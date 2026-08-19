Les 20 meilleurs jeux de survie multijoueurs à découvrir en 2026

Si vous vous êtes déjà plongé dans certains des meilleurs jeux de survie multijoueurs, vous savez qu’ils ne se résument pas à de simples défis. Ce sont des aventures folles où chaque décision compte. J’ai passé des heures à récolter des ressources, à construire des bases et à essayer de ne pas me faire massacrer par des zombies ou d’autres joueurs.

Ce qui rend ces jeux si addictifs, c’est le mélange entre le travail d’équipe avec des amis, la tension permanente et la liberté d’explorer des univers immenses. Qu’il s’agisse de construire l’abri parfait, de se frayer un chemin à travers des terres hostiles ou simplement de survivre une nuit de plus, ces 20 jeux prouvent que la survie est difficile, mais bien plus amusante à plusieurs.

Notre sélection des meilleurs jeux de survie multijoueurs

Vous savez, ces jeux qui vous captivent dès le début et ne vous lâchent plus ? C’est exactement l’énergie que dégagent ces cinq titres. Ce sont des jeux multijoueurs qui respectent votre temps, vous poussent à donner le meilleur de vous-même et gardent le suspense (surtout quand vous jouez entre amis). J’ai testé de nombreux univers, mais ceux-ci se démarquent par la façon dont ils allient à la perfection la fabrication, l’aventure et le frisson de la survie :



Ark : Survival Evolved (2017) – Les dinosaures et la survie forment déjà un duo de choc, mais ajoutez-y la construction de bases et des tribus en ligne gigantesques, et vous obtenez le chaos à l’état pur, dans le bon sens du terme. Rust (2018) – Probablement le jeu le plus impitoyable de la liste. Vous partez de rien, vous vous battez pour trouver des ressources et vous espérez que les prochains joueurs que vous rencontrerez ne pilleront pas votre campement. C’est brutal, mais c’est justement pour ça que c’est une légende sur PC. Minecraft (2011) – Toujours imbattable en matière de créativité. Des sessions coopératives décontractées aux défis moddés, Minecraft est le terrain de jeu idéal pour construire, fabriquer et explorer ensemble.

Pas mal comme sélection de départ, n’est-ce pas ? Chacun de ces jeux offre une ambiance différente (dinosaures, zombies ou PvP brutal). Et croyez-moi, la liste complète regorge d’autres univers incontournables. Continuez à faire défiler, car les meilleurs jeux de survie multijoueurs ne s’arrêtent pas là.

Les 20 meilleurs jeux de survie multijoueurs – Construisez, combattez et survivez ensemble

Bon, voici la liste complète : vingt univers qui mêlent fabrication, combat et chaos total lorsque vous vous lancez avec des amis. Certains misent sur le réalisme, d’autres sur une créativité débridée, mais tous offrent des aventures multijoueurs inoubliables. Prêts à découvrir quels titres figurent dans ce classement ? Voici les meilleurs jeux de survie multijoueurs. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Ark : Survival Evolved [Meilleur jeu de survie multijoueur sur le thème des dinosaures]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, mobile Année de sortie 2017 Créateur(s) Studio Wildcard (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 500+ heures Note Metacritic 70

Se lancer dans *Ark : Survival Evolved*, c'est comme se réveiller au cœur d'un monde préhistorique où tout le monde veut votre mort (ou veut vous dévorer). Vous commencez presque nu sur une plage, vous démenant pour ramasser du bois, des pierres et des baies tandis que des raptors tournent au-dessus de votre tête. Dès que vous apprivoisez votre premier dinosaure ou que vous construisez votre première base fortifiée avec des amis, le jeu prend tout son sens.

Le principe de base est simple mais addictif : récolter des ressources, fabriquer de l’équipement, construire, puis se mesurer à la fois à l’environnement et aux autres joueurs. L’île est immense, peuplée de biomes allant des jungles luxuriantes aux montagnes enneigées, chacun regorgeant de dangers, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux en monde ouvert.

Pro tip Dans certains des meilleurs jeux de survie comme Ark, le travail d’équipe fait toute la différence ; rejoignez donc rapidement une tribu pour partager vos ressources, accélérer votre progression et survivre ensemble aux attaques de dinosaures.

Un instant, vous chassez pour vous nourrir, l’instant d’après, vous courez pour sauver votre peau face à un T-Rex. C’est cette imprévisibilité constante qui fait de ce titre une aventure multijoueur si mémorable.

Et honnêtement, c’est au sein d’une tribu qu’il révèle tout son potentiel. Jouer en solo est possible, mais la progression est extrêmement difficile. Avec un groupe en mode coop, vous pouvez vous répartir les tâches, mener des raids sur les bases ennemies ou simplement vous amuser à chevaucher des dinosaures géants.

J’ai vu des joueurs créer des villes entières en ligne, avec des défenses, des clôtures et même des armées dressées. Les mods apportent également une variété incroyable, allant de la technologie futuriste à de nouvelles cartes, ce qui permet au jeu de rester captivant plusieurs années après sa sortie.

Verdict définitif : si vous recherchez un jeu de survie multijoueur qui vous plonge dans un monde imprévisible peuplé de dinosaures, où l'on fabrique des objets et où l'on mène des combats brutaux, celui-ci est sans hésitation un jeu à ne pas manquer. C'est chaotique, c'est déjanté, mais avec les bons amis, c'est inoubliable.

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2. Rust [Meilleur jeu de survie multijoueur PvP hardcore]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One Année de sortie 2018 (version complète) Créateur(s) Facepunch Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Note Metacritic 69

Rust vous plonge dans un monde où vous ne disposez que d’un caillou et d’une torche. Pas de tutoriels, pas d’aide. Juste une lutte pour survivre face à la faim, au froid et, surtout, aux autres joueurs. C’est là toute la magie et la folie de Rust : la plus grande menace n’est jamais l’environnement, mais le type qui se faufile derrière vous.

À la base, Rust consiste à récolter des ressources et à construire une base, mais la particularité du jeu, c’est que rien n’est à l’abri. Chaque structure que vous érigez peut être (et sera probablement) pillée. Vous passerez des heures à construire des défenses, à poser des pièges et à renforcer vos murs, pour vous réveiller le lendemain et découvrir que tout a disparu. C’est dur, mais c’est ce qui rend les victoires si gratifiantes.

Pro tip Si vous débutez, ne vous précipitez pas pour construire une immense base dès le départ. Commencez petit, restez discret et cachez votre butin à plusieurs endroits. Dans Rust, mieux vaut être discret que tape-à-l’œil (les grandes bases sont pratiquement des invitations au pillage).

Les graphismes sont bruts et réalistes, avec des forêts, des déserts et des montagnes enneigées qui vous servent de champ de bataille. Vous pouvez passer une heure à ramasser tranquillement du bois et de la pierre, puis, sorti de nulle part, une escouade de joueurs vous tend une embuscade pour s’emparer de votre butin. C’est cette imprévisibilité qui fait de Rust une aventure de survie multijoueur aussi déjantée. Et la communauté ? Le chaos à l’état pur. Certains serveurs regorgent d’équipes coopératives amicales formant des villages, tandis que d’autres sont des Warzones où la confiance ne vaut rien.

Verdict définitif : Rust est l’un des meilleurs jeux multijoueurs si vous recherchez la tension, la trahison et le frisson de devoir vous battre contre les autres pour chaque bout d’équipement. C’est un jeu impitoyable, mais si vous avez le cran (et peut-être une équipe solide), aucun autre jeu ne vous donnera autant l’impression d’être en pleine action.

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3. Minecraft [Meilleur jeu de survie multijoueur créatif]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, mobile Année de sortie 2011 Créateur(s) Mojang Studios (développeur), Xbox Game Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu Des heures et des heures Note Metacritic 93

Minecraft fait partie de ces titres qui n’ont pas besoin d’être présentés. C’est le jeu d’aventure et de survie en monde ouvert qui a marqué toute une génération de joueurs. Vous apparaissez dans un monde cubique avec pour seules ressources vos mains, et à partir de là, tout dépend de ce que vous êtes capable de créer. Coupez du bois, extrayez de la pierre, fabriquez des outils, et soudain, vous vous retrouvez à construire un château ou à explorer des grottes pleines de dangers.

Ce qui vous rend accro, c’est la liberté. Vous pouvez y jouer en mode « construction décontractée », passer des heures à récolter des ressources et à décorer un village douillet, ou bien augmenter la difficulté et voir combien de temps vous tiendrez face aux creepers et aux squelettes. La beauté du jeu réside dans le fait que Minecraft s’adapte à votre humeur : il peut être relaxant, tendu ou carrément chaotique.

Pro tip Dans les jeux de survie comme Minecraft, il est crucial de passer la première nuit. Fabriquez rapidement des outils, construisez un abri et éclairez-le pour éloigner les créatures.

Et n’oublions pas les mods. Ils transforment Minecraft en une multitude de jeux presque infinie, allant d’immenses aventures RPG à des paysages de science-fiction qui donnent l’impression d’être une véritable suite. Ajoutez à cela le fait qu’il soit entièrement en ligne avec un mode coop facile à utiliser, et vous obtenez un titre dont on ne se lasse pratiquement jamais. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis connecté à un serveur de survie avec une équipe d’amis et où j’ai fini par veiller bien trop tard. Toutes ces fonctionnalités font de Minecraft l’un des meilleurs jeux gratuits avec cross-play dont vous pouvez profiter.



Verdict définitif : Minecraft est l’aventure de survie multijoueur par excellence. Qu’il s’agisse de créer des constructions épiques, de combattre des créatures ou simplement de passer du bon temps dans un monde infini avec des amis, c’est toujours l’un des meilleurs endroits où jouer.

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4. DayZ [Meilleur jeu de survie multijoueur réaliste]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 (sortie complète) Créateur(s) Bohemia Interactive (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 200+ heures Note Metacritic 61

DayZ n’est pas le genre de jeu de survie dans lequel on se lance à la légère ; c’est une expérience qui exige de la patience et du courage. Vous vous réveillez dans un immense monde post-apocalyptique, affamé, malade et totalement désarmé. À partir de là, c’est à vous de dénicher de la nourriture, de chasser des animaux, de soigner vos blessures et d’éviter de vous faire abattre à vue.

Le rythme est lent mais réfléchi, et c’est ce qui fait tout l’intérêt du jeu. Chaque pas ressemble à une aventure, car la mort est définitive et recommencer à zéro est une épreuve brutale. Les environnements sont sinistres mais détaillés : des villages abandonnés, des forêts denses et des villes en ruines que vous explorerez avec prudence tout en restant à l’affût des menaces.

Pro tip Ne faites pas confiance trop vite aux inconnus. Dans DayZ, même un « bonjour » amical peut se transformer en balle dans la nuque. Privilégiez le mode coop avec des personnes que vous connaissez vraiment, et vous tiendrez bien plus longtemps.

Je vais être honnête : vous passez la majeure partie de votre temps à prendre des décisions difficiles. Allez-vous prendre le risque de vous rendre en ville pour vous ravitailler, tout en sachant que quelqu’un pourrait y avoir installé son campement ? Ou préférez-vous rester dans les bois, en vivant de ce que vous parvenez à fabriquer ? C’est cette tension permanente qui confère à DayZ son atmosphère unique, mêlant terreur et excitation.

Verdict définitif : si vous recherchez une expérience de survie réaliste qui s'apparente davantage à une simulation qu'à un jeu classique, DayZ reste inégalé. Survivre ici n'est pas facile, mais lorsque vous et votre équipe parvenez enfin à passer la nuit, c'est une sensation incroyable.

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5. Valheim [Meilleur jeu de survie multijoueur sur le thème des Vikings]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 (sortie en accès anticipé) Créateur(s) Iron Gate Studio (développeur), Coffee Stain Publishing (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 200+ heures Note Metacritic 85

Valheim vous plonge directement dans un au-delà viking qui tient à la fois de l'aventure et de la simulation de survie. Vous commencez au cœur d'une forêt mystérieuse avec pour seuls atouts quelques outils rudimentaires, et à partir de là, vous devez abattre des arbres, chasser, fabriquer du matériel et, à terme, construire votre propre maison longue. Le hic ? Chaque fois que vous vous enfoncez davantage dans la carte, vous affrontez des ennemis plus coriaces et des boss encore plus redoutables.

Ce qui fait tout le charme de Valheim, c’est le plaisir de jouer entre amis. Jouer en solo, ça va pour un moment, mais il s’agit avant tout d’une expérience coopérative. Vaincre un troll gigantesque ou traverser des mers déchaînées à bord d’un drakkar de fabrication artisanale n’a tout simplement pas la même saveur quand on est en équipe. C’est pourquoi Valheim figure parmi les meilleurs jeux PvE.

Pro tip Progressez plus vite en battant les boss dans l’ordre ; chacun d’entre eux débloque de nouvelles recettes d’artisanat et de l’équipement indispensable pour affronter des biomes plus difficiles.

Visuellement, le jeu arbore un style « low-poly » unique qui parvient à être à la fois simple et épique. Et comme il est entièrement en ligne, vous pouvez rejoindre des serveurs partagés, explorer d’immenses mondes générés de manière procédurale et construire ensemble des cités vikings entières. On comprend aisément pourquoi ce jeu a fait un tabac sur Reddit : les joueurs ont vraiment été séduits par son équilibre entre la construction de bases conviviales et les combats de boss à haut risque.

Verdict définitif : Peu de jeux de survie capturent l’esprit d’aventure comme Valheim. Avec son univers inspiré des Vikings, ses combats de boss épiques et la liberté de construire et de naviguer à travers de vastes mondes avec des amis, c’est une saga de survie qui s’avère véritablement inoubliable en mode coopératif.

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6. V Rising [Meilleur jeu de survie multijoueur sur le thème des vampires]



Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2022 (sortie en accès anticipé) Créateur(s) Stunlock Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 150+ heures Note Metacritic 80

V Rising vous met dans la peau (ou entre les crocs) d’un vampire tout juste réveillé dans un univers de fantasy sombre. Au lieu de commencer en tant que survivant sans pouvoirs, vous pouvez immédiatement exploiter vos pouvoirs sanguins, chasser les humains et bâtir petit à petit votre propre empire gothique. C’est une approche rafraîchissante du genre « survie », et le jeu est très fluide dès le début.

Le gameplay repose essentiellement sur la collecte de ressources, la construction d’une forteresse et les combats contre des seigneurs rivaux dans un environnement en ligne ouvert. Le combat s’apparente davantage à celui d’un RPG d’action, avec des esquives, des sorts et des enchaînements d’armes qui rendent chaque affrontement dynamique. Et le jeu récompense les stratégies intelligentes : vous devrez défendre votre base lors des raids, mais aussi frapper en premier si vous souhaitez conserver le contrôle de votre territoire.

Pro tip Ne vous cantonnez pas à un seul style de jeu. Testez les différents types de sang que vous prélevez sur vos ennemis ; ils vous confèrent des capacités uniques qui peuvent complètement transformer votre façon de combattre et de survivre.

Ce qui distingue également V Rising, c’est son mélange de mode coopératif et de PvP. Vous pouvez jouer avec des amis pour former un clan, améliorer votre château et affronter des boss errants, ou bien vous transformer en prédateur et dominer les serveurs. Les discussions de la communauté sur Reddit soulignent souvent que l’ambiance donne l’impression d’un croisement entre Diablo et un jeu de survie en monde ouvert, ce qui est franchement très juste.

Verdict définitif : V Rising transforme la survie en une saga vampirique pleine de style. Avec son mélange de construction de base, de JcJ brutal et de liberté de diriger un clan en mode coop, c’est un univers de fantasy sombre qui plante ses crocs en vous et ne vous lâche plus.

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7. Project Zomboid [Meilleur jeu de survie multijoueur avec des zombies]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2013 (sortie en accès anticipé) Créateur(s) The Indie Stone (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Note Metacritic N/A (avis très positifs sur Steam)

Project Zomboid est le genre de jeu de survie qui ne perd pas de temps à vous faire croire que vous vous en sortirez vivant. Il s’ouvre littéralement sur la phrase : « Voilà comment vous êtes mort. » À partir de là, vous êtes plongé dans un Kentucky post-apocalyptique envahi par les zombies, et le défi consiste à voir combien de temps vous pourrez survivre avant l’inévitable.

Ce qui vous captive, c’est le réalisme du jeu. Vous n’êtes pas un super-héros, mais simplement une personne lambda qui tente de rester en vie. Vous devez donc faire face à la faim, à la soif, à l’épuisement et même à la dépression. Oublier de fermer une porte à clé ou laisser une fenêtre ouverte peut faire la différence entre mourir seul et tenir une semaine de plus.

Et quand on ajoute le mode coop, c’est encore mieux. J’ai participé à des sessions où mon groupe se répartissait les tâches : l’un essayait de monter une ferme, un autre partait en quête de ravitaillement, tandis qu’un troisième restait sur place pour défendre notre refuge. Ça donne une impression de chaos, mais dans le bon sens du terme, surtout quand on joue sur des serveurs en ligne où la communauté partage des récits de survie à la fois hilarants et tragiques.

Pro tip Ne vous contentez pas d’accumuler des conserves ; apprenez à cuisiner. Des repas équilibrés rendent votre personnage plus heureux, en meilleure santé et moins sujet à la dépression, ce qui peut faire toute la différence pour survivre une nuit de plus.

Visuellement, le jeu est assez simple avec son style isométrique, mais la profondeur qui se cache sous la surface est incroyable. Chaque petite erreur s'accumule, et chaque décision judicieuse donne l'impression d'une petite victoire. C'est un jeu exigeant, mais c'est justement ce qui le rend si addictif et en fait sans conteste l'un des meilleurs jeux de zombies pour les fans inconditionnels.

Verdict définitif : Project Zomboid est une simulation de survie où la tension ne retombe jamais. Entre la mort permanente, des mécanismes complexes et un mode coop brutal, c’est un jeu qui vous tient constamment en haleine, vous demandant combien de temps vous pourrez tenir.

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8. Miscreated [Meilleur jeu de survie multijoueur post-apocalyptique]



Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Créateur(s) Entrada Interactive (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 150+ heures Note Metacritic N/A (avis très positifs sur Steam)

Miscreated vous plonge dans un monde post-apocalyptique sinistre où la survie est tout sauf garantie. L’atmosphère est pesante : des tempêtes peuvent surgir de nulle part et inonder le territoire, tandis que des mutants errent dans les rues et les forêts. On a l’impression de vivre un cataclysme permanent, où même la météo elle-même semble s’acharner contre vous.

Le principe de base est familier : vous devrez fouiller les décombres, construire des abris et jouer avec prudence pour tenter de rester en vie. Mais Miscreated vous tient en haleine grâce à son imprévisibilité. Une journée ensoleillée peut soudainement se transformer en orage, vous obligeant à défendre votre campement alors que la visibilité tombe à presque zéro. C’est une touche assez unique qui le distingue des autres jeux de survie.

Pro tip Surveillez la surface des rivières et des lacs. Les orages peuvent faire monter le niveau de l’eau très rapidement, et ce qui était auparavant un endroit sûr peut se retrouver submergé en un clin d’œil. Construisez sur des terrains surélevés dès que vous le pouvez.

Et c’est dans le mode coop en ligne qu’il se distingue vraiment. Faites équipe avec des amis, mettez vos ressources en commun et renforcez vos bases pour vous défendre à la fois contre les attaques de mutants et les raids humains. Les mécanismes du jeu permettent des affrontements JcJ intenses, et le fait que la perte d’équipement soit très lourde de conséquences donne du poids à chaque choix. Ce n’est pas un jeu de survie « sandbox » décontracté ; c’est un titre rude, exigeant, qui conviendra davantage aux amateurs de défis.

Verdict définitif : Miscreated se distingue comme un jeu de survie brut qui mêle dangers environnementaux, menaces mutantes et PvP haletant. Si vous aimez les univers coopératifs en ligne réalistes où chaque décision compte, celui-ci vous tiendra en haleine.

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9. Conan Exiles [Meilleur jeu de survie multijoueur fantastique]



Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 Créateur(s) Funcom (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 80 à 200+ heures Note Metacritic 68

Conan Exiles vous plonge dans les Terres de l’Exil, un désert impitoyable où la seule façon d’avancer est de faire preuve d’intelligence et de s’adapter rapidement. Vous commencez sans rien, contraint de fouiller les décombres pour survivre tandis que des bêtes dangereuses et un environnement hostile mettent constamment vos limites à l’épreuve.

Ce qui rend le jeu si addictif, c’est la progression liée à votre propre évolution. À mesure que vous survivez plus longtemps, vous débloquez des compétences, forgez des armes plus puissantes et façonnez votre personnage pour en faire quelqu’un capable de dominer ce monde ouvert brutal. Ce n’est jamais une ascension facile ; le monde a tendance à anéantir vos plans si vous vous reposez trop sur vos lauriers.

Pro tip Construisez votre base près des ressources, mais sans que son emplacement soit trop évident. Les endroits cachés ou surélevés compliquent les raids ennemis, tout en vous donnant accès à la pierre, au bois et à l’eau dont vous aurez besoin dès le début.

Et c’est en mode coop que le vrai plaisir commence. Faire équipe avec des amis pour explorer, mener des raids ou construire d’immenses forteresses apporte un nouveau souffle à l’expérience. Et si vous aimez le JcJ, les serveurs peuvent devenir complètement fous : les alliances changent, les trahisons fusent, et un seul raid massif peut renverser l’équilibre du jour au lendemain. Certaines communautés utilisent même des mods pour ajouter de nouveaux donjons ou systèmes, ce qui permet aux vétérans de ne jamais s’ennuyer.

C’est un monde difficile, mais aussi étonnamment flexible. Vous voulez vous concentrer sur la survie en PvE ? Allez-y. Vous préférez un serveur où règne le chaos ? Ça existe aussi. Avec une telle multitude de façons de l’aborder, Conan Exiles s’impose comme l’un des titres de survie les plus polyvalents du marché.

Verdict définitif : Conan Exiles est un jeu brutal, impitoyable et qui offre une rejouabilité infinie. Des aventures en coop aux combats PvP sans merci, c’est un univers de survie qui récompense l’engagement et punit la faiblesse.

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10. SCUM [Meilleur jeu de survie multijoueur avec simulation réaliste]



Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 (Accès anticipé) / Sortie définitive – 2025 Créateur(s) Gamepires & Croteam (développeur), Devolver Digital (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 200+ heures Note Metacritic N/A (avis « Très positifs » sur Steam)

SCUM est un jeu de survie transformé en simulation hardcore. Au lieu de se contenter de gérer la faim et la soif, ce titre vous plonge dans une réalité brutale grâce à des systèmes qui suivent votre métabolisme, vos apports en vitamines et même votre poids. Chaque choix (ce que vous mangez, la distance que vous parcourez, l’intensité de vos combats) a un impact sur vos statistiques et peut déterminer l’issue d’une partie.

Visuellement, le jeu offre un rendu brut et réaliste, avec de vastes environnements regorgeant de villes abandonnées, de forêts et de bases militaires. L’atmosphère ne se résume pas aux zombies ou aux autres survivants ; elle repose sur votre capacité à maintenir votre corps en état de marche alors que tout autour de vous cherche à le détruire.

Pro tip Ne négligez pas vos apports en vitamines et minéraux. Les négliger affaiblit rapidement votre personnage, et dans SCUM, la faiblesse rime avec la mort. Équilibrez votre alimentation si vous voulez tenir le coup.

Le jeu brille surtout par son mélange de survie en coop et de tension en PvP. Vous pouvez jouer avec des amis pour récupérer des provisions, développer votre personnage et vous préparer aux affrontements (ou plonger dans des serveurs chaotiques où un seul faux pas peut vous faire perdre des heures de progression). Les communautés Reddit soulignent souvent à quel point les échanges de tirs peuvent devenir intenses, puisque l’endurance et les mécanismes de tir sont directement liés à votre condition physique.

La courbe d’apprentissage peut s’avérer un peu fastidieuse, mais si vous êtes du genre à adorer les systèmes complexes, ce titre vous marquera profondément. Il s’agit moins de s’amuser de manière décontractée que de se dépasser pour maîtriser chaque petit détail. Verdict définitif : SCUM offre un mélange unique de survie et de simulation où de petites décisions ont des conséquences en cascade. Pour les amateurs de systèmes complexes et de réalisme brutal, c’est l’un des titres les plus ambitieux du marché.

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11. Don’t Starve Together [Meilleur jeu de survie multijoueur pour son univers artistique]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) Klei Entertainment (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 200+ heures Note Metacritic 79

Don’t Starve Together est un jeu de survie à l’humour décalé. Plutôt que de miser sur un réalisme cru, il vous plonge dans un cauchemar dessiné à la main où les règles sont simples : jouez malin, gérez vos ressources et essayez de ne pas mourir de faim. Le style graphique inquiétant, proche du dessin animé (imaginez un mélange entre Tim Burton et un simulateur de survie), rend même les moments les plus brutaux étrangement amusants à regarder.

Au fond, il s’agit de récolter de la nourriture, de préserver sa santé mentale et d’expérimenter des mécanismes bizarres au fil des saisons. Les hivers vous gèlent, les étés vous brûlent, et les ennemis surpuissants que vous croisez (araignées géantes, chiens de chasse ou même monstres de l’ombre) rendent chaque partie imprévisible. C’est rude, mais le gameplay vous incite toujours à prendre des risques.

Pro tip Préparez-vous toujours à l'hiver bien à l'avance. Faites des réserves de nourriture, confectionnez des vêtements chauds et installez des séchoirs avant que le froid ne s'installe. Se précipiter à la dernière minute se solde généralement par des cadavres gelés et un feu de camp éteint.

Le meilleur dans tout ça ? Le chaos en mode coop. Jouer avec d’autres change tout : l’un peut partir à la chasse pendant qu’un autre entretient le feu, et si quelqu’un commet une erreur stupide, tout le groupe peut partir en vrille. Les communautés s’accordent souvent à dire que c’est en apprenant à s’adapter et à se soutenir mutuellement que le jeu révèle tout son potentiel à long terme.

Verdict définitif : Don’t Starve Together est impitoyable mais étrangement addictif, mêlant des mécanismes de survie rigoureux à une identité artistique saisissante. C’est le jeu idéal pour tous ceux qui recherchent une expérience de survie en coop pleine de personnalité.

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12. Empyrion – Survie galactique [Meilleur jeu de survie multijoueur sur le thème de l’espace]



Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2020 Créateur(s) Eleon Game Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 200+ heures Note Metacritic N/A (avis Steam majoritairement positifs)

Empyrion – Survie galactique, c’est ce qui se passe quand on mélange survie et jeu de monde ouvert spatial. Vous vous écrasez sur une planète extraterrestre, et à partir de là, tout dépend de la façon dont vous jouez vos cartes : pillez, construisez et développez-vous tout en repoussant les menaces extraterrestres. Contrairement à de nombreux jeux de survie, celui-ci vous offre la possibilité de construire de véritables vaisseaux et bases aux dimensions impressionnantes, puis de les mettre en orbite.

Les environnements sont magnifiques mais hostiles. Un instant, vous explorez des jungles extraterrestres ; l’instant d’après, vous repoussez des drones ou vous vous retrouvez pris dans un échange de tirs inattendu avec des PNJ hostiles. La météo, l’oxygène et les ressources vous obligent à rester constamment vigilant. Et lorsque vous ajoutez le mode coopératif, le chaos s’organise : se répartir les tâches telles que l’exploitation minière, la défense de la base ou le pilotage de vaisseaux spatiaux rend les longues sessions plus fluides.

Pro tip Concentrez-vous dès le début sur la mobilité. Un petit vaisseau solide vous offre la liberté de vous échapper, d’explorer et de vous développer, tandis que miser tout trop tôt sur une base peut vous rendre vulnérable.

La communauté souligne souvent que les mods apportent du renouveau au jeu, qu’il s’agisse de planètes personnalisées ou de nouvelles armes. Le soutien constant des développeurs, à travers les mises à jour et les correctifs, a également permis au jeu de rester dans la course face aux autres titres de survie spatiale (oui, même face à No Man’s Sky). C’est l’une de ces expériences où l’ampleur du jeu peut sembler écrasante, mais dans le bon sens du terme : il y a toujours un nouvel horizon à explorer !

Verdict définitif : Empyrion – Survie galactique allie la survie hardcore au frisson de l’exploration spatiale, vous offrant un champ d’expérimentation illimité. Pour les fans de science-fiction en quête à la fois de suspense et de créativité, c’est un titre incontournable.

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13. Deadside [Meilleur jeu de survie multijoueur tactique]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Créateur(s) Bad Pixel (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 150+ heures Note Metacritic N/A (avis Steam majoritairement positifs)

Deadside mise davantage sur le réalisme tactique que sur une survie chaotique. Plutôt que de vous confronter à des mutants ou à des ennemis surnaturels, le jeu se concentre sur des combats réalistes mettant l’accent sur les armes, l’endurance et la perception de la situation. Vous évoluerez sur une immense carte parsemée de forêts, de villages et de zones industrielles abandonnées, où chaque affrontement peut basculer en quelques secondes.

Ce qui le distingue vraiment, c’est son approche des armes à feu. Les mécanismes de tir sont réalistes et détaillés, avec une personnalisation qui fait réellement la différence lors des échanges de tirs, faisant de Deadside l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne. Les accessoires modifient le recul, les viseurs ajustent la précision, et les types de munitions peuvent faire la différence entre neutraliser rapidement un adversaire ou se retrouver bloqué en train de recharger au mauvais moment.

Pro tip Ne sprintez pas partout. La gestion de l’endurance est une question de vie ou de mort. Gardez votre énergie pour les combats ou les fuites rapides, car s’épuiser en plein échange de tirs vous mènera généralement à l’écran de réapparition.

Si les zones PvP sont intenses, il y a aussi de la place pour des moments plus calmes (piller, se déplacer ou se préparer pour la prochaine partie). L’économie et le système d’échange du jeu vous permettent de progresser en dehors des combats incessants, et le soutien des développeurs assure un flux régulier de mises à jour. De nombreux fils de discussion sur Reddit soulignent à quel point ce rythme plus lent est rafraîchissant par rapport aux jeux de survie qui s’apparentent davantage à des battle royales.

Verdict définitif : Deadside propose une expérience de survie teintée de simulation militaire. Si vous recherchez une expérience réaliste et sans fioritures où la patience et la précision sont récompensées, ce titre mérite que vous y consacriez de nombreuses heures.

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14. State of Decay 2 [Meilleur jeu de survie multijoueur porté par sa communauté]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 (édition Juggernaut 2020) Créateur(s) Undead Labs (développeur), Xbox Game Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 120+ heures Note Metacritic 69

Au lieu de simplement survivre seul, vous gérez ici une communauté de survivants. Chaque décision (qui recruter, quelles ressources obtenir, quand déménager vers une nouvelle base) a des conséquences réelles. L’équilibre entre la survie au quotidien et la planification à long terme rend chaque session de jeu intense et gratifiante.

Le ton est plus réaliste que dans la plupart des jeux de zombies. Vous devrez fouiller les quartiers à la recherche de nourriture et de médicaments, vous procurer des véhicules pour vous déplacer entre les zones sûres et coordonner vos efforts avec les autres en mode coopératif pour maintenir le moral au plus haut. Chaque survivant possède des compétences uniques, et perdre quelqu’un face à une horde ou lors d’une mission ratée est douloureux, car cela modifie définitivement la composition de votre groupe.

Pro tip Ne sous-estimez pas le moral. Les survivants dont le moral est bas sont moins performants dans les tâches et peuvent même causer des problèmes au sein du camp. Maintenez le moral à flot grâce à des ressources, un repos en toute sécurité et des missions réussies.

Visuellement, ce n’est pas le jeu de tir de survie le plus spectaculaire, mais l’ambiance est au rendez-vous, surtout lorsque la nuit tombe et que le silence est rompu par les gémissements des morts-vivants. De nombreux fans sur Reddit soulignent que le mélange entre les systèmes de gestion et les combats confère au jeu plus de profondeur que la moyenne des titres de zombies. Les mises à jour et les correctifs publiés au fil des ans témoignent du soutien continu des développeurs, qui a permis de maintenir la communauté en vie.

Verdict définitif : C’est l’équilibre entre survie et leadership qui rend ce titre si particulier. Il ne s’agit pas seulement d’éliminer des zombies, mais de guider une communauté à travers l’apocalypse, et cette originalité permet au jeu de rester captivant même après de longues heures de jeu. C’est également l’un des choix incontournables parmi les meilleurs jeux de survie sur Xbox grâce à son approche axée sur la communauté.

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15. Fallout 76 [Meilleur jeu de survie multijoueur post-nucléaire]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 Créateur(s) Bethesda Game Studios (développeur), Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 200+ heures Note Metacritic 52

Quitter le Vault dans Fallout 76 vous plonge dans les Appalaches, un monde en ruines qui semble prendre vie à chaque partie. La carte est immense, regorgeant de factions, d’événements aléatoires et de créatures mutantes qui vous tiennent en haleine. La sécurité est précaire, et un seul faux pas peut réduire à néant une heure de progression.

La progression repose sur la récupération et l’amélioration de votre équipement. Si vous commencez avec de simples ferrailles, les quêtes et les événements saisonniers vous offrent souvent des récompenses gratuites qui vous donnent un petit coup de pouce. Certains des meilleurs contenus proviennent des extensions et des événements à durée limitée, qui ressemblent à des histoires parallèles tirées d’une autre page de l’histoire de Fallout, ce qui permet de renouveler l’intérêt du jeu même plusieurs années après sa sortie.

Pro tip Ne thésaurisez pas de bric-à-brac ; apprenez à trier ce qu’il faut mettre au rebut. Le poids supplémentaire vous ralentit, et le système d’artisanat rend presque tous les objets cassés plus précieux en tant que matières premières qu’en tant qu’encombrement dans votre inventaire.

La combinaison des systèmes de RPG et des mécanismes de survie fait que vos choix ont des répercussions sur l’ensemble de l’expérience. Les mods et les changements d’équipement ont un réel impact, et chaque mission comporte des risques spécifiques : radiation, embuscades, voire pénurie de nourriture en cours de route. Le jeu n’est pas aussi abouti que d’autres titres du genre, mais son ambition lui permet de se démarquer.

Verdict définitif : Les Appalaches post-nucléaires sont impitoyables, mais pour les fans de RPG qui souhaitent voir la survie s’intégrer à une franchise légendaire, Fallout 76 est un pari qui s’avère enfin payant. Et pour les joueurs sur console, il convient également de noter que Fallout 76 figure parmi les meilleurs jeux de survie sur PS5.

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16. Icarus [Meilleur jeu de survie multijoueur par session]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur(s) RocketWerkz (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 100+ heures Note Metacritic 70

Atterrir à la surface d’Icare n’est pas une question de persévérance sans fin ; il s’agit plutôt de savoir à quel point vous êtes capable de bien jouer dans des limites de temps strictes. Chaque mission vous envoie sur une planète hostile où les tempêtes, la faune et les pénuries d’oxygène mettent constamment votre stratégie à l’épreuve. Une fois le temps écoulé, soit vous réussissez et retournez en orbite, soit vous échouez et perdez toute votre progression. Ce système de sessions en boucle le rend très différent des autres jeux de survie.

Visuellement, le jeu est époustouflant, avec des forêts, des sommets gelés et des déserts qui peuvent devenir mortels en un clin d’œil. Le gameplay vous oblige à vous adapter : une partie de votre session peut consister en une collecte tranquille de ressources, tandis que la suivante peut se transformer en une course effrénée pour atteindre un abri avant qu’une tempête ne s’abatte. Cette sensation de pression maintient un rythme soutenu, de sorte qu’aucun saut ne se ressemble.

Pro tip Ne soyez pas trop gourmand. Prévoyez toujours à l’avance un itinéraire de retour vers votre vaisseau de débarquement. Rester trop longtemps dans une même zone est le moyen le plus rapide de faire échouer une mission.

RocketWerkz continue de proposer des mises à jour, ajoutant des biomes et de nouveaux défis, et il y a même des événements gratuits le week-end qui permettent aux nouveaux venus de tester le contenu avant de s’engager. En parcourant le site officiel, on constate à quel point la feuille de route de développement est encore active, ce qui est de bon augure pour les fans de longue date.

Verdict définitif : Tendue, magnifique et impitoyable, Icarus incarne à la perfection le concept de parties de survie courtes mais intenses. Parfait pour les joueurs qui recherchent des enjeux élevés sans pour autant consacrer des semaines à une seule partie.

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17. 7 Days to Die [Meilleur jeu de survie multijoueur face à des hordes de zombies]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2013 Créateur(s) The Fun Pimps (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 100 à 300+ heures Note Metacritic 68

Imaginez un mélange entre Minecraft et une apocalypse zombie : c’est la façon la plus simple de décrire 7 Days to Die. Il s’agit d’une expérience de survie en monde ouvert où chaque session de jeu est rythmée par la recherche de ressources, la fortification de votre abri et la préparation à l’inévitable : une attaque massive de morts-vivants qui survient toutes les sept nuits.

Le principe est simple mais addictif : piller des villes abandonnées pour trouver des armes et des provisions, renforcer vos abris et tester différents pièges pour empêcher les morts-vivants d’entrer. Les environnements destructibles rendent le jeu imprévisible, et les zombies ne se contentent pas de s’amasser devant les portes : ils défoncent les murs et font s’effondrer les bâtiments, si bien qu’on ne se sent jamais complètement en sécurité.

Pro tip Utilisez les paramètres du jeu pour contrôler la taille et la fréquence des hordes. En les ajustant avant de créer une nouvelle sauvegarde, vous pouvez rendre l’expérience moins intimidante pour les débutants ou d’une intensité brutale pour les vétérans.

Sur PC, la communauté des moddeurs apporte une incroyable diversité, avec des modifications qui peuvent donner l’impression de jouer à un tout nouveau jeu. Les fans sur Reddit le comparent souvent à Terraria pour la façon dont il encourage la créativité et les objectifs à long terme (mais avec beaucoup plus de tension, car la mort peut vous faire perdre toute votre progression).

Verdict définitif : Le mélange d’environnements destructibles, de nuits tendues face aux hordes et de systèmes de survie approfondis fait de 7 Days to Die l’un des jeux de zombies les plus rejouables du marché. Chaque partie est un nouveau défi, avec de nouvelles façons de survivre (ou d’échouer).

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18. Grounded [Meilleur jeu de survie multijoueur en monde miniature]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Créateur(s) Obsidian Entertainment (développeur), Xbox Game Studios (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 120+ heures Note Metacritic 82

Réduit à la taille d’une fourmi, vous ne parcourez ni des terres désolées ni l’espace ; vous êtes coincé dans un jardin, où les brins d’herbe se dressent comme des arbres et où les fourmis se comportent comme des voisins curieux. C’est tout le charme de Grounded : chaque partie transforme l’ordinaire en quelque chose de dangereux et d’étrange.

Le cycle de survie mêle collecte et défense à l’exploration de jardins, de labyrinthes de haies et même de fourmilières souterraines. Affronter des vagues d’araignées et de coléoptères donne souvent l’impression de jouer à une variante des meilleurs jeux de tower defense, mais dans un jardin. Les fils de discussion sur Reddit regorgent de joueurs admettant avoir dû activer le « mode arachnophobie » tant les araignées sont cauchemardesques.

Pro tip Construisez votre base près d’un point d’eau dès le début. Cela réduit le temps passé à fouiller et vous offre un repaire plus sûr où vous replier lorsque les araignées ou les punaises viennent gâcher la fête.

C’est un jeu qui se savoure pleinement en mode coopératif. Se répartir les tâches (chercher de la nourriture, explorer des tunnels ou améliorer son équipement) rend les longues sessions plus fluides et donne à l’aventure un rythme agréable.

Les fans comparent également la créativité de ce jeu à celle de Terraria, car les deux titres transforment des environnements simples en lieux regorgeant de secrets et de dangers. Et si la curiosité vous pique, sachez qu’Obsidian a publié des mises à jour gratuites qui ajoutent au fil du temps de nouveaux biomes, de l’équipement et du contenu narratif.

Verdict définitif : Transformer un jardin en arène mortelle était une idée audacieuse, mais Grounded relève le défi avec brio. C’est un jeu décalé, plein de suspense et super fun à jouer en équipe.

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19. The Forest [Meilleur jeu de survie multijoueur d’horreur]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4 Année de sortie 2018 Créateur(s) Endnight Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 150+ heures Note Metacritic 83

Un accident d’avion, une forêt dense et des cannibales qui vous observent depuis la lisière des arbres : voilà le décor, et le jeu ne perd pas de temps pour vous plonger dans l’horreur de la survie. The Forest mêle exploration tendue et malaise psychologique, vous obligeant à jongler entre la gestion des ressources et la découverte du mystère entourant la disparition de votre fils.

Ce qui fait toute la force du jeu, c’est l’IA des ennemis. Les cannibales ne se contentent pas de se précipiter sur vous ; ils vous traquent, battent en retraite et vont même jusqu’à vous induire en erreur, créant ainsi un sentiment de paranoïa que peu de jeux de survie parviennent à susciter. De nombreux joueurs sur Reddit soulignent à quel point ces rencontres semblent imprévisibles. Tantôt ils vous observent de loin, tantôt ils vous envahissent sans crier gare. Il s’agit autant de peur que de survie.

Pro tip Ayez toujours des torches ou des fusées de détresse en réserve avant de vous aventurer dans les grottes. L’obscurité est le véritable ennemi là-dessous, et la lumière fait toute la différence entre trouver des indices et se faire attaquer par surprise.

Ces grottes inquiétantes recèlent les secrets les plus sombres du jeu, et y progresser donne l’impression de pénétrer dans un monde irréel, peuplé de mutants grotesques et parsemé de fragments d’histoire qui révèlent peu à peu ce qui se passe réellement sur l’île. Que ce soit en solo ou en coop, la tension ne retombe jamais vraiment.

Verdict définitif : Effrayant, immersif et imprévisible, The Forest incarne le survival horror à son apogée. Si vous appréciez les expériences de survie empreintes d’une véritable tension, ce titre tient toujours ses promesses, même plusieurs années après sa sortie.

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20. Raft [Meilleur jeu de survie multijoueur en mer]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Redbeet Interactive (développeur), Axolot Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 150+ heures Note Metacritic 75

Dériver sur un océan infini à bord de quelques planches de bois, ça a l’air relax… jusqu’à ce que l’on se rende compte que chaque goutte d’eau et chaque bout de débris font la différence entre la vie et la mort. Raft vous captive dès le début en donnant l’impression que même la plus petite amélioration est un progrès.

La plupart des sessions commencent par repêcher des déchets dans les vagues, bricoler des outils et agrandir votre base flottante tout en repoussant les requins toujours affamés. L’océan n’est pas vide non plus : il y a des îles à explorer, des récifs à plonger et des butins rares à traquer qui vous poussent à prendre des risques. De nombreux joueurs sur Reddit affirment que c’est en mode coop que le jeu révèle tout son potentiel, car la répartition des tâches – comme la navigation, la défense et la récupération de ressources – assure un rythme fluide et rend les longues sessions bien plus amusantes.

Pro tip Commencez par construire dès que possible un purificateur d’eau simple et un barbecue. En restant hydraté et bien nourri, vous pourrez vous concentrer sur l’exploration et la défense contre les requins plutôt que de devoir lutter pour votre survie, surtout pendant les tempêtes ou lorsque vous vous aventurez loin de votre radeau.

Le style graphique cartoon rend le jeu trompeusement rassurant, mais la tension est toujours présente : une seule tempête violente ou une collecte de ressources manquée peut réduire à néant des heures de progression. C’est ce mélange entre une dérive décontractée et des prises de décision à haut risque qui incite les joueurs à y revenir.

Verdict définitif : Dériver sur des mers infinies avec pour seule compagnie votre radeau est à la fois relaxant et angoissant. Si vous recherchez une approche différente de la survie, ce jeu restera gravé dans votre mémoire. Sur PC, il fonctionne sans problème même sur des configurations modestes, mais si vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience, jetez un œil aux meilleurs PC gaming pour que vos sessions se déroulent sans accroc.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux de survie multijoueurs

Après avoir passé en revue l'ensemble du catalogue, trois titres se démarquent comme des incontournables. Minecraft est intemporel ; il ne cesse jamais de vous surprendre. Valheim mérite sa place pour le frisson intense que procure la navigation sur des mers déchaînées et l’affrontement avec d’énormes boss nordiques. Et si vous recherchez une expérience vraiment intense, Rust est l’épreuve ultime de courage, où chaque rencontre peut signifier tout perdre (ou réussir un retour inoubliable).

Chacun de ces jeux offre un plaisir différent : une créativité sans limites, des aventures coopératives épiques et un chaos PvP impitoyable. Si vous vous demandez par où commencer, choisissez l’un de ces trois titres et lancez-vous ; vous comprendrez pourquoi ils comptent parmi les jeux vidéo les plus divertissants du moment2026.

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