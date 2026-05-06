Los 16 mejores juegos de realidad virtual para PC que te ofrecerán una inmersión inigualable en 2026

Los mejores juegos de realidad virtual para PC están difuminando la línea entre la fantasía y la realidad. Ya no se trata de ver cómo se mueven los personajes, sino de convertirse en uno de ellos. En los últimos años, el número de juegos de realidad virtual para PC ha crecido a un ritmo vertiginoso, y la calidad ha ido a la par.

La realidad virtual para PC ya no se considera un simple truco publicitario. Los grandes estudios están creando ahora juegos completos pensados desde el principio para la realidad virtual. No faltan experiencias de realidad virtual, pero la calidad sigue siendo importante. En esta lista encontrarás juegos que van más allá de la sorpresa inicial, títulos que hacen que los jugadores sigan volviendo mucho tiempo después de la primera partida.

Nuestra selección de los mejores juegos de realidad virtual para PC

La realidad virtual ha avanzado mucho desde las simples demostraciones tecnológicas y los breves experimentos. Lo que antes parecía una prueba de concepto Ahora se juega como si fueran títulos completos, con horas de contenido muy satisfactorio. Hemos probado una amplia variedad de títulos para ver cuáles aprovechan realmente todo el potencial de la realidad virtual. Y estos cinco juegos han destacado:

No Man’s Sky (2016) – ¡Aquí podrás explorar el espacio profundo! ¡Recogerás materiales y construirás puestos avanzados en ese mundo que no deja de expandirse con cada actualización! Fallout 4 VR (2017) – Se trata de un juego de rol a gran escala rediseñado para la realidad virtual. El juego te sumerge en un mundo postapocalíptico en el que cada decisión influye en el desenlace. The Walking Dead: Saints & Sinners (2020) – Un juego de realidad virtual de supervivencia que te sumerge en las ruinas de Nueva Orleans. Está diseñado para volver a jugarlo, con múltiples finales y un montón de cosas que explorar.

No es que sean simplemente geniales «para la realidad virtual»; son juegos fantásticos por sí mismos. Y si eres nuevo en el género y vienes de los juegos en 2D, más abajo encontrarás muchos más en la lista completa.

Los 16 mejores juegos de realidad virtual para PC con los que disfrutarás de una experiencia de juego sin precedentes

¡Ojo, los juegos de esta lista no te llevan de la mano! No te limitas a jugar; básicamente, tú tienes el control. Así que cada acción cuenta. Si te equivocas, tendrás No puedes culpar a nadie más que a ti mismo. Sin embargo, si lo consigues, el ¡La recompensa es increíble!

1. No Man’s Sky [La mejor experiencia de realidad virtual para PC en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Año de estreno 2016 (Original) Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida Entre 50 y más de 100 horas (modo abierto sin límites) Características únicas Un universo generado proceduralmente, inmersión en realidad virtual a escala planetaria

No Man’s Sky te entrega el universo y te dice: «Ve a ver qué hay ahí fuera». ¡Y en la realidad virtual, esa libertad se siente aún más REAL! Sales de tu nave, aterrizas en suelo alienígena y empiezas a averiguar cómo sobrevivir. Al principio todo está en silencio, pero luego se oye un ruido a lo lejos. Ahí es cuando despierta la curiosidad.

Haysin rutas predefinidas en el juego. Puedes hacer lo que quieras: construir donde llegues, recolectar los recursos que necesites, y así sucesivamente. Después, puedes partir hacia la siguiente galaxia. No Man’s Sky aparece a menudo en las recopilaciones de los mejores juegos de realidad virtual para PC y suele servir de referencia en las listas de juegos como No Man’s Sky.

Con cada actualización importante, el juego sigue atrayendo a más jugadores. A fecha de a partir de 2025, Steam estaba exponiendo cerca de 10 000 usuarios activos diarios, con fuertes caídas cada vez que se lanzaba contenido nuevo. No Man’s Sky empezó como un proyecto paralelo, pero con el tiempo se ha convertido en uno de Los juegos más importantes de la realidad virtual.

Incluso después de haber jugado varios cientos de horas, sentirás que aún queda mucho por descubrir. Nuevos biomas, ruinas alienígenas o historias secretas: el juego despierta la curiosidad a cada paso. La sensación de grandeza tampoco se desvanece. ¡Cada vez que te lanzas a la órbita, parece una pequeña victoria! ¿Y lo mejor de todo? ¡El juego está ahora mismo en oferta!

Mi veredicto: No Man’s Sky es el juego de mundo abierto definitivo para los exploradores de la realidad virtual. Si buscas un universo que no deja de expandirse y que nunca deja de sorprender, este es el tuyo.

★ La mejor experiencia de realidad virtual en PC con mundo abierto No Man’s Sky Compra en Eneba

2. Fallout 4 [El mejor juego de rol para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Microsoft PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 (versión en realidad virtual) Creador/es Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida 30-50 horas (historia principal), más de 100 horas (para quienes quieren completarlo todo) Características únicas Un RPG de mundo abierto completo en realidad virtual, con opciones narrativas que dan lugar a diferentes ramificaciones

Fallout 4 VR toma toda la experiencia para un jugador y la traslada a la realidad virtual. No se trata de un spin-off ni de un proyecto paralelo. Recibes elmapa completo ¡y todos los elementos que hicieron que el juego original fuera un éxito! Hasta la fecha, desde su lanzamiento, ha recaudado más de 4,5 millones de dólares en ingresos, y sigue teniendo una gran acogida en Steam.

El juego trata sobre la lucha por la supervivencia. Y entre todos los legendarios juegos de Fallout, es el único que te permite vivir ese mundo desde dentro de las gafas. En cuanto te adentras en Fallout 4 VR, te pones en la piel del Único Superviviente, un padre o una madre que sale de Búnker 111tras una guerra nuclear devastadora.

Lo que sigue es un viaje por un mundo abierto a través de las ruinas postapocalípticas de Boston, también conocido como «La Commonwealth». Los sistemas que hacen que Consecuenciasqué esqq, están todos presentes en Fallout 4. Pero ahora ellos sentirse más físico¡El páramo no parece un simple telón de fondo!

Lo vas descubriendo paso a paso. Y al recorrer calles abandonadas, te fijas en pequeños detalles que se pierden en una jugabilidad plana. Para quienes buscan algo más que partidas breves, este es uno de los pocos juegos que realmente… Los mejores juegos de supervivencia para PC que realmente ofrece una experiencia de juego de rol. Tiene sus defectos, claro, pero su envergadura y ambición siguen impresionando. No te pierdas la oferta y hazte con un precio muy rebajado para Fallout 4.

Mi veredicto: Fallout 4 VR ofrece una experiencia de rol a gran escala que pocos juegos de realidad virtual pueden igualar. Es ambicioso, envolvente y merece la pena cada hora que pases en el páramo.

★ El mejor juego de rol de realidad virtual para PC Fallout 4 Compra en Eneba

3. The Walking Dead: Saints & Sinners [El mejor juego de terror y supervivencia para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Año de estreno 2020 Creador/es Skydance Interactive Duración media de la partida 15-20 horas Características únicas Juego de terror y supervivencia ambientado en el universo de *The Walking Dead*, con mecánica de muerte permanente

The Walking Dead: Saints & SinnersdestacaJuego de terror y supervivencia en realidad virtual ambientada en las inquietantes ruinas de Nueva Orleans. En este mundo, tú eres «El turista», alguien sin ataduras y con todo por perder. Tu objetivo es encontrar elReserva, un búnker oculto que podría ser la última oportunidad de sobrevivir. Y ten en cuenta que te llevará mucho más que unos segundos encontrarlo.

Santos y pecadores se ha ganado un lugar en el los mejores juegos de zombis lista, gracias a más de 1,1 millones de jugadoresy un86 % de valoración enSteam. Su combate basado en la física y sus opciones ramificadas lo convierten en algo más que un simple shooter de muertos vivientes.

Además, ¿en qué se diferencia de otros juegos de zombis es la forma en que la historia se adapta en función de tus decisiones. ¿Matarías para sobrevivir o protegerías a tu propio riesgo? ¡Aquí no hay una moral en blanco y negro! Solo decisiones difíciles y consecuencias aún más duras.

Santos y pecadores funciona mejor con hardware fiable, por lo que es recomendable combinarlo con algún dispositivo de la lista de los mejores cascos de realidad virtual merece la pena. El diseño interactivo del juego lleva la realidad virtual al límite. Y, de hecho, te hace olvidar que tienes los mandos en las manos. En general, la sensación de inmersión que ofrece es sin igual,igual que el precio de este juego en Eneba.

Mi veredicto: Santos y pecadores marca un nuevo referente en el género del survival horror en realidad virtual. La tensión, las decisiones y el combate físico lo convierten en una experiencia que no olvidarás.

★ El mejor juego de terror y supervivencia para PC con realidad virtual The Walking Dead: Saints & Sinners Compra en Eneba

4. Los sueños de otro [Mejor experiencia narrativa de realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Creador/es Starward Studios Duración media de la partida 3-5 horas Características únicas Paisajes oníricos surrealistas, exploración narrativa, narración evocadora

Los sueños de otro te sumerge en un mundo que no sigue las reglas de la realidad. Te adentras en paisajes oníricos cambiantes, cada uno más extraño que el anterior. El juego no te presiona con combates ni límites de tiempo. Por el contrario, te permite deambular, observar y reconstruir una historia contada a través de imágenes y la atmósfera.

Los entornos dan la sensación de estar paseando por el subconsciente de otra persona. En un momento estás en un bosque tranquilo y envuelto en niebla; al siguiente, te encuentras en medio de un recuerdo fragmentado que desafía la gravedad. Las imágenes tienden a lo surrealista, y la realidad virtual hace que esa desorientación se perciba como algo intencionado, en lugar de confuso.

Lo que distingue a Los sueños de otro es que utiliza la realidad virtual para crear un impacto emocional, más que para la acción. No te enfrentas a enemigos ni resuelves acertijos complejos. Lo que vives se parece más a una experiencia de arte interactivo. Es el tipo de juego que te sigue acompañando incluso después de quitarte las gafas.

Para los jugadores que disfrutan de experiencias de realidad virtual más pausadas y reflexivas, este juego no puede faltar en vuestra lista. Se sitúa a la altura de títulos como «Red Matter» y «Moss» para aquellos que valoran más la atmósfera que la adrenalina.

Mi veredicto: Los sueños de otro es la realidad virtual como arte interactivo. Si valoras más la atmósfera y la narración emotiva que la acción, esta experiencia te acompañará mucho tiempo después de que te quites las gafas.

★ La mejor experiencia narrativa de realidad virtual para PC Los sueños de otro Compra en Eneba

5. Boneworks [El mejor juego de simulación física para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Nivel de estrés cero Duración media de la partida 8-12 horas Características únicas Física realista, manipulación de objetos

En el momento del lanzamiento,Boneworks tuvo un gran impacto. Se ganó 3 millones de dólares en su primera semana y cruzó el La marca de las 100 000 unidades vendidas más rápido que cualquier otro título de realidad virtual anterior. Lleva años en el mercado, pero la gente no deja de hablar de él. Cada mes acumula millones de visitas. Y eso dice mucho de la perdurabilidad del juego.

Juegas como Arthur Ford, un director de ciberseguridad sin escrúpulos a la fuga. El mundo en el que estás atrapado funciona con un sistema llamado Myth OS, y está claro que algo ha salido mal. Tu misión no es solo sobrevivir. Tienes que averiguar qué está pasando realmente con el sistema y por qué se está desmoronando.

Cuanto más avanzas, más extraño se vuelve todo. Cada nivel te plantea nuevos retos, desde acertijos basados en la física hasta intensos tiroteos. Esto lo convierte en uno de los mejores juegos de realidad virtual y uno de los más juegos de disparos para PC memorablesLo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

El juego aprovecha al máximo lo que puede hacer la realidad virtual. No estás viendo la acción ni pulsando un botón para interactuar. Estás dentro lo sientes, notando el peso de cada movimiento. El juego registra tus movimientos con todo detalle, por lo que si balanceas el bate demasiado despacio, el golpe no será contundente. Ese nivel de respuesta física hace que incluso las acciones más sencillas se vivan con intensidad.

Mi veredicto: Boneworks ha redefinido cómo pueden ser el combate y la interacción en la realidad virtual. Si buscas un juego en el que cada movimiento cuente, este es el referente indiscutible.

★ El mejor juego de simulación física para PC con realidad virtual Boneworks Compra en Eneba

6. Materia Roja [El mejor juego de puzles de realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Año de estreno 2018 Creador/es Robot vertical Duración media de la partida 3-5 horas Características únicas Misterio de ciencia ficción, ambientado en la Guerra Fría

Materia Rojano te mete prisa. Te deja en una base lunar tranquila y abandonada, y deja que sea el ambiente el que cuente la mayor parte de la historia. Eres un agente al que han enviado para averiguar qué ocurrió dentro de una estación de investigación de alta seguridad.

En lugar de lanzarte enemigos, el juego te atrapa con rompecabezas y escenarios inquietantes. La interacción es táctil de una forma que la mayoría de los juegos de realidad virtual no logran alcanzar. No te limitas a pulsar botones, sino que accionas palancas, examinas máquinas, revisas paneles de control y analizas herramientas extravagantes.

Materia Roja tiene un ritmo más lento que la mayoría de los juegos de esta lista, pero eso, en realidad, le beneficia. El ritmo más pausado permite que la inmersión se afiance. Esa sensación de lentitud le da peso al mundo. El juego se ha ganado una sólida base de seguidores solo por eso.

Quienes prefieren la investigación a la acción suelen incluirla entre las los mejores juegos independientes. Revela la fuerza de los momentos de silencio cuando el mundo exterior parece tan real. Si te gusta la ciencia ficción, los silencios gélidos y los pequeños detalles que lo dicen todo, esta debería estar en tu imprescindiblelista.

Mi veredicto: Materia Roja demuestra que la realidad virtual no necesita acción para ser apasionante. Su misterio de desarrollo pausado y sus acertijos táctiles lo convierten en un juego imprescindible para los aficionados a la exploración reflexiva.

★ El mejor juego de puzles de realidad virtual para PC Materia Roja Compra en Eneba

7. Sairento [El mejor juego de acción de realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Año de estreno 2018 Creador/es Reinos mixtos Duración media de la partida Entre 8 y 15 horas (rejugabilidad ilimitada) Características únicas Correr por las paredes, combinación de katana y pistola

Sairento te convierte en un ciber-ninja y te sumerge en combates trepidantes y de alto riesgo. Darás volteretas hacia atrás en el aire, te impulsarás contra las paredes, ralentizarás el tiempo en pleno combate y cambiarás entre pistolas, katanas y cuchillos arrojadizos sin perder el ritmo.

El juego funciona sin problemas en la mayoría de Sistemas de realidad virtual basados en PC. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, combina el título con el equipo de la monitores para juegos de alta calidad. Una cosa que distingue Sairento se diferencia de muchos otros juegos de realidad virtual es que combina la movilidad con el combate.

Estás en constante movimiento, pero nunca resulta abrumador. El juego es ágil sin caer en el caos, lo que mantiene un ritmo trepidante sin sacrificar la precisión. Además, lo que realmente hace que los jugadores vuelvan una y otra vez es lo bien que se mantiene el juego durante sesiones largas, un sello distintivo de la los mejores juegos de rol de acción. Los controles no te agotan.

En general, Sairento Es el tipo de juego que te hace olvidar que estás en tu habitación. Engaña a tu mente para que creas que eres el protagonista de una película de ninjas de alta tecnología. ¡Y para cuando consigas ese golpe mortal con la espada a cámara lenta en pleno vuelo, no querrás salir de ahí! Ahora puedes comprar Saidento al precio más bajo del mercado.

Mi veredicto: Sairento te hace sentir como un ciber-ninja, y nunca pasa de moda. Rápido, fluido y con un sinfín de partidas, este juego está pensado para los aficionados a la acción en realidad virtual.

★ El mejor juego de acción de realidad virtual para PC Sairento Compra en Eneba

8. Maíz [El mejor combate cuerpo a cuerpo en realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es Free Lives, Devolver Digital Duración media de la partida 5-10 horas (combate sin fin en la arena) Características únicas Combates de gladiadores exagerados, violencia basada en la física

Maíz es una película hilarantemente brutal Simulador de gladiadores en realidad virtual que te permite hacer realidad todas tus fantasías de combate más extravagantes que ni siquiera sabías que tenías. Te enfrentarás a enemigos torpes y descoordinados en lo que parece más una caricatura violenta que un juego de combate tradicional.

Las peleas se vuelven frenéticas en un santiamén, y acabas blandiendo espadas, hachas o incluso extremidades; cualquier cosa que consigas agarrar a tiempo. Los enemigos se retuercen en una exagerada cámara lenta cada vez que les asestas un golpe. Todo funciona según las leyes de la física, así que tus golpes solo dan en el blanco si mueves los brazos con convicción. Todo esto lo convierte en uno de los favoritos entre los los mejores juegos de realidad virtual multijugador para jugadores que quieran reírse, sudar y arrasar en peleas absurdas regidas por la física.

Si golpeas con demasiada suavidad o apuntas mal, tu arma rebotará sin causar daño alguno. Esa imprecisión forma parte de la diversión. Nada es demasiado limpio, y eso le da a los combates un qué raro,ritmo ridículo que te mantiene en vilo.

Pero a pesar de su aspecto ridículo, Maíz se ha ganado un lugar entre los los mejores juegos de lucha en realidad virtual. El movimiento constante y el caos que envuelve todo el cuerpo lo convierten en uno de los favoritos de los jugadores que quieren reírse, sudar y abrirse paso a golpes en peleas absurdas regidas por leyes físicas.

Mi veredicto: MaízEs ridículo, brutal y absurdamente divertido. Si quieres destrozar cosas en realidad virtual sin tomarte nada en serio, este es tu juego.

★ El mejor juego de combate cuerpo a cuerpo para PC con realidad virtual Maíz Compra en Eneba

9. Beat Saber [El mejor juego de ritmo para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PS4, PS5, PC, Meta Quest Año de estreno 2018 Creador/es Juegos de ritmo Duración media de la partida Endless (juego de ritmo) Características únicas Combate rítmico con sables con seguimiento de movimiento

Beat Saber es un juego de realidad virtual basado en el ritmo que convierte la música en movimiento. Armado con dos sables láser (uno rojo, uno azul), lo atraviesas bloques codificados por colores que vuelan hacia ti al ritmo de los golpes de los beats y las melodías vibrantes. Cada bloque coincide con la dirección y el color de tus sables. Así que no se trata solo de acertar las notas, sino de moverte con precisión.

Si a eso le sumas los obstáculos que tienes que esquivar, acabas moviendo todo el cuerpo. Es rápido, físico y, una vez que te metes de lleno en el juego, es fácil perder la noción del tiempo. El juego empieza siendo fácil; sin embargo, si subes el nivel de dificultad, te hará balancearte como un loco.

Incluso cinco años después de su estreno, sigue apareciendo en la en lo más alto de las listas de realidad virtual y ha vendido más de 6 millones de ejemplareshasta la fecha(fuente: Universidad de California en Berkeley – Gráficos) La posibilidad de crear pistas personalizadas y las actualizaciones periódicas de los desarrolladores han hecho que el juego siga pareciendo novedoso.

El juego es compatible con una amplia variedad de música, desde desde la música electrónica y el pop hasta el rock y el hip-hop. Las imágenes son nítidas, con un neón brillante un aspecto que funciona bien en diferentes cascos de realidad virtual. Y con duelos en línea, competiciones en grupo y tablas de clasificación personalizadas, también se gana un lugar entre los los mejores juegos multijugador Ya está disponible para jugar con unas gafas de realidad virtual.

Mi veredicto: Beat Saber Es el entrenamiento más adictivo de la realidad virtual. Fácil de aprender, imposible de dejar y sigue siendo el rey de los juegos rítmicos años después de su lanzamiento.

★ El mejor juego de ritmo de realidad virtual para PC Beat Saber Compra en Eneba

10. Serious Sam VR: La última esperanza [El mejor juego de disparos de oleadas para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC Año de estreno 2017 Creador/es Croteam VR, Devolver Digital Duración media de la partida 6-10 horas Características únicas Un juego de disparos en primera persona con combate a dos manos, enfrentamientos contra jefes y oleadas de enemigos a gran escala

Serious Sam VR: La última esperanza lleva el caos al máximo. Te ves envuelto en medio de invasiones alienígenas a gran escala sin tiempo para respirar. Las oleadas enemigas no cesan, y tus armas tampoco. En un momento estás empuñando dos escopetas a la vez y al siguiente ya estás pasando a una ametralladora.

Esta entrada en el La franquicia Serious Sam se diseñó pensando en la realidad virtual. Por eso, no pretende ser un shooter tradicional. En su lugar, utiliza La realidad virtual como debe sery. Luchas a tu manera, con movimientos reales y rapidez mental. Cada enfrentamiento parece un susto de verdad, y eso es parte de lo que hace que te enganche.

En el juego, aunque te quedas en un mismo sitio, nunca estás quieto. La presión viene de todas partes, y cada combate te obliga a reaccionar con rapidez. Es caótico, pero una vez que te acostumbras, los controles se vuelven algo natural. Además, funciona muy bien en pareja, por lo que a menudo se menciona entre los los mejores juegos cooperativosen realidad virtual.

El estilo artístico del juego se inclina hacialocura. Las explosiones tiñen el cielo y los enemigos estallan en ráfagas de color. Los escenarios parecen sacados de un sueño delirante de los videojuegos arcade. Y todo ello contribuye a ese característico Serious Samenergía: ¡Ruidoso, implacable y tremendamente divertido!

Mi veredicto: Serious Sam La realidad virtual cumple exactamente lo que promete: caos sin fin y acción trepidante. Si quieres sentirte como un ejército de un solo hombre, este es tu campo de batalla.

★ El mejor juego de disparos de oleadas para PC con realidad virtual Serious Sam VR: La última esperanza Compra en Eneba

11. Hellblade: El sacrificio de Senua (VR) [La mejor experiencia psicológica de realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2018 (versión en realidad virtual) Creador/es Ninja Theory Duración media de la partida 7-8 horas Características únicas Acción cinematográfica, temas psicológicos

Hellblade: El sacrificio de Senua (VR) es unjuego de acción y aventuras con temática psicológica que te sumerge en la mente fracturada de su protagonista. El juego se desarrolló en colaboración con neurocientíficos y personas que padecen psicosis. Esa colaboración aporta autenticidad a su representación de enfermedad mental.

En la realidad virtual, ese mundo resulta inquietantemente realista. El juego se desarrolla en tercera persona, pero el seguimiento de las gafas y el inquietante audio espacial te sumergen por completo en la experiencia. Cada susurro, cada alucinación, te acecha como si estuviera justo detrás de ti. Aquí no hay sustos fáciles. ¡El miedo va creciendo poco a poco y se siente como algo psicológico!

El juego salió al mercado en realidad virtual allá por 2018 y, desde entonces, ha atraído a millones de jugadores. Pero las cifras no lo dicen todo. Lo que realmente cala en la gente es el impacto emocional. Se trata de un inquietante viaje hacia el trauma, la pérdida y la psicosis, que la realidad virtual convierte en una experiencia brutalmente íntima.

Para quienes estén interesados en juegos de realidad virtual narrativos Entre las obras con temas más maduros, esta destaca especialmente. Además, es una firme candidata entre las Los mejores juegos de rol para PC por su narrativa y su enfoque en los personajes.

Mi veredicto: Hellblade Es inquietante, hermosa y emocionalmente intensa. La realidad virtual consigue que su representación de la psicosis resulte incómodamente real, en el mejor sentido posible.

★ La mejor experiencia psicológica de realidad virtual para PC Hellblade: El sacrificio de Senua (VR) Compra en Eneba

12. Rez Infinite [La mejor experiencia audiovisual de realidad virtual para PC]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Año de estreno 2016 Creador/es Monstar Inc. y Resonair, mejoran los juegos Duración media de la partida 2-4 horas Características únicas Juego de disparos con música, efectos visuales psicodélicos

Rez Infinite trae música y movimiento como pocos juegos de realidad virtual logran hacerlo. Originalmente un clásico de culto de principios de la década de 2000, su adaptación a la realidad virtual cobra vida a tu alrededor y te sumerge de lleno en la acción.

Volarás a toda velocidad por entornos abstractos y vibrantes mientras apuntas a los objetivos y disparas al ritmo de la banda sonora. El juego no sigue una historia convencional. En su lugar, crea su atmósfera a través del sonido y el movimiento. Y cuando se juega en un una televisión ideal para jugar, los gráficos fuera de la realidad virtual también se ven de maravilla.

A medida que avanzas, la música va cobrando intensidad, la tensión va en aumento y cada nivel parece cobrar más vida. Área X, que se ha añadido para el lanzamiento en realidad virtual, es lo más destacado aquí. Te ofrece una experiencia completaMovimiento de 360°y un diseño más abierto que muestra lo mucho que ha evolucionado el juego.

Para aquellos a quienes les gusta la narración visual y no les gusta leer mucho, Rez Infinite Es una experiencia que merece la pena probar. A primera vista parece sencilla, pero es fácil dejarse llevar por ella. Echa un vistazo al precio rebajado que ofrece Eneba para Rez Infinite.

Mi veredicto: Rez Infinite es una experiencia sensorial sin igual. La música, el movimiento y las imágenes se funden en algo que se percibe más como un viaje que como un juego.

★ La mejor experiencia audiovisual de realidad virtual para PC Rez Infinite Compra en Eneba

13. Tetris Effect [El mejor juego de relajación para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Año de estreno 2018 (PS4), 2019 (PC) Creador/es Monstars Inc. y Resonair, Enhance Games Duración media de la partida Endless (juego de puzles) Características únicas Mecánica de zonas, jugabilidad meditativa

Tetris es uno de los juegos más famosos de la historia. Y probablemente ya conozcas lo básico: Gira los bloques, forma filas y vuelve a empezar. Tetris Effect, Sin embargo, no se limita a renovar esa fórmula. La revoluciona por completo.

Cada pieza que muevas aquí se sincroniza con la música. Cada línea que elimines provoca explosiones visuales. Se puede decir sin miedo a equivocarse que… Tetris Effect es en parte un rompecabezas y en parte una experiencia hipnótica. Ponte los auriculares y, de repente, ya no solo estás jugando. ¡Estás dentro del juego! Funciona a la perfección en casi cualquier sistema decente, y si utilizas un un buen portátil para juegos, la experiencia resulta aún más envolvente tanto en realidad virtual como en modo estándar.

Un artículo publicado en 2015 en Atención, percepción y psicofísica llegaron a la conclusión de que el Tetris provoca un estado de concentración que puede reducir el estrés y mejorar la claridad mental. Con la realidad virtual, ese efecto se multiplica. Se crea un estado de «flow» del que es difícil salir. De hecho, muchos jugadores afirman que les ayuda a relajarse.

El juego obtuvo una 89+ Metacriticpuntuacióny obtuvo nominaciones para Juego del año según varias fuentes. Si aún no lo has jugado, Tetris Effect es un buen punto de partida. Gracias a sus reglas sencillas y a su mecánica de juego intuitiva, el juego es apto para jugadores de cualquier nivel. Y, por último, no te pierdas la oferta actual de Tetris Effect.

Mi veredicto: Tetris Effect convierte un clásico en una experiencia trascendental. Es relajante, hipnótico y demuestra que una mecánica de juego sencilla sigue siendo capaz de dejarte boquiabierto.

★ El mejor juego de relajación para PC con realidad virtual Tetris Effect Compra en Eneba

14. SUPERHOT VR [El mejor juego de disparos por tiempo para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Año de estreno 2016 (versión básica), 2019 (RV) Creador/es Equipo de SUPERHOT Duración media de la partida 2-3 horas Características únicas Imágenes estilizadas, combates con animación completa

En lugar de un caos constante, SUPERHOT VR te obliga a reducir el ritmo y a pensar bien cada movimiento. Aquí el tiempo solo avanza cuando tú te mueves. ¡Y eso hace que cada instante se convierta en una decisión bajo gran presión! Las balas quedan suspendidas en el aire. Todo se detiene en el momento en que tú te quedas quieto, incluso los puñetazos.

Ese ritmo le da al juego una sensación de combinar las escenas de tiroteos con combate a cámara lenta y el ajedrez. De hecho, muchos jugadores dicen que se sitúa a medio camino entre la acción y la táctica, razón por la cual suele aparecer junto a las opciones más creativas en la Los mejores juegos de estrategia para PCcategoría.

Desde su lanzamiento en realidad virtual, SUPERHOT ha ganado varios premios, entre ellos Mejor juego de realidad virtual en los Premios DICE 2017. Es uno de los juegos más vendidos en todas las plataformas y sigue siendo uno de los mejor valorados en Steam. Si buscas un juego en el que el timing y la atención al detalle cuenten más que los reflejos, este juego es difícil de superar.

Sus gráficos minimalistas no están pensados solo por motivos estéticos; van directos al grano. Al reducir cada nivel a sus elementos esenciales, no hay nada que distraiga tu atención. Esa simplicidad es precisamente lo que hace que SUPERHOT VRtan cautivador:Tensión pura, acción pura, cero residuos.

Mi veredicto: SUPERHOT La realidad virtual te hace sentir como una estrella de cine de acción a cámara lenta. Su mecánica temporal única convierte cada enfrentamiento en un rompecabezas estratégico.

★ El mejor juego de disparos por turnos para PC con realidad virtual SUPERHOT VR Compra en Eneba

15. Musgo [La mejor aventura en tercera persona para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas PS4, PS5, PC, Oculus Quest Año de estreno 2018 Creador/es Polyarc Duración media de la partida 4-6 horas Características únicas Juego de plataformas en realidad virtual en tercera persona, ambientado en un cuento

Musgo combina la magia de un clásico una aventura de cuento de hadas con la inmersión que solo la realidad virtual puede ofrecer. Pero no se trata de la típica experiencia de realidad virtual. Aquí no eres el héroe, sino que ayudas a uno. Quill, un ratoncito valiente, va por delante, y tú estás ahí para apoyarla en cada reto.

Pero no te quedas al margen. Formas parte de la historia. Te asomas por las esquinas, mueves elementos del entorno y, a veces, tienes que asomarte físicamente para ver qué va a pasar a continuación.

Convierte la exploración en una experiencia compartida. Y Quill te reconoce. Levanta la vista, reacciona e incluso se acerca para celebrar vuestro trabajo en equipo. Esa conexión entre el jugador y el personaje se ha ganado Musgo a 94 % de valoraciones positivas en Steam y un lugar entre los mejores juegos independientes.

Con una secuela que amplía la historia y la jugabilidad,Musgo se ha convertido en un referente para los jugadores que buscan experiencias de realidad virtual con una rica narrativa. Es un punto de partida ideal para quienes se inician en las gafas de realidad virtual y quieren explorar ellos mejores juegos de realidad virtual. Ofrece suficientes retos como para mantenerte entretenido sin que cada movimiento resulte agobiante.

Mi veredicto: Musgoes encantadora, conmovedora y está perfectamente diseñada para la realidad virtual. La aventura de Quill demuestra que no hace falta ser el héroe para sentirse parte de ella.

★ La mejor aventura en tercera persona para PC con realidad virtual Musgo Compra en Eneba

16. Thumper [Los mejores juegos de ritmo y violencia para PC con realidad virtual]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Año de estreno 2016 Creador/es Babeo Duración media de la partida 4-6 horas Característica exclusiva Jugabilidad basada en el ritmo y la violencia

Thumper parece un juego de ritmo atrapado en una pesadilla. Te pones en la piel de un escarabajo cromadocorriendo por una pista que serpentea a través de mundos extraños y vibrantes. La velocidad aumenta rápidamente, y cada segundo exige reflejos rápidos.

La estética y el sonido del juego impactan de lleno. Las imágenes son oscuras y agresivas, con destellos de luz y enemigos surrealistas que se ciernen sobre el jugador. No es el tipo de juego rítmico que invita a relajarse. Thumper se trata más de tensión y supervivencia que de bailar al ritmo de la música.

Fue uno de los primeros juegos de ritmo en tomarse la realidad virtual en serio y sigue figurando en los mejores juegos para PC destaca por lo singular que es la experiencia. El juego no necesita largos tutoriales ni mecánicas sofisticadas para llamar la atención.

En cuestión de minutos, tu mente se sincroniza con el ritmo y tus reflejos se encargan del resto. E incluso tras repetidos intentos, te ves volviendo a jugar para superar tu puntuación o volver a sentir esa emoción. Para los aficionados a los juegos rítmicos con un toque de peligro, Thumper ¡Te ofrece una experiencia de juego que no olvidarás fácilmente, y Eneba te ofrece un precio para Thumper que no encontrarás en ningún otro sitio!

Mi veredicto: Thumper Es intenso, agresivo y diferente a cualquier otro juego de ritmo. Si quieres poner a prueba tus reflejos mientras tus sentidos se ven desbordados, prepárate.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos de realidad virtual para PC

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que buscan la mejor experiencia de realidad virtual en PC? Depende del tipo de realidad virtual que busques.

Para una exploración sin límites: No Man’s Sky te ofrece todo un universo por descubrir. Construye, explora y déjate llevar por un mundo abierto que no deja de crecer con cada actualización.

No Man’s Sky te ofrece todo un universo por descubrir. Construye, explora y déjate llevar por un mundo abierto que no deja de crecer con cada actualización. Para una inmersión total en los juegos de rol: Fallout 4 VR te sumerge en una aventura de mundo abierto en la que cada decisión cuenta y el páramo parece realmente real.

Fallout 4 VR te sumerge en una aventura de mundo abierto en la que cada decisión cuenta y el páramo parece realmente real. Para los aficionados al survival horror: The Walking Dead: Saints & Sinners ofrece suspense, dilemas morales y combates basados en la física que marcan un nuevo estándar en el género del terror en realidad virtual.

The Walking Dead: Saints & Sinners ofrece suspense, dilemas morales y combates basados en la física que marcan un nuevo estándar en el género del terror en realidad virtual. Para la acción basada en la física: Boneworks ha redefinido la forma en que se puede percibir la interacción en la realidad virtual. Cada swing, cada golpe y cada tiro tiene un peso real.

Boneworks ha redefinido la forma en que se puede percibir la interacción en la realidad virtual. Cada swing, cada golpe y cada tiro tiene un peso real. Para el ritmo y la fluidez: Beat Saber sigue siendo el entrenamiento de realidad virtual más adictivo: fácil de empezar, imposible de dejar.

Beat Saber sigue siendo el entrenamiento de realidad virtual más adictivo: fácil de empezar, imposible de dejar. Para una narración evocadora: Los sueños de otro demuestra que la realidad virtual puede ser arte. Lenta, surrealista e inolvidable.

No hay un solo juego que defina la realidad virtual para PC, pero, en conjunto, captan todo su potencial: la libertad, la inmersión y las experiencias que simplemente no se pueden vivir en una pantalla plana. Sea cual sea el género que te atraiga, una cosa es segura: en cuanto te pongas las gafas, no querrás quitártelas.

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