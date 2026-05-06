Die 16 besten PC-VR-Spiele für ein unvergleichliches Spielerlebnis im Jahr 2026

Die besten PC-VR-Spiele lassen die Grenze zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Es geht nicht mehr darum, Figuren bei ihren Bewegungen zuzusehen, sondern selbst zu einer von ihnen zu werden. In den letzten Jahren ist die Zahl der VR-Spiele für den PC rasant gestiegen, und die Qualität hat mitgehalten.

PC-VR gilt nicht mehr als bloße Spielerei. Große Studios entwickeln mittlerweile von Anfang an Vollversionen von Spielen, die speziell für die virtuelle Realität konzipiert sind. An VR-Erlebnissen mangelt es zwar nicht, doch die Qualität spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. In dieser Liste findest du Spiele, die über den anfänglichen Wow-Effekt hinausgehen – Titel, die die Spieler auch lange nach der ersten Spielsitzung immer wieder zurückkommen lassen.

Unsere Top-Auswahl an PC-VR-Spielen

Die VR-Technologie hat sich seit einfachen Tech-Demos und kurzen Experimenten stark weiterentwickelt. Was früher wie ein Proof-of-Concept wirkte bietet nun ein Spielerlebnis wie vollwertige Titel mit stundenlangem, fesselndem Inhalt. Wir haben eine Vielzahl von Titeln getestet, um herauszufinden, welche das Potenzial von VR wirklich voll ausschöpfen. Dabei stachen diese fünf Spiele besonders hervor:

No Man’s Sky (2016) – Hier kannst du den Weltraum erkunden. Du sammelst Rohstoffe und errichtest Außenposten in dieser Welt, die mit jedem Update weiter wächst! Fallout 4 VR (2017) – Es handelt sich um ein vollwertiges Rollenspiel, das für VR neu gestaltet wurde. Das Spiel versetzt dich in eine postapokalyptische Welt, in der jede Entscheidung den Ausgang beeinflusst. The Walking Dead: Saints & Sinners (2020) – Ein VR-Survival-Spiel, das dich mitten in die Ruinen von New Orleans versetzt. Es ist auf wiederholtes Spielen ausgelegt, bietet mehrere Enden und jede Menge zu entdecken.

Das ist nicht nur toll „für VR“; sie sind für sich genommen großartige Spiele. Und wenn du neu in diesem Genre bist und von 2D-Spielen umsteigst, findest du weiter unten in der vollständigen Liste noch viele weitere Titel.

Die 16 besten PC-VR-Spiele für ein völlig neues Spielerlebnis

Achtung, die Spiele auf dieser Liste nehmen dich nicht an die Hand! Du spielst nicht einfach nur mit, sondern hast im Grunde die Kontrolle. Jede deiner Handlungen zählt also. Wenn du einen Fehler machst, hast du Du kannst niemandem außer dir selbst die Schuld geben. Doch wenn du es schaffst, dann Das Erfolgserlebnis ist einfach unglaublich!

1. No Man’s Sky [Das beste Open-World-Erlebnis für PC-VR]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Erscheinungsjahr 2016 (Original) Urheber Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden (endlose Sandbox) Besondere Merkmale Ein prozedural generiertes Universum, VR-Immersion im planetarischen Maßstab

No Man’s Sky reicht dir das Universum und sagt: „Geh und schau dir an, was es da draußen gibt.“ Und in der VR fühlt sich diese Freiheit noch REALER an! Du steigst aus deinem Schiff, landest auf fremdem Boden und beginnst herauszufinden, wie du überleben kannst. Zunächst ist es still, dann bewegt sich etwas in der Ferne. Da wird die Neugier geweckt.

Es gibtkeine vorgegebenen Wege im Spiel. Du kannst tun, was du willst, überall dort bauen, wo du ankommst, alle Ressourcen sammeln, die du brauchst, und so weiter. Dann kannst du zur nächsten Galaxie aufbrechen. No Man’s Sky wird häufig in Zusammenstellungen der besten PC-VR-Spiele genannt und dient oft als Vergleichsmaßstab in Listen von Spiele wie „No Man’s Sky“.

Mit jedem größeren Update zieht das Spiel immer mehr Spieler an. Stand ab 2025, Dampf stellte in der Nähe von 10.000 aktive Nutzer pro Tag, mit starken Einbrüchen, sobald neue Inhalte veröffentlicht wurden. No Man’s Sky begann als Nebenprojekt, hat sich aber im Laufe der Zeit zu einem der Die größten VR-Spiele.

Selbst nach mehreren hundert Spielstunden hat man das Gefühl, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Neue Biome, außerirdische Ruinen oder geheime Hintergründe – das Spiel weckt auf Schritt und Tritt die Neugier. Auch das Gefühl für die Weite des Universums lässt nicht nach. Jedes Mal, wenn man in den Orbit startet, fühlt es sich wie ein kleiner Sieg an! Und das Beste daran? Das Spiel ist derzeit im Angebot!

Mein Fazit: No Man’s Sky ist die ultimative Sandbox für VR-Entdecker. Wenn du ein Universum suchst, das sich ständig erweitert und immer wieder neue Überraschungen bereithält, dann bist du hier genau richtig.

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Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Microsoft PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 (VR-Version) Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden (Hauptstory), über 100 Stunden (für Perfektionisten) Besondere Merkmale Ein vollwertiges Open-World-RPG in VR mit verzweigten Handlungsoptionen

Fallout 4 VR überträgt das gesamte Einzelspieler-Erlebnis in die virtuelle Realität. Es handelt sich nicht um ein Spin-off oder Nebenprojekt. Du erhältst dasvollständige Karte und all die Elemente, die das Originalspiel zu einem Erfolg gemacht haben! Bis heute, seit seiner Veröffentlichung, er hat über 4,5 Millionen Dollar Umsatz, und es wird auf Steam nach wie vor regelmäßig gespielt.

In diesem Spiel geht es um den Kampf ums Überleben. Und unter all den legendäre Fallout-Spiele, ist es das einzige, mit dem man die Welt direkt aus dem Headset heraus erleben kann. Sobald man eintritt Fallout 4 VR, schlüpfst du in die Rolle des „Sole Survivor“, eines Elternteils, das aus Bunker 111nach einem verheerenden Atomkrieg.

Was nun folgt, ist eine Reise durch die weitläufige offene Welt der postapokalyptischen Überreste von Boston, auch bekannt als „Das Commonwealth.“ Die Systeme, die FalloutWas ist das?qq, sind alle in Fallout 4. Aber jetzt tun sie sich körperlicher fühlen! Die Ödnis wirkt nicht wie eine Kulisse.

Man erkundet es Schritt für Schritt. Und beim Durchstreifen verlassener Straßen fallen einem kleine Details auf, die im flachen Gameplay untergehen. Für alle, die mehr als nur kurze Spielsitzungen suchen, ist dies eines der wenigen wirklich tolle PC-Survival-Spiele das tatsächlich ein echtes Rollenspiel bietet. Es hat zwar seine Schwächen, aber der Umfang und der Ehrgeiz sind dennoch beeindruckend. Verpassen Sie nicht das Sonderangebot und sichern Sie sich einen stark reduzierten Preis für Fallout 4.

Mein Fazit: Fallout 4 VR bietet ein umfassendes RPG-Erlebnis, mit dem nur wenige VR-Spiele mithalten können. Es ist ambitioniert, fesselnd und jede Stunde wert, die man in der Ödnis verbringt.

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Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Erscheinungsjahr 2020 Ersteller/in Skydance Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Besondere Merkmale Survival-Horror im Universum von „The Walking Dead“, Permadeath-Mechanik

The Walking Dead: Saints & Sinnersist ein HighlightVR-Survival-Horror-Spiel inmitten der eindringlichen Ruinen von New Orleans. In dieser Welt bist du „Der Tourist“, jemand, der keine Bindungen hat und alles zu verlieren hat. Dein Ziel ist es, den Reserve, einen versteckten Bunker, der vielleicht die letzte Überlebenschance darstellt. Und wohlgemerkt: Es wird weit mehr als nur ein paar Sekunden dauern, ihn zu finden.

Heilige & Sünder hat sich seinen Platz in der Die besten Zombie-Spiele Liste, dank mehr als 1,1 Millionen Spielerund ein86 % Bewertung aufDampf. Dank seines physikbasierten Kampfsystems und der vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten ist es mehr als nur ein weiterer Untoten-Shooter.

Außerdem: Was unterscheidet es von anderen Zombie-Spiele ist die Art und Weise, wie sich die Geschichte entsprechend deinen Entscheidungen anpasst. Würdest du töten, um zu überleben, oder auf eigene Gefahr beschützen? Hier gibt es keine Schwarz-Weiß-Moral! Nur schwierige Entscheidungen und noch härtere Konsequenzen.

Heilige & Sünder funktioniert am besten mit zuverlässiger Hardware, daher empfiehlt es sich, es mit einem Gerät aus der Liste der top VR headsets lohnt sich. Das Interaktionsdesign des Spiels lotet die Grenzen der VR aus. Und es lässt einen tatsächlich vergessen, dass man Controller in der Hand hält. Insgesamt ist das Gefühl der Präsenz darin unübertroffen,genau wie der Preis dieses Spiels bei Eneba.

Mein Fazit: Heilige & Sünder setzt neue Maßstäbe für VR-Survival-Horror. Die Spannung, die Entscheidungen und die Nahkämpfe machen es zu einem Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

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4. Träume eines anderen [Beste narrative PC-VR-Erfahrung]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Starward Studios Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Besondere Merkmale Surreale Traumlandschaften, narrative Erkundung, atmosphärisches Geschichtenerzählen

„Träume eines anderen“ entführt dich in eine Welt, die sich nicht an die Regeln der Realität hält. Du wanderst durch sich wandelnde Traumlandschaften, von denen eine seltsamer ist als die andere. Das Spiel drängt dich nicht mit Kämpfen oder Zeitlimits. Stattdessen lässt es dich umherwandern, beobachten und eine Geschichte zusammenfügen, die durch Bilder und Atmosphäre erzählt wird.

Die Umgebungen vermitteln das Gefühl, durch das Unterbewusstsein eines anderen zu wandeln. In einem Moment befindet man sich in einem stillen, nebelverhangenen Wald, im nächsten steht man inmitten einer zerbrochenen Erinnerung, die der Schwerkraft trotzt. Die Bildwelt tendiert zum Surrealen, und dank VR wirkt diese Desorientierung eher beabsichtigt als verwirrend.

Was „Träume eines anderen“ auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es VR eher für emotionale Wirkung als für Action einsetzt. Man kämpft nicht gegen Gegner und löst keine komplexen Rätsel. Man erlebt etwas, das eher interaktiver Kunst gleicht. Es ist die Art von Spiel, die einem noch lange im Gedächtnis bleibt, nachdem man das Headset abgenommen hat.

Für Spieler, die langsamere, eher besinnliche VR-Erlebnisse mögen, ist dieses Spiel ein Muss. Es reiht sich nahtlos neben Titeln wie „Red Matter“ und „Moss“ ein – für alle, denen Atmosphäre wichtiger ist als Adrenalin.

Mein Fazit: Träume eines anderen ist VR als interaktive Kunst. Wenn dir Atmosphäre und emotionales Storytelling wichtiger sind als Action, wird dir dieses Erlebnis noch lange nach dem Abnehmen des Headsets im Gedächtnis bleiben.

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Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Stresslevel Null Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Besondere Merkmale Realistische Physik, Objektmanipulation

Zum Start,Knochenwerk hat großen Eindruck hinterlassen. Es hat 3 Millionen Dollar in der ersten Woche und überquerte die 100.000 verkaufte Exemplare schneller als jeder andere VR-Titel zuvor. Es ist schon seit Jahren auf dem Markt, aber die Leute reden immer noch darüber. Jeden Monat verzeichnet es Millionen von Aufrufen. Und das sagt viel über die Beständigkeit des Spiels aus.

Du spielst als Arthur Ford, ein skrupelloser Leiter der Cybersicherheitsabteilung auf der Flucht. Die Welt, in der du gefangen bist, basiert auf einem System namens Myth OS, und irgendetwas ist offensichtlich schiefgelaufen. Deine Aufgabe besteht nicht nur darin, am Leben zu bleiben. Du versuchst herauszufinden, was wirklich mit dem System los ist und warum es zusammenbricht.

Je weiter man kommt, desto seltsamer wird es. Jeder Level stellt dich vor neue Herausforderungen, von physikbasierten Rätseln bis hin zu intensiven Schießereien. Das macht es zu einem Highlight unter den besten Virtual-Reality-Spielen und den meisten unvergessliche PC-ShooterEs tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

Das Spiel nutzt die Möglichkeiten voll aus Was VR alles kann. Du beobachtest nicht das Geschehen und drückst auch keinen Knopf, um zu interagieren. Du bist innen man spürt das Gewicht jeder einzelnen Bewegung. Das Spiel erfasst deine Bewegungen bis ins Detail – wenn du also den Schläger zu langsam schwenkst, wird der Schlag nicht hart genug. Durch dieses körperliche Feedback wirken selbst einfache Aktionen intensiv.

Mein Fazit: Knochenwerk hat neu definiert, wie sich VR-Kämpfe und -Interaktionen anfühlen können. Wenn du ein Spiel suchst, bei dem jede Bewegung zählt, ist dies der Goldstandard.

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6. Rote Substanz [Das beste PC-VR-Puzzlespiel]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Erscheinungsjahr 2018 Urheber Vertikalroboter Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Besondere Merkmale Science-Fiction-Krimi, Thema: Kalter Krieg

Rote SubstanzEs drängt dich nicht. Es versetzt dich auf eine ruhige, verlassene Mondbasis und lässt die Atmosphäre für sich sprechen. Du bist ein Agent, der entsandt wurde, um herauszufinden, was sich in einer gesicherten Forschungsstation abgespielt hat.

Anstatt dich mit Gegnern zu überschütten, zieht dich das Spiel in seinen Bann, indem es Rätsel und unheimliche Umgebungen. Die Interaktion ist auf eine haptische Weise, wie es die meisten VR-Spiele nicht ganz schaffen. Man drückt nicht nur Knöpfe, sondern bedient Hebel, scannt Maschinen, blättert durch Bedienfelder und untersucht skurrile Werkzeuge.

Rote Substanz ist langsamer als die meisten Spiele auf dieser Liste, aber genau das ist sein Vorteil. Durch das langsamere Tempo kann man richtig in die Spielwelt eintauchen. Dieses Gefühl der Langsamkeit verleiht der Welt Gewicht. Allein dadurch hat das Spiel eine treue Fangemeinde gewonnen.

Wer Ermittlungsarbeit der Action vorzieht, zählt es meist zu den die besten Indie-Spiele. Es zeigt, wie kraftvoll stille Momente sein können, wenn die Welt um einen herum so real wirkt. Wenn du Science-Fiction, eisige Stille und kleine Dinge magst, die viel aussagen, sollte dieses Werk auf deiner ein absolutes MussListe.

Mein Fazit: Rote Substanz beweist, dass VR keine Action braucht, um fesselnd zu sein. Sein sich langsam entfaltender Krimi und die Rätsel, bei denen man mit den Händen zupacken muss, machen es zu einem Muss für Fans von durchdachter Erkundung.

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7. Sairento [Das beste PC-VR-Actionspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Erscheinungsjahr 2018 Urheber Gemischte Welten Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden (unbegrenzter Wiederspielwert) Besondere Merkmale Wandlauf, Katana- und Pistolen-Kombination

Sairento verwandelt dich in einen Cyber-Ninja und stürzt dich dann in rasante Kämpfe, bei denen es um alles geht. Du wirst Rückwärtssaltos durch die Luft schlagen, an Wänden entlangsprinten, mitten im Kampf die Zeit verlangsamen und nahtlos zwischen Pistolen, Katanas und Wurfmessern wechseln.

Das Spiel läuft auf den meisten Geräten reibungslos PC-basierte VR-Systeme. Um jedoch optimale Ergebnisse zu erzielen, kombinieren Sie den Titel mit Ausrüstung aus der hochwertige Gaming-Monitore. Eine Sache, die Sairento sich von vielen anderen VR-Spielen unterscheidet, ist, dass es schafft ein Gleichgewicht zwischen Mobilität und Kampfkraft.

Man ist die ganze Zeit in Bewegung, aber es fühlt sich nie überfordernd an. Das Spiel reagiert schnell, ohne chaotisch zu sein, was für ein hohes Tempo sorgt, ohne dass die Präzision darunter leidet. Was die Spieler zudem immer wieder zurückkommen lässt, ist, wie gut sich das Spiel auch über lange Spielsitzungen hinweg hält – ein Markenzeichen des Die besten Action-RPGs. Die Steuerung ist nicht anstrengend.

Insgesamt, Sairento ist genau die Art von Spiel, bei der man vergisst, dass man in seinem Zimmer steht. Es täuscht dem Gehirn vor, man sei die Hauptfigur in einem Hightech-Ninja-Film. Und wenn man dann mitten in der Luft seinen Schwertangriff in Zeitlupe vollführt, will man gar nicht mehr aufhören! Du kannst Saidento derzeit zum günstigsten Preis kaufen.

Mein Fazit: Sairento Man fühlt sich darin wie ein Cyber-Ninja, und es wird nie langweilig. Schnell, flüssig und mit unendlichem Wiederspielwert – dieses Spiel ist wie geschaffen für Fans von VR-Action.

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8. Mais [Die besten Nahkampfspiele für PC-VR]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Free Lives, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Stunden (endlose Arenakämpfe) Besondere Merkmale Übertriebene Gladiatorenkämpfe, physikbasierte Gewalt

Mais ist urkomisch brutal VR-Gladiator-Simulator mit dem du jede noch so abgedrehte Kampffantasie ausleben kannst von denen du nie gewusst hast, dass du sie hast. Du trittst gegen tollpatschige, schlaffe Gegner an, in einem Spiel, das sich eher wie ein gewalttätiger Zeichentrickfilm anfühlt als wie ein herkömmliches Kampfspiel.

Die Kämpfe eskalieren schnell, und du schwingst Schwerter, Äxte oder sogar Gliedmaßen – was auch immer du gerade noch rechtzeitig zu fassen bekommst. Die Gegner zucken in übertriebener Zeitlupe, während du einen Schlag nach dem anderen landest. Das Ganze basiert auf Physik, sodass deine Treffer nur dann sitzen, wenn du deine Arme mit voller Kraft schwenkst. All das macht es zu einem Favoriten unter den Die besten VR-Multiplayer-Spiele für Spieler, die lachen, schwitzen und sich durch absurde, von der Physik bestimmte Schlägereien kämpfen wollen.

Schwingst du zu sanft oder zielst du daneben, prallt deine Waffe ab, ohne Schaden anzurichten. Diese Unordnung ist Teil des Spaßes. Nichts ist zu glatt, und das verleiht den Kämpfen eine seltsam,schräger Rhythmus das hält einen in Atem.

Doch trotz seines albernen Aussehens, Mais hat sich seinen Platz unter den Die besten Kampfspiele in VR. Die ständige Bewegung und das Chaos, das den ganzen Körper erfasst, machen es zu einem Favoriten für Spieler, die lachen, schwitzen und sich durch absurde, von der Physik bestimmte Schlägereien kämpfen wollen.

Mein Fazit: Maisist lächerlich, brutal und macht unglaublich viel Spaß. Wenn du in VR Dinge zerschlagen willst, ohne irgendetwas ernst zu nehmen, ist das genau das richtige Spiel für dich.

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9. Beat Saber [Das beste PC-VR-Rhythmusspiel]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PS4, PS5, PC, Meta Quest Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rhythmusspiele Durchschnittliche Spielzeit Endless (Rhythmusspiel) Besondere Merkmale Rhythmisches Zerschneiden mit bewegungsgesteuerten Lichtschwertern

Beat Saber ist ein Rhythmus-basiertes VR-Spiel das Musik in Bewegung verwandelt. Ausgestattet mit zwei Lichtschwertern (ein roter, ein blauer), schneidest du durch farbcodierte Blöcke die im Takt der dröhnenden Beats und pulsierenden Tracks auf dich zufliegen. Jeder Block passt sich der Richtung und Farbe deiner Lichtschwerter an. Es geht also nicht nur darum, die Noten zu treffen, sondern sich präzise zu bewegen.

Wenn man dann noch die Hindernisse hinzunimmt, denen man ausweichen muss, ist der ganze Körper im Einsatz. Es ist schnell, körperbetont und man verliert leicht das Zeitgefühl, sobald man richtig in Fahrt ist. Das Spiel beginnt einfach; wenn man jedoch den Schwierigkeitsgrad hochdreht, schwingt man wie verrückt.

Selbst fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung taucht es immer wieder in den an der Spitze der VR-Charts und hat mehr als 6 Millionen Exemplarebis heute(Quelle: UC Berkeley – Grafiken) Die Möglichkeit, eigene Strecken zu erstellen, und die regelmäßigen Updates der Entwickler sorgen dafür, dass das Spiel immer wieder neu wirkt.

Das Spiel unterstützt eine breite Palette an Musik, von von Elektronik und Pop bis hin zu Rock und Hip-Hop. Die Optik ist klar und übersichtlich, mit einer leuchtendes Neon Ein Look, der auf verschiedenen VR-Headsets gut funktioniert. Und mit Online-Duellen, Party-Wettbewerben und benutzerdefinierten Bestenlisten hat es sich auch seinen Platz unter den Die beliebtesten Multiplayer-Spiele ab heute mit einem VR-Headset spielbar.

Mein Fazit: Beat Saber ist das fesselndste VR-Workout überhaupt. Einfach zu erlernen, man kann einfach nicht mehr aufhören – und auch Jahre nach der Veröffentlichung ist es immer noch der König unter den Rhythmusspielen.

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Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Croteam VR, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Besondere Merkmale Ein Ego-Shooter mit Zwei-Waffen-Kampf, Bosskämpfen und riesigen Gegnerwellen

Serious Sam VR: Die letzte Hoffnung dreht das Chaos voll auf. Du landest mitten in gewaltigen Alien-Invasionen, ohne Zeit zum Verschnaufen. Die feindlichen Wellen reißen nicht ab, und deine Waffen auch nicht. In einem Moment schwingst du zwei Schrotflinten, im nächsten wechselst du zur Minigun.

Dieser Eintrag in der „Serious Sam“-Reihe wurde speziell für VR entwickelt. Daher verzichtet es darauf, ein herkömmlicher Shooter zu sein. Stattdessen nutzt es VR – der richtige Wegy. Du kämpfst nach deinen eigenen Regeln, mit realistischen Bewegungen und schnellem Denken. Jede Begegnung fühlt sich wie eine knappe Sache an, und genau das macht den Reiz aus.

Im Spiel bleibt man zwar an einem Ort, steht aber nie still. Der Druck kommt von allen Seiten, und jeder Kampf zwingt einen dazu, schnell zu reagieren. Es ist chaotisch, aber sobald man sich eingewöhnt hat, geht die Steuerung wie von selbst. Es funktioniert auch hervorragend zu zweit, weshalb es oft unter den Die besten Koop-Spiele in VR.

Der Grafikstil des Spiels setzt aufWahnsinn. Explosionen erhellen den Himmel, und Gegner zerplatzen in bunten Farbspritzern. Die Umgebungen wirken wie ein rauschhafter Arcade-Traum. Und all das trägt zu jenem unverwechselbaren Serious SamEnergie: Laut, unerbittlich und unglaublich unterhaltsam!

Mein Fazit: Serious Sam VR hält genau das, was es verspricht: unerbittliches Chaos und Action ohne Ende. Wenn du dich wie eine Ein-Mann-Armee fühlen willst, ist dies dein Schlachtfeld.

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11. Hellblade: Senuas Opfer VR [Das beste psychologische VR-Erlebnis für den PC]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 (VR-Version) Urheber Ninja Theory Durchschnittliche Spielzeit 7–8 Stunden Besondere Merkmale Filmreife Action, psychologische Themen

Hellblade: Senuas Opfer VR ist einPsychologisches Action-Adventure das den Spieler in die zerrissene Psyche seines Protagonisten hineinzieht. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern und Menschen entwickelt, die unter Psychosen leiden. Diese Zusammenarbeit verleiht der Darstellung psychische Erkrankung.

In der VR wirkt diese Welt beunruhigend real. Das Spiel wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Doch die Tracking-Funktion des Headsets und der unheimliche räumliche Klang ziehen einen in ihren Bann. Jedes Flüstern, jede Halluzination schleicht sich an einen heran, als wäre sie direkt hinter einem. Hier gibt es keine billigen Schreckmomente. Die Angst baut sich langsam auf und wirkt psychologisch!

Das Spiel erschien bereits 2018 in VR und hat seitdem Millionen von Spielern angezogen. Doch Zahlen sagen nicht alles aus. Was den Leuten wirklich im Gedächtnis bleibt, ist das emotionale Wucht. Es ist ein eindringlicher Abstieg in Trauma, Verlust und Psychose, der durch die virtuelle Realität auf brutale Weise intim wird.

Für alle, die sich für narrative VR-Spiele Unter den Titeln mit eher ernsteren Themen sticht dieser besonders hervor. Er ist zudem ein starker Anwärter unter den Die besten PC-RPG-Spiele wegen seiner Erzählkunst und seiner Charakterorientierung.

Mein Fazit: Hellblade ist eindringlich, wunderschön und emotional intensiv. Die VR-Technik lässt die Darstellung der Psychose auf die bestmögliche Weise unbehaglich real wirken.

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12. Rez Infinite [Das beste audiovisuelle PC-VR-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Erscheinungsjahr 2016 Urheber Monstar Inc. und Resonair verbessern Spiele Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden Besondere Merkmale Musikgesteuerter Shooter, psychedelische Grafik

Rez Infinite bringt Musik und Bewegung wie kaum ein anderes VR-Spiel. Ursprünglich ein Kultklassiker aus den frühen 2000er Jahren, wirkt die VR-Adaption um dich herum lebendig und versetzt dich mitten ins Geschehen.

Du fliegst durch abstrakte, pulsierende Umgebungen, während du Ziele anvisierst und im Takt der Musik feust. Das Spiel folgt keiner typischen Handlung. Stattdessen schafft es seine Atmosphäre durch Klang und Bewegung. Und wenn man es auf einem toller Gaming-Fernseher… auch außerhalb der VR-Umgebung sieht die Grafik hervorragend aus.

Je weiter man kommt, desto mitreißender wird die Musik, die Spannung steigt und jede Etappe wirkt lebendiger. Gebiet X, das für die VR-Version hinzugefügt wurde, ist hier das Highlight. Es bietet dir volle360°-Bewegungund ein offeneres Design, das zeigt, wie weit sich das Spiel weiterentwickelt hat.

Für alle, die visuelles Storytelling mögen und nicht so viel Text, Rez Infinite ist ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Auf den ersten Blick wirkt es recht schlicht, aber man kann sich schnell darin verlieren. Schau dir den reduzierten Preis an, den Eneba für „Rez Infinite“ anbietet.

Mein Fazit: Rez Infinite ist ein sensorisches Erlebnis wie kein anderes. Musik, Bewegung und Bildmaterial verschmelzen zu etwas, das sich eher wie eine Reise als wie ein Spiel anfühlt.

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13. Tetris Effect [Das beste PC-VR-Entspannungsspiel]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Erscheinungsjahr 2018 (PS4), 2019 (PC) Urheber Monstars Inc. und Resonair verbessern Spiele Durchschnittliche Spielzeit Endless (Puzzlespiel) Besondere Merkmale Zonenmechanik, meditatives Gameplay

Tetris ist eines der bekanntesten Spiele, die je entwickelt wurden. Und wahrscheinlich kennst du die Grundlagen bereits: Drehe die Blöcke, bilde Reihen und wiederhole das Ganze. Tetris Effect, Das ist jedoch nicht nur eine Auffrischung dieser Formel. Es sprengt sie völlig aus den Fugen.

Jedes Teil, das du hier verschiebst, passt sich der Musik an. Jede Reihe, die du abträgst, löst visuelle Explosionen aus. Man kann mit Fug und Recht sagen, Tetris Effect ist teils Rätsel, teils Trance. Setz dir ein Headset auf, und plötzlich spielst du nicht mehr nur. Du bist mittendrin! Es läuft flüssig auf fast jedem ordentlichen System, und wenn du ein guter Gaming-Laptop… in VR oder im Standardmodus wirkt es noch eindringlicher und vermittelt ein noch intensiveres Erlebnis.

Ein Artikel aus dem Jahr 2015 in Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Psychophysik kamen zu dem Schluss, dass Tetris einen Zustand der Konzentration auslöst, der Stress abbauen und die geistige Klarheit fördern kann. Mit VR wird dieser Effekt noch verstärkt. Es entsteht ein Flow-Zustand, aus dem man nur schwer wieder herauskommt. Tatsächlich berichten viele Spieler, dass es ihnen hilft, sich zu entspannen.

Das Spiel erhielt eine 89+ MetacriticErgebnisund erhielt Nominierungen für Spiel des Jahres von verschiedenen Anbietern. Falls du es noch nicht gespielt hast, Tetris Effect ist ein guter Einstieg. Dank seiner einfachen Regeln und seines unkomplizierten Spielablaufs ist das Spiel für Spieler aller Spielstärken geeignet. Und zu guter Letzt: Verpassen Sie nicht das aktuelle Sonderangebot für „Tetris Effect“.

Mein Fazit: Tetris Effect macht aus einem Klassiker ein unvergessliches Erlebnis. Es ist entspannend, fesselnd und der Beweis dafür, dass auch ein einfaches Spielprinzip einen noch immer umhauen kann.

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14. SUPERHOT VR [Bester zeitbasierter PC-VR-Shooter]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Erscheinungsjahr 2016 (Standardversion), 2019 (VR) Urheber Das SUPERHOT-Team Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Besondere Merkmale Stilisierte Grafik, dynamische Kämpfe

statt ständigen Chaos, SUPERHOT VR Das zwingt dich dazu, einen Gang herunterzuschalten und jeden Schritt genau zu überdenken. Die Zeit hier vergeht nur, wenn du dich bewegst. Und das macht jeden Augenblick zu einer Entscheidung unter Hochdruck! Kugeln schweben in der Luft. Alles erstarrt in dem Moment, in dem du stillstehst – sogar die Schläge.

Dieses Tempo verleiht dem Spiel das Gefühl, Schießereien mit Kampf in Zeitlupe und Schach. Tatsächlich sagen viele Spieler, es liege irgendwo zwischen Action und Taktik, weshalb es oft neben den eher kreativen Titeln in der Die besten PC-StrategiespieleKategorie.

Seit der Veröffentlichung der VR-Version, SUPERHOT wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter Bestes VR-Spiel bei den DICE Awards 2017. Es ist ein Verkaufsschlager auf allen Plattformen und nach wie vor eines der bestbewerteten Spiele auf Steam. Wenn du ein Spiel suchst, bei dem es mehr auf Timing und Liebe zum Detail als auf Reflexe ankommt, ist dieses Spiel kaum zu übertreffen.

Die schlichte Grafik dient nicht der Ästhetik, sondern bringt die Sache auf den Punkt. Da jedes Level auf seine wesentlichen Details reduziert ist, gibt es keinerlei Ablenkung für den Spieler. Genau diese Einfachheit macht SUPERHOT VRso fesselnd:Pure Spannung, pure Action, null Verschwendung.

Mein Fazit: SUPERHOT Mit VR fühlt man sich wie ein Actionfilmstar in Zeitlupe. Dank der einzigartigen Zeitmechanik wird jede Begegnung zu einem strategischen Rätsel.

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15. Moos [Bestes PC-VR-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen PS4, PS5, PC, Oculus Quest Erscheinungsjahr 2018 Urheber Polyarc Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Besondere Merkmale VR-Plattformspiel aus der Third-Person-Perspektive, in einer märchenhaften Kulisse

Moos vereint den Zauber eines Klassikers Märchenhaftes Abenteuer mit einer Präsenz, wie sie nur VR bieten kann. Aber es ist kein gewöhnliches VR-Erlebnis. Du bist hier nicht der Held, sondern hilfst einem Helden. Quill, eine tapfere kleine Maus, geht voran, und du bist da, um sie bei jeder Herausforderung zu unterstützen.

Du stehst jedoch nicht nur am Rand. Du bist Teil der Geschichte. Du spähst um Ecken, verschiebst Gegenstände in der Umgebung und musst dich manchmal sogar körperlich vorbeugen, um zu sehen, was als Nächstes passiert.

So wird das Erkunden zu einem gemeinsamen Erlebnis. Und Quill nimmt dich wahr. Sie schaut auf, reagiert und streckt sogar die Hand aus, um eure Zusammenarbeit zu würdigen. Diese Verbindung zwischen Spieler und Figur hat Moos a 94 % positive Steam-Bewertung und einen Platz unter den besten Indie-Spielen.

Mit einer Fortsetzung, die die Geschichte und das Gameplay erweitert,Moos hat sich zu einer festen Größe für Spieler entwickelt, die auf der Suche nach VR-Erlebnisse mit reichhaltigen Geschichten. Es ist ein idealer Einstieg für alle, die noch keine Erfahrung mit VR-Headsets haben und die Welt derDie besten VR-Spiele. Es bietet genügend Herausforderungen, um dich bei Laune zu halten, ohne dass jeder Zug unter Druck steht.

Mein Fazit: Moosist bezaubernd, herzlich und perfekt für VR konzipiert. Quills Abenteuer beweist, dass man nicht selbst der Held sein muss, um sich in eine Geschichte hineinversetzen zu können.

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16. Thumper [Die besten PC-VR-Rhythmus-Gewalt-Spiele]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Erscheinungsjahr 2016 Urheber Sabbern Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Besonderheit Rhythmus-Gewalt-Gameplay

Thumper Es fühlt sich an wie ein Rhythmusspiel, das in einem Albtraum gefangen ist. Du übernimmst die Kontrolle über einen ChromkäferMan rast eine Strecke hinunter, die sich durch seltsame, pulsierende Welten schlängelt. Die Geschwindigkeit nimmt schnell zu, und jede Sekunde erfordert blitzschnelle Reflexe.

Das Spiel besticht durch seine Optik und seinen Sound. Die Grafik ist düster und aggressiv, mit Lichtblitzen und surrealen Gegnern, die vor einem auftauchen. Es ist nicht die Art von Rhythmusspiel, die zum Entspannen einlädt. Thumper geht es mehr um Spannung und Überleben als darum, im Takt zu tanzen.

Es gehörte zu den ersten Rhythmusspielen, die sich ernsthaft mit VR auseinandersetzen und findet sich dennoch darin wieder Die besten PC-Spiele … dafür, wie einzigartig das Spielerlebnis ist. Das Spiel braucht keine ausführlichen Tutorials oder ausgefallene Spielmechaniken, um zu überzeugen.

Innerhalb weniger Minuten hat sich dein Kopf auf den Rhythmus eingestellt, und deine Reflexe erledigen den Rest. Und selbst nach wiederholten Versuchen merkst du, dass du immer wieder zurückkommst, um deinen Highscore zu knacken oder das Hochgefühl erneut zu erleben. Für Fans von Rhythmusspielen mit einem Hauch von Gefahr, Thumper bietet ein Spielerlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden, und Eneba bietet einen Preis für „Thumper“, den Sie sonst nirgendwo finden!

Mein Fazit: Thumper ist intensiv, aggressiv und mit keinem anderen Rhythmusspiel zu vergleichen. Wenn du deine Reflexe auf die Probe stellen und deine Sinne überfluten lassen willst, schnall dich an.

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Mein Gesamtfazit zu den besten PC-VR-Spielen

Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die das ultimative PC-VR-Erlebnis suchen? Das hängt davon ab, welche Art von Virtual Reality du suchst.

Für endlose Entdeckungen: No Man’s Sky bietet dir ein ganzes Universum, das es zu entdecken gilt. Baue, erkunde und tauche ein in eine Sandbox-Welt, die mit jedem Update weiter wächst.

No Man’s Sky bietet dir ein ganzes Universum, das es zu entdecken gilt. Baue, erkunde und tauche ein in eine Sandbox-Welt, die mit jedem Update weiter wächst. Für ein umfassendes RPG-Erlebnis: Fallout 4 VR versetzt dich in ein umfassendes Open-World-Abenteuer, in dem jede Entscheidung zählt und die Ödnis sich absolut real anfühlt.

Fallout 4 VR versetzt dich in ein umfassendes Open-World-Abenteuer, in dem jede Entscheidung zählt und die Ödnis sich absolut real anfühlt. Für Fans von Survival-Horror: The Walking Dead: Saints & Sinners bietet Spannung, moralische Entscheidungen und physikbasierte Kämpfe, die neue Maßstäbe für VR-Horror setzen.

The Walking Dead: Saints & Sinners bietet Spannung, moralische Entscheidungen und physikbasierte Kämpfe, die neue Maßstäbe für VR-Horror setzen. Für physikbasierte Action: Knochenwerk hat neu definiert, wie sich VR-Interaktion anfühlen kann. Jeder Schwung, jeder Griff und jeder Schlag fühlt sich echt an.

Knochenwerk hat neu definiert, wie sich VR-Interaktion anfühlen kann. Jeder Schwung, jeder Griff und jeder Schlag fühlt sich echt an. Für Rhythmus und Fluss: Beat Saber bleibt das fesselndste VR-Workout: leicht zu erlernen, unmöglich wieder wegzulegen.

Beat Saber bleibt das fesselndste VR-Workout: leicht zu erlernen, unmöglich wieder wegzulegen. Für stimmungsvolles Geschichtenerzählen: Träume eines anderen beweist, dass VR Kunst sein kann. Langsam, surreal und unvergesslich.

Kein einzelnes Spiel macht PC-VR aus, doch zusammen zeigen sie dessen Potenzial: die Freiheit, das Eintauchen in die Welt und die Erlebnisse, die man auf einem flachen Bildschirm einfach nicht haben kann. Egal, welches Genre dich fesselt, eines ist sicher: Sobald du das Headset aufgesetzt hast, wirst du es nicht mehr abnehmen wollen.

Häufig gestellte Fragen