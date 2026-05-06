Los 11 mejores juegos parecidos a No Man’s Sky en 2025

Juegos comoNo Man’s Sky combina la exploración espacial, la supervivencia y el combate de una forma que me mantiene enganchado durante horas. Estos juegos ofrecen algo especial para cualquiera que disfrute de la exploración y la creación en el espacio.

En este artículo, he recopilado algunos de los mejores títulos similares a No Man’s Sky que transmiten la emoción de descubrir nuevos mundos y aventurarse por entornos peligrosos.

Si te gusta explorar planetas alienígenas o construir tu propio imperio, aquí encontrarás un montón de aventuras épicas en las que sumergirte. Sigue leyendo para descubrir tu próxima gran escapada al cosmos.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a No Man’s Sky

Los juegos incluidos en esta lista se han seleccionado por lo cerca que están de No Man’s Sky. La mayoría de los juegos giran en torno a la impresionante exploración espacial, el combate y la supervivencia. Sigue leyendo para saber más al respecto.

Starfield (2023) — La primera nueva IP de Bethesda en casi 25 años Se presentó como «Skyrim en el espacio», pero acabó destacando como algo que nunca habíamos visto antes. ASTRONEER (2019 y 2022) — La aventura de mundo abierto tipo sandbox en la que el jugador encarna a un astronauta futurista explorar coloridos planetas de baja poligonalidad. Outer Wilds (2019) — Un juego de exploración y misterio en primera persona, en el que el jugador se encuentra en un sistema solar que, de alguna manera, ha quedado atrapado en un bucle temporal de 22 minutos.

Los diez juegos que se enumeran a continuación se desarrollaron con el objetivo de ofrecer algo diferente a todo lo visto hasta ahora en el género, y todos ellos lo consiguen.

Los 11 mejores juegos parecidos a No Man’s Sky

Tanto si quieres explorar mundos alienígenas, comerciar con materiales raros o convertirte en un nómada planetario que deambula por la galaxia, estos títulos ofrecen entornos ricos, una jugabilidad cautivadora y unos gráficos cada vez más impresionantes. Desde la creación y la construcción hasta el enfrentamiento con lo desconocido, cada uno de ellos aporta algo especial. En algunos casos, incluso ofrecen sistemas más refinados para el género que NMS ayudó a popularizar.

1. Starfield [El mejor juego de rol de exploración espacial similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 10

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Año de estreno 2023 Desarrollador Bethesda Game Studios Plataforma(s) Xbox Series X/S y PC con Windows Puntuación en Metacritic (PC) 85/100(XSXS) 83/100 Tiempo medio de juego 20-30 horas (historia principal)

Como se ha mencionado anteriormente, Starfield es la primera propiedad intelectual nueva de Bethesda en más de 25 años. Este juego de supervivencia galáctica y… exploración espacial divertida El juego se encuentra entre los mejores, sobre todo gracias a su función «New Game Plus» (NG+).

Me gustaNo Man’s Sky, Starfield utiliza la generación procedural, pero cada planeta parece estar cuidadosamente diseñado, con bases, colonias, fuertes y otros lugares destacados. Es más realista que NMS y ofrece una historia extensa con voces de los personajes.

Este juego está ambientado en el año 2330, cientos de años después de que los humanos se hayan extendido por toda la Vía Láctea, convirtiéndose en una especie interplanetaria. Llevando la vida humana a la galaxia. Todo tiene lugar en los «Sistemas Colonizados», que abarcan regiones controladas por facciones o sumidas en el caos. Los jugadores se sumergen directamente en la acción y pueden elegir entre diversos roles: soldado, pirata, asesino, espía y muchos más.

Por qué lo elegimos Starfield destaca por su inmenso universo y sus profundas mecánicas de rol, en el que puedes explorar miles de planetas mientras trazas tu propio camino. Se trata de una visión realista a la par que ambiciosa de la exploración espacial, repleta de trasfondo y decisiones significativas.

Con unos 1.000 mundos alienígenas que explorar, múltiples facciones y un sistema de creación de personajes de RPG muy completo, ofrece la narrativa y la jugabilidad clásicas de Bethesda. Aunque su sistema de construcción de bases no es el más avanzado, sigue siendo atractivo. El sistema de creación incluso aporta profundidad al imitar mecánicas del mundo real.

Este título se convirtió en el lanzamiento más exitoso de la historia de Bethesda, lo cual resulta especialmente impresionante si se tiene en cuenta que es una exclusiva para consolas Xbox y ordenadores con Windows.

Mi veredicto: Para los aficionados que buscan un juego de rol de exploración espacial con una trama sólida y muchas opciones de personalización, Starfield es la elección perfecta.

2. ASTRONEER [El mejor juego de exploración espacial en estilo low-poly, similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.8

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Año de estreno 2019 y 2022 (Comunicado de NS) Desarrollador System Era Softworks Plataforma(s) Xbox One, PlayStation 4, PC con Windows y Nintendo Switch Puntuación en Metacritic (PC) 71/100(Xbox One) 73/100(NS) 76/100 Tiempo medio de juego 23,5 horas (historia principal)

ASTRONEER es un juego poco habitual, pero entretenido. Con un diseño gráfico que recuerda a No Man’s Sky antes de su renovación visual, este juego de exploración espacial y supervivencia galáctica al estilo «sandbox» podría ser el más parecido a NMS en cuanto al diseño básico.

Juegas en el papel de un astronauta futurista que explora planetas llenos de vida y con gráficos low-poly. System Era Softworks creado hermosos modelos 3D con menos polígonos sin perder atractivo visual. Aunque es abstracto, el diseño resulta natural y envolvente. Nos ofrece varios planetas que tienen un aspecto impresionante.

Por qué lo elegimos ASTRONEER ofrece una experiencia encantadora y a la vez cautivadora gracias a su exploración creativa y su gestión de recursos. Los coloridos gráficos de baja poligonalidad crean un mundo divertido que puedes moldear, y su jugabilidad, basada en la libertad, resulta a la vez relajante y gratificante.

ASTRONEER está totalmente impulsado por los jugadores, sin una trama tradicional. Los jugadores avanzan a su propio ritmo, modificando el terreno, construyendo bases y explorando planetas generados proceduralmente, cada uno con biomas, gravedad y condiciones meteorológicas únicas.

La herramienta de terreno del juego, similar a la de NMS, permite a los jugadores modelar paisajes, extraer recursos y construir estructuras. ASTRONEER destaca como uno de los mejores juegos similares a No Man’s Sky gracias a sus actualizaciones constantes, su compatibilidad multiplataforma y su jugabilidad accesible y divertida para todas las edades.

Mi veredicto:Si te encanta la generación procedural y la creatividad, ASTRONEERSu enfoque de la exploración espacial te mantendrá en vilo.

3. Outer Wilds [El mejor juego de exploración con bucles temporales, al estilo de No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.7

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Año de estreno 2019 Desarrollador Mobius Digital Plataforma(s) PC con Windows. Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch Puntuación en Metacritic (PC) 85/100(Xbox One)85/100(PS4) 82/100 Tiempo medio de juego Entre 15 y 30 horas (historia principal)

Outer Wilds es un juego encantador que se ha ganado la admiración de los críticos gracias a su impresionante historia y a su atractiva exploración en primera persona. Aunque técnicamente se trata de un juego de supervivencia combinado con la exploración espacial, En el fondo, es un auténtico juego de misterio. Esa divertida mezcla de todo lo ha convertido en uno de los los mejores juegos para un solo jugador en los últimos tiempos.

El jugador asume el papel de un explorador espacial perteneciente a la raza Hearthian, de origen maderero. Te embarcas en una misión para explorar y desvelar los secretos de una antigua civilización alienígena conocida como los Nomai. El problema es que tu tiempo es a la vez limitado y eterno. Te quedarás atrapado en un bucle temporal de 22 minutos que se reinicia cada día cuando el sol se convierte en una supernova.

Por qué lo elegimos Outer Wilds destaca por su mecánica de bucle temporal y su misterio cósmico, lo que hace que cada exploración cobre sentido. Su enfoque abierto premia el descubrimiento y anima a los jugadores a aprender de cada ciclo; te espera una aventura espacial verdaderamente única.

Por supuesto, el jugador conserva todos los conocimientos que ha adquirido, lo que permite una estructura narrativa divertida que combina la jugabilidad con una rica mitología cósmica. Lo peculiar, pero a la vez agradable, de Outer Wilds es que es un juego totalmente abierto, sin misiones ni puntos de referencia que seguir. En su lugar, los jugadores pilotan su nave hacia diferentes cuerpos celestes, cada uno con sus propios entornos, peligros y acertijos.

Utilizando la física en tiempo real y la información recopilada, Los jugadores deben desvelar el misterio oculto del juego. Se trata de una aventura realmente cautivadora que hace que los jugadores se preocupen tanto por su propia mortalidad como por la del universo en general.

Mi veredicto:Para quienes buscan una aventura espacial única y con una historia bien desarrollada, Outer Wilds ofrece un recorrido apasionante y estimulante desde el punto de vista intelectual.

4. Sobrevivir en Marte [El mejor juego de simulación de colonias similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.5

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Año de estreno 2018 Desarrollador Haemimont Games y Abstraction Games Plataforma(s) PC con Windows, macOS, Linux, PlayStation 4 y Xbox One Puntuación en Metacritic (PC) 76/100(PS4) 73/100(Xbox One) 76/100 Tiempo medio de juego 22 horas (objetivos principales)

Sobrevivir en Marte es similar tanto a NMS como a SIMS, ya que su mecánica de juego incluye elementos similares a los de los juegos de simulación de colonias. Los jugadores se convierten en supervisores, encargados de construir y mantener una próspera colonia en Marte, lo que incluye gestionar periódicamente las actualizaciones y garantizar la supervivencia de los colonos.

«Surviving Mars» es un auténtico un divertido juego de simulación que pueden mantener a los jugadores absortos durante horas. Aunque te encuentres confinado en un solo planeta, tienes mucho que hacer. El juego comienza con unos drones robóticos preparando el terreno, a lo que le sigue la gestión de recursos como el oxígeno, el agua y la energía para mantener la colonia. También hay que vigilar de cerca el bienestar psicológico de los colonos.

Por qué lo elegimos Sobrevivir en Marte ofrece a los jugadores un control total sobre la experiencia de construir una colonia, con un especial énfasis en la gestión de recursos y la supervivencia. El reto de mantener la vida en Marte combina una gran profundidad estratégica y una gran inmersión, lo que lo convierte en un juego destacado dentro de su género.

El juego cuenta con tramas apasionantes, gestión de recursos y eventos aleatorios, entre los que se incluyen tecnología alienígena, fenómenos psicológicos y posibles rebeliones de la IA. Los jugadores también deberán hacer frente a los peligros de Marte, como los riesgos solares, las tormentas de polvo y las lluvias de meteoritos.

Lanzado en 2018, Surviving Mars tiene ampliado mediante varios contenidos descargables. Sus elementos de supervivencia inmersivos y sus actualizaciones constantes lo convierten en uno de los mejores juegos del género, como No Man’s Sky. Mantener una simulación tan compleja requiere el tipo de dedicación que se destaca en el Desglose de los nominados a «Mejor juego en desarrollo» en los Game Awards 2025 en lo que respecta a un servicio de asistencia de primer nivel tras el lanzamiento.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de simulación de colonias y quieres poner a prueba tus habilidades de gestión mientras sobrevives en un mundo alienígena, Sobrevivir en Marte es el juego perfecto.

5. Bajo el agua [El mejor juego de supervivencia submarina al estilo de No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.4

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Año de estreno 2018, 2021 y 2025 Desarrollador Unknown Worlds Entertainment Plataforma(s) PC con Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, iOS, Android Puntuación en Metacritic (PC) 87/100(PS4) 80/100(Xbox One)81/100 Tiempo medio de juego 30 horas (historia principal)

Bajo el agua es considerado por muchos como uno de los los mejores juegos de supervivencia, y es fácil entender por qué. El juego reta a los jugadores a sobrevivir en un mundo alienígena submarino hostil, donde cada acción puede ser decisiva. Aunque algunos aspectos, como la construcción de barcos, puedan parecer excesivos, también contribuyen al encanto general y a la profundidad de la jugabilidad.

Esta aventura en primera persona comienza con un aterrizaje forzoso en el planeta oceánico 4546B. Los jugadores deben recolectar recursos, gestionar el oxígeno y explorar un entorno acuático repleto de vida. A medida que avanza la historia, los jugadores descubren la presencia de alienígenas en el planeta y una bacteria mortal que amenaza toda forma de vida.

Por qué lo elegimos Bajo el agua te sumerge en un mundo acuático extraño, donde la supervivencia es lo más importante. Su narrativa ambiental y la gestión de recursos crean una experiencia apasionante que te hará sumergirte cada vez más en sus misterios.

Aunque escapar del planeta es el objetivo inicial, Los jugadores deben, en primer lugar, curar la infección y desentrañar los secretos más profundos que se esconden bajo las olas.. La combinación de mecánicas de supervivencia, exploración inmersiva y misterio narrativo hace que Bajo el agua uno de los mejores juegos similares a No Man’s Sky. Su enfoque en la supervivencia y el descubrimiento tiene una gran acogida entre los aficionados al género.

Mi veredicto:Si buscas una experiencia de supervivencia envolvente con un profundo sentido del descubrimiento y el misterio, Bajo el agua es uno de los mejores juegos similares a No Man’s Sky.

6. Satisfactorio [El mejor juego de construcción de fábricas similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.3

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Año de estreno (Acceso anticipado: 2019) (Lanzamiento oficial: 2024) Desarrollador Coffee Stain Studios Plataforma(s) Ordenador con Windows Puntuación en Metacritic (PC) 90/100 Tiempo medio de juego 107 horas (historia principal) y

222 horas (hasta el 100 %)

Satisfactorioes un juego fantástico desarrollado por Coffee Stain Studios. Ofrece una una experiencia en primera persona en la que los jugadores se ponen en la piel de empleados de la megacorporación FICSIT, con la misión de colonizar e industrializar un mundo extraterrestre.

Los jugadores exploran biomas llenos de vida, resuelven acertijos y se enfrentan a la fauna hostil mientras van desvelando los entresijos de la historia. Aunque la trama gira en torno a la expansión empresarial, Hay secretos aún más profundos que los jugadores pueden descubrir.

Por qué lo elegimos Satisfactorio destaca por su enfoque de la construcción de fábricas desde una perspectiva en primera persona. La satisfacción de ver cómo funciona en conjunto una maquinaria compleja y de explorar biomas con recursos únicos lo convierte en uno de los juegos de estrategia más adictivos.

Investigarás en tecnología, ampliarás las operaciones y utilizarás medios como trenes, drones y reactores nucleares para construir fábricas cada vez más complejas. La satisfacción de ver en funcionamiento una fábrica bien optimizada forma parte del encanto del juego.

Me gustaNo Man’s Sky, recibe actualizaciones periódicas y cuenta con una gran participación de la comunidad y un amplio soporte para el modding. Por su enfoque en la estrategia y la planificación, se sitúa sin duda entre las más juegos de estrategia impresionantes en el género de los videojuegos espaciales.

Mi veredicto:Para los aficionados a los juegos de construcción de bases y gestión de recursos, Satisfactorio es el juego ideal para crear tu propio y extenso imperio industrial mientras exploras un vibrante mundo alienígena.

7. Odisea cúbica [El mejor juego de supervivencia espacial basado en vóxeles, similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.1

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Año de estreno 2025 Desarrollador Atypical Games, Atypical Games S.R.L. Plataforma(s) PlayStation 5, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Series X y Series S Puntuación en Metacritic TBA Tiempo medio de juego ~30-50 horas

Odisea cúbica lleva la libertad de la exploración espacial a un nuevo nivel con su universo basado en vóxeles, donde los jugadores pueden explorar y terraformar planetas a su antojo.

La característica más destacada del juego es la posibilidad de dar forma a los mundos mediante un sistema de terreno totalmente interactivo, que te permite construir, excavar y manipular tu entorno. Solo por esta característica, ya es una alternativa interesante a No Man’s Sky para los jugadores a los que les encanta crear objetos y explorar en un entorno de estilo «sandbox».

La mecánica del juego gira en torno al descubrimiento constante de nuevos planetas, cada uno con sus propios retos y entornos hostiles. Los jugadores deben recolectar recursos, construir estructuras y sobrevivir en estos mundos alienígenas, al tiempo que se enfrentan a un sistema meteorológico dinámico y a una fauna peligrosa.

La libertad de terraformar planetas y crear bases personalizadas ofrece un sinfín de posibilidades a los jugadores que desean dejar su huella en el cosmos. Como juego de supervivencia de mundo abierto, Odisea cúbica te permite jugar a tu propio ritmo.

Por qué lo elegimos Odisea cúbica combina la libertad creativa de Minería, artesanía con la amplia exploración de No Man’s Sky. Los jugadores pueden terraformar planetas, construir estructuras y sobrevivir a una infección intergaláctica, todo ello en un universo generado proceduralmente.

Los gráficos son vivos y coloridos, con un estilo artístico distintivo basado en vóxeles que aporta tanto encanto como claridad. Las animaciones fluidas y los entornos luminosos hacen que cada mundo resulte único.

El diseño de sonido del juego complementa su estilo visual, con ruidos ambientales y bandas sonoras que potencian la inmersión a medida que te adentras en nuevos planetas. La atmósfera se mantiene animada, ya que cada mundo se percibe de forma diferente según el terreno que moldees y los elementos con los que te encuentres.

Mi veredicto:Para aquellos a los que les gusta la creación, la exploración y la supervivencia en un universo basado en vóxeles, Cúbico Odisea ofrece una mezcla única que captura el espíritu de No Man’s Sky.

8. DayZ [El mejor juego multijugador de terror y supervivencia al estilo de No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9.2

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Año de estreno 2018 Desarrollador Bohemia Interactive Plataforma(s) PC con Windows, Xbox One y PlayStation 4 Puntuación en Metacritic (Xbox One) 56/100(PS4) 31/100 Tiempo medio de juego Varía según el jugador

AunqueDayZ Aunque a primera vista pueda parecer un juego de zombis al uso, se ha convertido en algo mucho más.

DayZ empezó como un mod para Arma 2por Dean Hall, un antiguo oficial del Cuerpo Real de Transmisiones de Nueva Zelanda. Siguió siendo un mod hasta que Hall se incorporó a Bohemia Interactive, pasando de ser un proyecto de un solo desarrollador a convertirse en una producción a gran escala. El juego se lanzó en acceso anticipado en 2013, cuyo lanzamiento completo está previsto para 2018.

Este modo multijugador mundo abierto Este juego de supervivencia está ambientado en la región postapocalíptica de Chernarus, repleta de zombis y peligros. Los jugadores empiezan sin nada y deben buscar recursos como comida, armas y mucho más, al tiempo que evitan las amenazas tanto del entorno como de otros jugadores.

Por qué lo elegimos DayZ lleva el género de supervivencia a nuevas cotas gracias a su jugabilidad impredecible. La combinación de entornos hostiles, zombis y otros jugadores hace que cada encuentro resulte intenso, y la libertad que ofrece su mundo abierto proporciona una experiencia verdaderamente envolvente. La jugabilidad impulsada por la comunidad y la tensión que genera el juego lo convierten en una propuesta destacada.

In DayZ, la confianza es un bien escaso. Aunque la cooperación es posible, la traición es algo habitual. Este elemento de juegos multijugador increíbles es lo que hizo que el mod original fuera tan querido. Sobrevivir en un entorno tan impredecible es todo un logro, ya que pocos consiguen aguantar mucho tiempo.

Aunque tuvo algunos problemas técnicos al principio, El juego ha sido objeto de actualizaciones continuas y correcciones de errores, lo que mejoró notablemente la experiencia general. Con más de 4 millones de copias vendidas, DayZ ha contribuido a definir el género de supervivencia y ha servido de inspiración para innumerables juegos posteriores.

Mi veredicto:Si estás buscando un juego de supervivencia extremo con una dinámica multijugador brutal, DayZ ofrece un desafío inolvidable en el que la confianza escasea y la supervivencia lo es todo.

9. Star Citizen [El simulador espacial más ambicioso, al estilo de No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 9

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Año de estreno 2017 (Acceso anticipado) Desarrollador Cloud Imperium Games Plataforma(s) Ordenador con Windows Puntuación en Metacritic N/A Tiempo medio de juego Varía

Star Citizen sigue cautivando a los jugadores gracias a su un alcance ambicioso y mecánicas de juego avanzadas. Ha prometido y cumplido con un universo persistente y totalmente explorable que cuenta con interiores de naves muy detallados, transiciones planetarias fluidas, un sistema de recolección de recursos muy completo e interacciones multijugador complejas.

Esto ha llevado a que el juego haya recaudado una enorme cantidad de fondos a través de la financiación colectiva durante la última década, desde que comenzó su desarrollo, superando los 800 millones de dólares. Esto lo convierte en el el juego más caroque se haya hecho jamás, pero los jugadores se han visto obligados a esperar una década hasta que el juego por fin salga a la venta.

Por qué lo elegimos Star Citizen Impresiona por su ambicioso alcance y su universo persistente; los jugadores tienen la oportunidad de explorar una simulación espacial de gran envergadura. Su enfoque en la personalización de naves, la recolección exhaustiva de recursos y la interacción multijugador lo convierten en una experiencia única dentro del género espacial.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, los módulos jugables de Star Citizen permiten vislumbrar la profundidad y sofisticación que se pretende alcanzar, lo que demuestra su inmenso potencial. La interminable saga del desarrollo ha suscitado tanto entusiasmo como polémica entre la comunidad de jugadores, en el que se destacan las complejidades y los retos que plantea el diseño de videojuegos ambiciosos.

Aunque todavía se encuentra en acceso anticipado, ha sido uno de los los mejores juegos indie disponible por todo lo que ofrece.

Mi veredicto:Para los aficionados a los simuladores espaciales que buscan un universo en constante evolución con un potencial infinito, Star Citizen promete ser una de las aventuras espaciales más envolventes y de mayor envergadura hasta la fecha.

10. Elite: Dangerous [El mejor simulador de exploración espacial, como No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 8.8

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Año de estreno 2014, 2015 y 2017 Desarrollador Frontier Developments Plataforma(s) PC con Windows, Xbox One, PlayStation 4, macOS Puntuación en Metacritic (PC) 80/100(Xbox One) 80/100(PS4) 77/100 Tiempo medio de juego De 82 a 117 horas (historia principal) y

677 horas (hasta el 100 %)

Elite Dangerous siempre ha sido uno de los juegos espaciales más impresionantes que se han creado. Se considera un juego de «simulación espacial», donde los jugadores asumen el papel de un piloto de nave espacial que explora la Vía Láctea en un mundo abierto a escala 1:1. Los jugadores eligen un camino concreto que seguir en este un RPG impresionante, entre los que se incluyen: comerciante, cazarrecompensas, explorador, minero o contrabandista.

Tendrás que desempeñar bien ese papel si quieren sobrevivir en este universo. Se trata de un enorme universo en línea que evoluciona en función de las acciones de los jugadores, la política entre facciones, los productos escasos y las expediciones organizadas por los jugadores. A diferencia de otros juegos de la lista, Elite Dangerous Es totalmente compatible con la realidad virtual y los mandos HOTAS (Hands-on Throttle & Stick). Además, cuenta con una simulación completa de la cabina, lo que hace que el juego resulte muy envolvente como simulador espacial.

Por qué lo elegimos Elite: Dangerous ofrece una experiencia de exploración espacial perfecta gracias a su galaxia a escala 1:1 y a su simulador de vuelo inmersivo. Este juego te da la libertad de trazar tu propio camino en un universo que reacciona a cada una de tus decisiones. La compatibilidad con la realidad virtual añade un nivel adicional de inmersión.

Los jugadores elogianElite Dangerous por su realismo y sus combates aéreos al estilo newtoniano. Por no hablar de los impresionantes saltos entre sistemas estelares. A pesar de que los jugadores de consola lo disfrutan en consolas de la generación anterior, ¡El juego sigue siendo jugado por aficionados incondicionales hasta el día de hoy! Lo que significa que es probable que, con el tiempo, tengamos una versión de nueva generación.

Mi veredicto:Si te gustan las simulaciones espaciales realistas con infinitas opciones de exploración, Elite: Dangerous ofrece una experiencia sin igual dentro del género.

11. EVE Online [El mejor juego espacial MMO similar a No Man’s Sky]

Nuestra puntuación 8.7

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Año de estreno 2003 y 2007 Desarrollador CCP Games Plataforma(s) PC con Windows, macOS y Linux Puntuación en Metacritic (PC) 69/100

(Edición especial para PC) 88/100 Tiempo medio de juego Varía

Ningún análisis sobre los videojuegos espaciales estaría completo sin mencionar EVE Online. Como uno de los primeros MMORPG de temática espacial, contribuyó a dar forma al modelo de mundo persistente. Lanzado en 2003, EVE sigue siendo muy popular, y los jugadores siguen sumergidos en el vasto universo de New Eden, más de dos décadas después.

EVE ofrece una experiencia de mundo abierto muy completa, sin una trama central. En cambio, se centra en el un RPG apasionante elementos que permiten a los jugadores convertirse en mineros, piratas, comerciantes, industriales o señores de la guerra en una galaxia con más de 7.000 sistemas estelares.

Por qué lo elegimos EVE Online es un MMO pionero que se centra en economías impulsadas por los jugadores, batallas espaciales a gran escala e intrigas políticas. Con más de 7.000 sistemas estelares por explorar, los jugadores pueden formar alianzas, comerciar, extraer minerales y librar guerras, lo que lo convierte en una de las experiencias multijugador más complejas y dinámicas jamás creadas.

El juego es famoso por su economía impulsada por los jugadores y sus grandes alianzas políticas, que a menudo dan lugar a guerras a gran escala en las que participan miles de jugadores. El infame «La masacre de B-R5RB» sigue siendo una de las batallas virtuales más destacadas y de mayor envergadura de la historia de los videojuegos.

Las corporaciones (similares a los gremios) forman poderosas coaliciones, controlan regiones del espacio y suelen dedicarse al espionaje, la diplomacia y la manipulación del mercado. La economía del juego es tan compleja que se ha contratado a economistas de verdad para supervisarla. With más de 9 millones de cuentas creadas, EVE sigue atrayendo a una base de jugadores en constante cambio.

Y lo mejor de todo es que,EVE Es un juego gratuito que ofrece suscripciones opcionales y contenido descargable para quienes deseen disfrutar de una experiencia mejorada.

Mi veredicto:Para los jugadores que quieran sumergirse en un universo online persistente con infinitas oportunidades para la diplomacia, el combate y las estrategias económicas, EVE Online es el juego ideal.

Próximos juegos similares a No Man’s Sky

A medida que el género de la exploración espacial sigue creciendo, se vislumbran en el horizonte varios títulos prometedores. Estos próximos lanzamientos prometen emocionantes aventuras y mecánicas novedosas que aportan aún más profundidad a la experiencia de exploración.

The Expanse: El renacimiento de Osiris (por confirmar, 2025) – Ambientado en el universo de «The Expanse», este juego de rol de acción te permite dirigir a una tripulación de mercenarios en misiones espaciales. Disfruta de combates espaciales dinámicos y una historia profunda en un universo lleno de intrigas y peligros.

– Ambientado en el universo de «The Expanse», este juego de rol de acción te permite dirigir a una tripulación de mercenarios en misiones espaciales. Disfruta de combates espaciales dinámicos y una historia profunda en un universo lleno de intrigas y peligros. Subnautica 2 (Acceso anticipado: 2026) – La secuela del exitoso juego de supervivencia submarina, Subnautica 2, amplía la aventura con un modo cooperativo. Explora océanos alienígenas, construye tu base y descubre nuevos misterios bajo la superficie.

– La secuela del exitoso juego de supervivencia submarina, Subnautica 2, amplía la aventura con un modo cooperativo. Explora océanos alienígenas, construye tu base y descubre nuevos misterios bajo la superficie. Starseeker: Astroneer Expeditions (Fecha de lanzamiento: 2026) – De los creadores de Astroneer, este nuevo título se centra en expediciones cooperativas a planetas llenos de vida. Colabora con otros jugadores para recolectar recursos, resolver acertijos y manipular el entorno en una experiencia trepidante y de mundo abierto.

Estos próximos títulos son solo algunos de los juegos más emocionantes que llegarán pronto para los aficionados a la exploración espacial y la aventura. ¡No te lo pierdas, porque el universo se expande con nuevas oportunidades de descubrimiento!

Mi opinión general sobre juegos similares a No Man’s Sky

Elegir el mejor juego similar a No Man’s Sky depende de lo que busques en una aventura de exploración espacial. Tanto si te gustan los combates en el espacio profundo, las mecánicas de supervivencia o la libertad de explorar mundos alienígenas, hay un juego para todos los gustos.

Para los aficionados a los juegos de rol → Starfield . Un universo inmenso repleto de historias apasionantes y personajes con un desarrollo profundo, pensado para los jugadores a los que les encanta forjar su propio camino.

. Un universo inmenso repleto de historias apasionantes y personajes con un desarrollo profundo, pensado para los jugadores a los que les encanta forjar su propio camino. Para los exploradores → Outer Wilds . Una intrigante aventura espacial con un bucle temporal que premia la curiosidad y ofrece una experiencia de exploración única y sin límites.

. Una intrigante aventura espacial con un bucle temporal que premia la curiosidad y ofrece una experiencia de exploración única y sin límites. Para los amantes de la supervivencia → Bajo el agua . Un intenso juego de supervivencia submarina con un mundo envolvente y una narrativa misteriosa que pone a prueba tus instintos de supervivencia.

. Un intenso juego de supervivencia submarina con un mundo envolvente y una narrativa misteriosa que pone a prueba tus instintos de supervivencia. Para mentes creativas → ASTRO N EER . Un juego de mundo abierto tipo sandbox que te permite terraformar planetas, construir estructuras y explorar a tu propio ritmo.

. Un juego de mundo abierto tipo sandbox que te permite terraformar planetas, construir estructuras y explorar a tu propio ritmo. Para los amantes de los juegos de estrategia → Sobrevivir en Marte. Un simulador de gestión de colonias que combina estrategia, supervivencia y gestión de recursos en el planeta rojo.

Sea cual sea el tipo de aventura que busques, estos juegos te permiten evadirte a mundos envolventes llenos de exploración, supervivencia y creatividad. ¡Sigue explorando y encuentra el que mejor se adapte a tu estilo de juego!

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