont de loin les plus importants lors du choix d’un PC gaming performant.

Combien coûte un bon PC pour jouer ?

Si votre budget est limité, une fourchette de prix comprise entre 500 et 1 000 dollars devrait constituer un bon choix pour un PC de jeu en 1080p. Certains PC prêts à l'emploi avoisinant les 1 000 $ peuvent même faire tourner des jeux en 1440p avec une fréquence d'images respectable ; nous en avons d'ailleurs inclus quelques-uns dans la liste ci-dessus.

Peut-on utiliser un PC de jeu pour travailler ?

Oui, vous pouvez utiliser un PC de jeu pour le travail. Les meilleurs PC de jeu à moins de 1 000 $ peuvent facilement servir de station de travail de remplacement pour toutes sortes de créations de contenu, telles que le montage vidéo, le streaming et le développement de logiciels, grâce à leurs composants haut de gamme.